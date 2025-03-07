30 แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ

ไม่ว่าคุณจะติดตามโครงการหลายโครงการหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนโครงการ รายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบการจัดการโครงการช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้จัดการและทีมงานอย่างมากเมื่อเริ่มต้นแนวคิดหรือแผนโครงการล่าสุด
เทมเพลตการจัดการโครงการช่วยป้องกันไม่ให้ทีมต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ ทำให้กระบวนการที่มีอยู่เป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้สมาชิกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวันของพวกเขา
นอกจากนี้ พวกเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ
มีเทมเพลตมากมายหลายร้อยแบบที่สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเกือบทุกประเภท— แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตฟรีที่จะเหมาะกับทุกโครงการ! ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่เทมเพลตการจัดการโครงการสามารถทำได้เพื่อทีมของคุณ คุณสมบัติที่จำเป็น และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการโครงการของคุณในClickUp!
อะไรคือแบบแผนการจัดการโครงการ?
แม่แบบการจัดการโครงการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า มุมมองโครงการ และงานต่างๆ เพื่อเร่งกระบวนการในช่วงเริ่มต้นของโครงการของคุณไปจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
พวกเขาทำให้การนำข้อมูลของคุณไปใส่ในโครงสร้างการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณสามารถ เริ่มต้น ได้ทันที
แม่แบบการจัดการโครงการที่ดีที่สุดยังสามารถปรับแต่งได้, สอดคล้องอย่างราบรื่นกับกระบวนการปัจจุบันของคุณและเทคโนโลยีที่คุณใช้, และช่วยสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการในอนาคตทั้งหมด
เทมเพลตเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อน โดยมีกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับการสร้างงาน ตารางโครงการ และเอกสารที่เหมาะสม
ประโยชน์ของการใช้แบบแผนการจัดการโครงการ
ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ คุณจะได้รับประโยชน์มากมายเพื่อดำเนินการปรับปรุงและขยายการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง:
- เพิ่มประสิทธิภาพผ่านการจัดการที่ดีขึ้นและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
- การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- เอกสารที่สม่ำเสมอเพื่อให้ทีมสอดคล้องกับโครงการปัจจุบันและเข้าใจงานที่ผ่านมา
- การปรับปรุงการร่วมมือระหว่างสมาชิก ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ความโปร่งใสที่มากขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ, จุดสำคัญ, ทรัพยากร, เป็นต้น สำหรับสมาชิกทีมทุกคน
30 แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับผู้จัดการโครงการ
พิจารณาความต้องการของทีมและข้อกำหนดทั่วไปของโครงการเพื่อกำหนดแม่แบบการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ! ด้วยแม่แบบการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้และฟรี 30 แบบที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ คุณมั่นใจได้ว่าจะพบแม่แบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
แบบแผนการวางแผนโครงการ
1. แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp
การไม่วางแผนเท่ากับการวางแผนที่จะล้มเหลวในการบริหารโครงการ แต่แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp ช่วยลดความท้าทายนี้ด้วยพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสร้างไว้แล้วเพื่อจัดการงานของคุณในโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบแยกตาม ระยะของโครงการ หากคุณเป็นมือใหม่ในการบริหารโครงการ แม่แบบนี้อาจดูซับซ้อนไปบ้าง แต่เราพร้อมที่จะแยกย่อยทรัพยากรที่ครอบคลุมนี้เพื่อให้คุณสามารถ:
- สร้างภาพและติดตามทรัพยากรโครงการของคุณ
- มอบหมาย, จัดการ,และจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณด้วยมุมมองการทำงานหลายแบบ
- ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเหนื่อย
และอีกมากมาย! แม่แบบการจัดการโครงการฟรีนี้เป็นโซลูชันครบวงจรของคุณด้วยมุมมองแบบรายการและกระดานที่คล้ายKanbanซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลงานของคุณได้ทันทีเพื่อการติดตามความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสถานะงานที่กำหนดเองได้หกสถานะเพื่อแสดงว่า งานใดกำลังดำเนินการอยู่ เปิดอยู่ หรือเสร็จสิ้นแล้ว
ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงด้วยClickApps เสริมในเทมเพลตนี้! เข้าถึงฟังก์ชันสำคัญเจ็ดรายการได้โดยการดูหรือเปิดงาน รวมถึง:
- การติดตามเวลา
- ลำดับความสำคัญ
- แท็ก
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- คำเตือนเกี่ยวกับการพึ่งพา
- ผู้รับมอบหมายหลายราย
- การซิงค์อีเมล
และอีกมากมาย—ไม่ว่าคุณจะใช้แผนราคาใดก็ตาม!
2. แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงโดย ClickUp
แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายระยะยาวของทีมคุณ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs), และผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากมุมมองที่กว้างไกล
เทมเพลตการจัดการโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้ทุกอย่างง่ายกว่าเทมเพลตการจัดการโครงการแรก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงด้วยมุมมองแบบรายการ พร้อมสถานะที่กำหนดเองได้สามแบบและฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าห้าฟิลด์สำหรับขั้นตอน การอนุมัติ และความคืบหน้าในการทำงาน ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมสถานะโครงการได้อย่างครบถ้วน แม้จะดูเพียงแวบเดียว
มุมมองที่ยืดหยุ่นทั้งห้าคือจุดเด่นของเทมเพลตการจัดการโครงการระดับสูงนี้—รวมถึงมุมมองรายการผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งาน,กระดานคัมบังหลายแบบ, ไทม์ไลน์โครงการโดยละเอียด และแน่นอน คู่มือเริ่มต้นใช้งานเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่าของคุณ
3. แม่แบบกฎบัตรโครงการโดย ClickUp
เอกสารกำหนดขอบเขตโครงการเป็นเอกสารสั้น ๆ ที่เป็นทางการซึ่งอธิบายโครงการทั้งหมดของคุณ และถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนโครงการของคุณ มันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดขอบเขตของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้เล่นหลัก งบประมาณ และงานที่ต้องทำ
เทมเพลตกฎบัตรโครงการโดย ClickUpนี้ทำให้เรื่องง่ายขึ้นด้วยโครงร่างที่ละเอียดซึ่งนำไปใช้กับเอกสาร ClickUp ได้โดยตรง ในส่วนและตารางของเทมเพลตกฎบัตรโครงการที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า คุณจะได้รับคำแนะนำให้กรอกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้โครงการของคุณเริ่มต้นและดำเนินการได้
4. แม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้างโดย ClickUp
เช่นเดียวกับทีมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการก่อสร้างก็มีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลาเทมเพลตการบริหารโครงการก่อสร้างโดย ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อผู้จัดการไซต์ก่อสร้างทุกคนในการดูแลการก่อสร้างที่ซับซ้อน การอัปเดต ความสัมพันธ์ของงาน และตารางเวลา
แต่นั่นไม่ใช่คนเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากเทมเพลตนี้! เทมเพลตระดับ Space นี้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น สถานะงาน 30 แบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง 14 ฟิลด์, ClickApps 11 ตัว และมุมมองโครงการ 5 แบบ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสัญญา, ผู้ร่างสัญญา และผู้รับเหมา สามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนและจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. แม่แบบคู่มือการบริหารโครงการโดย ClickUp
เทมเพลต Project Management Playbook โดย ClickUpมีวิธีการจัดการแผนโครงการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย! ด้วยโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ เทมเพลตแผนงานที่ใช้งานง่ายนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของผู้จัดการโครงการของคุณในการทำให้กระบวนการเตรียมการสำหรับโครงการทุกประเภทเป็นมาตรฐาน
มันขึ้นอยู่กับการปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทและการดำเนินงานแบบดั้งเดิม เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกพร้อมและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกในทีมข้ามสายงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายในแต่ละวัน
แม่แบบคู่มือโครงการแบบง่ายนี้ทำงานเหมือนคู่มือการเล่น และจะกำหนดความคาดหวังที่สอดคล้องกัน พร้อมทั้งสร้างความคาดการณ์ที่จำเป็นอย่างมากให้กับตารางเวลาประจำวันของทุกคน
6. แม่แบบแผนโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตการวางแผนโครงการโดย ClickUpใช้พื้นที่ทำงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสร้างงานในรายการใดก็ได้และย้ายไปยังรายการอื่นได้อย่างง่ายดาย
แบบแผนการวางแผนโครงการช่วยให้ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายภายในขอบเขต, ระยะเวลา, งบประมาณ, และทรัพยากรที่กำหนดไว้ได้. แบบแผนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามสถานะโครงการได้อย่างง่ายดายผ่านตารางโครงการที่สวยงามและเข้าใจง่าย ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดในขณะที่บริหารความเสี่ยงอย่างเชิงรุก.
เทมเพลตแผนโครงการฟรีของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูแลโครงการให้ดำเนินไปตามแผนตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ความคาดหวัง การตัดสินใจ และข้อสมมติฐานเดียวกันได้
7. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตเช็กลิสต์โครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้จัดการโครงการ เพื่อช่วยให้กระบวนการโครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นงานที่เข้าใจง่ายและดำเนินการได้ เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสอดคล้องของกิจกรรมในทีม ให้มั่นใจว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณที่วางแผนไว้
นี่คือสิ่งที่แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการสามารถทำได้สำหรับทีมของคุณ:
- อำนวยความสะดวกในการสร้างโครงการ พร้อมกับการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- บันทึกกำหนดเวลาของงานและแก้ไขตามความจำเป็นผ่านฟีเจอร์ปฏิทินแบบไดนามิกของ ClickUp
- ติดตามสถานะของแต่ละงานและใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ
- กระตุ้นการระดมความคิดและรับประกันความละเอียดรอบคอบด้วยการครอบคลุมทุกประเด็น แม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางอีเมล มอบหมายงาน วางแผนไทม์ไลน์ หรือกำหนดเป้าหมายสำคัญ
จัดการกระบวนการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp
8. แม่แบบการแบ่งงานโดย ClickUp
กระดานไวท์บอร์ดการแบ่งงานนี้โดย ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงขอบเขตของโครงการในรูปแบบกราฟิกโดยการแบ่งออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้ การติดตามงานที่ต้องส่งมอบในแต่ละเฟสไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!
ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของเราได้ถูกรวมเข้ากับเทมเพลตนี้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ อย่าลืมตรวจสอบทุกส่วนประกอบของโครงการอย่างครบถ้วนด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีนี้!
เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานฟรีจาก ClickUp นี้ เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ ตอนนี้ การจัดการไทม์ไลน์ของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการในทุกขนาดและความซับซ้อนสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
แม่แบบการจัดการเวลาโครงการ
9. แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการโดย ClickUp
สำหรับผู้จัดการโครงการที่ให้ความสำคัญกับการมองเห็นเป็นอันดับแรกทุกคนแม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการโดย ClickUpจะเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้แน่นอน!การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก—และด้วยเหตุผลที่ดี! ด้วยเครื่องมือที่มีความเป็นภาพสูงและสามารถทำงานร่วมกันได้นี้ คุณสามารถวางแผนกิจกรรมหลักของโครงการตามขั้นตอนและสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ClickUp Whiteboardsเป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลเพียงตัวเดียวที่มีความสามารถในการนำข้อความ รูปร่าง หรือบันทึกใด ๆ ก็ตามมาแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง นั่นหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของคุณจากไวท์บอร์ดได้โดยไม่ต้องอัปเดตสถานะหรือออกจากงานของคุณเลย
และเนื่องจากงานของคุณถูกจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยบนไวท์บอร์ดแล้ว แม่แบบไทม์ไลน์โครงการนี้จึงเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำเสนอ เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ
10. แม่แบบไทม์ไลน์แกนต์โดย ClickUp
เทมเพลตไทม์ไลน์แกนท์ของ ClickUpมอบวิธีการที่ไม่เหมือนใครและโต้ตอบได้ในการนำทางกระบวนการทำงานของคุณจากมุมมองรายวัน รายเดือน และรายปี
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์นี้สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโครงการใดก็ได้ และมาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ จึงมั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการแสดงภาพโครงการของคุณ ความอเนกประสงค์ของไทม์ไลน์นี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นด้านวิศวกรรม การตลาด หรือภาคส่วนใดก็ตามระหว่างนี้ เทมเพลตนี้จะเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับคุณและทีมของคุณ
ที่ดีที่สุดคือ แม่แบบแผนภูมิแกนต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมาชิกทีมทุกคน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมากน้อยเพียงใดก็ตาม สัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการที่ราบรื่นวันนี้ เริ่มต้นด้วยแม่แบบแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
11. แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUp
การออกแบบตารางเวลาโครงการของทีมคุณอาจเป็นงานที่น่ากลัว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นและทีมข้ามสายงาน.แบบฟอร์มตารางการจัดการโครงการโดย ClickUpช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้นด้วยรูปแบบรายการที่จัดเตรียมไว้เพื่อแยกแยะทุกสิ่งตั้งแต่ระยะของโครงการไปจนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.
แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตรายการ แต่ก็ไม่ใช่เพียงมุมมองโครงการเดียวที่คุณจะพบใน Workspace ของคุณ คุณยังจะเห็นมุมมองตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือปัญหาของโครงการ ตารางเวลาโครงการโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์ และกระดานคัมบังเพื่อแสดงสถานะงานแต่ละรายการ
การใช้กระดานคัมบังร่วมกับมุมมองกระดานของ ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันทีผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้คุณทราบสถานะโครงการอย่างแม่นยำตามที่คุณออกแบบไว้ เมื่อคุณมองภาพรวมของงานทั้งหมด คุณยังสามารถดึงรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้มีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยง อัตราความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
12. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp
ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามสถานะและระยะเวลาของโครงการของคุณอยู่เสมอ คุณจึงทราบว่าสมาชิกทีมแต่ละคนต้องทำงานอะไร และเวลาที่เหลืออยู่เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดการ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการบล็อกเวลา!
ใช้แม่แบบการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUpเพื่อช่วยคุณในการติดตามกิจกรรมที่ผ่านมา ปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการนำแม่แบบนี้ไปใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณจะเข้าถึงสถานะที่กำหนดเองได้สี่สถานะ ฟิลด์ที่กำหนดเองห้าฟิลด์ และมุมมองโครงการเจ็ดแบบทันที รวมถึง:
- รายการกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
- แบบฟอร์มสำหรับดูการขอจัดตารางเวลา
- มุมมองปฏิทินรายเดือน รายวัน และรายสัปดาห์เพื่อการจัดการเวลาที่เหมาะสมที่สุด
และอีกมากมาย!
แบบรายงานโครงการและแบบวิเคราะห์โครงการ
13. แบบฟอร์มติดตามการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUp
รายงานการประชุมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจดจำขั้นตอนถัดไปและประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม แต่การติดตามการประชุมในรูปแบบรายการที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อต้องจัดการกับคำขอโครงการต่าง ๆ
เทมเพลตตัวติดตามการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการตรวจสอบที่สำคัญ เช่น การทบทวนรายไตรมาส การประชุม 1-1 รายสัปดาห์ การประชุมเริ่มต้นโครงการ และอื่นๆ
14. แบบรายงานสถานะการจัดการโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตรายงานสถานะการจัดการโครงการโดย ClickUpจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและโครงการระดับผู้บริหารของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยมุมมองการทำงานที่ยืดหยุ่น 7 แบบ, 11 ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะที่กำหนดเอง 4 แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
เทมเพลตรายงานสถานะโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณดูแลโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมกันได้ดีขึ้น คุณสามารถดึงข้อมูลสำคัญจากโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองใด ๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองมากมายในเทมเพลตรายงานสถานะโครงการนี้ คุณสามารถแนบข้อมูลสำคัญกับทุกงานได้ คุณสามารถคัดกรอง จัดเรียง และค้นหาสิ่งที่ต้องดำเนินการหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณโครงการได้อย่างง่ายดาย
15. แม่แบบรายงานกิจกรรมของ ClickUp
สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงจากข้อมูลที่คุณรวบรวมด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมของ ClickUp ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่งานโครงการที่สำคัญที่สุด
16. แม่แบบการประเมินโครงการของ ClickUp
เทมเพลตการประเมินโครงการของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการโครงการด้วยความมั่นใจ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ
แม่แบบการจัดการโครงการสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
17. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile Scrum โดย ClickUp
บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนทีม Agile กำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อทำซ้ำ ทำซ้ำ และทำซ้ำอีกครั้ง ซึ่งต้องการการวางแผนกลยุทธ์อย่างมากมาย เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง และแบบจำลองการจัดการ Agile Scrum โดย ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกครั้ง!
แม่แบบขนาดมหึมานี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมAgile Scrumในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาและมาตรฐานการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของพวกเขา—รวมถึงการจัดการงานค้าง การวางแผนสปรินท์ การประชุมประจำวัน การตรวจสอบงาน และการทบทวนโครงการ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนของโครงการ
เทมเพลตการวางแผนโครงการนี้เริ่มต้นด้วย ClickUp Whiteboard ที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อช่วยคุณวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และกระบวนการทำงานของทีม จากนั้นคุณสามารถเริ่มสร้าง มอบหมายและติดตามงานต่างๆได้โดยใช้สถานะงานที่เตรียมไว้ถึง 30 แบบ! นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง ClickApps ได้ถึง 13 รายการ สำหรับจุดสปรินต์ การติดตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญ ข้อจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ การประมาณเวลา การพึ่งพา ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย
18. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวการออกแบบเว็บไซต์ใหม่หรือสร้างแอปพลิเคชันมือถือใหม่ทั้งหมดแม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจะมอบความชัดเจนและโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
19. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
แผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดย ClickUp จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว
20. แม่แบบ BRD สำหรับ Agile ของ ClickUp
เทมเพลต BRD สำหรับ Agile ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม Agile สามารถกำหนดความต้องการของโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยจะระบุขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ ตั้งแต่เป้าหมาย ทรัพยากร ไปจนถึงระยะเวลา
เทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดและการขาย
21. เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบโดย ClickUp
การจัดการโครงการสร้างสรรค์และออกแบบคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มจะซับซ้อนและท้าทาย!
รายละเอียดของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ และทีมออกแบบหรือทีมสร้างสรรค์ต้องเผชิญกับการให้คำแนะนำหลายรอบเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจกับผลลัพธ์ และเนื่องจากคำขอการออกแบบอาจถูกตีความได้หลายพันวิธี การแก้ไขอาจรุนแรงเกินไปในบางครั้ง
เทมเพลตสร้างสรรค์และออกแบบโดย ClickUpเป็นโฟลเดอร์ที่จำเป็นสำหรับทีมสร้างสรรค์ทุกทีม
เทมเพลตการสร้างสรรค์และการออกแบบนี้เริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือกัน และนำคุณผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อบันทึกและดำเนินการตามคำขอทุกประเภท
22. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าของ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่าลูกค้าใหม่, ย้ายลูกค้าที่มีอยู่, หรือเพียงแค่ปรับปรุงระบบการต้อนรับลูกค้าของคุณทั้งหมด,แบบฟอร์มการต้อนรับลูกค้าของ ClickUpจะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเวลาที่ต้องใช้ในการต้อนรับลูกค้าใหม่ และมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ
23.แม่แบบการพยากรณ์ยอดขายของClickUp
ใช้เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUpเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเติบโตในอนาคตจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
24. แม่แบบการจัดการหน่วยงานโดย ClickUp
หากคุณต้องการเทมเพลตแบบครบวงจรเพื่อจัดการโครงการลูกค้าของคุณในเอเจนซีลองใช้เทมเพลตการจัดการเอเจนซีนี้จาก ClickUp ดูสิ มันจะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การกำหนดขอบเขตโครงการ การจัดการทรัพยากร ไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการรับความคิดเห็นจากลูกค้า
แม่แบบการจัดการทรัพยากรโครงการ
25. แม่แบบการจัดการโครงการงบประมาณโดย ClickUp
ในการบริหารโครงการ การกำหนดงบประมาณโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการใด ๆ
เทมเพลตงบประมาณโครงการสามารถช่วยผู้จัดการโครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ และระบุความเสี่ยงเมื่อต้องบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกัน! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีทรัพยากรเช่นเทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณโดย ClickUpไว้ใช้สำหรับทุกแนวคิดใหม่
คิดถึงเทมเพลตนี้เป็นความลับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการตัวเลข. เครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามตารางเวลาของโครงการและกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในขอบเขตของทรัพยากรและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโครงการใด ๆ.
โบนัส:แม่แบบการจัดการโครงการใน Excel!
26. แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการของ ClickUp
แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดการทรัพยากรที่จำเป็นในการทำโครงการแต่ละโครงการให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย ประเมินความต้องการทรัพยากรในหลายโครงการ จัดการปริมาณงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
27. แม่แบบการวางแผนทรัพยากรโดย ClickUp
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคุณ หลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นและเพิ่มจำนวนโครงการที่คุณสามารถทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
แม่แบบการจัดการโครงการข้ามสายงาน
28. แม่แบบเมทริกซ์ RACI โดย ClickUp
ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,เทมเพลต RACI Matrix ของ ClickUpใช้งานง่ายและสามารถเปลี่ยนความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในโครงการให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. นี่คือคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่คุณจะพบในเทมเพลต RACI matrix นี้:
- ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยสถานะที่เข้าใจง่าย เช่น ถูกบล็อก เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน และต้องทำ
- นำเสนอและจัดหมวดหมู่คุณลักษณะในรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อให้เห็นบทบาทและความรับผิดชอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- เข้าถึงข้อมูลสำคัญผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น สถานะโครงการ, ผู้นำโครงการ, ทีมงานโครงการ, และทรัพยากรภายนอก
- ปรับปรุงการติดตามและการจัดการงานด้วยการติดแท็ก, กระบวนการอัตโนมัติ, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา
ด้วยฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดนี้ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยรักษาความโปร่งใส ปรับปรุงการมอบหมายงาน และหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
29. แม่แบบแผนการสื่อสารโดย ClickUp
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของคุณอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ และสิ่งนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตกระดานวางแผนการสื่อสารของ ClickUp ซึ่งช่วยในการสร้างเส้นทางการสื่อสารที่กระชับ การตั้งเป้าหมาย และการกำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล
เทมเพลตนี้มีประโยชน์เมื่อ:
- คุณกำลังเป็นผู้นำโครงการที่มีความหลากหลายซึ่งต้องการความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างสมาชิกทีมที่หลากหลาย
- คุณเป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานข้ามแผนกสำหรับโครงการขององค์กร และจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการตีความผิดพลาดใด ๆ
- คุณกำลังจัดการงานใหญ่ที่ต้องมีการจัดสรรงานอย่างแม่นยำและการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น
แม่แบบไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารโดย ClickUp มีเป้าหมายเพื่อทำให้เส้นทางการสื่อสารของคุณราบรื่นขึ้น โดยการจัดโครงสร้างภาพสำหรับแผนของคุณและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน!
30. แม่แบบโครงการข้ามสายงานโดยแผนกของ ClickUp
ด้วยเทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUp คุณสามารถจัดการงานและการสื่อสารระหว่างทีมโครงการข้ามสายงานได้อย่างง่ายดาย และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเทมเพลตการจัดการโครงการฟรี
อาจมีเทมเพลตการจัดการโครงการให้เลือกมากมาย แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากัน! มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณจะนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ
คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนโครงการที่เหมาะสม,การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ, การติดตาม, และการจัดการงาน—และคุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย!
เมื่อคุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการโครงการถัดไปของคุณ ลงทุนในเทมเพลตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ (และมากกว่านั้น!):
- ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อบันทึกเป้าหมายหลัก ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และกระบวนการโดยรวม
- มุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง,ไทม์ไลน์โครงการ,รายการตรวจสอบแบบโต้ตอบ, ปฏิทิน และอื่น ๆ เพื่อจัดการโครงการจากทุกมุมมอง
- การจัดการทรัพยากรและการจัดสรรเพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณและวัสดุของโครงการได้
- การจัดลำดับความสำคัญของงานและการจัดการงานเพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณและติดตามความคืบหน้าของโครงการไปจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
- การควบคุมโครงการและการรายงานที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าทีมโครงการอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายKPI ของการจัดการโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อช่วยให้สมาชิกโครงการเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ, ปรับปรุงความสัมพันธ์ในทีม, และเพิ่มคุณภาพโดยรวมของงาน
- การผสานรวมมากมายเพื่อนำเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ของคุณทั้งหมดมาไว้ในเทมเพลตโครงการของคุณเพื่อการอัปเดตที่มีข้อมูลมากขึ้นและการเข้าถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
เริ่มต้นวางแผนโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่เรียบง่าย
เทมเพลตทั้ง 30 แบบนี้จะช่วยให้โครงการของคุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้—เพราะทุกแบบได้รับการออกแบบโดยClickUp!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการฟรีมากมายห้องสมุดเทมเพลตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ ClickUp สามารถสร้างโซลูชันสำหรับทีมในทุกกรณีการใช้งาน
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การจัดการงาน การสื่อสาร และการบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย ClickUp จึงเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่คุณต้องการในการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตใดก็ได้เพื่อจัดการแผนโครงการถัดไปของคุณหรือควบคุมไทม์ไลน์โครงการของคุณเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้!