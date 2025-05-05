บล็อก ClickUp
Mind Mapping

12 ซอฟต์แวร์เครื่องมือแผนผังความคิดที่ดีที่สุดในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5 พฤษภาคม 2568

การเดินทางจากความคิดไปสู่การปฏิบัติไม่เคยเป็นเส้นตรง! เส้นทางนี้ถูกปูด้วยหมุดหมายนับสิบ หากไม่ใช่ร้อย และแนวคิดที่เชื่อมโยงกัน แล้วคุณจะบันทึก ติดตาม จัดการ และพัฒนาข้อมูลทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับทุกแนวคิดได้อย่างไร?

คำตอบ: แผนผังความคิด

ในฐานะนักเขียนแผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการบันทึกความคิด เชื่อมโยงความคิด และถักทอความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกัน ในฐานะคนที่ชอบใช้ปากกาและกระดาษการมองเห็นความคิดของฉันในรูปแบบภาพในสมุดบันทึกได้เปลี่ยนแปลงความสามารถในการลงมือทำของฉันอย่างสิ้นเชิง

อย่างไรก็ตาม การทำงานเป็นทีม การใช้สมุดบันทึก และกระดานไวท์บอร์ดแบบกายภาพ อาจมีข้อจำกัด

โชคดีที่เราได้พบซอฟต์แวร์แผนผังความคิดดิจิทัลที่ดีที่สุดให้เลือกใช้แล้ว ฉันได้ลองใช้แอปแผนผังความคิดมาหลายสิบแอปและคัดเลือกแอปที่ดีที่สุด 12 แอป

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 12 เครื่องมือซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องการเพื่อช่วยคุณในการมองเห็นภาพ จัดระเบียบ และดำเนินการความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ)
  2. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและนวัตกรรม)
  3. Coggle (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นของฟีเจอร์)
  4. MindMeister (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์)
  5. MindNode (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการแก้ปัญหาและต้องการแอปแผนผังสำหรับ macOS)
  6. Xmind (เหมาะที่สุดสำหรับการคิดอย่างเป็นระบบ)
  7. FigJam (เหมาะที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกัน)
  8. MindGenius (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้)
  9. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบร่วมมือ)
  10. Ayoa (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบมีส่วนร่วมและร่วมมือกัน)
  11. EdrawMind (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์)
  12. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน)

แผนภาพความคิดคืออะไร?

แผนผังความคิดคือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพและแผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ตามลำดับชั้น แผนผังความคิดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียเนื่องจาก:

  • ไม่เชิงเส้น: คุณสามารถกลับไปกลับมาถกเถียงเกี่ยวกับแนวคิดและเพิ่มข้อมูลได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยวิธีการเชิงเส้น
  • เปิดกว้าง: คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นผืนผ้าใบเปล่าเพื่อเริ่มต้นและขยายความคิดของคุณในรูปแบบใดก็ได้ตามต้องการ
  • การทำงานร่วมกัน: คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากหลายบุคคลโดยไม่กระทบต่อโครงสร้าง/ความสมบูรณ์ของแนวคิด
  • ปรับตัวได้: คุณสามารถขยายความคิดและเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมได้ในภายหลัง

นี่คือรายการข้อพิจารณาของฉันขณะเลือกซอฟต์แวร์แผนผังความคิด

วิธีเลือกซอฟต์แวร์แผนผังความคิด

ขณะที่เลือกซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุด ฉันได้ค้นหาคุณสมบัติและประโยชน์ต่อไปนี้

โหนดและการเชื่อมต่อ

ในระดับพื้นฐาน ให้แน่ใจว่าคุณสามารถสร้างจุดข้อมูล [โหนด] และวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างกันได้ ตามความต้องการของคุณ คุณควรสามารถสร้างโหนดประเภทต่างๆ ได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังทำแผนผังความคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับของคุณสมบัติที่คุณกำลังพัฒนาอยู่ คุณจะต้องมีโหนดสำหรับ:

  • บุคลิกภาพผู้ใช้
  • เรื่องราวของผู้ใช้
  • รายการตรวจสอบความต้องการ
  • ข้อมูลทดสอบ

ค้นหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโหนดและการเชื่อมต่อทุกประเภทเหล่านี้ได้

ความยืดหยุ่น

แผนผังความคิดมีหลายประเภท ครู/ผู้ฝึกสอนสร้างแผนผังความคิดเพื่อแสดงแนวคิดให้เห็นภาพชัดเจนสำหรับการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น ทีมวิเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อแสดงข้อมูลให้เห็นภาพที่ชัดเจน ที่ปรึกษาและผู้จัดการวาดแผนผังความคิดในรูปแบบของต้นไม้การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา

ในฐานะนักเขียน ฉันจำเป็นต้องวางแผนบทความเช่นที่คุณกำลังอ่านอยู่ รวมถึงนวนิยายอาชญากรรมที่ฉันกำลังเขียนอย่างลับๆ! ดังนั้น ความยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ความร่วมมือ

ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดดิจิทัลคือทีมจากสถานที่ต่าง ๆ สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ หรือขยายความคิดร่วมกันได้ มันทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันอย่างแท้จริง!

การทำงานร่วมกับทีมทั่วโลก ฉันต้องการแอปแผนผังความคิดที่มีคุณสมบัติการร่วมมือ เช่น การแชร์ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และอื่น ๆ

การนำไปปฏิบัติได้

แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ในการลงมือทำ คุณจำเป็นต้องมีชุดคุณสมบัติที่แตกต่างกัน

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาของฉันคือเครื่องมือการทำแผนที่ความคิดสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือการจัดการโครงการของฉันเพื่อเชื่อมโยง/แปลงความคิดเป็น:

  • งานที่ต้องดำเนินการ
  • เอกสารเพื่อแบ่งปันและอ้างอิง
  • ความคิดเห็นเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • โน้ตและตัวเตือน

เมื่อได้กำหนดความคาดหวังของซอฟต์แวร์แผนผังความคิดแล้ว มาดูตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบันกัน

เครื่องมือแผนผังความคิดที่ดีที่สุดในพริบตา

เครื่องมือแผนผังความคิดเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติที่ดีที่สุดข้อจำกัด
คลิกอัพการทำแผนที่ความคิดกับการบริหารโครงการความยืดหยุ่น, คุณสมบัติการจัดการโครงการการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
มิโรการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมโหมดจัดวางอัตโนมัติคุณสมบัติที่จำกัดในแผนฟรี
ค็อกเกิลทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นของฟีเจอร์การติดตามเวอร์ชันระบบผู้ใช้แบบจำกัด
MindMeisterทีมสร้างสรรค์โหมดเค้าโครงแผนที่มีจำนวนจำกัด
MindNodeทีมที่เน้นการแก้ปัญหาและต้องการแอปแผนที่สำหรับ macOSวิดเจ็ตสำหรับ iOS และ macOSจำกัดการทำงานร่วมกัน
Xmindการคิดอย่างเป็นระบบแผนภูมิตรรกะ, แผนที่การยึด, แผนภูมิปลาการขาดขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ฟิกแจมข้อเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกันจัมบอท เอไอไม่สร้างตารางบน MindMaps
มายด์เจเนียสการจัดการความรู้นักนำทางแผนที่ไม่รองรับแพลตฟอร์มต่าง ๆ
ครีเทลลีการทำแผนที่ความคิดแบบร่วมมือ50+ ประเภทของแผนภาพไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุปกรณ์มือถือ
อาโยอาการคิดแผนภาพความคิดที่ครอบคลุมและร่วมมือกันการสนับสนุนสำหรับเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย, ADHD, และ ASDแผนฟรีแบบจำกัด
EdrawMindการสร้างแผนผังความคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์การระดมความคิดอย่างตรงไปตรงมาหัวข้อและหัวข้อย่อยไม่สามารถปรับแต่งได้
Lucidchartทีมที่ทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์แผนฟรีแบบจำกัด

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่? มาเริ่มกันเลย

12 ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดที่ควรลอง [ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย]

เมื่อฉันบอกว่าฉันได้ลองใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดมาหลายสิบตัวแล้ว คุณอาจสงสัยว่ามีจริง ๆ มากกว่าสิบสองตัวในตลาดหรือไม่ ขอให้เราชี้แจงเรื่องนี้ก่อน

ณ วันนี้ G2 ได้จัดแสดงซอฟต์แวร์ 65 รายการภายใต้หมวดหมู่การแผนที่ความคิด [มากกว่าห้าสิบกว่าตัว, หากคุณต้องการ] หากมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการทดลองใช้ทั้งหมด ก็คือเครื่องมือการแผนที่ความคิดไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกัน

ดังนั้น ฉันได้ทดสอบเครื่องมือเหล่านี้อย่างเข้มงวดเพื่อค้นหาซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับการพิจารณาของคุณ มาดูกันทีละอย่าง

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดพร้อมการจัดการโครงการ)

คลิกอัพ มายด์แมปส์
เริ่มต้นใช้งานแผนผังความคิด ClickUp
เปลี่ยนความคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติได้ด้วย ClickUp MindMaps

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น และครบวงจร พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและการทำงานร่วมกัน รวมถึงแผนผังความคิดที่ยอดเยี่ยม

ClickUp Mind Mapsช่วยให้คุณสามารถบันทึกไอเดีย เชื่อมโยงความคิด วางแผนขั้นตอนการทำงาน และเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ ได้ในที่เดียว อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดของ ClickUp Mind Maps คือความสามารถในการเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็น action ได้

ฉันได้ใช้ ClickUp Mind Maps เพื่อทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์/ทีมนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาด รวบรวมไอเดียสำหรับบทความ สร้างโครงร่าง และแปลงเป็นงาน ตั้งกำหนดเวลา มอบหมายให้ตรวจสอบ และติดตามจนกระทั่งเผยแพร่

จุดเด่นหลักของ ClickUp Mind Maps คือการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่เครื่องมือจัดการโครงการเฉพาะทางส่วนใหญ่ช่วยให้สามารถทำแผนผังความคิดได้เพียงเพื่อการทำแผนผังความคิดเท่านั้น ClickUp ให้คุณใช้การทำแผนผังความคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานของคุณ— กล่าวคือ จากความคิดไปสู่การปฏิบัติ

หากคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย, จัดการโครงการใหญ่, จัดการกับโครงการหลายอย่างพร้อมกัน, ClickUp Mind Maps คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการร่วมมือเข้าไปในนั้น โดยไม่กระทบต่อขั้นตอนการทำงานปกติ

ด้วย ClickUp คุณสามารถ:

  • ระดมความคิด: ระบุแนวคิดหลักและสำรวจความเป็นไปได้อย่างอิสระ
  • สร้างการเชื่อมโยง: เชื่อมโยงเอกสาร งาน รายการตรวจสอบ ฯลฯ
  • สร้างแผนปฏิบัติการ: แปลงโหนดเป็นงานและจัดระเบียบให้เป็นโครงการ/พื้นที่ทำงาน
  • ดำเนินการ: ใช้ความสามารถในการจัดการโครงการแบบภาพของ ClickUp เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินโครงการของคุณ

หากคุณเป็นมือใหม่ในการทำแผนผังความคิด ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว เลือกจากเทมเพลตแผนผังความคิดฟรีหลากหลายรูปแบบและเริ่มต้นได้ทันที นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เชื่อมโยงความคิดต่าง ๆ ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp และปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนผังความคิดว่างเปล่าของ ClickUp: เปิดผืนผ้าใบเปล่าและจดบันทึกสิ่งที่คุณกำลังสำรวจ เพิ่มรูปทรง ข้อความ การเชื่อมโยง และอื่นๆ อีกมากมาย

เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp: สร้างแผนผังความคิดแบบง่ายที่ใช้โหนดหรืองานเป็นฐานด้วยเทมเพลตนี้ ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อแสดงงานและแนวคิดของคุณในแบบที่คุณต้องการ!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ความสามารถในการสร้างแผนผังความคิดได้ไม่จำกัดภายในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • ความสามารถบนClickUp Whiteboardที่สามารถเปิดใช้งานการสร้างแผนผังความคิดได้
  • ความเป็นไปได้ในการเพิ่มโน้ตแบบติดหน้าจอ อัปโหลดรูปภาพ วาดภาพด้วยมือ หรือเชื่อมโยงกับวัตถุใน ClickUp
  • ความสามารถในการจัดวางใหม่เพื่อทำความสะอาดการระดมความคิดที่ยุ่งเหยิงและจัดระเบียบแนวคิดอย่างรวดเร็ว
  • แม่แบบที่ครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่นการทำแผนที่ผลกระทบ การทำแผนที่กระบวนการ การทำแผนที่กระแสคุณค่า และอื่นๆ อีกมากมาย
  • การสร้างงานจากแนวคิดได้ทันที

ข้อจำกัดของ ClickUp

ในฐานะแพลตฟอร์มการทำงานที่ครบวงจร ClickUp นำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย หนึ่งในนั้นคือการสร้างแผนผังความคิด สำหรับบุคคลที่ต้องการเพียงแค่การสร้างแผนผังความคิดอย่างง่าย ClickUp อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สักเล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2:4.7/5[รีวิวมากกว่า 9,400 รายการ]
  • Capterra:4.7/5[4,000+ รีวิว]

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร?

"ClickUp เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย เราสามารถนำทางผ่านงาน ตั้งค่าโครงการ และมอบหมายงานได้อย่างสะดวกและเข้าใจง่าย แม้แต่ผู้ที่ยังไม่เคยใช้เครื่องมือบริหารโครงการมาก่อน นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับทีมของเรา เพราะช่วยให้เราบริหารโครงการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการรับรอง

"ฉันชอบที่ในฐานะผู้จัดการ มันให้ภาพรวมของทุกโครงการที่ทีมของฉันกำลังทำงานอยู่" —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

โบนัส:แผนที่กระบวนการด้วย AI!

2. Miro (ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและนวัตกรรม)

มิโร
ที่มา: Miro

Miro เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนการคิดอย่างเป็นระบบและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้จึงมาพร้อมกับฟีเจอร์ครบครันสำหรับการจัดเวิร์กช็อป การวางแผนกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การบริหารโครงการด้วยภาพ และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ฉันเริ่มใช้ Miro เมื่อฉันต้องการสร้าง moodboards สำหรับทีมออกแบบ ซึ่งนำเนื้อหาของฉันไปผลิตต่อ ตั้งแต่นั้นมา ฉันก็รู้สึกคุ้นเคยพอที่จะใช้มันเพื่อแก้ปัญหาทางภาพทุกประเภท

กระบวนการมีจุดติดขัดมากเกินไปใช่ไหม? แผนผังมันออกมาเลย ผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องการเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ใช่ไหม? แผนผังมันออกมาเลย คิดหัวข้อที่จะเขียนไม่ออกใช่ไหม? ดึงกลุ่มคำสุ่มขึ้นมาเพื่อหาแรงบันดาลใจ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบดิจิทัลของ Miro ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการแก้ปัญหา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการกลับไปใช้กระดานไวท์บอร์ดเพื่อทำความเข้าใจบริบทและบันทึกสถานะปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเส้นทางของลูกค้า การทำแผนผังเว็บไซต์ การสร้างแบบร่างเบื้องต้น หรือการจัดการการทบทวนผลงาน

Miro ตอนนี้มีฟีเจอร์ AI ที่คุณสามารถใช้เพื่อต่อยอดไอเดียของคุณบนผืนผ้าใบได้แล้ว ฉันยังพบว่าการใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ต่าง ๆที่พวกเขามีอยู่นั้นมีประโยชน์มากอีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ความสามารถในการแปลงแผนผังความคิดเป็นงานนำเสนอหรือบันทึกเป็นวิดีโอแบบโต้ตอบ
  • 300+ แม่แบบที่ปรับแต่งได้
  • โหมดการจัดวางอัตโนมัติเพื่อจัดระเบียบแผนผังความคิดโดยการจัดแนวสาขาและโหนด

ข้อจำกัดของ Miro

สำหรับผู้เริ่มต้น แผนฟรีให้บริการเพียง 3 บอร์ดที่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งอาจจำกัดสำหรับบุคคลและธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่สามารถจ่ายค่าสมัครสมาชิกที่แพงได้

จากการสังเกตของเรา Miro มีความสามารถในการทำแผนผังความคิดที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม มันมีข้อจำกัดในการช่วยให้คุณดำเนินการและจัดการโครงการนวัตกรรมหลังจากนั้น

ราคาของ Miro

  • ฟรี: $0
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Miro

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Miro อย่างไร?

"Miro ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราทำงานร่วมกันและทำงานกับผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง มันง่ายมากที่จะเริ่มต้นใช้งานแม้แต่กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการจากภายนอก แผ่นงานที่ไม่มีขอบเขตซึ่งทุกคนสามารถมองเห็นและเข้าถึงได้ช่วยให้เรานำความเชี่ยวชาญและความรู้ที่หลากหลายของเรามาใช้ร่วมกันได้"

การผสานรวมกับ Google Drive ช่วยส่งเสริมการสื่อสารได้เป็นอย่างมาก เพราะเราสามารถเพิ่มลิงก์เว็บและไฟล์ได้ และข้อมูลทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคน" —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

"ใช้ Miro อย่างกว้างขวางในการศึกษาเพื่อโครงการความร่วมมือแบบทีม. ง่ายต่อการตั้งค่าแผนผังความคิดให้แก่นักเรียน. นักเรียนที่ไม่เคยใช้มาก่อนก็สามารถเรียนรู้ได้ง่าย." —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

โบนัส: Miroสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้คุณจึงสามารถใช้ Miro สำหรับเทมเพลตการระดมความคิดและย้ายรายการที่ต้องดำเนินการทั้งหมดไปยัง ClickUp ได้

3. Coggle (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นของฟีเจอร์)

ค็อกเกิล
แหล่งที่มา: Coggle

Coggle เป็นแอปจดบันทึกแบบภาพที่เหนือกว่าการเขียนรายการแบบหัวข้อย่อย รองรับการสร้างแผนผังความคิด แผนผังขั้นตอน แผนผังกระบวนการ ระบบ และอัลกอริทึม

การใช้งาน Coggle ครั้งแรกของฉันคือการตัดสินใจ ฉันต้องการแผนผังการตัดสินใจที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยคำถามใช่หรือไม่ใช่ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจ ฉันต้องการให้แผนผังนี้ดูน่าสนใจและสามารถนำไปใช้กับทีมบริการลูกค้าได้ Coggle เหมาะสมกับงานนี้มาก

Coggle มีคุณสมบัติที่เน้นภาพมากกว่าซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรีทั่วไป สิ่งที่ฉันชอบคือมันช่วยให้ฉันสร้างลูป เชื่อมต่อสาขา เพิ่มจุดเริ่มต้นหลายจุด และใส่รูปภาพและข้อความลอยได้ไม่จำกัด

มันกระตุ้นความเป็นช่างฝีมือในตัวฉัน และบางครั้งฉันก็ทำเกินเลยไปบ้าง แต่มันสนุกมาก!

คุณสมบัติเด่นของ Coggle

  • แผงข้อความเพื่อเพิ่ม/ตรวจสอบความคิดเห็น
  • ตัวเลือกการบันทึกอัตโนมัติสำหรับการติดตามเวอร์ชัน คุณยังสามารถสร้างสำเนาจากการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าใดก็ได้และทำงานกับมัน
  • อัปโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัด

ข้อจำกัดของ Coggle

  • มีจำนวนสีให้เลือกจำกัดสำหรับแผนผังความคิด ทำให้ยากต่อการทำงานในโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการความหลากหลายหลายรูปแบบ
  • UI ดูเรียบง่ายมาก มีพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์น้อย

ราคาของ Coggle

  • ฟรีตลอดไป: $0
  • ยอดเยี่ยม: $5/เดือน
  • องค์กร: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวจาก Coggle

  • G2: 4. 6/5 [10+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5 [40+ รีวิว]

ผู้ใช้พูดถึง Coggle อย่างไร?

"ก่อนอื่น งานทั้งหมดของฉันจะถูกสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านบัญชี Google ของฉัน และหลังจากนั้นฉันยังสามารถแชร์แผนผังความคิดให้กับเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามที่มีบัญชี Google ได้อีกด้วย การทำงานร่วมกันและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ไม่เคยง่ายและไร้ปัญหาเช่นนี้มาก่อน" —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก Capterra

"เนื่องจากเป็นเว็บแอปพลิเคชัน จึงไม่สามารถเทียบเท่ากับแอปเนทีฟที่มีฟีเจอร์ครบครันได้ ผมยังรู้สึกว่ามันใช้งานยากหรือยุ่งยากอยู่บ้างสำหรับการนำเสนอ โดยเฉพาะกับแผนผังความคิดขนาดใหญ่ การยุบ/โฟกัสแต่ละกิ่งก็ทำได้ลำบาก" —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก Capterra

4. MindMeister (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์)

MindMeister
ที่มา: MindMeister

MindMeister เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดแบบร่วมมือที่มีมาตั้งแต่ยุคแรก ๆ โดยมีชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมสำหรับกรณีการใช้งานและความต้องการที่หลากหลาย

การเริ่มต้นใช้ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของฉันอาจเริ่มต้นกับ MindMeister ฉันอยู่ในยุคที่ทดลองใช้เครื่องมือการจัดการโครงการทุกชนิด และกำลังค้นหา MeisterTask

ฉันใช้ MindMeister อย่างกว้างขวางในการสร้างงานนำเสนอและแสดงแนวคิดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มันมีความดึงดูดทางสายตาและมีแนวทางที่ทันสมัย

MindMeisterนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับทีมสร้างสรรค์ เช่น ธีมที่สวยงาม การจัดสไตล์หัวข้อ การจัดสไตล์เส้น ไวยากรณ์มาร์กดาวน์ และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นจึงช่วยให้คุณแปลงแผนผังความคิดเป็นงานนำเสนอหรือการสาธิตได้ตามต้องการ

คุณสมบัติเด่นของ MindMeister

  • โหมดเค้าโครงเปิดใช้งานมุมมองรายการ ทำให้ง่ายต่อการดูแผนที่หลาย ๆ แผนที่ในที่เดียว
  • โหมดโฟกัสช่วยให้เน้นส่วนที่สำคัญ ลดสิ่งรบกวนขณะระดมความคิด
  • ไฟล์แนบและการเชื่อมต่อกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายสิบรายการ

ข้อจำกัดของ MindMeister

  • MindMeister มีเฉพาะแผนรายครึ่งปีและรายปีเท่านั้น ซึ่งทำให้ธุรกิจที่ต้องการใช้งานในระยะเวลาจำกัดมีความลำบาก

ราคาของ MindMeister

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $4. 50/เดือน (ต้องใช้บริการอย่างน้อย 6 เดือน)
  • ข้อดี: $6.50/เดือน (ต้องผูกมัดอย่างน้อย 6 เดือน)
  • ธุรกิจ: $10. 50/เดือน (ต้องทำสัญญามินิมัล 6 เดือน)
  • MindMeister ยังมีราคาพิเศษสำหรับสถาบันการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

การให้คะแนนและรีวิว MindMeister

  • G2: 4. 2/5 [รีวิวมากกว่า 30 รายการ]
  • Capterra: 4. 6/5 [290+ รีวิว]

ผู้ใช้พูดถึง MindMeister อย่างไร?

"ฉันได้ใช้เครื่องมือนี้สำหรับการระดมความคิดกับทีมของฉัน [มันสนุกมากด้วย] สร้างบทเรียนสำหรับเด็ก ๆ หลักสูตรการเรียน/เส้นทางการเรียนรู้ และแม้กระทั่งบอร์ดเรื่องราว! Mindmeister มีความยืดหยุ่นมากและมีขอบเขตสำหรับการใช้งานอย่างสร้างสรรค์มากมาย" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการรับรอง

"เหมาะสำหรับแผนผังความคิดพื้นฐาน แต่เนื้อหาจะหายไปบ่อยเมื่อใช้กับแผนผังความคิดเชิงลึก" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการรับรอง

5. MindNode (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการแก้ปัญหา ที่ต้องการแอปแผนผังสำหรับ macOS)

MindNode ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
แหล่งที่มา: MindNode

MindNode เป็นเครื่องมือช่วยระดมความคิดในรูปแบบภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญและลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

สิ่งที่ดึงดูดฉันให้ใช้ MindNode คือฟีเจอร์แท็กแบบภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มบริบทให้กับสิ่งที่ฉันกำลังทำแผนผัง โหมดโฟกัสช่วยให้ฉันไม่พลาดรายละเอียดในขณะที่วางแผนภาพรวมทั้งหมด

ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดสำหรับ macOS นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิแม้ในขณะที่คุณกำลังสำรวจผืนผ้าใบแห่งความคิดที่กว้างใหญ่ MindNode ช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ด้วย:

  • การจัดระเบียบ: โครงร่างและแผนผังความคิดอยู่เคียงข้างกัน
  • บริบท: แท็กภาพเพื่อจัดลำดับความสำคัญและจัดกลุ่มแนวคิด
  • โหมดโฟกัส: เน้นที่สาขาปัจจุบัน
  • บันทึกอย่างรวดเร็ว: เพื่อบันทึกไอเดียที่สามารถนำไปดำเนินการในภายหลัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MindNode

  • เปลี่ยนโหนดเป็นงานและเพิ่มไปยัง Apple Reminders
  • สามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ
  • วิดเจ็ตสำหรับ iOS และ macOS
  • ธีมสำเร็จรูป

ข้อจำกัดของ MindNode

  • แอปแผนที่นี้มีให้ใช้งานเฉพาะบน iOS เท่านั้น ซึ่งจำกัดการร่วมมือกับทุกคน

ราคาของ MindNode

  • โปรแกรมแก้ไขฟรี: $0
  • MiniNode plus: $2. 99/เดือน

คะแนนและความคิดเห็นของ MindNode

  • G2: 4. 2/5 [รีวิวมากกว่า 30 รายการ]
  • Capterra: 4. 8/5 [10+ รีวิว]

ผู้ใช้พูดถึง MindNode อย่างไร?

"ผู้ที่ใช้และชื่นชอบระบบนิเวศของ Apple จะรู้สึกสบายใจและใช้งานได้อย่างราบรื่นอย่างแน่นอน ด้วยรายละเอียดที่ใส่ใจเป็นพิเศษ กราฟิกที่สวยงาม และทรัพยากรที่มีให้ใช้" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

"Mindnode ช่วยให้ฉันจัดระเบียบชีวิตส่วนตัวทั้งที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัว อย่างไรก็ตาม มันไม่เอื้อต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นมากนัก" —รีวิวจากผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองบน Capterra

6. Xmind (ดีที่สุดสำหรับการคิดอย่างเป็นระบบ)

Xmind
แหล่งข้อมูล: Xmind

Xmind เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรี—เครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกไอเดียต่าง ๆ ลงบนผืนผ้าใบ จัดระเบียบเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกัน และปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการแบ่งปันที่ดียิ่งขึ้น

แม้ว่าจุดแข็งพื้นฐานของแผนผังความคิดคือผืนผ้าใบที่ไร้ขีดจำกัด แต่ Xmind ก็ช่วยจัดระเบียบให้มากขึ้นด้วยโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งหลายแบบนั้นน่าสนใจและแปลกใหม่มาก ครั้งหนึ่งที่ผมเริ่มต้นด้วยโครงสร้างที่ไม่เหมาะกับตัวเอง ผมก็ได้เรียนรู้ว่าสามารถเปลี่ยนโครงสร้างได้ทันที—ช่วยชีวิตไว้จริง ๆ!

Xmind เป็นแอปแผนผังความคิดสำหรับ Windows และ Mac ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการคิดที่ซับซ้อนง่ายขึ้น มันมีโครงสร้างหลายแบบในสาขาเดียวกัน ลำดับชั้น และคุณสมบัติการเล่าเรื่องเพื่อให้เข้าใจแนวคิดที่กำลังสำรวจได้อย่างครอบคลุม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Xmind

  • โครงสร้างหลากหลายสำหรับการทำแผนผังความคิด รวมถึงแผนผังตรรกะ แผนผังแบบกั้น แผนผังกระดูกปลา ไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • ป้ายกำกับ, บันทึก, ตัวทำเครื่องหมาย, และขอบเขตในชุดเครื่องมือ
  • คำสั่ง LaTeX สำหรับการแสดงสูตรทางคณิตศาสตร์และเคมี
  • การผสานระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ Xmind

  • ประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากขาดขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • อาจสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์อันทรงพลังของ Xmind
  • ผู้ใช้บางรายบ่นว่ามันหนักและช้า

ราคาของ Xmind

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน
  • พรีเมียม: $15/เดือน
  • ธุรกิจ: $28/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Xmind

  • G2: 4. 3/5 [50+ รีวิว]
  • Capterra: 4. 5/5 [110+ รีวิว]

ผู้ใช้พูดถึง Xmind อย่างไร?

"XMind เป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกคนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ฉันมีทุกสิ่งที่ต้องการสำหรับการระดมความคิด จัดระเบียบความคิด และทำงานร่วมกับผู้อื่น"

รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก Capterra

"Xmind เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยในการแสดงความคิดของคุณในรูปแบบที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ ด้วยแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับบริษัทขนาดเล็กทุกแห่ง เนื่องจากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า"

รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

7. FigJam (ดีที่สุดสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจร่วมกัน)

ฟิกแจม
แหล่งที่มา: FigJam

FigJam คือผลิตภัณฑ์สำหรับการทำแผนผังความคิดและการวางแผนเชิงภาพจาก Figma เครื่องมือออกแบบแบบร่วมมือกัน FigJam ช่วยให้ทีมสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกันได้โดยการบันทึกความคิด พิจารณาการตัดสินใจที่เป็นไปได้ และหารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ — ทั้งหมดนี้ในพื้นที่ทำงานเชิงภาพ

ในขณะที่ฉันกำลังทำงานร่วมกับนักออกแบบที่ใช้ Figma สำหรับต้นแบบของพวกเขา FigJam คือสถานที่ที่ควรไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์ความคิดเห็นอย่างชัดเจนและเชิงภาพ FigJam มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

แม้ว่าจะเริ่มต้นจากการให้ข้อเสนอแนะ แต่ความง่ายในการใช้งานและการเข้าถึงทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับกิจกรรมการระดมความคิด การสร้างสรรค์แนวคิด และการทำแผนผังความคิดทั้งหมด

FigJam เป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับทีมออกแบบในการให้ข้อเสนอแนะซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการออกแบบ รองรับการให้ข้อเสนอแนะผ่านการแชทสด ความคิดเห็น อีโมจิ สติกเกอร์ โน้ตแบบโพสต์อิท และแม้แต่ไฟล์เสียง!

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีบริบท!

คุณสมบัติเด่นของ FigJam

  • การทำแผนผังความคิดข้ามแพลตฟอร์มทำงานได้ดีมากบนแอปสำหรับ iPad เช่นกัน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชั้นนำ
  • Jambot, บอท AI ที่ช่วยระดมความคิดหรือทำงานอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ FigJam

  • ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มตารางลงในแผนผังความคิด
  • ดังนั้น จึงไม่สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันหรือสูตรภายในได้
  • นอกเหนือจากบันทึกเสียงแล้ว ผู้ใช้ยังคาดหวังตัวเลือกการประชุมทางวิดีโอด้วย

ราคา FigJam:

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: $5/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิว FigJam:

  • G2: 4. 5/5 (440+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง FigJam อย่างไร?

"FigJam ได้พัฒนาไปในทางที่ดีมากในช่วงปีที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดตัวออกมา การผสานรวมกับ Figma แน่นอนว่าเป็นหนึ่งในข้อดีหลักที่ช่วยให้คุณสามารถเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

"ฉันชอบความยืดหยุ่นของ FigJam อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการประชุมกับทีมผลิตภัณฑ์ของฉัน การจัดการสตูดิโอออกแบบ การมีเซสชั่นสร้างแรงบันดาลใจ/พบปะสังสรรค์ หรือการติดตามเอกสาร Brag Doc ของฉัน ฉันสามารถใช้ FigJam สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างได้!" —รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการรับรอง

8. MindGenius (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้)

มายด์เจเนียส
แหล่งข้อมูล: MindGenius

MindGenius เป็นแอปพลิเคชันการสร้างแผนผังความคิดที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นระเบียบและความเข้าใจเชิงลึกให้กับผู้ใช้ ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดระเบียบ แสดงภาพ ทำให้ง่าย และดำเนินการแนวคิดต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณมีคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐาน(SOPs) หลายสิบฉบับและฐานความรู้ที่กว้างขวาง แต่ทุกอย่างถูกเก็บแยกไว้ในเอกสารที่แยกส่วนกัน คุณจะทำอย่างไร? ผมเคยแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วย Mind Genius มาก่อน คุณสมบัติด้านการจัดการความเสี่ยงเป็นโบนัสที่ดีมาก

ปรัชญาเบื้องหลัง MindGenius คือการสร้างความชัดเจนร่วมกันสำหรับทีม ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการรวบรวมข้อมูล, จัดการทรัพยากร, ขยายหัวข้อที่ซับซ้อน, ระบุช่องว่างของความรู้และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ MindGenius

  • ความครอบคลุม: MindGenius มีโมดูลที่ครอบคลุมและเข้าถึงได้สำหรับบุคคลที่มีความหลากหลายทางระบบประสาท
  • ผู้ช่วยนำทางแผนที่: ช่วยให้ทีมเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนโดยการแยกย่อยออกเป็นแนวคิดหลักที่ง่ายและชัดเจน
  • แดชบอร์ดภาพ: เพื่อติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และแก้ไขปัญหา
  • หลายภาษา: MindGenius ขับเคลื่อนโดย ChatGPT ช่วยให้คุณป้อนความคิดของคุณในภาษาแม่ของคุณและสร้างแผนผังความคิดใน 85 ภาษา

ข้อจำกัดของ MindGenius

  • ไม่รองรับแพลตฟอร์ม/ประเภทอุปกรณ์ที่หลากหลาย
  • อินเตอร์เฟซอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ MindGenius

  • ทดลองใช้ฟรี: 14 วัน
  • บุคคล/ทีมขนาดเล็ก: $13/ที่นั่ง/เดือน
  • ส่วนลดปริมาณ: มีให้ตามจำนวนใบอนุญาต
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและความคิดเห็นของ MindGenius

  • G2: 4. 7/5 [20 รีวิว]
  • Capterra: 4. 8/5 [16 รีวิว]

ผู้ใช้พูดถึง MindGenius อย่างไร?

"MindGenius เป็นซอฟต์แวร์ที่เราใช้มาได้ระยะหนึ่งแล้ว และส่งผลให้คุณภาพของงานของเราดีขึ้นอย่างมาก และช่วยให้เราสามารถจัดการโครงการของเราได้ในทุกวัน เราสามารถทำให้ลูกค้าของเราทราบข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา" —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

"เราใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อสร้างภาพโครงสร้างทรัพย์สินที่ซับซ้อนสำหรับบุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูง มันทำงานได้ดีสำหรับสิ่งนี้และลูกค้าชื่นชมที่ได้เห็นในลักษณะนี้" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

9. Creately (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดแบบร่วมมือ)

ครีเทลลี
แหล่งที่มา: Creately

Creately เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ได้รับความนิยมอีกตัวหนึ่งสำหรับ Windows และ MacOS โดยนำเสนอไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดพื้นที่สำหรับการแสดงแนวคิดหรือไอเดียต่างๆ ในรูปแบบภาพ

หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของฉันกับเครื่องมือบางอย่างที่ฉันพยายามใช้คือขนาดของแคนวาส ตัวอย่างเช่น ขณะทำแผนเนื้อหาประจำปี ฉันต้องแทรกข้อมูลหลายร้อยจุด [ไอเดียบทความ, แบบฟอร์ม, ผู้เขียน, บรรณาธิการ, เป็นต้น] ลงในแคนวาสเดียว

เมื่อเครื่องมือมีพื้นที่จำกัด ฉันจำเป็นต้องลดขนาดตัวอักษร ฯลฯ เพื่อให้ทุกอย่างพอดีกัน Creately แก้ปัญหาดังกล่าวด้วยผืนผ้าใบที่ไม่มีขอบเขต ฉันสามารถย้ายหรือซูมเข้าไปในส่วนที่ต้องการเน้นได้อย่างง่ายดาย และซูมออกเพื่อดูภาพรวมทั้งหมด

Creately ถูกออกแบบมาสำหรับทีมขนาดใหญ่ในการทำงานร่วมกัน โดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของแนวคิดของพวกเขา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creately

  • 50+ ประเภทของแผนภาพ รวมถึงแผนผังการไหล แผนผังแนวคิด แผนที่การเดินทาง และอื่นๆ
  • 1000s ของเทมเพลตไวท์บอร์ดให้เลือก
  • เคอร์เซอร์ข้อความแบบเรียลไทม์และตัวชี้เพื่อติดตามผู้เข้าร่วมในพื้นที่ทำงานเดียวกัน
  • ซิงค์ข้อมูลสองทางผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพชั้นนำหลายรายการ
  • การแบ่งปันออนไลน์พร้อมการควบคุมการเข้าถึง

ข้อจำกัดของ Creately

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนมือถือ

ราคาของ Creately

  • ฟรี
  • ส่วนตัว: 8 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • ทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: 149 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นของ Creately

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Creately อย่างไร?

"สำหรับการร่วมมือทางการมองเห็นที่ดีที่สุด Creately คือแพลตฟอร์มที่คุณควรใช้ แพลตฟอร์มนี้มอบแนวทางที่ใช้งานง่ายแก่ผู้ใช้พร้อมกับเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างมาก ด้วยลักษณะที่เรียบง่าย ผู้ใช้สามารถเข้าใจและใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาไม่นาน" —รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

"ฉันใช้ Creately สำหรับความต้องการของโครงการที่หลากหลาย การวางแผนบ้านของผู้ตอบแบบสอบถามสำหรับโครงการสำรวจสำมะโนประชากรของเราไม่จำเป็นต้องทำด้วยมือและกระดาษอีกต่อไป Creately แก้ไขปัญหานั้นให้ฉันได้ ฉันสามารถสร้างแผนผังและแผนผังการไหลที่ซับซ้อนที่สุดเพื่อแสดงระบบการทำงานที่ซับซ้อนและโครงสร้างทีมได้" —รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

10. Ayoa (เหมาะที่สุดสำหรับการทำแผนผังความคิดที่ครอบคลุมและทำงานร่วมกัน)

Ayoa โปรแกรมสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Ayoa

Ayoa เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่มีให้ใช้งานบน Windows, Android และ macOS แม้ว่าแผนการใช้งานฟรีจะมีฟีเจอร์ค่อนข้างพื้นฐาน แต่เวอร์ชันพรีเมียมก็มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย

ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดฟรีนี้ช่วยให้คุณสร้างแผนผังความคิดได้สูงสุด 10 แผนผัง หลังจากนั้นคุณสามารถอัปเกรดเป็นแผนแบบชำระเงินได้ นอกจากนี้ยังมีแกลเลอรีภาพและอีโมจิมากมายเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลงานของคุณ

แผนชำระเงินของ Ayoa มีการผสานรวม AI, ตัวเลือกในการสร้างไวท์บอร์ด, แผนภูมิแกนต์ และแผนภาพประเภทอื่น ๆ รวมถึงการผสานรวมกับ Google และ Microsoft

การออกแบบที่ใช้งานง่ายและรองรับระบบประสาทช่วยให้ผู้คนหลากหลายประเภทสามารถทำงานร่วมกันได้

คุณสมบัติเด่นของ Ayoa

  • โหมดแผนผังความคิดหลากหลายรูปแบบพร้อมมุมมองเค้าโครงและเอกสาร
  • กระดานไวท์บอร์ดแบบบูรณาการและมุมมองแกนต์
  • สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแผนผังความคิด
  • ตัวเลือกในการส่งออกไฟล์หรือนำเสนอไฟล์โดยตรง
  • การสนับสนุนสำหรับเด็กที่มีภาวะดิสเล็กเซีย, ADHD, และ ASD

ข้อจำกัดของ Ayoa

แผนฟรีให้บริการเพียงแผนผังความคิดพื้นฐาน 10 แผน ซึ่งอาจจำกัดการใช้งานได้ เราพบว่ามีฟีเจอร์จำนวนมากที่ถูกจำกัดให้ใช้เฉพาะในเวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายเท่านั้น ผู้ใช้ยังสังเกตว่าการจัดการงานและการจัดระเบียบโดยรวมของผลงานนั้นไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้

ราคาของ Ayoa

  • ฟรี
  • สูงสุด: $13/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Ayoa

  • G2: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (210+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Ayoa อย่างไรบ้าง?

"ฉันได้เปรียบเทียบตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด และหลังจากใช้เวลาประเมินแต่ละตัวเป็นเวลานาน Ayoa – ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ไม่เป็นที่รู้จักเลย – ก็ได้รับรางวัลไปในที่สุด เราได้ทำการแปลงแผนผังความคิด 400 แผ่นเข้าสู่ระบบของพวกเขา และเราได้เพลิดเพลินกับคุณสมบัติใหม่ ๆ พร้อมทั้งทำงานร่วมกับทีมพัฒนา" — รีวิวที่ได้รับการรับรองจาก G2

"การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นประโยชน์มาก สำหรับคนที่ชอบใช้ภาพ การมองเห็นทุกอย่างเป็นภาพช่วยให้ควบคุมและจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้นจริง ๆ" — รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

11. EdrawMind (ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังความคิดด้วย AI)

เครื่องมือ Wondershare EdrawMind Header ai สำหรับการสร้างแผนผังความคิด
ผ่านทาง Wondershare EdrawMind

EdrawMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบความคิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนด้วยภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายรองรับแม่แบบและรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้การสร้างแผนผังความคิดที่ละเอียดและดูเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ด้วยเครื่องมือนำเสนอ คุณสามารถเปลี่ยนแผนผังความคิดให้กลายเป็นสไลด์โชว์ได้โดยตรงภายในซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานบน Windows, macOS, Linux, iOS และ Android เพื่อให้คุณเข้าถึงได้อย่างราบรื่นทุกที่ทุกเวลา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Edrawmind

  • การแปลงโครงร่างเป็นแผนผังความคิดและกลับเป็นโครงร่างได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • การระดมความคิดด้วยปัญญาประดิษฐ์, สรุป, แปล, และอื่น ๆ
  • ตัวเลือกในการปรับแต่งธีม สี และเค้าโครงเพื่อให้แผนที่มีเอกลักษณ์และเฉพาะตัว
  • เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การระดมความคิด, การวางแผนธุรกิจ, และการศึกษา

ข้อจำกัดของ Edrawmind

หัวข้อและหัวข้อย่อยไม่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งเป็นข้อเสียใหญ่ที่ผู้ใช้หลายคนพบ

ราคา Edrawmind

  • ฟรี
  • ข้อดี: $11.90/เดือน
  • ไม่จำกัด: $15.90/เดือน
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Edrawmind

  • G2: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Edrawmind อย่างไร?

"หนึ่งในจุดขายหลักของเราคือความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม (Windows, MacOS และ Linux, Android และ iOS) รวมถึงการเข้าถึงผ่านเว็บซึ่งช่วยให้ใช้งานได้แม้ในเครื่องที่ไม่มีการติดตั้งโดยตรง การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการทำงานร่วมกันที่รวมอยู่ด้วยทำให้การประชุมระดมความคิด การออกแบบและการบันทึกการประชุมง่ายขึ้นด้วยเช่นกัน" — รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

"ฉันชอบฟีเจอร์การแตกกิ่งหลายทางและการแตกกิ่งข้างเคียงในระดับเดียวกันและต่างระดับกัน รวมถึงการแสดงผลที่ทำให้เข้าใจง่ายและใช้งานแผนผังความคิดได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีทางลัด เช่น ปิดไฟล์ เพิ่มหัวข้อย่อย และอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้การทำงานรวดเร็วและสนุกมากขึ้น เพราะการต้องคลิกปุ่มเดิมซ้ำ ๆ สำหรับฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมาก" — รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการรับรอง

12. Lucidchart (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานร่วมกัน)

Lucidchart เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดสำหรับทีม
ผ่านทาง Lucidchart

Lucidchart เป็นเครื่องมือสร้างแผนภาพและการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแผนผังงาน แผนผังองค์กร แผนภาพลวดลาย และภาพประกอบทางธุรกิจอื่น ๆ ได้อย่างมืออาชีพ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบลากและวาง ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก

แม้จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเฉพาะทาง แต่ก็มีประโยชน์ในการแสดงภาพกระบวนการ ระบบ และขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้เกิดความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีขึ้นระหว่างทีม การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมอย่าง Google Workspace และ Microsoft Office ทำให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

คุณสมบัติเด่นของ Lucidchart

  • การผสานข้อมูลสดเข้ากับแผนภูมิและไดอะแกรมเพื่อภาพที่เคลื่อนไหวและแม่นยำ
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแก้ไขและแสดงความคิดเห็นบนแผนผังได้พร้อมกัน
  • มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมและกรณีการใช้งานต่างๆ
  • คุณสมบัติที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น การจัดรูปแบบอัตโนมัติและการจัดตำแหน่ง รวมถึงการแชทในตัวแก้ไข

ข้อจำกัดของ Lucidchart

  • การรวมข้อมูลอาจมีข้อบกพร่อง
  • แผนฟรีของมันค่อนข้างจำกัดในแง่ของคุณสมบัติ

ราคาของ Lucidchart

  • ฟรี
  • บุคคล: $9/เดือน
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิว Lucidchart

  • G2: 4. 5/5 (5,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,100+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Lucidchart อย่างไรบ้าง?

"ฉันชื่นชมวิธีที่แพลตฟอร์มนี้อนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขได้พร้อมกัน มันสะดวกมากที่มีทุกอย่างอยู่ในหน้าเดียว พร้อมฟีเจอร์ที่จัดระเบียบเนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้รูปแบบที่สะอาดตา ฉันยังชอบความสามารถในการล็อกองค์ประกอบให้อยู่กับที่ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถย้ายไปพร้อมกันได้โดยไม่กระจัดกระจาย แม้ว่าฉันยังคงเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ฟังก์ชันการทำงานของแพลตฟอร์มนี้ก็ช่วยได้มากแล้วจนถึงตอนนี้" — รีวิวจาก G2 ที่ได้รับการรับรอง

"Lucidchart เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนภูมิและไดอะแกรมคุณภาพสูงที่ดึงดูดสายตา แม้ว่าฟังก์ชันหลักจะเน้นไปที่แผนผังงาน แต่ความหลากหลายของมันนั้นกว้างขวางมาก ใช้งานง่าย และเราชื่นชอบการทำงานร่วมกับ Confluence ได้เป็นอย่างดี" — รีวิวจาก Capterra ที่ได้รับการรับรอง

ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาถึงจุดสิ้นสุดของเครื่องมือแผนผังความคิดที่ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันแล้ว ตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นทันทีหรือไม่? นี่คือตัวอย่างการใช้งานยอดนิยมที่คุณสามารถลองได้

กรณีการใช้งานแผนผังความคิด

ฉันเริ่มใช้แผนผังความคิดเป็นวิธีจัดการกับความรู้สึกท่วมท้น เมื่อรู้สึกว่าต้องทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไป มีรายการที่ต้องจัดการมากมาย การนำทุกอย่างมาวางบนผืนผ้าใบช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งนี้สามารถนำไปใช้ได้กับการออกแบบการ์ดเชิญงานแต่งงานของคุณหรือผลิตภัณฑ์ AI ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไป

การแก้ปัญหา

ทุกโซลูชันต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้:

  • การกำหนดปัญหา: อะไรคือสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
  • บริบท: เหตุผลและวิธีการที่เราเดินทางมาถึงสถานะปัจจุบัน
  • องค์ประกอบที่มีอิทธิพล: ปัจจัยและสมมติฐานที่กำหนดไว้
  • แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: ความเป็นไปได้และผลลัพธ์/ผลตอบแทนของแต่ละแนวทาง

ใช้แผนผังความคิดเพื่อวางแผนทั้งหมดนี้บนผืนผ้าใบ ไฮไลต์ปัจจัยที่มีอิทธิพลและเพิ่มน้ำหนักให้กับแต่ละปัจจัยด้วยการออกแบบ กำหนดผู้ใช้ให้กับแต่ละโหนดสำหรับงานในอนาคต

การออกแบบแบรนด์

การออกแบบแบรนด์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลโก้เท่านั้น มันสื่อถึงจุดมุ่งหมาย การแสวงหา และพลังของแบรนด์ทุกแบรนด์ ดังนั้น ในระหว่างการทำงานในโครงการออกแบบแบรนด์ ฉันจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายและตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบาก

แผนผังความคิดช่วยจับปัจจัยทั้งหมดที่มีอิทธิพลต่อแบรนด์ ด้วยแผนผังความคิด คุณสามารถบันทึกข้อกำหนด สร้างต้นแบบ หารือเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ปรับปรุง ซ้ำ และออกแบบแบรนด์ที่สะท้อนตัวตนของคุณ

การวางแผนกระบวนการ/การเดินทาง

แผนผังความคิดเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการโลจิสติกส์ของอีคอมเมิร์ซหรือการเดินทางของลูกค้าผ่านแอปมือถือ แผนผังความคิดสามารถทำให้เห็นภาพชัดเจนบนหน้าจอ

คุณสามารถใช้แผนผังขั้นตอนที่ตรงไปตรงมาหรือแผนภูมิปลาเพื่อจัดการกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถทำให้มันง่ายหรือซับซ้อนตามกระบวนการของคุณเพื่อให้สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นได้อย่างถูกต้อง

การทำสตอรี่บอร์ด

สตอรี่บอร์ดคือคุณสมบัติการแผนที่ความคิดที่ฉันชื่นชอบที่สุด ฉันใช้มันเพื่อแผนที่ตัวละครหรือจุดพล็อตในนวนิยายของฉัน ฉันสร้างการแยกฉากสำหรับบทภาพยนตร์ของฉัน ฉันบางครั้งทำงานร่วมกับนักพัฒนาเพื่อช่วยพวกเขาเขียนเรื่องราวผู้ใช้

สำหรับบทความนี้ ฉันเริ่มต้นด้วยแผนผังโครงสร้าง องค์ประกอบ เป้าหมาย และสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ ซึ่งช่วยให้การจัดเรียงเนื้อหาในบทความนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับคุณ!

ด้วยวิธีนี้ เทคนิคการทำแผนผังความคิดสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกรณีการใช้งานใด ๆ เพื่อดึงประโยชน์ที่โดดเด่นออกมาได้

ประโยชน์ของการใช้แผนภาพความคิดเพื่อการจัดการโครงการ

เป็นเวลานานที่ฉันมองว่าการบริหารโครงการเป็นกิจกรรมเชิงวิเคราะห์และจัดระเบียบ ในขณะที่การทำแผนผังความคิดเป็นความพยายามเชิงสร้างสรรค์หรือนามธรรม ฉันไม่เคยคิดที่จะนำทั้งสองมารวมกันในหน้าเดียวกันจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้

หากการบริหารโครงการคือการติดตามและตรวจสอบงาน แผนผังความคิดก็เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของกระบวนการนี้ การฝึกฝนการใช้แผนผังความคิดอย่างมีประสิทธิภาพสามารถเสริมสร้างการบริหารโครงการได้ในหลายด้านดังต่อไปนี้

เพิ่มความชัดเจน

แผนภาพความคิดช่วยให้ทีมสามารถรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวคิด ปัญหา และความเป็นไปได้ต่างๆ มันช่วยชี้แจงความสับสนและขจัดสิ่งรบกวน

เปิดใช้งานการไหล

เทคนิคการวางแผนกระบวนการและการวางแผนการทำงานช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวและแรงผลักดัน แผนผังความคิดช่วยให้ทีมสามารถก้าวจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งได้ โดยนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

สร้างโครงสร้าง

แผนภาพความคิดสามารถนำมาใช้เพื่อลดความวุ่นวายในความคิดของคุณได้ คุณสามารถจัดหมวดหมู่แนวคิดที่หลากหลายให้เป็นโครงสร้างที่เรียบร้อยเพื่อให้คุณสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้อย่างมั่นใจ

ส่งเสริมความจำ

ผู้คนมักจะจดจำภาพได้ดีกว่าข้อความธรรมดา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการที่ซับซ้อน เช่น การเดินทางของลูกค้าในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ แผนผังความคิด (Mind Maps) เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการช่วยกระตุ้นความจำ

ประมวลผลข้อมูล

การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพเป็นกรณีการใช้งานที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำแผนที่ความคิด มันช่วยจัดระเบียบข้อมูลที่ซับซ้อนและครอบคลุมให้อยู่ในรูปแบบภาพที่ง่ายต่อการรับชมและเข้าใจ

พร้อมที่จะลองใช้แผนผังความคิดหรือยัง?

รวมซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่ดีที่สุดเข้ากับชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

ทุกองค์กรต้องมีเครื่องมือแผนผังความคิดที่ยืดหยุ่นในชุดเทคโนโลยีของตน ตั้งแต่การจดบันทึกการประชุมไปจนถึงการวางแผนกระบวนการหลายมิติ ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดที่แข็งแกร่งสามารถทำให้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดกลายเป็นเรื่องง่ายได้

เครื่องมืออย่าง Miro มุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม ส่วน FigJam เหมาะกับทีมที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงการออกแบบซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุดทุกตัวเหมาะสำหรับการทำแผนผังความคิด

หากคุณต้องการสิ่งพิเศษ ลองพิจารณา ClickUp

ซอฟต์แวร์แผนผังความคิดของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อผสานการระดมความคิดเข้ากับการจัดการโครงการได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนจากแนวคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นแผนโครงการที่แข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วทันใจ

ClickUp Mind Maps คือพลังพิเศษของผู้จัดการโครงการ อย่าเชื่อเราเพียงคำพูด ลองใช้ดู

รับ ClickUp ฟรีและทำให้ไอเดียของคุณเป็นจริง! 🧠 🌈 ✨