เทคนิคการกินกบ: จากความกลัวสู่การลงมือทำ!

เคยเจอรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นจนรู้สึกท่วมท้นจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีไหม? คุณพยายามจดจ่อกับแต่ละงานในรายการแต่กลับไม่สามารถรวบรวมพลังได้ ในขณะเดียวกัน กำหนดส่งงานก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ทำให้คุณรู้สึกเครียดและเหนื่อยล้า
หากคุณเคยรู้สึกเช่นนั้นมาก่อน ขอให้รู้ไว้ว่าความช่วยเหลืออยู่ใกล้แค่เอื้อม เรามีวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเอาชนะสถานการณ์ที่ดูน่ากลัวเช่นนี้ นั่นคือเทคนิค "กินกบตัวแรก"
เทคนิค "กินกบก่อน" เป็นวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรการผัดวันประกันพรุ่ง! ให้เราแนะนำคุณเกี่ยวกับเทคนิค "กินกบก่อน" และวิธีที่คุณสามารถใช้มันเพื่อเปลี่ยนวันของคุณจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบและมีประสิทธิผล
เทคนิคการกินกบก่อนมื้อเช้าคืออะไร?
Eat The Frog คือ วิธีการจัดลำดับความสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพ ที่ส่งเสริมให้ผู้คนเลือกทำงานที่ยากที่สุดก่อน
เป้าหมายคือการระบุภารกิจที่ท้าทายหนึ่งอย่างในแต่ละวัน (กบ) และทำให้สำเร็จ (กินมัน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า; จากนั้นคุณก็พร้อมสำหรับวันที่มีประสิทธิผล หากคุณมีงานเร่งด่วนสองงาน ให้ระบุงานที่มีความสำคัญมากกว่า หรือกบตัวใหญ่กว่า และจัดการกับมันก่อน
แนวทางนี้ช่วยต่อต้านความอยากที่จะเลื่อนงานใหญ่และงานสำคัญออกไป หลังจากทั้งหมด ยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไร งานเหล่านั้นก็จะยิ่งดูหนักหนาสาหัสมากขึ้น—บางครั้งถึงขั้นที่คุณไม่อยากเผชิญหน้ากับมันเลย!
เทคนิค "กินกบก่อน" ช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจและทำให้คุณมีทัศนคติเชิงบวกเพื่อให้คุณสามารถคว้าโอกาสในวันนั้นได้
ประวัติของเทคนิคกินกบก่อนเริ่มงาน
ที่มาของวิธีการ "กินกบก่อน" นั้นค่อนข้างคลุมเครือ แต่เราได้สืบค้นข้อมูลมาบ้างแล้ว
เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า นักเขียนชาวฝรั่งเศส นิโกลาส ชามฟอร์ ได้เขียนไว้ในช่วงทศวรรษ 1790 ว่า:
M. de Lassay ชายผู้ใจกว้างมาก แต่มีความรู้เกี่ยวกับสังคมอย่างลึกซึ้ง กล่าวว่าเราควรกลืนคางคกทุกเช้า เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองต่อความขยะแขยงที่ต้องเผชิญตลอดทั้งวัน เมื่อเราต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคม
Translated from French to English
บางคนเชื่อว่านักเขียนชาวอเมริกัน มาร์ค ทเวน เคยกล่าวอะไรที่คล้ายกันนี้โดยมีเชิงอรรถเพิ่มเติมว่า:
ถ้าคุณต้องกินกบ อย่ามองมันนานเกินไป ถ้าคุณต้องกินกบสองตัว อย่ากินตัวที่เล็กกว่าก่อน
ไม่ว่าจะทางใดก็ตาม แก่นแท้ของคำพูดเหล่านี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ข้ามมาถึงปี 2001 เมื่อผู้เขียนด้านการพัฒนาตนเอง ไบรอัน เทรซี ได้ทำให้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพนี้เป็นที่รู้จักในหนังสือของเขา Eat That Frog! เขาได้ขยายแนวคิดและแบ่งปันกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อใช้ชีวิตตามอุดมการณ์นี้ จนถึงปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นแนวหน้าในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงาน
แนะนำการอ่าน: กินกบตัวนั้นซะ! โดย ไบรอัน เทรซี่
หนังสือ Eat That Frog! โดย Brian Tracy เป็นหนังสือที่สั้น กระชับ และตรงประเด็น พร้อมด้วยเคล็ดลับเฉพาะเจาะจงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งใครก็สามารถนำไปใช้ได้ นี่คือสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Eat That Frog!:
- เรียบง่ายแต่ทรงพลัง: อุปมาเรื่อง 'กินกบตัวแรก' นั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะลืมได้ง่าย ๆ มันเป็นเทคนิคที่ชัดเจน จำง่าย และทรงพลังในการจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน
- เอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง: เทรซี่แบ่งปันมุมมองเชิงจิตวิทยาเกี่ยวกับการผัดวันประกันพรุ่ง พร้อมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อเอาชนะอุปสรรคนี้
- ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: แม้ว่าหนังสือเล่มนี้จะสำรวจแนวคิดทางทฤษฎีบางประการ แต่ Tracy ก็ได้แทรกขั้นตอนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพ ABCDE หรือการจัดเวลาเพื่อบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ(ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในบางโครงการ!)
- อ่านง่ายและรวดเร็ว: ยอมรับกันเถอะว่า หนังสือพัฒนาตนเองหรือหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพบางเล่มนั้นยืดยาวและเทศนาเกินไป ถ้าคุณรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะอ่านหนังสือทั้งเล่ม คุณจะยังอ่านเกี่ยวกับเรื่องการผัดวันประกันพรุ่งอยู่หรือเปล่า? ด้วยเหตุนี้ คุณจะชอบความกระชับของหนังสือเล่มนี้ หนังสือเพียง 120 กว่าหน้าผ่านไปอย่างรวดเร็ว
มันเป็นทางออกที่แก้ปัญหาได้ทุกอย่างหรือไม่? อาจจะไม่ใช่. ท้ายที่สุดแล้ว คุณต้องยังคงมุ่งมั่นที่จะกินกบ. ดังนั้น คุณจะต้องมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน. แต่มันเป็นคู่มือที่ดีที่จะพาคุณไปถึงจุดนั้น.
คุณจะพบคำคมจากหนังสือเล่มนี้อยู่ตลอดทั้งบล็อกนี้ คำคมเหล่านี้ทรงพลังและให้ข้อคิด และหวังว่าจะสร้างความประทับใจให้กับคุณ
หลักการพื้นฐานของเทคนิคกินกบก่อน
วิธีการกินกบสามารถสรุปได้เป็นหลักการสำคัญดังต่อไปนี้:
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: Eat The Frog เป็นเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ ดังนั้น ลาก่อนรายการสิ่งที่ต้องทำแบบไร้ระเบียบ! ระบุงานที่สำคัญที่สุด—งานเดียว—กบตัวใหญ่และน่าเกลียดที่สุดที่ดูดซับสมาธิและความสนใจทั้งหมดของคุณ จากนั้น หายใจลึกๆ และจัดการกับมันก่อน เมื่อคุณผ่านงานที่ยากไปแล้ว งานที่เหลือในรายการจะรู้สึกง่าย ลื่นไหล เหมือนบีบมะนาว
ถ้าคุณต้องกินกบสองตัว ให้กินตัวที่ขี้เหร่ที่สุดก่อน นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพูดว่าถ้าคุณมีงานสำคัญสองอย่างที่ต้องทำ ให้เริ่มจากงานที่ใหญ่ที่สุด ยากที่สุด และสำคัญที่สุดก่อน
- การเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง: คุณต้องเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งเพื่อจัดการกับสิ่งที่ยากที่สุดก่อน เมื่อคุณต่อสู้กับความอยากที่จะเลื่อนงานออกไป คุณจะกำจัดความหวาดกลัวที่คอยรบกวนคุณตลอดทั้งวัน คิดเสียว่ามันเหมือนกับการดึงพลาสเตอร์ออกอย่างรวดเร็ว ความไม่สบายใจเพียงชั่วขณะจะตามมาด้วยความโล่งอกอย่างแท้จริง ตอนนี้คุณจะมีพลังทางจิตใจที่จำเป็นในการจัดการกับงานอื่นๆ ได้
- สร้างแรงผลักดัน: เมื่อคุณกินกบตัวหนึ่งเข้าไปแล้ว คุณจะหยุดแค่ตัวเดียวไม่ได้ (แน่นอนว่ากบในที่นี้หมายถึงงานที่สำคัญ) ความรู้สึกปลื้มปีติทางจิตใจที่ได้ทำภารกิจยากๆ สำเร็จ จะช่วยสร้างแรงผลักดันที่ไม่มีอะไรเทียบได้ มันจะสร้างบรรยากาศเชิงบวกให้กับทั้งวัน หรือแม้แต่ทั้งโครงการ ทำให้งานอื่นๆ ดูไม่น่ากลัวอีกต่อไป เป้าหมายคือการต่อยอดแรงผลักดันนี้ ขณะที่คุณเดินหน้าทำภารกิจเล็กๆ น้อยๆ ต่อไป
- การรักษาสมาธิ: การกินกบไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นหรือถูกเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย คุณต้องมุ่งมั่นกับงานสำคัญเพียงอย่างเดียวจนกว่าจะเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ กบตัวอื่นๆ จะร้องเสียงดังจากทุกทิศทางและเรียกร้องความสนใจจากคุณ สร้างความต้านทานทางจิตใจเพื่อจดจ่อกับกบตัวเดียวบนจานของคุณให้เต็มที่ ส่วนที่เหลือจะต้องรอ
- การจัดการเวลา:ในฐานะกลยุทธ์การจัดการเวลา คุณต้องมีความเป็นจริงเกี่ยวกับเวลาที่คุณจะใช้ในการกินกบตัวนั้น เรียนรู้วิธีการจัดตารางวันของคุณเพื่อให้คุณยึดมั่นในสิ่งสำคัญโดยไม่ประเมินค่าต่ำเกินไปหรือรู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับเวลา
- การรักษาความสม่ำเสมอ: ไม่มีใครกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกินกบได้ในชั่วข้ามคืน มันต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หรืออาจนานถึงหลายเดือนในการฝึกฝนเพื่อระบุงานที่สำคัญ, ละเลยข้อความที่เข้ามา, สร้างตารางเวลาที่เป็นไปได้, รักษาแรงผลักดัน, เป็นต้น แต่ยิ่งคุณทำมันมากเท่าไหร่ คุณก็จะเก่งขึ้นเท่านั้น ผ่านความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ มันจะกลายเป็นเหมือนธรรมชาติที่สองของคุณในไม่ช้า ดังนั้น จงทำต่อไปแม้ว่าจะต้องใช้เวลา
กฎ: การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับความสำเร็จในทุกสาขา
ใครควรกินกบ?
เราจะสั่งให้คุณทานยาตื่นเช้าแบบกินกบ หากคุณ:
- ต้องการหยุดการผัดวันประกันพรุ่ง
- ทำงานได้มากมายแต่ไม่กระทบกับงานที่มีความสำคัญสูงและผลกระทบสูง
- รู้สึกยากที่จะยึดติดกับระบบหรือกิจวัตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- มีปัญหาในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในแต่ละช่วงเวลา
- รู้สึกท่วมท้น ตัดสินใจไม่ได้ หรือรู้สึกติดขัดเมื่อเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
หนึ่งในการใช้เวลาที่แย่ที่สุดคือการทำบางสิ่งให้ดีที่สุดทั้งที่มันไม่จำเป็นต้องทำเลย
วิธีกินกบ?
ดังนั้น ตอนนี้คุณเข้าใจหลักการสำคัญเบื้องหลังเทคนิค "กินกบก่อน" แล้ว และว่าคุณควรใช้วิธีนี้หรือไม่ ซึ่งนำเราไปสู่คำถามถัดไป—แล้วเราจะกินกบนั้นได้อย่างไรกันแน่?
นี่คือคู่มือสามขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการเริ่มต้นใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา:
ขั้นตอนที่ 1: การระบุงาน
ก่อนอื่น คุณต้องระบุตัวกบให้ได้ นี่คือภารกิจที่ท้าทายและสำคัญที่สุดในรายการสิ่งที่ต้องทำของวันนี้ อย่างไรก็ตาม มันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดเสมอไป กบในอุดมคติคือ การสมดุลระหว่างความสำคัญ ความเร่งด่วน และความซับซ้อน ดังนั้น มองหาภารกิจที่ยากซึ่งต้องการความมุ่งมั่นและพลังงานมากขึ้น และมีผลกระทบเชิงบวกแบบโดมิโนต่อวันของคุณ นอกจากนี้ ให้ระวังงานหนึ่งที่มีแนวโน้มจะถูกเลื่อนออกไปมากที่สุด
นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามตัวเองได้ในขณะทบทวนรายการงานประจำวันเพื่อระบุงานที่ยากนี้:
- งานใดต่อไปนี้รู้สึกเหมือนเป็นการต่อสู้มากที่สุด?
- งานใดหากทำเสร็จก่อนจะมีผลกระทบเชิงบวกมากที่สุดต่อวันหรือโครงการของคุณ?
- หากไม่ทำภารกิจใดไว้ จะทำให้คุณเกิดความเครียดหรือวิตกกังวลมากที่สุดในภายหลัง?
- งานใดที่ต้องใช้ความชัดเจนทางความคิดและความตั้งใจสูงสุด?
- งานใดที่คุณมีแนวโน้มที่จะผัดวันประกันพรุ่งมากที่สุดตลอดทั้งวัน?
- งานใดที่สอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับเป้าหมายหลักของคุณในวันนี้?
หากคุณยังติดอยู่กับงานมากมาย ให้สร้างรายการงานที่มีความสำคัญลำดับไว้ รายการที่อยู่บนสุดคือ 'กบ' ของคุณ จำกัดตัวเองไว้ที่กบเพียงตัวเดียวต่อวัน จำไว้ว่า ความมุ่งมั่นคือกุญแจสำคัญที่นี่ดังนั้นให้เรียนรู้ที่จะลดความสำคัญของงานที่คุณสามารถทำได้
ทุกคนต่างก็ผัดวันประกันพรุ่ง ความแตกต่างระหว่างผู้ที่มีผลงานสูงกับผู้ที่มีผลงานต่ำนั้น ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาเลือกที่จะผัดวันประกันพรุ่ง
นี่คือตัวอย่างสั้น ๆ ที่จะพาคุณผ่านกระบวนการในการระบุตัวกบ
ลองนึกภาพว่าคุณมีงานนำเสนอที่ต้องส่งพรุ่งนี้ แน่นอนว่าการสรุปสไลด์อาจจะเป็นงานที่เร่งด่วนที่สุด อย่างไรก็ตาม คุณรู้สึกหนักใจกับการเขียนประโยคเปิดเรื่อง ท้ายที่สุดแล้ว ประโยคเปิดเรื่องคือสิ่งที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและกำหนดโทนของการนำเสนอทั้งหมด ดังนั้น นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องเริ่มต้นด้วย
ขั้นตอนที่ 2: การดำเนินการตามงาน
ตอนนี้ที่คุณจับกบได้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะกินมันซะ!
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้การกินกบเป็นไปอย่างทนทานขึ้น:
- แค่เริ่มต้น: บางครั้ง การเริ่มต้นคือส่วนที่ยากที่สุด (เราทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว) อย่าคิดมากเกินไป อย่าเครียดกับมัน และอย่าลังเลในตัวเอง แค่หายใจลึกๆ แล้วลงมือทำเลย
งานที่มีคุณค่ามากที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวัน มักจะเป็นงานที่ยากและซับซ้อนที่สุด แต่ผลตอบแทนและรางวัลจากการทำงานเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้นอาจมหาศาล
- ฝึกการแบ่งเวลา: ลองแบ่งเวลาช่วงแรก ๆ ของตารางงานประจำวันเพื่อจัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกในตอนเช้า กลยุทธ์การจัดการเวลานี้จะช่วยให้คุณมีพลังงานสูงสุดและความตั้งใจที่ไม่ถูกรบกวนในการทุ่มเทให้กับงานที่สำคัญ
- แบ่งงานออกเป็นส่วนๆ: แค่เพราะมันเป็นกบ ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกินมันทั้งตัวในคราวเดียว! การแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆ ที่จัดการได้ จะช่วยให้รู้สึกว่าไม่หนักหนาเกินไป การบรรลุเป้าหมายย่อยๆ จะช่วยให้คุณมีสมาธิและมีแรงจูงใจในการเดินหน้าต่อไป
- ลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด: เราไม่สามารถเน้นย้ำเรื่องนี้ได้มากพอ! ปิดการแจ้งเตือนทั้งหมด ปิดแท็บที่ไม่จำเป็นบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลิกทำหลายอย่างพร้อมกัน คุณต้องการให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับการจัดการงานที่สำคัญที่สุด
- เตรียมพร้อม: คุณคงไม่เข้าสู่สนามรบโดยไม่มีอาวุธ แล้วทำไมสิ่งต่างๆ ที่นี่ถึงควรแตกต่างออกไป? ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการกินกบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้คุณกินกบได้ง่ายขึ้น
เมื่อทุกอย่างถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบและเรียงตามลำดับ คุณจะรู้สึกอยากทำงานมากขึ้น
จำไว้ว่า การเริ่มต้นด้วยงานใหญ่ ๆ อาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ แต่เมื่อคุณเอาชนะมันได้ คุณจะมีพลังทางจิตใจและความมุ่งมั่นที่จะผ่านงานอื่น ๆ ไปได้!
กลับมาที่ตัวอย่างที่คุณต้องทำงานกับการนำเสนอของคุณ คุณได้ค้นพบว่า การเขียนบรรทัดแรกจะเป็นกบที่คุณต้องกินก่อน นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้
อย่ารอให้แรงบันดาลใจมาหาคุณเอง นั่งอยู่หน้าหน้ากระดาษเปล่าและให้เวลาตัวเอง 30 นาทีเต็ม—ไม่มีอีเมล ไม่มีโซเชียลมีเดีย ไม่มีอะไรทั้งนั้น แค่เตรียมบทความหรือคำคมเกี่ยวกับหัวข้อการนำเสนอไว้ใกล้ๆ เพื่อจุดประกายความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ
เมื่อคุณอบอุ่นร่างกายแล้ว ให้บังคับตัวเองให้คิดหาประโยคเปิดเรื่อง—เทรซี่เรียกมันว่าประสิทธิภาพแบบบังคับ จดตัวเลือกของคุณลงไปและปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลออกมา คุณจะเจอประโยคที่ใช่ในไม่ช้า
ขั้นตอนที่ 3: ล้างและทำซ้ำ
คุณต้องพัฒนาความชอบในการกินกบเสียก่อน ท้ายที่สุดแล้ว ใครจะชอบเริ่มต้นกับงานใหญ่ที่ยุ่งยากกันล่ะ?
ยิ่งคุณฝึกฝนการระบุและจัดการกับ "กบ" มากเท่าไร คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นในการจัดลำดับความสำคัญของงาน การบริหารเวลา และการเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่ง นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อ รักษาความสม่ำเสมอ:
- จดบันทึก 'กบ' ของคุณและวิธีที่คุณเอาชนะพวกมัน การบันทึกนี้ช่วยติดตามความก้าวหน้า รักษาแรงจูงใจ และช่วยเอาชนะกบตัวอื่นๆ
- ให้รางวัลตัวเองหลังจากกินกบเสร็จแล้ว การเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณจะช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีและเป็นแรงจูงใจให้ก้าวต่อไป
- ฝึกความเมตตา มีบางวันที่คุณอาจล้มเหลวในการกินกบตัวนั้น—บอกตัวเองว่านั่นไม่เป็นไร การคงความเมตตาและความอดทนเป็นแรงจูงใจสำคัญ
เมื่อใดก็ตามที่คุณหยุดพยายามที่จะพัฒนาตัวเอง คุณก็จะยิ่งแย่ลง
นี่เป็นเพียงไม่กี่สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อสร้างนิสัยการกินกบ เราจะแบ่งปันเคล็ดลับเพิ่มเติมในภายหลังเกี่ยวกับวิธีที่คุณจะเก่งขึ้นในการจัดการกับงานใหญ่เหล่านั้น
ประโยชน์ของเทคนิคกินกบก่อน
วิธีการกินกบก่อนมื้อเช้า (Eat The Frog) มีประโยชน์หลายประการที่อาจเกิดขึ้นได้. นี่คือบางข้อที่สำคัญ:
การทำงานเชิงกลยุทธ์
เพื่อจัดการกับงานที่ยากที่สุดก่อน คุณจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่งานที่อยู่ตรงหน้าอย่างเต็มที่ วิธีการเช่นนี้ช่วย สร้างนิสัยการทำงานอย่างลึกซึ้ง ที่คุณมุ่งเน้นไปที่งานเพียงอย่างเดียวและทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง นิสัยการทำงานอย่างลึกซึ้งนี้ช่วยกำหนดบรรยากาศของวันและป้องกันสิ่งรบกวนไม่ให้เข้ามา
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
การเอาชนะงานที่ยากที่สุดในช่วงเวลาทำงานตอนเช้าจะทำให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จมากขึ้น ในขณะเดียวกัน มันยัง ช่วยปลดปล่อยพื้นที่ในสมอง และกระตุ้นให้คุณมีแรงผลักดันในการจัดการงานที่เหลือในแต่ละวัน สิ่งที่คุณต้องทำคือรักษาแรงผลักดันนี้ไว้ แล้วคุณจะมีวันที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพโดยไม่ต้องออกแรงมาก แม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกเลย คุณก็ยังได้ทำสิ่งที่ยากที่สุดไปแล้ว—การกินกบ!
ลดการผัดวันประกันพรุ่ง
การต่อสู้กับการผัดวันประกันพรุ่งคือจุดประสงค์หลักของเทคนิค "กินกบตัวแรก" เมื่อคุณเผชิญหน้ากับงานที่น่ากลัวหรือหนักหนาสาหัสที่สุดโดยตรง คุณจะมีแนวโน้มที่จะเลื่อนงานอื่นๆ ในรายการสิ่งที่ต้องทำน้อยลง เทคนิคนี้ช่วยเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและลดผลกระทบของมันต่อตารางเวลาทั้งหมดของคุณ!
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หากการจัดการเวลาไม่ใช่จุดแข็งของคุณ วิธี "กินกบก่อน" จะช่วยปรับทักษะนี้ให้ดียิ่งขึ้น เริ่มต้นด้วยการประมาณเวลาที่ใช้ในการกินกบ ซึ่งก็คือสิ่งที่ใช้เวลามากที่สุดในวันนั้น การคิดคำนวณนี้ร่วมกับการจัดลำดับความสำคัญเชิงรุก จะทำให้คุณจัดการตารางเวลาได้ดีขึ้น
ความรู้สึกในการควบคุม
ทุกคนชอบที่จะควบคุมสิ่งต่าง ๆ ที่ทำงานให้เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงตารางเวลาและรายการงานของคุณด้วย การกินกบก่อนจะทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งผู้ควบคุมเกม ท้ายที่สุดแล้ว คุณจะได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนซึ่งต้องการความสนใจอย่างเต็มที่จากคุณ การทำเช่นนี้ช่วยจัดโครงสร้างกระบวนการวางแผนประจำวันของคุณ การควบคุมสิ่งต่าง ๆ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือจัดสรรทรัพยากรใหม่ได้ตามปริมาณงานและความพร้อมใช้งาน
ความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม
การกินกบเป็นวิธีที่ดีในการเพิ่มอารมณ์ให้ดีขึ้น อย่างแรก การทำภารกิจที่สำคัญที่สุดให้เสร็จจะทำให้คุณ รู้สึกประสบความสำเร็จ ต่อมา มันช่วยให้คุณวางแผนล่วงหน้าและควบคุมสถานการณ์ได้ ที่สำคัญที่สุด การเอาชนะสิ่งที่ยากที่สุดจะขจัดความวิตกกังวลหรืออุปสรรคทางจิตใจอื่นๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับงานหรือโครงการนั้น เมื่อคุณกลืนกบลงไป คุณจะสังเกตเห็นว่าความคิดต่างๆ ไหลออกมาจากคุณอย่างไร และมันง่ายขึ้นมากในการทำงานให้เสร็จ!
การตัดสินใจที่เฉียบคมยิ่งขึ้น
การขาดสมาธิและความชัดเจนเป็นสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงาน พวกมันสามารถขัดขวางกระบวนการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตัดสินใจที่จะกินกบเสียก่อน คุณได้สำรองพลังงานทางจิตใจ สมาธิ และความชัดเจนไว้สำหรับงานใหญ่แล้ว และได้เริ่มมอบหมายงานที่ไม่สำคัญเท่าออกไป เมื่อสิ่งเหล่านั้นพ้นไปแล้ว การจัดการกับสิ่งอื่น ๆ ด้วยจิตใจที่เฉียบคมจะง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยิ่งคุณฝึกฝนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งเก่งขึ้นในการระบุปัญหาสำคัญและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นในทุกๆ วัน
สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น
การกินกบเป็นนิสัยที่ดีเยี่ยมที่ช่วยสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างลงตัว การทำงานประจำวันให้เสร็จตรงเวลาและตามกำหนดการ จะทำให้คุณมีโอกาสนำงานกลับบ้านน้อยลง นอกจากนี้ เรายังได้กล่าวถึงแล้วว่ามันช่วยยกระดับอารมณ์ ดังนั้นคุณจะเครียดหรือวิตกกังวลน้อยลง และมีแรงจูงใจมากขึ้น
เคล็ดลับในการนำวิธี "กินกบก่อน" ไปปฏิบัติ
การทดลองใช้เทคนิค "กินกบก่อน" อาจให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า นี่คือเคล็ดลับและเทคนิคที่มีคุณค่าซึ่งก้าวไปไกลกว่าพื้นฐาน เพื่อให้วิธีนี้ได้ผลอย่างแท้จริง:
- ระวัง กบในคราบ บางครั้งแม้แต่ภารกิจที่ง่ายที่สุดก็อาจเป็นกบที่ซ่อนอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่ภารกิจที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การเขียนอีเมลเพื่อขอข้อมูลสำคัญอาจกลายเป็นกบที่คาดไม่ถึง แทนที่จะทำงานรายงานที่ต้องพึ่งพาข้อมูลนั้น
- กระบวนการแบบกลุ่ม กบ. วิธีนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดการกับโครงการหรือปัญหาหลาย ๆ อย่างที่ต้องการทักษะหรือความคิดที่คล้ายกัน. การรวมกลุ่มพวกมันเข้าด้วยกันช่วยสร้างกระบวนการทำงานที่สามารถเข้าถึงภาวะการทำงานลึกที่มุ่งเน้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ตามลำดับและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด
- ใช้ 'เคล็ดลับ 5 นาที' เมื่อคุณรู้สึกท่วมท้นกับงานที่ยาก เทคนิคนี้จะบังคับให้คุณมุ่งมั่นทำงานนั้นเพียงห้านาที บ่อยครั้ง นั่นคือแรงผลักดันที่คุณต้องการเพื่อเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและสร้างแรงผลักดัน
- เราเคยพูดถึงการกินกบตัวเป็นๆ เป็นสิ่งแรกในตอนเช้า—นั่นอาจได้ผลถ้าคุณเป็นคนตื่นเช้า แต่ไม่ใช่ความจริงสำหรับทุกคน เราทุกคนมีช่วงเวลาของวันที่ยอดความตั้งใจและพลังงานของเราอยู่ในจุดสูงสุด ระบุช่วงเวลาที่คุณสามารถกินกบตัวนี้ได้และ ใช้ประโยชน์จากรูปแบบพลังงานตามธรรมชาติของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- อย่ากังวลกับผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว บางครั้งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้คุณเสียสมาธิกับพฤติกรรมหรือนิสัยที่ดีได้ ให้คุณเฉลิมฉลองสิ่งเหล่านี้เช่นกันเพื่อ เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร
ClickUp จะช่วยให้คุณจัดการเรื่องยากก่อนได้หรือไม่?
การเอาชนะเจ้าตัวกบที่น่ากลัวเหล่านั้นอาจทำให้เหนื่อยล้าได้ แต่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณผ่านมันไปได้! นี่คือวิธีการ:
การจัดการงาน
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่ทรงพลัง
จำได้ไหมว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ที่จะ จัดลำดับความสำคัญของงานและลดลำดับความสำคัญของงาน ในขณะที่ใช้เทคนิคนี้? มันเป็นเรื่องง่ายมากด้วยClickUp Tasks คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpได้เพียงไม่กี่คลิกเพื่อระบุงานที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว ธงลำดับความสำคัญเหล่านี้จะวางงานไว้ที่ด้านบนสุดของรายการงานของคุณ จ้องมองคุณและเตือนให้คุณจัดการมันเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า
โครงสร้างการแบ่งงาน
ClickUp ทำให้การเตรียมกบก่อนกินง่ายขึ้น แทนที่จะกลืนคำใหญ่จนสำลัก คุณสามารถแบ่งมันเป็นคำเล็กๆ ที่จัดการได้ง่ายขึ้น—งานย่อย สร้างรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละงานย่อยและจับคู่กับการจัดสรรทรัพยากรอย่างชาญฉลาด ด้วยวิธีนี้ คุณจะพร้อมทุกอย่างเมื่อถึงเวลาพิชิตงานนั้น
การแบ่งเวลา
ยอมรับกันเถอะ: เราทุกคนต่างก็ชอบเลื่อนดูโซเชียลมีเดียแบบไม่หยุดหย่อน! แต่ ClickUp คือผู้รักษาประตูที่คอยป้องกันสิ่งรบกวนไม่ให้เข้ามาในโซนโฟกัสของคุณ ใช้ ClickUp เพื่อวางแผนประเมินเวลาที่สมจริงว่าคุณจะใช้เวลาเท่าไรในการจัดการกับงานที่ยากที่สุดของคุณ เมื่อคุณมีความชัดเจนแล้ว ให้กำหนด ช่วงเวลาเฉพาะ ในตารางเวลาของคุณและลงมือจัดการงานนั้นโดยไม่มีการขัดจังหวะใดๆ
การทำงานร่วมกัน
ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมอบหมายงาน แบ่งปันโครงการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมทีมได้ ซึ่งช่วยจัดการกับงานที่ยากซึ่งอาจต้องอาศัยความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการระดมความคิดผ่านการแชทใน ClickUpหรือการวาดภาพแนวคิดบนกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบใน ClickUp แพลตฟอร์มนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน การสื่อสารที่มีจุดมุ่งหมายเช่นนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดการงานที่ยากได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จสำหรับคุณและทีมของคุณ
แม่แบบที่ปรับแต่งได้
ClickUp มีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งเปลี่ยนเกมได้อย่างแท้จริงเทมเพลตการบล็อกเวลาเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตสำหรับมืออาชีพที่ยุ่งมาก
มีเทมเพลต ClickUp Schedule Blockingที่คุณสามารถใช้เพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณได้—รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน มันช่วยให้คุณทำงานได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด คุณมีสถานะที่กำหนดเองสี่ประเภทเพื่อติดตามงานแต่ละงานและเพิ่มรายละเอียดเช่น สถานที่ ประเภท ฯลฯ โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณยังสามารถใช้มุมมองแบบฟอร์มการจัดตารางเวลาเพื่อสร้างตารางเวลาที่เป็นจริงสำหรับตัวคุณเองได้อีกด้วย
ยังมีเทมเพลตการจัดการงาน ClickUpที่คุณสามารถใช้ร่วมกับทีมของคุณเพื่อมองเห็นปริมาณงาน จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำงานร่วมกันข้ามทีมได้อีกด้วย คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองแบบไดนามิกหกแบบเพื่อดูงานของคุณในรูปแบบรายการ กระดาน ไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ระบบจะแบ่งงานที่ต้องทำออกเป็นสามรายการ ได้แก่ รายการที่ต้องดำเนินการ แนวคิด และงานที่ยังไม่ได้ทำ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่แต่ละส่วนได้ทีละอย่าง
นอกจากนี้ ยังมีClickUp Getting Things Done Framework ซึ่งช่วยให้คุณวางแผนวันของคุณได้อย่างชัดเจน โดยคุณสามารถจดบันทึกไอเดีย ความคิด และงานที่ต้องทำลงไป แล้วจัดระเบียบเพื่อทำงานให้เสร็จ! นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเอกสารหรือไวท์บอร์ดเพื่อจดบันทึกไอเดียของคุณ!
คลิกอัพ เบรน
ไม่ใช่การพูดเกินจริงเลย—คุณจะรักการมีClickUp Brainเป็น ผู้ช่วยส่วนตัว ของคุณ มันเป็นทรัพย์สินสำหรับการนำเทคนิค Eat The Frog มาใช้ ตั้งแต่การกำหนดตารางงานตามความสำคัญไปจนถึงการบล็อกตารางเวลาเพื่อจัดการงานสำคัญ—ClickUp Brain สามารถทำได้ทั้งหมด มันยังสามารถแปลการสนทนา การประชุม และเอกสารให้เป็นงานที่ทำได้จริง ทำให้งานของคุณง่ายขึ้นมาก เรียกมันว่าผู้จัดการโครงการขนาดเล็กได้เลย เพราะมันกำลังจะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น มาก!
เปลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่งให้กลายเป็นประสิทธิภาพด้วยเทคนิคกินกบตัวแรก
แม้ว่าอุปมาเรื่องกบอาจจะฟังดูไม่น่ากิน แต่เทคนิค "กินกบก่อน" นั้นวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับประสิทธิภาพการทำงาน บางคนอาจถึงกับบอกว่ากบคืออาหารเช้าของแชมเปี้ยนเลยทีเดียว
"กินกบก่อน" เป็นแนวคิดที่ง่ายแต่มีผลกระทบอย่างมาก และใครก็ตามสามารถใช้ได้ ตั้งแต่เด็กนักเรียนที่วุ่นวายไปจนถึงนักธุรกิจที่ยุ่งมาก สิ่งที่คุณต้องการคือความเต็มใจที่จะทำภารกิจที่ยากที่สุดก่อน และแรงผลักดันที่จะทำให้สำเร็จ แน่นอนว่าความช่วยเหลือเล็กน้อยจากเครื่องมือเช่น ClickUp จะช่วยให้คุณเดินทางไปได้ไกลขึ้น
เราได้กล่าวไปแล้วหรือยังว่าคุณสามารถเริ่มต้นใช้ ClickUp ได้ฟรี?สมัครบัญชีฟรีและดูด้วยตัวคุณเอง!