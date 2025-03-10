การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPM) ในบริหารโครงการ (+แบบฟอร์ม)

ในโลกของโครงการที่ซับซ้อน การส่งมอบตรงเวลาเป็นสิ่งจำเป็น
การวางแผนที่สมจริงและละเอียดรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ คุณอาจไม่มีพลังเหนือมนุษย์ แต่คุณมีวิธีการวางแผนเส้นทางวิกฤต
เทคนิคอันทรงพลังนี้สามารถช่วยคุณ บริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของงานและลำดับขั้นตอนที่สำคัญอย่างแม่นยำ! 💥
บทความนี้อธิบายวิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) ประโยชน์ของมัน กรณีการใช้งาน และองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ยังมีแนวทางทีละขั้นตอนและแสดงให้คุณเห็นว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp ช่วยให้การนำวิธีการนี้ไปใช้ได้ง่ายขึ้น แม้แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
เส้นทางวิกฤตคืออะไร?
เส้นทางวิกฤต คือชุดหรือลำดับของงานที่ต้องทำซึ่งกำหนดระยะเวลาโดยรวมของโครงการ เราเรียกงานเหล่านี้ว่า กิจกรรมวิกฤตหรือภารกิจวิกฤต และมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา ⏲️
วิธีการเส้นทางวิกฤตคืออะไร?
วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) เป็นเทคนิคการบริหารโครงการที่ใช้ในการระบุลำดับงานที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งใช้เวลานานที่สุดภายในโครงการ
มันช่วยให้ผู้จัดการโครงการเข้าใจว่างานใดเป็นงาน วิกฤต (คือ หากล่าช้า จะทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้า) และงานใดมี เวลาลอย (คือ สามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อระยะเวลาทั้งหมด) นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดระยะเวลาโครงการที่สั้นที่สุดได้
ที่รู้จักกันในชื่อการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (CPA) วิธีการเส้นทางวิกฤตช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดทำตารางเวลาที่ถูกต้องตลอดทั้งโครงการ พวกเขาจะระบุงานที่ขึ้นอยู่กับเส้นทางวิกฤตโดยการคำนวณระยะเวลาของงานเหล่านั้นโดยใช้สูตรเฉพาะ (หรืออัลกอริทึมเส้นทางวิกฤต)
พวกเขายังมักใช้แผนภูมิแกนต์หรือแผนภาพอื่น ๆเพื่อแสดงภาพและเข้าใจไทม์ไลน์ของโครงการได้ดีขึ้น ผู้จัดการโครงการใช้สิ่งนี้เพื่อให้ได้มุมมองแบบภาพรวมของโครงการทั้งหมดและงานที่ขึ้นอยู่กับมัน เพื่อตัดสินใจได้ดีขึ้น
คุณรู้หรือไม่: วิธีการเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงทศวรรษ 1950 โดยเจมส์ อี. เคลลีย์ จากบริษัทเรมิงตัน แรนด์ และมอร์แกน อาร์. วอล์คเกอร์ จากบริษัทดูปองท์ ซึ่งทั้งสองกำลังมองหวิธีลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดตารางงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งคู่ยังได้คิดค้นเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique หรือ PERT) ซึ่งเป็นวิธีการที่คล้ายคลึงกันและมักใช้ควบคู่กับวิธีการเส้นทางวิกฤต
วิธีการเส้นทางวิกฤตเทียบกับ PERT
CPM และ PERT เป็นวิธีการบริหารโครงการสำหรับการวางแผนและกำหนดตารางเวลา ทั้งสองวิธีนี้ต่างจาก CPM ซึ่งเป็นแบบจำลองเชิงกำหนด (deterministic) โดย PERT เป็นแบบเชิงความน่าจะเป็น (probabilistic) ซึ่งหมายความว่า PERT จะพิจารณาช่วงระยะเวลาที่เป็นไปได้สำหรับแต่ละงาน เพื่อให้การประมาณระยะเวลาโดยรวมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
เพื่อศึกษาความแตกต่างของพวกเขาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น โปรดดูตารางด้านล่าง:
|วิธีเส้นทางวิกฤต
|PERT
|• ใช้เมื่อทราบระยะเวลาของงาน• เน้นกิจกรรม• เหมาะสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ• มุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนระหว่างเวลาและต้นทุน• คำนวณเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เร็วที่สุดและช้าที่สุดสำหรับงานโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|• ใช้เมื่อระยะเวลาของงานไม่ทราบล่วงหน้า• เน้นเหตุการณ์เป็นหลัก• เหมาะสำหรับงานที่ไม่ซ้ำกัน• มุ่งเน้นเฉพาะเวลาเท่านั้น• คำนวณระยะเวลาโดยอิงจากการประมาณสามประเภท—มองโลกในแง่ดี, มองโลกในแง่ร้าย, และแนวโน้มมากที่สุด
วิธีเส้นทางวิกฤตเทียบกับแกนต์
แผนภูมิแกนต์ แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดตารางเวลาและการบริหารโครงการ แต่ก็แตกต่างจากวิธีเส้นทางวิกฤต ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างระหว่างทั้งสองวิธี
|คุณสมบัติ
|วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM)
|แผนภูมิแกนต์
|วัตถุประสงค์
|ระบุลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุดเพื่อกำหนดระยะเวลาโครงการที่สั้นที่สุด
|แสดงลำดับเวลาของงานและระยะเวลาของแต่ละงานในรูปแบบที่มองเห็นได้
|จุดมุ่งเน้น
|การพึ่งพาของงานและงานที่สำคัญกับงานที่ไม่สำคัญ
|การจัดตารางเวลาและการติดตามความก้าวหน้า
|การมองเห็น
|ใช้แผนภาพเครือข่าย (โหนดและลูกศร) เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน
|ใช้แผนภูมิแท่งแนวนอนเพื่อแสดงงานตามช่วงเวลา
|การพึ่งพาของงาน
|เน้นอย่างชัดเจนถึงข้อพึ่งพาและเวลาว่าง/เวลาสำรอง
|แสดงการทับซ้อนของงานแต่ไม่ได้แสดงการพึ่งพาโดยธรรมชาติ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานที่พึ่งพาอาศัยกันและต้องมีการวิเคราะห์ความล่าช้าอย่างสำคัญ
|โครงการที่มีความซับซ้อนตั้งแต่ระดับง่ายถึงปานกลางที่ต้องการมุมมองตารางเวลาในระดับสูง
- ใช้ CPM เมื่อคุณต้องการวิเคราะห์การพึ่งพาและกำหนดงานที่สำคัญที่สุด
- ใช้แผนภูมิแกนต์ เมื่อคุณต้องการตารางเวลาที่อ่านง่ายสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน
อ่านเพิ่มเติม:ความท้าทายในการบริหารโครงการและวิธีแก้ไข
ประโยชน์ของการใช้วิธีเส้นทางวิกฤตในการบริหารโครงการ
ผู้จัดการโครงการจะพบประโยชน์มากมายจากการใช้วิธีเส้นทางวิกฤต ซึ่งรวมถึง:
- การประมาณการที่แม่นยำ: ด้วยวิธีการเส้นทางวิกฤต คุณสามารถทำนายผล กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริง และวางแผนส่วนที่เหลือของโครงการได้อย่างประสบความสำเร็จ
- การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ: สร้างตารางเวลาโครงการแบบเส้นทางวิกฤตที่มีโครงสร้างดี สมจริง และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งป้องกันอุปสรรคสำคัญที่อาจขัดขวางความสำเร็จของโครงการ
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: วิธีเส้นทางวิกฤตช่วยให้คุณระบุงานที่สำคัญซึ่งจำเป็นต้องอยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุด และลำดับที่สมเหตุสมผลที่สุดในการดำเนินงานเหล่านั้นให้เสร็จสิ้น
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร: เมื่อคุณทราบแล้วว่าต้องทำอะไร ภายในเวลาใด และในลำดับใด คุณสามารถมอบหมายงานและจัดสรรทรัพยากรอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ด้วยตารางเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมองเห็นได้ ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- การลดความเสี่ยง: การระบุภารกิจที่สำคัญสำหรับโครงการช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุ, ทำนาย, และวางแผนสำหรับความเสี่ยงใด ๆ
เมื่อใดควรใช้วิธีเส้นทางวิกฤต
การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตควรเกิดขึ้น ในช่วงเริ่มต้นของวงจรชีวิตโครงการ โดยทั่วไปจะดำเนินการในขั้นตอนการวางแผนก่อนการจัดตารางเวลา ในบางกรณี ผู้จัดการโครงการอาจดำเนินการนี้ให้เร็วยิ่งขึ้นและรวมไว้ในข้อเสนอโครงการด้วย
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ซับซ้อน เช่นการก่อสร้าง วิศวกรรม และการวางแผนงานอีเวนต์ เป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากวิธีการเส้นทางวิกฤต
นอกเหนือจากโครงการที่มีส่วนประกอบเคลื่อนไหวหลายส่วนแล้ว วิธีการเส้นทางวิกฤตยังสามารถช่วยได้เมื่อเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีข้อจำกัดทางเวลาหรือทรัพยากร 🚨
อ่านเพิ่มเติม:แผนภูมิการจัดการโครงการยอดนิยม
องค์ประกอบสำคัญของวิธีเส้นทางวิกฤต
ก่อนที่เราจะเริ่มสำรวจ CPM ทีละขั้นตอน มาเรียนรู้แนวคิดหลักและความหมายของมันกันก่อน คิดว่าส่วนถัดไปนี้เป็น พจนานุกรมวิธีการเส้นทางวิกฤต ของคุณ! 📖
กิจกรรมโครงการ
ใน CPM กิจกรรมสามารถเป็นได้ทั้ง กิจกรรมสำคัญหรือกิจกรรมไม่สำคัญ กิจกรรมสำคัญ (หรือภารกิจสำคัญ) คือกิจกรรมที่คุณระบุว่าเป็นสิ่งสำคัญและรวมอยู่ในเส้นทางวิกฤต กิจกรรมโครงการที่ไม่สำคัญคือกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด กิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญน้อยกว่าหรือมีความจำเป็นน้อยกว่า ทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดตารางเวลา
นี่คือตัวอย่างที่ง่ายขึ้น: หากโครงการของคุณคือการสร้างบ้าน การวางรากฐานและการติดตั้งหลังคาจะถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ในขณะที่การตกแต่งภายในจะอยู่ในหมวดหมู่ที่ไม่สำคัญ 🏠
การพึ่งพาของงาน
กิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน หรือที่เรียกว่าการพึ่งพา ซึ่งหมายความว่า กิจกรรมเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นตามลำดับที่กำหนด ตัวอย่างเช่น งานบางงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันจะต้องเสร็จสิ้นก่อนที่งานอื่นจะเริ่มได้ หรือบางงานต้องเริ่มพร้อมกัน
เพื่อดำเนินตัวอย่างการสร้างบ้านของเราต่อไป—คุณไม่สามารถเริ่มตกแต่งห้องได้จนกว่าคุณจะปูพื้นเสร็จและสีผนังแห้งสนิทแล้ว 🛋️
แผนภาพเส้นทางวิกฤตของเครือข่าย
แผนภูมิเส้นทางวิกฤตของเครือข่ายเป็นแผนผังการไหลสำหรับ การแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงาน ประกอบด้วยโหนด ซึ่งมักแสดงด้วยสี่เหลี่ยมหรือวงกลม และตัวเชื่อมต่อ เช่น ลูกศร
การมองเห็นโครงสร้างของกิจกรรมในลักษณะนี้ช่วยให้เข้าใจและระบุกิจกรรมที่สำคัญได้ง่ายขึ้น แผนภาพเส้นทางวิกฤตบางครั้งอาจเน้นพื้นที่ด้วยสีที่แตกต่างกันเพื่อให้โดดเด่นจากลำดับงานที่ไม่สำคัญ
คุณยังสามารถใช้แผนภูมิแกนต์และแผนภูมิ PERTเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและเส้นทางวิกฤตได้อีกด้วย แต่จะกล่าวถึงรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนวิธีการใช้งาน! 👀
สูตรและตัวชี้วัด
วิธีการเส้นทางวิกฤตประกอบด้วยชุดของการคำนวณเพื่อกำหนดระยะเวลาของงานและเส้นทางวิกฤต ตัวชี้วัดหลักได้แก่:
- เวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES): วันที่เร็วที่สุดที่คุณสามารถเริ่มกิจกรรมได้ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์กับกิจกรรมอื่น
- เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (EF): วันที่เร็วที่สุดที่คุณสามารถทำกิจกรรมให้เสร็จได้ โดยพิจารณาจากเวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (ES) และระยะเวลาของกิจกรรม
- เวลาเริ่มต้นล่าสุด (LS): วันที่ล่าสุดที่คุณสามารถเริ่มกิจกรรมได้โดยไม่ทำให้โครงการล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ
- เวลาเสร็จสิ้นล่าสุด (LF): วันที่ล่าสุดที่คุณสามารถทำงานให้เสร็จได้ โดยพิจารณาจากเวลาเสร็จสิ้นล่าสุด (LF) และระยะเวลาของงาน
- ระยะเวลาของงาน (t): ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการทำกิจกรรมให้เสร็จสิ้น
สูตรเส้นทางวิกฤติมีสองส่วน ซึ่งเราจะอธิบายด้านล่าง
การส่งบอลไปข้างหน้า
เราใช้การส่งบอลไปข้างหน้าเพื่อ คำนวณค่า ES และ EF
ES ของกิจกรรมแรกบนเส้นทางใด ๆ จะเท่ากับ 1 เสมอ เนื่องจากบ่งชี้ถึงจุดเริ่มต้น คือ วันแรกของโครงการของคุณ
ES ของกิจกรรมทั้งหมดที่เหลือเท่ากับจุดสิ้นสุดที่เร็วที่สุดของกิจกรรมก่อนหน้าบวก 1:
ES = EF ของกิจกรรมก่อนหน้า + 1
ค่า EF เท่ากับผลรวมของค่า ES และระยะเวลาของกิจกรรมลบหนึ่ง:
EF = ES + t – 1
การส่งบอลย้อนหลัง
ด้วยการส่งบอลย้อนหลัง เรา คำนวณ LS และ LF
LF ของกิจกรรมสุดท้ายบนเส้นทางใด ๆ จะเหมือนกันเสมอ เนื่องจากมันบ่งชี้ถึงจุดสิ้นสุด คือ วันสุดท้ายของโครงการ
LS ของกิจกรรมเท่ากับผลต่างระหว่าง LF กับระยะเวลาของงานบวก 1:
LS = LF – t + 1
LF ของกิจกรรมหนึ่งเท่ากับ LS ของกิจกรรมถัดไปลบด้วย 1:
LF = LS ของกิจกรรมที่ตามมา – 1
ฟลอท/สลัก
ส่วนลอยหรือส่วนว่างแสดงถึงระยะเวลาที่งานที่ไม่สำคัญสามารถล่าช้าได้โดยไม่กระทบต่อกำหนดเวลาของโครงการทั้งหมด งานที่สำคัญไม่สามารถล่าช้าได้ ดังนั้นคะแนนส่วนลอยของงานเหล่านี้จะเป็น 0 โดยอัตโนมัติ
มีสองประเภทของฟลอต:
- เวลาลอยรวม: จำนวนความล่าช้าที่ไม่ส่งผลต่อวันที่เสร็จสิ้นโครงการ (LS หรือ LF – ES หรือ EF)
- ฟรีฟลอต: ระยะเวลาที่ล่าช้าซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อวันเริ่มต้นของงานถัดไป (ES ของกิจกรรมถัดไป – EF ของกิจกรรมปัจจุบัน)
อ่านเพิ่มเติม:ขั้นตอนการจัดการเวลาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีคำนวณเส้นทางวิกฤตในบริหารโครงการ
ตอนนี้คุณได้เชี่ยวชาญทุกองค์ประกอบของวิธีการเส้นทางวิกฤตแล้ว ถึงเวลาที่จะนำความรู้ของคุณไปทดสอบแล้ว ในส่วนนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็น วิธีการคำนวณเส้นทางวิกฤตของโครงการในหกขั้นตอน 🧮
ขั้นตอนที่ 1: สร้างรายการงาน
สิ่งแรกที่คุณควรทำคือ กำหนดขอบเขตของโครงการ รวบรวมกิจกรรมทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว และกำหนดเป้าหมาย งบประมาณ และกำหนดเวลาให้ชัดเจน
สร้างโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS)ของคุณ และใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างรายการที่สมบูรณ์ของทุกงานที่โครงการต้องทำ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: มุมมองรายการของ ClickUp มอบโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ ให้คุณสำหรับรายการงานทั้งหมด งานย่อย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น วันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง เป็นต้น
ไม่ชอบใช้สเปรดชีตและรายการใช่ไหม? ผู้จัดการโครงการสามารถทำทุกอย่างในมุมมองกระดานแบบKanban ของ ClickUpได้เช่นกัน เพื่อควบคุมตารางเวลาของโครงการ ตรวจหาข้อจำกัดของทรัพยากร และดูความคืบหน้าจริงในการเสร็จสิ้นโครงการ
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดความเชื่อมโยงของงาน
การระบุการพึ่งพาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประมาณเวลาและการวางแผนที่ประสบความสำเร็จ. หารือกับทีมของคุณและใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อ กำหนดลำดับงานที่มีเหตุผลที่สุด.
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุงานที่ต้องทำก่อน รวมถึงงานที่สามารถทำควบคู่กันได้
ขั้นตอนที่ 3: จินตนาการภาพ
ใช้แผนผังเครือข่ายโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) แผนภูมิ PERT หรือวิธีการแสดงภาพอื่นใดเพื่อให้โครงสร้างงานของโครงการที่ซับซ้อนเข้าใจง่ายขึ้น วาดแผนผังและ จัดเรียงงานตามลำดับเวลาและความสัมพันธ์
คุณสามารถใช้ปากกาและกระดาษ, โปรแกรมแก้ไขข้อความหรือโปรแกรมวาดภาพ, หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp.
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสร้างแผนผังเส้นทางสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ใช้รูปร่างและตัวเชื่อมต่อเพื่อสร้างโครงสร้าง เพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่น รูปภาพและเอกสาร เพื่อให้แผนผังมีข้อมูลมากขึ้น
แม้ว่าโครงสร้างจะแตกต่างกันแผนภูมิแกนต์ก็เป็นวิธีที่สะดวกในการมองเห็นลำดับของงานในโครงการและประมาณระยะเวลาในการดำเนินงาน
ขั้นตอนที่ 4: ประมาณระยะเวลาของงาน
ขั้นตอนต่อไปคือการกำหนด t สำหรับแต่ละงาน คือ จำนวนวันที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นให้เสร็จสิ้น
ประมาณการ โดยอิงจากประสบการณ์ของคุณ ข้อมูลในอดีต และมาตรฐานในอุตสาหกรรม. ปรึกษาผู้อื่น โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและทำการคาดการณ์ที่แม่นยำที่สุด.
ขั้นตอนที่ 5: ระบุเส้นทางวิกฤต
ใช้สูตรที่ได้แบ่งปันไว้ก่อนหน้านี้ คำนวณ ES, LS, EF, LF และความล้า เริ่มต้นด้วยงานแรกที่มีเวลาเริ่มต้นเป็น 1 จากนั้นกำหนด EF และ LF ตามระยะเวลาของงานนั้น ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับงานอื่นๆ ทั้งหมด
ลำดับของกิจกรรมที่สำคัญที่สุด (กิจกรรมที่มีเวลาสำรองเป็นศูนย์) คือ เส้นทางวิกฤต ของคุณ คุณอาจมีเส้นทางวิกฤตได้มากกว่าหนึ่งเส้นทาง
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ช่วยให้การคำนวณเหล่านี้จัดการได้ง่ายขึ้นมากในแผนภูมิแกนต์ของโครงการของคุณ เลือกตัวเลือก แสดง อีกครั้ง แต่คราวนี้ ให้เปิดใช้งานเส้นทางวิกฤต และ/หรือ เวลาสำรอง
เส้นทางวิกฤตจะปรากฏด้วยชุดสีที่แตกต่าง โดยเน้นงานที่มีความพึ่งพาซึ่งกันและกันเป็นสีแดง 🛑 เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก เวลาสำรอง แถบที่มีลายเส้นสีม่วงจะปรากฏขึ้นข้างกิจกรรมที่ไม่ใช่เส้นทางวิกฤตเพื่อแสดงถึงเวลาที่สามารถยืดหยุ่นได้ 🟣
อีกวิธีหนึ่งในการแยกแยะงานที่สำคัญจากงานที่ไม่สำคัญคือการเพิ่มแท็กความสำคัญและรหัสสี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดกิจกรรมที่สำคัญด้วยแท็กความสำคัญสูง และกิจกรรมที่ไม่สำคัญด้วยแท็กความสำคัญต่ำ และซอฟต์แวร์จะแสดงสีให้สอดคล้องกัน
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการและปรับปรุง
สุดท้าย เริ่มทำให้โครงการของคุณเป็นจริงทีละงาน 🧱
ขณะที่คุณดำเนินภารกิจต่าง ๆ คุณอาจพบว่าบางภารกิจไม่จำเป็นหรือประสบกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ไม่คาดคิด ความล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์เหล่านี้เรียกว่า
ติดตามกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกำหนดการ และจับการเปลี่ยนแปลงของแผนได้ทันเวลา
โดยการติดตามเป้าหมายและความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้องตลอดเวลา 🛣️
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใน ClickUp คุณสามารถคลิกที่เป้าหมายของ ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ เลือกเป้าหมายได้ระหว่างงาน, ตัวเลข, เงิน, และเป้าหมายแบบจริง/เท็จ จากนั้นจัดการทั้งหมดในที่เดียว
หากคุณเลือกใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp คุณสามารถประหยัดเวลาจากการทำงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ และไม่ต้องการความคิดสร้างสรรค์ได้
แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด ให้ใช้เทมเพลตการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้า 🙌
เทมเพลต CPA ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถวางแผนงานที่จำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ:
- ระบุพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยง
- กำหนดลำดับงานที่ดีที่สุด
- กำหนดตารางงานเพื่อให้ทันกำหนดเวลา
ตัวอย่างการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตใน ClickUp
จำตัวอย่างการสร้างบ้านที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหม? มาขยายความกันต่อ! เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการนำการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต (Critical Path Analysis) ไปใช้กับตัวอย่างในชีวิตจริง
เราจะใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤตของ ClickUp เดียวกัน
มาเริ่มกันด้วยการ ระบุรายการงานทั้งหมด ที่เราต้องทำเพื่อสร้างบ้าน:
- การวางแผนและการออกแบบ
- การเตรียมพื้นที่
- การก่อสร้างฐานราก
- งานโครงสร้างและงานกรอบ
- การติดตั้ง
- การวาดภาพ
- การตกแต่งเฟอร์นิเจอร์
- การจัดสวน
เราจะจดบันทึก งานย่อย ไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ งานย่อยเหล่านั้นจะประกอบด้วย:
- การจ้างสถาปนิก
- การกำหนดผังบ้าน
- การขอใบอนุญาตทั้งหมด
เราจะกำหนด วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ต้องการ ของโครงการด้วย—18 พฤษภาคม ถึง 5 มีนาคม
ต่อไป เราจะสร้างแผนผังในClickUp Whiteboards โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงและจัดสรรรูปร่างขนาดใหญ่ให้กับงานที่ต้องใช้เวลานานที่สุด เพื่อสร้างแผนผังงานที่จะช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่ต้องดำเนินการต่อไป
เพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของงานใน ClickUp ให้คลิกขวาที่งานและเลือกตัวเลือก การพึ่งพา คุณสามารถเลือกได้ระหว่างสามประเภท:
- กำลังรอ: งานที่ต้องทำให้เสร็จก่อนงานที่เลือก
- การบล็อก: งานที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้ก่อนที่งานที่เลือกไว้จะเสร็จสมบูรณ์
- ที่เกี่ยวข้อง: งานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ขึ้นอยู่กับงานที่เลือก
สังเกตเห็นไหมว่าขั้นตอนแยกออกหลังจากขั้นตอน การติดตั้ง? นี่เพื่อแสดงว่า:
- การทาสีภายนอกสามารถทำได้ทุกเมื่อหลังจากการติดตั้ง
- การทาสีภายในไม่สามารถดำเนินการได้จนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
- การทาสีภายในและภายนอกสามารถทำได้พร้อมกัน ซึ่งหมายความว่างานเหล่านี้เป็นงานที่ดำเนินไปพร้อมกัน
- การตกแต่งไม่สามารถทำได้จนกว่างานทาสีภายในจะแห้ง
- ขั้นตอนการตกแต่งภูมิทัศน์ไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานทาสีภายนอกจะแห้งสนิท
การกำหนดความสัมพันธ์ในมุมมอง Gantt นั้นง่ายยิ่งขึ้น คุณเพียงแค่เลือกจุดใดจุดหนึ่งที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของแถบงาน จากนั้นลากไปยังจุดที่ตรงกันบนงานอีกงานหนึ่ง
ส่วนที่ดีที่สุดคือ—มุมมองนี้ช่วยให้คุณจัดตารางงานที่ขึ้นกับงานอื่นใหม่ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน ให้เปิดเมนูแบบเลื่อนลง แสดง แล้วเปิดตัวเลือก จัดตารางงานที่ขึ้นกับงานอื่นใหม่
หลังจากสร้างแผนภาพเสร็จแล้ว ให้แสดงการพึ่งพาในแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองรายการในClickUpของคุณ
ต่อไป เราจะ ประมาณระยะเวลาของงาน โดยเขียนจำนวนวันลงในช่องที่กำหนดในมุมมองรายการ เมื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าวแล้ว เราจะ กำหนดตารางเวลาสำหรับงานและ/หรืองานย่อย ในมุมมองแกนต์
สุดท้ายนี้ เราจะ คำนวณเส้นทางวิกฤต และระยะเผื่อ ในกรณีของเรา มีระยะเผื่อน้อยมากเนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่มีความสำคัญ
ตามที่คุณเห็นในภาพด้านบน งานเดียวที่มีเวลาเหลือคืองานทาสีภายนอก เมื่อการติดตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว การทาสีภายนอกสามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการแห้งและสุดท้ายคือการจัดสวน
สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผน และผู้รับเหมาพื้นของเราขอให้เลื่อนกำหนดการเป็นสัปดาห์หน้า ในกรณีนั้น เราจะย้ายแถบงานย่อยไปยังตำแหน่งใหม่ เมื่อเปิดใช้งาน ตัวเลือกการกำหนดเวลาใหม่โดยอัตโนมัติ งานอื่นๆ จะได้รับการอัปเดตตามไปด้วย!
วล็อกที่เกี่ยวข้อง: วิธีเร่งโครงการให้เร็วขึ้น เมื่อคุณกำลังล่าช้าจากกำหนดการ
อ่านเพิ่มเติม:การประมาณการแบบคล้ายคลึงในการบริหารโครงการ
การประยุกต์ใช้เส้นทางวิกฤตในบริหารโครงการ
วิธีเส้นทางวิกฤต ไม่ได้ใช้เฉพาะกับโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น—ยังสามารถเป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการในการติดตามงานให้เป็นไปตามแผน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันการเสร็จสิ้นโครงการตรงเวลาได้อีกด้วย นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำ CPM ไปใช้ได้จริง:
การจัดลำดับความสำคัญของงานที่สำคัญ
ไม่ทุกภารกิจมีความสำคัญเท่าเทียมกัน. ภารกิจที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตมีเวลาสำรองเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าความล่าช้าใด ๆ จะส่งผลกระทบต่อโครงการทั้งหมด.
✅ วิธีการสมัคร:
- มุ่งเน้นเวลาและทรัพยากรส่วนใหญ่ของคุณไปที่งานในเส้นทางวิกฤต
- ตรวจสอบสถานะของงานเหล่านี้ทุกวัน
- มอบหมายทรัพยากรใหม่หากงานสำคัญล่าช้า
กรณีการใช้งานประจำวัน: หากคุณกำลังจัดงาน การจองสถานที่ สัญญาผู้ขาย และการเชิญแขกอาจอยู่ในขั้นตอนที่สำคัญ ในขณะที่วัสดุส่งเสริมการขายมีความยืดหยุ่นมากกว่า
ติดตามความคืบหน้าและป้องกันความล่าช้า
CPM ช่วยติดตามว่าโครงการของคุณอยู่ในกำหนดเวลาหรือไม่ และแจ้งเตือนคุณล่วงหน้าหากมีสิ่งใดล่าช้า
✅ วิธีการสมัคร:
- ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อแสดงภาพตารางเวลา CPM
- ตรวจสอบความคืบหน้าของงานสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไข
กรณีการใช้งานประจำวัน: ผู้จัดการโครงการที่ดูแลการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถติดตามการเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้เพื่อป้องกันการล่าช้าในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้การติดตามงานโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้นในเวลาจริง
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
CPM สมมติว่ามีทรัพยากรไม่จำกัด แต่ในชีวิตจริง คุณอาจจำเป็นต้องปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างทีมต่างๆ
✅ วิธีการสมัคร:
- ระบุสมาชิกทีมที่ทำงานเกินกำลังซึ่งกำลังรับผิดชอบงานสำคัญหลายงานพร้อมกัน
- ย้ายงานที่ไม่สำคัญออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัด
- ใช้การปรับสมดุลทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานหลักไม่ทำงานหนักเกินไป
กรณีการใช้งานประจำวัน: หากนักพัฒนาหลักได้รับมอบหมายให้ทำงานสำคัญสองงานพร้อมกัน ให้มอบหมายงานหนึ่งไปยังสมาชิกทีมคนอื่นเพื่อป้องกันการชะลอตัวใช้มุมมอง Workload ของ ClickUpเพื่อจัดการภาระงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับตารางเวลาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โครงการมักไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ CPM ช่วยให้คุณคำนวณระยะเวลาของโครงการใหม่ได้หากเกิดความล่าช้า
✅ วิธีการสมัคร:
- หากงานล่าช้า ให้ปรับปรุงแผนภูมิ CPM เพื่อดูว่าส่งผลกระทบต่อกำหนดการโครงการหรือไม่
- หากจำเป็น ปรับทรัพยากรหรือเพิ่มเวลาทำงานล่วงเวลาเพื่อให้อยู่ในกำหนดการ
- สื่อสารการเปลี่ยนแปลงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบล่วงหน้า
กรณีการใช้งานประจำวัน: หากผู้จัดส่งสินค้าล่าช้าในการส่งมอบสำหรับโครงการก่อสร้าง ให้ปรับปรุงแผน CPM ของคุณ และตรวจสอบว่ามันมีผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จอย่างไร จากนั้นค้นหาวิธีชดเชย
การจัดการความเสี่ยงและปัญหาที่ไม่คาดคิด
CPM ช่วยระบุส่วนใดของโครงการที่ไม่สามารถล่าช้าได้ ทำให้สามารถบริหารความเสี่ยงอย่างมีการวางแผนล่วงหน้าได้
✅ วิธีการสมัคร:
- ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับงานในเส้นทางวิกฤต
- พัฒนาแผนสำรอง (ทรัพยากรเพิ่มเติม, ผู้จัดหาสำรอง)
- ประเมินเส้นทางวิกฤตใหม่ทุกครั้งที่มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้น
กรณีการใช้งานประจำวัน: หากโครงการก่อสร้างมีความเสี่ยงเนื่องจากสภาพอากาศ CPM สามารถช่วยปรับตารางเวลาหรือจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อลดความล่าช้าได้
โครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับวิธีการเส้นทางวิกฤต (CPM)
วิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) เหมาะสำหรับโครงการที่:
- มี งานและ ความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ชัดเจน
- ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้าง
- กำหนด การจัดการตารางเวลาและกำหนดส่งอย่างเคร่งครัด
- มีส่วนร่วมใน งานหลายอย่างที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน
อุตสาหกรรมและโครงการที่ CPM ทำงานได้ดีที่สุด ได้แก่:
1. โครงการก่อสร้างและวิศวกรรม 🏗️
ตัวอย่าง: การสร้างสะพาน, การก่อสร้างตึกระฟ้า, การพัฒนาถนน
ทำไมถึงเลือก CPM?
- โครงการก่อสร้างมี การพึ่งพาต่อเนื่อง (เช่น คุณไม่สามารถติดตั้งหน้าต่างก่อนสร้างผนังได้)
- ช่วยใน การวางแผนทรัพยากร และป้องกันการล่าช้า
- รับประกันการเสร็จสิ้นโครงการตรงเวลา
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์และโครงการไอที 💻
ตัวอย่าง: การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ, การเปิดตัวเว็บไซต์, การย้ายระบบซอฟต์แวร์
ทำไมถึงเลือก CPM?
- ระบุ งานที่สำคัญ เช่น การเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้
- ช่วย จัดลำดับความสำคัญ ของกิจกรรมที่จำเป็นในขณะที่อนุญาตให้ทำงานคู่ขนานได้ (เช่น การพัฒนาส่วนหน้าและส่วนหลัง)
- ลดความเสี่ยงของการ พลาดกำหนดเวลา
3. การวางแผนและจัดการกิจกรรม 🎉
ตัวอย่าง: การประชุมบริษัท, งานแต่งงาน, เทศกาลดนตรี
ทำไมถึงเลือก CPM?
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ทุกสิ่งที่ต้องพึ่งพา (การจองสถานที่, การจัดเลี้ยง, การจัดตารางวิทยากร) เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
- ช่วยหลีกเลี่ยง ความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย
4. การผลิตและการประกอบ 🏭
ตัวอย่าง: การผลิตรถยนต์, การจัดตั้งสายการผลิตใหม่
ทำไมถึงเลือก CPM?
- ติดตาม ความล่าช้าของห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบที่เกิดขึ้น
- รับประกันการดำเนินงานของสายการผลิตที่ราบรื่น
5. การวิจัยและพัฒนา (R&D) 🔬
ตัวอย่าง: การพัฒนายาทางเภสัชกรรม, การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
ทำไมถึงเลือก CPM?
- ช่วยในการวางแผน การทดลองทางคลินิก การอนุมัติ และกำหนดเวลาการทดสอบ
- ป้องกันการเกิดคอขวด ที่อาจทำให้การนวัตกรรมล่าช้า
6. อากาศยานและการป้องกันประเทศ 🚀
ตัวอย่าง: การออกแบบอากาศยาน, การปล่อยดาวเทียม, การพัฒนาอุปกรณ์ทางทหาร
ทำไมถึงเลือก CPM?
- จัดการ ความพึ่งพาอาศัยกันที่ซับซ้อน
- ช่วยรักษา กำหนดเวลาของรัฐบาลและกฎระเบียบ อย่างเคร่งครัด
โครงการที่ CPM มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
- โครงการที่สร้างสรรค์และคล่องตัว: งานในโครงการประเภทนี้มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และกระบวนการทำงานมีความ ยืดหยุ่น มากกว่า ตายตัว ตัวอย่างเช่น การออกแบบกราฟิก, แคมเปญการตลาด, การสร้างเนื้อหา, เป็นต้น
- โครงการที่มีความไม่แน่นอนสูงหรือไม่มีโครงสร้าง: CPM สมมติว่างานและระยะเวลาสามารถ คาดการณ์ได้ ซึ่งอาจไม่เป็นเช่นนั้น. ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพที่กำลังทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่หรือทีมที่กำลังทำวิจัยเชิงสำรวจ
อ่านเพิ่มเติม:วัดเวลาประมาณการในการเสร็จสิ้นโครงการ
ข้อจำกัดของวิธีการเส้นทางวิกฤต
แม้ว่า CPM จะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการที่ผู้จัดการโครงการควรตระหนักไว้
สมมติว่าระยะเวลาของงานสามารถคาดการณ์ได้
CPM อาศัยการประมาณการที่แน่นอนสำหรับระยะเวลาของงาน แต่ในความเป็นจริง โครงการมักเผชิญกับความไม่แน่นอน (ความล่าช้าที่ไม่คาดคิด การเปลี่ยนแปลงขอบเขต ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร) ตัวอย่างเช่น ในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเขียนโค้ดอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้เนื่องจากบั๊กที่ไม่คาดคิด
✅ วิธีแก้ไข:ใช้แผนภูมิ PERT(Program Evaluation and Review Technique) ซึ่งพิจารณาการประมาณการที่ดีที่สุด แย่ที่สุด และเฉลี่ย
ไม่ได้คำนึงถึงข้อจำกัดด้านทรัพยากร
CPM สมมติว่ามีทรัพยากรไม่จำกัด ซึ่งหมายความว่างานที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตอาจต้องใช้สมาชิกทีมหรืออุปกรณ์เดียวกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา ตัวอย่างเช่น หากมีงานวิกฤตสองงานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกัน งานหนึ่งจะต้องล่าช้าออกไป
✅ วิธีแก้ไขชั่วคราว:ใช้การปรับระดับทรัพยากรหรือวิธีการสายวิกฤต(CCM)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
มองข้ามงานที่ไม่สำคัญซึ่งอาจกลายเป็นงานสำคัญได้
วิธีนี้ เน้นเฉพาะเส้นทางวิกฤต เท่านั้น แต่ภารกิจที่ไม่ใช่เส้นทางวิกฤตอาจกลายเป็นวิกฤตได้หากล่าช้า ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบเนื้อหาที่ล่าช้าในโครงการการตลาดอาจทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ถูกขัดขวางในภายหลัง
✅ วิธีแก้ไขชั่วคราว: อัปเดตกำหนดการโครงการอย่างสม่ำเสมอและติดตามงานที่ใกล้จะถึงจุดวิกฤต
ไม่สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานแบบขนานและแบบคล่องตัวได้ดี
CPM ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับ โครงการ ที่มีความเป็นเส้นตรงและ ลำดับแต่โครงการแบบ Agile(เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์, แคมเปญการตลาด) เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง ซึ่ง CPM มีปัญหาในการจำลอง ในกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ตัวอย่างเช่น งานจะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลย้อนกลับ ซึ่ง CPM ไม่สามารถรองรับได้ง่าย
✅ วิธีแก้ไข: ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile (Scrum, Kanban) ร่วมกับ CPM เพื่อการจัดการโครงการแบบปรับตัวได้
ซับซ้อนสำหรับโครงการขนาดใหญ่
เมื่อโครงการมีขนาดใหญ่ขึ้น แผนภูมิ CPM จะกลายเป็น ซับซ้อนและยากต่อการจัดการ ด้วยจำนวนงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานที่มีหลายร้อยรายการ ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีงานหลายพันรายการซึ่งมีความสัมพันธ์กัน อาจทำให้แผนภูมิ CPM ดูยุ่งยากและยากต่อการควบคุม
✅ วิธีแก้ไข:ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อช่วยในการจัดตารางงานอัตโนมัติ ลองดูแผนการใช้งานฟรีตลอดชีพของ ClickUpเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
ไม่สนใจความเสี่ยงภายนอกและความไม่แน่นอน
CPM ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงภายนอก เช่น ความล่าช้าจากซัพพลายเออร์, ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ, หรือภัยธรรมชาติ การขาดแคลนวัตถุดิบอาจทำให้ตารางการผลิตของโรงงานหยุดชะงัก ซึ่ง CPM จะไม่แจ้งเตือน
✅ วิธีแก้ไข: ผสาน CPMเข้ากับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง เช่น การจำลองแบบมอนติคาร์โล
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ
นำทางไทม์ไลน์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
วิธีการเส้นทางวิกฤตสามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการช่วยเหลือเมื่อต้องรับมือกับโครงการที่มีความต้องการสูง มันช่วยให้คุณสามารถประเมินและจัดลำดับงานได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถปฏิบัติตามกำหนดเวลา รักษาตารางเวลาของโครงการให้เป็นระเบียบ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการเติบโตที่แท้จริง
เมื่อภารกิจของคุณถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือของโครงการก็จะเข้าที่เข้าทางเอง
ผู้จัดการโครงการควรผสมผสาน CPM กับเทคนิคอื่น ๆ เช่น Agile, การจัดการทรัพยากร,และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อสร้างแผนโครงการที่สมจริงยิ่งขึ้น สิ่งนี้จะรวมตัวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อคุณมีโซลูชันการจัดการโครงการที่ทันสมัยเช่น ClickUp อยู่ในมือ
เริ่มต้นกับ ClickUpวันนี้! ✨
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. สูตรเส้นทางวิกฤตคืออะไร?
สูตรเส้นทางวิกฤต คำนวณ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดที่เร็วที่สุดและช้าที่สุด สำหรับงานในโครงการ เป้าหมายคือการหาลำดับงานที่ขึ้นต่อกันที่ยาวที่สุด (เส้นทางวิกฤต) ซึ่งกำหนดระยะเวลาโครงการที่สั้นที่สุดที่เป็นไปได้
สูตรหลักที่เกี่ยวข้องคือ:
- จุดเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) = การสิ้นสุดเร็วที่สุด (EF) ของงานก่อนหน้า
- เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (EF) = ES + ระยะเวลาของงาน
- การเสร็จสิ้นล่าสุด (LF) = ระดับความเรียบร้อยขั้นต่ำ (LS) ของงานถัดไป
- Latest Start (LS) = LF – ระยะเวลาของงาน
- ระยะว่าง (Float) = LS – ES (หากระยะว่าง = 0 งานนั้นอยู่ในเส้นทางวิกฤต)
โดยการนำสูตรเหล่านี้ไปใช้กับทุกงาน ผู้จัดการโครงการสามารถระบุได้ว่างานใด จำเป็นต้องดำเนินไปตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันความล่าช้าของโครงการ
2. อะไรคือสองส่วนของอัลกอริทึมเส้นทางวิกฤต?
อัลกอริทึมเส้นทางวิกฤต ประกอบด้วยสองส่วนหลัก:
1. การส่งบอลไปข้างหน้า (การคำนวณเวลาที่เร็วที่สุด): ขั้นตอนนี้จะกำหนดเวลาเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) และเวลาสิ้นสุดเร็วที่สุด (EF) สำหรับแต่ละงาน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
- จุดเริ่มต้นเร็วที่สุด (ES) = ค่า EF สูงสุดของงานทั้งหมดก่อนหน้า
- เวลาเสร็จสิ้นเร็วที่สุด (EF) = ES + ระยะเวลาของงาน
ตัวอย่าง: หากงานเริ่มในวันที่ 5 และใช้เวลา 3 วัน ดังนั้น:
- ES = 5
- เอฟ = 5 + 3 = 8
2. การคำนวณย้อนกลับ (การคำนวณเวลาล่าสุด): ขั้นตอนนี้คำนวณจุดเริ่มต้นล่าสุด (LS) และจุดสิ้นสุดล่าสุด (LF) โดยไม่ทำให้กำหนดเวลาโครงการล่าช้า
- ล่าสุดเสร็จสิ้น (LF) = ระดับความเสร็จสิ้นขั้นต่ำ (LS) ของงานถัดไป
- เวลาเริ่มต้นล่าสุด (LS) = LF – ระยะเวลาของงาน
ตัวอย่าง: หากงานต้องเสร็จภายในวันที่ 12 และใช้เวลา 4 วัน ดังนั้น:
- LF = 12
- LS = 12 – 4 = 8