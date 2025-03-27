20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับกระบวนการทำงานของคุณ [ฉบับปี 2025]

เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ตระหนักว่าปริมาณงานของทีมไม่ใช่ปัญหา—แต่เป็นวิธีที่เราจัดการกับมันต่างหาก เมื่องานกองพะเนิน เสร็จไม่ทันกำหนดและแรงจูงใจลดลง นั่นเป็นเพราะเราไม่มีระบบที่ชัดเจนในการจัดการงาน
การวิจัยเปิดเผยว่า41% ของพนักงานประสบกับความเครียดเนื่องจากปริมาณงานที่มากเกินไป
การค้นหาเครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมได้เปลี่ยนแปลงการทำงานของเราอย่างสิ้นเชิง มันมอบความชัดเจนและโครงสร้างให้ฉันในการกำหนดเส้นตายที่เป็นจริงบาลานซ์ปริมาณงาน และช่วยให้ทุกคนหลีกเลี่ยงภาวะหมดไฟ
นั่นคือเหตุผลที่ทีมของฉันที่ ClickUp และฉันได้รวบรวมคู่มือนี้เกี่ยวกับเครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุด 20 อันดับ เราได้เน้นคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และราคา เพื่อให้คุณสามารถหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมอบหมายงาน การจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่น 🌟
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp—ผู้จัดการงานที่ดีที่สุดโดยรวม
- อาสนะ—เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
- Jira—เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์
- Monday.com—เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและทีม PMO
- Trello—เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก
- Hive—ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมหลายระดับ
- MeisterTask—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ Kanban
- nTask—ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา
- ZenHub—เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์
- Zoho Projects—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- ActiveCollab—เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การจัดการงานที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นลูกค้า
- Wrike—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ปรับขนาดได้
- Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- ProofHub—เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานอย่างละเอียด
- SmartTask—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ
- HubSpot (การจัดการงาน HubSpot)—เหมาะที่สุดสำหรับงาน CRM
- Paymo—เหมาะที่สุดสำหรับงานลูกค้าและการจอง
- TimeCamp—เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและงานเรียกเก็บเงิน
- Any.do—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
- สมาร์ทชีต—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบสเปรดชีต
คุณควรค้นหาอะไรในตัวจัดการงาน?
สำหรับทีมที่ทำงานร่วมกันข้ามสายงานเหมือนทีมของฉัน ซอฟต์แวร์จัดการงานไม่ได้เพียงแค่ ช่วยระบุ ติดตาม และจัดการงาน เท่านั้น แต่ยังก้าวไปไกลกว่าการสนับสนุนรายการสิ่งที่ต้องทำแบบง่าย ๆ โดยนำเสนอฟีเจอร์ที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดช่วยให้ทีมของฉันสามารถกำหนดเส้นตายจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามความคืบหน้า และปรับตารางเวลาได้อย่างง่ายดาย ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น ฟังก์ชันที่มีประโยชน์อื่น ๆ ที่เราให้ความสำคัญ ได้แก่:
- ความยืดหยุ่น: จากประสบการณ์ของฉัน ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีมักจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเสมอ หากสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นบนระบบปฏิบัติการหลักทุกระบบในอุปกรณ์ต่างๆ จะได้รับคะแนนพิเศษ ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันสามารถควบคุมงานประจำวันได้มากขึ้น
- การติดตามเวลา: เราพบว่าการเลือกใช้โซลูชันการจัดการงานที่ช่วยให้เราปรับปรุงการจัดการเวลาของเราผ่านการติดตามเวลาที่ราบรื่นนั้นดีที่สุด
- การอัตโนมัติของงาน: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การอัตโนมัติมีบทบาทสำคัญในการขยายฐานงานของคุณอย่างยั่งยืน ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีที่สุดช่วยให้เราสามารถอัตโนมัติงานธุรการที่เกิดซ้ำได้ ทำให้ทุกคนมีเวลาเหลือมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องการการใช้ความคิดสูงและงานระดับสูง
- การสนับสนุนด้านการสื่อสาร: เนื่องจากฉันกำลังบริหารทีมที่ยุ่งและกระจายตัวอยู่ ฉันจึงให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างมีประสิทธิภาพ การแชร์ไฟล์ และการประกาศข้อมูลสำคัญแบบทันที
- การรายงานและการวิเคราะห์: เราได้สังเกตเห็นว่าซอฟต์แวร์การจัดการงานที่มีคุณภาพมีคุณสมบัติการรายงานเพื่อบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น ข้อมูลการลงเวลาเข้า/ออก, การขาดงาน, และชั่วโมงทำงานล่วงเวลา) สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน, การออกใบแจ้งหนี้,และการจัดการเงินเดือน
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ: นี่อาจจะเป็นความชอบส่วนตัว แต่ฉันชอบเมื่อระบบจัดการงานของฉันสามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เราใช้ เช่นแอปส่งข้อความ เครื่องมือจัดการโครงการ และผู้ช่วยเขียนงาน เพราะมันช่วยลดการสลับบริบทและทำให้การทำงานร่วมกันในทีมและการติดตามงานง่ายขึ้นมาก 😇
20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดในพริบตา
เครื่องมือจัดการงานไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันทั้งหมด บางเครื่องมือมีความหลากหลาย ในขณะที่บางเครื่องมือมุ่งเน้นไปที่การทำหน้าที่เฉพาะ เช่น การเชื่อมโยงงานเข้าด้วยกัน
ในที่สุดเราก็ได้คัดเลือก 20 ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุด ที่ต้องอยู่ในรายการของเรา เราได้คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันหลังจากพิจารณาเกณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ชุดคุณสมบัติและความคุ้มค่า เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะพบสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของคุณอย่างแน่นอน 🧐
นี่คือภาพรวมของรายการของเรา ซึ่งจะตามมาด้วยบทวิจารณ์โดยละเอียดและซื่อสัตย์ของแต่ละซอฟต์แวร์:
|ซอฟต์แวร์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|แพ็กเกจฟรี
|คลิกอัพ
|การบริหารโครงการและงานโดยรวม
|การจัดการงานที่หลากหลายด้วยระบบ AI ที่มีความสามารถ พร้อมอัตราส่วนราคาต่อคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
|มีให้บริการ
|อาสนะ
|ทีมระยะไกล
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ดและติดตามงานข้ามทีม
|มีให้บริการ
|จิรา
|ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์
|การติดตามงานแบบอไจล์และการปรับแต่งที่หลากหลาย
|มีให้บริการ
|Monday.com
|ทีมการตลาดและทีม PMO
|การจัดการงานการตลาดด้วยการติดตาม OKR ที่กำหนดไว้
|พร้อมใช้งาน (หลังจากทดลองใช้ฟรี)
|Trello
|ทีมขนาดเล็ก
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของงาน
|มีให้บริการ
|รังผึ้ง
|การร่วมมือของทีมหลายชั้น
|แดชบอร์ดงานที่กำหนดเองและเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์หลายช่องทาง
|มีให้บริการ
|ไมสเตอร์ทาสก์
|การจัดการงานแบบคัมบัง
|กระดานคัมบังและไทม์ไลน์ที่สะอาดและมีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
|มีให้บริการ
|nTask
|การจัดตารางงานแบบภาพ
|เครื่องมือสร้างงานและตารางเวลาแบบรวม
|ไม่
|เซนฮับ
|ทีมซอฟต์แวร์
|เชื่อมต่อภารกิจโครงการกับ GitHub
|ไม่
|Zoho Projects
|การจัดการโครงการที่ซับซ้อน
|เข้าถึงงานจากแอปพลิเคชัน Zoho ที่แตกต่างกัน
|มีให้บริการ
|แอคทีฟคอลลาบ
|การจัดการงานแบบเฉพาะบุคคลสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นลูกค้า
|การติดตามงานและเวลาในระดับโครงการ และผู้จัดการงานส่วนตัว
|ไม่
|Wrike
|การจัดการเวิร์กโฟลว์แบบขยายได้
|การวางแผนลำดับชั้นของงานและการรายงานขั้นสูง
|มีให้บริการ
|Todoist
|ทีมที่มีงบประมาณจำกัด
|รองรับการใช้ภาษาธรรมชาติในการบันทึกงาน
|มีให้บริการ
|ProofHub
|การติดตามงานแบบละเอียด
|นำเสนอรายงานการเสร็จสิ้นงานที่เต็มไปด้วยข้อมูล
|ไม่
|สมาร์ททาสก์
|การจัดการโครงการหลายโครงการ
|คุณสมบัติ พอร์ตโฟลิโอโครงการ ที่ทุ่มเทพร้อมแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
|มีให้บริการ
|ฮับสปอต
|งาน CRM
|สร้างงานจากกล่องขาเข้าอีเมลของคุณ
|มีให้บริการ
|เพย์โม
|งานของลูกค้าและการจอง
|การจองตารางเวลาที่มีโครงสร้างดีและกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง
|มีให้บริการ
|ไทม์แคมป์
|การติดตามเวลาและงานการเรียกเก็บเงิน
|การบันทึกเวลาและตั้งงบประมาณเวลาสำหรับงานด้วยคลิกเดียว
|ไม่
|อะไรก็ได้. ทำ
|การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและแผนงานประจำวันอย่างง่าย
|รายการที่ใช้ร่วมกันเพื่อการติดตามความรับผิดชอบที่ชัดเจน
|มีให้บริการ
|สมาร์ทชีต
|การจัดการงานในรูปแบบตาราง
|อนุญาตให้รวมหลายแผ่นงานเพื่อภาพรวมที่รวมศูนย์ของงาน
|มีให้บริการ
20 โปรแกรมจัดการงานที่ดีที่สุด
1.ClickUp—ผู้จัดการงานที่ดีที่สุดโดยรวม
เราอาจจะมีความลำเอียงอยู่บ้างที่นี่ แต่ ClickUp ได้พิสูจน์ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าเป็นโซลูชันการจัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับบุคคล มืออาชีพ และทีมอย่างเท่าเทียมกัน G2 จัดให้มันเป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานและการจัดการงานทีม ที่ได้รับการจัดอันดับดีที่สุดโดยจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ใน 15+ หมวดหมู่ที่มีการแข่งขัน!
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นคือการสนับสนุนแบบครบวงจรด้วย AI สำหรับการจัดการงานและลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า และการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
📮ClickUp Insight: พนักงานที่มีความรู้โดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จ ซึ่งหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น จัดลำดับความสำคัญ และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
การต่อสู้เป็นเรื่องจริง—การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ความสับสนในเวอร์ชัน และหลุมดำที่มองไม่เห็นในการมองเห็นงานกัดกร่อนประสิทธิภาพของทีม แพลตฟอร์มศูนย์กลางอย่างClickUpรวบรวมงานและการสนทนาเข้าด้วยกัน เพิ่มประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการจาก AI และทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
วิธีที่เราใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานแบบลงมือปฏิบัติ
ทีมของฉันใช้ ClickUp อย่างตรงไปตรงมา สำหรับเริ่มต้น เราใช้ClickUp Tasksสำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การวางแผนงานและการจัดตารางงานแบบรวมศูนย์ ไปจนถึงการติดตามงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละงาน
เราสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจของทีมตามประเภทและตั้งค่าสถานะงานแบบกำหนดเองจาก ต้องทำ เป็น ทำเสร็จ เพื่อให้การติดตามเป็นไปอย่างง่ายดาย เราสามารถใช้ฟิลด์กำหนดเองได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อกำหนดเส้นตาย เพิ่มผู้รับผิดชอบ และระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่เราต้องการติดตามหรือกรองข้อมูล สำหรับการมอบหมายงานแต่ละรายการ ทีมของเราสามารถ:
- เพิ่มลิงก์และความคิดเห็นเพื่อรวบรวมความรู้และบทสนทนาที่เกี่ยวข้องไว้ในที่เดียว
- ระบุการพึ่งพาของงานเพื่อให้เห็นภาพสำหรับการจัดการตารางเวลา
- กำหนดงานย่อยและรายการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนงานที่ต้องส่งมอบจำนวนมาก
- ใช้การกล่าวถึง @ และรายการที่ต้องดำเนินการ เพื่อมอบหมายงานและแชร์ข้อมูลอัปเดต
มุมมองงานของเราเป็นหน้าต่างป๊อปอัพโดยค่าเริ่มต้น แต่เราสามารถย่อให้เหลือเป็นแถบด้านข้างหรือถาดงานได้หากต้องการให้รายการสิ่งที่ต้องทำแต่ละรายการเข้าถึงได้ง่ายหรือติดตามเวลาขณะทำงาน
และหากเราต้องรับมือกับปริมาณงานที่ล้นมือ เราจะระบุสิ่งที่ควรให้ความสำคัญและสิ่งที่ควรลดความสำคัญลงโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpและแท็กที่มีสีแตกต่างกัน
ClickUp Calendarช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ จัดลำดับความสำคัญของงาน แบ่งปันปฏิทินกับเพื่อนร่วมงาน กำหนดและเข้าร่วมกิจกรรม และปรับระยะเวลาของกิจกรรมโดยการลากและวางงานลงบนปฏิทินได้ คุณสามารถมองเห็นงานของคุณในหลายมุมมอง รวมถึงมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และตั้งการแจ้งเตือนและเตือนความจำเพื่อให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้เสมอ
เรายังช่วยลดภาระงานของทีมด้วยClickUp Automatons ซึ่งช่วยให้เราสามารถทำงานที่กินเวลามาก เช่น การตรวจสอบอีเมลหรือการจัดระเบียบเอกสาร โดยอัตโนมัติ
เวทมนตร์ที่แท้จริงของ ClickUp อยู่ที่ความสามารถในการ ทำลายกำแพงดั้งเดิมระหว่างการสื่อสารและการดำเนินงาน
เครื่องมือการจัดการงานแบบดั้งเดิมบังคับให้ทีมต้องจัดการกับแอปพลิเคชันหลายตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มแชท ระบบติดตามโครงการ และช่องทางการสื่อสารต่างๆ
ClickUp Chatทำลายการแยกส่วนนี้ สร้างพื้นที่ทำงานที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ที่ซึ่งการสนทนาและงานต่างๆ อยู่เคียงข้างกัน เชื่อมต่อกับทีมของคุณใน DM ส่วนตัวหรือการสนทนากลุ่ม และทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าด้วยการระดมความคิด แบ่งปันความคืบหน้า และเข้าร่วมการสนทนาทางเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็ว—ทั้งหมดนี้จากภายใน ClickUp นี่คือวิธีการ:
- แชทพบงาน: เชื่อมโยงการสนทนาโดยตรงกับงานและโครงการเพื่อให้ได้บริบททันที
- เปลี่ยนคำพูดให้เป็นการกระทำ: เพียงคลิกเดียว แปลงข้อความใด ๆ ให้เป็นงานและติดตามผลได้—AI ของ ClickUp ยังช่วยกรอกรายละเอียดและคำอธิบายงานให้คุณโดยอัตโนมัติ
- รักษาความเป็นระเบียบ: หัวข้อการสนทนาจะเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและลดการสื่อสารที่ผิดพลาด
โบนัส! เคล็ดลับของเราในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เครียด? ClickUp Brain และเทมเพลตสำเร็จรูป
นอกเหนือจากการติดตามและจัดลำดับความสำคัญของงานแล้ว ClickUp ยังช่วยเราในด้านการบริหารโครงการอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของแพลตฟอร์ม เพื่อทำให้การสรุปโครงการ การวางแผนงาน และการรายงานความคืบหน้าของงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ClickUp Brain คือเครือข่ายประสาทเทียมที่เชื่อมต่องาน เอกสาร และการสนทนาของทีมทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ช่วยให้เราสามารถดึงข้อมูลและสรุปประเด็นสำคัญ รวมถึงรายการที่ต้องดำเนินการได้ผ่านคำสั่งหรือคำถามที่เรียบง่าย
เทมเพลต ClickUp ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้เราสามารถกำหนดมาตรฐานการมอบหมายงานได้ทันที! หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่บนแพลตฟอร์มนี้เทมเพลตการจัดการงาน ClickUpสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้ด้วยการดาวน์โหลดเทมเพลตฟรีนี้ คุณสามารถจัดระเบียบงานของคุณเป็นรายการต่างๆ เช่น รายการที่ต้องดำเนินการ ไอเดีย และ งานค้าง เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น เปิดมุมมองแยกต่างหากเพื่อติดตามงานที่มอบหมายตามแผนกหรือป้ายกำกับความสำคัญ 🚩
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- 1,000+ แม่แบบเพื่อเริ่มต้นการจัดการงานอย่างมีทักษะ
- แพลตฟอร์มจัดตารางงานที่ใช้งานง่ายพร้อมระบบติดตามเวลา
- แดชบอร์ด ClickUpสำหรับการติดตามงานแบบเรียลไทม์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน
- ClickUp Goalsเพื่อกำหนด KPI ของงานที่สามารถวัดผลได้
- คุณสมบัติรายการตรวจสอบงาน สำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย
- มุมมองโครงการหลายรูปแบบ เช่น รายการ ตาราง และไทม์ไลน์
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อเสริมการทำงานของคุณ
- แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่มเพื่อแก้ไขงานหลายรายการพร้อมกัน
- ระดับการกำหนดลำดับความสำคัญของงานที่ติดตั้งไว้แล้ว
- การค้นหาแบบสากลและแท็กเพื่อเข้าถึงงานได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับการสร้างงานโดยตรงจากClickUp DocsและWhiteboards
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Gmail, Zoom, Outlook และ HubSpot
- แอปพลิเคชันมือถือเฉพาะสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติการจัดการงานทั้งหมด (คุณสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์ช่วยเหลือของClickUpเพื่อช่วยให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น)
- ฟีเจอร์รายงานงานย่อยโดยเฉพาะจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยม
ราคาของ ClickUp
คุณสมบัติการจัดการงานส่วนใหญ่ของ ClickUp สามารถใช้งานได้บนแผนฟรี อัตราส่วนราคาต่อคุณสมบัติในตัวเลือกแบบชำระเงินเป็นหนึ่งในที่ดีที่สุดในพื้นที่นี้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
แพลตฟอร์มนี้ได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ในฐานะโซลูชันการจัดการงานนี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ของพวกเขา:
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือฟังก์ชัน 'เพิ่มไปยัง' สำหรับงาน ซึ่งช่วยให้ฉันมีศูนย์กลางสำหรับโครงการหลักทั้งหมด ภายในโครงการ/Epic สามารถกำหนดงานย่อยไปยังพื้นที่/รายการที่ถูกต้องเพื่อให้ใครก็ตามที่ต้องการสามารถทำงานได้ การมีมุมมองแบบบนลงล่างของตำแหน่งและสถานะของแต่ละงานย่อยนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งในการติดตามสิ่งที่เสร็จสิ้นและยังไม่เสร็จ การเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ทุกที่ที่ฉันต้องการก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน
2. อาสนะ—เหมาะที่สุดสำหรับทีมระยะไกล
ไม่มีวิธีไหนจะพูดให้เบากว่านี้แล้ว—เราแค่รัก Asana ในฐานะซอฟต์แวร์จัดการงานออนไลน์สำหรับทีมระยะไกล! เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อจัดระเบียบโครงการระยะไกลของเรา และประสานงานเกี่ยวกับงานและการอัปเดตต่างๆ ผ่านฟีเจอร์ Inbox ศูนย์กลาง
เมื่อเราทดสอบเครื่องมือนี้เพิ่มเติม เราสังเกตเห็นว่ามันง่ายมากที่จะเพิ่มและติดตามงานข้ามทีมในหลายโครงการ โดยพื้นฐานแล้ว ฉันสามารถมั่นใจได้ว่างานเดียวกันจะไม่ถูกทำซ้ำในแผนกอื่น ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล!
ความหลากหลายของฟีเจอร์นั้นค่อนข้างคล้ายกับ ClickUp (คุณสามารถดูการเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp กับ Asana แบบละเอียดได้ที่นี่) ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถเพิ่มคำอธิบายงานในรูปแบบรายการหัวข้อย่อย แทรกไฟล์เพื่อเพิ่มบริบท กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มผู้รับผิดชอบได้ในไม่กี่คลิก นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานย่อย ระบุอุปสรรค และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงงานได้อย่างง่ายดาย
สิ่งที่ทำให้Asana โดดเด่นเหนือตัวเลือกอื่น ๆสำหรับผมคือ ฟีเจอร์ Workflow Builder—มันมอบอินเทอร์เฟซที่ราบรื่นให้เราสร้างเวิร์กโฟลว์ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้เราทำงานประจำเป็นอัตโนมัติและเร่งรัดโครงการให้เร็วขึ้น ซอฟต์แวร์บริหารงานที่มีคุณภาพนี้ยังมี รายการงานของฉัน ซึ่งช่วยจัดลำดับความสำคัญของงานโดยอัตโนมัติด้วยการเลื่อนงานที่มีกำหนดส่งขึ้นด้านบน
โดยรวมแล้ว Asana เป็น เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือสำหรับทุกคนที่ทำงานทางไกล—ทีมที่กระจายตัวของฉันสามารถสื่อสารกันโดยตรงภายในแอปส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามสายงานได้อย่างราบรื่นโดยมีอุปสรรคเพียงเล็กน้อย เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เราแนะนำให้เพิ่มผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปในภารกิจของทีม เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าแบบไม่พร้อมกัน
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แม่แบบสำหรับการจัดการงาน
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เหมาะกับการทำงานทางไกล
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ตัวเลือกการค้นหาและการกรองเพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้น
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack และ Dropboxรวมถึง ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของอาสนะ
- อาจมีความท้าทายในการนำไปใช้สำหรับทีมขนาดใหญ่
- คุณสมบัติการจัดเก็บและการทำงานร่วมกันอาจต้องปรับปรุง
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล: ฟรีตลอดไป (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้หลายคนได้แสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับฟีเจอร์การแจ้งเตือนอัตโนมัติของ Asanaเช่นนี้:
ฉันชอบวิธีที่ Asana ช่วยให้เราสร้างและมอบหมายงานให้กับพนักงานในทีมของเราได้ และยังมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อให้พวกเขาทำงานให้เสร็จตรงเวลาอีกด้วย อีเมลแจ้งเตือนของพวกเขามีประโยชน์มาก ทำให้เพื่อนร่วมงานของเราสามารถมีรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมโดยไม่ต้องตรวจสอบแพลตฟอร์มการสื่อสารและอีเมลหลายแห่ง
3. Jira—เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์
เมื่อฉันเริ่มสำรวจ Jira เป็นครั้งแรก ฉันสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ เนื่องจากมีชุดคุณสมบัติที่ซับซ้อนอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม Jira เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น IT, การเงิน, การตลาด, และทรัพยากรบุคคล ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะลองใช้ดู
เพื่อให้คุณเข้าใจบริบทมากขึ้น Jira ถูกเปิดตัวครั้งแรกโดย Atlassianในฐานะเครื่องมือติดตามปัญหาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์—แต่ปัจจุบันได้ขยายขอบเขตจนกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดการโครงการและผู้จัดการงานเช่นกัน จากประสบการณ์ของผม/ดิฉัน พบว่ามันเป็นเครื่องมือที่สะดวกอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile
ทีมของฉันพยายามตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ตัวอย่างสำหรับโครงการ Agile ที่ซับซ้อน และเราสามารถแบ่งทุกอย่างออกเป็นสปรินต์ที่จัดการได้ เราได้รับตัวเลือกในการตั้งค่างานภายใต้:
- โครงการที่บริหารโดยบริษัท: กระบวนการทำงานมาตรฐานที่ควบคุมโดยฝ่ายบริหาร
- โครงการที่บริหารโดยทีม: พื้นที่ทำงานที่แยกเป็นสัดส่วนมากขึ้นสำหรับทีมอิสระ
มุมมองหลายแบบของ Jira เช่น บอร์ดและไทม์ไลน์ ช่วยให้ติดตามงานสปรินต์และระบุอุปสรรคได้ง่าย เพื่อให้มั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือนี้ยังสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมโดยให้สมาชิกสามารถระดมความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานระหว่างแผนกผ่านเวิร์กโฟลว์ที่แชร์ร่วมกัน
เมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพการทำงาน ควรสังเกตว่าJira เช่นเดียวกับ ClickUp อนุญาตให้เราอัปเดตสถานะงานที่กำหนดเองได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่ฟีเจอร์ automaton ของมันช่วยให้สามารถดำเนินการด้วยตนเองในเบื้องหลังได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการยังสามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้เทมเพลตการจัดการงานที่มีอยู่มากมาย 😀
เคล็ดลับ: สำรวจการผสานรวมระหว่าง Jira และ ClickUpเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ของคุณให้ดียิ่งขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- การสนับสนุนการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
- มุมมองหลายงานสำหรับทีมที่คล่องตัว
- แม่แบบสำหรับกลุ่มเฉพาะ เช่นทรัพยากรบุคคล การตลาด และไอที
- ผสานการทำงานกับ Atlassian Work Management และแอปยอดนิยมอื่น ๆ
- แอปจัดการงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Jira
- ระบบอาจทำงานช้าในบางครั้ง
- การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้และแดชบอร์ดสามารถปรับปรุงได้
ราคาของ Jira
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $8. 15/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 16 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
การสนับสนุนธุรกิจของ Jira มีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงินเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้แผนฟรีสามารถขอรับการสนับสนุนจากชุมชนได้
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: ลองดูทางเลือกอื่นของ Jira เหล่านี้!
4. Monday.com—เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและทีม PMO
การใช้ Monday.com ในการจัดการงานสามารถทำให้วันจันทร์ไม่น่ากลัวได้หรือไม่? เราคิดว่าได้! ซอฟต์แวร์จัดการงานที่เรียบง่ายนี้มอบคุณสมบัติสำคัญทั้งหมด ตั้งแต่การดูงานหลายมุมมองไปจนถึงเทมเพลตงาน ที่คุณจะพบได้ในทางเลือกอื่น ๆของ Monday
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทีมวิจัยของเราชื่นชอบมากที่สุดคือคุณสมบัติการจัดการงานเฉพาะของซอฟต์แวร์สำหรับ ทีมการตลาดและ ทีม PMO. ตัวอย่างเช่น ทีมการตลาดสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติหลักเช่นการจัดการสินทรัพย์แบรนด์ แผนภูมิแกนต์ที่แข็งแกร่ง (เพื่อสร้างไทม์ไลน์ของงาน)และการติดตามแคมเปญ. ในขณะเดียวกัน ทีม PMO พึ่งพาคุณสมบัติสำหรับการติดตาม OKRs การระบุการพึ่งพา และการติดตามเวลาสำหรับการวางแผนงานในอนาคต.
ฉันคิดว่า Monday.com ก็โดดเด่นด้วย อินเทอร์เฟซที่ลื่นไหล ของมัน ฟีเจอร์การจัดการงานของมันช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์การตลาดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การสร้างเนื้อหา โซเชียลมีเดีย และการวางแผนงานอีเวนต์
ฉันได้ปรึกษากับผู้จัดการโครงการหลายคนที่ใช้เครื่องมือนี้ และพวกเขายังชื่นชมการจัดวางที่เข้าใจง่ายอีกด้วย ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลโดยการเข้าถึงภาพรวมความคืบหน้าของงานบนแดชบอร์ดได้อย่างรวดเร็ว 📈
นอกจากนี้ Monday.com ยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบพื้นที่ทำงานเป็นโครงการย่อย พร้อมงานหลักและงานย่อยแต่ละรายการ พร้อมตัวเลือกการจัดสีเพื่อช่วยให้คุณติดตามลำดับความสำคัญและสถานะของงานได้อย่างง่ายดาย
โดยรวมแล้ว มันเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลัง—คล้ายกับ ClickUpและ Asana ในแง่ของการออกแบบและชุดคุณสมบัติ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาดชั้นนำและแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอื่นๆ (รวมถึง ClickUp)
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- รวมตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 200 รายการ
- สถานะงานที่กำหนดเองและระดับความสำคัญที่แสดงด้วยรหัสสี
- แม่แบบโครงการที่ใช้งานง่าย
- การตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 200 แอป
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การตั้งค่าเริ่มต้นมักจะดูซับซ้อนและทำให้รู้สึกหนักใจ
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองและพบความล่าช้าในการรับการแจ้งเตือน
Monday.com ราคา
คุณสามารถเข้าถึงแผนต่อไปนี้ได้โดยการลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรี 14 วันก่อน:
- ฟรี: สูงสุดสองผู้ใช้
- พื้นฐาน: 9 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
5. Trello—เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก
ฉันเป็นแฟนตัวยงของกระดานคัมบัง ซึ่งเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉันสนุกกับการใช้ Trello เสมอ หนึ่งในเหตุผลหลักที่ฉันจัดให้ Trello อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการคือความเรียบง่าย—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนรู้ง่ายเหมือน Trello ซึ่งทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการงานที่เป็นลำดับในขนาดที่เล็กกว่า
ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ดีนี้เน้นการเคลื่อนย้ายงานเหมือนกับโน้ตติดบนกระดาน คัมบังแบบลากและวาง เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามสถานะ บุคคลสามารถใช้เพื่อสร้างรายการงานส่วนตัว ในขณะที่สมาชิกในทีมสามารถใช้รายการตรวจสอบขั้นสูงเพื่อเพิ่มบริบทให้กับงานโดยเพิ่มวันที่ครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ
สำหรับการจัดการงานพื้นฐานนั้น ซอฟต์แวร์นี้รองรับการจัดลำดับความสำคัญของงานผ่านป้ายกำกับ เช่น สูง กลาง หรือ ต่ำ ลองสมมติว่าฉันต้องการเข้าถึงงานชุดเฉพาะและเตรียมรายงานสถานะอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ฉันต้องทำคือกรองผ่านป้ายกำกับเหล่านี้
เครื่องมืออัตโนมัติของ Trello ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด (และน่ารัก!) ที่ชื่อว่า Butler ก็ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อเช่นกัน แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่ค่อยถนัดเทคโนโลยีก็สามารถทำงานซ้ำๆ ให้เป็นอัตโนมัติได้ด้วยการสร้างกฎง่ายๆ ปุ่ม และคำสั่ง
Trello ช่วยให้เราสามารถดูงานต่าง ๆ ได้ทั้งในรูปแบบปฏิทิน ไทม์ไลน์ และตารางที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งโดยมากแล้วเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการงานในทีมขนาดเล็กอย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังดูแลทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งต้องการความคล่องตัวและมุมมองโครงการที่หลากหลายTrello อาจไม่ตอบโจทย์เท่าทางเลือกอื่นที่มีฟีเจอร์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- บัตเลอร์—เครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ซอฟต์แวร์ติดตามงานที่ใช้ระบบคัมบัง
- รวมรายการตรวจสอบ ปฏิทิน และไทม์ไลน์
- การใช้รหัสสีช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- แอปพลิเคชันมือถือ Android และ iOS
- ผสานการทำงานกับระบบการจัดการงานอื่น ๆเช่น ClickUpและ Jira
ข้อจำกัดของ Trello
- มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น
- อาจไม่รองรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
แผนฟรีของ Trello นั้นค่อนข้างใจดีและรองรับบอร์ดได้ถึง 10 บอร์ด คุณจำเป็นต้องสมัครแผนพรีเมียมเพื่อเข้าถึงมุมมองเพิ่มเติมและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ทำงานสมัยใหม่
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 10 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.5/เดือนต่อผู้ใช้
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (23,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการทำภารกิจและโครงการให้สำเร็จด้วย Trello:
Trello มอบแพลตฟอร์มที่ราบรื่นสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ในการจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile และ Kanban ได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานต่าง ๆ สามารถสร้างและจัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และบอร์ด รายการ และการ์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แม้ว่าความง่ายในการใช้งานจะเป็นหนึ่งในจุดเด่นหลักของ Trello แต่ก็อาจไม่มีความสามารถในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนเทียบเท่ากับแอปพลิเคชันแบบครบวงจรอื่น ๆ
6. Hive—ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมหลายระดับ
เมื่อฉันเริ่มทดสอบ Hive ครั้งแรก ฉันแทบไม่มีความคิดเลยว่ามันเป็นอย่างไร แพลตฟอร์มนี้โฆษณาตัวเองว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกด้าน โดยมีกรณีการใช้งานตั้งแต่การจัดการโครงการและทรัพยากรไปจนถึงการมีส่วนร่วมกับลูกค้า แม้ว่าฉันจะสำรวจฟีเจอร์ส่วนใหญ่สำหรับการจัดการงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าเครื่องมือนี้ชนะเมื่อพูดถึงการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของทีม
Hive มอบแพลตฟอร์มการจัดการงานให้กับทีมไฮบริดทุกประเภทเพื่อ:
- มอบหมาย, ติดตาม, และดำเนินการงานร่วมกัน, ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
- ติดตามงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในแต่ละแผนก
- ปรับปรุงการรับข้อมูลงานให้ราบรื่นด้วยแบบฟอร์ม
- ทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัสหรือแบบเรียลไทม์ด้วย Hive Notes และ แชทข้อความและเสียง
เช่นเดียวกับ ClickUp, Hiveรองรับการทำงานร่วมกันในโครงการโดยให้เพื่อนร่วมทีมสื่อสารข้ามโครงการได้โดยการแสดงความคิดเห็นบนการ์ดการดำเนินการหรือแท็กสมาชิกในทีม
การทำงานร่วมกันที่นี่ราบรื่นขึ้นเพราะคุณสามารถ สังเกตงานของคุณจากมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูภาพรวมของงานในแต่ละโครงการ หรือมุมมองป้ายเพื่อจัดหมวดหมู่ย่อยงานได้ ฉันคิดว่าฉันสามารถมีสมาธิได้ดีขึ้นโดยการเปิดใช้งานมุมมองการกระทำของฉันเพื่อแสดงงานที่ได้รับมอบหมายในลักษณะที่รวมกัน
เรายังสามารถพึ่งพาคุณสมบัติสำคัญอย่าง สถานะงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย, เทมเพลต สำหรับปรับแต่งรูปแบบโครงการและกระบวนการทางธุรกิจ, และ การแจ้งเตือน เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว นอกจากนี้ Hive ยังมี แอปWorkflows—เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับงานที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้คุณลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเองและออกแบบกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือ
- สนับสนุนการสนทนาแบบรายบุคคล กลุ่ม หรือโครงการ
- ผู้ช่วย AI (HiveMind) และแม่แบบเพื่อสนับสนุนงานมาตรฐาน
- มุมมองการกระทำของฉันติดตามทุกงานที่ได้รับมอบหมายให้คุณ
- รวมเครื่องมืออัตโนมัติงานที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานกับ Dropbox และ Google Drive
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- UX อาจถูกกระทบกระเทือนได้หากมีผู้ร่วมงานหลายคน
ราคาของฮีฟ
แผนฟรีของ Hive รองรับการจัดการงานพื้นฐานสำหรับทุกโครงการของคุณได้อย่างเป็นระเบียบ แต่คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ป้ายกำกับงาน, และปฏิทินในแอป
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
โบนัส: ลองดูทางเลือกอื่นของ Hive เหล่านี้!
7. MeisterTask—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบ Kanban
ทางเลือกส่วนใหญ่ของ MeisterTaskมักจะมีกระดาน Kanban เป็นหนึ่งในคุณสมบัติหลัก อย่างไรก็ตาม ผมขอเน้นย้ำว่า MeisterTask โดดเด่นในฐานะ ซอฟต์แวร์จัดการงานแบบ Kanban เพราะมีความใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติต่อผู้ใช้ 😻
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบอย่างสวยงามและให้บอร์ดสไตล์คัมบังที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้เราจัดระเบียบและติดตามการ์ดงานได้ เราสามารถทำเครื่องหมายได้ว่างานอยู่ในสถานะ กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว, หรืออยู่ในรายการ ที่ต้องทำ (หรือสร้างส่วนที่กำหนดเองได้) สิ่งที่เจ๋งคือเราสามารถสลับไปยังมุมมองไทม์ไลน์แบบแกนท์เพื่อเข้าถึงการจัดตารางงานที่เป็นเส้นตรงมากขึ้นได้
กระดานเหล่านี้ช่วยให้งานทั้งหมดรวมศูนย์และทำให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านความคิดเห็นของงาน เราสามารถกล่าวถึงเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็น เพิ่มพวกเขาเป็นผู้ติดตามโครงการ และมอบหมายงานให้พวกเขาโดยตรงจากกระดาน เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการโครงการที่มักมีการเปลี่ยนแปลง เพียงแค่เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทราบข้อมูลล่าสุด
นอกจากบอร์ดการทำงานร่วมกันแล้ว ซอฟต์แวร์ยังมี กระดานปักหมุดคัมบัง ส่วนบุคคลที่เรียกว่า Agendas ซึ่งเราสามารถจัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด รวมถึงเข้าถึงวันที่ครบกำหนดและไฟล์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว
รีวิวจากผู้ใช้หลายรายสำหรับ MeisterTaskชื่นชมอินเทอร์เฟซที่สวยงามของเครื่องมือ—นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันได้แบ่งปัน:
อินเทอร์เฟซแบบคัมบังที่มีสีสัน, รายการโครงการหลายรายการที่คุณสามารถมีได้, แท็ก, การผสานรวมจาก MindMeister, การผสานรวมจากเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อสร้างงานได้ง่าย. ฉันใช้มันบนโทรศัพท์, แท็บเล็ต, และ iPad ของฉัน.
คุณสมบัติเด่นของ MeisterTask
- กระดานคัมบังที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานส่วนตัวได้
- การร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับงานผ่านการแสดงความคิดเห็น
- แดชบอร์ดสำหรับติดตามงาน ข้อมูลการติดตามเวลา และการแจ้งเตือน
- ให้คุณทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ
- แอปพลิเคชันมือถือ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- ซอฟต์แวร์อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มปฏิทินการทำงานในคุณสมบัติของมัน
- การแจ้งเตือนอาจล่าช้าบนอุปกรณ์มือถือ
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี (ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอปอื่นได้)
- ข้อดี: $6.50/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
โบนัส:แอปรายการสิ่งที่ต้องทำด้วย AI!
8. nTask—ซอฟต์แวร์จัดการงานที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลา
nTask ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMB) ที่มุ่งเน้นการติดตามและจัดตารางงานภายใต้สามส่วน: สิ่งที่ต้องทำ, กระบวนการทำงาน, และ โครงการ. แนวคิดคือการสร้างรายการงานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ รวมถึงการกำหนดกระบวนการทำงานสำหรับฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การออกแบบ, การจัดการเงินทุน, และการทำงานอิสระ.
ในความเห็นของฉัน แท็บ Projects มีอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างไม่รก เพื่อออกแบบตารางงานที่ละเอียดและมอบหมายงานหรือรายการงานทั้งหมดให้กับเพื่อนร่วมทีมของคุณ หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่บนแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแผ่นตารางเวลาประจำสัปดาห์เพื่อสร้างพื้นฐานของงาน พร้อมคำอธิบายและผู้รับผิดชอบ จากนั้นคุณสามารถใช้ Task Builder เพื่อเพิ่มงานตามความจำเป็น
ในฐานะ เครื่องมือจัดการงานแบบภาพ ทีมของเราสามารถใช้ nTask เพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานในรูปแบบกระดานคัมบัง จัดการกำหนดเวลาการส่งงานที่เชื่อมโยงกันและแสดงภาพโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ที่แบ่งสีอย่างชัดเจน
ตัวอย่างเช่น เราได้กำหนดตารางงานโดยตั้งวันที่กำหนดและวันที่เสร็จสิ้นจริง รวมถึงสร้างการเชื่อมโยงงานและจุดสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสิ้นตามกำหนด จากนั้น เราได้กำหนดลำดับความสำคัญ สถานะที่กำหนดเอง และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม
ความสามารถในการติดตามเวลาที่แข็งแกร่งของ nTask ช่วยให้เราอยู่ในกรอบเวลาที่เป็นจริงได้ ฉันสามารถตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ และประมาณเวลาที่ทีมของฉันจะต้องการสำหรับงานในอนาคตได้ ซึ่งทำให้การจัดตารางเวลา (และการออกใบแจ้งหนี้) ง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- มีมุมมองโครงการหลายแบบ (กระดาน, ตาราง, รายการ, และปฏิทิน)
- การติดตามงานอย่างครอบคลุม
- การจัดการงานและการจัดตารางงานผ่านแผนภูมิแกนต์
- คุณสมบัติของงานที่ทำซ้ำได้พร้อมการซ้ำรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น ปฏิทิน Apple, Zoom และ Microsoft Teams
- รองรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนบเอกสารและรูปภาพไปยังงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
การกำหนดราคา nTask
คุณสามารถเข้าถึงช่วงทดลองใช้ 7 วันสำหรับทุกแผนได้ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 50% เมื่อติดต่อฝ่ายขาย
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
9. ZenHub—เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ZenHub เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก โดยมีการ ผสานการทำงานกับ GitHub แบบเนทีฟ ผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์สำหรับ Google Chrome หรือ Mozilla Firefox ซึ่งช่วยลดการสลับบริบทด้วยการเชื่อมต่องานโครงการกับโค้ดใน GitHub อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ZenHub ยังมีการอัปเดตงานอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้แก้ไขปัญหาใน GitHub เสร็จสิ้น ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์โดยลดการตรวจสอบสถานะด้วยตนเองออกจากรายการสิ่งที่ต้องทำของทีมของคุณ นอกจากนี้ยังมีการส่งต่องานอัตโนมัติเพื่ออัปเดตพื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อทั้งหมด
ซอฟต์แวร์จัดการงานออนไลน์และเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์นี้รวบรวมงานทั้งหมดไว้ในกระดานคัมบังแบบ ลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมสามารถดูงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่และสถานะของแต่ละงานได้อย่างสะดวก
ใช้บอร์ดเหล่านี้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงาน ติดตามโครงการ และแนบคำขอการดึงไปยังปัญหาที่เกี่ยวข้อง จัดกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวข้องเป็น Epic หรือเชื่อมต่อ GitHub repo ส่วนตัวและสาธารณะต่างๆ เข้ากับบอร์ดเดียว 👨🏫
นอกจากนี้ ZenHub ยังมีฟีเจอร์การวางแผนสปรินต์ ทำให้เป็น เครื่องมือที่สะดวกสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile ช่วยให้เราสามารถกำหนดรอบสปรินต์อัตโนมัติ สร้างสปรินต์ใหม่โดยอัตโนมัติพร้อมงานที่จัดลำดับความสำคัญและงานที่ยังไม่เสร็จ และรับรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ
ผมก็ได้ยินมาว่า ZenHub AI น่าตื่นเต้นมาก ๆ (การจัดหมวดหมู่ปัญหาอัตโนมัติ, การทบทวนสปรินต์, เป็นต้น) อย่างไรก็ตาม ผมไม่สามารถผ่านลิสต์รอเพื่อทดลองใช้โปรแกรมเบต้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZenHub
- คุณสมบัติสำคัญหลากหลายสำหรับทีมที่คล่องตัว
- การผสานรวม GitHub แบบเนทีฟ
- ให้การวางแผนและการติดตามในฤดูใบไม้ผลิ
- บอร์ดที่มีความสามารถในการจัดการงานที่เข้าใจง่าย
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และการส่งต่อ
- ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการงานด้วยภาพพร้อมแผนงานและไทม์ไลน์
- ผสานการทำงานกับ Figma, Miro และ Loom
ข้อจำกัดของ ZenHub
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- อาจมีความท้าทายในการนำทาง
ราคา ZenHub
- สำหรับทีม: $8. 33/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปีหลังจากทดลองใช้ฟรี 14 วัน)
- สำหรับองค์กร: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิว ZenHub
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
10. Zoho Projects—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
Zoho Projects เป็น ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ที่เชื่อถือได้พร้อมคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามปัญหาการตรวจสอบทีม บันทึกเวลาทำงานของโครงการและแผนภูมิการใช้ทรัพยากรจากกรณีการใช้งานที่เราสำรวจ แพลตฟอร์มนี้สามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การตลาด การก่อสร้าง ไอที และการให้คำปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยม
Zoho Projects นำเสนอ ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงาน ที่ช่วยให้เราสามารถแบ่งโครงการออกเป็นเป้าหมายหลัก รายการงาน และงานย่อยเพื่อการติดตามที่ง่ายขึ้น แพลตฟอร์มการจัดการงานนี้เน้นรายละเอียด—แต่ละงานสามารถมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น ผู้รับผิดชอบ ชั่วโมงการทำงาน ความสำคัญ และการแจ้งเตือน นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้แผ่นบันทึกเวลาและตัวจับเวลาเพื่อบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้อีกด้วย
เราสามารถจัดตารางงานในปฏิทินและดูภาพรวมของความสามารถของสมาชิกทีมได้พร้อมกัน ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนงานที่สมดุลและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ทีมจะทำงานหนักเกินไป
เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Zoho เครื่องมือนี้ช่วยให้การจัดระเบียบงานง่ายขึ้นโดยการจัดเตรียม กระดานสไตล์ Kanban พร้อมกับการ์ดงานที่สามารถลากและวางได้ และสถานะที่ยืดหยุ่น สำหรับการวางแผนและติดตามกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน เราสามารถใช้แผนภูมิ Gantt เพื่อระบุงานของทีมที่ละเอียด ตั้งค่าการพึ่งพา และติดตามกำหนดเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด ⌛
ผมเชื่อว่าการใช้ Zoho Projects นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการรวมระบบงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวเมื่อคุณใช้แอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ เช่น Zoho Mail หรือ Zoho CRM เนื่องจากเครื่องมือนี้ให้คุณมีมุมมองรวมของงานของคุณบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แผนภูมิแกนต์เข้าถึงด่วน
- รองรับกรณีการใช้งานการจัดการงานที่หลากหลาย
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงพร้อมแม่แบบโครงการ
- การจัดตารางงานง่ายบนปฏิทิน
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ ของ Zoho, Google และ Microsoft
- แอปจัดการงาน (iOS 9.0 ขึ้นไป และ Android 4.1 ขึ้นไป)
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจมีความท้าทาย
- การปรับแต่งซอฟต์แวร์อาจใช้เวลานาน
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี: สูงสุดสามผู้ใช้
- พรีเมียม: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (ทดลองใช้ 10 วัน)
- องค์กร: $9/เดือนต่อผู้ใช้ (ทดลองใช้ 10 วัน)
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
รีวิวส่วนใหญ่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ว่ามีประโยชน์ แม้บางครั้งจะสร้างความสับสนก็ตามต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:
Zoho Projects มีประโยชน์เมื่อใช้เพื่อมอบหมายงาน ทำงานหลายโครงการให้เสร็จ และต้องการทราบว่าใครจะทำอะไรเสร็จเมื่อไหร่ ระบบช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปและจับเวลาตัวเองเพื่อติดตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บางครั้งการสร้างงานอาจสร้างความสับสนได้ เนื่องจากมีความต้องการที่ซ้ำซากและอาจสื่อสารผิดพลาดได้ขณะพยายามมอบหมายงาน (tasks)
11. ActiveCollab—เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์การจัดการงานที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลสำหรับกระบวนการทำงานที่เน้นลูกค้า
ActiveCollab คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาอย่างง่ายดายในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ตอัพหรือทีมสร้างสรรค์ขนาดเล็ก เครื่องมือนี้สามารถเชิญลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวนเข้าสู่แพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและการให้คำแนะนำที่ดีขึ้น ตามความคิดของผม แค่สิ่งนี้อย่างเดียวก็สามารถช่วยกำจัดปัญหาการติดตามการประชุมกับลูกค้าที่ยากลำบากและสายการติดตามทางอีเมลที่ยาวเหยียดได้
ประสบการณ์ของฉัน? นอกจากการเพิ่มงานให้กับทีมของฉันแล้ว ฉันยังสามารถแยกการกระทำที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยสำหรับลูกค้าของฉันได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดเสร็จสิ้นตามแผน นอกจากนี้ เรายังเห็นฟังก์ชันที่:
- เพิ่มวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดของงาน
- จัดกลุ่มงานตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
- งานซ้ำซ้อนที่ทำซ้ำ
ซอฟต์แวร์จัดการงานออนไลน์นี้มีเพียงสามมุมมองของโครงการให้เลือก ซึ่งน้อยกว่าที่ตัวเลือกอื่น ๆ ของ ActiveCollabมักจะมีให้ อย่างไรก็ตาม มันรวมมุมมองที่ใช้บ่อย—กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, และมุมมองรายการ 📝
ผมทราบดีว่าเรื่องระบบอัตโนมัติเป็นประเด็นที่พูดถึงบ่อยในช่วงนี้ แต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะกล่าวถึงอีกครั้ง—ActiveCollab สามารถลดงานที่ต้องทำด้วยมือโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การร่างรายงานประจำสัปดาห์ และหากคุณต้องการให้แน่ใจว่างานแต่ละขั้นตอนดำเนินการตามลำดับที่กำหนดไว้ เพียงสร้างการเชื่อมโยงงานที่ต้องทำต่อเนื่องกันระหว่างหลายงาน
ActiveCollab เน้นย้ำถึงความสำคัญของ ตัวจัดการงานส่วนตัว ซึ่งฟรีแลนซ์อาจพบว่ามีประโยชน์ มันมีหน้า งานของฉัน ที่คุณสามารถค้นหาและจัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ ลูกค้า หรือวันที่ครบกำหนดได้
ระบบบันทึกเวลาของ ActiveCollab ก็ทำให้ฉันประทับใจไม่น้อยเช่นกัน นอกเหนือจากการได้เห็นภาพรวมของบันทึกเวลาทั้งหมดของฉันแล้ว ฉันยังสามารถเข้าถึงการติดตามเวลาในระดับโครงการเพื่อความสะดวกในการเรียกเก็บเงินได้อีกด้วย ฉันยังสามารถย้อนกลับไปดูประสิทธิภาพการทำงานของฉันในแง่ของความคิดเห็นที่โพสต์ งานที่สร้างหรือปิดไปแล้ว หรือวันที่ครบกำหนดที่แก้ไขได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCollab
- ซอฟต์แวร์จัดการงานส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยม
- เครื่องมือสำหรับทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำ
- การพึ่งพาสำหรับงานที่ต้องทำตามลำดับเฉพาะ
- แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟน Android และ iOS
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆ เช่น Asana และ Trello
ข้อจำกัดของ ActiveCollab
- คุณสมบัติการแชร์ไฟล์ของซอฟต์แวร์จัดการงานนี้อาจใช้งานง่ายขึ้น
- การเพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมอาจเป็นประโยชน์
ราคาของ ActiveCollab
ทุกแผนมาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 14 วัน อย่างไรก็ตาม คุณต้องสมัครสมาชิกแผนที่มีราคาแพงที่สุดเพื่อใช้คุณสมบัติเช่นการจัดการปริมาณงานและการวางแผนวันหยุด
- เพิ่มเติม: $9. 5/เดือน 3 ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $8/เดือน ต่อผู้ใช้/เดือน
- Pro+รับเงิน: $11.75/เดือน ต่อผู้ใช้
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
ActiveCollab รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 2/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
12. Wrike—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับขนาดได้
Wrike เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติการจัดการงานและเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งที่ผู้ใช้หลายคนพลาดไปคือความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างสวยงาม! ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ฉันสร้างคลังงานที่กำหนดเองซึ่งเลียนแบบกระบวนการหลักของเรา—เราสามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดในอนาคตของเรา และส่วนที่ดีที่สุดคือ เราสามารถขยายคลังนี้เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เหมาะกับบทบาท แผนก หรือแม้แต่อุตสาหกรรมได้
ในระหว่างที่เราทดสอบเครื่องมือนี้ เราได้สร้างรายการงานหลายระดับข้ามระดับต่างๆ เช่น โฟลเดอร์, หลักไมล์, ระยะ, และโครงการ บางคนในทีมของเราได้สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวโดยการปักหมุดงานสำคัญจากรายการที่ต้องทำของเรา ซึ่งทั้งหมดจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามความสำคัญและวันที่ครบกำหนด
เช่นเดียวกับคู่แข่งส่วนใหญ่ของ Wrike แพลตฟอร์มนี้ สนับสนุนการทำงานเป็นทีมอย่างแข็งแกร่ง—เราสามารถทำงานร่วมกันในแผนโครงการแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงานและการตัดสินใจภายในแพลตฟอร์มได้นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังมาพร้อมกับเครื่องมือตรวจทานงานในตัวสำหรับการให้ข้อเสนอแนะงานอย่างรวดเร็วแต่ละเอียด และการทำงานอัตโนมัติของงานเพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ Wrike ยังช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของงานและทีมได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น ฉันสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องบนแดชบอร์ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แดชบอร์ดโครงการแบบครบวงจรพร้อมรายงานที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันในทีมที่เปิดรับข้อเสนอแนะ
- มุมมองโครงการหลายแบบ
- มองเห็นภาพงานในมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, คันบง, และปฏิทิน
- การเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 400 ระบบ
- การอัตโนมัติของงาน
ข้อจำกัดของ Wrike
- อาจต้องการตัวเลือกการแสดงผลที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาการซิงค์งาน
ราคาของ Wrike
Wrike มีบริการเชื่อมต่อและฟีเจอร์ความปลอดภัยบนคลาวด์เพิ่มเติมโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่แผนทั้งหมดต่อไปนี้จะมีฟีเจอร์การจัดการงาน:
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Enterprise และ Pinnacle: ติดต่อฝ่ายขาย
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบรายปี*
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
13. Todoist—เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
ในขณะที่ทางเลือกอื่น ๆ ของ Todoistในรายการของเรามีคุณสมบัติการจัดการโครงการเพิ่มเติม แอปพลิเคชันรุ่นเก๋าตัวนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดการงานโดยเฉพาะ ฉันคิดว่า Todoist เป็นหนึ่งในไม่กี่แอปที่อัปเกรดตัวเองอย่างสม่ำเสมอภายในพื้นที่เฉพาะของตน ตัวอย่างเช่น ตอนนี้เราสามารถสร้าง รายการสิ่งที่ต้องทำประจำวันอย่างละเอียด และตั้งค่างานที่เกิดซ้ำโดยใช้ภาษาธรรมชาติได้
เครื่องมือนี้ตอบโจทย์ทุกข้อสำหรับการวางแผนและจัดการงานพื้นฐาน—เราสามารถสร้างงานและงานย่อย กำหนดลำดับความสำคัญ เพิ่มวันที่ครบกำหนดและตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น 👀
แม้ว่าโดยหลักแล้วจะเป็นแอปจัดการงาน แต่ Todoist สามารถช่วยคุณจัดการโครงการขนาดเล็กได้ เนื่องจากมีฟีเจอร์การตั้งเป้าหมาย ป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่การทำงาน และคำอธิบายงานเพื่อเก็บข้อมูลให้เป็นศูนย์กลาง
ฉันชอบ มุมมองปฏิทินงานที่กำลังจะมาถึง มาก—มันแสดงงานที่ต้องทำอย่างเร่งด่วน และถ้ามีงานไหนที่หนักเกินไป ฉันสามารถใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อจัดตารางงานใหม่ได้ และถ้าฉันต้องการมุ่งเน้นไปที่งานทีมที่กำลังจะครบกำหนด ฉันก็แค่ไปที่ มุมมองวันนี้
ในขณะที่การนำทางที่เรียบง่ายและราคาที่ต่ำของ Todoist ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดการงานส่วนตัว มันยังเป็น แอปรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด ฟีเจอร์การจัดการโครงการของมันอาจจะไม่ครอบคลุมมากนัก แต่คุณยังสามารถมอบหมายงานและใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและความโปร่งใสนี่คือสิ่งที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคนหนึ่งได้แบ่งปันหลังจากใช้เครื่องมือนี้:
ใช้งานง่ายมากสำหรับทุกระดับความเข้าใจทางเทคโนโลยี ฉันใช้ Todoist หลายครั้งต่อวันและเราได้ผสานการทำงานนี้เข้ากับทีมทั้งหมดของเราแล้ว เราพบว่ามีโอกาสน้อยลงมากที่งานจะสูญหายหรือถูกลืม และทุกคนยังคงรับผิดชอบเพราะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นงาน
เคล็ดลับ: ClickUp มีฟีเจอร์นำเข้าจาก Todoistที่สะดวกมาก หากคุณต้องการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่ครอบคลุมมากขึ้นในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- การจัดการงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองหลายงาน (รวมถึงกระดานคัมบังและรายการ)
- การสนับสนุนการทำงานร่วมกันของทีมขั้นพื้นฐาน
- การนำทางที่ง่ายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามเวลาต่าง ๆ
- มีแอปสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Todoist
- การผสานรวมซอฟต์แวร์กับบางแอปพลิเคชันอาจมีความท้าทาย
- หากแอปสามารถแสดงงานให้คุณได้เมื่อคุณออฟไลน์ จะเป็นประโยชน์
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $4/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี*
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
14. ProofHub—เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานอย่างละเอียด
นอกจากจะเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ดีแล้ว ProofHub ยังเป็นซอฟต์แวร์ติดตามงานที่ช่วยให้คุณสร้างรายการงานและงานแต่ละรายการได้อย่างง่ายดาย มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมมากกว่าหนึ่งคน และ ติดตามวันครบกำหนดและความสำคัญของแต่ละหมวดหมู่ของงานอย่างใกล้ชิด ฉันรู้สึกทึ่งเป็นพิเศษกับมุมมองตารางสำหรับการติดตามงานของแพลตฟอร์มนี้—ฉันสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละหมวดหมู่ได้ (โดยไม่ต้องเป็นผู้จัดการที่จู้จี้จุกจิก) 😁
เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ ProofHub ซอฟต์แวร์นี้สามารถ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—เราสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะและใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานใด ๆ ที่ทีมของฉันเห็นว่าสำคัญ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงาน—เพราะเราสามารถปรับแต่งฟิลด์เหล่านี้เพื่อติดตามรายละเอียดเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นกำหนดเวลาหรือผลลัพธ์ที่ต้องการ
เมื่อพูดถึงการติดตาม ProofHub มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างการพึ่งพาของงานเพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หากคุณต้องการให้ผู้ได้รับมอบหมายมีความชัดเจนมากขึ้น คุณสามารถแสดงความคิดเห็นในรายการงานหรือใช้การกล่าวถึงเพื่อแนะนำพวกเขาได้
นอกจากนี้ ProofHub ยังมี ตัวเลือกการรายงานที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าของโครงการได้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยการวิเคราะห์รายงานการใช้ทรัพยากรหรือติดตามความคืบหน้าเฉพาะของโครงการด้วยรายงานการเสร็จสิ้นงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- ซอฟต์แวร์ติดตามงานแบบหลายมิติ
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- สนับสนุนการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานผ่านการแสดงความคิดเห็นและการกล่าวถึง
- รายงานเพื่อวัดความคืบหน้าของงาน
- มุมมองโครงการต่างๆ เช่น แคนบานและตาราง
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
ข้อจำกัดของ ProofHub
- การแจ้งเตือนอาจยากต่อการจัดการ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์การปรับแต่งมีความซับซ้อน
ราคาของ ProofHub
โปรดทราบว่า ProofHub ในปัจจุบันหลีกเลี่ยงรูปแบบการเรียกเก็บเงินตามผู้ใช้รายบุคคล ซึ่งอาจทำให้บางทีมสนใจ
- จำเป็น: $45/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- การควบคุมสูงสุด: $150/เดือน (หรือ $89/เดือน สำหรับข้อเสนอพิเศษระยะเวลาจำกัด)
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
15. SmartTask—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการ
SmartTask ประกอบด้วยคุณสมบัติหลักทั้งหมดที่คุณมักจะพบในเครื่องมือจัดการงาน คุณสามารถกำหนดเส้นตาย เพิ่มการพึ่งพา และจัดการงานในมุมมองต่างๆ เช่น ปฏิทิน รายการ และบอร์ด ฉันขอเน้นว่าคุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่เป็นจริงได้ที่นี่โดยการปรับแต่งงานที่พึ่งพา งานที่ทับซ้อน และงานที่ถูกละเว้น—นี่คือประเภทของการมองเห็นที่คุณต้องการเมื่อทีมของคุณกำลังจัดการกับโครงการมากกว่า 5 โครงการพร้อมกัน
ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่นสำหรับฉันเป็นพิเศษเพราะ เครื่องมือสำหรับจัดการโครงการหลายโครงการ พร้อมกันในสภาพแวดล้อมแบบข้ามสายงาน คุณสมบัติ Project Portfolios ช่วยให้คุณสามารถสร้างบอร์ดหลายอันเพื่อติดตามเป้าหมายที่แยกจากกัน ทำให้ทีมการตลาด ทีมขาย และทีมออกแบบของคุณสอดคล้องกัน หากต้องการความปลอดภัยมากขึ้น คุณสามารถแชร์รายการงานระหว่างทีมเพื่อป้องกันการกระทำที่ไม่ได้เชื่อมโยง
SmartTask สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานและสร้างการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์สำหรับการอัปเดตได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถเชิญลูกค้า ผู้ขาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาร่วมทำงานในโครงการหรืองานใด ๆ ได้โดยการส่งคำเชิญให้พวกเขา
นอกจากนี้ ยังให้รายงานแดชบอร์ดเกี่ยวกับทั้งงานโครงการและการขายที่คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายผ่านแถบค้นหาขั้นสูง 🔎
คุณสมบัติเด่นของ SmartTask
- การสื่อสารภายในและภายนอกทีม
- ตั้งค่างานที่ต้องทำซ้ำ (รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน)
- รายงานงานและยอดขาย
- สนับสนุนการจัดการงานข้ามโครงการ
- การติดตามเวลาสำหรับงานแต่ละรายการ
- เครื่องมือจัดการงานสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ SmartTask
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ยังสามารถปรับปรุงได้
- การเพิ่มการผสานระบบเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์
ราคาของ SmartTask
SmartTask อาจเสนอราคาพิเศษให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเมื่อมีการติดต่อ. องค์กรสตาร์ทอัพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถสมัครขอเครดิตมูลค่า $1,000 ได้เช่นกัน.
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $7.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิว SmartTask
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
16. HubSpot (HubSpot Task Management)—เหมาะที่สุดสำหรับงาน CRM
ผมยอมรับว่าการจัดการงานของ HubSpot นั้นแตกต่างจากโปรแกรมจัดการงานแบบดั้งเดิมอย่างมาก—มันคือชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) นั้นขึ้นอยู่กับการจัดเก็บข้อมูล การติดตาม และการจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายอย่างถูกต้อง HubSpot ช่วยให้คุณปรับปรุงงานที่กระจัดกระจายเหล่านี้ให้ราบรื่นขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้
เราได้สำรวจซอฟต์แวร์นี้อย่างละเอียดและสามารถยืนยันได้ว่ามันช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างหลายแท็บเมื่อพูดคุยกับลูกค้าเป้าหมาย ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากแดชบอร์ดที่รวมงาน CRM ทั้งหมดไว้ในที่เดียว ในแง่ของการใช้งาน คุณสามารถใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามรายการสิ่งที่ต้องทำ ดูรายละเอียดของลูกค้าเป้าหมาย และติดตามการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการสร้างงานใหม่หรือไม่? คุณสามารถทำได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ, กล่องจดหมายอีเมล, หรือรายการที่ต้องทำ. หากคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกจากผลงานของงานในอดีต เช่น ข้อตกลงที่ทำสำเร็จและกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือรายงานของ HubSpot ได้. แพลตฟอร์มนี้ ช่วยให้การสื่อสารง่ายขึ้น ด้วยเทมเพลตอีเมล (สำหรับการส่งข้อความจำนวนมาก) และการแชททีมแบบเรียลไทม์.
ในขณะที่ทีมขายและการตลาดอาจชื่นชอบรูปแบบการจัดการงานของ HubSpotทางเลือกอื่น ๆ ของ HubSpotอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับบริษัทในสายงานไอทีหรือการเงิน คุณยังสามารถพิจารณาการผสานรวม HubSpot กับ ClickUpได้หากคุณต้องการจัดการกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าของคุณอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ฟังก์ชันการทำงานของ CRM ที่หลากหลาย
- แชททีมสด
- แดชบอร์ดเพื่อรวมศูนย์งานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมาย
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น WordPress, Gmail และ Zapier
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android สำหรับ HubSpot CRM
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ตัวเลือกจำกัดในการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมีข้อจำกัดในแผนฟรี
ราคาของ HubSpot
สำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก:
- ฟรี
- เริ่มต้น: $15/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
HubSpot (CRM) คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,000+ รีวิว)
17. Paymo—เหมาะที่สุดสำหรับงานลูกค้าและการจอง
Paymo เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานและแอปออกใบแจ้งหนี้ที่รวมไว้ในที่เดียวอย่างง่ายดาย ทำให้ฉันเข้าใจว่าทำไมมันถึงมีเสน่ห์อย่างมากสำหรับมืออาชีพและฟรีแลนซ์ที่ต้องการ จัดการงานลูกค้า ข้อมูลการติดตามเวลา และทรัพยากรทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว มันช่วยให้คุณตั้งค่าการจองอัตโนมัติตามรายละเอียดงานที่คุณเคยป้อนไว้ล่วงหน้าได้ รวมถึงรับภาพรวมการจองทั้งหมดของทีมในทันทีบนหน้าจอเดียว 🖥️
Paymoยังช่วยให้การจัดการทรัพยากรง่ายขึ้นโดยอนุญาตให้ผู้จัดการหลายคนทำงานเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการจองเกินหรือจองน้อยเกินไป เราสามารถ:
- จองเวลาสำหรับงานที่ต้องทำโดยด่วนเป็นรายชั่วโมง
- รองรับงานที่ไม่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย
- แสดงภาพความพร้อมของทีมเราบนไทม์ไลน์
- ส่งการแจ้งเตือนการจองเฉพาะสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้พนักงานของฉันสามารถดูงานของตนได้ในมุมมองเดียว ในขณะที่ผู้จัดการงานของเราสามารถตรวจสอบงานส่วนตัวและงานของทีมได้ในมุมมองที่แยกต่างหาก เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Paymo ส่วนใหญ่ เราได้รับ มุมมองของโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์, ตาราง, และปฏิทินเพื่อช่วยให้เห็นภาพงานได้ชัดเจนขึ้น
Paymo ยัง ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม โดยนำเสนอ มุมมองงาน ที่ละเอียดเพื่อแชทแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการอัปเดตงานล่าสุด สุดท้าย Paymo ยังมีระดับความสำคัญของงาน เช่น ฉุกเฉิน สูง ปานกลาง หรือ ต่ำ ครอบคลุมทุกทีม ซึ่งเราสามารถปรับได้ตามความมุ่งมั่นในการส่งมอบงานให้กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- กรอบเวลาในการประเมินความพร้อมของพนักงาน
- อนุญาตให้จองเวลาสำหรับงานของลูกค้าเป็นรายชั่วโมง
- แชทแบบเรียลไทม์
- มุมมองโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Slack, Google Calendar และ JotForm
- การสนับสนุนแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
ข้อจำกัดของ Paymo
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน
- ต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมพนักงานให้ใช้แพลตฟอร์ม
ราคาของ Paymo
- ฟรี (สำหรับลูกค้าสูงสุดห้าท่าน)
- เริ่มต้น: $5. 9/เดือนต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $10. 9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $16. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
18. TimeCamp—เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและงานเรียกเก็บเงิน
ฉันได้พูดคุยกับฟรีแลนซ์หลายคนเกี่ยวกับกิจวัตรการจัดการงานของพวกเขา และฉันคิดว่าหนึ่งในปัญหาหลักของพวกเขาคือการเชื่อมโยงงานกับชั่วโมงที่ติดตาม และในที่สุดก็คือใบแจ้งหนี้ นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมั่นใจว่าเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ครบครันนี้อยู่ในรายการของเรา
ในขณะที่ทางเลือกส่วนใหญ่ของ TimeCampในรายการนี้รวมถึงคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการทั่วไป TimeCamp กลับมุ่งเน้นไปที่การจัดสรรงบประมาณเวลาตามงานแทน
ด้วย ความสามารถในการติดตามเวลาด้วยคลิกเดียว คุณสามารถติดตามชั่วโมงการทำงานของคุณหรือทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดมาตรฐานเวลาสำหรับงานเฉพาะ วางแผนและสร้างการมอบหมายงานและประมาณการใบแจ้งหนี้ และติดตามประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกแต่ละคนในทีม
TimeCamp ยังมีฟีเจอร์สำหรับการวัดผลกำไรของโครงการและติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบแจ้งหนี้และการจัดการทรัพยากร โดยพื้นฐานแล้ว งานที่คุณต้องทำด้วยตนเอง เช่นการสร้างใบแจ้งหนี้และการอนุมัติใบบันทึกเวลาจะถูกทำให้เป็นอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มนี้
แม้ว่าซอฟต์แวร์นี้จะเน้นการติดตามเวลา แต่ก็ยังคงเป็นเครื่องมือจัดการงาน ผลิตภัณฑ์ TimeCamp Planner ของมัน ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าบนกระดานสไตล์คัมบังได้
หากคุณกำลังจัดการกับงานที่สามารถทำซ้ำได้ ให้ทำการอัตโนมัติโดยระบุข้อมูลเช่น วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และสถานะความคืบหน้า นอกจากนี้ คุณยังสามารถสลับจากภาพรวมงานของทีมไปยังงานของคุณเองได้โดยใช้ คุณสมบัติ "งานของฉัน" ซึ่งแสดงงานที่คุณได้รับมอบหมายไว้ในรูปแบบรายการ ปฏิทิน หรือไทม์ไลน์
โปรดทราบว่าฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดการงานของ TimeCamp มี ให้บริการในแผนราคาแยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TimeCamp
- เครื่องมือติดตามเวลาอย่างครอบคลุม
- กระดานคัมบังสำหรับการติดตามงานอย่างง่ายดาย
- รายการงานส่วนตัว
- สามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ
- รวมแอปสำหรับ Android และ iOS
- TimeCamp (ไม่ใช่ TimeCamp Planner) สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น:ClickUp(คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อนี้เพื่อจับเวลาการทำงานใน ClickUp และเพลิดเพลินกับความแม่นยำในการเรียกเก็บเงิน) Google Calendar Slack
- ClickUp(คุณสามารถใช้การผสานนี้เพื่อจับเวลาการทำงานใน ClickUp ของคุณและเพลิดเพลินกับความแม่นยำในการเรียกเก็บเงิน)
- Google ปฏิทิน
- Slack
- ClickUp(คุณสามารถใช้การผสานนี้เพื่อจับเวลาการทำงานใน ClickUp ของคุณและเพลิดเพลินกับความแม่นยำในการเรียกเก็บเงิน)
- Google ปฏิทิน
- Slack
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และเวลาโหลดเซิร์ฟเวอร์สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
- เครื่องมืออาจมีข้อบกพร่องในบางครั้ง
ราคาของ TimeCamp (สำหรับ TimeCamp Planner)
- เริ่มต้น: $2. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์)
- พรีเมียม: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการติดตามผลกำไร)
- สูงสุด: $7. 99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เพื่อการรายงานวิเคราะห์ที่ดีขึ้น)
- องค์กร: $11.99/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับความปลอดภัยที่สูงขึ้นและการผสานระบบตามความต้องการ)
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
19. Any. do—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
Any.do เชี่ยวชาญในการให้บริการ รายการสิ่งที่ต้องทำที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทั้งส่วนตัวและอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทั้งบุคคลทั่วไป ครอบครัว และทีม พร้อมใช้งานผ่าน 10+ แพลตฟอร์ม รวมถึง Mac, Safari และ iPad
ระหว่างที่ผมใช้เครื่องมือนี้ ผมสามารถจัดระเบียบสิ่งที่ต้องทำในรายการและโครงการแยกต่างหากได้ โดยใช้รหัสสีเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและหมวดหมู่ของงานอย่างชัดเจน เราสามารถปรับปรุงรายการงานของเราด้วย:
- งานย่อยและไฟล์แนบเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับงาน
- กำหนดเวลาและการแจ้งเตือน
การแบ่งปันความรับผิดชอบก็เป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่แชร์รายการงานกับเพื่อนร่วมทีมหรือครอบครัวของคุณเพื่อ ร่วมมือกันทำงานให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายรายการต่างๆ ในรายการซื้อของให้กับสมาชิกในครอบครัว และติดตามรายการเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานสำเร็จ หากมีเรื่องเร่งด่วนที่คุณต้องการพูดคุย ให้ใช้ฟังก์ชันแชทเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์
สำหรับบริษัทที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานที่มีความสามารถในการบริหารโครงการ Any.do เป็นตัวเลือกที่มั่นคง เนื่องจากยังมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน, มุมมอง, แม่แบบสำเร็จรูป และการผสานรวมกับเครื่องมือทำงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการคุณสมบัติการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น, อย่างไรก็ตาม, คุณอาจค้นหาทางเลือกที่ซับซ้อนกว่าของ Any.do.
Any. ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ให้รายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่าย
- ยอดเยี่ยมสำหรับใช้เป็นผู้จัดการงานประจำวัน
- ให้คุณแชร์รายการกับทีม ครอบครัว และเพื่อน
- การแจ้งเตือนสำหรับการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
- มีแอปสำหรับ iOS และ Android
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานอื่น ๆเช่น ClickUpและ Asana (ผ่าน Zapier)
ข้อจำกัดใดๆ
- ผู้ใช้บางรายต้องการการผสานรวมเพิ่มเติม (เช่น กับ Microsoft Calendar)
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับช่วงราคานี้
Any. การกำหนดราคา
อย่าลืมเลือกแผน ครอบครัว หรือ ทีม เพื่อเข้าถึงรายการที่แชร์ร่วมกัน
- ฟรี
- พรีเมียม: $2.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $8. 33/เดือน ต่อผู้ใช้ 4 คน
- ทีม: $4. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
ราคาที่ระบุทั้งหมดเป็นมูลค่าโดยประมาณที่เรียกเก็บรายปี*
Any. ให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ณ เวลาที่ทำการตรวจสอบเครื่องมือนี้ เราได้สังเกตเห็นรีวิวที่ไม่ค่อยดีนักจากผู้ใช้ Android และ iOS ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างไรก็ตาม รีวิวเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานโดยรวมนั้นค่อนข้างดีนี่คือสิ่งที่ผู้จัดการขายซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้กล่าวไว้:
ด้วย Any.do การจัดระเบียบงานของฉันเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว แอปทำงานได้ดีและทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำ ตั้งการเตือนประจำวันและจัดตารางเวลาเพื่อให้ฉันติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันชอบแอปที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและมืออาชีพ
20. สมาร์ทชีต—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานในรูปแบบสเปรดชีต
Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการงานที่มีลักษณะคล้ายสเปรดชีต เหมาะสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับการติดตามงานใน Excel แต่พร้อมที่จะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือที่มีการคำนวณที่ซับซ้อนน้อยกว่า เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การดูแลสุขภาพ และการศึกษา ซึ่งการจัดการงานเกี่ยวข้องกับการทำงานกับข้อมูลที่กระจัดกระจาย
เช่นเดียวกับ ClickUp, Smartsheet นำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการและงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการกับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดเวลางาน สร้างงานย่อย จัดสรรทรัพยากร และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มเดียว ✅
ที่นี่ งานจะถูกแสดงบนสเปรดชีต สำหรับแต่ละโครงการ เช่นเดียวกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Smartsheet เราสามารถเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของงาน เช่น วันที่ครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ ในช่องและคอลัมน์ที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้ เรายังสามารถรวมสเปรดชีตหลาย ๆ แผ่นเข้าด้วยกันเพื่อให้มีมุมมองรวมของงานของเราในทุกหมวดหมู่ได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สเปรดชีตแบบดั้งเดิม—แต่ยังมีฟีเจอร์ขั้นสูงของเครื่องมือจัดการงานสมัยใหม่อีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้ช่องทำเครื่องหมาย รายการแบบเลื่อนลง และความคิดเห็นเพื่อโต้ตอบกับงานต่างๆ บน Smartsheet
นี่คือซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานใน โครงการขนาดใหญ่ เนื่องจากมีเทมเพลตสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile, การติดตาม OKR, การจัดทำงบประมาณ และการจัดการทรัพยากร
นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานอัตโนมัติของงาน,การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, และการวิเคราะห์ขั้นสูง. แถมยังผสานการทำงานกับบริการที่เราอาจใช้อยู่แล้ว เช่น Google Workspace และ Microsoft Teams.
อ่านเพิ่มเติม: สำรวจ ClickUp เทียบกับ Smartsheet!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- เครื่องมือบริหารโครงการที่ใช้สเปรดชีต
- ฟังก์ชันขั้นสูงสำหรับการติดตามโครงการที่ซับซ้อน
- สนับสนุนการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของทีม
- แม่แบบสำหรับการจัดการโครงการแบบアジล
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันด้านการสื่อสาร การแสดงผลข้อมูล และการส่งมอบโครงการหลากหลายประเภท
- มีให้บริการในรูปแบบแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS หรือ Android
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันในการทำความเข้าใจฟีเจอร์ขั้นสูง
- อาจได้รับประโยชน์จากการเพิ่มตัวเลือกเทมเพลตเพิ่มเติม
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี (สำหรับผู้แก้ไขงานสูงสุดสองท่าน)
- ข้อดี: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี*
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
การใช้ประโยชน์จากแอปจัดการงานที่ดีที่สุด
ประสบการณ์ตรงของเรากับเครื่องมือเหล่านี้ทั้งน่าตื่นเต้นและให้ความรู้ เราคิดว่าแต่ละตัวเลือกเข้าใจผู้ใช้เป้าหมายและพยายามที่จะส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณยังคงพยายามหา "ตัวที่ใช่" ให้ทำรายการสิ่งที่คุณให้ความสำคัญจริงๆ ในแพลตฟอร์มการจัดการงาน
โดยทั่วไป ซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยอดเยี่ยม จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณวางแผน จัดระเบียบ ติดตาม และมอบหมายงาน แต่คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อฟังก์ชันเหล่านี้ คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การแจ้งเตือน การทำงานอัตโนมัติ และมุมมองงาน เป็นสิ่งพื้นฐานที่แทบทุกเครื่องมือที่เราพูดถึงจะมีให้
สิ่งที่คุณสามารถสำรวจได้คือฟังก์ชันการทำงานโดยรวมที่คุณได้รับในราคาที่กำหนด สมมติว่าเครื่องมือ A ให้คุณ 30 ฟีเจอร์ขั้นสูง และเครื่องมือ B ที่ได้รับความนิยมมากกว่าให้ 25 ฟีเจอร์ขั้นสูงในราคาเดียวกัน—คุณรู้แล้วว่าควรเลือกอะไร!
สุดท้ายนี้ เครื่องมือจัดการงานที่ดีที่สุดควรทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ยากขึ้น ดังนั้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกนั้นใช้งานง่ายและสนุกที่จะใช้งาน! 🥳
หากคุณไม่สามารถตัดสินใจได้จริงๆ เราจะขอเสนอแนะอย่างกล้าหาญให้คุณลอง ClickUp! มันมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อทำให้การจัดการงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยความพยายามน้อยที่สุด ไม่ว่าคุณต้องการตั้งเป้าหมาย ติดตามและมอบหมายงาน จัดการเวลา ลดการทำงานด้วยตนเอง หรือสื่อสารกับทีมของคุณ ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเพลิดเพลินกับเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ซอฟต์แวร์จัดการงานฟรีมีให้! 💖