11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Airtable ในปี 2025

Airtable เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดการข้อมูล มีความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และทรงพลังในฐานะเครื่องมือฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่เหมาะกับทุกความต้องการ ไม่ว่าคุณจะถึงขีดจำกัดของ Airtable หรือต้องการโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานเฉพาะ การสำรวจทางเลือกอื่น ๆ สามารถเปิดโอกาสใหม่ ๆ ได้
การสำรวจของ Wellingtoneพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของมืออาชีพประสบปัญหาในการเข้าถึงตัวชี้วัดโครงการแบบเรียลไทม์ แม้ว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการดึงรายงานก็ตาม
เห็นได้ชัดว่ามีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีกว่านี้ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการข้อมูลให้ราบรื่นขึ้นพร้อมทั้งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ผมได้ทดสอบตัวเลือกมากมายเช่นนี้มาแล้ว—ทั้งสำหรับโปรเจ็กต์ส่วนตัวและกับทีม ClickUp—เพื่อค้นหาทางเลือกที่ทำมากกว่า, เหมาะกว่า, หรือแค่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น. จากประสบการณ์นี้ ผมได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable ไว้ให้คุณแล้ว. ไม่ว่าคุณต้องการระบบอัตโนมัติมากขึ้น, การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้น, หรือแค่เครื่องมือที่รู้สึกเหมาะกับคุณ ที่นี่มีบางสิ่งสำหรับคุณ.
⏰ สรุป 60 วินาที
กำลังมองหาวิธีสร้างฐานข้อมูลที่ทรงพลังจากสเปรดชีตธรรมดาของคุณอยู่ใช่ไหม? นี่คือ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Airtable ที่จะช่วยให้คุณทำได้:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม)
- Stackby (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้และการผสานรวม API)
- Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสเปรดชีตอย่างรวดเร็วและคุ้นเคย)
- Coda (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารเชิงโต้ตอบและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
- Spreadsheet.com (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานฟังก์ชันของสเปรดชีตและฐานข้อมูล)
- ตาราง Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
- สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานแบบกำหนดเอง)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานง่าย ๆ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
- Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม)
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Airtable?
การเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable เริ่มต้นด้วยคำถามสำคัญหนึ่งข้อ: อะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมากที่สุด? คุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติและประหยัดเวลาหรือไม่? คุณต้องการเครื่องมือที่ทำให้การทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกันเป็นเรื่องง่ายขึ้นหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการการผสานรวมสเปรดชีตอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ในระบบเทคโนโลยีของคุณอยู่แล้ว
เมื่อคุณได้ระบุจุดปวดที่แท้จริงของคุณแล้ว ให้พิจารณาคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: มองหาแพลตฟอร์มที่มีมุมมองที่ยืดหยุ่น (ตาราง, Kanban, ปฏิทิน, แกลเลอรี) และการปรับแต่งที่ง่ายเพื่อให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ คุณไม่ต้องการที่จะสลับเครื่องมือทุกครั้งที่กระบวนการทำงานและกรณีการใช้งานของคุณเปลี่ยนไป
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ตรวจสอบเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมที่มีมาให้ เช่น การส่งข้อความ ความคิดเห็นในภารกิจ และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถรักษาบริบทที่สมบูรณ์สำหรับโครงการที่แชร์ได้
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: ประเมินความสามารถของเครื่องมือในการลดภาระงานที่ซ้ำซากและสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อการทำงานอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น
- ศักยภาพในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือและกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณได้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่ทั้งหมด
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: พิจารณาความยากง่ายในการเรียนรู้และความเข้าใจง่ายของส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถย้ายไปใช้เครื่องมือนี้และปรับตัวได้อย่างง่ายดาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ก่อนที่จะสำรวจแพลตฟอร์มเฉพาะเจาะจง ให้สร้างรายการลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ ต้องมี กับฟีเจอร์ที่ มีไว้ก็ดี จะช่วยให้คุณจำกัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการหลงไปกับฟีเจอร์เสริมที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้จริงๆ
11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Airtable
นี่คือรายการทางเลือกของ Airtable ที่ฉันคัดสรรมาให้คุณเลือกตามเกณฑ์ข้างต้น:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกัน)
ในฐานะแอปสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมงาน การสื่อสาร และความรู้ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการจัดการโครงการของตน
พิจารณาสิ่งนี้:แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงานและการติดตามผลไปจนถึงการสร้างไทม์ไลน์โดยละเอียดและการแสดงภาพภาระงาน ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและทำงานเชิงรุก
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย และใช้ ClickUp Tasksเพื่อแบ่งโครงการใหญ่ของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย เลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15 แบบใน ClickUpเพื่อดูงานของคุณในกระดาน Kanban สำหรับติดตามความคืบหน้า และแผนภูมิ Gantt สำหรับควบคุมกำหนดเวลาและความสัมพันธ์ของงาน
มุมมองตารางที่ทรงพลังใน ClickUpเลียนแบบสเปรดชีตหลายฟังก์ชันของ Airtable ได้อย่างยอดเยี่ยม เหมาะสำหรับการมองเห็นงาน กำหนดเวลา และการมอบหมายงานของทีมทั้งหมดในที่เดียว ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp ทำหน้าที่เป็นคอลัมน์เฉพาะที่คุณสามารถเพิ่มวันที่, ตัวเลือกแบบดรอปดาวน์, ฟิลด์ตัวเลขและสกุลเงิน, ป้อนสูตร, และแม้กระทั่งแนบไฟล์ได้ ซึ่งทำให้การจัดเรียง, คัดกรอง, และปรับแต่งข้อมูลเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วสำหรับทุกโครงการของคุณเป็นเรื่องง่ายมาก ไม่ว่าโครงการเหล่านั้นจะซับซ้อนหรือใหญ่โตเพียงใดก็ตาม
สรุปคือ? ClickUp คือทางเลือกอันดับ 1 ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดสำหรับ Airtableด้วยคุณสมบัติมากมายที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในทุกแง่มุมของโครงการของคุณ
ราวกับว่ายังไม่เพียงพอClickUp Automationsยังช่วยให้งานซ้ำๆ ของคุณง่ายขึ้นอีกขั้น โดยให้เวิร์กโฟลว์ทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง สร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีเงื่อนไขที่ทำงานโดยอัตโนมัติ—ตั้งแต่การอัปเดตสถานะงานแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญ ระบบอัตโนมัติช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานด้านธุรการ
ในทำนองเดียวกันClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในของ ClickUp เป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการแนวคิด การวางแผนเนื้อหา และการจับความรู้ เพียงถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ Brain จะดึงข้อมูลเชิงลึกจากงานในพื้นที่ทำงาน เอกสาร และแม้แต่ผู้คน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp Brain คือการผสานรวมอย่างสมบูรณ์กับระบบการจัดการโครงการของคุณ ซึ่งทำให้การเชื่อมโยงความคิดไปยังงาน, เอกสาร, และกระบวนการทำงานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์ม
การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อนี้ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องมือต่างๆ ลดการกระจายตัวของข้อมูล และทำให้มั่นใจว่าข้อมูลเชิงลึก ทรัพยากร และแนวคิดของคุณยังคงสอดคล้องกับโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่
เนื่องจากข้อมูลพื้นที่ทำงานจริงของคุณเป็นข้อมูลที่ ClickUp Brain ใช้ในการแนะนำ จึงมีความเกี่ยวข้องสูงกับงานที่กำลังดำเนินอยู่และพลวัตของทีมของคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องมือภายนอกมักขาดไป
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Chatเพื่อนำการสนทนาเกี่ยวกับโปรเจกต์ของคุณมาไว้ข้างๆ งานของคุณภายในพื้นที่ทำงานของ ClickUp ติดแท็กสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโปรเจกต์ต่างๆ เพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบและมีบริบทครบถ้วน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป เช่น Google Workspace, Slack และ Zoom เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ด ClickUpเพื่อดูภาพรวมของโครงการและประสิทธิภาพของทีม เพิ่มการ์ดสถานะงานและการจัดการปริมาณงานเพื่อติดตามความสามารถของทีมและจัดสรรงานใหม่เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
- ใช้เทมเพลตการจัดการโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, และกระบวนการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่า. ปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการและข้อกำหนดเฉพาะของทีมคุณ.
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ซับซ้อนเนื่องจากคุณสมบัติที่ครอบคลุม
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนของคุณให้เน้นเฉพาะการอัปเดตที่สำคัญที่สุดเท่านั้น เพื่อลดความวุ่นวายในพื้นที่ทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
2. Stackby (เหมาะที่สุดสำหรับฐานข้อมูลที่ปรับแต่งได้และการผสานรวม API)
Stackby เป็นเครื่องมือที่ฉันแนะนำเมื่อคุณต้องการสเปรดชีตที่ทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูลแบบคงที่ มันรวมฟังก์ชันของสเปรดชีตเข้ากับพลังของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เพื่อจัดโครงสร้างข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับแต่งของ Stackby ช่วยให้คุณสามารถสร้างตารางที่ปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละโครงการได้อย่างแม่นยำ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตเมื่อจัดการกับกระบวนการทำงานที่มีข้อมูลจำนวนมากและต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Stackby
- ลากและวางคอลัมน์และแถวเพื่อปรับแต่งรูปแบบข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
- เลือกจากเทมเพลตเฉพาะทางอุตสาหกรรมสำหรับการตลาด การจัดการโครงการ และการติดตามการขาย
- ดึงข้อมูลสดโดยตรงจากแพลตฟอร์มเช่น YouTube และ Google Analytics ผ่านการผสานระบบ API
ข้อจำกัดของ Stackby
- ความสามารถในการรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับ ClickUp หรือ Smartsheet
- UI อาจรู้สึกไม่ลื่นไหลสำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
ราคาของ Stackby
- ฟรี
- ส่วนตัว: 6 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- เศรษฐกิจ: 10 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: 35 ดอลลาร์สหรัฐ/ที่นั่ง ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Stackby
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ทำไมคุณอาจเลือก Stackby แทน Airtable
- คุณต้องการฐานข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้พร้อมการผสานรวม API ที่ทรงพลัง
- คุณต้องการดึงข้อมูลจากบริการต่างๆ เช่น YouTube, Facebook Ads หรือ Google Analytics
- คุณชอบวิธีการสร้างเวิร์กโฟลว์จากสเปรดชีตแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ประหยัดกว่าสำหรับ Airtable ที่มีระบบอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง
3. Google Sheets (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสเปรดชีตอย่างรวดเร็วและคุ้นเคย)
หากคุณต้องการทางเลือกฟรีสำหรับ Airtable, Google Sheets เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ง่าย ฉันแนะนำสิ่งนี้สำหรับธุรกิจที่ต้องการการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายในการจัดการข้อมูลร่วมกันแบบสเปรดชีต พร้อมความสามารถในการแชร์ที่ทรงพลังและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นสำหรับผมคือการผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับ Google Workspace คุณสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายระหว่าง Google Docs, Slides และแม้แต่ Gmail ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ต้องการการแชร์ที่ง่ายและการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
Google Sheets อาจดูพื้นฐาน แต่ฉันพบว่ามันมีประโยชน์อย่างมากสำหรับโปรเจ็กต์ที่รวดเร็วซึ่งไม่ต้องการการปรับแต่งหรือการตั้งค่าอย่างละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Sheets
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมผ่านการแสดงความคิดเห็นและการแก้ไข
- ใช้ประโยชน์จากส่วนเสริมของบุคคลที่สามที่หลากหลายผ่าน Google Workspace Marketplace
- สร้างการคำนวณที่ซับซ้อนและระบบอัตโนมัติโดยใช้สูตรที่ทรงพลังและ Google Apps Script
ข้อจำกัดของ Google Sheets
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการขั้นสูง
- ไม่มีเครื่องมืออัตโนมัติหรือเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลในตัว
ราคาของ Google Sheets
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Google
Google Sheets รีวิวและคะแนน
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: 4. 7/5 (13,000+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือกใช้ Google Sheets แทน Airtable
- คุณต้องการเครื่องมือที่ฟรีและคุ้นเคยซึ่งทำงานร่วมกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น
- คุณต้องการฟังก์ชันการทำงานของสเปรดชีตที่เรียบง่ายโดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- คุณชอบการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันที่ง่ายดายโดยใช้ Google Drive
- คุณพึ่งพาสูตรและการจัดการข้อมูลอย่างมาก โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้เพียงเล็กน้อย
👀 คุณรู้หรือไม่? Google Sheets มีฟังก์ชัน 'GOOGLETRANSLATE' ในตัวที่ช่วยให้คุณแปลข้อความได้โดยตรงในสเปรดชีตของคุณ คุณสามารถระบุเซลล์ที่มีข้อความและภาษาต้นฉบับและภาษาเป้าหมายได้ ทำให้การแปลเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องออกจากเอกสารของคุณ
4. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารแบบโต้ตอบและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Coda เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครซึ่งเปลี่ยนเอกสารให้เป็นแอปแบบโต้ตอบได้ มันผสานข้อความ ตาราง และองค์ประกอบภาพเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับฟีเจอร์การสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดของ Airtable
ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างสเปรดชีตและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Coda ช่วยให้ทีมสามารถสร้างเอกสารแบบไดนามิกที่มีปุ่มและตารางงานซึ่งช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- ใช้ประโยชน์จากการซิงค์สองทางกับเครื่องมือภายนอกเช่น Salesforce และ Jira เพื่อจัดการโครงการ
- สำรวจเทมเพลตสเปรดชีตหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่บันทึกการประชุมไปจนถึงตัวติดตามโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีม
- ซิงค์ข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Gmail และ Google Calendar เพื่อการทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของโคดา
- อาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเอกสารแบบโมดูลาร์
- ตัวเลือกการแสดงข้อมูลแบบจำกัดเมื่อเทียบกับ Airtable
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: เริ่มต้นที่ $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโคด้า
- G2: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ทำไมคุณอาจเลือกใช้ Coda แทน Airtable
- คุณต้องการรวมข้อมูล เอกสาร และแอปพลิเคชันไว้ในพื้นที่แบบโต้ตอบเดียว
- คุณชอบบล็อกการสร้างที่ยืดหยุ่น เช่น ปุ่ม แพ็ค และการทำงานอัตโนมัติแบบฝังตัว
- คุณต้องการตรรกะขั้นสูงและสูตรที่เกินกว่าสเปรดชีตมาตรฐาน
- คุณกำลังสร้างเอกสารแบบร่วมมือที่ทำงานเหมือนแอปขนาดเล็กสำหรับทีมของคุณ
อ่านเพิ่มเติม:เปรียบเทียบ Coda กับ Airtable: เครื่องมือไหนดีกว่ากัน?
5. Spreadsheet.com (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานฟังก์ชันของสเปรดชีตและฐานข้อมูล)
สำหรับผู้ที่ต้องการทำความคุ้นเคยกับสเปรดชีตที่มีฟังก์ชันฐานข้อมูลเพิ่มเติม Spreadsheet.com เป็นทางเลือกที่ดีแทน Airtable
ระหว่างการทดสอบของฉัน ฉันชื่นชมว่ามันยังคงรูปแบบเซลล์และแถวที่คุ้นเคยไว้ แต่เพิ่มประเภทข้อมูลและกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง เช่น มุมมอง Kanban และ Gantt
Spreadsheet.com ผสมผสานความง่ายในการใช้งานและความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัว ทำให้มีประสิทธิภาพสูงสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือมีขนาดใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spreadsheet.com
- กำหนดชนิดข้อมูลขั้นสูงเพื่อจัดระเบียบข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ประโยชน์จากการผสานรวมกับ Zapier เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ อีกนับพัน
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยทริกเกอร์อัตโนมัติที่ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Spreadsheet.com
- ตัวเลือกการผสานรวมแบบเนทีฟที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
- ประสิทธิภาพช้าลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
Spreadsheet.com ราคา
- มาตรฐานสำหรับองค์กร: 60 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
- องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร: $30/เดือนต่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต
Spreadsheet.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
ทำไมคุณอาจเลือก Spreadsheet.com แทน Airtable
- คุณต้องการความคุ้นเคยของ Excel หรือ Google Sheets พร้อมคุณสมบัติแบบฐานข้อมูล
- คุณต้องการการสนับสนุนเครื่องมือการจัดการโครงการที่เป็นของดั้งเดิม เช่น แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง
- คุณต้องการการควบคุมการอนุญาตขั้นสูงและการเข้าถึงระดับบันทึก
- คุณกำลังมองหาวิธีจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างโดยยังคงใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบสเปรดชีตเป็นหลัก
6. ตาราง Zapier (เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติ)
Zapier Tables เหมาะอย่างยิ่งหากคุณให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติเป็นอันดับแรก คุณสามารถป้อนข้อมูลลงในตารางด้วยตนเองหรือกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยใช้เวิร์กโฟลว์ของ Zapier (Zaps) ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า Zap เพื่อเพิ่มรายการใหม่จากการส่งแบบฟอร์มหรืออัปเดตแถวที่มีอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์ทริกเกอร์
Zapier Tables ช่วยให้การจัดการและใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้ Zapier เพื่อทำงานอัตโนมัติอยู่แล้ว เหมาะสำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาโซลูชันฐานข้อมูลที่เรียบง่ายและสามารถผสานรวมกับกระบวนการทำงานอัตโนมัติของพวกเขาได้โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier Tables
- ใช้ประโยชน์จากการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างรวดเร็ว เนื่องจากถูกสร้างขึ้นภายในระบบนิเวศของ Zapier
- ใช้เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพและเร่งความเร็วในการตั้งค่า
- เชื่อมต่อโดยตรงกับแอปมากกว่า 6,000 แอป
ข้อจำกัดของตาราง Zapier
- ไม่เหมาะสำหรับการบริหารโครงการที่ซับซ้อน
- ขาดคุณสมบัติการติดตามโครงการที่มีอยู่ในตัว เช่น แดชบอร์ดและการรายงาน
ราคาของ Zapier Tables
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $20/เดือน
- ขั้นสูง: $100/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Zapier Tables
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,500+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือกใช้ Zapier Tables แทน Airtable
- คุณจำเป็นต้องใช้ระบบอัตโนมัติเป็นแกนหลักของกระบวนการทำงานฐานข้อมูลของคุณ
- คุณต้องการการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปนับพันโดยใช้ Zapier
- คุณต้องการฐานข้อมูลแบบแบ็กเอนด์ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยขับเคลื่อนงานอัตโนมัติของคุณ
- คุณกำลังสร้างเครื่องมือภายในที่ต้องการการอัปเดตแบบไดนามิกและขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์
7. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีชื่อเสียงซึ่งมีคุณสมบัติการแสดงขั้นตอนการทำงานและการติดตามงานในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน มันมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงรายการ กระดาน และไทม์ไลน์ เพื่อตอบสนองการทำงานที่แตกต่างกัน แม้ว่าจะไม่มีมุมมองตารางแบบเนทีฟ แต่ในมุมมองรายการคุณสามารถจัดกลุ่ม จัดเรียง และกรองงานของคุณเป็นแถวและเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นคอลัมน์เพื่อบันทึกรายละเอียดของงานได้
เทมเพลตฐานข้อมูลที่ใช้งานง่ายและการติดตามการพึ่งพาของ Asana ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการโครงสร้างและความรับผิดชอบในการจัดการโครงการ แต่ต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงานตามความต้องการเฉพาะของทีม
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น โครงการอัจฉริยะ
- ได้รับประโยชน์จากเส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับ Airtableด้วยคุณสมบัติการจัดการงานที่ตรงไปตรงมา
- ใช้เครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่ในระบบเพื่อการจัดการโครงการอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ข้อจำกัดในการจัดเก็บอาจทำให้รู้สึกหนักใจ
- ขาดแม่แบบงานที่เพียงพอ
- ไม่มีมุมมองตารางเฉพาะ
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $8. 50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $19. 21/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือก Asana แทน Airtable
- คุณต้องการแพลตฟอร์มที่เน้นงานเป็นสำคัญพร้อมระบบติดตามงานที่ใช้งานง่าย
- คุณต้องการกรอบเวลาโครงการที่แข็งแกร่งและการมองเห็นภาระงาน
- คุณชอบใช้แม่แบบโครงการที่มีโครงสร้างชัดเจนและการติดตามเป้าหมายที่พร้อมใช้งานทันที
- คุณมุ่งเน้นไปที่การจัดการงานของทีมมากกว่าการจัดการตารางข้อมูล
8. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการข้อมูลควบคู่ไปกับงานโครงการ, Smartsheet สามารถสร้างแดชบอร์ดขั้นสูง, ตั้งค่าแบบฟอร์มการรับข้อมูล, และติดตาม KPI, ทำให้ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้างและการผลิต.
มันผสานรูปแบบสเปรดชีตการจัดการโครงการที่คุ้นเคยเข้ากับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น แผนภูมิแกนต์และการ์ดที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ใช้สำหรับโครงการระยะยาวที่มีความซับซ้อน ซึ่งการติดตามงบประมาณและกำหนดเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติตามกฎที่ใช้งานได้ง่ายกว่า Airtable
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
- เส้นทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: 12 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- การจัดการงานขั้นสูง: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,000+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือก Smartsheet แทน Airtable
- คุณต้องการการจัดการโครงการระดับองค์กรในรูปแบบอินเตอร์เฟซที่คล้ายกับสเปรดชีต
- คุณต้องการรายงานขั้นสูง แดชบอร์ด และการแสดงข้อมูล
- คุณชอบคุณสมบัติที่ปรับแต่งมาเพื่อการจัดการพอร์ตโฟลิโอและการจัดทำงบประมาณ
- คุณกำลังทำงานในอุตสาหกรรมเช่นการก่อสร้าง, ไอที, หรือการเงินที่ workflow ซับซ้อน
9. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง)
Monday.com เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีรูปลักษณ์น่าดึงดูดที่สุดที่ฉันเคยทดสอบ รองจาก ClickUp เท่านั้น ฉันชอบเลย์เอาต์บอร์ดที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ละบอร์ดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดการงาน โครงการ หรือเวิร์กโฟลว์ บอร์ดประกอบด้วยแถว (รายการ) และคอลัมน์ (ฟิลด์) ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่น สถานะงาน กำหนดส่ง ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญ
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการบูรณาการของมันช่วยให้ฉันสามารถทำให้งานง่ายขึ้นได้ ทำให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานได้ตามแผนที่วางไว้
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาและติดตามงานขั้นสูงเพื่อการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ใช้การส่งข้อความในแอปและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ของทีมเพื่อให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน
- สลับระหว่างตัวเลือกมุมมองต่าง ๆ เช่น คันบัน, แผนภูมิแกนต์, และปฏิทิน เพื่อความยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ Monday.com
- คุณสมบัติการจัดการข้อมูลที่จำกัดเมื่อเทียบกับ Airtable
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/ที่นั่ง ต่อเดือน
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือก Monday.com แทน Airtable
- คุณต้องการสร้างและปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยภาพโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- คุณต้องการระบบอัตโนมัติและการผสานรวมที่สามารถปรับขนาดได้ครอบคลุมทุกแผนก
- คุณชอบใช้เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, และทีมปฏิบัติการ
- คุณกำลังบริหารทีมที่พึ่งพาแดชบอร์ดมากกว่าการดูข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยตรง
🧠 เกร็ดความรู้: Monday.comเดิมมีชื่อว่า 'Dapulse'และเริ่มต้นเป็นเครื่องมือภายในที่ Wix.com ในประเทศอิสราเอล บริษัทตั้งใจเลือกชื่อ 'Monday' เพื่อไม่ให้ใครเดาได้ง่ายว่าหมายถึงอะไร
10. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามงานง่าย ๆ และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน)
Trello เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่เน้นความเรียบง่ายและใช้ภาพเป็นหลัก ด้วยระบบกระดาน Kanban และการจัดการด้วยบัตร จึงเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่เบาและใช้งานง่ายสำหรับการติดตามงานโครงการ
แต่ละบอร์ดจะมีรายการซึ่งทำหน้าที่เป็นคอลัมน์สำหรับจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนในกระบวนการทำงาน (เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว) การ์ดคืองานหรือรายการภายในรายการ คุณสามารถกำหนดการ์ดให้กับสมาชิกในทีม ตั้งค่าวันที่ครบกำหนด เพิ่มป้ายกำกับและรายการตรวจสอบ หรือแนบไฟล์ได้
ฟังก์ชันการลากและวางของ Trello ช่วยให้การย้ายการ์ดระหว่างรายการต่างๆ เป็นเรื่องง่ายเมื่อการทำงานดำเนินไป
ฉันยังพบว่ามันมีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบส่วนตัวหรือเป้าหมายของโครงการขนาดเล็ก โครงสร้างบอร์ดแบบภาพทำให้ทุกอย่างเข้าใจได้ง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานด้วยภาพโดยใช้กระดานลากและวางเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Power-Ups เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น มุมมองปฏิทินและการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยการแนบไฟล์, เพิ่มความคิดเห็น, และแท็กสมาชิกทีมบนการ์ด
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ ด้วย Butler เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello ที่สามารถจัดการการกระทำต่างๆ เช่น การย้ายการ์ดหรือการส่งการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Trello
- การปรับแต่งพื้นหลังแบบจำกัด
- เมื่อมีหลายโครงการ การนำทางอาจซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $17.5/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือกใช้ Trello แทน Airtable
- คุณต้องการบอร์ดสไตล์คัมบังแบบง่าย ๆ เพื่อติดตามงานและโครงการ
- คุณต้องการการตั้งค่าที่น้อยที่สุดสำหรับทีมที่มุ่งเน้นการทำงานที่มีน้ำหนักเบา
- คุณชอบการจัดการงานแบบลากและวางมากกว่าตารางข้อมูลที่ซับซ้อน
- คุณกำลังมองหา Power-Ups เพื่อขยายฟังก์ชันการทำงานตามที่ต้องการ
อ่านเพิ่มเติม:การทำงานอัตโนมัติ: อัตโนมัติการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต
11. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีม)
Basecamp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องการศูนย์กลางสำหรับโครงการและงานต่างๆ อินเทอร์เฟซของมันเรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสนกับฟีเจอร์ที่มากเกินไป แต่ละโครงการจะมีพื้นที่เฉพาะของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถจัดการงาน ไฟล์ การสนทนา และตารางเวลาได้ สิ่งนี้ช่วยให้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการถูกจัดไว้อย่างศูนย์กลางและค้นหาได้ง่าย
คุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือกระดานข้อความและการเช็คอินอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องประชุมกันตลอดเวลา
มันเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย แต่แนวทางที่เรียบง่ายและไม่พร้อมกันของ Basecamp ในการทำงานนั้นสดชื่นสำหรับทีมที่ต้องตัดผ่านเสียงรบกวนและมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- รวมศูนย์การสื่อสารของทีมด้วยกระดานข้อความ รายการสิ่งที่ต้องทำ และการแชร์ไฟล์
- ติดตามงานและกำหนดเวลาด้วยเครื่องมือการจัดการที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- รับการเช็คอินอัตโนมัติเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของทีมอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าหน้าจอแสดงผลเริ่มต้นไม่น่าสนใจและเปลี่ยนแปลงได้ยาก
ราคาของเบสแคมป์
- ทดลองใช้ฟรี
- เบสแคมป์พลัส: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $349/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของเบสแคมป์
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (14,000+ รีวิว)
ทำไมคุณอาจเลือก Basecamp แทน Airtable
- คุณต้องการศูนย์กลางการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับทีมและลูกค้า
- คุณต้องการความเรียบง่ายและมีโครงสร้างโดยปราศจากความซับซ้อนของฟีเจอร์ขั้นสูง
- คุณชอบเครื่องมือที่ติดตั้งมาในตัว เช่น กระดานข้อความ รายการสิ่งที่ต้องทำ และเอกสารต่าง ๆ ที่รวมไว้ในที่เดียว
- คุณกำลังบริหารโครงการที่พึ่งพาผู้คนและการสนทนามากกว่าข้อมูล
อ่านเพิ่มเติม: วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable คือทางเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด! (แต่ ClickUp ใกล้เคียงที่สุด)
เมื่อเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ ความต้องการของคุณไม่เหมือนใคร และเครื่องมือที่เหมาะสมคือเครื่องมือที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่น
แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ClickUp คือตัวเลือกที่ใกล้เคียงที่สุดในการมอบทุกสิ่งที่คุณอาจต้องการ—ทั้งมุมมองแบบกำหนดเอง ฐานข้อมูลที่ทรงพลังและความสัมพันธ์ระหว่างงาน รวมถึงประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความสามารถในการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพื้นที่ที่มีโครงสร้างสำหรับโครงการทีมขนาดใหญ่ หรือการตั้งค่าที่เรียบง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการงานส่วนตัว ClickUp สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของฉันได้เสมอ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Airtable ที่เหนือกว่าตารางข้อมูลและมอบระบบนิเวศการจัดการโครงการที่ครบวงจรลองใช้ ClickUpวันนี้