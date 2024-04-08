Airtable Vs. Google Sheets: การประลองสุดยอดสเปรดชีต

การพยายามค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการอาจทำลายประสิทธิภาพการทำงานได้จริง ๆ มันเหมือนกับการค้นหาเข็มในกองฟาง ระดับความหงุดหงิดจะเพิ่มขึ้นอีกหลายระดับเมื่อข้อมูลของคุณกระจัดกระจาย ไม่เป็นระเบียบ และจัดการไม่ได้
ในโลกของการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สเปรดชีตคือฮีโร่ที่ไม่ได้รับการยกย่อง มอบที่หลบภัยที่มีโครงสร้างด้วยคอลัมน์ แถว และฟิลด์เพื่อรักษาข้อมูลของคุณให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 🧹
เรามีผู้ดูแลจัดการข้อมูลสองรายหลัก ได้แก่ Airtable และ Google Sheets เครื่องมือเหล่านี้มีชื่อเสียงในการทำงานอย่างเหนือชั้น ช่วยให้คุณป้อนข้อมูลและทำงานอัตโนมัติ จัดการการแชร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกในการแก้ไขงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม อย่าหลงเชื่อในความคล้ายคลึงกันของเครื่องมือเหล่านี้ เพราะแต่ละตัวก็มีจุดเด่นและฟีเจอร์เฉพาะตัวที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์ใดจะกลายเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งสุดท้าย? Airtable หรือ Google Sheets? มาเจาะลึกคุณสมบัติเด่นของพวกเขา ชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสีย และเพิ่มเครื่องมือทางเลือกที่น่าสนใจเข้าไปด้วย!
Airtable คืออะไร?
Airtable คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง สเปรดชีตและฐานข้อมูล มอบข้อดีของทั้งสองโลกไว้ในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ให้คุณควบคุมการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการต่าง ๆ และปรับแต่งโซลูชันให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างแท้จริง ✨
แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้ผู้ใช้ Airtable สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างจุดข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ การกรองขั้นสูง และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการและการติดตามสินค้าคงคลัง
Airtable ใส่ใจในรายละเอียดด้วยโซลูชันที่หลากหลาย เช่น ประเภทฟิลด์ที่หลากหลาย, ไลบรารีของเทมเพลตสเปรดชีตที่พร้อมใช้งาน, และการผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม
ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลนั้นแทบไม่มีขีดจำกัด จัดเก็บข้อมูลใด ๆ ภายในบันทึก สร้างการอ้างอิงข้ามตาราง ปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และแม้กระทั่งนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
แพลตฟอร์มนี้ยังทำหน้าที่เป็นปฏิทินและกระดานคัมบังในตัว ทำให้เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการงานให้สำเร็จ
คุณสมบัติของ Airtable
อะไรที่ทำให้ Airtable โดดเด่นเป็นเครื่องมือที่บริษัทนับไม่ถ้วนเลือกใช้? มาค้นหาคำตอบด้วยการสำรวจคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันกันเถอะ 🕵
1. การแบ่งปันข้อมูลและการผสานรวม
Airtable โดดเด่นในการแชร์ไฟล์และข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ และฟีเจอร์ที่มีประโยชน์นี้ยังสามารถใช้งานได้แม้ในเวอร์ชันฟรี!
ด้วยแอปเดสก์ท็อปและมือถือของ Airtable สำหรับ iOS และ Android ไฟล์ของคุณสามารถเข้าถึงได้จากแทบทุกที่ ข้อจำกัดในการจัดเก็บไฟล์ก็ค่อนข้างใจดีเช่นกัน 🗃️
เมื่อพูดถึงการแชร์ข้อมูลในสเปรดชีตของคุณ Airtable มี ตัวเลือกหลายแบบ ให้คุณเลือกใช้:
- สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้พร้อมสิทธิ์การดูที่หลากหลาย
- ฝังฐานข้อมูล Airtable ของคุณลงในเว็บไซต์ของคุณ
- ใช้คีย์ API ของ Airtable จากฐานของคุณเพื่อปรับแต่งแอปของคุณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณในฐานข้อมูล Airtable ด้วยการ ผสานรวมปลั๊กอินแอปจากบุคคลที่สาม ผ่าน Blocks เพื่อขยายความสามารถของมัน คุณสามารถใช้ Workato, Zapier, Automate.io หรือ Integromat เพื่อเชื่อมต่อ Airtable กับเว็บไซต์และแอปมากกว่า 1,000 แห่งได้อย่างราบรื่น
2. มุมมองหลายงาน
Airtable มี แปดมุมมองของโปรเจกต์ ที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนรูปแบบการแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เริ่มต้นด้วย มุมมองรายการ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนและครอบคลุมของงานของคุณ เปรียบเสมือนการมีทั้งภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดในที่เดียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมหาศาล
ต้องการดูว่าชิ้นงานต่างๆ ของคุณเชื่อมโยงกันอย่างไรหรือไม่? มุมมองไทม์ไลน์ คือผู้ช่วยที่ปรับแต่งได้สำหรับติดตามทรัพยากร เหตุการณ์ และโครงการต่างๆ
Airtable ยังมี มุมมองแบบ Kanban ซึ่งช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และงานสำคัญอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ มุมมองนี้จะแสดงงานของคุณในรูปแบบการ์ดและให้คุณจัดการงานเหล่านั้นด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย 🖱️
ใช้ มุมมองแกนต์ เพื่อติดตามกระบวนการและปฏิบัติตามกำหนดเวลา มันช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรม ความสัมพันธ์ของงาน และจุดสำคัญต่างๆ ทำให้การจัดการโครงการหลายขั้นตอนเป็นเรื่องง่ายขึ้น
3. การสร้างแอปพลิเคชัน
Airtable ช่วยให้คุณสร้างแอปแบบกำหนดเองโดยไม่ต้องเขียนโค้ดจากข้อมูลที่คุณมีอยู่ ไม่ว่าคุณต้องการสร้างจากศูนย์โดยใช้แพลตฟอร์มดั้งเดิมหรือใช้เทมเพลตแอปที่มีประโยชน์ของพวกเขา ทางเลือกอยู่ที่คุณ
การสร้างแอปพลิเคชันที่ไร้ที่ติเป็นเรื่องง่ายด้วย Interface Designer ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิค คุณสามารถสร้างอินเทอร์เฟซที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายโดยใช้ส่วนประกอบแบบลากและวางที่เหมาะกับความต้องการของบริษัทของคุณ และอัปเดตอินเทอร์เฟซได้ในไม่กี่วินาทีเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลง 🎨
ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองได้อย่างง่ายดายด้วย เทมเพลตสำเร็จรูป ของ Airtable ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น การติดตามโครงการการวางแผนงานอีเวนต์ หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ห้องสมุดเทมเพลตครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การตลาดและทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและอสังหาริมทรัพย์
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Google Sheets คืออะไร?
Google Sheets ยึดถือรูปแบบ สเปรดชีตแบบดั้งเดิม คิดเสียว่ามันเป็นญาติออนไลน์ของ Microsoft Excel—มันอาจไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่หรูหรา แต่ใช้งานง่ายมาก มันยึดติดกับรูปแบบแถว/คอลัมน์/เซลล์ที่คุ้นเคย ทำให้เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานพื้นฐาน เช่น การเก็บข้อมูลและการคำนวณพื้นฐาน
แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นเมื่อมีผู้ใช้หลายคนและทีมที่ทำงานร่วมกันเข้ามาเกี่ยวข้อง มันช่วยให้หลายคนสามารถทำงานบนสเปรดชีตเดียวกันได้พร้อมกัน และคุณสามารถเห็นการแก้ไขของพวกเขาได้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ
Google Sheets สามารถทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลของคุณราบรื่นขึ้นและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดด้วยฟีเจอร์อย่าง การเติมอัตโนมัติและคำแนะนำสูตร ที่ช่วยให้คุณประมวลผลตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ⚡
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับแอป Google ได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Forms ภายใน Sheets ได้อย่างง่ายดาย หรือแทรกแผนภูมิจาก Sheets ลงใน Google Slides และ Docs ได้โดยไม่มีปัญหา
ลองดูGoogle Sheets เทียบกับ Excel!
คุณสมบัติของ Google Sheets
สงสัยไหมว่าอะไรทำให้ Google Sheets เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้? มาร่วมกับเราในการสำรวจคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันอย่างใกล้ชิด 👀
1. สำรวจ
ฟีเจอร์ Explore ใช้พลังของการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อสร้างแผนภูมิแกนต์และตารางได้อย่างง่ายดายและให้คำตอบสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ อัปเดตข้อมูลที่เลือกโดยอัตโนมัติ
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังติดตามตัวเลขยอดขายรายเดือน และสเปรดชีตของคุณเต็มไปด้วยข้อมูล ด้วยฟีเจอร์ Explore คุณสามารถถามคำถามเช่น "รายได้รวมของสินค้า A, สินค้า B หรือสินค้า C เท่าไหร่?" และมันจะตอบคำถามให้คุณอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
ในแถบด้านข้าง คุณจะพบกล่องข้อความที่คุณสามารถพิมพ์คำถามของคุณได้ และระบบจะแสดงคำตอบให้คุณ เมื่อคุณเลื่อนลงไปในแผงสำรวจ คุณจะเห็นรายการกราฟที่แนะนำซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ ไม่ว่าคุณต้องการตาราง pivot, แผนภูมิวงกลม, หรือแผนภูมิแท่ง คุณสามารถเลือกได้ตามความต้องการของคุณ 📊
2. การแก้ไขทั้งออนไลน์และออฟไลน์
แทนที่จะต้องส่งเอกสารไปมาทางอีเมลแบบเดิมๆ ให้กับหลายคน Google Sheets ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถเปิดและแก้ไขเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ทุกคนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้อื่นทำ และทุกการแก้ไขจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติลงในเซิร์ฟเวอร์ของ Google
Google Sheets ยังมีฟีเจอร์แชทในแถบด้านข้างที่สะดวก ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดได้แบบเรียลไทม์ และหากคุณต้องการตรวจสอบหรือย้อนกลับการแก้ไขใด ๆ ฟีเจอร์ ประวัติการแก้ไข ก็พร้อมตอบโจทย์คุณ
แพลตฟอร์มนี้ยัง รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์ ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือแอปมือถือ สิ่งที่คุณต้องมีคือส่วนขยาย Google Docs Offline สำหรับ Chrome บนเดสก์ท็อปหรือแอป Google Sheets บนมือถือ แล้วคุณก็พร้อมใช้งานได้เลย 👌
3. การกรอกอัตโนมัติ
Google Sheets ช่วยให้กระบวนการป้อนข้อมูลง่ายขึ้น ด้วยการแนะนำฟีเจอร์ Autofill ซึ่งช่วยให้คุณป้อนข้อมูลที่ตามรูปแบบหรือใช้ค่าที่คุณเคยป้อนไว้เป็นจุดอ้างอิงได้โดยอัตโนมัติ 👨🏻💻
สมมติว่าคุณมีรายการวันในสัปดาห์: วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, และอื่นๆ แทนที่จะพิมพ์วันแต่ละวันด้วยตนเอง คุณสามารถเติมอัตโนมัติได้ นี่คือวิธีการ:
- กรอกวันแรกสองวันของสัปดาห์ในตารางคำนวณของคุณ
- เลือกสองเซลล์นั้น และเมื่อคุณนำเคอร์เซอร์ไปวางเหนือมุมขวาล่าง ให้สังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกสีดำ (+)
- เมื่อคุณเห็นแล้ว ให้คลิกและลากลงหรือลากข้ามเซลล์เพื่อกำหนดช่วงสำหรับวันในสัปดาห์ของคุณ
- เมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์ Google Sheets จะเติมข้อมูลลงในเซลล์ที่อยู่ติดกันโดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยการจดจำรูปแบบ
การกรอกอัตโนมัติยังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับตัวเลขและการป้อนข้อความอื่น ๆ คุณสามารถใช้มันสำหรับรายการที่มีหมายเลข เดือนของปี หรือแม้แต่การคำนวณ
ราคาของ Google Sheets
- ฟรี
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือนต่อผู้ใช้
Airtable vs. Google Sheets: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Google Sheets และ Airtable เป็นเครื่องมือสเปรดชีตที่สะดวก ออกแบบมาเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับบุคคลและทีม แม้ว่าจะมีคุณสมบัติทั่วไป เช่น การทำงานอัตโนมัติและการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่แต่ละตัวก็มีจุดแข็งเฉพาะตัว Airtable เน้นไปที่การเป็นฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น ในขณะที่ Google Sheets ยังคงความเรียบง่ายเหมือนสเปรดชีต
ตอนนี้ มาเจาะลึกถึง คุณสมบัติที่เหมือนกัน ของพวกเขา และดูว่าอันไหนที่สมควรได้รับมงกุฎ 👑
1. ฐานข้อมูลและตารางคำนวณ
Google Sheets คือซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตออนไลน์ มีฟีเจอร์ที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการจัดการข้อมูล ตั้งแต่พื้นฐานอย่างการป้อนข้อมูล สูตร และการจัดรูปแบบเซลล์ ไปจนถึงเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลเช่น แผนภูมิและกราฟ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
ในอีกด้านหนึ่งของเวที เรามี Airtable ซึ่งรวมคุณสมบัติของสเปรดชีตและฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่นการติดตามสินค้าคงคลัง การวางแผนงานอีเวนต์ และการจัดการโครงการ จุดเด่นของ Airtable คือความสามารถในการจัดการข้อมูลปริมาณมากและแสดงผลในรูปแบบต่างๆ เช่น ปฏิทิน, คัมบัง, และ ตาราง นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์สำหรับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ซับซ้อนได้อีกด้วย 🔗
ในการเปรียบเทียบครั้งนี้ เราขอถือว่าเสมอกัน Airtable โดดเด่นในฐานะฐานข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างสเปรดชีต ในขณะที่ Google Sheets ชนะเมื่อพูดถึงการจัดการสเปรดชีตแบบดั้งเดิม
2. การจัดการงานและโครงการ
Airtable คือแชมป์เปี้ยนระดับแนวหน้าในการจัดการงานและโครงการต่างๆ มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทรงพลังมากมาย มีเทมเพลตให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่การวางแผนโครงการการติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการสื่อสารในทีม นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลในมุมมองต่างๆ ได้ ทำให้การติดตามงานและตรวจสอบความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
ในทางกลับกัน เรามี Google Sheets ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก แต่ด้วยการปรับแต่งบางอย่าง มันสามารถทำหน้าที่เป็นสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการที่ดีได้ คุณสามารถสร้างโครงการและตั้งค่าคอลัมน์สำหรับงาน สถานะ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด และเพิ่มเมนูแบบดรอปดาวน์เพื่อเปลี่ยนสถานะได้อย่างง่ายดาย ✅
อย่างไรก็ตาม ในรอบนี้ Airtable ออกมาเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยคุณสมบัติการจัดการงานและโครงการที่ล้ำหน้ากว่า
3. คุณสมบัติการร่วมมือ
Airtable และ Google Sheets ต่างก็ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการทำงานร่วมกันเป็นทีม
Google Sheets โดดเด่นในการรักษาการสนทนาให้ดำเนินต่อไป คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็น ตอบกลับ แก้ไข แก้ปัญหา และแชทกับผู้ร่วมงานของคุณได้ในขณะที่ทำงานร่วมกันบนแผ่นงานเดียวกัน มันติดตามทุกการเปลี่ยนแปลงในประวัติการแก้ไขในตัว ให้คุณมีอิสระในการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้า และเพื่อความสะดวกเพิ่มเติม ยังมีหน้าต่างแชทที่แถบด้านข้าง 💬
ใน Airtable มีพื้นที่ทำงานร่วมกันที่คล้ายกัน คุณสามารถแสดงความคิดเห็น แนบไฟล์ และแม้กระทั่งกล่าวถึงผู้อื่นในความคิดเห็นเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารให้กว้างขวาง นอกจากนี้ ฟีเจอร์ประวัติการแก้ไขที่สะดวกยังช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ทำกับระเบียนได้ ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่คล้ายคลึงกัน เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และประวัติการแก้ไข แต่ Airtable ชนะในรอบนี้ เนื่องจากมีความสามารถในการทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งกว่าเล็กน้อย มันมีข้อดีเพิ่มเติม เช่น การกล่าวถึงและการแนบไฟล์ ทำให้การทำงานเป็นทีมเป็นเรื่องง่าย
Airtable เทียบกับ Google Sheets บน Reddit
เราหันไปที่ Reddit เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้สเปรดชีตตัวยงในการเปรียบเทียบระหว่าง Airtable และ Google Sheets ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าทั้งสองแพลตฟอร์มทำงานได้ดี แต่มีบทบาทหลักที่แตกต่างกัน—Google Sheets เป็นสเปรดชีตแบบคลาสสิก ในขณะที่ Airtable เป็นฐานข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น
ผู้ใช้คนหนึ่งชี้ให้เห็นว่าทำไมพวกเขาถึงชอบ Airtable:
"Airtable เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดระเบียบ จัดเก็บ และจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างสูง ซึ่งรวมถึงความสามารถในการทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แน่นอน แต่แม้จะไม่มีคุณสมบัตินั้น การใช้มุมมอง กลุ่ม และตัวกรองก็ยังคงรวดเร็ว สะอาด และใช้งานง่ายกว่าที่คุณจะพบใน Google Sheets หรือผลิตภัณฑ์คู่แข่งอื่น ๆ อย่างมาก"
อีกคนหนึ่งแสดงการสนับสนุน Google Sheets:
"Airtable ไม่ใช่เครื่องมือทดแทนสเปรดชีตทั่วไป คุณไม่สามารถใส่รหัสสีในเซลล์หรือเน้นบางส่วนให้เด่นได้ง่าย สูตรคำนวณมีความซับซ้อนและไม่สะดวกเหมือนในสเปรดชีตอย่าง Zoho Sheets หรือ Google Sheets นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถย่อข้อมูลลงเป็นหน้าย่อยหรือจัดระเบียบข้อมูลนอกขอบเขตที่กำหนดของแต่ละประเภทมุมมองบอร์ดได้อย่างง่ายดาย"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Airtable และ Google Sheets
เมื่อพูดถึงการเลือกใช้ระหว่าง Google Sheets และ Airtable สิ่งสำคัญคือการหาจุดที่ลงตัวที่สุด Google Sheets มอบความเรียบง่ายด้วยคุณสมบัติสเปรดชีตที่ใช้งานง่าย ในทางกลับกัน Airtable ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลอเนกประสงค์ที่ให้การแชร์ข้อมูลที่ง่ายดายและมุมมองงานหลายรูปแบบ
แต่ถ้าคุณไม่อยากเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะ?ClickUpคือโซลูชันครบวงจรที่ตอบโจทย์ทั้งสองด้าน เป็นทั้ง ฐานข้อมูลอเนกประสงค์และสเปรดชีตที่ทรงพลัง ไม่ว่าคุณจะต้องการศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บข้อมูล หรือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในตารางอย่างละเอียด ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ!
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลเป็นเรื่องง่ายด้วยระบบอัตโนมัติและการติดตามงานที่แม่นยำ นอกจากนี้ยังรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีผู้ช่วย AI ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ!
มาสำรวจคุณสมบัติที่ผู้ใช้ชื่นชอบบางประการที่ทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมเหนือกว่า Airtableและ Google Sheets
1. บริหารจัดการข้อมูลหลักอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองตารางของ ClickUp
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญการจัดการข้อมูลด้วยมุมมองตาราง ClickUp—เหมือนมีทั้งสเปรดชีตที่ดีที่สุดและฐานข้อมูลแบบไดนามิกอยู่ในปลายนิ้วของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตามข้อมูลลูกค้า หรือจัดการรายการที่ต้องทำอย่างละเอียด ฟีเจอร์นี้มีให้คุณพร้อมเสมอ! 💪
เชื่อมโยงงาน เอกสาร และความสัมพันธ์ระหว่างงานเพื่อให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบอย่างราบรื่น ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว? แก้ไขงานเป็นกลุ่ม ส่งออกข้อมูลตาราง หรือสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยกับพันธมิตรภายนอก
สร้าง ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อบันทึกข้อมูลที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นความคืบหน้าของงาน ลำดับความสำคัญ การให้คะแนนผลิตภัณฑ์ หรือไฟล์แนบ
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงานทีมหรือโครงการส่วนตัว คุณจะรู้สึกเหมือนมืออาชีพด้วย ตัวเลือกการกรองและการจัดกลุ่ม หลากหลาย ปรับแต่งมุมมองของคุณโดยการซ่อนหรือตรึงคอลัมน์เพื่อทำให้การติดตามของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด ใช้ประโยชน์จาก การลากและวางคอลัมน์ เพื่อสร้างมุมมองที่สมบูรณ์แบบของคุณ
2. ส่งเสริมการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ใน ClickUp Docs
จัดการงานได้อย่างง่ายดาย, รักษาความเป็นระเบียบ, และส่งเสริมการร่วมมือกับClickUp Docs—คุณสมบัติการจัดการเอกสารที่ไม่เหมือนใครของแพลตฟอร์ม
เอกสารช่วยให้คุณ สร้าง แก้ไข และแชร์ เอกสารเฉพาะงานและโครงการกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
คุณสามารถเปิดใช้งานให้สมาชิกในทีมแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน แบ่งปันความคิดเห็นและไอเดียของคุณในส่วนความคิดเห็น มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และ เปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ เพื่อรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อปรับสถานะโครงการและมอบหมายงานได้โดยไม่ต้องออกจากเอกสาร 🎯
เมื่อคุณได้ทำการสรุปเอกสารเสร็จแล้ว คุณสามารถเชื่อมโยงเอกสารนั้นไปยังงานได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยเพิ่มการจัดระเบียบและรวมกระบวนการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว ทุกองค์ประกอบภายใน ClickUp Docs สามารถปรับแต่งได้ทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถปรับเอกสารของคุณให้สอดคล้องกับงาน โครงการ และพลวัตของทีมโดยรวมได้
3. ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
บอกลาภารกิจที่กินเวลาและดำดิ่งสู่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงด้วยClickUp Automations คุณมีตัวเลือก Automations กว่า 100 แบบให้เลือกใช้ ทำให้ง่ายต่อการปรับกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ จัดการงานประจำ และส่งมอบงานในโครงการได้อย่างราบรื่น
ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่และกำหนดขั้นตอนมาตรฐานที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเหนื่อยเลย
คุณยังสามารถ มอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, เพิ่มความคิดเห็น, และเปลี่ยนสถานะ ได้อีกด้วย ทำให้งานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับผู้รับผิดชอบและลำดับความสำคัญโดยอัตโนมัติ หรือใช้แท็กและเทมเพลตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ 🤩
นอกจากนี้ การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp ยังผสานการทำงานกับแอปภายนอกได้อย่างลงตัว เช่น Google Sheets และ Airtable นำงานและการดำเนินงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่แชร์ร่วมกัน
ClickUp: ศูนย์รวมครบวงจรสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น
คุณไม่ควรยอมรับอะไรที่น้อยกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเลือกแพลตฟอร์มสเปรดชีต—และ ClickUp คือทางเลือกที่ใช้งานได้จริงที่สุดสำหรับ Google Sheetsและ Airtable มันได้ปฏิวัติวงการด้วยการนำฟีเจอร์ระดับแนวหน้ามาผสานกับการออกแบบที่ใช้งานง่าย
ด้วยระบบเชื่อมต่อมากกว่า1,000 ระบบ,15+ รูปแบบการดูโปรเจ็กต์,และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก, ClickUp ยกระดับการจัดเก็บข้อมูลและการจัดการไปสู่ระดับใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 📈
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?สมัครใช้แผนฟรีของ ClickUp และเริ่มค้นพบความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด!