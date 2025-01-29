10 ซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนทรัพยากรในปี 2025

ในโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องการใช้ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP) ไม่ใช่เพียงความหรูหรา แต่กลายเป็นสิ่งจำเป็น
ระบบ ERP มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรสมัยใหม่ เนื่องจากสามารถผสานกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นระบบการทำงานที่เป็นระเบียบเพียงหนึ่งเดียว กระบวนการเหล่านี้รวมถึงการจัดการโครงการ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการเงิน แต่คุณจะเลือกระบบ ERP ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างไร? ด้วยตัวเลือกที่มีอยู่มากมาย อาจกลายเป็นภารกิจที่น่ากลัวได้
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงระบบซอฟต์แวร์ ERP และเครื่องมือชั้นนำ 10 อันดับแรกที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นคุณสมบัติที่ดีที่สุดและข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกเครื่องมือจัดการข้อมูล ERP เป็นทางเลือกที่มีผลกระทบอย่างมากต่อองค์กรของคุณ
ซอฟต์แวร์ ERP คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การวางแผนองค์กร (ERP) เป็นประเภทของซอฟต์แวร์ที่องค์กรใช้เพื่อจัดการกิจกรรมทางธุรกิจประจำวัน เช่น การบัญชีการจัดซื้อ การจัดการโครงการ การจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นต้น
ประเภทของเครื่องมือ ERP
มีซอฟต์แวร์ ERP หลายประเภทที่มีให้บริการ ซึ่งแตกต่างกันตามประเภทของบริการที่นำเสนอ ตัวอย่างบางส่วนมีดังนี้:
- ระบบ ERP แบบติดตั้งภายในองค์กร: เป็นระบบที่ติดตั้งและจัดการภายในสถานที่ขององค์กร ทำให้องค์กรมีอำนาจควบคุมข้อมูลและกระบวนการทำงานได้อย่างสมบูรณ์
- ระบบ ERP บนคลาวด์: ระบบประเภทนี้ถูกโฮสต์บนคลาวด์ ทำให้โดยทั่วไปมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร
- ระบบ ERP บนมือถือ: ระบบเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์พกพา เช่น แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้นจากแทบทุกที่
- ระบบ ERP ที่ปรับแต่งตามความต้องการ: ระบบประเภทนี้ได้รับการออกแบบเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่จำเป็นของซอฟต์แวร์ ERP
เมื่อนำมาใช้อย่างถูกต้อง ระบบ ERP สามารถช่วยให้การดำเนินงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นเพิ่มประสิทธิภาพ และมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจของคุณต่อไปนี้คือปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณาเพื่อช่วยให้การค้นหาซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำมาใช้ในองค์กรของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:
- ความต้องการทางธุรกิจ: ระบุความต้องการเฉพาะของคุณ ระบบ ERP ต้องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ และรองรับความต้องการเช่น การจัดการโครงการ, การจัดการทางการเงิน, การจัดการห่วงโซ่อุปทาน,หรือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM)
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่ใช้งานง่าย ระบบ ERP ที่ซับซ้อนเกินไปอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงานและก่อให้เกิดข้อผิดพลาด โดยเพิ่มปัญหาให้กับกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยายระบบ: เมื่อธุรกิจของคุณมีการเปลี่ยนแปลง ระบบ ERP ของคุณก็ควรปรับตัวตามไปด้วย เลือกใช้ซอฟต์แวร์ ERP ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการที่เติบโตขึ้นของคุณได้
- ความสามารถในการบูรณาการ: ป้องกันการแยกข้อมูลและรับรองการไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์ ERP ที่สามารถผสานรวมกับระบบที่คุณมีอยู่ได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าจะเป็นระบบทรัพยากรบุคคล, ห่วงโซ่อุปทาน, การจัดการสินค้าคงคลัง, หรือเครื่องมือการจัดการทางการเงิน
- การสนับสนุนลูกค้า: การเข้าถึงการสนับสนุนที่ตอบสนองและมีความรู้สามารถช่วยประหยัดทรัพยากรที่มีค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการดำเนินการหรือเมื่อเกิดปัญหา
- งบประมาณ: พิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดของระบบซอฟต์แวร์ การติดตั้ง และการบำรุงรักษา หาทางออกที่คุ้มค่าที่สุดภายในงบประมาณของคุณเพื่อตอบสนองกระบวนการธุรกิจหลัก
ปรับแผนการเติบโตของคุณให้สอดคล้องกับปัจจัยเหล่านี้เพื่อเลือกโซลูชัน ERP ที่มีอยู่ซึ่งสนับสนุนธุรกิจของคุณในระยะยาว
10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
มีโซลูชัน ERP มากมายในตลาด—แต่การเลือกใช้ระบบ ERP ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณและรู้ว่าคุณสมบัติใดที่คุณควรมองหาอาจเป็นเรื่องที่สับสนได้ ลองดูตัวเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่ดีที่สุด 10 อันดับของเราเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ
1.ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับองค์กรทุกขนาด ความหลากหลายของมันช่วยให้ทีมสามารถจัดการทรัพยากร งาน เป้าหมาย และติดตามเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนการใช้งานฟรีที่ครอบคลุมของมันมอบคุณสมบัติต่าง ๆ มากมายที่คุณสามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องใช้โค้ดหรือส่วนเสริมเพิ่มเติม ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับสตาร์ตอัพและทีมขนาดเล็ก ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ClickUp โดดเด่นเหนือกว่าโซลูชัน ERP อื่น ๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้และมุมมองที่ปรับแต่งตามความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แผนฟรีที่ครอบคลุมพร้อมฟีเจอร์มากมาย: เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งมอบคุณค่าแม้ในเวอร์ชันฟรี ทำให้สามารถเข้าถึงได้เพื่อรองรับกระบวนการทางธุรกิจทุกขนาด
- นำเข้าข้อมูลจากเครื่องมืออื่น: ย้ายข้อมูลจากเครื่องมือและระบบ ERP ที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่สูญเสียข้อมูล
- บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม: ClickUp โดดเด่นด้วยการบริการลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ช่วยให้การนำไปใช้และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่น
- ระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้: คุณสมบัติการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของ ClickUp มอบระบบ ERP ให้ทีมขายและทีมความสำเร็จเพื่อติดตามงบประมาณ ข้อมูลติดต่อ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ครบถ้วนเท่ากับแอปพลิเคชันบนเว็บ...ในตอนนี้
- ไม่มีการผสานรวมกับ Zoho Mail ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับธุรกิจที่พึ่งพา Zoho Mail เป็นอย่างมากในการดำเนินงาน
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป แผน
- แผน ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผน ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อสมาชิก
- แผน องค์กร: มีราคาที่กำหนดเอง
หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับปริมาณงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. ไมโครซอฟต์ ไดนามิกส์ 365
Microsoft Dynamics เป็นชุดระบบซอฟต์แวร์ที่รวมถึงทั้งผู้ให้บริการซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) และแอปพลิเคชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ระบบ ERP เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถจัดการการดำเนินงานทั้งหมดได้ ตั้งแต่การขายและการบริการลูกค้า ไปจนถึงการจัดการการเงินและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ด้วย Microsoft Dynamicsคุณสามารถวางแผนกระบวนการของคุณและปรับแต่งซอฟต์แวร์ERP ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเฉพาะของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจและผลิตภาพของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365
- ปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมของคุณด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
- Microsoft Dynamics มอบมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได้เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
- ใช้พลังของ AI เพื่อทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติและได้รับข้อมูลเชิงลึกสำหรับการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- ซอฟต์แวร์นี้มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลที่อาจจำกัดเมื่อเทียบกับระบบ ERP อื่นๆ
- ซอฟต์แวร์นี้อาจมีความซับซ้อนในการติดตั้งและอาจต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- Business Central Essentials เริ่มต้นที่ $70 ต่อผู้ใช้/เดือน
- Business Central Premium เริ่มต้นที่ $100 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Dynamics 365
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
3. โอไรออน
Orionเป็นระบบซอฟต์แวร์คลาวด์และ ERP ที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบนี้ช่วยให้ทีมต่าง ๆ สามารถทำงานพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการร่วมมือและผลผลิต
ใช้งานง่ายและรองรับกับเครือข่ายส่วนใหญ่ ทำให้ Orion ช่วยให้ธุรกิจสามารถตรวจสอบพนักงานและติดตามงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Orion
- ช่วยให้การทำงานร่วมกันและการจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อระหว่างทีมต่างๆภายในองค์กรของคุณ
- รับประกันการดำเนินงานที่ราบรื่นในระบบเครือข่ายต่างๆ สำหรับกระบวนการทางธุรกิจหลัก
- ระบบซอฟต์แวร์ ERP ช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของโอไรออน
- บางครั้งการแจ้งเตือนอาจสูญหาย ซึ่งอาจทำให้พลาดการอัปเดตหรืองานที่ต้องทำ
- ไม่ใช่ระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและ ERP ที่มีราคาประหยัดที่สุดในรายการนี้
การกำหนดราคาของ Orion
ติดต่อ Orion เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Orion
- G2: 4. 5/5 (14 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (2 รีวิว)
4. เน็ตซูิต ERP
NetSuite ERP เป็นระบบ ERP แบบครบวงจรบนคลาวด์ในรูปแบบซอฟต์แวร์บริการ (SaaS) ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด มอบความสามารถในการมองเห็นข้อมูลทางการเงินของธุรกิจแบบเรียลไทม์ NetSuite มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจ ทำให้ง่ายต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบ ERP NetSuite
- การวิเคราะห์รายงานทางการเงินที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณติดตามสถานะทางการเงินของคุณได้อย่างใกล้ชิด
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เช่น เครื่องมือทรัพยากรบุคคลเพื่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ปรับแต่งระบบ ERP ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของระบบ ERP NetSuite
- อาจต้องใช้เวลาเป็นเวลานานในการเรียนรู้วิธีการใช้ NetSuite และเอกสารคู่มือของผลิตภัณฑ์มีจำกัด
ราคาของระบบ ERP NetSuite
ติดต่อ NetSuite เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า NetSuite ERP
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
5. ERPNext
ERPNext เป็นระบบ ERP และซอฟต์แวร์บัญชีแบบโอเพนซอร์สฟรี ออกแบบมาให้มีลักษณะเรียบง่ายและใช้งานง่าย อย่างไรก็ตาม โซลูชัน ERP นี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการทุกด้านของธุรกิจได้
ต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำทำให้ ERPNext มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมศูนย์ระบบขาย การจัดซื้อ การผลิต การบัญชี และทรัพยากรบุคคลของคุณภายใต้หลังคาเดียวกันด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ERPNext
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ERPNext
- แนวทางโอเพนซอร์สช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในขณะที่มอบคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง
- ปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและลดงานเอกสารที่ต้องทำด้วยมือ
- นำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของ ERPNext
- การตั้งค่าและการปรับแต่งอาจซับซ้อนเมื่อเทียบกับระบบ ERP อื่น ๆ
- เอกสารประกอบอาจมีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจและใช้งานเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ราคา ERPNext
- โอเพนซอร์ส: ฟรี
- คลาวด์ (โฮสติ้งแบบจัดการ): $10/เว็บไซต์ ต่อเดือน
- องค์กร (สูงสุด 50 ผู้ใช้): $1,250/ไซต์ ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ERPNext
- G2: 4/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (134 รีวิว)
6. ออราเคิล
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของ Oracle เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจที่ซับซ้อน ผู้ใช้ชื่นชอบความสามารถในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์ ERP บนคลาวด์นี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความต้องการข้อมูลสูง
ชุดเครื่องมือของ Oracle ประกอบด้วยโซลูชันสำหรับการจัดการทางการเงิน การจัดการโครงการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดการความเสี่ยง การจัดการสินทรัพย์ขององค์กร และฟังก์ชันหลักอื่น ๆ ของระบบธุรกิจอัจฉริยะ ด้วยการรองรับเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก Oracle สามารถขยายขีดความสามารถของระบบได้ และมอบโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle
- สร้างขึ้นเพื่อขยายขนาดไปพร้อมกับองค์กรของคุณและฟังก์ชันทางธุรกิจโดยรวม
- จัดการฐานข้อมูลหลายฐานบนเซิร์ฟเวอร์เดียว
- ประสิทธิภาพที่รวดเร็วราวสายฟ้าแปลว่าเวลาในการค้นหาที่สั้นลง
- ให้บริการบัญชีแยกประเภททั่วไปและวิเคราะห์ที่หลากหลาย—เหมาะสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลัง
ข้อจำกัดของ Oracle
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตของ Oracle อาจสูงมาก โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
การกำหนดราคาของ Oracle
ใช้เครื่องมือประมาณการต้นทุนของ Oracle
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Oracle
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (424 รีวิว)
7. โอโด
Odoo นำเสนอแอปพลิเคชันธุรกิจและระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรที่หลากหลาย เพื่อสร้างชุดซอฟต์แวร์ ERP ที่ครบถ้วนสำหรับขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ด้วยเวอร์ชันชุมชนฟรี Odoo ทำให้ระบบ ERP แบบดั้งเดิมและตลาดซอฟต์แวร์เข้าถึงได้สำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
มันมีการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย เช่น การออกใบแจ้งหนี้ การบัญชี การผลิต การจัดซื้อ การจัดการคำสั่งซื้อในคลังสินค้า และการจัดการโครงการ ซอฟต์แวร์ ERP นี้มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตได้อย่างมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Odoo
- เวอร์ชันชุมชนเป็นฟรี; ข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับสตาร์ตอัพและธุรกิจขนาดเล็ก
- ปรับปรุงงานประจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อประหยัดเวลา
- บริหารจัดการทุกด้านของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การขายและระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ไปจนถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลัง
ข้อจำกัดของ Odoo
- การกำหนดค่าอาจซับซ้อน
- ตามที่ผู้ใช้บางท่านได้แจ้งว่า การสนับสนุนทางเทคนิคอาจล่าช้าในบางครั้ง
ราคาของ Odoo
- หนึ่งแอป: ฟรี
- มาตรฐาน: $24.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- กำหนดเอง: $37. 40/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Odoo
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (600+ รีวิว)
8. วันทำงาน
Workday เป็นหนึ่งในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรชั้นนำสำหรับด้านการเงินและทรัพยากรบุคคล ระบบ ERP ของมันมีชุดคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการขององค์กรของคุณ
ในความเป็นจริง Workday จัดการด้านการเงิน ทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากรได้อย่างง่ายดายคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกของแพลตฟอร์ม แม้จะมีความซับซ้อน แต่ความสามารถในการรายงานที่ยอดเยี่ยมและการปรับแต่งที่สูงทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับธุรกิจทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workday
- จัดการวันลาพักร้อนและลาป่วยของพนักงาน และซิงค์ข้อมูลนั้นโดยตรงกับเครื่องมือการจ่ายเงินเดือน
- จัดการการสรรหาบุคลากรและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ภายในแอป
- รักษาความมีส่วนร่วมของพนักงานกับการเรียนรู้และพัฒนาผ่านโมดูลที่สร้างขึ้นในตัวระบบ
ข้อจำกัดในการทำงาน
- การเรียนรู้วิธีการใช้งานแพลตฟอร์มอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- การเปลี่ยนไปใช้ Workday อาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากเมื่อเทียบกับระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรอื่นๆ
ราคาสำหรับวันทำงาน
ติดต่อ Workday เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workday
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
9. Sage Intacct
Sage Intacct เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทางการเงินและสินทรัพย์บนระบบคลาวด์ที่มีความสามารถด้านการบัญชีอย่างลึกซึ้งเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันให้บริการแอปพลิเคชันการบัญชีหลักที่หลากหลาย เช่น บัญชีแยกประเภททั่วไป การจัดการสินค้าคงคลัง การบัญชีเจ้าหนี้ การบัญชีลูกหนี้ และการจัดการเงินสด
กระบวนการที่ปลอดภัยของเรารับประกันว่าข้อมูลทางการเงินของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างดี ในขณะที่เครื่องมือรายงานที่ทรงพลังของบริษัทให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสมบัติเด่นของ Sage Intacct
- รับเงินอย่างรวดเร็วด้วยระบบใบแจ้งหนี้อัตโนมัติที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา
- ให้คุณเข้าถึงข้อมูลธุรกิจของคุณได้จากทุกที่ ทุกเวลา
- คลังรายงานทางการเงินที่กว้างขวางหมายความว่าบริษัทของคุณไม่มีจุดบอด
- ติดตามสินค้าคงคลังจากสายการผลิตไปจนถึงชั้นวางสินค้าในร้านค้า
ข้อจำกัดของ Sage Intacct
- การปรับแต่งที่จำกัดอาจไม่ให้ความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับบางธุรกิจ
ราคาของ Sage Intacct
ติดต่อ Sage Intacct เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Sage Intacct
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
10. Acumatica
Acumatica เป็นซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) บนระบบคลาวด์ ที่ให้บริการเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานบริการมืออาชีพแก่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง Acumatica มีความยืดหยุ่นสูงและมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ทรงพลังมากมาย อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้
คุณสมบัติเด่นของ Acumatica
- ความสามารถของ AI และการเรียนรู้ของเครื่องช่วยให้คุณอัตโนมัติกระบวนการทางธุรกิจ
- ระบบความปลอดภัยระดับแนวหน้าปกป้องข้อมูลของคุณ ในขณะที่สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างง่ายดาย
- ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ของ Automatica มอบความยืดหยุ่นให้คุณเข้าถึงและจัดการธุรกิจของคุณได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Acumatica
- การทำความเข้าใจต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของอาจต้องใช้เวลาและความพยายาม
ราคาของ Acumatica
ติดต่อ Acumatica เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Acumatica
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
ประโยชน์ของการใช้ซอฟต์แวร์ ERP
การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ERP ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพได้ ตั้งแต่การลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองไปจนถึงการทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการใช้ซอฟต์แวร์ ERP:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้โดยไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันหรือเครื่องมือหลายตัว ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาได้
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: ด้วยทีมงานหลายทีมที่ทำงานบนระบบเดียวกัน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสามารถร่วมมือกันได้อย่างง่ายดายและอยู่ในความสอดคล้องกัน
- ความสามารถในการรายงานที่ดีขึ้น: ซอฟต์แวร์ ERP ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงรายงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ.
- ลดต้นทุน: ระบบ ERP ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยขจัดงานที่ต้องใช้แรงงานคน ความสามารถในการขยายตัว: ระบบ ERP ถูกออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าระบบจะรองรับการขยายตัวไม่เพียงพอ
- ความยืดหยุ่น: ระบบ ERP สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายและสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจสามารถปรับซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับกระบวนการเฉพาะของตนเองได้
- ความถูกต้องของข้อมูล:ซอฟต์แวร์ ERP ช่วยขจัดข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือ ทำให้การเข้าถึงและจัดการข้อมูลที่ถูกต้องเป็นไปได้ง่ายขึ้น ซึ่งสามารถช่วยให้ธุรกิจลดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
- การบริการลูกค้าที่ดีขึ้น: ระบบ ERP ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองต่อข้อสอบถามของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ความปลอดภัยที่ดีขึ้น: ระบบ ERP ส่วนใหญ่มาพร้อมกับคุณสมบัติความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและทำให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ค้นพบโซลูชัน ERP ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมของคุณ
หากระบบ ERP ปัจจุบันของคุณไม่สามารถมอบประสิทธิภาพและผลผลิตตามที่คุณคาดหวังไว้ได้ อาจถึงเวลาที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงแล้ว ClickUp มอบโซลูชันธุรกิจอัจฉริยะแบบครบวงจรที่ปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม
ทำไมไม่ลองสัมผัสด้วยตัวคุณเองล่ะ? ติดต่อทีมขายของเรา หรือลงทะเบียนฟรีวันนี้ ใช่แล้ว คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นในการเริ่มต้น ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้ควบคุมและค้นพบประโยชน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ของการบริหารจัดการธุรกิจของคุณด้วยClickUp