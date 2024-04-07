วันจันทร์ vs. Airtable: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

จากการจัดการสมาชิกในทีมและการมอบหมายงาน ไปจนถึงการติดตามกำหนดเวลา ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องจับตาดูทุกสิ่งทุกอย่าง 👀
แต่เนื่องจากคุณไม่สามารถอยู่ทุกที่ได้ในเวลาเดียวกัน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจึงเป็นสิ่งจำเป็น
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามเวลาการจัดการงาน และการแจ้งเตือนวันครบกำหนดอย่างจริงจัง คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ Monday.com และ Airtable ทั้งสองเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการ แต่มีฟังก์ชันการทำงาน การเชื่อมต่อ และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
ในคู่มือนี้ เราจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ Airtable กับ Monday.com เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ เรายังมีตัวเลือกที่น่าประหลาดใจซึ่ง (ไม่ได้อวดนะ) สามารถเอาชนะทั้งสองแพลตฟอร์มการจัดการโครงการได้อย่างเหนือชั้น 🌊
วันจันทร์คืออะไร?
วันจันทร์คือแพลตฟอร์มการจัดการงานที่รวมโครงการ, งาน, และกระบวนการของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียว
จัดการทรัพยากร, ดูโครงการของลูกค้าในระดับสูง, และจัดการคำขอและการอนุมัติในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว. Monday มีการเชื่อมต่อกับ Google Drive, Slack, Zoom, Zapier, และ Microsoft Teams เพื่อนำเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วมาไว้ในเวิร์กโฟลว์เดียว. ⚒️
ควรสังเกตว่า Monday มีผลิตภัณฑ์หลักอยู่สามแขนง ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PM) คุณเพียงแค่ต้องกังวลเกี่ยวกับฟีเจอร์การจัดการงานเท่านั้น แต่หากคุณต้องการโซลูชันที่บูรณาการมากขึ้น การทราบว่า Monday ยังมีฟีเจอร์CRM สำหรับการขายและฟีเจอร์การจัดการโครงการสำหรับนักพัฒนาด้วย จะเป็นประโยชน์
วันจันทร์มีรายการพิเศษ
Monday ประกาศตัวเองว่าเป็นเครื่องมือสำหรับนักสร้างสรรค์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ คุณสามารถปรับแต่งแอปได้ตามที่คุณต้องการ แต่คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Monday คือ
1. การจัดการเป้าหมายและวัตถุประสงค์
คุณรู้ดีว่าเป้าหมายของโครงการของคุณไม่ใช่เป้าหมายเดียวที่ทีมของคุณต้องบรรลุ—พวกเขาต้องบรรลุเป้าหมายของบริษัทด้วยเช่นกัน 🎯
เสียบเจ้าตัวเก่งเหล่านี้เข้ากับวันจันทร์ แล้วแพลตฟอร์มจะช่วยให้คุณสร้างแผนที่มีโครงสร้างเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ของวันจันทร์จะติดตามและวัดประสิทธิภาพโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณดำเนินการ
ด้วยการจัดการพอร์ตโฟลิโอ คุณจะได้รับมุมมองระดับสูงของประสิทธิภาพการทำงานของคุณในทุกโครงการและทุกแผนก ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ฟีเจอร์การวางแผนทรัพยากรของ Monday ยังช่วยให้คุณสร้างตารางเวลา จัดสรรทรัพยากร และจัดการปริมาณงานของทีมได้อย่างง่ายดาย
2. การจัดการกระบวนการ
Monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเป็นหลัก ดังนั้นคุณสมบัติการจัดการกระบวนการของมันจึงไม่ใช่เรื่องที่ควรละเลย.แผงควบคุมโครงการแบบเรียลไทม์ของ Monday ช่วยจัดโครงสร้างงานของคุณในมุมมองต่าง ๆ พร้อมสีสันสวยงามมากมาย ทำให้คุณทราบเสมอว่ามีอะไรอยู่ในจานของคุณสำหรับวันนั้น.
แต่ถ้าคุณต้องการมุมมองที่ปรับแต่งได้มากขึ้น Monday ก็พร้อมช่วยคุณ ดูไทม์ไลน์ของโครงการในมุมมองที่หลากหลายกว่า 10 แบบ รวมถึง:
- มุมมองปฏิทิน
- มุมมองไทม์ไลน์
- กระดานคัมบัง
- แผนภูมิแกนต์
ต้องการดูว่าทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่หรือไม่? Monday แสดงบันทึกกิจกรรมของแต่ละคนเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าใครกำลังจัดการอะไรอยู่—เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
หากคุณผ่านกระบวนการ QA/QC แล้ว Monday ก็มีฟีเจอร์สำหรับเรื่องนี้เช่นกัน สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อเร่งการจัดการและรวบรวมข้อมูล และทำให้การอนุมัติโครงการเป็นไปโดยอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แทนที่จะรอคำขอหรือการอนุมัติ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจะดึงคุณผ่านขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. การจัดการงาน
สร้างบอร์ดสำหรับโครงการและเจ้าของงานของคุณ กำหนดเส้นตายและระดับความสำคัญของงานแต่ละรายการในฐานะเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการ Monday ยังช่วยให้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน เพิ่มไฟล์แนบ และติดแท็กสมาชิกโครงการคนอื่นๆ ได้อีกด้วย
วันจันทร์มาพร้อมกับระบบอัตโนมัติสำหรับงานบางประเภท แม้ว่าจะไม่มีตัวเลือกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก แต่แพลตฟอร์มนี้ก็มีระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเงื่อนไขสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานะ งานที่ทำซ้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และการเคลื่อนย้ายรายการ
คุณยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะได้เช่นกัน แต่เช่นเคย กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งก่อนนำไปใช้งานจริง 🤸
ราคาวันจันทร์
- แผนฟรี
- แผนพื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง, เรียกเก็บเงินรายปี
- แผนมาตรฐาน: $10/เดือน ต่อที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- แผนโปร: $19/เดือนต่อที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Airtable คืออะไร?
Airtableเป็นโซลูชันการจัดการและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เป็นหลักหากคุณต้องการแพลตฟอร์มไฮเทคที่มีเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Airtable คือสิ่งที่คุณต้องการ
Airtable ให้ความสำคัญอย่างมากกับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ซึ่งคุณสามารถสร้างขึ้นเองโดยการสร้างฐานข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูล และแสดงผลทุกอย่างในรูปแบบมุมมองที่กำหนดเอง ข่าวดีก็คือสิ่งนี้ทำให้แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างไร้ขีดจำกัด
ข้อเสียคือมือใหม่สามารถหลงทางได้ง่าย ดังนั้นผู้ที่เข้ามาเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณจึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล แต่ Airtable ก็โฆษณาตัวเองว่าเป็นเครื่องมืออัจฉริยะสำหรับทีมพัฒนา
ด้วยการตั้งค่าที่เหมาะสม คุณสามารถใช้คุณสมบัติหลักของมันสำหรับโครงการที่ซับซ้อนในด้านการตลาด, การขาย, ทรัพยากรมนุษย์, หรือการดำเนินงานได้
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับ Slack, Gmail, Google Sheets, Salesforce, Jira, Basecamp และ Zendesk ได้อีกด้วย ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งทีมที่มีพื้นฐานทางเทคนิคและไม่มีพื้นฐานทางเทคนิค ✨
คุณสมบัติของ Airtable
Airtable โดดเด่นจริง ๆ เมื่อคุณใช้มันเพื่อสร้างแอปธุรกิจแบบกำหนดเอง แต่ยังมีลูกเล่นอื่น ๆ ที่ซ่อนอยู่อีก
1. กระบวนการทำงานของปัญญาประดิษฐ์
คุณทราบหรือไม่ว่า Airtable กำลังผสานรวมAI สร้างสรรค์เข้ากับแพลตฟอร์มของตน? คุณสมบัตินี้มีให้ใช้ในเวอร์ชันเบต้าสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันเท่านั้น แต่คาดว่าจะพร้อมให้บริการแก่ผู้สมัครสมาชิกทุกท่านในเร็ว ๆ นี้
คุณไม่จำเป็นต้องรู้วิธีการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง—ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีความซับซ้อนทางเทคนิคมาก—เพื่อสร้าง AI Board ที่ปรับแต่งเองใน Airtable แพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดนี้จะช่วยให้คุณลากและวางเพื่อไปสู่ชัยชนะด้าน AI ได้อย่างง่ายดาย 🏆
ข้อเสียคืออะไร? มันพึ่งพาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอยู่บ้างเพื่อใช้ประโยชน์จาก Airtable AI
มันง่ายที่จะทำคุณสมบัตินี้ผิดพลาดหากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ดังนั้นให้ลองใช้กับโปรเจ็กต์เล็ก ๆ ก่อนและดูว่ามันเป็นอย่างไร
2. ตลาดส่วนขยาย
ตลาดส่วนขยายของ Airtable มีเทมเพลต, สคริปต์ และแอปมากกว่า 1,000 รายการให้คุณเลือกใช้งาน
อีกครั้ง บางสิ่งใน Marketplace อาจมีเทคนิคเล็กน้อย ดังนั้นโปรดระมัดระวังในการใช้งานที่นี่ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจัดการโครงการมีสคริปต์มากมายสำหรับการเชื่อมโยงบันทึก การจัดตารางกะ การสร้างแผนภูมิ และอื่นๆ อีกมากมาย 📈
แม้ว่าคุณไม่ต้องการใช้สคริปต์ที่กำหนดเอง Airtable ก็มีส่วนขยายที่พร้อมใช้งานสำหรับ:
- การสร้างแผนผังองค์กร
- การแสดงภาพตารางทั้งหมดของคุณ, ฟิลด์, และความสัมพันธ์
- การสร้างแผนภูมิแท่ง, เส้น, พาย, หรือกระจาย
- การออกแบบตารางหมุน
นอกจากนี้ยังมีส่วนขยายสำหรับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Pexels, Miro และ Typeform หากคุณต้องการผสานรวมเข้ากับบัญชี Airtable ของคุณ
3. คลังสินทรัพย์
คุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) หรือไม่? ห้องสมุดสินทรัพย์ของ Airtable ช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดสินทรัพย์ต่างๆ เช่นสเปรดชีต, เนื้อหา, โค้ด, และเอกสาร จากที่นั่น คุณสามารถจัดทำรายการสินทรัพย์เหล่านี้ภายใน Airtable และเชื่อมโยงกับโครงการ, แผนภูมิ, และโครงการต่างๆ ได้
ฟีเจอร์นี้เป็นฐานความรู้แบบDIY ที่รวบรวมเอกสารและขั้นตอนทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว หากคุณต้องสลับใช้งานระหว่างแพลตฟอร์มจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลแยกต่างหากกับเครื่องมือบริหารโครงการอยู่บ่อยครั้ง ห้องสมุดสินทรัพย์ของ Airtable จะรวมทั้งสองฟีเจอร์นี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ราคาของ Airtable
- แผนฟรี
- แผนทีม: $20/เดือนต่อที่นั่ง, เรียกเก็บเงินรายปี
- แผนธุรกิจ: $45/เดือนต่อที่นั่ง, คิดค่าบริการรายปี
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Airtable vs. Monday.com: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในการแข่งขันระหว่าง Airtable กับ Monday.com แพลตฟอร์มใดจะครองความเป็นเลิศ?
ไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนเพราะเครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน เราจะแยกแยะความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดของพวกมันเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณควรลงทะเบียนใช้เครื่องมือใด
งานกับตาราง
วันจันทร์เหมาะสมสำหรับเกือบทุกประเภทของบริษัทหรือแผนก คุณสมบัติของมันมีความทั่วไปเพียงพอที่คุณสามารถใช้ได้สำหรับ HR, การตลาด, การขาย, และอื่น ๆ ได้ ในทางกลับกัน, Airtable นั้นเหมาะกับนักพัฒนามากกว่า
คุณสามารถใช้มันได้หรือไม่หากคุณไม่ใช่ผู้พัฒนา? ได้แน่นอน. แต่คุณสมบัติบางอย่างของ Airtable นั้นมีความเทคนิคมากพอที่คุณอาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้หากคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่. 🤷
Airtable แสดงเวิร์กโฟลว์ของคุณในรูปแบบตารางที่เน้นข้อมูลเป็นหลัก คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามโครงการได้ แต่ระหว่างสองแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ Airtable จะเน้นไปที่ด้านข้อมูลมากกว่า ในขณะที่ Monday จะเน้นไปที่เวิร์กโฟลว์มากกว่าและมีเครื่องมือการจัดการโครงการสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมมากกว่า
ผู้ชนะ: ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณจริงๆ
ประสบการณ์บนมือถือ
ทั้ง Monday และ Airtable มาพร้อมกับแอปมือถือที่ตอบสนองและใช้งานง่ายสำหรับ Android และ iOS
อย่างไรก็ตาม Airtable อาจดูไม่ลื่นไหลบนมือถือมากนัก เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมาก (มันคือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ คุณจำได้ไหม?) นอกจากนี้ Airtable ยังไม่มีคุณสมบัติหลายอย่างในเวอร์ชันมือถือ ดังนั้นคุณอาจต้องรอจนกว่าจะใช้งานบนเดสก์ท็อปเพื่อใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ในความเห็นของเรา แอปของวันจันทร์มีความเป็นธรรมชาติและใช้งานได้ดีกว่าสำหรับทีมที่ต้องทำงานนอกสถานที่
ผู้ชนะ: วันจันทร์
ความสะดวกในการใช้งาน
หากคุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถเข้าสู่ระบบและใช้งานได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มากนัก ให้เลือกใช้ Monday การตั้งค่าการทำงานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ของมันคล้ายกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอื่น ๆ เช่นAsana หรือ Trello—หากคุณเคยใช้สิ่งเหล่านั้นมาก่อน
Airtable มีฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้นซึ่งอาจทำให้ใช้งานยากขึ้น แต่ฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านี้ก็ยอดเยี่ยมหากทีมของคุณต้องการฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ 🔔
ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป แต่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงเวลาในการฝึกอบรมหากคุณตัดสินใจใช้ Airtable
ผู้ชนะ: วันจันทร์
การกำหนดราคา
ในการเปรียบเทียบระหว่าง Monday.com กับ Airtable เราจำเป็นต้องพิจารณาความแตกต่างในเรื่องของราคาอย่างแน่นอน Monday Premium มีค่าใช้จ่ายเพียง $8 ต่อผู้ใช้ต่อปี โดยเรียกเก็บเงินเป็นรายปี ส่วน Airtable มีค่าใช้จ่าย $20 ต่อผู้ใช้ต่อปี โดยเรียกเก็บเงินเป็นรายปีเช่นกัน 💰
Airtable มีราคาสูงกว่า Monday มากกว่าสองเท่า และความแตกต่างของราคานี้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหากคุณต้องการซื้อที่นั่งจำนวนมาก การเลือกแผนพรีเมียมจะทำให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์ Airtable AI ได้ แต่ถึงอย่างนั้น ราคาก็ยังถือว่าสูงอยู่ดี
หากคุณคำนึงถึงราคา วันจันทร์เป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่า
ผู้ชนะ: วันจันทร์
ปัญญาประดิษฐ์เทียบกับระบบอัตโนมัติ
ข่าวดีก็คือทั้ง Monday และ Airtable มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ช่วยลดภาระงานของคุณ ทั้งสองระบบใช้ระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข (trigger-based automation) แต่ Monday จะใช้ระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไข (trigger-based automation) ในขณะที่ Airtable จะใช้ระบบ AI สร้างสรรค์ (generative AI)
ไม่มีอะไรผิดกับการทำงานอัตโนมัติ แต่ยังคงต้องการการป้อนข้อมูลด้วยมือจากทีมของคุณเป็นจำนวนมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ระบบอัตโนมัติไม่ได้ "เรียนรู้" ตามกาลเวลาเหมือน AI—มันจะยังคงทำสิ่งเดิมซ้ำๆ จนกว่าคุณจะบอกให้ทำอย่างอื่น 💡
Airtable AI ยังอยู่ในช่วงเบต้าเท่านั้นในขณะนี้ แต่ใช้ AI จริงในการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นให้คุณ หากคุณต้องการสร้างเครื่องมือ AI แบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเรียนรู้รายละเอียดเชิงลึกของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง Airtable คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ผู้ชนะ: Airtable
การจัดการเนื้อหา
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง Airtable กับ Monday.com คือระบบการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลของ Airtable แน่นอนว่าคุณสามารถจัดเก็บเอกสารและไฟล์ต่างๆ บน Monday ได้เช่นกัน แต่ระบบไม่ได้ทำหน้าที่เป็นระบบจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล (DAM) อย่างเต็มรูปแบบ
คุณสมบัติคลังสินทรัพย์ของ Airtable ทำให้การค้นหา จัดระเบียบ และจัดการสินทรัพย์ทั้งหมดของคุณเป็นเรื่องง่าย กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานนี้ทำให้ Airtable เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมาก
ผู้ชนะ: Airtable
วันจันทร์ vs Airtable บน Reddit
ตามที่คุณเห็น วันจันทร์ดีกว่าสำหรับบางสิ่ง ในขณะที่ Airtable ชนะในหมวดหมู่อื่น ๆ เพื่อชี้แจงว่าแพลตฟอร์มใดครองความเป็นเลิศ เราจึงไปที่ Reddit เพื่อดูว่าคนทั่วไปคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Airtable เทียบกับ Monday
ในกลุ่ม r/ProjectManagers ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
"Airtable เป็นฐานข้อมูลมากกว่าที่จะใช้สำหรับจัดการโครงการ ฉันเห็นว่า Airtable อาจมีข้อจำกัดและใช้งานยุ่งยากสำหรับงานที่เรียบง่าย"
ในกระทู้ r/Airtable ผู้ใช้อีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า:
"Monday.com เหมาะสำหรับคนที่ต้องการการปรับแต่งน้อยมากและชอบฟีเจอร์มาตรฐานที่พร้อมใช้งานได้ทันที หากคุณต้องการปรับแต่งในระดับที่สูงขึ้นหรือต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม Airtable คือทางเลือกที่เหมาะสม"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Monday และ Airtable
แน่นอน, Monday และ Airtable มีจุดแข็งของตัวเอง, แต่คุณเคยลองจัดการปริมาณงานของคุณในClickUp บ้างไหม?
ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดในฐานะแอปจัดการโครงการ แต่จริง ๆ แล้วนั่นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของความสามารถทั้งหมด เราผสานรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการในการทำงาน (ใช่แล้ว ทุกอย่าง) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้คุณใช้เวลาน้อยลงในการสลับแท็บ และใช้เวลาไปกับงานจริงของคุณมากขึ้น 🙌
ไม่ได้จะอวด แต่การจัดการโครงการคือสิ่งที่ ClickUp เชี่ยวชาญที่สุด ฟีเจอร์การจัดการโครงการของเราจะดูแลงานหนักทั้งหมด เพื่อให้คุณมีเวลาในการบริหารทีม ขับเคลื่อนโครงการ จัดการงบประมาณ และทำสิ่งอื่น ๆ ได้มากขึ้น
งาน
มาทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นกันเถอะ!ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดระเบียบ และร่วมมือกันในโครงการทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
งานใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้ 100% เพิ่มการทำงานอัตโนมัติ ข้อมูลที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมายด้วย ClickApps ที่พร้อมใช้งานกว่า 35 รายการ
ตารางมุมมอง
ต้องการสร้างภาพโครงการของคุณหรือไม่? เราพร้อมช่วยคุณแล้ว ClickUp มอบมุมมองการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบให้คุณ เพื่อให้คุณสามารถเห็นทุกส่วนที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่รู้สึกวุ่นวาย 🧘
สลับไปที่มุมมองงานเพื่อดูงานของคุณในรูปแบบตารางเหมือนสเปรดชีตจัดการสินค้าคงคลัง ข้อมูลลูกค้า งบประมาณ และอื่นๆ อีกมากมายในแพลตฟอร์มที่เรียบง่ายนี้ (Excel, อะไรนะ?) สร้างฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและเชื่อมต่อกับงาน เอกสาร ความสัมพันธ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
คลิกอัพ เอไอ
นี่คือความลับเล็กๆ:ClickUp AIเป็นเครื่องมือ AI ที่เฉพาะเจาะจงกับบทบาทงานเพียงหนึ่งเดียวในตลาด เพียงแค่บอกแชทบอทที่เป็นมิตรว่าคุณเป็น PM แล้วหุ่นยนต์จะจัดการทุกอย่างต่อจากนี้ 🤖
ใช้ ClickUp AI เพื่อ:
- สรุปบันทึกการประชุม
- สร้างรายการดำเนินการจากเอกสารหรืองาน
- แก้ไขรายงานโครงการ
- จัดรูปแบบเนื้อหา
ที่ดีที่สุดคือไม่ต้องเขียนโค้ดหรือสร้างแบบจำลองใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่ใส่ข้อมูลไม่กี่อย่าง คุณก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ต้องการอย่างรวดเร็วทันใจ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ พลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
ClickUp: รวมซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดเข้ากับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
การเลือกใช้ Airtable หรือ Monday.com ไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่เลือกแพลตฟอร์มที่ถูกที่สุด เนื่องจากทั้งสองมีคุณสมบัติและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด
อย่างไรก็ตาม เราทราบดีว่าวันจันทร์และ Airtable ไม่ได้สมบูรณ์แบบ หากคุณต้องการแพลตฟอร์มที่ทำได้ทุกอย่างและมากกว่านั้น เลือก ClickUp แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้และเครื่องมือ AI ที่อิงตามบทบาทของเราทำให้การจัดการโครงการเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก 🥧
นำทุกงานของคุณมารวมไว้ในที่เดียวสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้—ฟรีตลอดไป