วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์: คู่มือแบบละเอียดทีละขั้นตอน

สร้างขึ้นโดยวิศวกรเครื่องกลและที่ปรึกษาด้านการจัดการ เฮนรี่ แกนท์ ในช่วงทศวรรษ 1910 แผนภูมิแกนท์ถูกนำมาใช้ในตอนแรกเพื่อบันทึกความคืบหน้าของกระบวนการผลิตโดยเน้นที่วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำเนินงาน
ในปัจจุบัน แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ขาดไม่ได้ พวกมันมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ และครอบคลุม ทำให้คุณสามารถสังเกตไทม์ไลน์ของโครงการและทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ได้ในไม่กี่วินาที
ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp,เครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ได้รับรางวัล. เราจะพาคุณผ่านคุณสมบัติ, แนวทางที่ดีที่สุด, และการใช้งานที่พบบ่อยของแผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยคุณพิชิตโลกของการจัดการโครงการ. 🌍
แผนภูมิแกนต์คืออะไร?
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นหนึ่งใน เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการแสดงภาพงานที่รองรับเทคนิคและวิธีการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบคุณใช้มันเพื่อวางแผน จัดการและติดตามไทม์ไลน์และตารางเวลาของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
⭐ เทมเพลตแนะนำ
แผนภูมิแกนต์ดูซับซ้อนเกินไปใช่ไหม?ลองใช้เทมเพลตแกนต์แบบง่ายฟรีจากClickUp เพื่อวางแผนอย่างชัดเจนและลดความเครียด
แผนภูมิแกนต์ทุกแผนภูมิมี แกนสองแกน—แกนตั้งและแกนนอน แกนตั้งแสดงรายการงานทั้งหมดของคุณ ในขณะที่แกนนอนแสดงไทม์ไลน์ ความยาวของแถบงานแนวนอนสะท้อนระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม
นอกจากการแสดงภาพเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้นแล้ว แผนภูมิแกนต์ยังแสดงให้เห็นถึง การพึ่งพาของงาน โดยเน้นความสัมพันธ์ที่งานหนึ่งต้องพึ่งพาการเสร็จสิ้นของงานอื่น ซึ่งช่วยให้คุณระบุและขจัดคอขวดเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ ✨
คุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์
การอ่านแผนภูมิแกนต์อาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารโครงการ ❓
โชคดีที่แผนภูมิแกนต์มีโครงสร้างที่เป็นสากล—เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว คุณจะไม่มีปัญหาในการอ่านแม้กระทั่งโครงการที่ซับซ้อนที่สุด
นี่คือ องค์ประกอบที่สำคัญ ของแผนภูมิแกนต์:
- รายการงาน: รายการงานทั้งหมดเรียงในแนวตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของแผนภูมิแกนต์ รายการนี้มักใช้รหัสสีเพื่อความสะดวกในการนำทาง
- ไทม์ไลน์: ช่วงเวลาเฉพาะที่แผนภูมิแกนต์ของคุณสังเกตอยู่ ขึ้นอยู่กับระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการให้เห็นและระดับความซับซ้อนของโครงการ สามารถแสดงเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งปี
- แถบ: แถบแนวนอนที่แสดงถึงงานของคุณ ระยะเวลา และระดับความคืบหน้า คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของแต่ละงานได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ดูความยาวของแถบ เมื่อคุณทำงานคืบหน้า แถบของคุณจะค่อยๆ ถูกเติมสีมากขึ้น
- ลูกศร: ใช้แสดงการพึ่งพาและบอกลำดับเฉพาะของงานบางอย่าง
- เพชร: ใช้เพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญของโครงการ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่บ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนสำคัญของโครงการ
- ผู้รับมอบหมาย: ขึ้นอยู่กับเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณใช้ คุณจะเห็นรูปภาพขนาดเล็กหรืออักษรย่อของผู้รับมอบหมายสำหรับงานเฉพาะบนด้านขวาของแถบงาน ซึ่งช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและทำให้ปริมาณงานสมดุล
- เส้นวันที่: เส้นแนวตั้งที่แสดงวันที่ปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถระบุงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว
- แถบความคืบหน้า: แถบแนวนอนที่อยู่ระหว่างแถบไทม์ไลน์และแถบงาน แสดงความคืบหน้าของโครงการทั้งหมด
- เส้นทางวิกฤต: ลำดับงานที่ยาวที่สุดที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อดำเนินโครงการ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์สามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังในคลังเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้ หากคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้อง นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์ได้อย่างเต็มที่:
- แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย: งานใหญ่เป็นงานที่จัดการและมองเห็นภาพรวมได้ยาก เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยและงานย่อยอีกที เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างแม่นยำและสร้างตารางโครงการที่ละเอียดได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)หรือแผนผังความคิดเพื่อมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด
- คำนึงถึงปัจจัยที่พึ่งพา: ใช้ปัจจัยที่พึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับการเสร็จสิ้นของงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับมุมมองเชิงลึกของไทม์ไลน์โครงการและเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- พิจารณาวันหยุดที่ไม่ทำงาน: ทีมโครงการของคุณไม่ได้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เมื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ คุณต้องคำนึงถึงวันหยุดที่ไม่ทำงาน เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงเวลาหยุดที่ทีมของคุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมข้อมูลเหล่านี้ในแผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาและไทม์ไลน์ของโครงการของคุณถูกต้อง
- ใช้ประโยชน์จากสี: นอกจากความสวยงามแล้ว สีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนภูมิแกนต์ทุกประเภท เพราะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างงาน กิจกรรม จุดสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบได้ ใช้สีเพื่อแสดงสถานะหรือลำดับความสำคัญของงาน และแยกแยะข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้เครื่องมือจัดการงานและโครงการที่มีคุณภาพ: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแผนภูมิแกนต์, ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์, และทำงานร่วมกันและสื่อสารกับทีมของคุณเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานโครงการได้อย่างง่ายดาย, ติดตามความคืบหน้า, จัดลำดับความสำคัญ, และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันที
วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน 8 ขั้นตอน
คุณไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยุ่งยากเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์—หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่เหมาะสม
ClickUp โดดเด่นจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณรวมงานไว้ที่เดียวลดการสลับบริบท และมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการได้อย่างลึกซึ้งตลอดเวลา มันจะช่วยให้คุณวางรากฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนภูมิแกนต์ของคุณและปรับตัวอย่างราบรื่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 💪
มาดูกันว่าคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ ClickUpของคุณเอง ได้อย่างไรใน 8 ขั้นตอนง่ายๆ
เคล็ดลับ: หากคุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้แบบภาพลองชมวิดีโอสอนการใช้งานของเราเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อจัดการงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดโครงร่างของโครงการ
ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนภูมิแกนต์ที่มีประสิทธิภาพคือการ กำหนดโครงการของคุณ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน หากคุณไม่คุ้นเคยกับขอบเขตของโครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์สำคัญ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ โอกาสสูงที่งานสำคัญจะตกหล่นและนำไปสู่ความล่าช้า ความเข้าใจผิด และอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการได้
ClickUp มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยคุณรวบรวมและรวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้า จัดระเบียบเป้าหมายของคุณเป็นโฟลเดอร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการติดตามที่ง่ายขึ้น 🥰
ClickUp Docsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์—คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการทั้งหมดได้ เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องไปยังเอกสารของคุณและอนุญาตให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเอกสารได้ ทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์ที่มีชื่อของตนเองเพื่อให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกันโดยไม่มีปัญหา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงผลแบบเรียลไทม์
ขั้นตอนที่ 2: รายการงานทั้งหมดของคุณ
คิดถึงงานและกิจกรรมที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อส่งมอบโครงการของคุณ และทำรายการไว้ แยกงานใหญ่เป็นงานเล็ก ๆ หลาย ๆ งาน และสร้างงานย่อยเพื่อจัดระเบียบกิจกรรม
อย่ากังวลกับลำดับที่ถูกต้องในตอนนี้; แค่จดทุกงานที่คุณนึกออกลงไปก่อน
คุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบงานคือมุมมองรายการ ClickUp ซึ่งเป็นหนึ่งในมุมมองมากกว่า 15แบบของแพลตฟอร์ม และเป็นเพียงมุมมองเดียวที่คุณจะได้รับโดยอัตโนมัติในทุกพื้นที่โฟลเดอร์ และเทมเพลตของ ClickUp
มาดูวิธีการใช้มุมมองรายการและสร้างพื้นที่สำหรับแผนภูมิแกนต์ของคุณไปพร้อมกัน:
- ไปที่ Workspace ของคุณแล้วเลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจาก Spaces ทางด้านขวาของหน้าจอ
- เลือกชื่อสำหรับพื้นที่ใหม่ของคุณและให้คำอธิบาย ใช้สิ่งที่สามารถจดจำได้ เช่น โฟลเดอร์แผนภูมิแกนต์สำหรับโปรเจกต์ X ของฉัน
- เลือกสีและอวาตาร์ที่คุณต้องการสำหรับพื้นที่ของคุณ
- เลือกClickAppsที่คุณต้องการใช้ (ClickApps คือฟีเจอร์ที่คุณใช้เพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน) บางอย่างมาพร้อมกับระบบโดยอัตโนมัติ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ หรือการติดตามเวลา แต่คุณสามารถเลือกเพิ่มเติมได้หากต้องการ
- เลือกมุมมองที่คุณต้องการในพื้นที่ของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องการแผนภูมิแกนต์ ดังนั้นให้สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจากมันและสร้างพื้นที่
- มุมมองรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และพื้นที่ของคุณควรมีลักษณะดังนี้
ขั้นตอนที่ 3: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณ
ClickUp มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแต่ละชิ้นที่คุณเพิ่มไปยัง Space ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ได้ คุณสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อเพิ่มวันที่ ระดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรืออัตราการความคืบหน้า
มุมมองรายการของเรามีสามฟิลด์โดยค่าเริ่มต้น—ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และความสำคัญ เนื่องจากแผนภูมิแกนต์ต้องการวันที่เริ่มต้นสำหรับแต่ละงาน คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม และนี่คือวิธีการ:
- กดเครื่องหมายบวกทางด้านขวาของช่อง ลำดับความสำคัญ
- พิมพ์ วันที่เริ่มต้น ในช่องค้นหาแล้วเลือก
- ย้ายคอลัมน์ วันที่เริ่มต้น ไปอยู่ก่อนคอลัมน์ วันที่ครบกำหนด เพื่อความสะดวกในการนำทางและความสะดวกในการใช้งาน ClickUp มีฟีเจอร์แก้ไขแบบลากและวาง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกและค้างคอลัมน์ วันที่เริ่มต้น แล้วลากไปวางก่อนคอลัมน์ วันที่ครบกำหนด
- กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอง ให้ระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดของงานของคุณ เพิ่มผู้รับผิดชอบ และกำหนดลำดับความสำคัญ (หากต้องการ) ในตัวอย่างของเรา เราได้สร้างงานห้างานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์และการเปิดตัว
ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณ
ใน ClickUp แผนภูมิแกนต์เป็นหนึ่งในมุมมองโครงการหลายแบบที่ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน เราได้เพิ่มมุมมองนี้ไว้แล้วเมื่อเราสร้าง Space ของเรา ดังนั้นการดำเนินการที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการกด แกนต์ ที่ด้านบนของหน้าจอ
ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์เมื่อสร้างพื้นที่ นี่คือวิธีที่จะทำตอนนี้:
- เลือก +ดู จากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ
- เลือก Gantt แล้วกด เพิ่ม Gantt
เมื่อคุณเปิดมุมมองแผนภูมิแกนต์ คุณจะเห็นสิ่งนี้:
ไม่ต้องกังวล; ไม่ใช่ข้อผิดพลาด—เพียงกดลูกศรเล็ก ๆ ทางซ้ายของ List แล้ว ClickUp จะสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณตามงานที่คุณป้อนไว้ในมุมมองรายการ แผนภูมิแกนต์ของเราจะปรากฏดังนี้:
ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณ
การตั้งค่าการปรับแต่งจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอเมื่อคุณเปิดแผนภูมิแกนต์ของคุณ หากไม่ปรากฏ ให้เลือก ปรับแต่ง ทางด้านขวาของหน้าจอ
นี่คือที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแผนภูมิแกนต์, ปรับแต่งตัวเลือก, และควบคุมการแชร์และการอนุญาตได้ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการและความชอบของคุณได้ สำหรับตอนนี้ เราขอแนะนำให้คุณ ซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์—นี่คือวิธีดำเนินการ:
- ไปที่ ตัวเลือกแกนต์
- สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก ซ่อนและข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์
เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดตารางงานที่ขึ้นอยู่กับงานใหม่ ในเมนูการตั้งค่าเดียวกันด้วย หากคุณจัดตารางงานใหม่ที่มีงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น ตัวเลือกที่สะดวกนี้จะย้ายงานที่ขึ้นอยู่กับงานใหม่ตามไปด้วย
ขึ้นอยู่กับจำนวนงานและระดับรายละเอียดที่คุณต้องการให้เห็นภาพ คุณอาจ เปลี่ยนกรอบเวลา ที่แผนภูมิแกนต์ของคุณมุ่งเน้นได้ นี่คือวิธีการทำ:
- คลิกที่ปุ่ม ช่วงเวลา ด้านบนของรายการงาน โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นสัปดาห์/วันถูกเลือกไว้ที่นี่
- เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีอยู่—วัน/ชั่วโมง, เดือน/วัน, ปี/เดือน, หรือปี
ขั้นตอนที่ 6: สร้างการพึ่งพา
หนึ่งในเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการทุกคนชื่นชอบแผนภูมิแกนต์คือความสามารถในการแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างงาน(เช่น งานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น)
ในตัวอย่างของเรา ทุกงานล้วนขึ้นอยู่กับงานก่อนหน้า—คุณไม่สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ได้หากคุณไม่ได้ทดสอบก่อน และคุณไม่สามารถนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หากคุณไม่ได้แก้ไขตามผลการทดสอบ ดังนั้น เราจำเป็นต้องสร้างการพึ่งพาสำหรับทุกงาน โชคดีที่การทำเช่นนี้ใน ClickUp นั้นง่ายดาย 🍃
นี่คือวิธีทำ:
- เลื่อนเมาส์ไปเหนืองานที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับงานอื่น แล้วเลือกและกดค้างที่จุดสีเทา (เหมือนในภาพด้านล่าง)
- เชื่อมต่อเส้นกับงานที่ต้องการโดยลากและวาง ในตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของเรา เราจะเชื่อมต่อกับงาน ปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามผลการทดสอบ ClickUp จะวาดเส้นเชื่อมต่อระหว่างงานทั้งสองดังนี้:
ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับจำนวนงานที่คุณต้องการสร้างการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่ามีลำดับที่ถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 7: สร้างหมุดหมาย
แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) สำหรับเหตุการณ์สำคัญช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง วัดความคืบหน้า และช่วยระบุความเสี่ยงและปัญหา ใน ClickUpเหตุการณ์สำคัญเป็นประเภทงานที่กำหนดเอง(งานที่กำหนดเองช่วยให้คุณแสดงงานประเภทต่างๆ ได้เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้นและความโปร่งใสที่ดีขึ้น) ซึ่งแสดงด้วยรูปเพชรสีเหลือง 🔶
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนงานให้เป็นหมุดหมายในแผนภูมิแกนต์ของคุณ:
- คลิกที่งานภายในแผนภูมิแกนต์
- เลือก งาน เหนือชื่อของงาน
- เลือก Milestone
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบและอัปเดตแผนภูมิแกนต์ของคุณ
ด้วยการออกแบบแบบลากและวางของ ClickUp คุณสามารถจัดการแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบงานใหม่ ย่อและขยายกำหนดเวลาของงาน และประสานงานไทม์ไลน์ของโครงการได้ตามความคืบหน้า
หากต้องการย้ายงานแต่ละรายการ ให้กดค้างไว้ที่งานที่ต้องการแล้วลากไปยังช่องเวลาที่ต้องการ
หากคุณต้องการขยายหรือย่อระยะเวลาของงาน ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือด้านใดด้านหนึ่งของงานนั้น จะมีลูกศรขนาดเล็กปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถลากเพื่อปรับวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของงานได้ตามต้องการ
หากคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดตารางงานที่พึ่งพาใหม่ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการย้ายงานที่มีงานที่พึ่งพา เนื่องจากงานที่พึ่งพาทั้งหมดจะถูกย้ายตามไปด้วย
เพิ่มงานใหม่ลงในแผนภูมิแกนต์ของคุณโดยเลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจาก รายการ:
จากนั้น กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดในแผนภูมิแกนต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เราจะเพิ่มงาน ขอความคิดเห็นจากลูกค้า:
หากคุณกลับไปที่มุมมองรายการ คุณจะเห็นว่างานใหม่ปรากฏอยู่ที่นั่นด้วย เพราะ ClickUp ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลงานซ้ำ
เพิ่มงานย่อยให้กับงานเฉพาะโดยกดเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจากงานนั้น:
วิธีเพิ่มแผนภูมิแกนต์ในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วใน ClickUp
หากคุณกำลังจัดการโครงการที่มีอยู่แล้วใน ClickUp และต้องการรับประโยชน์จากการใช้แผนภูมิแกนต์ สิ่งที่คุณต้องทำคือ เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ในพื้นที่ของคุณ นี่คือวิธีการทำ:
- ไปที่พื้นที่ทำงานของคุณ
- เข้าถึงโฟลเดอร์หรือรายการที่มีงานที่คุณต้องการแสดงผลบนแผนภูมิแกนต์
- เลือกไอคอน +ดู ที่ด้านบนของหน้าจอ
- เลือก Gantt และกด เพิ่ม Gantt
ClickUp จะสร้างแผนภูมิแกนต์โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงงานทั้งหมดและรายละเอียดของโครงการ
แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp ภูมิใจนำเสนอ คลังเทมเพลตที่น่าประทับใจพร้อมตัวเลือกมากกว่า1,000 แบบสำหรับหลากหลายกรณีการใช้งาน ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคล การตลาด ไปจนถึงการจัดการโครงการ หากคุณไม่ต้องการสร้างแผนงาน Gantt ด้วยตัวเอง หรือเพิ่งเริ่มต้นกับแผนงาน Gantt การใช้เทมเพลตแผนงาน Gantt ของ ClickUp เป็นทางลัดและดาวนำทางของคุณ 💫
นี่คือ สี่ คำแนะนำ แม่แบบแผนภูมิแกนต์ของเราเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระบบ ติดตามงาน และมองเห็นตารางเวลาของโครงการได้อย่างชัดเจน:
- เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUp: ใช้เพื่อสร้างงานพร้อมแถบไทม์ไลน์, ระบุและจัดสรรทรัพยากร, ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง, และลดความเสี่ยงของการล่าช้าหรือปัญหา
- เทมเพลต Gantt แบบง่ายของ ClickUp: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ, เสริมสร้างความร่วมมือและการมองเห็นของทีม, และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงาน. เทมเพลตแผนภูมิ Gantt นี้มาพร้อมกับสองมุมมอง (รายการและแผนภูมิ Gantt) และตัวอย่างโครงการ, จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น.
- เทมเพลต Gantt สำหรับการก่อสร้างของ ClickUp: เทมเพลตแผนภูมิ Gantt ที่ทันสมัยนี้ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนโครงการ การติดตามค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลา และการสร้างและปรับจุดสำคัญ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้าง แน่นอนว่าคุณสามารถใช้มันสำหรับโครงการอื่นๆ ได้เช่นกัน เพราะเทมเพลตนี้มอบการมองเห็นโครงการอย่างละเอียด
- เทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp:เทมเพลตเส้นทางวิกฤตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ กำหนดลำดับงานที่ดีที่สุด และระบุความเสี่ยง
โครงการประเภทใดที่ได้รับประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์
ความสวยงามของแผนภูมิแกนต์อยู่ที่ความหลากหลาย—สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของโครงการตราบใดที่มีการกำหนดเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนกิจกรรม ตั้งแต่การประชุมทางธุรกิจไปจนถึงงานแต่งงานและงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ 16 ปี แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนต่างๆ จัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม และจัดการกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เหมาะกับแผนภูมิแกนต์ ทุกโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วยหลายขั้นตอน และคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกขั้นตอนได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมอบหมายงานโครงการ ประมาณการทรัพยากร ตรวจสอบกำหนดเวลา ระบุปัญหาที่ขัดขวาง และปรับเปลี่ยนโครงการของคุณตามสถานการณ์ล่าสุดได้
แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการจัดการ โครงการการตลาด เช่นกัน—ใช้เพื่อแสดงภาพแคมเปญต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนและติดตามความคืบหน้า จัดการการสร้างเนื้อหา และประสานงานทีมของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีอุปสรรค
คุณยังสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดการโครงการ ก่อสร้าง ทรัพยากรบุคคล การออกแบบ การเงิน หรือการศึกษา ได้เช่นกัน—ตราบใดที่มีไทม์ไลน์สำหรับการแสดงผล แผนภูมิแกนต์ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้
ทีมต่าง ๆ ใช้แผนภูมิแกนต์อย่างไร
มาดูตัวอย่างบางส่วนว่าทีมต่างๆ สามารถใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดการโครงการได้อย่างไร:
ทีมการตลาด
สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาดและคุณกำลังดำเนินแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ใหม่บน Instagram, Facebook, และ TikTok
ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการ (แคมเปญ) ทั้งหมดและแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลและการวิจัย การกำหนด KPI การโพสต์ และการวัดผล จากนั้นคุณสามารถสร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอน จัดสรรภาระงาน และสร้างไทม์ไลน์โครงการโดยละเอียด
เนื่องจากแคมเปญการตลาดมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้หลายส่วน แผนภูมิแกนต์จึงให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นแก่คุณในการ ปรับเส้นเวลาของคุณได้ทันที ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
โบนัส: ใช้เทมเพลต ClickUp พร้อมแผนภูมิ Gantt เพื่อจัดการแคมเปญการตลาดของคุณเราขอแนะนำเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUpเพราะมันช่วยให้คุณจัดระเบียบไทม์ไลน์และงานต่างๆ อัตโนมัติการทำงาน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ทีมออกแบบ
จินตนาการว่าคุณเป็นสมาชิกของทีมออกแบบที่ได้รับมอบหมายให้สร้างฉลากใหม่สำหรับขวดน้ำผึ้ง 🍯
คุณจะแบ่งกระบวนการของคุณออกเป็น ขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น การวิจัย การออกแบบซ้ำ การปรึกษากับทีมการตลาด การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า การอนุมัติการออกแบบ การเตรียมการพิมพ์ และการพิมพ์
เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจะต้องแบ่งขั้นตอนออกเป็นงานและงานย่อย จัดระเบียบปริมาณงานของทีม และกำหนดเส้นตาย
เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมออกแบบชื่นชอบClickUp Whiteboards เป็นอย่างมาก กระดานดิจิทัลแบบไม่จำกัดเหล่านี้ช่วยให้คุณระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์
หากคุณต้องการประหยัดเวลา ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการออกแบบกราฟิกแบบง่ายของ ClickUpและนำโครงการของคุณจากแนวคิดไปสู่การเสร็จสิ้นได้ในพริบตา
ผู้วางแผนงาน
ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้วางแผนงานแต่งงาน แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นหลายขั้นตอน เช่น การประชุมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว การเลือกสถานที่ การสั่งซื้อของตกแต่ง การจัดดอกไม้ หรือการคัดเลือกผู้ให้บริการ
คุณสามารถแบ่งขั้นตอนเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยและงานย่อยเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม สร้างและจัดการไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามลำดับที่ถูกต้องและป้องกันวิกฤตในนาทีสุดท้าย
เคล็ดลับ:ใช้เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมเดี่ยวของ ClickUpเพื่อจัดการแขก เลือกผู้ให้บริการ วางแผนงบประมาณ จัดการพนักงาน และดำเนินกิจกรรมการวางแผนงานอื่นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์
เมื่อใดที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้แผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการของคุณได้ แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ นี่คือสามสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการละเว้นการใช้แผนภูมิแกนต์:
1. แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้น
การสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณเองจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณและทีมโครงการของคุณได้แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยแล้วและเข้าใจว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร (อย่างน้อยก็โดยประมาณ) แผนภูมิแกนต์เป็นการ แสดงภาพงานของคุณ ไม่ใช่เครื่องมือที่ช่วยให้คุณคิดค้นงานตั้งแต่เริ่มต้น
2. แผนภูมิแกนต์ไม่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร
แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้ แต่ไม่สามารถจัดการทรัพยากร เช่น งบประมาณและอุปกรณ์ ได้
เคล็ดลับ: นอกเหนือจากแผนภูมิแกนต์แล้ว ClickUp ยังมีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบ ช่วยให้คุณแสดงและประสานงานทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
3. แผนภูมิแกนต์อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
แผนภูมิแกนต์จะ แสดงรายละเอียดเพียงบางจุดเท่านั้น เนื่องจากเน้นที่ตัวแปรเวลาเป็นหลัก หากคุณต้องการแสดงภาพโครงการที่มีรายละเอียดสูง แผนภูมิแกนต์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะจะทำให้ข้อมูลดูรกและอ่านยากได้อย่างรวดเร็ว
โบนัส:ลองใช้เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUpเพื่อแสดงและจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันช่วยให้คุณสร้างภาพรวมโครงการระดับสูง จัดระเบียบขั้นตอน งาน และงานย่อย รวมถึงตั้งและจัดการเป้าหมายได้
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์
1. ฉันจะสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel ได้อย่างไร?
นี่คือวิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Excel:
- สร้างตารางใน Microsoft Excel และเพิ่มข้อมูลโครงการของคุณลงไป
- ไปที่แท็บแทรก และเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อน
- คลิกขวาที่แผนภูมิแท่งซ้อนกันแล้วกด เลือกข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิของคุณ
- จัดรูปแบบแผนภูมิแท่ง
ควรทราบว่าคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์แบบง่ายที่มีความยืดหยุ่นจำกัดใน Excel เท่านั้น
2. Google มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์หรือไม่?
Google ไม่มีเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้Google SheetsและGoogle Docsเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์พื้นฐานสำหรับโครงการที่เรียบง่ายได้
3. ไมโครซอฟท์มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์นอกเหนือจาก Excel หรือไม่?
นอกจาก Microsoft Excel แล้วคุณยังสามารถใช้ WordหรือPowerPoint ในการสร้างแผนภูมิแกนต์ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่สามารถแสดงรายละเอียดของงานได้อย่างครบถ้วน จึงมีข้อจำกัดในการใช้งาน
4. คนยังใช้แผนภูมิแกนต์อยู่ไหม?
ใช่! ทีมโครงการหลายทีมใช้แผนภูมิแกนต์เพราะช่วยให้พวกเขาเห็นภาพเส้นเวลาและตารางเวลา และปูทางไปสู่การเสร็จสิ้นโครงการ
5. เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดคืออะไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดเพราะช่วยให้คุณสามารถแสดงงานสำคัญและมองเห็นภาพโครงการที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่คลิก แผนภูมิที่มีฟีเจอร์หลากหลายของแพลตฟอร์มนี้มอบความยืดหยุ่น และเนื่องจากทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ทีมงานของคุณจึงสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตรงกันแม้จะไม่ได้ทำงานจากที่เดียวกัน
นอกจากนี้ ในฐานะเครื่องมือจัดการงานและโครงการระดับชั้นนำ ClickUp ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการประสานงานของคุณและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้สร้างแผนภูมิแกนต์ได้ฟรี และสำรวจวิธีการที่มันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้!