9 ซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2025

ซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลเป็นผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอบริการจากบุคคลที่สามที่มีความเชี่ยวชาญภายใต้แบรนด์ของคุณเอง ไม่ว่าคุณต้องการแชร์รายงานประสิทธิภาพที่ปรับแต่งเฉพาะ หรือเปลี่ยนแบรนด์บริการการตลาดดิจิทัลเพิ่มเติม ซอฟต์แวร์ไวท์เลเบลสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้
ค้นพบเครื่องมือและบริการการตลาดแบบไวท์เลเบลที่คุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณด้วยการวิเคราะห์เว็บไซต์, โซเชียล, การค้นหา, และอีเมลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส หรือให้บริการเสริมแบบไวท์เลเบล เช่น SEO ท้องถิ่น และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ต้องจ้างสมาชิกทีมเพิ่มเติมหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณเอง
เรียกดูบริการไวท์เลเบลที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลด้านล่างนี้!
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบล?
การเลือกซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่โซเชียลมีเดียหรือการตลาดดิจิทัลของคุณสามารถขยายบริการและเพิ่มความน่าสนใจโดยรวมของบริการของคุณได้ แต่ด้วยตัวเลือกมากมาย คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบลของคุณควรมีความสมดุลระหว่างการจัดเตรียมฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและการใช้งานที่เข้าใจง่าย
- การปรับแต่ง: แบรนด์ของคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นเครื่องมือของคุณก็ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์แบบไม่มีตราสินค้าอนุญาตให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการสร้างแบรนด์, รูปแบบสี, และโลโก้ คุณต้องการให้มันผสานเข้ากับสไตล์ของเอเจนซีของคุณอย่างราบรื่น
- คุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงาน: การตลาดมีความหลากหลาย ซอฟต์แวร์ไวท์เลเบลของคุณควรครอบคลุมทุกด้านให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้: SEO, โซเชียลมีเดีย, การตลาดผ่านอีเมล, การสร้างเนื้อหา และการวิเคราะห์ข้อมูล ยิ่งมีความหลากหลายมากเท่าไร ก็ยิ่งดีเท่านั้น
- ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า: แม้จะมีซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลที่ใช้งานง่ายที่สุด คุณก็อาจพบปัญหาได้ การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่รวดเร็วและตอบสนองจากทีมของเราสามารถช่วยคุณหลีกเลี่ยงความล่าช้าที่อาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
- ราคา: มีเครื่องมือการตลาดแบบไวท์เลเบลสำหรับทุกงบประมาณ ความท้าทายคือการหาเครื่องมือที่สมดุลระหว่างต้นทุนและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โปรดจำไว้ว่าเป้าหมายคือการยกระดับบริการของคุณ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลของคุณตอบโจทย์ทุกข้อเหล่านี้ ✔️
ซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลที่ดีที่สุด 9 อันดับที่ควรใช้
1.คลิกอัพ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับชุดเครื่องมือการตลาดและการจัดการโครงการที่ครอบคลุมในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่การติดตามงานและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการจัดการโครงการโซเชียลมีเดีย แนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการการตลาดดิจิทัลทำให้ยากที่จะเอาชนะเอเจนซี่และองค์กรต่างๆ
เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดการแคมเปญและลูกค้าหลายรายได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามโครงการทั้งหมดของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียว คุณสามารถปรับแต่งบริการที่หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของคุณ (และขยายตามการเติบโต) ด้วยตัวเลือกเทมเพลตมากมาย รวมถึง:
- แม่แบบปฏิทินเนื้อหา
- แม่แบบแผนการตลาด
- แม่แบบทีมการตลาด
- เทมเพลตสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
- และอีกมากมาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- ความสามารถในการแท็กบุคคล
- เครื่องมือการร่วมมือทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- บริการไวท์เลเบลให้บริการเฉพาะแผน Enterprise เท่านั้น
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ (ยัง!)
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,323+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,752 รายการ)
2. แอคทีฟแคมเปญ
บริการไวท์เลเบลของ ActiveCampaign มอบการปรับแต่งตามบัญชีผู้ใช้เพื่อให้แม้แต่ลูกค้าของคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับการสร้างแบรนด์ที่ปรับแต่งได้
พร้อมให้บริการสำหรับบัญชีองค์กรทั้งหมด และบางส่วนสำหรับบัญชีธุรกิจขนาดเล็ก การทำแบรนด์ขาวไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คุณสามารถเปลี่ยนโดเมน, สลับโลโก้, และปรับแต่ง HTML/CSS ได้เพื่อให้ได้ลุคที่เหมาะกับคุณอย่างแท้จริง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบปุ่มได้ทั้งหมด พร้อมทั้งลบการอ้างอิงถึง ActiveCampaign ออกไปได้ทั้งหมด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่หลากหลาย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- เครื่องมืออีเมลอาจใช้งานง่ายขึ้น
- การรายงานทางอีเมลแบบจำกัด
- การผสานรวมที่ยากกับแอปที่ไม่เป็นมาตรฐาน
ราคาของ ActiveCampaign
ActiveCampaign มีแผนให้บริการหลายประเภท ด้านล่างนี้คือราคาสำหรับแผนการตลาด
- เพิ่มเติม: $49/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน
- มืออาชีพ: $149/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (10,273+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,246+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ActiveCampaign เหล่านี้!
3. SE Ranking
SE Ranking เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเอเจนซี่การตลาด บรรจุฟีเจอร์มากมายไว้อย่างครบครัน ฟีเจอร์เหล่านี้รวมถึงการตรวจสอบ SEO และ PPC แบบเรียลไทม์ ความช่วยเหลือด้านโซเชียลมีเดีย การรีวิวเว็บไซต์ และแดชบอร์ดที่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
ซอฟต์แวร์ SEO แบบไวท์เลเบลของเรามอบรายงานไม่จำกัดให้คุณ และให้คุณปรับแต่งแพลตฟอร์มด้วยแบรนด์ของคุณเอง
ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรและทรัพยากรมากมาย SE Ranking สามารถผสานเข้ากับการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ SE Ranking
- การอบรมปฐมนิเทศที่เป็นประโยชน์
- แดชบอร์ดที่เป็นมิตร
- ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEO ให้กับลูกค้าหลายราย
ข้อจำกัดของ SE Ranking
- แผนราคาต่ำมีการติดตามจำกัด
- ผู้ใช้บางรายร้องเรียนเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบแบ็คลิงก์
การจัดอันดับ SE ราคา
- จำเป็น: $44/เดือน
- ข้อดี: $87. 20/เดือน
- ธุรกิจ: $191. 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ SE Ranking
- G2: 4. 8/5 (1,187+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (269+ รีวิว)
4. การเฝ้าติดตามตัวชี้วัด
ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเครื่องมือรายงานอีเมลที่ครอบคลุม Metris Watch อาจเป็นตัวเลือกซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบลที่ดีสำหรับบริการการตลาดดิจิทัลของคุณ
มันให้คุณเลือกสีและรายงานแบรนด์ของคุณพร้อมโลโก้ของคุณ จากนั้นส่งออกไปโดยตรงจากอีเมลที่คุณเลือก
บอกลาไฟล์ PDF ที่เทอะทะ ลิงก์ที่น่ารำคาญ และรายงานออนไลน์ที่ยุ่งยาก Metrics Watch นำเสนอรายงานการตลาดที่ครบถ้วนส่งตรงถึงกล่องจดหมายของลูกค้าคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Metrics Watch
- ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Metrics Watch
- ต้องการความช่วยเหลือจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าในการตั้งค่าตัวชี้วัดที่กำหนดเอง
- ตัวเลือกการออกแบบที่จำกัด
การกำหนดราคาของ Metrics Watch
- เริ่มต้น: $29/เดือน
- ข้อดี: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและบทวิจารณ์ของ Metrics Watch
- G2: 4. 0/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 3+ รายการ)
5. เซมรัช
Semrushเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์เอเจนซี่ SEOที่ดีที่สุดในตลาด มีฟีเจอร์หลากหลาย รวมถึงการวิจัยคำหลัก การวิเคราะห์คู่แข่ง การวิเคราะห์แบ็คลิงก์ และการตรวจสอบเว็บไซต์ Semrush ถูกใช้โดยธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่สตาร์ทอัพขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่
ภายในเครื่องมือ My Reports ของตน ธุรกิจสามารถสร้างรายงานแบบไม่มีแบรนด์ (white label) ได้ โดยผสานข้อมูลจาก Google Search Console, Google My Business, Google Analytics, และเครื่องมือ Semrush
Semrush ยังมีบริการเขียนเนื้อหาแบบไวท์เลเบลที่เรียกว่า Marketplace ซึ่งแยกออกจากเว็บไซต์หลักของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Semrush
- แหล่งข้อมูลชั้นนำสำหรับการวิจัยและตรวจสอบคำหลัก
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- ทรัพยากรการฝึกอบรมฟรีมากมาย
ข้อจำกัดของ Semrush
- มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะเมื่อรวมส่วนเสริมต่างๆ
- หน่วยงานและทีมต้องใช้การเข้าสู่ระบบร่วมกัน
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการติดตาม SEO ในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น
ราคาของ Semrush
- ข้อดี: $130/เดือน
- กูรู: $250/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Semrush
- G2: 4. 5/5 (1,755+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,112+ รีวิว)
6. SocialPilot
แพลตฟอร์มการจัดการโซเชียลมีเดีย SocialPilot นำเสนอรายงานแบบไวท์เลเบลสำหรับการวิเคราะห์โซเชียลบนหลายแพลตฟอร์ม
Social Pilot เป็นแพลตฟอร์มที่หลายเอเจนซี่โซเชียลมีเดียเลือกใช้ ความสามารถในการวางแผนโพสต์ได้สูงสุดถึง 500 โพสต์ในครั้งเดียว สร้างโพสต์ได้อย่างรวดเร็วด้วย AI แบบเนทีฟและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมรวมถึงลูกค้าได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับแคมเปญการตลาด
รายงาน PDF แบบไม่มีตราสินค้าของมันแสดงตัวชี้วัดอย่างละเอียดสำหรับเนื้อหาทางสังคมทั้งหมดของคุณ ทั้งในระดับหน้าหรือโพสต์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot
- ปัญญาประดิษฐ์แท้เพื่อการสร้างโพสต์ที่ง่ายดาย
- ราคาสมเหตุสมผล
- สามารถจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียได้หลายบัญชี
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- รายงานแยกสำหรับแต่ละบัญชีโซเชียลมีเดีย
- ใช้เวลาในการตั้งค่า
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
ราคาของ SocialPilot
- มืออาชีพ: $26/เดือน
- ทีมขนาดเล็ก: $43/เดือน
- เอเจนซี: $85/เดือน
- เอเจนซี่+: $170/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (581+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 358 รายการ)
7. Sendible
Sendible เป็นเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเจนซี่ สามารถจัดการและขยายการปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Sendible White Label มอบบริการแบรนด์และโดเมนแบบกำหนดเองให้กับเอเจนซี่ พร้อมด้วยเครื่องมือรายงานขั้นสูง คุณสามารถฝังแอปพลิเคชันภายในเครื่องมือไวท์เลเบลและเพลิดเพลินกับการผสานรวมที่ราบรื่น
โดยพื้นฐานแล้ว Sendible ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียหลายแพลตฟอร์ม รวมถึง Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn และอื่นๆ ได้จากแดชบอร์ดเดียว แพลตฟอร์มนี้ยังมีการติดตามโซเชียลมีเดียสำหรับการกล่าวถึง
นอกเหนือจากการจัดตารางเวลาแล้ว Sendible ยังมีความสามารถในการติดตามสื่อสังคมออนไลน์อย่างครอบคลุม ผู้ใช้สามารถติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ของตนบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ ทำให้สามารถตอบกลับคำถามและคำแนะนำของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
Sendible ยังมีคุณสมบัติการร่วมมือ, ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันบนเนื้อหาสื่อสังคมออนไลน์, ทำให้ข้อความแบรนด์เป็นหนึ่งเดียวในทุกแพลตฟอร์ม.
คุณสมบัติเด่นของ Sendible
- ทำงานได้ดีสำหรับเอเจนซีที่มีหลายบัญชี
- ใช้งานง่ายมาก, มีความเข้าใจง่าย
- ดูปฏิทินล่วงหน้าแบบเต็ม
ข้อจำกัดของ Sendible
- ราคาค่อนข้างแพง ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการใช้งานบน LinkedIn และ Pinterest มีจำกัด
- โพสต์ที่ตั้งเวลาอัตโนมัติบางครั้งอาจถูกยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งเตือน
ราคาของ Sendible
- ผู้สร้าง: $29/เดือน
- แรงยึดเกาะ: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไวท์เลเบล: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sendible
- G2: 4. 5/5 (844+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
8. OptinMonster
เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมาย OptinMonster ช่วยให้เอเจนซี่, บล็อกเกอร์ และธุรกิจต่างๆ สร้างแคมเปญการแปลงด้วยเครื่องมือเว็บไซต์ เช่น ป๊อปอัพ, แถบลอย, สไลด์อิน และฟอร์มแบบฝังในเนื้อหา
ออกแบบมาเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, ซอฟต์แวร์นี้มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมอยู่บนเว็บไซต์ของคุณอย่างต่อเนื่อง, เช่น:
- ป๊อปอัพกล่องแสง
- วงล้อแบบเกม
- การกำหนดเป้าหมายตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
- การตรวจจับความตั้งใจออกจากเว็บไซต์
- การกำหนดเป้าหมายในระดับหน้า
OptinMonster ไม่มีบริการแบบไวท์เลเบล แต่มีเครื่องมือไวท์เลเบลให้บริการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดด้วยแบรนด์ของคุณเอง จากนั้นเพิ่มโลโก้ ไอคอน ข้อความ และสีของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OptinMonster
- คุณภาพที่เหนือชั้น
- เครื่องมือเว็บไซต์ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
- ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ OptinMonster
- ขาดการออกแบบที่ตอบสนองบนมือถือ
- อาจมีการรอคอยสำหรับบริการลูกค้า
- บริการแบบไวท์เลเบลแบบจำกัด
ราคาของ OptinMonster
- พื้นฐาน: $9/เดือน
- บวก: $19/เดือน
- ข้อดี: $29/เดือน
- การเติบโต: $49/เดือน
คะแนนและรีวิว OptinMonster
- G2: 4. 3/5 (83+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
9. Vendasta
Vendasta เป็นซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบลที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งนำเสนอแอปและโซลูชันการตลาดดิจิทัลที่หลากหลาย (มาก) ที่เอเจนซี่สามารถนำไปขายต่อได้
แพลตฟอร์มการตลาดแบบไวท์เลเบลให้บริการทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขายต่อสินค้าที่มีชื่อแบรนด์ของคุณ รวมถึงเครื่องมือการเรียกเก็บเงิน การขาย การตลาด และการจัดส่งสินค้า นี่คือโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับแบรนด์ที่ต้องการแพลตฟอร์มไวท์เลเบลที่เฉพาะเจาะจง
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการตลาดแบบไวท์เลเบลที่หลากหลายที่สุด คุณจะเพลิดเพลินไปกับตัวเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึง:
- การตลาดทางอีเมลแบบไม่มีตราสินค้า
- เครื่องมือ SEO แบบไวท์เลเบล
- การตลาดอัตโนมัติแบบไวท์เลเบล
- ผู้สร้างเว็บไซต์แบบไวท์เลเบล
คุณสมบัติเด่นของ Vendasta
- ผลิตภัณฑ์แบบไม่มีแบรนด์ให้เลือกมากมาย
- ห้องสมุดการฝึกอบรมที่ครอบคลุม
- ทีมที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ข้อจำกัดของ Vendasta
- ส่วนหลังอาจสร้างความสับสนได้
- ผู้ตรวจสอบหลายคนรายงานว่าคุณภาพของบริการบางอย่างมีระดับปานกลาง
ราคาของ Vendasta
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $359/เดือน + $500 สำหรับการเริ่มต้น
- มืออาชีพ: $749/เดือน + $750 สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
- พรีเมียม: $1,579/เดือน + $1,000 สำหรับการเริ่มต้นใช้งาน
- กำหนดเอง: $3,099+/เดือน + การเริ่มต้นใช้งาน
คะแนนและรีวิวของ Vendasta
- G2: 4. 5/5 (312+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (154+ รีวิว)
สร้างแคมเปญการตลาดที่ทรงพลังใน ClickUp
ในขณะที่ภูมิทัศน์ดิจิทัลยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซอฟต์แวร์การตลาดแบบไวท์เลเบลจะมีความสำคัญมากขึ้นในการนำเสนอการบริการที่แข่งขันได้ ขยายขนาดได้ และมีประสิทธิภาพ เมื่อความซับซ้อนของโครงการของคุณเพิ่มขึ้นซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรการตลาดที่มั่นคงสามารถช่วยให้คุณรักษาทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน!
ยกระดับบริการของเอเจนซีคุณ ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตด้วยแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ ClickUp ด้วยคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ระบบการทำงานร่วมกัน และเครื่องมือแบบไวท์เลเบลชั้นนำ ClickUp สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของเอเจนซีคุณ และเพิ่มความโดดเด่นให้กับแบรนด์ของคุณ
พร้อมที่จะสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งไม่จำกัดหรือไม่?เริ่มใช้งาน Workspace ฟรีใน ClickUp วันนี้!