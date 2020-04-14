รีวิวการจัดการโครงการด้วย Airtable ปี 2025 (คุณสมบัติ ข้อดี ข้อเสีย ราคา)

{ "@context": "https://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question", "name": "Airtable คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและสเปรดชีตที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณเพิ่ม "ระเบียน" หรือเซลล์ข้อมูลลงในตารางข้อมูลที่ครอบคลุมได้ } } { "@type": "Question", "name": "คุณสมบัติหลักของ Airtable คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Airtable มีเทมเพลตสำเร็จรูป, มุมมองที่ปรับแต่งได้, พื้นที่จัดเก็บเอกสาร, การจัดการและติดตามงาน" } }] }
Airtable เป็น เครื่องมือ ที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?
เมื่อครั้งแรกที่มันปรากฏตัวในปี 2012, Airtable คือเด็กใหม่ที่เท่ในวงการการจัดการโครงการ.
แต่ว่ามันยังได้รับการตบมือหรือไฮไฟว์มากเหมือนเมื่อสิบปีก่อนอยู่ไหม?
และที่สำคัญกว่านั้น สเปรดชีต สามารถเป็น การจัดการโครงการ ได้จริงหรือ?
บทวิจารณ์ Airtable นี้จะช่วยให้คุณตอบคำถามเหล่านี้เพื่อตัดสินใจว่ามันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณหรือไม่
เราจะครอบคลุมถึงคุณสมบัติ ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงแผนการกำหนดราคาของ Airtable เพื่อให้คุณได้รับการรีวิวที่ครอบคลุมของแอปนี้
มาเริ่มกันเลย
Airtable คืออะไร?
Airtable เป็นซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและสเปรดชีตที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถเพิ่ม "ระเบียน" หรือเซลล์ข้อมูลลงในตารางข้อมูลที่ครอบคลุมได้ มุมมองแบบตารางนี้ทำหน้าที่เป็นพื้นที่ทำงานเริ่มต้นของ Airtable ของคุณ
โดยพื้นฐานแล้ว Airtable นำคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสเปรดชีต Excel หรือ Google Sheetsมาแสดงในรูปแบบอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย!
สเปรดชีต Airtable สามารถช่วยผู้ใช้:
- จัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง
- รายการติดตามของรายการอ้างอิง
- สร้างซอฟต์แวร์ CRM ชั่วคราว
ใครสามารถใช้ได้บ้าง?
เนื่องจากส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Airtable เป็นเหมือนผืนผ้าใบเปล่าที่มีตารางกริดเกือบ ทุกคน สามารถใช้ได้ มันเป็นฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการติดตามสินค้าคงคลังหรือรายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ!
คุณสมบัติหลักของ Airtable คืออะไร?
Airtable มีเทมเพลตสำเร็จรูป, มุมมองที่กำหนดเอง, พื้นที่จัดเก็บเอกสาร, การจัดการและติดตามงาน
..แล้วอะไรทำให้เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมมากขนาดนี้?
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable:
1. เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยให้คุณสร้างฐานข้อมูล Airtable แรกของคุณได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากการตั้งค่าพื้นที่ทำงานใน Airtable อาจมีความ ซับซ้อน สำหรับผู้ใช้ Airtable ใหม่ ซอฟต์แวร์จึงมี หลายร้อย เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อช่วยคุณ
เทมเพลตเหล่านี้มีตั้งแต่โครงการส่วนตัวไปจนถึงธีมธุรกิจทั่วไป เช่น:
- "การวิจัยผู้ใช้"
- "แคมเปญโซเชียลมีเดีย"
- "ระบบติดตามข้อบกพร่องและปัญหา"
ไม่ว่าคุณจะใช้ฐานข้อมูล Airtable เพื่ออะไรก็ตาม คุณสามารถหาเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ในจักรวาลของ Airtable
2. มุมมองที่กำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันที่แตกต่างกัน
แอป Airtable ช่วยให้คุณสร้างมุมมอง Airtable แบบกำหนดเองได้หลากหลาย เช่น มุมมองปฏิทิน เพื่อช่วยให้คุณปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
ซึ่งได้แก่:
- สเปรดชีตแบบคลาสสิก: แสดงสเปรดชีต/มุมมองตารางคล้ายกับ Excel และ Google Sheets
- ปฏิทิน: มุมมองปฏิทินจะแสดงระเบียนของ Airtable ตามคอลัมน์วันที่ เช่น วันที่ส่ง
- แกลเลอรี: มุมมองที่เน้นการ์ดซึ่งแสดงไฟล์แนบ เช่น รูปภาพและเอกสาร
- คัมบัง: กระดานคัมบังเป็นรูปแบบการ์ดซ้อนที่นิยมใช้ในเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileเช่น Trello และ ClickUp
หมายเหตุ: แม้ว่าเครื่องมือนี้จะรองรับมุมมองทั้งหมดของ Airtable แต่ขาดมุมมองแผนภูมิแกนต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกโครงการ Agile ต้องการ.
โบนัส:Coda Vs. Airtable
3. การจัดเก็บเอกสารช่วยให้ไฟล์โครงการอยู่ในที่เดียว
Airtable ช่วยให้คุณเก็บไฟล์แนบต่างๆ ในบันทึกฐานข้อมูลของคุณได้
คุณจะได้รับพื้นที่จัดเก็บตั้งแต่ 2GB ถึง 1000GB ในแผนราคาต่างๆ วิธีนี้ช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลโครงการของคุณภายในฐานข้อมูล Airtable ของคุณโดยไม่ทำให้พื้นที่เต็ม
ใช่ ยังไม่ต้องจัดระเบียบอะไรตอนนี้หรอก!
แอป Airtable ยังรองรับหลายรูปแบบสำหรับไฟล์แนบของคุณ เช่น:
- รูปภาพและวิดีโอ
- เอกสาร PDF
- สเปรดชีต รวมถึงการรองรับไฟล์ CSV
4. การจัดการและติดตามงาน
ในสมัยก่อน ผู้คน ใช้ Excel และGoogle Sheets สำหรับการจัดการโครงการ!
นี่คือก่อนยุคของเครื่องมือการจัดการโครงการที่เฉพาะเจาะจง — ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันกลายเป็นทางเลือกแทน Airtable
หากการฟังเพลงของควีนหรือฟิล คอลลินส์ไม่เพียงพอที่จะนำความทรงจำกลับมา คุณสามารถสร้างระบบจัดการงานแบบพื้นฐานได้ด้วยการใช้ตารางหรือมุมมองกริดของ Airtable ฟรี
คุณสามารถใช้ตารางในพื้นที่ทำงาน Airtable ของคุณเพื่อป้อนข้อมูลงาน เช่น ระยะเวลาที่ใครบางคนใช้ไปกับงานนั้น วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของสถานะโครงการได้อย่างรวดเร็ว โดยที่คุณต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเองเป็นประจำ
เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น คุณสามารถแชร์มุมมองปฏิทินกับทีมของคุณได้เพื่อวางแผนและจัดการไทม์ไลน์ของโครงการและรายการที่ต้องทำ
แต่เดี๋ยวก่อน
ทำไมใครยังใช้สเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการเมื่อตอนนี้คุณมีเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการจัดการโครงการแล้ว?
ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน!
แต่ Airtable คือสำหรับคนเหล่านั้น
5. บล็อกของ Airtable สามารถผสานรวมปลั๊กอินจากบุคคลที่สามได้
ปลั๊กอินของบุคคลที่สามที่รองรับการผสานรวมกับ Airtable เรียกว่า "บล็อก"
Airtable ไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นที่คุณคาดหวังในแอปการจัดการโครงการ (สิ่งที่ทางเลือกส่วนใหญ่ของ Airtable มีให้)
บล็อกช่วยให้คุณทำงานร่วมกับปลั๊กอิน เช่น Google Drive เพื่อชดเชยข้อบกพร่องของเครื่องมือ
การผสานการทำงานที่ได้รับความนิยมบางส่วนของมันได้แก่:
- Slack: เครื่องมือส่งข้อความและการสื่อสารแบบทันที
- GitHub: แพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์
- WordPress: ระบบจัดการเนื้อหาแบบโอเพนซอร์สฟรี
- Stripe: แพลตฟอร์มประมวลผลการชำระเงินออนไลน์
หมายเหตุ: ข้อเสียคือ บล็อกไม่ได้รวมอยู่ในแผน ราคาพื้นฐานของ Airtable คุณสามารถปลดล็อกการผสานรวม Airtable กับ Google ได้ก็ต่อเมื่อคุณยอมจ่ายเงินจำนวนมากเท่านั้น
ประโยชน์ของ Airtable
แล้วทำไมคุณควรใช้ Airtable?
ในขณะที่การสร้างแบรนด์ของ Airtable เป็นเพียงสเปรดชีตที่ดูดี แต่ก็มีข้อดีอยู่บ้าง:
1. สามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจทุกประเภท
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Airtable ใช้งานในรูปแบบตารางพื้นฐานที่คล้ายกับสเปรดชีต ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับธุรกิจเกือบทุกประเภทได้
ผู้ใช้ Airtable สามารถเลือกมุมมองของ Airtable ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา และยังสามารถปรับแต่งค่าข้อมูลให้เป็นหลายรูปแบบได้ เช่น:
- สกุลเงิน
- วันที่
- ข้อความยาว
- ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
คุณยังสามารถผสานรวมปลั๊กอินแอปของบุคคลที่สามผ่าน Blocks เข้ากับฐานข้อมูล Airtable ของคุณเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรืออีกทางเลือกหนึ่ง การผสานรวมกับ Zapier ก็สามารถใช้เชื่อมต่อกับแอปต่าง ๆ ได้หลายแอปเช่นกัน
2. แชร์ไฟล์และข้อมูล Airtable ได้อย่างง่ายดาย
เพื่อชดเชยการขาดคุณสมบัติการร่วมมือในทีมเครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Airtable สามารถแชร์ไฟล์และข้อมูลได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัตินี้มีให้ใช้แม้ในแผน Airtable ฟรี
ด้วยแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือบนแพลตฟอร์ม iOS และ Android คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกที่ และด้วยขีดจำกัดการจัดเก็บไฟล์ที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ให้ทีมของคุณดาวน์โหลดได้
เมื่อพูดถึงการแชร์ข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ Airtable มีตัวเลือกให้คุณหลายอย่าง:
- แชร์ลิงก์พร้อมสิทธิ์การดูที่หลากหลาย
- ฝังฐานข้อมูล Airtable ของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณ
- ใช้คีย์ API ของ Airtable จากฐานของคุณเพื่อปรับแต่งแอปของคุณ (ผู้ใช้ Airtable ทุกคนสามารถเข้าถึงคีย์ API ของตนได้ผ่านเอกสารประกอบ Airtable API)
- โอนข้อมูลของคุณไปยัง Google Sheets ผ่าน Airtable Importer, Zapier หรือแอปอื่น ๆ ที่รองรับการเชื่อมต่อกับ Airtable
ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้คุณแชร์ฐานข้อมูล Airtable หรือผลลัพธ์ของคุณกับใครก็ได้ที่คุณต้องการในเวลาอันรวดเร็ว!
ข้อเสีย 6 ประการของ Airtable
แม้ว่า Airtable จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ แต่ก็ไม่ใช่แอปจัดการที่สมบูรณ์แบบ
ผมหมายถึง มันเป็นเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลโดยพื้นฐาน — ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับโครงการ!
มันก็เหมือนกับการดื่มโค้กไดเอทนั่นแหละ
มันไม่ใกล้เคียงกับของจริงเลยแม้ว่าจะทำตัวเหมือนก็ตาม
เราทุกคนรู้อยู่แล้ว
นี่คือ 6 ข้อเสียของ Airtable:
ข้อเสียของ Airtable #1: ไม่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการสมัยใหม่เน้นที่ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และ การให้ข้อเสนอแนะ
แต่ Airtable ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้
ต่างจากการสร้างแบรนด์ของ Airtable เครื่องมือจริง ๆ นั้นเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ช่วยแสดง ความสัมพันธ์ ระหว่างข้อมูลในตาราง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คืออะไร?
แค่คุณต้องถามก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนแค่ไหน ใช่ไหมล่ะ?
หมายความว่า Airtable ไม่ได้เน้นที่การทำงานร่วมกันหรือการสื่อสารที่ง่าย หากคุณต้องการแสดงความคิดเห็นให้ทีมของคุณ คุณจะต้องทำการค้นหาหลายครั้งเพื่อค้นหาบันทึกที่ถูกต้อง
และเราทุกคนก็รู้ดีว่าการดูข้อความนับร้อยข้อความนั้นสนุกแค่ไหน!
วิธีเดียวที่จะออกจากสถานการณ์นี้ได้คือการเชื่อมต่อ Airtable กับ ซอฟต์แวร์ การจัดการ โครงการ อื่น
แต่แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะ?
โซลูชัน ClickUp:ความคิดเห็นและการมอบหมายความคิดเห็น
คุณต้องการสื่อสารกับสมาชิกในทีมของคุณใช่ไหม?
คุณไม่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือคำศัพท์ที่ซับซ้อนและไม่มีประโยชน์อื่นใด
สิ่งที่คุณต้องการคือส่วนแสดงความคิดเห็น
โชคดีที่นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณ
ClickUp ช่วยให้คุณแสดงความคิดเห็นในแต่ละงานได้ เหมือนกับ Slack!
คุยทุกเรื่องที่คุณต้องการได้เลย ตรงนี้!
และยังมีอีก...
แน่นอน คุณสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้เพื่อขอให้ใครบางคนทำอะไรบางอย่างได้ แต่บ่อยแค่ไหนที่ผู้คนพูดแบบนี้?
และแม้ว่าการถอนผมจะเป็นปฏิกิริยาที่ 'สมเหตุสมผล' อย่างยิ่งต่อเรื่องนั้น – แต่มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์เสมอไป.
แต่อย่ากังวลไป ClickUp ดูแลคุณไว้แล้ว
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย ของ ClickUp ช่วยให้คุณสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้จากความคิดเห็นเพื่อการตรวจสอบและแก้ไขที่ง่ายดาย คุณสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับใครก็ได้ในทีมของคุณ (รวมถึงตัวคุณเอง)
สมาชิกในทีมถูกแท็กและได้รับการแจ้งเตือนสำหรับงานนั้นด้วย ความคิดเห็นยังปรากฏในถาดงานของพวกเขาเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย จนกว่าพวกเขาจะแก้ไขหรือมอบหมายงานนั้นให้กับผู้อื่น
เมื่อคุณมีความคิดเห็นที่ถูกมอบหมาย คุณไม่ต้องกังวลว่าความคิดเห็นของคุณจะไม่ได้รับการตอบกลับ!
ข้อเสียของ Airtable #2: ขาดมุมมองภาพรวม
นี่คือคำถามที่ผู้จัดการโครงการมักถามบ่อย:
สถานะของงานนี้เป็นอย่างไร? ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้าง? โดนัทของฉันอยู่ที่ไหน?
(ฉันพูดจริงนะ! ใครจะไม่ชอบโดนัทกันล่ะ?!)
เมื่อผู้ใช้ใช้ Airtable แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตอบคำถามเหล่านั้นและรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับการจัดการงาน ทุกคนต้องอัปเดตตารางของตน ด้วยตนเอง และ ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่คุณ
แม้กระนั้น คุณก็ยังต้องสลับไปมาระหว่างโต๊ะของแต่ละทีมอยู่ดี เพียงเพื่อจะหาสิ่งที่คุณต้องการ! ถ้านั่นยังไม่ทำให้รำคาญ แล้วอะไรจะทำให้ล่ะ?
คุณจะเสียเวลาทั้งหมดนี้ไปกับการเดินไปมาระหว่างโต๊ะ ในขณะที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับโดนัทสองชั้นเคลือบน้ำตาลแทนได้
และนั่นไม่ใช่การแลกเปลี่ยนที่สมเหตุสมผล
ไม่เคย.
โซลูชัน ClickUp: สถานะงานที่กำหนดเอง
ผู้จัดการจำเป็นต้องทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในโครงการตลอดเวลา
พวกเขาไม่มีเวลาที่จะตรวจสอบของทุกคนเพื่อหาว่าเกิดอะไรขึ้น
เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่ม สถานะงานที่กำหนดเอง ได้!
คุณเพียงแค่ดูสถานะอย่างรวดเร็วเพื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น จากนั้นคุณก็สามารถกลับไปทำงานอื่นของคุณต่อได้!
สถานะเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้สำหรับแต่ละทีมและองค์กร
ตัวอย่างเช่น ทีมออกแบบอาจใช้สถานะเช่น "กำลังทำ wireframing" และ "แนวคิด" ในขณะที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์อาจชอบใช้ "กำลังตรวจสอบ" หรือ "พบปัญหา" ด้วยวิธีนี้ ทุกคนสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้ด้วยการมองเพียงครั้งเดียว
ด้วยแอปการจัดการโครงการอย่าง ClickUp คุณสามารถวิเคราะห์ความคืบหน้าของทีมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ!
ข้อเสียของ Airtable #3: งาน (และงานย่อย) แทบจะใช้งานไม่ได้เลย
บางครั้งงานอาจต้องใช้เวลามากกว่าที่วางแผนไว้ ใช่ไหม?
แต่การจัดการงานใน Airtable นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ผมหมายถึง Airtable มี งาน ด้วยเหรอ?
คำตอบสั้น ๆ:
คำตอบยาว:
มีแถว ที่ไม่มี ความสามารถในการเพิ่มความคิดเห็นเฉพาะ
คุณจะต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการใช้งานหรือจัดระเบียบงานจริง ๆ — ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
และอย่าถามถึงงานย่อยด้วย!
สำหรับกรณีเหล่านั้น คุณจะต้อง สร้าง และเชื่อมโยงตารางอีกตารางหนึ่งที่มี งานที่ต้องทำ ที่คุณต้องการ
จริงๆ นะ พูดถึงเรื่องความรก ความสับสน และความซับซ้อน!
โซลูชัน ClickUp:งาน, งานย่อย และรายการตรวจสอบ
ClickUp คือการลงมือทำ ทันที
คุณจะพบสิ่งนี้ในทุกทุกงานที่คุณสร้าง
ต้องการอัปเดตหรือไม่? ทำแล้ว
ต้องการมอบหมายงานให้ใครหรือไม่? เสร็จแล้ว
ต้องการยกเลิกอะไรหรือไม่? เสร็จแล้ว
ต้องการน้ำตาลเพิ่มในกาแฟของคุณหรือไม่? เราทำไม่ได้ในตอนนี้ – แต่เรากำลังทำงานอยู่!
งาน คือส่วนที่สำคัญที่สุดของ ClickUp
นั่นคือเหตุผลที่คุณสามารถย้ายงานระหว่างรายการหรือแก้ไขได้ตลอดเวลา
งานย่อย เพิ่มชั้นเพิ่มเติมให้กับโครงสร้างของคุณ ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดภายในงานของคุณได้ เช่นเดียวกับงานปกติ คุณสามารถเพิ่มชั้นของข้อมูลลงในงานย่อยได้ เช่นผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และความสำคัญ
ด้วย รายการตรวจสอบ ของ ClickUp ทีมของคุณสามารถทำงานให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการตรวจสอบของ ClickUp รองรับ:
- การจัดลำดับ: แต่ละรายการตรวจสอบสามารถบรรจุรายการย่อยได้หลายรายการเพื่อช่วยให้คุณละเอียดได้มากเท่าที่ต้องการ
- ฟังก์ชันการลากและวาง: ย้ายรายการได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดตารางใหม่ในรายการของคุณ
- การมอบหมายรายการ: มอบหมายรายการในรายการให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- เทมเพลต: สร้างเทมเพลตเช็กลิสต์ที่สามารถเพิ่มลงในโปรเจกต์ของคุณได้ทันที
ด้วยการปรับแต่งได้ทุกรายละเอียด คุณอาจคิดว่าคุณเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ย้อนยุคเลยทีเดียว!
ข้อเสียของ Airtable #4: ขาดฟีเจอร์การรายงานรายละเอียด
Airtable ไม่มีรายงานในตัวที่ละเอียดสำหรับผู้ใช้
รายงานที่มีให้ใช้มีเพียงกราฟพื้นฐานและรายงานผ่าน Airtable Blocksซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป.
ใน Airtable คุณแทบจะไม่มีวิธีใดเลยในการวิเคราะห์ความคืบหน้าของโครงการเพื่อทราบว่ามีอะไรดำเนินไปตามแผนหรือไม่!
โซลูชัน ClickUp:ฟังก์ชันการรายงานที่ทรงพลัง
ClickUp มี มากมาย ของคุณสมบัติการรายงานที่ทรงพลังเพื่อให้คุณทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณอยู่เสมอ
และเมื่อเราพูดว่าเยอะมาก เราหมายถึงจริงๆ
มีแผนภูมิมากกว่าจำนวนภาคต่อในแฟรนไชส์ Fast and Furious เสียอีก!
มุมมองแผนภูมิแกนต์ที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องมือช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณเพียงแค่ต้องมองแวบเดียวเพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการของคุณ
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด
แผนภูมิของ ClickUp สามารถทำงานอัตโนมัติหลายกระบวนการใน เวลาจริง นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่พวกเขาสามารถ ทำงานอัตโนมัติ ได้:
- ปรับการพึ่งพาใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของตารางเวลา
- กำหนดเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการตามงานที่เสร็จสมบูรณ์จากจำนวนงานทั้งหมด
- เปรียบเทียบความคืบหน้าปัจจุบันกับความคืบหน้าที่คาดหวัง
- ระบุเส้นทางวิกฤตเพื่อทราบถึงภารกิจที่คุณต้องทำเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
และแผนภูมิแกนต์เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของสิ่งที่ใหญ่กว่ามากเมื่อพูดถึงคุณสมบัติการรายงาน!
แดชบอร์ด อันทรงพลังของ ClickUp มอบภาพรวมที่ชัดเจนของข้อมูลโครงการของคุณ
มีวิดเจ็ตแดชบอร์ดมากมายให้คุณเลือก เช่น:
- แผนภูมิความเร็ว: ระบุอัตราการเสร็จสิ้นของงาน
- แผนภูมิการเผาไหม้: แสดงความคืบหน้าของทีมเทียบกับเส้นเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์งานที่เหลืออยู่
- แผนภูมิการเผาไหม้: แสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำงานไปมากเพียงใดเมื่อเทียบกับขอบเขตงานของคุณ
- แผนภูมิการไหลสะสม: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณตลอดเวลา
ข้อเสียของ Airtable #5: ไม่มีระบบติดตามเวลาในตัว
ต้องการทราบระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละงานหรือไม่?ในแผนฟรีของ Airtable คุณไม่สามารถทำได้
คุณไม่สามารถประมาณเวลาของโครงการหรือติดตามเวลาได้โดยไม่ต้อง เชื่อมต่อกับ Airtable อีกครั้ง หรือใช้ส่วนเสริมเพิ่มเติม
ไม่เพียงแต่ไม่สะดวกเท่านั้น แต่ Airtable Blocks ยังมีให้ใช้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น เช่น แผน Airtable Pro และแผน Enterprise
คุณจะต้องจ่ายเงิน อย่างน้อย $20/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับฟีเจอร์การติดตามเวลาที่เรียบง่าย!
หรืออาจจะใช้นาฬิกาของคุณแล้วกดตัวเลขลงใน สเปรดชีตอีกอัน?
ท้ายที่สุดแล้ว นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องการ – สเปรดชีตอีกหนึ่งไฟล์
โซลูชัน ClickUp:การติดตามเวลาแบบเนทีฟ
ClickUp มี ตัวติดตามเวลาแบบเนทีฟ พร้อมส่วนขยาย Google Chrome ที่สามารถบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานได้
ไม่ต้องเดาอีกต่อไปแล้วว่างานแต่ละชิ้นใช้เวลานานแค่ไหน
หรือการใช้ นาฬิกาของคุณขณะสร้าง อีก สเปรดชีต 😉
แต่ละงานยังจัดเก็บเวลาใน ชุดข้อมูลแยกกัน เพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่า แต่ละคน ใช้เวลาไปกับงานนานเท่าใด
อะไรที่ดีกว่านี้อีก? มันฟรี 100%
ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือติดตามเวลาหลายตัวเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด รวมถึง:
- ไทม์ ด็อกเตอร์
- เวลาโพโมโดโร
- ไทม์แคมป์
- และอีกมากมาย!
ข้อเสียของ Airtable #6: แผนราคาที่แพง
แม้ว่า Airtable จะมีแผนการใช้งานฟรี แต่ฟังก์ชันการทำงานมีจำกัดเกินไป
เนื่องจากแผนพื้นฐานของ Airtableไม่อนุญาตให้คุณใช้บล็อก คุณจึงไม่ได้รับ ฟีเจอร์การติดตามเวลาหรือรายงานใด ๆ
สำหรับคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น บล็อก หรือมุมมองส่วนตัวและมุมมองที่ล็อกไว้ ค่าใช้จ่ายของ Airtable ของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็น อย่างน้อย $20/เดือนต่อผู้ใช้ ด้วยแผนราคาที่สูงขึ้นของ Airtable!
บอกลาวันหยุดพักผ่อนที่คุณวางแผนไว้หลังจากโควิด-19 หายไปได้เลย!
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลค่าใช้จ่ายของ Airtable:
โมเดลการกำหนดราคาของ Airtable
Airtable มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:
A. แผนฟรีของ Airtable: ฟรี
ฐานข้อมูลไม่จำกัดและบันทึก Airtable 1200 รายการต่อฐานข้อมูล พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB ต่อฐานข้อมูล และรวมทุกมุมมอง
B. แผน Airtable Plus: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
รวมคุณสมบัติ "ฟรี" ทั้งหมด พร้อมบันทึก Airtable 5,000 รายการ และพื้นที่ 5GB ต่อฐานข้อมูล
C. แผน Airtable Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
รวมคุณสมบัติ "พลัส" ทั้งหมด, 50,000 รายการ, 20GB ต่อฐานข้อมูล และลบแบรนด์ Airtable ออกจากแบบฟอร์ม Airtable ที่คุณสร้าง
แผน Airtable pro ยังให้คุณใช้ Blocks และ... ตัวเลือกสีเพิ่มเติม?
โซลูชัน ClickUp
การจ่ายเงิน $20 หรือแม้กระทั่ง $10 ต่อผู้ใช้ในแต่ละเดือนสามารถทำให้ค่าใช้จ่ายของ Airtable สะสมได้ถึงกว่า $200 ต่อเดือนสำหรับทีมโครงการส่วนใหญ่
ฉันหมายถึง ทำไมล่ะ?
ทำไมต้องจ่ายแพงขนาดนั้นสำหรับแพลตฟอร์ม ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ อย่าง Airtable ในเมื่อ ClickUp มี ฟีเจอร์มากกว่า ใน ราคาที่ประหยัดกว่า?
ClickUp มีตัวเลือกราคาให้คุณสามแบบ:
- แผนฟรี: งานและผู้ใช้ไม่จำกัด พร้อมการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7
- ไม่จำกัด ($5 ต่อ ผู้ใช้ ต่อเดือน): ให้บริการฟีเจอร์ "ฟรี" + พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด, การดู, แดชบอร์ด และการเชื่อมต่อ
- ธุรกิจ ($9 ต่อ ผู้ใช้ ต่อเดือน): เสนอคุณสมบัติ "ไม่จำกัด" + การลงชื่อเข้าใช้ Google ครั้งเดียว + โฟลเดอร์เป้าหมาย + แขกเพิ่มเติม + มุมมองส่วนตัว และอื่นๆ
ไม่เหมือนกับแผนของ Airtable, ClickUp มอบ คุณสมบัติการติดตาม, งานไม่จำกัด และบริการลูกค้าตลอด 24/7 ในแผนฟรี!
และด้วยเพียง $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ คุณจะได้รับแดชบอร์ดสำหรับการรายงานขั้นสูง รวมถึงการผสานการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีเงินเหลือมากพอสำหรับวันหยุดที่คุณวางแผนไว้ หรือแล็ปท็อปเครื่องใหม่ หรือ โดนัทหนึ่งเดือนเต็ม!
สรุป
แอป Airtable ไม่ใช่เครื่องมือที่แย่หากคุณต้องการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และซอฟต์แวร์สเปรดชีตบนคลาวด์!
แต่นั่นคือจุดสิ้นสุดของประโยชน์ของมัน
โปรดจำไว้ว่า นี่ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการ!
ทำไมต้องจ่ายเงินสำหรับ เครื่องมือ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ในเมื่อ แอปจัดการโครงการ ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ตรงนั้นแล้ว ฟรีด้วย?
ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีเวอร์ชันที่ดีกว่าของทุกฟีเจอร์ที่กล่าวถึงในรีวิว Airtable นี้เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าอีกด้วย
ไม่ว่าคุณจะชอบ Kanban, Scrum หรือวิธีการจัดการโครงการแบบใดก็ตาม ClickUp คือเครื่องมือเดียวที่คุณต้องการ!
ทำไมไม่สมัครใช้ ClickUpและทดลองใช้งานวันนี้เลยล่ะ?