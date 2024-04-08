บล็อก ClickUp
Airtable Vs. Google Sheets: การประลองสุดยอดสเปรดชีต

Engineering Team
8 เมษายน 2567

การพยายามค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอาจทำลายประสิทธิภาพการทำงานได้จริง ๆ มันเหมือนกับการค้นหาเข็มในกองฟาง ระดับความหงุดหงิดจะเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับเมื่อข้อมูลของคุณกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ และจัดการไม่ได้

ในโลกของการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สเปรดชีตคือฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่อง มอบที่หลบภัยที่มีโครงสร้างด้วยคอลัมน์ แถว และฟิลด์เพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 🧹

เรามีผู้ดูแลจัดการข้อมูลสองรายหลัก ได้แก่ Airtable และ Google Sheets เครื่องมือเหล่านี้มีชื่อเสียงในการทำงานอย่างเหนือชั้น ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลและทำงานอัตโนมัติ จัดการการแชร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม อย่าหลงเชื่อในความคล้ายคลึงกันของเครื่องมือเหล่านี้ เพราะแต่ละตัวก็มีจุดเด่นและฟีเจอร์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน

ซอฟต์แวร์ใดจะกลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งสุดท้าย? Airtable หรือ Google Sheets? มาเจาะลึกคุณสมบัติเด่นของพวกเขา ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย และเพิ่มเครื่องมือทางเลือกที่น่าสนใจเข้าไปด้วย!

Airtable คืออะไร?

Airtable คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง สเปรดชีตและฐานข้อมูล มอบข้อดีของทั้งสองโลกไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ให้คุณควบคุมการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการต่าง ๆ และปรับแต่งโซลูชันให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างแท้จริง ✨

แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Airtable สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ การกรองขั้นสูง และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามสินค้าคงคลัง

แอร์เทเบิล
ผ่าน:Airtable

Airtable ใส่ใจในรายละเอียดด้วยโซลูชันที่หลากหลาย เช่น ประเภทฟิลด์ที่หลากหลาย, ไลบรารีของเทมเพลตสเปรดชีตที่พร้อมใช้งาน, และการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม

ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นแทบไม่มีขีดจำกัด จัดเก็บข้อมูลใด ๆ ภายในบันทึก สร้างการอ้างอิงข้ามตาราง ปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และแม้กระทั่งนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล

แพลตฟอร์มนี้ยังทำหน้าที่เป็นปฏิทินและกระดานคัมบังในตัว ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการงานให้สำเร็จ

คุณสมบัติของ Airtable

อะไรที่ทำให้ Airtable โดดเด่นเป็นเครื่องมือที่บริษัทนับไม่ถ้วนเลือกใช้? มาค้นหาคำตอบด้วยการสำรวจคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันกันเถอะ 🕵

1. การแบ่งปันข้อมูลและการผสานรวม

Airtable โดดเด่นในการแชร์ไฟล์และข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ และฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นี้ยังสามารถใช้งานได้แม้ในเวอร์ชันฟรี!

ด้วยแอปเดสก์ท็อปและมือถือของ Airtable สำหรับ iOS และ Android ไฟล์ของคุณสามารถเข้าถึงได้จากแทบทุกที่ ข้อจำกัดในการจัดเก็บไฟล์ก็ค่อนข้างใจดีเช่นกัน 🗃️

เมื่อพูดถึงการแชร์ข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ Airtable มี ตัวเลือกหลายแบบ ให้คุณเลือกใช้:

  1. สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้พร้อมสิทธิ์การดูที่หลากหลาย
  2. ฝังฐานข้อมูล Airtable ของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณ
  3. ใช้คีย์ API ของ Airtable จากฐานของคุณเพื่อปรับแต่งแอปของคุณ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในฐานข้อมูล Airtable ด้วยการ ผสานรวมปลั๊กอินแอปจากบุคคลที่สาม ผ่าน Blocks เพื่อขยายความสามารถของมัน คุณสามารถใช้ Workato, Zapier, Automate.io หรือ Integromat เพื่อเชื่อมต่อ Airtable กับเว็บไซต์และแอปมากกว่า 1,000 แห่งได้อย่างราบรื่น

แดชบอร์ด AirTable
ผ่าน:Airtable

2. มุมมองหลายงาน

Airtable มี แปดมุมมองของโปรเจกต์ ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

เริ่มต้นด้วย มุมมองรายการ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของงานของคุณ เปรียบเสมือนการมีทั้งภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดในที่เดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมหาศาล

ต้องการดูว่าชิ้นงานต่างๆ ของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือไม่? มุมมองไทม์ไลน์ คือผู้ช่วยที่ปรับแต่งได้สำหรับติดตามทรัพยากร เหตุการณ์ และโครงการต่างๆ

Airtable ยังมี มุมมองแบบ Kanban ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และงานสำคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ มุมมองนี้จะแสดงงานของคุณในรูปแบบการ์ดและให้คุณจัดการงานเหล่านั้นด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย 🖱️

ใช้ มุมมองแกนต์ เพื่อติดตามกระบวนการและปฏิบัติตามกำหนดเวลา มันช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรม ความสัมพันธ์ของงาน และจุดสำคัญต่างๆ ทำให้การจัดการโครงการหลายขั้นตอนเป็นเรื่องง่ายขึ้น

3. การสร้างแอปพลิเคชัน

Airtable ช่วยให้คุณสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจากข้อมูลที่คุณมีอยู่ ไม่ว่าคุณต้องการสร้างจากศูนย์โดยใช้แพลตฟอร์มดั้งเดิมหรือใช้เทมเพลตแอปที่มีประโยชน์ของพวกเขา ทางเลือกอยู่ที่คุณ

การสร้างแอปพลิเคชันที่ไร้ที่ติเป็นเรื่องง่ายด้วย Interface Designer ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายโดยใช้ส่วนประกอบแบบลากและวางที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณ และอัปเดตอินเทอร์เฟซได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง 🎨

ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตสำเร็จรูป ของ Airtable ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การติดตามโครงการการวางแผนงานอีเวนต์ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ห้องสมุดเทมเพลตครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การตลาดและทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและอสังหาริมทรัพย์

เทมเพลตไดเรกทอรีพนักงาน Airtable
ผ่าน:Airtable

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Google Sheets คืออะไร?

Google Sheets ยึดถือรูปแบบ สเปรดชีตแบบดั้งเดิม คิดเสียว่ามันเป็นญาติออนไลน์ของ Microsoft Excel—มันอาจไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่หรูหรา แต่ใช้งานง่ายมาก มันยึดติดกับรูปแบบแถว/คอลัมน์/เซลล์ที่คุ้นเคย ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานพื้นฐาน เช่น การเก็บข้อมูลและการคำนวณพื้นฐาน

แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นเมื่อมีผู้ใช้หลายคนและทีมที่ทำงานร่วมกันเข้ามาเกี่ยวข้อง มันช่วยให้หลายคนสามารถทำงานบนสเปรดชีตเดียวกันได้พร้อมกัน และคุณสามารถเห็นการแก้ไขของพวกเขาได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

กูเกิลชีต
ผ่าน:Google Sheets

Google Sheets สามารถทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณราบรื่นขึ้นและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดด้วยฟีเจอร์อย่าง การเติมอัตโนมัติและคำแนะนำสูตร ที่ช่วยให้คุณประมวลผลตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡

นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแอป Google ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Forms ภายใน Sheets ได้อย่างง่ายดาย หรือแทรกแผนภูมิจาก Sheets ลงใน Google Slides และ Docs ได้โดยไม่มีปัญหา

ลองดูGoogle Sheets เทียบกับ Excel!

คุณสมบัติของ Google Sheets

สงสัยไหมว่าอะไรทำให้ Google Sheets เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้? มาร่วมกับเราในการสำรวจคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันอย่างใกล้ชิด 👀

1. สำรวจ

ฟีเจอร์ Explore ใช้พลังของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์และตารางได้อย่างง่ายดายและให้คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ อัปเดตข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังติดตามตัวเลขยอดขายรายเดือน และสเปรดชีตของคุณเต็มไปด้วยข้อมูล ด้วยฟีเจอร์ Explore คุณสามารถถามคำถามเช่น "รายได้รวมของสินค้า A, สินค้า B หรือสินค้า C เท่าไหร่?" และมันจะตอบคำถามให้คุณอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้

ในแถบด้านข้าง คุณจะพบกล่องข้อความที่คุณสามารถพิมพ์คำถามของคุณได้ และระบบจะแสดงคำตอบให้คุณ เมื่อคุณเลื่อนลงไปในแผงสำรวจ คุณจะเห็นรายการกราฟที่แนะนำซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการตาราง pivot, แผนภูมิวงกลม, หรือแผนภูมิแท่ง คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณ 📊

กูเกิลชีต
ผ่าน:Google Sheets

2. การแก้ไขทั้งออนไลน์และออฟไลน์

แทนที่จะต้องส่งเอกสารไปมาทางอีเมลแบบเดิมๆ ให้กับหลายคน Google Sheets ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเปิดและแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ทุกคนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นทำ และทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติลงในเซิร์ฟเวอร์ของ Google

Google Sheets ยังมีฟีเจอร์แชทในแถบด้านข้างที่สะดวก ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดได้แบบเรียลไทม์ และหากคุณต้องการตรวจสอบหรือย้อนกลับการแก้ไขใด ๆ ฟีเจอร์ ประวัติการแก้ไข ก็พร้อมตอบโจทย์คุณ

แพลตฟอร์มนี้ยัง รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์ ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ สิ่งที่คุณต้องมีคือส่วนขยาย Google Docs Offline สำหรับ Chrome บนเดสก์ท็อปหรือแอป Google Sheets บนมือถือ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย 👌

3. การกรอกอัตโนมัติ

Google Sheets ช่วยให้กระบวนการป้อนข้อมูลง่ายขึ้น ด้วยการแนะนำฟีเจอร์ Autofill ซึ่งช่วยให้คุณป้อนข้อมูลที่ตามรูปแบบหรือใช้ค่าที่คุณเคยป้อนไว้เป็นจุดอ้างอิงได้โดยอัตโนมัติ 👨🏻‍💻

สมมติว่าคุณมีรายการวันในสัปดาห์: วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, และอื่นๆ แทนที่จะพิมพ์วันแต่ละวันด้วยตนเอง คุณสามารถเติมอัตโนมัติได้ นี่คือวิธีการ:

  1. กรอกวันแรกสองวันของสัปดาห์ในตารางคำนวณของคุณ
  2. เลือกสองเซลล์นั้น และเมื่อคุณนำเคอร์เซอร์ไปวางเหนือมุมขวาล่าง ให้สังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำ (+)
  3. เมื่อคุณเห็นแล้ว ให้คลิกและลากลงหรือลากข้ามเซลล์เพื่อกำหนดช่วงสำหรับวันในสัปดาห์ของคุณ
  4. เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ Google Sheets จะเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการจดจำรูปแบบ

การกรอกอัตโนมัติยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับตัวเลขและการป้อนข้อความอื่น ๆ คุณสามารถใช้มันสำหรับรายการที่มีหมายเลข เดือนของปี หรือแม้แต่การคำนวณ

ตัวอย่างใบแจ้งหนี้ใน Google Sheets
ผ่าน:Google Sheets

ราคาของ Google Sheets

  • ฟรี
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้

Airtable vs. Google Sheets: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

Google Sheets และ Airtable เป็นเครื่องมือสเปรดชีตที่สะดวก ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับบุคคลและทีม แม้ว่าจะมีคุณสมบัติทั่วไป เช่น การทำงานอัตโนมัติและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่แต่ละตัวก็มีจุดแข็งเฉพาะตัว Airtable เน้นไปที่การเป็นฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ในขณะที่ Google Sheets ยังคงความเรียบง่ายเหมือนสเปรดชีต

ตอนนี้ มาเจาะลึกถึง คุณสมบัติที่เหมือนกัน ของพวกเขา และดูว่าอันไหนที่สมควรได้รับมงกุฎ 👑

1. ฐานข้อมูลและตารางคำนวณ

Google Sheets คือซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตออนไลน์ มีฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการจัดการข้อมูล ตั้งแต่พื้นฐานอย่างการป้อนข้อมูล สูตร และการจัดรูปแบบเซลล์ ไปจนถึงเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลเช่น แผนภูมิและกราฟ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น

ในอีกด้านหนึ่งของเวที เรามี Airtable ซึ่งรวมคุณสมบัติของสเปรดชีตและฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่นการติดตามสินค้าคงคลัง การวางแผนงานอีเวนต์ และการจัดการโครงการ จุดเด่นของ Airtable คือความสามารถในการจัดการข้อมูลปริมาณมากและแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทิน, คัมบัง, และ ตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนได้อีกด้วย 🔗

ในการเปรียบเทียบครั้งนี้ เราขอถือว่าเสมอกัน Airtable โดดเด่นในฐานะฐานข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างสเปรดชีต ในขณะที่ Google Sheets ชนะเมื่อพูดถึงการจัดการสเปรดชีตแบบดั้งเดิม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตาราง airtable
ผ่าน:Airtable

2. การจัดการงานและโครงการ

Airtable คือแชมป์เปี้ยนระดับแนวหน้าในการจัดการงานและโครงการต่างๆ มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทรงพลังมากมาย มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนโครงการการติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการสื่อสารในทีม นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลในมุมมองต่างๆ ได้ ทำให้การติดตามงานและตรวจสอบความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย

ในทางกลับกัน เรามี Google Sheets ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ด้วยการปรับแต่งบางอย่าง มันสามารถทำหน้าที่เป็นสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการที่ดีได้ คุณสามารถสร้างโครงการและตั้งค่าคอลัมน์สำหรับงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด และเพิ่มเมนูแบบดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนสถานะได้อย่างง่ายดาย ✅

อย่างไรก็ตาม ในรอบนี้ Airtable ออกมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการที่ล้ำหน้ากว่า

3. คุณสมบัติการร่วมมือ

Airtable และ Google Sheets ต่างก็ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม

Google Sheets โดดเด่นในการรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น ตอบกลับ แก้ไข แก้ปัญหา และแชทกับผู้ร่วมงานของคุณได้ในขณะที่ทำงานร่วมกันบนแผ่นงานเดียวกัน มันติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการแก้ไขในตัว ให้คุณมีอิสระในการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า และเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม ยังมีหน้าต่างแชทที่แถบด้านข้าง 💬

ใน Airtable มีพื้นที่ทำงานร่วมกันที่คล้ายกัน คุณสามารถแสดงความคิดเห็น แนบไฟล์ และแม้กระทั่งกล่าวถึงผู้อื่นในความคิดเห็นเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารให้กว้างขวาง นอกจากนี้ ฟีเจอร์ประวัติการแก้ไขที่สะดวกยังช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ทำกับระเบียนได้ ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง

แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่คล้ายคลึงกัน เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และประวัติการแก้ไข แต่ Airtable ชนะในรอบนี้ เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อย มันมีข้อดีเพิ่มเติม เช่น การกล่าวถึงและการแนบไฟล์ ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย

ผ่าน:Airtable

Airtable เทียบกับ Google Sheets บน Reddit

เราหันไปที่ Reddit เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้สเปรดชีตตัวยงในการเปรียบเทียบระหว่าง Airtable และ Google Sheets ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าทั้งสองแพลตฟอร์มทำงานได้ดี แต่มีบทบาทหลักที่แตกต่างกัน—Google Sheets เป็นสเปรดชีตแบบคลาสสิก ในขณะที่ Airtable เป็นฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น

ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงชอบ Airtable:

"Airtable เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดระเบียบ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างสูง ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แน่นอน แต่แม้จะไม่มีคุณสมบัตินั้น การใช้มุมมอง กลุ่ม และตัวกรองก็ยังคงรวดเร็ว สะอาด และใช้งานง่ายกว่าที่คุณจะพบใน Google Sheets หรือผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่น ๆ อย่างมาก"

อีกคนหนึ่งแสดงการสนับสนุน Google Sheets:

"Airtable ไม่ใช่เครื่องมือทดแทนสเปรดชีตทั่วไป คุณไม่สามารถใส่รหัสสีในเซลล์หรือเน้นบางส่วนให้เด่นได้ง่าย สูตรคำนวณมีความซับซ้อนและไม่สะดวกเหมือนในสเปรดชีตอย่าง Zoho Sheets หรือ Google Sheets นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถย่อข้อมูลลงเป็นหน้าย่อยหรือจัดระเบียบข้อมูลนอกขอบเขตที่กำหนดของแต่ละประเภทมุมมองบอร์ดได้อย่างง่ายดาย"

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable และ Google Sheets

เมื่อพูดถึงการเลือกใช้ระหว่าง Google Sheets และ Airtable สิ่งสำคัญคือการหาจุดที่ลงตัวที่สุด Google Sheets มอบความเรียบง่ายด้วยคุณสมบัติสเปรดชีตที่ใช้งานง่าย ในทางกลับกัน Airtable ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลอเนกประสงค์ที่ให้การแชร์ข้อมูลที่ง่ายดายและมุมมองงานหลายรูปแบบ

แต่ถ้าคุณไม่อยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะ?ClickUpคือโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ทั้งสองด้าน เป็นทั้ง ฐานข้อมูลอเนกประสงค์และสเปรดชีตที่ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะต้องการศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในตารางอย่างละเอียด ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ!

คลิกอัพ
จัดระเบียบงานของคุณ, จัดการโครงการ, และทำให้การงานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติและการติดตามงานที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีผู้ช่วย AI ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ!

มาสำรวจคุณสมบัติที่ผู้ใช้ชื่นชอบบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่า Airtableและ Google Sheets

1. บริหารจัดการข้อมูลหลักอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

มุมมองตาราง ClickUp
ลากและวางงานบนมุมมองตารางของ ClickUp เพื่อการจัดระเบียบที่ง่ายดาย

กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูลด้วยมุมมองตาราง ClickUp—เหมือนมีทั้งสเปรดชีตที่ดีที่สุดและฐานข้อมูลแบบไดนามิกอยู่ในปลายนิ้วของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามข้อมูลลูกค้า หรือจัดการรายการที่ต้องทำอย่างละเอียด ฟีเจอร์นี้มีให้คุณพร้อมเสมอ! 💪

เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบอย่างราบรื่น ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว? แก้ไขงานเป็นกลุ่ม ส่งออกข้อมูลตาราง หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับพันธมิตรภายนอก

สร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของงาน ลำดับความสำคัญ การให้คะแนนผลิตภัณฑ์ หรือไฟล์แนบ

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานทีมหรือโครงการส่วนตัว คุณจะรู้สึกเหมือนมืออาชีพด้วย ตัวเลือกการกรองและการจัดกลุ่ม หลากหลาย ปรับแต่งมุมมองของคุณโดยการซ่อนหรือตรึงคอลัมน์เพื่อทำให้การติดตามของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด ใช้ประโยชน์จาก การลากและวางคอลัมน์ เพื่อสร้างมุมมองที่สมบูรณ์แบบของคุณ

2. ส่งเสริมการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs

คลิกอัพ ด็อกส์
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และเก็บข้อมูลของคุณไว้อย่างปลอดภัยในที่เดียวด้วย ClickUp Docs

จัดการงานได้อย่างง่ายดาย, รักษาความเป็นระเบียบ, และส่งเสริมการร่วมมือกับClickUp Docs—คุณสมบัติการจัดการเอกสารที่ไม่เหมือนใครของแพลตฟอร์ม

เอกสารช่วยให้คุณ สร้าง แก้ไข และแชร์ เอกสารเฉพาะงานและโครงการกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

คุณสามารถเปิดใช้งานให้สมาชิกในทีมแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน แบ่งปันความคิดเห็นและไอเดียของคุณในส่วนความคิดเห็น มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และ เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อปรับสถานะโครงการและมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร 🎯

เมื่อคุณได้ทำการสรุปเอกสารเสร็จแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารนั้นไปยังงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มการจัดระเบียบและรวมกระบวนการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว ทุกองค์ประกอบภายใน ClickUp Docs สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถปรับเอกสารของคุณให้สอดคล้องกับงาน โครงการ และพลวัตของทีมโดยรวมได้

3. ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp อัตโนมัติ
ประหยัดเวลาด้วยงานอัตโนมัติของ ClickUp

บอกลาภารกิจที่กินเวลาและดำดิ่งสู่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงด้วยClickUp Automations คุณมีตัวเลือก Automations กว่า 100 แบบให้เลือกใช้ ทำให้ง่ายต่อการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ จัดการงานประจำ และส่งมอบงานในโครงการได้อย่างราบรื่น

ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่และกำหนดขั้นตอนมาตรฐานที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย

คุณยังสามารถ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, เพิ่มความคิดเห็น, และเปลี่ยนสถานะ ได้อีกด้วย ทำให้งานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ หรือใช้แท็กและเทมเพลตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 🤩

นอกจากนี้ การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปภายนอกได้อย่างลงตัว เช่น Google Sheets และ Airtable นำงานและการดำเนินงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่แชร์ร่วมกัน

ClickUp: ศูนย์รวมครบวงจรสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น

คุณไม่ควรยอมรับอะไรที่น้อยกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเลือกแพลตฟอร์มสเปรดชีต—และ ClickUp คือทางเลือกที่ใช้งานได้จริงที่สุดสำหรับ Google Sheetsและ Airtable มันได้ปฏิวัติวงการด้วยการนำฟีเจอร์ระดับแนวหน้ามาผสานกับการออกแบบที่ใช้งานง่าย

ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า1,000 ระบบ,15+ รูปแบบการดูโปรเจ็กต์,และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก, ClickUp ยกระดับการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการไปสู่ระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 📈

พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครใช้แผนฟรีของ ClickUp และเริ่มค้นพบความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด!