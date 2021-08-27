วิธีบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว

เจมม่า ฮาร์ต ทำงานจากระยะไกลจากร้านกาแฟที่เธอสามารถหาได้มากที่สุด ตั้งแต่จบการศึกษาเมื่อหลายปีก่อน เจมม่าได้รับประสบการณ์ในตำแหน่งต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล แต่ตอนนี้เธอหันมาให้ความสนใจกับการเติบโตของแบรนด์ส่วนตัวของเธอ และการติดต่อสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการเติบโตทางอาชีพ สามารถติดต่อเธอได้ทาง Twitter: @GemmaHartTweets.
เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโต คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมาย
บางทีคุณอาจต้องการจ้างพนักงานเพิ่มอีก 5 คนภายในสิ้นปีนี้ หรือคุณต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่สำคัญถัดไป ไม่ว่าความปรารถนาของคุณจะเป็นอะไร การตั้งเป้าหมายเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการก้าวไปสู่สิ่งที่คุณต้องการ
การเติบโตของธุรกิจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก คุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังพยายามจัดการทุกอย่างพร้อมกัน คุณรู้ว่าธุรกิจของคุณต้องเติบโต แต่คุณไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดขึ้นได้ ไม่ต้องพูดถึงการหาเวลา! เราเข้าใจการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจเป็นเรื่องหนึ่งแต่การบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
โชคดีที่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย – คุณเพียงแค่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเท่านั้น!
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันวิธีที่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
เลือกซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายที่ยอดเยี่ยม
เพื่อขยายธุรกิจของคุณและบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว พนักงานของคุณจำเป็นต้องมีส่วนร่วม พวกเขาจำเป็นต้องรู้ว่างานใดที่พวกเขาต้องรับผิดชอบและพวกเขาสามารถขับเคลื่อนความสำเร็จได้อย่างไร
Staplesได้ทำการสำรวจธุรกิจขนาดเล็กจำนวน 300 แห่ง พบว่า 80% ไม่สามารถติดตามเป้าหมายทางธุรกิจของตนได้ – ในขณะที่ 77% ไม่สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ของตนได้ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ความคาดหวัง และการอัปเดตเกี่ยวกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ติดตามเป้าหมายมีประโยชน์!
ประเภทของเป้าหมายในฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp
ClickUpเป็นหนึ่งในแอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดที่มีอยู่คุณสามารถจัดการเป้าหมายทางธุรกิจ โครงการ และทีมทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ ตั้งแต่แชทและรายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึง การจัดการทีมเสมือนจริงและการติดตามความคืบหน้า ไม่มีวิธีใดที่รวดเร็วไปกว่านี้ในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับแพลตฟอร์ม เปิดปฏิทินหลายอัน หรือเข้าสู่ระบบแอปต่างๆ อีกต่อไป ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการจัดการของคุณ วางแผนและสร้างมุมมองงาน ตารางงาน เอกสาร สเปรดชีต ไทม์ไลน์ เป้าหมาย และอื่นๆ ได้ตามต้องการ เพื่อให้คุณดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้!
ทำงานจากแดชบอร์ดที่จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือร่วมกับทีม ปฏิทินและการแจ้งเตือนสามารถซิงค์ข้ามแอปได้ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างราบรื่น นี่คือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการสื่อสาร จัดระเบียบ และบรรลุเป้าหมายร่วมกันทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำเข้างานอื่น ๆ จากแอปที่มีอยู่ได้อีกด้วย ทำให้คุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว ClickUp คือแอปตั้งเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบ ประหยัดเวลา ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
ตั้งเป้าหมายแบบ SMART
การตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสามารถทำได้เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ
การตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณทำงานไปสู่เป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง เช่น การเพิ่มกำไรการสร้างอำนาจของแบรนด์ การปรับปรุงการรักษาพนักงาน และการอยู่ในเส้นทางที่เหมาะสำหรับการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว หากไม่มีการตั้งเป้าหมาย คุณอาจพบว่าธุรกิจของคุณขาดทิศทางและความมุ่งมั่น เราขอแนะนำให้ตั้งเป้าหมายแบบ SMART:
Specific: การระบุให้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ! เป้าหมายที่ไม่ชัดเจนไม่มีประโยชน์สำหรับใคร และแน่นอนว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อคุณตั้งเป้าหมายสำหรับธุรกิจของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณระบุให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้
Mีตัวชี้วัด: คุณต้องสามารถวัดผลเป้าหมายของคุณได้ เราไม่สามารถเน้นย้ำจุดนี้ได้มากพอ ตัวอย่างเช่น: ส่งอีเมลขาย 50 ฉบับ หรือผลิตเนื้อหา 2-3 ชิ้นต่อสัปดาห์ เป้าหมายเหล่านี้ล้วนเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และติดตามความคืบหน้าเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
Aสามารถบรรลุได้: บางครั้ง การตั้งเป้าหมายอาจทำให้ขาดแรงจูงใจ ฟังดูเหมือนจะขัดแย้งกับจุดประสงค์ แต่ความจริงก็คือ เหตุผลนี้เกิดจากหลายคนตั้งเป้าหมายที่ไม่สามารถบรรลุได้ หากคุณต้องการขยายธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็ว ให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสามารถบรรลุได้ แม้ว่าการตั้งเป้าหมายที่สูงและวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับธุรกิจของคุณจะเป็นเรื่องที่ดี แต่เพื่อให้ไปถึงจุดนั้น คุณต้องมีเป้าหมายระยะสั้นที่สามารถทำได้ในระยะใกล้ ซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเล็ก ๆ ที่รวดเร็วได้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ทุกคนมีแรงจูงใจและรักษาโมเมนตัมไว้ได้
Relevant: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยรวม และเป้าหมายเหล่านั้นเป็นเป้าหมายที่ควรค่าแก่การมุ่งมั่นในขณะนี้
Time-based: บ่อยครั้งที่การประชุมวางแผนเกิดขึ้น เป้าหมายถูกกำหนดไว้ แต่แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น หากคุณต้องการให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณต้องลงมือทำงาน หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาแรงจูงใจและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณคือการกำหนดเป้าหมายให้เป็นแบบมีเวลาจำกัด (time-based) ซึ่งช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าที่คุณอาจทำได้หากไม่ทำเช่นนั้น
แยกย่อยเป้าหมายของคุณ
ตอนนี้คุณมีเค้าโครงเพื่อใช้เป็นแนวทางพร้อมเป้าหมาย SMART แล้ว ถึงเวลาที่จะแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่สามารถจัดการได้ การทำเช่นนี้อาจใช้เวลาและความพยายามเพิ่มเติมเล็กน้อย แต่เชื่อเราเถอะว่ามันคุ้มค่าในระยะยาว
วิธีที่ดีในการแบ่งเป้าหมายทางธุรกิจของคุณคือการสร้างแผนปฏิบัติการที่ละเอียดและ/หรือแบบฟอร์มสรุปสำหรับผู้บริหารที่รวมเป้าหมายทางธุรกิจแต่ละข้อและขั้นตอนที่จำเป็นในการทำให้สำเร็จ เราชอบคิดว่าขั้นตอนนี้เป็นการร่างขั้นตอนเล็กๆ บางครั้ง สิ่งที่จำเป็นในการเติบโตธุรกิจของคุณอย่างรวดเร็วคือการทำความก้าวหน้าเพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน แม้แต่ความสำเร็จเล็กๆ ในแต่ละวันก็สามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้
การตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ใน ClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของเป้าหมายในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณ
ติดตามความคืบหน้าของคุณโดยการจัดกลุ่มเป้าหมายไว้ในโฟลเดอร์ และติดตามความคืบหน้าได้ทางสายตาผ่านตัวบ่งชี้เปอร์เซ็นต์ หรือสร้างเป้าหมายเป็นตัวเลข เช่น "เขียนบล็อกโพสต์ 5 บทในสัปดาห์นี้" และ ClickUp จะจัดเป้าหมายให้เป็นเป้าหมายตัวเลขเพื่อให้ติดตามและจัดระเบียบได้ง่าย
เพื่อให้ทุกอย่างง่ายที่สุด คุณสามารถใช้การติดตามเป้าหมายแบบจริง/เท็จ ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกจริง/เท็จข้างๆ งานต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าสถานที่ได้รับการชำระเงินแล้วหรือใบปลิวได้ถูกจัดทำขึ้นแล้ว
การจัดระเบียบทางสายตาที่ยอดเยี่ยมที่สุด!
หากคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการซิงค์งานทั้งหมดของคุณและทำงานไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีแอปใดที่ดีไปกว่า ClickUp
การทำงานเป็นทีมคือการทำงานในฝัน อย่างที่คำกล่าวไว้ แต่ด้วย ClickUp การซิงค์งานและการทำงานร่วมกันนั้นง่ายมาก จนการทำงานเป็นทีมกลายเป็นความฝันที่เป็นจริง!
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายของคุณ
การตั้งเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความทุ่มเท คุณไม่สามารถตั้งเป้าหมายแล้วไม่ลงมือทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ เราขอแนะนำให้มีส่วนร่วมจากคนในทีมของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมอบหมายงานเฉพาะให้กับบุคคลเฉพาะ และมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยกันเป็นทีม
แสวงหาความรับผิดชอบและการสนับสนุน
ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องการให้คุณจ้างพนักงาน, หาลูกค้า, จัดการสต็อก, และรับผิดชอบงานอื่น ๆ มากมาย
สำหรับหลายๆ คน มีช่วงเวลาที่ทุกอย่างอาจรู้สึกหนักหนาสาหัสมาก ดังนั้น การหาคนคอยรับผิดชอบและสนับสนุนจึงสามารถช่วยได้อย่างมาก
"เราทุกคนสามารถหาข้อแก้ตัวได้เป็นล้านข้อเพื่อไม่ทำสิ่งที่คุณบอกว่าจะทำ ดังนั้น [...] การมีคู่หูที่รับผิดชอบจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้า" กาลินโด ผู้ประกอบการกล่าว การมีที่ปรึกษา เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวที่คอยสนับสนุนสามารถช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและมุ่งเน้นได้
มุมมองปริมาณงานใน ClickUp
ตามที่คุณเห็นจากแดชบอร์ดด้านบน ClickUp มอบวิธีที่ยอดเยี่ยมในการมองเห็นภาพการติดตามเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของพนักงานได้อย่างทันท่วงที ในบริษัทขนาดใหญ่ การติดตามความเคลื่อนไหวของหลายทีมอาจเป็นเรื่องยาก ไม่ต้องพูดถึงการติดตามพนักงานแต่ละคน
พวกเขาบรรลุเป้าหมายรายสัปดาห์หรือไม่? พวกเขาทำงานตามส่วนที่รับผิดชอบหรือไม่? มีอะไรที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?
ClickUp ช่วยให้เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการสามารถดูความคืบหน้าของพนักงานได้ ไม่เพียงแต่ช่วยในการบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงความรับผิดชอบและให้ผู้จัดการสามารถจัดสรรงานและให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นได้อีกด้วย ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากระยะไกลทั้งหมดหรืออยู่ในสำนักงาน ClickUp แดชบอร์ดคือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการรวมทีมของคุณและทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
ประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์ใหม่เป็นประจำ
บ่อยครั้งเมื่อคุณได้ทำตามเป้าหมายทางธุรกิจแรกของคุณแล้ว คุณอาจรู้สึกอยากนั่งพักผ่อน แต่เวลานี้คือเวลาที่ดีที่สุดในการประเมินสิ่งที่คุณได้ทำไปแล้ว ดูว่าอะไรที่ได้ผลดีและอะไรที่ไม่ได้ผล และปรับปรุงเป้าหมายของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะก้าวหน้าต่อไปได้
การท้าทายและปรับปรุงเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างสม่ำเสมอในลักษณะนี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถแข่งขันได้, ยืดหยุ่นต่อความต้องการของผู้บริโภค, และไต่บันไดแห่งความสำเร็จต่อไปได้
สกอร์การ์ดรายสัปดาห์ของ ClickUp (แสดงด้านบน) เป็นวิธีที่ง่ายในการดูความคืบหน้าของเป้าหมาย แต่ละสกอร์การ์ดนำเสนอการแสดงข้อมูลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ที่ช่วยเน้นความคืบหน้าที่ทำได้ในแต่ละเป้าหมายในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มันชัดเจน กระชับ และเป็นวิธีที่พึงพอใจในการวัดความก้าวหน้าของทีมคุณ!
ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายหลายประการที่เกี่ยวข้องกันโดยการจัดกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นไว้ในโฟลเดอร์ภายใน ClickUp
ตั้งเป้าหมายรายวัน
เมื่อคุณกำลังดำเนินธุรกิจ อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะติดอยู่กับความวุ่นวายทั้งหมดและเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้น วิธีนี้ไม่ได้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสมอไป และอาจทำให้เป้าหมายของคุณถูกผลักดันไปไว้ข้างทาง
การตั้งเป้าหมายสำหรับทุกวันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาความมุ่งมั่น ความผลิตผล และแรงจูงใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ การตั้งเป้าหมายรายวันช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีที่ว่างสำหรับการเลื่อนงานหรือเก็บงานที่ยากไว้ทำในตอนปลายสัปดาห์ ด้วยการตั้งเป้าหมายรายวัน คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ของบริษัทให้กลายเป็นเป้าหมายเล็ก ๆ ที่สามารถทำได้ในแต่ละวันได้ ด้วยการมุ่งมั่นกับเป้าหมายเล็ก ๆ เหล่านี้ คุณจะบรรลุเป้าหมายใหญ่ของคุณได้เร็วขึ้น!
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์แดชบอร์ดเพื่อติดตามวงจรสปรินต์, คะแนนพนักงานรายสัปดาห์, และเป้าหมายทีมมากมายได้ เป้าหมายรายวันสามารถติดตามได้โดยการเชื่อมโยงงานกับเป้าหมาย ClickUp จะติดตามความคืบหน้าของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อแต่ละงานเสร็จสิ้น นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตั้งและติดตามเป้าหมายรายวัน, ตรวจสอบความคืบหน้า, และรักษาแรงจูงใจให้อยู่ในเส้นทางตลอดทั้งวัน
คำสุดท้าย
การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยความพยายามและความอดทนอย่างมาก น่าเสียดายที่การบรรลุเป้าหมายทั้งหมดของคุณในชั่วข้ามคืนนั้นเป็นไปไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้จริงจะช่วยให้คุณบรรลุความฝันได้เร็วขึ้นและประสบความสำเร็จในระยะยาว ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้และยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น!