การจัดการโครงการ SEO – 8 เคล็ดลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ [พร้อมเทมเพลต]

ในฐานะหัวหน้าฝ่าย SEO ของ ClickUp และผู้ที่หลงใหลในประสิทธิภาพการทำงานอย่างแท้จริง ผม/ฉันสนุกกับการปรับแต่งกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเกือบเท่ากับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา
ฉันเติบโตได้ดีจากความท้าทายในการค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการทำงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการที่มีอยู่ให้ดีขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้งานของทีมมีผลกระทบมากขึ้น แต่ยังสร้างเวลาเพิ่มเติมในแต่ละวันสำหรับสิ่งที่เรารักที่สุด—SEO! 🔎
ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันมุมมองของผมเกี่ยวกับการจัดการโครงการ SEOและ 8 เคล็ดลับที่สามารถช่วยเอเจนซี่ ผู้จัดการโครงการ SEO และทีมการตลาดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
การจัดการโครงการ SEO คืออะไร?
การจัดการโครงการ SEO ประกอบด้วยการวางแผน การสื่อสาร และการดำเนินการทุกความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา
มันเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการแต่ละขั้นตอนของแคมเปญ SEO ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่การพัฒนา стратегีไปจนถึงการรายงานผลลัพธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้า
ทำไมการจัดการโครงการจึงมีความสำคัญต่อ SEO?
เช่นเดียวกับกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ แคมเปญ SEO ก็ได้รับประโยชน์จากโครงสร้างและหลักการบริหารโครงการ แต่ถึงกระนั้น ทีมเพียงไม่กี่ทีมที่มีผู้จัดการโครงการ SEO ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น หน้าที่ความรับผิดชอบที่ปกติแล้วควรเป็นของผู้จัดการโครงการ กลับถูกแบ่งออกไปให้กับสมาชิกทีม SEO ที่มีงานเต็มมืออยู่แล้ว ซึ่งอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและขัดขวางประสิทธิภาพในการทำงาน 😢
นอกจากนี้ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้จัดการ SEO จะต้องสวมบทบาททั้งนักวางกลยุทธ์ ช่างเทคนิค และผู้จัดการ ในวันเดียวกัน
เราทำงานร่วมกับผู้คนหลากหลายกลุ่ม เช่น ลูกค้า นักเขียนเนื้อหา วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ SEM และผู้จัดการบัญชี หากไม่มีผู้จัดการโครงการ SEO คุณอาจต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักสำหรับความสัมพันธ์เหล่านี้
ความสามารถในการสื่อสารข้ามสายงานและบริหารโครงการ SEO หลายโครงการในระยะต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีการบริหารโครงการ งานอาจสูญหาย ทีมอาจไม่สอดคล้องกัน และแคมเปญอาจเกินขอบเขตที่ตั้งไว้
ยอมรับกันเถอะ การจัดการโครงการ SEO นั้นถูกประเมินค่าต่ำเกินไป
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคือกุญแจสำคัญ 🔑
ในโลกของ SEO เรามีเครื่องมือสำหรับการวิจัยคำหลัก, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเนื้อหา, การติดตามอันดับ, การวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย เรายังใช้ชีทสเปรดชีตอยู่เป็นประจำ เครื่องมืออย่างGoogle Sheets หรือ Excelมักเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกรณีการใช้งานด้านข้อมูลและเทคนิค และถึงแม้ว่าเครื่องมือเหล่านี้จะไม่มีวันหายไปไหน แต่พวกมันก็ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการ SEO
สเปรดชีตขาดคุณสมบัติสำคัญอย่างการติดตามเวลา, การทำงานอัตโนมัติ, และความสัมพันธ์ของงาน นอกจากนี้ การแสดงผลรายงานยังซับซ้อนและขาดความยืดหยุ่น คุณเคยลองสร้างไทม์ไลน์โครงการหรือแผนภูมิแกนต์ใน Excel หรือไม่? โอ๊ย.
สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการคือการเพิ่มซอฟต์แวร์ มากขึ้น เข้าไปในระบบเทคโนโลยีของเรา อย่างไรก็ตาม เครื่องมือโครงการสมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการรวมงานของคุณไว้ในที่เดียวด้วยการประชุมที่เพิ่มขึ้น 69.7%และผู้คนรู้สึกห่างเหินจากเพื่อนร่วมงานมากขึ้น จึงไม่เคยมีเวลาไหนที่ดีกว่านี้ในการอัปเกรดโซลูชันการจัดการงานของคุณ
เฟดอิน: ✨ ซอฟต์แวร์บริหารโครงการ ✨
จากรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างง่ายไปจนถึงกระบวนการทำงานแบบอไจล์ที่ซับซ้อน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมีฟีเจอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดระเบียบงาน SEO, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และรักษาแคมเปญของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถให้การสนับสนุนแก่การสรรหาบุคลากรของคุณได้เช่นกัน คุณสามารถพัฒนาแบบ템เพลตสำหรับงานต้อนรับใหม่, นำ SOPs ขึ้นมาให้เห็นได้ง่าย, และสร้างช่องทางที่ชัดเจนสำหรับการสื่อสารกับผู้มาใหม่ของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายที่สำคัญกว่าในการสร้างทีม SEO ที่คุณต้องการได้
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ SEO คืออะไร?
มีเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายหลายร้อยตัวให้เลือกใช้—แต่ตัวไหนที่เหมาะกับคุณ?
คำตอบที่แท้จริงคือวลีคลาสสิกที่คุณคุ้นเคย... มันขึ้นอยู่กับ
- เอเจนซี SEO ที่บริหารลูกค้าได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์ที่มีมุมมองผู้เยี่ยมชมร่วมกันและระบบลำดับชั้นโครงการที่สามารถปรับแต่งได้
- ทีมที่ทำงานใกล้ชิดกับนักพัฒนาอาจพบว่าตัวเองอยู่ในเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับกระบวนการทำงานแบบอไจล์
- ที่ปรึกษา SEO แบบพาร์ทไทม์อาจมองหาซอฟต์แวร์จัดการงานที่เรียบง่ายเพื่อความเป็นระเบียบ
- ทีมขนาดใหญ่ต้องการโซลูชันระดับองค์กรเพื่อจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บและความปลอดภัย
แต่เหนือสิ่งอื่นใด สมาชิกทีม SEO ต้องพึ่งพาการทำงานร่วมกันข้ามสายงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
คำแนะนำที่ดีที่สุดของฉันคือการหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทำงานได้ดีที่สุดไม่เพียงแต่สำหรับคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทีมอื่นๆ ที่คุณทำงานด้วยด้วย หากไม่มีการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เครื่องมือใหม่จะสร้างการแบ่งแยกใหม่และทำให้ประโยชน์ในการดำเนินงานที่มากับมันลดลง
8 เคล็ดลับสำหรับการจัดการโครงการ SEO 📝
ตอนนี้มาถึงส่วนที่ดีแล้ว
นี่คือคำแนะนำที่ดีที่สุดของฉันสำหรับเอเจนซีและทีมภายในที่บริหารจัดการ workflow ของพวกเขาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
1. สร้างฐานข้อมูลสำหรับเนื้อหาเว็บไซต์ของคุณ
หนึ่งในสิ่งแรกที่ฉันทำเมื่อเริ่มทำ SEO สำหรับเว็บไซต์ใหม่คือการสร้างไดเรกทอรีเว็บไซต์—เป็นสเปรดชีตที่มีทุกหน้าของเว็บไซต์แยกตามโฟลเดอร์ย่อย โดยปกติฉันจะนำเข้าข้อมูลนี้จากเครื่องมืออย่างAhrefsหรือScreaming Frogและรวมคุณลักษณะต่างๆ เช่น URL, ชื่อหน้า, ลิงก์ภายใน ฯลฯ
มีประโยชน์มากมายจากการทำเช่นนี้ รวมถึงการระบุโอกาสในการเปลี่ยนเส้นทาง, หน้าเว็บที่ไม่มีลิงก์ภายใน, หรือเพียงแค่การรับรู้เนื้อหาที่คุณไม่ทราบมาก่อน! ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ทีม SEO มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น แต่สมาชิกทีมการตลาดหรือแผนกอื่นๆ ก็จะได้รับประโยชน์จากการมีสเปรดชีตที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการทำอะไรกับเนื้อหาทั้งหมดนี้?
การสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาภายในเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณมีข้อดีมากมาย มันสร้างความโปร่งใสให้กับงานที่กำลังดำเนินการ แสดงการอัปเดตในอดีต และทำให้ทุกหน้าสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเริ่มใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติและความสัมพันธ์ของงานเพื่อมาตรฐานกระบวนการ คุณจะพบวิธีใหม่ๆ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ช่วยองค์กรของคุณทั้งหมด ไม่ใช่แค่ทีม SEO ของคุณเท่านั้น
ที่ ClickUp เราใช้การผสมผสานระหว่าง มุมมองตารางและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับประวัติและคุณลักษณะของเนื้อหาทั้งหมดของเรา ทุกครั้งที่มีการอัปเดตบทความ งานที่เกี่ยวข้องจะสะท้อนกิจกรรมนั้น
นี่คือรายการของคุณสมบัติที่คุณอาจพิจารณาเป็นฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับฐานข้อมูลเนื้อหาของคุณ:
อาจรู้สึกเหมือนเป็นโครงการที่น่ากลัวที่จะเริ่มต้น แต่หากคุณได้สร้างไดเรกทอรีเว็บไซต์ในสเปรดชีตไว้แล้ว คุณสามารถใช้คุณสมบัติการนำเข้า CSVในแพลตฟอร์มการจัดการโครงการส่วนใหญ่เพื่อช่วยทำงานบางส่วนให้คุณได้!
ต้องการความช่วยเหลือในการเริ่มต้นหรือไม่?
ดูคู่มือนี้เพื่อสร้างฐานข้อมูลเนื้อหาหรือเริ่มต้นได้ทันทีด้วยเทมเพลตฐานข้อมูลบล็อกของเรา
2. อาศัยงานที่ทำเป็นประจำเพื่อสร้างนิสัยในการทำงาน
งานที่ทำซ้ำเป็นคุณสมบัติที่พบได้บ่อยแต่ถูกมองข้ามในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ. คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างหรือเปิดงานซ้ำได้โดยอัตโนมัติหลังจากงานได้ถูกทำเสร็จหรือผ่านวันที่ที่กำหนดไว้.
ความรับผิดชอบด้าน SEO มีความหลากหลาย แต่มีหลายขั้นตอนที่ต้องทำซ้ำซึ่งสามารถทำให้ง่ายขึ้นได้ด้วยการตั้งค่างานประจำซ้ำ งานเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผิดชอบ ป้องกันการทำซ้ำ และที่สำคัญที่สุดคือช่วยประหยัดเวลา นี่คือตัวอย่างงาน SEO ประจำซ้ำที่เราใช้ที่ ClickUp:
- รายงานและการตรวจสอบข้อมูล
- การตรวจสอบการตรวจสอบทางเทคนิค
- การประชุมทีม
- การตรวจสอบลิงก์ใหม่และลิงก์ที่สูญหาย
- งานส่วนตัวแบบตัวต่อตัว
- การมีส่วนร่วมของทรัพยากรในอุตสาหกรรม
หนึ่งในงานประจำที่ฉันชื่นชอบคือการหารือเกี่ยวกับทรัพยากรของเราทุกสัปดาห์! สมาชิกทุกคนในทีม SEO ได้รับมอบหมายให้ค้นหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้องพร้อมจุดสำคัญไม่กี่ข้อ. สิ่งนี้อาจเป็นอะไรก็ได้เกือบทุกอย่าง—บทความบล็อก, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือใหม่, เว็บบินาร์ที่กำลังจะมาถึง, เป็นต้น.
เราแน่นอนว่าเราใช้ทรัพยากรมากกว่าหนึ่งอย่างต่อสัปดาห์ แต่สิ่งนี้ช่วยให้เราเลือกทรัพยากรที่มีผลกระทบมากที่สุดเพื่อเริ่มต้นการสนทนาได้ การติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ SEO เป็นสิ่งจำเป็นต่อการอยู่รอดของเรา และงานนี้ช่วยให้เราสามารถรักษาการสนทนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการศึกษาและกลยุทธ์ได้
3. ใช้สถานะที่กำหนดเองที่ปรับให้เข้ากับแต่ละขั้นตอนการทำงาน
การตั้งค่าสถานะงานอย่างง่าย เช่น "ต้องทำ," "กำลังดำเนินการ," และ "เสร็จแล้ว," เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการจัดการโครงการในหลายแผนก แต่สำหรับทีม SEO การมีตัวเลือกสถานะที่ง่ายเกินไปอาจรู้สึกจำกัดและขาดความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานต่อเนื่องและต้องการกระบวนการเฉพาะ เราอาจกำลังปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจ จัดการแคมเปญลิงก์ หรือทำวิจัยคีย์เวิร์ด แต่แต่ละงานมีขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันมาก
ตัวอย่างเช่น ลองนึกถึงแคมเปญสร้างลิงก์ที่มีสถานะว่า "กำลังดำเนินการ" นั่นหมายความว่าอย่างไร? คุณกำลังค้นหา URL สำหรับแคมเปญนี้อยู่หรือไม่? กำลังหาแหล่งติดต่อ? หรือกำลังสร้างความสัมพันธ์ในกล่องจดหมายของคุณ?
การใช้ฟิลด์สถานะที่กำหนดเองช่วยเพิ่มการมองเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับงาน นอกจากนี้ยังทำให้ง่ายต่อการกรอง จัดลำดับความสำคัญ และใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติกับงานของคุณ!
เครื่องมือการจัดการโครงการหลายตัวมีคุณสมบัติสถานะที่กำหนดเอง หากไม่มี ทางเลือกที่ดีคือการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเป็นวิธีการติดตามว่างานอยู่ในสถานะใด
ตัวเลือกใดดีกว่า?
พูดตามตรง มันขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบมองเห็นโครงการของคุณในรูปแบบไหน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และคุณพึ่งพาการแบ่งงานย่อยมากน้อยเพียงใด
นี่คือรูปแบบสถานะต่างๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกระบวนการทำงานบางส่วนของเราที่ ClickUp
|การพัฒนาบล็อก
|การวิจัยคำหลัก
|การสร้างลิงก์
|ฐานข้อมูลบล็อก
|เปิด
|เปิด
|เปิด
|วางแผนไว้แล้ว
|กำลังดำเนินการ
|กำลังดำเนินการ
|การค้นหา URL เพื่อโอกาสทางธุรกิจ
|กำลังพัฒนา
|การตรวจสอบเบื้องต้น
|รีวิว
|การหาลูกค้าทางอีเมล
|การติดตามตรวจสอบ
|บทวิจารณ์จากบรรณาธิการ
|สรุปเนื้อหา
|การเข้าถึงเชิงรุก
|การตรวจสอบ
|การออกแบบ
|พร้อม
|แคมเปญที่ดำเนินอยู่
|จำเป็นต้องอัปเดต
|พร้อม
|ปิด
|แคมเปญสิ้นสุดแล้ว
|กำหนดการ
|โพสต์
4. ใช้แผนผังความคิดเพื่อสร้างภาพรวมของกลุ่มหัวข้อของคุณ
การสร้างศูนย์กลางเนื้อหาเป็นกลยุทธ์ SEO ยอดนิยมในการสร้างอำนาจการค้นหาเกี่ยวกับกลุ่มหัวข้อ สำหรับเรา การวิจัยและวางแผนภาพศูนย์กลางของเรามักจะเป็นประโยชน์ในการดูว่าเสาหลักและกลุ่มของเราถูกจัดระเบียบอย่างไร
มีเครื่องมือ SEO ที่ยอดเยี่ยมหลายตัว เช่น Screaming Frog ที่ช่วยให้คุณสร้างโครงสร้างเว็บไซต์และแสดงภาพการเก็บข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเหล่านี้ยังไม่สามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพเนื้อหาที่ วางแผนไว้ และวิธีที่มันเชื่อมโยงกับหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานจริงได้
แผนผังความคิดหรือกระดานไวท์บอร์ดเสมือนเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมสำหรับปัญหานี้ คุณสามารถจัดการแต่ละโหนดเหมือนกับหน้าของเนื้อหา และการเชื่อมต่อระหว่างโหนดเป็นเหมือนลิงก์ภายใน มีเครื่องมือแผนผังความคิดมากมายที่สามารถช่วยคุณสร้างภาพเหล่านี้ได้
ด้วยClickUp Whiteboards คุณไม่เพียงแต่สามารถสร้างแผนผังความคิดได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเชื่อมโยงแต่ละโหนดกลับไปยังงานที่หน้านั้นอยู่ได้อีกด้วย สร้างการเชื่อมต่อแบบสองทางระหว่างฐานข้อมูลเนื้อหาและกลุ่มเนื้อหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเห็นตำแหน่งของแต่ละหน้าในระบบนิเวศของหัวข้อของคุณได้เพียงคลิกเดียว
โบนัส:เครื่องมือ SEO ด้วย AI
5. ใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติของงาน
มาคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบอัตโนมัติ. ตั้งแต่การติดตามอันดับคำค้นหาไปจนถึงการตรวจสอบทางเทคนิค, นักกลยุทธ์ใช้เครื่องมือระบบอัตโนมัติมากมายสำหรับ SEO.
แต่คุณใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการทำงานของโครงการของคุณหรือไม่?
หากคุณมีกระบวนการที่เป็นมาตรฐานแล้ว ให้การอัตโนมัติของงานเป็นตัวช่วยที่คอยดูแลให้โครงการ SEO ของคุณเป็นไปตามแผน
ดูที่กระบวนการทำงานของคุณและถามตัวเองว่า:
- มีขั้นตอนใดในกระบวนการทำงาน SEO ของคุณที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หรือไม่?
- คุณปรับวันครบกำหนดด้วยตนเองเมื่อมีงานใดที่เลยกำหนดหรือไม่?
- มีงานที่มอบหมายให้กับคนกลุ่มเดิมทุกครั้งหรือไม่?
- คุณพบว่าตัวเองต้องการที่จะทิ้งความคิดเห็น, คำเตือน, และการติดตามผลอยู่บ่อย ๆ หรือไม่?
ตัวอย่างพื้นฐานของวิธีที่ผู้จัดการโครงการสามารถทำงานอัตโนมัติ
|ทริกเกอร์
|การกระทำ
|เมื่อสถานะของงานเปลี่ยนแปลง
|เปลี่ยนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมาย
|เมื่อถึงวันครบกำหนด
|เปลี่ยนลำดับความสำคัญของงาน
|เมื่องานย้ายไปยังสถานะเฉพาะ
|สร้างและมอบหมายงานย่อยให้กับบุคคล
|เมื่อฟิลด์ที่กำหนดเองมีการเปลี่ยนแปลง
|อัปเดตสถานะงาน
|เมื่องานล่าช้าเกินกำหนด
|ติดแท็กหรือมอบหมายให้กับผู้จัดการ
|เมื่องานถูกปิด
|แท็กผู้จัดการหรือแขก (เช่น ลูกค้า)
ไม่เพียงแต่ทำให้การทำงานด้วยมือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยลดเวลาในการดำเนินงาน ลดความเสี่ยง และอาจช่วยปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญได้อีกด้วย
ตัวอย่างการอัตโนมัติงาน SEO ที่เราใช้ใน ClickUp
เมื่อมีการเผยแพร่บล็อกโพสต์ใหม่ ➡️ มอบหมายงานย่อยให้กับสมาชิกทีม SEO โดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มลิงก์ภายใน
ความสำคัญของลิงก์ภายในไม่ใช่เรื่องลับอีกต่อไป การเชื่อมโยงเนื้อหาที่มีอยู่ของคุณไปยังเนื้อหาใหม่เป็นสิ่งจำเป็น แต่คุณต้องปรับให้สอดคล้องเมื่อโพสต์ของคุณเผยแพร่ หากคุณเผยแพร่บทความจำนวนมาก สิ่งนี้อาจหลุดรอดไปได้โดยง่าย ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อกำหนดเวลาขั้นตอนนี้ให้เหมาะสม 👌
เมื่อตั้งค่าฟิลด์ลำดับความสำคัญของลิงก์เป็น ➡️ ให้เพิ่มงานบล็อกหรือหน้าแลนดิ้งเพจลงในรายการลำดับความสำคัญของลิงก์ สร้างและมอบหมายงานย่อยให้กับสมาชิกทีม SEO
เราจัดการการสร้างลิงก์ของเราภายในองค์กรเอง เมื่อพิจารณาถึงการลงทุนในการสร้างความร่วมมือที่มีคุณค่าและการติดตามผลลัพธ์ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงเวลาของเรา
เมื่อเราพิจารณาว่าเนื้อหาถูกจำกัดการเผยแพร่เนื่องจากอำนาจของลิงก์ เราอาจเลือกที่จะให้ความสำคัญกับเนื้อหานั้นเป็นพิเศษ
การเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงเพียงครั้งเดียวจะสร้างงานเพื่อความรับผิดชอบและการติดตามความพยายามเหล่านี้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังเพิ่มงานนั้นไปยังรายการเฉพาะในมุมมองที่แชร์แบบสาธารณะด้วย
นี่หมายความว่าอย่างไร?
หมายความว่าพันธมิตรลิงก์การตลาดร่วมของเราทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อของเราจะเห็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์ 👏
เมื่อถึงวันครบกำหนด ➡️ เปลี่ยนสถานะงานเป็นตรวจสอบ, ใช้รายการตรวจสอบการปรับปรุง, และมอบหมายให้กับสมาชิกทีม SEO
นี่คือการเชื่อมต่อสองระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน ใน SEO การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การทดสอบและการปรับปรุงเนื้อหาของคุณเป็นสิ่งสำคัญ บางครั้งอาจเป็นเพราะประสิทธิภาพที่ลดลงหรือคุณกำลังวางแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ทั้งหมด ฉันไม่ได้แนะนำให้คุณละทิ้งความพยายามเหล่านั้นและพึ่งพาระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว แต่ระบบอัตโนมัติเช่นนี้สามารถเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมในการติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณได้
แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน
สำหรับบทความที่คงความทันสมัยอยู่เสมอ คุณอาจไม่จำเป็นต้องตรวจสอบตามกำหนดเวลาที่แน่นอน คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองหรือแท็กงานนั้นว่า "คงความทันสมัย" และสร้างกฎเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบอัตโนมัติทำงาน
สร้างกฎที่กำหนดเองสำหรับทุกประเภทของเนื้อหา!
6. สร้างฐานข้อมูลสำหรับการสร้างลิงก์และการเป็นพันธมิตรทางการตลาด
สูตรสำหรับการปรับปรุงอำนาจ SEO นั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันยากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเชิงสนทนา และต้องการความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประโยชน์ที่แฝงอยู่ของการเพิ่มการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณผ่านทุกช่องทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ Google
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO เข้าถึงการเติบโตนี้โดยคำนึงถึงผู้จัดการด้านโซเชียล,PR และคอนเทนต์ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นปรับปรุงในด้านนี้ในฐานะทีมคือการสร้างฐานข้อมูลสำหรับความสัมพันธ์ทางการตลาดร่วมทั้งหมดของคุณ!
ความสัมพันธ์หลักสำหรับฐานข้อมูลการตลาดร่วมของคุณ
ฐานข้อมูลการตลาดร่วมคือศูนย์กลางสำหรับบุคคลและแบรนด์ที่สำคัญทั้งหมดที่คุณร่วมงานด้วย ซึ่งอาจรวมถึงผู้เขียนบทความรับเชิญไปจนถึงพันธมิตรในการจัดสัมมนาออนไลน์
ผู้เขียนรับเชิญ
เนื่องจาก Google ยังคงพัฒนาความสามารถในการรับรู้และมอบรางวัลให้กับความเชี่ยวชาญในการค้นหา เราจึงเห็นทีมการตลาดจำนวนมากขึ้นที่คำนึงถึงE-A-Tในการสร้างเนื้อหา เมื่อคุณเริ่มสร้างเครือข่ายของผู้ร่วมเขียนบทความและผู้นำทางความคิด โอกาสในการสร้างเนื้อหาที่มีอำนาจก็จะเกิดขึ้น นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- คำกล่าวจากผู้ร่วมให้ข้อมูล
- บทความจากผู้เขียนรับเชิญ
- ผู้เข้าร่วมการศึกษาข้อมูล
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหา
- กรณีศึกษา
- การร่วมมือทางพอดแคสต์และสื่อสังคมออนไลน์
- เวบิเนียร์
การสร้างลิงก์
ยังมีแคมเปญการสร้างลิงก์แบบดั้งเดิมมากมายที่ยังคงได้ผลอยู่
หากคุณกำลังทำกิจกรรมการสร้างลิงก์ คุณจะได้รับประโยชน์จากการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการแคมเปญการติดต่อสื่อสารที่หนักหน่วงทำงานร่วมกับบริการสร้างลิงก์ หรือเพียงแค่ร่วมมือกับแบรนด์ที่ใกล้เคียงกัน ให้สร้างบันทึกประวัติศาสตร์ของความพยายามเหล่านี้ไว้ในเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ!
ผู้มีอิทธิพลทางสังคม
ขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่คุณทำงานด้วย ความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์สามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างหลักฐานทางสังคมและการขยายเสียงได้ มีวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถร่วมมือกับผู้สนับสนุนเหล่านี้ได้หรือไม่? สมาชิกทีมคนอื่น ๆ สามารถมองเห็นผู้ติดต่อเหล่านี้เพื่อเสนอโอกาสในการสร้างเนื้อหาได้หรือไม่? เพิ่มพวกเขาลงในมุมมองCRM การตลาดของคุณ!
ลูกค้า
หวังว่าบริษัทของคุณจะมีฐานข้อมูลลูกค้าอยู่แล้ว ลูกค้าที่มีความสุขและประสบความสำเร็จมากที่สุดของคุณจะเป็นผู้สนับสนุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ กำลังมองหาผู้มีส่วนร่วมสำคัญเพื่อช่วยในโครงการการตลาดเนื้อหาอยู่หรือไม่? อย่ามองข้ามเครือข่ายนี้!
วิธีตั้งค่ารายชื่อสำหรับการตลาดร่วม
ขึ้นอยู่กับทีมของคุณและพื้นที่ที่คุณให้ความสำคัญ คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ CRM แบบครบวงจรสำหรับฐานข้อมูลนี้ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีมุมมองตารางและฟิลด์ที่กำหนดเองได้ จะช่วยให้คุณจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อทางการตลาดของคุณได้อย่างง่ายดายและทำให้สามารถเข้าถึงได้สำหรับทีมทั้งหมดของคุณ
ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทของคุณ คุณอาจเลือกที่จะทำให้เรียบง่ายและจัดระเบียบข้อมูลนี้ในสเปรดชีต—และคุณสามารถนำเข้าชีตของคุณไปยังเครื่องมือจัดการโครงการของคุณได้ในภายหลัง!
อีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณไม่ขัดข้องที่จะเพิ่มแพลตฟอร์มอีกตัวเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่างBuzzstreamเพื่อทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับความพยายามในการสร้างลิงก์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ว่าทีมการตลาดทั้งหมดของคุณจะใช้แพลตฟอร์มนี้ คุณอาจพลาดประโยชน์และความสามารถในการทำงานร่วมกันที่เห็นได้ชัดเจน
สิ่งสำคัญที่สุดที่ควรจดจำคือ: อย่าแยกกิจกรรมการตลาดร่วมของคุณออกจากกัน!
7. แชร์โปรเจกต์ของคุณกับมุมมองสำหรับผู้เยี่ยมชมและสาธารณะ
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารลูกค้าหรือว่าจ้างงานภายนอก ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถสร้างเส้นเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้ มีวิธีมากมายในการใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์สำหรับผู้เยี่ยมชมและมุมมองที่แชร์ได้สำหรับแคมเปญ SEO ของคุณ
นี่คือสองกรณีการใช้งานหลักในการนำผู้ใช้ภายนอกและโครงการของคุณมาไว้ในที่เดียว
การสื่อสารความพยายามด้าน SEO ให้กับลูกค้าของคุณ
SEO เป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จับต้องได้ยากที่สุดของกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล แม้ว่าลูกค้าของคุณอาจเข้าใจถึงคุณค่าของ SEO แล้วก็ตาม แต่การให้พวกเขามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ยังคงเป็นประโยชน์
หากคุณโชคดีพอที่จะมีผู้จัดการโครงการ SEO ที่ทุ่มเท คุณอาจมีระบบที่ดีในการแจ้งให้ลูกค้าทราบอยู่แล้ว แต่จากประสบการณ์ของฉัน ฉันพบว่าการจัดสรรเวลาสำหรับการอัปเดตเหล่านี้ แม้จะทุ่มเทเพียงใด ก็ยังยากที่จะรักษาการสื่อสารที่สม่ำเสมอได้ เนื่องจากตารางงานที่ยุ่งและเขตเวลาที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสามารถช่วยทำงานบางส่วนนี้ให้คุณได้ โดยการให้ลูกค้าของคุณเข้าถึงไทม์ไลน์ของโครงการหรือมุมมองงานเฉพาะ พวกเขาสามารถดูความพยายามและความคืบหน้าที่กำลังดำเนินการอยู่ได้ทุกเมื่อ
กุญแจสำคัญคือการทำให้เรียบง่าย หากลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงทุกอย่างอยู่แล้วหรือรู้สึกถูกท่วมท้นด้วยอีเมลแจ้งเตือนมากมาย การเพิ่มจุดเข้าถึงเพิ่มเติมเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
ลูกค้าของคุณเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ต้องการเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละงาน แต่ควรให้ภาพรวมในระดับสูงของสิ่งที่เกิดขึ้น โดยใช้มุมมองที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน URL วิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าพวกเขาสามารถดูสิ่งที่กำลังดำเนินการได้อย่างง่ายดายและสะดวก โดยเฉพาะหากต้องใช้เพียงคลิกเดียวหรือสองคลิกเท่านั้น
สำหรับลูกค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ให้พิจารณาเพิ่มพวกเขาเป็นแขกในพื้นที่ทำงานของคุณ แต่ยังคงจำกัดและปรับแต่งมุมมองของพวกเขา
ยิ่งไปกว่านั้น สร้างสภาพแวดล้อมงานที่โปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้นโครงการและต่อเนื่องไปข้างหน้า สิ่งนี้จะเพิ่มระดับความไว้วางใจตั้งแต่เริ่มต้นและช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของลูกค้า
จัดการการจ้างงานภายนอกของคุณ
แคมเปญที่ดีที่สุดบางแคมเปญเป็นผลมาจากนักการตลาดภายในองค์กรและนักการตลาดภายนอก ทีมเหล่านี้จะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เกือบเท่านี้หากไม่มีการจัดการโครงการ SEO และเครื่องมือการร่วมมือกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกับนักเขียนเนื้อหาภายนอกหรือเอเจนซีการสร้างลิงก์การสามารถสื่อสารภายในแพลตฟอร์มเดียวกับทีมภายในของคุณจะช่วยประหยัดเวลาและปัญหาได้มากมาย
คล้ายกับการทำงานกับลูกค้า คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันโดยมีการมองเห็นโครงการในระดับที่เลือกได้ ด้วยวิธีนี้ คุณยังคงได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทั้งหมดโดยไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท
มุมมองโครงการที่ดีที่สุดสำหรับการแบ่งปันงาน
นอกเหนือจากรายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานแล้ว นี่คือตัวอย่างการนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพที่ดีที่สุดบางส่วนที่สามารถแบ่งปันกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณได้
แผนภูมิแกนต์: เหมาะสำหรับแคมเปญหรือโครงการที่มีกำหนดเวลา ลูกค้าและผู้รับเหมาสามารถใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อดูได้อย่างง่ายดายว่าโครงการปัจจุบันกำลังดำเนินไปและบรรลุตามความคาดหวังหรือไม่
กระดานคัมบัง: มุมมองแบบกระดานนั้นยอดเยี่ยมเพราะความเรียบง่ายและความนิยมของมัน การเห็นงานในคิว งานที่กำลังดำเนินการ และงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว มักจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น มันช่วยให้รู้สึกสบายใจได้อย่างรวดเร็วว่างานกำลังดำเนินไปโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละงานตลอดเวลา
แดชบอร์ด: สำหรับแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้น ฟีเจอร์แดชบอร์ดสามารถช่วยรวบรวมงานและข้อมูลจากโครงการต่าง ๆ มาไว้ในมุมมองเดียวได้ ด้วยเครื่องมือเช่น ClickUp คุณสามารถฝังสิ่งต่าง ๆ เช่น รายงานจาก Google Data Studio และเอกสารสเปรดชีตไว้ในแดชบอร์ดเดียวกันได้!
เอกสาร: ตั้งแต่แผนกลยุทธ์ SEO ไปจนถึงเนื้อหาใหม่ ๆ ทีมงานใช้เวลาจำนวนมากในเอกสารเหล่านี้ ลูกค้าของคุณหรือทีมภายนอกคุ้นเคยกับเอกสารที่แชร์กันอยู่แล้ว ทำให้เอกสารเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์แยกต่างหากเช่น Google Docs หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณมีDocs ในตัว คุณจะพึ่งพาเครื่องมือที่มีประโยชน์นี้อย่างแน่นอน
8. สื่อสารอย่างรอบคอบด้วยสื่อที่เหมาะสม
ในโลกที่ห่างไกลและไร้จังหวะมากขึ้นทุกวัน การเลือกวิธีการสื่อสารอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล ทีมต่างๆ มักต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านอีเมล ข้อความโดยตรง ความคิดเห็นในงาน การประชุมเสมือนจริง การบันทึกหน้าจอ และอื่นๆ อีกมากมาย 🥵
เนื่องจากการสื่อสารข้ามสายงานเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการบริหารโครงการ SEO เราจึงต้องเผชิญกับความท้าทายนี้ทุกวัน ไม่ว่าคุณจะสื่อสารกับลูกค้าหรือสมาชิกในทีมภายใน การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมสามารถป้องกันความหงุดหงิดและความผิดพลาดที่ไม่จำเป็นได้
อะไรคือขั้นตอนที่เราสามารถทำได้เพื่อปรับปรุง?
1. กำหนดแนวทางปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
มี กลยุทธ์การสื่อสารภายในที่สามารถนำไปใช้ได้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ. สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และทำให้การรับสมาชิกทีมใหม่เข้ามาทำได้ง่ายขึ้น.
2. สร้างเอกสาร "การทำงานร่วมกับฉัน"
แม้ว่าแนวทางในการจัดระเบียบจะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่เราไม่ใช่หุ่นยนต์ ทุกคนล้วนมี ความชอบส่วนตัวในการทำงานและการสื่อสาร การสร้างคู่มือการทำงาน ร่วมกับคุณ สามารถมีคุณค่าอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการ
3. ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ยอมรับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการสื่อสารในตัว. พวกมันทำให้การทำงานกับทีมของคุณง่ายขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน. ตัวอย่างเช่น ClickUp มีคุณสมบัติในตัวเช่น งาน, แชท, อีเมล, การบันทึกหน้าจอ, และการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ. 🤩
คุณสมบัติการสื่อสารที่ฉันชื่นชอบสำหรับการจัดการโครงการ SEO
ฉันชอบเครื่องมือบันทึกหน้าจอ
และไม่ใช่แค่เพราะว่ามัน เข้ากับบุคลิกภาพของฉัน.
SEO มักจะถูกเข้าใจผิดบ่อยครั้ง ความสามารถของเราในการสื่อสารข้อเสนอแนะเชิงการศึกษาให้กับผู้บริหารหรือลูกค้าเป็นทักษะที่เราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม คำถามง่ายๆ หลายข้อไม่มีคำตอบง่ายๆ และบางครั้ง คำถามเหล่านั้นอาจเป็นคำถามที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก!
ในสถานการณ์เช่นนี้ วิธีที่ฉันใช้เป็นประจำคือการบันทึกหน้าจอ มันเป็นจุดที่ลงตัวระหว่างการส่งข้อความจำนวนมากและการเข้าร่วมการสนทนาเสมือนจริง นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่สำคัญบางประการ:
- ข้อเสนอแนะถึงทีมของคุณหรือแผนกอื่น ๆ
- การทบทวนข้อมูลร่วมกับลูกค้า
- ข้อเสนอแนะสำหรับผู้จัดการและผู้บริหาร
- การสร้างคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs)
มีเครื่องมือบันทึกหน้าจอฟรีมากมายที่สามารถช่วยคุณทำสิ่งนี้ได้ ยกเว้นว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณมีฟีเจอร์นี้อยู่แล้ว 😉
ด้วยClip by ClickUp คุณสามารถเริ่มการบันทึกได้โดยตรงภายในงาน หรือจากแถบเครื่องมือ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดส่วนขยายโครมเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างลิงก์เพื่อส่งวิดีโอของคุณได้โดยตรง
เคล็ดลับเพิ่มเติม: เมื่อส่งวิดีโอ อย่าลืมระบุความยาวของวิดีโอและสรุปเนื้อหาแบบ TL;DR หรือแบบหัวข้อย่อย สิ่งนี้จะช่วยสร้างความคาดหวังและทำให้ผู้รับรู้สึกขอบคุณ!
ยอมรับวิธีการของคุณเอง
หวังว่าเคล็ดลับการจัดการโครงการ SEO เหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้บ้าง! ไม่มีวิธีการจัดการงาน SEO ที่เหมาะกับทุกคน ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้และสร้างกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ ที่สำคัญที่สุด ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างต่อเนื่องเหมือนกับที่คุณทำกับแคมเปญ SEO
ฉันใช้ ClickUp ในการจัดการโครงการ SEO มาตั้งแต่ปี 2018 จริง ๆ แล้วฉันชอบมันมากจนเข้าร่วมบริษัทในปี 2020! ภารกิจของเราคือทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงาน ต้องการดูใกล้ ๆ ว่าจะทำได้อย่างไรบนแพลตฟอร์มของเรา?ลองใช้ฟรีตลอดไปและเริ่มต้นด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ SEO ของเรา
หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่แล้ว คุณสามารถนำเคล็ดลับบางข้อที่ฉันได้ระบุไว้ไปใช้กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ได้ ไม่ต้องกังวลคุณสามารถนำเข้าข้อมูลในภายหลังได้เสมอ! 😉
ฉันยินดีที่จะรับฟังเกี่ยวกับวิธีการของคุณในการจัดการโครงการ SEO! ติดต่อฉันได้ทางLinkedinหรือTwitter.