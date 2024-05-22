Airtable Vs. Smartsheet: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพขนาดเล็ก จัดการงานหลายอย่างพร้อมกัน หรือดูแลโครงการของทีม ความจำเป็นในการมีกลยุทธ์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่อาจปฏิเสธได้
หากไม่มีแผนที่นำทางหรือการติดตามที่เหมาะสม คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียทุกสิ่งตั้งแต่การขยายขอบเขตงานเกินกำหนด การเกินงบประมาณ ไปจนถึงการพลาดกำหนดส่งงานและคุณภาพที่บกพร่อง
หากคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับสิ่งนี้ ไม่ต้องกังวล! คุณสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้และรักษาความปลอดจากความเครียดได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่การเลือกหนึ่งในหลายๆ ตัวเลือกที่น่าสนใจพอๆ กันอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากได้ง่ายๆ
ทั้ง Airtable และ Smartsheet มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น และทำให้โครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
แต่คำถามยังคงอยู่: อะไรที่เหมาะกับกระบวนการทำงานและความต้องการของธุรกิจคุณมากที่สุด? มาดูการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่าง Airtable กับ Smartsheet เพื่อค้นหาคำตอบกัน!
Airtable คืออะไร?
Airtable เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ด้วย อินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง มีความสวยงามดึงดูดสายตา (เป็นข้อดีเพิ่มเติม!) และมีฟังก์ชันการลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนได้
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัตินี้เพื่อทำให้งานจำนวนมากเสร็จสิ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างข้อมูล การออกแบบกระบวนการทำงาน หรือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบกระดานคัมบังและตารางสีที่แบ่งแยกตามรหัสสี
แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ Airtable มีอยู่ในคลังแสงของมัน; มันสามารถผสานรวมฟังก์ชันการทำงานของฐานข้อมูล, ตารางคำนวณ, และคุณสมบัติการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย. สิ่งเหล่านี้เหมาะสำหรับหลายอุตสาหกรรมและกระบวนการทำงาน—ตั้งแต่การวางแผนโครงการและการจัดทำงบประมาณไปจนถึงการจัดการทรัพยากรและการติดตามข้อบกพร่อง.
Airtable ยังมีเครื่องมือ AI ของตัวเอง Airtable AI. เครื่องมือทรงพลังนี้สามารถแยกแยะข้อมูลจากช่องข้อความยาวและแถวข้อมูลนับพันเพื่อเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดและวิเคราะห์และจัดระเบียบชุดข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะจากลูกค้า
แม้ว่า Airtable จะมีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน แต่การที่จะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
คุณสมบัติของ Airtable
Airtable มีชุดคุณสมบัติที่หลากหลายสำหรับผู้ใช้ ซึ่งแต่ละชุดจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของโครงการหรือองค์กรต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งในบริบทส่วนตัวและธุรกิจ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การจัดการเนื้อหา การวางแผนโครงการ และการติดตามงบประมาณ
นี่คือคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ดีที่สุดของ Airtable:
1. การจัดการงาน
Airtable มอบ ความสามารถในการจัดการโครงการ ที่แข็งแกร่ง ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบและจัดการงานและกำหนดเวลา ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก Airtable AI เพื่อเชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้อง ระบุผู้ร่วมงาน และปรับงานให้สอดคล้องกับโครงการริเริ่มต่างๆ ทั่วทั้งองค์กรด้วย การทำงานอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์
เนื่องจาก Airtable เป็นระบบคลาวด์ ผู้ใช้สามารถจัดการโครงการได้จากทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล นอกจากนี้ แอปพลิเคชันมือถือ ที่ใช้งานง่ายของ Airtable ยังช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมต่อและรับข้อมูลได้ตลอดเวลา แม้ในขณะเดินทาง
2. การปรับแต่ง
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทำให้ Airtable โดดเด่นคือความสามารถในการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ใน Airtable และอนุญาตให้สมาชิกแต่ละคนปรับแต่งฐานข้อมูลให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Airtable
3. มุมมอง
Airtable ให้บริการมุมมองเพื่อ แสดงข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงตาราง, ปฏิทิน, แกลเลอรี, แผนภูมิแกนต์, และคัมบัง. แต่ละมุมมองมีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูล, และโต้ตอบกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ตัวอย่างเช่น มุมมอง Kanban ช่วยให้การอัตโนมัติและการจัดการเวิร์กโฟคลื่นไหลได้ง่ายขึ้นผ่านคอลัมน์ที่สามารถปรับแต่งได้และฟีเจอร์ลากและวาง มุมมองแผนภูมิ Gantt ช่วยให้สามารถมองเห็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น งาน โครงการ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้ตามเวลา
นอกจากนี้ การแสดงภาพ เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์ยังช่วยในการติดตามหมุดหมายของโครงการและความคืบหน้าโดยรวม
4. การร่วมมือ
Airtable มอบการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในทีมมีข้อมูลที่ตรงกัน
5. การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
Airtable มีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอก เช่น Google Calendar, Salesforce, Jira และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งช่วยให้ข้อมูลถูกซิงโครไนซ์ข้ามแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
6. แม่แบบ
Airtable มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้งานประจำวันเป็นระเบียบเรียบร้อยในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ช่วยลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน และมอบความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของบริษัทคุณ
Airtable มี เทมเพลตสำหรับฟังก์ชันที่หลากหลาย ตั้งแต่การตลาดและการออกแบบกระบวนการโครงการ ไปจนถึงการวางแผน การจัดการทรัพยากร การติดตามค่าใช้จ่าย และอื่นๆ อีกมากมาย
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Airtable AI: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $6 ต่อสมาชิกต่อเดือน
สมาร์ตชีตคืออะไร?
Smartsheetเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการกำหนดเวลา การวางแผนโครงการ การติดตามความคืบหน้า และการแบ่งปันเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันเป็นซอฟต์แวร์ที่ ใช้รูปแบบสเปรดชีต โดยมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายคล้ายกับ Excel
กังวลเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของทีมหรือไม่? Smartsheet นำเสนอฟีเจอร์ การทำงานร่วมกันขั้นสูง เช่น การแสดงความคิดเห็น การอนุมัติการตรวจสอบ และกระบวนการทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงมุมมองต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ และคัมบัง ที่ตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีความหลากหลายมาก รองรับกระบวนการทำงานทั้งหมดโดยใช้ประโยชน์จาก ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ เช่น:
- เครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเพื่อรับรองความก้าวหน้าของโครงการ
- ความสามารถในการรายงานเพื่อการติดตามโครงการอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ Smartsheet ยังมีเครื่องมือ AI ของตัวเองชื่อว่า Smartsheet AI ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มอบให้เฉพาะผู้ใช้ระดับองค์กรที่มีใบอนุญาตเท่านั้น เครื่องมือนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานภายในแพลตฟอร์มได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อรวมกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเหล่านี้แล้ว ทำให้ Smartsheet เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย
โบนัส: ไม่แน่ใจว่า Smartsheet เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลที่เหมาะกับคุณหรือไม่? นี่คือทางเลือกอื่น ๆของ Smartsheetที่คุณสามารถพิจารณาได้
คุณสมบัติของ Smartsheet
Smartsheet มอบชุดฟีเจอร์ที่หลากหลายให้กับผู้ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น การวางแผน การจัดการ การติดตาม และการทำงานร่วมกัน
นี่คือคุณสมบัติการจัดการโครงการชั้นนำบางส่วนใน Smartsheet:
1. ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบกำหนดเอง
ต้องการสร้างระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้เทมเพลตสเปรดชีตที่มีอยู่ใน Smartsheet เพื่อปรับปรุงการป้อนข้อมูลและงานประจำวันอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? ทางเลือกอยู่ที่คุณ! Smartsheet มอบความยืดหยุ่นนี้ให้คุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีม
ผู้ใช้สามารถสร้างทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเอง เพื่อทำให้การสร้างงาน การขออนุมัติ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการส่งการแจ้งเตือนเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณจากการทำงานซ้ำๆ
2. มุมมอง
ด้วย Smartsheet ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากตัวเลือกการวางแผนโครงการที่หลากหลาย รวมถึงมุมมองตาราง มุมมองแผนภูมิแกนต์ มุมมองการ์ดและมุมมองปฏิทินปฏิทินที่ใช้ร่วมกันจะแสดงงานต่างๆ ภายในกรอบเวลาของแต่ละงาน ในขณะที่ความยืดหยุ่นของตารางช่วยให้รองรับฟิลด์การติดตามเวลาได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและบริหารโครงการ
3. การร่วมมือ
Smartsheet ช่วยให้การร่วมมือและการสื่อสาร ราบรื่น ระหว่างผู้จัดการโครงการ สมาชิกทีม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ ด้วยคุณสมบัติเช่นคอลัมน์แสดงความคิดเห็นและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มยังครอบคลุมถึงการแชร์รายการและพื้นที่ทำงาน รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย
4. การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
Smartsheet สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันคลาวด์หลัก ๆ เช่น Google G-Suite, Slack, Microsoft Office 365 และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟังก์ชันพิเศษของฟีเจอร์ Smartsheet นี้คือมีตัวเชื่อมต่อหรือแอปเฉพาะทางถึง 70 รายการ ให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อและดำเนินงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การสร้างคลังไฟล์และแคมเปญอีเมลโดยอัตโนมัติ
5. การจัดทำงบประมาณ
ต้องการสร้างรายงานทางการเงินอย่างละเอียดหรือไม่? Smartsheet ช่วยให้คุณสามารถทำได้ และยังสามารถจัดหมวดหมู่รายงานตามชั่วโมง วัน และจำนวนเงินเพื่อช่วยในการบริหารงบประมาณอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดงบประมาณที่ปรับแต่งได้สำหรับการแสดงผลและการวิเคราะห์ตัวชี้วัดของโครงการอย่างชัดเจน
6. แม่แบบ
Smartsheet มี เทมเพลตที่ดาวน์โหลดได้ หลากหลายประเภทผ่านศูนย์โซลูชัน ซึ่งรวมถึงแผ่นงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า แบบฟอร์ม รายงาน และแดชบอร์ดที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Smartsheet
- ฟรี
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
อ่านเพิ่มเติม:15 แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทีมในปี 2024
สมาร์ตชีต Vs. แอร์เทเบิล: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Smartsheet และ Airtable มีฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูงเพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น แม้ว่าจะมีจุดร่วมกันในการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และนำเสนอเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ แต่ Smartsheet โดดเด่นในด้านการทำงานร่วมกันที่มีโครงสร้าง ในขณะที่ Airtable โดดเด่นในด้านการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
ตอนนี้ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติหลักของ Airtable กับ Smartsheet แบบเจาะลึกกัน
คุณสมบัติ #1: ความสามารถในการจัดการโครงการ
Smartsheet มอบตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่นให้กับผู้ใช้สำหรับการวางแผนและติดตามโครงการ รวมถึงมุมมองตาราง, แผนภูมิแกนต์, มุมมองการ์ด และมุมมองปฏิทิน ระบบการทำงานอัตโนมัติตามขั้นตอนที่กำหนดเองของมันโดดเด่นในการปรับปรุงการจัดการงานและกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในทางกลับกัน Airtable มีอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้สูงและตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย เช่น มุมมองตาราง มุมมองปฏิทิน มุมมองแกลเลอรี แผนภูมิแกนต์ และคัมบัง
ผู้ชนะ: แม้ว่าทั้งสองแพลตฟอร์มจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง แต่ความสามารถในการปรับแต่งของ Airtable ทำให้มีความได้เปรียบเล็กน้อยในการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ ดังนั้น Airtable จึงเป็นผู้ชนะในที่นี้
คุณสมบัติ #2: การทำงานเป็นทีม
เมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีม ทั้ง Airtable และ Smartsheet ช่วยให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
Airtable ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ผ่านคุณสมบัติเช่นการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแสดงความคิดเห็น. Smartsheet มอบแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้และคอลัมน์สำหรับแสดงความคิดเห็นให้แก่ผู้จัดการโครงการ, สมาชิกทีม, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีปัญหา.
ผู้ชนะ: ทั้งสองเครื่องมือเป็นผู้แข่งขันที่แข็งแกร่งในด้านนี้ ฟีเจอร์การร่วมมือที่ครอบคลุมของ Smartsheet มอบแนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ ดังนั้น Smartsheet จึงเป็นผู้ชนะในครั้งนี้
คุณสมบัติที่ 3: การผสานรวมกับบุคคลที่สาม
ในแง่ของการผสานรวมกับบุคคลที่สาม ทั้ง Smartsheet และ Airtable ต่างก็มีการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมกับแอปพลิเคชันคลาวด์หลักและคอนเน็กเตอร์เฉพาะทาง
Smartsheet ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Slack, Microsoft Office 365, Google G-Suite และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยตัวเชื่อมต่อเฉพาะทางกว่า 70 รายการ Airtable ก็สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้เช่นกัน เช่น Jira server, Google Calendar, Salesforce และอื่น ๆ
ผู้ชนะ: ในกรณีนี้ แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีประสิทธิภาพในการผสานรวมที่โดดเด่นพอๆ กัน แต่ Smartsheet โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยการนำเสนอคอนเน็กเตอร์เฉพาะทางสำหรับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้น Smartsheet จึงเป็นผู้ชนะอย่างชัดเจน
การเลือก Airtable หรือ Smartsheet ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของแต่ละองค์กรเท่านั้น ตอนนี้คุณเป็นคนตัดสินใจแล้ว!
Airtable เทียบกับ Smartsheet บน Reddit
เราได้ค้นหาอย่างละเอียดใน Reddit เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่าง ๆ จากผู้ใช้เกี่ยวกับ Airtable กับ Smartsheet โดยการค้นหาการหารือเกี่ยวกับหัวข้อ "Smartsheet กับ Airtable" นั้นชัดเจนว่าทั้งสองแพลตฟอร์มมีผู้ติดตามที่ภักดีต่อแพลตฟอร์มของตน
ผู้ใช้ Reddit บางคนเชื่อว่า Smartsheet เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการระดับกลางในแง่ของความซับซ้อน:
ฉันยอมรับในจุดนั้น, ว่าทีม Smartsheet นั้นยอดเยี่ยมมาก . ตอนนี้ดูเหมือนว่าฟังก์ชันของ Airtable จะดีที่สุดสำหรับเกือบทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นการพยายามสร้างตารางเวลาโครงการที่มีระยะเวลาและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน Airtable ไม่ค่อยดีในเรื่องนั้น แต่ Smartsheet เหมาะสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนระดับปานกลาง
ฉันยอมรับในจุดนั้น, ว่าทีม Smartsheet นั้นยอดเยี่ยมมาก . ตอนนี้ดูเหมือนว่าฟังก์ชันของ Airtable จะดีที่สุดสำหรับเกือบทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นการพยายามสร้างตารางเวลาโครงการที่มีระยะเวลาและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน Airtable ไม่ค่อยดีในเรื่องนั้น แต่ Smartsheet เหมาะสำหรับโครงการที่มีความซับซ้อนระดับปานกลาง
ฉันจะบอกว่าSmartsheet สำหรับเกือบทุกอย่าง เพราะฉันไม่เคยเห็นเครื่องมือหรือบริการใดที่มีการยอมรับได้รวดเร็วเท่ากับ Smartsheet และมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายที่กำลังพัฒนาอยู่!
ฉันจะบอกว่าSmartsheet สำหรับเกือบทุกอย่าง เพราะฉันไม่เคยเห็นเครื่องมือหรือบริการใดที่มีการยอมรับได้เร็วกว่า Smartsheet และมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากมายที่กำลังพัฒนาอยู่!
ผู้ใช้ Reddit คนอื่น ๆ คิดว่า Airtable เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติการจัดการฐานข้อมูล:
Airtable เป็นฐานข้อมูลมากกว่าสเปรดชีต อินเทอร์เฟซทำให้เห็นชัดเจนมาก และฉันไม่เห็นอะไรที่คล้ายกันใน Smartsheet เลย
Airtable เป็นฐานข้อมูลมากกว่าสเปรดชีต อินเทอร์เฟซทำให้เห็นชัดเจนมาก และฉันไม่เห็นอะไรที่คล้ายกันใน Smartsheet เลย
ทำสิ่งเดียวกันกับ Smartsheet แต่เน้นไปที่ฐานข้อมูลมากกว่า และทำให้การเชื่อมต่อกับแอปและการสร้างแดชบอร์ดที่สวยงามเป็นเรื่องง่ายมาก ดีกว่าฟีเจอร์การสร้างแดชบอร์ดของ ss อย่างมาก
ทำเหมือนกับ Smartsheet แต่เน้นไปที่ฐานข้อมูลมากกว่า และทำให้การเชื่อมต่อกับแอปและการสร้างแดชบอร์ดที่สวยงามเป็นเรื่องง่ายมาก ดีกว่าฟีเจอร์การสร้างแดชบอร์ดของ ss อย่างมาก
ในขณะที่ Smartsheet และ Airtable เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการจัดการโครงการและการจัดระเบียบข้อมูล แต่ยังมีอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหนือกว่าในหลายๆ ด้าน:ClickUp
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet เมื่อเทียบกับ Airtable
ClickUp นำเสนอชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเทียบได้กับ Smartsheet และ Airtable แต่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าและราคาที่แข่งขันได้
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การติดตามงาน การทำงานร่วมกัน หรือการจัดการข้อมูล ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของทีมคุณ และคุ้มค่าแก่การสำรวจอย่างแน่นอน
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
คุณสมบัติของคู่แข่ง ClickUp #1: การจัดการโครงการสำหรับทีม
ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet และ Airtableในการจัดการโครงการสำหรับทีม ด้วยเหตุผลที่ดีมากมาย มันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่มี ความสามารถด้าน AI สำหรับทีมที่ต้องการทำงานได้เร็วขึ้น ทำงานอย่างชาญฉลาด และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย ClickUp ทีมของคุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น, ปรับปรุงการร่วมมือ, และขับเคลื่อนความสำเร็จในโครงการทุกขนาดหรือความซับซ้อน.
1. จัดลำดับความสำคัญและวางแผน
หนึ่งในจุดแข็งหลักของ ClickUp คือความสามารถในการช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า Smartsheet และ Airtable จะมีฟีเจอร์การวางแผนโครงการ แต่ ClickUp มีความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านนี้ด้วยการมุ่งเน้นที่ความน่าเชื่อถือในการมองเห็นและการ สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
ด้วย ClickUp ทีมจะไม่พลาดเป้าหมายสำคัญในขณะที่พวกเขาได้รับ การมองเห็นในรายละเอียดของโครงการทั้งหมด ที่นี่ คุณสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อยกระดับไปอีกขั้น มันช่วยให้คุณติดตามเป้าหมายส่วนบุคคลและทีมได้อย่างชัดเจน พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
แปลงเป้าหมายให้เป็นงานและงานย่อยที่เล็กกว่าในClickUp Tasksเพื่อการวางแผนที่ง่ายขึ้น; เพิ่มการพึ่งพาและความสัมพันธ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตกหล่น; และเพิ่มลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนรู้ว่าต้องดำเนินการอะไรก่อน ClickUp ช่วยให้ ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และเป้าหมายสอดคล้องกัน
สิ่งนี้ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จโดยป้องกันการสูญเสียและจัดสรรทรัพยากรไปยังจุดที่มีความจำเป็นมากที่สุด
2. มุมมองที่ปรับให้เหมาะสม
ClickUp ช่วยให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยการจัดเตรียมมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับโครงการข้ามสายงาน ต่างจาก Smartsheet และ Airtable, ClickUp มี มากกว่า 15 วิธีในการแสดงภาพงาน รวมถึงแผนภูมิแกนต์, รายการ, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, และไทม์ไลน์
ความสามารถนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการจัดระเบียบและการผลิตได้โดยการเลือกมุมมองที่เหมาะกับความต้องการของโครงการเฉพาะของพวกเขา
ตัวอย่างเช่นมุมมองบอร์ดของ ClickUpช่วยให้ทีมติดตามความคืบหน้าของงานได้ง่าย ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมคอลัมน์สำหรับแต่ละขั้นตอน ในทางกลับกันมุมมองรายการของ ClickUpจะแสดงรายละเอียดของแต่ละงานอย่างละเอียด พร้อมสถานะ กำหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลอื่น ๆ
3. ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น
การสื่อสารเป็นอีกหนึ่งด้านที่ ClickUp โดดเด่น เครื่องมือการจัดการโครงการนี้ส่งเสริมความโปร่งใสที่ดีขึ้นโดยช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันในวิสัยทัศน์ของโครงการผ่านClickUp Docs, รับทราบข้อมูลล่าสุดผ่านClickUp Inbox และแชร์การอัปเดตโดยใช้ClickUp Chat
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกัน ลดความเข้าใจผิดและความล่าช้าในการดำเนินโครงการ
4. รายงานอย่างครอบคลุม
Smartsheet และ Airtable อาจมีฟีเจอร์การรายงาน แต่แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ของ ClickUp มอบการมองเห็นสูงสุดและข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะและประสิทธิภาพของโครงการ
แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้นี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหา ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น และปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรได้ ช่วยให้พวกเขาสามารถนำหน้าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้
แดชบอร์ด ClickUpที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และแชร์ได้ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
5. ClickUp Brain
ผู้จัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ ClickUp,ClickUp Brain, ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานโดยอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ และช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง
คุณลักษณะนี้ช่วยเร่งแผนงานและการดำเนินโครงการโดยอัตโนมัติ เช่น การสรุปความคิดเห็น การสร้างงานย่อย และการเขียนการอัปเดตโดยอัตโนมัติ แต่แค่นั้นหรือ? (เราจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp Brain เร็วๆ นี้!)
คุณสมบัติคู่แข่งของ ClickUp #2: มุมมองตารางหลายแบบ
มุมมองตารางของ ClickUpอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Smartsheet และ Airtable เนื่องจากมอบตัวเลือก ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ให้กับทีมภายในรูปแบบตาราง
ต่างจาก Smartsheet และ Airtable, ClickUp ให้ผู้ใช้สามารถจัดรูปแบบตารางตามความต้องการของแต่ละบุคคลได้. สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถติดตามและจัดระเบียบงานทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ, เพิ่มผลผลิตในการทำงาน, และประหยัดเวลาได้มาก.
นอกจากนี้ ClickUp ยังอนุญาตให้ผู้ใช้แชร์มุมมองตารางของตนกับผู้อื่นได้ เช่น ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านลิงก์ที่แชร์แบบสาธารณะได้อีกด้วย ต่อไปนี้คือ สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในมุมมองตาราง ใน ClickUp:
- จัดเรียงและติดตามข้อมูลได้อย่างง่ายดายโดยการซ่อนและตรึงคอลัมน์
- จัดการงานของคุณด้วยคุณสมบัติการกรองและการจัดกลุ่มที่ทรงพลังด้วย ClickUp
- เข้าถึงฟังก์ชันลากและวางเพื่อจัดระเบียบคอลัมน์และจัดการข้อมูลภายในมุมมองตารางได้ดีขึ้น
- ส่งออกข้อมูลมุมมองตารางเป็นสเปรดชีต
- คัดลอกและวางข้อมูลอย่างรวดเร็วเพื่อป้อนเข้าสู่ซอฟต์แวร์สเปรดชีตอื่น ๆ
ฐานข้อมูล
มุมมองตารางของ ClickUp ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมสร้างฐานข้อมูลที่สมบูรณ์แบบได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค ผู้ใช้สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ และจัดระเบียบงานโดยการเชื่อมโยงงานเหล่านั้น รวมถึงเอกสารและความพึ่งพาต่างๆ มุมมองตารางของ ClickUp ยังช่วยให้ผู้ใช้เชื่อมโยงไปยังรายงานข้อบกพร่อง เชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อของพวกเขา ฯลฯ
สเปรดชีต
มุมมองตารางของ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงานโครงการและแก้ไขข้อมูลจำนวนมากด้วยตารางที่ใช้งานง่าย สามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกข้อมูลใด ๆ ได้เสมือนจริง ตั้งแต่ความคืบหน้าของงานและการให้คะแนนดาว ไปจนถึงไฟล์แนบและอื่น ๆ อีกมากมาย
ความหลากหลายและความสามารถในการตอบสนองของ ClickUp ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติคู่แข่งของ ClickUp #3: ClickUp Brain ที่ทรงพลังทุกด้าน
แน่นอน ด้วย Smartsheet คุณสามารถสร้างสูตร, ข้อความ, และสรุปได้ และด้วย Airtable คุณสามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขบางอย่างเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องมือจัดการโครงการใดที่สามารถเทียบเคียงกับ ClickUp ได้เมื่อพูดถึงการอัตโนมัติการทำงานของคุณด้วย AI—ClickUp Brain.
ClickUp Brain กำลังปฏิวัติการจัดการโครงการด้วยศักยภาพ AI ขั้นสูง ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของทีมที่ต้องการเครื่องมือสเปรดชีตและตารางที่มีประสิทธิภาพ
มันสามารถทำให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก เช่น การจัดการงาน การติดตามโครงการ และการบริหารโครงการ และยังมีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในด้านการจัดการเหล่านี้
ผู้จัดการความรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ยุคของการค้นหาข้อมูลอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและการดึงข้อมูลด้วยตนเองได้สิ้นสุดลงแล้ว ClickUp Brain มอบคำตอบที่แม่นยำทันทีตามบริบทของงานใด ๆ ที่อยู่ใน ClickUp หรือเชื่อมต่อกับมัน
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการค้นหาข้อมูลด้วยการค้นหาผ่าน Google, ค้นหาผ่านไฟล์จำนวนมาก, หรือรบกวนเพื่อนร่วมงาน และทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ที่พวกเขาต้องการได้ตลอดเวลา
ผู้จัดการโครงการ AI
เบื่อกับการเสียเวลาไปกับการอัปเดตด้วยตนเองและงานซ้ำๆ หรือไม่? ClickUp Brain คือผู้จัดการโครงการ AI ของคุณที่ช่วยอัตโนมัติในการสรุปโครงการ อัปเดตความคืบหน้า การประชุมสแตนด์อัพ และอื่นๆ อีกมากมาย
การทำให้การวางแผนงานย่อย การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติเป็นระบบ ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเชิงกลยุทธ์ของการบริหารโครงการมากขึ้น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นักเขียน AI สำหรับการทำงาน
การเขียนรายงานและการตอบกลับข้อความอาจใช้เวลามาก แต่ ClickUp Brain สามารถเป็นผู้ช่วย AI Writer ของคุณและทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ ด้วยการตรวจสอบการสะกดอัตโนมัติและความสามารถในการสร้างเทมเพลตได้ทันทีสำหรับงานใด ๆ ทีมงานสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องยุ่งยากกับการตรวจทานและจัดรูปแบบด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ความสามารถของ ClickUp Brain ในการแปลงเสียงเป็นข้อความและตอบคำถามจากบันทึกการประชุม ช่วยให้ทีมสามารถจัดการและรับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
ด้วย ClickUp Brain ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เคย
เปลี่ยนการจัดการโครงการสำหรับทีมของคุณด้วย ClickUp!
จากที่เราได้เห็นจากการเปรียบเทียบ Airtable กับ Smartsheet นี้ เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง Airtable และ Smartsheet มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม อย่างไรก็ตาม เมื่อเลือกโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
ด้วย ClickUp ทีมจะได้รับประโยชน์จากมุมมองตารางที่หลากหลาย ความสามารถด้าน AI ขั้นสูง เช่น ClickUp Brain และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการจัดการงาน เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม และเพิ่มผลผลิต
พร้อมที่จะยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และดูว่ามันสามารถปฏิวัติวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร!