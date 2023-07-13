ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิต

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ช่วยให้การดำเนินการงานที่ทำซ้ำง่ายขึ้น—โดยทั่วไปผ่านซอฟต์แวร์—โดยการกำหนดแนวทางเฉพาะเพื่อดำเนินการกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองโดยอัตโนมัติ มันถูกใช้บ่อยในการจัดการโครงการเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเพื่อทำงานอัตโนมัติในการมอบหมายงานให้เร็วขึ้น" } } ] }
คุณกำลังมองหาวิธีที่เร็วที่สุดในการทำโครงการและงานให้เสร็จอย่างต่อเนื่องหรือไม่?
และคุณอาจหวังที่จะทำเช่นนั้นโดยการสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองโดยเฉพาะสำหรับทีมของคุณใช่หรือไม่?
เราอยู่ที่นี่เพื่อบอกคุณว่ามันไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้น แต่ยังง่ายกว่าที่คุณคิดมากหากคุณมีกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่เหมาะสมอยู่ในที่ทำงานของคุณ กระบวนการผลิตของทีมคุณมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการโดยรวม และกระบวนการทำงานอัตโนมัติช่วยคุณแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพและจุดติดขัดที่มักทำให้คุณต้องหยุดชะงัก
นี่คือจุดสำคัญ—คุณต้องการซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างรวดเร็วและปรับให้เข้ากับกระบวนการของคุณได้ แล้วซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานคืออะไร และมันจะช่วยแก้ปัญหาของคุณได้อย่างไร?
อ่านคู่มือเชิงลึกของเราเพื่อรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ดูตัวอย่างที่เป็นประโยชน์ และเรียนรู้วิธีสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่ประสิทธิภาพ
การทำงานอัตโนมัติคืออะไร?
การทำงานอัตโนมัติช่วยให้การดำเนินการของงานที่ทำซ้ำ ๆ ง่ายขึ้น—โดยทั่วไปผ่านซอฟต์แวร์—โดยการกำหนดแนวทางเฉพาะเพื่อให้กระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ มันถูกใช้บ่อยในด้านการจัดการโครงการเพื่อลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเองและเพื่อทำให้งานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานได้เร็วขึ้น
คุณสามารถทำให้งานหรือกระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจโดยรวมของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังทำให้กระบวนการทำงานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อดำเนินการงานที่เลือกหรืองานที่ต้องทำด้วยตนเอง กระบวนการนี้จะช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ
ในทางกลับกันซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับงานช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม จัดการ และแสดงข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดเก็บสถานะของงานหรือเวลาที่ใช้ไปกับงานนั้น และอัปเดตข้อมูลนั้นขณะที่คุณทำงาน
นั่นคือวิธีที่ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าทีม, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ—รวมถึงลูกค้าของคุณด้วย! นอกจากนี้, การทำงานอัตโนมัติยังช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรของคุณ (คิดเป็นชั่วโมงสำหรับแรงงานและค่าใช้จ่ายสำหรับงบประมาณโครงการ)
ท้ายที่สุดแล้ว จะมีประโยชน์อะไรในการทำงานด้วยตัวเองเมื่อซอฟต์แวร์สามารถทำได้แทน? สิ่งที่คุณต้องทำคือกำหนดชุดของกฎและขั้นตอนที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
ตัวอย่างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ระบบการทำงานอัตโนมัติให้บริการหลากหลายอุตสาหกรรม. และนี่คือตัวอย่างระบบอัตโนมัติเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คุณ:
- IT: การรีเซ็ตรหัสผ่าน, การสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่, การติดตั้งซอฟต์แวร์, การจัดการสำรองข้อมูล, การติดตั้งซอฟต์แวร์,และการจัดการแผนกบริการ IT
- การดูแลสุขภาพ: การสร้างตารางกะและตารางเวรเรียกตัว, การรับผู้ป่วย, การจำหน่ายผู้ป่วย, และการโอนย้ายเวชระเบียนผู้ป่วย
- การบัญชีและการเงิน: การออกใบแจ้งหนี้, การจ่ายเงินเดือน, การอนุมัติค่าใช้จ่าย, การคืนเงินค่าใช้จ่าย, และการอนุมัติงบประมาณ
- กฎหมาย: การจัดการการตรวจสอบสัญญาและการอนุมัติสัญญา
- การธนาคาร: การสร้างบัญชีและการอนุมัติสินเชื่อ
- การตลาด:การจัดการแคมเปญการตลาดทางอีเมลและการจัดตารางโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
- การขาย:การอนุมัติใบเสนอราคา, การจัดการกระบวนการขาย, และการจัดตารางการประชุมขาย
- ทรัพยากรบุคคล:การคัดกรองใบสมัครงาน, การสื่อสารเกี่ยวกับการสรรหา, การสร้างบันทึกพนักงานใหม่, การปฐมนิเทศพนักงานใหม่, การสิ้นสุดการจ้างงานของพนักงาน, การปรับปรุงบันทึกพนักงาน, การอนุมัติแบบฟอร์มเวลาทำงาน, การจัดการแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน, การอนุมัติคำขอลาหยุด, การอนุมัติคำขอเดินทาง, และการส่งแบบฟอร์มภาษีประจำปี
- บริการลูกค้า: การต้อนรับลูกค้าใหม่, การจัดการบริการลูกค้า, และการจัดการการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ขั้นตอนในการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ไม่ว่าคุณต้องการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการหรือระบบการจัดการงานของคุณ คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานของคุณเองได้อย่างง่ายดาย
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นทันที
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจขั้นตอนการทำงาน
การทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่กระบวนการจัดการงานดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าทีมต่างๆ ดำเนินการงานอย่างไร การทำงานไหลเวียนระหว่างแผนกต่างๆ อย่างไร และอะไรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของโครงการ
นอกจากนี้ ให้กำหนดว่าอะไรเป็นตัวเริ่มต้นแต่ละงานในกระบวนการทำงาน และอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้งานเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง ค้นหาว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคืออะไร และเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาว่าแต่ละงานเสร็จสมบูรณ์แล้วคืออะไร
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ให้กำหนดเหตุการณ์และเงื่อนไขทั้งหมดที่ขับเคลื่อนงานไปตามกระบวนการทำงานของคุณ โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายคือการออกแบบระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานโดยการส่งงานไปยังบุคคลที่เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 2: ร่างกระบวนการทำงาน
ก่อนใช้ซอฟต์แวร์เวิร์กโฟลว์เพื่อทำงานอัตโนมัติ คุณควรร่างกระบวนการทั้งหมดก่อน การเขียนเวิร์กโฟลว์ของคุณในเอกสาร Doc ก็ใช้ได้ แต่การสร้างภาพแสดงกระบวนการในซอฟต์แวร์จัดการเวิร์กโฟลว์จะมีประโยชน์มากกว่าในการระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพกระบวนการทั้งหมดได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเวิร์กโฟลว์ได้พร้อมกันอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3: ระบุโอกาสในการบูรณาการ
ข้อมูลนำเข้าที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการทำงานอาจมาจากหลายแหล่ง และแหล่งเหล่านั้นอาจได้แก่:
- แบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของคุณ
- อีเมล
- แชทบอท
- ข้อความโต้ตอบแบบทันที
- เอกสารที่แชร์หรือลงนาม
- ฐานข้อมูล
- แอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
ให้ทำเครื่องหมายในขั้นตอนการทำงานร่างของคุณที่ต้องการข้อมูลจากแอปหรือระบบภายนอก จากนั้นตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ขั้นตอนการทำงานของคุณรองรับการเชื่อมต่อแบบใดบ้าง
จากข้อมูลดังกล่าว ให้ตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดการบูรณาการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องแบ่งงานออกเป็นหน่วยงานย่อยที่เล็กลง
ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากงานที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติผ่านการผสานระบบแล้ว กระบวนการทำงานของคุณอาจมีจุดที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจพูดถึงปัญหาการไม่มีประสิทธิภาพเช่น:
- คอขวด
- การติดตามผลที่มักไม่เกิดขึ้น
- งานที่ค้างเกินกำหนดบ่อยครั้ง
- ข้อมูลที่สูญหาย
- การสื่อสารที่ล้มเหลว
เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพที่ต่ำเหล่านี้และปรับโครงสร้างการทำงานใหม่เพื่อกำจัดปัญหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องชี้แจงผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจน หรือกำหนดว่าแหล่งข้อมูลหลักควรอยู่ในแอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 5: สร้างเวิร์กโฟลว์
ตอนนี้ที่กระบวนการทำงานของคุณได้รับการกำหนดอย่างถูกต้องและแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่แล้ว ถึงเวลาที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริง ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานส่วนใหญ่ให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานในมุมมองต่าง ๆ ได้
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ในมุมมองแผนผังความคิด แผนผังกระบวนการ แผนกังต์ หรือปฏิทิน เพื่อให้ทีมของคุณมองเห็นขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนที่สุด ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดจะช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อร่าง วางแผน สร้าง และในที่สุดก็ทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติ
ใช้ข้อมูลที่คุณรวบรวมไว้ในขั้นตอนก่อนหน้าเพื่ออธิบายแต่ละงาน และขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานที่คุณใช้และความซับซ้อนของงาน ให้แนบเอกสารข้อความที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานไว้ด้วย
ในที่สุด ให้เพิ่มงานย่อยให้กับงานหลักเพื่อให้คุณสามารถติดตามหน่วยการทำงานที่เล็กกว่างานหลักได้ และอย่าลืมกำหนดบทบาทผู้ใช้ (และระดับสิทธิ์) ให้กับผู้เข้าร่วมในกระบวนการทำงานของคุณด้วย!
ขั้นตอนที่ 6: สร้างระบบอัตโนมัติ
คุณยังไม่เสร็จสิ้นการสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติของคุณ! ในขั้นตอนนี้ คุณต้องสร้างระบบการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานของคุณ นั่นคือวิธีที่คุณทำให้การกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ภายในงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
หากคุณเลือก ClickUp เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างทั้ง การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างเองได้ เริ่มต้นด้วยอันแรกกันเถอะ
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวใน ClickUp:
- เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็นค่าที่ระบุไว้ จะมีการสร้างงานใหม่
- เมื่อผู้รับผิดชอบงานเปลี่ยน สถานะของงานจะเปลี่ยนเป็นค่าที่กำหนด
- เมื่อลำดับความสำคัญของงานเปลี่ยนไป ผู้ที่ได้รับมอบหมายงานจะเปลี่ยนไปเป็นบุคคลที่ได้รับมอบหมายเฉพาะ
- เมื่อถึงกำหนดส่งงาน ความสำคัญของงานจะเปลี่ยนไปตามนั้น
- เมื่อมีการสร้างงาน จะมีการใช้แม่แบบเฉพาะกับงานนั้น
- เมื่องานถูกย้ายไปยังตำแหน่งที่ระบุ งานนั้นจะถูกเก็บเข้าคลัง
หากการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ คุณจำเป็นต้องสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง และคุณต้องกำหนดการทำงานเหล่านี้ให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่ใช้โดยซอฟต์แวร์การทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนที่คุณเลือกไว้
ใน ClickUp การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองประกอบด้วย:
- "เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น" หรือตัวกระตุ้นที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ
- เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้ซอฟต์แวร์สามารถทำงานอัตโนมัติได้
- และ "จากนั้นให้ดำเนินการนี้" หรือการดำเนินการอัตโนมัติ (หนึ่งหรือมากกว่า) ที่ตามมาหลังจากตัวกระตุ้น
ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบ ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง
ติดตั้งการผสานการทำงานให้เรียบร้อยและกำหนดผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่มต้น และวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงาน ดำเนินการเวิร์กโฟลว์กับผู้ทดสอบสองสามคนและดูว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ให้ปรับเวิร์กโฟลว์และทำขั้นตอนการทดสอบซ้ำ
เมื่อการทดสอบประสบความสำเร็จ ถึงเวลาที่จะเริ่มใช้งานเวิร์กโฟลว์สำหรับทั้งทีมและเริ่มติดตามผล หากคุณพบหลักฐานของประสิทธิภาพที่ไม่ดี คุณต้องปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสม
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสังเกตเห็นการลดลงของประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานที่ใช้เวลานานเกินไป หรือการส่งมอบงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การค้นพบปัญหาเหล่านี้ตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในระยะยาว
การกำหนด KPI สำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเป็นแนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม KPI จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังช่วยพิสูจน์ให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นว่าการทำงานอัตโนมัติของคุณสร้างผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้
ใช้แดชบอร์ด (รวมถึงแดชบอร์ดที่สร้างเอง) ร่วมกับฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรายงานตัวชี้วัดหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น ใน ClickUp คุณอาจใช้แดชบอร์ดรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและระบุอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน
ขั้นตอนที่ 8: ฝึกอบรมทีมงานของคุณ
ขั้นตอนนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษหากบริษัทหรือทีมของคุณเพิ่งเริ่มใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน ให้พวกเขาเรียนรู้วิธีใช้ซอฟต์แวร์เพื่อให้สามารถเริ่มทำงานได้ทันทีเมื่อพวกเขาเริ่มปฏิบัติตามกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณ
นอกจากนี้ เมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานคุณต้องเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง คุณอาจต้องการโปรแกรมการจัดการการเปลี่ยนแปลงหากการเปลี่ยนแปลงมีขนาดใหญ่เกินไป และทีมของคุณใหม่กับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
การสื่อสารในที่เดียวช่วยให้ทีมสามารถย่อยข้อมูล (และย้ายหากจำเป็น) ได้ง่ายขึ้น การมอบหมายงานเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความรับผิดชอบถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
จากนั้น บุคคลแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะภายในโครงการหรือองค์กรให้เสร็จสมบูรณ์
5 ประโยชน์ของการทำงานอัตโนมัติ
งานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือไม่จำเป็นต้องซับซ้อนเพื่อที่จะเสียเวลาและทรัพยากรของทีมคุณ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณควรได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อจัดการกับงานที่เป็นกิจวัตร คาดการณ์ได้ และสามารถกำหนดเวลาได้ที่คุณทำทุกวัน
ปัญหาคือ งานหลายอย่างเหล่านี้มีลักษณะที่ง่ายมาก และไม่ต้องสงสัยเลยว่าใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่พวกมันก็มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้สูง และมีผลกระทบต่อกระบวนการทำงานทั้งหมดของธุรกิจเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง พร้อมทั้งมอบประโยชน์มากมายอื่น ๆ
มาดูประโยชน์ที่สำคัญที่สุดเมื่อคุณใช้ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จริงๆ
1. เพิ่มผลผลิตด้วยทรัพยากรที่น้อยลง
งานอัตโนมัติและกระบวนการทำงานที่ใช้ระบบอัตโนมัติจะใช้เวลาในการดำเนินการน้อยลง และคุณไม่จำเป็นต้องย้ายงานไปตามขั้นตอนของกระบวนการด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น การแก้ไขข้อบกพร่องจะเปลี่ยนสถานะ ผู้รับผิดชอบ หรือวันที่กำหนดส่งโดยอัตโนมัติตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวอย่างเช่น ด้วยการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน คุณจะไม่ต้องลืมออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าอีกต่อไป ซึ่งช่วยประหยัดเวลาให้กับทุกคนตั้งแต่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคลไปจนถึงฝ่ายจัดซื้อและทีมบริหารโครงการแทนที่จะทำด้วยตนเอง คุณจะสามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ทุกคนสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอื่น ๆ ได้
มันไม่เคยสนุกเลยที่จะเป็นคอขวด
การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานยังช่วยให้คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง ทำให้คุณยังคงมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ การอัตโนมัติสิ่งต่าง ๆ เช่น การมอบหมายงานให้กับฟรีแลนซ์ การต้อนรับพนักงานใหม่ และการจัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรมให้กับพนักงานนั้นง่ายมาก
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานให้กับกระบวนการภายในบริษัทของคุณหรือไม่?เทมเพลตกระบวนการและขั้นตอนของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อแนะนำคุณผ่านขั้นตอนที่จำเป็นในการสร้างเอกสารกระบวนการที่ครอบคลุมและมีพลวัต
นอกจากนี้ คุณสมบัติของClickUp Whiteboardsยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ จะเชื่อมต่อและไหลเวียนกันอย่างไร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและราบรื่นได้
2. การทำงานร่วมกัน การมองเห็น และการสื่อสารที่ดีขึ้น
เมื่อมีการนำระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานมาใช้ สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นงานของกันและกันและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละคนในโครงการ ความโปร่งใสนี้ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการทำงานซ้ำซ้อนกัน
นอกจากนี้ ยังสร้างโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อเสนอหรือขอความช่วยเหลือ นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานช่วยป้องกันช่องว่างในการสื่อสาร มันจะขอข้อมูลจากบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม และบันทึกข้อความเพื่อให้คุณสามารถติดตามได้ในภายหลัง
ระบุจุดคอขวดในการสื่อสารได้รวดเร็วขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการใช้อีเมลสำหรับงานง่าย ๆ มอบหมายความคิดเห็นให้ผู้ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเห็นความคิดเห็นของพวกเขาและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นหลังจากที่พวกเขาตอบกลับ
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานยังรองรับการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตัวอย่างเช่น คุณสามารถประสานงานกับทีมของคุณ ติดต่อลูกค้าขอชำระเงินและมอบหมายงานให้กับฟรีแลนซ์ผ่านการสื่อสารในการจัดการโครงการแบบอัตโนมัติ
3. ความรับผิดชอบที่มากขึ้น
โดยการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ ความรับผิดชอบของพวกเขาในส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานจะชัดเจนขึ้น การจัดการกระบวนการทำงานช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของงานและดำเนินการอย่างทันท่วงทีเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลา
นอกจากนี้ ด้วยแดชบอร์ดและKPI คุณยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง—สร้างระบบการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และหากนั่นยังไม่เพียงพอ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานยังช่วยให้คุณระบุและแก้ไขจุดคอขวดในกระบวนการธุรกิจของคุณได้อีกด้วย
โดยทั่วไปแล้ว งานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พนักงานรู้สึกเหนื่อยล้า และอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟในระยะยาว งานเหล่านี้ยังทำให้บุคลากรห่างไกลจากงานที่มีเป้าหมายและมีความหมายอีกด้วย
แต่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงานช่วยต่อสู้กับผลกระทบของงานซ้ำซากต่อสุขภาพจิตและประสบการณ์ของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรู้ว่าอะไรจะตามมาและใครเป็นผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ สร้างแผนผังในไวท์บอร์ดเพื่อให้เส้นทางที่ชัดเจนสู่กระบวนการจัดการงานของคุณ
ดังนั้น พนักงานของคุณจะอยู่กับบริษัทของคุณนานขึ้นเมื่อคุณใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานแบบภาพ
4. บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
การตอบกลับลูกค้าโดยอัตโนมัติช่วยเสริมสร้างบริการลูกค้าที่ไร้ที่ติได้อย่างมาก และการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้บริการลูกค้าที่รวดเร็วและเป็นส่วนตัว ส่งผลให้ลูกค้าของคุณรู้สึกพึงพอใจและได้รับประสบการณ์ที่ดีกับแบรนด์ของคุณ
กำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการสนับสนุนลูกค้าของคุณด้วยระบบอัตโนมัติใช่หรือไม่?เทมเพลตการสนับสนุนลูกค้าของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระบบสองระดับที่ประกอบด้วยทีมสนับสนุนแนวหน้าและทีมเฉพาะทางสำหรับการจัดการปัญหาที่ซับซ้อน
แนวทางนี้ช่วยให้การขอความช่วยเหลือได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดจะได้รับความสนใจตามที่ต้องการ นอกจากนี้ เทมเพลตของเรายังมีมุมมองแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ
นั่นทำให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยม
5. ลดค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
การประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นผลพลอยได้จากการบริหารจัดการเวิร์กโฟลว์อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อคุณเพิ่มผลผลิตด้วยการลดงานที่ต้องทำด้วยมือ คุณก็จะสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยังช่วยลดต้นทุนให้กับองค์กรโดยการลดอัตราการลาออกของพนักงาน และอย่างที่เรากล่าวไปก่อนหน้านี้ การให้บริการลูกค้าที่ตรงจุด และเรายังทราบดีว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณมีความซับซ้อน
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการนำมาใช้ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุดจึงมีความจำเป็นเพื่อจำกัดข้อผิดพลาดทางงบประมาณเช่นกัน!
ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณจาก ClickUp เทมเพลตการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณติดตามไทม์ไลน์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถดูสถานะของกิจกรรมต่างๆ ได้ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมงบประมาณของคุณได้
เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติด้วย ClickUp!
นอกเหนือจากการผสานรวม, แดชบอร์ด, การแจ้งเตือน, และ การแจ้งเตือน ที่ตอบสนองความต้องการของคุณแล้ว คุณต้องมองหาคุณสมบัติอื่น ๆ ในซอฟต์แวร์อัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ตัวอย่างเช่นไลบรารีของเทมเพลตกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เป็นสิ่งที่ต้องมีอย่างแน่นอน
แต่ก็มีความสำคัญเช่นกันที่ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานจะอนุญาตให้คุณสร้างเทมเพลตของคุณเองได้. โค้ดต่ำเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง.
คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับขั้นตอนการทำงานได้โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตัวเอง แต่การทำเช่นนั้นอาจเป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อมีเครื่องมืออย่าง ClickUp ที่มอบอินเทอร์เฟซแบบภาพและใช้งานง่ายสำหรับบุคลากรทางธุรกิจในการสร้างและดูแลระบบอัตโนมัติของขั้นตอนการทำงาน
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ยังมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันอีกด้วย ซึ่งช่วยให้ทีมธุรกิจสามารถร่วมกันสร้างและปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่องมือเช่นClickUpช่วยให้สามารถจับและรวบรวมข้อมูลผ่านแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้. พวกเขามาตรฐานและรวมกระบวนการขอ, การเข้าถึง, และการรักษาข้อมูลจากผู้ใช้หรือลูกค้าของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว.
แบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้มีประสิทธิภาพมากในการป้องกันการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อน. นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเปลี่ยนข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นงานที่มอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการติดตามผล.
อยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp หรือไม่? เริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงานฟรีเพื่อดูว่าคุณสามารถสร้างประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั่วทั้งทีมได้อย่างไร!