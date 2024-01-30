บล็อก ClickUp
พร้อม, ตั้ง, สปรินท์! คู่มือหลักในการวัดความเร็วในการสปรินท์

PMO Team
30 มกราคม 2567

หากคุณเป็นมือใหม่ในการพัฒนาแบบ Agile การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเร็วของสปรินต์และแผนภูมิความเร็วอาจเป็นเรื่องที่สับสนได้ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการบันทึกคะแนน!

ความเร็วในการสปรินต์เปรียบเสมือนคะแนนในเกมบาสเกตบอลที่มีเดิมพันสูง มันช่วยให้สมาชิกทีมที่ทำงานแบบอไจล์และสครัมรู้ว่าพวกเขากำลังชนะหรือแพ้เมื่อเทียบกับเวลา

โดยการเข้าใจและใช้ประโยชน์จากสปีดของสปรินต์ ทีมพัฒนาสามารถปรับปรุงจังหวะการทำงานและทำให้กระบวนการพัฒนาแบบ Agileของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดทั่วไปคือ ยิ่งสปีดสูง คุณก็จะสามารถครอบคลุมได้มากขึ้นในแต่ละสปรินต์ และคุณก็จะเข้าใกล้การชนะเกมภายใต้ข้อจำกัดเช่นเวลาและงบประมาณมากขึ้น

โปรดพิจารณาคู่มือนี้เสมือนเป็นฟิล แจ็คสัน ในการคำนวณและเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการทำงานของทีมคุณ เราจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตของทีมตลอดรอบการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น

พร้อมที่จะครองสนามที่ว่องไวหรือยัง? ไปกันเลย! 🏀

อะไรคือสปรินต์ เวโลซิตี?

ทีม Agile ทำงานในระยะการพัฒนาสั้น ๆ ที่เรียกว่า "สปรินต์ไซเคิล" (sprint cycles) แต่ละไซเคิลมักใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ โดยแบ่งโครงการออกเป็นส่วนงานที่สามารถวัดผลได้ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้

แน่นอน เพื่อนร่วมทีมของคุณวางแผน เขียนโค้ด แก้ไขปัญหาค้างในผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงฟีเจอร์ใหม่ในทุกสปรินต์ แต่คุณจะประเมินเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการส่งมอบงานได้อย่างไร? นั่นแหละคือเหตุผลที่คุณต้องคำนวณความเร็ว (velocity) ⚡

ความเร็วในการวิ่งสปรินต์ช่วยติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินปริมาณงานที่ทีมสามารถจัดการได้ในรอบสปรินต์หนึ่งๆ ในแต่ละรอบจะมีค่าความเร็วเฉพาะที่แสดงถึงสิ่งที่ทีมได้ทำสำเร็จ ค่าเฉลี่ยของความเร็วในช่วงสามถึงสิบรอบที่ผ่านมาจะช่วยให้คุณคาดการณ์ปริมาณงานมาตรฐานที่ผลิตภัณฑ์หรือทีมพัฒนาของคุณสามารถทำได้ในแต่ละสปรินต์

วัตถุประสงค์ของการประมาณความเร็วสปรินต์คืออะไร?

ความเร็วในการทำสปรินต์ไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จ แต่เป็นการประมาณเพื่อเข้าใจขีดความสามารถของทีมคุณ มันอาจเป็นเกณฑ์ที่ค่อนข้างตามอำเภอใจซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความซับซ้อนของโครงการ องค์ประกอบของทีม หรืออิทธิพลภายนอก

แต่คุณยังคงต้องวัดความเร็วในการสปรินต์เพื่อ:

  • ประเมินว่าทีมของคุณสามารถทำโครงการเฉพาะนี้ให้เสร็จสิ้นได้เมื่อใด
  • ปรับขอบเขตของสปรินต์ในอนาคตและปริมาณงานออกแบบตามอัตราการก้าวหน้าปัจจุบัน
  • ทบทวนและจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความแม่นยำที่มากขึ้น

ความเร็วในการทำงานของทีม (Sprint velocity) ยังบ่งชี้ถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของทีมในแง่ของผลผลิตอีกด้วย ในกรณีส่วนใหญ่ การประมาณความเร็วจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งชี้ว่าทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ความเร็วของทีมคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายสปรินต์ได้น่าเชื่อถือเพียงใด หากคุณต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณ ให้ใช้เทมเพลต ClickUp Sprints มันมาพร้อมกับตัวชี้วัดแบบอไจล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยคุณคำนวณความเร็วของทีมในทุกขนาด และสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไร? มันฟรีอย่างสมบูรณ์!

เทมเพลตสปรินต์ของ ClickUp
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในสปรินต์ของคุณด้วยคุณสมบัติการติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, การผสานรวมอีเมล, และอื่น ๆ

วิธีคำนวณสปรินต์เวลอกซิตี้: สูตรและขั้นตอน

การคำนวณความเร็วสปรินต์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นง่ายเมื่อคุณเข้าใจสูตรพื้นฐาน ซึ่งคือ:

ความเร็วในการวิ่ง = งานทั้งหมดที่เสร็จสิ้นใน จำนวนครั้งของการวิ่งที่ผ่านมา ➗ จำนวนครั้งของการวิ่งที่ผ่านมา, คือ, x*

ในการใช้สูตรนี้ คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลหลายอย่างก่อน เช่น ระบบการวัดที่ใช้ในการคำนวณปริมาณงานที่ทำ และปริมาณงานที่ค้างอยู่ในสปรินต์ของคุณ ให้เราแบ่งกระบวนการออกเป็นสามขั้นตอนมาตรฐาน พร้อมตัวอย่างประกอบ:

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดหลายสปรินต์

การคำนวณความเร็วต้องวัดปริมาณงานผ่านมิติที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น ทีม, โครงการ, และลูกค้า ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงต้องกำหนด ตัวชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อประมาณปริมาณงานที่ทำได้อย่างถูกต้อง. ตัวชี้วัดที่นิยมใช้สามตัวคือ:

  1. จุดเรื่องราว: เรื่องราวของผู้ใช้จะอธิบายคุณลักษณะที่จำเป็นอย่างกระชับจากมุมมองของลูกค้า การทำเรื่องราวแต่ละเรื่องให้เสร็จสิ้นจะใช้ระยะเวลาและความพยายามเฉพาะตามความซับซ้อนของงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะถูกวัดผ่านจุดเรื่องราว ในการหาปริมาณงานที่ทำในสปรินต์ คุณต้องคิดในแง่ของ—จำนวนคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในสปรินต์? สมมติว่าทีมของคุณเสร็จสิ้นเรื่องราวผู้ใช้ที่มีค่า 26 คะแนนในสปรินต์ที่ 1 ดังนั้นงานที่ทำในรอบนี้คือ 26 คุณสามารถอ่านคู่มือฉบับย่อนี้เพื่อคำนวณคะแนนเรื่องราวใน Agile
  2. ชั่วโมง: หากคุณต้องการใช้หน่วยวัดแบบดั้งเดิมมากกว่า คุณสามารถคำนวณความเร็วของสปรินต์เป็นชั่วโมงได้โดยการหาจำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับเรื่องราวผู้ใช้ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละสปรินต์—เช่น 120 ชั่วโมง วิธีนี้อาจให้ค่าของงานที่ทำเสร็จแล้วที่ไม่ละเอียดมากนักเมื่อเทียบกับคะแนนเรื่องราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการประมาณเวลาไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ
  3. วันในอุดมคติ: หลายทีมอาจคำนวณความเร็วของสปรินต์ใน วันในอุดมคติ โดยแต่ละวันในอุดมคติจะแสดงจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานปกติ (เช่น 8 ชั่วโมง) ตัวอย่างเช่น งาน 120 ชั่วโมงที่ทำในสปรินต์ 1 สามารถแสดงเป็น 120/8 หรือ 15 วันในอุดมคติ

ทีมส่วนใหญ่พบว่าการคำนวณโดยใช้คะแนนเรื่องราว (story point) เหมาะสมกว่าสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของทีม เนื่องจากคำนึงถึงระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกันของงานพัฒนาแต่ละงานโดยมักใช้ลำดับตามลำดับฟีโบนัชชี

คุณสามารถเลือกเมตริกได้ระหว่างการวางแผนสปรินต์ โดยควรเลือกก่อนเริ่มสปรินต์แรก เมตริกที่คุณเลือกจะกำหนดวิธีที่ทีมของคุณแสดงความเร็ว (velocity) ไม่ว่าจะใช้เป็นคะแนนเรื่องราว (story points) ชั่วโมง หรือจำนวนวันในอุดมคติ

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณปริมาณงานที่ทำในแต่ละสปรินต์ที่กำลังพิจารณา

ใช้ตัวชี้วัดที่คุณชื่นชอบเพื่อวัดปริมาณงานที่ทีมของคุณจัดการในชุดของสปรินท์ งานนี้อาจรวมถึงการเคลียร์รายการค้าง การแก้ไขข้อบกพร่อง และการทำงานในฟีเจอร์ใหม่ที่เจ้าของผลิตภัณฑ์เสนอ

โดย 이상적으로, คุณควรพิจารณาการทำงานในสามสปรินต์เพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานของความเร็วของทีม. อย่างไรก็ตาม, หากปริมาณงานที่ทำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก, คุณอาจต้องการสปรินต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้อัตราการก้าวหน้าของคุณเสถียร.

ขั้นตอนที่ 3: ค้นหาความเร็วเฉลี่ยในการวิ่งสปรินต์ของทีมคุณ

เมื่อคุณมีตัวเลขสำหรับงานที่ทำเสร็จในสปรินต์ที่เลือกแล้ว ให้หาค่าเฉลี่ย นำคะแนนเรื่องราวรวม ชั่วโมง หรือจำนวนวันตามที่ต้องการมาบวกกัน แล้วหารผลลัพธ์ด้วยจำนวนสปรินต์ที่เสร็จสิ้น

มาดูตัวอย่างที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้คะแนนเรื่องราว

สมมติว่าเราเก็บบันทึกคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้นในสามสปรินต์ที่ผ่านมา:

สปรินต์ 1: ทีมได้ทำเรื่องราวผู้ใช้เสร็จสิ้น 10 เรื่อง ซึ่งมีค่า 3 คะแนนต่อเรื่อง และเรื่องราวผู้ใช้ที่ซับซ้อนอีก 1 เรื่อง ซึ่งมีค่า 6 คะแนน รวมเป็น 36 คะแนนเรื่องราวทั้งหมด (ไม่รวมเรื่องราวที่เสร็จสิ้นเพียงบางส่วน)

สปรินต์ 2: เราสามารถจัดการเรื่องราวผู้ใช้ได้ 9 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องมีค่า 5 คะแนน ดังนั้นจึงได้ 45 คะแนนเรื่องราว

สปรินท์ 3: ทำงานเสร็จสิ้นมูลค่า 38 คะแนนเรื่องราว

ตอนนี้ให้นำคะแนนเรื่องราวทั้งหมดมารวมกันแล้วใช้สูตร: (36+45+38 คะแนนเรื่องราว) / 3 สปรินต์ ผลลัพธ์คือ 39.67

ในกรณีนี้ ความเร็วเฉลี่ยในการทำสปรินต์ของเราคือ 39.67 นั่นหมายความว่าทีมของคุณสามารถทุ่มเทความพยายามได้เท่านี้ในแต่ละสปรินต์

ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้ชั่วโมง

การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้ชั่วโมงเป็นหน่วยวัดมีแนวทางคล้ายกับตัวอย่างก่อนหน้านี้ แต่ในที่นี้ งานจะถูกแปลงเป็นจำนวนชั่วโมง

สปรินท์ 1: 160 ชั่วโมงสำหรับการทำภารกิจ 5 ภารกิจให้เสร็จ

สปรินต์ 2: 240 ชั่วโมงสำหรับ 8 งาน

สปรินต์ 3: 180 ชั่วโมงสำหรับ 6 งาน

ตลอดสามสปรินต์ที่ผ่านมา ทีมงานได้ลงทุนเวลาทั้งหมด 580 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นประมาณ 193.33 ชั่วโมงต่อสปรินต์ ทำให้ความเร็วเฉลี่ยของสปรินต์อยู่ที่ 190 ชั่วโมง

การใช้การประมาณเวลาเป็นชั่วโมงช่วยให้เข้าใจว่าทีมสามารถทุ่มเทเวลาให้กับงานโครงการได้มากเพียงใดอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ทำให้เกินกำลัง ในตัวอย่างของเรา คุณจะสังเกตเห็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดเป็นพิเศษในช่วงสปรินต์ที่ 2 ซึ่งอาจไม่สมเหตุสมผลและจำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณความเร็วในการสปรินต์โดยใช้จำนวนวันที่เหมาะสม

การใช้จำนวนวันเป็นตัววัดมักจะเริ่มต้นด้วยการกำหนด วันในอุดมคติ คุณอาจต้องรวบรวมผลผลิตทั้งหมดจากหลาย ๆ สปรินต์ก่อนหน้านี้ สำหรับตัวอย่างของเรา ลองพิจารณาว่าวันในอุดมคติควรมีระยะเวลา 8 ชั่วโมง

สปรินต์ 1: ทำงาน 96 ชั่วโมง 96/8 เท่ากับ 12 วันในอุดมคติ

สปรินต์ 2: 120 ชั่วโมง—15 วันในอุดมคติ

สปรินท์ 3: 108 ชั่วโมง—13.5 วันในอุดมคติ

การเพิ่มวันในอุดมคติสำหรับแต่ละสปรินต์ทำให้เราได้ 40. 5 ดังนั้นค่าเฉลี่ยคือ 13. 5 วันในอุดมคติสำหรับแต่ละสปรินต์

6 กลยุทธ์ในการปรับปรุงและรักษาความเร็วของทีมคุณให้คงที่

ความเร็วในการสปรินต์ต้องมีความเสถียรจึงจะสามารถเชื่อถือได้หรือมีประโยชน์สำหรับการวางแผนสปรินต์ อย่างไรก็ตาม คุณอาจคาดหวังความเร็วที่ผันผวนสูงเนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น:

  • โครงการแบบอไจล์ที่ซับซ้อนเกินไป
  • การทดสอบและการประชุมที่ไม่จำเป็น
  • การมีส่วนร่วมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีจำกัด
  • ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ผ่านการกลั่นสะสม
  • การขาดแคลนบุคลากร

แม้ว่าบางปัญหาเหล่านี้จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงานที่พบบ่อยได้โดยใช้โซลูชันการจัดการโครงการที่มีคุณภาพอย่าง ClickUp ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้นเมื่อกระบวนการทำงานดำเนินไป

เราได้รวบรวมกลยุทธ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ 6 ข้อเพื่อปรับปรุงและรักษาความเร็วของทีมให้คงที่ เราจะสาธิตฟังก์ชันที่มีประโยชน์บางอย่างด้วยClickUp Agile Suite ซึ่งเหมาะสำหรับการติดตามความเร็วของสปรินต์และรักษาให้ทีมมีประสิทธิภาพ 👇

1. บันทึกและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ

ทีมที่ทำงานแบบ Agile อาจเสียสมาธิได้เนื่องจากกระบวนการทำงานที่ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสม ซึ่งมักจะลดความเร็วในการทำงานของพวกเขา ลองนึกภาพนี้ดู: มิเรียม นักเขียนโค้ดที่มีทักษะ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในวันทำงานของเธอไปกับการถามสมาชิกในทีมเกี่ยวกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด แล้วถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทีมอื่นๆ ด้วยล่ะ? ความเร็วในการทำงานของคุณจะลดลงอย่างมาก

วิธีเดียวที่จะทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดในทุกๆ สปรินต์คือการบันทึกทุกอย่างไว้—ตั้งแต่กรณีศึกษาของผู้ใช้และข้อกำหนดของโครงการไปจนถึงรายการงานที่ค้างอยู่

ยกตัวอย่างเช่น ClickUp Docs—ช่วยให้คุณรวบรวมเอกสารผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวในรูปแบบที่ค้นหาได้ง่าย ระบุรายละเอียดข้อกำหนดที่จำเป็น แชร์และทำงานร่วมกันบนต้นแบบ และจัดระเบียบงานค้างสำหรับแต่ละสปรินต์ ทั้งหมดนี้ในที่เดียว

ตัวอย่างมุมมองรายการเอกสาร ClickUp สำหรับข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
ด้วยความช่วยเหลือของ ClickUp Docs คุณสามารถแสดงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของคุณได้ทั้งหมดในขณะที่ใช้มุมมองรายการที่ฝังอยู่

ในฐานะเครื่องมือวางแผนสปรินต์แบบครบวงจร ClickUp มีฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ เช่น:

  • ClickUp AI: ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์มมีห้องสมุดขนาดใหญ่ของคำสั่งเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองบทบาทเฉพาะของคุณ ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือนี้เป็นคู่คิดในการเขียนและระดมความคิด โดยใช้ประโยชน์จากมันสำหรับงานต่างๆ เช่น: การเขียนกรณีศึกษา แผนการทดสอบ และเอกสารโครงการทางเทคนิค การสรุปบันทึกการประชุมและข้อมูลอื่นๆ การระดมความคิดชื่อฟีเจอร์
  • การเขียนกรณีศึกษา แผนการทดสอบ และเอกสารโครงการทางเทคนิค
  • สรุปบันทึกการประชุมและข้อมูลอื่น ๆ
  • ระดมความคิดชื่อฟีเจอร์
  • ClickUp Automations: ใช้ระบบอัตโนมัติที่ราบรื่นเพื่อเร่งกระบวนการทำงานที่ซ้ำซากและใช้เวลามากให้เสร็จอย่างรวดเร็ว เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถเลือกใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้มากกว่า 100 แบบ หรือสร้างระบบอัตโนมัติของตัวเอง เพื่อเร่งกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญ
  • การตรวจจับการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัตินี้ช่วยให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่เพื่อนร่วมงานคนอื่นกำลังทำงานบนงานหรือเอกสารเดียวกันกับพวกเขา ซึ่งช่วยป้องกันการซ้ำซ้อนของงาน
  • การเขียนกรณีศึกษา แผนการทดสอบ และเอกสารโครงการทางเทคนิค
  • สรุปบันทึกการประชุมและข้อมูลอื่น ๆ
  • ระดมความคิดชื่อฟีเจอร์
ClickUp 3.0 รายการจัดการการทำงานอัตโนมัติ
ดูและจัดการระบบอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานในหลายพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการอัปเดตและคำอธิบายจากผู้ใช้

2. มองเห็นความก้าวหน้าผ่านรายงานความเร็ว

คุณไม่จำเป็นต้องรอให้สามสปรินต์สิ้นสุดลงเพื่อจะได้ไอเดียเกี่ยวกับความเร็วของคุณ. ทีมหลายทีมในปัจจุบันใช้รายงานแบบภาพเพื่อติดตามการประมาณความเร็วของสปรินต์ของพวกเขาในเวลาจริง.

วิธีการยอดนิยมสองวิธีในการติดตามความเร็วคือ:

  1. แผนภูมิความเร็วสปรินต์: เป็นแผนภาพที่แสดงอย่างง่ายของงานที่คุณทำเสร็จแล้ว (แสดงด้วยแกน Y) ในแต่ละสปรินต์ (แสดงด้วยแกน X)
  2. แผนภูมิการเผาไหม้: แผนภูมิการเผาไหม้เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกราฟิกอีกแบบหนึ่งเพื่อติดตามความเร็วในการทำงาน โดยให้ภาพรวมของงานที่เหลือต้องทำเทียบกับเวลา
รายงานการ์ดคะแนนความเร็วสปรินต์ใหม่ของ ClickUp
ปรับปรุงการประมาณการสปรินท์ในอนาคตโดยการสร้างรายงานความเร็วที่แม่นยำและดึงดูดสายตาใน ClickUp

สำรวจการ์ด Sprint Velocity ใน ClickUpเพื่อแสดงและติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณในรูปแบบที่ชัดเจน การตั้งค่าการ์ดรายงานเหล่านี้แทบไม่ต้องใช้เวลาเลย เนื่องจากจะปรับเข้ากับการตั้งค่าในWorkspace หรือโฟลเดอร์ Sprint เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างบัตร Burnup และ Burndown ภายใน ClickUp เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่รอดำเนินการ รายงานแบบเรียลไทม์เหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมาณความเร็วของสปรินต์และนำไปสู่การประชุมวางแผนที่มีประสิทธิผลมากขึ้น

บัตรเบิร์นดาวน์ใน ClickUp
บัตร Sprint Burndown ที่ใช้งานง่ายสามารถช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลของคุณเพื่อการวางแผนและวิเคราะห์ความสามารถในการทำงานที่ละเอียดยิ่งขึ้น

3. รักษาความเร็วให้คงที่โดยการควบคุมตัวแปรให้อยู่ในเกณฑ์

ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเมื่อพูดถึงการรักษาความเร็วในการทำงานของทีมคุณ การเปลี่ยนแปลงตัวแปรมากเกินไปในหลาย ๆ สปรินต์อาจทำให้อัตราการก้าวหน้าของคุณแปรปรวนอย่างมาก

โดยทั่วไป ให้พยายามรักษาพื้นฐานเช่น ความยาวของสปรินต์, การหมุนเวียนของทีม, และการประมาณค่าสตอรี่พอยต์ให้สมดุลในแต่ละสปรินต์ คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอหากคาดการณ์ว่าจะเกิดความล่าช้าเนื่องจากทีมทำงานหนักเกินไป ตัวอย่างเช่น การเพิ่มสมาชิกใหม่มักจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานและช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน

การติดตามตัวแปรของโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp Sprints. มันนำเสนอชุดฟังก์ชันสำหรับสครัมมาสเตอร์ในการนำทางทุกแง่มุมของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งค่าวันที่สปรินต์, กำหนดคะแนน, จัดการงานค้าง, ระบุงานออกแบบ UX, และปรับลำดับความสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับงานและกำหนดเวลา

จัดการสปรินต์ในมุมมองบอร์ด
สร้างกระบวนการทำงานแบบ Agileที่สมบูรณ์แบบและสร้างระบบ Kanban ที่ยืดหยุ่นเพื่อแสดงงานของคุณและปรับปรุงการจัดการโครงการด้วยมุมมองบอร์ดใน ClickUp

ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามคะแนนสปรินต์ตามงานและผู้รับผิดชอบ และรับภาพรวมที่ละเอียดของความคืบหน้าได้ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจปัจจุบัน และตรวจสอบผลกระทบต่อความเร็วของคุณได้ทันที

มีงานค้างอยู่หรือไม่? คุณสามารถส่งงานที่ยังไม่เสร็จไปยังสปรินต์ถัดไปโดยอัตโนมัติ และยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น GitHub, GitLab หรือ Bitbucket เพื่อซิงโครไนซ์ความคืบหน้าได้อีกด้วย

ความเร็วในการทำงานของทีมใน ClickUp
ทำการประมาณการที่ดีขึ้นโดยการปรับช่วงความเร็วใน ClickUp

4. ตรวจสอบแบ็กล็อกของสปรินต์ของคุณเป็นประจำ

การปรับปรุงแบ็กล็อกให้ละเอียดเป็นขุมทรัพย์ของรายละเอียดในกระบวนการทำงานแบบสครัม ช่วยให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนเมื่อเริ่มต้นสปรินต์ใหม่ การปรับปรุงแบ็กล็อกให้ละเอียดช่วยให้มั่นใจว่าทีมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการงานที่จำเป็นและ/หรือมีมูลค่าสูง เพื่อให้สามารถรักษาความเร็วในการทำงานที่สูงไว้ได้

คุณอาจต้องการใช้เทมเพลต ClickUp Project Backlogเพื่อจัดระเบียบและดูแลงานสำคัญและกำหนดเส้นตายในแต่ละสปรินต์ เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การบันทึกงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ การซิงค์ทีมในตัวการจัดลำดับความสำคัญ และเครื่องมือสำหรับสกรัม

เทมเพลตงานค้างในโครงการ ClickUp
สร้าง จัดระเบียบ และติดตามความคืบหน้าของงานค้างในโครงการของคุณ พร้อมทั้งเฝ้าดูเป้าหมายระยะยาวของโครงการด้วยเทมเพลตงานค้างโครงการจาก ClickUp

5. ระวังการพึ่งพาภายนอกและปัญหาทางเทคนิค

แม้ว่าความเร็วมักจะวัดในระดับทีม แต่ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสามารถส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดนี้ได้ การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด ซอฟต์แวร์ที่สำคัญขาดหายไป ความคิดเห็นจากลูกค้าที่ล่าช้า หรือการขาดสมาชิกทีมคนสำคัญสามารถลดความเร็วโดยรวมลงได้

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในที่นี้คือ การสร้างแผนที่ความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องพึ่งพาอย่างเชื่อมโยงกัน ในระหว่างการวางแผนสปรินท์ พิจารณาปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคทั้งหมด เช่น กระบวนการอนุมัติที่อาจหยุดชะงัก และอุปสรรคทางเทคนิค เช่น เซิร์ฟเวอร์ทดสอบที่ล้าสมัย เพื่อทบทวนงานที่เชื่อมโยงกันซึ่งอาจได้รับผลกระทบ

ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วหรือไม่?ClickUp Dependenciesสามารถช่วยคุณได้! คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสร้างและติดตามลิงก์ระหว่างงาน เอกสาร และผลลัพธ์ที่ต้องการได้คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ของแพลตฟอร์มเพื่อดูภาพรวมของทุกอย่าง เช่น ความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและคำสั่งซื้อ ลูกค้าและข้อตกลง หรือผู้ใช้และรายงานข้อบกพร่อง

การพึ่งพาใน ClickUp
กำหนดงานเพื่อบล็อกหรือรอให้งานอื่นดำเนินการก่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาใน ClickUp

6. จัดการประชุมสรุปผลสปรินต์เพื่อปรับปรุงความเร็ว

เมื่อระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วเพิ่มเติมการจัดเซสชันการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์เป็นความคิดที่ชาญฉลาด พูดคุยเกี่ยวกับสปรินต์ที่ผ่านมาในทีมของคุณและจดบันทึกความคิดเห็นของแต่ละคนเกี่ยวกับปริมาณงานที่ดูเหมือนจะทำได้สำหรับสปรินต์ถัดไป

โปรดจำไว้ว่าการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการสปรินต์อย่างรุนแรงอาจขัดกับสัญชาตญาณในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณเร่งให้มีฟีเจอร์มากขึ้นในสปรินต์ถัดไป มีแนวโน้มว่าคุณภาพจะลดลง และผลิตภัณฑ์อาจเต็มไปด้วยข้อบกพร่อง

คุณสามารถเข้าถึงรายงานแบบคล่องตัวมากมายสำหรับการทบทวนสปรินต์ของคุณด้วยClickUp Dashboards เข้าร่วมการสนทนาที่มีข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับอุปสรรคที่ขัดขวางความก้าวหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้การ์ด Sprintเพื่อวัดประสิทธิภาพสำหรับสปรินต์ปัจจุบันหรือใช้การ์ดติดตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบงานที่ประมาณการไว้กับชั่วโมงทำงานของแต่ละบุคคล

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0

เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลตการวางแผนย้อนหลังและการวางแผนสปรินต์ของ ClickUp เพื่อบันทึกเซสชันของคุณอย่างเป็นระบบ

ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สปรินต์เวลโกลซิตี้

ความเร็วในการพัฒนา (Sprint velocity) เมื่อใช้ในทางที่ผิด อาจกลายเป็นปัญหาสำหรับทีมพัฒนาใด ๆ ได้ นี่คือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ควรระวัง:

การใช้ความเร็วในการทำงานของทีมคุณในบริบทที่ไม่เหมาะสม

ตามที่กฏของกู๊ดฮาร์ตได้กล่าวไว้ว่า"เมื่อการวัดกลายเป็นเป้าหมาย มันก็จะสูญเสียประสิทธิภาพไป"

ความเร็วในการวิ่งสปรินต์ไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภายในทีม จุดประสงค์หลักของมันคือเพียงเพื่อช่วยในการวางแผนสปรินต์ในอนาคตและรายงานการประมาณการเท่านั้น

การเปรียบเทียบความเร็วระหว่างทีมต่างๆหรือใช้ความเร็วในการควบคุมการทำงานของพนักงานอย่างละเอียดเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและคุณภาพงานที่ลดลง ความเร็วควรเป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนเพื่อช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันในการส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจให้กับลูกค้าและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น

การละเลยการพิจารณาหนี้ทางเทคนิค

การพยายามเพิ่มความเร็วในการวิ่งสปรินต์อาจทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็วและคุณภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคได้ ความกดดันในการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็วอาจทำให้ทีมข้ามขั้นตอนสำคัญ เช่น การทดสอบหน่วยและการตรวจสอบโค้ด

โปรดทราบว่าความเร็วที่สูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะมีมูลค่าทางธุรกิจที่สูงขึ้น ให้ความสำคัญกับการมีอัตราการดำเนินงานที่เสถียรและเหมาะสมกับทีมของคุณ

ไม่มีเวลาว่างสำหรับการวิ่งในอนาคต

ในขณะที่ความเร็วในการสปรินต์เป็นมาตรวัดที่สำคัญในการจัดการโครงการแบบอไจล์ ทีมใหม่มักจะทำผิดพลาดโดยการบรรจุงานมากเกินไปในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง ทำให้ไม่มีเวลาว่างเหลืออยู่ สิ่งนี้สามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของทีมและผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับการหยุดชะงักของบริการ

ประโยชน์ของการวัดความเร็วในการวิ่งแบบสปรินต์อย่างสม่ำเสมอ

ความท้าทายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นส่วนใหญ่หากคุณใช้ความเร็วในการสปรินต์ด้วยทัศนคติที่ถูกต้อง ทีมที่ใช้ตัวชี้วัดนี้อย่างสม่ำเสมอจะได้รับประโยชน์สามประการที่ชัดเจน:

  1. การวางแผน สปรินต์ที่ได้รับการปรับปรุง : ความเร็วของสปรินต์เป็นวิธีที่น่าเชื่อถือในการประเมินปริมาณงานของทีมและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่คาดคิดในกระบวนการพัฒนาของคุณ
  2. การสื่อสารที่ดีขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการง่ายขึ้น คุณสามารถเสนอระยะเวลาที่ชัดเจนสำหรับงานต่างๆ โดยอาศัยรายงานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  3. การมองเห็นรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: การตรวจสอบความเร็วของสปรินต์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพและรูปแบบการทำงานเชิงลึกของทีมได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้สามารถระบุความผันผวนของประสิทธิภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ทำให้โครงการของคุณก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp

ยกระดับประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีมคุณด้วย ClickUp—เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการติดตามความเร็วของสปรินต์และการนำทางตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด

