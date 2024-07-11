จัดการงานด้วยวิธีปฏิทินย้อนกลับ

กำหนดส่งคือสัปดาห์หน้า และคุณสัญญาว่าจะไม่ปล่อยทุกอย่างไว้จนถึงนาทีสุดท้ายในครั้งนี้ แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป คุณเริ่มสูญเสียการควบคุมเวลาของตัวเอง อีเมลเร่งด่วน การประชุมที่ไม่คาดคิด และภาระงานประจำวันต่าง ๆ ทำให้โครงการของคุณถูกเลื่อนไปอยู่ลำดับรอง
ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณก็อยู่ในสถานการณ์ที่คุณพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอด—งานมากเกินไปและเวลาไม่พอ
หากมีวิธีที่จะทำลายวงจรนี้ได้ล่ะ? หากคุณสามารถหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้ายจากข้อจำกัดของเวลาได้ล่ะ? ลองใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับ—วิธีการที่ไม่ได้รับการยกย่องมากนักในการจัดการเวลาและงานเพื่อให้คุณสามารถทำภารกิจของคุณให้สำเร็จและบรรลุเป้าหมายของคุณได้
ในบทความนี้ เราจะสำรวจเทคนิคนี้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ระบุตัวอย่างการใช้งานจริง และสรุปขั้นตอนในการนำปฏิทินย้อนกลับมาใช้ในงานประจำวันของคุณ
วิธีการปฏิทินย้อนกลับคืออะไร?
วิธีการปฏิทินย้อนกลับจะปฏิบัติตาม ตารางเวลาแบบย้อนกลับ. แทนที่จะเริ่มต้นด้วยวันที่วันนี้และก้าวไปข้างหน้า คุณจะระบุวันที่ครบกำหนดสุดท้ายก่อน แล้วจึงวางแผนขั้นตอนที่จำเป็นในลำดับเวลาถอยหลัง
วิธีนี้ช่วยให้คุณทำงานทั้งหมดให้เสร็จตรงเวลา และให้แผนที่ชัดเจนเป็นขั้นตอนนำไปสู่กำหนดเวลาส่งงาน เพื่อป้องกันการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอน เนื่องจากคุณสามารถจัดสรรเวลาเพียงพอสำหรับแต่ละงานและปรับตารางเวลาได้ตามต้องการเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
แล้ววิธีนี้มาจากไหนกันแน่? มาหาคำตอบกันเถอะ
ประวัติของวิธีการปฏิทินย้อนกลับ
ไม่มีที่มาที่ชัดเจนของเทคนิคปฏิทินย้อนกลับ ดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงวิธีแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลสำหรับการจัดการกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อการวางแผนแบบเชิงเส้นล้มเหลว
วิธีการนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารโครงการ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่อเวลา ซึ่งการวางแผนอย่างละเอียดและการปฏิบัติตามกรอบเวลาที่เข้มงวดสามารถเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโครงการได้
แม้ว่าเราจะไม่สามารถระบุภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงของกระบวนการปฏิทินย้อนกลับได้ แต่กระบวนการนี้ มีความคล้ายคลึงกับวิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM) ของการบริหารโครงการ (ซึ่งพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950)
ในวิธีการ CPM มีเทคนิคที่เรียกว่า การเดินย้อนกลับ (backward pass) ซึ่งหมายถึงการทำงานย้อนกลับจากวันที่เสร็จสิ้นของโครงการ และกำหนดเวลาที่ช้าที่สุดในการเริ่มและเสร็จสิ้นแต่ละขั้นตอนในแผนภูมิ CPM
วิธีใช้ปฏิทินย้อนกลับ
นี่คือคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณด้วยวิธีปฏิทินย้อนกลับ:
1. รู้กำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
ให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่คุณต้องทำให้เสร็จหรือส่งมอบโครงการ. ยืนยันกับลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และสื่อสารกำหนดเวลาให้ทีมของคุณทราบ.
2. แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยที่ชัดเจน
แบ่งโครงการทั้งหมดออกเป็นงานย่อยหรือเป้าหมายที่สามารถจัดการได้ ขั้นตอนนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจขอบเขตงานที่แท้จริง นอกจากนี้ยังทำให้งานง่ายขึ้นเพราะคุณมีแผนที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม
3. เปลี่ยนลำดับของงาน
แทนที่จะเริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นและดำเนินการไปข้างหน้า (เช่นในการวางแผนโครงการแบบดั้งเดิม) ให้กลับลำดับของงาน เริ่มต้นด้วยผลลัพธ์สุดท้ายและทำงานย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น วิธีการจากบนลงล่างนี้จะทำให้คุณสอดคล้องกับกำหนดเวลาสุดท้ายโดยไม่พลาดรายละเอียดสำคัญ
4. กำหนดระยะเวลาสำหรับแต่ละขั้นตอน
กำหนดระยะเวลาที่เป็นจริงสำหรับแต่ละขั้นตอนที่กลับด้าน ใช้ระบบปฏิทิน Tridentเพื่อแบ่งงานของคุณออกเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน
หากคุณกำลังทำงานกับทีม ให้ปรึกษาพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกัน วางแผนวันที่ให้เมื่อคุณทำเครื่องหมายออกในลำดับย้อนกลับแล้ว จะนำไปสู่กำหนดส่งงานสุดท้ายของโครงการ
5. เพิ่มรายละเอียดสำหรับขั้นตอน
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกรอกรายละเอียดสำหรับแต่ละงาน/เป้าหมายแล้ว นี่คือข้อมูลสำคัญที่ควรรวมไว้:
- ผู้รับมอบหมาย: มอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีมที่เกี่ยวข้อง
- ลำดับความสำคัญ: ทำเครื่องหมายงานที่สำคัญที่สุดเพื่อจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
- การพึ่งพา: ระบุการพึ่งพาใดๆ ระหว่างงานต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากแคมเปญการตลาดของคุณต้องได้รับการอนุมัติจาก CEO นั่นคือการพึ่งพา
- ทรัพยากรที่จำเป็น: ระบุเครื่องมือ เอกสาร และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์
6. เก็บเงินสำรองไว้
สำรองเวลาไว้สำหรับปัญหาที่ไม่คาดคิด พวกมันมาเยือนเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญบ่อยกว่าที่เราต้องการ ดังนั้นการเตรียมพร้อมไว้จึงดีกว่า เมื่อเวลาสำรองได้ถูกจัดสรรไว้ในตารางเวลาของคุณแล้ว คุณสามารถลดความเสี่ยงของการล่าช้าได้ และยังคงมุ่งเน้นกับงานของคุณได้แม้จะมีอุปสรรคเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม
มาทำความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยตัวอย่างกัน สมมติว่าคุณกำลังจะเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 นี่คือตารางการวางแผนหากคุณใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับ:
|เหตุการณ์สำคัญ
|ความพยายามในจำนวนวัน
|วันเริ่มงาน
|กำหนดส่ง
|วันเปิดตัวแคมเปญ
|–
|1 กรกฎาคม 2567
|–
|การปรับแต่งขั้นสุดท้าย
|7
|24 มิถุนายน 2567
|30 มิถุนายน 2567
|การสร้างและแก้ไขเนื้อหา
|7
|17 มิถุนายน 2567
|23 มิถุนายน 2567
|การออกแบบที่สร้างสรรค์
|7
|10 มิถุนายน 2567
|16 มิถุนายน 2567
|การทบทวนกลยุทธ์การรณรงค์
|7
|3 มิถุนายน 2567
|9 มิถุนายน 2567
|การวางแผนและงบประมาณสื่อ
|7
|27 พฤษภาคม 2567
|2 มิถุนายน 2567
|การแบ่งกลุ่มผู้ชม
|7
|20 พฤษภาคม 2567
|26 พฤษภาคม 2567
|การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์
|7
|13 พฤษภาคม 2567
|19 พฤษภาคม 2567
|การบรรยายสรุปและเริ่มต้นแคมเปญ
|7
|6 พฤษภาคม 2567
|12 พฤษภาคม 2567
|ตัดสินใจกำหนดกรอบเวลาของแคมเปญ
|7
|29 เมษายน 2567
|5 พฤษภาคม 2567
ใช้สิ่งนี้เป็นการชี้แนะเพื่อออกแบบปฏิทินของคุณและวางแผนตารางเวลาของคุณให้ดีขึ้น
พูดถึงการวางแผนตารางเวลา เราขอแนะนำหนังสือสักเล่มไหม?
หนังสือแนะนำ: การทำงานอย่างลึกซึ้ง โดย คาล นิวพอร์ต
องค์ประกอบหลักของวิธีการปฏิทินย้อนกลับคือการจัดการเวลาสำหรับการเรียนรู้กลยุทธ์การจัดการเวลา หนังสือ Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World ของ Cal Newport เป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุด
หนังสือเล่มนี้แนะนำเราให้รู้จักกับแนวคิดของการทำงานอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนิวพอร์ตให้คำจำกัดความว่า "กิจกรรมทางวิชาชีพที่ดำเนินการในสภาวะที่ปราศจากการรบกวนและมุ่งเน้นอย่างเต็มที่ ซึ่งผลักดันขีดความสามารถทางปัญญาให้ถึงขีดสุด"
เขาโต้แย้งว่าควรทำงานอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสี่ชั่วโมงต่อวัน; หากเกินกว่านั้น ความสนใจของเราจะลดลง
นี่คือกลยุทธ์การจัดการเวลาบางประการที่หนังสือกล่าวถึง:
- การแบ่งเวลา: นิวพอร์ตแนะนำให้จัดตารางวันของคุณเป็นช่วงๆ โดยแต่ละช่วงจะอุทิศให้กับงานหรือกิจกรรมเฉพาะอย่าง
- การสร้างพิธีกรรม: การสร้างกิจวัตรหรือชุดของพิธีกรรมรอบช่วงเวลาการทำงานอย่างลึกซึ้งของคุณสามารถช่วยฝึกสมองให้เข้าสู่สภาวะสมาธิที่จดจ่อได้ง่ายขึ้น
- การกำจัดสิ่งรบกวน: นิวพอร์ตแนะนำให้ลดสิ่งรบกวนโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานอย่างลึกซึ้ง คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ดิจิทัล ใช้แอปที่ช่วยบล็อกสิ่งรบกวน เช่น Forest เพื่อลดการใช้โทรศัพท์ หรือหาพื้นที่ทำงานที่เงียบสงบ
- การรวมงานที่ต้องใช้ความคิดน้อย: การจัดกลุ่มงานที่ไม่ซับซ้อน (ที่เขาเรียกว่า 'งานที่ต้องใช้ความคิดน้อย') ให้อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ จะช่วยให้มีช่วงเวลาที่มากขึ้นสำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดอย่างลึกซึ้ง
คุณสามารถผสานหลักการของ Deep Work เข้ากับวิธีการปฏิทินย้อนกลับได้อย่างไร?
- จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ: โดยการเริ่มต้นจากเป้าหมายและทำงานย้อนกลับ วิธีการปฏิทินย้อนกลับจะจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ ซึ่งคล้ายกับคำแนะนำของนิวพอร์ตที่เน้นการทำงานที่ลึกซึ้งกับงานที่สำคัญที่สุด
- วางแผนให้ดีขึ้น: วิธีการวางแผนย้อนกลับของวิธีปฏิทินย้อนกลับและแนวคิดการจัดสรรเวลาของนิวพอร์ตช่วยให้คุณจัดโครงสร้างตารางการทำงานของคุณได้ดีขึ้น ทั้งสองวิธีช่วยให้คุณจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอสำหรับงานที่มีความสำคัญสูง และทำงานเหล่านั้นในช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิสูง
- หลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย: ใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับเพื่อวางแผนและกระจายงานของคุณออกไปในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้แนวคิดของ Cal Newport ในการสร้างกิจวัตรและทุ่มเทเวลาสี่ชั่วโมงทุกวันเพื่อการทำงานอย่างลึกซึ้ง ด้วยการทำงานอย่างสม่ำเสมอและมีสมาธิ คุณจะทำงานเสร็จตรงเวลา
หากคุณต้องการผลิตผลงานคุณภาพสูงและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย การผสมผสานหลักการเหล่านี้เข้ากับตารางงานของคุณจะเป็นส่วนเสริมที่ทรงพลัง
การใช้ปฏิทินย้อนกลับที่ได้รับความนิยม
วิธีการปฏิทินย้อนกลับเหมาะสำหรับโครงการที่มีกรอบเวลาที่เข้มงวด. นี่คือตัวอย่างสถานการณ์จริงที่เทคนิคนี้มีประโยชน์:
- การจัดการโครงการ: สำหรับโครงการธุรกิจขนาดใหญ่ ให้เริ่มต้นด้วยกำหนดเวลาสิ้นสุด และวางแผนเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการในลำดับย้อนกลับ เริ่มวางแผนจากขั้นตอนการปิดโครงการ จากนั้นดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม ดำเนินการ และวางแผน และสุดท้าย ทำงานย้อนกลับไปยังขั้นตอนการเริ่มต้น กำหนดเส้นตายแยกต่างหากสำหรับแต่ละงาน
- การเปิดตัวผลิตภัณฑ์: เมื่อธุรกิจของคุณมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยวันที่เปิดตัวและวางแผนย้อนกลับ จัดตารางงานต่างๆ เช่น การกระจายสินค้า แคมเปญการตลาด การทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยตลาด พร้อมทั้งกำหนดเส้นตายของแต่ละงาน
- การวางแผนงาน: สำหรับงานต่างๆ เช่น การประชุมหรืองานแต่งงาน เริ่มต้นด้วยวันที่ของงานและวางแผนขั้นตอนย้อนกลับ: การจัดเตรียมของตกแต่ง การจัดเตรียมอาหาร การส่งคำเชิญ การจองสถานที่ และการวางแผนโปรแกรมหลักของงาน
- งานวิชาการ: ปฏิทินย้อนกลับช่วยให้นักเรียนส่งงานตรงเวลา เริ่มต้นด้วยวันที่กำหนดส่งและวางแผนย้อนกลับ: การตรวจทานขั้นสุดท้าย การแก้ไข การร่าง และการค้นคว้า
- การวางแผนการเดินทาง: สำหรับการไปพักผ่อน เริ่มต้นด้วยวันที่เดินทางและวางแผนย้อนกลับ ขั้นตอนย้อนกลับจะเป็นดังนี้: เตรียมกระเป๋าเดินทาง, จองที่พัก, วางแผนการเดินทาง, และจองตั๋วเครื่องบิน
เมื่อคุณได้ระบุขั้นตอนย้อนกลับแล้ว ให้กำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริงสำหรับแต่ละขั้นตอนและระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพิ่มเวลาสำรองเพื่อเป็นมาตรการป้องกันกรณีขอบเขตงานขยายตัว ข้อจำกัดด้านทรัพยากร ความล้มเหลวทางเทคโนโลยี หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ
แนนซี่ เอฟ. คลาร์ก ผู้อำนวยการ Forbes WomensMediaแนะนำเทคนิคปฏิทินย้อนกลับเพื่อให้งานเสร็จตรงเวลา เธอแนะนำให้เพิ่มเวลาสำรองเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในปฏิทินย้อนกลับของคุณ
ฉันขอแนะนำให้คุณเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในรายการของคุณ คุณตัดสินใจว่าจะวางขั้นตอนเพิ่มเติมนี้ไว้ที่ไหน—ที่ซึ่งมันจะสร้างความแตกต่างมากที่สุดในการทำให้โครงการของคุณดีหรือยอดเยี่ยม สำหรับบางโครงการ นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เวลาสำหรับการคิดสร้างสรรค์สามารถให้ผลตอบแทนได้ ตัวอย่างเช่น การคิดสร้างสรรค์นั้นอาจนำคุณไปสู่การทำแบบสำรวจอย่างรวดเร็วเพื่อเสริมข้อมูลของคุณ สำหรับโครงการอื่นๆ นี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดที่การมีสายตาอีกคู่หนึ่งมาช่วยตรวจทานมีความสำคัญ
วิธีการนำวิธีปฏิทินย้อนกลับมาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ
ทำตามกลยุทธ์เหล่านี้เพื่อผสานเทคนิคปฏิทินย้อนกลับในแง่มุมต่าง ๆ ของตารางเวลาประจำวันของคุณ:
1. การจัดการงาน
หากคุณเลือกใช้ปฏิทินย้อนกลับ คุณต้องมีความรอบคอบในการแบ่งงานที่ต้องส่งให้ละเอียดเป็นรายละเอียดย่อย แต่สำหรับโครงการที่ยืดเยื้อและซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับทีมข้ามสายงาน การจัดการงานอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสได้อย่างรวดเร็ว
ข่าวดีก็คือ ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่างClickUp การสร้าง มอบหมาย และติดตามงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วย นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่:
- แบ่งงานส่งสุดท้ายของคุณออกเป็นงานย่อยและงานย่อยย่อยๆ โดยใช้ClickUp Tasks
- สลับลำดับของงาน—ให้ขั้นตอนสุดท้ายอยู่ด้านบนและขั้นตอนแรกอยู่ด้านล่าง
- กำหนดวันครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน/งานย่อย
- ใช้ระดับความสำคัญของงานที่มีอยู่ใน ClickUpเพื่อกำหนดสถานะงานว่าเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ และเพิ่มความชัดเจนว่างานใดต้องการความสนใจทันที
- มอบหมายงานให้กับบุคคลหรือทีม
- กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสองงานเมื่อการเสร็จสิ้นของงานหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกงานหนึ่ง และทำเครื่องหมายว่าเป็น 'รอ' หรือ 'บล็อก'
- ติดตามสถานะของงานของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', 'เสร็จสมบูรณ์' หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานของคุณมากขึ้น
ClickUp ทำให้การจัดการงานง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ: การทำงานให้สำเร็จ
ClickUp ช่วยให้ฉันมั่นใจในการเติบโตและขยายธุรกิจของฉันได้ ฉันสามารถมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย วางแผนวันและสัปดาห์ของฉัน และทำตามกำหนดเวลาได้
นอกจากคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว ClickUp ยังมีคลังเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้มากมายเพื่อช่วยเหลือคุณ
ลองดูตัวอย่างแม่แบบการจัดการงานของ ClickUp มันสามารถจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของคุณให้เป็นโครงสร้างที่เรียบร้อยในหน้าเดียว โดยให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการ งานที่ค้างอยู่ ลำดับความสำคัญของงาน งานตามแผนก งานย่อย ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานและกำหนดส่ง สำหรับแต่ละงาน
- มองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ ด้วยมุมมอง ClickUp ที่ยืดหยุ่นและติดตั้งมาในตัว เช่น มุมมองรายการ (List) มุมมองกระดาน (Board) มุมมองกล่อง (Box) และมุมมองปฏิทิน (Calendar)
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ตลอดเวลา ด้วยสถานะที่กำหนดเอง
วิธีนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษหากคุณกำลังใช้วิธีปฏิทินย้อนกลับ มันช่วยให้คุณติดตามงานโดยละเอียดและให้มุมมองภาพรวมที่กว้างขึ้น คุณสามารถมองเห็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขได้ทันที—ไม่มีอะไรมาขัดขวางคุณจากการทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้!
อีกหนึ่งกรอบการทำงานที่มีประโยชน์คือแม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของงานโดย ClickUp การกำหนดลำดับความสำคัญของงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในเทคนิคปฏิทินย้อนกลับ แต่เมื่อทีมของคุณระดมความคิดและได้แนวคิดหรือโครงการริเริ่มมากมายหลายร้อยรายการ การประเมินความเป็นไปได้ของแต่ละอย่างก็กลายเป็นเรื่องยาก แม่แบบนี้จะช่วยทำให้งานของคุณง่ายขึ้น
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยคุณได้:
- แยกงานตามระดับความสามารถในการบรรลุผลสูง/ต่ำ และระดับความสำคัญสูง/ต่ำ
- จัดระเบียบความคิดของคุณในรูปแบบโน้ตติดผนังและใช้รหัสสี เพื่อให้เข้าใจว่าความคิดนั้นเกี่ยวข้องกับแผนกใด
- ประเมินว่าแนวคิดนั้นสามารถทำได้, ต้องการการทบทวน, หรือเป็นไปไม่ได้
คุณสามารถกรองแนวคิดที่สมควรได้รับความสนใจและกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้ตามความเหมาะสม เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นอย่าลังเลที่จะเพิ่มเกณฑ์การประเมินของคุณเอง!
2. การจัดการปฏิทิน
จัดระเบียบปฏิทินของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยเริ่มจากกำหนดเส้นตายสุดท้ายแล้วย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของโครงการฟีเจอร์มุมมองปฏิทินของ ClickUpจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกรณีนี้
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้มันในกระบวนการทำงานของคุณ:
- วางแผนตารางเวลาของคุณเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนบนปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้และแชร์ให้สาธารณะ กับทีมของคุณ
- ลากและวางงานลงในปฏิทินของคุณ และกำหนดเวลาได้ในไม่กี่วินาที
- ดูรายละเอียดงาน เช่น ผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, และการติดตามเวลาบนปฏิทินของคุณ และแก้ไขได้พร้อมกันเป็นกลุ่ม
- ซูมดูงานโดยใช้ตัวกรองและตรวจสอบรายละเอียดงานย่อย
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปปฏิทินที่คุณชื่นชอบเช่น Google Calendar, Microsoft Outlook Calendar และ Apple Calendar
- เชื่อมต่อแอปการจัดการเวลาในชุดเทคโนโลยีของคุณ (เช่น Evenhour, Toggl หรือ Harvest) กับ ClickUp และตรวจสอบว่างานใดใช้เวลามากน้อยเพียงใด
ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? จัดระเบียบกิจกรรม การประชุม และอีเวนต์ของคุณบนแพลตฟอร์มเดียวด้วยแม่แบบปฏิทินวางแผนจาก ClickUp มันมีประโยชน์เมื่อคุณมีทีมใหญ่ที่มีตารางงานยุ่ง และการเก็บบันทึกเหตุการณ์ในปฏิทินปกติรู้สึกหนักหนาสาหัส
ผู้จัดการโครงการและหัวหน้าทีมสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อ:
- ตรวจสอบกำหนดเวลา, การประชุม, และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง ในปฏิทิน และเตรียมตัวล่วงหน้า
- สร้างงานประจำวัน, รายสัปดาห์, และรายเดือน เพื่อใช้เวลาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับตารางเวลา เมื่อจำเป็น
- ให้สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นได้อย่างเต็มที่ ในกระบวนการทำงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้า
3. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่ราบรื่นช่วยให้โครงการของคุณก้าวหน้าได้เร็วขึ้น เมื่อคุณปฏิบัติตามปฏิทินย้อนกลับ สมาชิกในทีมของคุณจะสามารถติดต่อสื่อสารกันและกับลูกค้าได้ง่ายขึ้นหากพวกเขาพบปัญหา
ด้วยการสนทนาแบบต่อเนื่องในหัวข้อของงานใน ClickUp คุณสามารถรักษาช่องทางการสื่อสารที่ราบรื่นได้ ใช้ความคิดเห็นของงานเพื่อถามคำถาม ขอคำชี้แจง และให้ข้อเสนอแนะ หากคุณต้องการติดต่อสมาชิกทีมคนใดโดยเฉพาะ ให้แท็กพวกเขาในความคิดเห็น และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
หากคุณต้องอธิบายบางสิ่งอย่างรวดเร็วให้กับเพื่อนร่วมทีม ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมประชุม (เว้นแต่คุณต้องการ!) ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอและเสียงของคุณ และแชร์คำแนะนำ คำอธิบาย และข้อเสนอแนะได้ทันที
ใช้คุณลักษณะเหล่านี้เพื่อป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ได้
4. การจัดการเวลาด้วย AI
เทคนิคปฏิทินย้อนกลับต้องการให้คุณตระหนักถึงการใช้เวลาของคุณ หากงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มกินเวลาส่วนใหญ่ของคุณและทีมของคุณ คุณจะแทบไม่มีเวลาเหลือสำหรับงานที่สร้างผลลัพธ์สำคัญ
นี่คือจุดที่ClickUp Brainเข้ามามีบทบาท ตัวช่วย AI นี้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการความรู้ที่คุณไว้วางใจ มีคำถามเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ หรือภารกิจเฉพาะหรือไม่? ถาม ClickUp Brain แล้วคุณจะได้รับคำตอบที่สอดคล้องกับบริบทจากข้อมูลที่มีอยู่ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ไม่มีเวลาตรวจสอบรายการงานทั้งหมดของคุณใช่ไหม? ให้ ClickUp Brain สรุปการอัปเดตงาน บันทึกการประชุม และรายงานความคืบหน้าให้คุณ
สมองยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนที่คุณเคยต้องการแต่ไม่เคยมีมาก่อน ใช้มันเพื่อสร้างข้อกำหนดของโครงการและบรีฟ เขียนอีเมล และแก้ไขงานเขียนของคุณ
ด้วย AI ที่ดูแลงานที่น่าเบื่อเหล่านี้ คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: 8 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการเวลาด้วยฐานความรู้
ควบคุมงานและเวลาของคุณด้วย ClickUp
เมื่อการตามกำหนดเวลาให้ทันรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ ให้พลิกสถานการณ์ด้วยวิธีปฏิทินย้อนกลับ
แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้เป็นเอกเทศ ให้ใช้แพลตฟอร์มการจัดการเวลาและงานเช่น ClickUp เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามารถมองเห็นปฏิทินของคุณได้
เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเข้าใจบทบาทของตนเองในภาพรวมขององค์กรแล้ว พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการทุ่มเทอย่างเต็มที่ ด้วยความร่วมมือกัน คุณจะสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ลูกค้าจะพึงพอใจ และธุรกิจใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณ
สมัครใช้ ClickUpเพื่อจัดระบบปฏิทินย้อนหลังของคุณและบริหารเวลาของคุณเอง!