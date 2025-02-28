10 แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟรีใน Excel & ClickUp

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการมาจากบทบาท มุมมอง และระดับอิทธิพลที่แตกต่างกัน การทำความเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคนจะได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรจากโครงการนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 💡
เพื่อช่วยติดตามพันธมิตรของโครงการทั้งหมดและข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย ลองใช้แม่แบบการทำแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย! ทุกคนที่ได้รับมอบหมายในโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมแม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ใน ClickUp, PowerPoint และ Excel และวิธีการใช้ประโยชน์จากแม่แบบเหล่านี้เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการที่นำไปใช้ได้จริง!
อะไรคือแบบแผนการแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย?
แม่แบบการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน และจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแม่แบบนี้แสดงความสัมพันธ์ต่างๆ อย่างชัดเจนในระดับอิทธิพลและความสำคัญของแต่ละความสัมพันธ์
เมื่อคิดค้นกลยุทธ์และตัดสินใจ จำเป็นต้องรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไว้ในกระบวนการ และยอมรับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการ และผลประโยชน์ที่พวกเขามีในโครงการ 👥
แบบแผนการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- ความสัมพันธ์ที่สำคัญใด ๆ ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
- บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (เช่น ลูกค้า, นักลงทุน, ผู้จัดหา)
- รายละเอียดของขอบเขตอิทธิพล ผลประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของโครงการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- การประเมินระดับการสนับสนุน ตั้งแต่ต่ำไปสูง
- กลยุทธ์ในการจัดการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- แผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เอกสารส่งมอบโครงการและผู้รับผิดชอบงาน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดี?
แม่แบบการแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดีควรปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามความต้องการของพวกเขาได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การมีส่วนร่วมและทรัพยากรของตนในระหว่างโครงการได้
ผลลัพธ์คือทีมโครงการจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีบทบาทในการกำหนดและส่งผลต่องานของพวกเขาอย่างไร! 🧑💻
ประโยชน์ของแบบแผนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม ได้แก่:
- การปรับปรุงการร่วมมือและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: การยอมรับบทบาท, ความรับผิดชอบ, และวิธีการที่ดีที่สุดในการร่วมมือกันช่วยลดการติดขัดของงาน
- การมองเห็นที่เพิ่มขึ้น: การกำหนดขอบเขตของโครงการสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับทีมโครงการและทั่วทั้งองค์กร
- การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ: จัดให้มีช่องทางในการกำหนดความคาดหวังสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและรับข้อมูลอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
- การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: การใช้แผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงกลยุทธ์ช่วยให้ผู้เล่นหลักได้รับข้อมูลตั้งแต่เนิ่นๆ และบ่อยครั้งในระหว่างขั้นตอนสำคัญของโครงการ
- อัตราความสำเร็จของโครงการเพิ่มขึ้น :การทำงานร่วมกับบุคคลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องช่วยให้ทีมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ตรงตามเวลา
การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่การใช้เครื่องมือและแบบฟอร์มที่เหมาะสมสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้
นี่คือ 10 แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบ ClickUp, PowerPoint และ Excel ที่จะมอบโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม!
10 แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฟรีใน Excel & ClickUp
1. แม่แบบแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
เทมเพลตแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสร้างแผนภาพและภาพประกอบแบบโต้ตอบ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้อย่างง่ายดายตามความคืบหน้าของโครงการ! สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและแสดงความสัมพันธ์ของพวกเขาในรูปแบบภาพที่เข้าใจง่าย
ในการสร้างแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบน ClickUp Whiteboard ให้เขียนชื่อโครงการในรูปทรงใดก็ได้ จากนั้นระบุรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวาดเส้นจากชื่อโครงการไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละคน 🌐
ขณะที่คุณกำลังคิดถึงภารกิจหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ ให้จดบันทึกไว้บนกระดาษโน้ตและวางไว้ข้างชื่อของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากนั้นลากเส้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปยังกระดาษโน้ตแต่ละแผ่น เพื่อสร้างภาพแสดงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นสำคัญของโครงการ เมื่อคุณได้วางแผนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วนแล้ว ให้สร้างงานใหม่จากกระดานไวท์บอร์ดโดยตรง เพื่อใช้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป!
2. แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
การสร้างเมทริกซ์การวิเคราะห์เพื่อวัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นงานที่ซับซ้อนแต่แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpทำให้ง่ายขึ้น! แม่แบบนี้จะช่วยคุณ สร้างและรักษาเมทริกซ์ด้วยความพยายามน้อยที่สุด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การได้ผลลัพธ์
แม่แบบนี้ช่วยลดความสับสนโดยให้คำอธิบายตารางเพื่อเริ่มต้นกรอกข้อมูลในแผนภาพ แกน y แสดงถึง อำนาจของผู้มีส่วนได้เสีย และแกน x แสดงถึง ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
- บริหารจัดการอย่างใกล้ชิด: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่ต้องให้ความสำคัญและมีการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด
- รักษาความพึงพอใจ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ใช่ลำดับความสำคัญ แต่ผลลัพธ์ควรตอบสนองความต้องการของพวกเขา
- ติดตามข้อมูล: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลน้อยแต่ยังจำเป็นต้องได้รับการอัปเดต
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: ผู้ที่ต้องมีส่วนร่วมเมื่อจำเป็น
เมื่อได้เพิ่มบุคคลและกลุ่มทั้งหมดลงในเมทริกซ์แล้ว จะสามารถเห็นได้ว่าใครจะได้รับผลกระทบในทางบวกหรือทางลบมากที่สุดจากการตัดสินใจนั้น ส่งผลให้ทีมโครงการมีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการแก้ไขปัญหาที่ดีขึ้น!
ดูเพิ่มเติม แม่แบบเมทริกซ์ เพื่อจัดระเบียบโครงการของคุณ!
3. แม่แบบรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp
เทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุ จัดหมวดหมู่ และจัดระเบียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไว้ในแหล่งข้อมูลกลางเดียว ด้วยการดูแลรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดการโครงการจะสามารถเข้าถึง มุมมองที่ทันสมัยเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย ระดับความสนใจของแต่ละบุคคลและกระบวนการตัดสินใจที่พวกเขาใช้
โบนัส:การทำแผนผังกระบวนการ
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นหรือพื้นที่ที่มีความเห็นตรงกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ คาดการณ์ผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการตัดสินใจบางอย่าง และวางแผนล่วงหน้าสำหรับการแทรกแซงหรือการอนุมัติที่อาจจำเป็นตลอดอายุโครงการ รายการนี้ยังทำหน้าที่เป็นข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญเมื่อต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อให้คำแนะนำ ความชัดเจน หรือแนวทางในบางแง่มุมของโครงการ! 📄
ดูเทมเพลตโครงการที่ปรับแต่งได้ !*
4. แม่แบบรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp ตามระดับอิทธิพล
เทมเพลตรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp ยังรวมถึงมุมมองคณะกรรมการเพื่อการจัดหมวดหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดียิ่งขึ้น ผู้จัดการโครงการสามารถจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับอิทธิพลที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุดไปจนถึงผู้ที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
การใช้ประโยชน์จากมุมมองของคณะกรรมการ ผู้จัดการโครงการจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพลวัตระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัดสินใจเป็นกลุ่มได้ดีขึ้น และวางแผนผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น! 🏆
จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณออกเป็นสี่ประเภทตามระดับอิทธิพลโดยใช้มุมมองคณะกรรมการ:
- ระดับ 1: ผู้มีอิทธิพลหลักที่มีระดับสูงสุดในการสร้างอิทธิพลและผลกระทบต่อโครงการของคุณ
- ระดับ 2: บุคคลหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลสูงและสามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและหุ้นส่วนทางความคิด
- ระดับที่ 3: บุคคลหรือกลุ่มที่มีศักยภาพในการมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์และตัดสินใจ
- ระดับที่ 4: ผู้มีอิทธิพลที่อาจเป็นไปได้
5. แม่แบบการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpเพื่อสร้างเมทริกซ์การตัดสินใจที่จัดอันดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายตามอิทธิพลและระดับการสนับสนุนในมุมมองรายการ เมทริกซ์นี้จะจัดอันดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนแกนสองแกน: ระดับอิทธิพลต่อโครงการ และ ปริมาณการสนับสนุนที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะให้
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองหลากหลาย รวมถึงมุมมองรายการและกระดานเพื่อแสดงการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่แตกต่างกัน คู่มือเริ่มต้นใช้งานมีเคล็ดลับสำหรับการเพิ่มเนื้อหาของคุณและการสร้างการทำงานอัตโนมัติอย่างง่าย เพื่อปรับปรุงกระบวนการสนับสนุนโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น! 🤖
6. แม่แบบสถานะโครงการผู้บริหารของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตสถานะโครงการสำหรับผู้บริหารของ ClickUp การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและอัปเดตความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก ตัวบ่งชี้ที่มีรหัสสีบนเทมเพลตช่วยให้เห็นภาพรวมของสถานะ ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาของโครงการได้ทันที ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งเค้าโครงและการแสดงผลของเทมเพลตเพื่อให้ข้อมูลมีความหมายมากขึ้น 📈
ด้วยภาพที่ชัดเจนและการเข้าถึงรายละเอียดโครงการที่ง่ายดาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าใจการพึ่งพาและสถานะปัจจุบันของโครงการได้ง่ายขึ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการตามเวลา รวมถึงระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจหรือทรัพยากรเพิ่มเติม เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และเชื่อมต่อกับทุกแง่มุมของโครงการ!
7. แม่แบบแผนภูมิ Pert ของ ClickUp
แผนภูมิ PERT (Program Evaluation and Review Technique)เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถช่วยผู้จัดการโครงการประสานความพยายามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้ เทคนิคการแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้จะแสดงภาพงาน กิจกรรมและเป้าหมายสำคัญของโครงการอย่างชัดเจน
แต่ละงานหรือกิจกรรมจะถูกแสดงด้วยรูปทรงที่แสดงชื่องานและระยะเวลาที่ประมาณการไว้ ลูกศรจะแสดงลำดับที่งานต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น และด้วยเทมเพลตแผนงาน Pert ใน ClickUp ผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานได้อย่างรวดเร็ว ประสานทรัพยากร วางแผนโครงการตามลำดับที่สมเหตุสมผล และระบุความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ด้วยวิธีการที่มองเห็นได้นี้ ผู้นำโครงการสามารถคาดการณ์ความล่าช้าได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้น!
แม่แบบเมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญของ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการโครงการทั่วไปเพื่อจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเทมเพลต Prioritization Matrix ของ ClickUpคือทางออกที่สมบูรณ์แบบ ผู้จัดการสามารถกำหนดเกณฑ์สำหรับความสำคัญสัมพัทธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายตามการควบคุมหรือความสนใจของพวกเขาในโครงการของคุณ ✅
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคู่มือเริ่มต้นใช้งาน ซึ่งรวมถึงแผ่นโกงเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ เพื่อกำหนดระดับความสำคัญและความเร่งด่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
- ความสำคัญสูงและความเร่งด่วนสูง:ระดับความสำคัญ1
- ความเร่งด่วนสูงและความสำคัญต่ำ: ระดับความสำคัญลำดับที่ 2
- ความเร่งด่วนต่ำและความสำคัญสูง: ระดับความสำคัญลำดับที่ 3
- ความเร่งด่วนต่ำและความสำคัญต่ำ: ระดับความสำคัญลำดับที่ 4
9. แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน PowerPoint
แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Powerpoint เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของโครงการ และช่วยให้คุณทราบว่ามีใครบ้างที่ต้องได้รับการจัดการ ปรึกษา หรือแจ้งข้อมูลตลอดระยะเวลาของโครงการ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายได้อย่างชัดเจนและกระชับ รวมถึงบทบาทของพวกเขาในโครงการ และระดับของอิทธิพลหรืออำนาจของพวกเขา นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดกลุ่มพวกเขาตามหมวดหมู่ตามการมีส่วนร่วมในโครงการและเป้าหมายของพวกเขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
10. แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบ Excel
แม่แบบแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน Excel เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการในการติดตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่อาจเกี่ยวข้อง ตำแหน่ง และระดับอิทธิพลที่มีต่อโครงการ แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าใครอาจต่อต้านหรือสนับสนุนโครงการ และวางแผนกลยุทธ์รอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
เมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้รับการระบุแล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาสามารถถูกวางแผนไว้ได้ตามนั้น ทำให้การวางแผนและการสื่อสารระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายดีขึ้น
สร้างแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบโต้ตอบใน ClickUp
ClickUp ช่วยให้การวางแผนผังความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเรื่องง่ายตั้งแต่การระดม ความคิดไปจนถึงการพัฒนาแผนงานผลิตภัณฑ์ ทีมงานสามารถควบคุมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันสำหรับทุกโครงการ
เริ่มต้นวันนี้และวางแผนเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณด้วย ClickUp! 🦄