วิธีตั้งเป้าหมายการขายที่มีประสิทธิภาพ (พร้อมตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง) 2025

สำหรับบริษัทส่วนใหญ่ เป้าหมายการขายทั่วไปมุ่งเน้นไปที่การขายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายการขายที่ดีที่สุด
มันเหมือนกับการพูดว่า 'การสนุกสนาน' คือเป้าหมายของวันหยุดฤดูร้อนของคุณ
แต่ว่าอะไรคือความสนุก?
กระโดดเล่นน้ำในสระทั้งวันหรือไปดำน้ำลึกดี?
ในทำนองเดียวกัน ในด้านการขาย คุณจำเป็นต้องกำหนด วิธีการ เพื่อสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงว่าเป้าหมายการขายคืออะไร ประเภทของเป้าหมายการขาย ตัวอย่างห้าประการ และวิธีการตั้งเป้าหมายการขายที่ยอดเยี่ยม เราจะบอกคุณด้วยว่าจะบรรลุเป้าหมายการขายของคุณได้อย่างไร และตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้
พร้อมที่จะทำให้ฝนตกไหม? 💸 ไปเลย!
เป้าหมายการขายคืออะไร?
เป้าหมายการขาย คือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้สำหรับทีมขายของคุณ ซึ่งมักจะถูกบันทึกไว้ในแผนการขายของคุณ
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ตั้ง, ติดตาม, และทำลายเป้าหมายการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย! รับเทมเพลตแผนการขายฟรีของ ClickUp เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ, ตรวจสอบความคืบหน้า, และบรรลุเป้าหมายของคุณได้รวดเร็วขึ้น. 🚀
เป้าหมายที่เป็นไปได้จริงบางประการ ได้แก่:
- เพิ่มรายได้ 20% ทุกปี
- ปรับปรุงอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็น 5% ในไตรมาสที่สอง
- เพิ่มการรักษาลูกค้าขึ้น8% ในปี 2024
เมื่อคุณกำหนดเป้าหมายแล้ว ทีมขายของคุณสามารถแปลงเป้าหมายเหล่านั้นให้เป็นการกระทำที่สามารถวัดผลได้และบรรลุผลได้ ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณ
และบางทีหลังจากนั้น คุณอาจจะซื้อบ้านพักตากอากาศพร้อมสระว่ายน้ำที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดได้
เป้าหมายแตกต่างจาก วัตถุประสงค์หรือไม่?
ดูการเปรียบเทียบเชิงลึกของเรา เป้าหมายกับวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาคำตอบ
5 ประเภทของเป้าหมายการขาย
นี่คือเป้าหมายการขาย 5 ประเภทที่ธุรกิจส่วนใหญ่มักตั้งไว้:
1. เป้าหมายยอดขายประจำปี
หากมีเป้าหมายยอดขายที่ สูงสุด ก็คือเป้าหมายนี้
เป้าหมายประจำปี ช่วยให้คุณสร้างแผนที่นำทางและตัดสินใจทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายการขายส่วนบุคคลไปจนถึงเป้าหมายทางอาชีพ
มันสามารถเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับ:
- คุณต้องการทำเงินเข้ามาในปีนี้เท่าไหร่
- จำนวนหน่วยของสินค้าหรือบริการที่คุณต้องการขาย
ทุกคน รวมถึงกรรมการและนักลงทุน จะจับตามองเป้าหมายเหล่านี้ เนื่องจากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท
2. เป้าหมายของทีมขาย
ทีมขายของคุณไม่ควรมุ่งเน้นเพียงแค่เป้าหมายยอดขายประจำปีเท่านั้น เพราะการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอาจต้องใช้เวลา
คุณไม่อยากทำให้ทีมของคุณหมดกำลังใจเพราะความคืบหน้าที่ล่าช้าใช่ไหม?
แทนที่จะเป็นเช่นนั้นเป้าหมายของทีมคุณควรเป็น เป้าหมายรายสัปดาห์, เป้าหมายรายไตรมาส, หรือ เป้าหมายรายเดือน. ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเป้าหมายยอดขายรายเดือนเช่น ขายหมวกฤดูร้อนมูลค่า $20,000 ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม.
3. เป้าหมายการขายรายบุคคล
คุณรู้ไหมว่าบางคนผิวแทน บางคนไม่แทน และบางคนผิวแดงเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์หลังจากไปเที่ยวชายหาด?
ก็เหมือนกันกับพนักงานขายนั่นแหละ
บางคนประสบความสำเร็จเมื่อขายให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะ บางคนทำได้ดีในทุกสาขา และบางคนมีผลงานเฉลี่ยในทุกวันที่ทำงาน
เนื่องจากพวกเขาทุกคนจะมี อัตราความสำเร็จที่แตกต่างกัน คุณจำเป็นต้องวางแผนและกำหนดเป้าหมายการขายเฉพาะบุคคลสำหรับพนักงานขายทุกคน
4. เป้าหมายกิจกรรมส่วนบุคคล
พนักงานขายทุกคนจำเป็นต้องตั้ง เป้าหมายกิจกรรม เพื่อให้สามารถควบคุมเป้าหมายหลักของตนได้ เป้าหมายกิจกรรมใช้วัดสิ่งที่พนักงานขายต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายที่กว้างขึ้น
โดยปกติแล้วคุณสามารถวัดเป้าหมายกิจกรรมเป็นจำนวนของ:
- อีเมลที่ส่งแล้ว
- การโทรขาย
- การนัดหมายที่กำหนดต่อสัปดาห์
- ส่งข้อเสนอการขายแล้ว เป็นต้น
5. เป้าหมายที่ท้าทาย
บางครั้งตัวแทนขายหรือทีมของคุณจะทำยอดขายเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
แต่ก่อนที่คุณจะวางแผนฉลองผลกำไรด้วยการเดินทางไปบาหลีในช่วงฤดูร้อน...
ใส่: เป้าหมายที่ยืดหยุ่นสำหรับพนักงานขาย.
เป้าหมายที่ท้าทาย (Stretch goals) คือเป้าหมายที่ตั้งไว้สูงกว่าที่คาดไว้ เพื่อช่วยให้ตัวแทนขายทำงานได้เกินความคาดหมาย
หากตัวแทนของคุณบรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย คุณสามารถมอบสิ่งจูงใจให้พวกเขาได้
อาจเป็นเงินหรือไอศกรีมฟรีตลอดปีเพื่อคลายร้อน 🍦😋
5 ตัวอย่างเป้าหมายการขาย
ตัวอย่างรายการเป้าหมายการขายอาจเหมือนวันฤดูร้อนที่ยาวนาน... มันไม่มีวันสิ้นสุด!
โชคดีที่คุณต้องตั้งเป้าหมายที่เหมาะกับ ความต้องการของคุณ เท่านั้น
เพื่อให้คุณเห็นภาพ นี่คือตัวอย่างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านการขาย:
- สร้างยอดขายเพิ่มขึ้น: คุณต้องการเพิ่มรายได้โดยการเพิ่มปริมาณการโทรขาย, ปรับปรุงการหาลูกค้าเป้าหมาย, เป็นต้น
- ลดระยะเวลาวงจรการขาย: ระยะเวลาเฉลี่ยของวงจรการขายของคุณบ่งบอกว่าตัวแทนของคุณใช้เวลานานเท่าใดในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายและปิดการขาย การลดระยะเวลาดังกล่าวช่วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- ติดตามเวลาขาย: คำนวณเวลาที่ตัวแทนขายของคุณบันทึกไว้ต่อสัปดาห์ในการทำกิจกรรมขาย. สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดการปริมาณงานได้ดีขึ้น
- ลดอัตราการสูญเสียลูกค้า: อัตราการสูญเสียลูกค้าคือจำนวนลูกค้าที่ออกจากธุรกิจของคุณในช่วงเวลาหนึ่ง ลดอัตราการสูญเสียนี้เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่ภักดี
- ลด ค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าใหม่ (CAC): ค่าใช้จ่ายที่คุณต้องใช้ในการขาย การตลาด เงินเดือน ฯลฯ เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ การลด CAC หมายถึงการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นและผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น
วิธีตั้งเป้าหมายการขาย
ตอนนี้คุณคุ้นเคยกับตัวอย่างของเป้าหมายการขายแล้ว มาเริ่มตั้งเป้าหมายการขายกันเลย
ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจเลือกประเภทของเป้าหมายการขาย
เป้าหมายรายได้ประจำปี?เป้าหมายรายไตรมาสของแต่ละบุคคล? หรือเป้าหมายการสร้างลูกค้าเป้าหมายรายเดือน?
ในฐานะผู้นำทีมขายหรือผู้จัดการทีมขาย คุณต้องตั้งเป้าหมายการขายที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น เพื่อวัดความสำเร็จของบริษัทของคุณ คุณสามารถตั้งเป้าหมายรายได้
แต่หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ การตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการชนะที่สูงขึ้น (อัตราที่ทีมขายของคุณสามารถเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าได้) อาจมีความเหมาะสมมากกว่า
สรุปคือ คุณควรเชื่อมโยงทุกเป้าหมายการขายกับเจตนาทางธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 2: ตั้งเป้าหมายการขายของคุณให้เป็น SMART
ไม่, คุณไม่ต้องใส่สูทและผูกเนคไทให้พวกเขา 👔
แทนที่,เป้าหมายการขายแบบ SMARTคือ:
- Specific: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
- Mีตัวชี้วัด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสามารถวัดผลได้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในรายงานการขายได้
- Achievable: กำหนดเป้าหมายการขายที่เป็นไปได้จริง ซึ่งสามารถบรรลุได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายเหล่านั้นจะไม่สามารถท้าทายได้
- Relevant: วัตถุประสงค์การขายของคุณควรสอดคล้องกับเป้าหมายของทุกธุรกิจ ทีม และบุคคล
- Tามเวลา: กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
ใช้ปัจจัยเหล่านี้เป็นรายการตรวจสอบเพื่อให้ทุกเป้าหมายเป็นเป้าหมาย SMART และขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย
ตอนนี้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มอบความท้าทายเพิ่มเติมให้กับทีมขายของคุณได้
อย่างไรก็ตาม ต้องแน่ใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่น การนับจำนวนเมล็ดแตงโมที่คุณกินเข้าไป
แต่ก็ไม่ใช่ว่าง่ายเกินไป เหมือนกับเหงื่อแตกในกลางเดือนกรกฎาคม
แทนที่จะกำหนดเป้าหมายทันที ให้คุณดูข้อมูลยอดขายในอดีตและประเมินว่าตัวแทนของคุณมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด วิธีนี้จะช่วยให้คุณหาจุดสมดุลระหว่างการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย และ สามารถทำได้จริง
ขั้นตอนที่ 4: ระบุสิ่งจูงใจ
สิ่งจูงใจในโลกของการขายนั้นพบได้บ่อยพอๆ กับลายดอกไม้และรองเท้าแตะบนชายหาด
แต่คุณจะออกแบบระบบแรงจูงใจของคุณอย่างไร?
เริ่มต้นด้วยการรับข้อมูลจากพนักงานขายหรือทีมของคุณเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ รางวัล และแง่มุมอื่น ๆ ของโปรแกรมจูงใจ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างระบบที่เหมาะกับทุกคนได้
และอย่าลืมว่า พนักงานขายที่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายควรได้รับแรงจูงใจที่ดีกว่าผู้ที่บรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล
ขั้นตอนที่ 5: ชี้แจงเป้าหมายกับทีมของคุณ
รู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่สร้างแรงจูงใจ?
ไม่รู้ว่า ทำไม คุณถึงกำลังพยายามทำเป้าหมายนี้ตั้งแต่แรก!
หารือและชี้แจงเป้าหมายการขายของคุณกับทีมของคุณเพื่อให้พวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการให้พนักงานขายของคุณเพิ่มการสร้างโอกาสทางการขาย
แต่คุณต้องให้เหตุผลกับพวกเขาว่าทำไมต้องทำ เช่น มันจะช่วยเพิ่มรายได้ ขยายบริษัท หรือได้รับสิ่งจูงใจ
มันจะเป็นแรงจูงใจให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายยอดขาย!
ขั้นตอนที่ 6: ตั้งค่าระบบติดตาม
คุณควรสามารถ ติดตาม ความก้าวหน้าของพนักงานขายทุกคนในบริษัทได้ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณ
ระบบติดตามจะบอกคุณว่าคุณอยู่ที่ไหนและอัปเดตให้คุณทราบว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่
มิฉะนั้น การตั้งเป้าหมายก็อาจไร้ประโยชน์พอๆ กับการใช้ครีมกันแดดขณะอยู่ในบ้านและดู Netflix
วิธีการบรรลุเป้าหมายยอดขาย
เมื่อคุณมีกลยุทธ์การขายที่พร้อมใช้งานแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายการขายของคุณได้:
1. จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ
กำหนดว่า เป้าหมายใด สร้างคุณค่าสูงสุดหรือส่งผลกระทบอย่างมาก
งานเช่นนี้มักช่วยตัวแทนขายในการบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขา และช่วยเสริมภาพรวมของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น การจัดลำดับความสำคัญยังขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้นเมื่อใด
ส่งเสริมให้ตัวแทนของคุณมุ่งเน้นพลังงานไปที่เป้าหมายเหล่านั้น สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. รวบรวมข้อมูลสดเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย
ด้วย ข้อมูลสด ในทุกกิจกรรมการขาย ทีมงานของคุณสามารถมองเห็นความพยายามและเส้นทางสู่ความสำเร็จได้อย่างชัดเจน
ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นตัวแทนขายของคุณเมื่อพวกเขาเห็นว่าความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อรายได้อย่างไร และตัวแทนขายที่มีแรงจูงใจสามารถทำลายเป้าหมายและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้ทีมสามารถรับรู้ถึงความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานได้
ท้ายที่สุดแล้ว การได้รับการยอมรับจากสาธารณชนเพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลดีในระยะยาวได้
โบนัส:แม่แบบการเสนอราคาสำหรับการขาย!
3. วางแผนรับมือกับความล้มเหลว
ไม่มีผู้จัดการฝ่ายขายคนใดตั้งใจที่จะล้มเหลว
แต่ในธุรกิจ อุปสรรคบางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ เหมือนกับการเดินผ่านเด็กๆ (หรือผู้ใหญ่) ที่กำลังเล่นลูกโป่งน้ำโดยไม่โดนน้ำ #แค่เรื่องที่เกิดขึ้นในหน้าร้อน
คุณทำอะไรได้บ้าง?
สวมเสื้อกันฝนหรือพกร่มเพื่อหลบฝน! 😝
โดยพื้นฐานแล้ว เตรียมตัวล่วงหน้า
พัฒนา แผนเชิงรุก เพื่อรับมือกับอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้คุณอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการเอาชนะปัญหาเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้:
- ตรวจสอบว่าทีมของคุณมีทักษะและระบบที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- ศึกษาตลาด ความต้องการ และคู่แข่งของคุณ
- ยอมรับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและกำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับอุปสรรคเหล่านั้น
โบนัส:เครื่องมือเสริมการขาย!
4. พัฒนาการสนับสนุนและโครงสร้าง
นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายและการติดตามผลแล้ว ทีมของคุณยังต้องการ การสนับสนุน ที่เหมาะสมอีกด้วย
แล้วอะไรจะเป็นระบบสนับสนุนที่ดีไปกว่าผู้จัดการฝ่ายขายหรือหัวหน้าทีมอีกล่ะ ใช่ไหม?
พวกเขาสามารถให้คำปรึกษาแก่ตัวแทนขายเพื่อมุ่งเน้นทั้งด้านส่วนตัวและด้านวิชาชีพ ผลักดันให้พวกเขาทำผลงานให้ดีที่สุด สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในการประชุมประจำสัปดาห์ที่เสริมสร้างพลังให้ทีมบรรลุเป้าหมายอย่างเหนือความคาดหมาย
นอกจากนี้ ให้ถามทีมว่า:
- พวกเขารู้สึกมั่นใจกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่?
- พวกเขาคาดการณ์ถึงความท้าทายใดบ้างหรือไม่?
- พวกเขาต้องการการสนับสนุนจากคุณที่ไหน?
คุณควรลงทุนในซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เช่น ระบบCRM หรือเครื่องมือจัดการโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการกระบวนการขาย สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายและพนักงานขายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและติดตามผลการดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย
โบนัส:แม่แบบแผนการขาย!
5. ให้รางวัลแก่ทีมของคุณ
สมมติว่าคุณวิ่งเสร็จแม้ว่าจะร้อนถึงหนึ่งล้านองศาข้างนอก แล้วไปหยิบน้ำแตงโมคั้นสดๆ มาดื่ม 🍉
รางวัลที่สมควรได้รับ!
โบนัส และ สิ่งจูงใจ ที่อิงตามผลการขายเป็นสิ่งที่ไม่ต้องคิดมากหากคุณต้องการดึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากทีมของคุณ แต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแตงโมหรือเงินเสมอไป
คิดหาวิธีที่จะรับรู้เป้าหมายเล็ก ๆ เช่น การขายเพิ่มและการรักษาลูกค้าไว้. สิ่งนี้ควรสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง.
ซอฟต์แวร์เป้าหมายการขายที่ดีที่สุด
ต้องการโซลูชันที่ให้คุณตั้งเป้าหมาย ติดตาม และจัดการเป้าหมายการขายของคุณได้จริงหรือไม่?
เข้าสู่ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการขายและ CRM ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลก ซึ่งใช้โดยหลายทีมในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่
นี่คือวิธีที่ ClickUp ทำให้การจัดการเป้าหมายการขายเป็นเรื่องง่ายและสบายเหมือนสายลมในฤดูร้อน:
1. กำหนดเป้าหมายยอดขาย
ด้วย เป้าหมายของ ClickUp คุณสามารถตั้งเป้าหมายการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถตั้งเป้าหมายพร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจน,OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) และ ติดตามความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติ
เป้าหมายคือวัตถุประสงค์ระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งออกเป็น เป้าหมายย่อย เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น
เป้าหมายคือวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงกับ:
- การเสร็จสิ้นงาน
- เงิน
- ค่าตัวเลข
- ฟิลด์จริง/เท็จแบบง่าย
เมื่อทีมขายของคุณทำเป้าหมายเหล่านี้สำเร็จ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายได้
การตั้งเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp
2. วิเคราะห์กิจกรรมการขายและจุดที่อาจเกิดปัญหาด้วยแดชบอร์ด
แดชบอร์ด เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำงานของคุณในClickUp
คุณสามารถสร้างแบบกำหนดเองได้ด้วย วิดเจ็ต ที่ช่วยแสดงข้อมูลKPI การขายที่คุณต้องการติดตาม
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Sprint Widgets เช่นCumulative Flow,Burnup,Burndown, และVelocity Chartsเพื่อวัดประสิทธิภาพในการกำหนดขอบเขตงานของคุณ
คุณยังได้รับวิดเจ็ตอื่น ๆ อีกหลายรายการ เช่น:
3. อัตโนมัติกระบวนการขายของคุณ
ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถทำให้กิจกรรมการขายที่น่าเบื่อกลายเป็นเรื่องง่าย เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายการขายได้
ตัวอย่างเช่น ClickUp ช่วยให้คุณ:
- มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนพัฒนาการขายของคุณโดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานนำ (Lead) หรือย้ายไปยังรายการใหม่เมื่อสถานะของงานเปลี่ยน
- สร้างงานสำหรับแต่ละการโทรที่กำหนดไว้ (ผ่านCalendly) เป็นต้น
สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่า:
การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp
เริ่มทำลายสถิติยอดขายของคุณด้วย ClickUp
การตั้งเป้าหมายการขายช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายของบริษัทและเป้าหมายส่วนบุคคล
สิ่งนั้นเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณ และ ติดตามมัน
แต่การทำแบบนั้นด้วยตนเอง?
ไม่มีทาง! เว้นแต่ว่าคุณอยากเสียเหงื่อกับการคำนวณตัวเลขและสร้างกราฟแทนที่จะทำยอดขาย
อย่ากังวล
คุณมี ClickUp ใช่ไหม?
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ทรงพลังนี้เพื่อจัดการเป้าหมายการขาย, วางแผนการขาย,สร้างระบบ CRM, อัตโนมัติกระบวนการขาย, และอื่น ๆ อีกมากมาย
เข้าร่วม ClickUp ฟรีและเปลี่ยนอนาคตการขายของคุณให้สดใสเหมือนวันฤดูร้อน 🌞