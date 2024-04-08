Coda Vs. Airtable Comparison: เครื่องมือไหนดีกว่า? 2025

เชื่อหรือไม่ การจัดการฐานข้อมูลสนุกกว่าที่เคยเป็นมามาก
หมดยุคของอินเทอร์เฟซที่ล้าสมัยและท้าทายของสเปรดชีตในอดีตแล้ว—ปัจจุบัน เรามีเครื่องมืออย่าง Coda และ Airtable ที่ช่วยให้ข้อมูลและฐานความรู้ของเราใช้งานได้ง่ายขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น และน่าสนใจยิ่งขึ้น
ในขณะที่Codaเน้นเอกสารเป็นหลัก และ Airtable เน้นตารางเป็นหลัก ซอฟต์แวร์ทั้งสองช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันได้
ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือพบปะกันโดยตรง ทีมสามารถจัดการโครงการ, การอัปเดต, ข้อบกพร่อง, และอื่น ๆ ได้โดยใช้เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล, การผสานรวม, รายงาน, และอื่น ๆ ของ Coda และ Airtable
แต่คุณควรเลือกอันไหน?
เราได้สร้างคู่มือฉบับละเอียดนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง 🙂
ติดตามการเผชิญหน้าครั้งสำคัญระหว่าง Coda และ Airtable เราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก แผนราคา เครื่องมือด้านความปลอดภัย และยังมีทางเลือกซอฟต์แวร์อื่นที่จะช่วยให้คุณโดดเด่นในด้านที่ Coda และ Airtable อาจยังขาดอยู่
โคด้าคืออะไร?
Codaมอบชุดเครื่องมือแก้ไขที่ครอบคลุมและเทมเพลต Coda ที่ปรับแต่งได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างและทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วสำหรับข้อมูลทุกประเภท ทุกองค์ประกอบ—เช่น สเปรดชีต รายการงาน ไทม์ไลน์ และรูปภาพ—สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกภายในเอกสาร ช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย 🪄
อินเทอร์เฟซแบบเอกสารของ Coda ได้รับการออกแบบมาพร้อมระบบนำทางที่ทรงพลัง เชิญชวนให้ผู้ใช้ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการได้อย่างยืดหยุ่น และเพื่อความสมบูรณ์แบบ ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการของตนได้จากทุกอุปกรณ์และทุกที่ ด้วยการเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Slack และ Google Drive!
Airtable คืออะไร?
Airtableเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของสเปรดชีต ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและการจัดระเบียบข้อมูล มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับสมาชิกในทีมในการจัดเก็บและจัดเรียงข้อมูล ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสะดวก 🤝
ด้วย Airtable ผู้จัดการโครงการสามารถจัดระเบียบงานของตนให้อยู่ในมุมมองต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างเวิร์กโฟลว์และพายไลน์เพื่อจัดการโครงการของตนได้ดีขึ้นเพียงไม่กี่คลิก ซอฟต์แวร์นี้ยังให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานโครงการและความคืบหน้า ทำให้ผู้จัดการโครงการมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับงานของตน
ดูรีวิวAirtableแบบเต็มของเราได้เลย!
การเปรียบเทียบ Coda และ Airtable ก็เหมือนกับการพยายามตัดสินใจเลือกระหว่างไอศกรีมรสโปรดในวัยเด็กกับซันเดย์ซอสช็อกโกแลตร้อน ทั้งสองอย่างอร่อยทั้งคู่ แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับรายการคุณสมบัติที่คุณขาดไม่ได้ ดังนั้น มาชั่งน้ำหนักตัวเลือกของคุณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจว่าอะไรจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้มากที่สุด! 🍨
Coda Vs. Airtable: การเปรียบเทียบคุณสมบัติ
Coda นำเสนอผลงานต่างๆ ตั้งแต่เอกสารบนคลาวด์ไปจนถึงฐานข้อมูล ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ในขณะที่ Airtable นั้นคล้ายกับ Google Sheets ที่น่าประทับใจพร้อมระบบอัตโนมัติ นี่คือวิธีที่ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทั้งสองนี้เปรียบเทียบกัน
คุณสมบัติ #1: การสร้างและจัดการฐานข้อมูล
Coda เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีงานยุ่งและต้องการติดตามฐานข้อมูลเอกสาร อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยให้จัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูลภายในเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มลัดที่รวดเร็ว ไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงระดมความคิดอย่างเข้มข้นหรือกำลังสร้างไทม์ไลน์โครงการที่ซับซ้อน คุณก็มีพลังในการจัดโครงสร้างเนื้อหาภายในเอกสารได้ตามต้องการ! 🎨
นี่คือวิธีการทำงาน: การจัดรูปแบบเอกสาร Coda เพื่อสร้างแผนโครงการก็เหมือนกับการต่อเลโก้ ขั้นแรก คุณต้องหาชิ้นส่วนที่คุณต้องการสำหรับโครงสร้างของคุณ คิดเหมือนกับการรวบรวมเป้าหมาย กำหนดเวลา และข้อมูลงบประมาณ เมื่อคุณมีชิ้นส่วนทั้งหมดแล้ว ให้จัดเรียงเป็นบล็อกข้อมูล เช่น รายการตรวจสอบ ตาราง และแผนภูมิแกนต์ จากนั้น ปรับบล็อกของคุณรอบเอกสารจนกว่าคุณจะออกแบบแผนโครงการที่สมบูรณ์แบบของคุณ
เรียนรู้ วิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา!
พื้นที่ทำงานและฐานข้อมูลของ Airtable เปรียบเสมือนตู้เก็บเอกสารสำหรับทีมโครงการ แต่ละฐานจะทำงานเหมือนลิ้นชักแยกต่างหากสำหรับจัดเก็บโครงการและทรัพยากรประเภทต่างๆ โครงสร้างที่เป็นระเบียบช่วยให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย ในขณะที่เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างระบบเฉพาะที่เหมาะกับทีมของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ Airtable คือไม่สามารถซิงค์ข้อมูลระหว่างฐานต่างๆ ได้
ผู้ชนะ: ผู้เล่นเลือก! ♠️
บางคนทำงานได้ดีกว่าในอินเตอร์เฟซที่มีเอกสารเป็นฐาน และบางคนทำงานได้ดีกว่าในสเปรดชีต
มีอะไรในใจหรือเปล่า? หากการดูงานในหลายฐานข้อมูลเป็นฟีเจอร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับงานประจำวันของคุณ ลองใช้ ClickUp! ฟีเจอร์งานในหลายรายการจะเพิ่มงานเดียวกันไปยังรายการต่างๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ดังนั้นเมื่อทีมข้ามสายงานกำลังทำงานบนงานเดียวกัน พวกเขาไม่จำเป็นต้องข้ามสะพานดิจิทัลเพื่อเข้าถึงงานนั้น! ⚡️
คุณสมบัติ #2: การผสานรวม
โดยการผสานรวม Coda กับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ ทีมงานสามารถปลดล็อกความสามารถที่หลากหลายและทรงพลังได้ ความสามารถในการผสานรวมของ Coda ช่วยให้ทีมงานสามารถปรับแต่งข้อมูลที่จัดเก็บให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขาได้ โดยใช้ประโยชน์จากตัวเลือกการปรับแต่ง เช่น ปุ่มที่สร้างไว้ล่วงหน้า
สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยส่วนขยายของ Coda Pack ส่วนขยาย Pack เปิดประตูสู่การปรับแต่งเอกสารของคุณให้ดู ทำงาน และผสานรวมในแบบที่คุณต้องการ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญหากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการและต้องการให้สมาชิกทีมสามารถดึงคำขอจากตัวติดตามโครงการของคุณ หรือเข้าถึงข้อมูลสดจากลิงก์เอกสาร Coda ได้โดยตรง งานต่าง ๆ จะดำเนินไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น โดยไม่มีอาการหน่วงหรือล่าช้า! 🔌
การผสานรวม Airtable กับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่น ๆ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขยายข้อมูลธุรกิจ ตัวอย่างเช่น การผสานรวม Airtable กับCRM(การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการการสื่อสารประจำวันกับลูกค้าได้ การผสานรวมนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกระบวนการอัตโนมัติเพื่อให้การจัดการงานและการอัปเดตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลที่เก็บไว้ใน Airtable ได้จากภายในแอปพลิเคชันอื่น ๆ ทำให้พวกเขาสามารถจัดการกับกระบวนการทำงานของตนได้ง่ายขึ้นในที่เดียว
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของตัวเลือกการผสานระบบแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย:
- ส่วนขยายของพาร์ทเนอร์ที่ดูแลโดยทีม Airtable
- การนำเข้า/ส่งออก CSV เพื่อเพิ่มข้อมูลลงในตาราง
- API และระบบภายนอกเพื่อดำเนินการงานที่กำหนดเวลาไว้
ผู้ชนะ: เสมอกัน! 🏅
ทั้งสองมีชุดการเชื่อมต่อที่หลากหลายเพื่อเชื่อมต่อแอปและเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
คุณสมบัติที่ 3: การรายงานและการแสดงผล
ด้วย Coda ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานผ่านตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้าและประสิทธิภาพการทำงานอยู่เสมอ และสามารถระบุจุดที่ต้องดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแดชบอร์ดเดียว
ในความหมายดั้งเดิม แดชบอร์ดคือภาพรวมระดับสูงของงานที่ดำเนินการโดยทีม แผนก หรือโครงการ แต่แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ Coda อาจรู้สึกแปลกใหม่เนื่องจากวิธีการใช้ตรรกะการกรอง คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสูตรของ Coda (อ่านเพิ่มเติม) และความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับจุดอ้างอิงและการตั้งค่าของคุณ (ต้องใช้ความพยายามมากขึ้น) ⌛️
แม้ว่า Coda และ Airtable จะมีเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการสรุปข้อมูล แต่ Airtable มีวิธีการที่เรียบง่ายกว่า เนื่องจากอินเทอร์เฟซของแพลตฟอร์มถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนมุมมองข้อมูลตารางที่แชร์ได้
ทีมที่ทำงานในโครงการเดียวกัน เช่น งานอีเวนต์หรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องตั้งค่ามุมมองใหม่ทั้งหมด
ผู้ชนะ: Airtable! 📊
Coda Vs. Airtable: การกำหนดราคาและความปลอดภัย
ในขณะที่เรื่องราคาและความปลอดภัยอาจฟังดูน่าเบื่อและเทคนิคเกินไป แต่ทั้งสองอย่างนี้มีความสำคัญต่อการเติบโตและความสามารถในการขยายตัวขององค์กรของคุณ Coda และ Airtable นำเสนอเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ครบครันเพื่อทำให้ชีวิตการทำงานง่ายขึ้น—แต่สิ่งสำคัญจริง ๆ คือ ระดับความปลอดภัยและวิธีการชำระเงินของพวกเขามีความแตกต่างกัน ดังนั้นควรประเมินให้ดีก่อนตัดสินใจ! ⚖️
แผนราคา
ซอฟต์แวร์สามารถเป็นทั้งตัวช่วยประหยัดงบประมาณหรือตัวทำลายงบประมาณ ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้งาน การเลือกซอฟต์แวร์ของธุรกิจสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อผลกำไรสุทธิ ด้วยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการ อาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่สูงเกินคาด ซอฟต์แวร์ที่จัดการไม่ดีและการขาดการฝึกอบรมทีมงานสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีค่าใช้จ่ายสูง 💸
ราคาโคด้า
- แผนฟรี: $0 โต๊ะที่เชื่อมต่อ, แผนภูมิ, กระดานคัมบัง, และแบบฟอร์ม เครื่องมือและบริการของบุคคลที่สามผ่านแพ็ก สูตรและระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง และอื่น ๆ
- ตาราง, แผนภูมิ, กระดานคัมบัง, และแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อ
- เครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามผ่านแพ็ก
- สูตรที่ทรงพลังและระบบอัตโนมัติ และอื่นๆ อีกมากมาย
- แผนโปร: $10/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร ไม่จำกัดขนาดเอกสาร เข้าถึงการสนับสนุนเฉพาะบุคคล ประวัติเวอร์ชัน 30 วัน และอื่นๆ
- ขนาดเอกสารไม่จำกัด
- การเข้าถึงการสนับสนุนเฉพาะทาง
- ประวัติเวอร์ชัน 30 วัน และอื่นๆ
- แผนทีม: $30/เดือน ต่อ Doc Maker Unlimited ระบบอัตโนมัติ ประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด การล็อกเอกสาร และอื่นๆ
- ระบบอัตโนมัติไม่จำกัด
- ประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด
- การล็อกเอกสาร และอื่นๆ
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อ Coda เพื่อขอข้อมูลราคา การควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง การจัดการผู้ใช้ขั้นสูง การสนับสนุนลำดับความสำคัญ และอื่นๆ
- การควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง
- การจัดการผู้ใช้ขั้นสูง
- การสนับสนุนลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
- ตาราง, แผนภูมิ, กระดานคัมบัง, และแบบฟอร์มที่เชื่อมต่อ
- เครื่องมือและบริการจากบุคคลที่สามผ่านแพ็ก
- สูตรที่ทรงพลังและระบบอัตโนมัติ พร้อมด้วยอีกมากมาย
- ขนาดเอกสารไม่จำกัด
- การเข้าถึงการสนับสนุนเฉพาะทาง
- ประวัติเวอร์ชัน 30 วัน และอื่นๆ
- ระบบอัตโนมัติไม่จำกัด
- ประวัติเวอร์ชันไม่จำกัด
- การล็อกเอกสาร และอื่นๆ
- การควบคุมการเข้าถึงขั้นสูง
- การจัดการผู้ใช้ขั้นสูง
- การสนับสนุนลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย
ราคาของ Airtable
- แผนฟรี: $0 สูงสุด 5 ผู้สร้างหรือผู้แก้ไข ผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ใช้ที่อ่านอย่างเดียวไม่จำกัด ผู้ออกแบบอินเทอร์เฟซ และอื่นๆ
- ผู้สร้างหรือผู้แก้ไขได้สูงสุด 5 คน
- ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นได้ไม่จำกัด & ผู้ใช้ดูอย่างเดียว
- นักออกแบบอินเทอร์เฟซ และอื่นๆ
- แผนพลัส: $10/เดือนต่อที่นั่งเรียกเก็บเงินรายปี ซิงค์ตารางอัตโนมัติ 5,000 รายการต่อฐานข้อมูล 5GB ของไฟล์แนบต่อฐานข้อมูล และอื่น ๆ
- การซิงค์ตารางอัตโนมัติ
- 5,000 รายการต่อฐาน
- ไฟล์แนบ 5GB ต่อฐานข้อมูล และมากกว่า
- แผนโปร: $20/เดือนต่อที่นั่ง คิดค่าบริการรายปี การอนุญาตสิทธิ์การเข้าถึงอินเทอร์เฟซแบบละเอียด การอนุญาตสิทธิ์การแก้ไขฟิลด์และตาราง มุมมอง Gantt และ Timeline และอื่นๆ
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
- สิทธิ์การแก้ไขฟิลด์และตาราง
- มุมมอง Gantt และไทม์ไลน์ และอื่นๆ
- องค์กร: ติดต่อ Airtable เพื่อขอข้อมูลราคา การควบคุมอินเทอร์เฟซขั้นสูง พื้นที่ทำงานไม่จำกัดต่อองค์กร 250,000 รายการต่อฐานข้อมูล และอื่นๆ
- การควบคุมอินเทอร์เฟซขั้นสูง
- พื้นที่ทำงานไม่จำกัดต่อองค์กร
- 250,000 รายการต่อฐานข้อมูล และมากกว่า
- ผู้สร้างหรือผู้แก้ไขได้สูงสุด 5 คน
- ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นได้ไม่จำกัด & ผู้ใช้ดูอย่างเดียว
- นักออกแบบอินเทอร์เฟซ และอื่นๆ
- การซิงค์ตารางอัตโนมัติ
- 5,000 รายการต่อฐาน
- ไฟล์แนบ 5GB ต่อฐานข้อมูล และมากกว่านั้น
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
- สิทธิ์การแก้ไขฟิลด์และตาราง
- มุมมอง Gantt และไทม์ไลน์ และอื่นๆ
- การควบคุมอินเทอร์เฟซขั้นสูง
- พื้นที่ทำงานไม่จำกัดต่อองค์กร
- 250,000 รายการต่อฐานข้อมูล และมากกว่า
ค้นพบ ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลฟรีที่ดีที่สุด!
ความปลอดภัย
เมื่อคุณกำลังจะทำการซื้อครั้งใหญ่ สิ่งสำคัญคือต้องอ่านรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้ครบถ้วน และสำหรับผลิตภัณฑ์ SaaS นั่นหมายถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจนโยบายความปลอดภัยของพวกเขาก่อนที่จะตัดสินใจ 🔐
ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อคุณซื้อซอฟต์แวร์ คุณกำลังมอบความไว้วางใจในข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการย้ายไปใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ อย่าลืมตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรของคุณ และรายการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ไม่สามารถต่อรองได้ของพวกเขา สำหรับการซื้อทุกครั้ง
ทีมไอที, ทีมจัดซื้อ, และทีมการเงินของคุณจะชื่นชมในความละเอียดรอบคอบของคุณ! 🔎
ทั้ง Coda และ Airtable มีหน้าความปลอดภัยเฉพาะบนเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อให้ภาพรวมทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอนที่พวกเขากำลังดำเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันฐานข้อมูลที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—ความยืดหยุ่นในการจัดการทีมและข้อมูล พร้อมการปรับแต่งและความปลอดภัยแบบครบวงจร—ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้ว ClickUp! 🦄
โบนัส:ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลสำหรับ Mac!
พบกับClickUp— ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Coda และ Airtable
ไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการที่ใช้สเปรดชีตหรือเอกสาร แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถรองรับ ทั้งสองอย่างและมากกว่านั้น!
ในการต่อสู้ระหว่าง Coda กับ Airtable ผู้ชนะคือ ClickUp อย่างชัดเจน ✅
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง พร้อมฟีเจอร์ไดนามิกนับร้อยที่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถรวมงานทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและราบรื่น ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นทีม สมาชิก หรือแม้แต่ทั้งองค์กร สามารถสร้างโครงสร้าง ปรับแต่ง และจัดการกระบวนการทำงานได้ละเอียดถึงระดับงานย่อยสุดท้าย
ClickUp ใช้งานง่ายและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยลักษณะที่เน้นภาพเป็นหลัก ด้วยสถานะงานที่แสดงด้วยสี, มุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบที่ไม่ซ้ำกัน และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของความคืบหน้าทั้งหมดได้ในพริบตาเดียว และด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ มากกว่า 1,000 รายการ คุณจะไม่จำเป็นต้องเปิดแท็บอื่นหรือรีเฟรชหน้าต่างของคุณเพื่อรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดอีกต่อไป
มันเต็มไปด้วยเครื่องมือขั้นสูงในทุกแผนราคา รวมถึงซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลฟรี, แชทในตัว, การบันทึกหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดระหว่าง Coda และ Arirtable คือตัวแก้ไขเอกสารแบบไดนามิก, มุมมองตาราง และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เอกสาร ClickUp แบบไดนามิก
หากคุณชื่นชอบ Coda เพราะตัวแก้ไขเอกสารที่ใช้งานง่ายและการผสานการทำงานที่ยอดเยี่ยม คุณจะต้องหลงรักClickUp Docsยิ่งกว่าเดิม! ด้วยการตรวจจับแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขเอกสารร่วมกับทีม มอบหมายความคิดเห็น และวิดเจ็ตที่เชื่อมต่อ Docs เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณโดยตรง ClickUp Docs คือเครื่องมือที่ทั้งทำงานร่วมกันได้ดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน!
สร้างทุกอย่างตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำง่ายๆ ไปจนถึงวิกิที่มีโครงสร้างสวยงามพร้อมหน้าเพจที่ซ้อนกันเพื่อสร้างลำดับชั้นที่ชัดเจน จากนั้นใช้คำสั่ง Slash และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลายเพื่อเพิ่มสไตล์และฟังก์ชันการทำงาน รวมถึงแบนเนอร์ ตาราง ปุ่ม ไฟล์แนบ บล็อกโค้ด และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าเอกสารของคุณได้รับการปกป้องอยู่เสมอใน ClickUp ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงและกำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือเข้าถึงสินทรัพย์ของคุณได้ตลอดเวลา และเมื่อคุณพร้อมที่จะแบ่งปันงานของคุณในหรือนอก ClickUp ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่คัดลอก URL
มุมมองตารางที่รวดเร็วปานสายฟ้า
จากมุมมองโครงการกว่า 15 แบบใน ClickUpมุมมองตารางคือตัวเลือกที่สามารถท้าทาย Airtable ได้อย่างสูสี
สร้างฐานข้อมูลเชิงภาพที่ใช้งานง่ายและทรงพลังใน ClickUp เพื่อจัดการทรัพยากร ความสัมพันธ์กับลูกค้า ความคืบหน้าของงาน และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบตารางแบบสเปรดชีต
เชื่อมโยงทุกอย่างตั้งแต่รายการงาน เอกสาร ความสัมพันธ์ระหว่างงานรายงานข้อผิดพลาด ไปจนถึงคำสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อเพิ่มบริบทให้กับทุกแถวและทุกคอลัมน์ในตารางของคุณ จากนั้นจัดการงานของคุณด้วยตัวเลือกการกรองและการจัดกลุ่มที่ทรงพลังของ ClickUp คุณสามารถลากและวางคอลัมน์เพื่อจัดระเบียบวันที่ตามต้องการ หรือซ่อนและตรึงคอลัมน์เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น!
มุมมองตารางเน้นเรื่องประสิทธิภาพเป็นหลัก—แม้ว่าคุณจะไม่เคยใช้งานมาก่อนก็ตาม! เริ่มต้นฐานข้อมูลของคุณด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปจากคลังเทมเพลตของ ClickUpหรือคัดลอกและวางข้อมูลจากเครื่องมืออื่น ๆ มาใส่ใน ClickUp ได้โดยตรง
และเช่นเดียวกับ ClickUp Docs เมื่อคุณพร้อมที่จะนำเสนอความคืบหน้าให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือแผนกอื่นๆ คุณสามารถแชร์มุมมองตารางใน ClickUp ได้โดยการส่งออกหรือผ่านลิงก์ง่ายๆ
เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์โดย ClickUp
หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการสร้างฐานความรู้หรือฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมแก้ไขเอกสารหรือตารางคือการเริ่มต้น มีข้อมูลจำนวนมาก การทำงานร่วมกัน และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทรัพยากรที่ครอบคลุมเหล่านี้ และนั่นคือเหตุผลที่แม่แบบเป็นส่วนสำคัญของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการใดๆ
โชคดีที่คลังแม่แบบขนาดใหญ่ของ ClickUp มีแม่แบบสำเร็จรูปให้เลือกใช้หลายร้อยแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงโฟลเดอร์แม่แบบการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUpเพื่อจัดการทรัพยากร สินทรัพย์ และอุปกรณ์ของคุณได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน
คลิกเลือกจากสามมุมมองที่กำหนดเองได้ รวมถึงมุมมองปฏิทินและรายการแบบไดนามิกของ ClickUp เพื่อดูงาน กำหนดเวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด จากนั้นแสดงความคืบหน้าของแต่ละงานโดยใช้สถานะงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้า 10 แบบที่มาพร้อมกับเทมเพลตนี้ แต่พอแค่นี้—ลองใช้ด้วยตัวเองเลย!
เอกสาร, ตาราง, และอีกมากมายใน ClickUp
ส่วนที่ดีที่สุดของฟีเจอร์ขั้นสูงเหล่านี้ใน ClickUp คือฟีเจอร์เหล่านี้มีให้ใช้ฟรีทั้งหมดในแผน Free Forever ของ ClickUp!
ดังนั้นแทนที่จะรู้สึกถูกบังคับให้ใช้เอกสาร หรือ สเปรดชีตระหว่าง Coda และ Airtable—เลือกใช้ทั้งสอง! ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกใช้ ClickUp เท่านั้น 🙂
เข้าถึง ClickUp Docs, มุมมองตาราง, เทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบ, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ และอีกมากมายเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้!