10 อันดับกลยุทธ์ในการรับมือกับข้อจำกัดด้านเวลาของโครงการ (พร้อมเครื่องมือแนะนำ)

ข้อจำกัดคือข้อจำกัด เป็นขอบเขตที่คุณต้องทำงานอยู่ภายใน คนส่วนใหญ่จะมองข้อจำกัดว่าเป็นสิ่งลบที่ขัดขวางสิ่งที่คุณสามารถทำได้
ในการบริหารโครงการ สิ่งตรงกันข้ามอาจเกิดขึ้นได้ ลองจินตนาการว่าคุณมีเวลาไม่จำกัดในการพัฒนาฟีเจอร์หนึ่ง คุณก็จะไม่มีวันทำมันเสร็จ!
หากไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ คุณจะถูกผลักดันและดึงไปในทิศทางต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมุ่งมั่นของคุณ หากไม่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากร กระบวนการทำงานของคุณอาจไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพหรือผลผลิต
ข้อจำกัดของโครงการช่วยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้เป็นระยะๆ ขนาดเล็ก ข้อจำกัดประเภทต่างๆ มีผลกระทบต่อผลลัพธ์ของโครงการแตกต่างกัน เรามาดูทีละข้อ
ข้อจำกัดสามประการของการบริหารโครงการ
โครงการทั่วไปอาจเผชิญกับข้อจำกัดสามประเภท ได้แก่ เวลา ต้นทุน และขอบเขต ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้มักเรียกกันว่าข้อจำกัดสามประการ หรือที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมการจัดการโครงการ สามเหลี่ยมเหล็ก หรือสามเหลี่ยมโครงการ
1. ข้อจำกัดด้านขอบเขต
ขอบเขตหมายถึงคุณสมบัติหรือฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ที่ทีมได้ตกลงที่จะส่งมอบ หรือภารกิจที่ทีมโครงการได้ตกลงที่จะทำให้เสร็จสิ้น
มันระบุสิ่งที่ต้องทำและคุณภาพที่ต้องการ. ขอบเขตของโครงการมักกำหนดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย.
ขอบเขตโครงการที่ดีช่วยให้ทีมพัฒนามีความชัดเจนและอิสระในการสร้างซอฟต์แวร์ ส่วนขอบเขตที่ไม่ดีจะเปิดโอกาสให้เกิดการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นและทำให้ทีมออกนอกเส้นทาง
2. ข้อจำกัดด้านต้นทุน
ข้อจำกัดด้านต้นทุนคืองบประมาณ ซึ่งกำหนดข้อจำกัดต่อทรัพยากรทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงหลายสิ่งหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์อาจมีข้อจำกัดในด้านต้นทุนของโครงการดังต่อไปนี้
- เงินเดือนทีม
- อุปกรณ์เช่นแลปท็อป, เซิร์ฟเวอร์, เป็นต้น
- เบี้ยเลี้ยงและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมืออัตโนมัติใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อจำกัดด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มั่นใจถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และผลลัพธ์ทางธุรกิจ หากมีข้อจำกัดที่ไม่ดีจะทำให้ทุกคนขาดแรงจูงใจและถูกจำกัดความสามารถ
3. ข้อจำกัดด้านเวลา
ขอบเขตของเวลาที่ใช้กับโครงการ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กำหนดเวลา ข้อจำกัดด้านเวลาจะถูกกำหนดในรูปแบบของกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงาน หลักสำคัญ และทั้งโครงการ
ข้อจำกัดด้านเวลาที่เหมาะสมช่วยให้ทีมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและตรงตามเกณฑ์การยอมรับทั้งหมดได้ ข้อจำกัดด้านเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลหรือกำหนดเส้นตายที่เร่งรัดจะบังคับให้ทีมต้องลดขั้นตอนหรือทำงานแบบลวกๆ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำและก่อให้เกิดหนี้ทางเทคนิคสะสม
ของข้อจำกัดสามประการที่ทำให้ผู้จัดการโครงการนอนไม่หลับในยามค่ำคืน วันนี้เราจะมาเน้นที่ข้อจำกัดด้านเวลา เราจะเห็นว่าเหตุใดจึงมีความสำคัญและสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้โครงการของคุณล้มเหลว
ข้อจำกัดด้านเวลาคืออะไร?
ข้อจำกัดด้านเวลาคือข้อจำกัดของระยะเวลาที่ถูกกำหนดให้กับคุณผ่านโครงการในหลักสูตร โดยรวมถึงกำหนดเวลาที่คุณต้องเสร็จสิ้นโครงการ กำหนดเวลาที่คุณต้องส่งฟีเจอร์ไปยังการผลิต จำนวนชั่วโมงทำงานที่คุณสามารถใช้กับฟีเจอร์หนึ่งๆ และอื่นๆ
ข้อจำกัดด้านเวลา มักถูกแสดงออกมาในรูปแบบของตารางเวลา ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดตารางเวลาสำหรับโครงการ โดยมีกำหนดส่งงานในแต่ละขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การพัฒนา การทดสอบ การตรวจสอบขั้นสุดท้าย การผลิตจริง และการส่งมอบงาน
ความล่าช้าในหนึ่งในขั้นตอนอาจส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ ทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้าออกไปอีกหลายวัน/หลายสัปดาห์ ความล่าช้าเหล่านี้สร้างข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นและเป็นอุปสรรคต่อการส่งมอบโครงการ
ผู้จัดการโครงการมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างโครงการ. นี่คือวิธีบางประการที่สามารถทำได้.
10 กลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านเวลา
การหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านเวลาไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทีมโครงการจะกำหนดโครงสร้างและระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างแรงกดดันให้กับตนเอง บางวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp นี่คือวิธีการ
1. การวางแผนโครงการ
แผนที่แข็งแกร่งช่วยลดข้อจำกัดได้ครึ่งหนึ่ง สร้างแผนโครงการที่ครอบคลุมซึ่งระบุรายละเอียดงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการ และกำหนดเวลาใช้มุมมองปฏิทินของClickUp เพื่อดูว่างานของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไร
โปรดให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ่งที่ต้องพึ่งพา หากคุณมีงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น การผลักดันงานหลังอาจทำให้งานแรกสะดุดได้มุมมองแผนภูมิแกนต์สามารถช่วยในการติดตามงานที่ทับซ้อนกันและสิ่งที่ต้องพึ่งพาได้
ใช้ระยะโครงการนี้เพื่อประเมินทรัพยากรทางการเงินที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
ครั้งแรกที่วางแผนโครงการ?นี่คือเทมเพลตการวางแผนโครงการที่ยอดเยี่ยมเพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
2. การจัดลำดับความสำคัญของงาน
มีขีดจำกัดตามธรรมชาติของปริมาณงานที่คุณสามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด การจัดลำดับความสำคัญของงานที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณจัดลำดับงานมากเกินไป คุณจะพลาดกำหนดเวลา หากคุณจัดสรรเวลาน้อยเกินไป คุณอาจมีทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งเป็นการเสียเวลา ดังนั้น ให้จัดลำดับความสำคัญและจัดตารางเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์
ใช้รายการลำดับความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจของคุณ ลองใช้การปรับสมดุลทรัพยากร โดยจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับงานที่ซับซ้อน และปล่อยให้ทีมดำเนินงานตามแผนได้อย่างต่อเนื่อง
3. การประมาณเวลาที่สมจริง
กำหนดการโครงการถูกสร้างขึ้นโดยอิงจากระยะเวลาที่สมาชิกในทีมคิดว่าจำเป็นต้องใช้ในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสมบูรณ์ กระบวนการนี้เรียกว่าการประมาณเวลา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารเวลาโครงการ
ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมมักจะทำการคาดการณ์โครงการโดยอิงจากผลการดำเนินงานในอดีต หากการปฏิบัติตาม GDPR ใช้เวลา 20 ชั่วโมงในครั้งล่าสุด ก็มีความเป็นไปได้ที่จะใช้เวลาเท่าเดิมในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม การประมาณการอาจเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น เพื่อให้การประมาณการของคุณมีความถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ให้เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงคุณสมบัติการประมาณเวลาและการติดตามเวลาของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
4. การติดตามเวลา
บันทึกเวลาสำหรับทุกงานในไทม์ไลน์โครงการของคุณ มีแอปพลิเคชันจัดการเวลาหลายตัวที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้
ระบบติดตามเวลาของ ClickUpถูกผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ทำให้คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลา หรือเพิ่มเวลาที่บันทึกด้วยตนเองสำหรับทุกงานที่คุณกำลังทำได้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำให้การประมาณการของคุณแม่นยำยิ่งขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไป ความสามารถในการประมาณและวางแผนของคุณจะแข็งแกร่งขึ้น ทำให้ข้อจำกัดด้านเวลาลดลง
หากคุณกำลังรวบรวมทีมใหม่หรือเพิ่งเริ่มใช้ ClickUpนี่คือเทมเพลตการจัดการเวลา10 แบบที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการติดตามเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในอนาคต
5. การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
หากคุณเปิดโปรเจ็กต์และปล่อยให้มันทำงานโดยไม่มีคนดูแล คุณอาจแปลกใจเมื่อพบว่างานไม่เสร็จตามกำหนดเวลา ดังนั้น การจัดการกับข้อจำกัดทางเวลาจึงต้องการการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
ใช้ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีใดก็ได้เพื่อติดตามว่าไทม์ไลน์เป็นไปตามแผนหรือไม่ ปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูรายงานที่คุณต้องการติดตามความคืบหน้า ใช้แผนภูมิเบิร์นอัพและเบิร์นดาวน์เพื่อทราบว่าโครงการอาจดำเนินไปอย่างไร ระบุความล่าช้าและจัดเตรียมทางเลือกอื่น
6. การระบุความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยง
ความน่าจะเป็นที่คุณจะไม่ทันกำหนดเวลาคืออะไร? อะไรคือสาเหตุที่เป็นไปได้?
การตอบคำถามสองข้อนี้จะช่วยให้คุณระบุความเสี่ยงที่คุณเผชิญและประเมินผลกระทบต่อโครงการได้ ความเสี่ยงเหล่านี้อาจเป็นความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน หรือแม้แต่ความเสี่ยงด้านพฤติกรรม ผลกระทบอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ความล่าช้าเพียงไม่กี่วันไปจนถึงการไม่สามารถส่งมอบโครงการได้ทั้งหมด
ก่อนที่คุณจะเริ่มโครงการ ให้รวบรวมทีมเพื่อหารือเกี่ยวกับความเสี่ยง ระบุและลดความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจำกัดเวลาของคุณจะไม่ถูกทำให้รุนแรงขึ้น
7. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณไม่รู้ พวกเขาก็ไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพสถานการณ์ที่เกณฑ์การยอมรับสำหรับฟีเจอร์เฉพาะไม่ได้สื่อสารอย่างชัดเจน นักพัฒนาอาจคิดว่าพวกเขาได้ส่งมอบฟีเจอร์แล้ว ในขณะที่นักวิเคราะห์คุณภาพอาจไม่เห็นด้วย พวกเขาจะส่งฟีเจอร์กลับไปให้นักพัฒนาอีกครั้ง ทำให้เกิดเวลาการทำงานซ้ำที่ไม่จำเป็น
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยการปรับปรุงการสื่อสารของโครงการให้ราบรื่น
- บันทึกการประชุม, ข้อกำหนด, และการสนทนาอื่น ๆ บนClickUp Docs
- เขียนคำอธิบายอย่างละเอียดสำหรับแต่ละคุณลักษณะ/เรื่องราวของผู้ใช้ภายในงาน
- ให้สมาชิกในทีมสามารถชี้แจงสิ่งที่ต้องการความชัดเจนตามบริบทในส่วนความคิดเห็นของงาน
- เพิ่มรายการตรวจสอบ/รายการดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าเกณฑ์การยอมรับสำหรับแต่ละฟีเจอร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- นอกจากผู้ที่กำลังทำงานในฟีเจอร์เหล่านั้นแล้ว ให้เพิ่ม 'ผู้ติดตาม'ในงานของ ClickUpเพื่อให้พวกเขาสามารถเข้ามาแทรกแซงได้หากจำเป็น
8. การจัดการโครงการแบบอไจล์
บางครั้ง โครงการอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด สมาชิกในทีมอาจป่วยและต้องการหยุดงานนานขึ้น องค์กรอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน เหตุการณ์ต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ คุณอาจต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเวลาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การจัดการโครงการแบบอไจล์ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะ ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์ถูกคาดหวังให้คาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวางแผนสำรอง หรืออย่างน้อยที่สุด พวกเขาต้องแจ้งเตือนผู้นำและจัดการความคาดหวัง
9. การจัดการประชุม
"นี่อาจจะเป็นอีเมลก็ได้" เป็นมีมบนอินเทอร์เน็ตที่มีเหตุผลรองรับ หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เสียเวลาอย่างมากสำหรับทีมพัฒนาคือการประชุม ซึ่งหลายครั้งไม่จำเป็นและไม่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันข้อจำกัดด้านเวลาที่ไม่คาดคิดอย่างต่อเนื่อง ให้จัดการประชุมให้ดีขึ้นตรวจสอบเครื่องมือการจัดการเวลาของคุณเพื่อเข้าใจว่ามีเวลาเท่าไหร่ที่ใช้ไปกับการประชุม จากนั้นปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดีขึ้น
จัดการประชุมเฉพาะกิจกรรมที่ต้องการการอภิปรายอย่างจริงจังเท่านั้น กำหนดเวลาให้ชัดเจนและมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ บันทึกข้อมูลสำคัญและการตัดสินใจเพื่อไม่ให้ต้องเริ่มต้นใหม่ในการประชุมครั้งถัดไป
สำหรับสิ่งอื่น ๆ ให้ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดี ความคิดเห็นภายในงานของ ClickUp ช่วยให้สามารถสนทนาแบบซ้อนกันได้มุมมองแชทของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นข้อความทั้งหมดในที่เดียวและดำเนินการได้จากที่นั่น
10. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีม Agile ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างมาก และมีเหตุผลที่ดี ทีมที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสามารถส่งมอบประสิทธิภาพและคุณค่าที่สูงขึ้นในระยะยาวได้ ตัวอย่างเช่น คุณได้ปรับปรุงกระบวนการคอนเทนเนอร์ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละฟีเจอร์ผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้มากยิ่งขึ้น นี่เป็นวิธีที่สำคัญในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านเวลาอย่างยั่งยืน
พิชิตข้อจำกัดของโครงการของคุณด้วย ClickUp
ข้อจำกัดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกโครงการ เราถึงกับกล้าที่จะโต้แย้งว่าข้อจำกัดนั้นเป็นสิ่งจำเป็น
อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดที่ไม่คาดคิดและไม่สมเหตุสมผลอาจทำให้โครงการล้มเหลวได้โดยสิ้นเชิง การบริหารโครงการที่ดีควรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น ClickUp ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งนี้
ด้วย ClickUp คุณสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านเวลา งานย่อยและรายการตรวจสอบใน ClickUp ช่วยให้ข้อกำหนดมีความชัดเจน มุมมองปฏิทินและแผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการอยู่
แดชบอร์ด ClickUp มอบความโปร่งใสในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ ด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณพร้อมที่จะเอาชนะข้อจำกัดของโครงการด้วย ClickUpลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้