10 แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงฟรีสำหรับการจัดการโครงการใน Excel, Word และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 เมษายน 2568

อะไรคือแม่แบบทะเบียนความเสี่ยง?

แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงเปรียบเสมือนรายการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการของคุณ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานให้ทันกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

การบริหารโครงการที่ซับซ้อนอาจตื่นเต้นเร้าใจไม่แพ้การเหยียบคันเร่งในรถสปอร์ต แต่เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ ทุกอย่างก็อาจเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่ควบคุมได้กลายเป็น "เบรกฉุกเฉินอยู่ตรงไหน?" ได้ในพริบตา

นั่นคือจุดที่ผู้ช่วยคู่ใจของเราอย่างแม่แบบทะเบียนความเสี่ยงของโครงการเข้ามามีบทบาท มันไม่ใช่แค่รายการของ "ถ้าเกิดว่า..." เท่านั้น—แต่เป็นแนวทางในการระบุ ทำความเข้าใจ และจัดการกับความเสี่ยงเหล่านี้อย่างตรงจุด

ทะเบียนความเสี่ยงก็เหมือนกับตัวติดตามการจราจรของการจัดการโครงการของเราเอง!

ลองนึกภาพนี้ดู: มีความเสี่ยงคุกคามกำหนดการของโครงการ ทีมโครงการของคุณจัดการกับสถานการณ์นี้ได้อย่างไร้ที่ติ โดยไม่ต้องเสียเหงื่อแม้แต่น้อย พวกเขาหยิบเทมเพลตทะเบียนความเสี่ยงออกมาเพื่อติดตามความเสี่ยง มอบหมายผู้รับผิดชอบ และพัฒนาแผนตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ปัง! วิกฤตพ้นไปแล้ว

เห็นไหม โครงการที่ไม่มีความเสี่ยงนั้นหายากพอๆ กับยูนิคอร์น แต่โครงการที่มีทะเบียนความเสี่ยงและกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่มั่นคง? นั่นสิคือสิ่งที่คุณจัดการได้ ดังนั้น มาใช้เทมเพลตทะเบียนความเสี่ยงและเปลี่ยนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโครงการให้กลายเป็นอีกวันหนึ่งที่ทำงานกันเถอะ

ใครอยู่ข้างเราบ้าง?

อะไรคือแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง?

แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงเปรียบเสมือนรายการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์สำหรับโครงการของคุณ ช่วยให้ทีมสามารถระบุ ประเมิน และติดตามความเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ ทะเบียนความเสี่ยงของโครงการเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงไว้ครบถ้วน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและมีข้อมูลสนับสนุน

ในแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงทั่วไป คุณจะเห็นส่วนสำหรับรายละเอียดความเสี่ยงแต่ละรายการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และโอกาสที่จะเกิดขึ้น ทะเบียนความเสี่ยงของโครงการยังแสดงขั้นตอนที่เราดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง และระบุผู้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงนั้นด้วย

การมีรายละเอียดทั้งหมดนี้รวมอยู่ในที่เดียวหมายความว่าคุณไม่ต้องวิ่งวุ่นหาข้อมูลเมื่อต้องตัดสินใจ รายการความเสี่ยงช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของทุกความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างโครงการและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้น

ดังนั้น แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงของคุณจะคอยช่วยเหลือคุณทุกครั้งที่ความเสี่ยงปรากฏขึ้น การตัดสินใจกลายเป็นเรื่องง่าย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงดี?

เอาล่ะ มาเจาะลึกกันอีกนิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงโดดเด่นจริงๆ ก่อนอื่น แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงที่ดีเยี่ยมควรมีความละเอียดถี่ถ้วน ใช้งานง่าย และยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับโครงการของคุณได้อย่างลงตัว มันควรทำให้ทีมของคุณสามารถระบุรายละเอียดของแต่ละความเสี่ยง ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และประมาณความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ดูกิจกรรมของทุกคนและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในฐานะทีม แม้จะทำงานจากระยะไกลก็ตาม ระดมความคิด เพิ่มบันทึก และนำไอเดียที่ดีที่สุดของคุณมารวมกัน บนกระดานไวท์บอร์ดที่สร้างสรรค์ด้วย ClickUp Whiteboards
เริ่มต้นใช้งานกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว — แม่แบบที่ดียังให้พื้นที่สำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การลดความเสี่ยงและตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้จัดการความเสี่ยงแต่ละอย่าง กล่าวอีกนัยหนึ่ง บันทึกความเสี่ยงคือเครื่องมือที่ส่งเสริมความรับผิดชอบภายในทีมของคุณ

ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตรายงานความเสี่ยงเหล่านี้คืออะไร? พวกมันมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่แบบคงที่ โครงการของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และความเสี่ยงก็เช่นกัน เทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดีจะเข้าใจสิ่งนี้ และอนุญาตให้มีการอัปเดตและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเมื่อความเสี่ยงใหม่ ๆ เข้ามาในภาพหรือความเสี่ยงที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป

ดังนั้น เมื่อโครงการของคุณเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้น แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงของคุณก็จะปรับเปลี่ยนไปพร้อมกัน ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้แบบฟอร์มไม่เพียงแต่ดี แต่ยอดเยี่ยม

10 แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงฟรีสำหรับใช้งาน

โดยไม่ต้องรอช้าอีกต่อไป ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับแม่แบบทะเบียนความเสี่ยงที่จะช่วยให้โครงการถัดไปของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

1. แม่แบบการลงทะเบียนความเสี่ยง ClickUp

เทมเพลตรายงานความเสี่ยง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตรายงานความเสี่ยง ClickUp

เทมเพลต ClickUp Risk Registerเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะลุกลามกลายเป็นปัญหาสำคัญ

ทีมของคุณสามารถใช้เทมเพลตทะเบียนความเสี่ยงเช่นนี้เพื่อมาตรฐานแนวทางของคุณในการประเมินและติดตามความเสี่ยง ความสม่ำเสมอเช่นนี้ช่วยให้การวินิจฉัยทางแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องเมื่อคุณได้ระบุความเสี่ยงไว้แล้ว

ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp ทีมของคุณสามารถอัปเดตทะเบียนได้เรียลไทม์ ส่งเสริมความโปร่งใสและการตอบสนองอย่างรวดเร็วจากผู้รับผิดชอบความเสี่ยง

2. แม่แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการโครงการ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการโครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงการจัดการโครงการ ClickUp

คาดการณ์ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความสำเร็จของโครงการได้ตั้งแต่เนิ่นๆด้วยเทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการจัดการโครงการของ ClickUp เทมเพลตนี้ทำงานร่วมกับฟีเจอร์การจัดการโครงการอื่นๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น เช่นการจัดการ ทรัพยากรและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ ClickUp ทำให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนโครงการของคุณได้อย่างราบรื่น

รับมุมมองแบบภาพรวมของโครงการของคุณด้วยมุมมองรายการภาพรวม หรือติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยกระดานวิเคราะห์ คุณยังสามารถรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของโครงการไว้ในมุมมองรายการเดียวเพื่อให้ทีมมีข้อมูลที่อัปเดตและไม่มีปัญหาใดตกหล่น

แนวทางที่เป็นระบบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้จะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารภายในทีมของคุณให้แน่นแฟ้นขึ้น ปรับปรุงการตัดสินใจของผู้นำ และช่วยให้บริษัทสามารถยึดตามประมาณการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดาวน์โหลดเทมเพลตทะเบียนความเสี่ยงของโครงการนี้วันนี้!

3. แม่แบบไวท์บอร์ดวิเคราะห์ความเสี่ยง ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดวิเคราะห์ความเสี่ยง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตไวท์บอร์ดวิเคราะห์ความเสี่ยง ClickUp

บางครั้ง การใช้วิธีการทางภาพในการจัดการความเสี่ยงของคุณอาจง่ายกว่าสำหรับทีมโครงการ. หากนั่นคือคุณแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ!

ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ขณะที่คุณวางแผนและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น เช่นข้อจำกัดด้านทรัพยากร ในโครงการถัดไปของคุณ พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงไปยังงาน เอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่น ๆ จากเทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ได้ทันที เพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจบริบทและสามารถเปลี่ยนไอเดียไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตการจัดการความเสี่ยงนี้มอบทุกสิ่งที่ผู้จัดการโครงการต้องการเพื่อทำความเข้าใจหมวดหมู่ความเสี่ยง ติดตามสถานะความเสี่ยง และบันทึกคำอธิบายความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง

4. แม่แบบไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยงของ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยง ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยง ClickUp

การประเมินความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารโครงการใดๆ—เป็นอาวุธลับของเราในการหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเทมเพลตนี้ เรามีแผนที่นำทางที่นำไปสู่การระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยงของ ClickUpเพิ่มมิติทางภาพให้กับกระบวนการประเมินความเสี่ยงของคุณ ช่วยในการจัดหมวดหมู่และประเมินความเสี่ยง ส่งเสริมให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่ดึงดูดและเข้าใจง่าย

ด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถวาด เขียน และเพิ่มโน้ตติดได้ แม่แบบไวท์บอร์ดการจัดการความเสี่ยงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดแบบไดนามิกเพื่อประเมินความเสี่ยงของโครงการ

5. แม่แบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ของ ClickUp

เทมเพลตการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประโยชน์ของ ClickUpช่วยนำทีมของคุณผ่านการประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ ด้วยการจัดเรียงข้อดีและข้อเสียของการกระทำใด ๆ อย่างเป็นระเบียบ ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าความเสี่ยงใดที่คุ้มค่าที่จะรับไว้

คุณสมบัติการจัดการงานของClickUp ช่วยให้คุณติดตามการตัดสินใจเหล่านี้และผลกระทบต่อKPI ของโครงการของคุณได้ เรามี ClickApps หลายสิบตัวที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานการจัดการงานของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับงาน

คุณสามารถใช้วิดเจ็ตเพื่อเชื่อมต่อเทมเพลตของคุณกับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ การเปลี่ยนแปลงในสถานะของโครงการ การมอบหมายงาน กำหนดเวลา และอื่น ๆ จะได้รับการอัปเดตอย่างราบรื่นภายในเทมเพลตของคุณ

6. แม่แบบเมทริกซ์ความเสี่ยงมูลค่า ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ความเสี่ยงมูลค่า ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
แม่แบบเมทริกซ์ความเสี่ยงมูลค่า ClickUp

คุณอาจมีไอเดียสำหรับคุณสมบัติและบริการที่ธุรกิจของคุณสามารถให้บริการได้หลายร้อยอย่าง แต่ทุกทิศทางที่คุณเลือกไปนั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่แฝงอยู่และคุณค่าทางธุรกิจที่แตกต่างกัน ดังนั้น คุณจะตัดสินใจเริ่มต้นที่ไหนได้บ้าง?

นั่นคือจุดที่แม่แบบ ClickUp Value Risk Matrixมีประโยชน์ แม่แบบนี้เสนอวิธีการจัดระเบียบสำหรับการจัดอันดับและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่เสริมซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงของคุณ ใช้ระบบตารางที่เรียบง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อจำแนกความเสี่ยงตามความน่าจะเป็นและผลกระทบ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเป็นวิธีการที่เป็นระบบในการคัดกรองความคิดของคุณเพื่อประเมินคุณค่าควบคู่กับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ

แนวทางเชิงกลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้เห็นสิ่งที่สมควรได้รับความสนใจจากคุณในทันที

7. แม่แบบรายการปัญหาที่เปิดอยู่ใน ClickUp

เทมเพลตรายการปัญหาที่เปิดอยู่ใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตรายการปัญหาที่เปิดอยู่ใน ClickUp

เทมเพลตรายการปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการติดตามและจัดการปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการของคุณ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการระบุปัญหาที่เปิดอยู่ทั้งหมด สถานะปัจจุบัน และสมาชิกทีมที่รับผิดชอบ ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีมุมมองที่ครอบคลุมของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ด้วยมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังเผชิญ คุณสามารถสร้างกระบวนการมาตรฐานสำหรับการจัดหมวดหมู่ การมอบหมาย และการเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นออกจากคิวได้

เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือการทบทวนย้อนหลังของ ClickUp เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณป้องกันปัญหาที่คล้ายกันในโครงการอนาคตได้

8. แม่แบบรายการติดตามปัญหา ClickUp

เทมเพลตรายการติดตามปัญหา ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลต
เทมเพลตรายการติดตามปัญหา ClickUp

เทมเพลตรายการติดตามปัญหาของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้

การติดตามปัญหาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องช่วยให้คุณสามารถวางแผนการดำเนินการที่ตรงจุดและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ การจัดระเบียบและการดำเนินการเชิงรุกเช่นนี้ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้เร็วขึ้นและมีความเสี่ยงน้อยลง

ด้วยช่องข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับการอธิบายปัญหา, ผู้รับผิดชอบ, และสถานะ, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ไม่มีปัญหาใด ๆ หลุดรอดไปได้. มันผสานการทำงานได้ดีกับชุดเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp สำหรับประสบการณ์การจัดการโครงการที่ราบรื่น.

9. แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงแบบง่ายของ Microsoft Excel โดย Stakeholdermap

แม่แบบการลงทะเบียนความเสี่ยงแบบง่ายของ Microsoft Excel
หากคุณต้องการสเปรดชีตที่ตรงไปตรงมาสำหรับการบันทึกความเสี่ยงของโครงการ ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าเทมเพลต Microsoft Excel Simple Risk Register

แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงแบบง่ายของ Microsoft Excel โดย Stakeholdermap เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่ายสำหรับการจัดการความเสี่ยงของโครงการ การออกแบบที่ใช้ Excel ทำให้คุ้นเคยและเข้าถึงได้ง่าย ในขณะที่เค้าโครงที่มีโครงสร้างช่วยให้มั่นใจว่าคุณครอบคลุมรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด

เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถติดตามแหล่งที่มาของความเสี่ยง ผลกระทบ คะแนน และกลยุทธ์การบรรเทาความเสี่ยงในรูปแบบตารางที่ชัดเจน

10. แม่แบบทะเบียนความเสี่ยงการตรวจสอบภายในของ Microsoft Word โดย Template.net

แบบฟอร์มการลงทะเบียนความเสี่ยงการตรวจสอบภายในของ Microsoft Word
ทำให้การตรวจสอบภายในเป็นเรื่องง่ายด้วยแม่แบบทะเบียนความเสี่ยงการตรวจสอบภายในของ Microsoft Word จาก Template.net

แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงการตรวจสอบภายในของ Microsoft Word โดย Template.net เป็นแบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยงที่ออกแบบไว้ให้ใช้ฟรีเพื่อช่วยเหลือกระบวนการตรวจสอบภายใน

มันช่วยบันทึกและติดตามความเสี่ยงที่ระบุระหว่างการตรวจสอบภายใน ช่วยเหลือในการวางแผนการลดความเสี่ยงและการประเมินการควบคุม รูปแบบที่ใช้เอกสาร Word ช่วยให้แก้ไขและปรับแต่งได้ง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับโครงการใด ๆ

วิธีใช้แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง

ตอนนี้ที่คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตการลงทะเบียนความเสี่ยงได้หลากหลายแล้ว มาพูดคุยกันถึงวิธีการเขียนและรักษาการลงทะเบียนความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการของคุณ ด้านล่างนี้คือขั้นตอนสำคัญที่ต้องปฏิบัติตาม:

  1. ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น: ขั้นตอนแรกในการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงคือการระบุความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากรไปจนถึงปัจจัยภายนอก เช่น สภาพอากาศหรือความไม่มั่นคงทางการเมือง ระดมความคิดกับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดได้รับการระบุไว้ครบถ้วน
  2. ประเมินและจัดลำดับความเสี่ยง: เมื่อคุณได้ระบุความเสี่ยงแล้ว ให้ประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบต่อโครงการของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ต้องการการแก้ไขทันทีและสามารถจัดการได้ในภายหลัง
  3. จัดหมวดหมู่ความเสี่ยง: เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบที่กว้างขึ้นของแต่ละหมวดหมู่ความเสี่ยง ให้จัดกลุ่มความเสี่ยงที่คล้ายกันไว้ภายใต้หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางเทคนิค หรือความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  4. มอบหมายเจ้าของและดำเนินการ: มอบหมายสมาชิกในทีมให้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละรายการ และกำหนดการดำเนินการที่อาจช่วยลดหรือขจัดความเสี่ยงนั้น ๆ รวมถึงกำหนดเส้นตายสำหรับการดำเนินการเหล่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที
  5. ติดตามและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ: เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทบทวนและปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของคุณอย่างสม่ำเสมอเมื่อโครงการดำเนินไป ความเสี่ยงใหม่ ๆ อาจเกิดขึ้น หรือความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมอาจเปลี่ยนแปลงในด้านผลกระทบหรือความน่าจะเป็น ติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพื่อให้แผนการจัดการความเสี่ยงของคุณยังคงมีประสิทธิภาพ

ใครได้ประโยชน์จากการใช้แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง?

ผู้จัดการโครงการ: พวกเขาเปรียบเสมือนนักบินของทุกโครงการ ดังนั้นการลงทะเบียนความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือของพวกเขา มันช่วยในการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยงได้อย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและลดการตัดสินใจที่ไร้ทิศทางและตอบสนองอย่างฉับพลันต่อความเสี่ยงที่ไม่คาดคิด

องค์กร: บันทึกความเสี่ยงช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการเชิงรุกแทนที่จะรอรับมือเมื่อเกิดความเสี่ยงในโครงการ ซึ่งสามารถนำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ที่ดีขึ้น การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับภูมิทัศน์ความเสี่ยงในหลากหลายแง่มุมขององค์กร

ใช้แม่แบบบันทึกความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในโครงการถัดไปของคุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการลดความเสี่ยงหรือติดตามปัญหา เทมเพลตเหล่านี้สามารถสนับสนุนความต้องการของโครงการของคุณได้ เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ เช่นซอฟต์แวร์ ERP และวิธีการวางแผนสำรองที่เหมาะสม เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณได้อย่างมาก

เลือกเทมเพลตที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการของคุณมากที่สุด และมอบเครื่องมือให้กับทีมของคุณเพื่อนำทางและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้สำเร็จ