10 เครื่องมือจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทีมในปี 2025

การจัดการผลิตภัณฑ์แบบAgile เปรียบเสมือนการนำเรือแล่นไปข้างหน้า และงานค้างสะสมคือสิ่งที่ช่วยให้เรือลอยอยู่ได้
หากคุณปรับปรุงและอัปเดตแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น ⛵
การจัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณพร้อมหรือยังที่จะล่องเรือออกจากชายฝั่งของเครื่องมือจัดการงานคั่งค้างของผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย? มาร่วมกับเราและค้นพบ 10 อันดับเครื่องมือที่เราแนะนำ เราจะนำเสนอคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ที่สุด ราคา และข้อจำกัดของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการนำพาผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ความสำเร็จ!
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์?
หากคุณต้องการส่งมอบโครงการตรงเวลา แก้ไขข้อบกพร่อง และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งเติบโตอย่างต่อเนื่อง คุณจำเป็นต้องมีระบบจัดการงานค้างที่เหมาะสม นี่คือเจ็ดสิ่งที่ขาดไม่ได้ของเครื่องมือจัดการงานค้างสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ:
- การจัดลำดับความสำคัญ: ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดลำดับความสำคัญของอีปิค, ยูสเซอร์ สตอรี่, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, และงานต่าง ๆ ได้ โดยชี้แจงความสำคัญอย่างชัดเจนต่อสมาชิกทีมทุกคน
- ความสะดวกในการใช้งาน: เป็นมิตรกับผู้ใช้ สามารถเข้าถึงได้บนหลายอุปกรณ์ และทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำและงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- การร่วมมือ: ช่วยให้การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในรายการงานที่ยังไม่ได้ทำ
- การปรับแต่ง: สามารถปรับขนาดและยืดหยุ่นได้เพียงพอที่จะรองรับกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนาที่หลากหลาย
- การรายงาน: ให้การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการรวมถึงงานแต่ละรายการ
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ซึ่งทีมของคุณใช้งานอยู่แล้ว เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือจัดการโครงการ และเครื่องมือพัฒนา
- ความปลอดภัย: ปกป้องความลับของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและให้คุณควบคุมสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้
10 เครื่องมือจัดการงานค้างที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
บอกลาความวุ่นวายและสวัสดีการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือจัดการงานค้าง 10 รายการนี้! เราจะสำรวจคุณสมบัติและวิธีการใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและติดตามความคืบหน้า
โปรดทราบว่าเครื่องมือแต่ละชิ้นมีข้อดีและข้อเสียเฉพาะตัว ซึ่งเราจะระบุไว้ในบทความนี้
1.คลิกอัพ
ClickUp แทบไม่ต้องแนะนำเลย ทุกคนและแม่ของพวกเขาก็ใช้มันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานประจำวันหรือการจัดระเบียบงานบ้าน 🥧
นี่คือเครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการจัดการงานที่มีคุณสมบัติมากมายและ เทมเพลตฟรี ที่เหมาะกับบริบทต่าง ๆรวมถึงเทมเพลตสำหรับ Backlogs และ Sprintsที่ช่วยให้การจัดการงานค้างเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะมีทักษะการจัดการผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันหรือขนาดของธุรกิจของคุณเป็นอย่างไร
มุมมองการจัดลำดับความสำคัญ ของ ClickUp เป็นรายการของงานที่ค้างอยู่ (อีปิค, เรื่องราวของผู้ใช้, งาน, และงานย่อย) ที่แสดงควบคู่กับสถานะ, ความคืบหน้า, และวันที่ครบกำหนด คุณสามารถ กำหนดคะแนนสปรินต์ และป้ายกำกับความสำคัญให้กับเรื่องราว เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญได้ จัดเรียงใหม่, ลบ, หรือเพิ่มคอลัมน์ของคุณเองเพื่อสร้างกรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามที่คุณต้องการหรือทีมพัฒนาของคุณ
นอกจากมุมมองการจัดลำดับความสำคัญแล้ว ClickUp ยังมีมุมมองอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นมุมมองกระดานสไตล์คัมบัง และมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์อย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกที่งานเพื่อดูและจัดการรายละเอียดทั้งหมด ในหน้าต่างงาน คุณสามารถพบบันทึกการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้และตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง รวมถึงเพิ่มไฟล์แนบ บันทึก รายการตรวจสอบและการดำเนินการอัตโนมัติ เมื่อคุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม พวกเขาจะสามารถค้นหาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับงานนั้นได้ในที่เดียวและติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเหล่านั้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เทมเพลตการจัดการงานค้างผลิตภัณฑ์ฟรีในคลังเทมเพลตขนาดใหญ่
- มากกว่า 15+โหมดการดู
- สถานะที่กำหนดเองและประเภทรายการ
- รายการตรวจสอบงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และป้ายกำกับ
- คุณสมบัติการติดตามเวลา
- ระบบอัตโนมัติ
- การเข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมืออื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาเรียนรู้พอสมควรเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- ผู้ใช้ชี้ให้เห็นว่าการแจ้งเตือนสามารถใช้ระบบกรองได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
2. Craft. io
Craft.ioเป็นซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร ที่มอบการควบคุมอย่างสมบูรณ์ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และต่อเนื่องไปอีก คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ซึ่งแต่ละมุมมองครอบคลุมแง่มุมเฉพาะของการจัดการผลิตภัณฑ์
นอกจาก backlog ของผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีพื้นที่เฉพาะสำหรับข้อมูลเชิงกลยุทธ์ของคุณ เช่น Wiki ผลิตภัณฑ์ การจัดลำดับความสำคัญ การติดตามสถานะผลิตภัณฑ์และการพัฒนา และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวและ พอร์ทัลเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ได้อีกด้วย
เอกสาร Product Backlog ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของอีปิค, ฟีเจอร์, และบั๊กของคุณ โดยแสดงควบคู่กับผู้รับผิดชอบ, สถานะที่ระบุด้วยสี, และแถบความคืบหน้า คุณสามารถปรับแต่งคอลัมน์และหมวดหมู่สถานะได้ด้วยสูตรเฉพาะของคุณเอง
จัดลำดับความสำคัญของอีพิคและสตอรี่โดยใช้ระบบคะแนน และกำหนดป้ายกำกับความสำคัญ, ระดับความพยายาม, และคะแนนคุณค่าที่แตกต่างกัน. โดยการคลิกที่รายการ, คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้, เช่น บันทึกกิจกรรม, ความคิดเห็น, ไฟล์แนบ, และการพึ่งพาของงาน.
Craft. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ครอบคลุมทุกด้านของการจัดการผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลยุทธ์และการจัดการงานค้าง
- พอร์ทัลข้อเสนอแนะ
- มุมมองส่วนตัว
- คอลัมน์ที่กำหนดเองและหมวดหมู่สถานะ
- การจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ป้ายกำกับความสำคัญ, คะแนนเรื่องราว, และคะแนนคุณค่า/ความพยายาม
- ความพร้อมใช้งานบนเว็บและมือถือ (สำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เดินทางบ่อย)
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือ 17 ชนิด รวมถึง Zapier
ข้อจำกัดของ Craft. io
ข้อเสียได้แก่:
- ค่าใช้จ่ายสูง
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย
Craft. io ราคา
Craft. io ให้บริการทดลองใช้ฟรี 14 วัน และ สาม แผนราคา:
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้*
- ข้อดี: $89/เดือน ต่อบรรณาธิการ
- องค์กรธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
3. งานค้าง
Backlogเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันสี่ตัวที่สร้างโดย Nulab วัตถุประสงค์หลักของมันคือเพื่ออำนวยความสะดวกในการ วางแผนและดำเนินโครงการ ให้ราบรื่นดุจแพรไหม
Backlog มีโฟลเดอร์ต่าง ๆ สำหรับจัดระเบียบและดูแง่มุมต่าง ๆ ของโครงการของคุณ หน้าหลัก จะแสดงสรุปการอัปเดตล่าสุดให้คุณเห็น ในขณะที่ฟีเจอร์สำคัญอย่าง วิกิ และ ไฟล์ ช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลและทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมด รวมถึงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของคุณ
เพื่อจัดการปริมาณงานของคุณ ให้ไปที่ ปัญหา และสร้างลำดับชั้นของงานที่มีสถานะและเป้าหมายที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างปัญหาใหม่โดยใช้เทมเพลตหรือตั้งค่าการสร้างปัญหาอัตโนมัติผ่านอีเมลได้ คุณยังสามารถเพิ่มความคิดเห็น ติดแท็กเพื่อนร่วมงาน และดูประวัติการเปลี่ยนแปลงได้
นอกจากมุมมองรายการมาตรฐานแล้ว Backlog ยังมีบอร์ด Kanban,แผนภูมิ Gantt และแผนภูมิ Burndownสำหรับการแสดงภาพโครงการที่เหมาะสมที่สุด การแก้ไขสิ่งเหล่านี้ทำได้ง่ายด้วยฟังก์ชันการลากและวาง
หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมไอที Backlog มีทุกอย่างที่คุณต้องการ มันมีเครื่องมือเฉพาะทางหลากหลาย เช่น การตรวจสอบโค้ด การโคลนที่เก็บข้อมูล และการควบคุมที่อยู่ IP
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของงานค้าง
- ความสามารถของเครื่องมือการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ
- ตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น กระดานสไตล์คัมบัง และแผนภูมิแกนต์
- ลากและวางเพื่อจัดลำดับงานใหม่ในบอร์ดและแผนภูมิ
- พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือ 11 รายการ รวมถึงซอฟต์แวร์ Nulab อื่น ๆ
ข้อจำกัดของงานค้าง
- ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อย
- ราคาสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
- ผู้ใช้บางคนคิดว่ามันง่ายเกินไป
การตั้งราคาสำหรับงานค้าง
ทดลองใช้ Backlog ฟรี 30 วัน หรือเลือกหนึ่งในสามแผนราคา:
- เริ่มต้น: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 30 คน
- มาตรฐาน: $100/เดือน พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัด
- พรีเมียม: $175/เดือน พร้อมผู้ใช้และโปรเจ็กต์ไม่จำกัด
4. แพลนิกลี
ผ่านทาง Planigle
Planigleเป็นเครื่องมือ โอเพนซอร์ส สำหรับการจัดการแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์, การทำซ้ำ, และการปล่อยเวอร์ชัน. มัน เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ทางเทคโนโลยีหรือผู้เชี่ยวชาญ. เวอร์ชันพื้นฐานของซอฟต์แวร์นี้ฟรี แต่คุณต้องสมัครสมาชิกแผนพรีเมียมหากคุณต้องการโครงการหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม.
ที่ด้านบนของแดชบอร์ด คุณสามารถดูองค์ประกอบต่างๆ ของงานค้างได้ เช่น อีปิค, สตอรี่ และงานย่อย จัดลำดับความสำคัญโดยการลากและวาง และเข้าสู่โหมดแก้ไขโดยการดับเบิลคลิกที่งานนั้นๆ แท็บ กำหนดการ ช่วยให้คุณนำทางไปยังการปล่อยเวอร์ชันและการวนรอบที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ การเปลี่ยนแปลง แสดงไทม์ไลน์ของกิจกรรมที่ผ่านมาของทีมคุณ
ในแท็บ บุคคล คุณสามารถจัดการทีมของคุณได้โดยการเพิ่มหรือลบบุคคล และจัดกลุ่มพวกเขาเพื่อสร้างทีมที่ทรงพลัง ด้วยฟังก์ชันการทำงานแบบหลายผู้ใช้ (multi-tenancy) เครื่องมือสามารถรองรับโครงการได้หลายโครงการพร้อมกัน ขณะเดียวกันก็ให้คุณจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของผู้เข้าร่วมในแต่ละโครงการได้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเป็นความลับ
หากคุณเลือกแผน Premium ของ Planigle คุณจะสามารถแชร์แบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์กับลูกค้าเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า) ปลดล็อกการรายงานผ่านกราฟการเผาไหม้และความเร็ว และรับการสนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ Planigle
- ง่ายและเข้าใจได้
- ราคาไม่แพง
- การจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยการลากและวาง
- รายงานง่าย
- ระบบหลายผู้เช่า
ข้อจำกัดของ Planigle
- ความเรียบง่ายที่แลกมาด้วยความหลากหลายของฟีเจอร์ (โดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการ)
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
- เฉพาะบนเว็บ
- ไม่มีการผสานรวมแบบเนทีฟ
ราคาของ Planigle
- ฟรี
- พรีเมียม $10/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คนแรก $5/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน
5. ฮิกเกอร์
Hyggerเป็น เครื่องมือจัดการโครงการแบบคล่องตัว สำหรับการสร้างงานค้าง แผนงาน และกระดานคัมบัง เมื่อพูดถึงการจัดการงานค้าง คุณจะสามารถเข้าถึงเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีหลากหลายรูปแบบเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถจัดระเบียบงานค้างโดยใช้คอลัมน์ เลน และป้ายกำกับ
มันช่วยให้คุณ รวบรวมและนำเข้าข้อมูลเชิงลึก จากเพื่อนร่วมทีมและลูกค้า ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ได้
ในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ ให้ใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญแบบ การให้คะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก โดยอิงจากปัจจัยด้านมูลค่าและความพยายาม คุณสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเกณฑ์ที่กำหนดเอง รวมถึงปรับน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ หรือเลือกใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญแบบ ICE หรือ RICE แทนก็ได้ เพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น ให้ใช้ เมทริกซ์ลำดับความสำคัญ โดยจัดกลุ่มงานออกเป็น Quick wins, Big bets, Timesinks และ Maybes
หลังจากกำหนดความสำคัญแล้ว ให้ส่งงานไปยัง บอร์ดการพัฒนา ของคุณ ซึ่งคุณสามารถวางแผนการวนรอบและติดตามสถานะและการเปลี่ยนแปลงได้ ภายในแต่ละงาน สมาชิกในทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นและไฟล์แนบ รวมถึงบันทึกการทำงานของพวกเขาได้ ฟีเจอร์ การรายงาน ของ Hygger ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์เมตริกต่างๆ เช่น เวลาที่ประมาณการเทียบกับเวลาที่ติดตาม และคะแนนของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hygger
การเลือกใช้ Hygger นำมาซึ่ง:
- เทมเพลตฟรีสำหรับการตั้งค่าที่ง่ายดาย
- ความสะดวกในการรวบรวมและนำเข้าข้อมูลเชิงลึก รวมถึงการเชื่อมโยงกับฟีเจอร์ที่มีอยู่
- เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญที่หลากหลายให้เลือกใช้
- เมทริกซ์ลำดับความสำคัญสำหรับการระบุรายละเอียดในรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ของคุณ
- การรายงานโดยใช้ตัวชี้วัดหลายประเภท
- การพร้อมใช้งานบนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ Hygger
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือเพียงห้าตัวเท่านั้น
ราคาของ Hygger
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้*
- องค์กรธุรกิจ: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
6. Productboard
ตามชื่อของมันProductboardคือ ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผนและตัดสินใจอย่างถูกต้องในขณะที่ยังคงยึดมั่นกับแผนที่ทางผลิตภัณฑ์
ในมุมมองรายการคุณสมบัติ คุณสามารถสร้างลำดับชั้นของคุณสมบัติพร้อมสูตรการจัดลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้ คะแนนผลกระทบต่อผู้ใช้ และ การวิเคราะห์ความคุ้มค่า/ความพยายาม ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
คุณสามารถกำหนดคุณสมบัติและงานที่เร่งด่วนที่สุดให้กับรุ่นและกรอบเวลา และตรวจสอบได้ในมุมมองแผนที่เส้นทาง รายละเอียดของคุณสมบัติอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว โดยคุณจะได้รับความเข้าใจในความคืบหน้า คุณสมบัติย่อย กิจกรรมที่ผ่านมา และความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมทีมของคุณ ลูกค้าของคุณสามารถโหวตและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแต่ละไอเดียบน พอร์ทัล ได้ โดยผลลัพธ์จะพร้อมใช้งานในแท็บ ข้อมูลเชิงลึก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard
- ใช้งานง่าย
- สูตรการจัดลำดับความสำคัญที่กำหนดเอง
- คะแนนผลกระทบของผู้ใช้และการวิเคราะห์การแลกเปลี่ยนคุณค่า/ความพยายาม
- พอร์ทัลสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับ 21 เครื่องมือและ API แบบเปิด
ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด
- ไม่มีเวอร์ชันมือถือ
- จำนวนตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Productboard
Productboard มีทดลองใช้ฟรี 15 วัน (Starter) และ สี่ แพ็กเกจราคาอื่น ๆ:
- สิ่งจำเป็น: $20/เดือน ต่อผู้สร้าง*
- ข้อดี: $80/เดือน ต่อผู้สร้าง
- ขนาด: ราคาตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
7. Yodiz
Yodizคือ ซอฟต์แวร์อเนกประสงค์สำหรับความคล่องตัว ที่ประกอบด้วยสองผลิตภัณฑ์—ระบบติดตามปัญหาที่เรียบง่ายและเครื่องมือจัดการโครงการแบบ Agileที่ครบถ้วน โปรดทราบว่าคุณต้องสมัครใช้บริการในระดับ Agile เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติการจัดการรายการงาน (Product Backlog)
ระบบติดตามปัญหา เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งสามารถช่วยให้คุณติดตามความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ด้วยคอลัมน์ที่กำหนดเอง วิดเจ็ต และองค์ประกอบภาพต่าง ๆ แพลตฟอร์มนี้ยังสนับสนุนการรายงานอย่างครอบคลุมด้วยรายงานแนวโน้มของปัญหาและแผนภูมิหลากหลายรูปแบบ
ด้วย ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Grab คุณสามารถรายงานข้อบกพร่องได้เพียงไม่กี่คลิกโดยใช้ภาพหน้าจอและคำอธิบายประกอบ คุณยังสามารถ สร้างปัญหาได้โดยตรงจากอีเมลของคุณ โดยการส่งไปยังที่อยู่อีเมลของโครงการของคุณพร้อมรายการอนุญาตที่ปรับแต่งได้ 📧
ในแผงงานค้าง คุณสามารถจัดการกับอีปิคและเรื่องราวของผู้ใช้ได้ โดยกำหนดคะแนนเรื่องราวและป้ายกำกับเพื่อบ่งชี้ความสำคัญของพวกมันในรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ สร้างงานจากเรื่องราว ดูประวัติ บันทึกการแก้ไข และไทม์ไลน์ และเพิ่มไฟล์ ความคิดเห็น และความพึ่งพา
Yodiz ยังช่วยให้การปล่อยและการวางแผน สปรินต์ เป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานด้วยการติดตามการเผาผลาญและข้อมูลเชิงลึกสำคัญอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Yodiz
- ความสามารถในการจ่าย
- ติดตั้งส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อรายงานข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดาย
- รายงานปัญหาอีเมล
- การวางแผนการสปรินท์และการปล่อยเวอร์ชันที่มองเห็นได้ง่าย
- การพร้อมใช้งานบนเว็บและมือถือ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือ 21 รายการและ API
ข้อจำกัดของ Yodiz
- UI อาจต้องการการออกแบบใหม่
- แอปพลิเคชันมือถือไม่สามารถเทียบเท่ากับเวอร์ชันเว็บได้
ราคาของ Yodiz
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- ระบบติดตามปัญหา: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- เครื่องมือ Agile: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- โฮสต์เอง: ราคาที่กำหนดเอง
8. การทำงานเป็นทีม
การทำงานเป็นทีมมุ่งเน้นที่งานของลูกค้า พร้อมนำเสนอฟีเจอร์หลากหลายเพื่อรับประกันประสิทธิภาพของทีมและความพึงพอใจของลูกค้า นอกเหนือจากเครื่องมือจัดการโครงการและเวลาตามมาตรฐานแล้ว ยังรองรับการวางแผนงบประมาณและการเรียกเก็บเงินอีกด้วย แพลตฟอร์มนี้มี เทมเพลต มากมายเพื่อช่วยให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว ⏰
สำหรับซอฟต์แวร์จัดการงานค้างของผลิตภัณฑ์ ให้เลือกระหว่างรายการบอร์ดคัมบัง และแผนภูมิแกนต์ สร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละฟีเจอร์ และเพิ่มแท็ก ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และรูปแบบการทำซ้ำ
การทำงานเป็นทีมมี การติดตามเวลาขั้นสูงพร้อมชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และแบบฟอร์มเวลา ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถดูงานที่ติดตามในอดีตได้ คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละงานรวมถึงสถานะของโครงการได้ด้วยตัวเลือกการรายงานที่หลากหลาย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ให้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง หรือเลือกใช้หนึ่งในแบบสำเร็จรูป เช่น การแจ้งเตือนอัตโนมัติพร้อมการอัปเดตสถานะงานและการเปลี่ยนแปลงความสำคัญตามกำหนดเวลาที่ใกล้เข้ามา การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่ายด้วยแชทในตัวของ Teamwork ติดตามความคืบหน้าได้ตลอดเวลาด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และตอบกลับข้อความทั้งหมดในกล่องจดหมายเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- แม่แบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
- การติดตามเวลาขั้นสูง
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
- แชทในตัว
- การจัดทำงบประมาณและการเรียกเก็บเงิน
- พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 50 รายการ
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ฟีเจอร์แชทมีข้อจำกัด
- ข้อขัดข้องเป็นครั้งคราว
- อินเทอร์เฟซบนมือถือสามารถปรับปรุงได้
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค
การทำงานเป็นทีมเสนอการทดลองใช้ฟรีเป็นเวลาหนึ่งเดือน และ สี่ แผนราคา:
- ฟรีตลอดไป สำหรับผู้ใช้สูงสุด 5 คน
- เริ่มต้น: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้*
- จัดส่ง: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
9. nTask
nTaskเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้นและช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นเครื่องมือจัดการแบ็กล็อกผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของโครงการ รวมถึงงานและปัญหาการประเมินความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร คุณสามารถสร้างสถานะงานและป้ายกำกับความสำคัญที่กำหนดเอง เชื่อมโยงงานเพื่อสร้างการพึ่งพา และมอบหมายงานให้กับหลายคนได้
เป็นเครื่องมือที่เน้นภาพอย่างมาก มี โหมดการดูหลายรูปแบบ เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์ ด้วยคลังแม่แบบกระดานที่หลากหลาย คุณสามารถค้นหาแม่แบบที่เหมาะกับกลุ่มเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ nTask ทำได้ดีที่สุดคือ การทำงานร่วมกัน พร้อมความคิดเห็น, แชทในตัว, การประชุม, และพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละสมาชิกในทีม กำหนดเวลาการประชุมครั้งเดียวหรือการประชุมประจำ, ซิงค์กับปฏิทินของคุณ, เตรียมวาระการประชุมและบันทึกการหารือ, และทำให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการดำเนินการติดตามผลและการตัดสินใจ
nTask ยังช่วยให้การจัดการเวลาและการติดตามเวลาเป็นไปอย่างง่ายดาย และให้คุณกำหนดขีดความสามารถสำหรับสมาชิกทีมทุกคนและประมาณเวลาสำหรับงานต่าง ๆ ได้ คุณสามารถบันทึกเวลาของคุณได้ทั้งแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ จากนั้นสร้างเอกสารเวลาและรายงานได้
คุณสมบัติเด่นของ nTask
เครื่องมือนี้เสนอ:
- มุมมองและแม่แบบที่หลากหลาย
- แชทในตัว
- การนัดหมายและการเตรียมการประชุม
- การจัดการเวลาทำงานอย่างครอบคลุม
- การพร้อมใช้งานบนเว็บและเดสก์ท็อป
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือหกตัวและอีกมากมายผ่าน Zapier
ข้อจำกัดของ nTask
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- บางครั้งอาจมีการโหลดช้า
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
การกำหนดราคา nTask
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $3/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน*
- ธุรกิจ: $8/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
10. Microsoft Planner
ผ่านทาง Microsoft
Microsoft Plannerเป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ใช้งานง่ายใน ชุด Microsoft 365 เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่นๆ ในรายการนี้Microsoft Plannerช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและดูแง่มุมต่างๆ ของโครงการของคุณได้ ด้วย "วิซาร์ด" สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน คุณสามารถเริ่มต้นและสร้างกระดาน Kanban แรกของคุณได้ภายในไม่กี่นาที
แม้ว่า Microsoft Planner จะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือจัดการรายการงานที่ต้องทำ (Product Backlog) แต่ก็สามารถปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นตัวเลือกที่สะดวกสำหรับทีมที่ใช้ Microsoft 365 อยู่แล้ว
สำหรับแต่ละแผน คุณสามารถสร้างลำดับชั้นของงาน กำหนดให้กับสมาชิกในทีม และเพิ่มสถานะและเป้าหมายต่างๆ ได้ งานสามารถจัดระเบียบเป็นหมวดหมู่ที่ปรับแต่งได้เรียกว่า Buckets ซึ่งสามารถใช้แทนขั้นตอนหรือประเภทต่างๆ ของรายการงานที่ค้างอยู่ได้
คุณสามารถลากและวางงานข้าม Buckets ได้เพื่อความสะดวกในการจัดลำดับความสำคัญและอัปเดตสถานะ สร้างงานใหม่โดยใช้เทมเพลตหรือตั้งค่าการสร้างงานอัตโนมัติผ่านอีเมล เพิ่มความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมงานในนั้น และดูประวัติการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโปรแกรมวางแผน
- หมวดหมู่ของงานที่สามารถปรับแต่งได้พร้อม Buckets
- การสร้างงานอีเมลอัตโนมัติ
- การทำงานร่วมกันผ่านไฟล์แนบและความคิดเห็น
- พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป, เว็บ, และมือถือ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับแอป Microsoft 365
ข้อจำกัดของผู้วางแผน
- ตัวเลือกการแสดงผลที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการงานค้างเฉพาะทาง
- ไม่มีการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
- ไม่มีตัวเลือกการผสานรวมแบบเนทีฟนอกเหนือจากแอป Microsoft 365—จำกัดสำหรับทีมพัฒนา
- ราคาแพง (มีให้เฉพาะผู้สมัครแผน Microsoft 365 Enterprise เท่านั้น)
ราคาสำหรับผู้วางแผน
- Microsoft 365 E3: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 E5: $57/เดือน ต่อผู้ใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการจัดการงานค้างของคุณ
เราเข้าใจ—การจัดการงานค้างอาจไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นอันดับแรกสำหรับเครื่องมือใหม่ ๆ แต่การจัดการงานค้างนั้นสำคัญสำหรับทีมทุกขนาดในการจัดระเบียบ ติดตาม และร่วมมือกันในภารกิจต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์
ทีมผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ต่างไว้วางใจ ClickUp เพื่อทำสิ่งเหล่านี้และอีกมากมาย ดูว่าทำไมทีมต่างๆ ถึงเปลี่ยนจากเครื่องมืออื่นๆ มาใช้ ClickUp โดยทดลองใช้งานแพลตฟอร์มนี้ฟรีเริ่มต้นได้ฟรี!