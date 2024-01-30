พร้อม, ตั้ง, สปรินท์! คู่มือหลักในการวัดความเร็วในการสปรินท์

หากคุณเป็นมือใหม่ในการพัฒนาแบบ Agile การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วของสปรินต์และแผนภูมิความเร็วอาจเป็นเรื่องที่สับสนได้ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการบันทึกคะแนน!
ความเร็วในการสปรินต์เปรียบเสมือนคะแนนในเกมบาสเกตบอลที่มีเดิมพันสูง มันช่วยให้สมาชิกทีมที่ทำงานแบบอไจล์และสครัมรู้ว่าพวกเขากำลังชนะหรือแพ้เมื่อเทียบกับเวลา
โดยการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสปีดของสปรินต์ ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงจังหวะการทำงานและทำให้กระบวนการพัฒนาแบบ Agileของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดทั่วไปคือ ยิ่งสปีดสูง คุณก็จะสามารถครอบคลุมได้มากขึ้นในแต่ละสปรินต์ และคุณก็จะเข้าใกล้การชนะเกมภายใต้ข้อจำกัดเช่นเวลาและงบประมาณมากขึ้น
โปรดพิจารณาคู่มือนี้เสมือนเป็นฟิล แจ็คสัน ในการคำนวณและเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานของทีมคุณ เราจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตของทีมตลอดรอบการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น
พร้อมที่จะครองสนามที่ว่องไวหรือยัง? ไปกันเลย! 🏀
อะไรคือสปรินต์ เวโลซิตี?
ทีม Agile ทำงานในระยะการพัฒนาสั้น ๆ ที่เรียกว่า "สปรินต์ไซเคิล" (sprint cycles) แต่ละไซเคิลมักใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ โดยแบ่งโครงการออกเป็นส่วนงานที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้
แน่นอน เพื่อนร่วมทีมของคุณวางแผน เขียนโค้ด แก้ไขปัญหาค้างในผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ในทุกสปรินต์ แต่คุณจะประเมินเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งมอบงานได้อย่างไร? นั่นแหละคือเหตุผลที่คุณต้องคำนวณความเร็ว (velocity) ⚡
ความเร็วในการวิ่งสปรินต์ช่วยติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินปริมาณงานที่ทีมสามารถจัดการได้ในรอบสปรินต์หนึ่งๆ ในแต่ละรอบจะมีค่าความเร็วเฉพาะที่แสดงถึงสิ่งที่ทีมได้ทำสำเร็จ ค่าเฉลี่ยของความเร็วในช่วงสามถึงสิบรอบที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณคาดการณ์ปริมาณงานมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์หรือทีมพัฒนาของคุณสามารถทำได้ในแต่ละสปรินต์
วัตถุประสงค์ของการประมาณความเร็วสปรินต์คืออะไร?
ความเร็วในการทำสปรินต์ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จ แต่เป็นการประมาณเพื่อเข้าใจขีดความสามารถของทีมคุณ มันอาจเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างตามอำเภอใจซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของโครงการ องค์ประกอบของทีม หรืออิทธิพลภายนอก
แต่คุณยังคงต้องวัดความเร็วในการสปรินต์เพื่อ:
- ประเมินว่าทีมของคุณสามารถทำโครงการเฉพาะนี้ให้เสร็จสิ้นได้เมื่อใด
- ปรับขอบเขตของสปรินต์ในอนาคตและปริมาณงานออกแบบตามอัตราการก้าวหน้าปัจจุบัน
- ทบทวนและจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความแม่นยำที่มากขึ้น
ความเร็วในการทำงานของทีม (Sprint velocity) ยังบ่งชี้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทีมในแง่ของผลผลิตอีกด้วย ในกรณีส่วนใหญ่ การประมาณความเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ความเร็วของทีมคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายสปรินต์ได้น่าเชื่อถือเพียงใด หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณ ให้ใช้เทมเพลต ClickUp Sprints มันมาพร้อมกับตัวชี้วัดแบบอไจล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยคุณคำนวณความเร็วของทีมในทุกขนาด และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรีอย่างสมบูรณ์!
วิธีคำนวณสปรินต์เวลอกซิตี้: สูตรและขั้นตอน
การคำนวณความเร็วสปรินต์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นง่ายเมื่อคุณเข้าใจสูตรพื้นฐาน ซึ่งคือ:
ความเร็วในการวิ่ง = งานทั้งหมดที่เสร็จสิ้นใน จำนวนครั้งของการวิ่งที่ผ่านมา ➗ จำนวนครั้งของการวิ่งที่ผ่านมา, คือ, x*
ในการใช้สูตรนี้ คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลหลายอย่างก่อน เช่น ระบบการวัดที่ใช้ในการคำนวณปริมาณงานที่ทำ และปริมาณงานที่ค้างอยู่ในสปรินต์ของคุณ ให้เราแบ่งกระบวนการออกเป็นสามขั้นตอนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่างประกอบ:
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดหลายสปรินต์
การคำนวณความเร็วต้องวัดปริมาณงานผ่านมิติที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ทีม, โครงการ, และลูกค้า ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องกำหนด ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อประมาณปริมาณงานที่ทำได้อย่างถูกต้อง. ตัวชี้วัดที่นิยมใช้สามตัวคือ:
- จุดเรื่องราว: เรื่องราวของผู้ใช้จะอธิบายคุณลักษณะที่จำเป็นอย่างกระชับจากมุมมองของลูกค้า การทำเรื่องราวแต่ละเรื่องให้เสร็จสิ้นจะใช้ระยะเวลาและความพยายามเฉพาะตามความซับซ้อนของงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกวัดผ่านจุดเรื่องราว ในการหาปริมาณงานที่ทำในสปรินต์ คุณต้องคิดในแง่ของ—จำนวนคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในสปรินต์? สมมติว่าทีมของคุณเสร็จสิ้นเรื่องราวผู้ใช้ที่มีค่า 26 คะแนนในสปรินต์ที่ 1 ดังนั้นงานที่ทำในรอบนี้คือ 26 คุณสามารถอ่านคู่มือฉบับย่อนี้เพื่อคำนวณคะแนนเรื่องราวใน Agile
- ชั่วโมง: หากคุณต้องการใช้หน่วยวัดแบบดั้งเดิมมากกว่า คุณสามารถคำนวณความเร็วของสปรินต์เป็นชั่วโมงได้โดยการหาจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับเรื่องราวผู้ใช้ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละสปรินต์—เช่น 120 ชั่วโมง วิธีนี้อาจให้ค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วที่ไม่ละเอียดมากนักเมื่อเทียบกับคะแนนเรื่องราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประมาณเวลาไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ
- วันในอุดมคติ: หลายทีมอาจคำนวณความเร็วของสปรินต์ใน วันในอุดมคติ โดยแต่ละวันในอุดมคติจะแสดงจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานปกติ (เช่น 8 ชั่วโมง) ตัวอย่างเช่น งาน 120 ชั่วโมงที่ทำในสปรินต์ 1 สามารถแสดงเป็น 120/8 หรือ 15 วันในอุดมคติ
ทีมส่วนใหญ่พบว่าการคำนวณโดยใช้คะแนนเรื่องราว (story point) เหมาะสมกว่าสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของทีม เนื่องจากคำนึงถึงระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันของงานพัฒนาแต่ละงานโดยมักใช้ลำดับตามลำดับฟีโบนัชชี
คุณสามารถเลือกเมตริกได้ระหว่างการวางแผนสปรินต์ โดยควรเลือกก่อนเริ่มสปรินต์แรก เมตริกที่คุณเลือกจะกำหนดวิธีที่ทีมของคุณแสดงความเร็ว (velocity) ไม่ว่าจะใช้เป็นคะแนนเรื่องราว (story points) ชั่วโมง หรือจำนวนวันในอุดมคติ
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณปริมาณงานที่ทำในแต่ละสปรินต์ที่กำลังพิจารณา
ใช้ตัวชี้วัดที่คุณชื่นชอบเพื่อวัดปริมาณงานที่ทีมของคุณจัดการในชุดของสปรินท์ งานนี้อาจรวมถึงการเคลียร์รายการค้าง การแก้ไขข้อบกพร่อง และการทำงานในฟีเจอร์ใหม่ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เสนอ
โดย 이상적으로, คุณควรพิจารณาการทำงานในสามสปรินต์เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของความเร็วของทีม. อย่างไรก็ตาม, หากปริมาณงานที่ทำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก, คุณอาจต้องการสปรินต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้อัตราการก้าวหน้าของคุณเสถียร.
ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งสปรินต์ของทีมคุณ
เมื่อคุณมีตัวเลขสำหรับงานที่ทำเสร็จในสปรินต์ที่เลือกแล้ว ให้หาค่าเฉลี่ย นำคะแนนเรื่องราวรวม ชั่วโมง หรือจำนวนวันตามที่ต้องการมาบวกกัน แล้วหารผลลัพธ์ด้วยจำนวนสปรินต์ที่เสร็จสิ้น
มาดูตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้คะแนนเรื่องราว
สมมติว่าเราเก็บบันทึกคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในสามสปรินต์ที่ผ่านมา:
สปรินต์ 1: ทีมได้ทำเรื่องราวผู้ใช้เสร็จสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งมีค่า 3 คะแนนต่อเรื่อง และเรื่องราวผู้ใช้ที่ซับซ้อนอีก 1 เรื่อง ซึ่งมีค่า 6 คะแนน รวมเป็น 36 คะแนนเรื่องราวทั้งหมด (ไม่รวมเรื่องราวที่เสร็จสิ้นเพียงบางส่วน)
สปรินต์ 2: เราสามารถจัดการเรื่องราวผู้ใช้ได้ 9 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องมีค่า 5 คะแนน ดังนั้นจึงได้ 45 คะแนนเรื่องราว
สปรินท์ 3: ทำงานเสร็จสิ้นมูลค่า 38 คะแนนเรื่องราว
ตอนนี้ให้นำคะแนนเรื่องราวทั้งหมดมารวมกันแล้วใช้สูตร: (36+45+38 คะแนนเรื่องราว) / 3 สปรินต์ ผลลัพธ์คือ 39.67
ในกรณีนี้ ความเร็วเฉลี่ยในการทำสปรินต์ของเราคือ 39.67 นั่นหมายความว่าทีมของคุณสามารถทุ่มเทความพยายามได้เท่านี้ในแต่ละสปรินต์
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้ชั่วโมง
การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้ชั่วโมงเป็นหน่วยวัดมีแนวทางคล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ แต่ในที่นี้ งานจะถูกแปลงเป็นจำนวนชั่วโมง
สปรินท์ 1: 160 ชั่วโมงสำหรับการทำภารกิจ 5 ภารกิจให้เสร็จ
สปรินต์ 2: 240 ชั่วโมงสำหรับ 8 งาน
สปรินต์ 3: 180 ชั่วโมงสำหรับ 6 งาน
ตลอดสามสปรินต์ที่ผ่านมา ทีมงานได้ลงทุนเวลาทั้งหมด 580 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 193.33 ชั่วโมงต่อสปรินต์ ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของสปรินต์อยู่ที่ 190 ชั่วโมง
การใช้การประมาณเวลาเป็นชั่วโมงช่วยให้เข้าใจว่าทีมสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานโครงการได้มากเพียงใดอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ทำให้เกินกำลัง ในตัวอย่างของเรา คุณจะสังเกตเห็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดเป็นพิเศษในช่วงสปรินต์ที่ 2 ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้จำนวนวันที่เหมาะสม
การใช้จำนวนวันเป็นตัววัดมักจะเริ่มต้นด้วยการกำหนด วันในอุดมคติ คุณอาจต้องรวบรวมผลผลิตทั้งหมดจากหลาย ๆ สปรินต์ก่อนหน้านี้ สำหรับตัวอย่างของเรา ลองพิจารณาว่าวันในอุดมคติควรมีระยะเวลา 8 ชั่วโมง
สปรินต์ 1: ทำงาน 96 ชั่วโมง 96/8 เท่ากับ 12 วันในอุดมคติ
สปรินต์ 2: 120 ชั่วโมง—15 วันในอุดมคติ
สปรินท์ 3: 108 ชั่วโมง—13.5 วันในอุดมคติ
การเพิ่มวันในอุดมคติสำหรับแต่ละสปรินต์ทำให้เราได้ 40. 5 ดังนั้นค่าเฉลี่ยคือ 13. 5 วันในอุดมคติสำหรับแต่ละสปรินต์
6 กลยุทธ์ในการปรับปรุงและรักษาความเร็วของทีมคุณให้คงที่
ความเร็วในการสปรินต์ต้องมีความเสถียรจึงจะสามารถเชื่อถือได้หรือมีประโยชน์สำหรับการวางแผนสปรินต์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจคาดหวังความเร็วที่ผันผวนสูงเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น:
- โครงการแบบอไจล์ที่ซับซ้อนเกินไป
- การทดสอบและการประชุมที่ไม่จำเป็น
- การมีส่วนร่วมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีจำกัด
- ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นสะสม
- การขาดแคลนบุคลากร
แม้ว่าบางปัญหาเหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานที่พบบ่อยได้โดยใช้โซลูชันการจัดการโครงการที่มีคุณภาพอย่าง ClickUp ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อกระบวนการทำงานดำเนินไป
เราได้รวบรวมกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ข้อเพื่อปรับปรุงและรักษาความเร็วของทีมให้คงที่ เราจะสาธิตฟังก์ชันที่มีประโยชน์บางอย่างด้วยClickUp Agile Suite ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามความเร็วของสปรินต์และรักษาให้ทีมมีประสิทธิภาพ 👇
1. บันทึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
ทีมที่ทำงานแบบ Agile อาจเสียสมาธิได้เนื่องจากกระบวนการทำงานที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ซึ่งมักจะลดความเร็วในการทำงานของพวกเขา ลองนึกภาพนี้ดู: มิเรียม นักเขียนโค้ดที่มีทักษะ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในวันทำงานของเธอไปกับการถามสมาชิกในทีมเกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด แล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทีมอื่นๆ ด้วยล่ะ? ความเร็วในการทำงานของคุณจะลดลงอย่างมาก
วิธีเดียวที่จะทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในทุกๆ สปรินต์คือการบันทึกทุกอย่างไว้—ตั้งแต่กรณีศึกษาของผู้ใช้และข้อกำหนดของโครงการไปจนถึงรายการงานที่ค้างอยู่
ยกตัวอย่างเช่น ClickUp Docs—ช่วยให้คุณรวบรวมเอกสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย ระบุรายละเอียดข้อกำหนดที่จำเป็น แชร์และทำงานร่วมกันบนต้นแบบ และจัดระเบียบงานค้างสำหรับแต่ละสปรินต์ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว
ในฐานะเครื่องมือวางแผนสปรินต์แบบครบวงจร ClickUp มีฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ เช่น:
- ClickUp AI: ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของคำสั่งเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองบทบาทเฉพาะของคุณ ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นคู่คิดในการเขียนและระดมความคิด โดยใช้ประโยชน์จากมันสำหรับงานต่างๆ เช่น: การเขียนกรณีศึกษา แผนการทดสอบ และเอกสารโครงการทางเทคนิค การสรุปบันทึกการประชุมและข้อมูลอื่นๆ การระดมความคิดชื่อฟีเจอร์
- การเขียนกรณีศึกษา แผนการทดสอบ และเอกสารโครงการทางเทคนิค
- สรุปบันทึกการประชุมและข้อมูลอื่น ๆ
- ระดมความคิดชื่อฟีเจอร์
- ClickUp Automations: ใช้ระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นเพื่อเร่งกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถเลือกใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 100 แบบ หรือสร้างระบบอัตโนมัติของตัวเอง เพื่อเร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญ
- การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัตินี้ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นกำลังทำงานบนงานหรือเอกสารเดียวกันกับพวกเขา ซึ่งช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนของงาน
- การเขียนกรณีศึกษา แผนการทดสอบ และเอกสารโครงการทางเทคนิค
- สรุปบันทึกการประชุมและข้อมูลอื่น ๆ
- ระดมความคิดชื่อฟีเจอร์
2. มองเห็นความก้าวหน้าผ่านรายงานความเร็ว
คุณไม่จำเป็นต้องรอให้สามสปรินต์สิ้นสุดลงเพื่อจะได้ไอเดียเกี่ยวกับความเร็วของคุณ. ทีมหลายทีมในปัจจุบันใช้รายงานแบบภาพเพื่อติดตามการประมาณความเร็วของสปรินต์ของพวกเขาในเวลาจริง.
วิธีการยอดนิยมสองวิธีในการติดตามความเร็วคือ:
- แผนภูมิความเร็วสปรินต์: เป็นแผนภาพที่แสดงอย่างง่ายของงานที่คุณทำเสร็จแล้ว (แสดงด้วยแกน Y) ในแต่ละสปรินต์ (แสดงด้วยแกน X)
- แผนภูมิการเผาไหม้: แผนภูมิการเผาไหม้เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกอีกแบบหนึ่งเพื่อติดตามความเร็วในการทำงาน โดยให้ภาพรวมของงานที่เหลือต้องทำเทียบกับเวลา
สำรวจการ์ด Sprint Velocity ใน ClickUpเพื่อแสดงและติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณในรูปแบบที่ชัดเจน การตั้งค่าการ์ดรายงานเหล่านี้แทบไม่ต้องใช้เวลาเลย เนื่องจากจะปรับเข้ากับการตั้งค่าในWorkspace หรือโฟลเดอร์ Sprint เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างบัตร Burnup และ Burndown ภายใน ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่รอดำเนินการ รายงานแบบเรียลไทม์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณความเร็วของสปรินต์และนำไปสู่การประชุมวางแผนที่มีประสิทธิผลมากขึ้น
3. รักษาความเร็วให้คงที่โดยการควบคุมตัวแปรให้อยู่ในเกณฑ์
ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการรักษาความเร็วในการทำงานของทีมคุณ การเปลี่ยนแปลงตัวแปรมากเกินไปในหลาย ๆ สปรินต์อาจทำให้อัตราการก้าวหน้าของคุณแปรปรวนอย่างมาก
โดยทั่วไป ให้พยายามรักษาพื้นฐานเช่น ความยาวของสปรินต์, การหมุนเวียนของทีม, และการประมาณค่าสตอรี่พอยต์ให้สมดุลในแต่ละสปรินต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอหากคาดการณ์ว่าจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากทีมทำงานหนักเกินไป ตัวอย่างเช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่มักจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน
การติดตามตัวแปรของโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Sprints. มันนำเสนอชุดฟังก์ชันสำหรับสครัมมาสเตอร์ในการนำทางทุกแง่มุมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งค่าวันที่สปรินต์, กำหนดคะแนน, จัดการงานค้าง, ระบุงานออกแบบ UX, และปรับลำดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานและกำหนดเวลา
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามคะแนนสปรินต์ตามงานและผู้รับผิดชอบ และรับภาพรวมที่ละเอียดของความคืบหน้าได้ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจปัจจุบัน และตรวจสอบผลกระทบต่อความเร็วของคุณได้ทันที
มีงานค้างอยู่หรือไม่? คุณสามารถส่งงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติ และยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น GitHub, GitLab หรือ Bitbucket เพื่อซิงโครไนซ์ความคืบหน้าได้อีกด้วย
4. ตรวจสอบแบ็กล็อกของสปรินต์ของคุณเป็นประจำ
การปรับปรุงแบ็กล็อกให้ละเอียดเป็นขุมทรัพย์ของรายละเอียดในกระบวนการทำงานแบบสครัม ช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเมื่อเริ่มต้นสปรินต์ใหม่ การปรับปรุงแบ็กล็อกให้ละเอียดช่วยให้มั่นใจว่าทีมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการงานที่จำเป็นและ/หรือมีมูลค่าสูง เพื่อให้สามารถรักษาความเร็วในการทำงานที่สูงไว้ได้
คุณอาจต้องการใช้เทมเพลต ClickUp Project Backlogเพื่อจัดระเบียบและดูแลงานสำคัญและกำหนดเส้นตายในแต่ละสปรินต์ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การบันทึกงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ การซิงค์ทีมในตัวการจัดลำดับความสำคัญ และเครื่องมือสำหรับสกรัม
5. ระวังการพึ่งพาภายนอกและปัญหาทางเทคนิค
แม้ว่าความเร็วมักจะวัดในระดับทีม แต่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ซอฟต์แวร์ที่สำคัญขาดหายไป ความคิดเห็นจากลูกค้าที่ล่าช้า หรือการขาดสมาชิกทีมคนสำคัญสามารถลดความเร็วโดยรวมลงได้
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในที่นี้คือ การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องพึ่งพาอย่างเชื่อมโยงกัน ในระหว่างการวางแผนสปรินท์ พิจารณาปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคทั้งหมด เช่น กระบวนการอนุมัติที่อาจหยุดชะงัก และอุปสรรคทางเทคนิค เช่น เซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่ล้าสมัย เพื่อทบทวนงานที่เชื่อมโยงกันซึ่งอาจได้รับผลกระทบ
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่?ClickUp Dependenciesสามารถช่วยคุณได้! คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสร้างและติดตามลิงก์ระหว่างงาน เอกสาร และผลลัพธ์ที่ต้องการได้คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ของแพลตฟอร์มเพื่อดูภาพรวมของทุกอย่าง เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและคำสั่งซื้อ ลูกค้าและข้อตกลง หรือผู้ใช้และรายงานข้อบกพร่อง
6. จัดการประชุมสรุปผลสปรินต์เพื่อปรับปรุงความเร็ว
เมื่อระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วเพิ่มเติมการจัดเซสชันการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เป็นความคิดที่ชาญฉลาด พูดคุยเกี่ยวกับสปรินต์ที่ผ่านมาในทีมของคุณและจดบันทึกความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับปริมาณงานที่ดูเหมือนจะทำได้สำหรับสปรินต์ถัดไป
โปรดจำไว้ว่าการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการสปรินต์อย่างรุนแรงอาจขัดกับสัญชาตญาณในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณเร่งให้มีฟีเจอร์มากขึ้นในสปรินต์ถัดไป มีแนวโน้มว่าคุณภาพจะลดลง และผลิตภัณฑ์อาจเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง
คุณสามารถเข้าถึงรายงานแบบคล่องตัวมากมายสำหรับการทบทวนสปรินต์ของคุณด้วยClickUp Dashboards เข้าร่วมการสนทนาที่มีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การ์ด Sprintเพื่อวัดประสิทธิภาพสำหรับสปรินต์ปัจจุบันหรือใช้การ์ดติดตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบงานที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงทำงานของแต่ละบุคคล
เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลตการวางแผนย้อนหลังและการวางแผนสปรินต์ของ ClickUp เพื่อบันทึกเซสชันของคุณอย่างเป็นระบบ
ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สปรินต์เวลโกลซิตี้
ความเร็วในการพัฒนา (Sprint velocity) เมื่อใช้ในทางที่ผิด อาจกลายเป็นปัญหาสำหรับทีมพัฒนาใด ๆ ได้ นี่คือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ควรระวัง:
การใช้ความเร็วในการทำงานของทีมคุณในบริบทที่ไม่เหมาะสม
ตามที่กฏของกู๊ดฮาร์ตได้กล่าวไว้ว่า"เมื่อการวัดกลายเป็นเป้าหมาย มันก็จะสูญเสียประสิทธิภาพไป"
ความเร็วในการวิ่งสปรินต์ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในทีม จุดประสงค์หลักของมันคือเพียงเพื่อช่วยในการวางแผนสปรินต์ในอนาคตและรายงานการประมาณการเท่านั้น
การเปรียบเทียบความเร็วระหว่างทีมต่างๆหรือใช้ความเร็วในการควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างละเอียดเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและคุณภาพงานที่ลดลง ความเร็วควรเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนเพื่อช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในการส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้าและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น
การละเลยการพิจารณาหนี้ทางเทคนิค
การพยายามเพิ่มความเร็วในการวิ่งสปรินต์อาจทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วและคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคได้ ความกดดันในการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วอาจทำให้ทีมข้ามขั้นตอนสำคัญ เช่น การทดสอบหน่วยและการตรวจสอบโค้ด
โปรดทราบว่าความเร็วที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจที่สูงขึ้น ให้ความสำคัญกับการมีอัตราการดำเนินงานที่เสถียรและเหมาะสมกับทีมของคุณ
ไม่มีเวลาว่างสำหรับการวิ่งในอนาคต
ในขณะที่ความเร็วในการสปรินต์เป็นมาตรวัดที่สำคัญในการจัดการโครงการแบบอไจล์ ทีมใหม่มักจะทำผิดพลาดโดยการบรรจุงานมากเกินไปในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง ทำให้ไม่มีเวลาว่างเหลืออยู่ สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมและผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับการหยุดชะงักของบริการ
ประโยชน์ของการวัดความเร็วในการวิ่งแบบสปรินต์อย่างสม่ำเสมอ
ความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นส่วนใหญ่หากคุณใช้ความเร็วในการสปรินต์ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง ทีมที่ใช้ตัวชี้วัดนี้อย่างสม่ำเสมอจะได้รับประโยชน์สามประการที่ชัดเจน:
- การวางแผน สปรินต์ที่ได้รับการปรับปรุง : ความเร็วของสปรินต์เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือในการประเมินปริมาณงานของทีมและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่คาดคิดในกระบวนการพัฒนาของคุณ
- การสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการง่ายขึ้น คุณสามารถเสนอระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานต่างๆ โดยอาศัยรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- การมองเห็นรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: การตรวจสอบความเร็วของสปรินต์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานเชิงลึกของทีมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถระบุความผันผวนของประสิทธิภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ทำให้โครงการของคุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp
ยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp—เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามความเร็วของสปรินต์และการนำทางตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทมเพลตที่ปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว ClickUp มอบพลังที่คุณต้องการเพื่อนำหน้าคู่แข่งและคว้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในทุกโครงการสมัครฟรีและมอบพลังเล็กๆ น้อยๆ ที่ทีมของคุณต้องการเพื่อทำคะแนนในทุกงาน! 🌺