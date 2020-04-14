บล็อก ClickUp

รีวิวการจัดการโครงการด้วย Airtable ปี 2025 (คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

Erica Chappell
Erica ChappellManaging Editor
14 เมษายน 2563

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Airtable คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและสเปรดชีตที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเพิ่ม "ระเบียน" หรือเซลล์ข้อมูลลงในตารางข้อมูลที่ครอบคลุมได้ } } { "@type": "Question", "name": "คุณสมบัติหลักของ Airtable คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable มีเทมเพลตสำเร็จรูป, มุมมองที่ปรับแต่งได้, พื้นที่จัดเก็บเอกสาร, การจัดการและติดตามงาน" } }] }

Airtable เป็น เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?

เมื่อครั้งแรกที่มันปรากฏตัวในปี 2012, Airtable คือเด็กใหม่ที่เท่ในวงการการจัดการโครงการ.

แต่ว่ามันยังได้รับการตบมือหรือไฮไฟว์มากเหมือนเมื่อสิบปีก่อนอยู่ไหม?

และที่สำคัญกว่านั้น สเปรดชีต สามารถเป็น การจัดการโครงการ ได้จริงหรือ?

บทวิจารณ์ Airtable นี้จะช่วยให้คุณตอบคำถามเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่ามันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณหรือไม่

เราจะครอบคลุมถึงคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงแผนการกำหนดราคาของ Airtable เพื่อให้คุณได้รับการรีวิวที่ครอบคลุมของแอปนี้

มาเริ่มกันเลย

Airtable คืออะไร?

รีวิวหน้าแรก Airtable

Airtable เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและสเปรดชีตที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม "ระเบียน" หรือเซลล์ข้อมูลลงในตารางข้อมูลที่ครอบคลุมได้ มุมมองแบบตารางนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานเริ่มต้นของ Airtable ของคุณ

โดยพื้นฐานแล้ว Airtable นำคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสเปรดชีต Excel หรือ Google Sheetsมาแสดงในรูปแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย!

สเปรดชีต Airtable สามารถช่วยผู้ใช้:

ใครสามารถใช้ได้บ้าง?

เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Airtable เป็นเหมือนผืนผ้าใบเปล่าที่มีตารางกริดเกือบ ทุกคน สามารถใช้ได้ มันเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการติดตามสินค้าคงคลังหรือรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ!

คุณสมบัติหลักของ Airtable คืออะไร?

Airtable มีเทมเพลตสำเร็จรูป, มุมมองที่กำหนดเอง, พื้นที่จัดเก็บเอกสาร, การจัดการและติดตามงาน

..แล้วอะไรทำให้เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมมากขนาดนี้?

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable:

1. เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูล Airtable แรกของคุณได้อย่างรวดเร็ว

หน้าแม่แบบ Airtable

เนื่องจากการตั้งค่าพื้นที่ทำงานใน Airtable อาจมีความ ซับซ้อน สำหรับผู้ใช้ Airtable ใหม่ ซอฟต์แวร์จึงมี หลายร้อย เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยคุณ

เทมเพลตเหล่านี้มีตั้งแต่โครงการส่วนตัวไปจนถึงธีมธุรกิจทั่วไป เช่น:

  • "การวิจัยผู้ใช้"
  • "แคมเปญโซเชียลมีเดีย"
  • "ระบบติดตามข้อบกพร่องและปัญหา"

ไม่ว่าคุณจะใช้ฐานข้อมูล Airtable เพื่ออะไรก็ตาม คุณสามารถหาเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ในจักรวาลของ Airtable

2. มุมมองที่กำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน

แอป Airtable ช่วยให้คุณสร้างมุมมอง Airtable แบบกำหนดเองได้หลากหลาย เช่น มุมมองปฏิทิน เพื่อช่วยให้คุณปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ

ซึ่งได้แก่:

  • สเปรดชีตแบบคลาสสิก: แสดงสเปรดชีต/มุมมองตารางคล้ายกับ Excel และ Google Sheets
มุมมองสเปรดชีตของ Airtable
  • ปฏิทิน: มุมมองปฏิทินจะแสดงระเบียนของ Airtable ตามคอลัมน์วันที่ เช่น วันที่ส่ง
มุมมองปฏิทิน Airtable
  • แกลเลอรี: มุมมองที่เน้นการ์ดซึ่งแสดงไฟล์แนบ เช่น รูปภาพและเอกสาร
รีวิว Airtable Kanban

หมายเหตุ: แม้ว่าเครื่องมือนี้จะรองรับมุมมองทั้งหมดของ Airtable แต่ขาดมุมมองแผนภูมิแกนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกโครงการ Agile ต้องการ.

โบนัส:Coda Vs. Airtable

3. การจัดเก็บเอกสารช่วยให้ไฟล์โครงการอยู่ในที่เดียว

ไฟล์แนบใน Airtable

Airtable ช่วยให้คุณเก็บไฟล์แนบต่างๆ ในบันทึกฐานข้อมูลของคุณได้

คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ 2GB ถึง 1000GB ในแผนราคาต่างๆ วิธีนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลโครงการของคุณภายในฐานข้อมูล Airtable ของคุณโดยไม่ทำให้พื้นที่เต็ม

ใช่ ยังไม่ต้องจัดระเบียบอะไรตอนนี้หรอก!

แอป Airtable ยังรองรับหลายรูปแบบสำหรับไฟล์แนบของคุณ เช่น:

  • รูปภาพและวิดีโอ
  • เอกสาร PDF
  • สเปรดชีต รวมถึงการรองรับไฟล์ CSV

4. การจัดการและติดตามงาน

ในสมัยก่อน ผู้คน ใช้ Excel และGoogle Sheets สำหรับการจัดการโครงการ!

นี่คือก่อนยุคของเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง — ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลายเป็นทางเลือกแทน Airtable

หากการฟังเพลงของควีนหรือฟิล คอลลินส์ไม่เพียงพอที่จะนำความทรงจำกลับมา คุณสามารถสร้างระบบจัดการงานแบบพื้นฐานได้ด้วยการใช้ตารางหรือมุมมองกริดของ Airtable ฟรี

คุณสามารถใช้ตารางในพื้นที่ทำงาน Airtable ของคุณเพื่อป้อนข้อมูลงาน เช่น ระยะเวลาที่ใครบางคนใช้ไปกับงานนั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะโครงการได้อย่างรวดเร็ว โดยที่คุณต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองเป็นประจำ

เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น คุณสามารถแชร์มุมมองปฏิทินกับทีมของคุณได้เพื่อวางแผนและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการและรายการที่ต้องทำ

แต่เดี๋ยวก่อน

ทำไมใครยังใช้สเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการเมื่อตอนนี้คุณมีเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการจัดการโครงการแล้ว?

ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน!

แต่ Airtable คือสำหรับคนเหล่านั้น

5. บล็อกของ Airtable สามารถผสานรวมปลั๊กอินจากบุคคลที่สามได้

ปลั๊กอินของบุคคลที่สามที่รองรับการผสานรวมกับ Airtable เรียกว่า "บล็อก"

Airtable ไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณคาดหวังในแอปการจัดการโครงการ (สิ่งที่ทางเลือกส่วนใหญ่ของ Airtable มีให้)

บล็อกช่วยให้คุณทำงานร่วมกับปลั๊กอิน เช่น Google Drive เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของเครื่องมือ

การผสานการทำงานที่ได้รับความนิยมบางส่วนของมันได้แก่:

  • Slack: เครื่องมือส่งข้อความและการสื่อสารแบบทันที
  • GitHub: แพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • WordPress: ระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สฟรี
  • Stripe: แพลตฟอร์มประมวลผลการชำระเงินออนไลน์

หมายเหตุ: ข้อเสียคือ บล็อกไม่ได้รวมอยู่ในแผน ราคาพื้นฐานของ Airtable คุณสามารถปลดล็อกการผสานรวม Airtable กับ Google ได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมจ่ายเงินจำนวนมากเท่านั้น

ประโยชน์ของ Airtable

แล้วทำไมคุณควรใช้ Airtable?

ในขณะที่การสร้างแบรนด์ของ Airtable เป็นเพียงสเปรดชีตที่ดูดี แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้าง:

1. สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจทุกประเภท

อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Airtable ใช้งานในรูปแบบตารางพื้นฐานที่คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจเกือบทุกประเภทได้

ผู้ใช้ Airtable สามารถเลือกมุมมองของ Airtable ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา และยังสามารถปรับแต่งค่าข้อมูลให้เป็นหลายรูปแบบได้ เช่น:

  • สกุลเงิน
  • วันที่
  • ข้อความยาว
  • ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

คุณยังสามารถผสานรวมปลั๊กอินแอปของบุคคลที่สามผ่าน Blocks เข้ากับฐานข้อมูล Airtable ของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออีกทางเลือกหนึ่ง การผสานรวมกับ Zapier ก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับแอปต่าง ๆ ได้หลายแอปเช่นกัน

2. แชร์ไฟล์และข้อมูล Airtable ได้อย่างง่ายดาย

เพื่อชดเชยการขาดคุณสมบัติการร่วมมือในทีมเครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Airtable สามารถแชร์ไฟล์และข้อมูลได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัตินี้มีให้ใช้แม้ในแผน Airtable ฟรี

ด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่ และด้วยขีดจำกัดการจัดเก็บไฟล์ที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้ทีมของคุณดาวน์โหลดได้

เมื่อพูดถึงการแชร์ข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ Airtable มีตัวเลือกให้คุณหลายอย่าง:

  • แชร์ลิงก์พร้อมสิทธิ์การดูที่หลากหลาย
  • ฝังฐานข้อมูล Airtable ของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณ
  • ใช้คีย์ API ของ Airtable จากฐานของคุณเพื่อปรับแต่งแอปของคุณ (ผู้ใช้ Airtable ทุกคนสามารถเข้าถึงคีย์ API ของตนได้ผ่านเอกสารประกอบ Airtable API)
  • โอนข้อมูลของคุณไปยัง Google Sheets ผ่าน Airtable Importer, Zapier หรือแอปอื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อกับ Airtable

ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณแชร์ฐานข้อมูล Airtable หรือผลลัพธ์ของคุณกับใครก็ได้ที่คุณต้องการในเวลาอันรวดเร็ว!

ข้อเสีย 6 ประการของ Airtable

แม้ว่า Airtable จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่แอปจัดการที่สมบูรณ์แบบ

ผมหมายถึง มันเป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลโดยพื้นฐาน — ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับโครงการ!

มันก็เหมือนกับการดื่มโค้กไดเอทนั่นแหละ

มันไม่ใกล้เคียงกับของจริงเลยแม้ว่าจะทำตัวเหมือนก็ตาม

เราทุกคนรู้อยู่แล้ว

นี่คือ 6 ข้อเสียของ Airtable:

(คลิกที่ลิงก์เพื่อไปยังข้อเสียเฉพาะ)

  1. การขาดการจัดระเบียบความคิดเห็นทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องยาก
  2. ไม่มีมุมมองรวมของทุกทีม
  3. การตั้งค่างาน (และงานย่อย) มีความซับซ้อน
  4. ไม่มีคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด
  5. ไม่มีคุณสมบัติการติดตามแบบดั้งเดิม
  6. โมเดลการตั้งราคาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ข้อเสียของ Airtable #1: ไม่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ

แพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่เน้นที่ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และ การให้ข้อเสนอแนะ

แต่ Airtable ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้

ต่างจากการสร้างแบรนด์ของ Airtable เครื่องมือจริง ๆ นั้นเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ช่วยแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลในตาราง

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คืออะไร?

แค่คุณต้องถามก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแค่ไหน ใช่ไหมล่ะ?

หมายความว่า Airtable ไม่ได้เน้นที่การทำงานร่วมกันหรือการสื่อสารที่ง่าย หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นให้ทีมของคุณ คุณจะต้องทำการค้นหาหลายครั้งเพื่อค้นหาบันทึกที่ถูกต้อง

และเราทุกคนก็รู้ดีว่าการดูข้อความนับร้อยข้อความนั้นสนุกแค่ไหน!

วิธีเดียวที่จะออกจากสถานการณ์นี้ได้คือการเชื่อมต่อ Airtable กับ ซอฟต์แวร์ การจัดการ โครงการ อื่น

แต่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ?

โซลูชัน ClickUp:ความคิดเห็นและการมอบหมายความคิดเห็น

คุณต้องการสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณใช่ไหม?

คุณไม่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือคำศัพท์ที่ซับซ้อนและไม่มีประโยชน์อื่นใด

สิ่งที่คุณต้องการคือส่วนแสดงความคิดเห็น

โชคดีที่นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ

ClickUp ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นในแต่ละงานได้ เหมือนกับ Slack!

คุยทุกเรื่องที่คุณต้องการได้เลย ตรงนี้!

และยังมีอีก...

แน่นอน คุณสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้เพื่อขอให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างได้ แต่บ่อยแค่ไหนที่ผู้คนพูดแบบนี้?

และแม้ว่าการถอนผมจะเป็นปฏิกิริยาที่ 'สมเหตุสมผล' อย่างยิ่งต่อเรื่องนั้น – แต่มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เสมอไป.

แต่อย่ากังวลไป ClickUp ดูแลคุณไว้แล้ว

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้จากความคิดเห็นเพื่อการตรวจสอบและแก้ไขที่ง่ายดาย คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับใครก็ได้ในทีมของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง)

สมาชิกในทีมถูกแท็กและได้รับการแจ้งเตือนสำหรับงานนั้นด้วย ความคิดเห็นยังปรากฏในถาดงานของพวกเขาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย จนกว่าพวกเขาจะแก้ไขหรือมอบหมายงานนั้นให้กับผู้อื่น

ความคิดเห็นที่ ClickUp มอบหมาย

เมื่อคุณมีความคิดเห็นที่ถูกมอบหมาย คุณไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ได้รับการตอบกลับ!

ข้อเสียของ Airtable #2: ขาดมุมมองภาพรวม

นี่คือคำถามที่ผู้จัดการโครงการมักถามบ่อย:

สถานะของงานนี้เป็นอย่างไร? ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง? โดนัทของฉันอยู่ที่ไหน?

(ฉันพูดจริงนะ! ใครจะไม่ชอบโดนัทกันล่ะ?!)

เมื่อผู้ใช้ใช้ Airtable แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตอบคำถามเหล่านั้นและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับการจัดการงาน ทุกคนต้องอัปเดตตารางของตน ด้วยตนเอง และ ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่คุณ

แม้กระนั้น คุณก็ยังต้องสลับไปมาระหว่างโต๊ะของแต่ละทีมอยู่ดี เพียงเพื่อจะหาสิ่งที่คุณต้องการ! ถ้านั่นยังไม่ทำให้รำคาญ แล้วอะไรจะทำให้ล่ะ?

คุณจะเสียเวลาทั้งหมดนี้ไปกับการเดินไปมาระหว่างโต๊ะ ในขณะที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับโดนัทสองชั้นเคลือบน้ำตาลแทนได้

และนั่นไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล

ไม่เคย.

โซลูชัน ClickUp: สถานะงานที่กำหนดเอง

ผู้จัดการจำเป็นต้องทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการตลอดเวลา

พวกเขาไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบของทุกคนเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้น

เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่ม สถานะงานที่กำหนดเอง ได้!

คุณเพียงแค่ดูสถานะอย่างรวดเร็วเพื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นคุณก็สามารถกลับไปทำงานอื่นของคุณต่อได้!

สถานะเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้สำหรับแต่ละทีมและองค์กร

มุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp

ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบอาจใช้สถานะเช่น "กำลังทำ wireframing" และ "แนวคิด" ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อาจชอบใช้ "กำลังตรวจสอบ" หรือ "พบปัญหา" ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียว

ด้วยแอปการจัดการโครงการอย่าง ClickUp คุณสามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าของทีมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!

ข้อเสียของ Airtable #3: งาน (และงานย่อย) แทบจะใช้งานไม่ได้เลย

บางครั้งงานอาจต้องใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้ ใช่ไหม?

แต่การจัดการงานใน Airtable นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

ผมหมายถึง Airtable มี งาน ด้วยเหรอ?

คำตอบสั้น ๆ:

คำตอบยาว:

มีแถว ที่ไม่มี ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นเฉพาะ

คุณจะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการใช้งานหรือจัดระเบียบงานจริง ๆ — ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

และอย่าถามถึงงานย่อยด้วย!

สำหรับกรณีเหล่านั้น คุณจะต้อง สร้าง และเชื่อมโยงตารางอีกตารางหนึ่งที่มี งานที่ต้องทำ ที่คุณต้องการ

จริงๆ นะ พูดถึงเรื่องความรก ความสับสน และความซับซ้อน!

โซลูชัน ClickUp:งาน, งานย่อย และรายการตรวจสอบ

ClickUp คือการลงมือทำ ทันที

คุณจะพบสิ่งนี้ในทุกทุกงานที่คุณสร้าง

ต้องการอัปเดตหรือไม่? ทำแล้ว

ต้องการมอบหมายงานให้ใครหรือไม่? เสร็จแล้ว

ต้องการยกเลิกอะไรหรือไม่? เสร็จแล้ว

ต้องการน้ำตาลเพิ่มในกาแฟของคุณหรือไม่? เราทำไม่ได้ในตอนนี้ – แต่เรากำลังทำงานอยู่!

งาน คือส่วนที่สำคัญที่สุดของ ClickUp

นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถย้ายงานระหว่างรายการหรือแก้ไขได้ตลอดเวลา

งานย่อย เพิ่มชั้นเพิ่มเติมให้กับโครงสร้างของคุณ ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดภายในงานของคุณได้ เช่นเดียวกับงานปกติ คุณสามารถเพิ่มชั้นของข้อมูลลงในงานย่อยได้ เช่นผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ

ด้วย รายการตรวจสอบ ของ ClickUp ทีมของคุณสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการตรวจสอบของ ClickUp รองรับ:

  1. การจัดลำดับ: แต่ละรายการตรวจสอบสามารถบรรจุรายการย่อยได้หลายรายการเพื่อช่วยให้คุณละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ
  2. ฟังก์ชันการลากและวาง: ย้ายรายการได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดตารางใหม่ในรายการของคุณ
  3. การมอบหมายรายการ: มอบหมายรายการในรายการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
  4. เทมเพลต: สร้างเทมเพลตเช็กลิสต์ที่สามารถเพิ่มลงในโปรเจกต์ของคุณได้ทันที

ด้วยการปรับแต่งได้ทุกรายละเอียด คุณอาจคิดว่าคุณเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ย้อนยุคเลยทีเดียว!

ข้อเสียของ Airtable #4: ขาดฟีเจอร์การรายงานรายละเอียด

Airtable ไม่มีรายงานในตัวที่ละเอียดสำหรับผู้ใช้

รายงานที่มีให้ใช้มีเพียงกราฟพื้นฐานและรายงานผ่าน Airtable Blocksซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป.

ใน Airtable คุณแทบจะไม่มีวิธีใดเลยในการวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการเพื่อทราบว่ามีอะไรดำเนินไปตามแผนหรือไม่!

โซลูชัน ClickUp:ฟังก์ชันการรายงานที่ทรงพลัง

ClickUp มี มากมาย ของคุณสมบัติการรายงานที่ทรงพลังเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณอยู่เสมอ

และเมื่อเราพูดว่าเยอะมาก เราหมายถึงจริงๆ

มีแผนภูมิมากกว่าจำนวนภาคต่อในแฟรนไชส์ Fast and Furious เสียอีก!

มุมมองแผนภูมิแกนต์ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องมือช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณเพียงแค่ต้องมองแวบเดียวเพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณ

ภาพประกอบแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด

แผนภูมิของ ClickUp สามารถทำงานอัตโนมัติหลายกระบวนการใน เวลาจริง นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่พวกเขาสามารถ ทำงานอัตโนมัติ ได้:

  • ปรับการพึ่งพาใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลา
  • กำหนดเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการตามงานที่เสร็จสมบูรณ์จากจำนวนงานทั้งหมด
  • เปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับความคืบหน้าที่คาดหวัง
  • ระบุเส้นทางวิกฤตเพื่อทราบถึงภารกิจที่คุณต้องทำเพื่อให้ทันกำหนดเวลา

และแผนภูมิแกนต์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ใหญ่กว่ามากเมื่อพูดถึงคุณสมบัติการรายงาน!

แดชบอร์ด อันทรงพลังของ ClickUp มอบภาพรวมที่ชัดเจนของข้อมูลโครงการของคุณ

มีวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากมายให้คุณเลือก เช่น:

ข้อเสียของ Airtable #5: ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว

ต้องการทราบระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานหรือไม่?ในแผนฟรีของ Airtable คุณไม่สามารถทำได้

คุณไม่สามารถประมาณเวลาของโครงการหรือติดตามเวลาได้โดยไม่ต้อง เชื่อมต่อกับ Airtable อีกครั้ง หรือใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม

ไม่เพียงแต่ไม่สะดวกเท่านั้น แต่ Airtable Blocks ยังมีให้ใช้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น เช่น แผน Airtable Pro และแผน Enterprise

คุณจะต้องจ่ายเงิน อย่างน้อย $20/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับฟีเจอร์การติดตามเวลาที่เรียบง่าย!

หรืออาจจะใช้นาฬิกาของคุณแล้วกดตัวเลขลงใน สเปรดชีตอีกอัน?

ท้ายที่สุดแล้ว นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการ – สเปรดชีตอีกหนึ่งไฟล์

โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาแบบเนทีฟ

ClickUp มี ตัวติดตามเวลาแบบเนทีฟ พร้อมส่วนขยาย Google Chrome ที่สามารถบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้

ไม่ต้องเดาอีกต่อไปแล้วว่างานแต่ละชิ้นใช้เวลานานแค่ไหน

หรือการใช้ นาฬิกาของคุณขณะสร้าง อีก สเปรดชีต 😉

แต่ละงานยังจัดเก็บเวลาใน ชุดข้อมูลแยกกัน เพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่า แต่ละคน ใช้เวลาไปกับงานนานเท่าใด

อะไรที่ดีกว่านี้อีก? มันฟรี 100%

ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาหลายตัวเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด รวมถึง:

  • ไทม์ ด็อกเตอร์
  • เวลาโพโมโดโร
  • ไทม์แคมป์
  • และอีกมากมาย!

ข้อเสียของ Airtable #6: แผนราคาที่แพง

แม้ว่า Airtable จะมีแผนการใช้งานฟรี แต่ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัดเกินไป

เนื่องจากแผนพื้นฐานของ Airtableไม่อนุญาตให้คุณใช้บล็อก คุณจึงไม่ได้รับ ฟีเจอร์การติดตามเวลาหรือรายงานใด ๆ

สำหรับคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น บล็อก หรือมุมมองส่วนตัวและมุมมองที่ล็อกไว้ ค่าใช้จ่ายของ Airtable ของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น อย่างน้อย $20/เดือนต่อผู้ใช้ ด้วยแผนราคาที่สูงขึ้นของ Airtable!

บอกลาวันหยุดพักผ่อนที่คุณวางแผนไว้หลังจากโควิด-19 หายไปได้เลย!

นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลค่าใช้จ่ายของ Airtable:

โมเดลการกำหนดราคาของ Airtable

Airtable มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:

A. แผนฟรีของ Airtable: ฟรี

ฐานข้อมูลไม่จำกัดและบันทึก Airtable 1200 รายการต่อฐานข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB ต่อฐานข้อมูล และรวมทุกมุมมอง

B. แผน Airtable Plus: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

รวมคุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด พร้อมบันทึก Airtable 5,000 รายการ และพื้นที่ 5GB ต่อฐานข้อมูล

C. แผน Airtable Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

รวมคุณสมบัติ "พลัส" ทั้งหมด, 50,000 รายการ, 20GB ต่อฐานข้อมูล และลบแบรนด์ Airtable ออกจากแบบฟอร์ม Airtable ที่คุณสร้าง

แผน Airtable pro ยังให้คุณใช้ Blocks และ... ตัวเลือกสีเพิ่มเติม?

โซลูชัน ClickUp

การจ่ายเงิน $20 หรือแม้กระทั่ง $10 ต่อผู้ใช้ในแต่ละเดือนสามารถทำให้ค่าใช้จ่ายของ Airtable สะสมได้ถึงกว่า $200 ต่อเดือนสำหรับทีมโครงการส่วนใหญ่

ฉันหมายถึง ทำไมล่ะ?

ทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้นสำหรับแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อย่าง Airtable ในเมื่อ ClickUp มี ฟีเจอร์มากกว่า ใน ราคาที่ประหยัดกว่า?

ClickUp มีตัวเลือกราคาให้คุณสามแบบ:

  • แผนฟรี: งานและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7
  • ไม่จำกัด ($5 ต่อ ผู้ใช้ ต่อเดือน): ให้บริการฟีเจอร์ "ฟรี" + พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การดู, แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อ
  • ธุรกิจ ($9 ต่อ ผู้ใช้ ต่อเดือน): เสนอคุณสมบัติ "ไม่จำกัด" + การลงชื่อเข้าใช้ Google ครั้งเดียว + โฟลเดอร์เป้าหมาย + แขกเพิ่มเติม + มุมมองส่วนตัว และอื่นๆ

ไม่เหมือนกับแผนของ Airtable, ClickUp มอบ คุณสมบัติการติดตาม, งานไม่จำกัด และบริการลูกค้าตลอด 24/7 ในแผนฟรี!

และด้วยเพียง $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ คุณจะได้รับแดชบอร์ดสำหรับการรายงานขั้นสูง รวมถึงการผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีเงินเหลือมากพอสำหรับวันหยุดที่คุณวางแผนไว้ หรือแล็ปท็อปเครื่องใหม่ หรือ โดนัทหนึ่งเดือนเต็ม!

สรุป

แอป Airtable ไม่ใช่เครื่องมือที่แย่หากคุณต้องการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และซอฟต์แวร์สเปรดชีตบนคลาวด์!

แต่นั่นคือจุดสิ้นสุดของประโยชน์ของมัน

โปรดจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการ!

ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับ เครื่องมือ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในเมื่อ แอปจัดการโครงการ ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนั้นแล้ว ฟรีด้วย?

ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีเวอร์ชันที่ดีกว่าของทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในรีวิว Airtable นี้เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าอีกด้วย

ไม่ว่าคุณจะชอบ Kanban, Scrum หรือวิธีการจัดการโครงการแบบใดก็ตาม ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการ!

ทำไมไม่สมัครใช้ ClickUpและทดลองใช้งานวันนี้เลยล่ะ?