5 สิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานและวิธีเอาชนะมัน

เมื่อผู้คนนึกถึง "ตัวทำลายประสิทธิภาพ" ในปัจจุบัน พวกเขามักจะนึกถึงสิ่งรบกวนจากภายนอก
ไม่ใช่ ไมเคิล ไมเออร์ส ที่แอบอยู่หลังผ้าปูที่นอนของคุณ—คิดถึงสิ่งที่น่าดึงดูดมากกว่า เช่น การมีเพื่อน ความบันเทิง และแหล่งข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือคุณตลอดเวลา หรือการที่ลูกๆ ของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง) ต้องการความสนใจจากคุณพอดีตอนที่คุณกำลังมีสมาธิ
แต่แล้วจะเป็นอย่างไรหากคุณกำจัดสิ่งรบกวนทั้งหมด คาดเข็มขัดตัวเองไว้กับเครื่องจักร และยังคงรู้สึกเหมือนเสียเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์?
นั่นเป็นเพราะตัวการร้ายที่แอบทำลายประสิทธิภาพการทำงานที่แท้จริงไม่ได้ซ่อนตัวอยู่รอบตัวคุณ แต่เป็นสายโทรศัพท์ที่ดังขึ้นจากภายในบ้านต่างหาก
แต่อย่าเพิ่งตื่นตระหนก—นั่นหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปไหนไกลเพื่อจัดการกับมัน!
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของนิสัยบางอย่างที่คอยบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และวิธีเอาชนะนิสัยเหล่านั้นอย่างถาวร
1. ความไม่มั่นใจในตนเอง
การใช้เวลามากมายไปกับการกังวลว่าคุณ สามารถ ทำบางสิ่งได้หรือไม่ ก็เท่ากับเป็นการให้คำตอบกับตัวคุณเองแล้ว: คุณจะไม่ทำอะไรสำเร็จเลยหากมัวแต่คิดว่าจะทำ หรือกังวลว่าคุณทำได้หรือไม่
ความสงสัยในตัวเองแฝงตัวมาในรูปแบบของการปกป้องตัวเอง—คำสำคัญคือ "แฝงตัว" เมื่อคนที่สงสัยในตัวเองเริ่มถอยกลับเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยเมื่อเผชิญกับงานใหญ่ พวกเขามักลืมไปว่าการเติบโต ความสำเร็จ และความมั่นใจที่แท้จริงนั้น มาจากการใช้ชีวิตจริงเพื่อเล่าเรื่องราวเหล่านั้น
ความลับก็คือ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อจริงๆ ว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีวันพ่ายแพ้ คุณแค่ต้องลงมือทำเท่านั้น ความสงสัยในตัวเองก็เหมือนกับภูตผีในความมืด ยิ่งคุณเชื่อในมันมากเท่าไร พลังของมันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น และมันก็ยิ่งกำจัดได้ยากขึ้นเท่านั้น แทนที่จะมอบความวิตกกังวลของคุณเป็นเครื่องบูชาให้กับความไม่มั่นใจในตัวเอง จงปฏิเสธที่จะให้อาหารกับสัตว์ร้ายนั้นด้วยการเริ่มต้นก้าวแรก
และหากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน อย่าสงสัยในพลังของการขอความช่วยเหลือ
👉 จดบันทึกคำพูดนี้:
ทุกสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคสำหรับคุณนั้นเปราะบาง คุณสามารถทำลายทุกอุปสรรคได้ แต่สิ่งกีดขวางของเราดูไม่อาจเอาชนะได้จากระดับพื้นดิน คุณต้องมองจากมุมสูงเพื่อเห็นว่าอุปสรรคทุกประการที่ขวางทางคุณนั้นสามารถเอาชนะได้ง่ายเพียงใด" —ลิซ ไรอัน
2. ความสมบูรณ์แบบ
"ศิลปะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ มีเพียงถูกทอดทิ้งเท่านั้น" —เลโอนาร์โด ดา วินชี
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปินเพื่อที่จะเห็นคุณค่าของคำพูดนั้น; ต้องมีช่วงเวลาที่คุณวางมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ของคุณไว้ข้างๆ เพื่อที่จะทำงานให้เสร็จและเริ่มต้นงานใหม่
เคล็ดลับของการเป็นคนสมบูรณ์แบบคือมันแฝงตัวเป็นความยอดเยี่ยมที่เป็นกลาง; เมื่อคุณลอกหน้ากากออก คุณจะเห็นว่าความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงคำสวยหรูที่ใช้ความกลัวที่จะทำให้คนอื่นผิดหวังเป็นแรงจูงใจของคุณ
ในฐานะที่เป็นคนที่มีแนวโน้มทั้งชอบความสมบูรณ์แบบและอาการตื่นตระหนก ฉันได้ตระหนักว่าทั้งสองอย่างนี้คล้ายกันมาก การที่ฉันมีอาการตื่นตระหนกบนเครื่องบินไม่ได้ทำให้เครื่องบินมีโอกาสตกน้อยลงแต่อย่างใด มันเพียงแค่ทำให้ประสบการณ์ของฉันบนเครื่องบินนั้นแย่ลงเท่านั้นเอง
ในทำนองเดียวกัน การที่ฉันใช้เวลาสิบชั่วโมงกับบางสิ่งที่สามารถทำได้ดีเยี่ยมในเวลาเพียงห้าชั่วโมง ไม่ได้ทำให้ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์นั้นดีขึ้นโดยเนื้อแท้: มันเพียงแค่หมายความว่าฉันมีเวลาน้อยลงในแต่ละวันสำหรับงานอื่นๆ ของฉัน ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการมุ่งเน้นที่การเติบโต 1% ทุกวันและปล่อยให้ความเชี่ยวชาญนั้นแสดงออกมาเองตามการพัฒนา
👉 เขียนคำพูดนี้:
"ฉันยอมรับความล้มเหลวได้ ทุกคนย่อมล้มเหลวในบางสิ่ง แต่ฉันไม่สามารถยอมรับการไม่พยายามได้" —ไมเคิล จอร์แดน
3. ขอบเขตที่ไม่ชัดเจน
เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ผู้คนได้พูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการมีและรักษารั้วเขตสุขภาพดีกับเพื่อน ครอบครัว และคู่ครอง แต่แล้วรั้วเขตสุขภาพดีสำหรับงานของคุณล่ะ?
มันง่ายที่จะตกหลุมพรางของการรู้สึกว่าต้องตอบตกลงกับทุกสิ่งที่ถูกนำเสนอให้คุณเพื่อที่จะดูเหมือนเป็นพนักงานที่มีความสามารถและสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง แต่ที่นี่คืออาวุธลับที่ผู้จัดการส่วนใหญ่จะไม่บอกคุณ: การตั้งความคาดหวังและการสนับสนุนตัวเองคือวิธีที่คุณสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของคุณในที่ทำงานได้จริง ๆ เพราะนั่นคือเวลาที่คุณ จริง ๆ สามารถทำสิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
สรุปคือ: เป็นไปไม่ได้เลยที่จะรู้สึกมีประสิทธิภาพเมื่อมีงานมากเกินไปจนล้นมือ ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ แทนที่จะสงสัยว่าคุณเป็นพนักงานที่แย่ลงเพราะรู้สึกท่วมท้นกับงาน ลองข้ามความไม่มั่นใจในตัวเอง แล้วเพียงแค่สังเกตว่าคุณได้รับงานมากเกินไป!
เรียนรู้จากสถานการณ์และนำบทเรียนไปใช้ในครั้งต่อไป—นั่นแหละ คือวิธีที่คุณจะดูเป็นพนักงานที่มีความสามารถและริเริ่มงานได้ด้วยตัวเอง
👉 เขียนคำพูดนี้:
"ฉันไม่สามารถขอให้ใครยืนหยัดเพื่อฉันได้ หากฉันไม่ยอมยืนหยัดเพื่อตัวเอง และเมื่อคุณยืนหยัดเพื่อตัวเองแล้ว คุณจะประหลาดใจว่าผู้คนจะพูดว่า 'ฉันช่วยอะไรได้บ้างไหม?'"—มายา แองเจลู
4. การปฏิเสธ
เมื่อเรามีงานที่ไม่คุ้นเคยจำนวนมากรออยู่ข้างหน้า เป็นเรื่องปกติที่จะถูกล่อลวงด้วยการปฏิเสธ: เมล็ดพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการผัดวันประกันพรุ่ง
"ฉันจะทำสิ่งนี้ในช่วงสุดสัปดาห์"
"ฉันสามารถจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จภายในชั่วโมงเดียว"
"ให้ฉันดูตอนนี้จบก่อน แล้วฉันจะพร้อมทำงาน"
การผัดวันประกันพรุ่งขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณในการปฏิเสธสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยศักยภาพสูงสุดของคุณ: เวลาที่เพียงพอแต่มีขีดจำกัด และจิตใจที่ปลอดโปร่ง ผ่อนคลาย ซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่มีอุปสรรค
จงซื่อสัตย์กับตัวเองเกี่ยวกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญและให้เกียรติตัวเองมากพอที่จะเคารพสิ่งเหล่านั้น หากการปฏิเสธเป็นแวมไพร์ การผัดวันประกันพรุ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมันฝังเขี้ยวลงไป เมื่อคุณฝึกฝนจนเป็นนิสัยที่จะระบุได้ว่าคุณกำลังปฏิเสธงานเมื่อใด โอกาสที่คุณจะหาข้ออ้างให้ตัวเองก็จะน้อยลง พิจารณาสิ่งนั้นว่าเป็นไม้ปักหัวใจของคุณ
👉 จดบันทึกคำพูดนี้:
"คุณไม่สามารถหนีความรับผิดชอบของวันพรุ่งนี้ได้ด้วยการหลบหนีมันในวันนี้"—อับราฮัม ลินคอล์น
5. การรับผิดชอบตนเองที่ไม่ดี
บอสสุดท้ายของตัวทำลายประสิทธิภาพ: การไม่รับผิดชอบต่อการกระทำ (และการไม่กระทำ) ของตนเอง
ฉันถือว่านี่คือการรวมตัวของตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา เพราะนี่คือหายนะที่คุณจะต้องเผชิญหากไม่สามารถกำจัดสิ่งอื่น ๆ ได้: ยิ่งคุณสงสัยในตัวเอง ตั้งมาตรฐานที่เป็นไปไม่ได้ ไม่เคารพขอบเขตของตัวเอง และหาเหตุผลเข้าข้างการผัดวันประกันพรุ่งมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งทำให้กล้ามเนื้อทางจิตใจที่คอยรับผิดชอบต่อการทำงานให้เสร็จและการบรรลุเป้าหมายของคุณอ่อนแอลงเท่านั้น
แต่ถ้าคุณ ผู้อ่านที่รัก คิดว่าตัวเองอาจกำลังดิ้นรนกับการรับผิดชอบต่อตนเองอยู่ล่ะ? เชื่อเถอะจากคนที่เข้าใจดี: ขั้นตอนแรกคือการยอมรับมัน ขั้นตอนที่สองคือการขอความช่วยเหลือ
โชคดีสำหรับคุณ คุณไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อหาความช่วยเหลือนั้น...
ClickUp แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เป็นอาวุธลับส่วนตัวของฉันในการทำลายนิสัยที่ไม่ดีที่เคยมี ซึ่งทำให้การรับผิดชอบตนเองอย่างสุขภาพดีและไม่มีความกลัวรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ การแบ่งเป้าหมายและโครงการของฉันออกเป็นงานที่สามารถมองเห็นภาพได้และยืดหยุ่นได้อย่างเต็มที่ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้ฉันรู้สึกกลัวน้อยลงมากกับความคิดที่จะต้องลงแรงเพื่อเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ที่ต้องการ
👉 จดบันทึกคำพูดนี้:
"ความรับผิดชอบคือกาวที่ยึดมั่นระหว่างความมุ่งมั่นกับผลลัพธ์"—บ็อบ พร็อกเตอร์
สรุป
หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบแนวเรื่องแบบเดียวกับฉัน คุณคงสังเกตเห็นธีมทางภาพของบทความนี้แล้ว: ภาพยนตร์สยองขวัญ
หากคุณคิดดูดี ๆ ภาพยนตร์สยองขวัญและสิ่งที่ทำลายประสิทธิภาพการทำงานทำงานในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน; ผลกระทบที่พวกเขามีต่อคุณนั้นเป็นเรื่องจริง แต่ไม่ใช่โดยปราศจากการยินยอมจากคุณก่อน
หากคุณมีความสามารถในการแยกแยะภาพยนตร์ออกจากความเป็นจริง คุณก็มีกุญแจสำคัญในการระบุตัวทำลายประสิทธิภาพก่อนที่คุณจะตกอยู่ในเงื้อมมือของมัน
ClickUp ช่วยให้ฉันเอาชนะตัวทำลายประสิทธิภาพการทำงาน เช่นการพลาดการแจ้งเตือน การหลงลืมงานย่อย หรือการเปิดแท็บนับล้านเพื่อทำงานเพียงหนึ่งอย่าง...แต่สิ่งที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงคือการระบุและแก้ไขอุปสรรคที่อยู่ในจิตใจของฉัน
การผสมผสานความรู้ส่วนตัวนั้นกับแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานฟรีที่เหมาะสม ทำให้ฉันรู้สึกพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่ง
แม้แต่ซอมบี้จริงๆ