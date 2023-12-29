ภาวะอัมพาตจากปริมาณงาน: คืออะไรและวิธีจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณมีงานมากมายที่ต้องทำ แต่คุณยังคงเลื่อนมันออกไปอยู่หรือไม่? งานที่ค้างอยู่ของคุณกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่คุณพยายามทำความเข้าใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหนและอย่างไร ซึ่งทำให้คุณปวดหัวมากขึ้นทุกวัน 🤯
หากคุณตอบตกลงกับคำถามใด ๆ ข้างต้น คุณอาจกำลังตกเป็นเหยื่อของ ภาวะอัมพาตจากภาระงาน ซึ่งเป็นฝันร้ายสำหรับมืออาชีพและผู้นำทีมหลายคน
ภาวะการทำงานที่ล้นเกินคืออะไร และมันสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงสุขภาพจิตได้หรือไม่? หายใจลึก ๆ และอยู่กับเราขณะที่เราสำรวจสาเหตุและผลกระทบของปัญหาที่พบได้บ่อยนี้ และแบ่งปันคำแนะนำง่าย ๆ ไม่กี่ข้อเพื่อเอาชนะอุปสรรคทางจิตใจ
อะไรคือการหยุดชะงักของปริมาณงาน?
ภาวะการทำงานติดขัดมักถูกเปรียบเทียบกับการผัดวันประกันพรุ่ง อย่างไรก็ตาม มันไม่เหมือนกับการผัดวันประกันพรุ่งทั่วไป ที่คุณเพียงแค่ขาดแรงจูงใจในการทำงานและเลื่อนความรับผิดชอบออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เป็นการผัดวันประกันพรุ่งที่รวมกับ ความรู้สึกท่วมท้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณงานที่คุณต้องรับผิดชอบและความรู้สึกว่ามันมากเกินไปสำหรับคุณที่จะจัดการได้ 🍽️
ในภาวะที่งานล้นมือจนแทบขยับตัวไม่ไหว คุณต้องต่อสู้กับการตัดสินใจว่าจะเริ่มทำงานใดก่อนเพื่อเริ่มเคลียร์งานที่คั่งค้าง ส่งผลให้งานยิ่งสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้คุณยิ่งรู้สึกติดขัดและไม่สามารถลงมือทำอะไรได้ แม้จะต้องเผชิญกับกำหนดเวลาที่เร่งรัดก็ตาม
อะไรเป็นสาเหตุของการหยุดชะงักของปริมาณงาน?
ดังที่เราได้เห็น การหยุดชะงักในการทำงานเป็น วงจรที่สร้างตัวเอง เป็นวงจรอุบาทว์ รายการงานและภาระหน้าที่ที่ซ้อนกันเป็นสาเหตุเริ่มต้น ซึ่งจะคงอยู่และคงอยู่ต่อไปเมื่อคุณติดขัดมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปริมาณงานอย่างต่อเนื่อง 😓
มีเหตุผลสองสามประการที่ทำให้งานค้างของคุณเริ่มสะสมตั้งแต่แรก เช่น:
- การผัดวันประกันพรุ่ง
- ความสมบูรณ์แบบ
- ทรัพยากรไม่เพียงพอ
- ความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนและปัญหาการสื่อสาร
- การไม่จัดลำดับความสำคัญ
- ภาวะหมดไฟ
เมื่อปริมาณงานของคุณสะสมเกินขีดจำกัดที่สามารถจัดการได้ วงจรก็จะถูกกำหนดขึ้น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ปริมาณงานที่หนักหน่วงเองกลายเป็นต้นตอของปัญหาของคุณ คุณรู้สึกติดขัด (อาจเครียดและตื่นตระหนกในกรณีรุนแรง) คุณจึงเลื่อนการกระทำออกไปอีก ทำให้สถานการณ์แย่ลงกว่าเดิม
ผลกระทบของภาวะอัมพาตจากภาระงานต่อบุคคลและทีม
การติดขัดของปริมาณงาน สามารถติดต่อได้ หากคุณกำลังเผชิญกับมัน มันจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในทีมของคุณในที่สุด (โดยเฉพาะหากงานของพวกเขาขึ้นอยู่กับงานของคุณ) สถานการณ์นี้อาจนำไปสู่ผลกระทบที่เป็นอันตรายหลายประการ ได้แก่:
- ประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและทีมลดลง
- ระดับความเครียดและความวิตกกังวลที่สูงขึ้น
- ความรู้สึกไร้ความสามารถและภาวะหลอกตัวเอง
- รายได้และความสามารถในการทำกำไรที่ลดลง
ไม่ต้องพูดถึงว่า ผลกระทบทั้งหมดนี้สามารถส่งผลกระทบจากชีวิตการทำงานไปสู่ชีวิตส่วนตัวได้ในที่สุด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณและทีมของคุณโดยรวม
5 กลยุทธ์และเทคนิคที่ผ่านการทดสอบในสนามรบเพื่อป้องกันและเอาชนะภาวะอัมพาตจากภาระงาน
ทุกแนวทางที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันและเอาชนะภาวะการทำงานติดขัด ล้วนเกี่ยวข้องกับการทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงทั้งสิ้น อาจฟังดูง่ายกว่าทำสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้ แต่เราจะนำเสนอเทคนิคที่เป็นประโยชน์ 5 ข้อที่คุณสามารถนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวันได้ทันที นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำClickUp— แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเอาชนะภาระงานของคุณได้! 💪
1. ใช้เครื่องมือและระบบที่เหมาะสม
มีแอปพลิเคชันหลากหลายที่ช่วยให้คุณควบคุมปริมาณงานของคุณได้ แอปเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยความช่วยเหลือของ ปฏิทิน, รายการสิ่งที่ต้องทำ, แผนงานรายวัน และอื่น ๆ อีกมากมาย
แม้ว่าแอปหลายตัวจะมีฟังก์ชันบางอย่างเหล่านี้ แต่มีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มอบแพ็กเกจครบครัน และ ClickUp ก็เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง มันคือซอฟต์แวร์จัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรีซึ่งมีคุณสมบัติการจัดการงานที่ทรงพลังช่วยให้คุณควบคุมปริมาณงานของคุณได้แทนที่จะปล่อยให้มันทำให้คุณไม่สามารถทำอะไรได้
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มงานทั้งหมดของคุณลงใน ClickUp และสร้าง Workspace ของคุณเองพร้อมภาพรวมที่ชัดเจนของภาระงานทั้งหมด คุณสามารถ กำหนดวันที่ครบกำหนด, ลำดับความสำคัญ, และระดับความเร่งด่วน ให้กับงานของคุณเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าอะไรควรทำทันทีและอะไรที่สามารถเลื่อนออกไปได้แนบรายการสิ่งที่ต้องทำและรายการตรวจสอบ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และติดตามเวลาเพื่อจัดการกับความรับผิดชอบของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเวลาให้กับกิจกรรมที่มีคุณค่ามากขึ้นและลดรายการที่ต้องทำของคุณด้วยClickUp AI ผู้ช่วยเขียนด้วย AI ของแพลตฟอร์มนี้ สุดท้าย ให้ตัวเองได้เริ่มต้นอย่างมั่นใจด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับทุกการใช้งาน ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายการงานช่วยให้คุณสร้างรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วในขณะที่เทมเพลตการบล็อกเวลาช่วยในการจัดการเวลาสำหรับแต่ละงาน
2. มองเห็นภาพงานที่ต้องทำ
การจ้องมองรายการงานยาวเหยียดอาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจ แต่หากนำงานเหล่านั้นมาวางแผนลงในปฏิทิน คุณจะเห็นภาพรวมว่างานแต่ละอย่างกระจายอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์หรือทั้งเดือนอย่างไร ซึ่งช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้น
นอกจากนี้ การที่งานหายไปจากปฏิทินเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ยังช่วยให้คุณรู้สึกถึงความสำเร็จมากขึ้น ทำให้คุณเชื่อว่าตัวเองสามารถจัดการกับปริมาณงานได้ (ความเชื่อนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเอาชนะภาวะอัมพาตจากปริมาณงานที่มากเกินไป)
ClickUp 15+ มุมมองไม่เพียงแต่รวมถึง มุมมองปฏิทินแต่ยังรวมถึงเค้าโครงอื่นๆ ที่ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่นมุมมองปริมาณงานแสดงความสามารถของคุณในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้คุณสามารถวางแผนได้ดีขึ้น
หากคุณมีทีม คุณสามารถมองเห็นภาพไม่เพียงแต่ปริมาณงานของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปริมาณงานของทีมคุณด้วย ทำให้การวางแผนปริมาณงานที่ดีขึ้นเป็นไปได้สำหรับทีมของคุณทั้งหมด
แผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดการเวลาและทรัพยากรของคุณ การจัดลำดับความสำคัญหรือการปรับตารางงานใหม่ และการมองเห็นความคืบหน้าเพื่อช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานต่อไปและก้าวออกจากภาวะอัมพาตจากภาระงานที่มากเกินไป
3. จัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา
การจัดลำดับความสำคัญช่วยให้คุณมีความชัดเจนว่าอะไรเร่งด่วน อะไรรอได้ และอะไรสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นได้ การจัดโครงสร้างให้กับรายการงานของคุณจะช่วยให้คุณลดความสับสนและสร้างแรงจูงใจในการลงมือทำ
เมื่อคุณได้นำเข้าทุกงานของคุณเข้าสู่ ClickUp แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้น นี่คือสองวิธีที่คุณสามารถใช้ได้:
|การจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน
|การจัดลำดับความสำคัญตามความสำคัญ (เช่น ศักยภาพในการสร้างรายได้/การสร้างมูลค่า)
|งานที่มีกำหนดส่งในอนาคตอันใกล้จะถูกจัดไว้ที่ด้านบนสุดของรายการที่ต้องทำของคุณ
|งานที่สามารถสร้างรายได้มากที่สุดควรอยู่ในลำดับต้น ๆ ของรายการที่ต้องทำของคุณ
|งานที่มีกำหนดส่งไม่เร่งด่วนจะอยู่ตรงกลาง
|งานที่มีศักยภาพรายได้ต่ำกว่าจะอยู่ต่ำกว่างานที่มีรายได้สูง
|งานที่ไม่มีกำหนดเวลาจะไปอยู่ด้านล่าง
|งานที่มีผลกระทบต่อรายได้/กำไรสุทธิน้อยที่สุดจะถูกจัดไว้ที่ด้านล่าง
อีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณกำลังเผชิญกับงานที่มีความเร่งด่วนหรือความสำคัญใกล้เคียงกัน คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานเหล่านั้นตามเวลาหรือความพยายามที่จำเป็นในการทำให้เสร็จ การนำงานที่จัดการได้ง่ายที่สุดมาไว้ด้านบนและทำให้เสร็จอย่างรวดเร็ว จะช่วยให้คุณรู้สึกประสบความสำเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการอย่างมาก และกระตุ้นให้คุณทำงานอื่นๆ ในรายการสิ่งที่ต้องทำต่อไปด้วย
การกำหนดสีและการติดแท็กเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อีกวิธีหนึ่งในการจดจำงานที่ต้องให้ความสนใจทันทีได้อย่างง่ายดาย เมื่อคุณกำหนดระดับความสำคัญของงานแล้ว ก็เพียงแค่จัดเรียงงานตามระดับความสำคัญเพื่อให้รายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นระเบียบในเวลาอันรวดเร็ว (ขอบคุณเราทีหลังสำหรับเคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้) 😉
เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้คุณสามารถเพิ่มระดับความสำคัญหนึ่งในสี่ระดับให้กับแต่ละงานได้:
- ด่วน—ธงแดง
- สูง—ธงสีเหลือง
- ปกติ—ธงสีน้ำเงิน
- ต่ำ—ธงสีเทา
และหากคุณต้องการจัดเรียงงานตามระยะเวลาที่ใช้ คุณสามารถเพิ่มการประมาณเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน แล้วใช้ข้อมูลนี้เป็นตัวกรองในการจัดเรียงได้
สุดท้ายนี้ แต่ละงานยังสามารถกำหนดวันที่ได้อีกด้วย เพื่อให้คุณสามารถจัดตารางงานที่ไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนได้ งานที่จัดตารางไว้จะปรากฏทั้งในมุมมองปฏิทินและมุมมองงาน (ซึ่งจะแสดงรายการงาน) เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดตารางงานไว้ในช่วงเวลาที่มีเวลาเพียงพอในการทำงานให้เสร็จก่อนถึงกำหนดส่ง ⌚
3. แบ่งและทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ
งานใหญ่หลวงที่ต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้น เป็นตัวกระตุ้นที่แท้จริงของความวิตกกังวลและภาวะไม่สามารถทำงานได้ของปริมาณงานที่มากเกินไป พวกมันอยู่บนรายการที่ต้องทำของคุณเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด และนำไปสู่การเลื่อนการกระทำออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ ให้แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยหลาย ๆ ชิ้น
ClickUp ช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้อย่างง่ายดายโดยการสร้างงานย่อยหลายงานภายในงานเดียว คุณสามารถแนบเอกสารและไฟล์สื่อต่างๆ ไปยังแต่ละงาน/งานย่อย และเพิ่มคำอธิบายเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า คุณสามารถสร้างงานที่เกิดซ้ำซึ่งจะปรากฏในรายการงานของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด หรือหากเป็นงานที่ทำซ้ำบ่อย คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้โดยใช้ClickUp Automations ซึ่งช่วยให้คุณตั้งค่าเหตุการณ์กระตุ้นและดำเนินการที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น
5. กำหนดเป้าหมาย (SMART) และตัวเตือน
การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนจะส่งเสริมให้คุณผัดวันประกันพรุ่ง เพราะคุณไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณกำลังทำงานเพื่ออะไรหรือพยายามจะบรรลุอะไร ดังนั้น คุณควรตั้งเป้าหมายที่sะดุดตา pระลึกได้ easible changeable Relevant Time-bound(SMART)กำหนดไว้ specific, measurable, achievable, relevant, และ time-bound. เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และช่วยสร้างความรู้สึกเร่งด่วน ซึ่งนำไปสู่การมีวินัยในที่สุด 🙂
การใช้ClickUp Goals คุณสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายแต่ละข้อในโครงการใด ๆ ของคุณไปยังงานในโครงการนั้น ๆ ได้ เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ความคืบหน้าของเป้าหมายจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าโดยรวมได้จากแดชบอร์ด และคุณสามารถสร้างเป้าหมายได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายงาน เป้าหมายตัวเลข เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายจริง/เท็จ และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ClickUp Remindersยังช่วยให้งานที่ยังค้างอยู่ไม่หลุดจากความสนใจของคุณ ทำให้คุณรับรู้ถึงภาระหน้าที่ของคุณอยู่เสมอ แม้เมื่อปริมาณงานของคุณจะล้นมือก็ตาม
