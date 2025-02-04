10 ซอฟต์แวร์แผนงานโครงการที่ดีที่สุดในปี 2025

หากคุณเคยพยายามโยนคบเพลิงไฟและบางครั้งมีมีดเปรียบเสมือน—ขณะขี่จักรยานล้อเดียว—คุณก็คงพอจะเข้าใจแล้วว่าการจัดการโครงการที่ซับซ้อนนั้นเป็นอย่างไร ?
การจัดการโครงการ, กำหนดเวลา, และทีมไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เราทราบว่าคุณพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายนี้ ในฐานะผู้จัดการโครงการ (PM), คุณเพียงแค่ต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมในคลังของคุณเพื่อช่วยให้คุณใช้ทรัพยากรของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในขณะที่งบประมาณและความเชี่ยวชาญของทีมคุณมีความสำคัญอย่างแน่นอน แต่เวลาเองก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน คุณต้องการเครื่องมือที่จะช่วยมองเห็นภาพงานโครงการและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปตามกำหนดเวลา—และนี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์จัดการไทม์ไลน์โครงการมีประโยชน์ ?️
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าไทม์ไลน์โครงการคืออะไรและทำไมคุณจึงจำเป็นต้องมี และเราจะแบ่งปัน 10 อันดับซอฟต์แวร์สำหรับไทม์ไลน์โครงการที่เราชื่นชอบในปี 2024
อะไรคือไทม์ไลน์ของโครงการ?
แผนงานโครงการคือการแสดงภาพของงานและเป้าหมายของโครงการที่จัดเรียงตามลำดับเวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คิดถึงแผนงานโครงการของคุณเหมือนแผนที่นำทางที่นำคุณผ่านทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้น
กรอบเวลาของโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการเข้าใจลำดับของสิ่งที่ต้องทำและเมื่อใด ความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ และวิธีการดำเนินการต่อไป
ทุกโครงการมีระยะเวลาที่ไม่เหมือนกัน แต่โดยทั่วไปแล้วทุกโครงการมักจะมีองค์ประกอบต่อไปนี้
- งาน: นี่คือกิจกรรมเฉพาะที่คุณต้องทำเสร็จสิ้น มีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
- เหตุการณ์สำคัญ: นี่คือจุดตรวจสำคัญในโครงการ
- การพึ่งพา: งานที่ขึ้นอยู่กับการพึ่งพาจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่องานอื่น ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
- ระยะเวลา: นี่คือเวลาที่ทีมของคุณใช้ในการทำงานให้เสร็จสิ้น
- ทรัพยากร: หมายถึงผู้รับมอบหมายหรือทีมที่รับผิดชอบในการทำงานแต่ละงานให้เสร็จสมบูรณ์
แทนที่จะเพียงแค่แสดงรายการโครงการของคุณในมุมมองรายการ เครื่องมือแสดงไทม์ไลน์โครงการจะแสดงภาพรวมของปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ให้คุณ การแสดงภาพงานที่ต้องทำช่วยให้คุณเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และความชัดเจนที่มากขึ้นทำให้คุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ดียิ่งขึ้น
โปรดทราบว่าไทม์ไลน์ของโครงการไม่เหมือนกับแผนภูมิแกนต์ แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันก็ตาม แผนภูมิแกนต์ให้รายละเอียดมากมายในมุมมองเดียว ในขณะที่มุมมองไทม์ไลน์จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างไร
หากคุณต้องการมองเห็นแผนงานโครงการและเหตุการณ์ในอนาคตของคุณ ซอฟต์แวร์แผนงานโครงการคือสิ่งที่คุณต้องการ
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์กำหนดเวลาโครงการ
คุณสามารถประสบความสำเร็จในการบริหารโครงการโดยไม่มีกำหนดเวลาของโครงการได้หรือไม่? ได้แน่นอน แต่เครื่องมือกำหนดเวลาการบริหารโครงการจะทำให้งานของคุณในฐานะผู้จัดการโครงการง่ายขึ้นมาก—แล้วทำไมไม่ใช้ล่ะ?
เครื่องมือกำหนดเวลาโครงการมีประโยชน์มากมาย รวมถึง:
- การจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น เช่น กำลังคน อุปกรณ์ และวัสดุ
- การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
- เพิ่มความรับผิดชอบของทีมด้วยการพึ่งพาของงานและเป้าหมาย
- ระบบอัตโนมัติและเครื่องมือประหยัดเวลาอื่น ๆ สำหรับผู้จัดการโครงการ
คุณมีอะไรจะเสีย? ทุกผู้จัดการโครงการฝันถึงการมีทัศนวิสัยและความรับผิดชอบที่มากขึ้นทั่วทั้งโครงการ และเครื่องมือการจัดการโครงการตามกำหนดเวลาทำเช่นนั้นได้
10 ซอฟต์แวร์วางแผนไทม์ไลน์โครงการที่ดีที่สุด
พร้อมที่จะเห็นพลังของซอฟต์แวร์แผนงานโครงการด้วยตัวคุณเองหรือยัง? เราพร้อมช่วยเหลือคุณแล้ว, เพื่อน ?
ดูรายการเครื่องมือกำหนดเวลาโครงการที่ดีที่สุด 10 อันดับของปี 2024 เพื่อค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
1.คลิกอัพ
เซอร์ไพรส์! ClickUp คือชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทุกคนชื่นชอบ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เราจะมีซอฟต์แวร์จัดการไทม์ไลน์โครงการที่แข็งแกร่งเช่นกัน
เพื่อสร้างมุมมองไทม์ไลน์ของคุณเองใน ClickUp ให้ไปที่ Workspace ที่มีอยู่แล้วของคุณ และเพิ่มมุมมองไทม์ไลน์ นั่นแหละ!
การเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและมองเห็นได้ชัดเจนสำหรับทีมของคุณเพื่อทบทวนนั้นง่ายเหมือนการกินพาย แต่เพียงแค่นั้นยังไม่พอ: ClickUp มอบมากกว่าเครื่องมือจัดการงานและการสร้างภาพโครงการ ✨
หากคุณต้องการดูรายละเอียดที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับโครงการ ให้เปลี่ยนไปที่มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp มุมมองแผนภูมิแกนต์จะให้คุณเห็นภาพรวมของทุกพื้นที่ โครงการ และรายการต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณ ติดตามการพึ่งพาของงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานและโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว
เป็นไปไม่ได้ที่ผู้จัดการโครงการจะอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน แต่ ClickUp ทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
โอ้ แล้วเราได้พูดถึงเทมเพลตหรือยัง?ยืมเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของคุณในแดชบอร์ดที่สะดวกเพียงหนึ่งเดียวเทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpทำให้การวางแผนโครงการและกิจกรรมของคุณเป็นเรื่องง่าย แต่ไม่ต้องกังวล—ถ้าคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้ Ganttเทมเพลตไทม์ไลน์ Gantt ของ ClickUpก็พร้อมให้บริการคุณเช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ระดมความคิดเสมือนจริงด้วยClickUp Whiteboards และแปลงไวท์บอร์ดของคุณเป็นโปรเจกต์ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงทุกสัปดาห์ด้วยเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการของ ClickUp
- รับความช่วยเหลือเฉพาะทางสำหรับงานของคุณในการแก้ไข เขียน และระดมความคิดด้วยClickUp AI
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายจนบางครั้งผู้ใช้ใหม่รู้สึกว่าแพลตฟอร์มนี้ซับซ้อนเกินไป
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Wrike
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้สำหรับการวางแผนโครงการ, กระดาน Kanban, และการอนุมัติงานสร้างสรรค์. ทำให้เป็นเครื่องมือการร่วมมือที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมสร้างสรรค์, แต่ทีมใด ๆ ก็สามารถใช้ Wrike เพื่อเร่งกระบวนการและประหยัดเวลาได้.
แดชบอร์ดของ Wrike แสดงภาพงานและกระบวนการต่างๆ ให้เห็นชัดเจน สามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ทำให้คุณสามารถสร้างรายงานได้เกือบทุกประเภทโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike:
- กำหนดเวลาด้วยปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- มุมมองปริมาณงานเป็นเครื่องมือแบบลากและวางสำหรับการจัดการทรัพยากร
- ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และค่าใช้จ่ายในเครื่องมือการจัดการรายได้
ข้อจำกัดของ Wrike:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Wrike ใช้งานยากและดูล้าสมัย
- บางคนบอกว่ามันยากที่จะได้ภาพรวมระดับสูงของงานของพวกเขา
ราคาของ Wrike:
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ 2 ถึง 25 คน
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับผู้ใช้ 5 ถึง 200 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
3. Monday.com
Monday.comมีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปสำหรับทีมขาย, PM, HR, นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ดูโครงการของคุณในมุมมองKanban, Timeline, Workload หรือGanttเพื่อแสดงงาน, หลักชัย และความสัมพันธ์ระหว่างงานตามที่คุณต้องการ
ใช้แดชบอร์ดของ Monday.com เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ ฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลานี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการทุกคนต้องมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกัน (และเรารู้ว่าคุณน่าจะเป็นแบบนั้น) ?
Monday.com คุณสมบัติเด่น:
- Monday.com สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zoom, Slack, Mailchimp, Google Drive, Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย
- คุณจัดการคำขอทำงานหรือไม่? ใช้ Monday.com Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มภายในที่ปรับแต่งได้
- Monday.com มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามเวลา วันครบกำหนด ความเชื่อมโยงระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ Monday.com:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ายากที่จะติดตามเป้าหมายของโครงการ
- บางคนบอกว่า Monday.com ไม่มีการปรับแต่งได้มากเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
Monday.com ราคา:
- ฟรี
- พื้นฐาน: $8/เดือนต่อที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- มาตรฐาน: $10/เดือนต่อที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: 19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,500 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. Jira
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทีมพัฒนาใช้เพื่อวางแผนโครงการ, ติดตามงาน, จัดการการปล่อย, สร้างรายงาน, และทำให้การทำงานเป็นอัตโนมัติ.
Jira Timelines เป็นฟีเจอร์แบบโต้ตอบที่แสดงรายการงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการปล่อยงานในรูปแบบภาพ เหมาะสำหรับทีมที่ใช้ Agile และช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูข้อมูลของหลายทีมและหลายโครงการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira:
- สร้างบอร์ด Scrum หรือ Kanban
- ดูความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยรายงานเพียงคลิกเดียว
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานเพื่อให้ทีมของคุณมีโครงสร้างมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Jira:
- Jira ถูกออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนา ดังนั้นหากคุณไม่ใช่นักพัฒนา คุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนัก
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Jira มีส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงอยู่มากและใช้งานยาก
การกำหนดราคาของ Jira:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวใน Jira:
- G2: 4. 3/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,200+ รีวิว)
5. ผู้สร้างไทม์ไลน์
มันอาจไม่ดูหรูหราเหมือนเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ 10 อันดับแรกของเรา แต่มีเวลาและสถานที่สำหรับเครื่องมือที่เรียบง่ายอย่าง Timeline Maker มันไม่มีคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การจัดการงานหรือแม่แบบแผนงานประจำวัน แต่ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องมือสร้างไทม์ไลน์โครงการที่เรียบง่าย ไม่มีสิ่งฟุ่มเฟือย นี่อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ
Timeline Maker ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลของคุณเองจากไฟล์ Excel CSV, TXT หรือMicrosoft Projectได้ เลือกจากห้าสไตล์แผนภูมิไทม์ไลน์ และซอฟต์แวร์จะสร้างตัวเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติ ส่งออกไทม์ไลน์ของคุณทางอีเมล, PNG, JPEG, HTML, PDF, GIF หรือแม้แต่ PowerPoint เพื่อแชร์กับทีมหรือหัวหน้าของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Timeline Maker:
- ชำระเงินเพื่อซื้อใบอนุญาตครั้งเดียว และคุณจะเป็นเจ้าของ Timeline Maker ตลอดชีพ
- ลองใช้รูปแบบไทม์ไลน์ห้าแบบต่างกันด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- เพิ่มบริบทให้กับไทม์ไลน์โดยการแนบเอกสารและไฟล์
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างไทม์ไลน์:
- ไม่เหมือนกับเครื่องมือจัดการไทม์ไลน์โครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ Timeline Maker ไม่มีฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุม
- Timeline Maker ไม่มีรีวิวมากนัก
ราคาของ Timeline Maker:
- ใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับบุคคล: $149 (ชำระครั้งเดียว)
- แพ็กเกจธุรกิจขนาดเล็ก: $299 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับผู้ใช้สามคน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $535 สำหรับใบอนุญาตตลอดชีพสำหรับผู้ใช้ 5 คน
คะแนนและรีวิวของ Timeline Maker:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. GanttPRO
ตามชื่อที่บ่งบอก GanttPRO เป็นเครื่องมือแสดงภาพโครงการที่เชี่ยวชาญในการใช้แผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) โดยเฉพาะมุมมองโครงสร้างการแบ่งงาน (Work Breakdown Structure - WSB)ของมันช่วยแบ่งโครงการซอฟต์แวร์ออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้แม้แต่กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนที่สุดก็สามารถติดตามได้ง่าย
GanttPRO คือเครื่องมือสร้างแผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบที่สามารถจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ มีเครื่องมือสำหรับจัดการทรัพยากร ประมาณการต้นทุนโครงการ และแชร์ไฟล์กับทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
คุณสมบัติเด่นของ GanttPRO:
- GanttPRO นำเสนอการจัดตารางโครงการอัตโนมัติ
- ผู้คนชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง
- จัดการเวลาและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันเป็นทีมบนแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัดของ GanttPRO:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าอินเทอร์เฟซและการออกแบบดูล้าสมัยเล็กน้อย
- ผู้อื่นต้องการให้ GanttPRO ให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น
ราคาของ GanttPRO:
- พื้นฐาน: $7.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อดี: $12.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 19.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO:
- G2: 4. 8/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (440+ รีวิว)
7. Toggl Plan
คุณอาจรู้จัก Toggl ในฐานะแอปติดตามเวลา และ Toggl Plan เป็นผลิตภัณฑ์ที่แยกออกมาเพื่อใช้ในการแสดงภาพโครงการ หากคุณกำลังติดตามเวลาใน Toggl อยู่แล้ว ทั้งสองผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นการเลือกใช้ Toggl Plan จึงเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผล ?
ด้วยการผสานรวมกับ Toggl คุณสามารถดึงข้อมูลระหว่างสองผลิตภัณฑ์ได้อย่างราบรื่น ดึงข้อมูลเชิงลึกของโครงการจากข้อมูลการติดตามเวลาของทีมคุณ และทำให้การเรียกเก็บเงินถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Toggl Plan:
- มองเห็นเวลาและงานของทีมคุณในที่เดียว
- ปรับปรุงการจัดตารางเวลาของทีมให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองปฏิทินร่วมกัน
- เชิญลูกค้าเป็นแขกในโครงการร่วมกันพร้อมสิทธิ์ตามบทบาท
ข้อจำกัดของ Toggl Plan:
- ผู้ใช้หลายคนกล่าวว่าพวกเขาประสบปัญหาในการปรับตัวกับแอปและการค้นหาทุกอย่างในตอนแรก
- ผู้อื่นต้องการให้ Toggl Plan มีการเชื่อมต่อเพิ่มเติม
ราคาของ Toggl Plan:
- ทีม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $13. 35/เดือน ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ Toggl Plan:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (110+ รีวิว)
8. Trello
Trello เป็นบอร์ดคัมบังดิจิทัลสำหรับการจัดการโครงการเป็นหลักเนื่องจากบอร์ดคัมบังมีความเป็นภาพอยู่แล้ว จึงทำให้ Trello เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในรายชื่อ 10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดของเรา
เลือกดูระหว่างมุมมองกระดาน, ไทม์ไลน์, ตาราง, ปฏิทิน, แดชบอร์ด, แผนที่ และพื้นที่ทำงาน เพื่อให้เข้าใจโครงการของคุณได้ดียิ่งขึ้น มุมมองไทม์ไลน์มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการ: ติดตามสปรินท์, เป้าหมาย และกำหนดส่งงานในขั้นตอนการทำงานของคุณได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello:
- ใช้ฟีเจอร์ Power-Up เพื่อผสานรวมเครื่องมือที่คุณมีอยู่กับปลั๊กอินของ Trello
- ระบบอัตโนมัติ Butler ของ Trello สามารถนำทางทีมของคุณผ่านขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ได้อย่างราบรื่น
- ลองใช้เทมเพลต Trello สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ Trello:
- แผนฟรีของ Trello จำกัดการเชื่อมต่อ, ฟีเจอร์, และขนาดไฟล์ที่แนบ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟีเจอร์การรายงานของ Trello ขาดความสามารถในการปรับแต่ง
ราคาของ Trello:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Trello:
- G2: 4. 4/5 (13,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,600+ รีวิว)
9. ความคิด
คุณรู้หรือไม่ว่า Notion เป็นมากกว่าแอปจดบันทึก? เครื่องมือนี้รวมวิกิ เอกสาร และโครงการไว้ในที่เดียว และใช่: มันยังเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับเครื่องมือจัดการไทม์ไลน์โครงการอีกด้วย
ใช้มุมมองไทม์ไลน์การจัดการโครงการของ Notion เพื่อดูว่าโครงการทั้งหมดหรือโครงการย่อยต่าง ๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร คุณยังสามารถแสดงงานในรูปแบบฐานข้อมูล ปฏิทิน หรือบอร์ด เพื่อดูรายละเอียดงานในแต่ละโครงการของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:
- แม้ว่าจะยังไม่ออกมา แต่ Notion เตรียมที่จะปล่อยฟีเจอร์หลักของระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ในเร็ว ๆ นี้
- แบ่งงานออกเป็นงานย่อยและกำหนดการพึ่งพา
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแถบสถานะของ Notion
ข้อจำกัดของ Notion:
- Notion ขาดการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าอินเทอร์เฟซอาจมีปัญหาขัดข้องเมื่อทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
การกำหนดราคาของ Notion:
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $8/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $15/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion:
- G2: 4. 7/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
10. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมเป้าหมาย การติดตามภาระงานของทีม การทำงานอัตโนมัติ แบบฟอร์ม และปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน ใช้มุมมอง Timeline ของ Asana เพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบกระดาน Kanban รายการ ไทม์ไลน์ ปฏิทิน หรือแผนภูมิ Gantt และหากคุณต้องการดูทั้งหมดจากมุมมองที่แตกต่าง Asana ช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ:
- ใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบลากและวางเพื่อทำให้งานของทีมคุณเป็นอัตโนมัติ
- รับรายงานประสิทธิภาพการทำงานแบบเรียลไทม์
- วัดปริมาณงานของสมาชิกทีมด้วยฟีเจอร์ปริมาณงาน
ข้อจำกัดของอาสนะ:
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าฟังก์ชันการค้นหาไม่มีความสามารถมากเท่าที่พวกเขาต้องการ
- บางคนบอกว่า Asana ไม่เป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Asana:
- ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของอาสนะ:
- G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,100+ รีวิว)
เริ่มต้นสร้างไทม์ไลน์โครงการด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการ
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแคมเปญการตลาดหรือพัฒนาแอปพลิเคชัน คุณจำเป็นต้องมีไทม์ไลน์โครงการเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณให้สำเร็จลุล่วง แทนที่จะขีดเขียนบนกระดาษหรือเพียงแค่ทำรายการงาน ลองใช้ซอฟต์แวร์ไทม์ไลน์โครงการที่เหมาะสมเพื่อมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ทันที ?
คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่คุณชื่นชอบจากรายการนี้ได้ตามใจชอบ แต่หากคุณเบื่อกับการสลับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ให้เลือก ClickUp. เราได้รวบรวมเอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, โครงการ, งาน, และทีมของคุณไว้ในที่เดียว. ห้องสมุดเทมเพลตที่แข็งแกร่งของเราเหมาะสำหรับการสร้างภาพของไทม์ไลน์โครงการ แต่ยังมีเทมเพลตสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การบัญชีไปจนถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล.
