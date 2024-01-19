ตัวชี้วัดโครงการ: ตัวชี้วัดหลักเพื่อติดตามความสำเร็จในปี 2025

ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ผู้เป็นตำนานได้มอบคติให้กับโลกธุรกิจว่า: "สิ่งที่คุณวัดไม่ได้ คุณก็ไม่สามารถปรับปรุงได้" คำกล่าวนี้ยังคงเป็นจริงในปัจจุบันเช่นเดียวกับเมื่อเกือบหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ในการบริหารโครงการ การติดตามและดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จเช่นกัน
ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามสถานะของโครงการเท่านั้น แต่ยังช่วยควบคุมต้นทุนโครงการอีกด้วย การศึกษาโดยสถาบันการจัดการโครงการเปิดเผยว่าเกือบ 10 เซนต์ต่อดอลลาร์ถูกสูญเปล่าเนื่องจากโครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ธุรกิจและผู้จัดการโครงการที่กำลังเริ่มต้นต่างรู้วิธีสร้างและบริหารโครงการด้วยเครื่องมือล่าสุด แต่หากคุณต้องการหยุดทำผิดพลาดซ้ำๆ ทำงานได้มากขึ้น ลดความล้มเหลวของโครงการ และใช้ทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารโครงการและเริ่มติดตามตัวชี้วัดสำคัญต่างๆ
เราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยเหลือ—โดยการแบ่งปันว่าทำไมตัวชี้วัดการจัดการโครงการจึงมีความสำคัญ ตัวชี้วัดใดที่ควรติดตาม และวิธีการติดตามที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคืออะไร
ตัวชี้วัดโครงการในด้านการจัดการโครงการคืออะไร?
ตัวชี้วัดโครงการในด้านการจัดการโครงการคือมาตรการเชิงปริมาณที่เจ้าของธุรกิจและผู้จัดการโครงการใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประเมินปัจจัยด้านประสิทธิภาพและความสำเร็จของโครงการของพวกเขา
ตัวชี้วัดโครงการช่วยให้ทีมเข้าใจว่าตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานสอดคล้องกับเป้าหมาย เช่น การส่งมอบตรงเวลาและการใช้งบประมาณอย่างไร เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เช่น การจัดสรรทรัพยากรใหม่หรือการปรับกำหนดเวลา
ธุรกิจของคุณปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการโดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการจัดการโครงการ เช่น คุณภาพที่เพิ่มขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น พิจารณาบริษัทก่อสร้างที่ใช้ตัวชี้วัดความคลาดเคลื่อนของต้นทุน (CV)เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ การทำเช่นนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการก่อสร้างสามารถตรวจพบการใช้จ่ายเกินงบประมาณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ปรับการใช้จ่าย และหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณเกินตัว
ด้วยการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด องค์กรสามารถส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จภายในงบประมาณ และเสริมสร้างชื่อเสียงในด้านวินัยทางการเงินและความมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่ความไว้วางใจและความพึงพอใจของลูกค้าที่มากขึ้น
ความสำคัญของการติดตามตัวชี้วัดโครงการ
ตามการศึกษาของ Scrum Inc. หากผู้บริหารใช้เวลาห้าชั่วโมงหรือมากกว่าในการตัดสินใจ อัตราความล้มเหลวของโครงการจะเพิ่มขึ้น 22% (แหล่งข้อมูล) นี่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจอย่างรวดเร็วมีความสำคัญเพียงใด
วิธีเดียวที่จะเร่งการตัดสินใจได้คือการใช้วิธีการวัดผลในการบริหารโครงการเพื่อวัดและจัดการผลลัพธ์ของโครงการ แต่, นี่เป็นเหตุผลเดียวที่ควรติดตามหรือไม่? ไม่เลย! เมื่อคุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารโครงการอย่างถูกต้อง, คุณจะ:
- ลดการขยายขอบเขตโครงการ: มุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดของโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โครงการของคุณเกินขอบเขตที่วางแผนไว้ ซึ่งจะทำให้การจัดการและควบคุมโครงการเป็นเรื่องยาก โครงการส่วนใหญ่ประสบปัญหานี้ ส่งผลให้ทรัพยากรไม่เพียงพอและเกิดความล่าช้า ติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด และหากคุณรู้สึกว่าขอบเขตของโครงการเป็นปัญหา ให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดและแก้ไขความเบี่ยงเบนทันที
- เพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนและทรัพยากร: ตรวจสอบและติดตามตัวชี้วัดโครงการของคุณเพื่อดูว่าโครงการดำเนินไปตามแผนและทรัพยากรที่กำหนดไว้หรือไม่ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและมั่นใจได้ว่าคุณอยู่ในสถานะที่พร้อมเสมอ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม: การติดตามตัวชี้วัดช่วยให้คุณเข้าใจประสิทธิภาพของทีมและทำให้แน่ใจว่าทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งช่วยลดปัญหาด้านบุคลากรและเพิ่มผลผลิตสูงสุด
- ปรับปรุงการรายงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ: ปรับปรุงการรายงานโครงการให้มีประสิทธิภาพด้วยตัวชี้วัดโครงการอัตโนมัติ แทนที่จะใช้เวลาทั้งวันในการดึงรายงานทุกเดือน คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดโครงการที่เชื่อถือได้เพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของคุณและทำให้คุณทราบข้อมูลอยู่เสมอ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญกว่าได้
- ส่งมอบตรงเวลา: ติดตามความคืบหน้าและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกำหนดเวลาเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลา การติดตามตัวชี้วัดช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
การแยกแยะตัวชี้วัดโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการจัดการโครงการเป็นตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและมีกลยุทธ์ ซึ่งสะท้อนถึงการสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดหรือการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
KPIsคือตัวชี้วัดระดับสูงที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพโดยรวมและเป้าหมายระยะยาวของโครงการ เช่น การบรรลุผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่เฉพาะเจาะจงภายในระยะเวลาห้าปี
KPIs แตกต่างจากตัวชี้วัดโครงการ. ในขณะที่ตัวชี้วัดมุ่งเน้นไปที่ทุกรายละเอียด, KPIs ให้ภาพรวมที่กว้างขึ้น, เชื่อมโยงผลลัพธ์ของโครงการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ.
มาแยกแยะตัวชี้วัดโครงการออกจาก KPI โครงการอย่างละเอียดกัน
|ปัจจัย
|ตัวชี้วัดโครงการ
|ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ (KPIs)
|พวกเขาคืออะไร?
|มาตรการที่ละเอียดของกิจกรรมหรือกระบวนการของโครงการที่เฉพาะเจาะจง เช่น การติดตามความคืบหน้าประจำวันหรือการตรวจสอบคุณภาพ
|ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ เช่น คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น เช่น ความภักดีของลูกค้าหรือชื่อเสียงของแบรนด์
|พวกเขาให้ความสำคัญกับอะไร?
|ด้านยุทธวิธีและการปฏิบัติการของโครงการ เช่น การรับประกันการเสร็จสิ้นงานตามกำหนดเวลาและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
|การปรับให้สอดคล้องเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การทำให้แน่ใจว่าโครงการสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจที่กว้างขึ้น และเป้าหมายระยะยาว เช่น การรักษาความเป็นผู้นำในตลาดหรือนวัตกรรม
|พวกเขาใช้อย่างไร?
|ใช้สำหรับจัดการและปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน เช่น การระบุจุดติดขัดในกระบวนการทำงาน
|ใช้เพื่อชี้นำทิศทางโดยรวมของโครงการและประเมินความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ เช่น การพิจารณาว่าโครงการมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวหรือไม่
|ตัวอย่าง
|อัตราการเสร็จสิ้นงาน, ความแตกต่างของงบประมาณ, และการใช้ทรัพยากร
|ผลตอบแทนจากการลงทุน, ความพึงพอใจของลูกค้า, และการสอดคล้องของโครงการกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ
|ผลกระทบคืออะไร?
|ให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น งานใดที่ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้สำหรับการดำเนินการทันทีและการปรับปรุงกระบวนการ เช่น การจัดสรรทรัพยากรใหม่
|ชี้นำการตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ และกำหนดผลลัพธ์ของโครงการในระยะยาว เช่น การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่กลุ่มตลาดใหม่
10 ตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญที่ควรติดตาม
เพื่อนำทางโครงการของคุณให้ประสบความสำเร็จในปี 2024 การติดตามตัวชี้วัดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ทำความเข้าใจตัวชี้วัดโครงการ 10 อันดับแรกในปี 2024 ในบริบทของธุรกิจของคุณเพื่อให้เข้าใจได้อย่างเป็นรูปธรรม
1. อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรขั้นต้นเป็นตัวกำหนดความสามารถในการทำกำไรขององค์กรของคุณ ในการคำนวณอัตรากำไรขั้นต้น ให้หักต้นทุนที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการผลิตสินค้าหรือการให้บริการออกจากยอดขายทั้งหมด
นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด อัตรากำไรขั้นต้นที่สูงแสดงว่าองค์กรของคุณมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดี
ตัวอย่างเช่น ร้านเบเกอรี่ที่ขายเค้กสามารถคำนวณกำไรขั้นต้นได้โดยการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ($20) กับต้นทุนการขาย ($50)
|สูตร: อัตรากำไรขั้นต้น = (รายได้ – ต้นทุนขาย) / รายได้ x 100
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ควรวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ หากอัตรากำไรของคุณสูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งอย่างมีนัยสำคัญ คุณควรทบทวนกลยุทธ์การตั้งราคา ประสิทธิภาพการผลิต และสัญญาผู้จัดจำหน่ายเพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการทำกำไร
2. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT)
การวัดความพึงพอใจของลูกค้าคือวิธีการวัดว่าสินค้าหรือบริการที่บริษัทจัดหาให้สามารถตอบสนองหรือเกินความคาดหวังของลูกค้าได้หรือไม่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธุรกิจกำลังดำเนินการได้ดีเพียงใดในสายตาของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อร้านอาหาร คุณจะดูที่ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพอาหาร ความเร็วในการให้บริการ และประสบการณ์การรับประทานอาหารโดยรวม หากลูกค้าแสดงความพึงพอใจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าร้านอาหารนั้นสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้
|สูตร: คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) = (จำนวนลูกค้าที่พึงพอใจ / จำนวนการตอบแบบสำรวจทั้งหมด) x 100
หมายเหตุ: ความพึงพอใจของลูกค้าโดยทั่วไปวัดผ่านการสำรวจ และวิธีทั่วไปในการได้ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อวัดเป็นตัวเลขคือผ่าน CSAT
เคล็ดลับมืออาชีพ: เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการนำ 'วงจรข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง' มาใช้ ซึ่งหมายถึงการรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้าอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบ วิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก และทำการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่คุณได้เรียนรู้
แต่อย่าหยุดเพียงแค่นั้น ให้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำตามข้อเสนอแนะของพวกเขา นี่ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นของพวกเขา แต่ยังเปลี่ยนความพึงพอใจของลูกค้าให้กลายเป็นการสนทนาที่มีชีวิตชีวาและต่อเนื่อง สร้างความภักดีและเปลี่ยนลูกค้าที่พึงพอใจให้กลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ของคุณ ?
3. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ใช้ ROI ในการคำนวณความสามารถในการทำกำไรและประสิทธิภาพของการลงทุน เมื่อคุณต้องการคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนเมื่อเทียบกับจำนวนเงินที่ใช้ลงทุน นี่คือตัวชี้วัดที่คุณควรใช้
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และมักใช้สำหรับการตัดสินใจทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำกำไรของบริษัท หรือเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการลงทุนที่แตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณลงทุน $1,000 ในแคมเปญการตลาด และได้รับยอดขาย $1,500 ผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณจะเป็น 50%
|สูตร: ROI = (กำไรสุทธิ / ต้นทุนการลงทุน) x 100
เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ควรพิจารณาช่วงเวลาของผลตอบแทนด้วย ROI ที่สูงในช่วงเวลาสั้นๆ อาจมีคุณค่ามากกว่า ROI ที่สูงกว่าเล็กน้อยแต่ในระยะยาวมาก มุมมองนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องว่าจะลงทุนที่ไหนและเมื่อใด เพื่อให้ทรัพยากรของคุณถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
4. ต้นทุนจริง (AC)
ต้องการทราบจำนวนเงินที่ใช้จ่ายไปกับโครงการที่กำหนดจนถึงปัจจุบันหรือไม่?
คำนวณต้นทุนจริง (AC) ของโครงการของคุณ
มันแสดงถึงต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับงานที่ดำเนินการในโครงการในช่วงเวลาที่กำหนด
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าแรงงาน วัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
ตัวอย่างเช่น หากโครงการก่อสร้างของคุณมีค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ, แรงงาน, ค่าเช่าอุปกรณ์, และใบอนุญาต, ค่า AC จะเป็นผลรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้.
|สูตร: AC = ต้นทุนทางตรงทั้งหมด + ต้นทุนทางอ้อมทั้งหมด
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศของคุณกับมูลค่าที่ได้ (EV) อย่างสม่ำเสมอ การเปรียบเทียบนี้จะช่วยระบุความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ได้ใช้จ่ายไปและสิ่งที่ได้บรรลุผล
หากค่า AC ของคุณสูงกว่า EV ของคุณมาก โครงการของคุณอาจเกินงบประมาณที่กำหนดไว้ ให้ตรวจสอบการเปรียบเทียบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแต่งแบบเรียลไทม์ และเพื่อให้การควบคุมทางการเงินและการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพดีขึ้น
5. มูลค่าที่ได้มา (EV)
EV ใช้ในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการและการวัดผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบงานที่วางแผนไว้กับงานที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในเชิงการเงิน
มันช่วยในการทำความเข้าใจว่าควรใช้เงินงบประมาณไปเท่าใดแล้ว เมื่อพิจารณาจากปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว
ตัวอย่างเช่น หากค่า EV ของโครงการต่ำกว่าที่วางแผนไว้ แสดงว่าโครงการล่าช้ากว่ากำหนดหรือเกินงบประมาณ ในทางกลับกัน หากค่า EV สูงกว่าที่คาดไว้ แสดงว่าโครงการมีความคืบหน้าที่ดี
|สูตร: EV = งบประมาณ ณ เวลาแล้วเสร็จ (BAC) x ร้อยละของงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: รวม EV กับตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น SV และ CV เพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะของโครงการ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ รวมถึงการปฏิบัติตามงบประมาณและกำหนดการ
คุณจะสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและอยู่ในงบประมาณ
6. ความคลาดเคลื่อนของตารางเวลา (SV)
SV วัดความแตกต่างระหว่างปริมาณงานที่วางแผนไว้ว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดกับต้นทุนจริงของงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งช่วยผู้จัดการโครงการประเมินว่าโครงการกำลังดำเนินไปเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดการที่กำหนดไว้
ตัวอย่างเช่น หากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์มีกำหนดให้เสร็จสิ้นคุณสมบัติห้าอย่างภายในวันที่กำหนด แต่ทำเสร็จเพียงสามอย่าง SV จะช่วยวัดปริมาณความล่าช้านี้
|สูตร: SV = EV – PV
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วิเคราะห์ SV ควบคู่ไปกับดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI) ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าโครงการของคุณล่าช้ากว่ากำหนดอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และกำลังดำเนินไปไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หากค่า SPI ของคุณน้อยกว่า 1 หมายความว่าคุณไม่ได้ทำความคืบหน้าได้เร็วตามที่วางแผนไว้ การตรวจสอบ SV และ SPI จะช่วยให้คุณเข้าใจเวลาของโครงการได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและกำหนดเส้นตายได้ดีขึ้น
7. ความแปรปรวนของต้นทุน (CV)
CV วัดความแตกต่างระหว่างต้นทุนที่ตั้งงบประมาณไว้สำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จนั้น
คุณสามารถใช้มันเพื่อกำหนดว่าโครงการอยู่ภายใต้หรือเกินงบประมาณในจุดใดก็ตามของวงจรชีวิตของมัน
ตัวอย่างเช่น หากโครงการของคุณมีงบประมาณไว้ที่ 10,000 ดอลลาร์ ณ จุดสำคัญหนึ่ง แต่คุณได้ใช้จ่ายไปแล้ว 12,000 ดอลลาร์ CV จะช่วยวัดปริมาณการใช้จ่ายเกินนี้ได้
|สูตร: CV = EV – AC
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ติดตาม CV ของคุณแบบเรียลไทม์หรือเป็นระยะๆ ไม่ใช่แค่เมื่อถึงจุดสำคัญหรือเมื่อโครงการเสร็จสิ้นเท่านั้น
แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณตรวจพบปัญหาด้านงบประมาณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เกินควบคุม
นำหน้าคู่แข่งและทำให้โครงการของคุณมีความมั่นคงทางการเงินตลอดการดำเนินงาน
8. ค่าตามแผน (PV)
PV คือมูลค่าประมาณการของงานที่วางแผนจะดำเนินการ ณ จุดเวลาหนึ่ง
นี่คือตัวชี้วัดว่าโครงการควรบรรลุผลทางการเงินตามที่งบประมาณและกำหนดการเดิมได้วางไว้
ตัวอย่างเช่น หากงบประมาณของโครงการคือ $100,000 และคุณวางแผนที่จะทำงานให้เสร็จ 25% ภายในวันที่กำหนด PV ในวันนั้นจะเป็น $25,000
|สูตร: PV = BAC x ร้อยละที่วางแผนไว้ของการเสร็จสิ้น
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ผสาน PV กับ AC และ EV เพื่อการวิเคราะห์สุขภาพโครงการอย่างครอบคลุม
ตรีเอกภาพของตัวชี้วัดนี้ช่วยให้คุณสามารถประเมินได้ไม่เพียงแต่สิ่งที่ควรจะได้ทำสำเร็จ (PV) แต่ยังรวมถึงสิ่งที่ได้ทำสำเร็จแล้ว (EV) และต้นทุนที่ใช้ไป (AC)
โดยการติดตามตัวชี้วัดทั้งสามนี้ คุณจะได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าและสถานะทางการเงินของโครงการ ซึ่งช่วยให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากขึ้น
9. ดัชนีประสิทธิภาพตามกำหนดการ (SPI)
หากมีตัวชี้วัดหนึ่งเดียวที่ผู้จัดการโครงการทุกคนควรติดตามอย่างเคร่งครัด นั่นคือดัชนีประสิทธิภาพของตารางเวลา (SPI) ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารเวลาในโครงการ และคำนวณโดยการเปรียบเทียบงานที่ดำเนินการเสร็จแล้วกับงานที่กำหนดไว้
โดยพื้นฐานแล้ว SPI จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงการของคุณกำลังนำหน้า ตรงตามกำหนด หรือล่าช้ากว่ากำหนด ตัวอย่างเช่น หากค่า SPI มากกว่า 1 แสดงว่าโครงการของคุณกำลังนำหน้าตารางเวลา หากน้อยกว่า 1 แสดงว่าคุณกำลังล่าช้า
|สูตร: SPI = EV / PV
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ SPI เป็นตัวชี้วัดเดี่ยวและใช้ร่วมกับดัชนีประสิทธิภาพอื่น ๆ เช่น CPI
โดยการวิเคราะห์ SPI และ CPI ร่วมกัน คุณจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของโครงการ ทั้งในแง่ของงบประมาณโครงการและกำหนดการ
การวิเคราะห์สองทางนี้สามารถช่วยคุณระบุได้ว่าปัญหาเกิดจาก การจัดการเวลา, การจัดทำงบประมาณ, หรือทั้งสองอย่าง, ทำให้คุณสามารถดำเนินการแก้ไขอย่างเป้าหมายและถูกต้องได้
10. ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI)
สงสัยว่าคุณได้รับคุณค่าที่คุ้มค่ากับเงินที่คุณลงทุนในโครงการหรือไม่? ดัชนีประสิทธิภาพต้นทุน (CPI) สามารถช่วยได้ มันวัดประสิทธิภาพด้านต้นทุนและประสิทธิผลทางการเงินของโครงการ โดยคำนวณจากการเปรียบเทียบมูลค่าของงานที่ดำเนินการ (EV) กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
ตัวอย่างเช่น ค่า CPI ที่มากกว่า 1 หมายความว่าคุณอยู่ภายใต้งบประมาณ ขณะที่ค่า CPI น้อยกว่า 1 แสดงว่าคุณใช้งบประมาณเกิน
|สูตร: CPI = EV / AC
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ CPI เป็นเครื่องมือทำนาย. วิเคราะห์แนวโน้มของ CPI ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโครงการเพื่อทำนายการเกินงบประมาณหรือการใช้ทรัพยากรไม่เพียงพอ.
การคาดการณ์ล่วงหน้านี้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกได้ เช่น การจัดสรรเงินทุนใหม่หรือการปรับปรุงกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
ดังนั้น อย่าใช้ CPI เพียงเพื่อประเมินสุขภาพทางการเงินปัจจุบันของโครงการของคุณเท่านั้น แต่ให้ใช้เพื่อคาดการณ์และกำหนดทิศทางทางการเงินในอนาคตของโครงการ เพื่อให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้น
วิธีเลือกตัวชี้วัดโครงการที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จ การเลือกตัวชี้วัดโครงการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดหลักจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับตัวชี้วัดความก้าวหน้าของโครงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล มาสำรวจแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเลือกตัวชี้วัดโครงการที่มีประสิทธิภาพกัน
1. กำหนดเป้าหมายของโครงการของคุณ
ก่อนที่จะลงลึกในตัวชี้วัด คุณต้องกำหนดเป้าหมายการจัดการโครงการของคุณก่อน คุณต้องการบรรลุอะไร? เพิ่มประสิทธิภาพ? ลดต้นทุน? ทำความเข้าใจเป้าหมายสุดท้ายของคุณเพื่อเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณอย่างชาญฉลาด
โปรดจำไว้ว่าตัวชี้วัดของคุณควรเป็นแผนที่นำทางไปสู่เป้าหมาย ไม่ใช่แค่ข้อมูลสุ่มทั่วไป ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายของคุณคือการปรับปรุงเวลาตอบสนองของลูกค้า ให้เลือกมุ่งเน้นที่ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น เวลาในการให้บริการเฉลี่ย หรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
2. ทำความเข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกโครงการมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละคนมีความต้องการและมุมมองที่ไม่เหมือนกัน ระบุให้ชัดเจนว่าใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในทีม ลูกค้า นักลงทุน และทำความเข้าใจว่าสิ่งใดสำคัญสำหรับพวกเขา
ความเข้าใจนี้จะช่วยนำทางคุณในการเลือกตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและมีความหมายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สมมติว่านักลงทุนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ในกรณีเช่นนี้ ให้เน้นที่ตัวชี้วัดเช่น ROI และอัตรากำไรขั้นต้น
3. วิเคราะห์ความต้องการของโครงการ
ประเมินความต้องการของโครงการเพื่อกำหนดผลลัพธ์หลักและข้อจำกัด
การวิเคราะห์นี้จะช่วยให้คุณระบุแง่มุมสำคัญที่ต้องติดตามและวัดผลได้ เพื่อให้คุณสามารถเลือกตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความสำเร็จของโครงการ
ตัวอย่างเช่น ในโครงการที่ให้ความสำคัญกับต้นทุน ตัวชี้วัดหลักอาจรวมถึงค่า CV และ CPI
4. ตรวจสอบให้สามารถวัดผลได้และมีความเกี่ยวข้อง
เลือกตัวชี้วัดโครงการที่สามารถวัดได้ง่ายและแม่นยำ หลีกเลี่ยงการใช้ตัวชี้วัดที่เป็นนามธรรมหรือคลุมเครือ
ที่นี่ ความเกี่ยวข้องคือสิ่งสำคัญ. มีความสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวชี้วัดที่คุณเลือกมีส่วนช่วยโดยตรงต่อเป้าหมายของโครงการและให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้.
ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตามผลการดำเนินงานทางการเงิน คุณควรเลือกตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ เช่น อัตรากำไรขั้นต้น หรือผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
5. ทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ
การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการไม่ใช่กิจกรรมที่ทำเพียงครั้งเดียว ดังนั้น คุณจำเป็นต้องทบทวนประสิทธิผลของตัวชี้วัดผลการดำเนินงานการจัดการโครงการที่คุณเลือกใช้อย่างสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัดที่คุณเลือกให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการหรือไม่? หากไม่เป็นเช่นนั้น อย่าลังเลที่จะปรับหรือเปลี่ยนตัวชี้วัดเหล่านั้น ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ตัวชี้วัดของคุณสอดคล้องกับลักษณะที่เปลี่ยนแปลงของโครงการของคุณ
หาก SV ไม่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการได้ ให้พิจารณาการผสาน SPI เพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดมากขึ้น
วิธีการติดตามตัวชี้วัดโครงการ
ตอนนี้คุณได้เลือกตัวชี้วัดการจัดการโครงการที่เหมาะสมเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการแล้ว ถึงเวลาที่จะเตรียมเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือวิธีการดำเนินการ
1. ดาวน์โหลดแม่แบบตัวชี้วัดโครงการ
เทมเพลตตัวชี้วัดโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวัดผล ติดตาม และแสดงภาพความคืบหน้าของโครงการในสถานที่เดียวที่รวมทุกอย่างไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คุณจะได้รับเอกสารที่พร้อมใช้งานซึ่งสามารถปรับแต่งให้เป็นของคุณเองได้
เทมเพลตนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- ติดตามเป้าหมายโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายและตรวจสอบความคืบหน้าของวัตถุประสงค์ของคุณ
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงซึ่งต้องการความสนใจหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและเข้าใจความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
มันเกี่ยวกับการลดของเสียและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการชี้ให้เห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุง
2. กำหนดเป้าหมายของโครงการของคุณ
การวางแผนโครงการและการวัดผลที่มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเป้าหมายที่ชัดเจนคุณสมบัติ ClickUp Goalsช่วยให้คุณสามารถสร้างและติดตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงโดยตรงกับกิจกรรมของโครงการของคุณได้
โดยการแยกเป้าหมายแต่ละข้อออกเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ ผู้จัดการโครงการของคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย และทำให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าการนำตัวชี้วัดโครงการมาใช้ไม่ได้เป็นเพียงการตั้งเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังต้องทำให้เป้าหมายเหล่านั้นมองเห็นได้ รูปธรรม และบูรณาการเข้ากับงานประจำวันของคุณด้วย
3. สร้างภาพโครงการของคุณด้วยแผนภูมิแกนต์
เครื่องมือภาพสามารถทรงพลังอย่างยิ่งในการติดตามความคืบหน้าของโครงการและแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น พวกมันมอบวิธีการที่มีชีวิตชีวาในการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการ, ความเกี่ยวข้อง, และประสิทธิภาพของคุณ
แผนภูมิเช่นนี้ช่วยผู้จัดการโครงการให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายของวิธีที่งานต่าง ๆ และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับตารางเวลาของคุณ
ด้วยการปรับแต่งแบบลากและวางและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ แผนภูมิแกนต์เหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด ช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
4. กำหนดงานที่สามารถติดตามได้
ClickUp Tasksจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิต คุณสามารถวางแผน ตั้งค่า และติดตามงานต่าง ๆ เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นระบบสำหรับโครงการของคุณ
แต่ละงานสามารถจัดให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเฉพาะของโครงการ ทำให้การติดตามเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและเป็นระบบ
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนสนับสนุนต่อโครงการโดยรวมอย่างไร
5. วิเคราะห์รายงานเชิงลึก
ข้อมูลจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์ได้เท่านั้นฟีเจอร์รายงานของ ClickUpจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยผู้จัดการโครงการได้อย่างมาก ฟีเจอร์นี้จะเปลี่ยนข้อมูลเมตริกของโครงการให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ใช้เพื่อเข้าถึงรายงานรายละเอียดที่เจาะลึกเกี่ยวกับประมาณเวลาที่ใช้, ใครที่ล่าช้า, กำลังทำอะไรอยู่, และใครที่นำหน้า
ด้วยการให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งในภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยของโครงการของคุณเครื่องมือรายงานของClickUp ช่วยให้คุณควบคุมทุกแง่มุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนของโครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
ติดตามตัวชี้วัดการจัดการโครงการของคุณเป็นทีม
โปรดจำไว้ว่า การบริหารโครงการและตัวชี้วัดโครงการไม่ใช่การแสดงเดี่ยว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในทีม แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและเคล็ดลับที่คุณได้รับจากบทความนี้กับทีมของคุณ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการเหล่านี้และผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จของโครงการ
ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยการรวบรวมสมาชิกทีมหลักของคุณเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการผสานฟีเจอร์ของ ClickUp เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณ นี่เป็นโอกาสที่ดีในการระดมความคิด ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และร่วมกันกำหนดวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อติดตามตัวชี้วัดของโครงการ
พร้อมหรือยังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารโครงการของคุณด้วย ClickUp?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้!
นอกจากนี้ลองใช้แอปมือถือ ClickUpเพื่อปลดล็อกศักยภาพให้กับสมาชิกทุกคนในทีมในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
1. ทำไมตัวชี้วัดโครงการจึงมีความสำคัญในการบริหารจัดการ?
ตัวชี้วัดโครงการมีความสำคัญในการบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้เป็นตัวเลขเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าและประสิทธิภาพของโครงการ
พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพด้านต้นทุน การปฏิบัติตามกำหนดเวลา และสุขภาพโดยรวมของโครงการ
โดยการใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ ผู้จัดการโครงการสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง วัดผลการดำเนินงาน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยากรถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ฉันจะติดตามความสำเร็จของโครงการโดยใช้ตัวชี้วัดได้อย่างไร?
การติดตามความสำเร็จของโครงการโดยใช้ตัวชี้วัดเกี่ยวข้องกับการเลือกตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการของคุณ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน จากนั้นเลือกตัวชี้วัดที่สามารถวัดวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้โดยตรง ตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความก้าวหน้า และระบุความเบี่ยงเบนจากแผน
ตัวอย่างเช่น หากการส่งมอบตรงเวลาเป็นเป้าหมาย ให้ติดตามตัวชี้วัดเช่น SV หรือ SPI
3. ตัวชี้วัดโครงการประเภทต่างๆ มีอะไรบ้าง?
ประเภทต่าง ๆ ของตัวชี้วัดโครงการสามารถจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ โดยแต่ละหมวดหมู่จะมุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของการบริหารโครงการ:
- ตัวชี้วัดทางการเงิน: วัดสุขภาพทางการเงินของโครงการ เช่น CV, CPI และ ROI
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ: ประเมินว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้ได้ดีเพียงใด เช่น EV และ AC
- ตัวชี้วัดคุณภาพ: วัดคุณภาพของผลลัพธ์และอาจรวมถึงอัตราการเกิดข้อบกพร่องหรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- ตัวชี้วัดทรัพยากร: ติดตามประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
- ตัวชี้วัดไทม์ไลน์: พิจารณาตัวชี้วัด SV และ SP เพื่อประเมินการปฏิบัติตามไทม์ไลน์ของโครงการ
แต่ละประเภทของตัวชี้วัดโครงการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใคร และการเลือกผสมผสานอย่างถูกต้องคือกุญแจสำคัญในการติดตามและบริหารความสำเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ