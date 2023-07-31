ClickUp Vs Monday—เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีกว่าสำหรับทีมในปี 2025?

ความขัดแย้งของการเลือกคือทั้งพรและคำสาป มันเตือนเราให้ไม่เคยยอมรับสิ่งใดที่น้อยกว่าสิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่สามารถ แค่ เลือกหนังสักเรื่อง ได้ 🎥
โชคดีที่มีวิธีง่ายๆ ในการจัดการกับความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ—นั่นคือการเลือกที่จะต่อสู้ เลือกเฉดสีของสีไข่ที่เหมาะสมสำหรับห้องครัวอาจจะไม่ทำให้วันของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงแต่การลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม? นั่นต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคุณ
มีซอฟต์แวร์จำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในหมวดหมู่นี้ แต่การตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับสองตัวเลือกหลัก—monday.com และ ClickUp เครื่องมือเหล่านี้อาจดูคล้ายกันเมื่อดูจากข้อมูลบนกระดาษ แต่ความแตกต่างของพวกเขานั้นน่าทึ่งเมื่อได้ใช้งานจริง
คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้มีไว้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านั้นด้วยการเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของ monday และ ClickUp อย่างละเอียด เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณแล้ว 🤓
ClickUp คืออะไร?
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานใดๆ ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม นี่คือซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลายแอปเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีชีวิตชีวา พร้อมการอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณ
ความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้สามารถปรับขนาด ไปพร้อมกับ ธุรกิจของคุณ ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกกรณีการใช้งาน* นอกเหนือจากแนวทางการจัดการงานแบบครบวงจรที่โดดเด่น ClickUp ยังโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยชุดฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งถูกพัฒนาและรวมไว้โดยตรงในแพลตฟอร์ม เช่น:
- ลำดับชั้นขององค์กรใน ClickUp
- มุมมองการทำงานที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- เอกสาร ClickUp แบบร่วมมือ
- ClickUp Whiteboards
และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่เปิดตัวเพื่อสร้างความฮือฮา ClickUp AI ⚡️
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว ClickUp ยังมีห้องสมุดเทมเพลตที่กว้างขวาง (และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน Workspace ของคุณ, การผสานรวมกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ, และแผนราคาที่เหมาะกับทุกงบประมาณ
แต่จะพูดถึง ClickUp เพิ่มเติมในอีกสักครู่ 🔥⏰
วันจันทร์คืออะไร?
ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงทรัพยากรบุคคล mondayนำเสนอฟีเจอร์การจัดการทีมที่หลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและสร้างกระบวนการที่ราบรื่นและโปร่งใส ด้วยแดชบอร์ด มุมมองหลายแบบ ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตที่รองรับเวิร์กโฟลว์มากกว่า 200 แบบ monday เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในวงการการจัดการโครงการ
ทั้งหมดนี้อาจดูค่อนข้างมาตรฐานเมื่อเทียบกับสิ่งที่ ClickUp นำเสนอ—ยกเว้นความแตกต่างที่โดดเด่นหนึ่งประการ: monday ไม่ได้ใช้แนวทางแบบครบวงจรเหมือน ClickUp
เพื่อให้บริการทีมที่เป็นองค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และธุรกิจขนาดเล็กได้ดียิ่งขึ้น monday ได้แบ่งฟังก์ชันการทำงานออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มอย่างละเอียดหลายรายการ:
- การจัดการงานวันจันทร์: สำหรับทีมการตลาดและ PMOในการดำเนินงาน ภารกิจ โครงการ และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
- ระบบ CRM สำหรับการขายวันจันทร์: จับลูกค้าเป้าหมาย, จัดการระบบขาย, ลงทะเบียนลูกค้าใหม่, และอื่น ๆ
- monday dev: พาโครงการของคุณไปสู่เส้นชัยด้วยฟีเจอร์สำหรับการวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน, การจัดการโครงการ, และการติดตามบั๊ก
- แบบฟอร์มการทำงาน: สร้างแบบสำรวจเพื่อรวบรวมและแบ่งปันคำขอ ข้อเสนอแนะ และข้อมูล
- Canvas: ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า, Canvas คือซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ monday
ในแง่หนึ่ง ทีมงานสามารถเจาะลึกบทบาทของตนได้มากขึ้นโดยใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด ในอีกแง่หนึ่ง คุณเสี่ยงต่อการสร้างกำแพงแบ่งแยกและขัดขวางการทำงานร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ การแยกสมาชิกออกจากเพื่อนร่วมงาน โครงการข้ามสายงาน การขยายงาน และการเข้าถึงโดยรวมจะยิ่งยากขึ้นเมื่อมีการแบ่งแยกทางเสมือนจริง
อย่างไรก็ตาม monday ถือเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าในหมวดหมู่นี้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน มันยังคงช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดการงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก และอาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณเช่นกัน เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะรู้อย่างแน่นอน
การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง ClickUp กับ Monday.com อย่างละเอียด
แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านคุณสมบัติหรือการใช้งาน ClickUp และ monday ก็ใช้แนวทางที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานเพื่อช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายของตน
โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกับสไตล์การทำงานของคุณ, เทคโนโลยีที่ใช้, ขนาดทีม, งบประมาณ, และกรณีการใช้งานขณะที่คุณเลื่อนดูการเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเคียงข้างกันของเรา ให้คุณชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของ monday และ ClickUp กับความต้องการขององค์กรของคุณเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด
การจัดการโครงการและงาน
การจัดการโครงการในยุคปัจจุบันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่เครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำหลายตัวมีการจัดเตรียมคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้จัดการต้องการเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพบคุณสมบัติที่ซ้ำกันในรายการคุณสมบัติของ ClickUp และ monday
ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อช่วยให้การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามโครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- มุมมองหลากหลาย เช่น แคนบาน, แผนภูมิแกนต์, รายการ, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน เพื่อจัดระเบียบและประเมินงานของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน
- ความสัมพันธ์และข้อพึ่งพาของงานเพื่อสื่อสารลำดับของเหตุการณ์ในกระบวนการทำงานของคุณ
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ
- ผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจขนาดใหญ่และความสามารถในการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
- หมุดหมายสำคัญเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลาและติดตามเหตุการณ์สำคัญในโครงการของคุณ
รายการคุณสมบัติที่คุณต้องมีจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ ในทำนองเดียวกัน monday และ ClickUp ก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวเช่นกัน นี่คือจุดเด่นของแต่ละเครื่องมือ:
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
คุณสมบัติ 1: ลำดับชั้นขององค์กร
ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเป็นรากฐานที่รองรับทุกโครงการใน ClickUp ตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงรายการในเช็กลิสต์สุดท้าย
นี่คือโซลูชันการจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่มีพลังในการเข้าใจภาพรวมขนาดใหญ่ และ รายละเอียดที่สำคัญได้พร้อมกัน ดังนั้นคุณสามารถมองเห็นงานทั้งหมดในแพลตฟอร์มของคุณได้จากมุมมองที่กว้างไกลเหมือนนกบิน หรือเจาะลึกไปยังรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะเจาะจงได้
คุณสมบัติ 2: งานย่อยในหลายรายการ
งานย่อยในหลายรายการคือฟีเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ถัดไปของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่จัดการกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมายในโครงการที่ซับซ้อน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานย่อยและงานย่อยซ้อนเข้าไปในรายการเพิ่มเติมได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานหลักที่งานเหล่านั้นสังกัดอยู่
คุณสมบัติที่ 3: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
ClickUp Whiteboardsถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มและมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้จัดการ:
- จับความคิดที่ดีที่สุดกับทีมของพวกเขาในระหว่างการประชุมระดมความคิด
- สร้างและทำงานร่วมกันในแผนผังกระบวนการทำงานทุกประเภท
- นำเสนอแผนโครงการที่มีภาพประกอบสูงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารกระบวนการ, เว็บการ์ด, งาน และสื่อที่ฝังอยู่
และที่สำคัญที่สุด กระดานไวท์บอร์ด ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลเพียงตัวเดียวที่สามารถ แปลงความคิดใดๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที
คุณสมบัติที่เปลี่ยนเกมนี้ช่วยให้กระดานไวท์บอร์ดของคุณมีความเกี่ยวข้อง ทันสมัย และมีคุณค่าตลอดกระบวนการโครงการทั้งหมด และด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดฟรีมากกว่า 90 แบบ คุณสามารถบันทึกและดำเนินการตามความคิดของคุณได้ทันทีที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น
ทำไมเราถึงรักไวท์บอร์ด? เพราะไวท์บอร์ดพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ClickUp ทุกแพ็กเกจ—แม้แต่แผนฟรี 💸
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
คุณสมบัติ 1: ลำดับความสำคัญของงาน
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน monday ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลที่สุดสำหรับวันของคุณ คุณสามารถลากและวางงานในรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน จากนั้นกำหนดผู้รับผิดชอบและปรับกำหนดเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามเวลา
การติดตามเวลาที่คุณได้ทุ่มเทให้กับงานเฉพาะโดยใช้การติดตามเวลาในตัวใน monday เป็นอีกวิธีหนึ่งในการคาดการณ์สัปดาห์ของคุณอย่างแม่นยำ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์การติดตามเวลาให้กับรายการบนบอร์ดใดก็ได้ (เช่น โครงการเดี่ยว กลุ่มงาน กระบวนการ ฯลฯ) เพื่อเพิ่มความชัดเจนว่าเวลาส่วนใหญ่ของคุณถูกใช้ไปกับอะไร คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ผู้จัดการระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงานของทีมหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องสำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
คุณสมบัติที่ 3: ฐานข้อมูลกังต์
คุณสมบัติ Gantt baseline เป็นเครื่องมือโปรดอันดับถัดไปของเราสำหรับจัดการโครงการใน monday.com เครื่องมือนี้จะซ้อนภาพรวมของโครงการปัจจุบันของคุณทับแผนเดิม เพื่อแสดงให้เห็นว่างานใดอยู่ในเส้นทาง งานใดล่าช้า หรือยังไม่ได้เริ่มต้น ฟีเจอร์นี้จะเพิ่มคอลัมน์สองคอลัมน์ลงในบอร์ดโครงการของคุณ:
- คอลัมน์ไทม์ไลน์รองเพื่อแสดงสถานะของแต่ละรายการในขณะที่ทำการถ่ายภาพนิ่ง
- คอลัมน์สูตรเพื่อคำนวณว่าสินค้าอยู่ห่างจากแผนเดิมมากน้อยเพียงใด
เครื่องมือใดที่ให้การปรับแต่งการจัดการโครงการได้ดีกว่า?
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ—มันเสมอกัน! 👔
ก็ประมาณนั้น
หากคุณกำลังจัดการโครงการและงานประจำในระดับพื้นฐาน คุณจะไม่ผิดพลาดไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม แต่ถ้าคุณกำลัง…
- การนำทีมแบบ Agile
- การบริหารโครงการที่ซับซ้อน
- การสร้างกระบวนการทำงานที่เน้นภาพสูง
…แล้ว ClickUp คือผู้ชนะของคุณ 🏆
ความแตกต่างที่สำคัญคือ ในขณะที่ monday มีฟีเจอร์การจัดการโครงการมากมายเพื่อดูแลกระบวนการทำงานประจำวัน ClickUp สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด—และยังมีมากกว่านั้น
การติดตามเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และแผนภูมิแกนต์ เป็นคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ monday แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายการคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp แล้ว คุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าค่อนข้างมาตรฐานมาก ถึงขนาดที่ผู้ใช้ ClickUp สามารถเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้ฟรี นอกเหนือจากคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ monday ไม่มีเลย ClickUp's Hierarchy, Subtasks in Multiple Lists, และ Whiteboards คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้—แต่เราก็ยังเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นกับทุกสิ่งที่ ClickUp มีให้
แม้ว่าการจัดการโครงการจะเป็นจุดเด่นหลักของ ClickUp แต่ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายในการใช้เครื่องมืออันทรงพลังเหล่านี้แต่ละอย่าง มาดูกันว่า monday และ ClickUp ยังช่วยทีมต่างๆ ในการจัดการงานของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง
ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและปัญญาประดิษฐ์
การทำให้งานประจำของคุณเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ AI เชิงสร้างสรรค์นั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหม่
หากคุณชื่นชอบการใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการของคุณอยู่แล้ว การนำ AI เข้ามาใช้จะรู้สึกเหมือนเป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติ ระบบอัตโนมัติในการทำงานและ AI นั้นทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และการนำทั้งสองอย่างมาใช้ในชีวิตประจำวันจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
คุณสมบัติ 1: ClickUp AI
มาเริ่มกันที่สิ่งใหม่ล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดจากการอัปเดตของ ClickUp ในหมวดหมู่นี้—ClickUp AI 🤖
ClickUp AI คือโซลูชัน AI ที่อิงตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยคำแนะนำที่ผ่านการวิจัยรองรับสำหรับแผนกและหน้าที่ของทีมคุณโดยเฉพาะ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการตลาด วิศวกรรม และอื่นๆ ClickUp มีเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทุกกรณีการใช้งาน พร้อมความสามารถในการ:
- ประเมินการเขียนของคุณ
- สรุปงาน ข้อความ และเธรดความคิดเห็น
- แปลและสร้างเนื้อหาในหลายภาษา
และยังมีอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง รวมถึงการสร้างงานและงานย่อย สรุปการประชุมแบบยืน และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับแพลตฟอร์มของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณจากทุกที่ใน Workspace ของคุณ—ไม่เพียงแค่ในClickUp Docs เท่านั้น นั่นหมายความว่า ClickUp AI สามารถพบคุณได้ทุกที่ที่คุณอยู่ รวมถึง Inbox ของคุณหรือในภารกิจเพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญให้คุณ
คุณสมบัติที่ 2: ระบบอัตโนมัติ
ออกแบบมาเพื่อดูแลกระบวนการทำงานที่สม่ำเสมอของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดได้ClickUp Automationsคือเพื่อนที่ดีที่สุดคนต่อไปของคุณใน ClickUp
เลือกตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อทำให้วันของคุณเป็นอัตโนมัติในกว่า 100 วิธี ปรับแต่งผลลัพธ์ทุกประเภทในพื้นที่ทำงานของคุณเมื่อคุณดำเนินการเพื่อกำหนดหรือตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ อัปเดตสถานะ ปรับลำดับความสำคัญ ตรงตามกำหนดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด!
นี่คือฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ดูแลทีมหลายทีม, โครงการ, หรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน. ด้วยการกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีความหมายระหว่างระยะของโครงการ, ทุกสมาชิกในทีมจะประหยัดเวลาที่มีค่าได้.
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอปภายนอกเป็นอัตโนมัติได้ เพื่อรวมกระบวนการทำงานประจำวันของคุณไว้ในที่เดียวภายใน ClickUp และด้วยเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของเงื่อนไขการกระตุ้นได้ เพื่อให้ทุกการดำเนินการเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้อย่างแม่นยำ
คุณสมบัติที่ 3: คำสั่งตัด
ClickUp AI และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่ช่วยผู้จัดการให้บรรลุเป้าหมายปลายทางได้เร็วขึ้นคำสั่งตัด (Slash Commands) เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ (และทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจ) สำหรับการสร้างทางลัดที่ปรับแต่งได้ภายใน Workspace ของคุณ
ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาภารกิจเก่าแก่จากไตรมาสที่ 1 เรียกใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ใน ClickUp Doc หรือเพิ่มรูปร่างลงใน Whiteboards ของคุณ ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่กดแป้นพิมพ์ไม่กี่ครั้ง
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
คุณสมบัติ 1: ผู้ช่วย AI ของ monday
เช่นเดียวกับ ClickUp, monday ได้ประกาศการเพิ่ม AI เข้าสู่แพลตฟอร์มของตนเมื่อเร็ว ๆ นี้
ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า ผู้ช่วย AI ของ monday สามารถเขียนอีเมลในซอฟต์แวร์ CRM ฝ่ายขายของ monday, สรุปเอกสาร, สร้างสูตร และสร้างงานได้ หนึ่งในข้อดีหลักของ monday คือตลาดแอปสำหรับนักพัฒนาภายนอกในการสร้างและแชร์แอป AI เพิ่มเติมเพื่อเสริมซอฟต์แวร์
ขอแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตรว่า แม้แอปหลายตัวในตลาดของ monday จะมีช่วงทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่แอปที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมักจะต้องชำระเงินเพิ่มเติม และหากเครื่องมือ AI ของ monday เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์ของ monday ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับฟังก์ชัน AI ตามที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ 2: ระบบอัตโนมัติ
คุณยังจะพบการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใน monday เพื่อจัดการงานหนักในกระบวนการประจำวันของคุณ ปรับแต่งตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการจากคอลัมน์บนบอร์ดของคุณโดยใช้เครื่องมือสร้างการทำงานอัตโนมัติของ monday เพื่อเร่งงานที่ต้องทำด้วยตนเอง รวมถึง:
- ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมเฉพาะในวันที่สำคัญ
- อัปเดตเจ้าของเมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์
- สถานะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน
เพื่อให้คุณมีไอเดียบ้าง 🧠
เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระบบอัตโนมัติของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน แก้ไข ลบ ทำซ้ำ หรือปิดระบบอัตโนมัติของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
เครื่องมือใดดีกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน?
แม้ว่า monday จะมีฟีเจอร์ AI และระบบอัตโนมัติที่เทียบเคียงได้ แต่ ClickUp ก็ยังเหนือกว่าในเรื่องนี้ 🎂
ClickUp ปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องผ่านการอัปเดตและปล่อยฟีเจอร์ใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ประสบการณ์การทำงานของคุณสดใหม่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงเหล่านี้หลายส่วนเกิดขึ้นตามคำขอของผู้ใช้ ClickUp เอง และมักเน้นไปที่ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automations) เป็นหลัก ส่งผลให้ระบบ Automations ใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ
แต่ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ClickUp AI ก็เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนในหมวดหมู่นี้
เครื่องมือ AIตามบทบาทของ ClickUp ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ในองค์กรสร้างผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะสมได้ทันที ด้วยรายการคำสั่งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนกและกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ ทุกคน สามารถใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและได้รับการปรับแต่งในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ ClickUp AI ยังถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองสมาชิกในทุกขั้นตอนของการทำงาน—ไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติม
ความร่วมมือและการสื่อสาร
ความร่วมมือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ดื้อดึงที่สุดที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญในทุกวัน. เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดพยายามที่จะต่อสู้กับการดิ้นรนนี้ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม, การสนทนาที่สร้างสรรค์, และการสื่อสารที่มีความหมายระหว่างผู้จัดการโครงการกับผู้เล่นหลักของพวกเขา.
ในอุดมคติ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ด้วยวิธีนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในแอปที่มีวัตถุประสงค์เดียว และสามารถเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้จากเครื่องมือเดียวกันที่คุณนำเสนอแนวคิดใหม่ การอัปเดตโครงการ และข้อมูลเชิงลึก
มาดูกันว่า ClickUp และ monday นำการร่วมมือมาสู่แพลตฟอร์มของพวกเขาอย่างไร 👀
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
คุณสมบัติ 1: มุมมองการแชท
หากคุณกำลังสลับแอปหลายตัวเพื่อตามหาบทสนทนาเฉพาะ หรือเสียงแจ้งเตือนจากแอปแชทของคุณกลายเป็นฝันร้ายไปแล้วล่ะก็ คุณจำเป็นต้องมีมุมมอง ClickUp Chatในชีวิตของคุณ
มุมมองการแชทใน ClickUp คือโซลูชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ดีที่สุด ใช้ @mentions เพื่อเรียกสมาชิกเข้าสู่การสนทนาโดยตรงและยังสามารถฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, และวิดีโอเพื่อเพิ่มบริบทในทุกข้อความ นี่ไม่ใช่เครื่องมือ DM ทั่วไปแน่นอน มุมมองการแชทยังรวบรวมการสนทนาทั้งหมดของทีมคุณไว้ในที่เดียวที่จัดระเบียบตามโครงการหรือหมวดหมู่เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ
คุณสมบัติที่ 2: ความคิดเห็นที่มอบหมายและเชื่อมโยงเป็นหัวข้อ
สำหรับการอัปเดตงาน การระดมความคิด การแก้ไข และข้อเสนอแนะความคิดเห็นแบบมีลำดับและมอบหมายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกที่แหล่งข้อมูลโดยตรง
คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้เกือบทุกอย่างใน ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด งาน หรืองานย่อย คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยเพียงแค่ไฮไลต์บรรทัดข้อความหรือพิมพ์ลงในช่องความคิดเห็นโดยตรง จากนั้นแท็กสมาชิกแต่ละคนเพื่อเปลี่ยนข้อความของคุณให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
สำหรับหน่วยงานที่สร้างแคมเปญหรือโครงการออกแบบ การจับคู่ความคิดเห็นที่ได้รับกับฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp ใน Docs และ Whiteboards เป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้มอบอำนาจให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าการแชร์ ดูได้ว่าใครกำลังดูงานของคุณในช่วงเวลาใด และแก้ไขงานร่วมกับทีมโดยไม่ทับซ้อนกัน
คุณสมบัติที่ 3: การบันทึกหน้าจอพร้อมคลิป
ตอนนี้เรามาให้ความสนใจกับหนึ่งในคุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ ClickUp ที่คุณอาจยังไม่ได้ลองใช้ นั่นคือClickUp Clip 🎞️
คลิปเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วและชัดเจนที่สุดในการสื่อสารประเด็นของคุณใน ClickUp ตั้งคำถาม, สาธิตผลิตภัณฑ์, หรือนำการฝึกอบรมโดยการบันทึกหน้าจอของคุณและบรรยายไปพร้อม ๆ กันผ่านไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ
เมื่อคุณบันทึกข้อความเสร็จแล้ว ClickUp จะสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อเล่นในเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงหรือบันทึกไว้เพื่อเล่นในภายหลัง ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ Clip สามารถทำได้ ClickUp ได้พัฒนาฟีเจอร์นี้ไปอีกขั้นด้วยตัวเลือกในการสร้างงานจากบันทึกของคุณ เขียนคำอธิบาย และแม้กระทั่งมอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่มความชัดเจนในสถานการณ์ที่ซับซ้อนใดๆ
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
คุณสมบัติ 1: ความคิดเห็น
ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารของวันจันทร์, workdocs, คุณสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปและให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ส่วนการอัปเดต หรือเพิ่มคำแนะนำเฉพาะโดยการทำเครื่องหมายข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่ออธิบายภาพหรือไฟล์ในเอกสารของคุณได้อีกด้วย เช่นเดียวกับใน ClickUp, คุณสามารถแท็กสมาชิกคนอื่นในความคิดเห็น, แนบไฟล์, เพิ่มสื่อ, และใช้สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อสื่อสารประเด็นของคุณได้
ความคิดเห็นในเอกสารการทำงานเป็นฟีเจอร์หลักสำหรับการทำงานร่วมกันของ Monday แต่คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับทีมผ่านงานของคุณได้อีกด้วย เพียงเปิดงานใดงานหนึ่ง เลือกแท็บความคิดเห็น เลือกช่องข้อความ แล้ว วอลา
คุณสมบัติที่ 2: แขก
ผู้เยี่ยมชมใน monday ช่วยให้ผู้จัดการโครงการนำเสนอข้อมูลอัปเดตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมต่อกับลูกค้า และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น ในขณะที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ในแผน monday ของคุณได้อย่างเต็มที่ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับการเชิญให้เข้าชมบอร์ดเฉพาะผ่านอีเมล และมีประสบการณ์การดูที่เรียบง่ายกว่า กล่าวคือ พวกเขาจะสามารถเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็นเท่านั้น 🔎
นี่คือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสำหรับทั้งทีมโครงการและลูกค้าของคุณ. มันช่วยให้ทีมสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้เล่นภายนอกได้ในขณะที่มอบอิสระให้กับลูกค้าในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเอง.
แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถสร้างบอร์ดของตนเองหรือเพิ่มสมาชิกคนอื่นได้ แต่ผู้เยี่ยมชมใน monday สามารถทำเกือบทุกอย่างได้ รวมถึงการเพิ่มรายการใหม่ คอลัมน์ และความคิดเห็น
เครื่องมือใดที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้ดีกว่า?
มาดูสถิติกัน 🧮
คุณสมบัติเช่นสถานะงานและความสำคัญเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารความคืบหน้าของโครงการอย่างภาพในทั้ง monday และ ClickUp. แต่เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีความหมายโดยใช้เครื่องมือแต่ละอย่าง คุณสมบัติที่กล่าวถึงข้างต้นคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย.
หากไม่มีทางเลือกในแอปที่สามารถทดแทนสิ่งที่มุมมองแชทและคลิปช่วยคุณได้monday จะไม่สามารถแข่งขันกับ ศักยภาพการทำงานร่วมกันของ ClickUpได้ การเชื่อมต่อเพิ่มเติมและส่วนเสริมสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ ClickUp ให้บริการฟรี
คล้ายกับสิ่งที่เราค้นพบในหมวดการจัดการโครงการ นี่คืออีกหนึ่งด้านที่ ClickUp มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดที่ monday รวมอยู่ในรายการคุณสมบัติ แต่ monday ไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานเดียวกันกลับคืน นั่นทำให้ ClickUp ชนะอีกครั้งในหนังสือของเรา 📚
การรายงานและการติดตามเป้าหมาย
คุณสมบัติเช่นสถานะงานที่กำหนดเอง, ความคิดเห็น, และเป้าหมายให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายการการกระทำเฉพาะหรือภารกิจที่ซับซ้อน—แต่แดชบอร์ดคือตั๋วของคุณในการวัดสุขภาพโดยรวมของโครงการของคุณ
ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามว่า แคมเปญเฉพาะนี้เป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ตรวจสอบแดชบอร์ดที่สะดวกและใช้งานง่ายของคุณ
ClickUp และ monday ต่างก็โดดเด่นในหมวดหมู่นี้ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติบางอย่างดังนี้:
- ฝังข้อมูลจากแอปอื่น ๆ เพื่อการอ่านข้อมูลของคุณที่เข้าถึงได้มากขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น
- การติดตามกิจกรรมเพื่อดูว่างานใดกำลังเป็นที่นิยมในแต่ละวันของสมาชิกแต่ละคน
- รายงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการจากหลากหลายมุมมอง
แต่มาดูกันว่าสองระบบการจัดการโครงการนี้จะทำให้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างไร 👀
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
คุณสมบัติ 1: แผงควบคุม
พิจารณาClickUp Dashboardsเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับทุกโครงการของคุณ แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสร้างได้ง่ายเพียงลากและวาง เลือกจากแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานของ ClickUp เพื่อดึงข้อมูลเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานยอดนิยมได้ทันที หรือสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง
เลื่อนดูการ์ดแดชบอร์ดกว่า 50 แบบสำหรับการทำสปรินต์ การจัดการทรัพยากร การคำนวณ กราฟ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นจัดเรียงการ์ดเหล่านี้เข้าด้วยกันเหมือนตัวต่อเพื่อกำหนดค่าทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถฝังภาพสดจากเครื่องมือการทำงานอื่นๆ และโต้ตอบกับเครื่องมือเหล่านั้นได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ
การมองเห็นและข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงนี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นปัญหาคอขวดได้ทันที รวบรวมข้อมูลเชิงวัดผลแบบเรียลไทม์ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น—เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 💜
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่แดชบอร์ดสามารถช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่?ตรวจสอบคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ครอบคลุมนี้ซึ่งเต็มไปด้วยตัวอย่างกรณีการใช้งานมากกว่า 15 ตัวอย่าง
คุณสมบัติที่ 2: เป้าหมายและ OKRs
ยินดีต้อนรับสู่ฟีเจอร์เป้าหมายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการClickUp Goalsสามารถติดตามได้ ยืดหยุ่น และ—กล้าพูดเลยว่า—SMART 😉
เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงานของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถบรรลุความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการตั้งเป้าหมายที่หลากหลาย และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติ Goals ของ ClickUp นั้นแทบจะไม่มีใครเทียบได้ในระบบบริหารจัดการโครงการประเภทเดียวกัน
คุณสามารถวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, มูลค่า, จริงหรือเท็จ, และเป้าหมายที่ผูกกับงาน เพื่อดูว่าคุณใกล้จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานตามสปรินต์รายสัปดาห์หรือโควต้าการขาย และโดยการเพิ่มรายการการกระทำเฉพาะไปยังเป้าหมายของคุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับงานนั้นจะอัปเดต OKR ของคุณทันที
นอกจากนี้ เป้าหมายใน ClickUp ยังถูกจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยมและมองเห็นได้ชัดเจน คุณสามารถจัดเรียงเป้าหมายข้ามแผนกต่าง ๆ ด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย หรือควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงเป้าหมายของคุณได้ เพื่อรักษาการเติบโตส่วนตัวของคุณให้เป็นส่วนตัวจากสมาชิกที่ไม่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
คุณสมบัติ 1: แดชบอร์ด
แดชบอร์ดใน monday ให้ข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์โดยใช้แพลตฟอร์มของมัน รายงานแบบเรียลไทม์เหล่านี้มีความสามารถในการสร้างรายงานความคืบหน้า สรุป และภาพรวมในระดับสูงของโครงการเฉพาะหรือแม้แต่ทั่วทั้งองค์กรของคุณ
โดยใช้วิดเจ็ตบล็อกการสร้างที่คล้ายกัน แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ monday สามารถสร้างแผนภูมิและแสดงข้อมูลเชิงภาพของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ การขาย กำหนดเวลา ปริมาณงาน และอื่นๆ เพื่อช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามเป้าหมาย
วันจันทร์ตั้งเป้าหมายในแบบที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย 💡
ในขณะที่ ClickUp มีฟีเจอร์เป้าหมายโดยเฉพาะ monday มีวิดเจ็ตเป้าหมายสำหรับแดชบอร์ดของคุณหรือเทมเพลตตัวติดตามเป้าหมาย—ซึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงภาพ จัดลำดับความสำคัญ และแยกย่อยเป้าหมายของคุณโดยใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ของ monday
คล้ายกับเป้าหมายของ ClickUp วิดเจ็ตเป้าหมายของ monday ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและสามารถสร้างการคำนวณรวมถึงผลรวมหรือค่าเฉลี่ยได้ เนื่องจากวิดเจ็ตเป้าหมายของคุณแนบอยู่กับแดชบอร์ดของคุณ จึงสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากความคืบหน้าของงานของคุณเพื่ออัปเดตโดยอัตโนมัติ
ข้อเสีย? คุณค่อนข้างจำกัดผลลัพธ์ที่อิงจากตัวเลข ดังนั้นหากคุณกำลังติดตามการบริจาคสำหรับการระดมทุนประจำปีหรือดูแลงบประมาณโครงการของคุณ คุณจะใช้งานวิดเจ็ตนี้ได้อย่างคุ้มค่า! แต่ถ้าคุณกำลังจัดการ OKR รายไตรมาส เป้าหมายเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมาย หรือรายการที่ต้องดำเนินการแบบใช่หรือไม่ใช่ คุณจะต้องใช้วิธีแก้ไขแทน
เครื่องมือใดที่โดดเด่นในการรายงานและการติดตามเป้าหมาย?
แม้ว่าฟีเจอร์แดชบอร์ดของ monday จะปรับแต่งได้ง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้มากมาย—ClickUp ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันแดชบอร์ดของ ClickUp และ monday นั้นมีเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจาก monday ไม่มีฟีเจอร์ที่เทียบเคียงกันในด้านการตั้งเป้าหมาย monday จึงยังด้อยกว่าในหมวดหมู่นี้
แดชบอร์ดใน ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมในระดับสูง แต่แล้วการพัฒนาตนเองของคุณล่ะ? ClickUp เข้าใจถึงความสำคัญของการติดตามความสำเร็จทั้งในระดับบุคคล และ โครงการต่างๆ นอกจากนี้ เป้าหมายยังเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ ของคุณ ดังนั้นมันจะแสดงผลลัพธ์ที่ทันสมัยและเรียลไทม์ที่สุดโดยไม่ต้องกดรีเฟรช
การรวมแอปและการผสานรวม
หากคุณไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีประโยชน์ทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่—ลองดูการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของมัน 😎
คิดถึงการผสานระบบ (integrations) ว่าเป็นวิธีให้สองแอปสามารถสื่อสารกันได้ พวกมันช่วยขยายความสามารถของเครื่องมือใด ๆ และช่วยให้คุณไม่ต้องเปิดแท็บต่าง ๆ มากมายเพื่อทำกระบวนการของคุณ คุณสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้มากขึ้น และมองเห็นภาพรวมของงานของคุณได้ดีขึ้นเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ในทันที
ยิ่งซอฟต์แวร์ของคุณสามารถผสานการทำงานกับแอปได้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น—ระหว่าง monday กับ ClickUp ซอฟต์แวร์ใดมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากัน?
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
เราไม่มีวันเบื่อที่จะพูดสิ่งนี้—ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 🙌🏼
สร้างขึ้นจากพันธกิจในการประหยัดเวลาให้โลกมากขึ้นด้วยการลดจำนวนแท็บ แอปและการสลับบริบทที่จำเป็นในแต่ละวัน ClickUp คือผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงในด้านการรวมแอปเข้าด้วยกัน ชุดฟีเจอร์ที่ครบครันและราคาที่เข้าถึงได้สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณ ขนาดทีม กรณีการใช้งาน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด ClickUp ได้สร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายแทบทุกด้าน ด้วยชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่น เติบโตอย่างต่อเนื่อง และใช้งานง่าย บรรจุไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง
แต่นั่นยังไม่หมด! การผสานการทำงานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในความพยายามนี้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการเพื่อให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยการปรับกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด
มันจะเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะ ClickUp ในด้านนี้ แต่มาดูกันว่า monday จะเปรียบเทียบได้อย่างไรในด้านการรวมแอปและการเชื่อมต่อต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
ณ ตอนนี้ เราทราบแล้วว่า monday ไม่เชื่อในวิธีการแบบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว แม้ว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวของมันจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งหลายรายในหมวดหมู่เฉพาะของตน แต่กลยุทธ์นี้จะสร้างโซลูชันสำหรับบริษัทที่กำลังดิ้นรนเพื่อลดขนาดของเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของตน
อย่างไรก็ตาม monday สามารถชดเชยข้อเสียนี้ได้ในระดับหนึ่งผ่านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้โดยใช้หนึ่งใน 200+ การเชื่อมต่อของ monday กับเครื่องมือทำงานยอดนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นได้ แต่คุณก็สามารถเก็บงานส่วนใหญ่ไว้ภายในแท็บเบราว์เซอร์เพียงหนึ่งหรือสองแท็บต่อวันได้ 😇
เครื่องมือใดให้การรวมเทคโนโลยีที่ดีกว่า?
ClickUp ได้ปฏิวัติแนวคิดการรวมเทคโนโลยีด้วยวิธีการแบบครบวงจรที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ monday ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับ แม้ว่าความต้องการของการจัดการโครงการสมัยใหม่จะยังคงพัฒนาต่อไปก็ตาม
แม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดโดยเนื้อแท้กับการมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นหรือความจำเป็นในการพึ่งพาผลิตภัณฑ์หลายอย่าง แต่มันก็ทำให้ห่างไกลจากแนวโน้มการทำงานที่ทันสมัยกว่า และแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ประสิทธิภาพที่สุด คุณจะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ การจัดการหน้าต่างหลายบาน และการจดจำรหัสผ่านที่ตั้งชื่อตามสัตว์เลี้ยงของคุณ หรือที่แย่กว่านั้น—คุณจะสูญเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนไปกับ การจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้
การเลือกใช้ ClickUp จะช่วยเพิ่มผลกระทบ รายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนของเทคโนโลยีของคุณ พร้อมทั้ง:
- รักษาการทำงานทั้งหมดที่จำเป็น
- การรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เกือบทุกชนิด
- การอัปเกรดไปยังสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- ปรับปรุงการประสานงานขององค์กรและประสิทธิภาพ
ดังนั้น ใช่แล้ว ClickUp คือแชมป์ที่ชัดเจนของเราในหมวดหมู่นี้ 🏆
คุณเป็นผู้ใช้ Monday.com อยู่แล้วใช่ไหม?นำเข้างานจาก Monday.com ไปยัง ClickUp!
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ประโยชน์ของการมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้มากมายคืออะไร หากคุณไม่รู้วิธีใช้ให้ถูกต้อง? หรือดีกว่านั้น—คุณจะทำอย่างไรหากคุณพบปัญหาในการสอนให้ทีมของคุณใช้หรือเรียนรู้คุณสมบัติใหม่?
นั่นคือจุดที่การสนับสนุนลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 🔑
คุณสมบัติหลักของ ClickUp
ClickUp มุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนลูกค้าชั้นยอดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ กำลังแนะนำทีมใหม่ หรือกำลังพิจารณาตัวเลือกการจัดการโครงการ ClickUp จะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ
ทุกอย่างเริ่มต้นที่ศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp— ศูนย์กลางสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุน การศึกษา วิธีการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย ความท้าทายที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และ ClickUp เข้าใจ เรื่องนี้ดี ทางออกของเราคือ? การพบลูกค้าตรงจุดที่พวกเขาอยู่ ด้วยความสามารถในการนำทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไม่ว่าจะอยู่ใน Workspace ของพวกเขา จากเบราว์เซอร์ของคุณ หรือจากหน้าเว็บใดๆ ของ ClickUp
จากตรงนั้น คุณสามารถพิมพ์คำถามของคุณลงในช่องค้นหา เชื่อมต่อกับทีมสนับสนุนผ่านการแชท หรือสำรวจตัวเลือกเอกสารทรัพยากรอีกสี่ประเภทของ ClickUp ได้:
- ClickUp API: เข้าถึงเอกสารที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม ClickUp ด้วย Application Programming Interface (API) สาธารณะ
- ClickUp University: ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน หรือหมวดหมู่ใดก็ตาม ClickUp University มีคอร์สสำหรับคุณ! ค้นหาคอร์สที่คัดสรรมาอย่างดี ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทุกแง่มุมของ Workspace ของคุณ เสริมศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทักษะของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
- เวบิเนียร์: เหมาะสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ ClickUp, เวบิเนียร์ขยายโซลูชันตามคำขอเพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของ Workspace ของคุณ. ทรัพยากรฟรีเหล่านี้สามารถรับชม (และรับชมซ้ำ) ได้ตามความสะดวกของคุณ พร้อมตัวอย่างการใช้งานแบบภาพเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น
- คลังเทมเพลต ClickUp: เริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน ClickUp ได้ทันทีด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นใจได้ ช่วยนำทางขั้นตอนถัดไปของคุณ ประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมรับประกันประสิทธิภาพ
คุณไม่ได้เผชิญกับสิ่งนี้เพียงลำพัง! ด้วยตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายของ ClickUp ผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยสนับสนุนความสำเร็จของคุณอยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียว
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
เช่นเดียวกับ ClickUp, monday มีศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมเพื่อตอบคำถามเกือบทุกข้อ แต่ต่างจาก ClickUp ตรงที่ทรัพยากรสนับสนุนเช่นการแชทสดทันทีมีให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้นและต้องเข้าถึงผ่านบัญชีของคุณ
นอกเหนือจากนั้น ศูนย์ช่วยเหลือของวันจันทร์ยังครอบคลุมการสนับสนุนเกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการเอกสารประกอบการใช้งานอย่างละเอียด วิดีโอสอนการใช้งาน กรณีศึกษา หรือแม้แต่ฟอรัมชุมชนเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่น
ยังไม่พบบริการที่คุณต้องการใช่ไหม? พิมพ์คำถามของคุณโดยตรงลงในช่องค้นหาของศูนย์ช่วยเหลือของ monday เพื่อดูรายการผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่อย่าแปลกใจหากผลการค้นหาของคุณนำไปสู่แบบฟอร์มติดต่อฝ่ายขายเหมือนเดิม 💸
เครื่องมือใดมีการสนับสนุนลูกค้าที่ดีกว่า?
บนกระดาษ, monday และ ClickUp ดูเหมือนจะมีทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าที่คล้ายกัน:
- ศูนย์ช่วยเหลือแบบครบวงจร
- โอกาสในการเรียนรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการสด หลักสูตรออนไลน์ และการสัมมนาผ่านเว็บ
- เทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
- แชทสดกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ
ปัจจัยชี้ขาดในกรณีนี้อยู่ที่การครอบคลุม
ClickUp มอบการช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงและให้การสนับสนุนในระดับเดียวกันแก่ทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ที่อยู่ในแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp สามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานในระดับเดียวกับทีมอื่น ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีศักยภาพตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นว่า ClickUp เหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่
ClickUp ชนะ! 🥇
การกำหนดราคา
งบประมาณเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถัดไปของคุณ ราคาต้องเหมาะสม มิฉะนั้น อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพียงแค่ผลกำไรสุทธิอาจไม่เพียงพอเมื่อเลือกแผนการกำหนดราคา ClickUp และ monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งในตัวเอง แต่ให้แน่ใจว่าคุณได้รับคุณสมบัติที่คุณต้องการจากแผนที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
ตัวเลือกราคาของ ClickUp
ClickUp มีตัวเลือกการกำหนดราคา 5 แบบ พร้อมคุณสมบัติที่เข้าถึงได้หลากหลาย เพื่อรองรับทุกทีม—ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรืองบประมาณใดก็ตาม
- แผนฟรีตลอดไป: เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp, งานไม่จำกัด, การเชื่อมต่อมากมาย, การติดตามเวลา, ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด, มุมมอง Everything, แชทแบบเรียลไทม์, และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนไม่จำกัด ($7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): ดูแบบฟอร์ม, เป้าหมาย, แดชบอร์ดไม่จำกัด, ฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัด, และอื่นๆ
- แผนธุรกิจ (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน):การจัดการปริมาณงาน, แผนผังความคิด, การส่งออกแบบกำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
- Business Plus (19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): งานย่อยในหลายรายการ, เงื่อนไขในแบบฟอร์ม, การอนุญาตที่กำหนดเอง, การเพิ่มการทำงานอัตโนมัติและ API, และอื่นๆ
- แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อทีมขายของ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ): การปรับแบรนด์ให้เป็นของตนเอง, MSA & HIPAA, มุมมองส่วนตัวเริ่มต้น, และอื่นๆ
นอกจากนี้ ClickUp ยังมอบการทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ปัจจุบันทุกคนเพื่อทดลองใช้ ClickUp AI และดูว่ามันสามารถทำให้ชีวิตการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร และเมื่อคุณพร้อมที่จะใช้งานจริง คุณสามารถ เพิ่ม ClickUp AI ให้กับแผนการชำระเงินใด ๆ ได้เพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน 🦾
ตัวเลือกราคาวันจันทร์
monday มีตัวเลือกการกำหนดราคาหลายแบบสำหรับ แต่ละ ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ง่าย เราจะเน้นไปที่ด้านการจัดการโครงการเป็นหลัก
- ฟรี (สูงสุดสองที่นั่ง): บอร์ดสูงสุดสามบอร์ด เอกสารไม่จำกัด แม่แบบมากกว่า 200 แบบ ประเภทคอลัมน์มากกว่า 20 ประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย
- พื้นฐาน (8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน): ผู้ชมไม่จำกัด, รายการไม่จำกัด (คล้ายกับงานใน ClickUp), พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB, แดชบอร์ดหนึ่งชุด และอื่นๆ
- มาตรฐาน (10 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง ต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ แผนงานกานท์ และปฏิทิน การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ฟังก์ชันแดชบอร์ดเพิ่มเติม และอื่นๆ
- โปร (16 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน): ติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมและการเชื่อมต่อ, มุมมองแผนภูมิ, การพึ่งพา, และอื่น ๆ
- องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ): รายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์, การอนุญาตหลายระดับ, ความปลอดภัยระดับองค์กร, และอื่น ๆ
หากคุณต้องการเข้าถึงระบบจัดการงาน monday, CRM, การพัฒนา, WorkForms หรือ Canvas โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในหน้าเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นและเลือกแผนที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะยืนยันการใช้งาน
เครื่องมือใดดีกว่ากัน—Monday หรือ ClickUp
ผลลัพธ์ออกมาแล้ว! ในการประชันครั้งสุดท้ายระหว่างวันจันทร์กับ ClickUp ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปครอง?
มาทบทวนกันใหม่
ClickUp และ Monday เป็นผู้นำที่ชัดเจนในด้านการจัดการโครงการ แต่สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโต การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพการทำงาน มีเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น และตัวเลือกนั้นก็คือ ClickUp 🥇
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่แนวทางแบบครบวงจรของ ClickUp การเข้าถึงที่ง่าย ฟังก์ชันการทำงาน และการสนับสนุนที่ครอบคลุม ช่วยสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทีมในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องบังคับให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ เสริม หรืออัปเกรดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
นี่ไม่ได้หมายความว่า monday ไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม แต่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แยกต่างหากของมันไม่สามารถมอบระดับการปรับแต่งหรือความสะดวกในการใช้งานเช่นเดียวกับ ClickUp ได้
และอย่าลืม ClickUp AI เครื่องมือ AI ที่อิงตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียวที่มากกว่าผู้ช่วยเขียนทั่วไป ด้วยคำแนะนำที่ปรับแต่งได้สำหรับผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น การแนะนำข้อความใหม่ การสรุปงาน และฟีเจอร์การแปล คุณสามารถเข้าถึงพลังของ ClickUp AI ได้จากทุกที่ใน Workspace ของคุณ
ผลงานที่ดีที่สุดของคุณเกิดขึ้นใน ClickUp
คุณพร้อมที่จะเรียกคืนประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปฏิวัติวิธีการจัดการงานของคุณแล้วหรือยัง? ถ้าใช่ คุณพร้อมสำหรับ ClickUp แล้ว ✅
ด้วย ClickUp คุณสมบัติที่คุณต้องการพร้อมใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น แม้กระทั่งในแผน Free Forever นอกจากนี้ ผู้ใช้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงคลังแม่แบบของ ClickUp การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ศูนย์ช่วยเหลือ และการอัปเดตคุณสมบัติใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์การทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น