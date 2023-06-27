เมื่อเดือนที่แล้ว ฉันเปิดแท็บเบราว์เซอร์ไว้ถึง 47 แท็บ มีโปรเจกต์ที่ทำค้างไว้สามอย่าง และปวดไมเกรนจากความเครียดที่ไม่ยอมหายไป ปฏิทินของฉันดูเหมือนเกมเตตริสที่เล่นพลาด
ฟังดูคุ้นไหม? นั่นคือจุดที่เทคนิคการจัดการเวลาเข้ามามีบทบาท
หลังจากทดสอบวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากกว่า 40 วิธีตลอดระยะเวลาสองปี ฉันค้นพบเทคนิค 25 วิธีที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง
คู่มือนี้จัดระเบียบตามวิธีการทำงานของสมองของคุณ โดยเริ่มจากวิธีการพื้นฐานที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในวันนี้
25+ เทคนิคการจัดการเวลาที่ดีที่สุดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
ก่อนที่เราจะลงลึก นี่คือภาพรวมโดยย่อของเทคนิคทั้งหมด 25 ข้อ:
|เทคนิค
|คำอธิบาย
|ความยากลำบาก
|กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
|เวลาในการดำเนินการ
|การระบายความคิด
|ระบายความคิดที่วุ่นวายลงในกระดาษ
|ง่าย
|การวางแผนรายสัปดาห์
|10 นาที
|เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
|จัดเรียงตามลำดับความเร่งด่วนเทียบกับความสำคัญ
|ง่าย
|การคัดแยกอีเมล
|15 นาที
|กินกบก่อน
|จัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อน
|ง่าย
|การผัดวันประกันพรุ่ง
|ทันที
|ทฤษฎีขวดดอง
|จัดลำดับหินก้อนใหญ่ก่อน
|ง่าย
|การวางแผนรายวัน
|20 นาที
|เทคนิคโพโมโดโร
|การสปรินท์แบบมีสมาธิ 25 นาที
|ง่าย
|การทำงานอย่างลึกซึ้ง
|5 นาที
|หลักการพาเรโต
|มุ่งเน้นที่ 20% ที่สำคัญ
|ระดับกลาง
|การจัดสรรทรัพยากร
|30 นาที
|การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานี
|กำจัดงานที่ไม่จำเป็น
|ระดับกลาง
|การฟื้นฟูจากการทำงานหนักเกินไป
|45 นาที
|การลดลำดับความสำคัญ
|อนุญาตให้ลบ
|ง่าย
|การลดความเครียด
|10 นาที
|ไมโครโปรดักทีฟ
|ชัยชนะในเวลาเพียงสองนาที
|ง่าย
|ช่วงเวลาว่าง
|ทันที
|การกำหนดตารางเวลาด้วยตนเอง
|บล็อกปฏิทินสำหรับตัวคุณเอง
|ง่าย
|การปกป้องการโฟกัส
|5 นาที
|การสะสมนิสัย
|เชื่อมโยงพฤติกรรมเข้าด้วยกัน
|ระดับกลาง
|การสร้างกิจวัตรประจำวัน
|1 สัปดาห์
|กลยุทธ์ไซน์เฟลด์
|แรงจูงใจแบบเชื่อมโยงทางสายตา
|ง่าย
|ความสม่ำเสมอ
|2 นาที
|การรวมสิ่งล่อใจ
|จับคู่รางวัลกับงาน
|ระดับกลาง
|แรงจูงใจ
|15 นาที
|วิธีการสลับแถว
|ผสมประเภทโครงการ
|ขั้นสูง
|การจดจำการเรียนรู้
|30 นาที
|การคิดเชิงวิพากษ์
|วิเคราะห์ความคิดของคุณ
|ขั้นสูง
|การปรับปรุงกระบวนการ
|รายสัปดาห์
|การแบ่งเวลาสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น
|บล็อกโฟกัสที่ยืดหยุ่น
|ระดับกลาง
|การจัดการสมาธิสั้น
|30 นาที
|การกำหนดเวลา
|การจัดตารางเวลาโดยใช้พลังงาน
|ระดับกลาง
|การเพิ่มประสิทธิภาพ
|1 สัปดาห์
|เทคนิคโฟลว์ไทม์
|ทำงานจนกว่าจะหยุดตามธรรมชาติ
|ง่าย
|งานสร้างสรรค์
|ทันที
|ปฏิทินย้อนกลับ
|ทำงานย้อนกลับจากกำหนดส่ง
|ระดับกลาง
|การวางแผนโครงการ
|30 นาที
|ตัวจับเวลาโฟกัส
|ช่วงเวลาการทำงานที่กำหนดเอง
|ง่าย
|งานที่หลากหลาย
|5 นาที
|การทำงานทีละอย่าง
|กฎแท็บเดียว
|ง่าย
|โฟกัสอย่างลึกซึ้ง
|ทันที
|วิธีการ RPM
|การวางแผนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
|ขั้นสูง
|การบรรลุเป้าหมาย
|45 นาที
|วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นชิ้น
|แยกโครงการใหญ่เป็นงานย่อย
|ระดับกลาง
|งานที่ซับซ้อน
|20 นาที
|บันทึก SOAP
|เอกสารที่มีโครงสร้าง
|ระดับกลาง
|บันทึกการประชุม
|10 นาที
|กรอบการทำงานแบบรวดเร็ว
|การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
|ง่าย
|การวางแผนรายวัน
|10 นาที
ตารางความเข้ากันได้ของเทคนิค
|ทำงานร่วมกันได้ดี
|ความขัดแย้งกับ
|โพโมโดโร + การทำงานทีละอย่าง
|โพโมโดโร + ฟลัวว์ไทม์
|การระบายความคิด + แผนผังไอเซนฮาวร์
|การแบ่งเวลา + เวลาไหล
|การสะสมนิสัย + การรวมสิ่งยั่วยุ
|RPM + Rapid Framework
|การกำหนดเวลา + ตัวจับเวลาโฟกัส
|การแบ่งงานเป็นชิ้นเล็ก + การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระดับจุลภาค
คู่มือตามสถานการณ์
|หากคุณประสบปัญหา
|ลองใช้สิ่งเหล่านี้ก่อน
|การผัดวันประกันพรุ่ง
|กินกบก่อน, การรวมสิ่งล่อใจ
|ท่วมท้น
|การระบายความคิด, เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์
|โฟกัส
|โพโมโดโร, การทำงานทีละอย่าง
|ความสม่ำเสมอ
|กลยุทธ์ไซน์เฟลด์, การสร้างนิสัยแบบซ้อน
|การจัดการพลังงาน
|การกำหนดเวลา, เวลาไหล
|โครงการที่ซับซ้อน
|การแบ่งเป็นช่วง, ปฏิทินย้อนกลับ
เทคนิคพื้นฐาน: เริ่มต้นที่นี่
เทคนิคสำคัญทั้งห้านี้เป็นรากฐานของระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่มีประสิทธิผลทุกระบบ โดยทำงานร่วมกันเพื่อสร้างนิสัยการบริหารเวลาที่ยั่งยืน
1. วิธีการเทความคิด
การถ่ายเทความคิดคือการถ่ายทอดทุกความคิด งาน และกังวลจากจิตใจลงบนกระดาษโดยไม่ผ่านการกรอง ทำให้เกิดความชัดเจนทางจิตใจทันทีสำหรับการทำงานที่ต้องการความตั้งใจ
เทคนิคนี้ตระหนักว่าสมองของเราปฏิบัติต่อภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นเสมือนเป็นห่วงที่เปิดอยู่ซึ่งใช้พลังการประมวลผลในพื้นหลัง
งานวิจัยจากการศึกษาการนอนหลับในปี 2017 พบว่าผู้ที่จดบันทึกงานที่ต้องทำในวันถัดไปจะหลับได้เร็วขึ้นเก้านาที ในขณะที่การศึกษาในปี 2021 กับผู้ป่วยมะเร็งแสดงให้เห็นว่าการระบายความคิดออกจากสมองเป็นประจำช่วยลดคะแนนความวิตกกังวลลงได้ถึง 35%
เมื่อความคิดอยู่บนกระดาษแทนที่จะวนเวียนอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ภาระทางความคิดจะลดลงอย่างมาก
กระบวนการนี้ใช้เวลาเพียง 10 ถึง 15 นาทีกับสมุดบันทึกจริง เนื่องจากลายมือกระตุ้นเส้นทางประสาทที่แตกต่างจากการพิมพ์ ให้เขียนอย่างต่อเนื่องโดยไม่แก้ไข จดทุกอย่างที่ผุดขึ้นมา:
- งานและกำหนดเวลาที่ถ่วงใจ
- ความกังวลที่กลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- แนวคิดสุ่มที่ควรค่าแก่การสำรวจ
- การนัดหมายที่ควรจดจำ
- ประกายความคิดสร้างสรรค์และความคิดโครงการ
หลังจากที่คุณได้รวบรวมรายการทั้งหมดแล้ว ให้พักรายการไว้เป็นเวลาห้านาที เนื่องจากการหยุดพักนี้มักจะทำให้คุณนึกถึงสิ่งที่ลืมไปได้ จากนั้นให้จัดเรียงทุกอย่างออกเป็นสามหมวดหมู่ที่เรียบง่าย: สำหรับสัปดาห์นี้สำหรับสิ่งที่เร่งด่วน, สำหรับเดือนนี้สำหรับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน, และสำหรับวันหนึ่ง/อาจจะทำสำหรับไอเดียที่อยากทำ
คืนวันอาทิตย์เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนประจำสัปดาห์ ระบายสิ่งที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา และเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ต่อไป สมุดบันทึกที่จัดไว้โดยเฉพาะจะเผยให้เห็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งกระดาษที่กระจัดกระจายจะมองข้ามไป
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ให้ผสมผสานการระบายความคิด (brain dumping) กับเมทริกซ์ไอเซนฮาวร์ (Eisenhower Matrix) โดยเริ่มจากการระบายความคิดเพื่อจับทุกสิ่งทุกอย่าง จากนั้นจัดหมวดหมู่อย่างมีกลยุทธ์
2. ตาราง Eisenhower (กล่อง Eisenhower)
เมทริกซ์ไอเซนฮาวร์จัดเรียงงานออกเป็นสี่ส่วนตามความเร่งด่วนและความสำคัญ หยุดวงจรการตอบสนองที่คอยกักขังผู้คนให้ติดอยู่กับงานที่ไร้สาระแทนที่จะก้าวหน้าอย่างมีคุณค่า
ประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ได้พัฒนากรอบการทำงานนี้ขึ้นในขณะที่ต้องรับมือกับความตึงเครียดจากสงครามเย็น การก่อตั้งองค์การนาซา และระบบทางหลวงระหว่างรัฐไปพร้อมกัน
วิธีการของเขาต่อสู้กับ "ผลกระทบของความเร่งด่วนเพียงอย่างเดียว" ที่ได้รับการบันทึกไว้ในวารสารวิจัยผู้บริโภค ซึ่งเผยให้เห็นว่ามนุษย์มักจะให้ความสำคัญกับงานที่มีความเร่งด่วนโดยไม่คำนึงถึงความสำคัญที่แท้จริงของงานนั้นๆ
เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นนั้นให้ความรู้สึกเร่งด่วน แม้ว่าการประชุมกลยุทธ์รายไตรมาสจะสำคัญกว่าก็ตาม
การสร้างเมทริกซ์เริ่มต้นด้วยการวาดตาราง 2×2 อย่างง่าย:
- ควอดแรนท์ 1 (ทำก่อน): วิกฤตและกำหนดเวลาที่เร่งด่วนซึ่งต้องการการดำเนินการทันที
- ควอดแรนต์ 2 (ตารางเวลา): การวางแผน การพัฒนาทักษะ และการสร้างความสัมพันธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว
- ควอดแรนต์ 3 (มอบหมาย/ลดความสำคัญ): การขัดจังหวะและคำขอที่รู้สึกว่าเร่งด่วนแต่ไม่ได้ส่งผลต่อเป้าหมาย
- ควอดแรนท์ 4 (ลบ): สิ่งที่เสียเวลาและงานที่ไร้สาระซึ่งทำให้เวลาผ่านไปโดยไม่มีจุดประสงค์
การวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ใช้เวลาในควอดแรนต์ 2 มากขึ้นรายงานว่ามีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น 23% และบรรลุเป้าหมายสำคัญได้บ่อยขึ้นถึงสามเท่า อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่พบว่าตนเองติดอยู่ในควอดแรนต์ 3 ซึ่งต้องจัดการกับสิ่งที่สำคัญของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่เป้าหมายของตนเองกลับถูกปล่อยปละละเลย
เมทริกซ์นี้เปลี่ยนแปลงการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อนำไปใช้กับระบบโฟลเดอร์ที่สอดคล้องกับแต่ละควอดแรนต์ ดำเนินการ Q1 ทันที กำหนดเวลาเฉพาะสำหรับ Q2 ดำเนินการงาน Q3 แบบกลุ่ม และลบ Q4 โดยไม่รู้สึกผิด ในระหว่างการวางแผนประจำสัปดาห์ โดยเฉพาะหลังจากการระบายความคิด เมทริกซ์นี้จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเวลาควรถูกใช้ไปกับอะไร กุญแจสำคัญอยู่ที่ความซื่อสัตย์อย่างไม่ปรานีต่อสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจริง ๆ ซึ่งหมายถึงสิ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเป้าหมายหลักหรือความรับผิดชอบที่สำคัญ
3. เทคนิคการกินกบ
การกินกบหมายถึงการจัดการกับงานที่ท้าทายหรือน่ากลัวที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกในตอนเช้า ก่อนที่สิ่งรบกวนหรือข้อแก้ตัวจะเข้ามาแทรกแซง
มาร์ค ทเวน เคยกล่าวไว้ว่า การกินกบตัวเป็นๆ เป็นสิ่งแรกในตอนเช้า จะไม่ทำให้สิ่งเลวร้ายกว่านั้นเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
ในแง่ของประสิทธิภาพการทำงาน "กบ" นั้นหมายถึงงานที่มีแนวโน้มจะกระตุ้นให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่งมากที่สุด แม้ว่าจะให้ผลลัพธ์เชิงบวกมากที่สุดเมื่อทำเสร็จก็ตาม
โดยทั่วไปแล้ว มันมักจะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หรือการใช้แรงงานทางอารมณ์ ซึ่งสมองมักจะต่อต้านโดยธรรมชาติ
ความตั้งใจทำงานเหมือนกล้ามเนื้อที่ค่อยๆ เหนื่อยล้าตลอดทั้งวัน ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมงานสำคัญจึงยากขึ้นที่จะเริ่มต้นเมื่อเวลาผ่านไป
โดยการจับคู่ภารกิจที่ยากที่สุดกับพลังงานทางจิตใจที่สูงสุด เทคนิคนี้สร้างสิ่งที่ไบรอัน เทรซีเรียกว่า "การเสพติดความสำเร็จในทางบวก"
ชัยชนะทางจิตวิทยาจากการเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่ต้นจะสร้างแรงผลักดันที่ต่อเนื่องไปยังทุกสิ่งทุกอย่าง
กบที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะร่วมกันดังนี้:
- ต้องการเวลาทำงานอย่างเข้มข้น 1 ถึง 4 ชั่วโมง
- พัฒนาตัวชี้วัดหรือเป้าหมายที่สำคัญโดยตรง
- กระตุ้นการผัดวันประกันพรุ่งหรือการต่อต้าน
- ต้องการความคิดที่ชัดเจนที่สุดและพลังงานที่ดีที่สุด
คืนก่อนหน้านั้น ให้ระบุ "กบ" ของวันพรุ่งนี้และเขียนมันลงบนกระดาษโน้ตที่ติดไว้อย่างเด่นชัดบนพื้นที่ทำงาน
การมองเห็นเป้าหมายนี้ช่วยป้องกันความลังเลในตอนเช้าว่าจะเริ่มทำอะไรก่อน เมื่อเริ่มทำงาน ให้เริ่มทำสิ่งที่ยากที่สุดทันทีโดยไม่ต้องตรวจสอบอีเมลหรือทำ "งานอุ่นเครื่อง" ที่มักจะขยายออกไปจนเต็มช่วงเช้า
ห้านาทีแรกนั้นยากที่สุด แต่การฝ่าฟันความต้านทานในตอนแรกจะปลดล็อกส่วนที่เหลือของงาน
งานที่ต้องใช้เวลามากกว่าสี่ชั่วโมงไม่ใช่กบ แต่เป็นโครงการที่ต้องแบ่งส่วน "เขียนรายงานประจำไตรมาส" กลายเป็น "ร่างบทสรุปสำหรับผู้บริหารและส่วนของวิธีการ"
4. ทฤษฎีขวดดอง
ทฤษฎีขวดแตงกวาดองแสดงให้เห็นว่าการจัดลำดับความสำคัญใหญ่ก่อนช่วยให้ทุกอย่างสามารถจัดสรรได้อย่างเป็นธรรมชาติ ในขณะที่การเริ่มต้นด้วยงานเล็ก ๆ จะทำให้งานสำคัญถูกบีบออกไป
จินตนาการถึงวันทำงานเป็นขวดแตงกวาดองเปล่าที่ต้องการบรรจุก้อนหิน (งานสำคัญ), ก้อนกรวด (งานขนาดกลาง), ทราย (งานเล็ก ๆ), และน้ำ (เวลาพักและการเปลี่ยนผ่าน)
หากทรายลงไปก่อน ทรายจะไปเติมเต็มก้นภาชนะจนไม่มีที่ว่างสำหรับก้อนหิน แต่เมื่อก้อนหินลงไปก่อน ก้อนกรวดจะไปอยู่รอบๆ ก้อนหิน ทรายจะเติมเต็มช่องว่าง และน้ำสามารถไหลผ่านทุกสิ่งได้
ภาพที่เรียบง่ายนี้เผยให้เห็นว่าทำไมงานที่สำคัญจึงต้องมีการจัดตารางเวลาก่อนที่ปฏิทินจะเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
ส่วนประกอบเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการวางแผนประจำวันได้โดยตรง:
- หิน: เป้าหมายรายไตรมาส, โครงการใหญ่, และการประชุมที่สำคัญซึ่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
- หินกรวด: งานประจำ, การประชุมตามปกติ, และงานธุรการที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- ทราย: อีเมล คำถามสั้นๆ และคำขอเล็กๆ น้อยๆ ที่สามารถเต็มทุกนาทีได้หากปล่อยไว้
- น้ำ: ช่วงพัก, การเปลี่ยนผ่าน, และเวลาพักที่ช่วยป้องกันการหมดแรง
เมื่อวางแผนสัปดาห์ ให้จัดเวลาสำหรับงานสำคัญก่อน โดยกำหนดเวลาเฉพาะไว้ก่อนงานอื่นใดจะถูกบันทึกในปฏิทิน
บล็อกเหล่านี้กลายเป็นนัดหมายที่ไม่สามารถต่อรองได้กับงานที่สำคัญ. หินกรวดจะเข้ามาอยู่รอบๆ จุดยึดเหล่านี้อย่างเป็นธรรมชาติ ขณะที่ทรายจะเติมเต็มช่องว่างที่เหลืออยู่.
หากปราศจากการเรียงลำดับอย่างมีเจตนา วันเวลาจะเต็มไปด้วยทรายและกรวด ในขณะที่ก้อนหินยังคงรอคอยอย่างไม่มีวันสิ้นสุดว่า "เมื่อไหร่ที่มีเวลา"
การประชุมวางแผนเช้าวันจันทร์เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการระบุหินสามถึงห้าลูกของสัปดาห์และปกป้องเวลาสำหรับพวกมันทันที
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่างานสำคัญจะเกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงคำขอเร่งด่วนที่อาจปรากฏขึ้นในภายหลัง
5. เทคนิคโพโมโดโร
เทคนิคโพโมโดโรแบ่งงานออกเป็นช่วงสั้น ๆ 25 นาที ที่เน้นการทำงานอย่างเต็มที่ ตามด้วยช่วงพัก 5 นาที ช่วยรักษาสมาธิและป้องกันการเหนื่อยล้าทางจิตใจ
ฟรานเชสโก ชีริลโล ได้พัฒนาวิธีการนี้ขึ้นในทศวรรษ 1980 โดยใช้ตัวจับเวลาในครัวที่มีรูปร่างเหมือนมะเขือเทศ (pomodoro เป็นภาษาอิตาลีที่แปลว่ามะเขือเทศ) โดยเขาค้นพบว่าข้อจำกัดทางเวลาที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ทำให้เกิดความเร่งด่วนและสมาธิ
การรู้เพียงว่ามีเวลาเหลือ 25 นาทีช่วยขจัดความเฉื่อยชาที่เกิดจากการเผชิญกับโครงการใหญ่ ในขณะที่การพักเป็นระยะช่วยรักษาพลังงานให้คงที่ตลอดทั้งวัน
โครงสร้างแบบคลาสสิกไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ:
- เลือกงานเพียงหนึ่งอย่างเพื่อให้ความสนใจอย่างเต็มที่
- ตั้งเวลา 25 นาที
- ทำงานโดยไม่หยุดจนกว่านาฬิกาจะดัง
- หยุดพัก 5 นาทีเพื่อยืดเส้นยืดสาย หายใจ หรือพักผ่อน
- หลังจากทำครบ 4 โปโมโดโร ให้รางวัลด้วยการพัก 15-30 นาที
จังหวะนี้ทำงานได้เพราะเคารพขีดจำกัดทางความคิดในขณะที่สร้างแรงผลักดันผ่านวงจรที่เสร็จสมบูรณ์
การวิจัยของ DeskTime พบว่าคนที่ทำงานได้ผลผลิตมากที่สุดจริงๆ แล้วทำงาน 52 นาทีแล้วพัก 17 นาที ซึ่งพิสูจน์ว่าการจับเวลาอย่างเคร่งครัดนั้นมีความสำคัญน้อยกว่าการหาจังหวะการทำงานที่ยั่งยืน
งานสร้างสรรค์อาจต้องการช่วงเวลา 50 นาทีสำหรับการจมดิ่งอย่างลึกซึ้ง ในขณะที่งานบริหารจัดการเหมาะกับช่วงเวลา 25 นาทีตามมาตรฐาน
การติดตาม pomodoros ที่เสร็จสมบูรณ์จะเผยให้เห็นว่างานต่างๆ ใช้เวลานานเท่าใดเมื่อเทียบกับการประมาณการเริ่มต้น เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักคำนวณระยะเวลาผิดพลาดอย่างมาก หลังจากติดตามเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ รูปแบบต่างๆ จะปรากฏขึ้นซึ่งช่วยปรับปรุงการวางแผนในอนาคต
การสร้าง pomodoros สำรองสองถึงสี่ช่วงในแต่ละวันช่วยจัดการกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่ทำให้ตารางทั้งหมดเสียไป
ระบบลำดับความสำคัญขั้นสูง
เมื่อเทคนิคพื้นฐานได้รับการฝึกฝนจนชำนาญแล้ว ระบบลำดับความสำคัญเหล่านี้จะช่วยให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง พร้อมทั้งขจัดสิ่งรบกวนออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. หลักการพาเรโต
หลักการพาเรโตระบุว่าประมาณ 80% ของผลลัพธ์เกิดจากสาเหตุเพียง 20% ซึ่งหมายความว่าความพยายามเพียงเล็กน้อยมักจะสร้างผลลัพธ์ส่วนใหญ่
นักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาลี วิลเฟรโด พาเรโต ค้นพบว่า 80% ของที่ดินในอิตาลีเป็นของประชากรเพียง 20% ซึ่งสัดส่วนนี้ปรากฏให้เห็นในธุรกิจและชีวิตประจำวัน
ในทางปฏิบัติ ลูกค้า 20% มักจะสร้างรายได้ 80% หรือ 20% ของงานที่ดำเนินการให้ผลลัพธ์ที่มีความหมายถึง 80%
อัตราส่วนที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไป แต่ความไม่สมดุลยังคงมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ การนำหลักการนี้ไปใช้จำเป็นต้องมีการวัดจริงแทนการคาดเดา
ติดตามกิจกรรมและผลลัพธ์เป็นเวลาสองสัปดาห์ โดยบันทึกเวลาที่ใช้และผลลัพธ์ที่ได้ ส่วนใหญ่คนมักระบุ 20% ที่สำคัญผิด จนกว่าข้อมูลจะเปิดเผยความจริง
รายงานที่ใช้เวลาห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์อาจไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรกับตัวชี้วัดสำคัญเลย ในขณะที่การเช็คอินกับลูกค้าเพียง 30 นาทีกลับสร้างการแนะนำลูกค้าใหม่ได้มากที่สุด
เมื่อกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงปรากฏขึ้นจากข้อมูล:
- จัดสรรตารางเวลาใหม่เพื่อให้ความสำคัญกับงานเหล่านี้
- จัดตารางเวลาให้พวกเขาในช่วงเวลาที่มีพลังงานสูงสุด
- พิจารณาการยกเลิกหรือมอบหมายงาน 80%
- เพิ่มการลงทุนในสิ่งที่ได้ผลอยู่แล้ว
หลักการนี้ต่อสู้กับแนวโน้มที่จะปฏิบัติต่อทุกงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยการมุ่งเน้นความพยายามในที่ที่มีอิทธิพลสูงสุด ผลลัพธ์จะเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องทำงานนานขึ้น นี่ไม่ใช่เรื่องของการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ แต่เป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ในที่ที่มีความสำคัญที่สุด
7. การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานี
การจัดลำดับความสำคัญอย่างไร้ความปรานีหมายถึงการกำจัดโอกาสที่ดีออกไปอย่างจริงจังเพื่อปกป้องโอกาสที่ยอดเยี่ยม โดยก้าวไปไกลกว่าการจัดลำดับงานเพื่อถอดรายการออกจากพิจารณาอย่างถาวร
แนวทางนี้ยอมรับว่าการทำสิ่งต่างๆ น้อยลงแต่ทำให้ดีเยี่ยมนั้นดีกว่าการทำหลายสิ่งอย่างพอใช้ ความสำเร็จมักไม่ได้มาจากการทำสิ่งที่ได้ทำไป แต่มาจากการตั้งใจไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อรักษาสมาธิไว้กับงานที่สำคัญจริงๆ
เริ่มต้นด้วยการระบุทุกสิ่งที่อยู่บนจานในขณะนี้ จากนั้นใช้ตัวกรองที่เข้มงวดเหล่านี้:
- สิ่งนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ ความพึงพอใจของลูกค้า หรือขวัญกำลังใจของทีมหรือไม่?
- จะมีใครสังเกตเห็นไหมถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น?
- ฉันเป็นคนเดียวที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้หรือ?
สิ่งใดที่ล้มเหลวในการทดสอบทั้งสามข้อจะถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิง ไม่มีลานจอดรถ ไม่มีรายการสำหรับวันหนึ่งข้างหน้า แค่ถูกลบออกไป
สิ่งนี้อาจรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรก เพราะมันหมายถึงการปฏิเสธโอกาสที่น่าสนใจและทำให้บางคนผิดหวัง
การเตรียมคำตอบแบบแม่แบบไว้ล่วงหน้าช่วยได้: "เรื่องนี้สมควรได้รับความสนใจมากกว่าที่ฉันสามารถให้ได้ในตอนนี้" หรือ "ฉันต้องมุ่งเน้นไปที่ภาระงานที่มีอยู่เพื่อรักษาคุณภาพ"
การตัดแต่งกิ่งเป็นประจำทุกสัปดาห์ช่วยป้องกันไม่ให้ภาระงานสะสม หากขาดวินัยนี้ ปริมาณงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนคุณภาพของทุกสิ่งลดลง
เป้าหมายไม่ใช่การทำงานน้อยลง แต่เป็นการทำงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่สูงขึ้น การละเลยอย่างมีกลยุทธ์ต่อกิจกรรมที่มีคุณค่าต่ำจะสร้างพื้นที่ให้เกิดความเป็นเลิศในด้านที่สำคัญที่สุด
8. การลดลำดับความสำคัญ
การลดลำดับความสำคัญเป็นการอนุญาตอย่างชัดเจนให้บางสิ่งล้มเหลวหรือหายไปโดยไม่รู้สึกผิด เป็นการเลือกอย่างตั้งใจว่าจะไม่ทำสิ่งใด แทนที่จะล้มเหลวโดยบังเอิญ
ต่างจากการจัดลำดับความสำคัญซึ่งเป็นการจัดอันดับงาน การลดลำดับความสำคัญคือการนำงานออกจากพิจารณาโดยสิ้นเชิง ในแต่ละสัปดาห์ ให้ระบุสามสิ่งที่จะละเลยโดยตั้งใจ
ในบรรดาเทคนิคการจัดการเวลาทั้งหมดนี่คือวิธีหนึ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดในการประหยัดเวลา
อีเมลเหล่านี้อาจเป็นอีเมลที่ไม่สำคัญ การปรับปรุงที่ดีแต่ไม่จำเป็น หรือการประชุมที่มีคุณค่าต่ำ ซึ่งโดยปกติแล้วอาจทำให้คุณรู้สึกผิดอยู่ลึกๆ
นี่ไม่ใช่การผัดวันประกันพรุ่ง แต่เป็นการละเลยอย่างมีกลยุทธ์ การเลือกอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนใจอะไร ทำให้พลังงานทางจิตใจหยุดหมุนเวียนอยู่กับความรู้สึกผิดและการลังเล
สร้างรายการ "สิ่งที่ไม่ควรทำ":
- จะไม่ตอบอีเมลที่ส่งเพื่อทราบ
- จะไม่เข้าร่วมการประชุมที่ไม่จำเป็นหากไม่มีวาระการประชุมที่ชัดเจน
- จะไม่ทำงานให้สมบูรณ์แบบในกรณีที่คุณภาพ 80% เพียงพอแล้ว
- ไม่รับโครงการใหม่ในไตรมาสนี้
ความโล่งใจเกิดขึ้นทันที รายการงานที่ค้างคาในใจซึ่งก่อให้เกิดความเครียดอยู่เบื้องหลังจะหายไปเมื่อเราปล่อยวางงานเหล่านั้นอย่างมีสติ
หากสิ่งใดมีความสำคัญจริง มันจะกลับมาปรากฏอีกครั้งโดยธรรมชาติด้วยความเร่งด่วนที่แท้จริง
คนที่มีความมุ่งมั่นสูงมักรู้สึกผิดเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ การลดความสำคัญจะช่วยให้มองสิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจอย่างมีสติมากกว่าความล้มเหลว ซึ่งช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
มันยอมรับความจริงที่ว่าแบนด์วิดท์มีจำกัด และการเลือกจุดที่จะล้มเหลวอย่างมีกลยุทธ์ย่อมดีกว่าการล้มเหลวแบบสุ่มจากความล้นเกิน
9. ผลิตภาพระดับจุลภาค
ไมโครโปรดักทีฟิตี้คือการจับช่วงเวลาสั้น ๆ ตลอดทั้งวันเพื่อทำสิ่งเล็ก ๆ ให้สำเร็จอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนช่วงเวลาว่างเพียงสองนาทีให้กลายเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเมื่อสะสมไปเรื่อย ๆ จะกลายเป็นความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
แทนที่จะเลื่อนดูสิ่งต่าง ๆ ในช่วงห้านาทีก่อนการประชุม ให้ใช้เวลาในการอนุมัติอีเมลหรือจัดตารางนัดหมายนั้นให้เสร็จเรียบร้อย
งานย่อยเหล่านี้แต่ละงานอาจดูเล็กน้อย แต่เมื่อรวมกันแล้วสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมทั้งให้ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องจากการได้ทำสิ่งต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์
รักษาบัญชีรายการงานที่ใช้เวลาน้อยกว่าห้านาที:
- อนุมัติใบแจ้งหนี้หรือเอกสาร
- ส่งคำตอบทางอีเมลสั้น ๆ
- อัปเดตสถานะโครงการ
- จัดเก็บหรือจัดระเบียบเอกสาร
- โทรออกอย่างรวดเร็ว
- เคลียร์ความรกบนเดสก์ท็อป
เมื่อมีช่องว่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติในตารางงาน ให้ดึงจากรายการนี้แทนที่จะหันไปหาสิ่งรบกวน การรอให้กาแฟชงเสร็จกลายเป็นเวลาที่ใช้ตอบคำถามใช่/ไม่ใช่เหล่านั้น
สิบนาทีระหว่างการโทรจัดการงานธุรการด่วนสามอย่าง แม้แต่การยืนต่อแถวก็กลายเป็นงานที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยงานย่อยขนาดเล็กที่เหมาะกับมือถือ
แนวทางนี้ยังช่วยให้สามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ การเขียนรายงานอาจรู้สึกหนักหนา แต่การเขียนเพียงหนึ่งย่อหน้าในช่วงเวลาพักอาจรู้สึกทำได้
ชัยชนะเล็กๆ เหล่านี้ช่วยสร้างแรงผลักดันและอุ่นสมองให้พร้อมสำหรับการทำงานที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น กุญแจสำคัญคือการรักษาภารกิจย่อยให้เล็กจริงๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ขยายตัวและรบกวนช่วงเวลาการทำงานที่ต้องใช้สมาธิ
10. การจัดตารางเวลาด้วยตนเอง
การจัดตารางเวลาด้วยตนเองหมายถึง การจองนัดหมายในปฏิทินกับตัวเองสำหรับงานสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับช่วงเวลาเหล่านี้เช่นเดียวกับประชุมกับบุคคลภายนอกที่ไม่สามารถยกเลิกได้อย่างไม่จริงจัง
แทนที่จะหวังว่าจะหาเวลาสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ ให้กำหนดเวลา "การวางแผนกลยุทธ์: 14.00-16.00 น. วันอังคาร" พร้อมผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น "ทำส่วนที่ 1-3 ของแผนรายไตรมาสให้เสร็จ"
สิ่งนี้เปลี่ยนความตั้งใจที่คลุมเครือให้กลายเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจนซึ่งต้านทานการขัดจังหวะได้
บล็อกปฏิทินควรระบุผลงานที่ต้องส่งมอบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเบี่ยงเบน การใช้รหัสสีช่วยในการมองเห็นความสมดุล: สีน้ำเงินสำหรับการทำงานเชิงลึก สีเขียวสำหรับการวางแผน สีเหลืองสำหรับการเรียนรู้
เมื่อมีใครขอช่วงเวลาดังกล่าว คำตอบก็กลายเป็นเรื่องง่าย: "ฉันมีนัดหมายก่อนแล้ว" ซึ่งนี่เป็นความจริงทั้งหมด เพราะการนัดหมายนั้นคืองานที่สำคัญยิ่ง
คำแนะนำในการนำไปใช้:
- จองช่วงเวลาซ้ำสำหรับลำดับความสำคัญที่สม่ำเสมอ
- กำหนดเวลาในช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานสูงสุด
- รวมเวลาพักระหว่างบล็อก
- ปกป้องการนัดหมายเหล่านี้อย่างเด็ดเดี่ยว
- เลื่อนกำหนดการหากจำเป็นจริง ๆ แต่ห้ามลบเด็ดขาด
การจัดตารางเวลาด้วยตนเองได้ผลเพราะมันอ้างสิทธิ์เวลาไว้ล่วงหน้า ก่อนที่สัปดาห์จะเต็มไปด้วยคำขอที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์
งานสำคัญควรได้รับช่วงเวลาที่ดีที่สุดแทนที่จะเป็นเศษเวลาที่เหลือ การจัดสรรพื้นที่บนปฏิทินอย่างชัดเจนช่วยสร้างความรับผิดชอบทางจิตวิทยา ซึ่งช่วยป้องกันการละทิ้งงานไปอย่างไม่ใส่ใจ
เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อนร่วมงานจะเรียนรู้ที่จะเคารพขอบเขตเหล่านี้ และการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาต่อตนเองจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
นิสัยและการออกแบบพฤติกรรม
เทคนิคเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากจิตวิทยาพฤติกรรมเพื่อสร้างนิสัยการทำงานที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนผ่านการออกแบบเชิงกลยุทธ์แทนที่จะอาศัยความตั้งใจเพียงอย่างเดียว
11. การสร้างนิสัยแบบซ้อน
การสร้างนิสัยแบบซ้อนกันเชื่อมโยงพฤติกรรมใหม่เข้ากับกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว โดยใช้พฤติกรรมเดิมเป็นจุดกระตุ้นอัตโนมัติสำหรับพฤติกรรมที่ต้องการ
สมองทำกิจวัตรบางอย่างโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิดหรือใช้ความพยายาม ด้วยการเชื่อมโยงพฤติกรรมใหม่เข้ากับจุดยึดเหล่านี้ การนำไปปฏิบัติจะกลายเป็นเรื่องเกือบอัตโนมัติ
สูตรนั้นง่ายมาก: หลังจาก [พฤติกรรมปัจจุบัน] ฉันจะ [พฤติกรรมใหม่]
การสแต็กที่มีประสิทธิภาพใช้ตัวกระตุ้นที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ:
- หลังจากชงกาแฟตอนเช้าแล้ว ให้ทบทวนสามสิ่งที่สำคัญที่สุด
- หลังจากนั่งที่โต๊ะแล้ว ให้เคลียร์พื้นที่ทำงาน
- หลังจากปิดแล็ปท็อปเพื่อทานอาหารกลางวัน ให้เดินเล่น 10 นาที
- หลังเลิกงานตอนเย็น ให้เปลี่ยนเป็นชุดออกกำลังกายทันที
นิสัยที่มีอยู่ให้สัญญาณเวลาและบริบทที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสมองสามารถจดจำได้ เนื่องจากตัวกระตุ้นเกิดขึ้นอย่างน่าเชื่อถืออยู่แล้ว การจดจำพฤติกรรมใหม่จึงไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
เริ่มต้นด้วยการจัดเรียงเพียงหนึ่งกอง ใช้เวลาน้อยกว่าสองนาที หลังจาก 2-3 สัปดาห์ เมื่อรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้ว ให้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเพื่อสร้างสายที่ยาวขึ้น
เลือกจับคู่พฤติกรรมใหม่กับพฤติกรรมเดิมที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผล เช่น การเช็คอีเมลหลังแปรงฟันอาจรู้สึกฝืน แต่การทบทวนสิ่งที่ต้องทำในวันหลังดื่มกาแฟตอนเช้านั้นดูสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับธรรมชาติ
พลังอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากเส้นทางประสาทที่ถูกสร้างขึ้นอย่างลึกซึ้งผ่านการซ้ำซาก ทำให้พฤติกรรมใหม่รู้สึกเหมือนการขยายตัวตามธรรมชาติแทนที่จะเป็นการเพิ่มเข้ามาอย่างฝืน
12. กลยุทธ์เซอินเฟลด์
กลยุทธ์ Seinfeldใช้การติดตามความก้าวหน้าด้วยภาพเพื่อรักษาความสม่ำเสมอ โดยการทำเครื่องหมาย X บนปฏิทินในแต่ละวันที่ทำกิจวัตรประจำวันสำเร็จ โดยมีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือไม่ทำให้ห่วงโซ่ขาด
เจอร์รี่ ไซน์เฟลด์ มีรายงานว่าเขียนมุกตลกทุกวัน โดยทำเครื่องหมายวันที่สำเร็จไว้บนปฏิทินติดผนัง หลังจากผ่านไปหลายวัน จะเห็นเป็นเส้นของเครื่องหมาย X ที่ต่อกันเป็นสาย
การแสดงผลทางภาพสร้างแรงจูงใจที่ทรงพลังผ่านการหลีกเลี่ยงความสูญเสีย เนื่องจากการทำลายสถิติที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้รู้สึกเจ็บปวดอย่างแท้จริง
ลองใช้ดู
ใช้ปฏิทินแบบกระดาษที่แสดงเดือนหรือปีเต็ม หรือคุณสามารถใช้ปฏิทินเสมือนก็ได้ มีซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาให้เลือกมากมาย
เลือกนิสัยสำคัญประจำวันอย่างหนึ่ง เช่น การเขียน การออกกำลังกาย หรือการฝึกฝนทักษะบางอย่าง ทำเครื่องหมาย X ที่เด่นชัดในแต่ละวันที่ทำได้สำเร็จ
หลังจาก 10-15 วัน โซ่เองก็กลายเป็นแรงจูงใจ การพลาดวันหนึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างที่เห็นได้ชัดในแบบแผนที่สมบูรณ์แบบ
วิธีนี้เหมาะที่สุดสำหรับนิสัยที่ทำเป็นประจำทุกวันมากกว่านิสัยที่ทำเป็นครั้งคราว การที่ปฏิทินติดผนังมองเห็นได้โดยสาธารณะช่วยเพิ่มความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้อื่นสามารถเห็นความคืบหน้าได้
วิธีการนี้ทำให้ความสำเร็จเรียบง่ายอย่างยอดเยี่ยมด้วยตัวชี้วัดเพียงหนึ่งเดียว: รักษาโซ่ให้คงอยู่ ไม่จำเป็นต้องมีการติดตามหรือประเมินผลที่ซับซ้อน
พลังทางจิตวิทยามีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อจำนวนวันที่ต่อเนื่องยาวนานขึ้น การมีสถิติต่อเนื่อง 50 วันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความสำเร็จที่แท้จริงที่ควรค่าแก่การปกป้อง
แม้จะทำเพียงขั้นต่ำเพื่อรักษาสถิติก็ดีกว่าการข้ามไปทั้งหมด ซึ่งช่วยให้รักษาแรงผลักดันผ่านวันที่ยากลำบากเมื่อแรงจูงใจลดลง
13. การรวมสิ่งล่อใจ
การรวมสิ่งยั่วยุคือการจับคู่ภารกิจที่จำเป็นแต่ไม่น่าดึงดูดกับกิจกรรมที่สนุกสนาน โดยให้รางวัลเฉพาะขณะทำงานที่จำเป็นเท่านั้น
นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม Katherine Milkman ค้นพบว่าการเชื่อมโยงความสุขกับความรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวช่วยเพิ่มการปฏิบัติตามได้อย่างมาก
กุญแจสำคัญคือการมีความพิเศษอย่างแท้จริง: พอดแคสต์โปรดที่ฟังได้เฉพาะตอนออกกำลังกาย กาแฟพิเศษที่มีเฉพาะตอนทำรายงานค่าใช้จ่าย รายการทีวีที่ดูได้เฉพาะตอนพับผ้า
การรวมแพ็กเกจต้องถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัด:
- เลือกรางวัลที่เสริมสร้างมากกว่าที่จะทำให้เสียสมาธิ
- ปรับระดับความเพลิดเพลินให้เหมาะสมกับความยากของงาน
- รักษาความเป็นเอกสิทธิ์อย่างสมบูรณ์
- เลือกความเพลิดเพลินแบบพกพาเพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกสถานที่
ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่สามารถเข้าถึงหนังสือเสียงได้เฉพาะที่ฟิตเนสออกกำลังกายบ่อยขึ้น 51%
เทคนิคนี้เปลี่ยนกิจกรรมที่น่ากลัวให้กลายเป็นกิจกรรมที่คาดหวังได้ เนื่องจากสมองมุ่งเน้นไปที่รางวัลมากกว่าความพยายาม
การเดินทางที่น่าเบื่อกลายเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับฟังพอดแคสต์ รายงานค่าใช้จ่ายเหล่านั้นกระตุ้นความตื่นเต้นสำหรับการดื่มกาแฟหรู
เมื่อเวลาผ่านไป การเรียนรู้แบบคลาสสิกสร้างการเชื่อมโยงเชิงบวกกับงานที่เคยหลีกเลี่ยงมาก่อน
โรงยิมกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับความบันเทิงแทนที่จะเป็นความไม่สบายหรือการทำงานที่เชื่อมโยงกับรางวัลแทนที่จะเป็นความน่าเบื่อ
โดยการยึดระบบรางวัลของสมองอย่างสร้างสรรค์ การรวมสิ่งล่อใจทำให้ความรู้สึกของการทำงานมีประสิทธิภาพรู้สึกเหมือนการตามใจตัวเองมากกว่าการมีวินัย
14. วิธีการศึกษาแบบสลับ
การสลับแบบผสมผสาน (Interleaving)คือการผสมผสานรูปแบบการฝึกที่หลากหลายเข้าไว้ภายในแต่ละเซสชัน แทนที่จะจัดกลุ่มงานที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำระยะยาวและการถ่ายโอนทักษะ แม้ว่าจะรู้สึกว่าประสิทธิภาพโดยรวมลดลงก็ตาม
แทนที่จะใช้เวลาสามชั่วโมงกับงานประเภทเดียว ให้สลับไปมาระหว่างงานที่ต้องใช้กระบวนการคิดที่แตกต่างกันทุก 30-45 นาที
เขียนเป็นเวลา 45 นาที จากนั้นเปลี่ยนไปวิเคราะห์ข้อมูล กลับมาเขียนอีกครั้ง แล้วจึงจัดการงานธุรการ การสลับบริบทอย่างต่อเนื่องนี้บังคับให้สมองต้องโหลดข้อมูลใหม่ ซึ่งช่วยเสริมสร้างเส้นทางประสาทในสมอง
แม้ว่าจะรู้สึกเป็นการรบกวนและแสดงผลการทำงานในทันทีที่แย่ลง แต่การวิจัยแสดงให้เห็นผลลัพธ์ในระยะยาวที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง
ยกตัวอย่างนักเบสบอล: ผู้ที่ฝึกซ้อมการขว้างลูกแบบผสมแบบสุ่มทำผลงานในเกมได้ดีกว่าผู้ที่ฝึกขว้างลูกแบบเดียวซ้ำๆ
สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสมองเรียนรู้ที่จะจดจำรูปแบบและเลือกการตอบสนองที่เหมาะสม แทนที่จะทำงานโดยอัตโนมัติ
ประโยชน์ของการสลับลำดับมีมากมาย:
- ป้องกันการเหนื่อยล้าทางจิตใจจากการทำซ้ำ
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกัน
- ปรับปรุงความสามารถในการแยกแยะระหว่างปัญหา
- สร้างความยืดหยุ่นในการประยุกต์ใช้ความรู้
ใช้การสลับงานเมื่อเรียนรู้ซอฟต์แวร์ใหม่ ภาษา หรือขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยผสมผสานงานที่เกี่ยวข้องแต่แตกต่างกัน เช่น การเขียนประเภทต่างๆ หรือวิธีการวิเคราะห์ที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการสลับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกันโดยสิ้นเชิง เนื่องจากจะก่อให้เกิดความขัดแย้งมากเกินไป
จุดที่เหมาะสมคือความคล้ายคลึงกันมากพอที่จะสร้างความเชื่อมโยง แต่มีความแตกต่างมากพอที่จะป้องกันความจำเจ
15. การรู้คิดเชิงวิพากษ์
การคิดเชิงเมตา (Metacognition) หมายถึง การคิดเกี่ยวกับการคิดเอง การวิเคราะห์รูปแบบการทำงานและกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อระบุปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพหรือการผัดวันประกันพรุ่ง
เทคนิคขั้นสูงนี้จัดการกับความสามารถในการทำงานส่วนบุคคลเป็นระบบเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและเพิ่มประสิทธิภาพผ่านการสะท้อนคิดประจำสัปดาห์
ลองใช้ดู
ถามตัวเองด้วยคำถามสำคัญเหล่านี้ทุกสัปดาห์:
- การผัดวันประกันพรุ่งเกิดขึ้นเมื่อใดและเพราะอะไร?
- ช่วงเวลาใดที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด?
- รูปแบบพลังงานใดปรากฏขึ้น?
- สมมติฐานใดเกี่ยวกับระยะเวลาของงานที่ล้มเหลว?
- ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมใดบ้างที่ส่งผลต่อสมาธิ?
บันทึกข้อมูลอย่างง่ายเพื่อระบุช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและต่ำสุด หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน รูปแบบที่ชัดเจนจะปรากฏขึ้น
บางทีงานสร้างสรรค์อาจไหลลื่นได้ดีกว่าในเวลากลางคืน ในขณะที่งานวิเคราะห์จะเหมาะกับช่วงเช้า บางทีสำนักงานแบบเปิดโล่งอาจทำลายสมาธิ ในขณะที่ร้านกาแฟกลับช่วยเสริมสร้างสมาธิ
การค้นพบเหล่านี้ช่วยให้สามารถจัดตารางเวลาเชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติของคุณ แทนที่จะบังคับให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
แทนที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำทั่วไปอย่างไม่ลืมหูลืมตา คุณสร้างระบบที่ปรับให้เหมาะกับตัวคุณเองโดยใช้ข้อมูลจริงเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงระบบได้ตลอดเวลาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
กรอบเวลา
วิธีการเหล่านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อและวิธีการจัดตารางงานให้สอดคล้องกับรูปแบบพลังงานตามธรรมชาติและจังหวะการรับรู้
16. การจัดสรรเวลาสำหรับ ADHD
การบล็อกเวลาสำหรับ ADHDใช้บล็อกที่สั้นกว่าและยืดหยุ่นได้ พร้อมบัฟเฟอร์ในตัวเพื่อรองรับความแปรปรวนของความสนใจและป้องกันความเข้มงวดที่มักทำให้การจัดตารางแบบดั้งเดิมล้มเหลว
ช่วงเวลาแบบมาตรฐานที่ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงมักไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับสมองที่มีภาวะ ADHD แทนที่จะใช้ช่วงเวลาแบบมาตรฐาน ให้ใช้ช่วงเวลา 15 ถึง 30 นาที พร้อมช่วงพัก 5 ถึง 10 นาทีระหว่างช่วงเวลา
สิ่งนี้สร้างพื้นที่ว่างสำหรับการเปลี่ยนผ่านและรองรับความผันผวนของสมาธิตามธรรมชาติโดยไม่ทำลายตารางเวลาทั้งหมดเมื่อเกิดภาวะโฟกัสสูงหรือสมาธิหลุดลอย
แนวทางที่ปรับเปลี่ยนสำหรับ ADHD:
- สร้างประเภทบล็อกสามประเภท: ความสนใจสูง, ความสนใจปานกลาง, ความสนใจต่ำ
- จัดตารางช่วงเวลาที่ต้องใช้สมาธิสูงในช่วงที่ร่างกายตอบสนองต่อยาหรือช่วงที่ตื่นตัวตามธรรมชาติ
- สร้างความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนงานที่ติดขัดภายในวันเดียวกัน
- ใช้ตัวจับเวลาแต่ให้หยุดได้ตามจุดพักตามธรรมชาติ
- ใช้รหัสสีตามพลังงานที่ต้องการแทนประเภทของงาน
การมีระดับความสนใจที่แตกต่างกันยอมรับว่าทุกชั่วโมงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเท่ากัน ช่วงบ่ายแก่ๆ อาจเหมาะสำหรับการจัดการอีเมลที่ต้องการความสนใจน้อย ในขณะที่ช่วงเช้าเหมาะสำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
ตารางเวลาแบบภาพมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้รายการ เพราะแสดงวันเป็นบล็อกสีแทนที่จะเป็นข้อความที่ดูท่วมท้น
ความยืดหยุ่นภายในโครงสร้างนี้มอบกรอบการทำงานที่เพียงพอเพื่อให้เกิดผลผลิตได้ โดยไม่มีความกดดันที่ทำให้เกิดการต่อต้านระบบที่เข้มงวดซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดภาวะสมาธิสั้น (ADHD)
17. การทำแผนผังเวลา
การจัดตารางเวลาให้สอดคล้องกับจังหวะพลังงานตามธรรมชาติตลอดทั้งวัน ช่วยจัดงานให้ตรงกับช่วงเวลาที่สมองทำงานได้ดีที่สุด แทนที่จะบังคับให้ทำงานในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม
ติดตามระดับพลังงานของคุณเป็นรายชั่วโมงเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยให้คะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 10 พร้อมบันทึกประเภทของงานที่คุณพยายามทำ
รูปแบบต่างๆ จะเผยให้เห็นอย่างรวดเร็วว่าความคิดสร้างสรรค์ถึงจุดสูงสุดเมื่อใดเมื่อเทียบกับเวลาที่งานประจำรู้สึกว่าจัดการได้ คนส่วนใหญ่ค้นพบว่าสมมติฐานเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีประสิทธิภาพของพวกเขาผิดพลาดโดยสิ้นเชิง
รูปแบบพลังงานที่พบบ่อย:
- งานสร้างสรรค์: 2 ถึง 3 ชั่วโมงแรกหลังจากตื่นนอน
- งานวิเคราะห์: ช่วงสาย
- การประชุม: ช่วงบ่ายต้น
- งานธุรการ: ช่วงบ่ายแก่
- การวางแผน: ช่วงเย็น
เมื่อรูปแบบชัดเจนขึ้น ให้ปรับโครงสร้างตารางเวลาของคุณให้สอดคล้องกับรูปแบบเหล่านั้น
อย่าเสียพลังงานสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่สร้างสรรค์ที่สุดไปกับอีเมล อย่าพยายามวิเคราะห์เรื่องซับซ้อนในช่วงบ่ายที่ประสิทธิภาพลดลง และเก็บงานประจำไว้ทำในช่วงเวลาที่พลังงานต่ำตามธรรมชาติ
ความไม่สอดคล้องระหว่างความยากของงานกับระดับพลังงานเป็นสาเหตุหลักของปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงาน การพยายามเขียนในช่วงที่พลังงานต่ำต้องใช้ความพยายามเป็นสองเท่าแต่ได้ผลลัพธ์เพียงครึ่งเดียว
การกำหนดเวลาอย่างเหมาะสมช่วยให้มั่นใจว่างานที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เพิ่มผลผลิตของคุณโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
18. เทคนิคโฟลว์ไทม์
เทคนิคโฟลว์ไทม์ช่วยให้การทำงานดำเนินต่อไปได้ตราบใดที่สมาธิยังคงเข้มแข็ง โดยจะหยุดพักเมื่อสมาธิลดลงตามธรรมชาติเท่านั้น ไม่ใช่ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ต่างจาก Pomodoro ที่มีเวลาที่เคร่งครัด Flowtime ให้เกียรติกับจังหวะการทำงานตามธรรมชาติของคุณ. เริ่มจับเวลาเมื่อเริ่มทำงาน แต่ไม่มีจุดสิ้นสุดที่กำหนดไว้.
เมื่อความสนใจของคุณลดลงตามธรรมชาติ ให้สังเกตเวลาที่ผ่านไปและพักตามสัดส่วนที่เหมาะสม การทำงานอย่างเข้มข้น 90 นาที อาจพักได้ 20 นาที ในขณะที่ 25 นาที พักได้ 5 นาที
ความยืดหยุ่นนี้ช่วยรักษาสภาวะการไหลที่ล้ำค่าซึ่งตัวจับเวลาที่เข้มงวดจะขัดจังหวะ งานสร้างสรรค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับประโยชน์จากการขี่คลื่นแห่งแรงบันดาลใจโดยไม่มีการหยุดชะงักตามอำเภอใจ
ตัวจับเวลาจะยังคงติดตามเวลาเพื่อการตระหนักรู้ แต่จะทำงานตามจังหวะของคุณแทนที่จะควบคุมมัน
เมื่อคุณติดตามช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิตามธรรมชาติของคุณตลอดเวลา รูปแบบจะปรากฏขึ้น:
- ช่วงเช้าอาจใช้เวลา 90 นาที
- การมุ่งเน้นในช่วงบ่ายอาจจำกัดไว้ที่ 30 นาที
- ประเภทของงานที่แตกต่างกันแสดงรูปแบบที่แตกต่างกัน
- ระดับพลังงานส่งผลต่อระยะเวลา
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้สามารถวางแผนได้อย่างสมจริง โดยสอดคล้องกับจังหวะการรับรู้ตามธรรมชาติของคุณ แทนที่จะขัดแย้งกับมัน
เทคนิคนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ นักวิจัย และทุกคนที่งานต้องการการจมดิ่งอย่างลึกซึ้ง
ท้ายที่สุดแล้ว การหยุดกลางคันเมื่อกำลังจะประสบความสำเร็จเพียงเพราะเสียงนาฬิกาดังขึ้นนั้น เป็นการบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานที่ระบบเหล่านี้ตั้งใจจะส่งเสริม
19. วิธีปฏิทินย้อนกลับ
วิธีการปฏิทินย้อนกลับเริ่มต้นด้วยกำหนดเส้นตายและทำงานย้อนกลับเพื่อกำหนดเหตุการณ์สำคัญ ป้องกันอคติในแง่ดีโดยการทำให้ข้อจำกัดด้านเวลาปรากฏตั้งแต่เริ่มต้น
เริ่มต้นด้วยวันครบกำหนดสุดท้าย เพิ่มเวลาสำรอง 20% สำหรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด จากนั้นวางแผนย้อนกลับเพื่อกำหนดเส้นตายระหว่างทาง
สิ่งนี้เผยให้เห็นทันทีว่าไทม์ไลน์ของคุณมีความเป็นจริงหรือไม่ แทนที่จะต้องมาพบกับความเป็นไปไม่ได้ในวันก่อนส่งมอบ
สำหรับรายงานที่ต้องส่งในสี่สัปดาห์:
- สัปดาห์ที่ 4: ทบทวน แก้ไข และส่งงาน (พร้อมระยะเผื่อ)
- สัปดาห์ที่ 3: จัดทำร่างเสร็จสมบูรณ์พร้อมรับข้อเสนอแนะ
- สัปดาห์ที่ 2: ร่างฉบับสมบูรณ์แรกเสร็จสมบูรณ์
- สัปดาห์ที่ 1: วิจัยเสร็จสมบูรณ์, สรุปโครงร่างแล้ว
การทำงานย้อนกลับบังคับให้ประเมินความต้องการด้านเวลาอย่างซื่อสัตย์ แต่ละเป้าหมายจะถูกกำหนดตารางเวลาเป็นข้อผูกพันในปฏิทินจริง ไม่ใช่เพียงความตั้งใจที่คลุมเครือ
บัฟเฟอร์ช่วยป้องกันการล้มเหลวแบบลูกโซ่ที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เฟสใดเฟสหนึ่งทำงานนานเกินไป ปกป้องกำหนดเวลาของคุณจากปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเกี่ยวข้องหลายประการ ด้วยการเริ่มต้นจากจุดสิ้นสุด จะไม่มีสิ่งใดถูกลืมหรือประเมินค่าต่ำเกินไป
ไทม์ไลน์ภาพแสดงอย่างชัดเจนว่าแต่ละขั้นตอนต้องเสร็จสิ้นเมื่อใดเพื่อให้ทันกำหนดเวลา ช่วยขจัดความคิดแบบมหัศจรรย์ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้โครงการส่วนใหญ่ล่าช้า
20. ตัวจับเวลาโฟกัส
ตัวจับเวลาโฟกัสใช้ช่วงเวลาที่กำหนดเองซึ่งตรงกับประเภทงานเฉพาะ โดยตระหนักว่างานที่ใช้ความคิดต่างกันมีช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโฟกัสต่างกัน แทนที่จะบังคับให้ทุกงานเป็น Pomodoro 25 นาที ให้ปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับงานที่กำลังทำอยู่
การเขียนเชิงลึกอาจเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลา 90 นาทีที่สอดคล้องกับจังหวะอัลตร้าเดียน ในขณะที่การตรวจสอบโค้ดอาจถึงจุดสูงสุดที่ 45 นาทีก่อนที่ความเหนื่อยล้าจากรายละเอียดจะเกิดขึ้น การจัดการอีเมลจะยังคงกระชับที่ 15 นาทีเพื่อป้องกันการหลงทางในประเด็นย่อย
ช่วงเริ่มต้นที่แนะนำ:
- งานสร้างสรรค์: 90 นาที
- การวิเคราะห์: 60 นาที
- การเขียนโค้ด: 45 ถึง 50 นาที
- การบริหาร: 15 ถึง 20 นาที
- ระดมความคิด: 30 นาที
- การตรวจสอบ/แก้ไข: 30 ถึง 45 นาที
ทดลองใช้ระยะเวลาที่แตกต่างกันในขณะที่ติดตามคุณภาพของผลลัพธ์ ไม่ใช่แค่ปริมาณเท่านั้น ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรรักษาคุณภาพไว้ได้ตลอดจนจบก่อนที่ความเหนื่อยล้าจะเกิดขึ้น
บางงานได้รับประโยชน์จากการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในขณะที่งานอื่นๆ จะเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็วหลังจากถึงขีดจำกัด
การสร้างห้องสมุดช่วงเวลาส่วนตัวต้องใช้เวลาแต่จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า
เมื่อคุณทราบว่าข้อเสนอต้องใช้เวลา 75 นาทีในบล็อกที่มุ่งเน้น ในขณะที่อีเมลต้องการการสปรินต์ 15 นาที คุณสามารถจัดตารางเวลาได้อย่างแม่นยำ การปรับแต่งนี้เคารพวิธีการทำงานของสมองคุณจริง ๆ กับงานประเภทต่าง ๆ
21. การทำงานทีละอย่าง
การทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่างหมายถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเต็มที่โดยไม่วอกแวก รวมถึงการทำงานแบบครั้งละหนึ่งอย่างในโลกดิจิทัลด้วยการใช้แท็บเบราว์เซอร์เพียงหนึ่งแท็บ แอปพลิเคชันเพียงหนึ่งตัว และโครงการเพียงหนึ่งโครงการที่เปิดใช้งานอยู่
กฎการใช้แท็บเดียวเพียงอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก ปิดทุกอย่างยกเว้นเอกสาร เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดที่เรียบง่ายนี้ช่วยขจัดแรงจูงใจในการตรวจสอบอีเมล ข่าวสาร หรือโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ความสนใจของคุณกระจัดกระจาย
การนำไปปฏิบัติต้องอาศัยวินัยอย่างเคร่งครัด:
- เปิดแท็บเบราว์เซอร์เพียงหนึ่งแท็บในแต่ละครั้ง
- เก็บโทรศัพท์ของคุณไว้ในลิ้นชักหรือห้องอื่น
- เรียกใช้แอปพลิเคชันในโหมดเต็มหน้าจอ
- สร้างโปรไฟล์เบราว์เซอร์แยกต่างหากสำหรับประเภทงานที่แตกต่างกัน
- ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
เมื่อการวิจัยต้องการแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง ให้เปิดในหน้าต่างแยกต่างหาก คัดข้อมูลที่ต้องการลงในบันทึกของคุณ จากนั้นปิดทุกอย่างทันที
สิ่งนี้ช่วยป้องกันการสะสมของแท็บที่สร้างภาระทางความคิด แม้ในขณะที่คุณไม่ได้กำลังดูแท็บเหล่านั้นอยู่ก็ตาม
การทำงานทีละอย่างอาจรู้สึกไม่สบายในตอนแรก เพราะสมองของคุณต้องการการกระตุ้นในระหว่างที่ต้องใช้ความคิด ความไม่สบายนั้นเป็นตัวบ่งชี้ว่าเทคนิคนี้กำลังได้ผล
โดยการกำจัดทางหนี ทางออกออกไป จิตใจของคุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องมุ่งมั่นกับงานที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่
คุณภาพดีขึ้นอย่างมากในขณะที่เวลาที่ใช้ในการทำงานลดลง เนื่องจากความสนใจของคุณไม่ถูกแบ่งไปยังหลายเรื่องพร้อมกัน
วิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ์
วิธีการขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้สามารถวางแผนและดำเนินโครงการที่ซับซ้อนได้ผ่านแนวทางที่เป็นระบบ
22. วิธีการวางแผนอย่างรวดเร็ว (RPM)
RPMมุ่งเน้นผลลัพธ์ จุดประสงค์ และแผนปฏิบัติการขนาดใหญ่ แทนที่จะเป็นรายการงานแบบดั้งเดิม เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการกระทำเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่มีความหมาย
โทนี่ ร็อบบินส์ ได้พัฒนาวิธีการที่เน้นผลลัพธ์นี้ ซึ่งเปลี่ยนสิ่งที่คลุมเครือให้กลายเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย แทนที่จะระบุรายการงาน RPM ต้องการให้คุณกำหนดผลลัพธ์เฉพาะที่คุณต้องการ เหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ และทุกการกระทำที่เป็นไปได้ในการบรรลุผลลัพธ์นั้น
สำหรับแต่ละโครงการหรือเป้าหมาย:
- ผลลัพธ์: กำหนดผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้
- วัตถุประสงค์: ระบุเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงมีความสำคัญและสิ่งที่มันมอบให้
- แผนปฏิบัติการขนาดใหญ่: ระบุการกระทำที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากนั้นเลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
แทนที่จะ "เขียนรายงาน" RPM สร้างสิ่งที่ทรงพลังมากกว่า:
- ผลลัพธ์: การวิเคราะห์ไตรมาสที่ 3 แสดงการเติบโต 15% นำเสนอแก่คณะกรรมการแล้ว
- วัตถุประสงค์: จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการขยายทีม
- การดำเนินการ: ดึงข้อมูลการขาย, สัมภาษณ์หัวหน้าแผนก, สร้างภาพข้อมูล, ร่างข้อเสนอแนะ, ทบทวนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
ความชัดเจนนี้ช่วยขจัดงานที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง ทุกการกระทำเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์และวัตถุประสงค์ ป้องกันการหลงไปทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
การระดมความคิดอย่างกว้างขวางช่วยให้มั่นใจว่าคุณได้พิจารณาทุกทางเลือกก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเส้นทางหนึ่ง ซึ่งมักจะเผยให้เห็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่คุณมองข้ามไปตั้งแต่แรก
23. วิธีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม
การแบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย (Chunking)คือการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นชิ้นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้นในเชิงจิตวิทยา โดยแต่ละส่วนย่อยจะสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ไม่ทำให้เกิดความรู้สึกท่วมท้นหรือหนักเกินไป
จิตวิทยาการรู้คิดแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สามารถเก็บรักษาข้อมูลในความจำทำงานได้ 7±2 รายการ การทำงานที่เกินขีดจำกัดนี้จะทำให้เกิดความสับสนและไม่สามารถดำเนินการได้ โดยการแบ่งงานออกเป็นชิ้นย่อยๆ ที่มีงานที่เกี่ยวข้องกัน 3 ถึง 7 งาน ซึ่งแต่ละงานรู้สึกว่าสามารถทำได้ ความก้าวหน้าในการทำงานจึงเป็นไปได้
กลุ่มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะร่วมกันดังนี้:
- ใช้เวลา 2 ถึง 4 ชั่วโมงในการทำให้เสร็จ
- ผลิตผลงานที่ชัดเจน
- ยืนได้มั่นคงเพียงพอสำหรับการใช้งานหนึ่งครั้ง
- สร้างความก้าวหน้าให้เห็นได้ชัดเจน
การออกแบบเว็บไซต์ใหม่จะกลายเป็นสิ่งที่จัดการได้เมื่อถูกแบ่งออกเป็นส่วน ๆ
Chunk 1: สร้างโครงร่างสามหน้าหลัก Chunk 2: ออกแบบโทนสีและตัวอักษร Chunk 3: สร้างแบบจำลองหน้าแรก แต่ละส่วนรู้สึกว่าสามารถทำได้จริง แทนที่จะเผชิญกับ "ออกแบบเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด"
ชัยชนะทางจิตวิทยาจากการทำชิ้นงานให้เสร็จเป็นช่วงๆ สร้างแรงผลักดัน แทนที่จะทำงานเป็นสัปดาห์โดยไม่มีเส้นชัย ชิ้นงานที่แบ่งเป็นส่วนๆ จะให้ความพึงพอใจจากการสำเร็จงานอย่างสม่ำเสมอ
แนวทางนี้ช่วยคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบโดยเฉพาะ ซึ่งมักมีปัญหาในการเริ่มต้นเพราะรู้สึกว่าทั้งหมดเป็นไปไม่ได้ การเริ่มต้นทีละส่วนทำให้รู้สึกว่าทำได้ และแรงผลักดันจะเกิดขึ้นจากจุดนั้น
24. วิธีเขียนบันทึก SOAP
บันทึก SOAP จัดทำเอกสารที่มีโครงสร้างโดยใช้การสังเกตเชิงอัตวิสัย ข้อมูลเชิงวัตถุ การวิเคราะห์การประเมินผล และแผนสำหรับขั้นตอนถัดไป เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดตกหล่น
แม้ว่าจะเริ่มต้นในด้านการดูแลสุขภาพ แต่รูปแบบนี้สามารถนำไปใช้กับการประชุม การอัปเดตโครงการ หรือการบันทึกการตัดสินใจใด ๆ ได้ โครงสร้างนี้สามารถบันทึกทั้งข้อมูลที่เป็นตัวเลขและบริบทที่ข้อมูลล้วน ๆ อาจพลาดไปได้
- เชิงอัตวิสัย: ประเด็นการอภิปราย, ความคิดเห็นที่แบ่งปัน, ความกังวลที่หยิบยกขึ้นมา
- วัตถุประสงค์: ข้อมูล, ตัวชี้วัด, ข้อเท็จจริง, สิ่งที่สามารถวัดได้
- การประเมิน: การวิเคราะห์, สรุป, การสังเคราะห์ของ S และ O
- แผน: ขั้นตอนต่อไป, รายการที่ต้องทำ, กำหนดเวลา, การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
การประชุมโครงการจะชัดเจนแจ่มแจ้งด้วยโครงสร้างนี้:
- ความคิดเห็นส่วนตัว: ทีมแสดงความกังวลเกี่ยวกับระยะเวลา ลูกค้าดูวิตกกังวลเกี่ยวกับงบประมาณ
- วัตถุประสงค์: ขณะนี้ล่าช้ากว่ากำหนด 2 สัปดาห์ และเกินงบประมาณ 15%
- การประเมิน: ขอบเขตงานที่ขยายตัวจากคำขอของลูกค้าเป็นปัจจัยหลัก, ขวัญกำลังใจของทีมลดลง.
- แผนงาน: ประชุมกับลูกค้าวันอังคารเพื่อปรับความคาดหวังใหม่ เพิ่มผู้รับเหมาสำหรับงานล้น เพิ่มการประชุมประจำวันจนถึงวันเปิดตัว
รูปแบบนี้ใช้เวลาเพียงห้านาทีหลังการประชุม แต่ช่วยป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นเป็นชั่วโมงในภายหลัง โครงสร้างนี้ช่วยให้สามารถบันทึกความรู้สึก ข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ และการดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดตกหล่นเพราะกรอบงานนี้กระตุ้นให้มีการจัดทำเอกสารอย่างครอบคลุม
25. กรอบการทำงานแบบรวดเร็ว
กรอบงาน Rapidช่วยให้สามารถตัดสินใจและวางแผนได้อย่างรวดเร็วผ่านการประชุมแบบเน้นประเด็นเป็นเวลา 10 นาที โดยใช้ขั้นตอนที่มีโครงสร้าง 5 ขั้นตอน ซึ่งช่วยป้องกันการวิเคราะห์จนเกิดอาการชะงักงัน
แต่ละขั้นตอนใช้เวลาเพียงสองนาทีเท่านั้น ทำให้ต้องคิดอย่างรวดเร็ว:
- รีวิว: ตอนนี้มีอะไรอยู่บนจานบ้าง?
- ประเมิน: อะไรคือสิ่งที่มีความหมายอย่างแท้จริงในวันนี้?
- จัดลำดับความสำคัญ: จัดอันดับ 3 ถึง 5 รายการสำคัญ
- ระบุ: อะไรที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า?
- ตัดสินใจ: อะไรคือขั้นตอนแรก?
ไทม์ไลน์ที่ถูกบีบอัดนี้ช่วยลดการคิดมากเกินไปซึ่งทำให้การกระทำล่าช้า เหมาะสำหรับการวางแผนในตอนเช้าหรือการปรับแผนในตอนกลางวันเมื่อรู้สึกถูกกดดัน โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณสามารถพิจารณาทุกมุมมองได้โดยไม่ติดอยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
การตั้งเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การกำหนดเวลาสองนาทีจะบังคับให้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วแทนที่จะวิเคราะห์อย่างสมบูรณ์แบบ บ่อยครั้งที่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพเท่ากับการพิจารณาอย่างยาวนาน เพราะสามารถจับประเด็นสำคัญตามสัญชาตญาณได้
กรอบการทำงานนี้ช่วยเป็นพิเศษเมื่อเผชิญกับการตัดสินใจเล็กๆ หลายอย่างที่รวมกันแล้วทำให้ไม่สามารถก้าวหน้าได้ ในเวลาเพียง 10 นาที ความชัดเจนจะปรากฏขึ้นและการดำเนินการจะเริ่มต้นขึ้น ลองใหม่อีกครั้ง
คำถามที่พบบ่อย
เริ่มต้นด้วยเทคนิคพื้นฐานหนึ่งอย่างในหนึ่งสัปดาห์. เพิ่มเทคนิคที่สองในสัปดาห์ที่สอง. ส่วนใหญ่พบว่าเทคนิค 3-5 อย่างเหมาะสมที่สุด. มากกว่านั้นกลายเป็นระบบที่ต้องจัดการแทนที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ.
เทคนิคหลายอย่างได้ผลดีเป็นพิเศษ: การแบ่งเวลาเป็นช่วงสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) (ใช้ช่วงเวลาน้อยลง), การทำงานแบบไมโคร (งานเล็ก ๆ ที่สำเร็จเร็ว), การระบายความคิด (ลดความวิตกกังวล), และการรวมสิ่งล่อใจ (ช่วยเพิ่มแรงจูงใจ) เริ่มต้นด้วยเพียงหนึ่งเทคนิคและปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับช่วงความสนใจของคุณ
เทคนิค Flowtime ให้ความเคารพต่อจังหวะสร้างสรรค์ตามธรรมชาติ การทำแผนผังเวลาช่วยให้คุณจัดตารางงานสร้างสรรค์ในช่วงที่มีพลังงานสูงสุด การทำงานทีละอย่างช่วยขจัดสิ่งรบกวนระหว่างช่วงสร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงโครงสร้างที่เข้มงวด เช่น Pomodoro สำหรับงานสร้างสรรค์
หลายคนปรับตัวเข้ากับทีมได้ดี: Eisenhower Matrix สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของทีม, SOAP notes สำหรับการบันทึกการประชุม, Reverse Calendar สำหรับการวางแผนโครงการ, และ RPM สำหรับการปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน. ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป และได้รับการยอมรับจากทีมก่อน.
เทคนิคที่ใช้ได้ทันที (การทำงานทีละอย่าง, การเพิ่มประสิทธิภาพเล็กๆ) จะเห็นผลลัพธ์ภายในไม่กี่วัน เทคนิคที่อิงตามนิสัย (กลยุทธ์ Seinfeld, การเพิ่มนิสัย) จะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์กว่าจะรู้สึกเป็นธรรมชาติ ระบบที่ซับซ้อน (RPM, การวางแผนเวลา) ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนในการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเห็นประโยชน์อย่างเต็มที่
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จด้วยเคล็ดลับการบริหารเวลาเหล่านี้
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและการใช้เวลาของคุณไม่ได้เกิดขึ้นในทันที ใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาเทคนิคการจัดการเวลาเหล่านี้ หาวิธีที่เหมาะสมกับคุณและทดลองใช้ดู
คุณอาจจะไม่ได้เจอวิธีที่เหมาะสมในทันที แต่คุณจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวเองเสมอ
