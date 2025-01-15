10 แม่แบบแผนผังเว็บไซต์ฟรีเพื่อแสดงภาพเว็บไซต์ของคุณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบแผนผังเว็บไซต์?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "แม่แบบแผนผังเว็บไซต์คือการแสดงภาพของสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ของคุณ—หรือการจัดวางของเว็บไซต์ของคุณ" } } ] }
มีบางสิ่งเกี่ยวกับแผนที่ที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นโจรสลัด อาร์! 🗺️ 🏴☠️
แม้ว่าแผนผังเว็บไซต์อาจไม่ได้นำคุณไปสู่ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ แต่จะสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณทำในสิ่งที่คุณต้องการให้พวกเขาทำ—เช่น การซื้อสินค้าหรือการติดต่อทีมขาย และเมื่อพูดถึงเว็บไซต์ของธุรกิจคุณ การสร้างเส้นทางลูกค้าที่ประสบความสำเร็จนั้นคือทองคำแท้ 👑
แม่แบบแผนผังเว็บไซต์สามารถช่วยคุณนำทางผ่านกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ที่บางครั้งอาจเต็มไปด้วยความยากลำบากได้ แม่แบบนี้ช่วยจัดโครงสร้างการจัดการเว็บไซต์ของคุณให้ชัดเจน และสิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกหน้าเว็บที่คุณต้องการให้ปรากฏในเว็บไซต์ของคุณ
คุณและทีมของคุณสามารถจัดระเบียบและจัดเรียงข้อมูลใหม่ก่อนเริ่มกระบวนการออกแบบ เพื่อให้เมื่อถึงเวลาเริ่มสร้างเว็บไซต์ ทีมของคุณทั้งหมดจะมีความเข้าใจตรงกัน และคุณจะสามารถหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบใหม่ในนาทีสุดท้ายที่อาจมีค่าใช้จ่ายสูงได้ จากมุมมองของการบริหารโครงการ แม่แบบแผนผังเว็บไซต์ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น! ⛵️
ดังนั้น ก่อนที่คุณจะเบื่อกับมุกโจรสลัดของเรา มาดู 10 เทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ที่ดีที่สุดที่จะเป็นลมใต้ปีกของคุณในการเดินทางออกแบบเว็บไซต์กันเถอะ
อะไรคือแบบแผนแผนผังเว็บไซต์?
แม่แบบแผนผังเว็บไซต์คือการแสดงภาพของสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ของคุณ หรือการจัดวางเว็บไซต์ของคุณ มันคล้ายกับแผนผังความคิด (mind map)ตรงที่คุณจะเริ่มต้นด้วยการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณต้องการรวมไว้ในเว็บไซต์ของคุณ จากนั้นคุณจะจัดระเบียบการระดมความคิดของคุณให้เป็นแผนผังลำดับชั้น โดยจัดกลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน คุณจะใช้แม่แบบเพื่อเป็นแนวทางในการจัดระเบียบแผนผังลำดับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ
แผนผังเว็บไซต์และเทมเพลตโครงสร้างเว็บไซต์มักจะจัดวางทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมตัวอย่างแผนผังเว็บไซต์แบบภาพ คุณจะเห็นหน้าแรกอยู่ด้านบน หน้าแรกจะแตกออกเป็นหน้าหมวดหมู่ ซึ่งแตกออกเป็นหน้าหมวดหมู่ย่อย และจากนั้นก็แตกออกเป็นหน้าเว็บแต่ละหน้า สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกเทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ของคุณด้วยหมวดหมู่ หมวดหมู่ย่อย และหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังจัดระเบียบเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซเสื้อผ้า หน้าหมวดหมู่ของคุณอาจจะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิง เสื้อผ้าผู้ชาย และเสื้อผ้าเด็ก จากนั้นหมวดหมู่ย่อยภายใต้เสื้อผ้าผู้หญิงอาจจะเป็นชุดเดรส เสื้อท่อนบน และกางเกง ในหน้าหมวดหมู่ย่อยนั้น คุณจะเพิ่มหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้น 👗
แม้ว่าหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยจะแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ แต่แทบทุกเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตใช้สถาปัตยกรรมนี้ เนื่องจากแผนผังเว็บไซต์แบบเรียบง่ายมีรูปแบบที่ง่ายต่อการนำทางสำหรับลูกค้าของคุณ (และเครื่องมือค้นหา) 🧭
อะไรที่ทำให้แบบแผนแผนผังเว็บไซต์ดี?
เมื่อคุณเลือกเทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ ให้มองหาคุณสมบัติเหล่านี้ที่จะช่วยให้ทีมของคุณใช้งานได้ง่ายขึ้น:
- ภาพที่ชัดเจน: นี่คือแผนผังเว็บไซต์แบบภาพ ดังนั้นคุณควรจะสามารถดูเพียงครั้งเดียวและเข้าใจได้ทันทีว่ามันทำงานอย่างไร
- กรณีการใช้งานที่หลากหลาย: บางเว็บไซต์มีโครงสร้างที่เรียบง่าย มีเพียงไม่กี่หน้า ในขณะที่บางเว็บไซต์มีความซับซ้อนสูง มีหมวดหมู่หลายสิบ หมวดหมู่ย่อยหลายร้อย และหน้าเว็บนับพัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณสามารถขยายได้ง่ายเพื่อเพิ่มหมวดหมู่และหน้าเว็บเพิ่มเติม
- การจัดระเบียบด้วยการลากและวาง: แม่แบบแผนผังเว็บไซต์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระดมความคิดเบื้องต้น ซึ่งหมายความว่าคุณควรสามารถทดลองปรับเปลี่ยนและลองแนวคิดต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ การสามารถลากและวางหน้าเว็บช่วยให้ง่ายต่อการทดลองโครงสร้างการจัดระเบียบและรูปแบบการแสดงผลของแผนผังเว็บไซต์ในรูปแบบต่าง ๆ
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน: การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทีมที่มีหน้าที่หลากหลาย คุณสามารถทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นโดยเลือกเทมเพลตที่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็นและทำงานร่วมกันแบบภาพ เพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มความคิดของตนเองได้
10 แบบแผนแผนผังเว็บไซต์
ออกแบบเลย์เอาต์เว็บไซต์ของคุณและทำมากกว่านั้นด้วยเทมเพลตแผนผังเว็บไซต์และเทมเพลตการจัดการโครงการเว็บไซต์แบบภาพ 10 แบบนี้ ทั้งหมดเป็นเทมเพลตฟรี สามารถใช้งานได้ผ่าน ClickUp สิ่งที่คุณต้องทำเพื่อเข้าถึงคือไปที่หน้าการกำหนดราคาของ ClickUpและสมัครบัญชีฟรี
1. แม่แบบแผนผังเว็บไซต์ ClickUp
แม่แบบแผนผังเว็บไซต์ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณในรูปแบบที่ใช้งานง่าย (ใช้งานง่ายเหมือนกับว่าเว็บไซต์ของคุณกำลังจะเสร็จสมบูรณ์!)
รูปแบบของแผนผังจะคุ้นเคยกับทุกคนในทีมของคุณ—มันดูเหมือนกับแผนผังครอบครัวที่คุณต้องทำในโรงเรียน โดยมีคุณยายอยู่ด้านบน (ในกรณีนี้ คุณยาย = หน้าแรกของคุณ) และลูก ๆ ของเธอ (หน้า landing) และหลาน ๆ (หน้าหัวข้อเฉพาะ) อยู่ด้านล่าง นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้แผนผังนี้เพื่อจัดระเบียบโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณ คุณจะสามารถสร้างแผนผังเว็บไซต์แบบภาพที่ง่ายต่อการนำทางมากจนแม้แต่คุณยายก็สามารถทำได้ 👵🏻
เทมเพลตสไตล์ไวท์บอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันแบบเห็นภาพระหว่างทีมข้ามสายงาน คุณสามารถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนให้แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแผนผังเว็บไซต์ของคุณได้ ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณเริ่มสร้างเว็บไซต์ คุณจะมั่นใจได้ว่าทีมพัฒนา ทีมออกแบบ และทีมเนื้อหาของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน (บนเว็บ) 📖
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับคู่มือเริ่มต้นที่รวดเร็วซึ่งสามารถใช้เป็นบทเรียนสำหรับคุณในการจัดระเบียบแผนผังเว็บไซต์ของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
2. เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUp
ตั้งแต่การสร้างแผนผังเว็บไซต์ไปจนถึงการสร้างโครงร่างหน้าจอและการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคุณเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUpเป็นเครื่องมือจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะนำคุณไปตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
เทมเพลตแผนผังเว็บไซต์นี้มีสถานะที่แตกต่างกัน 18 แบบ เพื่อช่วยให้คุณติดตามขั้นตอนการทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง ค้นพบ, ออกแบบ, พัฒนา, ทดสอบ, ยังไม่เริ่ม, ต้องการตรวจสอบ, ต้องทำ, เสร็จสิ้น, เผยแพร่แล้ว, และ ใช้งานอยู่ สามารถใช้เป็นแม่แบบแผนงานที่สมบูรณ์เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบไม่เพียงแต่โครงสร้างเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีมของคุณด้วย
นี่คือเทมเพลตแผนผังเว็บไซต์และมากกว่านั้น! เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการจัดการโครงการพัฒนาเว็บไซต์จากศูนย์กลางเดียว 🏡
3. แม่แบบแผนการผลิตเว็บไซต์ ClickUp
หากคุณมีโครงการพัฒนาเว็บไซต์ที่ซับซ้อนแม่แบบการผลิตเว็บไซต์ของ ClickUpจะช่วยคุณจัดระเบียบทีมพัฒนา วางแผนฟีเจอร์ใหม่ และกำหนดว่าฟีเจอร์เหล่านั้นจะเข้ากับแผนผังเว็บไซต์ของคุณอย่างไร—ทั้งหมดนี้ในขณะที่ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
เทมเพลตการจัดการโครงการเว็บไซต์นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบสปรินต์และจัดการธีม อีปิค และเรื่องราวของผู้ใช้ด้วยฟังก์ชันการลากและวางที่ง่ายดาย คุณยังสามารถกำหนดผู้รับผิดชอบหลายคน เพิ่มการพึ่งพาในการมอบหมายงาน และทำเครื่องหมายงานที่มีความสำคัญสูงได้อีกด้วย 🚩
ด้วยเทมเพลตนี้ ทุกคนในทีมของคุณจะเข้าใจลำดับชั้นของสถาปัตยกรรมเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงลำดับชั้นของงานที่ได้รับมอบหมายของตนเองด้วย
มีระบบอัตโนมัติในตัวที่ช่วยให้คุณวางแผนเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และสมาชิกในทีมของคุณสามารถติดตั้งส่วนขยาย Chromeเพื่อติดตามงานที่กำลังจะมาถึงได้ ไม่ว่าพวกเขาจะกำลังทำงานอะไรอยู่ก็ตาม
4. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดทีมออกแบบของคุณให้สอดคล้องกัน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดระเบียบงานสำหรับขั้นตอนการวางแผนของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ของคุณ (เช่น การสร้างแผนผังเว็บไซต์) จากนั้นเพิ่มงานสำหรับทีมออกแบบ ทีมพัฒนา และการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ของคุณในที่สุด คุณสมบัติของเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการประชุม วางแผนกระบวนการ และกำหนดตารางงานได้ 📆
คุณยังสามารถกำหนดความคาดหวังเพื่อให้ทุกคนในทีมเข้าใจเป้าหมายทางการตลาดที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้ และด้วยรูปแบบการจัดวางแบบคอลัมน์ที่เรียบง่าย สมาชิกในทีมสามารถมองเห็นได้อย่างง่ายดายว่างานต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ 👀
กำลังมองหาเทมเพลตการออกแบบเพิ่มเติมอยู่หรือไม่? ลองดูเทมเพลตการออกแบบกราฟิกฟรีเหล่านี้สิ!
5. แม่แบบแผนโครงการย้ายเว็บไซต์ ClickUp
การย้ายเว็บไซต์ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบแผนผังเว็บไซต์ HTML และ XML ที่มีอยู่ใหม่ เพื่อให้สร้างเส้นทางการใช้งานที่เข้าใจง่ายสำหรับลูกค้าและช่วยให้เครื่องมือค้นหาสามารถเข้าใจลำดับชั้นของข้อมูลบนเว็บไซต์ของคุณได้ดีขึ้น (รวมถึงช่วยเพิ่มอันดับเว็บไซต์ของคุณสำหรับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง)
หากคุณทำถูกต้อง เว็บไซต์ของคุณอาจเริ่มไต่ขึ้นในอันดับของเครื่องมือค้นหา—อาจถึงขั้นครองตำแหน่งอันดับหนึ่งเลยทีเดียว 🏆
แต่ถ้าคุณทำผิด คุณอาจสร้างหน้าข้อผิดพลาด 404 ขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด เพิ่มอัตราการตีกลับ และทำลายคะแนน SEO ของคุณใช้เทมเพลตแผนการย้ายเว็บไซต์ของ ClickUpเพื่อหลีกเลี่ยงชะตากรรมที่น่ากลัวนี้ 😱
เทมเพลตนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับทีม SEO มันจะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้พลาดการเปลี่ยนเส้นทางแม้แต่ครั้งเดียว
6. แม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์ ClickUp
ด้วยโครงการที่ซับซ้อนเช่นการออกแบบเว็บไซต์ บางครั้งอาจยากที่จะมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนแม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์ของ ClickUpจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน คุณสามารถติดตามสมาชิกในทีมที่เกี่ยวข้อง ปริมาณงานของพวกเขา ผู้รับผิดชอบกระบวนการสำหรับแต่ละงาน งบประมาณ อัตราการเสร็จสิ้นของงาน และระยะการพัฒนาที่คุณอยู่ในขณะนี้
ข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกนำเสนอในรูปแบบรายการที่เรียบง่ายพร้อมสถานะที่แสดงด้วยสีต่างๆ ดังนั้นเพียงแค่ดูแวบเดียว คุณก็สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ 🌲
คุณยังสามารถสร้างบันทึกเว็บที่เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการที่สำคัญ เช่น แผนผังเว็บไซต์หรือกระบวนการขออนุมัติแบบร่างเบื้องต้นได้อีกด้วย แม่แบบนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้ทีมของคุณดำเนินกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้
7. แม่แบบวางแผนเว็บไซต์ ClickUp
คุณสามารถจัดเตรียมโครงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลต ClickUp Website Planner ซึ่งมีการจัดวางเป็นคอลัมน์สำหรับทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบของคุณ
กำหนดการประชุมเริ่มต้น, คิดค้นเป้าหมายการตลาดของคุณ, ทำวิจัยตลาด, และสร้างบุคลิกผู้ใช้ในระยะการคิดค้นไอเดีย. 💡
จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการวางแผนโดยสร้างแผนผังเว็บไซต์และกำหนดเนื้อหาและทรัพยากรการออกแบบที่คุณต้องการ เข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบโดยสร้างโครงร่างและเขียนเนื้อหา
ดำเนินการสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโดยกำหนดเวลาการตรวจสอบร่วมกับนักพัฒนาของคุณ จากนั้นติดตามและปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณผ่านขั้นตอนการทดสอบ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบหน้าต่าง ๆ และรายงานข้อบกพร่องได้ 🪲
เทมเพลตนี้แบ่งกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ของคุณออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย 🪜
8. แม่แบบขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp
สิ่งที่จำเป็นสำหรับเอเจนซีออกแบบ,แบบฟอร์มขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUpกำหนดสิ่งที่จะถูกนำไปรวมไว้ในเว็บไซต์ (และสิ่งที่ไม่ได้รวมไว้) ก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานในโครงการลูกค้าใหม่
เทมเพลตนี้สามารถช่วยให้โครงการของลูกค้าอยู่ในความควบคุมได้ และทำให้คุณให้การเสนอราคาที่ถูกต้อง และบริหารทรัพยากรของเอเจนซีของคุณได้อย่างถูกต้อง
คุณจะใช้เทมเพลตนี้เมื่อคุณนั่งลงสำหรับการประชุมกับลูกค้าที่มีศักยภาพครั้งแรก มันจะช่วยให้คุณกำหนดขอบเขตของงานและตั้งเป้าหมายโครงการที่คุณและลูกค้าของคุณเห็นพ้องต้องกัน 🤝
เมื่อคุณเริ่มทำโครงการแล้วผลงานที่คุณได้ระบุไว้ในเทมเพลตนี้จะเป็นเนื้อหาที่คุณต้องนำมาใส่ในเว็บไซต์ใหม่ของคุณ ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือ นำผลงานเหล่านี้ไปใส่ในเทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เป็นระเบียบ
9. เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
หากทีมออกแบบของคุณได้รับคำขอจำนวนมากจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย คุณสามารถจัดการทั้งหมดได้ด้วยเทมเพลตการออกแบบเว็บของ ClickUp เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมเอเจนซี่หรือทีมที่ทำงานเหมือนเอเจนซี่ภายในองค์กร
ด้วยเทมเพลตนี้ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณสามารถส่งคำขอออกแบบเว็บไซต์ของตนเองได้ พวกเขาจะกรอกแบบฟอร์มเพื่ออธิบายว่าต้องการทรัพยากรเว็บไซต์ประเภทใด และทรัพยากรเหล่านั้นจะเข้ากับแผนผังเว็บไซต์ของพวกเขาอย่างไร
จากนั้นคุณสามารถเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับความซับซ้อน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และค่าใช้จ่ายของคำขอที่แตกต่างกันได้. คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อติดตามความสามารถของนักออกแบบของคุณได้เพื่อไม่ให้สมาชิกทีมของคุณต้องทำงานหนักเกินไป.
จับคู่กับเครื่องมือการตลาด AI ที่คุณชื่นชอบ และคุณสามารถเปลี่ยนคำขอของลูกค้าให้กลายเป็นงานได้โดยอัตโนมัติ—เพราะเทมเพลตการจัดการโครงการบวกกับ AI คือคู่โปรดของเรา 🍷🧀
10. เทมเพลตฐานข้อมูลบล็อก ClickUp
หากมีส่วนใดของเว็บไซต์คุณที่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์ นั่นก็คือบล็อกของคุณ คุณสามารถมีเนื้อหาหลายร้อยหน้าซ่อนอยู่ภายใต้ส่วนเล็กๆ นี้ของแผนผังเว็บไซต์ของคุณ และหากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา คุณจะต้องเผยแพร่เนื้อหาบล็อกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นคุณจะต้องมีปฏิทินเนื้อหาเพื่อติดตามบล็อกใหม่ทั้งหมดที่ทีมของคุณกำลังสร้างอยู่เทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้ คุณสามารถสร้างงานสำหรับหัวข้อเนื้อหาใหม่และย้ายบทความบล็อกของคุณผ่านกระบวนการเขียนและการเผยแพร่—จาก วางแผนแล้ว ไปยัง กำลังดำเนินการ ไปยัง เผยแพร่แล้ว ไปยัง ต้องอัปเดต
ด้วยเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาฉบับนี้ ทีมของคุณจะรู้เสมอว่าควรเขียนอะไรต่อไป 👩💻
ตั้งเป้าหมายของคุณไว้ที่เทมเพลตแผนผังเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบ
จากเทมเพลตแผนผังที่เรียบง่ายไปจนถึงเทมเพลตการจัดการโครงการที่ซับซ้อน คุณสามารถทำให้กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ด้วยClickUp ⚓️
ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีฟรีเพื่อเริ่มใช้เทมเพลต ClickUp ที่คุณเห็นด้านบน เรามีทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณผ่านทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ คุณสามารถวางแผนการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น จัดการการย้ายเว็บไซต์ หรือสร้างปฏิทินเนื้อหาอย่างต่อเนื่องสำหรับบล็อกของคุณ
เราอาจไม่ใช่โจรสลัดตัวจริง แต่เราคือผู้จัดการโครงการตัวจริง และเรารู้ว่าโครงการพัฒนาเว็บไซต์ต้องการอะไรเพื่อให้การเปิดตัวเป็นไปอย่างราบรื่น แม่แบบการจัดการโครงการที่ดีคือแผนที่สมบัติฉบับส่วนตัวของเรา 🗺️
เข้าถึงทรัพยากรฟรีของเราได้วันนี้!