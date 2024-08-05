บล็อก ClickUp
วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น

วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น

PMO Team
PMO Team
5 สิงหาคม 2567

โครงการของทีมคุณกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นบน Airtable การสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดได้ช่วยให้การจัดการและจัดระเบียบข้อมูลเป็นไปอย่างคล่องตัว และทำให้งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ

แต่คุณจะทำอย่างไรเมื่อคุณต้องการย้ายข้อมูลนี้ไปยังแพลตฟอร์มอื่น? ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการส่งออกข้อมูลไปยังClickUpเพื่อการจัดการโครงการแบบครบวงจร

การถ่ายโอนข้อมูลที่คุณจัดระเบียบอย่างรอบคอบจาก Airtable อาจดูเสี่ยง แต่เราพร้อมช่วยเหลือคุณ คู่มือนี้จะทำให้การส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยังแอปอื่น ๆ เป็นเรื่องง่ายและสามารถทำได้ในไม่กี่คลิก

วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable

นี่คือวิธีที่คุณสามารถส่งออกข้อมูลจาก Airtable ได้ หากไม่สามารถทำได้คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตฐานข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างฐานข้อมูลของคุณเองและทดสอบวิธีการเหล่านี้ได้ การส่งออกข้อมูลจาก Airtable สามารถเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องปวดหัวหากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable เป็นไฟล์ CSV

ขั้นตอนที่ 1

ส่งออกข้อมูลจาก Airtable ขั้นตอนที่ 1
ไปที่แถบสีแดงด้านบนสุดเพื่อเริ่มส่งออกข้อมูล Airtable เป็นไฟล์ CSV

เลือกสถานที่ทำงานที่คุณต้องการส่งออกข้อมูล Airtable จาก จากนั้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่ มุมมองตาราง และเลื่อนไปที่ ดาวน์โหลด CSV ในเมนูแบบเลื่อนลง

คุณสามารถค้นหาไฟล์ส่งออก CSV ได้ในตำแหน่งดาวน์โหลดเริ่มต้นของอุปกรณ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 2

ส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยัง Google Sheets
นี่คือลักษณะของไฟล์ Google Sheets ที่ปราศจากข้อผิดพลาด

สมมติว่าคุณต้องการอัปโหลดไฟล์ CSV นี้ไปยัง Google Sheets

เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาและตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ หากไม่มี คุณก็ไม่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 3

ส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยัง Google Sheets
การคลิกที่นำเข้าจะเปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกไฟล์ของคุณ

คุณสามารถเปิด Google Sheet ที่คุณต้องการให้ฐานข้อมูลนี้อยู่ได้ เมื่อเข้าถึงแล้ว ให้คลิกที่ ไฟล์ ตามด้วย นำเข้า คุณสามารถเลือกไฟล์ CSV จากตำแหน่งที่ตั้งของมันและอัปโหลดมาที่นี่ได้

ขั้นตอนที่ 4

ส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยัง Google Sheets
ปรับแต่งส่วนตำแหน่งการนำเข้าและประเภทตัวคั่นตามต้องการ

หน้าต่างที่ชื่อว่า 'นำเข้าไฟล์' จะปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณเลือกข้อมูลบางส่วน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปและคลิกที่ นำเข้าข้อมูล โดยตรง

ขั้นตอนที่ 5

ส่งออกข้อมูลจาก Airtable ไปยัง Google Sheet
ไฟล์ CSV ของคุณจะส่งออกในรูปแบบที่ไม่ได้แก้ไข เช่นนี้

คุณสามารถแก้ไขเซลล์ข้อมูลที่ส่งออกได้ตามต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษรและสี หรือใช้ตัวเลือกตัวกรองหากคุณต้องการแสดงข้อมูลที่ส่งออกในรูปแบบที่แตกต่าง

หากคุณมีฐานข้อมูลที่มีหลายตารางและมุมมองที่ต้องการ คุณจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ CSV แยกต่างหาก

2. วิธีใช้ระบบอัตโนมัติในตัวของ Airtable

Airtable ช่วยให้คุณสร้างการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติหลายแบบเพื่อส่งออกตารางข้อมูลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องคลิกหรือเขียนโค้ดใดๆ

ขั้นตอนที่ 1

แอร์เทเบิล
ดูที่แถบสีแดงด้านบนสุดแล้วคลิกที่ตัวเลือกที่สอง

เริ่มต้นกระบวนการนี้โดยคลิก อัตโนมัติ ถัดจากปุ่ม ข้อมูล ที่แถบด้านบน

ขั้นตอนที่ 2

หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้น ขอให้คุณเลือกทริกเกอร์. ทริกเกอร์นี้จะเริ่มกระบวนการอัตโนมัติของคุณ และจัดการการส่งออกข้อมูล Airtable แบบเรียลไทม์.

ทริกเกอร์และการผสานรวมบน Airtable
คุณสามารถเลือกได้จากหลากหลายตัวกระตุ้นและการผสานรวม

สมมติว่าคุณต้องการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Google Sheets อีกครั้ง สำหรับขั้นตอนนี้ ให้คลิกที่ 'เพิ่มทริกเกอร์' แล้วเลือก 'เมื่อมีการสร้างระเบียน' จากเมนูแบบเลื่อนลง

ซึ่งหมายความว่าทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่หรือบันทึกใหม่ลงในฐานข้อมูล Airtable ของคุณ ข้อมูลนั้นจะปรากฏโดยอัตโนมัติในสเปรดชีต Google Sheets ที่เลือกไว้ด้วย

หากคุณกำลังมองหาวิธีการจัดการฐานข้อมูลใหม่ของคุณที่ทันสมัยกว่า คุณอาจต้องการสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Sheets

ขั้นตอนที่ 3

ถัดไป คุณต้องกำหนดค่าทริกเกอร์ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง คลิก การกำหนดค่า ภายใต้คอลัมน์ คุณสมบัติ ทางด้านขวา จากนั้นเลือกตารางที่มีข้อมูลของคุณ ในกรณีนี้คือ งาน

ระบบอัตโนมัติของ Airtable
เลือกแผ่นงานจากสมุดงานของคุณที่คุณต้องการใช้กับระบบอัตโนมัติที่อิงการส่งออกนี้

ตอนนี้คุณสามารถคลิก 'เพิ่มตรรกะหรือการดำเนินการขั้นสูง' และเลือก 'Google Sheets' จากตัวเลือกแบบเลื่อนลง

การกระทำที่คุณต้องเลือกต่อไปคือ 'เพิ่มแถว'

เพิ่มแถวใน Airtable
แต่ละข้อมูลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาจะถูกอัปเดตเป็นแถวใหม่ใน Google Sheets

ขั้นตอนนี้จะช่วยให้แน่ใจว่าแถวใหม่จะถูกเพิ่มลงในสเปรดชีต Google Sheets ของคุณหลังจากที่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่ในฐานข้อมูล Airtable ของคุณทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4

อีกครั้ง ให้เข้าถึงคอลัมน์ คุณสมบัติ ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงบัญชี Google Sheets ของคุณและเลือกสเปรดชีตที่คุณต้องการส่งออกข้อมูล

แอร์เทเบิล
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับบัญชี Google ที่มีไฟล์ Sheets ที่คุณต้องการ

เลือก 'เชื่อมต่อบัญชี Google Sheets ใหม่' ภายใต้ บัญชี Google Sheets เมนูแบบเลื่อนลง

Google ไดรฟ์ ภายใต้ตัวเลือก สเปรดชีต
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิก เลือกจาก Google ไดรฟ์ ภายใต้ตัวเลือกสเปรดชีต
Google ไดรฟ์
Airtable จะแสดงหน้าต่างที่แสดง Google Drive ของคุณ

เลือกสเปรดชีตที่คุณต้องการส่งออกข้อมูล และคลิกที่ เลือก

👀โบนัส: สร้างแผนภูมิแกนต์ (Gantt charts) ภายใน Google Sheetsและทดสอบว่าคุณสามารถดูข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับวันที่เฉพาะในฐานข้อมูลของคุณในรูปแบบไทม์ไลน์ได้หรือไม่

ขั้นตอนที่ 5

สุดท้ายนี้ ถึงเวลาที่จะเลือกเวิร์กชีตที่ต้องการอัปเดต รวมถึงคอลัมน์เฉพาะที่คุณต้องการให้ข้อมูลจาก Airtable ถูกส่งออก

แอร์เทเบิล
คลิกที่แผ่นงานใต้คอลัมน์คุณสมบัติแล้วเลือกแผ่นงานที่คุณต้องการ

ถัดไป คลิกที่ +เลือกฟิลด์ ภายใต้ ข้อมูลแถว และเริ่มเลือกค่าฟิลด์ในคอลัมน์

แอร์เทเบิล
อย่าลืมเลือกชื่อคอลัมน์ที่ต้องการอย่างถูกต้องในกล่องที่อยู่ใต้คอลัมน์ที่เลือกไว้

คุณพร้อมแล้ว! เพื่อทดสอบระบบอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่ม ทดสอบการกระทำ ภายใต้เมนูแบบเลื่อนลง ขั้นตอนทดสอบ

แม้ว่าสิ่งนี้อาจดูเหมือนรวดเร็ว คุณอาจยังพบว่ามันท้าทายในการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่

การปฏิบัติตามขั้นตอนมากมายและการกรอกข้อมูลซ้ำๆ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยใดๆ ใน Google Sheets, ฐานข้อมูล Airtable หรือการตั้งค่าของคุณ อาจทำให้การทำงานอัตโนมัติหยุดชะงักได้เช่นกัน

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ค้นพบความแตกต่างระหว่าง Google Sheets และ Excelเพื่อเลือกแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการในการทำงานของคุณ

3. วิธีส่งออกข้อมูลจาก Airtable โดยใช้แอปของบุคคลที่สาม

การส่งออกข้อมูลจาก Airtable สามารถทำได้โดยการสร้าง Personal Access token โดยทั่วไปคุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณได้โดยใช้ API ที่ง่าย ไม่ว่าจะทำงานกับเครื่องมือเช่น Zapier และ Tableau หรือ ClickUp และ Notion

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคำแนะนำแตกต่างกันไปตามเครื่องมือ จึงเป็นการดีที่สุดที่จะอ้างอิงจากคู่มือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครื่องมือนั้นๆ เพื่อการเปลี่ยนผ่านนี้

ทำไมคุณควรส่งออกข้อมูลออกจาก Airtable

ในขณะที่ Airtable สามารถกลายเป็นสเปรดชีตการจัดการโครงการที่มีรายละเอียดของคุณได้ ข้อจำกัดของมันอาจทำให้คุณต้องเผชิญกับปัญหาการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนในระยะยาว ตัวอย่างเช่น:

ข้อจำกัดของบันทึกที่เข้มงวด

Airtable โดยเฉพาะในแผนฟรีและแผนราคาต่ำ มีการจำกัดจำนวนระเบียนที่คุณสามารถเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคุณอย่างเข้มงวด ตัวอย่างเช่น แผนฟรีอนุญาตให้เก็บได้เพียง 1,000 ระเบียนต่อฐานข้อมูล ในขณะที่แผนโปรอนุญาตให้เก็บได้สูงสุดถึง 50,000 ระเบียน

นี่กลายเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ที่จัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เมื่อชุดข้อมูลของคุณเติบโตขึ้น คุณจะถูกบังคับให้ส่งออกไปยังแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดได้เพื่อรักษาประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ข้อความแจ้งเตือน 'บันทึกเกิน' จำกัดการเติบโตของฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้หลายคน ข้อมูลโฆษณาขององค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น จะเกินขีดจำกัดของบันทึกใน Airtable ได้อย่างง่ายดาย

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Airtable ให้พิจารณาแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้มากขึ้น

ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน

ตามที่คุณได้เห็นข้างต้น ระบบอัตโนมัติต้องใช้เวลาในการตั้งค่าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวยังไม่เพียงพอสำหรับการจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนและเงื่อนไข

ตัวอย่างเช่น งานที่ต้องการคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูง เช่น การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหลายตัว หรือการกระตุ้นตามเงื่อนไขสำหรับมุมมองหลายแบบ อาจมีความท้าทาย

การรายงานขั้นสูงแบบจำกัด

ความสามารถในการรายงานและการแสดงข้อมูลของ Airtable นั้นค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์เฉพาะทาง แผนภูมิและสรุปที่เรียบง่ายนั้นมีประโยชน์ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อคุณก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นไป การขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการรายงานอาจกลายเป็นอุปสรรคได้

หากคุณต้องการรายงานที่ซับซ้อน คุณอาจจำเป็นต้องส่งออกข้อมูลของคุณไปยังแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะขั้นสูง เช่น ClickUp หรือ Tableau

นอกจากนี้ Airtable ไม่มีการประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าการสร้างรายงานที่เร่งด่วนอาจเกิดความล่าช้าได้

อีกปัญหาหนึ่งคือรายงานที่สร้างโดยอินเทอร์เฟซมือถือของ Airtable มักจะไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับการตรวจสอบภาคสนามและการสร้างรายงาน ดังนั้นการสร้างรายงานขณะเดินทางจึงมักไม่ใช่ตัวเลือกที่เป็นไปได้

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดข้างต้น คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือการนำเสนอข้อมูล

ปัญหาการขยายขนาดที่มีปัญหา

การดำเนินงานขนาดใหญ่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความสามารถในการขยายตัวของ Airtable ได้ดีนัก ยิ่งฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของคุณใหญ่และซับซ้อนมากเท่าใด ประสิทธิภาพของมันก็ยิ่งลดลงเท่านั้น ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่มีคำสั่งค้นหาที่ซับซ้อน

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คุณจำเป็นต้องย้ายไปใช้ระบบจัดการข้อมูลที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เช่น MySQL หรือ PostgreSQL

ทางเลือกแทน Airtable

ความโดดเด่นของ ClickUpอยู่ที่ความสามารถในการปรับแต่งทุกฟีเจอร์ได้อย่างอิสระ ตั้งแต่การทำงานอัตโนมัติตามเงื่อนไขไปจนถึงแผนผังความคิดและรายการตรวจสอบงาน คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อสร้างและจัดการสเปรดชีตบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งานใช้ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีนี้เพื่อค้นพบวิธีการจัดการข้อมูลในรูปแบบใหม่

มาสำรวจคุณสมบัติหลักของ ClickUp ที่ทำให้มันเหนือกว่า Airtable ในการจัดการข้อมูลและโครงการ

มุมมองตาราง

มุมมองตารางของ ClickUp
ดูข้อมูลทั้งหมดของคุณในรูปแบบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ด้วยมุมมองตารางของ ClickUp คุณสามารถสร้างสเปรดชีตได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสีและคอลัมน์ รวมถึงเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อมูลได้—ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การกระจายงาน งบประมาณ และสินค้าคงคลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถติดตามได้

จัดระเบียบข้อมูลของคุณอย่างไร้รอยต่อด้วยมุมมองตาราง:

  • คอลัมน์ที่ปรับแต่งได้: แก้ไข เพิ่ม ลบ หรือจัดเรียงคอลัมน์ใหม่เพื่อปรับแต่งสเปรดชีตให้ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณอย่างแม่นยำ
  • ฟิลด์ข้อมูลที่สมบูรณ์: ใช้ข้อมูลหลายประเภท เช่น ตัวเลข วันที่ ข้อความ และอื่น ๆ เพื่อสร้างสเปรดชีตที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างครบถ้วนและครอบคลุม
  • ตัวกรองและการจัดเรียง: ทดสอบตัวกรองเพื่อจัดเรียงและจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ช่วยให้การค้นหาข้อมูลและการนำทางเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น

คุณสามารถแนบไฟล์เอกสารไปยังฐานข้อมูลของคุณได้ หรือให้คะแนนดาวสำหรับสินค้าและผลงานได้

มุมมองตารางของ ClickUp
มากกว่า 15+ ประเภทของฟิลด์ข้อมูลให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้สำหรับงานเล็ก ๆ และโครงการใหญ่ ๆ ในมุมมองตารางของ ClickUp

จุดเด่นที่โดดเด่นคือความสามารถของ ClickUp ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ขึ้นต่อกันและปรับใช้ฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ระหว่างสมาชิกในทีม ผู้จัดการ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการด้วยสเปรดชีต (เทมเพลต, ข้อดี, ข้อจำกัด)

ระบบอัตโนมัติ

ClickUp Automation
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ทุกครั้งด้วย ClickUp Automation

ถัดไประบบอัตโนมัติของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองที่จำเป็นสำหรับการจัดการงานด้านการตลาด วิศวกรรม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างมีนัยสำคัญ

เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้มาพร้อมกับทริกเกอร์และแอคชั่นระดับสูงเพื่อทำงานร่วมกับเทมเพลตมากกว่า 100 แบบ เทมเพลตเหล่านี้จัดการการพึ่งพาของงาน ลิงก์ฝังในความคิดเห็น การเปลี่ยนสถานะงาน และงานประจำหลายสิบอย่างในการบำรุงรักษาฐานข้อมูล

ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp คุณสามารถ:

  • เข้าถึงบันทึกการตรวจสอบเพื่อติดตามและทำความเข้าใจว่ากระบวนการอัตโนมัติของคุณส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างไร
  • ปรับใช้ความช่วยเหลือจาก AI เพื่อป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในช่องที่กำหนดเอง เช่น สรุปงาน สถานะโครงการ และความคิดเห็นของลูกค้า
  • ใช้เว็บฮุคที่กำหนดเองเพื่อปรับปรุงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของฐานข้อมูลของคุณโดยการทำให้งานในแอปอื่น ๆ เช่น GitHub และ HubSpot เป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automation
ผสานการทำงานอัตโนมัติของอีเมลเพื่อปรับปรุงการตอบกลับของคุณต่อการส่งแบบฟอร์ม, การเปลี่ยนแปลงสถานะงาน, และอื่น ๆ ด้วย ClickUp Automation

ClickUp ทำให้การจัดการโครงการทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยการมอบหมายงานให้กับกลุ่มแทนที่จะเป็นบุคคล ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการปรับแต่งด้วยตนเองเมื่อแผนโครงการเปลี่ยนแปลงโดยไม่คาดคิด และความรับผิดชอบของทีมคุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

ปัญญาประดิษฐ์และเอกสาร

ClickUp BrainและClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างและจัดการตาราง ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเหนือกว่า Airtable

ใน ClickUp Docs คุณสามารถสร้างตารางเพื่อจัดระเบียบข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถทำได้โดยใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (/) โดยพิมพ์ /table ในตำแหน่งที่รองรับใด ๆ ก็จะมีการแทรกรูปแบบตารางขึ้นมาทันที หรือคุณสามารถคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ Excel หรือ CSV มาวางได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลและการจัดระเบียบเป็นไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณสร้างตารางแล้ว คุณสามารถปรับขนาดคอลัมน์, จัดเรียงแถวและคอลัมน์ใหม่, และใช้ตัวเลือกเช่นการรวมเซลล์และการเปลี่ยนสีพื้นหลังได้ คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบข้อความแบบเต็มรูปแบบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาของเนื้อหาภายในตารางได้

คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้การจัดระเบียบและตกแต่งเนื้อหาของคุณเป็นเรื่องง่ายในแบบที่คุณต้องการ

ClickUp Brain เป็นฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างตารางและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่น ๆ ดังนี้:

  • ความง่ายในการใช้งาน: ด้วยคำสั่งที่เรียบง่ายและความช่วยเหลือจาก AI ทำให้ใช้งานได้อย่างเป็นมิตรกับผู้ใช้มาก โดยเฉพาะหากคุณพบว่าอินเทอร์เฟซของ Airtable นั้นซับซ้อน
ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปเนื้อหาภายในเอกสาร ทำให้ง่ายต่อการกลั่นกรองข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและกระชับ
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: จัดรูปแบบตารางได้อย่างง่ายดายและผสานเข้ากับเอกสารและงานต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เพื่อความยืดหยุ่นที่มากขึ้น
  • การทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น: ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์บนตารางภายใน Docs โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
  • การผสานรวมที่สมบูรณ์: แทรกตารางภายในงานและเอกสารเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • ความคิดเห็น: เพิ่มความคิดเห็นได้โดยตรงบนตารางภายในเอกสาร ช่วยให้สามารถสนทนาและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้

แดชบอร์ด

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างภาพรวมที่ชัดเจนของงานของคุณ พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ, ประสิทธิภาพของทีม, และความก้าวหน้าส่วนตัวของคุณ

แดชบอร์ดถูกสร้างขึ้นโดยใช้การ์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลัก คุณสามารถแสดงข้อมูลประเภทต่างๆ บนการ์ดเหล่านี้ได้ เช่น สถานะงาน การติดตามเวลา และความคืบหน้าของโครงการ

แดชบอร์ด ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เช่น การจัดการโครงการหรือการติดตามยอดขาย

มุมมองแดชบอร์ดผสานรวมอย่างราบรื่นกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นและเห็นข้อมูลนั้นในบริบทของงานของพวกเขาได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถสลับระหว่างโหมดแก้ไขและโหมดดูได้ ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นในการนำเสนอและโต้ตอบกับข้อมูล การอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่แค่การรีเฟรชเดียว และคุณยังสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดให้รีเฟรชอัตโนมัติเพื่อการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ตัวเลือกการกรองขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงบนบัตรของคุณตามเกณฑ์เฉพาะได้ ซึ่งเหมาะสำหรับทีมที่มุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของโครงการของพวกเขา คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดได้ทั้งสาธารณะหรือกับสมาชิกทีมเฉพาะ ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือและความโปร่งใสภายในองค์กรของคุณ

สำหรับผู้ที่สนใจการติดตามเวลาและการรายงาน ClickUp Dashboards มีบัตรตามเวลาเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของงานตามเวลา ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการติดตามกรอบเวลาของโครงการและกำหนดเวลา

แม่แบบสเปรดชีต

เทมเพลตสเปรดชีตที่มีรายละเอียดของ ClickUpช่วยเร่งกระบวนการจัดการฐานข้อมูลและโครงการของคุณ

เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

เทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำให้การจัดการงาน กำหนดเวลา และทรัพยากรของโครงการของคุณง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณติดตามการสื่อสารที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลใด—ไม่ว่าจะง่ายหรือซับซ้อน—ถูกมองข้ามไป

ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณไม่ต้องรวมซอฟต์แวร์สเปรดชีตใดๆเข้ากับชุดเทคโนโลยีการจัดการโครงการของคุณ

แผนงบประมาณส่วนบุคคลเป็นเทมเพลตติดตามการเงินที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างง่ายดายด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและคุณสมบัติที่ใช้งานสะดวก
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แผนงบประมาณส่วนบุคคลเป็นเทมเพลตติดตามการเงินที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้อย่างง่ายดายด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและคุณสมบัติที่ใช้งานสะดวก

ถัดไป,แม่แบบแผนงบประมาณส่วนบุคคลของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการกรอกข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายและรายได้ คุณสามารถสร้างและติดตามสรุปงบประมาณรายสัปดาห์และรายเดือนได้อย่างง่ายดาย

การคำนวณอัตโนมัติช่วยเพิ่มความง่ายให้กับเทมเพลต ทำให้คุณสามารถติดตามการใช้จ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย

เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อการจัดการฐานข้อมูลและโครงการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับงานบำรุงรักษาฐานข้อมูลและการจัดการโครงการของคุณสามารถเปิดเผยเทคนิคใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้

คลังคุณสมบัติที่ครอบคลุมช่วยเชื่อมโยงทุกสิ่งตั้งแต่ภารกิจ, ไฟล์แนบ, ตารางข้อมูล, และกระบวนการทำงานบนแพลตฟอร์มเดียว

การผสมผสานระหว่าง ClickUp Docs, มุมมองตาราง และเทมเพลตสเปรดชีต ทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นทางเลือกอเนกประสงค์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Airtable

ส่งออกข้อมูลไปยัง ClickUp เพื่อสัมผัสประสบการณ์การจัดการที่ราบรื่นในระดับใหม่ลงทะเบียนฟรีวันนี้!