10 ซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ PERT สำหรับโครงการในปี 2025

ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแผนภาพเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หากคุณหรือทีมของคุณต้องพึ่งพาเครื่องมืออย่างแผนภูมิ PERTในการบริหารจัดการและติดตามโครงการ แผนภาพที่เน้นภาพเหล่านี้ช่วยให้การประเมินและวิเคราะห์โครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้นอย่างมาก ?
เทมเพลตและซอฟต์แวร์แผนภูมิ PERTถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนผังได้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วที่สุด พวกเขาจะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของทีมคุณ ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดหรืออุปสรรค และเพิ่มประสิทธิภาพของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ แต่คุณจะหาเครื่องมือแผนภูมิ PERT ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการของคุณได้อย่างไร? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย
ติดตามเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสำคัญของแผนภูมิ PERT และเข้าถึงการเปรียบเทียบเชิงลึกของซอฟต์แวร์แผนภูมิ PERT ที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับการจัดการโครงการ
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมสร้างแผนภูมิ PERT?
แผนภูมิ PERT หรือแผนภาพเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Project Evaluation Review Technique diagrams) แสดงลำดับเวลาของโครงการในรูปแบบภาพ ช่วยให้สามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยแต่ละชิ้น เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการเส้นทางดำเนินงานได้อย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา
กุญแจสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับแผนภูมิ PERT ได้—ไม่ว่าทีมของคุณจะใช้เป็นเทคนิคการมองเห็นภาพในขั้นตอนการระดมความคิด หรือใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเป็นแผนที่นำทาง
นี่คือบางสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตหรือเครื่องมือแผนภูมิ PERT สำหรับโครงการของคุณ:
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ สำหรับการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการที่ดีขึ้น
- ประหยัดงบประมาณเพื่อรักษาทรัพยากรของโครงการ
- ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์อื่น ๆ
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- แม่แบบแผนภูมิ PERT ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่า
- คุณสมบัติการติดตามกำหนดการโครงการ, จุดสำคัญ, และงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จตามเวลาและงบประมาณ
- คุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้น
10 อันดับซอฟต์แวร์แผนภูมิ PERT ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การคัดกรองเครื่องมือการนำเสนอข้อมูลหลายสิบตัวไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อภารกิจโครงการที่สำคัญกำลังเรียกร้องให้คุณทำ
เราได้ทำส่วนที่ยากที่สุดให้คุณแล้ว โดยคัดสรรซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิ PERT ที่ดีที่สุด 10 อันดับในตลาดมาให้คุณ เพียงแค่เปรียบเทียบคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด ราคา และรีวิวของแต่ละโปรแกรม ก็สามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ดีที่สุด ออกแบบมาเพื่อรวมงานของคุณจากหลากหลายแอปไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่คล่องตัว ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นกว่า 15 แบบ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ เอกสาร และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่รวมอยู่ในเครื่องมือเดียว ClickUp จึงเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ต้องบริหารโครงการซับซ้อนในหลากหลายอุตสาหกรรม
ClickUp ทำให้การสร้างแผนภูมิ PERT เป็นเรื่องง่ายด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่หลากหลายและวิธีต่างๆ ในการแสดงภาพไทม์ไลน์โครงการของคุณ ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างแผนผังร่วมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อน จากนั้นแปลงวัตถุใดๆ บนกระดานของคุณให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้โดยตรงเพื่อขับเคลื่อนไอเดียของคุณให้เกิดขึ้นจริง
คุณเป็นแฟนตัวยงของการทำแผนผังความคิดใช่ไหม? ไม่มีปัญหาClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณวาดความสัมพันธ์ระหว่างงานและแนวคิดเพื่อสร้างแนวคิดออกมาได้ภายในไม่กี่วินาที
นอกจากนี้ ClickUp ยังมีคลังแม่แบบที่หลากหลายสำหรับทุกการใช้งาน—รวมถึงแม่แบบแผนผังงาน แม่แบบแผนผังเว็บไซต์ และแม่แบบแผนภูมิ PERT ของ ClickUp ซึ่งมีความยืดหยุ่น ปรับแต่งได้ตามต้องการ และที่สำคัญที่สุดคือใช้งานได้ฟรีทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการมากกว่า 1,000รายการเช่น Slack, Asana, Sentry, Microsoft Teams, OneDrive และ GitHub
- มากกว่า 100ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างการพึ่งพาของงาน, ทำภารกิจประจำให้เสร็จสมบูรณ์, และกำจัดงานที่ไม่จำเป็น
- มากกว่า 1,000 แบบฟอร์มสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่แผนภูมิ PERT ไปจนถึงแผนภูมิแกนต์แบบง่าย
- มุมมองหลายแบบติดตามกรอบเวลาของโครงการ ความคืบหน้าของงานแต่ละรายการ ประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกในทีม และอื่นๆ
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองและตัวเลือกการแชร์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สมาชิกในทีม ผู้จัดการโครงการ และบุคคลสำคัญอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อยในการใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงของ ClickUp ให้เชี่ยวชาญ
- ClickUp AI ไม่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้แผน Free Forever—แต่มีการทดลองใช้ฟรีให้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Edraw Max
Edraw Max เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพจาก Wondershare ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การสร้างแผนภาพ PERT, แผนภาพเครือข่าย, แผนผังงาน, หรือการนำเสนอทางธุรกิจที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
โปรแกรมสร้างแผนภูมิ PERT ของ Edraw Max ใช้เทคนิคเส้นทางวิกฤต(CPM) เพื่อช่วยคุณจัดการทุกแง่มุมของโครงการของคุณ ใช้เพื่อวางแผนงาน, ติดตามโครงการ, ป้องกันการติดขัด, และให้ทีมของคุณอยู่ในกำหนดการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Edraw Max
- มากกว่า 200 แบบของเทมเพลตสำหรับแผนภูมิ PERT, กระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, แผนผังเครือข่าย, แผนผังโครงสร้างการแบ่งงาน, แผนผังการพัฒนาซอฟต์แวร์, แผนภูมิแท่ง และอื่น ๆ
- ใช้งานร่วมกับ Windows, macOS, Linux และเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่
- ทำให้แผนภูมิ PERT ของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยการสร้างเวกเตอร์ SVG, แทรกภาพ PNG หรือ JPG และใช้โหนดที่มีรหัสสี
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, อัปเดตประมาณการเวลา, จัดการการพึ่งพาของงาน, และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของ Edraw Max
- บางรีวิวกล่าวถึงความไม่สามารถติดตั้ง Edraw Max บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่องโดยใช้การสมัครสมาชิกแบบรายบุคคล
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการปรับขนาดรูปภาพและไอคอน
ราคา Edraw Max
- การสมัครสมาชิกแบบรายบุคคล: $99/ปี
- แผนรายบุคคลตลอดชีพ: ชำระเงินครั้งเดียว 198 ดอลลาร์
- แผนแพ็กเกจรายบุคคลตลอดชีพ: ค่าธรรมเนียมครั้งเดียว $245
- การสมัครสมาชิกแบบทีม: $119/ปี ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
Edraw Max คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 60+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
3. Creately
Creately เป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพที่เหมาะสำหรับการสร้างแผนภูมิ PERT สามารถเคลื่อนย้ายผ่านขั้นตอนการระดมความคิด การวางแผน การดำเนินการ การส่งมอบ และการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วโดยใช้กรอบการทำงานและเทมเพลตต่างๆ บนแพลตฟอร์ม
ทีมสามารถใช้ Creately เพื่อระดมความคิด, จัดการโครงการ, บันทึกความรู้, ติดตามวันสิ้นสุด, และสร้างกรอบงานเชิงภาพสำหรับเอกสารที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately
- เทมเพลตหลายร้อยแบบให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการโครงการรวมถึงตัวอย่างแผนภูมิ PERTที่เป็นประโยชน์เพื่อเริ่มต้น
- การผสานรวมกับ Slack, Confluence และ Google Drive ช่วยให้งานรวมศูนย์
- สมาร์ทวิซวลแคนวาสมอบพื้นที่ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมเพื่อแบ่งปันความคิดและองค์ความรู้พร้อมอิสระทางความคิดสร้างสรรค์
- คุณสมบัติขั้นสูงช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาประมาณการและวันครบกำหนด จัดสรรทรัพยากร และติดตามชุดทักษะได้
ข้อจำกัดของ Creately
- บางรีวิวได้กล่าวถึงปัญหาเกี่ยวกับรูปภาพและเอกสารที่ไม่บันทึกอย่างถูกต้องหรือหายไปจากโฟลเดอร์
- แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง และจำกัดที่ 5GB ของพื้นที่เก็บข้อมูล
ราคาของ Creately
- ฟรี
- เริ่มต้น: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $149/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Creately
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 4/5 (150+ รีวิว)
4. สมาร์ทดรอว์
SmartDraw เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่มีฟังก์ชันการทำงานระดับองค์กร มีแม่แบบ เครื่องมือ และสัญลักษณ์สำหรับแผนภูมิ PERT การทำแผนผังกระบวนการ การวางแผนการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ทีมสามารถใช้ SmartDraw เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและสร้างแผนภาพจากข้อมูลที่มีอยู่ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในระยะยาว มีทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายสำหรับSmartDrawสำหรับผู้ที่ได้ลองใช้ตัวนี้แล้ว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SmartDraw
- โปรแกรมสร้างแผนภูมิ PERT ขั้นพื้นฐาน มีเทมเพลตพร้อมวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ และงานโครงการหลายรายการระหว่างนั้น
- เทมเพลตแผนผังมากกว่า 1,000 แบบ สำหรับอุตสาหกรรมตั้งแต่การตลาดไปจนถึงวิศวกรรม
- การผสานการทำงานกับ Microsoft Office, Google Workspace และอื่นๆ
- ฟังก์ชันการนำเข้าและส่งออก Visio
ข้อจำกัดของ SmartDraw
- ผู้ใช้รายงานว่าเกิดการหยุดทำงานบ่อยครั้ง ส่งผลให้งานสูญหาย
- บทวิจารณ์กล่าวถึงการขาดการปรับแต่ง สี ขอบ และเครื่องมือทางภาพอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเทมเพลต PERT พื้นฐาน
ราคาของ SmartDraw
- บุคคล: $9.95/เดือน
- ทีม: $8. 25/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- ไซต์: $2,995/ปี ต่อองค์กร
คะแนนและรีวิว SmartDraw
- G2: 4. 6/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
5. MindOnMap
MindOnMap เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย พร้อมฟีเจอร์สร้างแผนภูมิ PERT ในตัว ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดไอเดียทั้งในระดับมืออาชีพและส่วนตัวให้กลายเป็นรูปธรรม ด้วยภาพที่เข้าใจง่ายและแพลตฟอร์มบนเว็บเบราว์เซอร์
MindOnMap ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์แผนภูมิ PERT ที่เสร็จสมบูรณ์กับเพื่อนร่วมงานและทีมของคุณได้, จัดสรรงาน, และติดตามโครงการที่ซับซ้อนในพื้นที่ที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์
คุณสมบัติเด่นของ MindOnMap
- ส่งออกแผนภูมิ PERT เป็นไฟล์ PDF, PNG, JPG และ SVG เพื่อความสะดวกในการแบ่งปันกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ
- คุณสมบัติประวัติบันทึกแผนภูมิ PERT ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงของคุณ
- ใช้รูปทรงโหนดแผนภูมิ PERT ที่เป็นรูปโค้งและสี่เหลี่ยมผืนผ้า รวมถึงรูปทรงที่กำหนดเองใน MindOnMap เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
- เชื่อมต่อเหตุการณ์สำคัญโดยใช้ลูกศรที่แตกต่างกันพร้อมข้อความที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถอธิบายแต่ละงานและงานย่อยได้
ข้อจำกัดของ MindOnMap
- เวอร์ชันฟรีมีการเข้าถึงฟีเจอร์ที่จำกัดและมีลายน้ำบนไฟล์ที่ส่งออกทั้งหมด
- การประเมินประสบการณ์การใช้งานทั่วไปเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากขาดรีวิวบนแพลตฟอร์มยอดนิยม
ราคาของ MindOnMap
- ฟรี
- รายเดือน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- รายปี: 120 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว MindOnMap
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. มิโร
Miro เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่มีเทมเพลตแผนภูมิ PERT สำหรับทีมและโครงการขนาดใหญ่ เชื่อมต่อสมาชิกในทีมของคุณบนแพลตฟอร์มภาพที่ให้การเข้าถึงเครื่องมือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาเพื่อเร่งเวลาให้เสร็จสมบูรณ์
ใช้ Miro เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้า และรักษาพื้นที่ทำงานร่วมกันของทีม สำหรับผู้ที่เคยลองใช้แล้ว ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Miroให้เลือกอีกมากมายเช่นกัน ✨
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการป้อนข้อมูลด้วยลายมือบนกระดานช่วยให้การระดมความคิดกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ใช้แม่แบบแผนภาพ PERT เพื่อระบุงาน รายการการพึ่งพา กำหนดจุดสำคัญในโครงการ และระบุเส้นทางวิกฤต
- ทดลองใช้เทมเพลตอื่น ๆ เพื่อใช้คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เอกสารการไหลของงาน และการทำแผนภาพความคิด
- เข้าถึงชุดความสามารถที่ล้ำสมัย รวมถึงเครื่องมือสำหรับการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ การอำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสร้างแผนผัง
ข้อจำกัดของ Miro
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่บอร์ดแก้ไขได้เพียงสามบอร์ด และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ Miro
- ความคิดเห็นจากผู้จัดการโครงการและผู้นำทีมกล่าวถึงปัญหาที่เกิดจากการขาดการผสานรวมกับเครื่องมือของ Microsoft และ Google
ราคาของ Miro
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
7. Figma
Figma เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์และทีมออกแบบ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถแชร์ต้นแบบและช่วยให้ทีมสร้าง ทดสอบ และเสร็จสิ้นผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วที่สุด
ตัวอย่างแผนภูมิ PERT ของ Figma เป็นเทมเพลตง่าย ๆ ที่ช่วยให้คุณวางแผนเส้นทางของโครงการของคุณโดยใช้พื้นที่ทางสายตา ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาการทำงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมการมองเห็นที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- เรียนรู้การสร้างแผนภูมิ PERT โดยใช้คู่มือทีละขั้นตอนของ Figma ที่รวมอยู่ในเทมเพลต
- ปรับปรุงการทำงานด้วยปลั๊กอินที่ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณและทีมของคุณ
- ทีมพัฒนาสามารถใช้คุณสมบัติการสร้างต้นแบบเพื่อจำลองการไหลของแอปพลิเคชันและปรับปรุงการออกแบบของพวกเขา
- ยกระดับการบริหารโครงการของคุณด้วยตารางงานที่มีสีสัน วิดเจ็ตที่สะดวก และส่วนเสริมที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Figma
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการใช้งานเพียงสามไฟล์ Figma และไม่มีสิทธิ์เข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูงและเทมเพลตจำนวนมาก
- ผู้ใช้รายงานว่ามีความชันของการเรียนรู้ที่สูงเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับเครื่องมือของ Figma และขาดฟังก์ชันที่จำเป็นบางประการ
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 75 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
8. Nulab Cacoo
Cacoo ของ Nulab เป็นซอฟต์แวร์สร้างแผนภาพที่เหมาะสำหรับการสร้างแผนภูมิ PERT, แผนผังงาน, แผนผังความคิด, โครงร่างเว็บไซต์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ออกแบบมาเพื่อการระดมความคิดและการทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณสามารถแชร์แผนงานและตารางเวลาให้กับสมาชิกในทีมได้แบบเรียลไทม์
Cacoo มีไลบรารีเทมเพลตที่มีทุกอย่างตั้งแต่เทมเพลต PERT ไปจนถึงแผนผังวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามโครงการทั้งหมดของคุณให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติเด่นของ Nulab Cacoo
- ฟังก์ชันวิดีโอและแชทในแอปช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับสมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
- อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไขแผนภูมิ PERT เดียวกันพร้อมกันเพื่อการร่วมมือแบบเรียลไทม์
- ดูประวัติการแก้ไขเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของแผนภูมิ PERT ของคุณตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- ผสานรวม Cacoo กับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Nulab ได้แก่ Backlog, Typetalk และ Nulab Pass
ข้อจำกัดของ Nulab Cacoo
- ผู้ใช้รายงานว่าเกิดความล่าช้าเมื่อสร้างแผนภาพและแผนภูมิ PERT ซึ่งทำให้การทำงานของทีมระยะไกลช้าลง
- แผนฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงหลายอย่าง และจำกัดไว้ที่ 6 แผ่น
ราคาของ Nulab Cacoo
- ฟรี
- ข้อดี: $6/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $6/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Nulab Cacoo
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
9. Lucidchart
Lucidchartเป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับแผนภูมิ PERT, การเขียนกระดานไวท์บอร์ด, การสร้างแผนผัง, และแผนผังองค์กร ใช้เทมเพลต PERT หรืออัปโหลดไฟล์ CSV ที่มีอยู่เพื่อนำเข้าข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเร่งกระบวนการ
ทีมสามารถทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์ม Lucidchart และติดตามโครงการที่ซับซ้อนทุกขนาดด้วยการเข้าถึงแบบดูอย่างเดียวและแก้ไขได้ตามต้องการ หากคุณอยากรู้ว่ามันเปรียบเทียบกับVisioอย่างไร ลองเปรียบเทียบLucidchart กับ Visioและดูว่าเครื่องมือสร้างแผนภาพตัวไหนที่เหมาะกับคุณที่สุด ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- ใช้เครื่องมือสร้างแผนภูมิ PERT เพื่อทำงานร่วมกันและแสดงภาพกับทีมของคุณทั้งหมดแบบเรียลไทม์
- นำเข้าข้อมูลแผนงาน PERT ที่มีอยู่จาก Microsoft Excel เพื่อประเมินและวางแผนโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปรับแต่งแม่แบบและรูปทรงต่างๆ สำหรับใช้ในแผนภูมิ PERT ในอนาคตทั้งหมด และบันทึกแบบที่คุณชื่นชอบไว้บนแถบเครื่องมือของคุณ
- มองเห็นโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทำงานของทีมคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- บางรีวิวจากผู้ใช้รายงานว่ามีความชันในการเรียนรู้สูงและขาดคู่มือแนะนำ
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐานบางรายการและเอกสารสูงสุดสามฉบับ
ราคาของ Lucidchart
- ฟรี
- บุคคล: 7.95 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (4,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
10. วิชวล พาราไดม์
Visual Paradigm เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการนำเสนอพร้อมเครื่องมือแผนภูมิ PERT ออนไลน์ ใช้เพื่อวางแผนวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการของคุณ ระบุความเชื่อมโยงของงาน กำหนดตารางงาน และประสานงานกิจกรรมของโครงการ
ด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Visual Paradigm สามารถช่วยเปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นแบบจำลองที่ถูกต้องตามความต้องการได้ อย่างไรก็ตาม สมาชิกทีมทุกระดับทักษะสามารถสร้างรูปร่างและตัวเชื่อมต่อได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และใช้ตัวช่วยการจัดตำแหน่งเพื่อให้ตำแหน่งถูกต้องอย่างแม่นยำ
คุณสมบัติเด่นของ Visual Paradigm
- สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขแผนภูมิ PERT และแผนภาพอื่น ๆ ได้พร้อมกันเพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- สร้างรูปร่างและแม่แบบที่กำหนดเองโดยอัปโหลดภาพ SVG, JPG และ PNG เพื่อใช้ในงานออกแบบแผนภูมิ PERT ของคุณ
- พิมพ์แผนภาพหรือส่งออกเป็นรูปภาพเพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งปันผลงานของคุณกับผู้อื่น
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office และความสามารถในการนำเข้าแม่แบบ Visio ช่วยเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Visual Paradigm
- บางรีวิวจากผู้ใช้กล่าวถึงการทำงานที่ถูกขัดจังหวะเนื่องจากขาดฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- เวอร์ชันฟรีไม่มีสิทธิ์เข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น เครื่องมือสร้างแผนภูมิกระบวนการ และจำกัดการใช้งานเพียงผู้ใช้เดียว
การกำหนดราคาของ Visual Paradigm
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ล่วงหน้า: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอมโบ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Visual Paradigm
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (15+ รีวิว)
จากการวางแผนสู่การปฏิบัติ
ซอฟต์แวร์แผนภูมิ PERT มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารโครงการ การวางแผน และการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้สามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ จัดสรรทรัพยากร และมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการได้อย่างชัดเจน
หากยังไม่เพียงพอ แม่แบบหรือเครื่องมือแผนภูมิ PERT สามารถช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า และระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างแผนผังกระบวนการทำงานได้ทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย และเข้าถึงเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ อีกหลายร้อยรายการเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมต้องรอ? ยกระดับการจัดการโครงการของคุณไปอีกขั้นสมัครใช้ ClickUp วันนี้— ฟรี! ?