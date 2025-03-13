10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพ การเตรียมแผนงานโครงการแบบเดิมไม่เคยง่ายสำหรับฉันเลย ปากกาและกระดาษทำให้ยุ่งเหยิงและไม่เป็นระเบียบ กระดานไวท์บอร์ดดีกว่า แต่เหมาะสำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์และแผนผังมากกว่า ไม่ใช่สำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อน
โชคดีที่ในที่สุดเครื่องมือดิจิทัลก็เข้ามาช่วยเหลือ และฉันได้ค้นพบซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์
ในระดับพื้นฐานที่สุด แผนภูมิแกนต์จะแสดงภาพตารางเวลาโครงการของคุณ กล่าวคือ งานทั้งหมดในโครงการของคุณจะถูกแสดงเป็นกราฟเทียบกับเวลา การมีทุกอย่างอยู่ในหน้าจอเดียวช่วยให้ผู้จัดการโครงการที่ยุ่งอย่างคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันเสียเวลาไปมากในช่วงปีแรก ๆ โดยลองวิธีต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งในที่สุดก็พบวิธีที่เหมาะกับตัวเอง และฉันอยู่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องทำเช่นนั้น ดังนั้น ร่วมกับทีมของเราที่ ClickUp ฉันได้ทดสอบเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีมากมายเพื่อคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่เราสำรวจเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ยอดเยี่ยม (และฟรี) สิบเครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตของคุณ (และการวางแผนโครงการ) ง่ายขึ้น!
⏰ สรุป 60 วินาที
10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด
- วันจันทร์: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเฉพาะการใช้งานในแผนภูมิแกนต์
- ClickUp: เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดแบบครบวงจร พร้อมความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ
- GanttProject: ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์
- Office Timeline Online: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์ภายในระบบนิเวศของ Microsoft PowerPoint
- ออนไลน์แกนต์: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์โดยไม่ต้องลงทะเบียน
- GanttPRO: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการทรัพยากร
- ProjectManager: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกของโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์
- สมาร์ทชีต: เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีตที่ผสานรวมกับการแสดงผลแผนภูมิแกนต์
- Toggl Plan: เหมาะที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์พร้อมความสามารถในการติดตามเวลา
- Instagantt: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพโครงการและการสร้างแผนภูมิแกนต์อย่างรวดเร็ว
หากคุณเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีกว่าจากการดูภาพเหมือนฉัน ลองดูวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์นี้สิ!
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรี
นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรากำลังพูดถึงซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรี—ซึ่งฟรีถือเป็นประโยชน์สำคัญในตัวเองอยู่แล้ว—นี่คือเหตุผลบางประการที่ทำให้โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์ติดอันดับสูงในรายการเครื่องมือที่จำเป็นของฉัน:
- การแสดงภาพโครงการ: ผู้สร้างแผนภูมิแกนต์จะแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและแผนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของโครงการและส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน รวมถึงกำหนดการของโครงการ งานต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ลำดับความสำคัญ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ผู้จัดการโครงการพบว่าการสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการในมุมมองเดียวมีประโยชน์อย่างมาก
- การปรับปรุงการร่วมมือ: เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ไม่ได้เป็นเพียงสำหรับผู้จัดการโครงการเท่านั้น—พวกเขายังให้ประโยชน์แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง! สมาชิกทีมสามารถมองเห็นงานที่ได้รับมอบหมายหรือกำลังรอการดำเนินการ และผลกระทบที่มีต่อผลลัพธ์ของโครงการได้ ซึ่งช่วยสร้างความรู้สึกของการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน ในทำนองเดียวกัน ลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้—ฉันหมายถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนจริงๆ ความเข้าใจร่วมกันที่เกิดขึ้นจากงานที่แสดงถึงการเชื่อมโยงระหว่างผลงานของแต่ละบุคคลกับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า ทำให้ทุกคนมารวมกัน
- การจัดตารางเวลาที่แม่นยำยิ่งขึ้น: เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ให้ภาพรวมในระดับสูงของโครงการ งานที่ทำ กำหนดการสำคัญ ระยะเวลา และกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามการพึ่งพาของงานและกำหนดเวลาได้ นอกจากนี้ยังเน้นให้เห็นถึงขั้นตอนหรือการดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือจุดที่เกิดการชะลอตัวที่อาจทำให้โครงการล่าช้า คุณสามารถพัฒนาตารางเวลาที่เป็นจริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการดูว่าองค์ประกอบเหล่านี้เข้ากันอย่างไร
- การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ด้วยเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ ผู้จัดการโครงการสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีกลยุทธ์ พวกเขาจะแสดงปริมาณงานของแต่ละทีมหรือบุคคลให้คุณเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีพนักงานคนใดทำงานหนักเกินไปหรือไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ ทำเช่นเดียวกันกับทรัพยากรอื่นๆ เช่น โซลูชันซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ เครื่องจักร ฯลฯ การจัดการเชิงรุกเช่นนี้จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจากบุคลากร กระบวนการ และเทคโนโลยี
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยในการจัดการทรัพยากรและกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม ถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เพราะความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นจะยิ่งสร้างแรงจูงใจให้กับทีม—ผมเรียกมันว่าวงจรป้อนกลับเชิงบวกที่สร้างผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
- การจัดการความเสี่ยงเชิงรุก: การมองเห็นรายละเอียดของโครงการอย่างชัดเจนช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุปัญหาได้—บางปัญหาสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้า การมีมุมมองแบบภาพรวมของภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นช่วยให้คุณเตรียมพร้อมในการจัดการและลดความเสี่ยง วิธีการเชิงป้องกันนี้ช่วยหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในภายหลัง และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์?
ก่อนที่ฉันจะแบ่งปันรายการซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด 10 อันดับของเรา ขอให้ฉันอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการเลือกแต่ละรายการก่อน เราได้ประเมินตัวเลือกที่มีอยู่ตามหลายพารามิเตอร์เพื่อพิสูจน์ว่าเหตุใดจึงสมควรอยู่ในรายการนี้ ดังนั้น ในขณะที่คุณพิจารณา โปรดถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
- ความสามารถ: ความสามารถที่คาดหวังของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์คืออะไร? คุณต้องการคุณสมบัติพื้นฐานเช่นการสร้างแผนภูมิด้วยการลากและวางหรือบางอย่างที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการระบุเส้นทางวิกฤต,การจัดสรรทรัพยากร, หรือการจัดการงาน?
- ความสะดวกในการใช้งาน: ใครจะเป็นผู้ใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์? พวกเขาต้องการการฝึกอบรม การแนะนำการใช้งาน และการสนับสนุนมากน้อยเพียงใด?
- การผสานรวม: ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่?
- ความเข้ากันได้: โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์นี้สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้หรือไม่ เช่น ตัวติดตามเวลา หรือซอฟต์แวร์บริหารโครงการ?
- การร่วมมือ: คุณจะใช้อุปกรณ์นี้เพียงคนเดียว หรือจะมีทีม (หรือหลายทีม) ทำงานร่วมกัน? สมาชิกในทีมจะอยู่ที่เดียวกันหรือทำงานจากระยะไกล?
- การปรับแต่ง: คุณต้องการที่จะสามารถปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ในลักษณะใด ๆ ได้หรือไม่? ตัวอย่างเช่น เพื่อบ่งชี้ความสำคัญหรือความเร่งด่วน?
- งบประมาณ: งบประมาณของคุณสำหรับโปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์คือเท่าไร? คุณจะลงทุนครั้งเดียวหรือจ่ายค่าสมาชิกแบบรายเดือน?
- การรายงาน: คุณคาดหวังให้แผนภูมิแกนต์มีคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานอะไรบ้าง? คุณต้องการแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ หรือทีมของคุณสร้างรายงานแบบคงที่เป็นระยะ ๆ?
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: คุณต้องการเข้าถึงเครื่องมือนี้บนโทรศัพท์ของคุณขณะเดินทางหรือไม่?
10 โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีในพริบตา
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด นี่คือสรุปแบบสั้นๆ ของทุกสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึง:
|ชื่อ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|โปรแกรมสร้างแผนภูมิแกนต์แบบรอบด้านฟรี พร้อมความสามารถในการจัดการโครงการ
|จาก $0 ถึง $12 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|แกนต์โปรเจ็กต์
|การปรับแต่งโค้ดโอเพนซอร์สสำหรับการใช้งานเฉพาะ
|ฟรี; ยินดีรับบริจาคโดยสมัครใจ
|ออฟฟิศ ไทม์ไลน์ ออนไลน์
|การสร้างแผนภูมิแกนต์จาก Microsoft PowerPoint
|จาก $0 ถึง $199 สำหรับใบอนุญาตซอฟต์แวร์หนึ่งปี
|กานต์ออนไลน์
|การสร้างแผนภูมิแกนต์บนเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลด
|จาก $0 ถึง $5 ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งาน
|แกนต์โปร
|การจัดการทรัพยากร
|จาก $9.99 ถึง $24.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|ProjectManager
|การสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากแผนภูมิแกนต์
|จาก $13 ถึง $24 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|สมาร์ทชีต
|แปลงตารางคำนวณเป็นแผนภูมิแกนต์ และแปลงกลับ
|จาก $0 ถึง $32 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|Toggl Plan
|ติดตามการใช้เวลาต่อโครงการ, ทีม, หรือบุคคล
|จาก $9 ถึง $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
|Instagantt
|การสร้างแผนภูมิแกนต์ทันทีและภายในระบบนิเวศของ Asana
|จาก $12 ถึง $24 ต่อเดือน
|Monday.com
|การปรับแต่งแผนภูมิแกนต์และการใช้ประโยชน์จากความสามารถในการจัดการโครงการ
|จาก $0 ถึง $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
10 อันดับซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุด
ตอนนี้ เตรียมตัวให้พร้อมขณะที่ฉันจะวิเคราะห์ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีทั้ง 10 ตัวอย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างมีข้อมูล
1. ClickUp
ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งานหลากหลาย
ผมจะเริ่มต้นด้วยการแนะนำว่า ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครบครัน และแผนภูมิแกนต์ที่น่าทึ่งเป็นเพียงหนึ่งในคุณสมบัติมากมายของมัน
แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp มอบให้คุณ (รวมถึงสิ่งอื่น ๆ) งานไม่จำกัด, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และการใช้แผนภูมิ Gantt 60 ครั้ง. แผนชำระเงินใด ๆ จะมอบแผนภูมิ Gantt ไม่จำกัดให้คุณ.
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpช่วยให้ฉันมองเห็นข้อกำหนดของโครงการหลาย ๆ โครงการได้อย่างชัดเจน ทำให้ติดตามงาน จัดลำดับความสำคัญ จัดการการพึ่งพา และโดยพื้นฐานแล้วทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย
ฉันชอบที่สามารถ วาดความสัมพันธ์ระหว่างงาน ได้อย่างง่ายดาย (ดูภาพประกอบ) นอกจากนี้ฉันยังสามารถกำหนดเส้นทางวิกฤตและคำนึงถึงเวลาว่างเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
ฉันชอบที่ฉันสามารถ จัดรหัสสีให้กับงาน เพื่อทราบว่างานไหนกำลังดำเนินการอยู่ งานไหนเร่งด่วน มีกำหนดส่งเมื่อไหร่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ทุกอย่างเพียงแค่ดูแวบเดียว มุมมองแบบลำดับชั้นจะจัดเรียงไทม์ไลน์ของโครงการตามลำดับเวลา ในขณะที่แถบความคืบหน้าช่วยวัดอัตราการเสร็จสิ้นงาน
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีห้องสมุดที่เต็มไปด้วยเทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับกรณีการใช้งานและการประยุกต์ใช้ที่หลากหลาย คุณจะพบสิ่งต่างๆ มากมายให้ทำงานด้วย
คุณสามารถใช้เทมเพลต ClickUp Simple Gantt Chart สำหรับ การจัดการโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ มันพร้อมใช้งาน ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และสามารถให้มุมมองที่กว้างขวางของโครงการ เห็นการพึ่งพา และคาดการณ์อุปสรรคก่อนที่มันจะเกิดขึ้น
ClickUp ยังมีตัวเลือกเทมเพลตอื่น ๆ อีกมากมาย เช่นเทมเพลตตารางเวลาโครงการ
แต่ส่วนที่ฉันชอบที่สุดก็คือ การแปลงข้อมูลของฉันให้เป็นแผนภูมิแกนต์ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง! ใน ClickUp แผนภูมิแกนต์เป็นรูปแบบการแสดงผลประเภทหนึ่ง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะจัดรายละเอียดโครงการของคุณในรูปแบบรายการ ตาราง หรือแม้แต่ปฏิทิน คุณก็สามารถแปลงให้เป็นแผนภูมิแกนต์ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง คุณจะได้แผนภูมิแกนต์ที่ครอบคลุมในเวลาไม่นาน—แผนที่นำทางสำหรับการดำเนินโครงการทันที!
โอ้ และถ้าคุณได้จัดลำดับการเรียงรายการด้วยตนเองในมุมมองรายการ ไม่ต้องกังวลเลย—มันจะซิงค์ไปยังแผนภูมิแกนต์ด้วยเช่นกัน!
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัดการโครงการและไม่สามารถตัดสินใจได้ระหว่างการใช้แผนภูมิแกนต์และมุมมองไทม์ไลน์สำหรับโครงการของคุณ การชมวิดีโอของเราที่เปรียบเทียบแผนภูมิแกนต์กับมุมมองไทม์ไลน์จะช่วยคุณได้!
ตอนนี้ นี่เป็นเพียงส่วนของแผนภูมิแกนต์เท่านั้น อย่างที่บอก ClickUp มีมากกว่านั้น ด้วย ClickUp คุณสามารถซูมออกและทำงานกับฟีเจอร์การจัดการโครงการอื่นๆ เช่น เอกสาร, แชท, เป้าหมาย, การจัดการงาน, ความช่วยเหลือจาก AI และอื่นๆ อีกมากมาย
การนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในกระบวนการทำงานของคุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพราะคุณสามารถทำทุกอย่าง—และฉันหมายถึงทุกอย่างจริงๆ—ได้จากภายในแพลตฟอร์ม ClickUp เพียงแพลตฟอร์มเดียว ดังนั้นบอกลาการสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง และแทนที่ด้วยเพียงแพลตฟอร์มเดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นโครงการของคุณใน มุมมองที่หลากหลาย—แผนภูมิแกนต์, ไทม์ไลน์, รายการ, ปฏิทิน,กระดานคัมบังของ ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
- กำหนดและเชื่อมโยงการพึ่งพาของงาน และ จัดตารางงานโดยอัตโนมัติ ตลอดทั้งห่วงโซ่ในครั้งเดียว
- อัปเดตสถานะงานด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ง่ายดาย; นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด สถานะงาน เฉพาะตามความต้องการของโครงการของคุณได้
- จัดการโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดตารางงาน,ติดตามโครงการ, ระบุจุดติดขัด, จัดการกำหนดเวลา, และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยClickUp Project Time-Tracking
- รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมด ในลำดับชั้นที่ใช้งานได้จริงครอบคลุมทุกพื้นที่ โครงการ รายการ งาน และงานย่อย พร้อมเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้น
- ร่วมมือ กับทีมของคุณโดยใช้ความคิดเห็น, แชท, การกล่าวถึง @, เป็นต้น
- ใช้แท็กและลำดับความสำคัญเพื่อแยกแยะงานที่มีมูลค่าสูง ผลกระทบสูง หรือเร่งด่วน และจัดเรียงพวกมันได้ในเพียงคลิกเดียวด้วยClickUp Task Priorities
- ประหยัดเวลาและแรงงานด้วยClickUp Brain, ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวม, เพื่ออัตโนมัติการทำงาน, ค้นหาทุกสิ่งภายในระบบนิเวศ ClickUp ของคุณภายในไม่กี่วินาที, และอื่น ๆ
- ติดตามและแบ่งปันความคืบหน้า กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้และอัปเดตแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้อาจมีความชันสูงเนื่องจาก ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
- แอปพลิเคชันมือถือยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและยังไม่สามารถเทียบเคียงกับความประณีตของเวอร์ชันเว็บได้
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
*ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือความหลากหลายในการปรับแต่ง ซึ่งมอบความเป็นไปได้เกือบไม่จำกัดของฟิลด์ที่กำหนดเอง ช่วยให้สามารถแยกแยะและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานได้จริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลากหลายประเภทที่ปรับให้เข้ากับแต่ละรูปแบบของงาน ตั้งแต่มุมมองที่เรียบง่าย เช่น การตรวจสอบกิจกรรมที่กำหนดไว้สำหรับสัปดาห์ ซึ่งผม/ฉันมองว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมปฏิบัติการ ไปจนถึงมุมมองแผนภูมิแกนต์สำหรับการบริหารโครงการในภาพรวม สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การเชื่อมต่อกับเครื่องมืออัตโนมัติอื่น ๆ เช่น Make ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการให้ดียิ่งขึ้น
2. GanttProject
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดและโอเพนซอร์ส
ฉันรักการสนับสนุนโซลูชันแบบโอเพนซอร์ส ดังนั้นฉันจึงชอบทำงานกับ GanttProject ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีนี้มีมานานกว่าสองทศวรรษแล้วและยังคงรักษาความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ผ่านเอกสารที่อัปเดตอยู่เสมอ มันถูกแจกจ่ายภายใต้ ใบอนุญาต GPL3 และคุณสามารถดาวน์โหลด แก้ไข และแจกจ่ายซอร์สโค้ดได้ ความสามารถในการปรับแต่งนี้ทำให้ GanttProject เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ฉันยังค่อนข้างชอบ อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและย้อนยุค ซึ่งช่วยให้การสร้างแผนภูมิแกนต์ การจัดสรรทรัพยากร และการคำนวณต้นทุนโครงการเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ฉันเข้าใจว่ามันอาจไม่ถูกใจบางคน โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการสิ่งที่ทันสมัยและใช้งานง่ายกว่านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttProject
- เข้าถึงซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์, ซอร์สโค้ด, และไลบรารีได้ฟรี
- ปรับใช้บนคลาวด์ด้วย GanttProject Cloud ในราคาตามการใช้งาน
- เพิ่มงานและเป้าหมายสำคัญในแผนภูมิแกนต์และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างงาน
- วัดความก้าวหน้าและเปรียบเทียบโดยตรงกับข้อมูลพื้นฐานเพื่อระบุความเบี่ยงเบน
- อ่านและเขียนไฟล์ Microsoft Project และส่งออกในรูปแบบต่างๆ
ข้อจำกัดของ GanttProject
- เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นฐานเท่านั้น ไม่สามารถทำการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนได้
- การออกแบบ UI ค่อนข้างเทอะทะและล้าสมัย (ก็โทษไม่ได้หรอก มันมีมานานกว่า 20 ปีแล้ว!)
ราคาของ GanttProject
- ฟรี
- การบริจาคโดยสมัครใจ เริ่มต้นที่ $5 ขึ้นไป
- GanttProject Cloud มีรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานจริง โดย 1 เครดิตมีราคา 1 ยูโร
การให้คะแนนและรีวิว GanttProject
- G2: 4. 3/5. 0 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง GanttProject
ฉันชอบความเรียบง่ายของการออกแบบที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นกับการจัดการโครงการและแผนภูมิแกนต์สามารถทดลองใช้ได้ แถบเมนูด้านบนมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณอาจพบในซอฟต์แวร์ที่ซื้อได้อื่นๆ นอกจากนี้ ความจริงที่ว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์สเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่นๆ ทำให้มันเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก
3. Office Timeline ออนไลน์
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับระบบนิเวศของ Microsoft PowerPoint
ในฐานะคนที่เติบโตมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ฉันรู้สึกคุ้นเคยและชื่นชอบความสะดวกสบายที่ Office Timeline Online มอบให้ ฉันได้ใช้ ส่วนเสริม PowerPoint นี้ในการเตรียมไทม์ไลน์และแผนภูมิแกนต์สำหรับการนำเสนอ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและสร้างภาพที่ดีสำหรับโครงการของฉัน นอกจากนี้ ฉันยังค้นพบว่าคุณสามารถใช้มันร่วมกับ Microsoft Excel, Wrike และ Smartsheet เพื่อนำเข้าและส่งออกชุดข้อมูลได้อีกด้วย
ส่วนติดต่อผู้ใช้ค่อนข้างเรียบง่าย และใช้เวลาไม่นานในการทำความเข้าใจ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึงไลบรารีของเทมเพลตโครงการแผนภูมิแกนต์พื้นฐานเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ แม้ว่ามันจะทำงานได้ดีสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวของฉัน แต่ทีมของฉันประสบปัญหาขณะทำงานในโครงการที่ซับซ้อน ดังนั้น ฉันจึงขอแนะนำสำหรับการใช้พื้นฐานเป็นหลัก
คุณสมบัติเด่นของ Office Timeline Online
- แปลงชุดข้อมูลและข้อมูลจาก PowerPoint, Excel, ฯลฯ ให้เป็นแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์ที่สวยงามและน่าดึงดูด
- เปิดใช้งานเป็นโปรแกรมเสริมสำหรับ Microsoft PowerPoint เพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่นและการเข้าถึงแบบเนทีฟ
- องค์ประกอบการออกแบบที่ปรับแต่งได้ เช่น ลูกศร เส้นสัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Office Timeline Online
- มันทำงานได้เพียงเป็นตัวสร้างแผนภูมิแกนต์เท่านั้น ซึ่งจำกัดการใช้งานเมื่อเทียบกับราคาที่สูง
- โปรแกรมเสริม PowerPoint ขาดคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
- การจัดการแผนภูมิแกนต์จะกลายเป็นเรื่องยากเมื่อโครงการไม่สามารถแสดงได้บนหน้า PowerPoint เดียว
ราคา Office Timeline Online
- ฟรี
- ข้อดี: ใบอนุญาตหนึ่งปี ราคา $149
- โปร+: ใบอนุญาตใช้งานหนึ่งปี ราคา $199
การให้คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Office Timeline Online
- G2: 4. 3/5. 0 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Office Timeline Online
ใช้งานง่าย ดูเหมือนที่ฝ่ายบริหารต้องการเห็นภาพของไทม์ไลน์ใดๆ และมีความเข้าใจง่ายในตัวเองมาก
4. แผนงานกานต์ต์ออนไลน์
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงผ่านเว็บได้ทุกที่
หากคุณกำลังมองหาการสร้างแผนภูมิแกนต์บนเบราว์เซอร์ของคุณ โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลด อะไรเลย Online Gantt เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ฉันเคยใช้มันในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อไม่มีเครื่องมืออื่นและต้องทำงานจากที่ไหนก็ได้และเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อพอใจกับแผนภูมิแกนต์ของฉันแล้ว ฉันดาวน์โหลดเป็นไฟล์แกนต์เพื่อนำเข้าไปยังอุปกรณ์อื่นหรือเบราว์เซอร์อื่น หรือแม้แต่เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่เข้ากันได้อื่น ๆ มันเป็นประสบการณ์ที่ราบรื่นมาก
นอกจากนี้ Online Gantt ยังมีเวอร์ชันคลาวด์ของซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อทีมระยะไกลได้ในราคาที่สมเหตุสมผล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gantt ออนไลน์
- มองเห็นงานของคุณในมุมมองโครงการและมุมมองทรัพยากร
- ส่งออกแผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อฝังไว้ในงานนำเสนอ รายงาน หรือเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ราบรื่นด้วย UI ที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดของ Gantt ออนไลน์
- ให้บริการแบนด์วิดท์การดาวน์โหลดจำกัด
- ตัวเลือกการปรับแต่งมีจำกัดอย่างมาก
- ไม่สามารถอัปเดตการพึ่งพาได้โดยไม่ใช้ปุ่มแก้ไข
- ไม่สามารถกำหนดสีที่แตกต่างกันสำหรับงานที่แตกต่างกันได้
ราคาออนไลน์ของ Gantt
- ฟรี (แอปพลิเคชันบนเว็บเบราว์เซอร์)
- กานท์ออนไลน์พร้อมคลาวด์: $5/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Gantt ออนไลน์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Online Gantt
ด้วยความสะดวกในการเข้าถึง การทำงานที่ราบรื่น และความสามารถในการเข้าถึงออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ เครื่องมือแผนภูมิแกนต์นี้จึงเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์โดยไม่ต้องติดตั้งใดๆ
5. GanttPRO
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
เช่นเดียวกับ ClickUp, GanttPRO เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์ อย่างไรก็ตาม ClickUp มีแผนการใช้งานฟรี ในขณะที่ GanttPRO เป็นเครื่องมือที่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งอาจเป็นเรื่องน่าผิดหวังหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์สำหรับการใช้งานส่วนตัว (เช่น การวิจัย) หรือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพของคุณ
นอกเหนือจากนั้น GanttPRO ยังโดดเด่นในการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถ จัดการทรัพยากรหลายอย่าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มันให้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการ ทำให้คุณสามารถมองเห็นปริมาณงานของทีม ตารางเวลา ความสามารถ และอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน และปรับทรัพยากรให้เหมาะสมที่สุด ฉันพบว่ามันมีประโยชน์ในการป้องกันความเหนื่อยล้าในทีมและรักษาขวัญกำลังใจให้สูง อย่างไรก็ตาม ทีมของฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการปรับแต่งให้เข้ากับบุคคล ความลื่นไหลของการออกแบบ และเลย์เอาต์ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสิ่งที่สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ GanttPRO อาจไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- สร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดึงดูดสายตาเพื่อติดตามงานของคุณ วันที่กำหนด วันครบกำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างงาน ผู้รับผิดชอบ และอื่นๆ
- แสดงโปรเจกต์ของคุณในมุมมองแบบตาราง กระดาน รายการ และพอร์ตโฟลิโอ
- เชื่อมต่องานตามความพึ่งพาเพื่อล็อกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของงานที่พึ่งพา
- ร่วมมือกับทีมที่อยู่ห่างไกลด้วยการซิงโครไนซ์ข้อมูลแบบเรียลไทม์, การแชร์ไฟล์, ความคิดเห็นและการกล่าวถึง, และการแจ้งเตือน
- จัดการทรัพยากรอย่างยืดหยุ่นผ่านบันทึกการดำเนินการ, ข้อมูลทีม, ภาพรวมของปริมาณงาน, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจมีความชันสูงสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง
- การขาดตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลจำกัดความสามารถในการจัดการโครงการ
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: $9.99/เดือน
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5. 0 (490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5. 0 (480+ รีวิว)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ GanttPRO
GanttPRO มีส่วนช่วยในการเกิดขึ้นของการจัดการทรัพยากรและข้อความที่ละเอียดซึ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนที่ราบรื่นและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ทำให้การจัดการโครงการเป็นมนุษย์มากขึ้น ทำให้ง่ายต่อการบรรลุเป้าหมายอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
6. ProjectManager
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
หากคุณเป็นมือใหม่กับแผนภูมิแกนต์ ฉันขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วย ProjectManager. มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ทำให้แผนภูมิแกนต์ถูกต้อง. มันมี แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เอง ที่ช่วยให้การสร้างแผนภูมิแกนต์ง่ายขึ้น.คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาในแผนภูมิแกนต์, ได้ภาพรวมของสถานะโครงการ, วัดสุขภาพของโครงการและปรับทิศทางให้ถูกต้อง, สร้างรายงาน, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
อย่างไรก็ตาม ProjectManager ไม่มีแผนบริการฟรีหรือแผนฟรีเมียม ดังนั้นการลงทุนด้านเงินทุนจึงค่อนข้างน่ากังวลสำหรับผู้ที่ทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProjectManager
- วางแผนโครงการของคุณออนไลน์ด้วยแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบและสวยงาม
- จัดระเบียบรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
- ดูการพึ่งพาของงาน, จุดสำคัญ, สถานะโครงการ, เส้นทางวิกฤต, ฯลฯ ในแพลตฟอร์มเดียว
- กำหนดตารางงานโดยใช้การลากและวาง และกำหนดรหัสสีให้งานเหล่านั้น
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการแชร์ไฟล์, การแสดงความคิดเห็น, และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ ProjectManager
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันและบริการของบุคคลที่สามเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีข้อจำกัด
- ฟังก์ชันการรายงานมีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาสำหรับ ProjectManager
- ทีม: $13/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $24/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ProjectManager
- G2: 4. 4/5. 0 (93 รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5. 0 (338 รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ProjectManager
ชอบตัวเลือกการดูหลายแบบ (รายการ, บอร์ด, แผนกานท์, แผ่นงาน, แดชบอร์ด, ฯลฯ) ชอบที่ใช้งานได้ง่ายมาก และรู้ว่าทุกอย่างได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ระหว่างฉันกับทีมของฉัน
7. สมาร์ทชีต
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดพร้อมฟังก์ชันสเปรดชีต
โดยปกติแล้วฉันใช้ Smartsheet เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและสเปรดชีต ด้วย Smartsheet คุณสามารถ สลับระหว่างสเปรดชีตและแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่จากสเปรดชีตของคุณและแปลงเป็นแผนภูมิแกนต์แบบภาพพร้อมข้อมูลที่แสดงด้วยสี ความสัมพันธ์ของงาน ระยะเวลา ฯลฯ
ในทางกลับกัน คุณสามารถส่งออกข้อมูลแผนภูมิแกนต์กลับไปยังสเปรดชีตเพื่อการวิเคราะห์หรือจัดการข้อมูลอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้งสองอย่าง—แผนภูมิแกนต์และสเปรดชีต—เพื่อการวางแผนและดำเนินการโครงการตามข้อมูลที่ขับเคลื่อนได้
ข้อเสียเดียวที่ฉันมีต่อ Smartsheet คือฟีเจอร์ AI ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เมื่อพิจารณาว่าผู้ช่วย AI เป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าสิ่งที่มีไว้เสริม Smartsheet จึงเริ่มต้นได้ค่อนข้างช้าไปหน่อย
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- เติมสูตรหรือข้อความในเซลล์สเปรดชีตโดยอัตโนมัติด้วย AI ของ Smartsheet
- ประสานงานกิจกรรมของทีมด้วยการแชร์ไฟล์ การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสาร กระทู้สนทนา และการตรวจทานเอกสาร
- ทำงานในโครงการหลายโครงการโดยใช้คุณสมบัติการจัดการพอร์ตโฟลิโอเพื่อควบคุมงบประมาณ ความเสี่ยง และทรัพยากร
- สร้างและติดตามเส้นทางวิกฤตเพื่อจัดการการพึ่งพาของงาน, การจัดสรรทรัพยากร, และปริมาณงาน
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- คุณสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งไฟล์สเปรดชีตต่อไฟล์
- ความจุในการจัดเก็บข้อมูลในแนวแถวและแนวคอลัมน์มีจำกัด
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,200 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Smartsheet
Smartsheet มอบความยืดหยุ่นในการสร้างสเปรดชีต แผนภูมิแกนต์ แดชบอร์ด และแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ เราสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเราได้
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Smartsheet ที่คุณสามารถเลือกใช้ได้
8. Toggl Plan
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดพร้อมความสามารถในการติดตามเวลา
Toggl Plan ช่วยสร้างภาพรวมของโครงการของคุณให้ชัดเจน ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกเข้าใจตรงกัน ฉันได้ใช้ Toggl Plan ร่วมกับ Toggl Track เพื่อสร้างแผนภูมิ Gantt ที่เรียบง่ายพร้อมฟีเจอร์ การติดตามเวลา ซึ่งช่วยให้มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และอีกมากมาย
ข้อมูลนำเข้าจากโครงการในอดีตเช่นนี้ยังช่วยในการประมาณเวลาที่โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่คล้ายกันจะใช้เวลาในอนาคตได้ การคาดการณ์ล่วงหน้านี้ได้ช่วยปรับปรุงความสามารถของฉันในการประมาณระยะเวลา งบประมาณ และกำลังการผลิต
ฉันแค่หวังว่ามันจะมี 'อะไรพิเศษ' ที่เครื่องมือ Gantt อื่นๆ ในรายการนี้มีให้ มันไม่ใช่ข้อตำหนิจริงๆ เพราะมันทำงานได้ดี แต่ในเมื่อเรามีตัวเลือกมากมาย เราก็สามารถเลือกได้อย่างพิถีพิถันได้ใช่ไหม?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan
- ติดตามการใช้เวลาของทีมคุณ, งานที่ได้รับมอบหมาย, สถานะของงาน, ระยะเวลา, และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
- นำทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายมารวมกันในสถานที่เดียวและติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
- กำหนดตารางงานและทรัพยากรเพื่อลดความขัดแย้งและการแข่งขัน
- สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้สาธารณะและอ่านอย่างเดียวสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- อัตโนมัติการทำงานที่เกิดซ้ำเพื่อกำจัดงานที่ต้องทำด้วยมือและงานที่ซ้ำซ้อน
ข้อจำกัดของ Toggl Plan
- แอปพลิเคชันมือถือของมันไม่มีความหลากหลายเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ (มันขาดเครื่องมือหลายอย่าง)
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างจำกัด
- การเพิ่มคนใหม่และมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Toggl Plan
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Toggl Plan
- G2: 4. 3/5. 0 (รีวิว 40+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Toggl Plan
Toggl Plan มีอินเทอร์เฟซที่สวยงามและสะอาดตา ทำให้การเพิ่มและจัดการโครงการเป็นเรื่องง่าย แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการไทม์ไลน์ของโครงการ
9. Instagantt
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพโครงการ
Instagantt ยังคงรักษาชื่อของมันไว้—เครื่องมือแผนภูมิแกนต์นี้เตรียมแผนงานได้อย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบ นี่คือโซลูชันที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มันมาพร้อมกับ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที พร้อมฟังก์ชันลากและวางที่เรียบง่าย ซึ่งช่วยลดภาระทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างมาก เมื่อรวมกับความ ตอบสนองที่รวดเร็ว ของมัน คุณจะสามารถสร้างภาพแสดงแผนงานโครงการได้อย่างชัดเจนภายในเวลาเพียงไม่กี่นาที
เนื่องจากความสามารถที่จำกัด (เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเต็มรูปแบบ) ฉันจึงใช้มันเป็นหลักในช่วงการวางแผนและการระดมความคิดเท่านั้น เมื่อฉันมีแผนภูมิแกนต์แบบง่ายพร้อมแล้ว ฉันจะนำเข้าข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่นเพื่อปรับปรุงและทำงานร่วมกันต่อไป แน่นอนว่า หากคุณไม่ต้องการยุ่งยากกับขั้นตอนเหล่านี้ คุณสามารถเลือกใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมมากกว่านี้แทนได้
คุณสมบัติเด่นของ Instagantt
- ดูโครงการแยกจากมุมมองแกนต์—มุมมองตาราง, กระดานคัมบัง, ปริมาณงาน, และมุมมองโครงการ
- จัดระเบียบโครงการและทรัพยากรของคุณอย่างมีเหตุผลโดยใช้สมุดงาน
- ติดตามงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยคุณสมบัติการจัดการงาน เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน การกรอง การจัดเรียง การจัดลำดับความสำคัญ ฯลฯ
- สื่อสารกับทีมของคุณผ่านกล่องข้อความ, ความคิดเห็น, และอื่น ๆ
- ตั้งค่าแผนภูมิแกนต์ของคุณด้วยการนำเข้า CSV และการผสานการทำงานกับ Asana โดยตรง
ข้อจำกัดของ Instagantt
- หน้าจอที่รกทำให้เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ใช้งานได้ยากขึ้น
- รองรับการเข้าถึงของผู้ใช้เฉพาะต่อสมุดงานเท่านั้น
ราคา Instagantt
Instagantt แบบสแตนด์อโลน:
- แผนรายบุคคล: $12/เดือน
- แผนทีม: $24/เดือน
Instagantt Asana:
- แผนรายบุคคล: $12/เดือน
- แผนทีม: $24/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว Instagantt
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิว 20+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 430 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Instagantt
เครื่องมือของ Instagantt ทำให้การแสดงผลแบบ Gantt ชัดเจนและใช้งานง่ายกว่าโปรเจกต์ของ Asana อย่างน้อยก็ในช่วงเวอร์ชันแรก ๆ ของแผนภูมิ Gantt ของ Asana เมื่อฉันทดสอบความสามารถของ Gantt ใน Asana ฉันก็แค่ต้องการให้มันเหมือนกับ Instagantt มากขึ้นเท่านั้น
10. วันจันทร์
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเฉพาะแอปพลิเคชัน
Monday เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีสำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ไม่เพียงแต่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลังเท่านั้น แต่ความสามารถในการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของฉันก็น่าประทับใจมากเช่นกัน
มันช่วยให้ฉันสามารถ ปรับแต่งคอลัมน์ ที่แสดงได้ เพื่อให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดที่สำคัญของโครงการได้มากขึ้น นอกจากนี้ ฉันยังสามารถขยายจากมุมมองแผนงานกานท์ไปยังมุมมองปริมาณงานและทรัพยากรได้อีกด้วย ซึ่งบางครั้งช่วยบรรเทาความเหนื่อยล้าจากการวางแผนหรือชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ลดลงที่อาจแทรกซึมเข้ามาในโครงการ
ปัญหาที่โดดเด่นเพียงอย่างเดียวที่ฉันพบขณะทำงานเมื่อวันจันทร์คือการใช้ประจุแบบยืดหดได้ แพลตฟอร์มปรับขนาดได้ดีมากกับทีมที่กำลังเติบโตของฉัน แต่ต้นทุนกลับเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ไม่สามารถรับไหวได้แทบจะในทันที!
ไฮไลท์ประจำวันจันทร์
- สร้างระบบอัตโนมัติด้วยระบบช่วยเหลือจาก Monday AI ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณด้วยวิดเจ็ตมากกว่า 30 รายการที่ปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้
- ฝังความสามารถในการจัดการโครงการลงในแผนภูมิแกนต์ของคุณ
- ดูโครงการของคุณในโหมดต่าง ๆ นอกเหนือจากแผนภูมิแกนต์ เช่น รายการ กระดานคัมบัง เป็นต้น
- จัดให้เป้าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับการจัดการงานและทรัพยากรเพื่อความสำเร็จของโครงการ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเมื่อคุณขยายขนาด
- เครื่องมือการจัดการโครงการเวอร์ชันฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
ราคาวันจันทร์
สำหรับ 3 ถึง 49 ที่นั่ง:
- ฟรี: $0 สำหรับ 2 ที่นั่ง
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5. 0 (10,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (4,740+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงวันจันทร์
วันจันทร์ช่วยให้ฉันติดตามลูกค้าทุกคน บันทึกของพวกเขา หัวข้ออีเมล และไฟล์แนบได้อย่างสะอาด เป็นระเบียบ และค้นหาได้ง่าย แอนิเมชันสนุกๆ ที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและวันหยุดนั้นทำให้การเข้าสู่ระบบเป็นเรื่องสนุกและดูเรียบร้อยมาก มีหลายวิธีในการปรับแต่งบัญชีและข้อมูลภายในบัญชีด้วย และในฐานะที่เป็นคนที่ชอบความชัดเจน การปรับแต่งนี้ช่วยให้ฉันเห็นได้อย่างชัดเจนด้วยสีว่าลูกค้าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ และใครตกลงที่จะให้บริการแล้ว เป็นต้น
กรณีการใช้งานทั่วไปของแผนภูมิแกนต์
ก่อนที่เราจะสรุป ผมอยากจะแบ่งปันตัวอย่างการใช้งานจริงและกรณีศึกษาของแผนภูมิแกนต์เพื่อให้คุณเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างการใช้งานแผนภูมิแกนต์ตามกรณีการใช้งานเฉพาะ:
- การกำหนดตารางเวลาโครงการ: สร้างกรอบเวลาที่เป็นจริงและปฏิบัติได้สำหรับโครงการของคุณ แผนภูมิแกนต์ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับกำหนดการโครงการ งานที่ต้องทำ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ได้ภายในกำหนดเวลา
- การจัดสรรทรัพยากร: ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพภาระงานของทีมและบุคคล ซึ่งจะป้องกันการหมดไฟและช่วยให้ผู้จัดการโครงการมอบหมายงานหรือทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม อย่าลืมว่าทีมที่มีความสุขจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ทำให้ผู้อื่นมีความสุข
- การจัดการกำหนดเวลา: แผนภูมิแกนต์ต์มีประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้าตามไทม์ไลน์ การเฝ้าดูกำหนดเวลาหรือเป้าหมายสำคัญจะช่วยให้หลีกเลี่ยงความล่าช้าและรักษาพื้นที่ว่างในการนำโครงการกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง คุณสามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ร่วมกับการจัดสรรทรัพยากร และคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
- การทำงานเป็นทีม: ในฐานะแผนงานร่วมกัน แผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทั้งทีมทำงานร่วมกันได้ การอยู่ในหน้าเดียวกันช่วยส่งเสริมความโปร่งใส การสื่อสารอย่างมีจุดมุ่งหมาย และการรับผิดชอบงานแต่ละงาน ซึ่งช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ
- การกำหนดเส้นทางวิกฤต: สร้างแผนภูมิแกนต์ที่แสดงเส้นทางวิกฤต การมีลำดับกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงและอย่างมากต่อโครงการช่วยให้ทีมดำเนินงานโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์
อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และแผนที่เส้นทาง
ค้นหาซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ฟรีที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์กำลังจะได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในปีต่อ ๆ ไป ด้วยเทคโนโลยีเช่น AI และ ML ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง เครื่องมือแผนภูมิแกนต์จะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น แม่นยำมากขึ้น และมีคุณค่ามากขึ้น
ลองนึกภาพซอฟต์แวร์ที่สามารถจัดตารางงานโดยอัตโนมัติ จัดสรรทรัพยากร มอบหมายงานตามปริมาณงาน ความพร้อมใช้งาน และทักษะ และคาดการณ์ความเสี่ยงก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น เรากำลังพูดถึงความฉลาดของการจัดการโครงการที่ผสานกับความเรียบง่ายของแผนภูมิแกนต์ และผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นของแผนภูมิแกนต์ที่ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น เครื่องมือการจัดการโครงการคือสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณอยู่ในบริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ คุณอาจพิจารณา ClickUp, Asana และเครื่องมืออื่น ๆ อีกสองสามตัว ที่จริงแล้ว เราได้รวบรวมรายการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ไว้แล้ว
หากต้องเลือกเพียงหนึ่งเดียว ฉันจะเลือก ClickUp อย่างแน่นอน เพราะมันให้ทุกคุณสมบัติ, ฟังก์ชัน, และความสามารถของเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ และความซับซ้อนของเครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจร นอกจากนี้ มันยังฟรี ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักของบทความนี้