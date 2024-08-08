วิธีการติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณกำลังยุ่งอยู่กับการจัดการโครงการหลายอย่าง สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือความเครียดเพิ่มเติมจากการล่าช้าในกำหนดการของคุณ
อุปสรรคเช่นการจัดสรรทรัพยากรไม่เหมาะสม, การขยายขอบเขตงาน, และการขัดจังหวะที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ สามารถทำให้โครงการของคุณล่าช้าได้, บางครั้งอาจไม่มีกำหนดสิ้นสุด.
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องเรียนรู้วิธีการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
การติดตามความคืบหน้าของโครงการตลอดวงจรชีวิตช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลในทุกขั้นตอน และปรับกิจกรรมของโครงการให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและกลยุทธ์ที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ความท้าทายในการติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้นำทีม คุณอาจเคยเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการติดตามโครงการและบันทึกสถานะของงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเสร็จสิ้นโครงการอย่างประสบความสำเร็จ หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยที่สุดที่เราได้สังเกตเห็น ได้แก่:
- การขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน: โครงการอาจไม่มีวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ชัดเจน ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็น และส่งผลให้การติดตามตารางเวลาของโครงการเป็นไปได้ยาก
- การสื่อสารที่ไม่เหมาะสม: การสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมสามารถสร้างความสับสนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และความรับผิดชอบ
- การเก็บข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอ: การขาดกระบวนการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบส่งผลให้รายงานความคืบหน้าไม่สมบูรณ์ ซึ่งทำให้ยากต่อการประเมินสถานะของโครงการ
- การขาดการอัปเดตแบบเรียลไทม์: หากไม่มีการอัปเดตแบบเรียลไทม์อย่างสม่ำเสมอ คุณอาจพบว่าการระบุและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเป็นเรื่องยาก
10 วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการ
หากคุณต้องการติดตามและวัดความคืบหน้าของโครงการ นี่คือ 10 ขั้นตอนที่คุณควรปฏิบัติตาม
1. กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
นั่งคุยกับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการอย่างละเอียด แบ่งเป้าหมายเหล่านี้ออกเป็นเป้าหมายหลักเพื่อให้ ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรให้สำเร็จในแต่ละขั้นตอนของโครงการ
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการเปิดตัวเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซภายในหกเดือนหลักสำคัญโครงการจะมีลักษณะดังนี้:
- เดือนที่ 1: สรุปขอบเขตโครงการและจัดตั้งทีมโครงการ
- เดือนที่ 2: ทำการวิจัยตลาดให้เสร็จสิ้นและจัดทำเอกสารข้อกำหนดสำหรับเว็บไซต์
- เดือนที่ 3: ปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ให้เสร็จสมบูรณ์และพัฒนากลยุทธ์ด้าน UX
ในกระบวนการนี้ จุดสำคัญทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบตลอดโครงการ ช่วยให้คุณสามารถวัดความคืบหน้าจริงของโครงการเทียบกับกำหนดการได้
ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้สำหรับโครงการของคุณ เพิ่มไทม์ไลน์และเป้าหมายสำหรับแต่ละเป้าหมายเพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่าโครงการของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
อ่านเพิ่มเติม: 10 แอปติดตามเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024
2. มอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจน
หากคุณไม่ต้องการให้สมาชิกในทีมใช้คำว่า 'ฉันไม่ทราบเรื่องนั้น' คุณจำเป็นต้อง กำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับทุกงานในรายการสิ่งที่ต้องทำของโครงการของคุณ
เริ่มต้นด้วยการแบ่งโครงการของคุณออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มงานแต่ละงานภายใต้แต่ละขั้นตอน และตรวจสอบร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนสรุปรายการงานของคุณ
- ใช้กระดานคัมบังของ ClickUpเพื่อสร้างคอลัมน์ต่าง ๆ แสดงแต่ละขั้นตอนของโครงการ
- จัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แต่ละคอลัมน์พร้อมกับกำหนดเส้นตายและระดับความสำคัญ คุณสามารถย้ายแต่ละงานข้ามกระดานได้โดยใช้ฟังก์ชันลากและวาง
- มอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการมอบหมายงานแล้ว ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการรับผิดชอบที่สับสน
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วัด เวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้น โดยพิจารณาจากงานต่างๆ กิจกรรมที่อาจเกิดขึ้น และความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น ใช้สิ่งนี้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดกรอบเวลาที่เป็นจริงและจัดลำดับความสำคัญของงานที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
3. รักษาเอกสารอย่างละเอียด
หากคุณเคยใช้เวลาในการเตรียมและปรับปรุงเอกสารการจัดการโครงการ เช่น แผนโครงการ บันทึกการเปลี่ยนแปลง รายการความเสี่ยงและรายงานสถานะโครงการคุณจะทราบดีว่าข้อมูลเหล่านี้มักกระจัดกระจายอยู่ในอีเมล โน้ต แชท และสเปรดชีตที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เมื่อเอกสารสำคัญไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวที่สามารถแชร์ได้ การเข้าถึงเอกสารเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน คุณอาจต้องขอการเข้าถึงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคน และค้นหาผ่านเครื่องมือต่าง ๆ (เช่น Word, PowerPoint, MS Teams, Google Docs, เป็นต้น) และคุณอาจยังไม่สามารถหาเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารเหล่านี้ได้
หากเราบอกคุณว่าคุณสามารถ รวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เก็บข้อมูลกลาง ได้โดยใช้ClickUp Docs ได้หรือไม่?
ใช้ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่มีอยู่ในตัวเพื่อช่วยจัดโครงสร้างเอกสารให้เป็นระเบียบ เพิ่มส่วนต่าง ๆ อัปโหลดรูปภาพ และฝังวิดีโอเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้การตรวจจับการทำงานร่วมกันยังช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
คิดถึงเอกสารเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่ช่วยให้ทุกคนทำงานจากข้อมูลเดียวกัน ลดการมองข้ามและลดความล่าช้า
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: พิจารณาใช้ เทมเพลตติดตามความคืบหน้าของโครงการ เป็น แผนงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อดูแลความคืบหน้า จัดระเบียบข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว และประหยัดเวลาอันมีค่าโดยไม่สูญเสียความสมบูรณ์ของโครงการของคุณ. *
4. กำหนดการประชุมสถานะเป็นประจำ
การประชุมทีมเป็นประจำช่วยให้ทุกคนได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของตน และให้การอัปเดตเกี่ยวกับสถานะของงานของตน. นี่คือวิธีให้สมาชิกทีมของคุณทราบว่าอะไรได้ทำไปแล้ว อะไรที่ยังค้างอยู่ และเวลาที่เหลืออยู่เท่าไร.
ในฐานะผู้จัดการ นี่คือช่วงเวลาที่คุณต้องสังเกตสัญญาณเตือนล่วงหน้า ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามจนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ และป้องกันความล่าช้าของกำหนดการ การติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ทุกคนในทีม ประสานงานกันได้ดีขึ้น และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม
คุณสามารถจัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันซึ่งใช้เวลา 15-20 นาที โดยทุกคนจะแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด และสิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำในวันนี้
ในทางกลับกัน การประชุมรายสัปดาห์ที่มีระยะเวลา 30-60 นาที จะประกอบด้วยการหารือเกี่ยวกับเป้าหมายระยะยาว, ความท้าทายของโครงการ, และรายงานสถานะ
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เทมเพลตรายงานสถานะโครงการเพื่อติดตามสุขภาพและความคืบหน้าของโครงการของคุณ เทมเพลตเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับประเภทของโครงการและรายละเอียดที่คุณต้องการติดตามได้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มจัดการตารางเวลาโครงการได้อย่างรวดเร็ว
5. ดำเนินการติดตามความคืบหน้าอย่างเหมาะสม
การติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยไม่ตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการติดตามแบบใด ก็เหมือนกับการเดินทางโดยไม่มี GPS
ใช้การผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและกิจกรรมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ:
- วิธีการเชิงปริมาณ รวมถึงการติดตามข้อมูลเชิงตัวเลข เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน การติดตามเวลา ความคลาดเคลื่อนของงบประมาณ และข้อมูลปริมาณงาน
- วิธีการเชิงคุณภาพ รวมถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสังเกตการณ์ของลูกค้า บันทึกการประชุม ข้อเสนอแนะ และเอกสารโครงการ
หากคุณต้องการกรอบการทำงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการให้ใช้เทมเพลต ClickUp Project Tracker
มันมอบโครงสร้างที่ครอบคลุมพร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณติดตามงานต่างๆ ในโครงการและมองเห็นไทม์ไลน์ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าของคุณและดูงานตามหมวดหมู่ ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ การติดตามเวลาโครงการของ ClickUp เพื่อติดตามเวลาที่สมาชิกในทีมใช้ไปกับงานและกิจกรรมแต่ละอย่าง รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ลงในตารางเวลาเพื่อระบุงานที่กินเวลาของทีมและวิธีที่สามารถปรับปรุงได้
6. ใช้ระเบียบวิธีแบบ Agile
ผู้จัดการโครงการใช้วิธีการแบบ Agile เพื่อแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นรอบการทำงานขนาดเล็กที่เรียกว่าสปรินต์
แทนที่จะส่งมอบผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ วิธีการแบบ Agile มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยเมื่อสิ้นสุดแต่ละเฟสของโครงการหรือสปรินท์ วงจรการส่งมอบที่สั้นลงทำให้การติดตามความคืบหน้าและการปรับเปลี่ยนตามเวลาที่เหมาะสมง่ายขึ้นมาก
ประโยชน์สามอันดับแรกของการใช้เทคนิคการจัดการโครงการแบบ Agileได้แก่:
- ความสามารถในการจัดการกับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
- การมองเห็นที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การปรับปรุงการสอดคล้องทางธุรกิจ
สองในกรอบการทำงานแบบ Agile ที่ใช้กันมากที่สุดคือ Scrum และ Kanban
สครัม
งานถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่จำกัด ซึ่งเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าเป็นประจำ แต่ละช่วงเวลาจะมีความยาวประมาณ 1-4 สัปดาห์ และต้องมีการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ให้เสร็จสิ้นภายในกรอบเวลานี้
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp นำเสนอขั้นตอนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดการกระบวนการพัฒนา Agile Scrum ของคุณ คุณสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อสร้างขั้นตอนต่างๆ ของโครงการและเข้าใจความคืบหน้าของงานในแต่ละขั้นตอนเหล่านี้
คัมบัง
งานถูกแสดงภาพเป็นขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการทำงาน ขั้นตอนเหล่านี้อาจเป็น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' จำกัดจำนวนงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อรักษาความราบรื่นของกระบวนการทำงาน
ใช้แม่แบบ ClickUp Kanban เพื่อแสดงกระบวนการทำงานของโครงการของคุณ ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจตามขั้นตอนและเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจเพื่อปรับปรุงการมองเห็นสิ่งที่เสร็จสิ้นและสิ่งที่ยังค้างอยู่
7. ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์
แผนภูมิแกนต์ใช้เพื่อ แสดงภาพการเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการบนเส้นเวลา
เมื่อไทม์ไลน์ของโครงการของคุณมีหลายจุดสำคัญระหว่างทางเพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการพร้อมกับงาน ผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ และกำหนดเวลา แผนภูมิแกนต์จะช่วยให้เห็นภาพตารางเวลาของโครงการได้อย่างชัดเจน แสดงให้ทุกคนเห็นว่างานใดต้องเริ่มเมื่อใดและต้องเสร็จสิ้นเมื่อใด
- ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณตามลำดับเวลาและกำหนดลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละงาน
- สร้างงานตามไทม์ไลน์และเพิ่มการพึ่งพาเพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่างานย่อยใดที่ต้องทำให้เสร็จและจะใช้เวลานานเท่าใด
- แชร์ไทม์ไลน์กับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นหรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการของโครงการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ การติดตามโครงการ เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความล่าช้า และการเกินงบประมาณ และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการดำเนินไปตามแผน เพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูง
8. ใช้การรายงานที่สอดคล้องกัน
สมาชิกในทีมอาจรวบรวมรายงานที่มีข้อมูลไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องบ่อยครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ขาดข้อมูลที่ถูกต้องและทำให้ยากต่อการระบุปัญหาในกำหนดการส่งมอบโครงการ
หลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดย:
- การจัดตั้งแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการรายงาน
- เน้นย้ำว่าควรติดตามตัวชี้วัดโครงการและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักใดบ้าง รวมถึงรูปแบบ ความถี่ และแหล่งที่มาของข้อมูล
- การรับรองว่าใช้เกณฑ์เดียวกันอย่างสม่ำเสมอในการวัดความก้าวหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเครือหรือความสับสน
วิธีแก้ไข? สร้างและใช้แบบฟอร์มมาตรฐานสำหรับรายงานทั้งหมด. ให้ความรู้แก่สมาชิกทีมของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการรายงานมาตรฐานเพื่อการติดตามความคืบหน้าที่ดีขึ้น.
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานความคืบหน้าโครงการของ ClickUpประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ
เทมเพลตนี้มีมุมมองหลากหลายให้เลือกเพื่อแสดงงานของคุณในรูปแบบที่แตกต่างกัน มุมมองแบบกำหนดเองช่วยให้คุณเพิ่มรายละเอียดสำคัญเพื่อจัดการและติดตามงานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้รับการอัปเดตทันทีทุกครั้งที่มีการดำเนินการหรือเสร็จสิ้นงาน
9. จัดทำรายงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ
รายงานที่ครอบคลุมสามารถให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของโครงการและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ รายงานนี้จะเน้นย้ำถึงวิธีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สำคัญของโครงการ ตัวชี้วัดเหล่านี้ใช้วัดประสิทธิภาพของโครงการและติดตามความรับผิดชอบของแต่ละสมาชิกในทีม
แดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ดูข้อมูลเกี่ยวกับงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ในที่เดียว และติดตามตัวชี้วัดสำคัญของโครงการ
แดชบอร์ดของ ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ และคุณสามารถนำเสนอข้อมูลสำคัญได้อย่างสวยงามด้วยแผนภูมิ กราฟ หรือเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลอื่นๆ เพิ่มปุ่มโต้ตอบ เช่น ปุ่มและเมนูดรอปดาวน์ เพื่อทำให้การกรองข้อมูลง่ายขึ้นและได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
10. ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ
เมื่อคิดหาวิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
เครื่องมือการจัดการโครงการให้แหล่งข้อมูลกลางเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยปรับปรุงการร่วมมือ, ทำให้การปฏิบัติงานเป็นระบบอัตโนมัติ, ติดตามโครงการ, และจัดการงาน
ตัวอย่างเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งหลายประการที่ช่วยให้การวางแผนและการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณง่ายขึ้น
เชลซี เบนเน็ตต์ ผู้จัดการฝ่ายสร้างการมีส่วนร่วมกับแบรนด์ที่Lulu Press กล่าวชื่นชมว่า ClickUp ได้ช่วยให้ทีมของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร:
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมการตลาด และเราชอบที่มันช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ ได้ เราใช้ ClickUp ทุกวันจริง ๆ สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง มันช่วยทีมสร้างสรรค์ของเราได้มาก และทำให้กระบวนการทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพดีขึ้นและดีขึ้น
นี่คือวิธีที่ผู้จัดการโครงการสามารถใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการ
- สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมพร้อมกำหนดวันครบกำหนดโดยใช้ClickUp Tasks
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณและให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ในพริบตาด้วยClickUp Chat View
- ระดมความคิดกับทีมในรูปแบบเสมือนจริงบนกระดานดิจิทัลด้วยClickUp Whiteboards
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณและทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยการเลือกจากมากกว่า 100+ การทำงานอัตโนมัติโดยใช้ClickUp Automations
- ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อเตรียมรายงานโครงการอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน
- สร้างการอัปเดตโครงการ, รวบรวมบันทึกการประชุม, และสรุปเอกสารได้ในเวลาไม่นานด้วย AI ของ ClickUp –ClickUp Brain
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ เทมเพลตการจัดการโครงการ เพื่อประหยัดเวลาและเร่งให้โครงการของคุณเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็ว เพียงกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในโครงสร้างที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทีมของคุณสามารถจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว
ก้าวแรกสู่การติดตามความคืบหน้าโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
การติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพนั้นห่างไกลจากการควบคุมงานอย่างละเอียดยิบ มันเป็นการผสมผสานอย่างเป็นระบบของการสื่อสารที่ชัดเจน การจัดทำเอกสารอย่างละเอียด การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานที่มีประสิทธิผล
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องนำแนวทางที่เหมาะสมมาใช้เพื่อรักษาภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของโครงการและสามารถระบุปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นจากศูนย์ไปสู่หนึ่งอย่างรวดเร็วอาจเป็นเรื่องท้าทายเมื่อต้องนำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นไปใช้งาน แทนที่จะเร่งรีบ ให้ค่อยๆ ทำทีละขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือการนำมาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นเช่น ClickUp ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณได้ คุณสามารถเริ่มต้นได้โดยการทดลองใช้คุณสมบัติพื้นฐานเช่น ClickUp's Dashboards, views, แบบ템เพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า, และงาน และค่อยๆ ขยับไปสู่คุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อคุณคุ้นเคยกับเครื่องมือนี้
ลงทะเบียนบน ClickUp วันนี้และค้นพบวิธีที่ฟังก์ชันการทำงานอันทรงพลังของแพลตฟอร์มนี้ทำให้การติดตามความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่าย