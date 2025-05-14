15 โปรแกรมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project ในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

น่าตกใจถึง70% ขององค์กรประสบความล้มเหลวของโครงการอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีการเงิน—เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าเครื่องมือและกลยุทธ์ที่ดีกว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง
แม้ว่า Microsoft Project อาจดูเหมือนเป็น 'มาตรฐาน' แต่ด้วยเส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ตัวเลือกการทำงานร่วมกันที่จำกัด และราคาที่สูง ทำให้ไม่เหมาะเสมอไป ฉันเคยทำงานกับทีมที่ใช้เวลามากกว่าในการ เรียนรู้ เครื่องมือนี้มากกว่าการจัดการโครงการจริงๆ
มีตัวเลือกที่ฉลาดกว่าและใช้งานง่ายกว่าอยู่ที่นั่น—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมขนาดเล็กที่ทำงานอย่างรวดเร็วหรือกำลังจัดการกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนในองค์กรขนาดใหญ่ คุณจะพบทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Microsoft Project ที่นี่
ฉันได้สำรวจเครื่องมือการจัดการโครงการหลายสิบตัวและเข้าใจว่าเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถสร้างผลกระทบได้มากเพียงใด
ในบล็อกโพสต์นี้ ฉันจะพาคุณไปรู้จักกับทางเลือกของ Microsoft Project 15 ตัวสำหรับปี 2025—เครื่องมือที่จะช่วยให้การวางแผน การติดตาม และการร่วมมือกันเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
นี่คือข้อจำกัดสำคัญบางประการที่มักทำให้ทีมต่างๆ หันไปหาทางเลือกอื่นแทน Microsoft Project:
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนและการออกแบบที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนและยากต่อการเริ่มต้นใช้งาน
- การร่วมมือที่จำกัด: Microsoft Project ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์ในทีม. ไม่มีวิธีที่สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงสำหรับสมาชิกทีมในการสื่อสาร, แบ่งปันการอัปเดต, หรือร่วมมือกันโดยตรงภายในแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอก
- อินเทอร์เฟซที่แข็งทื่อและล้าสมัย: ขาดความรู้สึกที่ใช้งานได้ง่ายและทันสมัยซึ่งคู่แข่งหลายรายในปัจจุบันมี ทำให้ดูแข็งทื่อ ล้าสมัย และยากต่อการปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรือไม่เป็นแบบดั้งเดิม เช่น Agile หรือ Kanban
- ราคาและความสามารถในการเข้าถึง: ราคาของ Microsoft Project อาจเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ นอกจากนี้ ยังไม่ใช่โซลูชันที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุด เนื่องจากต้องสมัครสมาชิก Microsoft 365 และความเข้ากันได้จำกัดเฉพาะผู้ใช้ Windows เท่านั้น ทำให้ผู้ใช้ Mac ไม่สามารถใช้งานได้
- การขาดการผสานรวม: การผสานรวมมีจำกัด ทำให้ยากต่อการซิงค์กระบวนการทำงานของโครงการของคุณกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Slack, Google Workspace และ CRM สมัยใหม่
ทางเลือกของ Microsoft Project ในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ทรงพลัง 15 รายการสำหรับ Microsoft Project ซึ่งแต่ละรายการมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่จะช่วยให้คุณจัดการโครงการได้ง่ายขึ้น มีความร่วมมือมากขึ้น และมีความยืดหยุ่นมากขึ้น:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งาน
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
|การจัดการโครงการที่ซับซ้อน, การทำงานร่วมกันของทีมระยะไกล,การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการขยายขนาดสำหรับทีมทุกขนาด
|ฟรีตลอดไปไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคาClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ สำหรับ $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
|สมาร์ทชีต
|การจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีต
|การดำเนินโครงการที่ใช้ทรัพยากรมาก การทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ และการสร้างตารางเวลาโครงการที่ละเอียด
|ทดลองใช้ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วันโปร: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน ธุรกิจ: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลงการจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามตกลง
|Monday. com
|เวิร์กโฟลว์และการทำงานร่วมกันแบบภาพ
|วางแผนแคมเปญการตลาด, จัดการกระบวนการทำงานด้านภาพ, และติดตามเป้าหมายของทีม
|ฟรีพื้นฐาน: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน โปร: $24/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลง
|Wrike
|ทีมข้ามสายงานและทีมองค์กร
|การประสานงานทีมขนาดใหญ่ การจัดการปริมาณงาน และการปรับปรุงกระบวนการทำงานข้ามแผนก
|ฟรีทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน ธุรกิจ: $24.80/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลงPinnacle: ราคาตามตกลง
|การทำงานเป็นทีม
|การบริหารโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
|การบริหารโครงการของลูกค้า, การติดตามเวลาสำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, และการปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า
|ส่งมอบ: $13.99/ผู้ใช้ต่อเดือนเติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือนขยาย: $69.99/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|จิรา
|การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล
|ดำเนินการสปรินท์แบบอไจล์, ติดตามข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์, และปรับปรุงกระบวนการทำงานของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ
|ฟรีมาตรฐาน: $7. 53/ผู้ใช้ต่อเดือนพรีเมียม: $13. 53/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|Zoho Projects
|การจัดการโครงการที่ประหยัดงบประมาณ
|การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, การติดตามความคืบหน้าของทีม, และการทำให้ภารกิจพื้นฐานเป็นระบบอัตโนมัติ
|ฟรีพรีเมียม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
|GanttPRO
|การวางแผนโครงการที่เน้นแผนภูมิแกนต์
|สร้างแผนภูมิแกนต์อย่างละเอียด จัดการไทม์ไลน์ และจัดการการจัดสรรทรัพยากร
|พื้นฐาน: 9.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือนโปร: 15.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|Trello
|การจัดการงานที่เรียบง่ายและมองเห็นได้
|การจัดทำรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว, การมองเห็นภาพโครงการของทีมขนาดเล็ก, และการจัดระเบียบงานด้วยกระดานคัมบัง
|ฟรีมาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|เบสแคมป์
|การร่วมมือในทีมที่ง่ายขึ้น
|การรวมศูนย์การสื่อสารของทีม, การจัดการโครงการขนาดเล็ก, และการแบ่งปันไฟล์ด้วยความซับซ้อนน้อยที่สุด
|FreeBasecamp: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|อาสนะ
|การจัดการงานสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
|การจัดการปริมาณงานของทีม, การติดตามเป้าหมายของโครงการ, และการจัดการโครงการหลายขั้นตอน
|ส่วนบุคคล: ฟรีเริ่มต้น: $13.49/ผู้ใช้ต่อเดือนขั้นสูง: $30.49/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ราคาตามตกลง องค์กร+: ราคาตามตกลง
|ProofHub
|การจัดการโครงการและทีมแบบรวมศูนย์
|ตรวจสอบสินทรัพย์สร้างสรรค์, จัดการกำหนดเวลา, และร่วมมือกับทีมในที่ทำงานกลาง
|การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน พื้นฐาน: $50/เดือน
|แนวคิด
|พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นและการจัดการความรู้
|การรวมการจัดการโครงการ, เอกสาร, และการแบ่งปันความรู้ไว้ในที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
|FreePlus: $12/ที่นั่งต่อเดือนBusiness: $18/ที่นั่งต่อเดือนEnterprise: ราคาตามตกลงNotion AI: เพิ่มไปยังพื้นที่ทำงานของคุณในราคา $8 ต่อสมาชิก/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|nTask
|การจัดการงานและโครงการในราคาที่เอื้อมถึง
|การบริหารโครงการง่าย ๆ, การวางแผนการประชุม, และการประเมินความเสี่ยงภายใต้งบประมาณ
|พรีเมียม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ราคาตามตกลง
|Celoxis
|การจัดการโครงการระดับองค์กร
|ดูแลโครงการขนาดใหญ่ ติดตามงบประมาณ และวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรสำหรับองค์กร
|จำเป็น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)มืออาชีพ: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)ธุรกิจ: $45/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: ราคาตามตกลง
ทางเลือกที่ดีที่สุด 15 อันดับของ Microsoft Project ที่ควรใช้
ตอนนี้ มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของ Microsoft Project เหล่านี้กัน:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วย AI)
จากการจัดการสปรินต์กับทีมที่ทำงานแบบอไจล์ไปจนถึงการวางแผนแคมเปญในฐานะมืออาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ ฉันพบว่าClickUp—แอปสำหรับงานทุกประเภท—พัฒนาไปตามความต้องการของโครงการของคุณได้ดีกว่าเครื่องมืออื่นๆ
ตัวอย่างเช่นการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้ฉันจัดการงาน, กำหนดเวลา, เป้าหมาย, และทรัพยากรได้อย่างง่ายดายในเวิร์กสเปซเดียว
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการส่วนตัวหรือดูแลกระบวนการทำงานของทีมที่ซับซ้อน ClickUp ก็สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของฉันได้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย แดชบอร์ดแบบภาพแผนที่ความคิด โซลูชันการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เครื่องมือจัดการเอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในองค์กรที่เรียกว่าClickUp Brain
ตั้งแต่การอัตโนมัติการสร้างงานและการสร้างข้อมูลเชิงลึก ไปจนถึงการสรุปการอัปเดตหรือเอกสารที่ยาว ClickUp Brain สามารถช่วยคุณทำงานอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้โดยการอัตโนมัติการสร้างงาน, สรุปงาน, และรายงาน
นอกจากเครื่องมือสำหรับติดตามงานและการทำงานร่วมกันของทีมระยะไกลแล้ว ฉันยังสามารถจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ หรือโครงการเต็มรูปแบบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายแบบ เช่นเทมเพลตการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยทำลายกำแพงและอุปสรรคต่าง ๆ ทำให้การบริหารโครงการ, โปรแกรม, และพอร์ตโฟลิโอกลุ่มโครงการสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ไม่แปลกใจเลยที่ทีมโซเชียลมีเดียของ Cartoon Network สามารถเพิ่มผลงานเป็นสองเท่าในเวลาที่น้อยลงถึง 50%ด้วย ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลเดียวของทีม ฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นดี—ก่อนที่ฉันจะพบเครื่องมือที่เหมาะสม ทุกโครงการดูเหมือนจะเกี่ยวกับการจัดการความวุ่นวายมากกว่าการสร้างผลลัพธ์ ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้จริงๆ
คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน, มอบหมายงาน, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์—ไม่ว่าคุณจะใช้แดชบอร์ดแบบภาพ, กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, หรือรายการง่าย ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUp— รายการ, แคนบาน, กราฟแกนต์, ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อดูโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ
- จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยลำดับความสำคัญของงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลาผ่านClickUp Tasks
- ติดตามประสิทธิภาพการทำงานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบติดตามเวลาโครงการในตัวจากClickUp
- ใช้ประโยชน์จากความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย, การแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
- บริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การระดมความคิดด้วยClickUp Whiteboardsไปจนถึงการติดตามประสิทธิภาพด้วยClickUp Dashboards
- เพิ่มผู้ช่วยบันทึกการประชุม AI ในตัวให้กับโครงการของคุณ และรับสรุปที่กระชับ พร้อมรายการที่ต้องดำเนินการ ส่งตรงไปยังเอกสารส่วนตัว
- เก็บรักษาคำอธิบายโครงการให้รวมศูนย์ผ่านแพลตฟอร์มด้วย ClickUp Chat ซึ่งเป็นความสามารถในการแชทที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย อาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการนำทางแพลตฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือที่เป็นมิตรซึ่งช่วยให้ฉันสามารถติดตามทุกงานและลูกค้าทุกคน กำหนดวันครบกำหนด และทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสื่อสารกับทีมและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
เครื่องมือที่เป็นมิตรซึ่งช่วยให้ฉันสามารถติดตามทุกงานและลูกค้าทุกคน กำหนดวันครบกำหนด และทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสื่อสารกับทีมและเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว
2. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการในรูปแบบสเปรดชีต)
Smartsheet จะให้ความรู้สึกเหมือนอากาศบริสุทธิ์หากคุณรู้สึกสบายใจเมื่อใช้สเปรดชีตในการจัดการข้อมูล
ฉันได้ทดสอบมันในหลายโครงการที่ซับซ้อน และการที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือวิธีที่มันผสมผสานความยืดหยุ่นของสเปรดชีตกับคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง
Smartsheet ช่วยให้คุณสามารถติดตามงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และไทม์ไลน์ได้อย่างง่ายดายในลักษณะที่รู้สึกเป็นธรรมชาติหากคุณคุ้นเคยกับ Excel แต่ยังมีฟีเจอร์ที่มากกว่านั้นอีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- สร้างและจัดการสเปรดชีตพร้อมความสามารถในการบริหารโครงการขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของโครงการแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดและรายงานโครงการที่ปรับแต่งได้
- บริหารจัดการทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรรงาน และติดตามการใช้ทรัพยากรของทีม
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- มีเส้นทางการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีต
ราคาของ Smartsheet
- ทดลองใช้ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- ข้อดี: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
Smartsheets ไม่ได้มีความซับซ้อนในการเรียนรู้อย่างที่ฉันคิดไว้แต่แรก และโดยส่วนใหญ่แล้วใช้งานได้ง่ายและตรงไปตรงมา ฉันสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการติดตามรายชื่อนักเรียนจำนวนมากของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสามารถในการตั้งค่าให้รายการเหล่านี้ทำงานอัตโนมัติและเชื่อมโยงกันเพื่ออัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้น เป็นประโยชน์อย่างมาก ฉันยังใช้ Smartsheets มากมาย และมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉันมาสักพักแล้ว ความสามารถในการส่งออกและนำเข้าข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน
Smartsheets ไม่ได้มีความซับซ้อนในการเรียนรู้อย่างที่ฉันคิดไว้แต่แรก และโดยส่วนใหญ่แล้วใช้งานได้ง่ายและตรงไปตรงมามาก ฉันสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการติดตามรายชื่อนักเรียนจำนวนมากของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งความสามารถในการตั้งค่าระบบอัตโนมัติสำหรับรายการเหล่านี้ และให้แต่ละรายการทำงานร่วมกันเพื่ออัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์นั้น เป็นประโยชน์อย่างมาก ฉันยังใช้ Smartsheets มากมาย และมันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของฉันมาสักพักแล้ว ความสามารถในการส่งออกและนำเข้าข้อมูลไปยัง Microsoft Excel ก็เป็นข้อดีอย่างมากเช่นกัน
3. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพและการทำงานร่วมกัน)
จากงานประจำวันไปจนถึงโปรเจกต์ขนาดใหญ่ ฉันได้ทดลองใช้ Monday.com อย่างเต็มที่ และความยืดหยุ่นของมันทำให้ฉันประทับใจ สิ่งที่โดดเด่นคือ ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งได้ตามต้องการ
แพลตฟอร์มนี้มอบมุมมองหลากหลาย—แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ไทม์ไลน์—และคุณสามารถสลับไปมาระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อดูว่าอะไรเหมาะกับคุณมากที่สุดแม่แบบแผนการสื่อสารของแพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างแดชบอร์ดที่มีรหัสสีเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและเป้าหมายของทีม
- ทำให้งานประจำและการอัปเดตเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดการทำงานด้วยตนเอง
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, แชร์ไฟล์, และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack, Zoom และ Google Drive เพื่อรวมศูนย์การสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับโครงการเล็ก ๆ และง่าย ๆ ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่มีให้
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
Monday.com ให้บริการแดชบอร์ดแบบภาพที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน ฉันสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากผู้จัดการโครงการ Monday.com ช่วยให้การจัดการโครงการและการทำงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น
Monday.com ให้บริการแดชบอร์ดแบบภาพที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ฉันสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องรอการอัปเดตจากผู้จัดการโครงการ เครื่องมือของ Monday.com ช่วยให้การบริหารโครงการและการทำงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและราบรื่นยิ่งขึ้น
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับทีมข้ามสายงานและองค์กรขนาดใหญ่)
สำหรับโครงการที่ขยายตัวและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย Wrike สามารถตอบโจทย์ระหว่างความยืดหยุ่นและการควบคุมได้อย่างลงตัว สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานร่วมกับทีมหรือแผนกที่แตกต่างกัน
ความสามารถในการสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ละเอียด,วางแผนทรัพยากร, และติดตามความคืบหน้าในขณะที่บริหารโครงการ ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ Wrike เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Microsoft Project
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดการทรัพยากรของทีมและปริมาณงานด้วยเครื่องมือการจัดการและการวางแผนทรัพยากรขั้นสูง
- ร่วมมือในการทำงานสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในตัว
- ผสานการทำงาน Wrike กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Wrike
- การกำหนดราคาของ Wrike อาจจำกัดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่มีงบประมาณจำกัด
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $24. 80/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือ PM ที่มีประโยชน์สำหรับทุกความต้องการของทีมเรา – ตั้งแต่การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการรายงานที่แม่นยำ เราใช้สิ่งนี้ทุกวัน และการผสานรวมก็ง่ายมาก การสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้บริการเสมอ ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ แต่โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
เครื่องมือ PM ที่มีประโยชน์สำหรับทุกความต้องการของทีมเรา – ตั้งแต่การจัดตารางเวลา การจัดสรรทรัพยากร ไปจนถึงการรายงานที่แม่นยำ เราใช้สิ่งนี้ทุกวัน และการผสานรวมก็ง่ายมาก การสนับสนุนลูกค้าพร้อมให้บริการเสมอ ส่วนติดต่อผู้ใช้สามารถปรับปรุงได้ แต่โดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม
5. การทำงานเป็นทีม (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่มุ่งเน้นลูกค้า)
หากคุณทำงานในสภาพแวดล้อมของเอเจนซี ความสามารถของทีมเวิร์คในการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้, สร้างใบแจ้งหนี้, และสร้างพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ทำให้การจัดการความคาดหวังของลูกค้าง่ายขึ้นมาก
นอกจากนี้ยัง มีประโยชน์อย่างมากสำหรับการจัดระเบียบโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมกัน
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือฟีเจอร์พอร์ทัลสำหรับลูกค้า คุณสามารถเชิญลูกค้าเข้าร่วมโครงการเฉพาะเพื่อให้พวกเขาสามารถตรวจสอบความคืบหน้า ดูผลงานล่าสุด และแบ่งปันความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องส่งอีเมลจำนวนมาก สำหรับฉัน สิ่งนี้ทำให้กระบวนการทั้งหมดโปร่งใสและเป็นระเบียบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม
- จัดการทรัพยากร, กำหนดเวลา, และงานในที่เดียวด้วยเครื่องมือวางแผนโครงการอย่างละเอียด
- อัตโนมัติการทำงานเช่นการแจ้งเตือน, การอัปเดตสถานะ, และการมอบหมายงานเพื่อประหยัดเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ HubSpot
ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกค่อนข้างรกในบางครั้ง โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับหลายโครงการ
- คุณสมบัติการรายงานไม่ทันสมัยเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ก
- ราคา: $13.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $25.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: $69. 99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Teamwork อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ช่วยเหลือมากที่สุดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมคือมันง่ายมากที่จะใช้และมีประโยชน์มากสำหรับการติดตามการประมาณการโครงการซึ่งต้องตรงตามกำหนดเวลา.
สิ่งที่ช่วยเหลือมากที่สุดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมคือมันง่ายมากที่จะใช้และมีประโยชน์มากสำหรับการติดตามการประมาณการโครงการซึ่งต้องตรงตามกำหนดเวลา.
6. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์)
เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการแบบ Agile โดยเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ Jira คือเครื่องมือที่ผู้จัดการโครงการมักเลือกใช้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้จัดการที่ต้องการมุมมองระดับสูงของโครงการที่กำลังจะมาถึงอีกด้วย
ฉันเคยทำงานในโครงการพัฒนาแบบสปรินท์และการติดตามบั๊กด้วย Jira และมัน มีประโยชน์สำหรับการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
ความสามารถในการปรับแต่งของ Jira ทำให้ฉันประทับใจมากที่สุด คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนของทีมคุณ และสร้างรายงานขั้นสูงที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมและสถานะของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างรายงานประสิทธิภาพโดยละเอียดสำหรับการวางแผนสปรินต์ การติดตามความเร็ว และการวิเคราะห์ผลผลิต
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับขั้นตอนและความต้องการของทีมคุณ
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เช่น Bitbucket, GitHub และ CI/CD pipelines
ข้อจำกัดของ Jira
- ทีมที่ไม่คุ้นเคยกับแนวทาง Agile จะพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
- ทีมที่ไม่ใช่สายเทคโนโลยีอาจรู้สึกว่า Jira ซับซ้อนเกินไปเนื่องจากอินเทอร์เฟซและฟีเจอร์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: ฿249.00/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $13.53 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
การสร้างตั๋ว, การเพิ่มการปล่อย, การเพิ่มอีปิค, และการสร้างงานย่อย, งาน, บัก, และสตอรี่บน Jira นั้นง่ายมาก. ผู้ใช้สามารถติดตามปัญหาได้โดยใช้ Epic หรือการปล่อย. การรักษาแบ็กล็อกก็ง่ายเช่นกัน. มีเวลาหยุดทำงานน้อยมากสำหรับการอัปเดตใหม่. การเข้าสู่ระบบ Jira นั้นง่ายมาก และเราสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทได้. ฉันใช้ Jira ทุกวันเพื่อติดตามและบันทึกงานของฉัน ซึ่งง่ายมากที่จะทำ.
การสร้างตั๋ว, การเพิ่มการปล่อย, และการสร้างอีปิค รวมถึงการสร้างงานย่อย, งาน, บัก, และสตอรี่บน Jira นั้นง่ายมาก ผู้ใช้สามารถติดตามปัญหาได้โดยใช้ Epic หรือการปล่อย การรักษาแบ็กล็อกก็ง่ายเช่นกัน มีเวลาหยุดทำงานน้อยมากสำหรับการอัปเดตใหม่ การเข้าสู่ระบบ Jira ก็ง่าย และเราสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทได้ ฉันใช้ Jira ทุกวันเพื่อติดตามและบันทึกงานของฉัน ซึ่งง่ายมากที่จะทำ
7. Zoho Projects (เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ประหยัดงบประมาณ)
Zoho Projects เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูง
เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพมากที่สุด เพราะมัน รวมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นไว้กับความคุ้มค่า ด้วย Zoho Projects คุณสามารถจัดการงาน ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์ และยังสามารถรวมการติดตามเวลาได้—ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่งหลายรายมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Project
- ทำงานร่วมกันผ่านแชทในตัว ความคิดเห็น และเอกสารโครงการ
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับแอป Zoho, Slack, Microsoft Teams และ Google Drive
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมากขึ้น
- เครื่องมือรายงานมีความพื้นฐานเมื่อเทียบกับคู่แข่งระดับสูง
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี
- พรีเมียม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $9/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
ระบบนี้ช่วยให้สามารถรายงานและติดตามปัญหาสำหรับแต่ละโครงการได้ มีความยืดหยุ่นสูง และมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ และหากมีมุมมองแบบ Kanban สำหรับทุกโครงการจะน่าสนใจยิ่งขึ้น
ระบบนี้ช่วยให้สามารถรายงานและติดตามปัญหาสำหรับแต่ละโครงการได้ มีความยืดหยุ่นสูง และมีค่าใช้จ่ายต่ำมาก อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้ยังไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ และหากมีมุมมองแบบ Kanban สำหรับทุกโครงการจะน่าสนใจยิ่งขึ้น
8. GanttPRO (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบแผนภูมิแกนต์)
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ใช้กราฟแกนต์ (Gantt chart) เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เครื่องมือนี้จะรู้สึกเหมือนถูกออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ฉันใช้ GanttPRO เพื่อวางแผน ไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน กำหนดการพึ่งพา และแสดงภาพความคืบหน้าของงาน และมันช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมาก
GanttPRO มีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การตั้งค่าโครงการ ปรับตารางเวลา และติดตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถสร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมหลายคน และมองเห็นความคืบหน้าของโครงการในมุมมองต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง มุมมองตาราง และมุมมองแกนต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GanttPRO
- แสดงภาพความคืบหน้าของโครงการและเป้าหมายสำคัญในรูปแบบที่อ่านง่าย
- ร่วมมือกับทีมโดยใช้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ไฟล์แนบ และการแจ้งเตือน
- ปรับเส้นเวลาโดยใช้เครื่องมือกำหนดตารางเวลาแบบไดนามิก
- ติดตามปริมาณงานและทรัพยากรของทีมวิ่งเพื่อป้องกันการหมดไฟหรือการจัดสรรงานเกินกำลัง
ข้อจำกัดของ GanttPRO
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบจำกัดในแผนฟรีเมื่อเทียบกับเครื่องมืออย่าง ClickUp
- ขาดตัวเลือกการรายงานขั้นสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ GanttPRO
- พื้นฐาน: $9.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $15.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ GanttPRO
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GanttPRO อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยใช้ SmartSheet สำหรับการจัดการโครงการมาก่อน และพบว่า GanttPro ดีกว่าและใช้งานง่ายกว่า สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือฉันต้องจ่ายเงินเองเพราะนายจ้างของฉันไม่ได้ใช้ GanttPro ในปัจจุบัน
ก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้ SmartSheet สำหรับการจัดการโครงการ และฉันพบว่า GanttPro ดีกว่าและใช้งานง่ายกว่า สิ่งเดียวที่ฉันไม่ชอบคือฉันต้องจ่ายเงินเองเพราะนายจ้างของฉันยังไม่ได้ใช้ GanttPro ในปัจจุบัน
9. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban ที่เรียบง่าย)
ใหม่กับการจัดการโครงการใช่ไหม? Trello คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ฉันใช้ Trello สำหรับทุกอย่างตั้งแต่ปฏิทินเนื้อหาไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว และความเรียบง่ายของมันทำให้มีประสิทธิภาพ
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางใช้งานง่าย และคุณสามารถ จัดระเบียบงานเป็นรายการได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มรายการตรวจสอบ แนบไฟล์ และกำหนดเส้นตาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกัน—คุณสามารถเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมบอร์ด แสดงความคิดเห็น และแชร์การอัปเดตได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานด้วยกระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้
- ใช้ระบบอัตโนมัติ Butler เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานของ Trello กับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira
ข้อจำกัดของ Trello
- ไม่เหมาะที่สุดสำหรับการบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงกันและกำหนดเวลาที่ละเอียด
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์มีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
Trello คือคำที่ฉันใช้แทนบอร์ด แม้ว่าฉันจะใช้เครื่องมืออื่น ๆ อย่างเช่น Meistertask อย่างกว้างขวางสำหรับโครงการที่มากกว่าการใช้ Trello ก็ตาม Trello มีมุมมองที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเวิร์กช็อป และต้องการให้ผู้คนร่วมมือกันก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมนั้น ๆ
Trello คือคำที่ฉันใช้แทนบอร์ด แม้ว่าฉันจะใช้เครื่องมืออื่น ๆ อย่างเช่น Meistertask อย่างกว้างขวางสำหรับโครงการที่มากกว่าการใช้ Trello ก็ตาม Trello มีมุมมองที่ยอดเยี่ยมและง่ายต่อการตั้งค่าและใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเวิร์กช็อป และต้องการให้ผู้คนร่วมมือกันก่อน ระหว่าง และหลังกิจกรรมนั้น ๆ
10. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมอย่างง่ายและการติดตามโครงการ)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อทำให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นพร้อมกับการติดตามโครงการอย่างตรงไปตรงมา Basecamp เป็นตัวเลือกที่มั่นคง
เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและโครงการที่ เน้นการทำงานร่วมกันมากกว่าการใช้คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง Basecamp รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ, การแชร์ไฟล์, การส่งข้อความ และการจัดตารางเวลาไว้ในอินเทอร์เฟซที่สะอาดตาและใช้งานง่ายสำหรับทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- จัดระเบียบโครงการด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำ ตารางเวลา และการแชร์ไฟล์ในที่เดียว
- รักษาการสื่อสารในทีมให้โปร่งใสโดยใช้การสนทนาผ่าน Campfire และกระดานข้อความ
- ใช้แผนภูมิเนินเขาเพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร
- แชร์การเช็คอินอัตโนมัติเพื่อลดการประชุมสถานะและให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดการเชื่อมโยงงานและความสามารถของซอฟต์แวร์การจัดการงานขั้นสูง
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดสำหรับโครงการที่ใหญ่และซับซ้อนมากขึ้น
ราคาของเบสแคมป์
- ฟรี
- เบสแคมป์: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Basecamp นั้นค่อนข้างเป็นบวกมาก! คุณสมบัติการจัดการโครงการของ Basecamp ช่วยปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ส่งเสริมการสื่อสาร, และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน. มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมสมัยใหม่!
ประสบการณ์โดยรวมของฉันกับ Basecamp นั้นค่อนข้างเป็นบวกมาก! คุณสมบัติการจัดการโครงการของ Basecamp ช่วยปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ส่งเสริมการสื่อสาร, และทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน. มันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมสมัยใหม่!
11. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงาน)
ฉันใช้ Asana สำหรับการวางแผนเนื้อหา การติดตามงานของทีม และการจัดการเวิร์กโฟลว์ของโครงการ และมันไม่ทำให้ผิดหวังเลย กระดานงานแบบภาพ รายการ และมุมมองไทม์ไลน์ของมันทำให้การแบ่งโครงการออกเป็นส่วนๆ และการติดตามกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชื่นชอบเป็นพิเศษคือระบบอัตโนมัติของมัน การตั้งค่ากฎเพื่อทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ หรือการทำงานที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน ช่วยประหยัดเวลาได้มาก
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ใช้การจัดการปริมาณงานเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามเหตุการณ์สำคัญของโครงการ, กำหนดเวลา, และการพึ่งพาได้อย่างง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับแอปกว่า 200 รายการ รวมถึง Slack, Google Drive และ Zoom
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบอื่นเพื่อใช้ฟีเจอร์นี้
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากมีฟีเจอร์หลากหลาย
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษ
- Enterprise+: ราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
เราใช้ Asana ในการติดตามสถานะของโครงการและงานที่ต้องทำ เราจัดสรรงานและจัดสรรใหม่ตามความจำเป็น มันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเมื่อทำงานกับบุคคลภายนอก มันยากสำหรับคนที่ไม่ใช่ประเภทนักพัฒนาในการนำทางและทำความคุ้นเคยกับมัน
เราใช้ Asana ในการติดตามสถานะของโครงการและงานที่ต้องทำ เราจัดสรรงานและจัดสรรใหม่ตามความจำเป็น มันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเมื่อทำงานกับบุคคลภายนอก มันยากสำหรับคนที่ไม่ใช่ประเภทนักพัฒนาในการนำทางและทำความคุ้นเคยกับมัน
12. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบศูนย์กลาง)
ProofHub เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง
ฉันได้ทดสอบมันเมื่อการสื่อสาร การจัดการงาน และการแชร์เอกสารจำเป็นต้องถูกรวมเข้าด้วยกัน—และมันทำได้ตามที่คาดหวัง ด้วย ProofHub คุณจะได้รับบอร์ดงาน ไทม์ไลน์ การสนทนา และเครื่องมือสำหรับตรวจสอบงานทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- ใช้ฟีเจอร์การตรวจสอบเพื่อทบทวนและอนุมัติไฟล์งานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพด้วยการสนทนา การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- กำหนดบทบาทและสิทธิ์เพื่อจัดการทีมให้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ ProofHub
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือเช่น ClickUp หรือ Asana
- ขาดการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น
ราคาของ ProofHub
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน
- จำเป็น: $50/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
ProofHub เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งและสามารถปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ทีมและธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการเดียวหรือหลายโครงการพร้อมกัน ProofHub ก็ช่วยด้วยคุณสมบัติการจัดระเบียบและการติดตามที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณจะไม่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ควรจะเป็น ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ ฉันชอบ ProofHub เพราะอินเทอร์เฟซหลายภาษาและทีมสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ProofHub เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งและสามารถปรับขนาดได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ทีมและธุรกิจมีประสิทธิภาพและผลิตภาพมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการเดียวหรือหลายโครงการพร้อมกัน ProofHub ก็ช่วยด้วยคุณสมบัติการจัดระเบียบและการติดตามที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณจะไม่เบี่ยงเบนจากเส้นทางที่ควรจะเป็น ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ ฉันชอบ ProofHub เพราะอินเทอร์เฟซหลายภาษาและทีมสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
13. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ทำงานโครงการที่ปรับแต่งได้)
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบการปรับแต่งพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณ Notion คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ ฉันได้ทดลองใช้มันเพื่อ สร้างบอร์ดงานและบันทึก และความยืดหยุ่นของมันทำให้รู้สึกเหมือนเป็นผืนผ้าใบเปล่าสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะจัดการรายการงานที่ต้องทำง่ายๆ หรือโครงการที่มีรายละเอียด Notion สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างวิกิและฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมความรู้ของทีมไว้ในที่เดียว
- รวม AI,การจัดการโครงการ, และเครื่องมือการร่วมมือไว้ในแอปเดียว
- ใช้เทมเพลตเพื่อเร่งการวางแผนและการดำเนินโครงการ
ข้อจำกัดของ Notion
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเพื่อใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่
- ขาดเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $8 ต่อสมาชิก/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ฉันจัดระเบียบเกือบทุกอย่างในชีวิตของฉัน—ตั้งแต่ภารกิจงานและเอกสารไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว หนึ่งในหลายๆ สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Notion คือทุกฟีเจอร์ถูกทำให้เรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อนหรือต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ฉันไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเลยเพราะไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ๆ ที่ขัดขวางการทำงานของฉัน
ฉันจัดระเบียบเกือบทุกอย่างในชีวิตของฉัน—ตั้งแต่ภารกิจงานและเอกสารไปจนถึงรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว หนึ่งในหลายๆ สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Notion คือทุกฟีเจอร์ถูกทำให้เรียบง่าย ไม่มีอะไรซับซ้อนหรือต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ฉันไม่เคยต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเลยเพราะไม่เคยเจอปัญหาใหญ่ๆ ที่ขัดขวางการทำงานของฉัน
14. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่ง่ายและราคาไม่แพง)
nTask เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ผมแนะนำให้กับทีมที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่มีราคาย่อมเยาและไม่มีฟีเจอร์ซับซ้อนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง nTask มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการงานและการประชุม ซึ่งเป็นสองด้านสำคัญที่ทุกทีมต้องการให้เป็นระเบียบ คุณสามารถใช้ nTask สำหรับ โครงการขนาดเล็กที่ต้องการความเรียบง่ายในการมอบหมายงาน กำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้า
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- จัดการงานด้วยกระดานคัมบัง, รายการ, และความสัมพันธ์ของงาน
- บันทึกชั่วโมงและจัดการใบเวลาเพื่อการติดตามเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ระบุและแก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือติดตามปัญหาแบบบูรณาการ
- ทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็น แนบไฟล์ และแชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ nTask
- การรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ที่จำกัดสำหรับทีมขนาดใหญ่
- UI อาจรู้สึกค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
nTask ratings and reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง nTask อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติของงานเป็นส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของซอฟต์แวร์นี้ และยิ่งดีขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับคุณสมบัติของบอร์ด ตั้งแต่วันแรก Ntask ดูเหมือนจะมีเวลาโหลดที่ช้าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เราพยายามเพิ่มแบนด์วิดท์ แต่ก็ยังไม่ช่วย
คุณสมบัติของงานเป็นส่วนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของซอฟต์แวร์นี้ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อใช้ร่วมกับคุณสมบัติของบอร์ด ตั้งแต่วันแรก Ntask ดูเหมือนจะมีเวลาโหลดที่ช้าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ เราพยายามเพิ่มแบนด์วิดท์ แต่ก็ยังไม่ช่วยอะไร
15. Celoxis (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)
Celoxis เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ฉันพบว่ามีความมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับทีมองค์กรที่จัดการโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Celoxis คือ เครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนความจุ หากคุณบริหารทีมขนาดใหญ่และจัดการโครงการหลายโครงการ คุณจะชื่นชอบวิธีที่เครื่องมือเหล่านี้ช่วยกระจายภาระงานและระบุจุดคอขวดในการวางแผนทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- วางแผนและดำเนินโครงการที่ซับซ้อนด้วยแผนภูมิแกนต์, การพึ่งพา, และเส้นทางวิกฤต
- ติดตามงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และความสามารถในการทำกำไรในแต่ละโครงการ
- สร้างรายงานโครงการและแดชบอร์ดที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Celoxis
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทันสมัยกว่า
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้แพลตฟอร์มระดับองค์กร
ราคาของ Celoxis
- จำเป็น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $35/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $45/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Celoxis อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายและ AI ที่ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดาย
ใช้งานง่ายเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมายและ AI ที่ช่วยให้การใช้งานเป็นไปอย่างง่ายดาย
โบนัส! ตอนนี้ เราขอนำเสนอเครื่องมืออื่น ๆ อีกไม่กี่ตัวที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเป็นทางเลือกแทน MS Project:
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ทำไมจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ MS Project
|คลาริเซน
|ฟีดสังคม, พื้นที่ทำงานของทีม, และเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของทีมและการแบ่งปันความรู้
|ให้ความสำคัญกับการร่วมมือและการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในพอร์ตโฟลิโอกลุ่มใหญ่
|Adobe Workfront
|การจัดการแคมเปญ, การบริหารสินทรัพย์, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, การผสานรวมกับ Adobe Creative Cloud
|มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์และการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล มากกว่าการจัดการโครงการเพียงอย่างเดียว
|ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ (เดิมชื่อ LiquidPlanner)
|การจัดตารางเวลาแบบคาดการณ์, การกระจายภาระงานอย่างสมดุล, การจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
|มีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งความต้องการและลำดับความสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
ค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ MS Project ไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในช่องต่าง ๆ เท่านั้น—แต่คือการค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ทีมของคุณ สไตล์การทำงาน และเป้าหมายได้อย่างแท้จริง
หลังจากที่ได้ทำงานกับเครื่องมือมากมาย ฉันได้ตระหนักถึงสิ่งหนึ่ง: ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดคือซอฟต์แวร์ที่รู้สึกเหมือนถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
สำหรับฉัน นั่นคือ ClickUp ความหลากหลายของมัน ตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด และความสามารถในการผสานรวมทุกอย่าง—งานโครงการ, ไทม์ไลน์, เอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และเทมเพลตโครงการ—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทำให้มันโดดเด่นเหนือกว่าที่เหลือ
ใช้เวลาในการสำรวจตัวเลือกของผู้จัดการโครงการดิจิทัล ทดลองใช้เวอร์ชันทดลองฟรี และสัมผัสว่ามันเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างไร
การเปลี่ยนเครื่องมืออาจรู้สึกเป็นเรื่องยุ่งยากในตอนแรก แต่เครื่องมือที่เทียบเท่า Microsoft Project ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมคุณได้อย่างสิ้นเชิง
เริ่มต้นด้วย ClickUp และคุณอาจพบว่านี่คือทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเพียงหนึ่งเดียวของ Microsoft Project ที่คุณต้องการสำหรับการจัดระเบียบโครงการของคุณและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณก้าวไปสู่ศักยภาพสูงสุด