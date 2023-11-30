การสร้างรายการลำดับความสำคัญเพื่อให้งานสำเร็จ: คู่มือทีละขั้นตอน

เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนจะจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย ปล่อยให้พวกเราที่เหลือต้องทึ่งในความสามารถในการทำงานของพวกเขา? ดูเหมือนว่าพวกเขามีเครื่องย้อนเวลาของเฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ที่ทำให้พวกเขาทำทุกอย่างเสร็จในขณะที่พวกเราต้องเกาหัวและครุ่นคิดถึงเคล็ดลับในการบิดเวลาของพวกเขา
นี่คือการตรวจสอบความเป็นจริงเล็กน้อย: มันไม่ใช่เวทมนตร์—แค่กลยุทธ์เท่านั้น
ทุกคนที่ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพสูงต่างมีอาวุธลับในการต่อสู้กับความวุ่นวายและการผัดวันประกันพรุ่ง นั่นก็คือ รายการสิ่งที่ต้องทำก่อน!
ค้นพบพลังแห่งห้าด้วยคู่มือที่ครอบคลุมของเราในการสร้างรายการลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ เราจะนำเสนอ ห้าเหตุผลที่น่าสนใจ นำคุณผ่าน ห้าขั้นตอนง่ายๆ และเปิดเผย ห้าวิธีขั้นสูง—ทั้งหมดนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับชีวิตส่วนตัวและอาชีพของคุณ! 🏋️
รายการลำดับความสำคัญคืออะไร และมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร?
คุณอาจคิดว่าคุณรู้แล้วว่าลิสต์ลำดับความสำคัญคืออะไร—ลิสต์สำหรับจัดระเบียบงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน (อืม!). แต่ยังมีอะไรให้คิดมากกว่านี้จากมุมมองของมนุษย์.
ยกตัวอย่างหนังสือที่สะเทือนอารมณ์ The Priority List: A Teacher's Final Quest to Discover Life's Greatest Lessons เป็นบันทึกความทรงจำที่น่าติดตามของเดวิด เมนาเช่ ครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมปลายที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งสมองระยะสุดท้าย ในการเดินทางที่กล้าหาญข้ามประเทศ เขาพยายามที่จะเชื่อมต่อกับอดีตนักเรียนของเขาอีกครั้ง ด้วยคำถามที่ลึกซึ้ง: เขาได้สร้างความแตกต่างในชีวิตของพวกเขาหรือไม่?
การเดินทางของเดวิดเผยให้เห็นว่าความหลงใหลและแรงจูงใจของแต่ละคนมักมีอิทธิพลต่อลำดับความสำคัญในแต่ละช่วงของชีวิต ประเด็นของเราคือ หากคุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับคุณได้อย่างแท้จริง
มันไม่ใช่แค่การลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการต่อสู้กับสิ่งรบกวนเพื่อให้คุณสามารถดูแลเป้าหมายหลักของคุณได้ ข้อสรุปสำคัญคือให้พูดว่า ใช่ กับงานที่ผลักดันคุณไปข้างหน้า และพูดว่า ไม่ กับงานที่เพียงแค่ดึงเวลาของคุณไปเท่านั้น
⭐ แม่แบบแนะนำ
กำลังพยายามหาว่าจะเริ่มจัดการอะไรก่อนดีใช่ไหม?เทมเพลต ClickUp 2×2 Priority Matrixจะช่วยให้คุณสร้างลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง โดยอิงตามผลกระทบและความเร่งด่วน ลองใช้ฟรีวันนี้!
5 เหตุผลที่ควรสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำลำดับความสำคัญ
ในความวุ่นวายของงานที่มากเกินไป การเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่ทางเลือก—แต่เป็นความจำเป็นที่ไม่สามารถต่อรองได้ ดังนั้น มาพูดคุยกันว่าทำไมมันถึงสำคัญมากและมันช่วยให้เวลาของเรามีคุณค่าท่ามกลางตารางงานที่ยุ่งเหยิงได้อย่างไร
1. จัดระเบียบงานของคุณภายในเวลาที่มีอยู่
คุณเคยรู้สึกไหมว่ามีอะไรให้ทำมากมายแต่เวลาช่างน้อยเหลือเกิน แต่คุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน? นั่นแหละคือจุดที่การจัดลำดับความสำคัญมีประโยชน์
การจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำและกำหนดระดับความสำคัญของงานแต่ละอย่าง เท่ากับว่าคุณกำลังบอกว่า นี่คือเรื่องสำคัญ และนี่คือเรื่องที่ไม่สำคัญมากนัก รายการที่จัดเรียงอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณบริหารเวลาได้อย่างมืออาชีพ ทำให้คุณ ไม่ใช่แค่ยุ่ง แต่ยุ่งกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
2. เพิ่มผลผลิต
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นอีกเหตุผลที่น่าสนใจในการจัดทำรายการลำดับความสำคัญ เนื่องจากช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูงซึ่งผลักดันคุณไปสู่เป้าหมาย คุณจะพบว่ารายการที่จัดโครงสร้างอย่างดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวันของคุณ ช่วยให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
นี่คือวิธีที่รายการลำดับความสำคัญจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:
- ความชัดเจน: การจัดทำรายการจะจัดเรียงงานของคุณให้เป็นระเบียบ ทำให้คุณเห็นภาพรวมอย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องจัดการ—คุณจะไม่เสียเวลาไปกับการลังเล แต่จะลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม
- มุ่งเน้นอย่างเต็มที่: โดยการแยกงานที่มีผลกระทบสูงออกมา คุณจะสามารถทุ่มเทความพยายามของคุณไปยังสิ่งที่สำคัญที่สุดได้
- เพิ่มแรงจูงใจ: การทำเครื่องหมายว่าเสร็จในแต่ละงานสามารถสร้างความพึงพอใจอย่างลึกซึ้งและกระตุ้นให้เกิดการกระทำต่อไป
- การบรรเทาความเครียด:การมีรายการช่วยให้มีแนวทางที่ชัดเจน ลดความกังวลเกี่ยวกับการลืมงานหรือพลาดกำหนดเวลา
3. ปรับปรุงเป้าหมายให้กระชับ
หากการบรรลุเป้าหมายเปรียบเสมือนการไปถึงยอดเขา รายการลำดับความสำคัญของคุณก็คือแผนที่นำทางสู่ยอดนั้น ⛰️
รายการนี้ทำหน้าที่เป็นแผนปฏิบัติการที่เปลี่ยนความปรารถนาให้กลายเป็นชัยชนะโดยการ จัดลำดับงานประจำวันและกระบวนการให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว. มันทำให้แน่ใจว่าคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมีจุดมุ่งหมายและขับเคลื่อนด้วยความก้าวหน้าในบริบทของเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพของคุณ.
เคล็ดลับเพิ่มเติม: หลายคนประสบปัญหาในการยึดติดกับเป้าหมาย ซึ่งทำให้คุณภาพของรายการสิ่งที่ต้องทำลดลง หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น เราขอแนะนำให้ใช้ClickUp Goalsเพื่อแสดงภาพสิ่งที่ต้องส่งมอบหลักและกำหนดสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
4. ติดตามความคืบหน้าของเป้าหมาย
โดยการอัปเดตและทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จสิ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณจะเปลี่ยนรายการลำดับความสำคัญของคุณให้กลายเป็นบันทึกความสำเร็จแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้เห็นชัดเจนว่า อะไรเสร็จแล้ว อะไรอยู่ระหว่างดำเนินการ และอะไรที่ต้องทำต่อไป ลดการคาดเดาและเปิดโอกาสให้คุณได้เฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์
5. วางแผนการพึ่งพาของงาน
คุณรู้ไหมว่าบางครั้งงานหนึ่งต้องรอให้งานอื่นเสร็จก่อน? นั่นคือการพึ่งพาของงาน มันคือห่วงโซ่ของเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันซึ่งรายการลำดับความสำคัญช่วยในการมองเห็นภาพ เมื่อคุณเข้าใจ ว่างานแต่ละอย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างไร คุณจะสามารถจัดการงานได้อย่างชาญฉลาด รายการลำดับความสำคัญมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมของทีม ซึ่งการรอคอยงานที่พึ่งพาอาศัยกันอาจนำไปสู่ความล่าช้าที่ไม่คาดคิด (และมักมีค่าใช้จ่ายสูง)
คุณสามารถสำรวจวิธีการทำงานของการพึ่งพาของงานภายใน ClickUp ได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการทำงานไหลลื่นโดยไม่มีการหยุดชะงักที่ไม่จำเป็น!
วิธีสร้างรายการลำดับความสำคัญ: 5 ขั้นตอนที่นำไปใช้ได้จริง
เป้าหมาย ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก คือเสียงกระซิบแรกของฝัน แต่การเปลี่ยนฝันให้กลายเป็นความจริงนั้นต้องการมากกว่าการคิดฝันอย่างเดียว ถึงเวลาแล้วที่จะหยิบปากกาขึ้นมาเขียน หรือดีกว่านั้น ใช้ปลายนิ้วพิมพ์ลงบนแป้นพิมพ์ และให้โครงสร้างแก่ความปรารถนาเหล่านั้น
เราจะพูดคุยเกี่ยวกับห้าขั้นตอนในการสร้างรายการลำดับความสำคัญที่ใช้งานได้จริง—และสาธิตกระบวนการด้วยClickUp เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เปรียบเสมือน ศูนย์บัญชาการเสมือนจริงสำหรับการจัดการงานและลำดับความสำคัญ
มาอัปเกรด, ทำให้เรียบง่าย, และพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นกันเถอะ!
ขั้นตอนที่ 1: จัดทำรายการงานหลัก
ก่อนที่คุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ คุณจำเป็นต้องทำรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำให้เสร็จก่อน คุณอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก แต่ต่อไปนี้คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณจัดการสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- จดทุกอย่างลง: ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงภาระหน้าที่เร่งด่วน ระบายทุกอย่างออกจากระบบของคุณ
- อย่าตัดสินหรือวิเคราะห์: อย่าตกอยู่ในโหมด การวิเคราะห์จนเป็นอัมพาต—แค่ปล่อยให้ความคิดไหลไปตามธรรมชาติ
- รวมงานส่วนตัว: รายการลำดับความสำคัญของคุณไม่ควรจำกัดเฉพาะงานเท่านั้น หากคุณต้องการสร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
- อัปเดต: เมื่อมีงานใหม่เข้ามา ให้เพิ่มเข้าไปในรายการหลักของคุณเพื่อจัดระเบียบงานให้เป็นระเบียบ
- ระบุให้ชัดเจน: งานที่คลุมเครือ (เช่น "จัดสรรทรัพยากร") จะยากต่อการดำเนินการ การเพิ่มรายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (เช่น "วางแผนการจัดสรรทรัพยากรสำหรับแผนก A ในไตรมาสที่ 3") จะช่วยให้คุณระบุงานและดำเนินการได้อย่างแม่นยำ
เราขอแนะนำให้จดบันทึกงานต่างๆ ลงในแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ClickUp เชื่อหรือไม่ว่า การใช้กระดาษโน้ตหรือกระดาษที่พับย่นจะยิ่งทำให้งานยุ่งเหยิงมากขึ้นในภายหลัง
การสร้างรายการงานในทุกขนาดเป็นเรื่องง่ายด้วยชุดเครื่องมือจัดการงานของ ClickUp มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณ:
- ตั้งค่างาน (หรือแยกย่อยเป็นงานย่อยเฉพาะ)
- เพิ่มผู้รับผิดชอบงานเพื่อสร้างความรับผิดชอบ
- ปรับแต่งกำหนดส่งสำหรับแผนงานที่มีความสำคัญสูง
- ทำให้งานซ้ำๆ ในรายการของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
- ติดแท็กงานของคุณเพื่อการระบุที่ง่าย (เพื่อช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญใน ขั้นตอนที่ 2)
ปรับแต่งและกำหนดรายการหลักของคุณด้วยClickAppsที่น่าสนใจสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การเพิ่มรหัสงานที่กำหนดเองหรือความสัมพันธ์ภายในเวิร์กโฟลว์! หากคุณกำลังสร้างรายการลำดับความสำคัญสำหรับทีมขนาดใหญ่ ใช้คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการกล่าวถึง เพื่อขอให้เพื่อนร่วมงานของคุณมีส่วนร่วมในการกำหนดประเภทงาน 🧑🤝🧑
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดงานที่มีความสำคัญสูงสุด
ลองจินตนาการถึงงานของคุณเหมือนตัวละครในละครเวที แต่ละตัวมีบทบาทและผลกระทบต่อเรื่องราวของวันของคุณ บางงานเป็นบทบาทสำคัญที่โดดเด่น ในขณะที่บางงานเป็นเพียงตัวประกอบที่รอคอยโอกาสของตน ขั้นตอนนี้คือการกำหนดลำดับชั้นนี้
การจัดระดับความสำคัญของงานสามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Task Priorities ด้วยระดับความสำคัญสี่ระดับ—ด่วน, สูง, ปกติ, และต่ำ—คุณมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการกำหนดความหมายของแต่ละสถานะความสำคัญที่แสดงด้วยสีสำหรับทีมของคุณ 🚩
เพื่อจัดลำดับความสำคัญทั่วทั้ง Workspace ของคุณ คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUpเพื่อสำรวจมุมมองที่แตกต่างกันได้ นี่คือตัวอย่างสามประการ:
- มุมมองงาน: เปิดงานที่ต้องการ แล้วคลิกที่ไอคอนธงซึ่งอยู่บริเวณมุมบนซ้ายของหน้าต่างงานนั้นเพื่อกำหนดระดับความสำคัญของงาน
- มุมมองรายการ: ไอคอนธงลำดับความสำคัญอยู่ทางขวาของแต่ละงาน
- มุมมองบอร์ด: เลื่อนเมาส์ไปที่มุมล่างซ้ายของบัตรงานเพื่อเข้าถึงตัวเลือกความสำคัญ
เมื่อคุณตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานและกำหนดวันครบกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อตรวจสอบตารางเวลาของคุณ กรองงานที่มีความสำคัญ หรือแก้ไขงานเหล่านั้นพร้อมกันได้
ขั้นตอนที่ 3: มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคน
ผู้จัดการทีมมักจะมีรายการงานที่ต้องทำมากมายซึ่งนำไปสู่ความเหนื่อยล้า แทนที่จะพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองลองพิจารณาการมอบหมายงานตามทักษะหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของพนักงานแต่ละคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ 🔀
สมมติว่าคุณมีสมาชิกในทีมชื่อ นิค ที่มีความสามารถโดดเด่นด้านการออกแบบกราฟิก ตอนนี้คุณมีงานที่มีความสำคัญสูงซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างงานนำเสนอที่โน้มน้าวใจสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และงานนี้ต้องการการออกแบบในระดับหนึ่ง
นี่คือจุดที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นโดยการมอบหมายงาน—แทนที่จะรับผิดชอบการนำเสนอทั้งหมดเพียงลำพัง คุณสามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกของนิคได้ ด้วยวิธีนี้ คุณได้ลดภาระงานของตัวเองและมั่นใจได้ว่างานจะอยู่ในมือของผู้ที่มีความสามารถ
การมอบหมายงานที่มีความสำคัญใน ClickUp เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์การแจ้งเตือน หากคุณต้องการแบ่งเบาภาระงาน ให้สร้างงานขึ้นมา ใช้ตัวเลือก มอบหมาย เพื่อเลือกเพื่อนร่วมทีม เช่น นิค และตั้งค่าการแจ้งเตือนพร้อมวันที่ครบกำหนดและไฟล์แนบหรือความคิดเห็นที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับงาน
ขั้นตอนที่ 4: ลบงานที่ไม่จำเป็น
ใช่ คุณอ่านไม่ผิด การลบงานออกจากรายการหลักของคุณสามารถเป็นการกระทำที่ปลดปล่อย ในการแสวงหาประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรายงานแนวโน้มการเรียนรู้ในที่ทำงานปี 2021ที่ชี้ให้เห็นว่างานที่ไม่จำเป็นสามารถเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในทีมได้อย่างแท้จริง
เพื่อประเมินความสำคัญของงานในรายการของคุณใหม่ ให้ถามตัวเองว่า: งานนี้จำเป็นอย่างยิ่งหรือไม่? ถ้าไม่จำเป็น ให้ลบออกโดยไม่ต้องลังเล 🗑️
วิธีนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ แต่เกี่ยวกับการคัดสรรอย่างมีกลยุทธ์ โดยการกำจัดงานที่ไม่สำคัญ—เช่น การประชุม เวิร์กช็อป ฯลฯ—คุณจะจัดระเบียบรายการของคุณ ทำให้มีพื้นที่สำหรับงานที่สำคัญจริงๆ
ต้องการหารือเกี่ยวกับงานที่ควรปล่อยให้ทีมของคุณรับผิดชอบหรือไม่?เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUpสามารถช่วยให้พนักงานติดแท็กงานว่าเป็น Specific, Measurable, Achievable, Relevant, และ Timely ซึ่งช่วยคัดกรองงานที่มีคุณค่าต่ำออกไป
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบ ติดตาม และทบทวน
เมื่อคุณทำภารกิจเสร็จแล้ว ให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ข้างๆ ยิ่งมีเครื่องหมายถูกมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีแรงจูงใจมากขึ้นในการพิชิตงานที่เหลือของวัน หรืออีกวิธีหนึ่ง การติดตามความคืบหน้าก็ช่วยให้ปรับลำดับความสำคัญของงานได้ตามความเหมาะสมเช่นกัน ✅
หากคุณต้องการระบุรูปแบบการทำงานของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงาน ให้ใช้การติดตามเวลาแบบเนทีฟใน ClickUp สมมติว่ากระบวนการหนึ่งใช้เวลามากกว่าที่คุณคาดไว้เสมอด้วยข้อมูลการติดตามเวลา คุณสามารถตรวจจับกรอบเวลาที่ไม่สมจริงล่วงหน้าและปรับลำดับความสำคัญของคุณได้อย่างเชิงรุก
5 วิธีการจัดลำดับความสำคัญที่คุณควรลอง
เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการงานของคุณ มาเจาะลึกห้าวิธีการจัดลำดับความสำคัญขั้นสูงและชาญฉลาดกันเถอะ
1. การจัดหมวดหมู่ตามเวลา
เมื่อคุณได้รวบรวมรายการสิ่งที่ต้องทำขนาดใหญ่แล้ว ให้แยกย่อยและจัดหมวดหมู่ตามความจำเป็น กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมคือการจัดหมวดหมู่ตามเวลา เพียงจัดกลุ่มงานตามเวลาที่คุณวางแผนจะดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นวันนี้ สัปดาห์นี้ เดือนนี้ หรือในอนาคต เพื่อประเมินลำดับความสำคัญ 🗓️
2. วิธีการทำงานที่สำคัญที่สุด (MITs)
วิธีการงานสำคัญที่สุด(TheMost Important Tasks method)คือตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการกลับมาควบคุมตัวเองได้อีกครั้งเมื่อรู้สึกท่วมท้นกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวเหยียด แทนที่จะพยายามจัดการกับรายการที่ดูไม่มีที่สิ้นสุด คุณ เลือกงานที่สำคัญที่สุดสองหรือสามอย่าง—หรือที่เรียกว่า MITs—สำหรับวันนั้นอย่างมีกลยุทธ์ 📑
งานที่มีความสำคัญสูงเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจของคุณ ทำให้คุณสามารถละทิ้งสิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้ คุณมั่นใจได้ว่าจะทำงานเสร็จสมบูรณ์และสร้างแนวทางที่มุ่งเน้นอย่างเต็มที่ซึ่งสามารถขยายไปสู่การบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ในรายการของคุณได้ ใช้ ตะกร้างานของ ClickUp เพื่อให้ MIT ประจำวันของคุณเข้าถึงได้ง่าย
3. วิธีการมุ่งเน้นจุดเดียว
สำหรับช่วงเวลาที่งานสำคัญที่สุด (MITs) ดูเหมือนจะมากเกินไป วิธีการนี้จะก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง เป็นการลดความซับซ้อนให้ถึงที่สุด—เลือกงานเพียงหนึ่งอย่างที่มีความสำคัญสูงสุด และปล่อยให้ทุกอย่างอื่นจางหายไปในเบื้องหลัง 🧘
จินตนาการถึงเช้าวันจันทร์ที่วุ่นวายกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวเหยียดไม่มีที่สิ้นสุด รู้สึกถึงภาระของงานมากมาย คุณจึงใช้เทคนิคโฟกัสเดียว มองไปที่รายการของคุณ คุณพบโครงการสำคัญ—อาจเป็นการนำเสนอให้กับลูกค้าที่ต้องการความสนใจจากคุณอย่างเต็มที่
ตลอดช่วงเช้า คุณทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อปรับปรุงการนำเสนอครั้งนี้เพียงอย่างเดียว ปิดกั้นเสียงรบกวนจากงานอื่น ๆ ที่พยายามเรียกร้องความสนใจของคุณ จนถึงเที่ยงวัน คุณก็สามารถสรุปการนำเสนอทั้งหมดได้สำเร็จ
ผลลัพธ์? วิธีนี้ได้เปลี่ยนวันที่อาจเต็มไปด้วยความวุ่นวายและเครียดให้กลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสำเร็จตามเป้าหมาย
4. ตารางการจัดลำดับความสำคัญแบบไอเซนฮาวร์
หากคุณเคยติดอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกว่าควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อนEisenhower Matrixคือพันธมิตรของคุณ เทคนิคนี้เป็นการจัดหมวดหมู่ของงานอย่างง่ายแต่มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากความเร่งด่วนและความสำคัญ แบ่งออกเป็นสี่ส่วน 🪟
สิ่งที่คุณต้องทำคือวาดแกน ความเร่งด่วน และ ความสำคัญ จากนั้นจัดวางงานลงในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
- ด่วน และ สำคัญ: ทำ
- ด่วน และไม่สำคัญ: กำหนดเวลาไว้
- ไม่ด่วน แต่ สำคัญ: มอบหมายให้ผู้อื่น
- ไม่เร่งด่วน และไม่สำคัญ: ลบออก
โบนัส:ลองใช้เทมเพลต ClickUp Priority Matrixฟรีเพื่อสร้างรายงานการจัดลำดับความสำคัญแบบตารางได้อย่างรวดเร็ว! แพลตฟอร์มยังมีเทมเพลตการจัดลำดับความสำคัญอื่นๆ อีกมากมายให้คุณได้สำรวจ
5. กินกบก่อนเริ่มงาน
ลองจินตนาการถึงรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณเป็นบ่อน้ำที่เต็มไปด้วยงานต่าง ๆ และมีกบตัวใหญ่ที่น่ากลัวอยู่ในนั้น—งานที่คุณอยากหลีกเลี่ยงมากที่สุด ตอนนี้เทคนิคกินกบตัวนั้นซะ!โดย Brian Tracyแนะนำให้กระโดดลงไปและจัดการกับกบตัวใหญ่นั้นเป็นสิ่งแรกในตอนเช้าเพื่อสร้างแรงผลักดัน
มันเหมือนกับการพูดว่า มาจัดการเรื่องยากๆ ให้เสร็จก่อนที่เราจะสดชื่นและพร้อมลุยกันเถอะ การทำแบบนี้ไม่ได้แค่พิชิตงานที่ท้าทายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีสำหรับวันที่จะเต็มไปด้วยความสำเร็จอีกด้วย ดังนั้น หยิบกาแฟของคุณขึ้นมา หายใจลึกๆ แล้วมาจัดการกับงานยากๆ กันเถอะ! 🐸
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดลำดับความสำคัญด้วย ClickUp
รายการลำดับความสำคัญของคุณไม่ใช่แค่รายการธรรมดา—แต่เป็นแผนการเล่นสู่ความสำเร็จของคุณ การวางแผนวันอย่างมีกลยุทธ์จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้ายและการพลาดกำหนดส่งงาน
ทำให้เสร็จ และทำให้เสร็จอย่างถูกต้องด้วย ClickUp! ไว้วางใจเครื่องมือจัดลำดับความสำคัญในการทำงานแบบครบวงจรนี้เพื่อช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่ มอบหมายงาน และจัดลำดับความสำคัญได้อย่างง่ายดายลงทะเบียนเพื่อสำรวจทางลัดสู่ความสำเร็จ! 🏆