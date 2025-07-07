การบริหารโครงการกับการจัดการงาน – ต่างกันอย่างไร?

การบริหารโครงการ และการจัดการงาน.
คำเหล่านี้ถูกใช้กันบ่อยมาก แต่มีความแตกต่าง จริงๆ ระหว่างการบริหารโครงการกับการจัดการงานหรือไม่?
พิจารณาตัวอย่างนี้
ที่บ้านของฉัน ฉันต้องการสร้างทางเดินหินใหม่ที่จะนำไปสู่ประตูหน้าบ้านของฉัน ในการทำเช่นนั้น ฉันจะต้องเคลียร์พื้นที่ ทำให้เรียบ วางหิน และทำสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่ฉันยังไม่ได้คิดถึง
โครงการนี้กำลังสร้างทางเดิน งานที่ต้องทำคือสิ่งที่ฉันต้องทำเพื่อให้โครงการสำเร็จ
แต่ภารกิจอื่น ๆ ก็เกี่ยวข้องกับการรวบรวมทรัพยากร: ซื้อหิน, หาพลั่วของฉัน, และโอ้ ใช่แล้ว, ขอให้เพื่อนช่วยฉันด้วย. นั่นก็เป็นภารกิจเช่นกัน.
การสำรวจและพิจารณาทรัพยากรที่จำเป็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ยอดเยี่ยม
- โครงการนี้เป็นเป้าหมายหลักซึ่งมีหลายงานที่ต้องทำ: สร้างทางเดินหิน
- งานคือทุกสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- การจัดการโครงการมักครอบคลุมถึงงานต่างๆ
แต่ละโครงการมักจะมีงานหลายอย่างที่ต้องทำภายในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยบ่อยครั้งงานเหล่านี้มีความสัมพันธ์กัน และบางครั้งงานหนึ่งไม่สามารถเสร็จสิ้นได้จนกว่างานถัดไปจะเริ่มต้น
การจัดการงานกับการจัดการโครงการในแบบง่ายๆ
แทนที่จะใช้คำว่า การบริหารโครงการ และการบริหารงาน แทนกัน ลองมาดูความแตกต่างของมันกันเถอะ
การบริหารโครงการคือกระบวนการวางแผน จัดระเบียบ และกำกับดูแลโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายและจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการติดตามไทม์ไลน์และรับรองความสำเร็จของการส่งมอบโครงการ ภายในกรอบงานที่กว้างใหญ่นี้ การจัดการงานจะเน้นไปที่แต่ละกิจกรรมที่ต้องดำเนินการซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงการ ในขณะที่การบริหารโครงการมุ่งเน้นให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนในระดับภาพรวม การจัดการงานจะเน้นที่การดำเนินงานเฉพาะอย่างให้มีประสิทธิภาพ โดยสรุป การจัดการงานเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ—ทั้งสองอย่างมีความจำเป็น แต่ดำเนินการในระดับรายละเอียดและการควบคุมที่แตกต่างกัน
โครงการ vs งาน
มาเจาะลึกกันมากขึ้นระหว่างงานกับโครงการ งานคือชิ้นงานที่มีขนาดเฉพาะ มีวันเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ชัดเจน มีจุดสำคัญและผลลัพธ์ที่ชัดเจน โดยทั่วไปจะมีสิ่งที่ต้องส่งมอบในตอนท้าย ส่วนโครงการคือกลุ่มงานที่มีขนาดใหญกว่า มีหลายงานย่อยประกอบกัน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน โดยงานแต่ละชิ้นสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหรือทำงานแยกจากโครงการก็ได้
บางครั้งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการอาจไม่ได้ใหญ่โตเสมอไป
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นพนักงานขาย คุณอาจต้องตอบอีเมลจำนวนมากและโทรหาหลายคน หน้าที่ของคุณคือโทรหาคนถัดไปในรายชื่อของคุณ
โครงการของคุณคือการติดตามผู้ติดต่อ 100 รายที่คุณได้พบในการประชุมล่าสุดของคุณ
สำหรับบางงานคุณจะต้องโทร (งานที่ต้องทำ) บางงานคุณจะต้องส่งอีเมล (งานที่ต้องทำเพิ่มเติม) และคุณจะต้องรวบรวมเอกสารสนับสนุนการขายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมโดยเฉพาะ (งานที่ต้องทำเพิ่มเติม)
โครงการมักเกี่ยวข้องกับมากกว่าหนึ่งคน โดยมีผู้จัดการโครงการและทีมงาน สมาชิกแต่ละคนในทีมจะทำงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้นๆ การจัดการงานของทุกคนรวมกันจะเป็นโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น การปล่อยฟีเจอร์ใหม่ถือเป็นโครงการหลายโครงการ
ตามที่คุณเห็น การจัดการงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโครงการอย่างชัดเจน
คุณกำลังสับสนระหว่างโครงการกับงานหรือไม่?
สิ่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมาก ตัวอย่างเช่น หากคุณเขียนคำว่า "สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่" ในรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ... นั่นมันมากเกินไปหน่อย คุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้เสร็จภายในวันเดียวได้ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณควรแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อยหรือเป็นงานเล็กๆ แล้วลงมือทำทีละขั้นตอน
วิธีหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากในการแยกแยะโครงการและงานต่างๆ คือ วิธีการจัดการงานให้เสร็จ (Get Things DoneMethodology) วิธีนี้ช่วยให้คุณแยกแยะได้อย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่ใช้เวลานานกับสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน
คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือซอฟต์แวร์การจัดการงาน?
ไม่ว่าโครงการของคุณจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก คุณก็อาจยังมีโน้ตเตือนความจำติดอยู่บนกระดาษโพสต์-อิทอยู่บ้าง ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดเทคโนโลยีของคุณให้รวมถึงเครื่องมือจัดการงานหรือเครื่องมือจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการงานช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
ซอฟต์แวร์การจัดการงานช่วยให้คุณเก็บรายการที่ต้องทำและบันทึกอื่นๆ ไว้ในที่เดียว ซอฟต์แวร์เช่นนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อคุณเริ่มโครงการใหม่
การใช้ซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถสร้างรายการงาน จัดกลุ่มงาน และกำหนดเวลาการเสร็จสิ้นของงานได้ ซอฟต์แวร์เหล่านี้ช่วยให้คุณดำเนินการงานหนึ่งให้เสร็จก่อนที่จะเริ่มงานอื่น ในส่วนใหญ่ของเวลา ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ต้องทำซึ่งกันและกัน
แอปจัดการงานยอดนิยม ได้แก่TodoistหรือAny.do. แอปเหล่านี้เป็นแอปที่เรียบง่ายและเน้นการจัดการงานเป็นหลัก มักจะจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน และสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้บ่อยครั้ง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ในทางกลับกัน มีไว้เพื่อประสานงานโครงการ และโดยทั่วไปจะให้บริการฟีเจอร์ทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การจัดการงานมีให้
เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้เน้นที่การทำงานร่วมกัน การประสานงาน และการวางแผนโครงการ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีงานย่อย ความคิดเห็น ไฟล์แนบ และคำอธิบายงานที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่โครงการควรเสร็จสิ้น
บ่อยครั้งต้องใช้มุมมองเวลาที่ครอบคลุมหรือแผนภูมิแกนต์เพื่อดูว่าโครงการทั้งหมดเปรียบเทียบกันอย่างไร
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างประมาณเวลา ติดตามงานของสมาชิกในทีม และจัดทำรายงานโครงการได้ ซอฟต์แวร์การจัดการงานส่วนใหญ่ไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ งานโดยทั่วไปไม่ได้มีความเร่งด่วนหรือซับซ้อนมากพอที่จะต้องรวมประมาณเวลาไว้ด้วย
โบนัส:ทางเลือกของ Taskade!
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดก็คือซอฟต์แวร์การจัดการงานเช่นกัน
ไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวของคุณเสมอไป
ใช่ มีความสมดุล แต่การจัดงานแสดงเต้นรำของลูกอาจซ้อนทับกับการโทรหาลูกค้าคนต่อไปของคุณ หรือคุณอาจต้องจัดเวลาสำหรับการสั่งซื้อจาก Amazon ในขณะที่กำลังเขียนข้อเสนอโครงการถัดไปของคุณ
เห็นไหมว่าฉันหมายถึงอะไร?
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคือการผสมผสานระหว่างการจัดการงานและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน คุณมีเครื่องมือที่สามารถทำทั้งสองอย่างได้ด้วยความเรียบง่ายที่ไม่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งล้นหลามเกินไป คุณควรค้นหาซอฟต์แวร์ที่ให้ความเพลิดเพลินในการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นงานหรือโครงการ ส่วนตัวหรือมืออาชีพ
เพื่อทราบ, นั่นคือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp
ใช่ครับ, ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่คุณสามารถใช้ได้ทั้งงานส่วนตัวและโครงการทางธุรกิจ. นี่คือคำถามที่ผลักดันให้ซีอีโอของเรา Zeb Evans คิดมาตั้งแต่ต้น. เขาถามว่า:
- "ทำไมชีวิตการทำงานของฉันกับชีวิตนอกงานถึงไม่สามารถอยู่ในที่เดียวกันได้ แต่แยกออกจากกันพอสมควรเพื่อไม่ให้ปะปนกัน?"
- ทำไมฉันถึงไม่สามารถมีทุกอย่างในแพลตฟอร์มเดียวที่ง่ายและสวยงามได้ล่ะ?
- นี่คือคำถามที่ฉันถามตัวเอง และนี่คือแก่นแท้ของภารกิจของ ClickUp
- เราไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อแก้ปัญหาการจัดการโครงการเท่านั้น เราได้มารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่ใหญ่กว่านั้น
มันเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยานที่จะแก้ปัญหาใหญ่ของการแยกงานและโครงการ แต่ด้วยเหตุนี้เราจึงทำให้ ClickUp ฟรีและใช้งานง่าย
ClickUp มีคุณสมบัติการจัดการงานทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณทำงานให้เสร็จ เช่น:
- รายการสิ่งที่ต้องทำ
- สถานะง่ายๆ
- ...และสมุดโน้ตไว้ จดบันทึกไอเดีย
แต่มันยังมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงในที่ทำงาน เช่น:
- ผู้รับมอบหมายหลายคน– ร่วมมือกันทำงานเดียวกันได้ – หากพื้นที่ของคุณอนุญาต
- ความคิดเห็นที่มอบหมาย– สร้างและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับตัวเองหรือผู้อื่นได้ทันที
- ลำดับความสำคัญ– สร้างระดับความสำคัญที่กำหนดเอง และจัดระเบียบงานตามความสำคัญต่อโครงการ
- รายการโปรด– สร้างแถบด้านข้างที่ปรับแต่งได้เองเพื่อรวมการจัดเรียง การกรอง และแม้แต่มุมมองโปรดของคุณ
- ส่วนขยาย Chrome– มอบฟีเจอร์ที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการติดตามเวลา การทำเครื่องหมายบนภาพ และการสร้างงาน
- มุมมองหลากหลาย–มุมมองรายการ,มุมมองบอร์ด,มุมมองกล่องและแผนภูมิแกนต์, ปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย มอบมุมมองที่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนา, ผู้จัดการ และทุกคนในระหว่างนั้น
- การพึ่งพา– เชื่อมโยงงานเข้าด้วยกันตามข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ถูกต้องจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง
- มุมมองเวลา / ปฏิทิน– ลากและวางงานได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดตารางเวลาได้อย่างสะดวก คุณจะเห็นงานที่ยังไม่ได้กำหนดเวลาด้วย
- การเชื่อมต่อ– เชื่อมต่อกับ Google Drive, Dropbox, Harvest, Toggl และการเชื่อมต่ออื่นๆ อีกมากมาย เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น
ที่ ClickUp เราได้สร้างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ คุณจะมาร่วมกับเราในการทำให้สิ่งนี้เป็นจริงหรือไม่? วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการลองใช้มันสมัครวันนี้!