12 ความท้าทายในการบริหารโครงการและวิธีแก้ไข

ในการบริหารโครงการ ความเสี่ยงอาจสูงลิบลิ่ว: หลายล้านดอลลาร์ ชื่อเสียง และแม้กระทั่งอนาคตของบริษัททั้งหมด
อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดเปิดเผยว่า70% ขององค์กรประสบความล้มเหลวของโครงการอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีการเงิน
และผลกระทบทางการเงินก็รุนแรงไม่แพ้กัน: บริษัทต่างๆ สูญเสียเงินเฉลี่ย 109 ล้านดอลลาร์สำหรับทุกๆ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ลงทุนในโครงการและโปรแกรมต่างๆ
แต่ทำไมโครงการจำนวนมากจึงล้มเหลว?
เป็นโชคร้ายหรือไม่? ทีมที่ไร้ความสามารถ? หรือเพียงแค่ขาดทักษะและเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม?
มักเป็นการผสมผสานของปัจจัยเหล่านี้ แต่ที่อยู่ในแก่นแท้ของมันคือความท้าทายในการจัดการ การเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของงานโครงการ ทรัพยากร ระยะเวลา และความคาดหวัง
การบริหารโครงการต้องอาศัยกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และโชคเล็กน้อย และหากไม่มีแผนและแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม ทุกอย่างอาจล้มเหลวได้ง่ายกว่าที่คุณคาดคิด
ในบทความนี้ เราจะสำรวจกลยุทธ์ในการรับมือกับความท้าทายในการบริหารโครงการเหล่านี้ และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของโครงการของคุณ
ความท้าทายทั่วไปในการบริหารโครงการและวิธีเอาชนะ
การบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่มีไว้เพื่อความสวยงามอีกต่อไป แต่เป็นสิ่งจำเป็น อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการโครงการมักเผชิญกับความท้าทายที่สามารถทำลายโครงการที่มีการวางแผนอย่างรอบคอบที่สุดได้
อุปสรรคมีมากมาย ตั้งแต่ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ ไปจนถึงการสื่อสารที่ล้มเหลวและการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ
ดังนั้น มาดู 12 อุปสรรคที่พบบ่อยที่สุดในการบริหารโครงการ และดูว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับการจัดอันดับสูงอย่าง ClickUp สามารถเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างไร
1. ขอบเขตงานที่ขยายเกินขอบเขตที่กำหนด
หนึ่งในความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการบริหารโครงการคือการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ (Scope Creep) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ ข้อกำหนดของโครงการเปลี่ยนแปลงหรือขยายตัวหลังจากขั้นตอนการวางแผนเริ่มต้น สาเหตุอาจมาจากวัตถุประสงค์ของโครงการที่ไม่ชัดเจน คำขอจากลูกค้า หรือการตัดสินใจภายในองค์กร การขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจอาจนำไปสู่ความล่าช้า งบประมาณบานปลาย และขวัญกำลังใจของทีมที่ลดลง
ระบบขนส่งสัมภาระอัตโนมัติของสนามบินนานาชาติเดนเวอร์ (DIA) เป็นตัวอย่างที่มีชื่อเสียงของการขยายขอบเขตโครงการเกินกำหนด โครงการนี้ประสบกับความล่าช้าอย่างมาก โดยเกินกำหนดการเดิมมากกว่าหนึ่งปี นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายยังพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก เกินงบประมาณไปหลายล้านดอลลาร์ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว กลับไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำให้ระบบทำงานได้—และสนามบินต้องกลับไปใช้ระบบแบบแมนนวลอีกครั้ง
สิ่งที่ผิดพลาด: ผู้นำโครงการไม่สามารถประมาณการความต้องการของโครงการได้อย่างถูกต้อง และละเลยข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ. ผลที่ตามมาคือ โครงการต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงการออกแบบมากกว่า 2,000 ครั้งเพื่อให้สามารถรวมคุณสมบัติที่ต้องการได้.
วิธีแก้ไข 🌟
เพื่อลดการขยายขอบเขตงานโดยไม่ตั้งใจ สิ่งสำคัญคือการกำหนดขอบเขตโครงการให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ดำเนินกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบสำหรับการกำหนดและสื่อสารขอบเขตของโครงการ
2. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ
อีกหนึ่งความท้าทายสำคัญในการบริหารโครงการคือข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการประมาณการเบื้องต้นที่ไม่ถูกต้อง ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด หรือการบริหารการเงินที่ไม่ดี ข้อจำกัดด้านงบประมาณอาจนำไปสู่การลดขนาดโครงการ ลดคุณภาพ หรือสร้างความเสียหายต่อความสัมพันธ์กับผู้ขาย
วิธีแก้ไข 🌟
เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อจำกัดด้านงบประมาณส่งผลกระทบต่อโครงการของคุณ ให้สร้างงบประมาณโครงการอย่างละเอียด ติดตามค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด และดำเนินมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อจำเป็น
เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการงบประมาณโครงการอย่างมีประสิทธิผล
มันสามารถทำให้การจัดการงบประมาณของโครงการของคุณง่ายขึ้น เนื่องจากคุณสามารถ:
- จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการอย่างละเอียด รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายทั่วไป
- ติดตามความคืบหน้า เทียบกับงบประมาณและระบุการใช้งบประมาณเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด
- บันทึกเวลาที่ใช้ไปกับงานแต่ละอย่างอย่างถูกต้องเพื่อ คำนวณต้นทุนแรงงาน ติดตามค่าใช้จ่าย ใบเสร็จรับเงิน และใบแจ้งหนี้ไว้ในที่เดียว
- สร้างรายงาน เกี่ยวกับการใช้จ่ายโครงการ, ความแตกต่างของต้นทุน, และตัวชี้วัดทางการเงินอื่น ๆ
- ร่วมมือ กับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวางแผนและติดตามงบประมาณ แจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ระบุโอกาสในการลดต้นทุนโดยการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
- จัดการการเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่องบประมาณโครงการ
3. ปัญหาการสื่อสาร
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ แต่การรักษาการสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอระหว่างทีมต่างๆ อาจเป็นเรื่องท้าทาย การสื่อสารที่ไม่ดี อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ความล่าช้า การทำงานซ้ำ และขวัญกำลังใจของทีมที่ลดลง
วิธีแก้ไข 🌟
เพื่อปรับปรุงการสื่อสาร ให้จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน จัดการประชุมโครงการเป็นประจำ และใช้แบบฟอร์มการสื่อสาร เช่นแบบแผนการสื่อสารของ ClickUp
มันให้กรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ช่องทาง และความรับผิดชอบ
นี่คือวิธีที่สามารถช่วยได้:
- รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งหมด เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ตรงกัน
- ช่วยให้สมาชิกในทีม สามารถอ้างอิงแผน ได้อย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลดความสับสนและความเข้าใจผิด
- ระบุ ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด สำหรับข้อมูลประเภทต่างๆ (เช่น อีเมล, การส่งข้อความทันที, ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ, การประชุมแบบพบหน้า)
- ระบุให้ชัดเจน ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลเฉพาะ ป้องกันความสับสน และทำให้แน่ใจว่าข้อความถูกส่งถึงบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- กำหนดเวลา การประชุมโครงการเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมของคุณมีโอกาสในการหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า แก้ไขปัญหา และตัดสินใจ
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมดนอกเหนือจากเทมเพลตแผนการสื่อสารนี้แล้ว คุณสมบัติการสื่อสารที่ทรงพลังของ ClickUp ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความร่วมมือภายในทีมโครงการได้อีกด้วย:
คลิกอัพ แชท
ClickUp Chatช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่เป็นทางการ ทำให้สมาชิกในทีมสามารถแชร์ข้อมูลอัปเดต ถามคำถาม และทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ คุณสามารถ สนทนาแบบตัวต่อตัวหรือสนทนากลุ่มได้ ทำให้การสื่อสารกับบุคคลหรือทีมเฉพาะเป็นเรื่องง่าย
ความคิดเห็นใน ClickUp
แนบความคิดเห็น ClickUpไปยังงานเฉพาะภายใน ClickUp Chat เพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาเกี่ยวกับข้อกำหนดงาน ความคืบหน้า หรือปัญหาต่างๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของงานได้ ซึ่งให้ประวัติย้อนหลังที่มีคุณค่า
คลิป ClickUp
แนบคลิป ClickUpกับงานเพื่อให้บริบทหรือเอกสารประกอบเพิ่มเติม บันทึกและแชร์ภาพหน้าจอหรือวิดีโอหน้าจอ ทำให้การสื่อสารข้อมูลที่อาจอธิบายด้วยคำพูดได้ยากเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการแบ่งปันข้อมูลแบบอะซิงโครนัสกับทีมเสมือนหรือทีมที่ทำงานกระจายอยู่
4. การจัดสรรทรัพยากร
การบาลานซ์ทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการของโครงการอาจกลายเป็นภารกิจที่ซับซ้อนได้ การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่มีประสิทธิภาพ อาจนำไปสู่การล่าช้าของโครงการ, การหมดไฟของบุคลากร, และการพลาดกำหนดเวลา.
วิธีแก้ไข 🌟
วิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรคือการวางแผนระยะเวลาของโครงการและข้อกำหนดด้านทรัพยากรอย่างรอบคอบ ใช้เครื่องมือการจัดการทรัพยากรเพื่อติดตามปริมาณงาน และฝึกอบรมสมาชิกในทีมให้สามารถทำงานร่วมกันได้หลายด้าน
เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpมอบโซลูชันที่ครบถ้วนในการสร้างสมดุลระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่กับความต้องการของโครงการ ด้วยการจัดเตรียมกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานสำหรับการติดตามและบริหารจัดการทรัพยากร ช่วยให้:
- รับ ภาพแสดง การวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรเพื่อระบุจุดคอขวดหรือการจัดสรรเกินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามอัตราการใช้ทรัพยากร และระบุบุคคลที่ใช้ทรัพยากรน้อยเกินไปหรือทำงานหนักเกินไป เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การคาดการณ์ ความต้องการทรัพยากรสำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่เพียงพอมีพร้อมใช้งานเพื่อตอบสนองต่อกำหนดเวลา
- มองเห็นความพร้อมใช้งานของทรัพยากรเพื่อหลีกเลี่ยงการมอบหมายทรัพยากรเกินความจำเป็นให้กับหลายโครงการพร้อมกัน ป้องกันความล่าช้าและความเหนื่อยล้า
- สร้าง ศูนย์กลางข้อมูลแบบรวมศูนย์ สำหรับการติดตามการจัดสรรทรัพยากรและความพร้อมใช้งาน ส่งเสริมความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน และรับรองว่าสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้
- สร้าง รายงานและการวิเคราะห์ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลในการจัดสรรทรัพยากรและวางแผนโครงการ
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบการวางแผนทรัพยากรฟรีใน Excel & ClickUp
5. การขาดการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
หากไม่มีเป้าหมายโครงการที่ชัดเจน การวัดความคืบหน้าและการรับประกันว่าโครงการจะสร้างคุณค่าได้จะเป็นเรื่องยาก เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน อาจนำไปสู่การเบี่ยงเบนของโครงการและความล้มเหลว
วิธีแก้ไข 🌟
กำหนดเป้าหมาย SMART (เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้) ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ และให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
อ่านเพิ่มเติม:วิธีเขียนเป้าหมายแบบ SMART
6. การจัดการความเสี่ยง
การระบุและลดความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จของโครงการ ความท้าทายที่ไม่คาดคิดสามารถ นำไปสู่ความล่าช้า, การเกินงบประมาณ, และการล้มเหลวของโครงการ.
วิธีแก้ไข 🌟
เพื่อปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงให้ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างริเริ่ม ประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ และพัฒนาแผนการลดความเสี่ยง สำหรับการเริ่มต้น คุณสามารถทำได้ดังนี้:
เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยงของ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดการประเมินความเสี่ยงของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- การระบุความเสี่ยง: ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการระดมความคิดและจัดทำรายการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- การประเมินความน่าจะเป็น: มาตรวัดหรือเมทริกซ์เพื่อประเมินความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยงแต่ละรายการ
- การประเมินผลกระทบ: มาตรวัดหรือเมทริกซ์เพื่อประเมินความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นของแต่ละความเสี่ยงหากเกิดขึ้นจริง
- การร่วมมือทางสายตา: รูปแบบกระดานไวท์บอร์ดส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการหารือของทีม ซึ่งนำไปสู่การประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมมากขึ้น
- ความเข้าใจร่วมกัน: ทำให้ทุกคนในทีมตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจตามมา
เทมเพลตการจัดการความเสี่ยง ClickUp
เทมเพลตการจัดการความเสี่ยงของ ClickUpมอบแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการจัดการความเสี่ยงที่ระบุไว้
เทมเพลตนี้ประกอบด้วย:
- ทะเบียนความเสี่ยง: ที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับบันทึกความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้รับการระบุ ความเป็นไปได้ ผลกระทบ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง
- แผนการบรรเทาผลกระทบ: ส่วนที่ระบุรายละเอียดการดำเนินการเฉพาะเพื่อลดความน่าจะเป็นหรือผลกระทบของแต่ละความเสี่ยง
- แผนสำรอง: ส่วนสำหรับระบุแนวทางปฏิบัติทางเลือกในกรณีที่ความเสี่ยงเกิดขึ้น
- การติดตามความเสี่ยง: ระบบสำหรับเฝ้าติดตามสถานะของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้และประสิทธิผลของความพยายามในการบรรเทาความเสี่ยง
7. ขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
การใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ล้าสมัยหรือไม่เพียงพอ อาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการ
วิธีแก้ไข 🌟
ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของทีมและโครงการของคุณ
และนั่นคือจุดที่ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ ClickUpมีประโยชน์:
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ใช้ประโยชน์จากมุมมองของ ClickUp ตั้งแต่กระดาน Kanban แบบคลาสสิกไปจนถึงแผนภูมิ Gantt และแผนผังความคิด เพื่อดูโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ ช่วยสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นและการยอมรับ
- การค้นหาด้วยระบบ AI: ค้นหาภารกิจ เอกสาร และบุคคลได้อย่างรวดเร็ว แม้จะอยู่ในพื้นที่ทำงานที่แตกต่างกัน ด้วยClickUp Brain นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเขียนได้ดีขึ้น ระดมความคิด ทำงานให้เสร็จ และจัดการเวิร์กโฟลว์ของโครงการให้ง่ายขึ้น
- แดชบอร์ด: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญของโครงการด้วยแดชบอร์ด ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แสดงความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล เพื่อรักษาโครงการของคุณให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
- เอกสาร: สร้าง แก้ไข และทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในโครงการ ทำให้ทุกอย่างถูกจัดเก็บรวมศูนย์และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนที่ต้องการ ด้วยClickUp Docs
- งาน: จัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจต่าง ๆ ด้วยคุณสมบัติเช่น งานย่อย, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และการพึ่งพาอาศัยกัน ทีมงานสามารถแยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ มอบหมายความรับผิดชอบ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงานตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือการย้ายงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังรายการใหม่โดยอัตโนมัติ ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่เริ่มใช้งาน ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชันที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยจินตนาการมาก่อน
8. กำหนดเวลาที่ไม่สมจริง
การกำหนดเส้นตายที่ไม่สมเหตุสมผล อาจนำไปสู่ความเครียด, ภาวะหมดไฟ, และคุณภาพของงานที่ลดลง.
วิธีแก้ไข 🌟
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันล่วงหน้า ให้สร้างกรอบเวลาที่เป็นจริงตามขอบเขตและความซับซ้อนของโครงการ และเตรียมพร้อมที่จะปรับกำหนดเวลาหากจำเป็น
เทมเพลตกำหนดเวลาของ ClickUpคือทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับสิ่งนี้ นี่คือสิ่งที่มันนำมาให้คุณ:
- การแยกงาน: แยกโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้. ซึ่งช่วยให้เห็นภาพรวมของขอบเขตโครงการได้ชัดเจน และช่วยระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้
- การพึ่งพาของงาน: กำหนดการพึ่งพาของงานระหว่างงานต่าง ๆ ให้แน่ใจว่างานถูกทำตามลำดับที่ถูกต้อง และป้องกันการล่าช้า
- การจัดสรรทรัพยากร: โดยพิจารณาทรัพยากรที่มีอยู่ (เช่น บุคลากร, อุปกรณ์) กำหนดระยะเวลาที่แม่นยำขึ้นตามปริมาณงาน
- การปรับกำหนดเวลา: หากเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด สามารถปรับกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อไทม์ไลน์ของโครงการทั้งหมด ด้วยอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของ ClickUp
- การติดตามความคืบหน้า: รับภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบได้ว่างานต่างๆ กำลังดำเนินการเสร็จสิ้นอย่างไร และระบุพื้นที่ที่อาจมีปัญหาได้
- การแจ้งเตือนและการเตือนภัย: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนสมาชิกทีมเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึงหรือหากงานล่าช้ากว่ากำหนดตามแผนการจัดการกำหนดเวลา
9. การขาดความรับผิดชอบ
หากไม่มีการรับผิดชอบของทีม จะทำให้ยากที่จะทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมกำลังทำหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามกำหนดเวลา การขาดความรับผิดชอบร่วม และการคาดหวังที่ไม่ชัดเจน สามารถขัดขวางความคืบหน้าของโครงการได้
วิธีแก้ไข 🌟
การกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และการตั้งเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและทีม สามารถช่วยให้สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
ไม่มีอะไรทำได้ดีกว่าClickUp RACI Planning Template. แม่แบบนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกทีมแต่ละคนได้อย่างชัดเจน (ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบหลัก, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ) สำหรับทุกงาน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนทราบหน้าที่ของตนในโครงการและรับผิดชอบต่อผลงานของตน
การใช้แบบฟอร์ม RACI มีข้อได้เปรียบหลายประการ:
- ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมเข้าใจบทบาทเฉพาะของตนภายในโครงการ
- ลดการสื่อสารผิดพลาดและความสับสน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและความรับผิดชอบในหมู่สมาชิกทีม
10. ช่องว่างด้านทักษะ
หากสมาชิกในทีมขาดทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสิ้น อาจนำไปสู่ความล่าช้า คุณภาพที่ลดลง และขวัญกำลังใจที่ต่ำลง
วิธีแก้ไข 🌟
ระบุช่องว่างทักษะ ผ่านการประเมินหรือการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
เมื่อระบุแล้ว ให้ จัดหาโอกาสการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกทีมโครงการด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็น หากการฝึกอบรมภายในไม่เพียงพอ ให้พิจารณาจ้างทรัพยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญที่จำเป็น
หากคุณสับสนว่าจะเริ่มต้นที่ไหนลองใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUpที่ออกแบบมาโดยเฉพาะพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะ และมุมมองเพื่อ:
- ให้ความสำคัญกับช่องว่างทักษะ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของทีมและเป้าหมายของโครงการ
- สร้างแผนการฝึกอบรมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยคำนึงถึงความต้องการเฉพาะของแต่ละคน
- ติดตามความก้าวหน้า และวัดประสิทธิผลของโครงการฝึกอบรมของคุณ
- ระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้ ในกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรโดยรวมของคุณ
11. การไม่มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีส่วนร่วม อาจขัดขวางความก้าวหน้าของโครงการและเพิ่มความเสี่ยงต่อความล้มเหลวของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจสูญเสียความสนใจได้ด้วยหลายสาเหตุ เช่น การสื่อสารที่ไม่ดี ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการ การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และอื่นๆ การสื่อสารล้มเหลวระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทีมโครงการเป็นหนึ่งในความท้าทายด้านการบริหารโครงการที่ใหญ่ที่สุด
วิธีแก้ไข 🌟
รักษาความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นตลอดทั้งโครงการ แจ้งให้พวกเขาทราบถึงความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาหรือข้อกังวลของพวกเขาอย่างรวดเร็ว
สำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถลองใช้ClickUp Stakeholder Map Template ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับการระบุและจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
โดยการสร้างภาพแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อิทธิพล และระดับความสนใจของพวกเขา คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของความพยายามในการมีส่วนร่วมและทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักได้รับการแจ้งข้อมูลและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
แบบแผนการจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยให้คุณสามารถจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามระดับความสนใจและความสามารถในการมีอิทธิพลของพวกเขา เช่น 'ความสนใจสูง, อิทธิพลสูง', 'ความสนใจสูง, อิทธิพลต่ำ', 'ความสนใจต่ำ, อิทธิพลสูง', และ 'ความสนใจต่ำ, อิทธิพลต่ำ'
การจัดหมวดหมู่นี้ช่วยให้คุณปรับแต่งกลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
12. การจัดการการเปลี่ยนแปลง
การจัดการการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่ง จำเป็นสำหรับการเติบโตและการพัฒนาขององค์กร แต่บ่อยครั้งก็มักเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากความกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักหรือการสูญเสียการควบคุม สามารถขัดขวางความก้าวหน้าได้
การสื่อสารที่ไม่เพียงพอและการฝึกอบรมที่ไม่เพียงพอ อาจทำให้ปัญหาเหล่านี้รุนแรงขึ้นได้ นอกจากนี้ วัฒนธรรมองค์กรที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือขาดความยืดหยุ่นอาจขัดขวางการนำโครงการใหม่ ๆ ไปปฏิบัติ
วิธีแก้ไข 🌟
การเอาชนะความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่เปิดกว้าง และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมและสามารถปรับตัวได้
รับมือกับความท้าทายในการบริหารโครงการด้วย ClickUp
ผู้จัดการโครงการจำเป็นต้องจัดการกับความท้าทายในการบริหารโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะส่งมอบได้สำเร็จ ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการงาน ทรัพยากร และกำหนดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถเสริมสร้างความร่วมมือ ปรับปรุงการตัดสินใจ และบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp พร้อมชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม มอบโซลูชันที่ทรงพลังเพื่อเอาชนะความท้าทายในการจัดการโครงการ ความสามารถในการจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกัน และส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
โดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถของ ClickUp องค์กรสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิต และบรรลุเป้าหมายของโครงการได้
แล้วคุณกำลังรออะไรอยู่?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ และค้นพบอนาคตของการจัดการโครงการ