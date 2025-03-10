บล็อก ClickUp
Gantt Charts

การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPM) ในบริหารโครงการ (+แบบฟอร์ม)

PMO Team
10 มีนาคม 2568

ในโลกของโครงการที่ซับซ้อน การส่งมอบตรงเวลาเป็นสิ่งจำเป็น

การวางแผนที่สมจริงและละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ คุณอาจไม่มีพลังเหนือมนุษย์ แต่คุณมีวิธีการวางแผนเส้นทางวิกฤต

เทคนิคอันทรงพลังนี้สามารถช่วยคุณ บริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของงานและลำดับขั้นตอนที่สำคัญอย่างแม่นยำ! 💥

บทความนี้อธิบายวิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) ประโยชน์ของมัน กรณีการใช้งาน และองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมีแนวทางทีละขั้นตอนและแสดงให้คุณเห็นว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp ช่วยให้การนำวิธีการนี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น

เส้นทางวิกฤตคืออะไร?

เส้นทางวิกฤต คือชุดหรือลำดับของงานที่ต้องทำซึ่งกำหนดระยะเวลาโดยรวมของโครงการ เราเรียกงานเหล่านี้ว่า กิจกรรมวิกฤตหรือภารกิจวิกฤต และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ⏲️

มุมมองเส้นทางวิกฤตของแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
ดูไทม์ไลน์เส้นทางวิกฤต, ตารางเวลา, และกิจกรรมได้อย่างง่ายดายในมุมมองแผนภูมิแกนต์ที่สามารถปรับแต่งได้ด้วยการลากและวางใน ClickUp

วิธีการเส้นทางวิกฤตคืออะไร?

วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) เป็นเทคนิคการบริหารโครงการที่ใช้ในการระบุลำดับงานที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งใช้เวลานานที่สุดภายในโครงการ

มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการเข้าใจว่างานใดเป็นงาน วิกฤต (คือ หากล่าช้า จะทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้า) และงานใดมี เวลาลอย (คือ สามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาทั้งหมด) นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดระยะเวลาโครงการที่สั้นที่สุดได้

ที่รู้จักกันในชื่อการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPA) วิธีการเส้นทางวิกฤตช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดทำตารางเวลาที่ถูกต้องตลอดทั้งโครงการ พวกเขาจะระบุงานที่ขึ้นอยู่กับเส้นทางวิกฤตโดยการคำนวณระยะเวลาของงานเหล่านั้นโดยใช้สูตรเฉพาะ (หรืออัลกอริทึมเส้นทางวิกฤต)

พวกเขายังมักใช้แผนภูมิแกนต์หรือแผนภาพอื่น ๆเพื่อแสดงภาพและเข้าใจไทม์ไลน์ของโครงการได้ดีขึ้น ผู้จัดการโครงการใช้สิ่งนี้เพื่อให้ได้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการทั้งหมดและงานที่ขึ้นอยู่กับมัน เพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น

คุณรู้หรือไม่: วิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเจมส์ อี. เคลลีย์ จากบริษัทเรมิงตัน แรนด์ และมอร์แกน อาร์. วอล์คเกอร์ จากบริษัทดูปองท์ ซึ่งทั้งสองกำลังมองหวิธีลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งคู่ยังได้คิดค้นเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique หรือ PERT) ซึ่งเป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกันและมักใช้ควบคู่กับวิธีการเส้นทางวิกฤต

วิธีการเส้นทางวิกฤตเทียบกับ PERT

CPM และ PERT เป็นวิธีการบริหารโครงการสำหรับการวางแผนและกำหนดตารางเวลา ทั้งสองวิธีนี้ต่างจาก CPM ซึ่งเป็นแบบจำลองเชิงกำหนด (deterministic) โดย PERT เป็นแบบเชิงความน่าจะเป็น (probabilistic) ซึ่งหมายความว่า PERT จะพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละงาน เพื่อให้การประมาณระยะเวลาโดยรวมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

เพื่อศึกษาความแตกต่างของพวกเขาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โปรดดูตารางด้านล่าง:

วิธีเส้นทางวิกฤตPERT
• ใช้เมื่อทราบระยะเวลาของงาน• เน้นกิจกรรม• เหมาะสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ• มุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาและต้นทุน• คำนวณเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เร็วที่สุดและช้าที่สุดสำหรับงานโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างงาน• ใช้เมื่อระยะเวลาของงานไม่ทราบล่วงหน้า• เน้นเหตุการณ์เป็นหลัก• เหมาะสำหรับงานที่ไม่ซ้ำกัน• มุ่งเน้นเฉพาะเวลาเท่านั้น• คำนวณระยะเวลาโดยอิงจากการประมาณสามประเภท—มองโลกในแง่ดี, มองโลกในแง่ร้าย, และแนวโน้มมากที่สุด

วิธีเส้นทางวิกฤตเทียบกับแกนต์

แผนภูมิแกนต์ แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดตารางเวลาและการบริหารโครงการ แต่ก็แตกต่างจากวิธีเส้นทางวิกฤต ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างระหว่างทั้งสองวิธี

คุณสมบัติวิธีเส้นทางวิกฤต (CPM)แผนภูมิแกนต์
วัตถุประสงค์ระบุลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุดเพื่อกำหนดระยะเวลาโครงการที่สั้นที่สุดแสดงลำดับเวลาของงานและระยะเวลาของแต่ละงานในรูปแบบที่มองเห็นได้
จุดมุ่งเน้นการพึ่งพาของงานและงานที่สำคัญกับงานที่ไม่สำคัญการจัดตารางเวลาและการติดตามความก้าวหน้า
การมองเห็นใช้แผนภาพเครือข่าย (โหนดและลูกศร) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานใช้แผนภูมิแท่งแนวนอนเพื่อแสดงงานตามช่วงเวลา
การพึ่งพาของงานเน้นอย่างชัดเจนถึงข้อพึ่งพาและเวลาว่าง/เวลาสำรองแสดงการทับซ้อนของงานแต่ไม่ได้แสดงการพึ่งพาโดยธรรมชาติ
เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานที่พึ่งพาอาศัยกันและต้องมีการวิเคราะห์ความล่าช้าอย่างสำคัญโครงการที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับง่ายถึงปานกลางที่ต้องการมุมมองตารางเวลาในระดับสูง
  • ใช้ CPM เมื่อคุณต้องการวิเคราะห์การพึ่งพาและกำหนดงานที่สำคัญที่สุด
  • ใช้แผนภูมิแกนต์ เมื่อคุณต้องการตารางเวลาที่อ่านง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ของการใช้วิธีเส้นทางวิกฤตในการบริหารโครงการ

ผู้จัดการโครงการจะพบประโยชน์มากมายจากการใช้วิธีเส้นทางวิกฤต ซึ่งรวมถึง:

  1. การประมาณการที่แม่นยำ: ด้วยวิธีการเส้นทางวิกฤต คุณสามารถทำนายผล กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริง และวางแผนส่วนที่เหลือของโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ
  2. การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ: สร้างตารางเวลาโครงการแบบเส้นทางวิกฤตที่มีโครงสร้างดี สมจริง และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งป้องกันอุปสรรคสำคัญที่อาจขัดขวางความสำเร็จของโครงการ
  3. การจัดลำดับความสำคัญของงาน: วิธีเส้นทางวิกฤตช่วยให้คุณระบุงานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุด และลำดับที่สมเหตุสมผลที่สุดในการดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จสิ้น
  4. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: เมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องทำอะไร ภายในเวลาใด และในลำดับใด คุณสามารถมอบหมายงานและจัดสรรทรัพยากรอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. การสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วยตารางเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมองเห็นได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  6. การลดความเสี่ยง: การระบุภารกิจที่สำคัญสำหรับโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุ, ทำนาย, และวางแผนสำหรับความเสี่ยงใด ๆ

เมื่อใดควรใช้วิธีเส้นทางวิกฤต

การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตควรเกิดขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของวงจรชีวิตโครงการ โดยทั่วไปจะดำเนินการในขั้นตอนการวางแผนก่อนการจัดตารางเวลา ในบางกรณี ผู้จัดการโครงการอาจดำเนินการนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นและรวมไว้ในข้อเสนอโครงการด้วย

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ซับซ้อน เช่นการก่อสร้าง วิศวกรรม และการวางแผนงานอีเวนต์ เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากวิธีการเส้นทางวิกฤต

นอกเหนือจากโครงการที่มีส่วนประกอบเคลื่อนไหวหลายส่วนแล้ว วิธีการเส้นทางวิกฤตยังสามารถช่วยได้เมื่อเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีข้อจำกัดทางเวลาหรือทรัพยากร 🚨

องค์ประกอบสำคัญของวิธีเส้นทางวิกฤต

ก่อนที่เราจะเริ่มสำรวจ CPM ทีละขั้นตอน มาเรียนรู้แนวคิดหลักและความหมายของมันกันก่อน คิดว่าส่วนถัดไปนี้เป็น พจนานุกรมวิธีการเส้นทางวิกฤต ของคุณ! 📖

กิจกรรมโครงการ

ใน CPM กิจกรรมสามารถเป็นได้ทั้ง กิจกรรมสำคัญหรือกิจกรรมไม่สำคัญ กิจกรรมสำคัญ (หรือภารกิจสำคัญ) คือกิจกรรมที่คุณระบุว่าเป็นสิ่งสำคัญและรวมอยู่ในเส้นทางวิกฤต กิจกรรมโครงการที่ไม่สำคัญคือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด กิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่าหรือมีความจำเป็นน้อยกว่า ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดตารางเวลา

นี่คือตัวอย่างที่ง่ายขึ้น: หากโครงการของคุณคือการสร้างบ้าน การวางรากฐานและการติดตั้งหลังคาจะถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ในขณะที่การตกแต่งภายในจะอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่สำคัญ 🏠

การพึ่งพาของงาน

กิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน หรือที่เรียกว่าการพึ่งพา ซึ่งหมายความว่า กิจกรรมเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นตามลำดับที่กำหนด ตัวอย่างเช่น งานบางงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ หรือบางงานต้องเริ่มพร้อมกัน

เพื่อดำเนินตัวอย่างการสร้างบ้านของเราต่อไป—คุณไม่สามารถเริ่มตกแต่งห้องได้จนกว่าคุณจะปูพื้นเสร็จและสีผนังแห้งสนิทแล้ว 🛋️

แผนภาพเส้นทางวิกฤตของเครือข่าย

แผนภูมิเส้นทางวิกฤตของเครือข่ายเป็นแผนผังการไหลสำหรับ การแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน ประกอบด้วยโหนด ซึ่งมักแสดงด้วยสี่เหลี่ยมหรือวงกลม และตัวเชื่อมต่อ เช่น ลูกศร

การมองเห็นโครงสร้างของกิจกรรมในลักษณะนี้ช่วยให้เข้าใจและระบุกิจกรรมที่สำคัญได้ง่ายขึ้น แผนภาพเส้นทางวิกฤตบางครั้งอาจเน้นพื้นที่ด้วยสีที่แตกต่างกันเพื่อให้โดดเด่นจากลำดับงานที่ไม่สำคัญ

คุณยังสามารถใช้แผนภูมิแกนต์และแผนภูมิ PERTเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและเส้นทางวิกฤตได้อีกด้วย แต่จะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนวิธีการใช้งาน! 👀

สูตรและตัวชี้วัด

วิธีการเส้นทางวิกฤตประกอบด้วยชุดของการคำนวณเพื่อกำหนดระยะเวลาของงานและเส้นทางวิกฤต ตัวชี้วัดหลักได้แก่:

  1. เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES): วันที่เร็วที่สุดที่คุณสามารถเริ่มกิจกรรมได้ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่น
  2. เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (EF): วันที่เร็วที่สุดที่คุณสามารถทำกิจกรรมให้เสร็จได้ โดยพิจารณาจากเวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (ES) และระยะเวลาของกิจกรรม
  3. เวลาเริ่มต้นล่าสุด (LS): วันที่ล่าสุดที่คุณสามารถเริ่มกิจกรรมได้โดยไม่ทำให้โครงการล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ
  4. เวลาเสร็จสิ้นล่าสุด (LF): วันที่ล่าสุดที่คุณสามารถทำงานให้เสร็จได้ โดยพิจารณาจากเวลาเสร็จสิ้นล่าสุด (LF) และระยะเวลาของงาน
  5. ระยะเวลาของงาน (t): ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น

สูตรเส้นทางวิกฤติมีสองส่วน ซึ่งเราจะอธิบายด้านล่าง

การส่งบอลไปข้างหน้า

เราใช้การส่งบอลไปข้างหน้าเพื่อ คำนวณค่า ES และ EF

ES ของกิจกรรมแรกบนเส้นทางใด ๆ จะเท่ากับ 1 เสมอ เนื่องจากบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้น คือ วันแรกของโครงการของคุณ

ES ของกิจกรรมทั้งหมดที่เหลือเท่ากับจุดสิ้นสุดที่เร็วที่สุดของกิจกรรมก่อนหน้าบวก 1:

ES = EF ของกิจกรรมก่อนหน้า + 1

ค่า EF เท่ากับผลรวมของค่า ES และระยะเวลาของกิจกรรมลบหนึ่ง:

EF = ES + t – 1

การส่งบอลย้อนหลัง

ด้วยการส่งบอลย้อนหลัง เรา คำนวณ LS และ LF

LF ของกิจกรรมสุดท้ายบนเส้นทางใด ๆ จะเหมือนกันเสมอ เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุด คือ วันสุดท้ายของโครงการ

LS ของกิจกรรมเท่ากับผลต่างระหว่าง LF กับระยะเวลาของงานบวก 1:

LS = LF – t + 1

LF ของกิจกรรมหนึ่งเท่ากับ LS ของกิจกรรมถัดไปลบด้วย 1:

LF = LS ของกิจกรรมที่ตามมา – 1

ฟลอท/สลัก

ส่วนลอยหรือส่วนว่างแสดงถึงระยะเวลาที่งานที่ไม่สำคัญสามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อกำหนดเวลาของโครงการทั้งหมด งานที่สำคัญไม่สามารถล่าช้าได้ ดังนั้นคะแนนส่วนลอยของงานเหล่านี้จะเป็น 0 โดยอัตโนมัติ

มีสองประเภทของฟลอต:

  1. เวลาลอยรวม: จำนวนความล่าช้าที่ไม่ส่งผลต่อวันที่เสร็จสิ้นโครงการ (LS หรือ LF – ES หรือ EF)
  2. ฟรีฟลอต: ระยะเวลาที่ล่าช้าซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวันเริ่มต้นของงานถัดไป (ES ของกิจกรรมถัดไป – EF ของกิจกรรมปัจจุบัน)

วิธีคำนวณเส้นทางวิกฤตในบริหารโครงการ

ตอนนี้คุณได้เชี่ยวชาญทุกองค์ประกอบของวิธีการเส้นทางวิกฤตแล้ว ถึงเวลาที่จะนำความรู้ของคุณไปทดสอบแล้ว ในส่วนนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีการคำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการในหกขั้นตอน 🧮

ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการงาน

สิ่งแรกที่คุณควรทำคือ กำหนดขอบเขตของโครงการ รวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และกำหนดเป้าหมาย งบประมาณ และกำหนดเวลาให้ชัดเจน

สร้างโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)ของคุณ และใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างรายการที่สมบูรณ์ของทุกงานที่โครงการต้องทำ

สร้างรายการงาน
รายการงานทั้งหมดในโครงการเพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: มุมมองรายการของ ClickUp มอบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ ให้คุณสำหรับรายการงานทั้งหมด งานย่อย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง เป็นต้น

ไม่ชอบใช้สเปรดชีตและรายการใช่ไหม? ผู้จัดการโครงการสามารถทำทุกอย่างในมุมมองกระดานแบบKanban ของ ClickUpได้เช่นกัน เพื่อควบคุมตารางเวลาของโครงการ ตรวจหาข้อจำกัดของทรัพยากร และดูความคืบหน้าจริงในการเสร็จสิ้นโครงการ

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดความเชื่อมโยงของงาน

การระบุการพึ่งพาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประมาณเวลาและการวางแผนที่ประสบความสำเร็จ. หารือกับทีมของคุณและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อ กำหนดลำดับงานที่มีเหตุผลที่สุด.

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุงานที่ต้องทำก่อน รวมถึงงานที่สามารถทำควบคู่กันได้

ClickUp Tasks: วิธีซ่อนคอลัมน์ใน Google Sheets
เพิ่มความสัมพันธ์และการพึ่งพาของงานโดยใช้ ClickUp Tasks เพื่อดูว่างานแต่ละงานส่งผลต่อกันอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3: จินตนาการภาพ

ใช้แผนผังเครือข่ายโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) แผนภูมิ PERT หรือวิธีการแสดงภาพอื่นใดเพื่อให้โครงสร้างงานของโครงการที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น วาดแผนผังและ จัดเรียงงานตามลำดับเวลาและความสัมพันธ์

จินตนาการให้เห็น
ทำให้ไทม์ไลน์ของโครงการของคุณเข้าใจง่ายขึ้นด้วยแผนผังเครือข่าย, แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp หรือวิธีการอื่น

คุณสามารถใช้ปากกาและกระดาษ, โปรแกรมแก้ไขข้อความหรือโปรแกรมวาดภาพ, หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp.

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนผังเส้นทางสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างโครงสร้าง เพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น รูปภาพและเอกสาร เพื่อให้แผนผังมีข้อมูลมากขึ้น

แม้ว่าโครงสร้างจะแตกต่างกันแผนภูมิแกนต์ก็เป็นวิธีที่สะดวกในการมองเห็นลำดับของงานในโครงการและประมาณระยะเวลาในการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 4: ประมาณระยะเวลาของงาน

ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนด t สำหรับแต่ละงาน คือ จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น

ประมาณการ โดยอิงจากประสบการณ์ของคุณ ข้อมูลในอดีต และมาตรฐานในอุตสาหกรรม. ปรึกษาผู้อื่น โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและทำการคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุด.

ขั้นตอนที่ 5: ระบุเส้นทางวิกฤต

คำนวณเส้นทางวิกฤตและระยะว่าง
ค้นพบลำดับกิจกรรมที่สำคัญที่สุดและระยะเวลาที่คุณสามารถยืดหยุ่นกับกิจกรรมที่ไม่สำคัญได้

ใช้สูตรที่ได้แบ่งปันไว้ก่อนหน้านี้ คำนวณ ES, LS, EF, LF และความล้า เริ่มต้นด้วยงานแรกที่มีเวลาเริ่มต้นเป็น 1 จากนั้นกำหนด EF และ LF ตามระยะเวลาของงานนั้น ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับงานอื่นๆ ทั้งหมด

ลำดับของกิจกรรมที่สำคัญที่สุด (กิจกรรมที่มีเวลาสำรองเป็นศูนย์) คือ เส้นทางวิกฤต ของคุณ คุณอาจมีเส้นทางวิกฤตได้มากกว่าหนึ่งเส้นทาง

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ช่วยให้การคำนวณเหล่านี้จัดการได้ง่ายขึ้นมากในแผนภูมิแกนต์ของโครงการของคุณ เลือกตัวเลือก แสดง อีกครั้ง แต่คราวนี้ ให้เปิดใช้งานเส้นทางวิกฤต และ/หรือ เวลาสำรอง

เส้นทางวิกฤตจะปรากฏด้วยชุดสีที่แตกต่าง โดยเน้นงานที่มีความพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นสีแดง 🛑 เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก เวลาสำรอง แถบที่มีลายเส้นสีม่วงจะปรากฏขึ้นข้างกิจกรรมที่ไม่ใช่เส้นทางวิกฤตเพื่อแสดงถึงเวลาที่สามารถยืดหยุ่นได้ 🟣

อีกวิธีหนึ่งในการแยกแยะงานที่สำคัญจากงานที่ไม่สำคัญคือการเพิ่มแท็กความสำคัญและรหัสสี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดกิจกรรมที่สำคัญด้วยแท็กความสำคัญสูง และกิจกรรมที่ไม่สำคัญด้วยแท็กความสำคัญต่ำ และซอฟต์แวร์จะแสดงสีให้สอดคล้องกัน

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการและปรับปรุง

สุดท้าย เริ่มทำให้โครงการของคุณเป็นจริงทีละงาน 🧱

ขณะที่คุณดำเนินภารกิจต่าง ๆ คุณอาจพบว่าบางภารกิจไม่จำเป็นหรือประสบกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ไม่คาดคิด ความล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า

ติดตามกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกำหนดการ และจับการเปลี่ยนแปลงของแผนได้ทันเวลา

โดยการติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตลอดเวลา 🛣️

ดำเนินการและติดตามความคืบหน้า
ใช้ฟีเจอร์การติดตามเป้าหมายของClickUp เพื่อให้คุณอยู่บนเส้นทางสู่การบรรลุเป้าหมายของคุณ ด้วยเส้นเวลาที่ชัดเจน, ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้, และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใน ClickUp คุณสามารถคลิกที่เป้าหมายของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เลือกเป้าหมายได้ระหว่างงาน, ตัวเลข, เงิน, และเป้าหมายแบบจริง/เท็จ จากนั้นจัดการทั้งหมดในที่เดียว

หากคุณเลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp คุณสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ และไม่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ได้

แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ให้ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 🙌

เทมเพลตรายการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp
นำทางผ่านโครงการของคุณและกำหนดเส้นทางวิกฤตโดยใช้เทมเพลตรายการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp

เทมเพลต CPA ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานที่จำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ:

  • ระบุพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยง
  • กำหนดลำดับงานที่ดีที่สุด
  • กำหนดตารางงานเพื่อให้ทันกำหนดเวลา

ตัวอย่างการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตใน ClickUp

จำตัวอย่างการสร้างบ้านที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหม? มาขยายความกันต่อ! เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (Critical Path Analysis) ไปใช้กับตัวอย่างในชีวิตจริง

เราจะใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp เดียวกัน

มาเริ่มกันด้วยการ ระบุรายการงานทั้งหมด ที่เราต้องทำเพื่อสร้างบ้าน:

  1. การวางแผนและการออกแบบ
  2. การเตรียมพื้นที่
  3. การก่อสร้างฐานราก
  4. งานโครงสร้างและงานกรอบ
  5. การติดตั้ง
  6. การวาดภาพ
  7. การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
  8. การจัดสวน

เราจะจดบันทึก งานย่อย ไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ งานย่อยเหล่านั้นจะประกอบด้วย:

  1. การจ้างสถาปนิก
  2. การกำหนดผังบ้าน
  3. การขอใบอนุญาตทั้งหมด

เราจะกำหนด วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการ ของโครงการด้วย—18 พฤษภาคม ถึง 5 มีนาคม

ClickUp Whiteboards ใหม่
ClickUp Whiteboards ใช้ประโยชน์จาก AI และการผสานรวมที่ราบรื่นกับทุกงานของคุณ

ต่อไป เราจะสร้างแผนผังในClickUp Whiteboards โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและจัดสรรรูปร่างขนาดใหญ่ให้กับงานที่ต้องใช้เวลานานที่สุด เพื่อสร้างแผนผังงานที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่ต้องดำเนินการต่อไป

เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของงานใน ClickUp ให้คลิกขวาที่งานและเลือกตัวเลือก การพึ่งพา คุณสามารถเลือกได้ระหว่างสามประเภท:

  1. กำลังรอ: งานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนงานที่เลือก
  2. การบล็อก: งานที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ก่อนที่งานที่เลือกไว้จะเสร็จสมบูรณ์
  3. ที่เกี่ยวข้อง: งานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ขึ้นอยู่กับงานที่เลือก
การสร้างแผนภาพ 2
เสร็จสิ้นแผนภาพ โดยให้ความสนใจกับงานที่ขนานกันและข้อพึ่งพาอื่น ๆ

สังเกตเห็นไหมว่าขั้นตอนแยกออกหลังจากขั้นตอน การติดตั้ง? นี่เพื่อแสดงว่า:

  • การทาสีภายนอกสามารถทำได้ทุกเมื่อหลังจากการติดตั้ง
  • การทาสีภายในไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
  • การทาสีภายในและภายนอกสามารถทำได้พร้อมกัน ซึ่งหมายความว่างานเหล่านี้เป็นงานที่ดำเนินไปพร้อมกัน
  • การตกแต่งไม่สามารถทำได้จนกว่างานทาสีภายในจะแห้ง
  • ขั้นตอนการตกแต่งภูมิทัศน์ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานทาสีภายนอกจะแห้งสนิท

การกำหนดความสัมพันธ์ในมุมมอง Gantt นั้นง่ายยิ่งขึ้น คุณเพียงแค่เลือกจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของแถบงาน จากนั้นลากไปยังจุดที่ตรงกันบนงานอีกงานหนึ่ง

ส่วนที่ดีที่สุดคือ—มุมมองนี้ช่วยให้คุณจัดตารางงานที่ขึ้นกับงานอื่นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลง แสดง แล้วเปิดตัวเลือก จัดตารางงานที่ขึ้นกับงานอื่นใหม่

หลังจากสร้างแผนภาพเสร็จแล้ว ให้แสดงการพึ่งพาในแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองรายการในClickUpของคุณ

การกำหนดระยะเวลาและการจัดตารางเวลา
ประมาณระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมและจัดทำตารางเวลาที่เป็นไปได้จริงโดยใช้แผนภูมิแกนต์

ต่อไป เราจะ ประมาณระยะเวลาของงาน โดยเขียนจำนวนวันลงในช่องที่กำหนดในมุมมองรายการ เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราจะ กำหนดตารางเวลาสำหรับงานและ/หรืองานย่อย ในมุมมองแกนต์

การคำนวณเส้นทางวิกฤตและระยะว่าง
ระบุเส้นทางวิกฤตของโครงการและกำหนดเวลาว่างสำหรับกิจกรรมที่ยืดหยุ่นและไม่วิกฤต

สุดท้ายนี้ เราจะ คำนวณเส้นทางวิกฤต และระยะเผื่อ ในกรณีของเรา มีระยะเผื่อน้อยมากเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่มีความสำคัญ

ตามที่คุณเห็นในภาพด้านบน งานเดียวที่มีเวลาเหลือคืองานทาสีภายนอก เมื่อการติดตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว การทาสีภายนอกสามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการแห้งและสุดท้ายคือการจัดสวน

สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผน และผู้รับเหมาพื้นของเราขอให้เลื่อนกำหนดการเป็นสัปดาห์หน้า ในกรณีนั้น เราจะย้ายแถบงานย่อยไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกการกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ งานอื่นๆ จะได้รับการอัปเดตตามไปด้วย!

การประยุกต์ใช้เส้นทางวิกฤตในบริหารโครงการ

วิธีเส้นทางวิกฤต ไม่ได้ใช้เฉพาะกับโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น—ยังสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการในการติดตามงานให้เป็นไปตามแผน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันการเสร็จสิ้นโครงการตรงเวลาได้อีกด้วย นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ CPM ไปใช้ได้จริง:

การจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ

ไม่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกัน. ภารกิจที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตมีเวลาสำรองเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าความล่าช้าใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งหมด.

✅ วิธีการสมัคร:

  • มุ่งเน้นเวลาและทรัพยากรส่วนใหญ่ของคุณไปที่งานในเส้นทางวิกฤต
  • ตรวจสอบสถานะของงานเหล่านี้ทุกวัน
  • มอบหมายทรัพยากรใหม่หากงานสำคัญล่าช้า

กรณีการใช้งานประจำวัน: หากคุณกำลังจัดงาน การจองสถานที่ สัญญาผู้ขาย และการเชิญแขกอาจอยู่ในขั้นตอนที่สำคัญ ในขณะที่วัสดุส่งเสริมการขายมีความยืดหยุ่นมากกว่า

ติดตามความคืบหน้าและป้องกันความล่าช้า

CPM ช่วยติดตามว่าโครงการของคุณอยู่ในกำหนดเวลาหรือไม่ และแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าหากมีสิ่งใดล่าช้า

✅ วิธีการสมัคร:

  • ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อแสดงภาพตารางเวลา CPM
  • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
  • ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไข

กรณีการใช้งานประจำวัน: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถติดตามการเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้เพื่อป้องกันการล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้การติดตามงานโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้นในเวลาจริง

แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามความท้าทายที่เกิดขึ้นและติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยใช้แดชบอร์ด ClickUp

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

CPM สมมติว่ามีทรัพยากรไม่จำกัด แต่ในชีวิตจริง คุณอาจจำเป็นต้องปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างทีมต่างๆ

✅ วิธีการสมัคร:

  • ระบุสมาชิกทีมที่ทำงานเกินกำลังซึ่งกำลังรับผิดชอบงานสำคัญหลายงานพร้อมกัน
  • ย้ายงานที่ไม่สำคัญออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัด
  • ใช้การปรับสมดุลทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานหลักไม่ทำงานหนักเกินไป

กรณีการใช้งานประจำวัน: หากนักพัฒนาหลักได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญสองงานพร้อมกัน ให้มอบหมายงานหนึ่งไปยังสมาชิกทีมคนอื่นเพื่อป้องกันการชะลอตัวใช้มุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อจัดการภาระงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

การปรับตารางเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

โครงการมักไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ CPM ช่วยให้คุณคำนวณระยะเวลาของโครงการใหม่ได้หากเกิดความล่าช้า

✅ วิธีการสมัคร:

  • หากงานล่าช้า ให้ปรับปรุงแผนภูมิ CPM เพื่อดูว่าส่งผลกระทบต่อกำหนดการโครงการหรือไม่
  • หากจำเป็น ปรับทรัพยากรหรือเพิ่มเวลาทำงานล่วงเวลาเพื่อให้อยู่ในกำหนดการ
  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบล่วงหน้า

กรณีการใช้งานประจำวัน: หากผู้จัดส่งสินค้าล่าช้าในการส่งมอบสำหรับโครงการก่อสร้าง ให้ปรับปรุงแผน CPM ของคุณ และตรวจสอบว่ามันมีผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จอย่างไร จากนั้นค้นหาวิธีชดเชย

การจัดการความเสี่ยงและปัญหาที่ไม่คาดคิด

CPM ช่วยระบุส่วนใดของโครงการที่ไม่สามารถล่าช้าได้ ทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีการวางแผนล่วงหน้าได้

✅ วิธีการสมัคร:

  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับงานในเส้นทางวิกฤต
  • พัฒนาแผนสำรอง (ทรัพยากรเพิ่มเติม, ผู้จัดหาสำรอง)
  • ประเมินเส้นทางวิกฤตใหม่ทุกครั้งที่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้น

กรณีการใช้งานประจำวัน: หากโครงการก่อสร้างมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศ CPM สามารถช่วยปรับตารางเวลาหรือจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อลดความล่าช้าได้

โครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM)

วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) เหมาะสำหรับโครงการที่:

  • มี งานและ ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ชัดเจน
  • ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง
  • กำหนด การจัดการตารางเวลาและกำหนดส่งอย่างเคร่งครัด
  • มีส่วนร่วมใน งานหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน

อุตสาหกรรมและโครงการที่ CPM ทำงานได้ดีที่สุด ได้แก่:

1. โครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 🏗️

ตัวอย่าง: การสร้างสะพาน, การก่อสร้างตึกระฟ้า, การพัฒนาถนน

ทำไมถึงเลือก CPM?

  • โครงการก่อสร้างมี การพึ่งพาต่อเนื่อง (เช่น คุณไม่สามารถติดตั้งหน้าต่างก่อนสร้างผนังได้)
  • ช่วยใน การวางแผนทรัพยากร และป้องกันการล่าช้า
  • รับประกันการเสร็จสิ้นโครงการตรงเวลา

2. การพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการไอที 💻

ตัวอย่าง: การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ, การเปิดตัวเว็บไซต์, การย้ายระบบซอฟต์แวร์

ทำไมถึงเลือก CPM?

  • ระบุ งานที่สำคัญ เช่น การเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้
  • ช่วย จัดลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมที่จำเป็นในขณะที่อนุญาตให้ทำงานคู่ขนานได้ (เช่น การพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง)
  • ลดความเสี่ยงของการ พลาดกำหนดเวลา

3. การวางแผนและจัดการกิจกรรม 🎉

ตัวอย่าง: การประชุมบริษัท, งานแต่งงาน, เทศกาลดนตรี

ทำไมถึงเลือก CPM?

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งที่ต้องพึ่งพา (การจองสถานที่, การจัดเลี้ยง, การจัดตารางวิทยากร) เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
  • ช่วยหลีกเลี่ยง ความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย

4. การผลิตและการประกอบ 🏭

ตัวอย่าง: การผลิตรถยนต์, การจัดตั้งสายการผลิตใหม่

ทำไมถึงเลือก CPM?

  • ติดตาม ความล่าช้าของห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
  • รับประกันการดำเนินงานของสายการผลิตที่ราบรื่น

5. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 🔬

ตัวอย่าง: การพัฒนายาทางเภสัชกรรม, การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์

ทำไมถึงเลือก CPM?

  • ช่วยในการวางแผน การทดลองทางคลินิก การอนุมัติ และกำหนดเวลาการทดสอบ
  • ป้องกันการเกิดคอขวด ที่อาจทำให้การนวัตกรรมล่าช้า

6. อากาศยานและการป้องกันประเทศ 🚀

ตัวอย่าง: การออกแบบอากาศยาน, การปล่อยดาวเทียม, การพัฒนาอุปกรณ์ทางทหาร

ทำไมถึงเลือก CPM?

  • จัดการ ความพึ่งพาอาศัยกันที่ซับซ้อน
  • ช่วยรักษา กำหนดเวลาของรัฐบาลและกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ CPM มีประสิทธิภาพน้อยกว่า

  • โครงการที่สร้างสรรค์และคล่องตัว: งานในโครงการประเภทนี้มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกระบวนการทำงานมีความ ยืดหยุ่น มากกว่า ตายตัว ตัวอย่างเช่น การออกแบบกราฟิก, แคมเปญการตลาด, การสร้างเนื้อหา, เป็นต้น
  • โครงการที่มีความไม่แน่นอนสูงหรือไม่มีโครงสร้าง: CPM สมมติว่างานและระยะเวลาสามารถ คาดการณ์ได้ ซึ่งอาจไม่เป็นเช่นนั้น. ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพที่กำลังทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทีมที่กำลังทำวิจัยเชิงสำรวจ

ข้อจำกัดของวิธีการเส้นทางวิกฤต

แม้ว่า CPM จะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการที่ผู้จัดการโครงการควรตระหนักไว้

สมมติว่าระยะเวลาของงานสามารถคาดการณ์ได้

CPM อาศัยการประมาณการที่แน่นอนสำหรับระยะเวลาของงาน แต่ในความเป็นจริง โครงการมักเผชิญกับความไม่แน่นอน (ความล่าช้าที่ไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงขอบเขต ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร) ตัวอย่างเช่น ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโค้ดอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากบั๊กที่ไม่คาดคิด

วิธีแก้ไข:ใช้แผนภูมิ PERT(Program Evaluation and Review Technique) ซึ่งพิจารณาการประมาณการที่ดีที่สุด แย่ที่สุด และเฉลี่ย

ไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากร

CPM สมมติว่ามีทรัพยากรไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่างานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตอาจต้องใช้สมาชิกทีมหรืออุปกรณ์เดียวกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา ตัวอย่างเช่น หากมีงานวิกฤตสองงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกัน งานหนึ่งจะต้องล่าช้าออกไป

วิธีแก้ไขชั่วคราว:ใช้การปรับระดับทรัพยากรหรือวิธีการสายวิกฤต(CCM)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

มองข้ามงานที่ไม่สำคัญซึ่งอาจกลายเป็นงานสำคัญได้

วิธีนี้ เน้นเฉพาะเส้นทางวิกฤต เท่านั้น แต่ภารกิจที่ไม่ใช่เส้นทางวิกฤตอาจกลายเป็นวิกฤตได้หากล่าช้า ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเนื้อหาที่ล่าช้าในโครงการการตลาดอาจทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ถูกขัดขวางในภายหลัง

วิธีแก้ไขชั่วคราว: อัปเดตกำหนดการโครงการอย่างสม่ำเสมอและติดตามงานที่ใกล้จะถึงจุดวิกฤต

แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตตารางเวลาโครงการของ ClickUp คือกุญแจสู่การวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานแบบขนานและแบบคล่องตัวได้ดี

CPM ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับ โครงการ ที่มีความเป็นเส้นตรงและ ลำดับแต่โครงการแบบ Agile(เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์, แคมเปญการตลาด) เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง ซึ่ง CPM มีปัญหาในการจำลอง ในกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ตัวอย่างเช่น งานจะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลย้อนกลับ ซึ่ง CPM ไม่สามารถรองรับได้ง่าย

วิธีแก้ไข: ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile (Scrum, Kanban) ร่วมกับ CPM เพื่อการจัดการโครงการแบบปรับตัวได้

ซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่

เมื่อโครงการมีขนาดใหญ่ขึ้น แผนภูมิ CPM จะกลายเป็น ซับซ้อนและยากต่อการจัดการ ด้วยจำนวนงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีหลายร้อยรายการ ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีงานหลายพันรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กัน อาจทำให้แผนภูมิ CPM ดูยุ่งยากและยากต่อการควบคุม

วิธีแก้ไข:ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อช่วยในการจัดตารางงานอัตโนมัติ ลองดูแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUpเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ไม่สนใจความเสี่ยงภายนอกและความไม่แน่นอน

CPM ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงภายนอก เช่น ความล่าช้าจากซัพพลายเออร์, ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, หรือภัยธรรมชาติ การขาดแคลนวัตถุดิบอาจทำให้ตารางการผลิตของโรงงานหยุดชะงัก ซึ่ง CPM จะไม่แจ้งเตือน

วิธีแก้ไข: ผสาน CPMเข้ากับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น การจำลองแบบมอนติคาร์โล

นำทางไทม์ไลน์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

วิธีการเส้นทางวิกฤตสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือเมื่อต้องรับมือกับโครงการที่มีความต้องการสูง มันช่วยให้คุณสามารถประเมินและจัดลำดับงานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลา รักษาตารางเวลาของโครงการให้เป็นระเบียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการเติบโตที่แท้จริง

เมื่อภารกิจของคุณถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือของโครงการก็จะเข้าที่เข้าทางเอง

ผู้จัดการโครงการควรผสมผสาน CPM กับเทคนิคอื่น ๆ เช่น Agile, การจัดการทรัพยากร,และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสร้างแผนโครงการที่สมจริงยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะรวมตัวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณมีโซลูชันการจัดการโครงการที่ทันสมัยเช่น ClickUp อยู่ในมือ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. สูตรเส้นทางวิกฤตคืออะไร?

สูตรเส้นทางวิกฤต คำนวณ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เร็วที่สุดและช้าที่สุด สำหรับงานในโครงการ เป้าหมายคือการหาลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุด (เส้นทางวิกฤต) ซึ่งกำหนดระยะเวลาโครงการที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้

สูตรหลักที่เกี่ยวข้องคือ:

  • จุดเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) = การสิ้นสุดเร็วที่สุด (EF) ของงานก่อนหน้า
  • เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (EF) = ES + ระยะเวลาของงาน
  • การเสร็จสิ้นล่าสุด (LF) = ระดับความเรียบร้อยขั้นต่ำ (LS) ของงานถัดไป
  • Latest Start (LS) = LF – ระยะเวลาของงาน
  • ระยะว่าง (Float) = LS – ES (หากระยะว่าง = 0 งานนั้นอยู่ในเส้นทางวิกฤต)

โดยการนำสูตรเหล่านี้ไปใช้กับทุกงาน ผู้จัดการโครงการสามารถระบุได้ว่างานใด จำเป็นต้องดำเนินไปตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันความล่าช้าของโครงการ

2. อะไรคือสองส่วนของอัลกอริทึมเส้นทางวิกฤต?

อัลกอริทึมเส้นทางวิกฤต ประกอบด้วยสองส่วนหลัก:

1. การส่งบอลไปข้างหน้า (การคำนวณเวลาที่เร็วที่สุด): ขั้นตอนนี้จะกำหนดเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาสิ้นสุดเร็วที่สุด (EF) สำหรับแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

  • จุดเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) = ค่า EF สูงสุดของงานทั้งหมดก่อนหน้า
  • เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (EF) = ES + ระยะเวลาของงาน

ตัวอย่าง: หากงานเริ่มในวันที่ 5 และใช้เวลา 3 วัน ดังนั้น:

  • ES = 5
  • เอฟ = 5 + 3 = 8

2. การคำนวณย้อนกลับ (การคำนวณเวลาล่าสุด): ขั้นตอนนี้คำนวณจุดเริ่มต้นล่าสุด (LS) และจุดสิ้นสุดล่าสุด (LF) โดยไม่ทำให้กำหนดเวลาโครงการล่าช้า

  • ล่าสุดเสร็จสิ้น (LF) = ระดับความเสร็จสิ้นขั้นต่ำ (LS) ของงานถัดไป
  • เวลาเริ่มต้นล่าสุด (LS) = LF – ระยะเวลาของงาน

ตัวอย่าง: หากงานต้องเสร็จภายในวันที่ 12 และใช้เวลา 4 วัน ดังนั้น:

  • LF = 12
  • LS = 12 – 4 = 8