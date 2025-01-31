10 ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มการเข้าชมแบบออร์แกนิกของคุณในปี 2025

คุณกำลังพยายามจับตาดูการหาลูกค้าใหม่ ควบคู่ไปกับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมดูแลโครงการและทีมงาน SEOไปพร้อม ๆ กัน และอีกทั้งยังต้องวางแผนพาเอเจนซี่ของคุณก้าวไปสู่ระดับใหม่ในอนาคตหรือไม่?
การดำเนินธุรกิจเอเจนซี่ SEO ที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย มีฟีเจอร์ SERP เครื่องมือค้นหา ความคาดหวังของลูกค้า และการอัปเดตอัลกอริทึมที่ต้องรองรับมากกว่าที่เคย
ปริมาณงานที่มากมายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นและเบี่ยงเบนความสนใจแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ SEO ที่มีประสบการณ์มากที่สุดจากสิ่งที่สำคัญจริงๆ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะมีทีมขนาดใหญ่แค่ไหนก็ตาม
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีซอฟต์แวร์เอเจนซี่SEO ที่ดีที่สุดในชุดเทคโนโลยีของคุณ ดังนั้น มาสำรวจเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ SEO ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและพาเอเจนซี่ของคุณไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่กันเถอะ ?
ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO คืออะไร?
ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO เป็นคำที่ใช้เรียกเครื่องมือ SEO ที่สามารถช่วยให้คุณบริหารจัดการเอเจนซี่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากเครื่องมือค้นหา ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมอย่างมีประสิทธิผล และบริหารโครงการ SEO ให้กับลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตของธุรกิจเอเจนซี่ที่มีประสิทธิภาพสูง ?
การบริหารบริษัท SEO ไม่ใช่แค่ทักษะหรือความเชี่ยวชาญด้าน SEO เท่านั้น การบริหารบริษัท SEO ก็เหมือนกับการบริหารบริษัทอื่น ๆ ที่คุณต้องจัดระเบียบทีมของคุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส และติดตามความคืบหน้า
ในความเป็นจริง เป็นเรื่องปกติที่ผู้นำและผู้จัดการของเอเจนซี่ SEO จะสวมหมวกหลายใบในแต่ละวัน
พวกเขาตรวจสอบ, วางแผนกลยุทธ์, วิจัย, เขียน, ปรับปรุง, และสื่อสารข้ามสายงานภายในองค์กรของตนตลอดจนทีมภายนอกและลูกค้า
ดังนั้น ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ และยังคงมีเวลาในการมอบประสบการณ์ที่เป็นมนุษย์ให้กับลูกค้า จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO เข้ามาเติมเต็มช่องว่าง
แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้การดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกของเอเจนซี SEO ง่ายขึ้นและอัตโนมัติ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกเขาให้คุณ:
✅ สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการแคมเปญ SEO
✅ จัดการปฏิทินเนื้อหา
✅ ติดตามแคมเปญหลายรายการ
✅ ขับเคลื่อนลูกค้าผ่านช่องทางการขาย
✅ ควบคุมขอบเขตของโครงการ
✅ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม
...และอื่นๆ
10 ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่ดีที่สุด
จากการวิจัยและปรับแต่งคีย์เวิร์ดไปจนถึงการรายงานและการจัดการโครงการ มาทบทวนซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้คุณบริหารเอเจนซี่ SEO ของคุณได้อย่างมืออาชีพกันเถอะ ??⚡️
1. คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ SEO
เมื่อบริษัท SEO ของคุณเริ่มขยายตัว ทีมของคุณก็จะขยายตามไปด้วย และวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการทีม SEOที่กำลังเติบโตและฐานลูกค้าคือการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณอาจมีเครื่องมือ SEO แบบเก่าและมีค่าใช้จ่ายสูงที่คุณนำมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้น แต่อาจไม่เหมาะกับเอเจนซี SEO ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณต้องการเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อติดตามกิจกรรมการตลาดทั้งหมดของคุณ ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระบบ และให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้แม้จะทำงานจากระยะไกล
นี่คือสิ่งที่ ClickUp ทำได้
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่อัดแน่นด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและยืดหยุ่น เพื่อมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในการบริหารเอเจนซี่ SEO ให้ประสบความสำเร็จ
แล้วทำไมเครื่องมือนี้ถึงมีประโยชน์ต่อเอเจนซี่ SEO? นี่คือเหตุผลบางประการ:
1️⃣ การจัดการโครงการ: มีชุดคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่นClickUp Docsสำหรับวิกิ,SOPs, สรุปเนื้อหา และความต้องการเอกสารอื่นๆใช้กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนกลยุทธ์ เช่น การสร้างลิงก์และกลยุทธ์ SEO และเลือกจากมุมมองที่กำหนดเองกว่า 15แบบเพื่อแสดงภาพโครงการของคุณ รวมถึงมุมมองรายการสำหรับการจัดการงานสำหรับการวิจัยคำหลัก, บล็อก, การเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา และอื่นๆ
2️⃣ การจัดการเนื้อหา SEO: ช่วยให้ทีมของคุณรวบรวมข้อมูลในที่เดียวเพื่อวางแผน จัดการ และติดตามเนื้อหา SEO, มองเห็นปฏิทินบรรณาธิการของคุณในมุมมองปฏิทินของ ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
3️⃣ แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: แพลตฟอร์มทั้งหมดสามารถปรับแต่งได้ ให้คุณสร้าง ClickUp ตามความต้องการเฉพาะของคุณและช่วยให้คุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ—โดยเฉพาะเมื่อจัดการและติดตามแคมเปญ โครงการ และลูกค้าหลายรายการพร้อมกัน
ความยืดหยุ่นนี้คือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ต้องการขยายขอบเขตการทำงานของพวกเขา ?
4️⃣ ห้องสมุดเทมเพลต: หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือสนใจที่จะยกระดับกระบวนการของคุณ ClickUp มีเทมเพลตการจัดการโครงการหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณ
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการวิจัยและการจัดการ SEO โดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดเส้นตาย กำหนดเวลาที่คาดว่าจะเสร็จ และติดตามอันดับ SERP ได้จากมุมมองเดียวในขณะที่แม่แบบการจัดการโครงการ SEO โดย ClickUpสามารถช่วยคุณจัดการโครงการ SEO ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีงาน SEO ที่สำคัญหลุดรอดไปคุณสามารถใช้เทมเพลต SEO Checklist โดย ClickUpเพื่อช่วยให้คุณจัดการกับรายการที่ต้องทำได้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การตรวจสอบให้แน่ใจว่าแท็กชื่อถูกตั้งค่าอย่างถูกต้อง ไปจนถึงการตรวจสอบลิงก์ที่เสีย และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองที่กำหนดเอง: มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบเพื่อแสดงผลงานของคุณในแบบที่คุณต้องการ รวมถึงมุมมองฝัง
- มุมมองฝัง: รับมุมมองที่ชัดเจนเหมือนมองจากมุมสูงด้วยการรวมแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ด้วยมุมมองฝัง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดึงข้อมูลจาก Google Sheets, กระดานไวท์บอร์ด Miro หรือข้อมูลเชิงลึกจาก Google Data Studio มาไว้ใน ClickUp ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณมองเห็นภาพรวมและค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ได้ง่ายขึ้น
- เป้าหมาย ClickUp: ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของคุณด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
- ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเอง: สร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองหรือใช้สูตรสำเร็จที่มีอยู่ใน ClickUp เพื่อทำให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองและงานซ้ำๆ เป็นระบบอัตโนมัติ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลสำคัญให้มองเห็นได้ตลอดเวลา
- งานที่ทำซ้ำ: ประหยัดเวลาที่เสียไปกับงานประจำวันซ้ำๆ ด้วยฟีเจอร์งานที่ทำซ้ำในClickUp คุณสามารถตั้งค่างานประจำวันเพื่อตรวจสอบ Feedly สำหรับการอัปเดต SEO หรือตั้งค่างานประจำสัปดาห์เพื่อตรวจสอบอันดับ SEO ของเว็บไซต์
- การพึ่งพาของงาน:ด้วยการพึ่งพาของงาน คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานบางอย่างจะถูกดำเนินการตามลำดับที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น หากหน้าเว็บยังไม่เผยแพร่ คุณสามารถป้องกันไม่ให้สมาชิกในทีมลิงก์ไปยังหน้านั้นจากหน้าที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
- แดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์: สร้างแดชบอร์ดในอุดมคติของคุณเพื่อรับภาพรวมระดับสูงของงาน ความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลา
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ กว่า 1,000 รายการ เพื่อรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ClickUp AI: ใช้AI เป็นเครื่องมือ SEOสำหรับการวิจัยคำหลัก การปรับแต่งเนื้อหา และอื่น ๆ
ข้อจำกัด
- อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อให้คุ้นเคยกับคุณสมบัติที่หลากหลาย
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
- บางมุมมองไม่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $5 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (5,680+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,540 รายการ)
2. Ahrefs
ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO
Ahrefsเป็นซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาแบบครบวงจรที่มอบฟีเจอร์หลากหลายอย่างครอบคลุม เช่น การตรวจสอบคู่แข่ง การวิจัยคำหลัก การสร้างลิงก์ และการติดตามอันดับ
มันทำการค้นหาเว็บอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่และเว็บไซต์ที่มีอยู่แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสำรวจเว็บไซต์: เครื่องมือนี้ผสานรวมรายงาน SEO สามรายการเพื่อแสดงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ในมุมมองเดียว รวมถึงการวิเคราะห์แบ็คลิงก์ การเข้าชมจากการโปรโมทแบบชำระเงิน และการเข้าชมแบบออร์แกนิก
- เครื่องมือสำรวจคำหลัก: เครื่องมือคำหลักนี้ยอดเยี่ยมสำหรับการระบุคำหลัก เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถสำรวจคำแนะนำคำหลัก ประเมินความยากในการจัดอันดับ และประมาณการปริมาณการเข้าชมที่คำหลักเหล่านั้นสามารถนำมาได้
- การตรวจสอบเว็บไซต์: คุณลักษณะการตรวจสอบเว็บไซต์ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ SEO บนหน้าของเว็บไซต์เพื่อค้นหาปัญหาที่อาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถจัดอันดับได้สูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
- การมองเห็น: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถดูประสิทธิภาพของ SERP ของเว็บไซต์ในรูปแบบที่มองเห็นได้ คุณสามารถดูตัวชี้วัดเช่นอันดับเฉลี่ย, จำนวนการเยี่ยมชม, และการกระจายอันดับ
- การวิจัยคู่แข่ง: เปรียบเทียบความก้าวหน้าของ SEO เว็บไซต์ลูกค้าของคุณกับคู่แข่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ข้อจำกัด
- การเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดทำให้ซอฟต์แวร์ SEO ของ Ahrefs มีราคาสูงกว่าเดิม
- เครื่องมือที่จำเป็นบางอย่าง เช่น SEO ในพื้นที่ ยังขาดหายไป
- การวิจัยคำหลักและการแนะนำคำหลักอาจดีขึ้นและครอบคลุมมากกว่าคู่แข่งขัน
- การจัดอันดับคำค้นหาและปริมาณการค้นหาไม่ได้รับการอัปเดตทุกวัน
การกำหนดราคา
- ไลท์: 83 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $166 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $333 ต่อเดือน
- หน่วยงาน: $833 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 450+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (480+ รีวิว)
3. Google Search Console
ดีที่สุดสำหรับการทำ SEO ทางเทคนิค
หนึ่งในขั้นตอนแรกสำหรับโครงการ SEO ใด ๆ คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือค้นหาสามารถค้นหาและจัดทำดัชนีเว็บไซต์ของลูกค้าได้ สิ่งนี้อยู่ภายใต้ SEO ทางเทคนิคพื้นฐานและรวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเชื่อมโยงภายใน, เมตาแท็ก,และแผนผังเว็บไซต์
และโอกาสที่คุณจะรู้อยู่แล้วว่าที่ไหนคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด:Google Search Console. โดยใช้ซอฟต์แวร์ SEO ฟรีจาก Google นี้ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าเว็บไซต์ของลูกค้าของคุณได้รับการค้นหาหรือกำลังเผชิญกับปัญหาใด ๆ หรือไม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ: คุณลักษณะนี้ให้ข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์คุณในการค้นหาของ Google รวมถึงการแยกประเภทการเข้าชมตามประเทศ, คำค้นหา, และหน้าเว็บ
- การส่งเว็บไซต์:ส่งแผนผังเว็บไซต์และURL. นอกจากนี้ ตรวจสอบการครอบคลุมของดัชนีเพื่อให้แน่ใจว่า Google มีภาพรวมที่ทันสมัยที่สุดของเว็บไซต์ของลูกค้าของคุณ
- การแจ้งเตือนทางอีเมล: รับการแจ้งเตือนเมื่อ Google พบปัญหาบนเว็บไซต์ของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ทันที
- เครื่องมือตรวจสอบ URL: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำดัชนีที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหน้าของลูกค้าของคุณ รวมถึงข้อมูลที่มีโครงสร้าง, AMP และวิดีโอ
- การวิเคราะห์การใช้งานบนมือถือ: ด้วยรายงานนี้ คุณสามารถประเมินและปรับปรุงการตอบสนองของเว็บไซต์ของคุณบนมือถือได้ด้วยข้อมูลการวิเคราะห์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อจำกัด
- อินเทอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น เนื่องจากเต็มไปด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายและศัพท์เฉพาะทาง SEO
- มันไม่ให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ใช้ต้องรออย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อรับรายงานสถานะเว็บไซต์
- ข้อมูลจำกัดที่ 1000 แถว คุณจะต้องใช้ปลั๊กอินแบบชำระเงินเพื่อดึงข้อมูลเพิ่มเติม
การกำหนดราคา
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
4. Screaming Frog
ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบ SEO
Screaming Frogเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ชั้นนำที่มีอยู่ในตลาด ช่วยให้คุณสามารถสแกนหน้าเว็บไซต์และตรวจสอบ SEO ทางเทคนิคและบนหน้าเว็บได้
โดยพื้นฐานแล้ว มันคือซอฟต์แวร์ SEO สำหรับการดึงข้อมูลที่ทำการรวบรวมและจัดทำดัชนีเว็บไซต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ คำอธิบายเมตา รูปภาพ ข้อความแสดงแทน และสิ่งสำคัญอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับ SEO
นอกจากนี้ยังจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบตาราง ทำให้ดูเป็นระเบียบและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบุลิงก์ที่เสีย: ลิงก์ที่เสียสามารถส่งผลกระทบต่อ SEO ของคุณได้โดยส่งผลต่อระยะเวลาที่ผู้ใช้อยู่บนเว็บไซต์ อัตราการตีกลับ และอำนาจของโดเมน Screaming Frog จะสแกนเว็บไซต์ของคุณอย่างรวดเร็วและตรวจจับข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์และลิงก์ที่เสีย (404)
- ตรวจสอบหัวข้อและเมตาแท็ก: ประเมินหัวข้อและคำอธิบายเมตาขณะสแกน และตรวจหาตัวอย่างที่มีความยาวเกินไป ขาดรายละเอียด ไม่มีอยู่ หรือถูกใช้ซ้ำตลอดทั้งเว็บไซต์ของคุณ
- ตรวจสอบการเปลี่ยนเส้นทาง: ตรวจจับการเปลี่ยนเส้นทางทั้งแบบถาวรและชั่วคราว ระบุจุดเปลี่ยนเส้นทางวนซ้ำและลำดับการเปลี่ยนเส้นทาง หรือถ่ายโอนแคตตาล็อกของลิงก์เพื่อตรวจสอบระหว่างการเปลี่ยนเว็บไซต์
- สร้างไฟล์ sitemap. xml: สร้างแผนผังเว็บไซต์และแผนผังเว็บไซต์สำหรับรูปภาพในรูปแบบ XML คุณสามารถระบุพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น ความสำคัญ ความถี่ในการเปลี่ยนแปลง และวันที่อัปเดตล่าสุดสำหรับแต่ละ URL ได้
- ค้นหาข้อความที่ซ้ำกัน: ค้นหาลิงก์ถาวรที่แน่นอนซึ่งมีเนื้อหาซ้ำกันหรือมีส่วนประกอบที่ซ้ำกันบางส่วน เช่น หัวข้อ เมตาแท็ก หรือชื่อเรื่อง และค้นพบหน้าเว็บที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
- การผสานรวม: คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Google Search Console, Google Analytics และPageSpeed Insights ได้ จากนั้น Screaming Frog จะดึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เข้าชมและปริมาณการเข้าชมสำหรับทุกหน้าของคุณในการสแกน เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ข้อจำกัด
- เมื่อฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะดึงข้อมูล มักจะใช้เวลามาก เกิดการขัดข้อง หรือค้าง
- UI ล้าสมัยและไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- ต้องการพื้นที่จัดเก็บจำนวนมากเพื่อทำงาน สแกน และจัดเก็บข้อมูล ไม่มีทางเลือกที่ใช้ระบบคลาวด์
การกำหนดราคา
- เวอร์ชันฟรี: เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลเว็บไซต์สูงสุด 500 URL
- เวอร์ชันชำระเงิน: $259 ต่อปี/ใบอนุญาต
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 85 รายการ)
- Capterra: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. Clearscope
เหมาะที่สุดสำหรับการเตรียมเอกสารสรุปเนื้อหา SEO
ตามที่คุณทราบ การทำ SEO ที่ดีต้องมีเนื้อหาที่ดีเช่นกัน แต่การพัฒนาเนื้อหาเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งโดยเฉพาะเมื่อต้องวิเคราะห์ผลการค้นหาอันดับต้น ๆ 10 อันดับแรกเพื่อดูว่าทำไมพวกเขาถึงมีอันดับสูงมากหรือระบุสิ่งที่คุณสามารถทำได้ดีขึ้น
โชคดีที่มีเครื่องมืออย่างClearscope ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่ใช้ AI ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเนื้อหาแต่ละชิ้นที่คุณสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งแต่การวิจัยคำค้นหาและการนับจำนวนคำ ไปจนถึงการจัดทำโครงร่างและแก้ไขร่างสุดท้ายของคุณ มันช่วยให้คุณเห็นได้ว่าเนื้อหาของคุณเปรียบเทียบกับผลการค้นหา 10 อันดับแรกของ Google อย่างไร
และมันยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำหรือวลีที่คุณควรรวมไว้ในผลงานของคุณด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รายงานคำค้นหา: ป้อนคำค้นหาและรับการวิเคราะห์อย่างละเอียดของผลการค้นหา 10 อันดับแรกและ 20 อันดับถัดไปสำหรับคำค้นหาใน Google
- โปรแกรมแก้ไขข้อความ: ใช้โปรแกรมแก้ไขข้อความที่ใช้งานง่ายซึ่งให้คะแนนเนื้อหาของคุณตามเกณฑ์ SEO, ความอ่านง่าย, จำนวนคำ และอื่นๆ
- การสรุปและจัดทำโครงร่าง: สร้างสรุปและโครงร่างที่เน้น SEO เพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้องและแบ่งปันความคาดหวังที่ชัดเจนกับนักเขียนและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การผสานรวม: คุณสามารถผสาน Clearscope เข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ส่วนเสริม Google Docs รายงานที่แชร์ได้ และปลั๊กอินสำหรับ WordPress
- การวิเคราะห์เจตนาการค้นหา: ค้นพบคำหลักใหม่และผลลัพธ์การค้นหาเพื่อเข้าใจเจตนาของคำหลักแต่ละคำ และปรับปรุงแผนเนื้อหาของคุณให้เหมาะสม
ข้อจำกัด
- แผนราคาสูง แม้แต่แผนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดก็ไม่สามารถจ่ายได้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- UI มักจะนำคุณไปสู่การสร้างรายงานโดยไม่ได้ตั้งใจ เมื่อคุณต้องการเพียงแค่ตรวจสอบคำค้นหา
การกำหนดราคา
- สิ่งจำเป็น: $170 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ธุรกิจ: ราคาพิเศษสำหรับผู้ใช้ห้าคน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 9 จาก 5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9 จาก 5 (55+ รีวิว)
6. BuzzSumo
ดีที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านเนื้อหา
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงในเครื่องมือค้นหาคือการระบุหัวข้อและมุมมองที่มีแนวโน้มจะได้รับการเชื่อมโยงกลับ (backlinks) และสัญญาณทางสังคม (social signals) มากที่สุด และนี่คือจุดที่BuzzSumoเข้ามาช่วย
เครื่องมือนี้มีคุณค่าสำหรับการสร้างลิงก์ เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถค้นหาไอเดียที่กำลังได้รับความสนใจในกลุ่มลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีอยู่ของลูกค้าหรือคู่แข่งของพวกเขา เช่น ชื่อเรื่องใดที่ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดียมากที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การค้นพบเนื้อหา: ด้วยคุณสมบัตินี้ เอเจนซี SEO สามารถค้นหาหัวข้อและเทรนด์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้มากที่สุด
- การวิจัยเนื้อหา: รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การแชร์บนโซเชียลมีเดีย การเข้าชม และลิงก์ย้อนกลับ
- ค้นหาผู้มีอิทธิพล: ค้นหาผู้มีอิทธิพลและนักข่าวชั้นนำในวงการเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะลิงก์ไปยังเนื้อหาของคุณหรือแชร์บนโซเชียลมีเดีย
- การติดตามแบรนด์: ติดตามเมื่อลูกค้าของคุณ คู่แข่ง หรือเหตุการณ์สำคัญถูกกล่าวถึงบนเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา หรือจัดการกับวิกฤตก่อนที่จะแพร่กระจายไปมากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่ง: ติดตามสิ่งที่ได้ผลสำหรับคู่แข่งของลูกค้าและขโมยกลยุทธ์การสร้างหรือการกระจายเนื้อหาของพวกเขา หรือปรับปรุงสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่
ข้อจำกัด
- ตามความต้องการของคุณ อาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- อินเทอร์เฟซอาจใช้งานยากและทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
- ข้อมูลมักไม่เกี่ยวข้องตามที่คาดหวังไว้ และต้องมีการคัดกรองเป็นจำนวนมาก
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $95 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- การสร้างเนื้อหา: $199 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร: $199 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- ห้องสวีท: $319 ต่อเดือน สำหรับ 10 ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $999 ต่อเดือน สำหรับ 30 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (135+ รีวิว)
7. Mailshake
ดีที่สุดสำหรับการสร้างลิงก์และการติดต่อ
ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมหากไม่มีใครได้เห็นมัน และเพื่อให้เนื้อหาของคุณได้รับการเผยแพร่สู่ผู้ชมที่กว้างขวาง คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการติดต่อทางอีเมลและการสร้างลิงก์ นั่นคือสิ่งที่Mailshakeคือ — แพลตฟอร์มอีเมลเย็นเพื่อโปรโมตเนื้อหา SEO ของคุณ
ด้วย Mailshake คุณสามารถรันแคมเปญการผสานจดหมายส่วนบุคคลพร้อมอีเมลติดตามผลอัตโนมัติได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโทรออกและสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าบนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การส่งอีเมลแบบเฉพาะบุคคล: นอกเหนือจากที่อยู่ทางอีเมลแล้ว คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดต่อของคุณ เช่น ชื่อ, เว็บไซต์, และอื่น ๆ ได้ เพื่อให้อีเมลของคุณมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
- การติดตามผลอัตโนมัติ: สร้างและกำหนดเวลาข้อความติดตามผลสำหรับแคมเปญของคุณเพียงครั้งเดียว และ Mailshake จะส่งต่อให้โดยอัตโนมัติในนามของคุณจนกว่าจะได้รับคำตอบ
- การวิเคราะห์ข้อมูล: คุณสามารถดูตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปิดและอัตราการตอบกลับเพื่อดูและเปรียบเทียบว่าแคมเปญอีเมลทั้งหมดของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไร
- การจัดการแคมเปญแบบเรียลไทม์: หมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าของแคมเปญได้ในขณะที่กำลังดำเนินอยู่ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดหรือปรับปรุงได้ทันที
- เทมเพลตที่เขียนไว้ล่วงหน้า: Mailshake มีคลังข้อความที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
ข้อจำกัด
- เวอร์ชันปัจจุบันรองรับเฉพาะ G Suite และกล่องจดหมายของ Gmail เท่านั้น
- มันแพงกว่าซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันอื่น ๆ นิดหน่อย
ราคา
- แผนการติดต่อทางอีเมล: $58 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- แผนการมีส่วนร่วมในการขาย: $83 ต่อเดือน/ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 99 รายการ)
8. ไบรท์โลคอล
ดีที่สุดสำหรับการตลาดออนไลน์ในท้องถิ่น
สำหรับธุรกิจที่มีร้านค้าจริง SEO ท้องถิ่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการโปรโมตธุรกิจบนเว็บBrightLocalเป็นซอฟต์แวร์อ้างอิงและ SEO ท้องถิ่นแบบครบวงจรที่ให้ข้อมูลที่มีค่าสำหรับบริษัทของลูกค้า
ด้วย BrightLocal คุณสามารถได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของอันดับในพื้นที่เฉพาะ ระบุปัญหา SEO และใช้ประโยชน์จากรายงานที่ปรับแต่งได้และพอร์ทัลการเข้าถึงลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ผู้จัดการชื่อเสียง: โซลูชันนี้ช่วยให้คุณสามารถเพาะปลูก, ติดตาม, และแก้ไขรีวิวของผู้ซื้อบนหลายเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนคำติชมที่ดีให้เป็นหลักฐานทางสังคมที่น่าสนใจได้
- ตรวจสอบ SEO ท้องถิ่น: ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถวิเคราะห์การปรากฏตัวในท้องถิ่นของลูกค้าและระบุปัญหา SEO ที่ต้องการการแก้ไขพร้อมคำแนะนำในการปรับปรุง
- โปรแกรมสร้างการอ้างอิง: โปรแกรมนี้ช่วยส่งและติดตามรายการของลูกค้าของคุณบนแพลตฟอร์มการอ้างอิงท้องถิ่นและแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
- เครื่องมือติดตามอันดับท้องถิ่น: คุณสามารถรับภาพรวมที่ครอบคลุมของอันดับเว็บไซต์ในท้องถิ่นและระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการปรับปรุงอันดับเหล่านั้น
- ไวท์เลเบลทุกอย่าง: สร้างความประทับใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญ SEO ท้องถิ่นด้วยเอกสาร SEO ที่สามารถสร้างแบรนด์ได้ เอกสารแต่ละฉบับสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อแสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุด
- การผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์: ด้วยการเชื่อมต่อกับ Facebook และ Twitter ผ่านผู้ให้บริการภายนอก คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของเว็บไซต์ลูกค้าบนเว็บได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ชม ผู้ติดตาม และจำนวนการกดถูกใจได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณเพิ่มการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างสัญญาณทางสังคม
ข้อจำกัด
- แพลตฟอร์มและระบบวิเคราะห์ของมันอาจทำงานช้าและมีปัญหาขัดข้องในบางครั้ง
- การผสานรวมที่หลากหลายทำให้อินเทอร์เฟซดูน่ากลัวเล็กน้อย
- คุณไม่สามารถรวมหลายภูมิภาคและคำค้นหาของพวกเขาไว้ในรายงานการจัดอันดับเดียวได้
การกำหนดราคา
- ธุรกิจเดียว: $24. 17 ต่อเดือน
- หลายธุรกิจ: $40.83 ต่อเดือน
- SEO Pro: $65.83 ต่อเดือน
คะแนนและความคิดเห็นของลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
9. ซูม
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและกับลูกค้า
ขึ้นอยู่กับการแข่งขัน กลยุทธ์ SEO ที่ประสบความสำเร็จอาจใช้เวลาหลายเดือนถึงหลายปีกว่าจะเห็นผลลัพธ์ ซึ่งทำให้บริษัท SEO จำเป็นต้องรักษาการติดต่ออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรของตน
Zoomเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับการเลือกแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่เชื่อถือได้สำหรับหน่วยงานของคุณ
Zoom นำเสนอคุณสมบัติการประชุมผ่านวิดีโอแบบคลาวด์ที่หลากหลาย เช่น คุณสมบัติวิดีโอและเสียงความละเอียดสูง, ตัวโทรออก, และ Zoom Rooms. Zoom ยังให้บริการ VOIP ไม่จำกัดพร้อมการโทรฟรีในกว่า 60 ประเทศ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- บันทึกเสียง: หากคุณต้องการบันทึกการสนทนาในการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร ฟังก์ชัน Transcribe ของ Zoom สามารถสร้างบันทึกการประชุมของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรและบันทึกเป็นไฟล์ .VTT ได้
- พื้นหลังเสมือนจริง: เลือกจากคอลเลกชันของฉากหลังที่มีให้ หรือใช้ภาพพื้นหลังของคุณเองเพื่อสร้างความประทับใจอย่างมืออาชีพ
- การแชร์หน้าจอ: คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมแบบสองคนหรือทีมขนาดใหญ่และถ่ายทอดหน้าจอของคุณได้ นอกจากนี้ หากคุณกำลังนำเสนอ คุณมีตัวเลือกที่จะแสดงหน้าจอทั้งหมดหรือหน้าต่างเฉพาะ
- การบันทึก: คุณสามารถบันทึกการประชุมไว้เพื่อใช้อ้างอิงภายหลังได้ และการบันทึกสามารถบันทึกไว้ที่เครื่องหรือบนคลาวด์ได้
- การลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว: ด้วยคุณสมบัติการลงชื่อเข้าใช้เพียงครั้งเดียว การลงชื่อเข้าประชุมจะกลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและสม่ำเสมอสำหรับพนักงานทุกคนในบริษัทของคุณ
- ไวท์บอร์ด: Zoom มีไวท์บอร์ดที่สามารถแชร์ได้ ซึ่งอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบและผู้เข้าร่วมที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงสามารถเขียนหรือใส่ข้อความได้ ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอภิปรายกลุ่มและการทำงานร่วมกันในโครงการ
ข้อจำกัด
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ใช้งานง่ายเท่ากับแอปพลิเคชันเว็บ
- บางครั้งอาจมีความล่าช้าและการขัดข้องในเสียงและวิดีโอ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ค่อนข้างล้าสมัย
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $149.90 ต่อปี/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $199.90 ต่อปี/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (52,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (13,400+ รีวิว)
10. โปรโพสิไฟ
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อเสนอ SEO
การสร้างและแบ่งปันข้อเสนอเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ยุ่งยากที่สุดในวงจรการขายของเอเจนซี่ SEOProposifyสามารถเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ มันช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถสร้าง ส่ง ติดตาม และลงนามในสัญญา ข้อตกลง และข้อเสนอในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ด้วยซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO นี้ คุณสามารถรับข้อมูลที่มีค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ดำเนินการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว ทำนายได้อย่างแม่นยำ และมอบประสบการณ์การอนุมัติที่ราบรื่นให้กับลูกค้าของคุณ
ผลที่ตามมาคือ พนักงานของคุณสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงที่มิฉะนั้นจะต้องใช้ไปกับกิจกรรมที่น่าเบื่อหน่าย และมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งหลักของพวกเขา: การปิดการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คลังเนื้อหา: แพลตฟอร์มนี้ให้บริการคลังตัวอย่างสำเร็จรูป รูปภาพ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่พร้อมใช้งาน ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบสรุปสินค้า เรื่องราวความสำเร็จ ส่วนต่าง ๆ และภาพประกอบโดยใช้โฟลเดอร์และตัวกรอง เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
- ตัวแก้ไขการออกแบบ: ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถมอบแบรนด์และดีไซน์ที่โดดเด่นให้กับเอกสารเสนอราคาของหน่วยงานของคุณได้ ตั้งแต่การเลือกแบบอักษรไปจนถึงรูปภาพและวิดีโอ ตัวตนของคุณจะคงความสม่ำเสมอและพร้อมที่จะสร้างความประทับใจ
- การจัดการบทบาท: อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ช่วยให้ตัวแทนสามารถเตรียมข้อเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างมีนัยสำคัญ
- เมตริก: ได้รับข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่มีศักยภาพกับสัญญาของคุณ และระบุอุปสรรคที่อาจขัดขวางการปิดการขายที่ประสบความสำเร็จ กำหนดว่าส่วนใดของข้อเสนอของคุณได้รับความสนใจมากที่สุด และส่วนใดที่อาจต้องการการปรับปรุงเพิ่มเติม
- การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ: รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อข้อเสนอของคุณได้รับการมีส่วนร่วมมากขึ้น ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับขั้นตอนถัดไปของคุณ คุณสามารถรับการอัปเดตเกี่ยวกับการประมวลผลการชำระเงิน การอนุมัติ การเข้าชม และอื่นๆ
ข้อจำกัด
- มักมีปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขและบันทึกเอกสารอยู่บ่อยครั้ง อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกใช้งานยากและจุกจิกในบางครั้ง
- การทำซ้ำส่วนเฉพาะ เช่น การคัดลอกและวางตาราง อาจทำได้ยาก
การกำหนดราคา
- แผนทีม: $49 ต่อผู้ใช้/เดือน
- แผนธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $590 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
ใช้เครื่องมือ SEO เพื่อยกระดับการทำงานและการตลาดของคุณ
การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) อาจใช้เวลามากและยากต่อการจัดการหากคุณกำลังทำงานกับลูกค้าหลายรายพร้อมกัน
แต่ข่าวดีก็คือคุณสามารถเลือกจากตัวเลือกข้างต้นและใช้ซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEO ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณได้
การใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามความคืบหน้า และอยู่ในตำแหน่งที่ทราบถึงแนวทางที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมล่าสุด คุณสามารถส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าและเติบโตธุรกิจของคุณได้
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันในการจัดการโครงการของลูกค้าและภายในทั้งหมดในที่เดียวClickUpสามารถช่วยคุณทำได้และมากกว่านั้น
นี่คือเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการโครงการได้อย่างง่ายดายตั้งแต่ต้นจนจบ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของคุณได้. คุณสามารถเริ่มต้นได้ฟรี—ลองใช้ClickUpและชมความแตกต่างที่มันสามารถนำมาให้เอเจนซี SEO ของคุณได้. ??⚡️
ผู้เขียนรับเชิญ:
Hitesh Sahniเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด นักเขียนคำโฆษณา และผู้ก่อตั้งSmemark ซึ่งเป็นเอเจนซี่ด้านการตลาดเนื้อหา SEO และ PPC ที่ได้รับรางวัลสำหรับแบรนด์ในวงการ B2B/SaaS