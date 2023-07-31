บล็อก ClickUp
ClickUp Vs Monday—เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีกว่าสำหรับทีมในปี 2025?

Haillie Parker
31 กรกฎาคม 2566

ความขัดแย้งของการเลือกคือทั้งพรและคำสาป มันเตือนเราให้ไม่เคยยอมรับสิ่งใดที่น้อยกว่าสิ่งที่ดีที่สุด แต่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่สามารถ แค่ เลือกหนังสักเรื่อง ได้ 🎥

โชคดีที่มีวิธีง่ายๆ ในการจัดการกับความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ—นั่นคือการเลือกที่จะต่อสู้ เลือกเฉดสีของสีไข่ที่เหมาะสมสำหรับห้องครัวอาจจะไม่ทำให้วันของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงแต่การลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสม? นั่นต้องการการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคุณ

มีซอฟต์แวร์จำนวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาในหมวดหมู่นี้ แต่การตัดสินใจมักขึ้นอยู่กับสองตัวเลือกหลัก—monday.com และ ClickUp เครื่องมือเหล่านี้อาจดูคล้ายกันเมื่อดูจากข้อมูลบนกระดาษ แต่ความแตกต่างของพวกเขานั้นน่าทึ่งเมื่อได้ใช้งานจริง

คู่มือฉบับสมบูรณ์นี้มีไว้เพื่อชี้ให้เห็นความแตกต่างเหล่านั้นด้วยการเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของ monday และ ClickUp อย่างละเอียด เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณแล้ว 🤓

ClickUp คืออะไร?

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทำงานใดๆ ราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม นี่คือซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานของคุณจากหลายแอปเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่มีชีวิตชีวา พร้อมการอัปเดตใหม่ทุกสัปดาห์เพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณ

ความสะดวกในการใช้งานและความยืดหยุ่นของ ClickUp ช่วยให้สามารถปรับขนาด ไปพร้อมกับ ธุรกิจของคุณ ได้อย่างลงตัว ทำให้เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับทุกกรณีการใช้งาน* นอกเหนือจากแนวทางการจัดการงานแบบครบวงจรที่โดดเด่น ClickUp ยังโดดเด่นเหนือคู่แข่งด้วยชุดฟีเจอร์ที่หลากหลายซึ่งถูกพัฒนาและรวมไว้โดยตรงในแพลตฟอร์ม เช่น:

  • ลำดับชั้นขององค์กรใน ClickUp
  • มุมมองการทำงานที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
  • เอกสาร ClickUp แบบร่วมมือ
  • ClickUp Whiteboards

และผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่เปิดตัวเพื่อสร้างความฮือฮา ClickUp AI ⚡️

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
นอกเหนือจากคุณสมบัติหลักแล้ว ClickUp ยังมีห้องสมุดเทมเพลตที่กว้างขวาง (และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง) เพื่อเริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน Workspace ของคุณ, การผสานรวมกับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ, และแผนราคาที่เหมาะกับทุกงบประมาณ

แต่จะพูดถึง ClickUp เพิ่มเติมในอีกสักครู่ 🔥⏰

วันจันทร์คืออะไร?

ตัวอย่างแพลตฟอร์มวันจันทร์
ตั้งแต่การตลาดไปจนถึงทรัพยากรบุคคล mondayนำเสนอฟีเจอร์การจัดการทีมที่หลากหลายและยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและสร้างกระบวนการที่ราบรื่นและโปร่งใส ด้วยแดชบอร์ด มุมมองหลายแบบ ระบบอัตโนมัติ และเทมเพลตที่รองรับเวิร์กโฟลว์มากกว่า 200 แบบ monday เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งในวงการการจัดการโครงการ

ทั้งหมดนี้อาจดูค่อนข้างมาตรฐานเมื่อเทียบกับสิ่งที่ ClickUp นำเสนอ—ยกเว้นความแตกต่างที่โดดเด่นหนึ่งประการ: monday ไม่ได้ใช้แนวทางแบบครบวงจรเหมือน ClickUp

เพื่อให้บริการทีมที่เป็นองค์กรธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และธุรกิจขนาดเล็กได้ดียิ่งขึ้น monday ได้แบ่งฟังก์ชันการทำงานออกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มอย่างละเอียดหลายรายการ:

  • การจัดการงานวันจันทร์: สำหรับทีมการตลาดและ PMOในการดำเนินงาน ภารกิจ โครงการ และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
  • ระบบ CRM สำหรับการขายวันจันทร์: จับลูกค้าเป้าหมาย, จัดการระบบขาย, ลงทะเบียนลูกค้าใหม่, และอื่น ๆ
  • monday dev: พาโครงการของคุณไปสู่เส้นชัยด้วยฟีเจอร์สำหรับการวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน, การจัดการโครงการ, และการติดตามบั๊ก
  • แบบฟอร์มการทำงาน: สร้างแบบสำรวจเพื่อรวบรวมและแบ่งปันคำขอ ข้อเสนอแนะ และข้อมูล
  • Canvas: ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า, Canvas คือซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ monday
ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดแบบผ้าใบโดย monday
ร่วมมือกับทีมโดยใช้ Canvas ซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ monday

ในแง่หนึ่ง ทีมงานสามารถเจาะลึกบทบาทของตนได้มากขึ้นโดยใช้คุณสมบัติเฉพาะที่ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุด ในอีกแง่หนึ่ง คุณเสี่ยงต่อการสร้างกำแพงแบ่งแยกและขัดขวางการทำงานร่วมกันอย่างมีนัยสำคัญ การแยกสมาชิกออกจากเพื่อนร่วมงาน โครงการข้ามสายงาน การขยายงาน และการเข้าถึงโดยรวมจะยิ่งยากขึ้นเมื่อมีการแบ่งแยกทางเสมือนจริง

อย่างไรก็ตาม monday ถือเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าในหมวดหมู่นี้ด้วยเหตุผลที่ชัดเจน มันยังคงช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถจัดการงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วโลก และอาจตอบโจทย์ความต้องการของคุณเช่นกัน เมื่ออ่านบทความนี้จบ คุณจะรู้อย่างแน่นอน

การเปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่าง ClickUp กับ Monday.com อย่างละเอียด

แม้ว่าจะมีความคล้ายคลึงกันในด้านคุณสมบัติหรือการใช้งาน ClickUp และ monday ก็ใช้แนวทางที่แตกต่างกันโดยพื้นฐานเพื่อช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายของตน

โปรดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปกับสไตล์การทำงานของคุณ, เทคโนโลยีที่ใช้, ขนาดทีม, งบประมาณ, และกรณีการใช้งานขณะที่คุณเลื่อนดูการเปรียบเทียบคุณสมบัติแบบเคียงข้างกันของเรา ให้คุณชั่งน้ำหนักข้อดีและข้อเสียของ monday และ ClickUp กับความต้องการขององค์กรของคุณเพื่อค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับคุณที่สุด

การจัดการโครงการและงาน

การจัดการโครงการในยุคปัจจุบันเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่เครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำหลายตัวมีการจัดเตรียมคุณสมบัติพื้นฐานที่ผู้จัดการต้องการเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะพบคุณสมบัติที่ซ้ำกันในรายการคุณสมบัติของ ClickUp และ monday

ทั้งสองเครื่องมือมีคุณสมบัติที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อช่วยให้การวางแผน การดำเนินการ และการติดตามโครงการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

  • มุมมองหลากหลาย เช่น แคนบาน, แผนภูมิแกนต์, รายการ, ไทม์ไลน์ และปฏิทิน เพื่อจัดระเบียบและประเมินงานของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน
  • ความสัมพันธ์และข้อพึ่งพาของงานเพื่อสื่อสารลำดับของเหตุการณ์ในกระบวนการทำงานของคุณ
  • สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อการอัปเดตที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับรายการที่ต้องดำเนินการ
  • ผู้รับมอบหมายหลายคนในภารกิจขนาดใหญ่และความสามารถในการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่า
  • หมุดหมายสำคัญเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลาและติดตามเหตุการณ์สำคัญในโครงการของคุณ
การวาดความสัมพันธ์ระหว่างสองงานในมุมมองแกนต์
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานและงานหลักโดยใช้มุมมอง Gantt ใน ClickUp

รายการคุณสมบัติที่คุณต้องมีจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อคุณเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการจัดการโครงการที่คุณชื่นชอบ ในทำนองเดียวกัน monday และ ClickUp ก็มีจุดเด่นเฉพาะตัวเช่นกัน นี่คือจุดเด่นของแต่ละเครื่องมือ:

คุณสมบัติหลักของ ClickUp

คุณสมบัติ 1: ลำดับชั้นขององค์กร

ลำดับชั้นโครงการของ ClickUpเป็นรากฐานที่รองรับทุกโครงการใน ClickUp ตั้งแต่ระดับสูงสุดไปจนถึงรายการในเช็กลิสต์สุดท้าย

ลำดับชั้นของ ClickUp
ระบบลำดับชั้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นให้คุณในการจัดระเบียบทีมทุกขนาด

นี่คือโซลูชันการจัดการโครงการเพียงหนึ่งเดียวที่มีพลังในการเข้าใจภาพรวมขนาดใหญ่ และ รายละเอียดที่สำคัญได้พร้อมกัน ดังนั้นคุณสามารถมองเห็นงานทั้งหมดในแพลตฟอร์มของคุณได้จากมุมมองที่กว้างไกลเหมือนนกบิน หรือเจาะลึกไปยังรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะเจาะจงได้

คุณสมบัติ 2: งานย่อยในหลายรายการ

งานย่อยในหลายรายการคือฟีเจอร์ที่ยิ่งใหญ่ถัดไปของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่จัดการกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมายในโครงการที่ซับซ้อน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานย่อยและงานย่อยซ้อนเข้าไปในรายการเพิ่มเติมได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่องานหลักที่งานเหล่านั้นสังกัดอยู่

ตัวอย่างงาน ClickUp ในหลายรายการ
ฟีเจอร์ Tasks in Multiple Lists (TIML) ของ ClickUp ช่วยให้ทีมนักพัฒนาสามารถเชื่อมโยงงานกับทีมอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้
คุณสมบัติที่ 3: กระดานไวท์บอร์ด ClickUp

ClickUp Whiteboardsถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะในแพลตฟอร์มและมีบทบาทสำคัญในการช่วยผู้จัดการ:

  • จับความคิดที่ดีที่สุดกับทีมของพวกเขาในระหว่างการประชุมระดมความคิด
  • สร้างและทำงานร่วมกันในแผนผังกระบวนการทำงานทุกประเภท
  • นำเสนอแผนโครงการที่มีภาพประกอบสูงให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเอกสารกระบวนการ, เว็บการ์ด, งาน และสื่อที่ฝังอยู่

และที่สำคัญที่สุด กระดานไวท์บอร์ด ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลเพียงตัวเดียวที่สามารถ แปลงความคิดใดๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ทันที

ฝังบัตร Doc ลงในกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
ฝังเอกสาร ClickUp Docs แบบสดลงในกระดานไวท์บอร์ดโดยตรง เพื่อเข้าถึงเอกสารโครงการที่สำคัญ งานวิจัย และบริบทต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องออกจากกระดานของคุณ

คุณสมบัติที่เปลี่ยนเกมนี้ช่วยให้กระดานไวท์บอร์ดของคุณมีความเกี่ยวข้อง ทันสมัย และมีคุณค่าตลอดกระบวนการโครงการทั้งหมด และด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดฟรีมากกว่า 90 แบบ คุณสามารถบันทึกและดำเนินการตามความคิดของคุณได้ทันทีที่แรงบันดาลใจเกิดขึ้น

ทำไมเราถึงรักไวท์บอร์ด? เพราะไวท์บอร์ดพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ ClickUp ทุกแพ็กเกจ—แม้แต่แผนฟรี 💸

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

คุณสมบัติ 1: ลำดับความสำคัญของงาน

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน monday ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและวางกลยุทธ์แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิผลที่สุดสำหรับวันของคุณ คุณสามารถลากและวางงานในรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดก่อน จากนั้นกำหนดผู้รับผิดชอบและปรับกำหนดเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน Monday
อัปเดตสถานะงานและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำของคุณด้วยฟีเจอร์การจัดการงานใน monday
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามเวลา

การติดตามเวลาที่คุณได้ทุ่มเทให้กับงานเฉพาะโดยใช้การติดตามเวลาในตัวใน monday เป็นอีกวิธีหนึ่งในการคาดการณ์สัปดาห์ของคุณอย่างแม่นยำ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์การติดตามเวลาให้กับรายการบนบอร์ดใดก็ได้ (เช่น โครงการเดี่ยว กลุ่มงาน กระบวนการ ฯลฯ) เพื่อเพิ่มความชัดเจนว่าเวลาส่วนใหญ่ของคุณถูกใช้ไปกับอะไร คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ผู้จัดการระบุจุดคอขวดในกระบวนการทำงานของทีมหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกต้องสำหรับชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

การติดตามเวลาใน monday
เพิ่มคอลัมน์ติดตามเวลาในบอร์ดของคุณใน monday เพื่อดูว่าความพยายามในแต่ละวันของคุณถูกใช้ไปกับอะไรจริงๆ
คุณสมบัติที่ 3: ฐานข้อมูลกังต์

คุณสมบัติ Gantt baseline เป็นเครื่องมือโปรดอันดับถัดไปของเราสำหรับจัดการโครงการใน monday.com เครื่องมือนี้จะซ้อนภาพรวมของโครงการปัจจุบันของคุณทับแผนเดิม เพื่อแสดงให้เห็นว่างานใดอยู่ในเส้นทาง งานใดล่าช้า หรือยังไม่ได้เริ่มต้น ฟีเจอร์นี้จะเพิ่มคอลัมน์สองคอลัมน์ลงในบอร์ดโครงการของคุณ:

  • คอลัมน์ไทม์ไลน์รองเพื่อแสดงสถานะของแต่ละรายการในขณะที่ทำการถ่ายภาพนิ่ง
  • คอลัมน์สูตรเพื่อคำนวณว่าสินค้าอยู่ห่างจากแผนเดิมมากน้อยเพียงใด
คุณสมบัติ Gantt Baseline ใน monday
เปรียบเทียบความเร็วของโครงการปัจจุบันของคุณกับแผนเวลาที่วางแผนไว้โดยใช้คุณสมบัติ Gantt baseline ใน monday

เครื่องมือใดที่ให้การปรับแต่งการจัดการโครงการได้ดีกว่า?

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการจากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณ—มันเสมอกัน! 👔

ก็ประมาณนั้น

หากคุณกำลังจัดการโครงการและงานประจำในระดับพื้นฐาน คุณจะไม่ผิดพลาดไม่ว่าจะใช้เครื่องมือใดก็ตาม แต่ถ้าคุณกำลัง…

  • การนำทีมแบบ Agile
  • การบริหารโครงการที่ซับซ้อน
  • การสร้างกระบวนการทำงานที่เน้นภาพสูง

…แล้ว ClickUp คือผู้ชนะของคุณ 🏆

การบันทึกเวลาด้วยตนเองใน ClickUp
บันทึกเวลาขณะทำงานหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเองด้วยการติดตามเวลาใน ClickUp

ความแตกต่างที่สำคัญคือ ในขณะที่ monday มีฟีเจอร์การจัดการโครงการมากมายเพื่อดูแลกระบวนการทำงานประจำวัน ClickUp สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมด—และยังมีมากกว่านั้น

การติดตามเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และแผนภูมิแกนต์ เป็นคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งของ monday แต่เมื่อเปรียบเทียบกับรายการคุณสมบัติทั้งหมดของ ClickUp แล้ว คุณสมบัติเหล่านี้ถือว่าค่อนข้างมาตรฐานมาก ถึงขนาดที่ผู้ใช้ ClickUp สามารถเข้าถึงคุณสมบัติเหล่านี้ได้ฟรี นอกเหนือจากคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ monday ไม่มีเลย ClickUp's Hierarchy, Subtasks in Multiple Lists, และ Whiteboards คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งนี้—แต่เราก็ยังเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นกับทุกสิ่งที่ ClickUp มีให้

แม้ว่าการจัดการโครงการจะเป็นจุดเด่นหลักของ ClickUp แต่ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายในการใช้เครื่องมืออันทรงพลังเหล่านี้แต่ละอย่าง มาดูกันว่า monday และ ClickUp ยังช่วยทีมต่างๆ ในการจัดการงานของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและปัญญาประดิษฐ์

การทำให้งานประจำของคุณเป็นอัตโนมัติไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ AI เชิงสร้างสรรค์นั้นแน่นอนว่าเป็นเรื่องใหม่

หากคุณชื่นชอบการใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการของคุณอยู่แล้ว การนำ AI เข้ามาใช้จะรู้สึกเหมือนเป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติ ระบบอัตโนมัติในการทำงานและ AI นั้นทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว และการนำทั้งสองอย่างมาใช้ในชีวิตประจำวันจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น

คุณสมบัติหลักของ ClickUp

คุณสมบัติ 1: ClickUp AI

มาเริ่มกันที่สิ่งใหม่ล่าสุดและยอดเยี่ยมที่สุดจากการอัปเดตของ ClickUp ในหมวดหมู่นี้—ClickUp AI 🤖

สรุปหัวข้อด้วย GIF ใน ClickUp AI
สรุปความคิดเห็นที่ยาวเหยียดได้ทันทีด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวด้วย ClickUp AI

ClickUp AI คือโซลูชัน AI ที่อิงตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียวที่ช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยคำแนะนำที่ผ่านการวิจัยรองรับสำหรับแผนกและหน้าที่ของทีมคุณโดยเฉพาะ ตั้งแต่การขายไปจนถึงการตลาด วิศวกรรม และอื่นๆ ClickUp มีเครื่องมือ AI ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทุกกรณีการใช้งาน พร้อมความสามารถในการ:

  • ประเมินการเขียนของคุณ
  • สรุปงาน ข้อความ และเธรดความคิดเห็น
  • แปลและสร้างเนื้อหาในหลายภาษา

และยังมีอีกมากมายที่กำลังจะมาถึง รวมถึงการสร้างงานและงานย่อย สรุปการประชุมแบบยืน และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

แปลการดำเนินการโดยใช้ ClickUp AI
แสดงผลเนื้อหาของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบใกล้เคียงต้นฉบับในกว่า 10 ภาษา ด้วยฟีเจอร์ Translate ใน ClickUp AI

AI ได้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งเข้ากับแพลตฟอร์มของ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณจากทุกที่ใน Workspace ของคุณ—ไม่เพียงแค่ในClickUp Docs เท่านั้น นั่นหมายความว่า ClickUp AI สามารถพบคุณได้ทุกที่ที่คุณอยู่ รวมถึง Inbox ของคุณหรือในภารกิจเพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญให้คุณ

คุณสมบัติที่ 2: ระบบอัตโนมัติ

ออกแบบมาเพื่อดูแลกระบวนการทำงานที่สม่ำเสมอของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดได้ClickUp Automationsคือเพื่อนที่ดีที่สุดคนต่อไปของคุณใน ClickUp

ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองของ ClickUp
ระบบอัตโนมัติจะเรียกผลลัพธ์โดยอัตโนมัติเมื่อมีการดำเนินการเกิดขึ้นใน ClickUp

เลือกตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือสร้างของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อทำให้วันของคุณเป็นอัตโนมัติในกว่า 100 วิธี ปรับแต่งผลลัพธ์ทุกประเภทในพื้นที่ทำงานของคุณเมื่อคุณดำเนินการเพื่อกำหนดหรือตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ อัปเดตสถานะ ปรับลำดับความสำคัญ ตรงตามกำหนดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย ความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด!

นี่คือฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการที่ดูแลทีมหลายทีม, โครงการ, หรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน. ด้วยการกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีความหมายระหว่างระยะของโครงการ, ทุกสมาชิกในทีมจะประหยัดเวลาที่มีค่าได้.

คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับแอปภายนอกเป็นอัตโนมัติได้ เพื่อรวมกระบวนการทำงานประจำวันของคุณไว้ในที่เดียวภายใน ClickUp และด้วยเงื่อนไขการทำงานอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยของเงื่อนไขการกระตุ้นได้ เพื่อให้ทุกการดำเนินการเกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้อย่างแม่นยำ

คุณสมบัติที่ 3: คำสั่งตัด

ClickUp AI และระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ไม่ใช่ทรัพยากรเพียงอย่างเดียวที่ช่วยผู้จัดการให้บรรลุเป้าหมายปลายทางได้เร็วขึ้นคำสั่งตัด (Slash Commands) เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์ (และทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจ) สำหรับการสร้างทางลัดที่ปรับแต่งได้ภายใน Workspace ของคุณ

ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาภารกิจเก่าแก่จากไตรมาสที่ 1 เรียกใช้เครื่องมือแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ใน ClickUp Doc หรือเพิ่มรูปร่างลงใน Whiteboards ของคุณ ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้เพียงแค่กดแป้นพิมพ์ไม่กี่ครั้ง

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้มีการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

คุณสมบัติ 1: ผู้ช่วย AI ของ monday

เช่นเดียวกับ ClickUp, monday ได้ประกาศการเพิ่ม AI เข้าสู่แพลตฟอร์มของตนเมื่อเร็ว ๆ นี้

ขณะนี้อยู่ในช่วงเบต้า ผู้ช่วย AI ของ monday สามารถเขียนอีเมลในซอฟต์แวร์ CRM ฝ่ายขายของ monday, สรุปเอกสาร, สร้างสูตร และสร้างงานได้ หนึ่งในข้อดีหลักของ monday คือตลาดแอปสำหรับนักพัฒนาภายนอกในการสร้างและแชร์แอป AI เพิ่มเติมเพื่อเสริมซอฟต์แวร์

ฟีเจอร์ผู้ช่วย AI ของวันจันทร์
สร้างงาน เนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมายด้วยผู้ช่วย AI ของ monday

ขอแจ้งเตือนอย่างเป็นมิตรว่า แม้แอปหลายตัวในตลาดของ monday จะมีช่วงทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่ แต่แอปที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมักจะต้องชำระเงินเพิ่มเติม และหากเครื่องมือ AI ของ monday เป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังลงทุนในผลิตภัณฑ์ของ monday ที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับฟังก์ชัน AI ตามที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ 2: ระบบอัตโนมัติ

คุณยังจะพบการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใน monday เพื่อจัดการงานหนักในกระบวนการประจำวันของคุณ ปรับแต่งตัวกระตุ้น เงื่อนไข และการดำเนินการจากคอลัมน์บนบอร์ดของคุณโดยใช้เครื่องมือสร้างการทำงานอัตโนมัติของ monday เพื่อเร่งงานที่ต้องทำด้วยตนเอง รวมถึง:

  • ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังสมาชิกทีมเฉพาะในวันที่สำคัญ
  • อัปเดตเจ้าของเมื่อรายการเสร็จสมบูรณ์
  • สถานะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเวลาของงาน

เพื่อให้คุณมีไอเดียบ้าง 🧠

การสร้างระบบอัตโนมัติใน monday
สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน monday เพื่อกำจัดงานที่ซ้ำซากของคุณ

เมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลง ระบบอัตโนมัติของคุณก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน แก้ไข ลบ ทำซ้ำ หรือปิดระบบอัตโนมัติของคุณได้ทุกเมื่อเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

เครื่องมือใดดีกว่าสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน?

แม้ว่า monday จะมีฟีเจอร์ AI และระบบอัตโนมัติที่เทียบเคียงได้ แต่ ClickUp ก็ยังเหนือกว่าในเรื่องนี้ 🎂

ClickUp ปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องผ่านการอัปเดตและปล่อยฟีเจอร์ใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ประสบการณ์การทำงานของคุณสดใหม่และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงเหล่านี้หลายส่วนเกิดขึ้นตามคำขอของผู้ใช้ ClickUp เอง และมักเน้นไปที่ระบบการทำงานอัตโนมัติ (Automations) เป็นหลัก ส่งผลให้ระบบ Automations ใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ มีความน่าเชื่อถือ และใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ

แต่ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง ClickUp AI ก็เป็นฟีเจอร์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนในหมวดหมู่นี้

ฟีเจอร์ ClickUp AI Reprompting สำหรับการเขียนบทความบล็อก
คุณสมบัติการแก้ไขคำสั่งใหม่ช่วยให้คุณสามารถเขียนเนื้อหาจำนวนมากใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำเสียงเฉพาะของคุณ

เครื่องมือ AIตามบทบาทของ ClickUp ได้รับการปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ ในองค์กรสร้างผลลัพธ์ที่ปรับให้เหมาะสมได้ทันที ด้วยรายการคำสั่งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันซึ่งเกี่ยวข้องกับแผนกและกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ ทุกคน สามารถใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและได้รับการปรับแต่งในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้ ClickUp AI ยังถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองสมาชิกในทุกขั้นตอนของการทำงาน—ไม่ต้องติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติม

ความร่วมมือและการสื่อสาร

ความร่วมมือเป็นหนึ่งในปัญหาที่ดื้อดึงที่สุดที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญในทุกวัน. เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดพยายามที่จะต่อสู้กับการดิ้นรนนี้ด้วยการผสมผสานคุณสมบัติเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม, การสนทนาที่สร้างสรรค์, และการสื่อสารที่มีความหมายระหว่างผู้จัดการโครงการกับผู้เล่นหลักของพวกเขา.

ในอุดมคติ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณควรมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส ด้วยวิธีนี้ คุณจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในแอปที่มีวัตถุประสงค์เดียว และสามารถเชื่อมต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้จากเครื่องมือเดียวกันที่คุณนำเสนอแนวคิดใหม่ การอัปเดตโครงการ และข้อมูลเชิงลึก

มาดูกันว่า ClickUp และ monday นำการร่วมมือมาสู่แพลตฟอร์มของพวกเขาอย่างไร 👀

คุณสมบัติหลักของ ClickUp

คุณสมบัติ 1: มุมมองการแชท

หากคุณกำลังสลับแอปหลายตัวเพื่อตามหาบทสนทนาเฉพาะ หรือเสียงแจ้งเตือนจากแอปแชทของคุณกลายเป็นฝันร้ายไปแล้วล่ะก็ คุณจำเป็นต้องมีมุมมอง ClickUp Chatในชีวิตของคุณ

มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp
มุมมองแชทจัดเก็บความคิดเห็นทั้งหมดของคุณไว้ใน ClickUp เพื่อให้ค้นหาการสนทนาใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

มุมมองการแชทใน ClickUp คือโซลูชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ดีที่สุด ใช้ @mentions เพื่อเรียกสมาชิกเข้าสู่การสนทนาโดยตรงและยังสามารถฝังเว็บเพจ, สเปรดชีต, และวิดีโอเพื่อเพิ่มบริบทในทุกข้อความ นี่ไม่ใช่เครื่องมือ DM ทั่วไปแน่นอน มุมมองการแชทยังรวบรวมการสนทนาทั้งหมดของทีมคุณไว้ในที่เดียวที่จัดระเบียบตามโครงการหรือหมวดหมู่เพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

คุณสมบัติที่ 2: ความคิดเห็นที่มอบหมายและเชื่อมโยงเป็นหัวข้อ

สำหรับการอัปเดตงาน การระดมความคิด การแก้ไข และข้อเสนอแนะความคิดเห็นแบบมีลำดับและมอบหมายช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกที่แหล่งข้อมูลโดยตรง

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้เกือบทุกอย่างใน ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในเอกสาร กระดานไวท์บอร์ด งาน หรืองานย่อย คุณสามารถเพิ่มความคิดเห็นได้โดยเพียงแค่ไฮไลต์บรรทัดข้อความหรือพิมพ์ลงในช่องความคิดเห็นโดยตรง จากนั้นแท็กสมาชิกแต่ละคนเพื่อเปลี่ยนข้อความของคุณให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ

ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายใน ClickUp Dos
ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายช่วยให้มั่นใจว่าประเด็นที่ต้องดำเนินการจะไม่สูญหาย ไม่ว่าจะถูกสร้างขึ้นที่ใดก็ตาม

สำหรับหน่วยงานที่สร้างแคมเปญหรือโครงการออกแบบ การจับคู่ความคิดเห็นที่ได้รับกับฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp ใน Docs และ Whiteboards เป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฟีเจอร์เหล่านี้มอบอำนาจให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าการแชร์ ดูได้ว่าใครกำลังดูงานของคุณในช่วงเวลาใด และแก้ไขงานร่วมกับทีมโดยไม่ทับซ้อนกัน

คุณสมบัติที่ 3: การบันทึกหน้าจอพร้อมคลิป

ตอนนี้เรามาให้ความสนใจกับหนึ่งในคุณสมบัติที่เราชื่นชอบของ ClickUp ที่คุณอาจยังไม่ได้ลองใช้ นั่นคือClickUp Clip 🎞️

ClickUp Clip การแชร์หน้าจอและการแชร์วิดีโอ
แชร์วิดีโอข้อความของคุณผ่านลิงก์เบราว์เซอร์โดยตรง ไม่ต้องดาวน์โหลด และสามารถรับชมได้ทันทีหลังการบันทึก

คลิปเป็นหนึ่งในวิธีที่รวดเร็วและชัดเจนที่สุดในการสื่อสารประเด็นของคุณใน ClickUp ตั้งคำถาม, สาธิตผลิตภัณฑ์, หรือนำการฝึกอบรมโดยการบันทึกหน้าจอของคุณและบรรยายไปพร้อม ๆ กันผ่านไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณบันทึกข้อความเสร็จแล้ว ClickUp จะสร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ให้คุณโดยอัตโนมัติเพื่อเล่นในเบราว์เซอร์ของคุณโดยตรงหรือบันทึกไว้เพื่อเล่นในภายหลัง ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ Clip สามารถทำได้ ClickUp ได้พัฒนาฟีเจอร์นี้ไปอีกขั้นด้วยตัวเลือกในการสร้างงานจากบันทึกของคุณ เขียนคำอธิบาย และแม้กระทั่งมอบหมายสมาชิกในทีมเพื่อเพิ่มความชัดเจนในสถานการณ์ที่ซับซ้อนใดๆ

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

คุณสมบัติ 1: ความคิดเห็น
ความคิดเห็นได้รับการอัปเดตในเอกสารการทำงานวันจันทร์
ดูความคิดเห็นของคุณได้โดยคลิกที่ข้อความที่ไฮไลต์หรือจากแถบด้านข้างใน monday workdocs

ในเครื่องมือแก้ไขเอกสารของวันจันทร์, workdocs, คุณสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่อบันทึกข้อมูลทั่วไปและให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยใช้ส่วนการอัปเดต หรือเพิ่มคำแนะนำเฉพาะโดยการทำเครื่องหมายข้อความ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ความคิดเห็นเพื่ออธิบายภาพหรือไฟล์ในเอกสารของคุณได้อีกด้วย เช่นเดียวกับใน ClickUp, คุณสามารถแท็กสมาชิกคนอื่นในความคิดเห็น, แนบไฟล์, เพิ่มสื่อ, และใช้สัญลักษณ์อีโมจิเพื่อสื่อสารประเด็นของคุณได้

ความคิดเห็นในเอกสารการทำงานเป็นฟีเจอร์หลักสำหรับการทำงานร่วมกันของ Monday แต่คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับทีมผ่านงานของคุณได้อีกด้วย เพียงเปิดงานใดงานหนึ่ง เลือกแท็บความคิดเห็น เลือกช่องข้อความ แล้ว วอลา

ไฮไลต์ข้อความเพื่อเพิ่มความคิดเห็นในเอกสารวันจันทร์
ไฮไลต์ข้อความเพื่อเพิ่มและมอบหมายความคิดเห็นในเอกสารการทำงานของ monday
คุณสมบัติที่ 2: แขก

ผู้เยี่ยมชมใน monday ช่วยให้ผู้จัดการโครงการนำเสนอข้อมูลอัปเดตแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมต่อกับลูกค้า และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายขึ้น ในขณะที่สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ในแผน monday ของคุณได้อย่างเต็มที่ ผู้เยี่ยมชมจะได้รับการเชิญให้เข้าชมบอร์ดเฉพาะผ่านอีเมล และมีประสบการณ์การดูที่เรียบง่ายกว่า กล่าวคือ พวกเขาจะสามารถเห็นเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาเห็นเท่านั้น 🔎

นี่คือสินทรัพย์ที่มีคุณค่าสำหรับทั้งทีมโครงการและลูกค้าของคุณ. มันช่วยให้ทีมสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากผู้เล่นภายนอกได้ในขณะที่มอบอิสระให้กับลูกค้าในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการเอง.

แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถสร้างบอร์ดของตนเองหรือเพิ่มสมาชิกคนอื่นได้ แต่ผู้เยี่ยมชมใน monday สามารถทำเกือบทุกอย่างได้ รวมถึงการเพิ่มรายการใหม่ คอลัมน์ และความคิดเห็น

เครื่องมือใดที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้ดีกว่า?

มาดูสถิติกัน 🧮

คุณสมบัติเช่นสถานะงานและความสำคัญเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารความคืบหน้าของโครงการอย่างภาพในทั้ง monday และ ClickUp. แต่เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีความหมายโดยใช้เครื่องมือแต่ละอย่าง คุณสมบัติที่กล่าวถึงข้างต้นคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัย.

ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ, และหน้าแรก
ร่วมมือกันในไอเดียจากทุกที่ในโลกผ่าน ClickUp เพื่อสร้างแผนงานที่ละเอียด ฐานความรู้ และอื่น ๆ อีกมากมาย

หากไม่มีทางเลือกในแอปที่สามารถทดแทนสิ่งที่มุมมองแชทและคลิปช่วยคุณได้monday จะไม่สามารถแข่งขันกับ ศักยภาพการทำงานร่วมกันของ ClickUpได้ การเชื่อมต่อเพิ่มเติมและส่วนเสริมสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับสิ่งที่ ClickUp ให้บริการฟรี

คล้ายกับสิ่งที่เราค้นพบในหมวดการจัดการโครงการ นี่คืออีกหนึ่งด้านที่ ClickUp มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดที่ monday รวมอยู่ในรายการคุณสมบัติ แต่ monday ไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานเดียวกันกลับคืน นั่นทำให้ ClickUp ชนะอีกครั้งในหนังสือของเรา 📚

การรายงานและการติดตามเป้าหมาย

คุณสมบัติเช่นสถานะงานที่กำหนดเอง, ความคิดเห็น, และเป้าหมายให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับความคืบหน้าของรายการการกระทำเฉพาะหรือภารกิจที่ซับซ้อน—แต่แดชบอร์ดคือตั๋วของคุณในการวัดสุขภาพโดยรวมของโครงการของคุณ

ดังนั้น หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถามว่า แคมเปญเฉพาะนี้เป็นอย่างไรบ้าง สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ตรวจสอบแดชบอร์ดที่สะดวกและใช้งานง่ายของคุณ

ClickUp และ monday ต่างก็โดดเด่นในหมวดหมู่นี้ แต่ละเครื่องมือมีคุณสมบัติบางอย่างดังนี้:

  • ฝังข้อมูลจากแอปอื่น ๆ เพื่อการอ่านข้อมูลของคุณที่เข้าถึงได้มากขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น
  • การติดตามกิจกรรมเพื่อดูว่างานใดกำลังเป็นที่นิยมในแต่ละวันของสมาชิกแต่ละคน
  • รายงานที่ยืดหยุ่นเพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการจากหลากหลายมุมมอง

แต่มาดูกันว่าสองระบบการจัดการโครงการนี้จะทำให้คุณสมบัติเหล่านี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างไร 👀

คุณสมบัติหลักของ ClickUp

คุณสมบัติ 1: แผงควบคุม
แดชบอร์ด ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณด้วยคุณสมบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง

พิจารณาClickUp Dashboardsเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจสำหรับทุกโครงการของคุณ แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และสร้างได้ง่ายเพียงลากและวาง เลือกจากแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานของ ClickUp เพื่อดึงข้อมูลเมตริกที่สำคัญที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานยอดนิยมได้ทันที หรือสร้างแดชบอร์ดของคุณเอง

เลื่อนดูการ์ดแดชบอร์ดกว่า 50 แบบสำหรับการทำสปรินต์ การจัดการทรัพยากร การคำนวณ กราฟ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นจัดเรียงการ์ดเหล่านี้เข้าด้วยกันเหมือนตัวต่อเพื่อกำหนดค่าทรัพยากรที่สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถฝังภาพสดจากเครื่องมือการทำงานอื่นๆ และโต้ตอบกับเครื่องมือเหล่านั้นได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ

การมองเห็นและข้อมูลเชิงลึกในระดับสูงนี้ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นปัญหาคอขวดได้ทันที รวบรวมข้อมูลเชิงวัดผลแบบเรียลไทม์ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น—เป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน 💜

พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่าง ๆ ที่แดชบอร์ดสามารถช่วยให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นหรือไม่?ตรวจสอบคู่มือสำหรับผู้เริ่มต้นที่ครอบคลุมนี้ซึ่งเต็มไปด้วยตัวอย่างกรณีการใช้งานมากกว่า 15 ตัวอย่าง

คุณสมบัติที่ 2: เป้าหมายและ OKRs

ยินดีต้อนรับสู่ฟีเจอร์เป้าหมายที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการClickUp Goalsสามารถติดตามได้ ยืดหยุ่น และ—กล้าพูดเลยว่า—SMART 😉

ดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วยกรอบเวลาที่ชัดเจน, ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้, และการติดตามความคืบหน้าที่อัตโนมัติ

เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับงานของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถบรรลุความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน วิธีการตั้งเป้าหมายที่หลากหลาย และการติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติ Goals ของ ClickUp นั้นแทบจะไม่มีใครเทียบได้ในระบบบริหารจัดการโครงการประเภทเดียวกัน

คุณสามารถวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของคุณได้ทุกเมื่อด้วยเป้าหมายที่เป็นตัวเลข, มูลค่า, จริงหรือเท็จ, และเป้าหมายที่ผูกกับงาน เพื่อดูว่าคุณใกล้จะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานตามสปรินต์รายสัปดาห์หรือโควต้าการขาย และโดยการเพิ่มรายการการกระทำเฉพาะไปยังเป้าหมายของคุณ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำกับงานนั้นจะอัปเดต OKR ของคุณทันที

นอกจากนี้ เป้าหมายใน ClickUp ยังถูกจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยมและมองเห็นได้ชัดเจน คุณสามารถจัดเรียงเป้าหมายข้ามแผนกต่าง ๆ ด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้งานง่าย หรือควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงเป้าหมายของคุณได้ เพื่อรักษาการเติบโตส่วนตัวของคุณให้เป็นส่วนตัวจากสมาชิกที่ไม่จำเป็น

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

คุณสมบัติ 1: แดชบอร์ด
แดชบอร์ดใน monday
เพิ่มวิดเจ็ตเพื่อสร้างแดชบอร์ดของคุณใน monday

แดชบอร์ดใน monday ให้ข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์โดยใช้แพลตฟอร์มของมัน รายงานแบบเรียลไทม์เหล่านี้มีความสามารถในการสร้างรายงานความคืบหน้า สรุป และภาพรวมในระดับสูงของโครงการเฉพาะหรือแม้แต่ทั่วทั้งองค์กรของคุณ

โดยใช้วิดเจ็ตบล็อกการสร้างที่คล้ายกัน แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ monday สามารถสร้างแผนภูมิและแสดงข้อมูลเชิงภาพของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ การขาย กำหนดเวลา ปริมาณงาน และอื่นๆ เพื่อช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ 2: การติดตามเป้าหมาย

วันจันทร์ตั้งเป้าหมายในแบบที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย 💡

ในขณะที่ ClickUp มีฟีเจอร์เป้าหมายโดยเฉพาะ monday มีวิดเจ็ตเป้าหมายสำหรับแดชบอร์ดของคุณหรือเทมเพลตตัวติดตามเป้าหมาย—ซึ่งเป็นเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อแสดงภาพ จัดลำดับความสำคัญ และแยกย่อยเป้าหมายของคุณโดยใช้ฟีเจอร์อื่นๆ ของ monday

วิดเจ็ตเป้าหมายใน monday
ติดตามเป้าหมายของคุณโดยใช้วิดเจ็ตเป้าหมายใน monday

คล้ายกับเป้าหมายของ ClickUp วิดเจ็ตเป้าหมายของ monday ช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและสามารถสร้างการคำนวณรวมถึงผลรวมหรือค่าเฉลี่ยได้ เนื่องจากวิดเจ็ตเป้าหมายของคุณแนบอยู่กับแดชบอร์ดของคุณ จึงสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากความคืบหน้าของงานของคุณเพื่ออัปเดตโดยอัตโนมัติ

ข้อเสีย? คุณค่อนข้างจำกัดผลลัพธ์ที่อิงจากตัวเลข ดังนั้นหากคุณกำลังติดตามการบริจาคสำหรับการระดมทุนประจำปีหรือดูแลงบประมาณโครงการของคุณ คุณจะใช้งานวิดเจ็ตนี้ได้อย่างคุ้มค่า! แต่ถ้าคุณกำลังจัดการ OKR รายไตรมาส เป้าหมายเปอร์เซ็นต์ต่อเป้าหมาย หรือรายการที่ต้องดำเนินการแบบใช่หรือไม่ใช่ คุณจะต้องใช้วิธีแก้ไขแทน

เครื่องมือใดที่โดดเด่นในการรายงานและการติดตามเป้าหมาย?

แม้ว่าฟีเจอร์แดชบอร์ดของ monday จะปรับแต่งได้ง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้มากมาย—ClickUp ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ความแตกต่างระหว่างฟังก์ชันแดชบอร์ดของ ClickUp และ monday นั้นมีเพียงเล็กน้อย แต่เนื่องจาก monday ไม่มีฟีเจอร์ที่เทียบเคียงกันในด้านการตั้งเป้าหมาย monday จึงยังด้อยกว่าในหมวดหมู่นี้

ตัวอย่างเป้าหมาย Sprint ของงานใน ClickUp
ใช้ฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายเชิงตัวเลข, เป้าหมายทางการเงิน, เป้าหมายแบบถูก/ผิด และเป้าหมายงาน

แดชบอร์ดใน ClickUp เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมในระดับสูง แต่แล้วการพัฒนาตนเองของคุณล่ะ? ClickUp เข้าใจถึงความสำคัญของการติดตามความสำเร็จทั้งในระดับบุคคล และ โครงการต่างๆ นอกจากนี้ เป้าหมายยังเชื่อมโยงกับงานอื่นๆ ของคุณ ดังนั้นมันจะแสดงผลลัพธ์ที่ทันสมัยและเรียลไทม์ที่สุดโดยไม่ต้องกดรีเฟรช

การรวมแอปและการผสานรวม

หากคุณไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีประโยชน์ทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่—ลองดูการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของมัน 😎

คิดถึงการผสานระบบ (integrations) ว่าเป็นวิธีให้สองแอปสามารถสื่อสารกันได้ พวกมันช่วยขยายความสามารถของเครื่องมือใด ๆ และช่วยให้คุณไม่ต้องเปิดแท็บต่าง ๆ มากมายเพื่อทำกระบวนการของคุณ คุณสามารถทำให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นอัตโนมัติได้มากขึ้น และมองเห็นภาพรวมของงานของคุณได้ดีขึ้นเพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้ในทันที

ยิ่งซอฟต์แวร์ของคุณสามารถผสานการทำงานกับแอปได้มากเท่าไร ก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น—ระหว่าง monday กับ ClickUp ซอฟต์แวร์ใดมีสิ่งที่น่าสนใจมากกว่ากัน?

คุณสมบัติหลักของ ClickUp

เราไม่มีวันเบื่อที่จะพูดสิ่งนี้—ClickUp คือเครื่องมือครบวงจรที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ 🙌🏼

สร้างขึ้นจากพันธกิจในการประหยัดเวลาให้โลกมากขึ้นด้วยการลดจำนวนแท็บ แอปและการสลับบริบทที่จำเป็นในแต่ละวัน ClickUp คือผู้บุกเบิกอย่างแท้จริงในด้านการรวมแอปเข้าด้วยกัน ชุดฟีเจอร์ที่ครบครันและราคาที่เข้าถึงได้สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจน ไม่ว่าคุณจะมีงบประมาณ ขนาดทีม กรณีการใช้งาน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมใด ClickUp ได้สร้างโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายแทบทุกด้าน ด้วยชุดเครื่องมือที่ยืดหยุ่น เติบโตอย่างต่อเนื่อง และใช้งานง่าย บรรจุไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง

การเชื่อมต่อกับคลิกอัพและการนำเข้า
เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แต่นั่นยังไม่หมด! การผสานการทำงานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในความพยายามนี้ นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการเพื่อให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยการปรับกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด

มันจะเป็นเรื่องยากที่จะเอาชนะ ClickUp ในด้านนี้ แต่มาดูกันว่า monday จะเปรียบเทียบได้อย่างไรในด้านการรวมแอปและการเชื่อมต่อต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

ณ ตอนนี้ เราทราบแล้วว่า monday ไม่เชื่อในวิธีการแบบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว แม้ว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวของมันจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งหลายรายในหมวดหมู่เฉพาะของตน แต่กลยุทธ์นี้จะสร้างโซลูชันสำหรับบริษัทที่กำลังดิ้นรนเพื่อลดขนาดของเทคโนโลยีที่ขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งของตน

อย่างไรก็ตาม monday สามารถชดเชยข้อเสียนี้ได้ในระดับหนึ่งผ่านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ มากมาย คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้โดยใช้หนึ่งใน 200+ การเชื่อมต่อของ monday กับเครื่องมือทำงานยอดนิยม เช่น Google Workspace, Microsoft Office, GitHub, Slack, Zoom และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถลดจำนวนเครื่องมือที่จำเป็นได้ แต่คุณก็สามารถเก็บงานส่วนใหญ่ไว้ภายในแท็บเบราว์เซอร์เพียงหนึ่งหรือสองแท็บต่อวันได้ 😇

เครื่องมือใดให้การรวมเทคโนโลยีที่ดีกว่า?

ClickUp ได้ปฏิวัติแนวคิดการรวมเทคโนโลยีด้วยวิธีการแบบครบวงจรที่ล้ำสมัย ซึ่งเป็นแนวทางที่ monday ยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับ แม้ว่าความต้องการของการจัดการโครงการสมัยใหม่จะยังคงพัฒนาต่อไปก็ตาม

แม้ว่าจะไม่มีอะไรผิดโดยเนื้อแท้กับการมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นหรือความจำเป็นในการพึ่งพาผลิตภัณฑ์หลายอย่าง แต่มันก็ทำให้ห่างไกลจากแนวโน้มการทำงานที่ทันสมัยกว่า และแน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ประสิทธิภาพที่สุด คุณจะเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ การจัดการหน้าต่างหลายบาน และการจดจำรหัสผ่านที่ตั้งชื่อตามสัตว์เลี้ยงของคุณ หรือที่แย่กว่านั้น—คุณจะสูญเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนไปกับ การจ่ายเงินสำหรับเครื่องมือที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้

การเลือกใช้ ClickUp จะช่วยเพิ่มผลกระทบ รายได้ และผลตอบแทนจากการลงทุนของเทคโนโลยีของคุณ พร้อมทั้ง:

  • รักษาการทำงานทั้งหมดที่จำเป็น
  • การรวมกระบวนการทำงานให้เป็นหนึ่งเดียวและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้เกือบทุกชนิด
  • การอัปเกรดไปยังสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
  • ปรับปรุงการประสานงานขององค์กรและประสิทธิภาพ

ดังนั้น ใช่แล้ว ClickUp คือแชมป์ที่ชัดเจนของเราในหมวดหมู่นี้ 🏆

คุณเป็นผู้ใช้ Monday.com อยู่แล้วใช่ไหม?นำเข้างานจาก Monday.com ไปยัง ClickUp!

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ประโยชน์ของการมีคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้มากมายคืออะไร หากคุณไม่รู้วิธีใช้ให้ถูกต้อง? หรือดีกว่านั้น—คุณจะทำอย่างไรหากคุณพบปัญหาในการสอนให้ทีมของคุณใช้หรือเรียนรู้คุณสมบัติใหม่?

นั่นคือจุดที่การสนับสนุนลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ 🔑

คุณสมบัติหลักของ ClickUp

ClickUp มุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนลูกค้าชั้นยอดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ กำลังแนะนำทีมใหม่ หรือกำลังพิจารณาตัวเลือกการจัดการโครงการ ClickUp จะพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp— ศูนย์กลางสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุน การศึกษา วิธีการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมาย ความท้าทายที่ไม่คาดคิดสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา และ ClickUp เข้าใจ เรื่องนี้ดี ทางออกของเราคือ? การพบลูกค้าตรงจุดที่พวกเขาอยู่ ด้วยความสามารถในการนำทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ไม่ว่าจะอยู่ใน Workspace ของพวกเขา จากเบราว์เซอร์ของคุณ หรือจากหน้าเว็บใดๆ ของ ClickUp

ลงทะเบียน ClickUp University
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Workspace ของคุณเองด้วยหลักสูตร การฝึกอบรม และสัมมนาออนไลน์นับร้อยรายการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

จากตรงนั้น คุณสามารถพิมพ์คำถามของคุณลงในช่องค้นหา เชื่อมต่อกับทีมสนับสนุนผ่านการแชท หรือสำรวจตัวเลือกเอกสารทรัพยากรอีกสี่ประเภทของ ClickUp ได้:

  • ClickUp API: เข้าถึงเอกสารที่มีคุณค่าได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม ClickUp ด้วย Application Programming Interface (API) สาธารณะ
  • ClickUp University: ไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์ กรณีการใช้งาน หรือหมวดหมู่ใดก็ตาม ClickUp University มีคอร์สสำหรับคุณ! ค้นหาคอร์สที่คัดสรรมาอย่างดี ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเชี่ยวชาญทุกแง่มุมของ Workspace ของคุณ เสริมศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทักษะของคุณให้เฉียบคมยิ่งขึ้น
  • เวบิเนียร์: เหมาะสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ ClickUp, เวบิเนียร์ขยายโซลูชันตามคำขอเพื่อปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของ Workspace ของคุณ. ทรัพยากรฟรีเหล่านี้สามารถรับชม (และรับชมซ้ำ) ได้ตามความสะดวกของคุณ พร้อมตัวอย่างการใช้งานแบบภาพเพื่อให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมมากขึ้น
  • คลังเทมเพลต ClickUp: เริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน ClickUp ได้ทันทีด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เทมเพลตเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นใจได้ ช่วยนำทางขั้นตอนถัดไปของคุณ ประหยัดเวลาและแรงงาน พร้อมรับประกันประสิทธิภาพ

คุณไม่ได้เผชิญกับสิ่งนี้เพียงลำพัง! ด้วยตัวเลือกการสนับสนุนลูกค้าที่หลากหลายของ ClickUp ผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยสนับสนุนความสำเร็จของคุณอยู่ห่างออกไปเพียงคลิกเดียว

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

เช่นเดียวกับ ClickUp, monday มีศูนย์ช่วยเหลือที่ครอบคลุมเพื่อตอบคำถามเกือบทุกข้อ แต่ต่างจาก ClickUp ตรงที่ทรัพยากรสนับสนุนเช่นการแชทสดทันทีมีให้เฉพาะลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้นและต้องเข้าถึงผ่านบัญชีของคุณ

นอกเหนือจากนั้น ศูนย์ช่วยเหลือของวันจันทร์ยังครอบคลุมการสนับสนุนเกือบทุกรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะต้องการเอกสารประกอบการใช้งานอย่างละเอียด วิดีโอสอนการใช้งาน กรณีศึกษา หรือแม้แต่ฟอรัมชุมชนเพื่อเชื่อมต่อกับผู้ใช้รายอื่น

ยังไม่พบบริการที่คุณต้องการใช่ไหม? พิมพ์คำถามของคุณโดยตรงลงในช่องค้นหาของศูนย์ช่วยเหลือของ monday เพื่อดูรายการผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง เพียงแต่อย่าแปลกใจหากผลการค้นหาของคุณนำไปสู่แบบฟอร์มติดต่อฝ่ายขายเหมือนเดิม 💸

เครื่องมือใดมีการสนับสนุนลูกค้าที่ดีกว่า?

บนกระดาษ, monday และ ClickUp ดูเหมือนจะมีทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าที่คล้ายกัน:

  • ศูนย์ช่วยเหลือแบบครบวงจร
  • โอกาสในการเรียนรู้ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการสด หลักสูตรออนไลน์ และการสัมมนาผ่านเว็บ
  • เทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
  • แชทสดกับผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ

ปัจจัยชี้ขาดในกรณีนี้อยู่ที่การครอบคลุม

ClickUp มอบการช่วยเหลือที่มีคุณภาพสูงและให้การสนับสนุนในระดับเดียวกันแก่ทุกคน ไม่ใช่เพียงแค่ลูกค้าที่ชำระเงินเท่านั้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ใช้ที่อยู่ในแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp สามารถใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพการทำงานในระดับเดียวกับทีมอื่น ๆ ได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีศักยภาพตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นว่า ClickUp เหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่

ClickUp ชนะ! 🥇

การกำหนดราคา

งบประมาณเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดในการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการถัดไปของคุณ ราคาต้องเหมาะสม มิฉะนั้น อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพียงแค่ผลกำไรสุทธิอาจไม่เพียงพอเมื่อเลือกแผนการกำหนดราคา ClickUp และ monday เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งในตัวเอง แต่ให้แน่ใจว่าคุณได้รับคุณสมบัติที่คุณต้องการจากแผนที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ

ตัวเลือกราคาของ ClickUp

ClickUp มีตัวเลือกการกำหนดราคา 5 แบบ พร้อมคุณสมบัติที่เข้าถึงได้หลากหลาย เพื่อรองรับทุกทีม—ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหรืองบประมาณใดก็ตาม

  • แผนฟรีตลอดไป: เข้าถึงไลบรารีเทมเพลตของ ClickUp, งานไม่จำกัด, การเชื่อมต่อมากมาย, การติดตามเวลา, ClickUp Docs, กระดานไวท์บอร์ด, มุมมอง Everything, แชทแบบเรียลไทม์, และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนไม่จำกัด ($7 ต่อผู้ใช้ ต่อเดือน): ดูแบบฟอร์ม, เป้าหมาย, แดชบอร์ดไม่จำกัด, ฟิลด์ที่กำหนดเองไม่จำกัด, และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจ (12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน):การจัดการปริมาณงาน, แผนผังความคิด, การส่งออกแบบกำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติขั้นสูง, และอื่น ๆ
  • Business Plus (19 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): งานย่อยในหลายรายการ, เงื่อนไขในแบบฟอร์ม, การอนุญาตที่กำหนดเอง, การเพิ่มการทำงานอัตโนมัติและ API, และอื่นๆ
  • แผนสำหรับองค์กร (ติดต่อทีมขายของ ClickUp เพื่อขอราคาพิเศษ): การปรับแบรนด์ให้เป็นของตนเอง, MSA & HIPAA, มุมมองส่วนตัวเริ่มต้น, และอื่นๆ

นอกจากนี้ ClickUp ยังมอบการทดลองใช้ฟรีสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ปัจจุบันทุกคนเพื่อทดลองใช้ ClickUp AI และดูว่ามันสามารถทำให้ชีวิตการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร และเมื่อคุณพร้อมที่จะใช้งานจริง คุณสามารถ เพิ่ม ClickUp AI ให้กับแผนการชำระเงินใด ๆ ได้เพียง $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน 🦾

ตัวเลือกราคาวันจันทร์

monday มีตัวเลือกการกำหนดราคาหลายแบบสำหรับ แต่ละ ผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อให้ง่าย เราจะเน้นไปที่ด้านการจัดการโครงการเป็นหลัก

  • ฟรี (สูงสุดสองที่นั่ง): บอร์ดสูงสุดสามบอร์ด เอกสารไม่จำกัด แม่แบบมากกว่า 200 แบบ ประเภทคอลัมน์มากกว่า 20 ประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย
  • พื้นฐาน (8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน): ผู้ชมไม่จำกัด, รายการไม่จำกัด (คล้ายกับงานใน ClickUp), พื้นที่เก็บข้อมูล 5GB, แดชบอร์ดหนึ่งชุด และอื่นๆ
  • มาตรฐาน (10 ดอลลาร์ต่อที่นั่ง ต่อเดือน): มุมมองไทม์ไลน์ แผนงานกานท์ และปฏิทิน การเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ฟังก์ชันแดชบอร์ดเพิ่มเติม และอื่นๆ
  • โปร (16 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน): ติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติเพิ่มเติมและการเชื่อมต่อ, มุมมองแผนภูมิ, การพึ่งพา, และอื่น ๆ
  • องค์กร (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ): รายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์, การอนุญาตหลายระดับ, ความปลอดภัยระดับองค์กร, และอื่น ๆ

หากคุณต้องการเข้าถึงระบบจัดการงาน monday, CRM, การพัฒนา, WorkForms หรือ Canvas โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในหน้าเฉพาะของผลิตภัณฑ์นั้นและเลือกแผนที่เหมาะสมก่อนที่คุณจะยืนยันการใช้งาน

เครื่องมือใดดีกว่ากัน—Monday หรือ ClickUp

ผลลัพธ์ออกมาแล้ว! ในการประชันครั้งสุดท้ายระหว่างวันจันทร์กับ ClickUp ใครจะเป็นผู้คว้าชัยชนะไปครอง?

มาทบทวนกันใหม่

ClickUp และ Monday เป็นผู้นำที่ชัดเจนในด้านการจัดการโครงการ แต่สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโต การทำงานร่วมกัน และประสิทธิภาพการทำงาน มีเพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้น และตัวเลือกนั้นก็คือ ClickUp 🥇

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการมอบหมายผู้ใช้และงาน
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการร่วมมือครั้งต่อไปของคุณ

แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่แนวทางแบบครบวงจรของ ClickUp การเข้าถึงที่ง่าย ฟังก์ชันการทำงาน และการสนับสนุนที่ครอบคลุม ช่วยสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทีมในทุกอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยไม่ต้องบังคับให้คุณใช้ผลิตภัณฑ์ เสริม หรืออัปเกรดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

นี่ไม่ได้หมายความว่า monday ไม่ใช่เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีม แต่กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์แยกต่างหากของมันไม่สามารถมอบระดับการปรับแต่งหรือความสะดวกในการใช้งานเช่นเดียวกับ ClickUp ได้

และอย่าลืม ClickUp AI เครื่องมือ AI ที่อิงตามบทบาทเพียงหนึ่งเดียวที่มากกว่าผู้ช่วยเขียนทั่วไป ด้วยคำแนะนำที่ปรับแต่งได้สำหรับผลลัพธ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น การแนะนำข้อความใหม่ การสรุปงาน และฟีเจอร์การแปล คุณสามารถเข้าถึงพลังของ ClickUp AI ได้จากทุกที่ใน Workspace ของคุณ

ผลงานที่ดีที่สุดของคุณเกิดขึ้นใน ClickUp

คุณพร้อมที่จะเรียกคืนประสิทธิภาพการทำงานของคุณและปฏิวัติวิธีการจัดการงานของคุณแล้วหรือยัง? ถ้าใช่ คุณพร้อมสำหรับ ClickUp แล้ว ✅

ด้วย ClickUp คุณสมบัติที่คุณต้องการพร้อมใช้งานได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้น แม้กระทั่งในแผน Free Forever นอกจากนี้ ผู้ใช้ทุกคนยังสามารถเข้าถึงคลังแม่แบบของ ClickUp การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ศูนย์ช่วยเหลือ และการอัปเดตคุณสมบัติใหม่ทุกสัปดาห์ เพื่อปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์การทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น