เทคนิค Scrum สามารถปรับปรุงการส่งมอบโครงการได้อย่างไร

เอริค ไนเบิร์ก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Scrum.org อธิบายว่า Scrum เป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการแก้ปัญหา โดยเน้นความยืดหยุ่นมากกว่าคำแนะนำที่เป็นขั้นตอนและเคร่งครัด เขากล่าวว่า
การมีวิธีเดียวในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่สามารถส่งเสริมการเติบโตได้.
เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง!
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่าเทคนิค Scrum สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบโครงการได้อย่างไร โดยการปรับปรุงการสื่อสาร เพิ่มความโปร่งใส และส่งเสริมวัฒนธรรมของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มาเริ่มกันเลย!
เทคนิค Scrum คืออะไร?
เทคนิค Scrum คือวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ใช้ภายในกรอบการทำงานของ Scrum เพื่อช่วยให้ทีมจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้ทีม Scrumมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม การจัดการงานใน Sprint และการปรับปรุงการส่งมอบโครงการ
📌ตัวอย่าง: การวางแผนสปรินต์, การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน, และการทบทวนผลงาน
เทคนิค Scrum ช่วยให้โครงการเสร็จสมบูรณ์เป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้ ทำให้ง่ายต่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงและส่งมอบคุณค่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป
📌ตัวอย่าง: การประชุมสแตนด์อัพประจำวันช่วยให้สามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำให้ทีมดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ แม้ว่า Scrum จะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการ Agile แต่ Agile ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Scrum เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น บทบาทของ Scrum Master และ Product Owner แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ที่แตกต่างกันมากภายในกระบวนการAgile Scrumแต่ทั้งสองบทบาทมีความสำคัญต่อการรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น
องค์ประกอบหลักของเทคนิค Scrum
ด้านล่างนี้คือองค์ประกอบหลักของเทคนิค Scrum ที่ช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการทำงานที่มั่นคงและยืดหยุ่นได้
- สปรินต์: สปรินต์คือช่วงเวลาการทำงานที่สั้นและเข้มข้น—มักใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์—ซึ่งอุทิศให้กับการทำงานให้เสร็จสิ้นตามงานหรือคุณลักษณะเฉพาะที่ระบุไว้ สปรินต์ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สร้างกรอบเวลาที่ชัดเจน
- การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน: เป็นการประชุมสั้น ๆ ทุกวันเพื่อเช็กความคืบหน้าของงาน สมาชิกในทีมจะแบ่งปันข้อมูลอัปเดต พูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบ และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน
- การวางแผนสปรินต์: ในช่วงเริ่มต้นของแต่ละสปรินต์ทีมจะเข้าร่วมการวางแผนสปรินต์ เพื่อกำหนดลำดับความสำคัญและชี้แจงวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน การทำเช่นนี้ช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันว่าอะไรที่ต้องทำให้สำเร็จ และทำให้ทุกคนทราบว่างานของตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพรวมอย่างไร
- การทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง: การทบทวนสปรินต์มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นแล้วและการรวบรวมข้อเสนอแนะ ในขณะที่การทบทวนย้อนหลังจะพิจารณาสิ่งที่ทำได้ดีและจุดที่สามารถปรับปรุงได้ การผสมผสานนี้ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและช่วยให้ทีมปรับปรุงแนวทางของตนให้ดีขึ้นตามเวลา
- การจัดการงานค้าง:การจัดการงานค้างในสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในสกรัม โดยการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง ทีมสามารถส่งมอบคุณลักษณะที่มีคุณค่ามากที่สุดก่อน ทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและรักษาปริมาณงานให้อยู่ในระดับที่จัดการได้
อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดการกับอาร์ติแฟกต์ของ Agile Scrum
เทคนิคสำคัญของการสครัม
เทคนิค Scrum คือกลยุทธ์ที่ทำให้การทำงานของ Scrumราบรื่นขึ้น ชุดเครื่องมือของ Scrum Master ประกอบด้วยวิธีการหลายอย่างซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและรักษาคุณค่าใน Agile manifesto
เพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงใน Scrum อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ปฏิบัติตามหลักการสำคัญห้าประการต่อไปนี้:
- ข้อเสนอแนะบ่อยครั้ง: การทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลังอย่างสม่ำเสมอช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและทำให้ทีมยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ความโปร่งใส: ทีมงานทุกคนต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและประโยชน์ที่ได้รับ
- การทำซ้ำ: การเปลี่ยนแปลงทีละน้อยผ่านการทำซ้ำในระยะเวลาสั้นและจัดการได้ ช่วยลดการหยุดชะงักและทำให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างราบรื่น
- การเสริมสร้างพลังทีม: สกริมมาสเตอร์ควรสนับสนุนทีมโดยการกำจัดอุปสรรคและมอบเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อให้ทีมประสบความสำเร็จ ทีมที่ได้รับอำนาจมีแรงจูงใจมากขึ้น ทำงานได้ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ: การผสมผสานกิจกรรมแบบพบหน้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการScrumช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน
📌ตัวอย่าง: หากมีการแนะนำเครื่องมือใหม่ ทีม Scrum อาจเริ่มใช้เครื่องมือนั้นในหนึ่ง Sprint และรวบรวมข้อเสนอแนะก่อนที่จะนำไปรวมเข้ากับกระบวนการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ
การวิเคราะห์สาเหตุรากฐานในสครัม
การวิเคราะห์หาสาเหตุรากฐาน (RCA) ช่วยให้ทีมสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ไม่ใช่เพียงแค่ผลที่ตามมา
นี่คือวิธีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงที่ได้รับความนิยมใน Scrum:
- แผนภาพก้างปลา: เครื่องมือภาพนี้ช่วยให้สามารถวางแผนสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหาได้อย่างง่ายดาย
- ห้าทำไม: การถาม "ทำไม" ห้าครั้งสามารถนำทีมไปสู่การค้นพบต้นตอของปัญหา
- การวิเคราะห์หลายลักษณะ: วิธีนี้ช่วยในการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อความท้าทาย
- การวิเคราะห์สนามแรง: ทีมใช้สิ่งนี้เพื่อประเมินแรงที่ช่วยหรือขัดขวางความก้าวหน้า
- การแผนที่ผลกระทบ: การวางแผนที่ผลกระทบช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพได้ว่าองค์ประกอบต่าง ๆ เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของโครงการอย่างไร
เทคนิคฟิชบอน (Fishbone) และเทคนิคห้าทำไม (Five Whys) เป็นที่นิยมใน Scrum เนื่องจาก ความเรียบง่ายและวิธีการที่เน้นภาพ
เทคนิคสครัมที่สำคัญอื่นๆ
นอกเหนือจากแนวปฏิบัติหลักข้างต้นแล้ว ยังมีเทคนิคอื่น ๆ ที่ช่วยเสริมการนำไปใช้ Scrum ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น:
- การกำหนดกรอบเวลา: การกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการประชุมและการทำงานแบบสปรินท์เพื่อให้ทีมมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การวางแผนเรื่องราวของผู้ใช้: ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานและจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์หรืองานต่างๆ
เทคนิค Scrum หลักสำหรับการจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
Scrum นำเสนอชุดเทคนิคหลักที่สร้างโครงสร้าง ความชัดเจน และแรงผลักดันในทีม Agile ซึ่งประกอบด้วย:
การวางแผนสปรินต์
การวางแผนสปรินต์เริ่มต้นแต่ละสปรินต์ด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุงานที่ต้องทำให้เสร็จ ทีมจะร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับปริมาณงานสำหรับสปรินต์ โดยจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนพร้อมที่จะดำเนินการตามแผน
การวางแผนสปรินต์ควรใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงทุกสัปดาห์ สำหรับสปรินต์สองสัปดาห์ การประชุมวางแผนไม่ควรเกินสี่ชั่วโมง วิธีการนี้เรียกว่า ไทม์บ็อกซิ่ง ซึ่งเป็นการกำหนดเวลาสูงสุดสำหรับงานหนึ่งๆ—ในกรณีนี้คือการวางแผน
Scrum Master ต้องทำให้การประชุมเกิดขึ้นและทุกคนเข้าใจกรอบเวลา การประชุมสามารถสิ้นสุดก่อนเวลาได้หากทีมรู้สึกพอใจก่อนที่เวลาจะหมด จำไว้ว่า: กรอบเวลาเป็นการกำหนดระยะเวลาสูงสุดแต่ไม่ใช่ขั้นต่ำ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของสปรินต์แทนที่จะลงรายละเอียดในแบ็กล็อกในช่วงแรกของการวางแผนสปรินต์ ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถค้นหาทางเลือกที่ชาญฉลาดในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้
การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน (Daily scrum)
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นการประชุมสั้น ๆ ที่มุ่งเน้น ซึ่งสมาชิกในทีมจะแบ่งปันความคืบหน้าของตน แก้ไขปัญหาที่ขัดขวาง และปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันสำหรับวันนั้น
การเช็คอินรายวันนี้ช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและทำให้ทีมอยู่ในความสอดคล้องกัน ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง
การทบทวนการวิ่ง
การประชุม Sprint Review เป็นสัญญาณสิ้นสุดของ Sprint ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์ ในช่วงเวลาดังกล่าว ทีมพัฒนาจะนำเสนอส่วนเพิ่มเติมของฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้
ในการทบทวนการพัฒนา (Sprint Review) ทีมผู้พัฒนาจะประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำเสนอผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว เน้นย้ำคุณสมบัติที่สร้างขึ้น และรวบรวมข้อเสนอแนะ
การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
การนำเทคนิคและรูปแบบการทบทวน Scrum ใหม่ ๆ มาใช้ในเครื่องมือของคุณสามารถช่วยคุณ:
- รับข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จากทีมของคุณเป็นประจำ
- เข้าใจความรู้สึกของทีมเกี่ยวกับงานของพวกเขา และสร้างแนวทางแก้ไขสำหรับปัญหาหลักของพวกเขา
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่ทีมของคุณเผชิญ
- สร้างโครงสร้างที่ช่วยให้การทบทวนแบบ Agile ครั้งต่อไปของคุณยังคงมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณใช้ Scrum คุณควรจัดประชุม Retrospective หลังจากจบแต่ละ Sprint แม้ทีมของคุณจะไม่ได้ทำงานเป็น Sprint ก็สามารถจัด Retrospective ได้เช่นกัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือบรรลุเป้าหมาย
เทคนิคขั้นสูงของสครัม
นอกเหนือจากแนวทางหลักของ Scrum แล้ว เทคนิคขั้นสูงยังยกระดับกรอบการจัดการโครงการแบบ Agile ไปอีกขั้น แนวทางเหล่านี้ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ประเมินผลได้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของโครงการที่ซับซ้อน
มาดูเทคนิคขั้นสูงของ Scrum ในวิธีการ Agile กัน
การปรับปรุงงานค้าง (การกรูมมิ่ง)
การปรับปรุงรายการงานค้าง (Backlog refinement) ซึ่งเดิมเรียกว่าการดูแลรายการงานค้าง (Backlog grooming) คือการที่คุณสมบัติเจ้าของผลิตภัณฑ์และทีมบางส่วนหรือทั้งหมดทบทวนรายการงานค้างในรายการงานค้าง เป้าหมายคือเพื่อให้แน่ใจว่างานค้างมีรายการที่ถูกต้อง จัดลำดับความสำคัญอย่างเหมาะสม และรายการงานค้างที่อยู่ด้านบนพร้อมสำหรับการส่งมอบ กิจกรรมนี้เกิดขึ้นเป็นประจำและสามารถเป็นการประชุมที่กำหนดอย่างเป็นทางการหรือเป็นงานที่ดำเนินอยู่
ในระหว่างการปรับปรุงงานค้าง ทีมอาจ:
- ลบเรื่องราวของผู้ใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
- สร้างเรื่องราวผู้ใช้ใหม่ตามความต้องการที่ระบุใหม่
- ประเมินความสำคัญของเรื่องราวที่มีอยู่ใหม่
- กำหนดประมาณการให้กับเรื่องราวที่ยังไม่ได้รับการประมาณการ
- ปรับประมาณการตามข้อมูลใหม่
- แยกเรื่องราวของผู้ใช้ที่มีความสำคัญสูงซึ่งมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะใส่ในรอบถัดไป
เทคนิคการประมาณค่าเรื่องราว
เทคนิคการประมาณค่าด้วยสตอรีบพอยต์ช่วยให้ทีมกำหนดระดับความพยายามให้กับงานในสปรินต์แบ็กล็อก เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายปริมาณงานเป็นไปอย่างสมจริง การปฏิบัตินี้ช่วย ปรับปรุงความแม่นยำในการวางแผนสปรินต์ และช่วยให้ทีมตั้งเป้าหมายสปรินต์ที่บรรลุผลได้โดยการปรับสมดุลระหว่างลำดับความสำคัญกับความสามารถของทีม
หมายเหตุ: ทีมมักใช้การวางแผนแบบโป๊กเกอร์, การวัดไซส์เสื้อยืด, และการทำแผนที่ความชอบเพื่อทำให้การประมาณการนี้ง่ายขึ้น
การวางแผนโป๊กเกอร์
สมาชิกแต่ละทีมจะกำหนดค่าคะแนนเรื่องราวให้กับงานในกิจกรรมวางแผนโป๊กเกอร์อย่างอิสระ โดยทั่วไปจะใช้การ์ดที่มีตัวเลข (1, 3, 5, 8 เป็นต้น) แทนการประมาณความพยายาม จากนั้นพวกเขาจะเปิดเผยการประมาณของตน พูดคุยถึงความแตกต่าง และบรรลุฉันทามติ
📌 ตัวอย่าง: นักพัฒนาอาจกำหนดคะแนนความสำคัญของงานเป็น 3 ในขณะที่นักออกแบบคิดว่าควรเป็น 8 หลังจากพูดคุยกันแล้ว พวกเขาอาจเห็นพ้องว่าคะแนนที่เหมาะสมคือ 5 วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงอคติและส่งเสริมความสอดคล้องในทีมเกี่ยวกับความพยายามที่จำเป็น
ขนาดเสื้อยืด
การแบ่งขนาดเสื้อยืดจัดประเภทงานตามป้ายขนาด เช่น XS, S, M, L หรือ XL เพื่อแสดงถึงความพยายามและความซับซ้อน
📌 ตัวอย่าง: การเพิ่มการอัปเดต UI เล็กน้อยอาจเป็นงาน "เล็ก" ในขณะที่การพัฒนาฟีเจอร์ใหม่เป็นงาน "ใหญ่" การจัดประเภทอย่างรวดเร็วนี้ให้มุมมองในระดับสูง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวางแผนในระยะเริ่มต้นเมื่อรายละเอียดยังไม่ชัดเจน
การแผนที่ความใกล้ชิด
ด้วยการทำแผนที่ความชอบ (Affinity Mapping) สมาชิกในทีมจะจัดเรียงงานเป็นกลุ่มๆ ตามระดับความพยายาม โดยไม่ต้องกำหนดตัวเลขในตอนแรก หลังจากนั้น ทีมจะตกลงกันเกี่ยวกับค่าคะแนนสำหรับแต่ละกลุ่ม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากโครงการมีการแก้ไขข้อบกพร่อง การทดสอบ และการสร้างฟีเจอร์ งานเหล่านี้จะถูกจัดกลุ่มตามความคล้ายคลึงกันและกำหนดคะแนนเรื่องราว วิธีนี้ช่วยหลีกเลี่ยงการคิดมากเกินไปและส่งเสริมการเห็นพ้องตามธรรมชาติ
การรวมตัวเป็นฝูง
การรวมกลุ่มเป็นวิธีการทำงานร่วมกันที่ทีมจะร่วมกันแก้ไขงานที่มีความสำคัญสูงแทนที่จะมอบหมายงานให้แต่ละคนทำแยกกัน วิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการทักษะที่หลากหลายหรือต้องการกำลังคนเพิ่มเติม
สมมติว่ามีข้อบกพร่องที่สำคัญส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด ทีมงานตัดสินใจที่จะ "รวมพลัง" แก้ไขปัญหานี้ ซึ่งหมายถึงนักพัฒนา ผู้ทดสอบ และนักออกแบบจะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว นักพัฒนาจะทำงานที่สาเหตุหลัก ผู้ทดสอบจะตรวจสอบการแก้ไขแบบเรียลไทม์ และนักออกแบบจะปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้ตามความจำเป็น
การทำงานร่วมกัน ทีมงานสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว แทนที่จะต้องปล่อยให้มันผ่านแต่ละขั้นตอนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
สไปค์
Spikes คืองานวิจัยที่มีกรอบเวลาจำกัด ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบพื้นที่ที่ไม่รู้จักหรือมีความเสี่ยงก่อนที่จะตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขอย่างเป็นทางการ งานเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถสำรวจทางเลือกต่าง ๆ และลดความไม่แน่นอนได้
📌 ตัวอย่าง: ทีมหนึ่งต้องการผสานระบบชำระเงินใหม่เข้ากับแอปพลิเคชันของตน แต่ไม่คุ้นเคยกับ API ของระบบดังกล่าว พวกเขาจึงจัดสรรเวลาหนึ่งวันเป็น "สไปค์" เพื่อศึกษา API ให้เข้าใจก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในระหว่างสปรินท์ ในช่วงเวลาสไปค์นี้ นักพัฒนาจะทบทวนเอกสาร ทำการทดสอบการผสานระบบ และประเมินข้อจำกัดทางเทคนิค ทีมจะได้รับความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการ และสามารถวางแผนงานในสปรินท์ถัดไปได้อย่างมั่นใจ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำเทคนิค Scrum ไปใช้
การนำเทคนิค Scrum มาใช้จำเป็นต้องมีแนวทางที่เหมาะสมและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มาดูแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่สามารถทำให้เทคนิค Scrum มีผลกระทบมากขึ้นและเกี่ยวข้องกับองค์กรของคุณ
การปรับใช้สครัมให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
ทุกองค์กรมีกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร, ความสัมพันธ์ในทีม, และข้อกำหนดของโครงการที่แตกต่างกัน, ดังนั้นคุณต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของคุณเอง
📌 ตัวอย่าง:Spotify ได้ปรับใช้ Scrumโดยสร้างระบบ "Squad" และ "Tribe" ของตนเองขึ้นมา โดยแต่ละ Squad จะเลือกกรอบการทำงานที่ตนเองถนัด (เช่น Scrum, Kanban, Scrumban เป็นต้น) ตามความต้องการของทีม Squad จะถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นเรียกว่า Tribe และ Guild เพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ มีความสอดคล้องกันในขณะที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ด้วยเหตุนี้ ความสามารถของ Spotify ในการสร้างนวัตกรรมและขยายขนาดได้ช่วยให้บริษัทเติบโตจนสามารถให้บริการผู้ใช้มากกว่า 626 ล้านคน รวมถึงผู้สมัครสมาชิก 246 ล้านคนในกว่า 180 ตลาด
ในทางปฏิบัติ การปรับ Scrum อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของ Sprint, ปรับขนาดทีม, หรือแม้กระทั่งปรับความถี่ของการประชุมสแตนด์อัพให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการมากขึ้น
คุณรู้หรือไม่?ตามรายงานประจำปีครั้งที่ 12 ของState of Agile พบว่า 66% ของทีมรายงานว่ามีการมองเห็นโครงการที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาปรับแต่งแนวทาง Agile ให้เหมาะสมกับโครงสร้างเฉพาะของพวกเขา
ดังนั้น ให้ประเมินความต้องการขององค์กรของคุณ และใช้ความยืดหยุ่นของ Scrum ในการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัฒนธรรมของคุณ แทนที่จะยึดติดกับแนวทางที่เหมาะกับทุกคนอย่างเคร่งครัด
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้เสาหลักของ Scrum สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านวงจรข้อเสนอแนะ
วงจรป้อนกลับคือโอกาสในการทบทวนกระบวนการ ผลลัพธ์ และพลวัตของทีมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ Sprint Retrospectives เป็นตัวอย่างสำคัญของวงจรป้อนกลับที่ฝังอยู่ใน Scrum โดยมอบเวทีให้ทีมได้พูดคุยถึงสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ยังไม่ดี และจุดที่สามารถปรับปรุงได้
📌 ตัวอย่าง: ในแนวทางกรอบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ Adobeทีมจะใช้ Retrospectives หลังจากทุก Sprint เพื่อวิเคราะห์ความสำเร็จและพื้นที่ที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงทั้งกระบวนการและขั้นตอนการทำงานเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดีขึ้น การปฏิบัตินี้ช่วยให้พวกเขาสามารถรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการ
คุณค่าของวงจรป้อนกลับไม่ได้จำกัดอยู่แค่การปฏิบัติภายในเท่านั้น แต่ยังสามารถขยายไปถึงลูกค้าได้อีกด้วย การผนวกข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เข้าไปในรายการงานที่ต้องทำระหว่างการทบทวนสปรินต์ช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองความต้องการในโลกจริง ช่วยลดความพยายามที่สูญเปล่าและเพิ่มความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์กับความต้องการของผู้ใช้
การศึกษาชี้ให้เห็นว่า70% ของทีมที่ใช้ระบบให้คำแนะนำอย่างสม่ำเสมอมีเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
ผู้นำสครัมมาสเตอร์
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้Scrum Masterคือบุคคลที่ทีมสามารถพึ่งพาได้ในการนำทีมผ่านกรอบการทำงานของ Scrum คุณอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มี Scrum Master ที่ทุ่มเท คุณเสี่ยงที่จะตกอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า "Scrum-but" ซึ่งกระบวนการถูกปฏิบัติตามเพียงบางส่วนเท่านั้น มักนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพ
การเป็น Scrum Masterไม่เคยน่าเบื่อเลย นาทีหนึ่งคุณกำลังทำสแตนด์อัพ อีกนาทีหนึ่งคุณกำลังช่วยทีมแก้ปัญหาที่ติดขัด ในที่สุดแล้ว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคน และแม้ว่า Scrum Master จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการ แต่ทีม Scrum ทั้งหมดต้องรับผิดชอบต่อวิธีการทำงานของทีม
อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของ Scrum Master เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยและอาจทำให้ผู้จัดการที่มีอยู่พยายามเข้ามาทำหน้าที่นี้ได้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องแยกบทบาทของ Scrum Master และเจ้าของผลิตภัณฑ์ออกจากกันอย่างชัดเจน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เจ้าของผลิตภัณฑ์ควรเน้นที่ "อะไร" และ "ทำไม" ในขณะที่ Scrum Master จะเป็นผู้แนะนำ "วิธีการ"
บทบาทของสครัมมาสเตอร์
บทบาทและความรับผิดชอบของ Scrum Master มีดังนี้:
การนำกิจกรรมสครัมหลัก
Scrum Master รับประกันว่าทุกกิจกรรมของ Scrumจะถูกจัดเตรียมและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกระบวนการมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งรวมถึงการวางแผนสปรินต์, การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน, การทบทวน, และการทบทวนย้อนหลังของสปรินต์
การขจัดอุปสรรค
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการ การสื่อสารที่ล้มเหลว หรือความท้าทายจากภายนอก สครัมมาสเตอร์จะจัดการกับความท้าทายเหล่านี้และช่วยให้ทีมสครัมเดินหน้าต่อไปได้
การโค้ชและให้คำปรึกษาแก่ทีมสครัม
Scrum Master ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและโค้ช คอยแนะนำทีม Scrum ในการนำหลักการ Agile มาใช้ และส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การปกป้องทีม
โดยการปกป้องทีมจากการรบกวนจากภายนอก สครัมมาสเตอร์ส่งเสริมให้ทีมสครัมส่งมอบงานที่มีคุณค่าสูงตลอดช่วงสปรินท์
ส่งเสริมความร่วมมือ
Scrum Master สร้างสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันระหว่างสมาชิกทีม Scrum ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบทบาท Scrum อื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการสอดคล้องกันและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับ
การประชุมแบบตัวต่อตัวกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การตรวจสอบความคืบหน้าแบบตัวต่อตัวเป็นประจำกับสมาชิกทีมสครัมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยให้ Scrum Master เข้าใจความปรารถนาของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับเป้าหมายของทีม และทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับความคืบหน้า
การแก้ไขปัญหาของทีม
เมื่อประสิทธิภาพของทีมสครัมลดลง สครัมมาสเตอร์ต้องแก้ไขปัญหาความไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยการระบุสาเหตุที่แท้จริงและนำเสนอแนวทางแก้ไข สครัมมาสเตอร์จะช่วยให้ทีมสามารถเอาชนะอุปสรรคและกลับมาทำงานได้ตามเป้าหมาย
รูปแบบการเป็นผู้นำที่แตกต่างกันของสครัมมาสเตอร์
Scrum Masters มักจะชอบสไตล์การนำแบบผู้นำที่รับใช้
โรเบิร์ต เค. กรีนลีฟ ผู้คิดค้นคำว่า 'ผู้นำแบบผู้รับใช้' ได้ให้คำนิยามของผู้นำแบบผู้รับใช้ว่า:
ผู้นำที่รับใช้คือผู้นำที่รับใช้ก่อนเสมอ มันเริ่มต้นจากความรู้สึกตามธรรมชาติที่อยากรับใช้ผู้อื่น จากนั้นการเลือกอย่างมีสติจะนำพาให้เราปรารถนาที่จะเป็นผู้นำ การทดสอบที่ดีที่สุดคือ: ผู้ที่เราได้รับใช้เติบโตขึ้นในฐานะบุคคลหรือไม่: พวกเขาในขณะที่ได้รับการรับใช้ กลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีขึ้น ฉลาดขึ้น มีอิสระมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้นำที่รับใช้ผู้อื่นมากขึ้นหรือไม่? และผลกระทบต่อผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมคืออะไร; พวกเขาจะได้รับประโยชน์ หรืออย่างน้อยก็ไม่ถูกเอาเปรียบเพิ่มเติม?
ผู้นำที่รับใช้ต้องรับใช้ก่อนเป็นอันดับแรก มันเริ่มต้นจากความรู้สึกตามธรรมชาติที่อยากรับใช้ผู้อื่น จากนั้นการเลือกอย่างมีสติจะนำพาให้เราใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้นำ การทดสอบที่ดีที่สุดคือ: ผู้ที่เราได้รับใช้เติบโตขึ้นในฐานะบุคคลหรือไม่: ในขณะที่พวกเขาได้รับการรับใช้ พวกเขาจะมีสุขภาพดีขึ้น ฉลาดขึ้น มีอิสระมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้นำที่รับใช้ผู้อื่นมากขึ้นหรือไม่? และผลกระทบต่อผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคมคืออะไร; พวกเขาจะได้รับประโยชน์ หรืออย่างน้อยก็ไม่ถูกเอาเปรียบเพิ่มเติม?
ผู้นำที่รับใช้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของทีมสกรัมเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะสั้น พวกเขาเข้าใจว่าการช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จนั้น ในที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของตนเองด้วย แนวคิดนี้เป็นหัวใจสำคัญของการที่สกรัมมาสเตอร์ควรเป็นผู้นำ
นี่คือรูปแบบการเป็นผู้นำทั่วไปอื่น ๆ ที่ Scrum Master ใช้:
ผู้นำโค้ช
Scrum Master ที่ใช้สไตล์การโค้ชจะมีบทบาทที่ลงมือปฏิบัติมากขึ้นในการช่วยทีมพัฒนาการปฏิบัติ Agile ของพวกเขา แทนที่จะเพียงแค่แนะนำกระบวนการ พวกเขาจะช่วยให้บุคคลและทีมเติบโตผ่านการให้ข้อเสนอแนะ การฝึกอบรม และกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะ
ผู้อำนวยความสะดวก
ในรูปแบบนี้ Scrum Master จะนำกิจกรรมสำคัญใน Scrum เช่น การประชุมสแตนด์อัพ การทบทวนงาน และการวางแผนสปรินท์ ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผนและมั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีโอกาสได้มีส่วนร่วม
พี่เลี้ยง
ในฐานะพี่เลี้ยง Scrum Master มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านบุคลิกภาพและวิชาชีพของสมาชิกในทีม พวกเขาให้การสนับสนุนในช่วงเวลาที่ท้าทายและช่วยให้สมาชิกในทีม Scrum สร้างความมั่นใจในความสามารถของตนเองและกระบวนการ Scrum
ผู้นำคำสั่ง
ในรูปแบบนี้ Scrum Master อาจให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นและมีบทบาทที่แข็งแกร่งขึ้นในการตัดสินใจ จุดมุ่งหมายคือการให้ทิศทางที่ชัดเจน การกำหนดขอบเขต และการทำให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติตามแนวทางของ Scrum
แม้ว่าสไตล์นี้จะมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง แต่ก็จำเป็นต้องมีความสมดุลระหว่างการหลีกเลี่ยงการควบคุมงานอย่างละเอียดและการส่งเสริมให้ทีมสครัมพัฒนาความสามารถในการทำงานด้วยตนเองในระยะยาว
ผู้นำแบบร่วมมือ
Scrum Master ส่งเสริมการตัดสินใจร่วมกันและทำให้แน่ใจว่าทีมรู้สึกได้รับการสนับสนุนทั้งภายในและภายนอกสภาพแวดล้อมของทีม พวกเขามุ่งเน้นที่จะทำลายกำแพงระหว่างแผนกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน้าที่และแผนกต่างๆ
การตัดสินใจแบบประชาธิปไตย
การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างอำนาจให้กับทีม Scrum Master จะส่งเสริมให้สมาชิกในทีม Scrum มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและลำดับความสำคัญของพวกเขา
เมื่อทุกคนมีเสียงในการกำหนดรูปแบบงานของตนเอง ทีมงานมีแนวโน้มที่จะรู้สึกผูกพันกับการบรรลุเป้าหมายมากขึ้น
การประยุกต์ใช้เทคนิค Scrum ในทางปฏิบัติ
ผู้เล่นรายใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น Google, Amazon และ Microsoftได้บูรณาการเทคนิค Scrum เข้ากับการดำเนินงานทางธุรกิจของพวกเขา วิธีการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาซอฟต์แวร์และพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในด้านการตลาดและทรัพยากรบุคคล
📌 ตัวอย่าง: เมื่อทีมการตลาดของ Google นำ Scrum มาใช้ พวกเขาเห็นประสิทธิภาพของแคมเปญเพิ่มขึ้น 30%และการทำงานเป็นทีมดีขึ้น 20% ความสำเร็จที่ชัดเจนนี้แสดงให้เห็นว่า Scrum สามารถสร้างผลลัพธ์ได้แม้ในด้านการใช้งานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการใช้งานดั้งเดิม
ในทำนองเดียวกันIntel ได้นำ Scrum มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของตน ด้วยปัญหาต่างๆ เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ล่าช้าและกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ Intel จึงนำ Scrum มาใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ความโปร่งใส และประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile บริษัทได้จัดตั้งทีมข้ามสายงาน มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าที่เพิ่มขึ้นทีละน้อย และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์น่าประทับใจ: อินเทลเห็นการลดลงของเวลาในวงจรถึง 66% การสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจดีขึ้น และพนักงานมีแรงจูงใจมากขึ้น
เทคนิค Scrum ได้พัฒนาไปไกลเกินกว่าจุดเริ่มต้นในวงการพัฒนาซอฟต์แวร์
📌 ตัวอย่าง: เทสลาได้นำ Scrum มาใช้ในโครงการรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ส่งผลให้วงจรการพัฒนาเร็วขึ้น 15%และลดข้อผิดพลาดลง 10% การปรับปรุงเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Scrum สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จได้ แม้ในโครงการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสูง
การเอาชนะความท้าทายที่พบบ่อย
แม้ว่าเทคนิค Scrum จะมอบกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งสำหรับการบริหารโครงการแบบ Agile แต่ทีมมักเผชิญกับความท้าทายเมื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ
⚠️ปัญหาที่พบบ่อยคือ การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในองค์กรที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากแนวทางการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม สมาชิกในทีมอาจรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับกระบวนการทำงานแบบจัดระเบียบด้วยตนเอง ซึ่งอาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือผลลัพธ์ของ Sprint ที่ไม่สม่ำเสมอ
✅การผสานหลักการของสครัมอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับการฝึกอบรม สามารถช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น
⚠️Scrum อาจขาดความชัดเจนในขอบเขตของบทบาท บางครั้ง ทำให้เกิดความสับสนระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์และ Scrum Master
✅การกำหนดบทบาทอย่างชัดเจนและการตั้งความคาดหวังสามารถช่วยป้องกันการทับซ้อนหรือความสับสนระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์, Scrum Master และทีมพัฒนาได้
⚠️การจัดการปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นกัน Scrum อาศัยการประมาณเวลาที่แม่นยำและปริมาณงานที่สมดุล แต่หากมีอุปสรรคที่ไม่คาดคิด อาจทำให้งานไม่เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด Sprint
✅เพื่อจัดการกับปริมาณงาน ทีมสามารถใช้การประมาณค่าด้วยสตอรี่พอยต์เพื่อการคาดการณ์ที่แม่นยำ ทำให้สปรินท์สามารถทำได้จริงและมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ ช่องว่างในการสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในทีมที่กระจายอยู่หลายแห่ง เพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ ทีมสามารถนำกลยุทธ์ที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบงาน Scrum มาใช้ได้
เครื่องมือและทรัพยากรที่แนะนำสำหรับ Scrum
ชุดเครื่องมือที่เลือกมาอย่างดีสามารถเพิ่มความสำเร็จของทีม Scrum ได้อย่างมาก เครื่องมือที่เหมาะสมจะสนับสนุนการทำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และแสดงภาพงานต่างๆ นี่คือรายการเครื่องมือ:
- เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน: จัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
- เครื่องมือติดตามงานค้างและสปรินต์: จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง, จัดการสปรินต์, และติดตามการเสร็จสิ้นของงาน
- เครื่องมือการติดตามการเผาไหม้และการรายงาน: มองเห็นความคืบหน้า วัดประสิทธิภาพ และสร้างรายงาน
- เครื่องมือสื่อสารทีม: รับประกันการสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ราบรื่นระหว่างทีม
- เครื่องมือ CI/CD และการประมาณการ: อัตโนมัติการPLOY และการปรับปรุงการวางแผนสปรินต์ด้วยการประมาณการที่แม่นยำ
ClickUpเป็นเครื่องมือจัดการโครงการ Agile Scrum ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดพร้อมฟีเจอร์มากมายเพื่อช่วยให้โครงการ Agile, Scrum, Kanban และ Extreme Programming ของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น มีทีมมากกว่า 200,000 ทีม ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทชั้นนำอย่าง Google และ Webflow ใช้งานอยู่!
ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบงาน บริหารจัดการ Sprint และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้ทั้งหมดในที่เดียว
นี่คือวิธีที่ ClickUp สามารถสนับสนุนการเดินทางของคุณใน Scrum:
การจัดการสปรินต์ด้วย ClickUp
ด้วย ClickUp การจัดระเบียบสปรินต์เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว คุณยังสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมโดยใช้แผนภูมิการเผาไหม้ ประเมินความเร็ว และตรวจสอบความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
ด้วยClickUp Sprints คุณสามารถออกแบบและทำให้กระบวนการ Sprint ทั้งหมดของคุณเป็นอัตโนมัติได้เช่นกัน มุมมอง Sprint จะให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ของกิจกรรมในทีมของคุณ ทำให้คุณสามารถมองเห็นอัตราการเสร็จสิ้นเฉลี่ยและติดตามงานที่ยังเหลืออยู่สำหรับแต่ละ Sprint ได้อย่างชัดเจน
การใช้คะแนนสปรินต์สำหรับการประมาณความพยายาม
ใน ClickUp คุณสามารถใช้Sprint Pointsเพื่อกำหนดค่าให้กับเรื่องราวและวางแผนสิ่งที่ทีมสามารถทำได้ในระหว่าง Sprint คุณสามารถเพิ่มคะแนนเหล่านี้ให้กับงานใดก็ได้หรือแม้กระทั่งแบ่งปันให้กับผู้รับมอบหมายหลายคน!
สำหรับมุมมองที่ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถใช้ Sprint Cards เพื่อสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองที่ให้ภาพรวมของความคืบหน้าของ Sprint, ประสิทธิภาพของทีม, และการกระจายงาน ทั้งหมดนี้อ้างอิงจากการติดตามคะแนนเรื่องราว
แดชบอร์ดสปรินต์สำหรับการแสดงภาพความก้าวหน้า
แดชบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการดูภาพรวมระดับสูงของงานพัฒนาแบบ Agile และ Scrum ของคุณ
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถผสานรวมรายการและงาน Sprint ของคุณเข้ากับกรอบการทำงานเชิงภาพเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เพื่อติดตามงานที่กำลังดำเนินการและรับรองการดำเนินงานที่ราบรื่น
ด้วยแผนภูมิ Velocity ของ ClickUp คุณสามารถวัดอัตราการเสร็จสิ้นงานของทีมได้อย่างรวดเร็ว แผนภูมินี้จะแยกงานออกเป็นช่วงเวลาเป็นรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ และแสดงความเร็วเฉลี่ยของทีมคุณ
แผนภูมิการลดภาระงานของ ClickUpsช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานที่เหลืออยู่และเปรียบเทียบกับเป้าหมายของคุณได้อย่างสะดวก
ด้วยแผนภูมิ Burnup ของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับขอบเขตของโครงการได้
แผนภูมินี้ช่วยให้คุณติดตามปริมาณงานที่เสร็จสิ้นทั้งหมด ซึ่งสามารถกระตุ้นแรงจูงใจเมื่อทีมของคุณใกล้ถึงเส้นชัย
แผนภูมิการไหลสะสมในClickUp แสดงความคืบหน้าของโครงการ Scrum ของคุณตลอดเวลา งานจะถูกจัดรหัสสีตามสถานะ ทำให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนว่างานอยู่ในขั้นตอนใด ซึ่งช่วยให้คุณระบุและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
การจัดการงานที่ล้นจากสปรินต์
เมื่องานไม่เสร็จสิ้นในสปรินต์ งานเหล่านั้นสามารถถูกมอบหมายใหม่ไปยังสปรินต์ถัดไปหรือทำเครื่องหมายสถานะการล้นเพื่อตรวจสอบในภายหลัง ClickUp ช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามคะแนนสปรินต์เพื่อวัดความพยายามที่จำเป็นสำหรับแต่ละงาน และระบบอัตโนมัติของสปรินต์ที่ช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกทิ้งไว้และช่วยรักษาความต่อเนื่องตลอดกระบวนการ Agile ของคุณ
ระยะเวลาและการทำงานอัตโนมัติของ Sprint ที่กำหนดเอง
การตั้งค่างาน, การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม, และการอัปเดตสถานะของงานสามารถใช้เวลาเป็นจำนวนมากในระหว่างรอบสปรินต์. การทำงานอัตโนมัติเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ยช่วยลดงานที่ทำซ้ำ ๆ.
ClickUp Sprint Automationช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการและทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น:
- การทำเครื่องหมายว่า Sprint เป็น "เสร็จสิ้น" เมื่อสิ้นสุด
- สร้างสปรินต์ใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อสปรินต์ปัจจุบันเสร็จสิ้น
- ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จจากสปรินต์ที่เสร็จแล้วไปยังสปรินต์ถัดไป
- การจัดเก็บสปรินต์เก่า (พร้อมตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับจำนวนที่จะจัดเก็บ)
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญในขณะที่ ClickUp จัดการงานที่ทำซ้ำๆ ให้
หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นการจัดการสครัมตั้งแต่เริ่มต้นลองใช้เทมเพลต Scrum ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUpประกอบด้วยองค์ประกอบหลักทั้งหมดของกระบวนการทำงานแบบ Scrum ช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามงานค้าง, สปรินต์, การจัดการการทดสอบ และการทบทวนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมที่จัดการโครงการที่ซับซ้อน เทมเพลตนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเป้าหมายของ Scrum จะบรรลุผลและความคืบหน้าเป็นไปตามแผน
ประโยชน์หลักบางประการของการใช้เทมเพลตนี้คือ:
- วงจรสปรินต์ที่เร็วขึ้นและข้อผิดพลาดที่ลดลงผ่านการพัฒนาแบบวนซ้ำ
- การปรับปรุงการร่วมมือของทีมและการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในสแตนด์อัพประจำวัน
- ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นพร้อมการมองเห็นที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าและงานค้างของสปรินต์
- ลดต้นทุนโครงการโดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการทำงานซ้ำ
นอกจากนี้ เทมเพลตยังมาพร้อมกับคู่มือ "วิธีเริ่มต้นใช้งาน" ที่ให้คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมเกี่ยวกับวิธีการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลตนี้
ควบคุมเกม Scrum ของคุณให้อยู่หมัดด้วย ClickUp
การจัดการโครงการแบบสครัมอาจดูท้าทาย แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม มันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น!
ตามการศึกษาของ McKinsey ทีมที่ใช้เครื่องมือแบบ Agile รายงานว่าใช้เวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดเร็วขึ้น 18-20%
ClickUp ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การจัดการงานไปจนถึงการวางแผน Sprint ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
อย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มใช้การจัดการโครงการแบบ Scrum เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด!