11 ตัวอย่างเป้าหมายการบริหารโครงการสำหรับปี 2025

อาจดูเหมือนว่าเดือนมกราคมได้รับเกียรติทั้งหมดในการตั้งเป้าหมายท่ามกลางความตื่นเต้นของปีใหม่ อย่างไรก็ตาม หลายคนในโลกการทำงานโชคดีพอที่จะได้สัมผัสความตื่นเต้นนี้อีกครั้ง สามครั้งเพิ่มเติม ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละไตรมาส 🎉
ยอมรับว่าสิ่งนี้อาจดูน่ากังวลบนกระดาษ แต่มีใครแอบชอบวางแผนเป้าหมายใหม่ของตัวเองบ้างไหม?
ถ้าคุณตอบว่าใช่สำหรับคำถามนี้ เราก็แปลกแบบเดียวกันเลยนะ 🥲💜
การตั้งเป้าหมายใหม่สามารถเป็นประสบการณ์ที่สร้างความมั่นใจได้อย่างแท้จริง มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมายที่รู้สึกเป็นธรรมชาติและ ดี อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ การผสมผสานระหว่างเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพก็มีความจำเป็นเช่นกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องการการนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดการโครงการ
ที่นี่ เราได้รวบรวมเครื่องมือและเคล็ดลับที่คุณต้องการเพื่อกำหนดและยึดมั่นในเป้าหมายการจัดการโครงการที่กำลังจะมาถึงของคุณ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ละเอียดเพื่อเริ่มต้นไตรมาสของคุณอย่างแข็งแกร่ง พร้อมด้วยเทมเพลตที่มีประโยชน์สองสามแบบ!
⏰ สรุป 60 วินาที
- เป้าหมายการจัดการโครงการให้ทิศทาง, ทำให้ทีมสอดคล้องกัน, และขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ
- การตั้งเป้าหมายแบบ SMART ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายมีความชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ เพื่อความชัดเจนและการดำเนินการที่ดีขึ้น
- ประเภทของเป้าหมายการจัดการโครงการ ได้แก่ ขอบเขต, เวลา, ค่าใช้จ่าย, คุณภาพ, ความเสี่ยง, และการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อครอบคลุมทุกด้านที่สำคัญ
- การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมมีสมาธิ, ปรับปรุงการร่วมมือ, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทช่วยให้โครงการต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการประสบความสำเร็จทางธุรกิจโดยรวม
- ความท้าทายที่พบบ่อย ได้แก่ วัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน ความคาดหวังที่ไม่สมจริง และการขาดการติดตามผล—แต่สามารถเอาชนะได้ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม
- ClickUpช่วยให้ทีมตั้งเป้าหมาย ติดตาม และบรรลุเป้าหมายของโครงการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย แดชบอร์ด และเทมเพลตที่กำหนดเอง
- การใช้เครื่องมือการตั้งเป้าหมายของClickUp ช่วยให้ทีมสามารถรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ทำไมคุณควรกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการโครงการ?
ผมหมายถึง คุณมีแผนงานโครงการของคุณแล้ว นั่นก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหม? ยังไม่ค่อยเท่าไหร่
แผนงานของคุณอาจกำหนดเส้นทางสู่การเปิดตัวโครงการที่ประสบความสำเร็จ แต่จุดวัดผลระหว่างทางต่างหากที่เป็นจุดที่เกิดผลลัพธ์อันน่าทึ่งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาทางวิชาชีพของคุณ
ก่อนที่เราจะเริ่มต้น เรามีข้อควรทราบเล็กน้อย ในโพสต์นี้ เราจะใช้วords "เป้าหมาย" และ "วัตถุประสงค์" แทนกันได้ คุณอาจเคยมีคำจำกัดความที่แยกต่างหากสำหรับคำเหล่านี้ แต่ในบริบทของบทความนี้ คำทั้งสองมีความหมายเหมือนกัน
เฮ้อ ดีใจที่จัดการเรื่องนั้นเสร็จแล้ว ตอนนี้มาดูเรื่องดีๆ กันบ้าง 🤓
การจัดการโครงการเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะมีความหลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้จัดการโครงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เกือบทุกวัน การตั้งเป้าหมายช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที และท้ายที่สุดสามารถส่งมอบผลงานที่สร้างความประทับใจจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงกับน้ำตาไหลด้วยความยินดี
เนื่องจากการตั้งเป้าหมายในการบริหารโครงการเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงคุณภาพของโครงการของคุณ จึงเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาตนเองด้วยเช่นกัน! โดยการปรับเป้าหมายการบริหารโครงการของคุณให้สอดคล้องกับทิศทางโดยรวมของบริษัท คุณกำลังมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของตัวคุณในอนาคต
นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองแล้ว การวางแผนเป้าหมายหลักที่คุณต้องการบรรลุในแต่ละโครงการที่กำลังจะมาถึง เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรักษาแรงจูงใจ โดดเด่น วัดการเติบโต และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้!
มีเหตุผลอีกอย่างหนึ่ง (ค่อนข้างจริงจัง!) ที่คุณควรลงทุนเวลาเพิ่มเติมในเป้าหมายการจัดการโครงการ 😳
ผู้จัดการโครงการกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆด้วยการเพิ่มขึ้นของการ ทำงานทางไกลและการทำงานอิสระ การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเป็น SMART ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
ทีมที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดคือทีมที่เต็มใจจะปรับเปลี่ยนและกำหนดวัตถุประสงค์หลักของโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
โชคดีที่ ClickUp ดูแลคุณไว้แล้ว 🙂
องค์ประกอบของการตั้งเป้าหมายการบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยม
ที่ ClickUp เราเป็นแฟนตัวยงของเป้าหมายแบบ SMART และวัตถุประสงค์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ล้วนมีคุณสมบัตินี้เช่นกัน!
สรุปสั้น ๆ: เป้าหมาย SMART ควรเป็นดาวเหนือในการเดินทางตั้งเป้าหมายของคุณ โดยเป้าหมายเหล่านี้ถูกกำหนดให้ เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้
- เพื่อให้ชัดเจน เป้าหมายของคุณจะตอบคำถามว่า อะไร ใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน ทำไม และอะไร ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการโดยละเอียด
- คุณจะมีชุดตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเพื่อวัดความก้าวหน้าและทราบถึงทักษะหรือเครื่องมือที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- วัตถุประสงค์ของคุณจะเกี่ยวข้องกับคุณด้วย! หมายความว่ามันสอดคล้องกับการพัฒนาอาชีพของคุณหรือเป้าหมายส่วนตัวระยะยาวของคุณ
- สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด มันมีกรอบเวลาที่ชัดเจนพร้อมกำหนดเส้นตายเพื่อกำจัดนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งให้หมดไป
เป้าหมายการจัดการโครงการแบบ SMARTสามารถเป็นเป้าหมายระยะสั้น หรือ ระยะยาว และเป้าหมายระยะยาวหลายเป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้นตลอดเส้นทาง
เราจะแบ่งปันตัวอย่างทั้งสองแบบและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น!รวมถึงนิสัยการทำงานที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อเส้นทางสู่ความสำเร็จใหม่ของคุณ
8 เป้าหมายที่แนะนำสำหรับผู้จัดการโครงการ
รายการนี้รวมเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวไว้ด้วยกัน แต่เป้าหมายเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่คุณสามารถตั้งไว้ซ้ำได้ สำหรับโครงการใหม่แต่ละโครงการ ให้ใช้ตรรกะ SMART เดียวกันเพื่อวัดความคืบหน้าของคุณในระยะยาว โดยใช้เป้าหมายเหล่านี้เป็นฐานเริ่มต้น
นอกจากนี้ คุณสามารถทำงานตามเป้าหมายทั้งหมดนี้ไปพร้อมกันได้! จุดประสงค์ของลำดับรายการนี้คือเพื่อให้แต่ละเป้าหมายต่อยอดจากเป้าหมายก่อนหน้า แต่หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์แล้ว ก็สามารถข้ามไปมาได้ตามสะดวกเลย 🚀
1. ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
นี่อาจเป็นเป้าหมายระยะสั้น แต่จะอยู่กับเราไปอีกนาน แม้ว่าเราไม่ได้เสนอการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นลำดับความสำคัญสูงสุด เป้าหมายนี้ก็น่าจะยังคงมีอยู่ในกลุ่มของคุณ เพราะการสื่อสารที่ดีต้องอาศัยความพยายามอย่างต่อเนื่อง!
ตอนนี้ หากคุณกำลังถามตัวเองว่า แต่ถ้าฉันต้องทำงานด้านการสื่อสารอยู่เสมอ แล้วเป้าหมายจะไม่ผูกกับเวลาและจึงไม่ใช่ SMART หรือ?
ไม่ใช่ มันยังคงเป็น SMART อยู่
ให้ชัดเจนและรอบคอบเกี่ยวกับวิธีที่คุณนิยามคำว่า "การปรับปรุง" ในด้านนี้ โดยมองย้อนกลับไปที่โครงการที่ผ่านมาหรือความท้าทายล่าสุด คุณสามารถย้อนรอยเส้นทางการสื่อสารที่ผิดพลาดกลับไปยังสาเหตุที่แท้จริงได้หรือไม่?
บางทีนี่อาจเกิดจากการมีช่องทางการสื่อสารมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ซูซานชอบใช้อีเมล แต่จิมมี่ชอบใช้ Slack และคุณเองก็อยากจะพักเรื่องนี้ไว้ก่อนจนกว่าทุกคนจะสามารถมาพูดคุยกันให้จบใน Zoom วันจันทร์
ฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านั่นไม่ใช่สถานการณ์ปัจจุบันของคุณ 👀
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ระบุจุดที่เกิดปัญหาและเริ่มวางแผนแนวทางแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทีมโครงการสามารถปฏิบัติตามและอ้างอิงย้อนกลับได้
เทมเพลตรายงานเมทริกซ์การสื่อสารของ ClickUpช่วยคุณและทีมของคุณ:
- กำจัดความพยายามที่ซ้ำซ้อนและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- จัดทำแผนผังเชิงภาพว่าใครพูดคุยกับใครบ่อยแค่ไหน
- ระบุช่องว่างในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลครบถ้วน
ตอนนี้ทีมของคุณรู้แล้วว่าเมื่อไหร่ ที่ไหน และอย่างไรที่จะพูดคุยกัน
ขณะบริหารทีม ให้แนะนำการสนทนาโดยส่งเสริมการสื่อสารที่เปิด กว้างและการทำงานร่วมกันในทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมโครงการที่ทำงานทางไกล ต้องมั่นใจว่าไม่มีใครรู้สึกว่ากำลังทำงานแยกส่วน จัดตั้งนโยบาย "เปิดประตู" เมื่อพูดถึงการตอบคำถาม ความต้องการ และข้อเสนอแนะ
เคล็ดลับสำหรับผู้จัดการโครงการ: หากคุณต้องการให้ทีมเชื่อมต่อและแบ่งปันความคิดใหม่ ๆ อย่าลืมว่าคุณต้องพร้อมที่จะฟังด้วยเช่นกัน
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าการสื่อสารที่กระจัดกระจาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ข้อความที่กระจัดกระจาย ในหลายช่องทาง เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสื่อสารแบบแยกส่วน ลองใช้ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน*
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการทำงาน
วัตถุประสงค์การจัดการโครงการนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว!
วิธีที่คุณจะดำเนินการตามเป้าหมายนี้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติปัจจุบันของบริษัทคุณ แต่ท้ายที่สุดแล้วจะขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณวัดผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงาน
ลองย้อนกลับไปดูโครงการ งาน ภารกิจสำคัญ และไทม์ไลน์ที่ผ่านมา—คุณยึดมั่นกับกำหนดส่งงานอย่างสม่ำเสมอหรือไม่? หากไม่เป็นเช่นนั้น คุณสามารถหาสาเหตุของจุดที่อาจมีประสิทธิภาพต่ำได้หรือไม่?
คอขวดและอุปสรรคบางครั้งอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณโดยสิ้นเชิง แต่การตรวจสอบภาระงานของทีมและจังหวะของโครงการอย่างละเอียดไม่เคยเป็นความคิดที่แย่ มันอาจเปิดโอกาสให้คุณเห็นพื้นที่ใหม่ ๆ ที่ควรปรับปรุงซึ่งคุณอาจไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ลงทุนในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถจัดการการติดตามเวลา, รายงานแบบเรียลไทม์, กำหนดเวลา, และกระบวนการทำงานของทีมได้!
ใช้แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเหล่านี้!
ตัวอย่างเช่น... 👀
คุณสมบัติการติดตามเวลาที่ยืดหยุ่นใน ClickUpช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับงานของคุณด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก การประมาณเวลา และรายงานที่แยกเวลาของคุณตามแต่ละงาน นอกจากนี้ ด้วยส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp คุณยังสามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปนอก ClickUp ได้อีกด้วย และรับภาพรวมของปริมาณงานของคุณได้จากทุกที่บนเว็บอย่างแท้จริง
จากนั้นคุณสามารถพัฒนาการจัดการเวลาให้ดียิ่งขึ้นด้วยมุมมอง Workload ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUpเพื่อดูว่าประมาณเวลาของงานของคุณสอดคล้องกับเวลาที่คุณมีในสัปดาห์อย่างไร
นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยจัดโครงสร้างวันของคุณและทำให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไร
3. บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนด
แม้ว่าการตั้งเป้าหมายใหม่จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่คุณต้องไม่ลืมมองภาพรวม!วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขต เวลา คุณภาพ และงบประมาณของคุณต้องได้รับการรักษาไว้
การส่งมอบโครงการของคุณภายในระยะเวลาที่กำหนดและงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นสองข้อกำหนดที่สำคัญที่สุดในฐานะผู้จัดการโครงการ การพลาดกำหนดเวลา, ล้าหลัง, และเกินงบประมาณไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของผลิตภัณฑ์ของคุณ และในที่สุดก็อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทของคุณได้
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ซอฟต์แวร์เช่น ClickUp มอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายของคุณ. แผงควบคุม ClickUp ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณไม่พลาดสิ่งที่คุณต้องทำ.
คิดถึงแดชบอร์ดของ ClickUpเป็นฐานหลักระดับสูงสำหรับการพัฒนาสปรินต์,การจัดสรรทรัพยากร, และการติดตามความคืบหน้า. แต่สิ่งที่เจ๋งจริง ๆ เกี่ยวกับแดชบอร์ดคือคุณสามารถสร้างได้เกือบทุกสถานการณ์.ดึงความคืบหน้าได้ทันทีตามเป้าหมาย, ระยะสำคัญ, งาน, เวลา, กิจกรรม, และอื่น ๆ.
ด้วยบัตรมากกว่า 50 ใบให้คุณปรับแต่งการแสดงผลชัยชนะของคุณ ClickUp Dashboards เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โบนัส:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการโครงการ!
4. ดำเนินการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงล่วงหน้า
หรือที่เรียกอีกอย่างว่ามีแผนสำรองเสมอ
การล่าช้าในโครงการบางครั้งอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณและเกิดขึ้นกับทุกคนในที่สุด รักษาความได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีความกระตือรือร้นด้วยการมีกระบวนการที่พร้อมใช้งานเพื่อก้าวไปข้างหน้าเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ
เคล็ดลับมืออาชีพ:แผนภูมิแกนต์ใน ClickUpสามารถแสดงอุปสรรคและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้ เพื่อให้คุณจัดการล่วงหน้าได้!
เทมเพลต Gantt แบบง่ายโดย ClickUpช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อติดตามโครงการและกำหนดเวลาของคุณ
การมีแผนสำรองไว้สามารถช่วยให้คุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น แม้จะเจออุปสรรคบ้าง
ระดมความคิดกับทีมเกี่ยวกับความเสี่ยง อุปสรรค และผลลัพธ์ที่คุณอาจพบเจอในแผนงานโครงการของคุณ ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นในขั้นตอน การวางแผน เพื่อก้าวไปข้างหน้าและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
สำหรับการวางแผนโครงการเป้าหมายระยะยาว ควรจัดเตรียมเอกสารการประเมินความเสี่ยง แม่แบบ หรือภารกิจไว้เพื่อใช้ย้อนดูว่าความเสี่ยงถูกจัดการอย่างไรในโครงการที่ผ่านมา เพื่อเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง
5. เข้าใจเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและดำเนินการริเริ่มที่คล้ายคลึงกัน
การนำเป้าหมายระยะยาวนี้ไปปฏิบัติสามารถช่วยให้คุณดำเนินโครงการที่มีผลกระทบสูงและมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในความสำเร็จของบริษัทในอนาคต ถือโอกาสนี้ในการก้าวออกจากกรอบเดิม ๆ และริเริ่มโครงการที่ส่งเสริมเป้าหมายใหญ่ของบริษัท!
การรู้ถึงเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของบริษัทคุณและ เหตุผล ที่ทำให้พวกมันมีความสำคัญสามารถช่วยนำทางเป้าหมายการจัดการโครงการของคุณเองได้ และช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับโครงการของคุณได้ดีขึ้น
พบว่าร้อยละ 30 ของประโยชน์ที่คาดการณ์ไว้ของธุรกิจสามารถบรรลุได้จากการดำเนินโครงการใหม่ และประมาณร้อยละ 70 ของประโยชน์เหล่านั้นจะเกิดจากการจัดตั้งกระบวนการในการรับผิดชอบของบุคคลและการมีระบบที่ทำให้ประโยชน์ระยะยาวของโครงการเป็นที่รู้จัก
โดยพื้นฐานแล้ว สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเห็นว่าความสำเร็จของโครงการของคุณส่งผลต่อบริษัทโดยรวมอย่างไร
6. จัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือระบบสนับสนุนขององค์กรของคุณ; คุณอาจคิดว่าพวกเขาเป็นผู้สนับสนุนโครงการของคุณ
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจะถูกขอให้แจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับโครงการในทุกๆ จุดสำคัญ และนำความคิดเห็นของพวกเขามาปรับใช้ เพราะเชื่อหรือไม่ พวกเขาก็มีเป้าหมายส่วนตัวของตัวเองเช่นกัน! เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คุณจะต้องเพิ่มความโปร่งใสในความคืบหน้าของโครงการ เพิ่มการมองเห็นในความพยายามของทีม และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยเร็วที่สุด
เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตรีวิว! รวมถึงสรุปภาพรวมใหญ่ การอัปเดตตั้งแต่การรีวิวครั้งล่าสุด คำถามใด ๆ ความต้องการเพิ่มเติม ฯลฯ การมีเครื่องมือจัดการโครงการ(เช่น Clickup!) ที่สามารถสร้างแดชบอร์ดและดึงข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดตของโครงการของคุณได้ทันทีตามต้องการ จะช่วยคุณได้อย่างมากเช่นกัน
นอกเหนือจากความโปร่งใสแล้ว คุณยังต้องการสร้างกระบวนการมาตรฐานสำหรับการได้รับการอนุมัติ ข้อเสนอแนะและการสื่อสารจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วย 🙂
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpช่วยให้การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายและรับประกันความสำเร็จของโครงการ ช่วยทีมประเมินอำนาจ อิทธิพล และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เปิดทางสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาทักษะและใบรับรองของคุณ ขยายความรู้ด้านการบริหารโครงการ
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการอยู่ในตำแหน่งผู้นำของอุตสาหกรรมของคุณคือการจดจำว่าเราไม่มีวันหยุดเรียนรู้!
ประมาณ51% ขององค์กรในปัจจุบันต้องการให้ผู้จัดการโครงการมีใบรับรอง
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาทักษะของคุณอย่างต่อเนื่องผ่านการรับรอง การฝึกอบรม และการติดตามแนวโน้มในอุตสาหกรรมและเครื่องมือการจัดการโครงการ การทำเช่นนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการ การเรียนรู้จากโครงการที่ผ่านมาและนำข้อคิดเหล่านั้นไปใช้ในโครงการในอนาคตเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในระยะยาว
มีคอร์สมากมายที่ให้คุณเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตัวเองและภายในข้อจำกัดเวลาส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ นี่เป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าคุณมีความริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและรับผิดชอบต่อตนเองโดยมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเอง
ลองดูเทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้!
8. เพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของคุณให้สูงสุด
นี่คือเป้าหมายระยะยาว เนื่องจากต้องใช้เวลา การลองผิดลองถูก และทักษะในการเรียนรู้วิธีทำสิ่งต่าง ๆ ให้ได้มากที่สุดในบทบาทที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันโดยไม่ทำให้ตัวเองหมดไฟ
ขยายผลกระทบของคุณทีละขั้นตอนและคิดให้ไกลเกินกว่าความรับผิดชอบปัจจุบันของคุณ บางทีคุณอาจเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในการฝึกอบรมสมาชิกใหม่ในทีมและรักษาพวกเขาไว้! หรือบางทีคุณอาจทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อสร้างเป้าหมายใหม่ของทีม วิจัยคู่แข่งของคุณ หรือดูรายงานผลการปฏิบัติงานเก่าเพื่อสร้างกลยุทธ์การปรับปรุงใหม่
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ:แม่แบบเส้นทางอาชีพของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความก้าวหน้าในอาชีพของคุณ
เป้าหมายการจัดการโครงการที่อาจไม่เป็น SMART แต่ฉลาด
แม้ว่าเป้าหมายการจัดการโครงการทั้งสามนี้อาจไม่ตรงตามหลัก SMART ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ แต่เป็นนิสัยที่ดีที่ควรคำนึงถึงและจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในด้านการเป็นผู้นำ!
1. พัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของคุณ
การเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรอบรู้เป็นสิ่งสำคัญ ควรมีความรู้ทางเทคนิค ความรู้ทางธุรกิจ และความรู้ในการสื่อสารกับทีม ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ อย่างสมดุล สิ่งนี้ยังเกี่ยวข้องกับทักษะการเจรจาต่อรองและการรู้วิธีทำงานให้สำเร็จโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์
นี่สามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ร่วมมือกันและมีประสิทธิภาพ!
2. สร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กับความต้องการของพนักงาน
จำไว้: เป็นมนุษย์ก่อนเป็นอันดับแรก
เราได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของผู้จัดการโครงการที่ดีคือการควบคุมงบประมาณของโครงการให้อยู่ในกรอบ ซึ่งรวมถึงการทำให้บริษัทของคุณไม่ต้องจ้างคนใหม่ตลอดเวลา 👀
หากไม่มีทีม คุณจะไม่มีโครงการหรือผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของพนักงานมีความสำคัญในการรักษาให้ทีมมีส่วนร่วมในโครงการ เพราะไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ของพนักงานเท่านั้นที่คำนึงถึงความต้องการของพวกเขา แต่ยังเป็นผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของผลิตภัณฑ์ด้วย
สื่อสารความโปร่งใสกับทีมของคุณและจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องปกติและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับสมาชิกในทีมของคุณ แสดงความสนใจในเป้าหมายของพวกเขาและจัดการทบทวนเพื่อช่วยให้พวกเขาเฉลิมฉลองความสำเร็จที่พวกเขาได้บรรลุในขณะที่ระบุพื้นที่ที่ต้องพัฒนา
ลองดูเทมเพลตข้อเสนอโครงการงบประมาณเหล่านี้!
3. เป็นแบบอย่างที่ดี
หากคุณต้องการให้ทีมของคุณรับผิดชอบต่อการกระทำของพวกเขา คุณก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณเช่นกัน!
ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ลองถามตัวเองว่าคุณต้องการเป็นผู้นำแบบไหนหากบทบาทถูกสลับกัน พยายามอย่าให้ความรู้สึกส่วนตัวหรืออิทธิพลภายนอกมาเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และอย่าลืมมองทุกสถานการณ์จากทุกมุมมองเพื่อประเมินว่าผู้นำประเภทใดที่เหมาะสมในขณะนั้น
รู้ว่าเมื่อใดควรมอบหมายงาน เมื่อใดควรเข้าไปมีส่วนร่วม และเมื่อใดควรเพียงแค่รับฟัง
คุณพร้อมแล้ว!
ความมหัศจรรย์ของเป้าหมายการจัดการโครงการเหล่านี้คือคุณสามารถนำไปใช้ต่อได้กับทุกโครงการใหม่หรือเมื่อเริ่มต้นแต่ละไตรมาสทางการเงิน
จำไว้ว่า: การลงทุนในการปรับปรุงคุณภาพของโครงการของคุณ หมายถึงคุณกำลังลงทุนในตัวเองด้วย
ไม่มีขีดจำกัด แต่เมื่อไม่แน่ใจ ให้คิดแบบ SMART และเมื่อคุณพร้อมที่จะยกระดับเป้าหมายการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นให้สร้างบัญชี ClickUp ฟรี 🥳