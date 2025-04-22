บล็อก ClickUp

10 แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ฟรีใน ClickUp, Excel และ Word

22 เมษายน 2568

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือชื่อของเกม หากทีม Agileของคุณต้องการที่จะอยู่ข้างหน้าของเส้นโค้ง

และเคล็ดลับในการก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอคืออะไร?

การทบทวนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณในขณะที่ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำอีก เมื่อทำอย่างถูกต้อง การทบทวนสปรินต์จะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น คิดอย่างมีวิจารณญาณ และนำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบไปใช้ก่อนเริ่มสปรินต์ถัดไป

ฟังดูง่ายพอสมควรแต่จริงๆแล้วมีตัวเลือกของรูปแบบการทบทวนย้อนหลังมากมายให้เลือกขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน Sprintเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ—คุณเพียงแค่ต้องมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ

ใช้คู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทุกความต้องการในการทบทวน Sprint ของคุณ—ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุด คุณสมบัติของเทมเพลตที่ต้องมี และเข้าถึงเทมเพลตที่มีชีวิตชีวา 10 แบบสำหรับ Excel, Word และ ClickUp

การทบทวนสปรินต์คืออะไร?

อย่างที่เขาว่ากัน วิจารณญาณหลังเหตุการณ์มักจะชัดเจนเสมอ และนั่นคือแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการจัด Sprint Retrospectives อย่างสม่ำเสมอ

การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ (Sprint Retrospective)เป็นกิจกรรมแบบ Agileที่ทีม Scrum สามารถสะท้อนผลงานที่ผ่านมาได้อย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคต การประชุมเหล่านี้จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ เพื่อประเมินสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล

ใช้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพสำหรับทุกความต้องการ
ใช้ ClickUp Whiteboards เป็นเครื่องมือช่วยในการมองเห็นในการประชุมใด ๆ รวมถึงการทบทวน Sprint, การระดมความคิด และอื่น ๆ

การทบทวนสปรินต์ (Sprint Retrospectives) เป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับทีม Scrumและสามารถจัดขึ้นได้บ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คำถามที่เป็นประโยชน์ที่ควรถามในการทบทวนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณ ได้แก่:

  • อะไรที่ไปได้ดี?
  • อะไรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น?
  • เราไม่ควรทำซ้ำอะไร?
  • เราควรให้ความสำคัญกับอะไรในสปรินต์ถัดไป?

คำถามเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีมและอุตสาหกรรมของคุณ แต่จะช่วยให้การสนทนาดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมคือทุกสิ่งในการประชุมทบทวน— หากไม่มีการสนทนาที่สร้างสรรค์และซื่อสัตย์ ทีมงานก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร

10 แบบฟอร์มการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ฟรี

เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่มีกรณีการใช้งานนี้โดยเฉพาะ และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบใดก็ได้ พวกมันช่วยจัดการงานหนักในการวางรากฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมของคุณ และสามารถทำให้เป็นแบบทั่วไปหรือซับซ้อนได้ตามต้องการด้วยการแก้ไขเพียงเล็กน้อย

เทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทบทวนสปรินต์ของคุณทุกครั้ง—และส่วนใหญ่ สามารถใช้ได้ฟรีทั้งหมด

ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลาในการเตรียมการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เท่านั้น แต่แบบฟอร์มการทบทวนสปรินต์ยังสามารถช่วยให้คุณนำทางคุณสมบัติของระบบการจัดการโครงการได้ดีขึ้น และทำให้กระบวนการทำงานประจำสัปดาห์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานบนเว็บ—เริ่มต้นที่นี่ ด้วยการเข้าถึงโดยตรงไปยัง 10 แม่แบบ Sprint Retrospective ที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel และ Word 🙌🏼

1. แม่แบบการทบทวน Sprint ของ ClickUp

เทมเพลตการทบทวน Sprint ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการทบทวน Sprint ของ ClickUp

เทมเพลต Sprint Retrospective ของ ClickUpเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการให้ข้อเสนอแนะร่วมกันกับทีมของคุณ แสดงให้เห็นสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง

คุณยังสามารถระบุได้ว่าพวกเขาจะถูกรวมอยู่ใน Scrum ประจำวัน การประชุมทบทวนหรือแผน Sprint หรือไม่ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนคนที่คุณสามารถมีในแต่ละทีม นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับระดับการปรับแต่งแต่ละส่วนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ

ในการใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ เพียงคลิกที่โน้ตดิจิทัลแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นลากและวางลงในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง

2. แม่แบบเริ่ม, หยุด, ดำเนินการต่อของ ClickUp

เทมเพลตเริ่ม หยุด ดำเนินการต่อใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตเริ่ม หยุด ดำเนินการต่อใน ClickUp

เทมเพลต Start, Stop, Continue ของ ClickUpช่วยให้ทีมแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Sprint หรือโครงการที่ผ่านมาได้ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะสองแบบและประเภทมุมมองสองแบบ

เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนการถามทีม Scrum ว่าพวกเขาคิดว่าควรเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อไปในสิ่งใด จากความคิดเห็นที่ได้รับ คุณควรมีรายการแนวคิดหลักที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวทางของคุณในที่สุด

สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อและนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสปรินท์ครั้งต่อไป!

3. แม่แบบการทบทวนผลงานพื้นฐานของ ClickUp

ใช้ ClickUp Doc เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะระหว่างการทบทวนสปรินต์
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้ ClickUp Doc เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะระหว่างการทบทวนสปรินต์

หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัด Sprint retrospective,แบบฟอร์ม Basic Retrospective ของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม. ด้วยแบบฟอร์มนี้, คุณจะได้รับรายการของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกันและตัวอย่างของกำหนดการ.

นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการสนทนาที่เกี่ยวข้องไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว คุณสมบัติที่ควรกล่าวถึงในเทมเพลตการทบทวนอย่างรวดเร็วนี้คือคุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใด ๆ ก็ได้เพื่อแก้ไขรายการที่ต้องดำเนินการ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เอกสารการทบทวนย้อนหลังนี้สำหรับ Sprint ที่กำลังจะมาถึง เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญบนหน้าเอกสารแยกเฉพาะของมันเอง!

4. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp

เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp

สำหรับทีม Agile ที่ใช้ระเบียบวิธีAgile Scrum เทมเพลตกิจกรรม Agile Sprint ของ ClickUpเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากช่วยให้สามารถบันทึกบันทึกการประชุม การตัดสินใจ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทีมสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม วันที่จัดประชุม ระยะเวลา และผู้เข้าร่วมประชุมได้

เทมเพลตนี้มีทั้งหมดสามหน้า ได้แก่ การวางแผนสปรินต์, กิจกรรมสปรินต์แบบ Agile และสแตนด์อัพประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้การประชุมของคุณเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบกรอบการทำงานให้กับทีม Agile ของคุณในการวางแผนและปรับปรุงสปรินต์อย่างต่อเนื่อง

ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการการกระทำได้ไม่จำกัดจำนวน และจัดลำดับรายการเหล่านี้ตามความสำคัญเพื่อสร้างการดำเนินการในรอบถัดไป สุดท้ายนี้ คุณยังสามารถเลือกเชื่อมต่อเทมเพลตนี้กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของกระบวนการต่าง ๆ ได้อีกด้วย!

📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

5. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนย้อนกลับใน ClickUp

เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนย้อนกลับใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนย้อนกลับใน ClickUp

เทมเพลต Agile Scrum ของ ClickUpประกอบด้วยสิ่งจำเป็นทั้งหมด:บักล็อก, สปรินต์, การจัดการการทดสอบ, และการทบทวนย้อนหลัง หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของเทมเพลตนี้ ให้เปิดเอกสาร วิธีเริ่มต้นใช้งาน เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด!

เทมเพลตการทบทวนแบบ Agile ให้สถานะเริ่มต้นให้คุณเลือก ได้แก่ รอการดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น และถูกปฏิเสธ สำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม ใช้คุณสมบัติแท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้รก

เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น คุณมีประเภทมุมมองหกแบบ รวมถึงกระดานคัมบังและรายการ

ในฐานะ Scrum Master คุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยคำถามจากนักพัฒนา ข้อเสนอแนะจากลูกค้า หรือการตอบกลับจากการทดสอบอีกต่อไป คุณสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการสปรินต์ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว!

หากองค์ประกอบของทีมคุณมีการเปลี่ยนแปลงกลาง Sprint นี้ เทมเพลตนี้จะมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถกำหนดความเร็วใหม่โดยใช้จุดอ้างอิงใหม่ได้ คุณสามารถย้ายรายการสินค้าคงค้างที่ยังไม่เสร็จไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่หรือสูญเสียข้อมูลพื้นหลังที่มีค่า

6. แม่แบบการทบทวน Sprint ด้วย Excel โดยแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทมเพลตการทบทวน Sprint แบบ Excel
ผ่านแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หากคุณต้องการใช้เทมเพลตการทบทวนแบบ Starfish เทมเพลตนี้จาก Excel เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มันช่วยให้คุณติดตามจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และวิธีการพัฒนาในแต่ละโครงการ ข้อดีที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือเป็นแผ่นงานที่พร้อมพิมพ์ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ยกระดับประสบการณ์การใช้เทมเพลตของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมเครื่องคิดเลขกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเทมเพลต Sprint Retrospective ของ Excel เพื่อการติดตามโครงการที่คำนวณได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการใน Excel ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งควรช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการได้ดีขึ้นตลอดเส้นทาง

7. แม่แบบการทบทวนสกรัมใน Google Sheets

เทมเพลตการทบทวนงานแบบสครัมใน Google Sheets
ผ่าน Google Sheets

เทมเพลตการทบทวนสครัมใน Google Sheets ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด และสิ่งที่สามารถทำได้ ทีมสามารถเตรียมและแก้ไขบันทึกร่วมกันในขณะที่สร้างงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเปลี่ยนบทเรียนในอดีตให้กลายเป็นแผนงานในอนาคต

สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือความสามารถในการปรับใช้ได้ โครงร่างสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้ากับแนวทางเฉพาะของทีม นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ฟรีสำหรับทุกคน จึงทำให้ทุกคนสามารถรักษาความสอดคล้องกับประเด็นหลักได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณสามารถเชื่อมต่อเทมเพลตนี้กับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ขององค์กรของคุณได้ ซึ่งจะช่วยปฏิวัติวิธีการที่ทีมจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การทำงานมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

8. แม่แบบการทบทวนแบบสปรินต์ใน Microsoft Word โดย Template.net

เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของ Microsoft Word
ผ่านทาง Template.net

เทมเพลต Sprint Retrospective ของ Microsoft Word มอบวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการประชุม Sprint Retrospective ของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ใช้งานง่ายนี้สามารถช่วยในการวางแผน Scrum และ Sprint รายวันได้ สิ่งที่ดีคือไม่จำเป็นต้องติดตั้งและพร้อมใช้งานทันที ความคิดที่ว่ามันเหมาะสำหรับอุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล

เทมเพลตนี้เริ่มต้นด้วยการช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูล โดยจะมีช่องให้คุณกรอกเวลาในอดีตและรายชื่อผู้เข้าร่วม จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบแนวคิดออกเป็นห้าแถว โดยระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ควรเริ่มต้น หยุดดำเนินการ ดำเนินการต่อไป เสริมสร้างประสิทธิภาพ หรือควรทำให้น้อยลง ที่ด้านล่างสุดจะมีแถวสำหรับบันทึกข้อสังเกตและประเด็นการสนทนา รวมถึงมอบหมายงานติดตามผล

9. แม่แบบการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Microsoft Word โดย Template.net

เทมเพลตการทบทวนความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ Microsoft Word
ผ่านทาง Template.net

เทมเพลตการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสปรินต์ของMicrosoft Wordมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และอะไรที่สามารถทำได้ดีกว่านี้หลังจากแต่ละสปรินต์

โดยการปฏิบัติตามเทมเพลตนี้ จะทำให้การเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตและคาดการณ์ปัญหาต่างๆ ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ดูแลการประชุมควรสามารถรวบรวมรายการข้อผูกพันสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในระยะยาว

10. แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ด้วยไทม์ไลน์ใน Microsoft Word โดย Template.net

แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินท์สำหรับไทม์ไลน์ใน Microsoft Word
ผ่านทาง Template.net

เทมเพลต Timeline Sprint Retrospective ของ Microsoft Word ช่วยให้ทีมสามารถสะท้อนช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะยาวนานกว่าหนึ่งสปรินต์ เทมเพลตนี้จะนำทีมผ่านการสร้างความเป็นจริงร่วมกัน ให้เสียงและยอมรับประสบการณ์ปัจจุบัน และรวบรวมการดำเนินการในอนาคต

เทมเพลตนี้ให้ช่องสำหรับผู้ดูแลการประชุมสามารถบันทึกข้อมูลการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม และหัวข้อที่กำลังหารือ

อะไรที่ทำให้การทบทวนสปรินต์ดี

ความสำเร็จของการประชุม Sprint Retrospective ของคุณขึ้นอยู่กับความมีสาระของการอภิปรายของคุณ

สมาชิกทุกคนควรมาถึงการทบทวนย้อนหลังพร้อมด้วย...

  • เปิดใจ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับทีม
  • คำถามและหัวข้อสำหรับการอภิปรายที่แบ่งปันล่วงหน้าอย่างดี
  • ข้อเสนอแนะหรือบันทึกเกี่ยวกับสปรินท์ก่อนหน้านี้
  • แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

การเตรียมตัวมาพร้อมวาระการประชุมหรือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประชุมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำการสนทนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและรักษาความมุ่งเน้นไว้ที่เป้าหมาย—การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการกล่าวถึง และไม่มีใครออกจากประชุมไปพร้อมกับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ

วาระการประชุมของคุณจะเพิ่มองค์ประกอบทางภาพให้กับการสนทนา ช่วยให้ทีมได้รับมุมมองใหม่หรือเข้าใจแนวคิดต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดมีประโยชน์อย่างแท้จริง!

แปลงรูปร่างเป็นงานใน ClickUp Whiteboards
แปลงรูปร่างเป็นงานบนกระดานไวท์บอร์ด ClickUp ของคุณเพื่อเริ่มดำเนินการขั้นตอนถัดไปทันที

ระหว่างการทบทวนผลงาน คุณสามารถอัปเดตไวท์บอร์ดของคุณได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะประชุมกันแบบพบหน้าหรือออนไลน์ ด้วยวิธีนี้ การสนทนาจะยังคงสดใหม่ตลอดช่วงสปรินต์ถัดไป และทุกขั้นตอนถัดไปจะถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง

แต่แทนที่จะเริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดหรือเอกสารเปล่า ๆ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต!

วิ่งข้ามเส้นชัยด้วยเทมเพลตการทบทวนย้อนหลัง

ทีม Agile พึ่งพาประสิทธิภาพในการปรับปรุงในแต่ละรอบการทำงาน—และการเริ่มต้นด้วยเทมเพลต Sprint Retrospective คือการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด!

ไม่ว่าทีมของคุณจะชอบรูปแบบใดก็ตาม เทมเพลต Sprint Retrospective ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณก็มีอยู่แน่นอน! แต่แทนที่จะเลือกแบบที่ต้องให้คุณตัดสินใจระหว่างโปรแกรมแก้ไขเอกสารซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล หรือตารางข้อมูลแบบหมุน เลือกโซลูชันที่สามารถรองรับได้ทั้งหมด—ClickUp!

มุมมองของ ClickUp
เลือกจากมุมมองที่ไม่ซ้ำกันกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่มีมุมมองเฉพาะตัวมากกว่า 15 แบบเพื่อพัฒนาและแสดงภาพกระบวนการทำงานใด ๆ ได้อย่างครบถ้วน ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้นับร้อยและ ระบบเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ ClickUp รวบรวมทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในศูนย์กลางเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่เพียงแต่จะยกระดับการทบทวน Sprint ของคุณในแต่ละสัปดาห์ให้มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คล่องตัวและต่อเนื่องอยู่เสมอ

