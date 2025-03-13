บล็อก ClickUp
10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
13 มีนาคม 2568

ในฐานะผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพ การเตรียมแผนงานโครงการแบบเดิมไม่เคยง่ายสำหรับฉันเลย ปากกาและกระดาษทำให้ยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบ กระดานไวท์บอร์ดดีกว่า แต่เหมาะสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์และแผนผังมากกว่า ไม่ใช่สำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อน

โชคดีที่ในที่สุดเครื่องมือดิจิทัลก็เข้ามาช่วยเหลือ และฉันได้ค้นพบซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์

ในระดับพื้นฐานที่สุด แผนภูมิแกนต์จะแสดงภาพตารางเวลาโครงการของคุณ กล่าวคือ งานทั้งหมดในโครงการของคุณจะถูกแสดงเป็นกราฟเทียบกับเวลา การมีทุกอย่างอยู่ในหน้าจอเดียวช่วยให้ผู้จัดการโครงการที่ยุ่งอย่างคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉันเสียเวลาไปมากในช่วงปีแรก ๆ โดยลองวิธีต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งในที่สุดก็พบวิธีที่เหมาะกับตัวเอง และฉันอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องทำเช่นนั้น ดังนั้น ร่วมกับทีมของเราที่ ClickUp ฉันได้ทดสอบเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีมากมายเพื่อคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เราสำรวจเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ยอดเยี่ยม (และฟรี) สิบเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตของคุณ (และการวางแผนโครงการ) ง่ายขึ้น!

สรุป 60 วินาที

10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด

  • วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเฉพาะการใช้งานในแผนภูมิแกนต์
  • ClickUp: เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดแบบครบวงจร พร้อมความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
  • GanttProject: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์
  • Office Timeline Online: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์ภายในระบบนิเวศของ Microsoft PowerPoint
  • ออนไลน์แกนต์: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์โดยไม่ต้องลงทะเบียน
  • GanttPRO: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากร
  • ProjectManager: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์
  • สมาร์ทชีต: เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีตที่ผสานรวมกับการแสดงผลแผนภูมิแกนต์
  • Toggl Plan: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์พร้อมความสามารถในการติดตามเวลา
  • Instagantt: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพโครงการและการสร้างแผนภูมิแกนต์อย่างรวดเร็ว

หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจากการดูภาพเหมือนฉัน ลองดูวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์นี้สิ!

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรี

นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรากำลังพูดถึงซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรี—ซึ่งฟรีถือเป็นประโยชน์สำคัญในตัวเองอยู่แล้ว—นี่คือเหตุผลบางประการที่ทำให้โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์ติดอันดับสูงในรายการเครื่องมือที่จำเป็นของฉัน:

  • การแสดงภาพโครงการ: ผู้สร้างแผนภูมิแกนต์จะแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงการและส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน รวมถึงกำหนดการของโครงการ งานต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ลำดับความสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ผู้จัดการโครงการพบว่าการสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการในมุมมองเดียวมีประโยชน์อย่างมาก
  • การปรับปรุงการร่วมมือ: เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ไม่ได้เป็นเพียงสำหรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น—พวกเขายังให้ประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง! สมาชิกทีมสามารถมองเห็นงานที่ได้รับมอบหมายหรือกำลังรอการดำเนินการ และผลกระทบที่มีต่อผลลัพธ์ของโครงการได้ ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกของการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน ในทำนองเดียวกัน ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้—ฉันหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจริงๆ ความเข้าใจร่วมกันที่เกิดขึ้นจากงานที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างผลงานของแต่ละบุคคลกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ทำให้ทุกคนมารวมกัน
  • การจัดตารางเวลาที่แม่นยำยิ่งขึ้น: เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการ งานที่ทำ กำหนดการสำคัญ ระยะเวลา และกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามการพึ่งพาของงานและกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ยังเน้นให้เห็นถึงขั้นตอนหรือการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือจุดที่เกิดการชะลอตัวที่อาจทำให้โครงการล่าช้า คุณสามารถพัฒนาตารางเวลาที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการดูว่าองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากันอย่างไร
  • การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ ผู้จัดการโครงการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีกลยุทธ์ พวกเขาจะแสดงปริมาณงานของแต่ละทีมหรือบุคคลให้คุณเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทำเช่นเดียวกันกับทรัพยากรอื่นๆ เช่น โซลูชันซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ เครื่องจักร ฯลฯ การจัดการเชิงรุกเช่นนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการทรัพยากรและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะยิ่งสร้างแรงจูงใจให้กับทีม—ผมเรียกมันว่าวงจรป้อนกลับเชิงบวกที่สร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
  • การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก: การมองเห็นรายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาได้—บางปัญหาสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้า การมีมุมมองแบบภาพรวมของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในการจัดการและลดความเสี่ยง วิธีการเชิงป้องกันนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในภายหลัง และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์?

ก่อนที่ฉันจะแบ่งปันรายการซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา ขอให้ฉันอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเลือกแต่ละรายการก่อน เราได้ประเมินตัวเลือกที่มีอยู่ตามหลายพารามิเตอร์เพื่อพิสูจน์ว่าเหตุใดจึงสมควรอยู่ในรายการนี้ ดังนั้น ในขณะที่คุณพิจารณา โปรดถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:

  • ความสามารถ: ความสามารถที่คาดหวังของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์คืออะไร? คุณต้องการคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการสร้างแผนภูมิด้วยการลากและวางหรือบางอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการระบุเส้นทางวิกฤต,การจัดสรรทรัพยากร, หรือการจัดการงาน?
  • ความสะดวกในการใช้งาน: ใครจะเป็นผู้ใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์? พวกเขาต้องการการฝึกอบรม การแนะนำการใช้งาน และการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด?
  • การผสานรวม: ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่?
  • ความเข้ากันได้: โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์นี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หรือไม่ เช่น ตัวติดตามเวลา หรือซอฟต์แวร์บริหารโครงการ?
  • การร่วมมือ: คุณจะใช้อุปกรณ์นี้เพียงคนเดียว หรือจะมีทีม (หรือหลายทีม) ทำงานร่วมกัน? สมาชิกในทีมจะอยู่ที่เดียวกันหรือทำงานจากระยะไกล?
  • การปรับแต่ง: คุณต้องการที่จะสามารถปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ในลักษณะใด ๆ ได้หรือไม่? ตัวอย่างเช่น เพื่อบ่งชี้ความสำคัญหรือความเร่งด่วน?
  • งบประมาณ: งบประมาณของคุณสำหรับโปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์คือเท่าไร? คุณจะลงทุนครั้งเดียวหรือจ่ายค่าสมาชิกแบบรายเดือน?
  • การรายงาน: คุณคาดหวังให้แผนภูมิแกนต์มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานอะไรบ้าง? คุณต้องการแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ หรือทีมของคุณสร้างรายงานแบบคงที่เป็นระยะ ๆ?
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: คุณต้องการเข้าถึงเครื่องมือนี้บนโทรศัพท์ของคุณขณะเดินทางหรือไม่?

10 โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีในพริบตา

ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด นี่คือสรุปแบบสั้นๆ ของทุกสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึง:

ชื่อเหมาะที่สุดสำหรับราคา
คลิกอัพโปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์แบบรอบด้านฟรี พร้อมความสามารถในการจัดการโครงการจาก $0 ถึง $12 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
แกนต์โปรเจ็กต์การปรับแต่งโค้ดโอเพนซอร์สสำหรับการใช้งานเฉพาะฟรี; ยินดีรับบริจาคโดยสมัครใจ
ออฟฟิศ ไทม์ไลน์ ออนไลน์การสร้างแผนภูมิแกนต์จาก Microsoft PowerPointจาก $0 ถึง $199 สำหรับใบอนุญาตซอฟต์แวร์หนึ่งปี
กานต์ออนไลน์การสร้างแผนภูมิแกนต์บนเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดจาก $0 ถึง $5 ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน
แกนต์โปรการจัดการทรัพยากรจาก $9.99 ถึง $24.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
ProjectManagerการสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากแผนภูมิแกนต์จาก $13 ถึง $24 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
สมาร์ทชีตแปลงตารางคำนวณเป็นแผนภูมิแกนต์ และแปลงกลับจาก $0 ถึง $32 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
Toggl Planติดตามการใช้เวลาต่อโครงการ, ทีม, หรือบุคคลจาก $9 ถึง $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Instaganttการสร้างแผนภูมิแกนต์ทันทีและภายในระบบนิเวศของ Asanaจาก $12 ถึง $24 ต่อเดือน
Monday.comการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์และการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการโครงการจาก $0 ถึง $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร

10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด

ตอนนี้ เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่ฉันจะวิเคราะห์ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีทั้ง 10 ตัวอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างมีข้อมูล

1. ClickUp

ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานหลากหลาย

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เริ่มต้นใช้งานมุมมอง Gantt
มองเห็นความคืบหน้าของงานทั้งหมดของคุณด้วยมุมมองต่าง ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

ผมจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบครัน และแผนภูมิแกนต์ที่น่าทึ่งเป็นเพียงหนึ่งในคุณสมบัติมากมายของมัน

แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp มอบให้คุณ (รวมถึงสิ่งอื่น ๆ) งานไม่จำกัด, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และการใช้แผนภูมิ Gantt 60 ครั้ง. แผนชำระเงินใด ๆ จะมอบแผนภูมิ Gantt ไม่จำกัดให้คุณ.

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้ฉันมองเห็นข้อกำหนดของโครงการหลาย ๆ โครงการได้อย่างชัดเจน ทำให้ติดตามงาน จัดลำดับความสำคัญ จัดการการพึ่งพา และโดยพื้นฐานแล้วทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย

ฉันชอบที่สามารถ วาดความสัมพันธ์ระหว่างงาน ได้อย่างง่ายดาย (ดูภาพประกอบ) นอกจากนี้ฉันยังสามารถกำหนดเส้นทางวิกฤตและคำนึงถึงเวลาว่างเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น

มุมมองเส้นทางวิกฤตของแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
กำหนดเส้นทางวิกฤตใน ClickUp ในมุมมองแผนภูมิแกนต์

ฉันชอบที่ฉันสามารถ จัดรหัสสีให้กับงาน เพื่อทราบว่างานไหนกำลังดำเนินการอยู่ งานไหนเร่งด่วน มีกำหนดส่งเมื่อไหร่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างเพียงแค่ดูแวบเดียว มุมมองแบบลำดับชั้นจะจัดเรียงไทม์ไลน์ของโครงการตามลำดับเวลา ในขณะที่แถบความคืบหน้าช่วยวัดอัตราการเสร็จสิ้นงาน

นอกจากนี้ ClickUp ยังมีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับกรณีการใช้งานและการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย คุณจะพบสิ่งต่างๆ มากมายให้ทำงานด้วย

คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Simple Gantt Chart สำหรับ การจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ มันพร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และสามารถให้มุมมองที่กว้างขวางของโครงการ เห็นการพึ่งพา และคาดการณ์อุปสรรคก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของงานของคุณด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp

ClickUp ยังมีตัวเลือกเทมเพลตอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นเทมเพลตตารางเวลาโครงการ

แต่ส่วนที่ฉันชอบที่สุดก็คือ การแปลงข้อมูลของฉันให้เป็นแผนภูมิแกนต์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง! ใน ClickUp แผนภูมิแกนต์เป็นรูปแบบการแสดงผลประเภทหนึ่ง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะจัดรายละเอียดโครงการของคุณในรูปแบบรายการ ตาราง หรือแม้แต่ปฏิทิน คุณก็สามารถแปลงให้เป็นแผนภูมิแกนต์ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณจะได้แผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุมในเวลาไม่นาน—แผนที่นำทางสำหรับการดำเนินโครงการทันที!

โอ้ และถ้าคุณได้จัดลำดับการเรียงรายการด้วยตนเองในมุมมองรายการ ไม่ต้องกังวลเลย—มันจะซิงค์ไปยังแผนภูมิแกนต์ด้วยเช่นกัน!

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัดการโครงการและไม่สามารถตัดสินใจได้ระหว่างการใช้แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์สำหรับโครงการของคุณ การชมวิดีโอของเราที่เปรียบเทียบแผนภูมิแกนต์กับมุมมองไทม์ไลน์จะช่วยคุณได้!

ตอนนี้ นี่เป็นเพียงส่วนของแผนภูมิแกนต์เท่านั้น อย่างที่บอก ClickUp มีมากกว่านั้น ด้วย ClickUp คุณสามารถซูมออกและทำงานกับฟีเจอร์การจัดการโครงการอื่นๆ เช่น เอกสาร, แชท, เป้าหมาย, การจัดการงาน, ความช่วยเหลือจาก AI และอื่นๆ อีกมากมาย

การนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะคุณสามารถทำทุกอย่าง—และฉันหมายถึงทุกอย่างจริงๆ—ได้จากภายในแพลตฟอร์ม ClickUp เพียงแพลตฟอร์มเดียว ดังนั้นบอกลาการสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง และแทนที่ด้วยเพียงแพลตฟอร์มเดียว!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มองเห็นโครงการของคุณใน มุมมองที่หลากหลาย—แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, รายการ, ปฏิทิน,กระดานคัมบังของ ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
  • กำหนดและเชื่อมโยงการพึ่งพาของงาน และ จัดตารางงานโดยอัตโนมัติ ตลอดทั้งห่วงโซ่ในครั้งเดียว
  • อัปเดตสถานะงานด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายดาย; นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด สถานะงาน เฉพาะตามความต้องการของโครงการของคุณได้
  • จัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดตารางงาน,ติดตามโครงการ, ระบุจุดติดขัด, จัดการกำหนดเวลา, และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยClickUp Project Time-Tracking
  • รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมด ในลำดับชั้นที่ใช้งานได้จริงครอบคลุมทุกพื้นที่ โครงการ รายการ งาน และงานย่อย พร้อมเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้น
  • ร่วมมือ กับทีมของคุณโดยใช้ความคิดเห็น, แชท, การกล่าวถึง @, เป็นต้น
  • ใช้แท็กและลำดับความสำคัญเพื่อแยกแยะงานที่มีมูลค่าสูง ผลกระทบสูง หรือเร่งด่วน และจัดเรียงพวกมันได้ในเพียงคลิกเดียวด้วยClickUp Task Priorities
  • ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม, เพื่ออัตโนมัติการทำงาน, ค้นหาทุกสิ่งภายในระบบนิเวศ ClickUp ของคุณภายในไม่กี่วินาที, และอื่น ๆ
  • ติดตามและแบ่งปันความคืบหน้า กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้และอัปเดตแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้อาจมีความชันสูงเนื่องจาก ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  • แอปพลิเคชันมือถือยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังไม่สามารถเทียบเคียงกับความประณีตของเวอร์ชันเว็บได้

ราคาของ ClickUp

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5. 0 (‎9,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ClickUp

*ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความหลากหลายในการปรับแต่ง ซึ่งมอบความเป็นไปได้เกือบไม่จำกัดของฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้สามารถแยกแยะและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลากหลายประเภทที่ปรับให้เข้ากับแต่ละรูปแบบของงาน ตั้งแต่มุมมองที่เรียบง่าย เช่น การตรวจสอบกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับสัปดาห์ ซึ่งผม/ฉันมองว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ ไปจนถึงมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการบริหารโครงการในภาพรวม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ เช่น Make ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้ดียิ่งขึ้น

2. GanttProject

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดและโอเพนซอร์ส

เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ของ GanttProject
ผ่านทางGanttProject

ฉันรักการสนับสนุนโซลูชันแบบโอเพนซอร์ส ดังนั้นฉันจึงชอบทำงานกับ GanttProject ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีนี้มีมานานกว่าสองทศวรรษแล้วและยังคงรักษาความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ผ่านเอกสารที่อัปเดตอยู่เสมอ มันถูกแจกจ่ายภายใต้ ใบอนุญาต GPL3 และคุณสามารถดาวน์โหลด แก้ไข และแจกจ่ายซอร์สโค้ดได้ ความสามารถในการปรับแต่งนี้ทำให้ GanttProject เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ฉันยังค่อนข้างชอบ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและย้อนยุค ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนภูมิแกนต์ การจัดสรรทรัพยากร และการคำนวณต้นทุนโครงการเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ฉันเข้าใจว่ามันอาจไม่ถูกใจบางคน โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการสิ่งที่ทันสมัยและใช้งานง่ายกว่านี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttProject

  • เข้าถึงซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์, ซอร์สโค้ด, และไลบรารีได้ฟรี
  • ปรับใช้บนคลาวด์ด้วย GanttProject Cloud ในราคาตามการใช้งาน
  • เพิ่มงานและเป้าหมายสำคัญในแผนภูมิแกนต์และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน
  • วัดความก้าวหน้าและเปรียบเทียบโดยตรงกับข้อมูลพื้นฐานเพื่อระบุความเบี่ยงเบน
  • อ่านและเขียนไฟล์ Microsoft Project และส่งออกในรูปแบบต่างๆ

ข้อจำกัดของ GanttProject

  • เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้
  • การออกแบบ UI ค่อนข้างเทอะทะและล้าสมัย (ก็โทษไม่ได้หรอก มันมีมานานกว่า 20 ปีแล้ว!)

ราคาของ GanttProject

  • ฟรี
  • การบริจาคโดยสมัครใจ เริ่มต้นที่ $5 ขึ้นไป
  • GanttProject Cloud มีรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานจริง โดย 1 เครดิตมีราคา 1 ยูโร

การให้คะแนนและรีวิว GanttProject

  • G2: 4. 3/5. 0 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง GanttProject

ฉันชอบความเรียบง่ายของการออกแบบที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นกับการจัดการโครงการและแผนภูมิแกนต์สามารถทดลองใช้ได้ แถบเมนูด้านบนมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณอาจพบในซอฟต์แวร์ที่ซื้อได้อื่นๆ นอกจากนี้ ความจริงที่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำให้มันเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก

3. Office Timeline ออนไลน์

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft PowerPoint

Office Timeline Online เป็นส่วนเสริมของ PowerPoint
ผ่านทางOffice Timeline

ในฐานะคนที่เติบโตมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ฉันรู้สึกคุ้นเคยและชื่นชอบความสะดวกสบายที่ Office Timeline Online มอบให้ ฉันได้ใช้ ส่วนเสริม PowerPoint นี้ในการเตรียมไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์สำหรับการนำเสนอ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและสร้างภาพที่ดีสำหรับโครงการของฉัน นอกจากนี้ ฉันยังค้นพบว่าคุณสามารถใช้มันร่วมกับ Microsoft Excel, Wrike และ Smartsheet เพื่อนำเข้าและส่งออกชุดข้อมูลได้อีกด้วย

ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างเรียบง่าย และใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงไลบรารีของเทมเพลตโครงการแผนภูมิแกนต์พื้นฐานเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ แม้ว่ามันจะทำงานได้ดีสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวของฉัน แต่ทีมของฉันประสบปัญหาขณะทำงานในโครงการที่ซับซ้อน ดังนั้น ฉันจึงขอแนะนำสำหรับการใช้พื้นฐานเป็นหลัก

คุณสมบัติเด่นของ Office Timeline Online

  • แปลงชุดข้อมูลและข้อมูลจาก PowerPoint, Excel, ฯลฯ ให้เป็นแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ที่สวยงามและน่าดึงดูด
  • เปิดใช้งานเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ Microsoft PowerPoint เพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่นและการเข้าถึงแบบเนทีฟ
  • องค์ประกอบการออกแบบที่ปรับแต่งได้ เช่น ลูกศร เส้นสัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Office Timeline Online

  • มันทำงานได้เพียงเป็นตัวสร้างแผนภูมิแกนต์เท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานเมื่อเทียบกับราคาที่สูง
  • โปรแกรมเสริม PowerPoint ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
  • การจัดการแผนภูมิแกนต์จะกลายเป็นเรื่องยากเมื่อโครงการไม่สามารถแสดงได้บนหน้า PowerPoint เดียว

ราคา Office Timeline Online

  • ฟรี
  • ข้อดี: ใบอนุญาตหนึ่งปี ราคา $149
  • โปร+: ใบอนุญาตใช้งานหนึ่งปี ราคา $199

การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Office Timeline Online

  • G2: 4. 3/5. 0 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Office Timeline Online

ใช้งานง่าย ดูเหมือนที่ฝ่ายบริหารต้องการเห็นภาพของไทม์ไลน์ใดๆ และมีความเข้าใจง่ายในตัวเองมาก

4. แผนงานกานต์ต์ออนไลน์

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บได้ทุกที่

เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์บน Online Gantt
ผ่านทางGantt ออนไลน์

หากคุณกำลังมองหาการสร้างแผนภูมิแกนต์บนเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลด อะไรเลย Online Gantt เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ฉันเคยใช้มันในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อไม่มีเครื่องมืออื่นและต้องทำงานจากที่ไหนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อพอใจกับแผนภูมิแกนต์ของฉันแล้ว ฉันดาวน์โหลดเป็นไฟล์แกนต์เพื่อนำเข้าไปยังอุปกรณ์อื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น หรือแม้แต่เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่เข้ากันได้อื่น ๆ มันเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นมาก

นอกจากนี้ Online Gantt ยังมีเวอร์ชันคลาวด์ของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อทีมระยะไกลได้ในราคาที่สมเหตุสมผล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gantt ออนไลน์

  • มองเห็นงานของคุณในมุมมองโครงการและมุมมองทรัพยากร
  • ส่งออกแผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อฝังไว้ในงานนำเสนอ รายงาน หรือเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วย UI ที่เรียบง่าย

ข้อจำกัดของ Gantt ออนไลน์

  • ให้บริการแบนด์วิดท์การดาวน์โหลดจำกัด
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดอย่างมาก
  • ไม่สามารถอัปเดตการพึ่งพาได้โดยไม่ใช้ปุ่มแก้ไข
  • ไม่สามารถกำหนดสีที่แตกต่างกันสำหรับงานที่แตกต่างกันได้

ราคาออนไลน์ของ Gantt

  • ฟรี (แอปพลิเคชันบนเว็บเบราว์เซอร์)
  • กานท์ออนไลน์พร้อมคลาวด์: $5/เดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Gantt ออนไลน์

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Online Gantt

ด้วยความสะดวกในการเข้าถึง การทำงานที่ราบรื่น และความสามารถในการเข้าถึงออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือแผนภูมิแกนต์นี้จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ

5. GanttPRO

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร

สร้างแผนภูมิแกนต์บน GanttPRO
ผ่านทางGanttPRO

เช่นเดียวกับ ClickUp, GanttPRO เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ อย่างไรก็ตาม ClickUp มีแผนการใช้งานฟรี ในขณะที่ GanttPRO เป็นเครื่องมือที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าผิดหวังหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการใช้งานส่วนตัว (เช่น การวิจัย) หรือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพของคุณ

นอกเหนือจากนั้น GanttPRO ยังโดดเด่นในการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ จัดการทรัพยากรหลายอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันให้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการ ทำให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของทีม ตารางเวลา ความสามารถ และอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน และปรับทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการป้องกันความเหนื่อยล้าในทีมและรักษาขวัญกำลังใจให้สูง อย่างไรก็ตาม ทีมของฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล ความลื่นไหลของการออกแบบ และเลย์เอาต์ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ GanttPRO อาจไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO

  • สร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดึงดูดสายตาเพื่อติดตามงานของคุณ วันที่กำหนด วันครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
  • แสดงโปรเจกต์ของคุณในมุมมองแบบตาราง กระดาน รายการ และพอร์ตโฟลิโอ
  • เชื่อมต่องานตามความพึ่งพาเพื่อล็อกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของงานที่พึ่งพา
  • ร่วมมือกับทีมที่อยู่ห่างไกลด้วยการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์, ความคิดเห็นและการกล่าวถึง, และการแจ้งเตือน
  • จัดการทรัพยากรอย่างยืดหยุ่นผ่านบันทึกการดำเนินการ, ข้อมูลทีม, ภาพรวมของปริมาณงาน, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ GanttPRO

  • การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจมีความชันสูงสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
  • การขาดตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลจำกัดความสามารถในการจัดการโครงการ

ราคาของ GanttPRO

  • พื้นฐาน: $9.99/เดือน
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ GanttPRO

  • G2: 4. 8/5. 0 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5. 0 (480+ รีวิว)

ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ GanttPRO

GanttPRO มีส่วนช่วยในการเกิดขึ้นของการจัดการทรัพยากรและข้อความที่ละเอียดซึ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนที่ราบรื่นและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ทำให้การจัดการโครงการเป็นมนุษย์มากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

6. ProjectManager

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์

แผนภูมิแกนต์ของ ProjectManager
ผ่านทางProjectManager

หากคุณเป็นมือใหม่กับแผนภูมิแกนต์ ฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย ProjectManager. มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ทำให้แผนภูมิแกนต์ถูกต้อง. มันมี แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ที่ช่วยให้การสร้างแผนภูมิแกนต์ง่ายขึ้น.คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาในแผนภูมิแกนต์, ได้ภาพรวมของสถานะโครงการ, วัดสุขภาพของโครงการและปรับทิศทางให้ถูกต้อง, สร้างรายงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

อย่างไรก็ตาม ProjectManager ไม่มีแผนบริการฟรีหรือแผนฟรีเมียม ดังนั้นการลงทุนด้านเงินทุนจึงค่อนข้างน่ากังวลสำหรับผู้ที่ทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager

  • วางแผนโครงการของคุณออนไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและสวยงาม
  • จัดระเบียบรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
  • ดูการพึ่งพาของงาน, จุดสำคัญ, สถานะโครงการ, เส้นทางวิกฤต, ฯลฯ ในแพลตฟอร์มเดียว
  • กำหนดตารางงานโดยใช้การลากและวาง และกำหนดรหัสสีให้งานเหล่านั้น
  • ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการแชร์ไฟล์, การแสดงความคิดเห็น, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ ProjectManager

  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีข้อจำกัด
  • ฟังก์ชันการรายงานมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาสำหรับ ProjectManager

  • ทีม: $13/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $24/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ ProjectManager

  • G2: 4. 4/5. 0 (93 รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5. 0 (338 รีวิว)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ProjectManager

ชอบตัวเลือกการดูหลายแบบ (รายการ, บอร์ด, แผนกานท์, แผ่นงาน, แดชบอร์ด, ฯลฯ) ชอบที่ใช้งานได้ง่ายมาก และรู้ว่าทุกอย่างได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ระหว่างฉันกับทีมของฉัน

7. สมาร์ทชีต

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดพร้อมฟังก์ชันสเปรดชีต

สเปรดชีตที่ถูกแปลงเป็นแผนภูมิแกนต์บน Smartsheet
ผ่านทางSmartsheet

โดยปกติแล้วฉันใช้ Smartsheet เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและสเปรดชีต ด้วย Smartsheet คุณสามารถ สลับระหว่างสเปรดชีตและแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่จากสเปรดชีตของคุณและแปลงเป็นแผนภูมิแกนต์แบบภาพพร้อมข้อมูลที่แสดงด้วยสี ความสัมพันธ์ของงาน ระยะเวลา ฯลฯ

ในทางกลับกัน คุณสามารถส่งออกข้อมูลแผนภูมิแกนต์กลับไปยังสเปรดชีตเพื่อการวิเคราะห์หรือจัดการข้อมูลอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองอย่าง—แผนภูมิแกนต์และสเปรดชีต—เพื่อการวางแผนและดำเนินการโครงการตามข้อมูลที่ขับเคลื่อนได้

ข้อเสียเดียวที่ฉันมีต่อ Smartsheet คือฟีเจอร์ AI ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เมื่อพิจารณาว่าผู้ช่วย AI เป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าสิ่งที่มีไว้เสริม Smartsheet จึงเริ่มต้นได้ค่อนข้างช้าไปหน่อย

คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet

  • เติมสูตรหรือข้อความในเซลล์สเปรดชีตโดยอัตโนมัติด้วย AI ของ Smartsheet
  • ประสานงานกิจกรรมของทีมด้วยการแชร์ไฟล์ การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสาร กระทู้สนทนา และการตรวจทานเอกสาร
  • ทำงานในโครงการหลายโครงการโดยใช้คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อควบคุมงบประมาณ ความเสี่ยง และทรัพยากร
  • สร้างและติดตามเส้นทางวิกฤตเพื่อจัดการการพึ่งพาของงาน, การจัดสรรทรัพยากร, และปริมาณงาน

ข้อจำกัดของ Smartsheet

  • คุณสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งไฟล์สเปรดชีตต่อไฟล์
  • ความจุในการจัดเก็บข้อมูลในแนวแถวและแนวคอลัมน์มีจำกัด

ราคาของ Smartsheet

  • ฟรี
  • ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet

  • G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Smartsheet

Smartsheet มอบความยืดหยุ่นในการสร้างสเปรดชีต แผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด และแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ เราสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้

8. Toggl Plan

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดพร้อมความสามารถในการติดตามเวลา

แดชบอร์ด Toggl Plan
ผ่านทางToggl Plan

Toggl Plan ช่วยสร้างภาพรวมของโครงการของคุณให้ชัดเจน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจตรงกัน ฉันได้ใช้ Toggl Plan ร่วมกับ Toggl Track เพื่อสร้างแผนภูมิ Gantt ที่เรียบง่ายพร้อมฟีเจอร์ การติดตามเวลา ซึ่งช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และอีกมากมาย

ข้อมูลนำเข้าจากโครงการในอดีตเช่นนี้ยังช่วยในการประมาณเวลาที่โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันจะใช้เวลาในอนาคตได้ การคาดการณ์ล่วงหน้านี้ได้ช่วยปรับปรุงความสามารถของฉันในการประมาณระยะเวลา งบประมาณ และกำลังการผลิต

ฉันแค่หวังว่ามันจะมี 'อะไรพิเศษ' ที่เครื่องมือ Gantt อื่นๆ ในรายการนี้มีให้ มันไม่ใช่ข้อตำหนิจริงๆ เพราะมันทำงานได้ดี แต่ในเมื่อเรามีตัวเลือกมากมาย เราก็สามารถเลือกได้อย่างพิถีพิถันได้ใช่ไหม?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan

  • ติดตามการใช้เวลาของทีมคุณ, งานที่ได้รับมอบหมาย, สถานะของงาน, ระยะเวลา, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
  • นำทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายมารวมกันในสถานที่เดียวและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
  • กำหนดตารางงานและทรัพยากรเพื่อลดความขัดแย้งและการแข่งขัน
  • สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สาธารณะและอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
  • อัตโนมัติการทำงานที่เกิดซ้ำเพื่อกำจัดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ซ้ำซ้อน

ข้อจำกัดของ Toggl Plan

  • แอปพลิเคชันมือถือของมันไม่มีความหลากหลายเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ (มันขาดเครื่องมือหลายอย่าง)
  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
  • การเพิ่มคนใหม่และมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนเป็นเรื่องยุ่งยาก

ราคาของ Toggl Plan

  • ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Toggl Plan

  • G2: 4. 3/5. 0 (รีวิว 40+ รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Toggl Plan

Toggl Plan มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและสะอาดตา ทำให้การเพิ่มและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ

9. Instagantt

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพโครงการ

เครื่องมือแสดงแผนภูมิแกนต์บน Instagantt
ผ่านทางInstagantt

Instagantt ยังคงรักษาชื่อของมันไว้—เครื่องมือแผนภูมิแกนต์นี้เตรียมแผนงานได้อย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบ นี่คือโซลูชันที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มันมาพร้อมกับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมฟังก์ชันลากและวางที่เรียบง่าย ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างมาก เมื่อรวมกับความ ตอบสนองที่รวดเร็ว ของมัน คุณจะสามารถสร้างภาพแสดงแผนงานโครงการได้อย่างชัดเจนภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที

เนื่องจากความสามารถที่จำกัด (เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเต็มรูปแบบ) ฉันจึงใช้มันเป็นหลักในช่วงการวางแผนและการระดมความคิดเท่านั้น เมื่อฉันมีแผนภูมิแกนต์แบบง่ายพร้อมแล้ว ฉันจะนำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่นเพื่อปรับปรุงและทำงานร่วมกันต่อไป แน่นอนว่า หากคุณไม่ต้องการยุ่งยากกับขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่านี้แทนได้

คุณสมบัติเด่นของ Instagantt

  • ดูโครงการแยกจากมุมมองแกนต์—มุมมองตาราง, กระดานคัมบัง, ปริมาณงาน, และมุมมองโครงการ
  • จัดระเบียบโครงการและทรัพยากรของคุณอย่างมีเหตุผลโดยใช้สมุดงาน
  • ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยคุณสมบัติการจัดการงาน เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน การกรอง การจัดเรียง การจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ
  • สื่อสารกับทีมของคุณผ่านกล่องข้อความ, ความคิดเห็น, และอื่น ๆ
  • ตั้งค่าแผนภูมิแกนต์ของคุณด้วยการนำเข้า CSV และการผสานการทำงานกับ Asana โดยตรง

ข้อจำกัดของ Instagantt

  • หน้าจอที่รกทำให้เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ใช้งานได้ยากขึ้น
  • รองรับการเข้าถึงของผู้ใช้เฉพาะต่อสมุดงานเท่านั้น

ราคา Instagantt

Instagantt แบบสแตนด์อโลน:

  • แผนรายบุคคล: $12/เดือน
  • แผนทีม: $24/เดือน

Instagantt Asana:

  • แผนรายบุคคล: $12/เดือน
  • แผนทีม: $24/เดือน

การให้คะแนนและรีวิว Instagantt

  • G2: 4. 4/5. 0 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 430 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Instagantt

เครื่องมือของ Instagantt ทำให้การแสดงผลแบบ Gantt ชัดเจนและใช้งานง่ายกว่าโปรเจกต์ของ Asana อย่างน้อยก็ในช่วงเวอร์ชันแรก ๆ ของแผนภูมิ Gantt ของ Asana เมื่อฉันทดสอบความสามารถของ Gantt ใน Asana ฉันก็แค่ต้องการให้มันเหมือนกับ Instagantt มากขึ้นเท่านั้น

10. วันจันทร์

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเฉพาะแอปพลิเคชัน

มุมมองแผนภูมิแกนต์วันจันทร์
ทางวันจันทร์

Monday เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ความสามารถในการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของฉันก็น่าประทับใจมากเช่นกัน

มันช่วยให้ฉันสามารถ ปรับแต่งคอลัมน์ ที่แสดงได้ เพื่อให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่สำคัญของโครงการได้มากขึ้น นอกจากนี้ ฉันยังสามารถขยายจากมุมมองแผนงานกานท์ไปยังมุมมองปริมาณงานและทรัพยากรได้อีกด้วย ซึ่งบางครั้งช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการวางแผนหรือชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ลดลงที่อาจแทรกซึมเข้ามาในโครงการ

ปัญหาที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวที่ฉันพบขณะทำงานเมื่อวันจันทร์คือการใช้ประจุแบบยืดหดได้ แพลตฟอร์มปรับขนาดได้ดีมากกับทีมที่กำลังเติบโตของฉัน แต่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่สามารถรับไหวได้แทบจะในทันที!

ไฮไลท์ประจำวันจันทร์

  • สร้างระบบอัตโนมัติด้วยระบบช่วยเหลือจาก Monday AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 30 รายการที่ปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้
  • ฝังความสามารถในการจัดการโครงการลงในแผนภูมิแกนต์ของคุณ
  • ดูโครงการของคุณในโหมดต่าง ๆ นอกเหนือจากแผนภูมิแกนต์ เช่น รายการ กระดานคัมบัง เป็นต้น
  • จัดให้เป้าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับการจัดการงานและทรัพยากรเพื่อความสำเร็จของโครงการ

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อคุณขยายขนาด
  • เครื่องมือการจัดการโครงการเวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด

ราคาวันจันทร์

สำหรับ 3 ถึง 49 ที่นั่ง:

  • ฟรี: $0 สำหรับ 2 ที่นั่ง
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5. 0 (10,680+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (4,740+ รีวิว)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงวันจันทร์

วันจันทร์ช่วยให้ฉันติดตามลูกค้าทุกคน บันทึกของพวกเขา หัวข้ออีเมล และไฟล์แนบได้อย่างสะอาด เป็นระเบียบ และค้นหาได้ง่าย แอนิเมชันสนุกๆ ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและวันหยุดนั้นทำให้การเข้าสู่ระบบเป็นเรื่องสนุกและดูเรียบร้อยมาก มีหลายวิธีในการปรับแต่งบัญชีและข้อมูลภายในบัญชีด้วย และในฐานะที่เป็นคนที่ชอบความชัดเจน การปรับแต่งนี้ช่วยให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสีว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ และใครตกลงที่จะให้บริการแล้ว เป็นต้น

กรณีการใช้งานทั่วไปของแผนภูมิแกนต์

ก่อนที่เราจะสรุป ผมอยากจะแบ่งปันตัวอย่างการใช้งานจริงและกรณีศึกษาของแผนภูมิแกนต์เพื่อให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้งานแผนภูมิแกนต์ตามกรณีการใช้งานเฉพาะ:

  • การกำหนดตารางเวลาโครงการ: สร้างกรอบเวลาที่เป็นจริงและปฏิบัติได้สำหรับโครงการของคุณ แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดการโครงการ งานที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ภายในกำหนดเวลา
  • การจัดสรรทรัพยากร: ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพภาระงานของทีมและบุคคล ซึ่งจะป้องกันการหมดไฟและช่วยให้ผู้จัดการโครงการมอบหมายงานหรือทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม อย่าลืมว่าทีมที่มีความสุขจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุข
  • การจัดการกำหนดเวลา: แผนภูมิแกนต์ต์มีประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าตามไทม์ไลน์ การเฝ้าดูกำหนดเวลาหรือเป้าหมายสำคัญจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความล่าช้าและรักษาพื้นที่ว่างในการนำโครงการกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ร่วมกับการจัดสรรทรัพยากร และคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
  • การทำงานเป็นทีม: ในฐานะแผนงานร่วมกัน แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทั้งทีมทำงานร่วมกันได้ การอยู่ในหน้าเดียวกันช่วยส่งเสริมความโปร่งใส การสื่อสารอย่างมีจุดมุ่งหมาย และการรับผิดชอบงานแต่ละงาน ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ
  • การกำหนดเส้นทางวิกฤต: สร้างแผนภูมิแกนต์ที่แสดงเส้นทางวิกฤต การมีลำดับกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงและอย่างมากต่อโครงการช่วยให้ทีมดำเนินงานโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทาง

ค้นหาซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์กำลังจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในปีต่อ ๆ ไป ด้วยเทคโนโลยีเช่น AI และ ML ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง เครื่องมือแผนภูมิแกนต์จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แม่นยำมากขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น

ลองนึกภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดตารางงานโดยอัตโนมัติ จัดสรรทรัพยากร มอบหมายงานตามปริมาณงาน ความพร้อมใช้งาน และทักษะ และคาดการณ์ความเสี่ยงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น เรากำลังพูดถึงความฉลาดของการจัดการโครงการที่ผสานกับความเรียบง่ายของแผนภูมิแกนต์ และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของแผนภูมิแกนต์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น เครื่องมือการจัดการโครงการคือสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณอยู่ในบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ คุณอาจพิจารณา ClickUp, Asana และเครื่องมืออื่น ๆ อีกสองสามตัว ที่จริงแล้ว เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ไว้แล้ว

หากต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียว ฉันจะเลือก ClickUp อย่างแน่นอน เพราะมันให้ทุกคุณสมบัติ, ฟังก์ชัน, และความสามารถของเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ และความซับซ้อนของเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร นอกจากนี้ มันยังฟรี ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักของบทความนี้

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อสำรวจ!