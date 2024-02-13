10 แม่แบบ Scrum ฟรีสำหรับติดตามกระบวนการทำงานของคุณ

เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า ความซับซ้อนของโครงการต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการเกิดขึ้นของกรอบการจัดการโครงการหลายรูปแบบซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามและบริหารจัดการความคืบหน้าของโครงการได้มากขึ้น
และสครัมเป็นหนึ่งในกรอบการทำงานที่กำลังได้รับความนิยมในด้านการจัดการโครงการแบบอไจล์ มันช่วยให้การแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และติดตามความคืบหน้าของงานเหล่านั้นได้สะดวกยิ่งขึ้น
การนำ Scrum ไปใช้อย่างถูกต้องสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานตามเป้าหมายและเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้นพร้อมทั้งลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง ผู้จัดการโครงการสามารถใช้เทมเพลตเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของScrumเป็นไปตามกรอบการทำงานอย่างถูกต้อง
ในโพสต์นี้ เราจะนำเสนอเทมเพลต Scrum สิบแบบที่เหมาะกับการใช้งานและกระบวนการทำงานที่หลากหลาย
อะไรคือเทมเพลตสครัม?
แม่แบบ Scrum คือเอกสารหรือเครื่องมือที่ถูกจัดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งใช้เพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบและวางแผนการทำงานภายในกรอบของ Scrum แม่แบบ Scrum มอบแนวทางที่สม่ำเสมอและมีโครงสร้างสำหรับการจัดการงานและความคืบหน้า และช่วยให้ทีมสามารถดำเนินงานได้ตามแผนและบรรลุเป้าหมายในกรอบการบริหารโครงการแบบ Agile
ตัวอย่างของเทมเพลต Scrum ได้แก่ Sprint backlogs ซึ่งแสดงรายการงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จในสปรินต์ที่กำหนด และ Product backlogs ซึ่งแสดงรายการงานทั้งหมดที่ต้องทำให้เสร็จสำหรับโครงการหรือผลิตภัณฑ์เฉพาะ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตอื่นๆ เช่น วาระการประชุม แผนภูมิการเผาไหม้ และรายงานการทบทวน
เทมเพลตเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนกระบวนการ Scrum เพื่อให้มั่นใจว่าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับงานที่ต้องทำและวิธีการที่จะดำเนินการให้สำเร็จ
ทำไมเทมเพลตสครัมจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจแบบอไจล์?
เทมเพลต Scrum มีความสำคัญต่อธุรกิจที่มุ่งเน้นการทำงานแบบ Agileเนื่องจากช่วยให้มีโครงสร้างและความสม่ำเสมอในการจัดระเบียบและวางแผนงาน ซึ่งช่วยให้ Scrum Master สามารถจัดการทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
ทีมอาจคิดว่าพวกเขาเข้าใจกระบวนการ Scrum และอาจรู้คำจำกัดความของคำศัพท์ Agile Scrumทั้งหมดโดยใจ แต่ยังคงไม่ได้รับความสนใจเพียงพอที่จะดำเนินการงาน Scrum อย่างถูกต้อง
แม่แบบสครัมช่วยแก้ปัญหาสำหรับทีมที่ใช้วิธีการแบบアジล:
มันทำให้แน่ใจว่าทุกทีมอิสระมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับงานที่ต้องทำในขณะที่ปรับปรุงการมองเห็นความคืบหน้าของแผนโครงการซึ่งทำให้กระบวนการมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดเวลาและความพยายามที่ใช้ในการจัดระเบียบและวางแผนงาน พวกมันช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์หรือทีมการตลาดแบบอไจล์สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและปรับตัวกับความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสครัมดี?
เทมเพลต Scrum ที่ดีใช้งานง่ายและเข้าใจได้ชัดเจน มักใช้ในเครื่องมือ Agile ของทีม เพื่อเป็นกรอบการทำงานที่มั่นคงสำหรับการปฏิบัติตามกระบวนการ Scrum ปัจจัยบางประการที่ทำให้เทมเพลต Scrum ดีมีดังนี้:
- ใช้งานง่าย: แม่แบบควรมีความเข้าใจง่าย สามารถกรอกข้อมูลและอัปเดตได้อย่างรวดเร็ว ควรมีการออกแบบที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ช่วยให้พนักงานสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยังคงยึดมั่นในวิธีการทำงานแบบ Agile
- ชัดเจน: แม่แบบควรสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ Scrum และสถานะปัจจุบันของโครงการภายในกระบวนการนั้น ไม่เพียงพอที่จะเข้าใจง่ายเท่านั้น แต่ต้องเน้นย้ำถึงขั้นตอนการทำงานของ Scrum
- สนับสนุนกระบวนการ Scrum: เทมเพลตจำนวนมากสามารถให้ภาพรวมสั้น ๆ ของแนวคิด Scrum ได้ แต่เทมเพลตที่ดีจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มันจะทำให้ง่ายต่อการติดตามว่าใครกำลังทำงานอะไร บทบาทของพวกเขาคืออะไร และพวกเขาคืบหน้าไปมากแค่ไหนในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย
- ปรับแต่งได้: ไม่ใช่ทุกโครงการจะเหมือนกัน แม้ว่ากระบวนการ Scrum จะเรียบง่าย แต่จุดแข็งที่แท้จริงของมันอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวได้ แม้ว่าเทมเพลต Scrum บางแบบอาจถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจเฉพาะภายในกรอบ Scrum หรือโครงการประเภทเฉพาะ แต่แต่ละแบบควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานที่จำเป็นทั้งหมด
- อัตโนมัติ: การทำให้บางเทมเพลตเป็นระบบอัตโนมัติสามารถประหยัดเวลาและเพิ่มความแม่นยำได้ เทมเพลตควรถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติในระดับที่อนุญาตให้มีการอัปเดตและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ให้ความชัดเจน: แม่แบบ Scrum ที่ดีควรให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเห็นได้ง่ายว่าอะไรได้ทำไปแล้ว อะไรกำลังดำเนินการอยู่ และอะไรที่ยังต้องทำต่อไป
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: แม่แบบควรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หมายความว่าควรสามารถรวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ นอกจากนี้ควรอนุญาตให้สามารถดึงข้อมูลและสร้างรายงานได้อย่างง่ายดาย
- สามารถนำไปปฏิบัติได้: แม่แบบควรมีขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้ และช่วยให้ทีมมุ่งเน้นการทำงานตามแผนโครงการโดยรวม
โดยการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ แม่แบบ Scrum ที่ดีสามารถช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเป้าหมาย และทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือ Agile ที่เหมาะสม
10 แบบฟอร์ม Scrum ที่ควรพิจารณาสำหรับทีมของคุณ
เทมเพลตเหล่านี้ใช้สำหรับขั้นตอนการวางแผนและการดำเนินการของกระบวนการสครัม เรามีรายการเทมเพลตแยกต่างหากที่จะช่วยทีมของคุณในการจัดระเบียบการทบทวนสปรินต์
1. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrumของเราประกอบด้วยองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดของกระบวนการทำงานแบบ Scrum ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการติดตามงานค้าง สปรินท์ การจัดการการทดสอบ และการทบทวนย้อนหลังได้ เทมเพลตนี้ครอบคลุมการจัดการ Scrum ในระดับกว้างและออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมที่ต้องการติดตามโครงการที่ซับซ้อนและรักษาความสอดคล้องกับเป้าหมาย Scrum ที่ได้วางไว้
เทมเพลตนี้ให้แนวทางที่ชัดเจนและสม่ำเสมอในการจัดระเบียบและวางแผนงาน นอกจากนี้ เทมเพลต Scrum นี้ยังมีเอกสาร "วิธีเริ่มต้น" ซึ่งในนั้น ผู้จัดการโครงการและสมาชิกทีมทุกคนจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้เทมเพลตอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้คู่มือนี้จะช่วยให้ทีมสามารถเข้าใจและนำฟีเจอร์และฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งมีอยู่ในเทมเพลตไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีในกระบวนการบริหารโครงการแบบอไจล์ของคุณ
2. แม่แบบรายการบั๊ก Agile Scrum ของ ClickUp
เทมเพลตรายการข้อบกพร่อง Agile Scrumของเราให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum พื้นฐานที่กล่าวถึงข้างต้น มุมมองรายการข้อบกพร่องช่วยให้ติดตามและจัดการข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ง่าย โดยใช้กระบวนการทำงานแบบ scrum เมื่อคุณใช้เทมเพลตนี้ คุณจะพบอินเทอร์เฟซที่ชัดเจนและสม่ำเสมอซึ่งมีเครื่องมือสำหรับการระบุ จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขข้อบกพร่อง
มันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการบันทึกและแก้ไขข้อบกพร่อง โดยมีส่วนสำหรับคำอธิบายของข้อบกพร่อง ระดับความสำคัญ บุคคลที่รับผิดชอบในการแก้ไข และสถานะปัจจุบันของข้อบกพร่องนั้น ๆ แบบฟอร์มนี้สามารถใช้ร่วมกับแบบฟอร์มสครัมอื่น ๆ ในรายการนี้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อบกพร่องได้รับการระบุและแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ด้วยการใช้เทมเพลตนี้ทีมสครัมของคุณจะสามารถปรับปรุงความสามารถในการระบุข้อบกพร่อง จัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือขั้นตอนปัจจุบัน และติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้นได้
3. แม่แบบกระดาน Scrum ของ ClickUp
เทมเพลตกระดาน Scrumนี้เป็นอีกหนึ่งมุมมองเพิ่มเติมของเทมเพลตการจัดการแบบ Agile ของเรา ภายในกระบวนการทำงานแบบ Scrum กระดาน Scrum เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมในการมองเห็นและจัดระเบียบงานของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของผู้ใช้หรือการติดตามข้อบกพร่อง
กระดานสครัมให้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่ต้องทำให้เสร็จ ติดตามความคืบหน้าที่ได้ทำไปแล้ว และทำให้ง่ายต่อการเห็นสถานะของแต่ละงาน มุมมองของแม่แบบการจัดการนี้แบ่งออกเป็นคอลัมน์ต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่างานแต่ละงานอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการ
คุณจะพบคอลัมน์สำหรับงานที่ต้องทำ และงานที่ได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธแล้ว นอกจากนี้ยังมีคอลัมน์สำหรับงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือรอการอนุมัติ
ต่างจากบอร์ดสครัมแบบกายภาพ บอร์ดในเทมเพลตนี้สามารถอัปเดตและทำงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้อย่างราบรื่น เพื่อให้ข้อมูลความคืบหน้าของโครงการอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอ
4. แม่แบบ ClickUp Agile Scrum Backlog
เทมเพลต Agile Scrum Backlogนำเสนออีกมุมมองหนึ่งของเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ของเรา และให้ภาพรวมของ backlog ของสครัม Backlog เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการทำงานของสครัม มุมมองนี้เน้นที่backlog ของสปรินต์ มากกว่า backlog ของผลิตภัณฑ์
สปรินต์แบ็กล็อกถูกใช้โดยทีมพัฒนาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ พวกเขาจะเติมงานในแบ็กล็อก (อีกครั้ง ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก) ในระหว่างขั้นตอนการวางแผนของสปรินต์
เทมเพลตนี้ช่วยให้พวกเขาติดตามได้ง่ายว่างานใดในสปรินต์ปัจจุบันที่เสร็จสิ้นแล้ว และงานที่ยังไม่เสร็จอยู่ในขั้นตอนใดของการดำเนินการ
5. แม่แบบลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องใน ClickUp Agile Scrum
เช่นเดียวกับที่โรงพยาบาลต้องให้ความสำคัญกับผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินตามความรุนแรงของอาการทีมพัฒนาต้องให้ความสำคัญกับบั๊กตามผลกระทบที่มีต่อโครงการเช่นกันAgile Scrum Bugs Priority Templateมอบเครื่องมือให้กับพวกเขาเพื่อทำเช่นนั้น
นักพัฒนาจะสามารถติดป้ายกำกับบั๊กตามความรุนแรงและดูบั๊กในรูปแบบนั้นได้ผ่านมุมมองของเทมเพลตการจัดการ Agile Scrum ต้นฉบับนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในทันทีว่ามีบั๊กประเภทใดเหลืออยู่จำนวนเท่าใด และช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าบั๊กใดควรได้รับการแก้ไขเป็นลำดับแรก
โดยการใช้หน้าจอความสำคัญของบั๊กอย่างถูกต้อง ผู้จัดการการพัฒนาสามารถหลีกเลี่ยงหรือจัดการหนี้ทางเทคนิคได้อย่างเหมาะสม และลดโอกาสของผลกระทบเชิงลบจากบั๊กที่ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญอย่างถูกต้อง
6. แม่แบบการวางแผนสปรินท์ Scrum ของ ClickUp
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะย้ายไปยังเทมเพลตอื่นและดูมุมมองบางส่วนที่มันมีให้
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Scrum ของเราทำหน้าที่สำหรับขั้นตอนการวางแผนสปรินต์เช่นเดียวกับที่เทมเพลตการจัดการทำหน้าที่สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ ก่อนเริ่มแต่ละสปรินต์ จำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่างานที่ต้องทำจะช่วยให้โครงการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
เทมเพลตนี้ช่วยให้ผู้วางแผนสปรินต์สามารถติดตามงานที่ต้องทำให้เสร็จในระหว่างสปรินต์ เป้าหมายของสปรินต์ปัจจุบัน และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยในการจัดตั้งทีมสครัมเพื่อสปรินต์ที่ประสบความสำเร็จ
7. แม่แบบสปรินต์แอคทีฟของ ClickUp Scrum
เทมเพลต Sprint ที่ใช้งานอยู่ของClickUpScrumภายในเทมเพลตการวางแผน Scrum ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ Sprint ที่กำลังใช้งานอยู่ให้คุณเห็น Sprint จะถูกจัดเรียงเป็นคอลัมน์ที่แสดงสิ่งที่กำลังพัฒนา สิ่งที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ สิ่งที่รอการปรับใช้ และอื่นๆ
สำหรับแต่ละงานในคอลัมน์ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหมวดหมู่ สถานะการพัฒนา กรอบเวลา และเป้าหมายสามารถดูได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมใดๆ
8. แม่แบบการประชุม Scrum ของ ClickUp
การประชุม Scrumเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการทำงาน การประชุมเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นทุกวัน ช่วยให้ทีมสามารถประเมินงานที่เสร็จสิ้นแล้วและสิ่งที่ยังต้องดำเนินการต่อไป
พวกเขามีความสำคัญต่อความคล่องตัวของสครัมเพราะเป็นจุดที่อุปสรรคและปัญหาที่ค้นพบใหม่จะถูกนำมาพิจารณาและจัดสรรลงในตารางการวิ่งสปรินต์ได้อย่างเหมาะสมแบบฟอร์มการประชุมสครัมของเราจะช่วยให้การวางแผนและดำเนินการประชุมเหล่านี้เป็นเรื่องง่าย
เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมในการประชุมได้อย่างง่ายดาย โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำสำเร็จตั้งแต่การประชุมครั้งล่าสุด อุปสรรคที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และสิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำในวันนี้
9. แม่แบบกิจกรรม Sprint ของ ClickUp
เทมเพลตสุดท้ายในรายการของเราคือเทมเพลตกิจกรรม Agile Sprint. เทมเพลตนี้ให้ตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ sprint ทั้งหมด. ทีม Scrum จะสามารถติดตามบันทึกการประชุมกิจกรรม, การตัดสินใจ, กิจกรรม, และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ sprint ได้.
สิ่งนี้ทำให้เป็นเอกสารที่สะดวกในการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน เพื่อให้ได้ภาพรวมอย่างรวดเร็วว่ากระบวนการทั้งหมดดำเนินไปอย่างไร หรือเพื่อใช้อ้างอิงย้อนกลับเป็นบทเรียนสำหรับการทำงานในครั้งต่อไป
10. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum ของ ClickUp
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของทีม Agile หรือ Scrum Master เป้าหมายหลักของคุณคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยโครงการที่ซับซ้อนและกระบวนการที่ใช้เวลามากในการทำงานนี้ อาจเป็นเรื่องยากที่จะจัดการทุกอย่างให้อยู่ในความควบคุมClickUp's Agile Scrum Management Templateช่วยคุณได้! เป้าหมายของเราคือการประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่าของทีมคุณในขณะที่ยังคงผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม – Agile Scrum template ของเราทำเช่นนั้นได้! ทำให้ทีม Agile ของคุณไปถึงระดับใหม่ด้วย ClickUp วันนี้!
ปรับปรุงกระบวนการ Scrum ของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เทมเพลต Scrum เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบและวางแผนโครงการที่จะใช้กรอบการทำงาน Scrum ด้วยเทมเพลตที่เราได้เน้นไว้ในคู่มือนี้ ทีมงานของคุณจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของโครงการและวางตำแหน่งตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเทมเพลตเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสครัมเท่านั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเทมเพลต เครื่องมือที่คุณใช้ในการนำไปใช้ก็ต้องมีคุณภาพสูงเช่นกัน
ClickUp ให้บริการแพลตฟอร์มกลางที่ทีมสามารถจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้า และสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกการผสานการทำงานและการปรับแต่งที่หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณได้อย่างดีเยี่ยม
ลองใช้ ClickUpและดูว่ามันสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและประสบความสำเร็จในโครงการของคุณได้อย่างไร