วิธีใช้กราฟเผาไหม้สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับกราฟการเผาไหม้และเข้าใจวิธีการใช้งานหรือไม่?
กราฟการเผาไหม้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ง่ายที่สุดในการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็วและประเมินสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จแล้ว
ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกราฟการเผาผลาญ เพื่อช่วยให้คุณใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลย
แผนภูมิการเผาไหม้คืออะไร?
แผนภูมิการเผาไหม้ (Burnup Chart) คือการแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการของคุณที่เน้นให้เห็น:
- งานที่เสร็จสมบูรณ์
- และงานโครงการทั้งหมด
นี่เป็นวิธีที่ง่ายสำหรับผู้จัดการโครงการ Agile ในการติดตามสิ่งที่ได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานทั้งหมด ซึ่งทำให้ง่ายต่อการประมาณการว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปตามแผนหรือไม่
คุณอ่านกราฟการเผาไหม้ได้อย่างไร?
นี่คือตัวอย่างของกราฟการเผาไหม้ที่ดี:
มาดูรายละเอียดกัน แผนภูมิการเผาไหม้แสดง:
- ปริมาณของงาน (คะแนนเรื่องราวของคุณ) ที่แสดงบนแกนตั้ง (แกน y)
- เวลาทั้งหมดของโครงการ (สปรินต์) ของคุณ แสดงบนแกนแนวนอน (แกน x)
นอกจากแกนสองแกนแล้ว ยังมีเส้นสองเส้นปรากฏอยู่ในแผนภูมิการเผาไหม้:
- เส้นสีเขียวคือ เส้นแสดงงานที่เสร็จสิ้น และแสดงถึงงานที่ทีมของคุณได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจนถึงขณะนี้
- เส้นสีเทาคือ เส้นรวมงานทั้งหมด และแสดงถึงงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ (ขอบเขตของโครงการของคุณ)
นี่คือการดูใกล้ขึ้นของทั้งสองบรรทัด:
ก. บรรทัดงานที่เสร็จสมบูรณ์
บรรทัดนี้เน้นถึงงานที่ทีมของคุณได้ทำเสร็จสิ้นไปแล้วจนถึงขณะนี้ ใช้เพื่อระบุว่าคุณอยู่ห่างจากการเสร็จสิ้นโครงการมากน้อยเพียงใด จำไว้ว่าโครงการจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อเส้นแสดงงานที่คุณทำเสร็จแล้วบรรจบกับเส้นแสดงงานทั้งหมด
คุณยังสามารถใช้มันเพื่อจัดทำแผนภูมิปริมาณงานที่ทีมของคุณทำเสร็จในแต่ละสปรินต์ (รอบการทำงาน) ได้อีกด้วย นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการระบุช่วงเวลาที่ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด
บรรทัดงานที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณยังเป็นวิธีที่ดีในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณโดยการแสดงให้พวกเขาเห็นว่า พวกเขาได้ทำสำเร็จไปแล้วมากแค่ไหน นี่เป็นวิธีที่ง่ายในการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาต้องทุ่มเทความพยายามมากเพียงใดในการทำให้การทำงานแต่ละรอบเสร็จสมบูรณ์!
ข. รายการงานทั้งหมด
เส้นนี้บนแผนภูมิการเผาไหม้แสดงถึงขอบเขตงานทั้งหมดของโครงการของคุณ (งานค้างทั้งหมดของโครงการของคุณ)
เนื่องจากลูกค้าอาจเพิ่มรายการงานค้างระหว่างที่คุณดำเนินการอยู่ บรรทัดนี้อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายขอบเขตงาน ตัวอย่างเช่น ในแผนภูมิการเผาไหม้ที่เราได้เน้นไว้ก่อนหน้านี้ บรรทัดงานทั้งหมดขยับขึ้นในระหว่างการวนรอบที่ห้า ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ลูกค้าเพิ่มรายการงานค้างบางรายการในขั้นนั้น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบได้น้อยมาก บรรทัดงานรวมของคุณอาจลดลงได้หากลูกค้าลดจำนวนรายการค้างในผลิตภัณฑ์หรือสปรินต์แบ็กล็อกของคุณ
(แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะ!)
แผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้หมดแตกต่างกันอย่างไร?
แม้ว่ากราฟการเผาไหม้ และกราฟการเผาไหม้ลดลงจะเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile แต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
- กราฟแสดงการเผาไหม้ (Burnup Chart) แสดงให้เห็นงานที่คุณได้ทำเสร็จแล้วเมื่อเทียบกับขอบเขตงานทั้งหมดของโครงการในขณะที่กราฟแสดงการเผาไหม้แบบลดลง (Burn Down Chart) แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- แผนภูมิการเผาไหม้ประกอบด้วยเส้นแสดงงานที่เสร็จสิ้นแล้วและเส้นแสดงขอบเขตงานของโครงการ แผนภูมิการเผาไหม้ลงประกอบด้วยเส้นแสดงงานที่ควรจะเหลืออยู่และเส้นแสดงงานที่เหลืออยู่จริง
แม้ว่าทั้งสองจะแตกต่างกัน แต่แผนภูมิการเผาไหม้ และ แผนภูมิการเผาไหม้ลง ล้วนเป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการบริหารโครงการแบบ Agile
เส้นแสดงปริมาณงานที่เหมาะสมและปริมาณงานที่เหลืออยู่จริงในแผนภูมิการลดภาระงานควรเป็นอย่างไร?
เส้นแสดงปริมาณงานที่เหมาะสมและปริมาณงานจริงที่เหลืออยู่ในแผนภูมิการลดภาระงานคืออะไร?
บรรทัดที่แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ที่เหมาะสมที่สุด จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีงานเหลืออยู่เท่าใดหากโครงการดำเนินไปตามที่วางแผนไว้
บรรทัดงานจริงที่เหลือของคุณเน้นให้เห็นถึงปริมาณงาน จริง ที่คุณเหลืออยู่ การเปรียบเทียบบรรทัดทั้งสองนี้จะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าคุณทำงานนำหน้าหรือล้าหลังกำหนดเวลาอยู่เท่าไร
แผนภูมิการเผาไหม้ถูกใช้เพื่ออะไร:
- กราฟการเผาผลาญเป็นวิธีที่ดีในการติดตามว่าคุณได้ทำอะไรไปบ้างแล้วและตรวจสอบขอบเขตของโครงการของคุณไม่ให้ขยายตัวมากเกินไป
- แผนภูมิการเผาไหม้ (Burndown chart) ใช้เพื่อระบุปริมาณงานที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับเวลาทั้งหมดที่คุณจัดสรรไว้สำหรับโครงการ
ประโยชน์หลักของการใช้แผนภูมิการเผาไหม้ (Burn Up Chart) แทนแผนภูมิการเผาไหม้ลง (Burn Down Chart)
แผนภูมิการเผาไหม้มาพร้อมกับปัญหาใหญ่สองประการ:
1. แผนภูมิการเผาไหม้ (Burn Down Chart) อาศัยการวางแผนโครงการที่แม่นยำเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเส้นงานที่เหมาะสมที่สุดของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้วางแผนไว้ การทำให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ
หากคุณประเมินเวลาในการปล่อยเวอร์ชันต่ำเกินไป แผนภูมิการลดเวลาในการปล่อยเวอร์ชันของคุณจะทำให้ทีมโครงการของคุณล่าช้ากว่ากำหนดอยู่เสมอ ในทางกลับกัน หากคุณประเมินเวลาในการปล่อยเวอร์ชันสูงเกินไป คุณจะทำงานเสร็จก่อนกำหนดอยู่เสมอ!
เผาผลาญความได้เปรียบของแผนภูมิ
เนื่องจากไม่มีประมาณการที่กำหนดไว้ในแผนภูมิการเผาไหม้ คุณจึงไม่ต้องเผชิญกับปัญหานี้ สิ่งที่คุณต้องทำคือติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างแม่นยำขณะที่คุณดำเนินโครงการต่อไป
2. แผนภูมิการเผาไหม้ไม่ติดตามรายการงานที่ค้างอยู่ของคุณ
นี่คือปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับแผนภูมิการเผาไหม้การปล่อยส่วนใหญ่
แผนภูมิการลดจำนวนงานที่เสร็จสิ้นของคุณแสดงเฉพาะคะแนนเรื่องราวที่เพิ่มเข้ามา (งานที่เสร็จสมบูรณ์) เท่านั้น ไม่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงขอบเขตในกรณีที่รายการถูกเพิ่มเข้าไปในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ของคุณในช่วงเวลานี้
สิ่งนี้อาจทำให้ยากต่อการระบุว่าความคืบหน้าของการลดงานที่ปล่อยออกไปของคุณ:
- เพียงการเพิ่มคะแนนเรื่องราว (งานที่ทำ) ลงในแผนภูมิของคุณ
- เนื่องจากความคืบหน้าจริงในการแก้ไขรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์
เนื่องจากกราฟการลดภาระงานของคุณอาจไม่สอดคล้องกับการเสร็จสิ้นงานค้างจริง คุณอาจมีการประมาณความคืบหน้าของสปรินท์ที่ไม่ถูกต้อง
ด้วยวิธีนี้ คุณอาจกำลังทำงานเสร็จไปบ้างแล้ว แต่เมื่อขอบเขตของโครงการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คุณก็ไม่ได้เข้าใกล้เป้าหมายของคุณเลย!
เผาผลาญความได้เปรียบของแผนภูมิ
เนื่องจากกราฟการเผาไหม้มีเส้นแสดงการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานรวมอยู่ด้วย จึงสามารถให้การประมาณความคืบหน้าที่แม่นยำได้แม้ในกรณีที่มีการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้กราฟการเผาไหม้ของคุณแสดงข้อมูลงานค้างที่ไม่ถูกต้อง!
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ใช้ สำหรับแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้หมดนั้นแตกต่างกัน – คุณยังคงต้องใช้ทั้งสองอย่างเพื่อนำ วิธีการ Agile มาใช้!
แผนภูมิการเผาไหม้ช่วยการจัดการโครงการแบบ Agile อย่างไร
แผนภูมิการเผาไหม้เป็นส่วนสำคัญของโครงการแบบอไจล์
นี่คือวิธี:
A. ติดตามสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จในแต่ละสปรินต์
กราฟการเผาไหม้ทำให้การติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อความคืบหน้าของคุณถูกทำเครื่องหมาย ข้าม สปรินต์ คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณทำความคืบหน้าได้มากที่สุดที่ไหนและที่ไหนที่สิ่งต่างๆ ช้าลง
สิ่งนี้ยังสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ ทีม Scrum
อย่างไร?
สครัมมาสเตอร์สามารถตรวจสอบการเผาไหม้ของพวกเขาเพื่อดูว่าอะไรผิดพลาดและทำงานร่วมกับทีมสครัมเพื่อหาวิธีแก้ไขในระหว่างการประชุมประจำวัน!
B. ตรวจสอบขอบเขตโครงการของคุณ
ต่างจากแผนภูมิอื่น ๆ แผนภูมิการเผาผลาญยังติดตามขอบเขตของโครงการของคุณด้วย ซึ่งให้บริบทเมื่อคุณกำลังติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ตัวอย่างเช่น หากโครงการใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ให้ตรวจสอบเส้นขอบเขตเพื่อดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรือไม่ นี่อาจอธิบายได้ว่าทำไมคุณถึงล่าช้ากว่ากำหนด แม้ว่าดูเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติก็ตาม
การเข้าใจขอบเขตงานของคุณสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องอธิบายเหตุผลของความล่าช้าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ หากลูกค้าเป็นกังวลเกี่ยวกับระยะเวลาที่โครงการใช้ไป เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากแผนงานที่วางไว้ – ซึ่งจะอธิบายถึงการขยายขอบเขตงานที่ไม่ได้ตั้งใจ
เครื่องมือแผนภูมิการเผาไหม้ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile คืออะไร?
ClickUp คือเครื่องมือสร้างกราฟเบิร์นอัพที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile– สร้างกราฟเบิร์นอัพที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โชคดีที่วิธีการ Agile เป็นสิ่งที่ ตรงตามความต้องการของเครื่องมือการจัดการโครงการClickUp อย่างแท้จริง! นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์การจัดการโครงการที่สำคัญบางประการของ ClickUp:
1. ทำลายสถิติ
ตามที่เราได้กล่าวไว้ ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างแผนภูมิการเผาผลาญเพื่อติดตามโครงการของคุณได้
ไม่เหมือนกับแผนภูมิการเผาไหม้บางประเภท แผนภูมิของ ClickUp นั้นอ่านและเข้าใจได้ง่ายมาก! ทำให้เหมาะสำหรับลูกค้าและผู้ใช้บริการ
แผนภูมิการเผาไหม้ของ ClickUp เป็นวิดเจ็ต Sprintในแดชบอร์ดของ ClickUp
ในแผนภูมิการเผาไหม้ของ ClickUp ปริมาณงานทั้งหมดที่ต้องทำ (เส้นขอบเขต) จะเป็นสีเทา และแกนตั้งแสดงคะแนนสปรินต์(หรือคะแนนเรื่องราว)
เส้นสีเขียวแสดงถึงงานที่เสร็จสิ้นตามระยะเวลา (แสดงบนแกนแนวนอน)
เมื่อคุณทำงานเสร็จสิ้นทั้งหมด เส้นสีเขียวจะตัดกับเส้นสีเทา ซึ่งแสดงว่าโครงการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
เพิ่มงานเพิ่มเติมในโปรเจ็กต์หรือสปรินต์ของคุณ และคุณจะเห็นเส้นสีเทาเพิ่มขึ้นซึ่งแสดงปริมาณงานทั้งหมดที่ต้องทำ
คุณสร้างแผนภูมิการเผาไหม้ใน ClickUp ได้อย่างไร?
- ก่อนอื่น สร้างหรือดูแดชบอร์ด
- คลิกที่ + เพิ่มวิดเจ็ต
- เลือกวิดเจ็ต Sprint หรือค้นหาแผนภูมิ Burn up
- ตั้งชื่อกราฟการเผาผลาญของคุณ (ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ในภายหลัง!)
- เลือกข้อมูลและตัวเลือกสำหรับแผนภูมิ Burn up ของคุณ
- คลิก เพิ่มวิดเจ็ต 🎉
อย่างไรก็ตาม แผนภูมิการเผาไหม้ไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp มอบให้คุณ
ในแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถดูข้อมูลอื่น ๆ สำหรับโปรเจกต์ของคุณได้ทั้งหมดในที่เดียว
วิดเจ็ตคือองค์ประกอบพื้นฐานของแต่ละแดชบอร์ดและจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ:
- สปรินต์
- เอกสาร
- ตาราง
- การสนทนา
- และอีกมากมาย!
คุณสามารถปรับแต่งได้:
- แหล่งข้อมูลของวิดเจ็ตแต่ละรายการ: เช่น ข้อมูลจากรายการสปรินท์หรือฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ช่วงเวลา: เช่น ช่วงเวลา 30 วันแบบต่อเนื่อง หรือช่วงระยะเวลาที่กำหนด
- ประเภทของปริมาณงาน: เช่น ความสามารถในการทำงานแบบสปรินต์ตามคะแนนเรื่องราว
สรุป
กราฟการเผาไหม้เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประโยชน์ที่สุดในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ Agile ของคุณ และเนื่องจากคุณไม่สามารถจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile ได้หากไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมทำไมไม่ดาวน์โหลด ClickUp วันนี้ล่ะ?
มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับการเผาไหม้, การลดภาระงาน และการวิ่งสปรินต์ของคุณเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น