วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์: คู่มือแบบละเอียดทีละขั้นตอน

13 พฤษภาคม 2567

สร้างขึ้นโดยวิศวกรเครื่องกลและที่ปรึกษาด้านการจัดการ เฮนรี่ แกนท์ ในช่วงทศวรรษ 1910 แผนภูมิแกนท์ถูกนำมาใช้ในตอนแรกเพื่อบันทึกความคืบหน้าของกระบวนการผลิตโดยเน้นที่วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการดำเนินงาน

ในปัจจุบัน แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ขาดไม่ได้ พวกมันมีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ และครอบคลุม ทำให้คุณสามารถสังเกตไทม์ไลน์ของโครงการและทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ได้ในไม่กี่วินาที

ในบทความนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp,เครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ได้รับรางวัล. เราจะพาคุณผ่านคุณสมบัติ, แนวทางที่ดีที่สุด, และการใช้งานที่พบบ่อยของแผนภูมิแกนต์เพื่อช่วยคุณพิชิตโลกของการจัดการโครงการ. 🌍

แผนภูมิแกนต์คืออะไร?

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
จัดการการจัดส่งให้ดีขึ้นด้วย ClickUp Gantt
สร้างภาพและจัดการโครงการใด ๆ ด้วยแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เป็นหนึ่งใน เครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการแสดงภาพงานที่รองรับเทคนิคและวิธีการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบคุณใช้มันเพื่อวางแผน จัดการและติดตามไทม์ไลน์และตารางเวลาของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

⭐ เทมเพลตแนะนำ

แผนภูมิแกนต์ดูซับซ้อนเกินไปใช่ไหม?ลองใช้เทมเพลตแกนต์แบบง่ายฟรีจากClickUp เพื่อวางแผนอย่างชัดเจนและลดความเครียด

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลต Gantt แบบง่ายของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ ติดตามความคืบหน้า และรักษาโครงการของคุณให้ตรงตามกำหนดเวลา—โดยไม่ต้องยุ่งยาก

แผนภูมิแกนต์ทุกแผนภูมิมี แกนสองแกน—แกนตั้งและแกนนอน แกนตั้งแสดงรายการงานทั้งหมดของคุณ ในขณะที่แกนนอนแสดงไทม์ไลน์ ความยาวของแถบงานแนวนอนสะท้อนระยะเวลาของแต่ละกิจกรรม

นอกจากการแสดงภาพเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้นแล้ว แผนภูมิแกนต์ยังแสดงให้เห็นถึง การพึ่งพาของงาน โดยเน้นความสัมพันธ์ที่งานหนึ่งต้องพึ่งพาการเสร็จสิ้นของงานอื่น ซึ่งช่วยให้คุณระบุและขจัดคอขวดเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ ✨

คุณสมบัติของแผนภูมิแกนต์

การอ่านแผนภูมิแกนต์อาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามไขปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งก้าวเข้าสู่โลกของการบริหารโครงการ ❓

โชคดีที่แผนภูมิแกนต์มีโครงสร้างที่เป็นสากล—เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว คุณจะไม่มีปัญหาในการอ่านแม้กระทั่งโครงการที่ซับซ้อนที่สุด

นี่คือ องค์ประกอบที่สำคัญ ของแผนภูมิแกนต์:

  1. รายการงาน: รายการงานทั้งหมดเรียงในแนวตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของแผนภูมิแกนต์ รายการนี้มักใช้รหัสสีเพื่อความสะดวกในการนำทาง
  2. ไทม์ไลน์: ช่วงเวลาเฉพาะที่แผนภูมิแกนต์ของคุณสังเกตอยู่ ขึ้นอยู่กับระดับของรายละเอียดที่คุณต้องการให้เห็นและระดับความซับซ้อนของโครงการ สามารถแสดงเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือแม้กระทั่งปี
  3. แถบ: แถบแนวนอนที่แสดงถึงงานของคุณ ระยะเวลา และระดับความคืบหน้า คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาของแต่ละงานได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ดูความยาวของแถบ เมื่อคุณทำงานคืบหน้า แถบของคุณจะค่อยๆ ถูกเติมสีมากขึ้น
  4. ลูกศร: ใช้แสดงการพึ่งพาและบอกลำดับเฉพาะของงานบางอย่าง
  5. เพชร: ใช้เพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญของโครงการ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่บ่งบอกถึงการเสร็จสิ้นของขั้นตอนสำคัญของโครงการ
  6. ผู้รับมอบหมาย: ขึ้นอยู่กับเครื่องมือการจัดการโครงการที่คุณใช้ คุณจะเห็นรูปภาพขนาดเล็กหรืออักษรย่อของผู้รับมอบหมายสำหรับงานเฉพาะบนด้านขวาของแถบงาน ซึ่งช่วยในการจัดสรรทรัพยากรและทำให้ปริมาณงานสมดุล
  7. เส้นวันที่: เส้นแนวตั้งที่แสดงวันที่ปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถระบุงานที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว
  8. แถบความคืบหน้า: แถบแนวนอนที่อยู่ระหว่างแถบไทม์ไลน์และแถบงาน แสดงความคืบหน้าของโครงการทั้งหมด
  9. เส้นทางวิกฤต: ลำดับงานที่ยาวที่สุดที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อดำเนินโครงการ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับแผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์สามารถเป็นอาวุธที่ทรงพลังในคลังเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณได้ หากคุณรู้วิธีใช้มันอย่างถูกต้อง นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์ได้อย่างเต็มที่:

  • แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อย: งานใหญ่เป็นงานที่จัดการและมองเห็นภาพรวมได้ยาก เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้แบ่งงานใหญ่เป็นงานย่อยและงานย่อยอีกที เพื่อให้คุณสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างแม่นยำและสร้างตารางโครงการที่ละเอียดได้ เป็นความคิดที่ดีที่จะใช้โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)หรือแผนผังความคิดเพื่อมองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมด
  • คำนึงถึงปัจจัยที่พึ่งพา: ใช้ปัจจัยที่พึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับการเสร็จสิ้นของงานและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับมุมมองเชิงลึกของไทม์ไลน์โครงการและเข้าใจว่างานแต่ละอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  • พิจารณาวันหยุดที่ไม่ทำงาน: ทีมโครงการของคุณไม่ได้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เมื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ คุณต้องคำนึงถึงวันหยุดที่ไม่ทำงาน เช่น วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงเวลาหยุดที่ทีมของคุณได้กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมข้อมูลเหล่านี้ในแผนภูมิแกนต์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตารางเวลาและไทม์ไลน์ของโครงการของคุณถูกต้อง
  • ใช้ประโยชน์จากสี: นอกจากความสวยงามแล้ว สีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแผนภูมิแกนต์ทุกประเภท เพราะช่วยให้คุณสามารถแยกแยะระหว่างงาน กิจกรรม จุดสำคัญ หรือผู้รับผิดชอบได้ ใช้สีเพื่อแสดงสถานะหรือลำดับความสำคัญของงาน และแยกแยะข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้เครื่องมือจัดการงานและโครงการที่มีคุณภาพ: แพลตฟอร์มแบบครบวงจรเช่น ClickUp ช่วยให้คุณสร้างและจัดการแผนภูมิแกนต์, ทำการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์, และทำงานร่วมกันและสื่อสารกับทีมของคุณเพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานโครงการได้อย่างง่ายดาย, ติดตามความคืบหน้า, จัดลำดับความสำคัญ, และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันที

วิธีสร้างแผนภูมิแกนต์ใน 8 ขั้นตอน

คุณไม่จำเป็นต้องทำเรื่องยุ่งยากเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์—หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่เหมาะสม

ClickUp โดดเด่นจากแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ช่วยให้คุณรวมงานไว้ที่เดียวลดการสลับบริบท และมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการได้อย่างลึกซึ้งตลอดเวลา มันจะช่วยให้คุณวางรากฐานที่สมบูรณ์แบบสำหรับแผนภูมิแกนต์ของคุณและปรับตัวอย่างราบรื่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น 💪

มาดูกันว่าคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์ ClickUpของคุณเอง ได้อย่างไรใน 8 ขั้นตอนง่ายๆ

เคล็ดลับ: หากคุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้แบบภาพลองชมวิดีโอสอนการใช้งานของเราเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อจัดการงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดโครงร่างของโครงการ

ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนภูมิแกนต์ที่มีประสิทธิภาพคือการ กำหนดโครงการของคุณ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน หากคุณไม่คุ้นเคยกับขอบเขตของโครงการ เป้าหมาย ผลลัพธ์สำคัญ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ โอกาสสูงที่งานสำคัญจะตกหล่นและนำไปสู่ความล่าช้า ความเข้าใจผิด และอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการได้

ClickUp มีตัวเลือกมากมายที่จะช่วยคุณรวบรวมและรวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และสร้างเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้า จัดระเบียบเป้าหมายของคุณเป็นโฟลเดอร์เพื่อความสะดวกในการใช้งานและการติดตามที่ง่ายขึ้น 🥰

เป้าหมาย ClickUp
ใช้ ClickUp Goals เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ กล่าวคือ เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้

ClickUp Docsเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่มีประโยชน์—คุณสามารถใช้เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการทั้งหมดได้ เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องไปยังเอกสารของคุณและอนุญาตให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างเอกสารได้ ทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์ที่มีชื่อของตนเองเพื่อให้ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันได้พร้อมกันโดยไม่มีปัญหา การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงผลแบบเรียลไทม์

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมง่ายขึ้นด้วย ClickUp Docs ด้วยการติดแท็ก, แสดงความคิดเห็น, และมอบหมายงาน

ขั้นตอนที่ 2: รายการงานทั้งหมดของคุณ

คิดถึงงานและกิจกรรมที่คุณต้องทำให้เสร็จเพื่อส่งมอบโครงการของคุณ และทำรายการไว้ แยกงานใหญ่เป็นงานเล็ก ๆ หลาย ๆ งาน และสร้างงานย่อยเพื่อจัดระเบียบกิจกรรม

อย่ากังวลกับลำดับที่ถูกต้องในตอนนี้; แค่จดทุกงานที่คุณนึกออกลงไปก่อน

คุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดระเบียบงานคือมุมมองรายการ ClickUp ซึ่งเป็นหนึ่งในมุมมองมากกว่า 15แบบของแพลตฟอร์ม และเป็นเพียงมุมมองเดียวที่คุณจะได้รับโดยอัตโนมัติในทุกพื้นที่โฟลเดอร์ และเทมเพลตของ ClickUp

มาดูวิธีการใช้มุมมองรายการและสร้างพื้นที่สำหรับแผนภูมิแกนต์ของคุณไปพร้อมกัน:

  1. ไปที่ Workspace ของคุณแล้วเลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจาก Spaces ทางด้านขวาของหน้าจอ
  2. เลือกชื่อสำหรับพื้นที่ใหม่ของคุณและให้คำอธิบาย ใช้สิ่งที่สามารถจดจำได้ เช่น โฟลเดอร์แผนภูมิแกนต์สำหรับโปรเจกต์ X ของฉัน
  3. เลือกสีและอวาตาร์ที่คุณต้องการสำหรับพื้นที่ของคุณ
  4. เลือกClickAppsที่คุณต้องการใช้ (ClickApps คือฟีเจอร์ที่คุณใช้เพื่อปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน) บางอย่างมาพร้อมกับระบบโดยอัตโนมัติ เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ลำดับความสำคัญ หรือการติดตามเวลา แต่คุณสามารถเลือกเพิ่มเติมได้หากต้องการ
  5. เลือกมุมมองที่คุณต้องการในพื้นที่ของคุณ ในกรณีนี้ คุณต้องการแผนภูมิแกนต์ ดังนั้นให้สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจากมันและสร้างพื้นที่
  6. มุมมองรายการจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ และพื้นที่ของคุณควรมีลักษณะดังนี้
แสดงรายการงานทั้งหมดใน ClickUp
ขั้นตอนแรกคือการระบุรายการงานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการใน ClickUp

ขั้นตอนที่ 3: ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานของคุณ

ClickUp มีคุณสมบัติพิเศษที่เรียกว่าฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานแต่ละชิ้นที่คุณเพิ่มไปยัง Space ที่คุณสร้างขึ้นใหม่ได้ คุณสามารถใช้ฟิลด์เหล่านี้เพื่อเพิ่มวันที่ ระดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรืออัตราการความคืบหน้า

มุมมองรายการของเรามีสามฟิลด์โดยค่าเริ่มต้น—ผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, และความสำคัญ เนื่องจากแผนภูมิแกนต์ต้องการวันที่เริ่มต้นสำหรับแต่ละงาน คุณจะต้องเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติม และนี่คือวิธีการ:

  1. กดเครื่องหมายบวกทางด้านขวาของช่อง ลำดับความสำคัญ
  2. พิมพ์ วันที่เริ่มต้น ในช่องค้นหาแล้วเลือก
  3. ย้ายคอลัมน์ วันที่เริ่มต้น ไปอยู่ก่อนคอลัมน์ วันที่ครบกำหนด เพื่อความสะดวกในการนำทางและความสะดวกในการใช้งาน ClickUp มีฟีเจอร์แก้ไขแบบลากและวาง ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือคลิกและค้างคอลัมน์ วันที่เริ่มต้น แล้วลากไปวางก่อนคอลัมน์ วันที่ครบกำหนด
  4. กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอง ให้ระบุวันที่เริ่มต้นและวันที่ครบกำหนดของงานของคุณ เพิ่มผู้รับผิดชอบ และกำหนดลำดับความสำคัญ (หากต้องการ) ในตัวอย่างของเรา เราได้สร้างงานห้างานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบซอฟต์แวร์และการเปิดตัว
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้รายละเอียดงาน
ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 4: สร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณ

ใน ClickUp แผนภูมิแกนต์เป็นหนึ่งในมุมมองโครงการหลายแบบที่ช่วยให้คุณเห็นงานของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน เราได้เพิ่มมุมมองนี้ไว้แล้วเมื่อเราสร้าง Space ของเรา ดังนั้นการดำเนินการที่เหลือเพียงอย่างเดียวคือการกด แกนต์ ที่ด้านบนของหน้าจอ

ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์เมื่อสร้างพื้นที่ นี่คือวิธีที่จะทำตอนนี้:

  1. เลือก +ดู จากแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าจอ
  2. เลือก Gantt แล้วกด เพิ่ม Gantt
เพิ่มแผนภูมิแกนต์
เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์ลงใน Space ของคุณ แล้ว ClickUp จะแสดงภาพงานของคุณโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดมุมมองแผนภูมิแกนต์ คุณจะเห็นสิ่งนี้:

แผนภูมิแกนต์ ClickUp
การสร้างแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp เพื่อแสดงภาพงาน

ไม่ต้องกังวล; ไม่ใช่ข้อผิดพลาด—เพียงกดลูกศรเล็ก ๆ ทางซ้ายของ List แล้ว ClickUp จะสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณตามงานที่คุณป้อนไว้ในมุมมองรายการ แผนภูมิแกนต์ของเราจะปรากฏดังนี้:

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
แผนภูมิแกนต์ ClickUp แสดงงานห้างาน

ขั้นตอนที่ 5: ปรับแต่งแผนภูมิแกนต์ของคุณ

การตั้งค่าการปรับแต่งจะปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้าจอเมื่อคุณเปิดแผนภูมิแกนต์ของคุณ หากไม่ปรากฏ ให้เลือก ปรับแต่ง ทางด้านขวาของหน้าจอ

การตั้งค่าการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์
ใช้การตั้งค่าการปรับแต่งแผนภูมิแกนต์เพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

นี่คือที่ที่คุณสามารถเปลี่ยนชื่อแผนภูมิแกนต์, ปรับแต่งตัวเลือก, และควบคุมการแชร์และการอนุญาตได้ คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าตามความต้องการและความชอบของคุณได้ สำหรับตอนนี้ เราขอแนะนำให้คุณ ซ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์—นี่คือวิธีดำเนินการ:

  1. ไปที่ ตัวเลือกแกนต์
  2. สลับสวิตช์ที่อยู่ถัดจาก ซ่อนและข้ามวันหยุดสุดสัปดาห์
ตัวเลือก Gantt ใน ClickUp
ใช้ประโยชน์จากตัวเลือก Gantt ใน ClickUp เพื่อปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการ

เราขอแนะนำให้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดตารางงานที่ขึ้นอยู่กับงานใหม่ ในเมนูการตั้งค่าเดียวกันด้วย หากคุณจัดตารางงานใหม่ที่มีงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น ตัวเลือกที่สะดวกนี้จะย้ายงานที่ขึ้นอยู่กับงานใหม่ตามไปด้วย

ขึ้นอยู่กับจำนวนงานและระดับรายละเอียดที่คุณต้องการให้เห็นภาพ คุณอาจ เปลี่ยนกรอบเวลา ที่แผนภูมิแกนต์ของคุณมุ่งเน้นได้ นี่คือวิธีการทำ:

  1. คลิกที่ปุ่ม ช่วงเวลา ด้านบนของรายการงาน โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นสัปดาห์/วันถูกเลือกไว้ที่นี่
  2. เลือกหนึ่งในตัวเลือกที่มีอยู่—วัน/ชั่วโมง, เดือน/วัน, ปี/เดือน, หรือปี
ไทม์สเกลแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ใช้ระยะเวลาของแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp เพื่อปรับแต่งช่วงเวลาที่คุณต้องการเน้น

ขั้นตอนที่ 6: สร้างการพึ่งพา

หนึ่งในเหตุผลที่ผู้จัดการโครงการทุกคนชื่นชอบแผนภูมิแกนต์คือความสามารถในการแสดงภาพความสัมพันธ์ระหว่างงาน(เช่น งานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น)

ในตัวอย่างของเรา ทุกงานล้วนขึ้นอยู่กับงานก่อนหน้า—คุณไม่สามารถแก้ไขซอฟต์แวร์ได้หากคุณไม่ได้ทดสอบก่อน และคุณไม่สามารถนำเสนอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หากคุณไม่ได้แก้ไขตามผลการทดสอบ ดังนั้น เราจำเป็นต้องสร้างการพึ่งพาสำหรับทุกงาน โชคดีที่การทำเช่นนี้ใน ClickUp นั้นง่ายดาย 🍃

นี่คือวิธีทำ:

  1. เลื่อนเมาส์ไปเหนืองานที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับงานอื่น แล้วเลือกและกดค้างที่จุดสีเทา (เหมือนในภาพด้านล่าง)
การพึ่งพาของงานใน ClickUp
เชื่อมต่อภารกิจเพื่อสร้างการพึ่งพาในแผนภูมิแกนต์ของคุณใน ClickUp
  1. เชื่อมต่อเส้นกับงานที่ต้องการโดยลากและวาง ในตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของเรา เราจะเชื่อมต่อกับงาน ปรับปรุงซอฟต์แวร์ตามผลการทดสอบ ClickUp จะวาดเส้นเชื่อมต่อระหว่างงานทั้งสองดังนี้:
การพึ่งพาของงานใน ClickUp
การออกแบบแบบลากและวางของ ClickUp ช่วยให้คุณเชื่อมต่องานเพื่อสร้างการพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างรวดเร็ว

ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับจำนวนงานที่คุณต้องการสร้างการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่ามีลำดับที่ถูกต้อง

การพึ่งพาของงานใน ClickUp
การสร้างการเชื่อมโยงงานในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

ขั้นตอนที่ 7: สร้างหมุดหมาย

แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) สำหรับเหตุการณ์สำคัญช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง วัดความคืบหน้า และช่วยระบุความเสี่ยงและปัญหา ใน ClickUpเหตุการณ์สำคัญเป็นประเภทงานที่กำหนดเอง(งานที่กำหนดเองช่วยให้คุณแสดงงานประเภทต่างๆ ได้เพื่อการนำทางที่ง่ายขึ้นและความโปร่งใสที่ดีขึ้น) ซึ่งแสดงด้วยรูปเพชรสีเหลือง 🔶

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนงานให้เป็นหมุดหมายในแผนภูมิแกนต์ของคุณ:

  1. คลิกที่งานภายในแผนภูมิแกนต์
  2. เลือก งาน เหนือชื่อของงาน
การสร้างหมุดหมายของงาน
เปลี่ยนประเภทของงานเพื่อสร้างหมุดหมายในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
  1. เลือก Milestone

ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบและอัปเดตแผนภูมิแกนต์ของคุณ

ด้วยการออกแบบแบบลากและวางของ ClickUp คุณสามารถจัดการแผนภูมิแกนต์ได้อย่างง่ายดาย จัดระเบียบงานใหม่ ย่อและขยายกำหนดเวลาของงาน และประสานงานไทม์ไลน์ของโครงการได้ตามความคืบหน้า

หากต้องการย้ายงานแต่ละรายการ ให้กดค้างไว้ที่งานที่ต้องการแล้วลากไปยังช่องเวลาที่ต้องการ

หากคุณต้องการขยายหรือย่อระยะเวลาของงาน ให้เลื่อนเมาส์ไปเหนือด้านใดด้านหนึ่งของงานนั้น จะมีลูกศรขนาดเล็กปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถลากเพื่อปรับวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของงานได้ตามต้องการ

หากคุณได้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดตารางงานที่พึ่งพาใหม่ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการย้ายงานที่มีงานที่พึ่งพา เนื่องจากงานที่พึ่งพาทั้งหมดจะถูกย้ายตามไปด้วย

เพิ่มงานใหม่ลงในแผนภูมิแกนต์ของคุณโดยเลือกเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจาก รายการ:

เพิ่มงานใหม่ในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เพิ่มงานใหม่ในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ได้ในไม่กี่คลิก

จากนั้น กำหนดวันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนดในแผนภูมิแกนต์ของคุณ ตัวอย่างเช่น เราจะเพิ่มงาน ขอความคิดเห็นจากลูกค้า:

ขอความคิดเห็นจากลูกค้าในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ขอความคิดเห็นจากลูกค้าในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

หากคุณกลับไปที่มุมมองรายการ คุณจะเห็นว่างานใหม่ปรากฏอยู่ที่นั่นด้วย เพราะ ClickUp ซิงค์ข้อมูลทั้งหมดแบบเรียลไทม์ นั่นหมายความว่าคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลงานซ้ำ

งานใหม่ในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เมื่อคุณเพิ่มงานใหม่ลงในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp งานนั้นจะปรากฏโดยอัตโนมัติในมุมมองรายการ

เพิ่มงานย่อยให้กับงานเฉพาะโดยกดเครื่องหมายบวกที่อยู่ถัดจากงานนั้น:

งานย่อยในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เพิ่มงานย่อยใหม่ในแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบงานของคุณ

วิธีเพิ่มแผนภูมิแกนต์ในพื้นที่ที่มีอยู่แล้วใน ClickUp

หากคุณกำลังจัดการโครงการที่มีอยู่แล้วใน ClickUp และต้องการรับประโยชน์จากการใช้แผนภูมิแกนต์ สิ่งที่คุณต้องทำคือ เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ในพื้นที่ของคุณ นี่คือวิธีการทำ:

  1. ไปที่พื้นที่ทำงานของคุณ
  2. เข้าถึงโฟลเดอร์หรือรายการที่มีงานที่คุณต้องการแสดงผลบนแผนภูมิแกนต์
  3. เลือกไอคอน +ดู ที่ด้านบนของหน้าจอ
  4. เลือก Gantt และกด เพิ่ม Gantt
แผนภูมิแกนต์ ดูใน ClickUp
เพิ่มมุมมองแผนภูมิแกนต์ไปยังพื้นที่ที่มีอยู่แล้วใน ClickUp

ClickUp จะสร้างแผนภูมิแกนต์โดยอัตโนมัติเพื่อแสดงงานทั้งหมดและรายละเอียดของโครงการ

แม่แบบแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการโครงการ

ClickUp ภูมิใจนำเสนอ คลังเทมเพลตที่น่าประทับใจพร้อมตัวเลือกมากกว่า1,000 แบบสำหรับหลากหลายกรณีการใช้งาน ตั้งแต่ทรัพยากรบุคคล การตลาด ไปจนถึงการจัดการโครงการ หากคุณไม่ต้องการสร้างแผนงาน Gantt ด้วยตัวเอง หรือเพิ่งเริ่มต้นกับแผนงาน Gantt การใช้เทมเพลตแผนงาน Gantt ของ ClickUp เป็นทางลัดและดาวนำทางของคุณ 💫

นี่คือ สี่ คำแนะนำ แม่แบบแผนภูมิแกนต์ของเราเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นระบบ ติดตามงาน และมองเห็นตารางเวลาของโครงการได้อย่างชัดเจน:

  1. เทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUp: ใช้เพื่อสร้างงานพร้อมแถบไทม์ไลน์, ระบุและจัดสรรทรัพยากร, ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง, และลดความเสี่ยงของการล่าช้าหรือปัญหา
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUp
ดูหลายโครงการบนแผนภูมิแกนต์เดียวใน ClickUp
  1. เทมเพลต Gantt แบบง่ายของ ClickUp: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ, เสริมสร้างความร่วมมือและการมองเห็นของทีม, และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของงาน. เทมเพลตแผนภูมิ Gantt นี้มาพร้อมกับสองมุมมอง (รายการและแผนภูมิ Gantt) และตัวอย่างโครงการ, จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น.
เทมเพลต Gantt แบบง่ายในมุมมอง Gantt ของ ClickUp
ขยายแถบด้านข้างในมุมมอง Gantt ของ ClickUp เพื่อดูงานและงานย่อย
  1. เทมเพลต Gantt สำหรับการก่อสร้างของ ClickUp: เทมเพลตแผนภูมิ Gantt ที่ทันสมัยนี้ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร การวางแผนโครงการ การติดตามค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลา และการสร้างและปรับจุดสำคัญ ทำให้เหมาะสำหรับโครงการก่อสร้าง แน่นอนว่าคุณสามารถใช้มันสำหรับโครงการอื่นๆ ได้เช่นกัน เพราะเทมเพลตนี้มอบการมองเห็นโครงการอย่างละเอียด
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้าง ClickUp
ให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันโดยใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการก่อสร้างที่เรียบง่ายนี้ เพื่อติดตามจุดสำคัญและส่งมอบโครงการตรงเวลา
  1. เทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp:เทมเพลตเส้นทางวิกฤตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นงานของคุณในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ กำหนดลำดับงานที่ดีที่สุด และระบุความเสี่ยง
เทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ Gantt ใน ClickUp
แสดงงานที่ไม่สำคัญในมุมมอง Gantt ของ ClickUp เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่

โครงการประเภทใดที่ได้รับประโยชน์จากแผนภูมิแกนต์

ความสวยงามของแผนภูมิแกนต์อยู่ที่ความหลากหลาย—สามารถใช้ได้กับทุกประเภทของโครงการตราบใดที่มีการกำหนดเวลา

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้แผนภูมิแกนต์สำหรับการวางแผนกิจกรรม ตั้งแต่การประชุมทางธุรกิจไปจนถึงงานแต่งงานและงานเลี้ยงวันเกิดครบรอบ 16 ปี แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนต่างๆ จัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม และจัดการกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

การพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เหมาะกับแผนภูมิแกนต์ ทุกโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ประกอบด้วยหลายขั้นตอน และคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกขั้นตอนได้ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมอบหมายงานโครงการ ประมาณการทรัพยากร ตรวจสอบกำหนดเวลา ระบุปัญหาที่ขัดขวาง และปรับเปลี่ยนโครงการของคุณตามสถานการณ์ล่าสุดได้

แผนภูมิแกนต์เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการจัดการ โครงการการตลาด เช่นกัน—ใช้เพื่อแสดงภาพแคมเปญต่างๆ ในแต่ละขั้นตอนและติดตามความคืบหน้า จัดการการสร้างเนื้อหา และประสานงานทีมของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่มีอุปสรรค

คุณยังสามารถใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดการโครงการ ก่อสร้าง ทรัพยากรบุคคล การออกแบบ การเงิน หรือการศึกษา ได้เช่นกัน—ตราบใดที่มีไทม์ไลน์สำหรับการแสดงผล แผนภูมิแกนต์ก็สามารถเป็นประโยชน์ได้

ทีมต่าง ๆ ใช้แผนภูมิแกนต์อย่างไร

มาดูตัวอย่างบางส่วนว่าทีมต่างๆ สามารถใช้แผนภูมิแกนต์ในการจัดการโครงการได้อย่างไร:

ทีมการตลาด

สมมติว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาดและคุณกำลังดำเนินแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ใหม่บน Instagram, Facebook, และ TikTok

ด้วยแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการ (แคมเปญ) ทั้งหมดและแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูลและการวิจัย การกำหนด KPI การโพสต์ และการวัดผล จากนั้นคุณสามารถสร้างงานและงานย่อยสำหรับแต่ละขั้นตอน จัดสรรภาระงาน และสร้างไทม์ไลน์โครงการโดยละเอียด

เนื่องจากแคมเปญการตลาดมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวได้หลายส่วน แผนภูมิแกนต์จึงให้ความยืดหยุ่นที่จำเป็นแก่คุณในการ ปรับเส้นเวลาของคุณได้ทันที ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

โบนัส: ใช้เทมเพลต ClickUp พร้อมแผนภูมิ Gantt เพื่อจัดการแคมเปญการตลาดของคุณเราขอแนะนำเทมเพลตการจัดการแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUpเพราะมันช่วยให้คุณจัดระเบียบไทม์ไลน์และงานต่างๆ อัตโนมัติการทำงาน และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ

เทมเพลตแคมเปญและโปรโมชั่น ClickUp
ใช้เทมเพลตแคมเปญและการส่งเสริมการขายของ ClickUp เพื่อสร้างภาพและจัดการแคมเปญการตลาด

ทีมออกแบบ

จินตนาการว่าคุณเป็นสมาชิกของทีมออกแบบที่ได้รับมอบหมายให้สร้างฉลากใหม่สำหรับขวดน้ำผึ้ง 🍯

คุณจะแบ่งกระบวนการของคุณออกเป็น ขั้นตอนที่จัดการได้ง่ายขึ้น เช่น การวิจัย การออกแบบซ้ำ การปรึกษากับทีมการตลาด การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า การอนุมัติการออกแบบ การเตรียมการพิมพ์ และการพิมพ์

เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจะต้องแบ่งขั้นตอนออกเป็นงานและงานย่อย จัดระเบียบปริมาณงานของทีม และกำหนดเส้นตาย

เคล็ดลับมืออาชีพ: ทีมออกแบบชื่นชอบClickUp Whiteboards เป็นอย่างมาก กระดานดิจิทัลแบบไม่จำกัดเหล่านี้ช่วยให้คุณระดมความคิดและทำงานร่วมกับทีมได้แบบเรียลไทม์

ภาพหน้าจอแดชบอร์ดกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
รวบรวมความคิดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Whiteboards

หากคุณต้องการประหยัดเวลา ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการออกแบบกราฟิกแบบง่ายของ ClickUpและนำโครงการของคุณจากแนวคิดไปสู่การเสร็จสิ้นได้ในพริบตา

เทมเพลตออกแบบกราฟิกแบบเรียบง่ายโดย ClickUp
ปรับปรุงกระบวนการออกแบบกราฟิกของคุณให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมด้วยเทมเพลตการออกแบบกราฟิกแบบง่ายโดย ClickUp

ผู้วางแผนงาน

ลองนึกภาพว่าคุณเป็นผู้วางแผนงานแต่งงาน แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นหลายขั้นตอน เช่น การประชุมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาว การเลือกสถานที่ การสั่งซื้อของตกแต่ง การจัดดอกไม้ หรือการคัดเลือกผู้ให้บริการ

คุณสามารถแบ่งขั้นตอนเหล่านี้ออกเป็นงานย่อยและงานย่อยเพิ่มเติมเพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม สร้างและจัดการไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปตามลำดับที่ถูกต้องและป้องกันวิกฤตในนาทีสุดท้าย

เคล็ดลับ:ใช้เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมเดี่ยวของ ClickUpเพื่อจัดการแขก เลือกผู้ให้บริการ วางแผนงบประมาณ จัดการพนักงาน และดำเนินกิจกรรมการวางแผนงานอื่นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์

แม่แบบการวางแผนกิจกรรมเดี่ยวโดย ClickUp
ใช้เทมเพลตการวางแผนกิจกรรมเดี่ยวโดย ClickUp เพื่อประสานงานกิจกรรม

เมื่อใดที่ควรหลีกเลี่ยงการใช้แผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการของคุณได้ แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ นี่คือสามสถานการณ์ที่คุณอาจต้องการละเว้นการใช้แผนภูมิแกนต์:

1. แผนภูมิแกนต์ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้น

การสร้างแผนภูมิแกนต์ของคุณเองจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณและทีมโครงการของคุณได้แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยแล้วและเข้าใจว่าแต่ละงานจะใช้เวลาเท่าไร (อย่างน้อยก็โดยประมาณ) แผนภูมิแกนต์เป็นการ แสดงภาพงานของคุณ ไม่ใช่เครื่องมือที่ช่วยให้คุณคิดค้นงานตั้งแต่เริ่มต้น

2. แผนภูมิแกนต์ไม่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากร

แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณจัดสรรเวลาได้ แต่ไม่สามารถจัดการทรัพยากร เช่น งบประมาณและอุปกรณ์ ได้

เคล็ดลับ: นอกเหนือจากแผนภูมิแกนต์แล้ว ClickUp ยังมีมุมมองให้เลือกมากกว่า 15 แบบ ช่วยให้คุณแสดงและประสานงานทรัพยากรทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

มุมมองของ ClickUp
ปรับแต่งมุมมองของ ClickUp เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน—ไม่ว่าจะสไตล์การทำงานของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร

3. แผนภูมิแกนต์อาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อน

แผนภูมิแกนต์จะ แสดงรายละเอียดเพียงบางจุดเท่านั้น เนื่องจากเน้นที่ตัวแปรเวลาเป็นหลัก หากคุณต้องการแสดงภาพโครงการที่มีรายละเอียดสูง แผนภูมิแกนต์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะจะทำให้ข้อมูลดูรกและอ่านยากได้อย่างรวดเร็ว

โบนัส:ลองใช้เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUpเพื่อแสดงและจัดการโครงการที่ซับซ้อน มันช่วยให้คุณสร้างภาพรวมโครงการระดับสูง จัดระเบียบขั้นตอน งาน และงานย่อย รวมถึงตั้งและจัดการเป้าหมายได้

เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp
เทมเพลตแผนโครงการระดับสูงของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและจัดการโครงการใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์

1. ฉันจะสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Excel ได้อย่างไร?

นี่คือวิธีการสร้างแผนภูมิแกนต์ใน Microsoft Excel:

  1. สร้างตารางใน Microsoft Excel และเพิ่มข้อมูลโครงการของคุณลงไป
  2. ไปที่แท็บแทรก และเพิ่มแผนภูมิแท่งซ้อน
  3. คลิกขวาที่แผนภูมิแท่งซ้อนกันแล้วกด เลือกข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในแผนภูมิของคุณ
  4. จัดรูปแบบแผนภูมิแท่ง

ควรทราบว่าคุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์แบบง่ายที่มีความยืดหยุ่นจำกัดใน Excel เท่านั้น

2. Google มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์หรือไม่?

Google ไม่มีเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างแผนภูมิแกนต์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้Google SheetsและGoogle Docsเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์พื้นฐานสำหรับโครงการที่เรียบง่ายได้

3. ไมโครซอฟท์มีเครื่องมือแผนภูมิแกนต์นอกเหนือจาก Excel หรือไม่?

นอกจาก Microsoft Excel แล้วคุณยังสามารถใช้ WordหรือPowerPoint ในการสร้างแผนภูมิแกนต์ได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ไม่มีความยืดหยุ่นและไม่สามารถแสดงรายละเอียดของงานได้อย่างครบถ้วน จึงมีข้อจำกัดในการใช้งาน

4. คนยังใช้แผนภูมิแกนต์อยู่ไหม?

ใช่! ทีมโครงการหลายทีมใช้แผนภูมิแกนต์เพราะช่วยให้พวกเขาเห็นภาพเส้นเวลาและตารางเวลา และปูทางไปสู่การเสร็จสิ้นโครงการ

5. เครื่องมือแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดคืออะไร?

ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ดีที่สุดเพราะช่วยให้คุณสามารถแสดงงานสำคัญและมองเห็นภาพโครงการที่ซับซ้อนได้ในไม่กี่คลิก แผนภูมิที่มีฟีเจอร์หลากหลายของแพลตฟอร์มนี้มอบความยืดหยุ่น และเนื่องจากทุกการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ทีมงานของคุณจึงสามารถติดตามความคืบหน้าได้ตรงกันแม้จะไม่ได้ทำงานจากที่เดียวกัน

นอกจากนี้ ในฐานะเครื่องมือจัดการงานและโครงการระดับชั้นนำ ClickUp ยังมีตัวเลือกมากมายสำหรับการประสานงานของคุณและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

สมัครใช้ ClickUpวันนี้สร้างแผนภูมิแกนต์ได้ฟรี และสำรวจวิธีการที่มันสามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้!