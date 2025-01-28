10 ซอฟต์แวร์เครื่องมืออัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดในปี 2025

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "Article", "about": [{"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Automation"}, {"@type": "Thing", "name": "Automation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q184199"}, {"@type": "Thing", "name": "Appian Corporation", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Appian_Corporation"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "Appian Corporation", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q56273983"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "Pegasystems", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Pegasystems"}, {"@type": "สิ่ง", "ชื่อ": "Pegasystems", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q7160600"}, {"@type": "Thing", "name": "Cloud computing", "sameAs": "https://en. wikipedia. org/wiki/Cloud_computing"}, {"@type": "Thing", "name": "การประมวลผลแบบคลาวด์", "sameAs": "http://www. wikidata. org/entity/Q483639"}, ต้องการเวลาเพิ่มขึ้นในแต่ละวันหรือไม่? นี่คือสูตรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณโดยไม่ทำให้เหนื่อยล้า: ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก ?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติกระบวนการทำงานได้กลายเป็นอาวุธลับสำหรับทีมองค์กรในการประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ การตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าช่วยให้ทีมสามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล การติดตามลูกค้าที่มีแนวโน้มจะซื้อ หรือการมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา กระบวนการทำงานเหล่านี้ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจที่ซ้ำซ้อนแต่จำเป็นมีความคล่องตัวมากขึ้น
เพื่อเริ่มต้นการอัตโนมัติของงานธุรกิจ คุณต้องมีซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม. ใช้เครื่องมือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด 10 อันดับเพื่อช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาที่มีค่า. ⏱️
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานจะสร้างการกระทำที่ต้องการโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การกระทำและตัวกระตุ้นเหล่านี้อาจเสร็จสิ้นบนแพลตฟอร์มเดียวกัน หรือระบบอัตโนมัติของคุณอาจเชื่อมต่อแอปที่ไม่เกี่ยวข้องกันผ่านโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
นี่คือตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติที่ผู้คนสามารถใช้เพื่อทำให้วันทำงานของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่น:
- ทุกครั้งที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (ทริกเกอร์) คุณจะได้รับอีเมล (แอคชั่น)
- ทุกครั้งที่คุณได้รับข้อความ Slack จากหัวหน้า (ทริกเกอร์) คุณจะได้รับการแจ้งเตือนข้อความ (แอคชั่น)
- ทุกครั้งที่คุณได้รับมอบหมายงาน Asana ใหม่ (ทริกเกอร์) วันครบกำหนดจะถูกคัดลอกไปยังปฏิทิน Gmail ของคุณ (การดำเนินการ)
- ทุกครั้งที่มีลูกค้าใหม่ทำการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน Shopify (ทริกเกอร์) พวกเขาจะถูกเพิ่มเป็นลูกค้าใน Salesforce (แอคชั่น)
วิธีเลือกแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อัตโนมัติการทำงานที่เหมาะสมกับทุกทีม. ขณะที่คุณประเมินโซลูชันต่าง ๆ สำหรับธุรกิจของคุณ ให้พิจารณาสิ่งต่อไปนี้:
- คุณเขียนโค้ดได้ไหม? ในขณะที่บางแพลตฟอร์มเป็นโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลย มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เพียงแค่ลากและวาง แต่บางแพลตฟอร์มอาจต้องการนักพัฒนาในการตั้งค่า หากคุณไม่มีทีมพัฒนาภายในองค์กร คุณจะต้องเลือกใช้โซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลย
- คุณใช้แอปอะไรบ้างแล้ว? ในอุดมคติแล้ว โซลูชันที่คุณเลือกควรสามารถเชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้วได้ มองหาโซลูชันที่มีการผสานการทำงานในตัวสำหรับอีเมล CRM การจัดการโครงการ และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่คุณใช้อยู่
- ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นอย่างไร? เครื่องมืออัตโนมัติกระบวนการทำงานเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกคนในทีมของคุณ ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีไปจนถึงนักการตลาดและผู้ช่วยผู้บริหาร อย่าลืมเลือกแพลตฟอร์มที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคนในทีมของคุณ
- งบประมาณของคุณคือเท่าไร? แพลตฟอร์มมีความหลากหลายตามจำนวนแอปพลิเคชัน, คุณสมบัติ, หรือจำนวนผู้ใช้. กำหนดงบประมาณ, จากนั้นคำนวณจำนวนสมาชิกทีมที่ต้องการการเข้าถึง และแอปพลิเคชันที่สมาชิกทีมเหล่านั้นใช้เป็นประจำทุกวัน
10 ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุด
กำลังมองหา ระบบการทำงานที่เข้าใจง่ายซึ่งสามารถทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติได้หรือไม่? โซลูชัน 10 รายการนี้จะช่วยสร้างระบบการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจของคุณ
1.คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและลดงานที่ไม่จำเป็นออกจากวันของคุณ ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเท่าใด ClickUp ก็ทรงพลังพอที่จะรวมงานจากแอปต่างๆ มาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้ และทำให้กระบวนการทางธุรกิจเป็นอัตโนมัติ โซลูชันการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ยืดหยุ่นหลายร้อยรายการ รวมถึงClickUp AutomationsและClickUp AIเพื่อปรับกระบวนการทำงานให้ราบรื่น วางแผน ดำเนินการ และติดตามงานทุกประเภท
ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถเลือกจากหนึ่งใน 100+ กระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ ClickUp จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า หรือปรับแต่งกระบวนการของตนเองจากกว่า 50 การดำเนินการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณต้องการมอบหมายงานหรือความคิดเห็นโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ หรือกระตุ้นการแจ้งเตือน ClickUp Automations สามารถทำให้เกิดขึ้นได้
และสำหรับทุกสิ่งอื่นๆ? ClickUp AI พร้อมดูแลคุณแล้ว คล้ายกับนักเขียนคำโฆษณาเสมือนจริงของคุณเอง ClickUp AI สามารถสร้างข้อความ สรุป การอัปเดตงาน การแปล และอื่นๆ อีกมากมายได้เพียงกดปุ่มเดียว
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ แอปพลิเคชันภายนอกมากกว่า 1,000รายการเช่น Twilio, Slack, Airtable และ Dropbox เพื่อให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 100+ เพื่อที่คุณไม่ต้องสร้างระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์จากศูนย์
- เลือกจากการเชื่อมต่อหลายร้อยรายการกับแอปภายนอกเพื่อทำให้วันทำงานของคุณราบรื่น
- ดำเนินการเวิร์กโฟลว์สำหรับทุกแผนกผ่านโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- เลือกจาก 50+ การดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- ป้องกันข้อผิดพลาดในกระบวนการทำงานโดยกำหนดพารามิเตอร์เฉพาะตามเงื่อนไขที่แน่นอน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ปริมาณการปรับแต่งที่มากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้ได้ในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Zapier
Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อแอปมากกว่า 6,500 แอปผ่านโซลูชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ (เรียกว่า zaps) ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
คุณไม่จำเป็นต้องจำกัดการใช้งานเครื่องมือที่มีการผสานรวมในตัวอีกต่อไป เพียงใช้ Zapier API เพื่อตั้งค่าทริกเกอร์และสร้างการกระทำตามเกณฑ์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- เลือกจากแอปมากกว่า 6,500+ บนแพลตฟอร์ม
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองผ่านกฎ if/then
- สร้าง zaps หลายขั้นตอนเพื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
- ใช้ตัวกรองเพื่อเรียกใช้ zaps เฉพาะเมื่อมีเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
- สร้างตารางเวลาที่กำหนดเองเพื่อให้ zaps ทำงานเฉพาะในเวลาที่เหมาะสม
ข้อจำกัดของ Zapier
- แม้ว่าจะให้บริการฟรี แต่คุณอาจต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินเพื่อสร้าง zaps กับแอปเฉพาะ
- การสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการหลายขั้นตอนอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Zapier
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $19.99/เดือน
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือน
- ทีม: $69/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. อินทิเกรฟาย
Integrify เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบโค้ดต่ำเพื่อมอบหมายงาน ร่วมมือในกระบวนการ สร้างกระบวนการอนุมัติ หรือแม้แต่แนบเอกสารสำหรับการทำงานอัตโนมัติต่างๆ
นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างรายงานแบบกำหนดเอง สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ หรือใช้ Integrify API เพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrify
- ทดสอบการทำงานของกระบวนการอัตโนมัติของงานก่อนการใช้งานจริง
- ใช้เครื่องมือ Foresight เพื่อคาดการณ์การพึ่งพาการอัตโนมัติ
- คัดลอกและส่งออกกระบวนการเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติใหม่
- อนุญาตให้ผู้ใช้แนบและแสดงความคิดเห็นในเอกสาร
ข้อจำกัดของ Integrify
- การปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CSS
- การใช้การผสานระบบจะต้องใช้ผู้พัฒนา
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- ทดลองใช้ฟรี: ติดต่อเพื่อทดลองใช้
- ระบบอัตโนมัติของ Integrify: $875/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 4/5 (31 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23 รีวิว)
4. ฟลอคซู
Flokzu เป็นเครื่องมือปรับปรุงกระบวนการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้งานง่ายนี้ทำให้การสร้างแบบฟอร์มหรือขั้นตอนการทำงานของคุณเองเป็นเรื่องง่าย และแพลตฟอร์มนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปนับร้อย เช่น Gmail, Dropbox, Trello และ Asana เพื่อประหยัดเวลาในการทำงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Flokzu
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางบนคลาวด์เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
- รับสถิติที่เข้าใจง่ายเพื่อทำความเข้าใจว่างานใดมีคุณค่ามากที่สุดสำหรับทีมของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากประเภทฟิลด์ที่หลากหลายเพื่อออกแบบกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
- อนุญาตให้ผู้ใช้แนบเอกสารหรือเพิ่มความคิดเห็นไปยังงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อจำกัดของ Flokzu
- ไม่มีการผสานรวมมากเท่ากับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- แพลตฟอร์มอื่น ๆ ให้เงื่อนไขที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
ราคาของ Flokzu
- มาตรฐาน: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Flokzu
- G2: 4. 9/5 (29 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (71 รีวิว)
5. วันจันทร์
วัน จันทร์คือแพลตฟอร์มการจัดการกระบวนการทางธุรกิจออกแบบเวิร์กโฟลว์ของคุณเองหรือเริ่มต้นจากเทมเพลต จากนั้นตั้งค่าการแจ้งเตือนทีมและสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการความคืบหน้า
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 200 รายการ และจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่เดียวแบบศูนย์กลาง—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- แก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์โดยการแนบเอกสารเข้ากับกระบวนการ
- มอบหมายงาน, เขียนความคิดเห็น, หรือแบ่งปันเอกสารส่งมอบกับสมาชิกทีมภายในหรือลูกค้า
- ผสานแพลตฟอร์มกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบมากกว่า 200 รายการ
- กำจัดกระบวนการทำงานด้วยตนเองด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- การตั้งค่าแดชบอร์ดเริ่มต้นและกระบวนการเริ่มต้นใช้งานอาจใช้เวลามาก
- คุณสมบัติการรายงานบางอย่างค่อนข้างเข้มงวดและขาดการปรับแต่ง
ราคาวันจันทร์
- ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองคน)
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ดูการเปรียบเทียบฉบับเต็มระหว่างMonday กับ Airtable ได้ในวันจันทร์
6. Kissflow
Kissflowช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในการตั้งค่า และใช้ระบบสามขั้นตอนที่เรียบง่ายในการสร้างกระบวนการทำงาน
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมอบหมายงาน แก้ไขปัญหาคอขวดก่อนที่มันจะเกิดขึ้น และวัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานด้วยตัวชี้วัดที่มีอยู่ในตัว
คุณสมบัติเด่นของ Kissflow
- สร้างแบบฟอร์มและขั้นตอนการทำงานด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- สร้างงานมอบหมายแบบไดนามิกเพื่อมอบหมายงานให้กับบุคคลคนเดียว หลายคน หรือทั้งแผนก หรือสร้างการหมุนเวียนงานแบบสุ่มเพื่อมอบหมายงานแบบสุ่ม
- กำหนดเส้นตายที่แน่นอนสำหรับแต่ละงาน
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของมนุษย์ในกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น
ข้อจำกัดของ Kissflow
- รูปแบบการกำหนดราคาอาจไม่เหมาะสำหรับการขยายขนาดหรือธุรกิจขนาดเล็ก
- ความสามารถที่หลากหลายของซอฟต์แวร์นี้ต้องการการเรียนรู้ที่ค่อนข้างมาก
ราคาของ Kissflow
- พื้นฐาน: 1,500 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Kissflow
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (39 รีวิว)
7. Zoho Creator
ZohoCreator เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ใช้โค้ดน้อย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปของคุณเองได้ ด้วยแพลตฟอร์มแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อแก้ไขความต้องการทางธุรกิจเกือบทุกประเภท
ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้, กำหนดเวลาการกระทำ, จัดเส้นทางกระบวนการอนุมัติ, และแม้กระทั่งประมวลผลคำสั่งซื้อตามการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ที่สำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Creator
- ผสานรวมกับระบบชำระเงินหลายช่องทางเพื่อกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานกับลูกค้าออนไลน์ใหม่
- ตั้งค่าความล่าช้าระหว่างการกระตุ้นและการดำเนินการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานตามตารางเวลาของคุณ
- รับการแจ้งเตือนทาง SMS, อีเมล หรือมือถือตามการกระทำต่าง ๆ
- สร้างและปรับใช้แบบแปลนเพื่อให้งานแม้กระทั่งงานที่ต้องทำด้วยมือเป็นไปตามกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Zoho Creator
- จำเป็นต้องมีความรู้การเขียนโค้ดในระดับหนึ่ง
- หากคุณไม่ต้องการสร้างแอปของคุณเอง โซลูชันการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานนี้อาจซับซ้อนเกินไป
ราคาของ Zoho Creator
- มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Flex: ราคาตามความต้องการ
Zoho Creator คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
8. การจัดการงาน Jira (Atlassian)
JiraWork Management เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับทีมบริหารโครงการในการประสานงาน ร่วมมือ และทำงานให้สำเร็จมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง มุมมองที่หลากหลาย (เช่น รายการ ปฏิทิน กระดาน และไทม์ไลน์) ช่วยให้เพื่อนร่วมงานสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทั้งในภาพรวมหรือในรายละเอียดปลีกย่อย
นอกจากนี้ คุณสมบัติการอัตโนมัติช่วยให้ทีมสามารถทำให้กระบวนการทำงานบางอย่างง่ายขึ้น และสร้างรายงานที่สวยงามเพื่อทำการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ทำการแก้ไขแบบครอบคลุมต่อการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการผ่านการเปลี่ยนแปลงแบบกลุ่ม
- เข้าถึงไลบรารีแม่แบบของกระบวนการทำงานสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การตลาด การขาย และทีมอื่นๆ เพื่อดำเนินการงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- ได้รับการอนุมัติในกระบวนการอนุมัติได้เร็วขึ้นโดยส่งข้อความอัตโนมัติไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อสร้างงานประจำเดือนใหม่โดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ Jira
- มีการปรับแต่งไม่เพียงพอสำหรับรายงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบางรายการ
- การตั้งค่าเริ่มต้นของซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์อาจดูซับซ้อนและเข้าใจยาก
ราคาของ Jira
- ฟรี (สูงสุด 10 คน)
- มาตรฐาน: $5/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 3,500 ผู้ใช้)
- พรีเมียม: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 3,500 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
9. OnTask
OnTask เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างเอกสารร่าง รับลายเซ็นในสัญญาทางกฎหมาย ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า และรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูล ทีมของคุณจะประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OnTask
- กรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติจากหลายแหล่งเพื่อสร้างเอกสารได้เร็วขึ้น
- ข้อมูลเส้นทางจากแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อการตรวจสอบและอนุมัติ
- ติดตามลายเซ็นที่ปลอดภัย มีผลผูกพันทางกฎหมาย และเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA สำหรับเอกสารทุกประเภทโดยอัตโนมัติ
- ใช้ประโยชน์จากห้องสมุดเทมเพลตเพื่อสร้างกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกแง่มุมของการดำเนินธุรกิจ
ข้อจำกัดของ OnTask
- กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นต้องการความรู้อย่างมาก ซึ่งอาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การแก้ไขข้อความ SMS และอีเมลเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ OnTask
- ส่วนตัว: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ (1 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (2 ผู้ใช้)
- ธุรกิจมืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (3 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว OnTask
- G2: 4. 6/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (63 รีวิว)
10. Pipefy
เครื่องมือเวิร์กโฟลว์ของPipefy ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแผนกจัดซื้อจัดจ้าง ทรัพยากรบุคคล และไอที แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถจ้างงาน ฝึกอบรม และเลิกจ้างพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่การตัดสินใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างสามารถขอใบเสนอราคา ตรวจสอบซัพพลายเออร์ และส่งผู้ขายรายใหม่ให้ผู้บริหารอนุมัติได้
ใช้ประโยชน์จากเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่ติดตั้งไว้แล้วโดยไม่ต้องเขียนโค้ด หรือออกแบบของคุณเองตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติเด่นของ Pipefy
- ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าแบบครบวงจรสำหรับกรณีการใช้งานด้านทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง และไอที
- ออกแบบขั้นตอนการทำงานของคุณเองโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ติดตามงานที่กำลังดำเนินการผ่านรายงานที่กำหนดเองและแดชบอร์ด
- ควบคุมว่าใครจะเห็นอะไร (และเมื่อไหร่) ผ่านบทบาทที่กำหนดเองและระดับสิทธิ์
ข้อจำกัดของ Pipefy
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปน้อยกว่านอกเหนือจากแผนกทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการจัดซื้อจัดจ้าง
- บางครั้งอีเมลอัตโนมัติอาจถูกส่งไปยังโฟลเดอร์สแปมแทนที่จะอยู่ในกล่องจดหมายของลูกค้า
ราคาของ Pipefy
- เริ่มต้น: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Pipefy
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
เลือกซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
การทำให้กระบวนการทำงานและงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นระบบอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อประเมินเครื่องมือสำหรับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ให้มองหาโซลูชันที่มีตัวสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเขียนโค้ดน้อย สามารถผสานการทำงานกับแอปการจัดการงานหรือการจัดการโครงการของคุณได้ และเหมาะกับงบประมาณของคุณ
ClickUp Automations มาพร้อมกับเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปกว่า 100 แบบ, การดำเนินการกว่า 50 รายการให้เลือกใช้ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบในตัว เพื่อดูว่า ClickUp สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาในแต่ละสัปดาห์ได้อย่างไรสมัครวันนี้เลย?