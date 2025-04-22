10 แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ฟรีใน ClickUp, Excel และ Word

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือชื่อของเกม หากทีม Agileของคุณต้องการที่จะอยู่ข้างหน้าของเส้นโค้ง
…และเคล็ดลับในการก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอคืออะไร?
การทบทวนสปรินต์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งเฉลิมฉลองความสำเร็จของคุณในขณะที่ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเดิมซ้ำอีก เมื่อทำอย่างถูกต้อง การทบทวนสปรินต์จะช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น คิดอย่างมีวิจารณญาณ และนำการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบไปใช้ก่อนเริ่มสปรินต์ถัดไป
ฟังดูง่ายพอสมควรแต่จริงๆแล้วมีตัวเลือกของรูปแบบการทบทวนย้อนหลังมากมายให้เลือกขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่คุณต้องการ โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผน Sprintเพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ—คุณเพียงแค่ต้องมีเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ
ใช้คู่มือนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับทุกความต้องการในการทบทวน Sprint ของคุณ—ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุด คุณสมบัติของเทมเพลตที่ต้องมี และเข้าถึงเทมเพลตที่มีชีวิตชีวา 10 แบบสำหรับ Excel, Word และ ClickUp
การทบทวนสปรินต์คืออะไร?
อย่างที่เขาว่ากัน วิจารณญาณหลังเหตุการณ์มักจะชัดเจนเสมอ และนั่นคือแนวคิดหลักที่อยู่เบื้องหลังการจัด Sprint Retrospectives อย่างสม่ำเสมอ
การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ (Sprint Retrospective)เป็นกิจกรรมแบบ Agileที่ทีม Scrum สามารถสะท้อนผลงานที่ผ่านมาได้อย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในอนาคต การประชุมเหล่านี้จัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดแต่ละสปรินต์ เพื่อประเมินสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล
การทบทวนสปรินต์ (Sprint Retrospectives) เป็นสิ่งที่แนะนำอย่างยิ่งสำหรับทีม Scrumและสามารถจัดขึ้นได้บ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง คำถามที่เป็นประโยชน์ที่ควรถามในการทบทวนสปรินต์ครั้งต่อไปของคุณ ได้แก่:
- อะไรที่ไปได้ดี?
- อะไรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น?
- เราไม่ควรทำซ้ำอะไร?
- เราควรให้ความสำคัญกับอะไรในสปรินต์ถัดไป?
คำถามเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับทีมและอุตสาหกรรมของคุณ แต่จะช่วยให้การสนทนาดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง การมีส่วนร่วมคือทุกสิ่งในการประชุมทบทวน— หากไม่มีการสนทนาที่สร้างสรรค์และซื่อสัตย์ ทีมงานก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร
ดูคู่มือการประชุมทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ของเรา!
คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากการทบทวนงานของคุณได้ อย่างไร อีกบ้าง? เราจะแสดงให้คุณเห็น 🙂⬇️
10 แบบฟอร์มการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ฟรี
เทมเพลตการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่มีกรณีการใช้งานนี้โดยเฉพาะ และสามารถปรับแต่งให้เข้ากับรูปแบบใดก็ได้ พวกมันช่วยจัดการงานหนักในการวางรากฐานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประชุมของคุณ และสามารถทำให้เป็นแบบทั่วไปหรือซับซ้อนได้ตามต้องการด้วยการแก้ไขเพียงเล็กน้อย
เทมเพลตถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทบทวนสปรินต์ของคุณทุกครั้ง—และส่วนใหญ่ สามารถใช้ได้ฟรีทั้งหมด
ไม่เพียงแต่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประหยัดเวลาในการเตรียมการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เท่านั้น แต่แบบฟอร์มการทบทวนสปรินต์ยังสามารถช่วยให้คุณนำทางคุณสมบัติของระบบการจัดการโครงการได้ดีขึ้น และทำให้กระบวนการทำงานประจำสัปดาห์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้งานบนเว็บ—เริ่มต้นที่นี่ ด้วยการเข้าถึงโดยตรงไปยัง 10 แม่แบบ Sprint Retrospective ที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp, Excel และ Word 🙌🏼
1. แม่แบบการทบทวน Sprint ของ ClickUp
เทมเพลต Sprint Retrospective ของ ClickUpเป็นกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เพื่อการให้ข้อเสนอแนะร่วมกันกับทีมของคุณ แสดงให้เห็นสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามแผน และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
คุณยังสามารถระบุได้ว่าพวกเขาจะถูกรวมอยู่ใน Scrum ประจำวัน การประชุมทบทวนหรือแผน Sprint หรือไม่ สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนคนที่คุณสามารถมีในแต่ละทีม นอกจากนี้ โปรดทราบว่าคุณมีการควบคุมอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับระดับการปรับแต่งแต่ละส่วนต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
ในการใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดนี้ เพียงคลิกที่โน้ตดิจิทัลแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ จากนั้นลากและวางลงในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง
2. แม่แบบเริ่ม, หยุด, ดำเนินการต่อของ ClickUp
เทมเพลต Start, Stop, Continue ของ ClickUpช่วยให้ทีมแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Sprint หรือโครงการที่ผ่านมาได้ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสถานะสองแบบและประเภทมุมมองสองแบบ
เทมเพลตนี้จะนำคุณผ่านขั้นตอนการถามทีม Scrum ว่าพวกเขาคิดว่าควรเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อไปในสิ่งใด จากความคิดเห็นที่ได้รับ คุณควรมีรายการแนวคิดหลักที่สามารถนำไปใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการและแนวทางของคุณในที่สุด
สร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ดเริ่มต้น หยุด ดำเนินการต่อและนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในสปรินท์ครั้งต่อไป!
3. แม่แบบการทบทวนผลงานพื้นฐานของ ClickUp
หากคุณเป็นมือใหม่ในการจัด Sprint retrospective,แบบฟอร์ม Basic Retrospective ของ ClickUpคือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม. ด้วยแบบฟอร์มนี้, คุณจะได้รับรายการของวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกันและตัวอย่างของกำหนดการ.
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบการสนทนาที่เกี่ยวข้องไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว คุณสมบัติที่ควรกล่าวถึงในเทมเพลตการทบทวนอย่างรวดเร็วนี้คือคุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใด ๆ ก็ได้เพื่อแก้ไขรายการที่ต้องดำเนินการ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เอกสารการทบทวนย้อนหลังนี้สำหรับ Sprint ที่กำลังจะมาถึง เพื่อบันทึกประเด็นสำคัญบนหน้าเอกสารแยกเฉพาะของมันเอง!
4. แม่แบบกิจกรรม Sprint Agile ของ ClickUp
สำหรับทีม Agile ที่ใช้ระเบียบวิธีAgile Scrum เทมเพลตกิจกรรม Agile Sprint ของ ClickUpเป็นประโยชน์อย่างมากเนื่องจากช่วยให้สามารถบันทึกบันทึกการประชุม การตัดสินใจ และเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ทีมสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการประชุม วันที่จัดประชุม ระยะเวลา และผู้เข้าร่วมประชุมได้
เทมเพลตนี้มีทั้งหมดสามหน้า ได้แก่ การวางแผนสปรินต์, กิจกรรมสปรินต์แบบ Agile และสแตนด์อัพประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้การประชุมของคุณเริ่มต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบกรอบการทำงานให้กับทีม Agile ของคุณในการวางแผนและปรับปรุงสปรินต์อย่างต่อเนื่อง
ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายการการกระทำได้ไม่จำกัดจำนวน และจัดลำดับรายการเหล่านี้ตามความสำคัญเพื่อสร้างการดำเนินการในรอบถัดไป สุดท้ายนี้ คุณยังสามารถเลือกเชื่อมต่อเทมเพลตนี้กับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานของกระบวนการต่าง ๆ ได้อีกด้วย!
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
5. แม่แบบการจัดการ Agile Scrum พร้อมการทบทวนย้อนกลับใน ClickUp
เทมเพลต Agile Scrum ของ ClickUpประกอบด้วยสิ่งจำเป็นทั้งหมด:บักล็อก, สปรินต์, การจัดการการทดสอบ, และการทบทวนย้อนหลัง หากคุณเป็นผู้ใช้ใหม่ของเทมเพลตนี้ ให้เปิดเอกสาร วิธีเริ่มต้นใช้งาน เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด!
เทมเพลตการทบทวนแบบ Agile ให้สถานะเริ่มต้นให้คุณเลือก ได้แก่ รอการดำเนินการ กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้น และถูกปฏิเสธ สำหรับการปรับแต่งเพิ่มเติม ใช้คุณสมบัติแท็กและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมโดยไม่ทำให้รก
เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น คุณมีประเภทมุมมองหกแบบ รวมถึงกระดานคัมบังและรายการ
ในฐานะ Scrum Master คุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยคำถามจากนักพัฒนา ข้อเสนอแนะจากลูกค้า หรือการตอบกลับจากการทดสอบอีกต่อไป คุณสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการสปรินต์ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว!
หากองค์ประกอบของทีมคุณมีการเปลี่ยนแปลงกลาง Sprint นี้ เทมเพลตนี้จะมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถกำหนดความเร็วใหม่โดยใช้จุดอ้างอิงใหม่ได้ คุณสามารถย้ายรายการสินค้าคงค้างที่ยังไม่เสร็จไปข้างหน้าได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่หรือสูญเสียข้อมูลพื้นหลังที่มีค่า
โบนัส:แม่แบบ Scrum
6. แม่แบบการทบทวน Sprint ด้วย Excel โดยแผนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หากคุณต้องการใช้เทมเพลตการทบทวนแบบ Starfish เทมเพลตนี้จาก Excel เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี มันช่วยให้คุณติดตามจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และวิธีการพัฒนาในแต่ละโครงการ ข้อดีที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือเป็นแผ่นงานที่พร้อมพิมพ์ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
ยกระดับประสบการณ์การใช้เทมเพลตของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมเครื่องคิดเลขกับการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขในเทมเพลต Sprint Retrospective ของ Excel เพื่อการติดตามโครงการที่คำนวณได้มากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการใน Excel ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งควรช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการได้ดีขึ้นตลอดเส้นทาง
7. แม่แบบการทบทวนสกรัมใน Google Sheets
เทมเพลตการทบทวนสครัมใน Google Sheets ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสะท้อนสิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่ผิดพลาด และสิ่งที่สามารถทำได้ ทีมสามารถเตรียมและแก้ไขบันทึกร่วมกันในขณะที่สร้างงาน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยเปลี่ยนบทเรียนในอดีตให้กลายเป็นแผนงานในอนาคต
สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับเทมเพลตนี้คือความสามารถในการปรับใช้ได้ โครงร่างสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เข้ากับแนวทางเฉพาะของทีม นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ฟรีสำหรับทุกคน จึงทำให้ทุกคนสามารถรักษาความสอดคล้องกับประเด็นหลักได้
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือคุณสามารถเชื่อมต่อเทมเพลตนี้กับเครื่องมือเวิร์กโฟลว์ขององค์กรของคุณได้ ซึ่งจะช่วยปฏิวัติวิธีการที่ทีมจัดการกับงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งผลให้การทำงานมีความสอดคล้องกันมากขึ้นในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ
8. แม่แบบการทบทวนแบบสปรินต์ใน Microsoft Word โดย Template.net
เทมเพลต Sprint Retrospective ของ Microsoft Word มอบวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการประชุม Sprint Retrospective ของคุณ เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ใช้งานง่ายนี้สามารถช่วยในการวางแผน Scrum และ Sprint รายวันได้ สิ่งที่ดีคือไม่จำเป็นต้องติดตั้งและพร้อมใช้งานทันที ความคิดที่ว่ามันเหมาะสำหรับอุปกรณ์ใด ๆ รวมถึงมือถือ แท็บเล็ต และเดสก์ท็อป ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล
เทมเพลตนี้เริ่มต้นด้วยการช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูล โดยจะมีช่องให้คุณกรอกเวลาในอดีตและรายชื่อผู้เข้าร่วม จากนั้นคุณสามารถจัดระเบียบแนวคิดออกเป็นห้าแถว โดยระบุรายละเอียดกิจกรรมที่ควรเริ่มต้น หยุดดำเนินการ ดำเนินการต่อไป เสริมสร้างประสิทธิภาพ หรือควรทำให้น้อยลง ที่ด้านล่างสุดจะมีแถวสำหรับบันทึกข้อสังเกตและประเด็นการสนทนา รวมถึงมอบหมายงานติดตามผล
9. แม่แบบการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Microsoft Word โดย Template.net
เทมเพลตการทบทวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบสปรินต์ของMicrosoft Wordมีประโยชน์สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการทำความเข้าใจว่าอะไรได้ผล อะไรไม่ได้ผล และอะไรที่สามารถทำได้ดีกว่านี้หลังจากแต่ละสปรินต์
โดยการปฏิบัติตามเทมเพลตนี้ จะทำให้การเรียนรู้จากความล้มเหลวในอดีตและคาดการณ์ปัญหาต่างๆ ง่ายขึ้น เนื่องจากสามารถระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผู้ดูแลการประชุมควรสามารถรวบรวมรายการข้อผูกพันสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป ซึ่งจะช่วยให้ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมในระยะยาว
10. แม่แบบการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ด้วยไทม์ไลน์ใน Microsoft Word โดย Template.net
เทมเพลต Timeline Sprint Retrospective ของ Microsoft Word ช่วยให้ทีมสามารถสะท้อนช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปกติจะยาวนานกว่าหนึ่งสปรินต์ เทมเพลตนี้จะนำทีมผ่านการสร้างความเป็นจริงร่วมกัน ให้เสียงและยอมรับประสบการณ์ปัจจุบัน และรวบรวมการดำเนินการในอนาคต
เทมเพลตนี้ให้ช่องสำหรับผู้ดูแลการประชุมสามารถบันทึกข้อมูลการประชุม เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม และหัวข้อที่กำลังหารือ
อะไรที่ทำให้การทบทวนสปรินต์ดี
ความสำเร็จของการประชุม Sprint Retrospective ของคุณขึ้นอยู่กับความมีสาระของการอภิปรายของคุณ
สมาชิกทุกคนควรมาถึงการทบทวนย้อนหลังพร้อมด้วย...
- เปิดใจ พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับทีม
- คำถามและหัวข้อสำหรับการอภิปรายที่แบ่งปันล่วงหน้าอย่างดี
- ข้อเสนอแนะหรือบันทึกเกี่ยวกับสปรินท์ก่อนหน้านี้
- แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
การเตรียมตัวมาพร้อมวาระการประชุมหรือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการประชุมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำการสนทนาไปในทิศทางที่ถูกต้องและรักษาความมุ่งเน้นไว้ที่เป้าหมาย—การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่าทุกประเด็นสำคัญได้รับการกล่าวถึง และไม่มีใครออกจากประชุมไปพร้อมกับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบ
วาระการประชุมของคุณจะเพิ่มองค์ประกอบทางภาพให้กับการสนทนา ช่วยให้ทีมได้รับมุมมองใหม่หรือเข้าใจแนวคิดต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดมีประโยชน์อย่างแท้จริง!
ระหว่างการทบทวนผลงาน คุณสามารถอัปเดตไวท์บอร์ดของคุณได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะประชุมกันแบบพบหน้าหรือออนไลน์ ด้วยวิธีนี้ การสนทนาจะยังคงสดใหม่ตลอดช่วงสปรินต์ถัดไป และทุกขั้นตอนถัดไปจะถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดลง
แต่แทนที่จะเริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดหรือเอกสารเปล่า ๆ ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลต!
วิ่งข้ามเส้นชัยด้วยเทมเพลตการทบทวนย้อนหลัง
ทีม Agile พึ่งพาประสิทธิภาพในการปรับปรุงในแต่ละรอบการทำงาน—และการเริ่มต้นด้วยเทมเพลต Sprint Retrospective คือการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด!
ไม่ว่าทีมของคุณจะชอบรูปแบบใดก็ตาม เทมเพลต Sprint Retrospective ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณก็มีอยู่แน่นอน! แต่แทนที่จะเลือกแบบที่ต้องให้คุณตัดสินใจระหว่างโปรแกรมแก้ไขเอกสารซอฟต์แวร์กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล หรือตารางข้อมูลแบบหมุน เลือกโซลูชันที่สามารถรองรับได้ทั้งหมด—ClickUp!
ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพเพียงหนึ่งเดียวที่มีมุมมองเฉพาะตัวมากกว่า 15 แบบเพื่อพัฒนาและแสดงภาพกระบวนการทำงานใด ๆ ได้อย่างครบถ้วน ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้นับร้อยและ ระบบเชื่อมต่อมากกว่า1,000 รายการ ClickUp รวบรวมทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในศูนย์กลางเดียวที่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่เพียงแต่จะยกระดับการทบทวน Sprint ของคุณในแต่ละสัปดาห์ให้มีคุณค่ามากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คล่องตัวและต่อเนื่องอยู่เสมอ
ด้วยแดชบอร์ด,กระดานไวท์บอร์ด ClickUp แบบร่วมมือ,เอกสาร,และห้องสมุดเทมเพลตขนาดใหญ่, ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้เงินงบประมาณจนหมดไปในกระบวนการ
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการทบทวน Sprint ของคุณด้วยฟังก์ชันการทำงานมากมาย งานไม่จำกัด สมาชิกไม่จำกัด และอื่นๆอีกมากมายด้วยแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUp จากนั้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติมในแผนชำระเงินที่เริ่มต้นเพียง $5 เท่านั้น!
พร้อมที่จะยกระดับงานย้อนยุคของคุณไปอีกขั้นหรือยัง?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🏆