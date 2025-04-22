บล็อก ClickUp

12 แม่แบบแผน PERT ฟรี ใน Sheets, Excel, PPT และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
22 เมษายน 2568

อุตสาหกรรมการจัดการโครงการกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา แต่มีปัญหาใหญ่หนึ่งที่กำลังขัดขวางการเติบโตของมันอยู่ นั่นคือการจัดการโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ประมาณ54%ขององค์กรในปัจจุบันไม่สามารถติดตาม KPI ของตนได้ ซึ่งทำให้เสียทรัพยากรไป 12%

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทำให้การติดตามการพึ่งพาเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้กำหนดเวลาเป็นไปได้มากขึ้นหรือไม่? จบการค้นหาของคุณที่แผนภูมิ PERT

บทความนี้จะสำรวจแผนภูมิ PERT อย่างละเอียดและแสดงเทมเพลตยอดนิยม 12 แบบของเราเพื่อช่วยคุณจัดการโครงการ

อะไรคือแม่แบบแผนภูมิ PERT?

แผนภูมิ PERT แสดงงานและความสัมพันธ์ของงานในโครงการในรูปแบบภาพ ช่วยให้วางแผน กำหนดตารางเวลา จัดระเบียบ และประสานงานโครงการที่ซับซ้อน

PERT ย่อมาจากเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Project EvaluationReview Technique) หลังจากพิจารณาความไม่แน่นอนแล้ว เทคนิคนี้จะช่วยระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ

ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ PERTเพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น ด้วยแผนภูมิเหล่านี้ คุณสามารถยึดตามกำหนดเวลาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่มีเส้นเวลาเปลี่ยนแปลง

แผนภูมิ PERT คล้ายกับแผนผังงานและมีหมุดหมายสำคัญที่เชื่อมต่อกันด้วยลูกศร ลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานและช่วยป้องกันความสับสนหรือปัญหาคอขวดจำนวนหมุดหมายสำคัญของโครงการและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานจะเป็นตัวกำหนดความซับซ้อนของแผนภูมิ PERT ของคุณ

แผนภูมิ PERT และแผนภูมิ Ganttมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันเนื่องจากทั้งสองช่วยในการบริหารโครงการโดยการวางแผนและจัดระเบียบโครงการ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิ PERT มักใช้สำหรับการวางแผนภายในองค์กร ในขณะที่แผนภูมิ Gantt เหมาะสมกว่าสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนแผนภูมิ PERT ดี?

แม่แบบแผน PERT ที่ดีควรมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยในการบริหารโครงการ ตั้งแต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายไปจนถึงการติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน ควรมีฟีเจอร์ครบถ้วนที่ช่วยให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น

มาคุยกันเกี่ยวกับบางข้อ

  • ใช้งานง่าย: แม่แบบที่ดีใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการน้อยหรือไม่มีเลย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพและเข้าใจได้ง่าย
  • ปรับแต่งได้: ควรปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโครงการของคุณ. แบบฟอร์มที่มีฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะ, และมุมมอง จะเหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ
  • การมองเห็น: แม่แบบควรมีการนำเสนอภาพที่ชัดเจนของความสัมพันธ์ระหว่างงาน ระยะเวลา และจุดสำคัญของแต่ละงาน
  • การติดตามความคืบหน้า: แม่แบบที่มีความสามารถในการอัปเดตสถานะงานและติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • การติดตามการพึ่งพา: แผนภูมิ PERT ของคุณต้องสามารถกำหนดและจัดการการพึ่งพาของงานได้อย่างง่ายดาย

สิ่งอื่น ๆ ที่ควรตรวจสอบขณะเลือกเทมเพลต ได้แก่ การจัดการรายละเอียดงาน การแจ้งเตือนและการเตือนภัย และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

12 แม่แบบแผน PERT ฟรี

เราได้คัดเลือกเทมเพลตแผนภูมิ PERT ที่ดีที่สุด 12 แบบตามคุณสมบัติข้างต้น เพื่อช่วยให้คุณปฏิวัติการบริหารโครงการของคุณ

เนื่องจากไม่มีเทมเพลตใดที่เหมือนกัน การเลือกเทมเพลตที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

1. แม่แบบแผนภูมิ PERT ของ ClickUp

แม่แบบแผนภูมิ PERT จาก ClickUp ช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ภาพที่ละเอียดสำหรับโครงการของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม
รับไทม์ไลน์ภาพที่ละเอียดและระบุการพึ่งพาด้วยแม่แบบแผนภูมิ PERT นี้จาก ClickUp

การสร้างแผนโครงการเป็นรากฐานสำคัญของการสำเร็จโครงการอย่างประสบความสำเร็จ.แม่แบบแผน PERT จาก ClickUpช่วยให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จโดยการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียดได้รับความสนใจ.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณไม่เพียงแต่ได้รับไทม์ไลน์ภาพที่ละเอียดเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถระบุการพึ่งพาและระยะเวลาของกิจกรรมได้อีกด้วย คุณยังสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้

เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสร้างงานที่มีสถานะ ฟิลด์ และมุมมองที่กำหนดเองได้ ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดีขึ้น มองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ และระบุลำดับของงานได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และกระบวนการใช้งานก็ง่ายมาก ใช้ ClickUp Docs เพื่อระบุรายการงาน กำหนดระยะเวลาของแต่ละงาน ระบุลำดับงาน และสร้างแผนภาพ PERT

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำภารกิจทั้งหมดให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีปัญหาการนัดหมายซ้อนกัน นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการอยู่เสมอ

2. แม่แบบแผนภูมิ PERT แบบง่ายของ ClickUp

แบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยที่ง่ายขึ้นเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้นด้วยเทมเพลตแผนภูมิ PERT แบบง่ายของ ClickUp
คุณกำลังมองหาสิ่งที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นอยู่หรือไม่?แม่แบบแผนภูมิ PERT แบบง่ายของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความชัดเจนและส่งเสริมการทำงานร่วมกันภายในทีมโครงการของคุณ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเข้าใจโครงสร้างโครงการของคุณได้ในพริบตา ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานที่ง่ายและเล็กกว่าได้ คุณสามารถตั้งค่าสถานะแบบกำหนดเองเช่น 'เปิด' และ 'ปิด' เพื่อติดตามความคืบหน้าได้ มุมมองที่ง่ายช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ล่วงหน้า

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการแท็ก, ป้ายกำกับความสำคัญ, งานย่อยแบบซ้อน, และอื่น ๆเพื่อการติดตามและการจัดการลำดับความสำคัญที่ดีขึ้น

อยู่ในหน้าเดียวกัน, มองเห็นภาพงานโครงการของคุณ, และร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนภูมิ PERT ที่ง่าย

3. แม่แบบ Gantt แบบง่ายของ ClickUp

แม่แบบแผนภูมิแกนต์โดย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Simple Ganttเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการของคุณ ช่วยให้การมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างงานต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและน่าสนใจ พร้อมทั้งให้ภาพรวมของโครงการของคุณ

สถานะงานทั้งสาม ได้แก่ 'เสร็จสมบูรณ์' 'กำลังดำเนินการ' และ 'ต้องทำ' ถูกกำหนดสีไว้อย่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจอย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ยังมีช่องกรอกข้อมูลที่กำหนดเองได้อีกสามช่อง (ระยะของโครงการ ความคืบหน้าของโครงการ และไฟล์แนบ)

นำประยุกต์ใช้ประเภทมุมมองที่แตกต่างกันสี่ประเภทจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การจัดการโครงการ

4. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงาน ClickUp
แสดงภาพกระบวนการทำงานเพื่อระบุและขจัดจุดติดขัดด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUp

บางส่วนของโครงการของคุณอาจมีกระบวนการมากกว่าส่วนอื่น ๆ กระบวนการเหล่านี้ต้องการการบันทึกอย่างรอบคอบเพื่อการมาตรฐาน.แม่แบบแผนผังกระบวนการของ ClickUpเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการมาตรฐานกระบวนการทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างแผนผัง.

เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ ตัวนี้ก็เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นเช่นกัน และมอบความสามารถที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่คุณ คุณจะได้รับสถานะที่ปรับแต่งได้, ฟิลด์, มุมมอง, และความสามารถในการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม

จัดการ,แผนที่, และทำให้เป็นภาพของกระบวนการโดยการสร้างแผนภาพและแบ่งปันกับสมาชิกทีมของคุณเพื่อให้พวกเขาทราบข้อมูลล่าสุด

เนื่องจากคุณได้บันทึกขั้นตอนทั้งหมดไว้ จึงสามารถค้นหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังได้รับบันทึกที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไว้ใช้อ้างอิงในอนาคตอีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตั้งค่าภารกิจและกำหนดขั้นตอนด้วยมุมมองแผนผังการจ้างงาน คุณยังสามารถสร้างคู่มือที่ครอบคลุมได้ด้วยมุมมอง 'คู่มือเริ่มต้น'

การใช้แผนภูมินี้เป็นเรื่องง่าย; ใช้ ClickUp Doc เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเป้าหมาย เพิ่มรายละเอียดโดยใช้ Custom Fields, มองเห็นภาพกระบวนการของคุณด้วย Board View, และใช้ Gantt Chart เพื่อระบุลำดับงาน

5. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp

ติดตามการพัฒนาโครงการ งบประมาณ ปริมาณงานของทีม และสถานะด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp
ติดตามการพัฒนาโครงการ งบประมาณ ปริมาณงานของทีม และสถานะด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการ ClickUp

ต้องการเทมเพลตที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มพลังให้กับการจัดการโครงการของคุณหรือไม่?เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUpทำได้มากกว่านั้น ตั้งแต่ช่วยให้คุณควบคุมโครงการของคุณไปจนถึงการจัดการตารางเวลาของโครงการ เทมเพลตนี้สามารถตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้

มีฟิลด์ที่กำหนดเองแปดฟิลด์: ต้นทุนที่วางแผนไว้, ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง, งบประมาณคงเหลือ, และระยะของโครงการ นอกจากนี้ยังเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามโครงการด้วยการแจ้งเตือนการพึ่งพา, แท็ก, และคุณสมบัติการติดตามเวลา

คุณมีมุมมองเจ็ดแบบที่สามารถใช้จัดระเบียบข้อมูลของคุณและทำให้เข้าถึงได้ง่าย นี่คือบางส่วนของมุมมองเหล่านั้น:

  • คู่มือเริ่มต้น: สำหรับภาพรวมของเครื่องมือการจัดการ
  • มุมมองบอร์ด: สำหรับการแสดงภาพของแต่ละงานและสถานะของงาน
  • มุมมองกิจกรรม: สำหรับติดตามความก้าวหน้า
  • มุมมองการวางแผนกำลังการผลิต: สำหรับภาพรวมของปริมาณงานและทรัพยากร
  • มุมมองผลการปฏิบัติงานของทีม: สำหรับภาพรวมผลการปฏิบัติงานของทีม

คุณสามารถกำหนดสถานะให้กับงานของคุณได้สี่สถานะ ได้แก่ เสร็จแล้ว กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างพัก และต้องทำ ด้วยแผงควบคุม ClickUp คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ด้วยการแสดงข้อมูลที่ทรงพลัง

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว คุณยังสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังทีมของคุณได้โดยใช้ฟีเจอร์อีเมล

6. แม่แบบการแบ่งงาน ClickUp

เทมเพลตการแบ่งงาน ClickUp
ติดตามทุกส่วนของโครงการของคุณผ่านเทมเพลตการแบ่งงานของ ClickUp

โครงการขนาดใหญ่มักมีความซับซ้อนและต้องการการสนับสนุน. วิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนคือการแบ่งโครงการออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้.แม่แบบการแบ่งงานของ ClickUpช่วยในการแบ่งงานของคุณและจัดระเบียบไว้ในที่เดียว.

สร้างเป้าหมายสำหรับแต่ละงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมที่แตกต่างกัน และกำหนดเส้นเวลาแยกต่างหากด้วยเทมเพลตนี้ จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของงานตามความสำคัญ

เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมและชัดเจนของงานและไทม์ไลน์ทั้งหมดในโครงการของคุณ คุณสามารถประมาณค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็นได้ดีขึ้น ระบุความเสี่ยง และคิดหาวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ

เทมเพลตการแบ่งงานนำเสนอการดูข้อมูล, ฟิลด์, และสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อการจัดการที่ดีขึ้น เพื่อให้โครงสร้างการแบ่งงานประสบความสำเร็จ ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของโครงการอย่างชัดเจน

7. แม่แบบการประเมินโครงการ ClickUp

เทมเพลตการประเมินโครงการ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ
เทมเพลตการประเมินโครงการ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ

เทมเพลตการประเมินโครงการ ClickUpมอบมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการประเมินโครงการ การประเมินช่วยให้คุณสร้างการควบคุมคุณภาพ จัดการความเสี่ยง สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรับรองการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าจะเป็นเทมเพลตที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น แต่ก็มีภาพที่สวยงามระดับมืออาชีพซึ่งช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วขึ้น

คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของคุณได้ด้วยเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และดำเนินการปรับปรุงในทุกที่ที่จำเป็นได้ คุณยังสามารถตรวจสอบได้ว่าเป้าหมายของคุณสอดคล้องกับงานในโครงการและความคืบหน้าได้ดีขึ้นผ่านการมองเห็นที่ชัดเจนขึ้น

เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างโครงการสำหรับแต่ละเป้าหมายการประเมิน จัดระเบียบแต่ละงานเป็นหมวดหมู่ และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ ใช้รายการ แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อพัฒนาขั้นตอนการทำงานและตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น

เฉลิมฉลองความสำเร็จสำคัญด้วยการสร้างมันขึ้นมาใน ClickUp โดยใช้เทมเพลตการประเมินโครงการนี้

8. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

มองเห็นไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดของคุณในไวท์บอร์ดเดียวที่สะดวกสบายด้วยเทมเพลตนี้
มองเห็นไทม์ไลน์โครงการทั้งหมดของคุณในไวท์บอร์ดเดียวที่สะดวกสบายด้วยเทมเพลตนี้

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUpสร้างไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเห็นไทม์ไลน์ทั้งหมดของคุณบนไวท์บอร์ดเดียว

ปรับแต่งรายละเอียดที่ละเอียดขึ้น รวมถึงงาน ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน เพื่อการวางแผนงานที่ดีขึ้น ระบบอนุญาตให้คุณกำหนดสถานะสองสถานะเพื่อติดตามความคืบหน้าได้ดีขึ้น—เปิดและเสร็จสมบูรณ์

สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณสามารถติดตามการอัปเดตสถานะได้โดยตรง

ภาพที่น่าสนใจและครอบคลุมช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดและตารางเวลาของโครงการได้ดีขึ้น

เทมเพลตนี้รองรับการแสดงผลแบบมุมมองเดียวเพื่อการติดตามความคืบหน้าอย่างไม่รกรุงรัง พร้อมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดแท็ก, ผู้รับผิดชอบหลายคน, ป้ายกำกับความสำคัญ ฯลฯ

9. แม่แบบแผนภูมิ PERT PowerPoint โดย Office Timeline

เทมเพลตแผนภูมิแบบพาร์ทใน PowerPoint โดยไทม์ไลน์สำนักงาน
ผ่านทางOfficeTimeline

คุณกำลังมองหาแผนภูมิที่เหมาะสำหรับการวางแผนโครงการและการรายงานอยู่หรือไม่? แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน PowerPoint โดย Office Timeline เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำทั้งสองอย่าง

ช่วยให้คุณวางแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากความยุ่งยาก กำหนดลำดับความสำคัญของงานและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้

PowerPoint สร้างเทมเพลตซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงและแชร์ได้ง่ายในหมู่สมาชิกทีมของคุณ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด มันยังอัปเดตตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติผ่านปลั๊กอิน Office Timeline สำหรับ PowerPoint ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการทำด้วยตนเอง

10. แม่แบบแผน PERT สำหรับการนำเสนอ โดย Slide Hunter

แม่แบบแผนภูมิ PERT สำหรับการนำเสนอ โดย Slide Hunter
สร้างแผนภาพ PERT ของคุณเองด้วย PowerPoint 2010 และ 2013 โดยใช้เทมเพลตนี้

อีกหนึ่งเทมเพลต PowerPoint ที่ยอดเยี่ยม,เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับการนำเสนอโดยSlide Hunter ทำได้ตามที่กล่าวไว้อย่างแท้จริง มันทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นโดยใช้แผนภูมิ PERT

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนภูมิ PERT ใน PowerPoint 2010 และ 2013 นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงาน สร้างตารางเวลา และจัดตารางการออกแบบสไลด์ได้อย่างง่ายดาย

11. แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน Excel โดย Excelonist

เทมเพลตแผนภูมิ PERT ใน Excel โดย Excelonist
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนภูมิ PERT ใน Excel

หากคุณมีความเชี่ยวชาญในการจัดการสเปรดชีตและรู้สึกสบายใจในการทำงานกับ Excel แล้ว แม่แบบแผนภูมิ PERT ใน Excel โดย Excelonist คือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ แม่แบบนี้มอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถสร้างแผนภูมิ PERT ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชันการทำงานอันทรงพลังของ Excel

กำหนดเป้าหมายสำคัญของโครงการของคุณ จัดสรรกรอบเวลาที่คาดไว้สำหรับแต่ละงาน และระบุการพึ่งพากันของงาน — ทั้งหมดนี้ในซอฟต์แวร์สเปรดชีตที่คุณชื่นชอบ เทมเพลตนี้นำความสามารถในการจัดการโครงการของแผนภูมิ PERT มาสู่ Excel และปรับโดยอัตโนมัติตามข้อมูลที่คุณป้อน ทำให้ง่ายต่อการวางแผน จัดการ และอัปเดตไทม์ไลน์โครงการของคุณ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบ Excel หรือเพียงแค่ใครบางคนที่ชอบความสะดวกสบายของเครื่องมือที่คุ้นเคย แบบเทมเพลตนี้จะนำพลังของแผนภูมิ PERT มาสู่ปลายนิ้วของคุณ

12. แม่แบบแผนงาน PERT สำหรับงานก่อสร้างใน Google Sheets โดย Template.net

เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับงานก่อสร้างใน Google Sheets โดย Template.net
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างแผนภูมิ PERT ใน Excel

เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับการก่อสร้างใน Google Sheets โดย Template.net: เทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับ Google Sheets ที่ใช้งานง่ายนี้จาก Template.net เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการก่อสร้างที่ต้องการวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการแสดงภาพงาน กำหนดเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่าย คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดงาน ระยะเวลา และจุดสำคัญได้อย่างง่ายดาย ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานในโครงการก่อสร้าง นอกจากนี้ ในฐานะที่เป็นเทมเพลต Google Sheets ยังช่วยให้การทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ ทำให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบแผน PERT ที่เหมาะสม

หมดยุคของการสร้างแผนภูมิ PERT ที่ซับซ้อนและใช้เวลามากเกินไปแล้ว วันนี้เราอยู่ในยุคที่การสร้างแผนภูมิ PERTเป็นเรื่องง่าย! แม่แบบแผนภูมิ PERT ที่มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายเหล่านี้จะช่วยให้คุณปรับปรุงการวางแผนและติดตามความก้าวหน้าได้อย่างราบรื่น

ClickUp คือโซลูชันยุคใหม่ที่พร้อมใช้งานด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วกว่าหนึ่งพันแบบ ครอบคลุมหลากหลายกรณีการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบ การตลาด การดำเนินงาน และ CRM ช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ของคุณง่ายขึ้นและสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย