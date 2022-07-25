บล็อก ClickUp
วิธีใช้กราฟเผาไหม้สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

Erica Chappell
25 กรกฎาคม 2565

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟการเผาไหม้และเข้าใจวิธีการใช้งานหรือไม่?

กราฟการเผาไหม้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็วและประเมินสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จแล้ว

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกราฟการเผาผลาญ เพื่อช่วยให้คุณใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาเริ่มกันเลย

แผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร?

แผนภูมิการเผาไหม้ (Burnup Chart) คือการแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการของคุณที่เน้นให้เห็น:

  • งานที่เสร็จสมบูรณ์
  • และงานโครงการทั้งหมด

นี่เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับผู้จัดการโครงการ Agile ในการติดตามสิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานทั้งหมด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการประมาณการว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปตามแผนหรือไม่

คุณอ่านกราฟการเผาไหม้ได้อย่างไร?

นี่คือตัวอย่างของกราฟการเผาไหม้ที่ดี:

แผนภูมิแสดงการเผาไหม้ที่แสดงจุดและระยะเวลา

มาดูรายละเอียดกัน แผนภูมิการเผาไหม้แสดง:

  • ปริมาณของงาน (คะแนนเรื่องราวของคุณ) ที่แสดงบนแกนตั้ง (แกน y)
  • เวลาทั้งหมดของโครงการ (สปรินต์) ของคุณ แสดงบนแกนแนวนอน (แกน x)

นอกจากแกนสองแกนแล้ว ยังมีเส้นสองเส้นปรากฏอยู่ในแผนภูมิการเผาไหม้:

  • เส้นสีเขียวคือ เส้นแสดงงานที่เสร็จสิ้น และแสดงถึงงานที่ทีมของคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
  • เส้นสีเทาคือ เส้นรวมงานทั้งหมด และแสดงถึงงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ (ขอบเขตของโครงการของคุณ)

นี่คือการดูใกล้ขึ้นของทั้งสองบรรทัด:

ก. บรรทัดงานที่เสร็จสมบูรณ์

บรรทัดนี้เน้นถึงงานที่ทีมของคุณได้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วจนถึงขณะนี้ ใช้เพื่อระบุว่าคุณอยู่ห่างจากการเสร็จสิ้นโครงการมากน้อยเพียงใด จำไว้ว่าโครงการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อเส้นแสดงงานที่คุณทำเสร็จแล้วบรรจบกับเส้นแสดงงานทั้งหมด

คุณยังสามารถใช้มันเพื่อจัดทำแผนภูมิปริมาณงานที่ทีมของคุณทำเสร็จในแต่ละสปรินต์ (รอบการทำงาน) ได้อีกด้วย นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการระบุช่วงเวลาที่ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บรรทัดงานที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณโดยการแสดงให้พวกเขาเห็นว่า พวกเขาได้ทำสำเร็จไปแล้วมากแค่ไหน นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาต้องทุ่มเทความพยายามมากเพียงใดในการทำให้การทำงานแต่ละรอบเสร็จสมบูรณ์!

ข. รายการงานทั้งหมด

เส้นนี้บนแผนภูมิการเผาไหม้แสดงถึงขอบเขตงานทั้งหมดของโครงการของคุณ (งานค้างทั้งหมดของโครงการของคุณ)

เนื่องจากลูกค้าอาจเพิ่มรายการงานค้างระหว่างที่คุณดำเนินการอยู่ บรรทัดนี้อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายขอบเขตงาน ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิการเผาไหม้ที่เราได้เน้นไว้ก่อนหน้านี้ บรรทัดงานทั้งหมดขยับขึ้นในระหว่างการวนรอบที่ห้า ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ลูกค้าเพิ่มรายการงานค้างบางรายการในขั้นนั้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบได้น้อยมาก บรรทัดงานรวมของคุณอาจลดลงได้หากลูกค้าลดจำนวนรายการค้างในผลิตภัณฑ์หรือสปรินต์แบ็กล็อกของคุณ

(แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะ!)

แผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้หมดแตกต่างกันอย่างไร?

แม้ว่ากราฟการเผาไหม้ และกราฟการเผาไหม้ลดลงจะเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน

  • กราฟแสดงการเผาไหม้ (Burnup Chart) แสดงให้เห็นงานที่คุณได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานทั้งหมดของโครงการในขณะที่กราฟแสดงการเผาไหม้แบบลดลง (Burn Down Chart) แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
  • แผนภูมิการเผาไหม้ประกอบด้วยเส้นแสดงงานที่เสร็จสิ้นแล้วและเส้นแสดงขอบเขตงานของโครงการ แผนภูมิการเผาไหม้ลงประกอบด้วยเส้นแสดงงานที่ควรจะเหลืออยู่และเส้นแสดงงานที่เหลืออยู่จริง

แม้ว่าทั้งสองจะแตกต่างกัน แต่แผนภูมิการเผาไหม้ และ แผนภูมิการเผาไหม้ลง ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile

เส้นแสดงปริมาณงานที่เหมาะสมและปริมาณงานที่เหลืออยู่จริงในแผนภูมิการลดภาระงานควรเป็นอย่างไร?

เส้นแสดงปริมาณงานที่เหมาะสมและปริมาณงานจริงที่เหลืออยู่ในแผนภูมิการลดภาระงานคืออะไร?

บรรทัดที่แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ที่เหมาะสมที่สุด จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีงานเหลืออยู่เท่าใดหากโครงการดำเนินไปตามที่วางแผนไว้

บรรทัดงานจริงที่เหลือของคุณเน้นให้เห็นถึงปริมาณงาน จริง ที่คุณเหลืออยู่ การเปรียบเทียบบรรทัดทั้งสองนี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าคุณทำงานนำหน้าหรือล้าหลังกำหนดเวลาอยู่เท่าไร

แผนภูมิการเผาไหม้ถูกใช้เพื่ออะไร:

  • กราฟการเผาผลาญเป็นวิธีที่ดีในการติดตามว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและตรวจสอบขอบเขตของโครงการของคุณไม่ให้ขยายตัวมากเกินไป
  • แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown chart) ใช้เพื่อระบุปริมาณงานที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดที่คุณจัดสรรไว้สำหรับโครงการ

ประโยชน์หลักของการใช้แผนภูมิการเผาไหม้ (Burn Up Chart) แทนแผนภูมิการเผาไหม้ลง (Burn Down Chart)

แผนภูมิการเผาไหม้มาพร้อมกับปัญหาใหญ่สองประการ:

1. แผนภูมิการเผาไหม้ (Burn Down Chart) อาศัยการวางแผนโครงการที่แม่นยำเป็นอย่างมาก

เนื่องจากเส้นงานที่เหมาะสมที่สุดของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้ การทำให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

หากคุณประเมินเวลาในการปล่อยเวอร์ชันต่ำเกินไป แผนภูมิการลดเวลาในการปล่อยเวอร์ชันของคุณจะทำให้ทีมโครงการของคุณล่าช้ากว่ากำหนดอยู่เสมอ ในทางกลับกัน หากคุณประเมินเวลาในการปล่อยเวอร์ชันสูงเกินไป คุณจะทำงานเสร็จก่อนกำหนดอยู่เสมอ!

เผาผลาญความได้เปรียบของแผนภูมิ

เนื่องจากไม่มีประมาณการที่กำหนดไว้ในแผนภูมิการเผาไหม้ คุณจึงไม่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างแม่นยำขณะที่คุณดำเนินโครงการต่อไป

2. แผนภูมิการเผาไหม้ไม่ติดตามรายการงานที่ค้างอยู่ของคุณ

นี่คือปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแผนภูมิการเผาไหม้การปล่อยส่วนใหญ่

แผนภูมิการลดจำนวนงานที่เสร็จสิ้นของคุณแสดงเฉพาะคะแนนเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามา (งานที่เสร็จสมบูรณ์) เท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในกรณีที่รายการถูกเพิ่มเข้าไปในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ของคุณในช่วงเวลานี้

สิ่งนี้อาจทำให้ยากต่อการระบุว่าความคืบหน้าของการลดงานที่ปล่อยออกไปของคุณ:

  • เพียงการเพิ่มคะแนนเรื่องราว (งานที่ทำ) ลงในแผนภูมิของคุณ
  • เนื่องจากความคืบหน้าจริงในการแก้ไขรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์

เนื่องจากกราฟการลดภาระงานของคุณอาจไม่สอดคล้องกับการเสร็จสิ้นงานค้างจริง คุณอาจมีการประมาณความคืบหน้าของสปรินท์ที่ไม่ถูกต้อง

ด้วยวิธีนี้ คุณอาจกำลังทำงานเสร็จไปบ้างแล้ว แต่เมื่อขอบเขตของโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณก็ไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายของคุณเลย!

เผาผลาญความได้เปรียบของแผนภูมิ

เนื่องจากกราฟการเผาไหม้มีเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานรวมอยู่ด้วย จึงสามารถให้การประมาณความคืบหน้าที่แม่นยำได้แม้ในกรณีที่มีการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้กราฟการเผาไหม้ของคุณแสดงข้อมูลงานค้างที่ไม่ถูกต้อง!

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ใช้ สำหรับแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้หมดนั้นแตกต่างกัน – คุณยังคงต้องใช้ทั้งสองอย่างเพื่อนำ วิธีการ Agile มาใช้!

แผนภูมิการเผาไหม้ช่วยการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างไร

แผนภูมิการเผาไหม้เป็นส่วนสำคัญของโครงการแบบอไจล์

นี่คือวิธี:

A. ติดตามสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จในแต่ละสปรินต์

กราฟการเผาไหม้ทำให้การติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อความคืบหน้าของคุณถูกทำเครื่องหมาย ข้าม สปรินต์ คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณทำความคืบหน้าได้มากที่สุดที่ไหนและที่ไหนที่สิ่งต่างๆ ช้าลง

สิ่งนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ ทีม Scrum

อย่างไร?

สครัมมาสเตอร์สามารถตรวจสอบการเผาไหม้ของพวกเขาเพื่อดูว่าอะไรผิดพลาดและทำงานร่วมกับทีมสครัมเพื่อหาวิธีแก้ไขในระหว่างการประชุมประจำวัน!

B. ตรวจสอบขอบเขตโครงการของคุณ

ต่างจากแผนภูมิอื่น ๆ แผนภูมิการเผาผลาญยังติดตามขอบเขตของโครงการของคุณด้วย ซึ่งให้บริบทเมื่อคุณกำลังติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ตัวอย่างเช่น หากโครงการใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบเส้นขอบเขตเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือไม่ นี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงล่าช้ากว่ากำหนด แม้ว่าดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติก็ตาม

การเข้าใจขอบเขตงานของคุณสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องอธิบายเหตุผลของความล่าช้าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หากลูกค้าเป็นกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาที่โครงการใช้ไป เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากแผนงานที่วางไว้ – ซึ่งจะอธิบายถึงการขยายขอบเขตงานที่ไม่ได้ตั้งใจ

เครื่องมือแผนภูมิการเผาไหม้ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร?

ClickUp คือเครื่องมือสร้างกราฟเบิร์นอัพที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile– สร้างกราฟเบิร์นอัพที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โชคดีที่วิธีการ Agile เป็นสิ่งที่ ตรงตามความต้องการของเครื่องมือการจัดการโครงการClickUp อย่างแท้จริง! นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์การจัดการโครงการที่สำคัญบางประการของ ClickUp:

1. ทำลายสถิติ

ตามที่เราได้กล่าวไว้ ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแผนภูมิการเผาผลาญเพื่อติดตามโครงการของคุณได้

ไม่เหมือนกับแผนภูมิการเผาไหม้บางประเภท แผนภูมิของ ClickUp นั้นอ่านและเข้าใจได้ง่ายมาก! ทำให้เหมาะสำหรับลูกค้าและผู้ใช้บริการ

แผนภูมิโครงการแบบเผาไหม้ในคลิกอัพ

แผนภูมิการเผาไหม้ของ ClickUp เป็นวิดเจ็ต Sprintในแดชบอร์ดของ ClickUp

ในแผนภูมิการเผาไหม้ของ ClickUp ปริมาณงานทั้งหมดที่ต้องทำ (เส้นขอบเขต) จะเป็นสีเทา และแกนตั้งแสดงคะแนนสปรินต์(หรือคะแนนเรื่องราว)

เส้นสีเขียวแสดงถึงงานที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลา (แสดงบนแกนแนวนอน)

เมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เส้นสีเขียวจะตัดกับเส้นสีเทา ซึ่งแสดงว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เพิ่มงานเพิ่มเติมในโปรเจ็กต์หรือสปรินต์ของคุณ และคุณจะเห็นเส้นสีเทาเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงปริมาณงานทั้งหมดที่ต้องทำ

คุณสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ใน ClickUp ได้อย่างไร?

  • ก่อนอื่น สร้างหรือดูแดชบอร์ด
  • คลิกที่ + เพิ่มวิดเจ็ต
  • เลือกวิดเจ็ต Sprint หรือค้นหาแผนภูมิ Burn up
  • ตั้งชื่อกราฟการเผาผลาญของคุณ (ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ในภายหลัง!)
  • เลือกข้อมูลและตัวเลือกสำหรับแผนภูมิ Burn up ของคุณ
  • คลิก เพิ่มวิดเจ็ต 🎉

อย่างไรก็ตาม แผนภูมิการเผาไหม้ไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp มอบให้คุณ

ในแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถดูข้อมูลอื่น ๆ สำหรับโปรเจกต์ของคุณได้ทั้งหมดในที่เดียว

วิดเจ็ตคือองค์ประกอบพื้นฐานของแต่ละแดชบอร์ดและจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:

  • สปรินต์
  • เอกสาร
  • ตาราง
  • การสนทนา
  • และอีกมากมาย!

คุณสามารถปรับแต่งได้:

  • แหล่งข้อมูลของวิดเจ็ตแต่ละรายการ: เช่น ข้อมูลจากรายการสปรินท์หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • ช่วงเวลา: เช่น ช่วงเวลา 30 วันแบบต่อเนื่อง หรือช่วงระยะเวลาที่กำหนด
  • ประเภทของปริมาณงาน: เช่น ความสามารถในการทำงานแบบสปรินต์ตามคะแนนเรื่องราว

สรุป

กราฟการเผาไหม้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ Agile ของคุณ และเนื่องจากคุณไม่สามารถจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile ได้หากไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมทำไมไม่ดาวน์โหลด ClickUp วันนี้ล่ะ?

มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับการเผาไหม้, การลดภาระงาน และการวิ่งสปรินต์ของคุณเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น