30 แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับทุกประเภทของโครงการ

7 มีนาคม 2568

ไม่ว่าคุณจะติดตามโครงการหลายโครงการหรือต้องการข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนโครงการ รายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญ นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบการจัดการโครงการช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้จัดการและทีมงานอย่างมากเมื่อเริ่มต้นแนวคิดหรือแผนโครงการล่าสุด

เทมเพลตการจัดการโครงการช่วยป้องกันไม่ให้ทีมต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่ ทำให้กระบวนการที่มีอยู่เป็นไปอย่างราบรื่น และช่วยให้สมาชิกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานประจำวันของพวกเขา

นอกจากนี้ พวกเขายังมาพร้อมกับฟีเจอร์มากมายที่ช่วยจัดการงานหนักแทนคุณ

มีเทมเพลตมากมายหลายร้อยแบบที่สามารถใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเกือบทุกประเภท— แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตฟรีที่จะเหมาะกับทุกโครงการ! ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมทุกสิ่งที่เทมเพลตการจัดการโครงการสามารถทำได้เพื่อทีมของคุณ คุณสมบัติที่จำเป็น และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการโครงการของคุณในClickUp!

อะไรคือแบบแผนการจัดการโครงการ?

แม่แบบการจัดการโครงการถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยขั้นตอนการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้า มุมมองโครงการ และงานต่างๆ เพื่อเร่งกระบวนการในช่วงเริ่มต้นของโครงการของคุณไปจนถึงการเสร็จสมบูรณ์

พวกเขาทำให้การนำข้อมูลของคุณไปใส่ในโครงสร้างการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทีมของคุณสามารถ เริ่มต้น ได้ทันที

แม่แบบการจัดการโครงการที่ดีที่สุดยังสามารถปรับแต่งได้, สอดคล้องอย่างราบรื่นกับกระบวนการปัจจุบันของคุณและเทคโนโลยีที่คุณใช้, และช่วยสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐานสำหรับโครงการในอนาคตทั้งหมด

เทมเพลตเหล่านี้ค่อนข้างซับซ้อน โดยมีกรอบการทำงานสำเร็จรูปสำหรับการสร้างงาน ตารางโครงการ และเอกสารที่เหมาะสม

ประโยชน์ของการใช้แบบแผนการจัดการโครงการ

ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการ คุณจะได้รับประโยชน์มากมายเพื่อดำเนินการปรับปรุงและขยายการจัดการโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง:

  • เพิ่มประสิทธิภาพผ่านการจัดการที่ดีขึ้นและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
  • การจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • เอกสารที่สม่ำเสมอเพื่อให้ทีมสอดคล้องกับโครงการปัจจุบันและเข้าใจงานที่ผ่านมา
  • การปรับปรุงการร่วมมือระหว่างสมาชิก ผู้จัดการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ความโปร่งใสที่มากขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการ, จุดสำคัญ, ทรัพยากร, เป็นต้น สำหรับสมาชิกทีมทุกคน

30 แม่แบบการจัดการโครงการฟรีสำหรับผู้จัดการโครงการ

พิจารณาความต้องการของทีมและข้อกำหนดทั่วไปของโครงการเพื่อกำหนดแม่แบบการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ! ด้วยแม่แบบการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้และฟรี 30 แบบที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ คุณมั่นใจได้ว่าจะพบแม่แบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกกรณีการใช้งาน

แบบแผนการวางแผนโครงการ

1. แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp

แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp
แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp

การไม่วางแผนเท่ากับการวางแผนที่จะล้มเหลวในการบริหารโครงการ แต่แม่แบบการจัดการโครงการโดย ClickUp ช่วยลดความท้าทายนี้ด้วยพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและสร้างไว้แล้วเพื่อจัดการงานของคุณในโฟลเดอร์ที่จัดระเบียบแยกตาม ระยะของโครงการ หากคุณเป็นมือใหม่ในการบริหารโครงการ แม่แบบนี้อาจดูซับซ้อนไปบ้าง แต่เราพร้อมที่จะแยกย่อยทรัพยากรที่ครอบคลุมนี้เพื่อให้คุณสามารถ:

  • สร้างภาพและติดตามทรัพยากรโครงการของคุณ
  • มอบหมาย, จัดการ,และจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณด้วยมุมมองการทำงานหลายแบบ
  • ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเหนื่อย

และอีกมากมาย! แม่แบบการจัดการโครงการฟรีนี้เป็นโซลูชันครบวงจรของคุณด้วยมุมมองแบบรายการและกระดานที่คล้ายKanbanซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลงานของคุณได้ทันทีเพื่อการติดตามความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสถานะงานที่กำหนดเองได้หกสถานะเพื่อแสดงว่า งานใดกำลังดำเนินการอยู่ เปิดอยู่ หรือเสร็จสิ้นแล้ว

ประสิทธิภาพการทำงานจะเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงด้วยClickApps เสริมในเทมเพลตนี้! เข้าถึงฟังก์ชันสำคัญเจ็ดรายการได้โดยการดูหรือเปิดงาน รวมถึง:

และอีกมากมาย—ไม่ว่าคุณจะใช้แผนราคาใดก็ตาม!

2. แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงโดย ClickUp

แผนแม่บทการจัดการโครงการระดับสูงโดย ClickUp
แผนแม่บทการจัดการโครงการระดับสูงโดย ClickUp

แม่แบบแผนการจัดการโครงการระดับสูงโดย ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดและติดตามเป้าหมายระยะยาวของทีมคุณ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs), และผลิตภัณฑ์สุดท้ายจากมุมมองที่กว้างไกล

เทมเพลตการจัดการโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น ช่วยให้ทุกอย่างง่ายกว่าเทมเพลตการจัดการโครงการแรก แต่ยังคงมีประสิทธิภาพสูงด้วยมุมมองแบบรายการ พร้อมสถานะที่กำหนดเองได้สามแบบและฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าห้าฟิลด์สำหรับขั้นตอน การอนุมัติ และความคืบหน้าในการทำงาน ผู้จัดการสามารถมองเห็นภาพรวมสถานะโครงการได้อย่างครบถ้วน แม้จะดูเพียงแวบเดียว

มุมมองที่ยืดหยุ่นทั้งห้าคือจุดเด่นของเทมเพลตการจัดการโครงการระดับสูงนี้—รวมถึงมุมมองรายการผลลัพธ์ที่พร้อมใช้งาน,กระดานคัมบังหลายแบบ, ไทม์ไลน์โครงการโดยละเอียด และแน่นอน คู่มือเริ่มต้นใช้งานเพื่อเร่งกระบวนการตั้งค่าของคุณ

3. แม่แบบกฎบัตรโครงการโดย ClickUp

แม่แบบกฎบัตรโครงการโดย ClickUp
แม่แบบกฎบัตรโครงการโดย ClickUp

เอกสารกำหนดขอบเขตโครงการเป็นเอกสารสั้น ๆ ที่เป็นทางการซึ่งอธิบายโครงการทั้งหมดของคุณ และถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณกำลังสร้างแผนโครงการของคุณ มันมีบทบาทสำคัญในการกำหนดขอบเขตของโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ผู้เล่นหลัก งบประมาณ และงานที่ต้องทำ

เทมเพลตกฎบัตรโครงการโดย ClickUpนี้ทำให้เรื่องง่ายขึ้นด้วยโครงร่างที่ละเอียดซึ่งนำไปใช้กับเอกสาร ClickUp ได้โดยตรง ในส่วนและตารางของเทมเพลตกฎบัตรโครงการที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า คุณจะได้รับคำแนะนำให้กรอกข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้โครงการของคุณเริ่มต้นและดำเนินการได้

4. แม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้างโดย ClickUp

แม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้างโดย ClickUp
แม่แบบการจัดการโครงการก่อสร้างโดย ClickUp

เช่นเดียวกับทีมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการก่อสร้างก็มีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบตลอดเวลาเทมเพลตการบริหารโครงการก่อสร้างโดย ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อผู้จัดการไซต์ก่อสร้างทุกคนในการดูแลการก่อสร้างที่ซับซ้อน การอัปเดต ความสัมพันธ์ของงาน และตารางเวลา

แต่นั่นไม่ใช่คนเดียวที่จะได้รับประโยชน์จากเทมเพลตนี้! เทมเพลตระดับ Space นี้มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น สถานะงาน 30 แบบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง 14 ฟิลด์, ClickApps 11 ตัว และมุมมองโครงการ 5 แบบ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลสัญญา, ผู้ร่างสัญญา และผู้รับเหมา สามารถปรับปรุงกระบวนการวางแผนและจัดตารางเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. แม่แบบคู่มือการบริหารโครงการโดย ClickUp

แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการโดย ClickUp
แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการโดย ClickUp

เทมเพลต Project Management Playbook โดย ClickUpมีวิธีการจัดการแผนโครงการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย! ด้วยโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ เทมเพลตแผนงานที่ใช้งานง่ายนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดคนใหม่ของผู้จัดการโครงการของคุณในการทำให้กระบวนการเตรียมการสำหรับโครงการทุกประเภทเป็นมาตรฐาน

มันขึ้นอยู่กับการปรับเป้าหมายของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัทและการดำเนินงานแบบดั้งเดิม เพื่อให้สมาชิกในทีมทุกคนรู้สึกพร้อมและมีคุณสมบัติเหมาะสมในการจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งนี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสมาชิกในทีมข้ามสายงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่หลากหลายในแต่ละวัน

แม่แบบคู่มือโครงการแบบง่ายนี้ทำงานเหมือนคู่มือการเล่น และจะกำหนดความคาดหวังที่สอดคล้องกัน พร้อมทั้งสร้างความคาดการณ์ที่จำเป็นอย่างมากให้กับตารางเวลาประจำวันของทุกคน

6. แม่แบบแผนโครงการโดย ClickUp

เทมเพลตผู้วางแผนโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสาร ความคืบหน้า และการส่งมอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ
เทมเพลนต์ผู้วางแผนโครงการของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดการการสื่อสาร, ความคืบหน้า, และการส่งมอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

เทมเพลตการวางแผนโครงการโดย ClickUpใช้พื้นที่ทำงานของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสร้างงานในรายการใดก็ได้และย้ายไปยังรายการอื่นได้อย่างง่ายดาย

แบบแผนการวางแผนโครงการช่วยให้ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายภายในขอบเขต, ระยะเวลา, งบประมาณ, และทรัพยากรที่กำหนดไว้ได้. แบบแผนช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามสถานะโครงการได้อย่างง่ายดายผ่านตารางโครงการที่สวยงามและเข้าใจง่าย ทำให้พวกเขาสามารถวางแผนการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุดในขณะที่บริหารความเสี่ยงอย่างเชิงรุก.

เทมเพลตแผนโครงการฟรีของ ClickUp ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถดูแลโครงการให้ดำเนินไปตามแผนตั้งแต่ต้นจนจบ ใช้เทมเพลตนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูล ความคาดหวัง การตัดสินใจ และข้อสมมติฐานเดียวกันได้

7. แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโครงการโดย ClickUp

แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการ ClickUp
แบบฟอร์มรายการตรวจสอบโครงการ โดย ClickUp

เทมเพลตเช็กลิสต์โครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้จัดการโครงการ เพื่อช่วยให้กระบวนการโครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นงานที่เข้าใจง่ายและดำเนินการได้ เทมเพลตนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสอดคล้องของกิจกรรมในทีม ให้มั่นใจว่าโครงการจะส่งมอบตรงเวลาและอยู่ภายใต้งบประมาณที่วางแผนไว้

นี่คือสิ่งที่แม่แบบรายการตรวจสอบโครงการสามารถทำได้สำหรับทีมของคุณ:

  • อำนวยความสะดวกในการสร้างโครงการ พร้อมกับการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
  • บันทึกกำหนดเวลาของงานและแก้ไขตามความจำเป็นผ่านฟีเจอร์ปฏิทินแบบไดนามิกของ ClickUp
  • ติดตามสถานะของแต่ละงานและใช้ประโยชน์จากแดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของโครงการ
  • กระตุ้นการระดมความคิดและรับประกันความละเอียดรอบคอบด้วยการครอบคลุมทุกประเด็น แม้แต่เรื่องเล็กน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางอีเมล มอบหมายงาน วางแผนไทม์ไลน์ หรือกำหนดเป้าหมายสำคัญ

จัดการกระบวนการโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบโครงการของ ClickUp

8. แม่แบบการแบ่งงานโดย ClickUp

เทมเพลตการแบ่งงาน ClickUp
แบบฟอร์มการแบ่งงานโดย ClickUp

กระดานไวท์บอร์ดการแบ่งงานนี้โดย ClickUpเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแสดงขอบเขตของโครงการในรูปแบบกราฟิกโดยการแบ่งออกเป็นงานที่สามารถจัดการได้ การติดตามงานที่ต้องส่งมอบในแต่ละเฟสไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน!

ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดของเราได้ถูกรวมเข้ากับเทมเพลตนี้แล้ว เพื่อให้คุณสามารถปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลบองค์ประกอบภาพต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของทีมคุณอย่างสมบูรณ์แบบ อย่าลืมตรวจสอบทุกส่วนประกอบของโครงการอย่างครบถ้วนด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันทีนี้!

เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงานฟรีจาก ClickUp นี้ เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ ตอนนี้ การจัดการไทม์ไลน์ของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการในทุกขนาดและความซับซ้อนสามารถทำได้อย่างง่ายดาย

แม่แบบการจัดการเวลาโครงการ

9. แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการโดย ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการโดย ClickUp
แม่แบบไทม์ไลน์การจัดการโครงการโดย ClickUp

สำหรับผู้จัดการโครงการที่ให้ความสำคัญกับการมองเห็นเป็นอันดับแรกทุกคนแม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการโดย ClickUpจะเป็นเครื่องมือที่คุณเลือกใช้แน่นอน!การจัดการโครงการด้วยไวท์บอร์ดกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก—และด้วยเหตุผลที่ดี! ด้วยเครื่องมือที่มีความเป็นภาพสูงและสามารถทำงานร่วมกันได้นี้ คุณสามารถวางแผนกิจกรรมหลักของโครงการตามขั้นตอนและสัปดาห์ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ClickUp Whiteboardsเป็นซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดดิจิทัลเพียงตัวเดียวที่มีความสามารถในการนำข้อความ รูปร่าง หรือบันทึกใด ๆ ก็ตามมาแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง นั่นหมายความว่าคุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานของคุณจากไวท์บอร์ดได้โดยไม่ต้องอัปเดตสถานะหรือออกจากงานของคุณเลย

และเนื่องจากงานของคุณถูกจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยบนไวท์บอร์ดแล้ว แม่แบบไทม์ไลน์โครงการนี้จึงเป็นทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการนำเสนอ เพื่อให้คุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับโครงการ

10. แม่แบบไทม์ไลน์แกนต์โดย ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์แกนต์ของ ClickUp
แม่แบบไทม์ไลน์แกนต์โดย ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์แกนท์ของ ClickUpมอบวิธีการที่ไม่เหมือนใครและโต้ตอบได้ในการนำทางกระบวนการทำงานของคุณจากมุมมองรายวัน รายเดือน และรายปี

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์นี้สามารถปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโครงการใดก็ได้ และมาพร้อมกับมุมมองที่แตกต่างกันห้าแบบ จึงมั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นและการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการในการแสดงภาพโครงการของคุณ ความอเนกประสงค์ของไทม์ไลน์นี้ครอบคลุมกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นด้านวิศวกรรม การตลาด หรือภาคส่วนใดก็ตามระหว่างนี้ เทมเพลตนี้จะเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับคุณและทีมของคุณ

ที่ดีที่สุดคือ แม่แบบแผนภูมิแกนต์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับสมาชิกทีมทุกคน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์กับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมากน้อยเพียงใดก็ตาม สัมผัสประสบการณ์การจัดการโครงการที่ราบรื่นวันนี้ เริ่มต้นด้วยแม่แบบแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

11. แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUp

แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUp
แม่แบบกำหนดการโครงการโดย ClickUp

การออกแบบตารางเวลาโครงการของทีมคุณอาจเป็นงานที่น่ากลัว—โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้นและทีมข้ามสายงาน.แบบฟอร์มตารางการจัดการโครงการโดย ClickUpช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้นด้วยรูปแบบรายการที่จัดเตรียมไว้เพื่อแยกแยะทุกสิ่งตั้งแต่ระยะของโครงการไปจนถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น.

แม้ว่านี่จะเป็นเทมเพลตรายการ แต่ก็ไม่ใช่เพียงมุมมองโครงการเดียวที่คุณจะพบใน Workspace ของคุณ คุณยังจะเห็นมุมมองตารางที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมินความเสี่ยงหรือปัญหาของโครงการ ตารางเวลาโครงการโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์และแกนต์ และกระดานคัมบังเพื่อแสดงสถานะงานแต่ละรายการ

การใช้กระดานคัมบังร่วมกับมุมมองกระดานของ ClickUp คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้ทันทีผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง ทำให้คุณทราบสถานะโครงการอย่างแม่นยำตามที่คุณออกแบบไว้ เมื่อคุณมองภาพรวมของงานทั้งหมด คุณยังสามารถดึงรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ผู้มีส่วนร่วม ระดับความเสี่ยง อัตราความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

12. แม่แบบการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp

เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp
เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUp

ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณต้องมีกลยุทธ์ที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามสถานะและระยะเวลาของโครงการของคุณอยู่เสมอ คุณจึงทราบว่าสมาชิกทีมแต่ละคนต้องทำงานอะไร และเวลาที่เหลืออยู่เพื่อให้โครงการดำเนินไปตามกำหนดการ หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการบล็อกเวลา!

ใช้แม่แบบการบล็อกตารางเวลาโดย ClickUpเพื่อช่วยคุณในการติดตามกิจกรรมที่ผ่านมา ปัจจุบัน และที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้วยการนำแม่แบบนี้ไปใช้ในพื้นที่ทำงานของคุณ คุณจะเข้าถึงสถานะที่กำหนดเองได้สี่สถานะ ฟิลด์ที่กำหนดเองห้าฟิลด์ และมุมมองโครงการเจ็ดแบบทันที รวมถึง:

  • รายการกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น
  • แบบฟอร์มสำหรับดูการขอจัดตารางเวลา
  • มุมมองปฏิทินรายเดือน รายวัน และรายสัปดาห์เพื่อการจัดการเวลาที่เหมาะสมที่สุด

และอีกมากมาย!

แบบรายงานโครงการและแบบวิเคราะห์โครงการ

13. แบบฟอร์มติดตามการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUp

เทมเพลตติดตามการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUp
เทมเพลตติดตามการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUp

รายงานการประชุมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจดจำขั้นตอนถัดไปและประเด็นสำคัญที่ได้จากการประชุม แต่การติดตามการประชุมในรูปแบบรายการที่ยืดหยุ่นจะช่วยให้ขั้นตอนการวางแผนและเตรียมงานเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อต้องจัดการกับคำขอโครงการต่าง ๆ

เทมเพลตตัวติดตามการประชุมการจัดการโครงการโดย ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามการตรวจสอบที่สำคัญ เช่น การทบทวนรายไตรมาส การประชุม 1-1 รายสัปดาห์ การประชุมเริ่มต้นโครงการ และอื่นๆ

14. แบบรายงานสถานะการจัดการโครงการโดย ClickUp

แบบรายงานสถานะการจัดการโครงการ โดย ClickUp
แบบรายงานสถานะการจัดการโครงการ โดย ClickUp

เทมเพลตรายงานสถานะการจัดการโครงการโดย ClickUpจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและโครงการระดับผู้บริหารของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นด้วยมุมมองการทำงานที่ยืดหยุ่น 7 แบบ, 11 ฟิลด์ที่กำหนดเอง, สถานะที่กำหนดเอง 4 แบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณดูแลโครงการหลาย ๆ โครงการพร้อมกันได้ดีขึ้น คุณสามารถดึงข้อมูลสำคัญจากโครงการใด ๆ ได้อย่างรวดเร็วจากมุมมองใด ๆ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองมากมายในเทมเพลตรายงานสถานะโครงการนี้ คุณสามารถแนบข้อมูลสำคัญกับทุกงานได้ คุณสามารถคัดกรอง จัดเรียง และค้นหาสิ่งที่ต้องดำเนินการหรือสิ่งต่าง ๆ เช่น การจัดสรรทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณโครงการได้อย่างง่ายดาย

15. แม่แบบรายงานกิจกรรมของ ClickUp

เทมเพลตรายงานกิจกรรม ClickUp
ติดตามและรายงานกิจกรรมและผลกระทบของคุณด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรม ClickUp

สร้างข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงจากข้อมูลที่คุณรวบรวมด้วยเทมเพลตรายงานกิจกรรมของ ClickUp ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และมุ่งเน้นทรัพยากรไปที่งานโครงการที่สำคัญที่สุด

16. แม่แบบการประเมินโครงการของ ClickUp

เทมเพลตการประเมินโครงการ ClickUp
เทมเพลตการประเมินโครงการ ClickUp ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ

เทมเพลตการประเมินโครงการของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการจัดการโครงการด้วยความมั่นใจ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ

แม่แบบการจัดการโครงการสำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์

17. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile Scrum โดย ClickUp

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile Scrum โดย ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile Scrum โดย ClickUp

บางครั้งอาจรู้สึกเหมือนทีม Agile กำลังทำงานตลอดเวลาเพื่อทำซ้ำ ทำซ้ำ และทำซ้ำอีกครั้ง ซึ่งต้องการการวางแผนกลยุทธ์อย่างมากมาย เครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง และแบบจำลองการจัดการ Agile Scrum โดย ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกครั้ง!

แม่แบบขนาดมหึมานี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมAgile Scrumในการค้นหาวิธีแก้ปัญหาและมาตรฐานการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของพวกเขา—รวมถึงการจัดการงานค้าง การวางแผนสปรินท์ การประชุมประจำวัน การตรวจสอบงาน และการทบทวนโครงการ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในทุกขั้นตอนของโครงการ

เทมเพลตการวางแผนโครงการนี้เริ่มต้นด้วย ClickUp Whiteboard ที่มีโครงสร้างชัดเจน เพื่อช่วยคุณวางแผนเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้และกระบวนการทำงานของทีม จากนั้นคุณสามารถเริ่มสร้าง มอบหมายและติดตามงานต่างๆได้โดยใช้สถานะงานที่เตรียมไว้ถึง 30 แบบ! นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าถึง ClickApps ได้ถึง 13 รายการ สำหรับจุดสปรินต์ การติดตามเวลา การจัดลำดับความสำคัญ ข้อจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ การประมาณเวลา การพึ่งพา ฟิลด์ที่กำหนดเอง และอื่นๆ อีกมากมาย

18. แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ ClickUp

แม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp
นำวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ของคุณมาสู่ชีวิตด้วยเทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวการออกแบบเว็บไซต์ใหม่หรือสร้างแอปพลิเคชันมือถือใหม่ทั้งหมดแม่แบบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจะมอบความชัดเจนและโครงสร้างที่คุณต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถส่งมอบโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

19. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp

เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนการพัฒนาด้วยเทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp

แผนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดย ClickUp จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามความคืบหน้าของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละขั้นตอนตลอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว

20. แม่แบบ BRD สำหรับ Agile ของ ClickUp

เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจ ClickUp
เอกสารข้อกำหนดทางธุรกิจของ ClickUp เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการสรุปทุกแง่มุมของโครงการธุรกิจก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

เทมเพลต BRD สำหรับ Agile ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีม Agile สามารถกำหนดความต้องการของโครงการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยจะระบุขอบเขตและข้อจำกัดของโครงการ ตั้งแต่เป้าหมาย ทรัพยากร ไปจนถึงระยะเวลา

เทมเพลตการจัดการโครงการสำหรับทีมการตลาดและการขาย

21. เทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบโดย ClickUp

เทมเพลตสร้างสรรค์และออกแบบโดย ClickUp
เทมเพลตสร้างสรรค์และออกแบบโดย ClickUp

การจัดการโครงการสร้างสรรค์และออกแบบคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มจะซับซ้อนและท้าทาย!

รายละเอียดของโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ และทีมออกแบบหรือทีมสร้างสรรค์ต้องเผชิญกับการให้คำแนะนำหลายรอบเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอใจกับผลลัพธ์ และเนื่องจากคำขอการออกแบบอาจถูกตีความได้หลายพันวิธี การแก้ไขอาจรุนแรงเกินไปในบางครั้ง

เทมเพลตสร้างสรรค์และออกแบบโดย ClickUpเป็นโฟลเดอร์ที่จำเป็นสำหรับทีมสร้างสรรค์ทุกทีม

เทมเพลตการสร้างสรรค์และการออกแบบนี้เริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือกัน และนำคุณผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ทั้งหมดด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อบันทึกและดำเนินการตามคำขอทุกประเภท

22. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าของ ClickUp

เทมเพลตการแนะนำลูกค้าใหม่ของ ClickUp
รักษาประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สม่ำเสมอสำหรับลูกค้าทุกคนด้วยเทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานลูกค้าของ ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังตั้งค่าลูกค้าใหม่, ย้ายลูกค้าที่มีอยู่, หรือเพียงแค่ปรับปรุงระบบการต้อนรับลูกค้าของคุณทั้งหมด,แบบฟอร์มการต้อนรับลูกค้าของ ClickUpจะช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ลดเวลาที่ต้องใช้ในการต้อนรับลูกค้าใหม่ และมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ

23.แม่แบบการพยากรณ์ยอดขายของClickUp

เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขาย ClickUp
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตด้วยการแสดงภาพผลการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยเทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUp

ใช้เทมเพลตการคาดการณ์ยอดขายของ ClickUpเพื่อคาดการณ์ผลการดำเนินงานทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยการประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถวางแผนการเติบโตในอนาคตจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

24. แม่แบบการจัดการหน่วยงานโดย ClickUp

เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ของ ClickUp
จัดการความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ของ ClickUp

หากคุณต้องการเทมเพลตแบบครบวงจรเพื่อจัดการโครงการลูกค้าของคุณในเอเจนซีลองใช้เทมเพลตการจัดการเอเจนซีนี้จาก ClickUp ดูสิ มันจะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การกำหนดขอบเขตโครงการ การจัดการทรัพยากร ไปจนถึงการส่งมอบโครงการและการรับความคิดเห็นจากลูกค้า

แม่แบบการจัดการทรัพยากรโครงการ

25. แม่แบบการจัดการโครงการงบประมาณโดย ClickUp

แม่แบบการจัดการโครงการงบประมาณโดย ClickUp
แม่แบบการจัดการโครงการงบประมาณโดย ClickUp

ในการบริหารโครงการ การกำหนดงบประมาณโครงการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการใด ๆ

เทมเพลตงบประมาณโครงการสามารถช่วยผู้จัดการโครงการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์ และระบุความเสี่ยงเมื่อต้องบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกัน! นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะมีทรัพยากรเช่นเทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณโดย ClickUpไว้ใช้สำหรับทุกแนวคิดใหม่

คิดถึงเทมเพลตนี้เป็นความลับที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการตัวเลข. เครื่องมือที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เองนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามตารางเวลาของโครงการและกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้คุณอยู่ในขอบเขตของทรัพยากรและข้อกำหนดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับโครงการใด ๆ.

โบนัส:แม่แบบการจัดการโครงการใน Excel!

26. แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการ ClickUp
ติดตามและจัดการทรัพยากรด้วยเทมเพลตเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการของ ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการโดย ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและจัดการทรัพยากรที่จำเป็นในการทำโครงการแต่ละโครงการให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย ประเมินความต้องการทรัพยากรในหลายโครงการ จัดการปริมาณงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม

27. แม่แบบการวางแผนทรัพยากรโดย ClickUp

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp
จัดสรรและแสดงภาพทรัพยากรด้วยเทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUp

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของคุณ หลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นและเพิ่มจำนวนโครงการที่คุณสามารถทำให้เสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

แม่แบบการจัดการโครงการข้ามสายงาน

28. แม่แบบเมทริกซ์ RACI โดย ClickUp

แม่แบบเมทริกซ์ RACI สำหรับบทบาทและความรับผิดชอบของ ClickUp
แม่แบบ RACI Matrix โดย ClickUp

ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น,เทมเพลต RACI Matrix ของ ClickUpใช้งานง่ายและสามารถเปลี่ยนความสับสนที่อาจเกิดขึ้นในโครงการให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. นี่คือคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นที่คุณจะพบในเทมเพลต RACI matrix นี้:

  • ติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยสถานะที่เข้าใจง่าย เช่น ถูกบล็อก เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน และต้องทำ
  • นำเสนอและจัดหมวดหมู่คุณลักษณะในรูปแบบที่เรียบง่ายเพื่อให้เห็นบทบาทและความรับผิดชอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  • เข้าถึงข้อมูลสำคัญผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่น สถานะโครงการ, ผู้นำโครงการ, ทีมงานโครงการ, และทรัพยากรภายนอก
  • ปรับปรุงการติดตามและการจัดการงานด้วยการติดแท็ก, กระบวนการอัตโนมัติ, และการแจ้งเตือนการพึ่งพา

ด้วยฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดนี้ที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยรักษาความโปร่งใส ปรับปรุงการมอบหมายงาน และหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

29. แม่แบบแผนการสื่อสารโดย ClickUp

เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนการสื่อสาร ClickUp
แผนการสื่อสารบนไวท์บอร์ดโดย ClickUp

การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของคุณอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ และสิ่งนี้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตกระดานวางแผนการสื่อสารของ ClickUp ซึ่งช่วยในการสร้างเส้นทางการสื่อสารที่กระชับ การตั้งเป้าหมาย และการกำหนดแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญของโครงการไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

เทมเพลตนี้มีประโยชน์เมื่อ:

  • คุณกำลังเป็นผู้นำโครงการที่มีความหลากหลายซึ่งต้องการความชัดเจนในการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างสมาชิกทีมที่หลากหลาย
  • คุณเป็นผู้รับผิดชอบการประสานงานข้ามแผนกสำหรับโครงการขององค์กร และจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการตีความผิดพลาดใด ๆ
  • คุณกำลังจัดการงานใหญ่ที่ต้องมีการจัดสรรงานอย่างแม่นยำและการตัดสินใจอย่างรอบคอบเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น

แม่แบบไวท์บอร์ดแผนการสื่อสารโดย ClickUp มีเป้าหมายเพื่อทำให้เส้นทางการสื่อสารของคุณราบรื่นขึ้น โดยการจัดโครงสร้างภาพสำหรับแผนของคุณและทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผน!

30. แม่แบบโครงการข้ามสายงานโดยแผนกของ ClickUp

เทมเพลตโครงการข้ามสายงานโดยแผนกของ ClickUp
เปิดใช้งานการสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างทีมที่ทำงานร่วมกันด้วยเทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตโครงการข้ามสายงานตามแผนกของ ClickUp คุณสามารถจัดการงานและการสื่อสารระหว่างทีมโครงการข้ามสายงานได้อย่างง่ายดาย และติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเทมเพลตการจัดการโครงการฟรี

อาจมีเทมเพลตการจัดการโครงการให้เลือกมากมาย แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากัน! มีคุณสมบัติสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเทมเพลตของคุณจะนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จ

คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแผนโครงการที่เหมาะสม,การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ, การติดตาม, และการจัดการงาน—และคุณสมบัติเหล่านี้สามารถปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ ได้มากมาย!

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

เมื่อคุณกำลังมองหาเทมเพลตการจัดการโครงการถัดไปของคุณ ลงทุนในเทมเพลตที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ (และมากกว่านั้น!):

กระดานไวท์บอร์ด ClickUp สำหรับการมอบหมายผู้ใช้และงาน
ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อมอบหมายงาน, ติดแท็กผู้รับผิดชอบ, และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นการร่วมมือครั้งต่อไปของคุณ

เริ่มต้นวางแผนโครงการด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการที่เรียบง่าย

เทมเพลตทั้ง 30 แบบนี้จะช่วยให้โครงการของคุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้—เพราะทุกแบบได้รับการออกแบบโดยClickUp!

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่ทรงพลังพอที่จะรวมงานทั้งหมดของคุณจากหลากหลายแอปไว้ในพื้นที่ทำงานร่วมกันเดียว ด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการฟรีมากมายห้องสมุดเทมเพลตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและการเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ ClickUp สามารถสร้างโซลูชันสำหรับทีมในทุกกรณีการใช้งาน

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การจัดการงาน การสื่อสาร และการบริหารโครงการเป็นเรื่องง่าย ClickUp จึงเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่คุณต้องการในการจัดการโครงการทั้งหมดของคุณ

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตใดก็ได้เพื่อจัดการแผนโครงการถัดไปของคุณหรือควบคุมไทม์ไลน์โครงการของคุณเมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้!