12 แม่แบบแผน PERT ฟรี ใน Sheets, Excel, PPT และ ClickUp

อุตสาหกรรมการจัดการโครงการกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา แต่มีปัญหาใหญ่หนึ่งที่กำลังขัดขวางการเติบโตของมันอยู่ นั่นคือการจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ประมาณ54%ขององค์กรในปัจจุบันไม่สามารถติดตาม KPI ของตนได้ ซึ่งทำให้เสียทรัพยากรไป 12%
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทำให้การติดตามการพึ่งพาเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้กำหนดเวลาเป็นไปได้มากขึ้นหรือไม่? จบการค้นหาของคุณที่แผนภูมิ PERT
บทความนี้จะสำรวจแผนภูมิ PERT อย่างละเอียดและแสดงเทมเพลตยอดนิยม 12 แบบของเราเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการ
อะไรคือแม่แบบแผนภูมิ PERT?
แผนภูมิ PERT แสดงงานและความสัมพันธ์ของงานในโครงการในรูปแบบภาพ ช่วยให้วางแผน กำหนดตารางเวลา จัดระเบียบ และประสานงานโครงการที่ซับซ้อน
PERT ย่อมาจากเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Project EvaluationReview Technique) หลังจากพิจารณาความไม่แน่นอนแล้ว เทคนิคนี้จะช่วยระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ PERTเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ด้วยแผนภูมิเหล่านี้ คุณสามารถยึดตามกำหนดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีเส้นเวลาเปลี่ยนแปลง
แผนภูมิ PERT คล้ายกับแผนผังงานและมีหมุดหมายสำคัญที่เชื่อมต่อกันด้วยลูกศร ลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและช่วยป้องกันความสับสนหรือปัญหาคอขวดจำนวนหมุดหมายสำคัญของโครงการและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานจะเป็นตัวกำหนดความซับซ้อนของแผนภูมิ PERT ของคุณ
แผนภูมิ PERT และแผนภูมิ Ganttมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันเนื่องจากทั้งสองช่วยในการบริหารโครงการโดยการวางแผนและจัดระเบียบโครงการ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิ PERT มักใช้สำหรับการวางแผนภายในองค์กร ในขณะที่แผนภูมิ Gantt เหมาะสมกว่าสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนภูมิ PERT ดี?
แม่แบบแผน PERT ที่ดีควรมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยในการบริหารโครงการ ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงการติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน ควรมีฟีเจอร์ครบถ้วนที่ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น
มาคุยกันเกี่ยวกับบางข้อ
- ใช้งานง่าย: แม่แบบที่ดีใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการน้อยหรือไม่มีเลย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจได้ง่าย
- ปรับแต่งได้: ควรปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณ. แบบฟอร์มที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และมุมมอง จะเหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
- การมองเห็น: แม่แบบควรมีการนำเสนอภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างงาน ระยะเวลา และจุดสำคัญของแต่ละงาน
- การติดตามความคืบหน้า: แม่แบบที่มีความสามารถในการอัปเดตสถานะงานและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- การติดตามการพึ่งพา: แผนภูมิ PERT ของคุณต้องสามารถกำหนดและจัดการการพึ่งพาของงานได้อย่างง่ายดาย
สิ่งอื่น ๆ ที่ควรตรวจสอบขณะเลือกเทมเพลต ได้แก่ การจัดการรายละเอียดงาน การแจ้งเตือนและการเตือนภัย และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
12 แม่แบบแผน PERT ฟรี
เราได้คัดเลือกเทมเพลตแผนภูมิ PERT ที่ดีที่สุด 12 แบบตามคุณสมบัติข้างต้น เพื่อช่วยให้คุณปฏิวัติการบริหารโครงการของคุณ
เนื่องจากไม่มีเทมเพลตใดที่เหมือนกัน การเลือกเทมเพลตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
1. แม่แบบแผนภูมิ PERT ของ ClickUp
รับไทม์ไลน์ภาพที่ละเอียดและระบุการพึ่งพาด้วยแม่แบบแผนภูมิ PERT นี้จาก ClickUp
การสร้างแผนโครงการเป็นรากฐานสำคัญของการสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จ.แม่แบบแผน PERT จาก ClickUpช่วยให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดได้รับความสนใจ.
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณไม่เพียงแต่ได้รับไทม์ไลน์ภาพที่ละเอียดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถระบุการพึ่งพาและระยะเวลาของกิจกรรมได้อีกด้วย คุณยังสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานที่มีสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดเองได้ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดีขึ้น มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ และระบุลำดับของงานได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และกระบวนการใช้งานก็ง่ายมาก ใช้ ClickUp Docs เพื่อระบุรายการงาน กำหนดระยะเวลาของแต่ละงาน ระบุลำดับงาน และสร้างแผนภาพ PERT
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำภารกิจทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหาการนัดหมายซ้อนกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ
2. แม่แบบแผนภูมิ PERT แบบง่ายของ ClickUp
คุณกำลังมองหาสิ่งที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนภูมิ PERT แบบง่ายของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความชัดเจนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมโครงการของคุณ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเข้าใจโครงสร้างโครงการของคุณได้ในพริบตา ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานที่ง่ายและเล็กกว่าได้ คุณสามารถตั้งค่าสถานะแบบกำหนดเองเช่น 'เปิด' และ 'ปิด' เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ มุมมองที่ง่ายช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้า
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการแท็ก, ป้ายกำกับความสำคัญ, งานย่อยแบบซ้อน, และอื่น ๆเพื่อการติดตามและการจัดการลำดับความสำคัญที่ดีขึ้น
อยู่ในหน้าเดียวกัน, มองเห็นภาพงานโครงการของคุณ, และร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนภูมิ PERT ที่ง่าย
3. แม่แบบ Gantt แบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Simple Ganttเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการของคุณ ช่วยให้การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและน่าสนใจ พร้อมทั้งให้ภาพรวมของโครงการของคุณ
สถานะงานทั้งสาม ได้แก่ 'เสร็จสมบูรณ์' 'กำลังดำเนินการ' และ 'ต้องทำ' ถูกกำหนดสีไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ยังมีช่องกรอกข้อมูลที่กำหนดเองได้อีกสามช่อง (ระยะของโครงการ ความคืบหน้าของโครงการ และไฟล์แนบ)
นำประยุกต์ใช้ประเภทมุมมองที่แตกต่างกันสี่ประเภทจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การจัดการโครงการ
4. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp
บางส่วนของโครงการของคุณอาจมีกระบวนการมากกว่าส่วนอื่น ๆ กระบวนการเหล่านี้ต้องการการบันทึกอย่างรอบคอบเพื่อการมาตรฐาน.แม่แบบแผนผังกระบวนการของ ClickUpเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการมาตรฐานกระบวนการทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนผัง.
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ ตัวนี้ก็เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นเช่นกัน และมอบความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่คุณ คุณจะได้รับสถานะที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์, มุมมอง, และความสามารถในการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม
จัดการ,แผนที่, และทำให้เป็นภาพของกระบวนการโดยการสร้างแผนภาพและแบ่งปันกับสมาชิกทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลล่าสุด
เนื่องจากคุณได้บันทึกขั้นตอนทั้งหมดไว้ จึงสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังได้รับบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งค่าภารกิจและกำหนดขั้นตอนด้วยมุมมองแผนผังการจ้างงาน คุณยังสามารถสร้างคู่มือที่ครอบคลุมได้ด้วยมุมมอง 'คู่มือเริ่มต้น'
การใช้แผนภูมินี้เป็นเรื่องง่าย; ใช้ ClickUp Doc เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย เพิ่มรายละเอียดโดยใช้ Custom Fields, มองเห็นภาพกระบวนการของคุณด้วย Board View, และใช้ Gantt Chart เพื่อระบุลำดับงาน
5. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
ต้องการเทมเพลตที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มพลังให้กับการจัดการโครงการของคุณหรือไม่?เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUpทำได้มากกว่านั้น ตั้งแต่ช่วยให้คุณควบคุมโครงการของคุณไปจนถึงการจัดการตารางเวลาของโครงการ เทมเพลตนี้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้
มีฟิลด์ที่กำหนดเองแปดฟิลด์: ต้นทุนที่วางแผนไว้, ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง, งบประมาณคงเหลือ, และระยะของโครงการ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามโครงการด้วยการแจ้งเตือนการพึ่งพา, แท็ก, และคุณสมบัติการติดตามเวลา
คุณมีมุมมองเจ็ดแบบที่สามารถใช้จัดระเบียบข้อมูลของคุณและทำให้เข้าถึงได้ง่าย นี่คือบางส่วนของมุมมองเหล่านั้น:
- คู่มือเริ่มต้น: สำหรับภาพรวมของเครื่องมือการจัดการ
- มุมมองบอร์ด: สำหรับการแสดงภาพของแต่ละงานและสถานะของงาน
- มุมมองกิจกรรม: สำหรับติดตามความก้าวหน้า
- มุมมองการวางแผนกำลังการผลิต: สำหรับภาพรวมของปริมาณงานและทรัพยากร
- มุมมองผลการปฏิบัติงานของทีม: สำหรับภาพรวมผลการปฏิบัติงานของทีม
คุณสามารถกำหนดสถานะให้กับงานของคุณได้สี่สถานะ ได้แก่ เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างพัก และต้องทำ ด้วยแผงควบคุม ClickUp คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงข้อมูลที่ทรงพลัง
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณได้โดยใช้ฟีเจอร์อีเมล
6. แม่แบบการแบ่งงาน ClickUp
โครงการขนาดใหญ่มักมีความซับซ้อนและต้องการการสนับสนุน. วิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนคือการแบ่งโครงการออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้.แม่แบบการแบ่งงานของ ClickUpช่วยในการแบ่งงานของคุณและจัดระเบียบไว้ในที่เดียว.
สร้างเป้าหมายสำหรับแต่ละงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกัน และกำหนดเส้นเวลาแยกต่างหากด้วยเทมเพลตนี้ จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและชัดเจนของงานและไทม์ไลน์ทั้งหมดในโครงการของคุณ คุณสามารถประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นได้ดีขึ้น ระบุความเสี่ยง และคิดหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
เทมเพลตการแบ่งงานนำเสนอการดูข้อมูล, ฟิลด์, และสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น เพื่อให้โครงสร้างการแบ่งงานประสบความสำเร็จ ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน
7. แม่แบบการประเมินโครงการ ClickUp
เทมเพลตการประเมินโครงการ ClickUpมอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินโครงการ การประเมินช่วยให้คุณสร้างการควบคุมคุณภาพ จัดการความเสี่ยง สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับรองการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าจะเป็นเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ก็มีภาพที่สวยงามระดับมืออาชีพซึ่งช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้น
คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของคุณได้ด้วยเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และดำเนินการปรับปรุงในทุกที่ที่จำเป็นได้ คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับงานในโครงการและความคืบหน้าได้ดีขึ้นผ่านการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงการสำหรับแต่ละเป้าหมายการประเมิน จัดระเบียบแต่ละงานเป็นหมวดหมู่ และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ใช้รายการ แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงานและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น
เฉลิมฉลองความสำเร็จสำคัญด้วยการสร้างมันขึ้นมาใน ClickUp โดยใช้เทมเพลตการประเมินโครงการนี้
8. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpสร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณบนไวท์บอร์ดเดียว
ปรับแต่งรายละเอียดที่ละเอียดขึ้น รวมถึงงาน ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อการวางแผนงานที่ดีขึ้น ระบบอนุญาตให้คุณกำหนดสถานะสองสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น—เปิดและเสร็จสมบูรณ์
สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณสามารถติดตามการอัปเดตสถานะได้โดยตรง
ภาพที่น่าสนใจและครอบคลุมช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดและตารางเวลาของโครงการได้ดีขึ้น
เทมเพลตนี้รองรับการแสดงผลแบบมุมมองเดียวเพื่อการติดตามความคืบหน้าอย่างไม่รกรุงรัง พร้อมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็ก, ผู้รับผิดชอบหลายคน, ป้ายกำกับความสำคัญ ฯลฯ
9. แม่แบบแผนภูมิ PERT PowerPoint โดย Office Timeline
คุณกำลังมองหาแผนภูมิที่เหมาะสำหรับการวางแผนโครงการและการรายงานอยู่หรือไม่? แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน PowerPoint โดย Office Timeline เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำทั้งสองอย่าง
ช่วยให้คุณวางแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความยุ่งยาก กำหนดลำดับความสำคัญของงานและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้
PowerPoint สร้างเทมเพลตซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงและแชร์ได้ง่ายในหมู่สมาชิกทีมของคุณ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด มันยังอัปเดตตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติผ่านปลั๊กอิน Office Timeline สำหรับ PowerPoint ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทำด้วยตนเอง
10. แม่แบบแผน PERT สำหรับการนำเสนอ โดย Slide Hunter
อีกหนึ่งเทมเพลต PowerPoint ที่ยอดเยี่ยม,เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับการนำเสนอโดยSlide Hunter ทำได้ตามที่กล่าวไว้อย่างแท้จริง มันทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยใช้แผนภูมิ PERT
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนภูมิ PERT ใน PowerPoint 2010 และ 2013 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงาน สร้างตารางเวลา และจัดตารางการออกแบบสไลด์ได้อย่างง่ายดาย
11. แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน Excel โดย Excelonist
หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการจัดการสเปรดชีตและรู้สึกสบายใจในการทำงานกับ Excel แล้ว แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน Excel โดย Excelonist คือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ แม่แบบนี้มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิ PERT ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการทำงานอันทรงพลังของ Excel
กำหนดเป้าหมายสำคัญของโครงการของคุณ จัดสรรกรอบเวลาที่คาดไว้สำหรับแต่ละงาน และระบุการพึ่งพากันของงาน — ทั้งหมดนี้ในซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่คุณชื่นชอบ เทมเพลตนี้นำความสามารถในการจัดการโครงการของแผนภูมิ PERT มาสู่ Excel และปรับโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน ทำให้ง่ายต่อการวางแผน จัดการ และอัปเดตไทม์ไลน์โครงการของคุณ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Excel หรือเพียงแค่ใครบางคนที่ชอบความสะดวกสบายของเครื่องมือที่คุ้นเคย แบบเทมเพลตนี้จะนำพลังของแผนภูมิ PERT มาสู่ปลายนิ้วของคุณ
12. แม่แบบแผนงาน PERT สำหรับงานก่อสร้างใน Google Sheets โดย Template.net
เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับการก่อสร้างใน Google Sheets โดย Template.net: เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับ Google Sheets ที่ใช้งานง่ายนี้จาก Template.net เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างที่ต้องการวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการแสดงภาพงาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดงาน ระยะเวลา และจุดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานในโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นเทมเพลต Google Sheets ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบแผน PERT ที่เหมาะสม
หมดยุคของการสร้างแผนภูมิ PERT ที่ซับซ้อนและใช้เวลามากเกินไปแล้ว วันนี้เราอยู่ในยุคที่การสร้างแผนภูมิ PERTเป็นเรื่องง่าย! แม่แบบแผนภูมิ PERT ที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างราบรื่น
ClickUp คือโซลูชันยุคใหม่ที่พร้อมใช้งานด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วกว่าหนึ่งพันแบบ ครอบคลุมหลากหลายกรณีการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การตลาด การดำเนินงาน และ CRM ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ของคุณง่ายขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย