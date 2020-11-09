แผนภูมิแกนต์ หลักชัย: คู่มือฉบับสมบูรณ์ (2025)

สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในแผนภูมิแกนต์หรือไม่?
เราทุกคนเคยเห็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมาแล้วในบางช่วงเวลา
ในขณะที่สิ่งที่คุณมักจะเห็นบนทางหลวงกำลังจะล้าสมัย เหตุการณ์สำคัญในแผนภูมิแกนต์ ยังคงอยู่แน่นอน
เมื่อคุณกำลังวางแผนกราฟแกนต์ (Gantt chart) จุดสำคัญ (milestones) จะทำเครื่องหมายจุดสำคัญต่าง ๆ บนเส้นเวลาของโครงการของคุณ จุดเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของเฟสโครงการ หรือเน้นเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
พวกเขาเป็นจุดตรวจสอบที่สำคัญซึ่งช่วยให้คุณทราบว่าโครงการของคุณกำลังเดินหน้าใน ทิศทางที่ถูกต้อง และคุณไม่ได้หลงทาง!
ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าเป้าหมายในแผนภูมิแกนต์คืออะไร ประโยชน์ของมัน และวิธีการใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการโครงการ
มาเริ่มกันเถอะ
อะไรคือเป้าหมายในแผนภูมิแกนต์?
จุดสำคัญในแผนภูมิแกนต์ คือจุดตรวจสอบที่ใช้เพื่อระบุจุดสำคัญต่าง ๆ บนตารางเวลาของโครงการของคุณเมื่อถูกแสดงเป็นแผนภูมิแกนต์ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นวันที่สำคัญและกำหนดเส้นตาย จุดเริ่มต้นและสิ้นสุด หรือเหตุการณ์สำคัญอื่น ๆ ในโครงการของคุณ
ดังนั้น งาน ถือเป็น จุดสำคัญ ใน แผนภูมิแกนต์ หรือไม่?
ไม่.
งานและเหตุการณ์สำคัญในแผนภูมิแกนต์เป็นสองแนวคิดที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
และเนื่องจากคำว่า "milestones" และ "checkpoints" ฟังดูเหมือนอะไรที่มาจากเกมวิดีโอ งั้นเรามาใช้สิ่งเหล่านี้เพื่ออธิบายประเด็นนี้กัน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเล่นเกมซอมบี้ล้างโลกที่มีแผนภูมิแกนต์แสดงความคืบหน้าของเกมของคุณ
นี่สิ กิจกรรม ที่สนุกจริงๆ!
งานโครงการ ในแผนภูมิแกนต์นี้จะแสดงสิ่งต่างๆ เช่น การทำลายซอมบี้ การเก็บไอเท็มพลังพิเศษสุดเจ๋ง การช่วยเหลือผู้คนอย่างกล้าหาญ เป็นต้น
ในทางกลับกัน เหตุการณ์สำคัญ ในแผนภูมิแกนต์นี้จะแสดงทุกระดับที่คุณผ่านในเกม ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้คะแนนเพียงพอที่จะกำจัดซอมบี้ได้ทั้งหมด นั่นคือเหตุการณ์สำคัญในเกมเนื่องจากเป็นเหตุการณ์สำคัญที่แสดงถึง ความก้าวหน้า ที่สำคัญ
ทำไมต้องใช้แผนภูมิแกนต์?
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ ความสำเร็จของโครงการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณ
คุณรับผิดชอบ:
- การตัดสินใจว่าใครทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร
- การทำให้มั่นใจว่ากิจกรรมของโครงการดำเนินไปตามแผน
- จำนวนเงินและเวลาที่ใช้ในการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์
- พิซซ่าที่ทีมของคุณจะได้สั่งเมื่อฉลองความสำเร็จ
เฮ้อ ไม่มีความกดดันเลย!
วิธีหนึ่งที่จะทำให้อยู่เหนือกำหนดการคือการเป็นผู้ทำนาย
ทำนายอนาคตและดำเนินการตามนั้น ง่ายมาก
แต่ คุณเป็น ผู้ทำนายอนาคตหรือ?
ใช่, ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว.
ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดถัดไปของคุณคือการใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่นแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นประเภทของแผนภูมิแท่งที่เน้นความคืบหน้าของโครงการตามช่วงเวลา โดยแต่ละงานจะถูกแทนด้วยแท่งแนวนอนที่มีความยาวแตกต่างกันตามระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานนั้น ๆ
นี่คือลักษณะของมัน:
ทำไมไม่ใช้ แผนภูมิแสดงพัฒนาการ แทนล่ะ?
แผนภูมิหมุดหมายจะแสดงเฉพาะวันที่สิ้นสุดสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้นหรือสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น
เนื่องจากสิ่งนั้นเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะอธิบายผู้รับมอบหมายงาน, ความพึ่งพา, และส่วนสำคัญอื่น ๆ ของโครงการได้ จึงเป็นการดีที่สุดที่จะสร้างแผนภูมิแกนต์ที่มีหมุดหมายเพื่อให้การจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ
คุณสร้างแผนภูมิแกนต์ได้อย่างไร?
เพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ที่สวยงามและเรียบง่ายซึ่งยังสนุกในการใช้งาน ให้ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ออนไลน์ของ ClickUp มอบมุมมองที่ครบถ้วนของแผนงานโครงการทั้งหมดของคุณ
ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- ระบุงานที่ขึ้นกับงานอื่นได้ทันที (การขึ้นอยู่ของงานจะแสดงด้วยลูกศรระหว่างงานสองงาน)
- ตรวจสอบระยะเวลาของงานโดยอ้างอิงจากปฏิทินที่แสดงบน แกน X
- สร้างภาพโครงสร้างการแบ่งงาน
- ย้ายโครงการและสายการพึ่งพาของงานในแผนภูมิแกนต์ของคุณได้ทันทีด้วยฟีเจอร์การกำหนดเวลาใหม่ของการพึ่งพา
- กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำการปรับเปลี่ยนตารางเวลา
- ระบุเส้นทางวิกฤตสำหรับ กลุ่มงานใดๆ
ไม่ว่าคุณจะโยนอะไรใส่ ClickUp's Gantt charts ก็สามารถจัดการได้ ทั้งหมด!
ทำไมต้องใช้เหตุการณ์สำคัญในแผนภูมิแกนต์?
เราได้พูดคุยกันแล้วว่าอะไรคือหมุดหมายของโครงการเมื่อคุณใช้แผนภูมิแกนต์แบบง่าย
และแน่นอนว่าเป้าหมายสำคัญก็ดูดีนะ แต่ประโยชน์ที่แท้จริงของการใช้มันใน แผนภูมิแกนต์ ของคุณคืออะไรกันแน่?
5 ประโยชน์สำคัญของการใช้หมุดหมายในแผนภูมิแกนต์:
1. ให้คุณเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการของคุณในมุมสูง
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณมีเรื่องให้ทำมากมาย
ตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรไปจนถึงกำหนดเวลา มีหลายสิ่งที่ต้องจัดการ
แต่เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการอัปเดตสถานะโครงการอย่างรวดเร็ว คุณไม่สามารถขอให้พวกเขาต้องรอในขณะที่ทีมไอทีของคุณพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างได้ นี่เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้พวกเขาหงุดหงิดได้ง่ายที่สุด และถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเห็นพ้องต้องกัน นั่นก็คือคุณ ไม่ ต้องการลูกค้าที่โกรธ!
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น การใช้หมุดหมายในแผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณได้รับ ความเข้าใจในระดับสูง เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ และเหตุการณ์สำคัญใดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไป
โปรดจำไว้ว่าคุณสามารถเพิ่มหมุดหมายสำคัญ โดยตรง ลงในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เพื่อแบ่งช่วงเวลาของโครงการออกเป็นส่วน ๆ ที่ชัดเจน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบสถานะของโครงการได้ทันทีและช่วยบริหารจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. สามารถระบุจุดคอขวดของโครงการได้อย่างง่ายดาย
เนื่องจากแผนภูมิแกนต์เน้นที่เหตุการณ์สำคัญซึ่งเป็นเส้นตายที่สำคัญ การวิเคราะห์รายการงานภายใต้แต่ละเหตุการณ์สำคัญสามารถช่วยให้คุณจัดการกับคอขวดได้ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำงานในโครงการซอฟต์แวร์ ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนในการพัฒนาอาจทำให้คุณไม่สามารถผลิตผลงานสำคัญได้ทันเวลา
ด้วยหมุดหมายในแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถระบุงานที่ถ่วงคุณได้อย่างรวดเร็ว.
เมื่อระบุงานที่เป็นคอขวดได้แล้ว ให้แจ้งเตือนสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานนั้น และดำเนินการแก้ไขเพื่อให้โครงการกลับมาเป็นไปตามแผน
โอ้ และในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp คุณเพียงแค่ลากงานที่ล่าช้าและมีปัญหาคอขวดไปยังตารางเวลาใหม่ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูก จัดตารางใหม่โดยอัตโนมัติ!
นอกจากนี้ ฟีเจอร์เส้นทางวิกฤตยังช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่างานที่เป็นคอขวดนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาหรือไม่ หากงานนั้นไม่ใช่ภารกิจสำคัญ คุณอาจข้ามงานดังกล่าวไปก่อนในขณะนี้ และมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกำหนดเวลาแทน
3. แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
โครงการของคุณอาจมีงานจำนวนมาก ทำให้แผนโครงการดูน่ากลัว
การแบ่งช่วงเวลาของโครงการ ของคุณออกเป็น เป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำได้บนแผนภูมิแกนต์ จะทำให้การทำงานง่ายขึ้น ง่ายขึ้น การมีรายการงานทั้งหมดบนแผนภูมิแกนต์ของคุณแบ่งออกเป็นส่วนที่สามารถระบุได้ง่าย หรือเป้าหมาย ทำให้งานที่ต้องทำดูไม่น่ากลัวอีกต่อไป
เอาเลย เราไม่กลัวงานกองโตแบบ แผนภูมิแกนต์ เลย!
4. ช่วยให้ทีมของคุณมีแรงจูงใจ
ทีมของคุณกำลังเผชิญกับกำหนดเวลาที่เข้มงวด ความคาดหวังอยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมา และกิจกรรมการทำงานก็ซับซ้อนกว่าที่เคย
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของโครงการของคุณจึงมีความสำคัญ
และในขณะที่การขีดฆ่าภารกิจที่เสร็จสิ้นแล้วเป็นความสุข การบรรลุเป้าหมายสำคัญบนแผนกานต์ต์ เช่นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ เป็นก้าวสำคัญในการทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ และนั่นสมควรได้รับการยกแก้วฉลอง!
ใช้หมุดหมายในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อแสดงความชื่นชมต่อทีมของคุณสำหรับทุกงานในโครงการที่พวกเขาทำเสร็จ ค่ำคืนอันยาวนานที่พวกเขาทุ่มเท และข้อกำหนดสุดท้าทายที่พวกเขาต้องรับมือ
ความรู้สึกของความสำเร็จที่คุณรู้สึกได้กับแต่ละโครงการที่เสร็จสมบูรณ์จะเป็นแรงจูงใจให้ทีมของคุณก้าวไปสู่เป้าหมายถัดไปในแผนภูมิแกนต์ต่อไป
5. ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบ
การมีเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมมีความคาดหวังที่ชัดเจน และให้ฐานสำหรับการรับผิดชอบ
ทุกคนในทีมยอมรับว่าโครงการนี้อยู่บนบ่าของพวกเขา และพวกเขารับผิดชอบต่อแต่ละงานภายใต้หมุดหมาย หากหมุดหมายของโครงการไม่ได้รับการบรรลุอย่างเพียงพอ โครงการจะถูกเลื่อนออกไป และผู้นำทีมจะต้องรับผิดชอบ
เคล็ดลับ: ใน ClickUp คุณสามารถ มอบหมายงานให้กับบุคคลเดียว, หลายสมาชิก, หรือ ทีมโครงการทั้งหมด ได้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการจัดสรรงานของทุกคนได้
ฉันจะสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel พร้อมจุดสำคัญได้อย่างไร?
แน่นอน คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Excel และเพิ่มหมุดหมายสำคัญเข้าไปได้
MS PowerPoint และ Word ก็ให้คุณทำเช่นนั้นได้เช่นกัน
แต่โปรดจำไว้ว่า โปรแกรมอย่าง PowerPoint หรือ Excel ไม่มีแม่แบบแผนงานกานท์ ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ให้เริ่มต้นใช้งานได้ คุณจำเป็นต้องดาวน์โหลด แยกต่างหาก
เมื่อคุณได้แทรกเทมเพลตแล้ว คุณจะต้อง สร้าง รายการงาน ด้วยตนเอง เพิ่มข้อมูลตารางลงในแผนภูมิแกนต์ และ จากนั้น จัดรูปแบบตามกำหนดการของคุณ
คุณจะต้อง จากนั้น ระบุด้วยตนเองว่างานใดมีคุณสมบัติเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น และเพิ่มหมุดหมายของคุณลงในเทมเพลต
เหมือนกับว่า การจัดการโครงการ ยังไม่ยากพอ! ต้องใช้ความพยายามทั้งหมดนี้เพื่อสร้าง แผนภูมิแกนต์ ด้วยหรือ?
น่าจะถอนผมตัวเองด้วยความหงุดหงิดไปเลย!
วิธีที่ดีที่สุดในการสร้างแผนภูมิแกนต์และเพิ่มหมุดหมายคืออะไร?
ง่าย.
เพียงแค่สร้างแผนภูมิแกนต์โดยใช้ ClickUpเครื่องมือจัดการโครงการที่ยังสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์เต็มรูปแบบได้อีกด้วย
นี่คือวิธีที่ง่ายในการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp:
- ระบุงานที่สำคัญใน ClickUp ภายในแผนโครงการของคุณ
- กำหนดความสัมพันธ์ของงาน เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ต้องทำ
- ป้อนรายการงานลงในซอฟต์แวร์แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
และนี่คือ แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบของคุณ!
ตอนนี้เรามาดำเนินการต่อโดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อ ทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญ สำหรับโครงการของคุณกัน
เพื่อสร้างหมุดหมายใน ClickUp:
- เปิด Milestones ClickApp ในการตั้งค่า Workspace ของคุณ
- คลิกขวาที่งานใดงานหนึ่ง
- เลือกตัวเลือก ทำเครื่องหมายเป็น เหตุการณ์สำคัญ เพื่อแปลงแถบงานเป็นเหตุการณ์สำคัญ
4. งานสำคัญจะปรากฏเป็นรูปเพชรสีเหลืองพร้อมชื่องานที่ ตัวหนา
5. หลักไมล์จะแสดงโดยปกติในวันที่สิ้นสุดของงาน หากไม่มีวันที่สิ้นสุด หลักไมล์จะแสดงในวันที่เริ่มต้นของงาน
6. หากต้องการเปลี่ยนงานหลัก (Milestone) กลับไปเป็นงานปกติ ให้คลิกที่เมนูจุดสามจุด (...) ในงานนั้นแล้วกดรีเซ็ต
นั่นคือความง่ายในการตั้งและแก้ไขเป้าหมายสำคัญบนแผนภูมิแกนท์แบบโต้ตอบของคุณด้วย ClickUp!
ตอนนี้ แผนภูมิแกนต์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆของคุณสมบัติทั้งหมดในClickUp
ClickUp ช่วยให้คุณสร้างได้ มากกว่า แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบ
เพื่อ ความยืดหยุ่นสูงสุด เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มอบคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมหลากหลายให้คุณ เช่น:
- พัลส์: ช่วยให้คุณระบุได้ว่าทีมภายในหรือทีมเสมือนของคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับส่วนใด
- แผนผังความคิด: แสดงภาพกระบวนการวางแผนงาน
- มุมมองปริมาณงาน: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแบ่งงาน งานที่เปิดอยู่ และขีดความสามารถของทีม
- ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติงานโครงการที่ทำซ้ำมากกว่า 50 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดแบบ Agile: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยกราฟต่างๆ เช่นVelocity,Burndown,Burnup และกราฟCumulative Flow
- มุมมองหลากหลาย: เลือกจากมุมมองต่าง ๆ เช่นรายการ,กล่อง,กระดาน,ปฏิทิน และอื่น ๆ ตามความต้องการของโครงการของคุณ
- การติดตามเวลาแบบเรียลไทม์: ช่วยให้ทีมระยะไกลของคุณ เอาชนะความท้าทายด้านประสิทธิภาพการทำงาน
- การแจ้งเตือน: ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความสำคัญตามเวลาเพื่อจัดการกำหนดเวลาอย่างชาญฉลาด
ดูว่าทำไมเราถึงเรียก ClickUp ว่าเป็นเครื่องมือเดียวที่คุณต้องมีสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ?
สรุป
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นจุดสำคัญที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์สำคัญในระหว่างกิจกรรมของโครงการของคุณ มันช่วยให้เข้าใจภาพรวมของไทม์ไลน์ของโครงการ และช่วยให้ทีมสามารถปฏิบัติตามกำหนดการของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ การเพิ่มหมุดหมายอาจเป็นเรื่องปวดหัวหากคุณใช้เครื่องมืออย่าง Microsoft Excel
อย่างไรก็ตามด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอย่างClickUp มันเป็นเรื่องง่ายมาก
ตั้งแต่การสร้างแผนภูมิแกนต์ที่น่าทึ่งไปจนถึงการทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญในแผนภูมิแกนต์ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงานระยะไกลอย่างClickUp จะช่วยคุณในทุกขั้นตอน
ลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้ (ฟรี!) และก้าวข้ามเป้าหมายบนแผนภูมิแกนต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย!