บล็อก ClickUp
จัดการงานด้วยวิธีปฏิทินย้อนกลับ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
11 กรกฎาคม 2567

กำหนดส่งคือสัปดาห์หน้า และคุณสัญญาว่าจะไม่ปล่อยทุกอย่างไว้จนถึงนาทีสุดท้ายในครั้งนี้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป คุณเริ่มสูญเสียการควบคุมเวลาของตัวเอง อีเมลเร่งด่วน การประชุมที่ไม่คาดคิด และภาระงานประจำวันต่าง ๆ ทำให้โครงการของคุณถูกเลื่อนไปอยู่ลำดับรอง

ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอด—งานมากเกินไปและเวลาไม่พอ

หากมีวิธีที่จะทำลายวงจรนี้ได้ล่ะ? หากคุณสามารถหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้ายจากข้อจำกัดของเวลาได้ล่ะ? ลองใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับ—วิธีการที่ไม่ได้รับการยกย่องมากนักในการจัดการเวลาและงานเพื่อให้คุณสามารถทำภารกิจของคุณให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายของคุณได้

ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทคนิคนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบุตัวอย่างการใช้งานจริง และสรุปขั้นตอนในการนำปฏิทินย้อนกลับมาใช้ในงานประจำวันของคุณ

วิธีการปฏิทินย้อนกลับคืออะไร?

วิธีการปฏิทินย้อนกลับจะปฏิบัติตาม ตารางเวลาแบบย้อนกลับ. แทนที่จะเริ่มต้นด้วยวันที่วันนี้และก้าวไปข้างหน้า คุณจะระบุวันที่ครบกำหนดสุดท้ายก่อน แล้วจึงวางแผนขั้นตอนที่จำเป็นในลำดับเวลาถอยหลัง

วิธีนี้ช่วยให้คุณทำงานทั้งหมดให้เสร็จตรงเวลา และให้แผนที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนนำไปสู่กำหนดเวลาส่งงาน เพื่อป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย

มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอน เนื่องจากคุณสามารถจัดสรรเวลาเพียงพอสำหรับแต่ละงานและปรับตารางเวลาได้ตามต้องการเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

แล้ววิธีนี้มาจากไหนกันแน่? มาหาคำตอบกันเถอะ

ประวัติของวิธีการปฏิทินย้อนกลับ

ไม่มีที่มาที่ชัดเจนของเทคนิคปฏิทินย้อนกลับ ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสำหรับการจัดการกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการวางแผนแบบเชิงเส้นล้มเหลว

วิธีการนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา ซึ่งการวางแผนอย่างละเอียดและการปฏิบัติตามกรอบเวลาที่เข้มงวดสามารถเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้

แม้ว่าเราจะไม่สามารถระบุภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงของกระบวนการปฏิทินย้อนกลับได้ แต่กระบวนการนี้ มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM) ของการบริหารโครงการ (ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950)

ในวิธีการ CPM มีเทคนิคที่เรียกว่า การเดินย้อนกลับ (backward pass) ซึ่งหมายถึงการทำงานย้อนกลับจากวันที่เสร็จสิ้นของโครงการ และกำหนดเวลาที่ช้าที่สุดในการเริ่มและเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนในแผนภูมิ CPM

วิธีใช้ปฏิทินย้อนกลับ

นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยวิธีปฏิทินย้อนกลับ:

1. รู้กำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ

ให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่คุณต้องทำให้เสร็จหรือส่งมอบโครงการ. ยืนยันกับลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และสื่อสารกำหนดเวลาให้ทีมของคุณทราบ.

2. แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่ชัดเจน

แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นงานย่อยหรือเป้าหมายที่สามารถจัดการได้ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตงานที่แท้จริง นอกจากนี้ยังทำให้งานง่ายขึ้นเพราะคุณมีแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม

3. เปลี่ยนลำดับของงาน

แทนที่จะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นและดำเนินการไปข้างหน้า (เช่นในการวางแผนโครงการแบบดั้งเดิม) ให้กลับลำดับของงาน เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์สุดท้ายและทำงานย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น วิธีการจากบนลงล่างนี้จะทำให้คุณสอดคล้องกับกำหนดเวลาสุดท้ายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ

4. กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอน

กำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงสำหรับแต่ละขั้นตอนที่กลับด้าน ใช้ระบบปฏิทิน Tridentเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน

หากคุณกำลังทำงานกับทีม ให้ปรึกษาพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน วางแผนวันที่ให้เมื่อคุณทำเครื่องหมายออกในลำดับย้อนกลับแล้ว จะนำไปสู่กำหนดส่งงานสุดท้ายของโครงการ

5. เพิ่มรายละเอียดสำหรับขั้นตอน

ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกรอกรายละเอียดสำหรับแต่ละงาน/เป้าหมายแล้ว นี่คือข้อมูลสำคัญที่ควรรวมไว้:

  • ผู้รับมอบหมาย: มอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีมที่เกี่ยวข้อง
  • ลำดับความสำคัญ: ทำเครื่องหมายงานที่สำคัญที่สุดเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพึ่งพา: ระบุการพึ่งพาใดๆ ระหว่างงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญการตลาดของคุณต้องได้รับการอนุมัติจาก CEO นั่นคือการพึ่งพา
  • ทรัพยากรที่จำเป็น: ระบุเครื่องมือ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์

6. เก็บเงินสำรองไว้

สำรองเวลาไว้สำหรับปัญหาที่ไม่คาดคิด พวกมันมาเยือนเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญบ่อยกว่าที่เราต้องการ ดังนั้นการเตรียมพร้อมไว้จึงดีกว่า เมื่อเวลาสำรองได้ถูกจัดสรรไว้ในตารางเวลาของคุณแล้ว คุณสามารถลดความเสี่ยงของการล่าช้าได้ และยังคงมุ่งเน้นกับงานของคุณได้แม้จะมีอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม

มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกัน สมมติว่าคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 นี่คือตารางการวางแผนหากคุณใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับ:

เหตุการณ์สำคัญความพยายามในจำนวนวัน วันเริ่มงาน กำหนดส่ง
วันเปิดตัวแคมเปญ1 กรกฎาคม 2567
การปรับแต่งขั้นสุดท้าย724 มิถุนายน 256730 มิถุนายน 2567
การสร้างและแก้ไขเนื้อหา717 มิถุนายน 256723 มิถุนายน 2567
การออกแบบที่สร้างสรรค์710 มิถุนายน 256716 มิถุนายน 2567
การทบทวนกลยุทธ์การรณรงค์73 มิถุนายน 25679 มิถุนายน 2567
การวางแผนและงบประมาณสื่อ727 พฤษภาคม 25672 มิถุนายน 2567
การแบ่งกลุ่มผู้ชม720 พฤษภาคม 256726 พฤษภาคม 2567
การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์713 พฤษภาคม 256719 พฤษภาคม 2567
การบรรยายสรุปและเริ่มต้นแคมเปญ76 พฤษภาคม 256712 พฤษภาคม 2567
ตัดสินใจกำหนดกรอบเวลาของแคมเปญ729 เมษายน 25675 พฤษภาคม 2567

ใช้สิ่งนี้เป็นการชี้แนะเพื่อออกแบบปฏิทินของคุณและวางแผนตารางเวลาของคุณให้ดีขึ้น

พูดถึงการวางแผนตารางเวลา เราขอแนะนำหนังสือสักเล่มไหม?

หนังสือแนะนำ: การทำงานอย่างลึกซึ้ง โดย คาล นิวพอร์ต

งานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง โดย คาล นิวพอร์ต
องค์ประกอบหลักของวิธีการปฏิทินย้อนกลับคือการจัดการเวลาสำหรับการเรียนรู้กลยุทธ์การจัดการเวลา หนังสือ Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World ของ Cal Newport เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด

หนังสือเล่มนี้แนะนำเราให้รู้จักกับแนวคิดของการทำงานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนิวพอร์ตให้คำจำกัดความว่า "กิจกรรมทางวิชาชีพที่ดำเนินการในสภาวะที่ปราศจากการรบกวนและมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ ซึ่งผลักดันขีดความสามารถทางปัญญาให้ถึงขีดสุด"

เขาโต้แย้งว่าควรทำงานอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสี่ชั่วโมงต่อวัน; หากเกินกว่านั้น ความสนใจของเราจะลดลง

นี่คือกลยุทธ์การจัดการเวลาบางประการที่หนังสือกล่าวถึง:

  • การแบ่งเวลา: นิวพอร์ตแนะนำให้จัดตารางวันของคุณเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงจะอุทิศให้กับงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง
  • การสร้างพิธีกรรม: การสร้างกิจวัตรหรือชุดของพิธีกรรมรอบช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณสามารถช่วยฝึกสมองให้เข้าสู่สภาวะสมาธิที่จดจ่อได้ง่ายขึ้น
  • การกำจัดสิ่งรบกวน: นิวพอร์ตแนะนำให้ลดสิ่งรบกวนโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ดิจิทัล ใช้แอปที่ช่วยบล็อกสิ่งรบกวน เช่น Forest เพื่อลดการใช้โทรศัพท์ หรือหาพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ
  • การรวมงานที่ต้องใช้ความคิดน้อย: การจัดกลุ่มงานที่ไม่ซับซ้อน (ที่เขาเรียกว่า 'งานที่ต้องใช้ความคิดน้อย') ให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ จะช่วยให้มีช่วงเวลาที่มากขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง

คุณสามารถผสานหลักการของ Deep Work เข้ากับวิธีการปฏิทินย้อนกลับได้อย่างไร?

  • จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ: โดยการเริ่มต้นจากเป้าหมายและทำงานย้อนกลับ วิธีการปฏิทินย้อนกลับจะจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ ซึ่งคล้ายกับคำแนะนำของนิวพอร์ตที่เน้นการทำงานที่ลึกซึ้งกับงานที่สำคัญที่สุด
  • วางแผนให้ดีขึ้น: วิธีการวางแผนย้อนกลับของวิธีปฏิทินย้อนกลับและแนวคิดการจัดสรรเวลาของนิวพอร์ตช่วยให้คุณจัดโครงสร้างตารางการทำงานของคุณได้ดีขึ้น ทั้งสองวิธีช่วยให้คุณจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง และทำงานเหล่านั้นในช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิสูง
  • หลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย: ใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับเพื่อวางแผนและกระจายงานของคุณออกไปในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้แนวคิดของ Cal Newport ในการสร้างกิจวัตรและทุ่มเทเวลาสี่ชั่วโมงทุกวันเพื่อการทำงานอย่างลึกซึ้ง ด้วยการทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีสมาธิ คุณจะทำงานเสร็จตรงเวลา

หากคุณต้องการผลิตผลงานคุณภาพสูงและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย การผสมผสานหลักการเหล่านี้เข้ากับตารางงานของคุณจะเป็นส่วนเสริมที่ทรงพลัง

การใช้ปฏิทินย้อนกลับที่ได้รับความนิยม

วิธีการปฏิทินย้อนกลับเหมาะสำหรับโครงการที่มีกรอบเวลาที่เข้มงวด. นี่คือตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เทคนิคนี้มีประโยชน์:

  • การจัดการโครงการ: สำหรับโครงการธุรกิจขนาดใหญ่ ให้เริ่มต้นด้วยกำหนดเวลาสิ้นสุด และวางแผนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการในลำดับย้อนกลับ เริ่มวางแผนจากขั้นตอนการปิดโครงการ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการ และวางแผน และสุดท้าย ทำงานย้อนกลับไปยังขั้นตอนการเริ่มต้น กำหนดเส้นตายแยกต่างหากสำหรับแต่ละงาน
  • การเปิดตัวผลิตภัณฑ์: เมื่อธุรกิจของคุณมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยวันที่เปิดตัวและวางแผนย้อนกลับ จัดตารางงานต่างๆ เช่น การกระจายสินค้า แคมเปญการตลาด การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยตลาด พร้อมทั้งกำหนดเส้นตายของแต่ละงาน
  • การวางแผนงาน: สำหรับงานต่างๆ เช่น การประชุมหรืองานแต่งงาน เริ่มต้นด้วยวันที่ของงานและวางแผนขั้นตอนย้อนกลับ: การจัดเตรียมของตกแต่ง การจัดเตรียมอาหาร การส่งคำเชิญ การจองสถานที่ และการวางแผนโปรแกรมหลักของงาน
  • งานวิชาการ: ปฏิทินย้อนกลับช่วยให้นักเรียนส่งงานตรงเวลา เริ่มต้นด้วยวันที่กำหนดส่งและวางแผนย้อนกลับ: การตรวจทานขั้นสุดท้าย การแก้ไข การร่าง และการค้นคว้า
  • การวางแผนการเดินทาง: สำหรับการไปพักผ่อน เริ่มต้นด้วยวันที่เดินทางและวางแผนย้อนกลับ ขั้นตอนย้อนกลับจะเป็นดังนี้: เตรียมกระเป๋าเดินทาง, จองที่พัก, วางแผนการเดินทาง, และจองตั๋วเครื่องบิน

เมื่อคุณได้ระบุขั้นตอนย้อนกลับแล้ว ให้กำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริงสำหรับแต่ละขั้นตอนและระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพิ่มเวลาสำรองเพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรณีขอบเขตงานขยายตัว ข้อจำกัดด้านทรัพยากร ความล้มเหลวทางเทคโนโลยี หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ

แนนซี่ เอฟ. คลาร์ก ผู้อำนวยการ Forbes WomensMediaแนะนำเทคนิคปฏิทินย้อนกลับเพื่อให้งานเสร็จตรงเวลา เธอแนะนำให้เพิ่มเวลาสำรองเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในปฏิทินย้อนกลับของคุณ

ฉันขอแนะนำให้คุณเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในรายการของคุณ คุณตัดสินใจว่าจะวางขั้นตอนเพิ่มเติมนี้ไว้ที่ไหน—ที่ซึ่งมันจะสร้างความแตกต่างมากที่สุดในการทำให้โครงการของคุณดีหรือยอดเยี่ยม สำหรับบางโครงการ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เวลาสำหรับการคิดสร้างสรรค์สามารถให้ผลตอบแทนได้ ตัวอย่างเช่น การคิดสร้างสรรค์นั้นอาจนำคุณไปสู่การทำแบบสำรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมข้อมูลของคุณ สำหรับโครงการอื่นๆ นี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดที่การมีสายตาอีกคู่หนึ่งมาช่วยตรวจทานมีความสำคัญ

วิธีการนำวิธีปฏิทินย้อนกลับมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ

ทำตามกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อผสานเทคนิคปฏิทินย้อนกลับในแง่มุมต่าง ๆ ของตารางเวลาประจำวันของคุณ:

1. การจัดการงาน

หากคุณเลือกใช้ปฏิทินย้อนกลับ คุณต้องมีความรอบคอบในการแบ่งงานที่ต้องส่งให้ละเอียดเป็นรายละเอียดย่อย แต่สำหรับโครงการที่ยืดเยื้อและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมข้ามสายงาน การจัดการงานอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็ว

ข่าวดีก็คือ ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่างClickUp การสร้าง มอบหมาย และติดตามงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วย นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่:

  • แบ่งงานส่งสุดท้ายของคุณออกเป็นงานย่อยและงานย่อยย่อยๆ โดยใช้ClickUp Tasks
  • สลับลำดับของงาน—ให้ขั้นตอนสุดท้ายอยู่ด้านบนและขั้นตอนแรกอยู่ด้านล่าง
  • กำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน/งานย่อย
  • ใช้ระดับความสำคัญของงานที่มีอยู่ใน ClickUpเพื่อกำหนดสถานะงานว่าเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ และเพิ่มความชัดเจนว่างานใดต้องการความสนใจทันที
ลำดับความสำคัญของงานบน ClickUp
ระบุลำดับความสำคัญของคุณอย่างรวดเร็วด้วยระดับความสำคัญของงานที่แยกตามสีใน ClickUp
  • มอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีม
  • กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองงานเมื่อการเสร็จสิ้นของงานหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกงานหนึ่ง และทำเครื่องหมายว่าเป็น 'รอ' หรือ 'บล็อก'
ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาของ ClickUp
เชื่อมต่อภารกิจที่เกี่ยวข้องโดยใช้ความสัมพันธ์เชิงพึ่งพาของ ClickUp
  • ติดตามสถานะของงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จสมบูรณ์' หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของคุณมากขึ้น
สถานะที่กำหนดเองใน ClickUp
สร้างสถานะที่กำหนดเองพร้อมรหัสสีและทราบสถานะของโครงการของคุณได้ทันที

ClickUp ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ: การทำงานให้สำเร็จ

ClickUp ช่วยให้ฉันมั่นใจในการเติบโตและขยายธุรกิจของฉันได้ ฉันสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย วางแผนวันและสัปดาห์ของฉัน และทำตามกำหนดเวลาได้

นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีคลังเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้มากมายเพื่อช่วยเหลือคุณ

ลองดูตัวอย่างแม่แบบการจัดการงานของ ClickUp มันสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของคุณให้เป็นโครงสร้างที่เรียบร้อยในหน้าเดียว โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ค้างอยู่ ลำดับความสำคัญของงาน งานตามแผนก งานย่อย ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ อีกมากมาย

ใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp เพื่อควบคุมทุกขั้นตอนทั้งเล็กและใหญ่ของโครงการของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตการจัดการงานของ ClickUp เพื่อควบคุมทุกรายละเอียดเล็กและใหญ่ของโครงการของคุณ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:

  • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานและกำหนดส่ง สำหรับแต่ละงาน
  • มองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ยืดหยุ่นและติดตั้งมาในตัว เช่น มุมมองรายการ (List) มุมมองกระดาน (Board) มุมมองกล่อง (Box) และมุมมองปฏิทิน (Calendar)
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา ด้วยสถานะที่กำหนดเอง

วิธีนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณกำลังใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับ มันช่วยให้คุณติดตามงานโดยละเอียดและให้มุมมองภาพรวมที่กว้างขึ้น คุณสามารถมองเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันที—ไม่มีอะไรมาขัดขวางคุณจากการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้!

อีกหนึ่งกรอบการทำงานที่มีประโยชน์คือแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของงานโดย ClickUp การกำหนดลำดับความสำคัญของงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในเทคนิคปฏิทินย้อนกลับ แต่เมื่อทีมของคุณระดมความคิดและได้แนวคิดหรือโครงการริเริ่มมากมายหลายร้อยรายการ การประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละอย่างก็กลายเป็นเรื่องยาก แม่แบบนี้จะช่วยทำให้งานของคุณง่ายขึ้น

จัดระเบียบความคิดของคุณตามแผนก ประเมินความเป็นไปได้ และกำหนดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบด้วยแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดระเบียบความคิดของคุณตามแผนก ประเมินความเป็นไปได้ และกำหนดลำดับความสำคัญของงานอย่างเป็นระบบด้วยแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp

นี่คือวิธีที่สามารถช่วยคุณได้:

  • แยกงานตามระดับความสามารถในการบรรลุผลสูง/ต่ำ และระดับความสำคัญสูง/ต่ำ
  • จัดระเบียบความคิดของคุณในรูปแบบโน้ตติดผนังและใช้รหัสสี เพื่อให้เข้าใจว่าความคิดนั้นเกี่ยวข้องกับแผนกใด
  • ประเมินว่าแนวคิดนั้นสามารถทำได้, ต้องการการทบทวน, หรือเป็นไปไม่ได้

คุณสามารถกรองแนวคิดที่สมควรได้รับความสนใจและกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้ตามความเหมาะสม เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นอย่าลังเลที่จะเพิ่มเกณฑ์การประเมินของคุณเอง!

2. การจัดการปฏิทิน

จัดระเบียบปฏิทินของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเริ่มจากกำหนดเส้นตายสุดท้ายแล้วย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของโครงการฟีเจอร์มุมมองปฏิทินของ ClickUpจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีนี้

มุมมองปฏิทินของ ClickUp
วางแผนตารางเวลาของคุณบนมุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่นของ ClickUp, ทำให้ทุกคนในทีมมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์, และติดตามว่าคุณอยู่ห่างจากเส้นตายมากน้อยเพียงใด

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันในกระบวนการทำงานของคุณ:

ClickUp Calendar
ลากและวางรายการลงในปฏิทิน ClickUp ของคุณ
  • ดูรายละเอียดงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, และการติดตามเวลาบนปฏิทินของคุณ และแก้ไขได้พร้อมกันเป็นกลุ่ม
  • ซูมดูงานโดยใช้ตัวกรองและตรวจสอบรายละเอียดงานย่อย
  • ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปปฏิทินที่คุณชื่นชอบเช่น Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar และ Apple Calendar
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Google Calendar
ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUp และจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่อแอปการจัดการเวลาในชุดเทคโนโลยีของคุณ (เช่น Evenhour, Toggl หรือ Harvest) กับ ClickUp และตรวจสอบว่างานใดใช้เวลามากน้อยเพียงใด

ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? จัดระเบียบกิจกรรม การประชุม และอีเวนต์ของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวด้วยแม่แบบปฏิทินวางแผนจาก ClickUp มันมีประโยชน์เมื่อคุณมีทีมใหญ่ที่มีตารางงานยุ่ง และการเก็บบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทินปกติรู้สึกหนักหนาสาหัส

มีตารางเวลาทั้งหมดของคุณอยู่ในปลายนิ้วด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มีตารางเวลาทั้งหมดของคุณอยู่ในปลายนิ้วด้วยเทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUp

ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:

  • ตรวจสอบกำหนดเวลา, การประชุม, และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ในปฏิทิน และเตรียมตัวล่วงหน้า
  • สร้างงานประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน เพื่อใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปรับตารางเวลา เมื่อจำเป็น
  • ให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นได้อย่างเต็มที่ ในกระบวนการทำงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้า

3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การสื่อสารที่ราบรื่นช่วยให้โครงการของคุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้น เมื่อคุณปฏิบัติตามปฏิทินย้อนกลับ สมาชิกในทีมของคุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกันและกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นหากพวกเขาพบปัญหา

ด้วยการสนทนาแบบต่อเนื่องในหัวข้อของงานใน ClickUp คุณสามารถรักษาช่องทางการสื่อสารที่ราบรื่นได้ ใช้ความคิดเห็นของงานเพื่อถามคำถาม ขอคำชี้แจง และให้ข้อเสนอแนะ หากคุณต้องการติดต่อสมาชิกทีมคนใดโดยเฉพาะ ให้แท็กพวกเขาในความคิดเห็น และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที

ความคิดเห็นในรายการงานของ ClickUp
ติดต่อกับสมาชิกในทีมโดยใช้ความคิดเห็นใน Task บน ClickUp

หากคุณต้องอธิบายบางสิ่งอย่างรวดเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีม ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่คุณต้องการ!) ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณ และแชร์คำแนะนำ คำอธิบาย และข้อเสนอแนะได้ทันที

คลิป ClickUp
สื่อสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Clips และบอกลาการประชุมที่ไม่จำเป็น

ใช้คุณลักษณะเหล่านี้เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ได้

4. การจัดการเวลาด้วย AI

เทคนิคปฏิทินย้อนกลับต้องการให้คุณตระหนักถึงการใช้เวลาของคุณ หากงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกินเวลาส่วนใหญ่ของคุณและทีมของคุณ คุณจะแทบไม่มีเวลาเหลือสำหรับงานที่สร้างผลลัพธ์สำคัญ

นี่คือจุดที่ClickUp Brainเข้ามามีบทบาท ตัวช่วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ที่คุณไว้วางใจ มีคำถามเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ หรือภารกิจเฉพาะหรือไม่? ถาม ClickUp Brain แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทจากข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUp Brain
ค้นหาคำตอบเฉพาะสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณโดยใช้ ClickUp Brain

ไม่มีเวลาตรวจสอบรายการงานทั้งหมดของคุณใช่ไหม? ให้ ClickUp Brain สรุปการอัปเดตงาน บันทึกการประชุม และรายงานความคืบหน้าให้คุณ

ClickUp Brain
สรุปบันทึกการประชุมยาว ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain

สมองยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนที่คุณเคยต้องการแต่ไม่เคยมีมาก่อน ใช้มันเพื่อสร้างข้อกำหนดของโครงการและบรีฟ เขียนอีเมล และแก้ไขงานเขียนของคุณ

ClickUp Brain
เขียนอีเมลตามบริบทด้วย ClickUp Brain และเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ

ด้วย AI ที่ดูแลงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: 8 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเวลาด้วยฐานความรู้

ควบคุมงานและเวลาของคุณด้วย ClickUp

เมื่อการตามกำหนดเวลาให้ทันรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ ให้พลิกสถานการณ์ด้วยวิธีปฏิทินย้อนกลับ

แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นเอกเทศ ให้ใช้แพลตฟอร์มการจัดการเวลาและงานเช่น ClickUp เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามารถมองเห็นปฏิทินของคุณได้

เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเข้าใจบทบาทของตนเองในภาพรวมขององค์กรแล้ว พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทุ่มเทอย่างเต็มที่ ด้วยความร่วมมือกัน คุณจะสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ลูกค้าจะพึงพอใจ และธุรกิจใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณ

สมัครใช้ ClickUpเพื่อจัดระบบปฏิทินย้อนหลังของคุณและบริหารเวลาของคุณเอง!