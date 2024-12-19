บล็อก ClickUp

วิธีใช้กรอบการออกกำลังกายเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ (ตัวอย่าง+แบบฟอร์ม)

PMO Team
19 ธันวาคม 2567

เมื่อหลายสมองมาเผชิญกับปัญหาเดียวกัน คุณจะได้คำตอบที่ใช้งานได้จริง

ในองค์กรที่วุ่นวายซึ่งต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่าง คิดถึงความทรงพลังหากทุกคนร่วมมือกันเพื่อค้นหาทางแก้ไข

การฝึกฝนแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้ผลดี. ทำไมมันถึงมีความสำคัญ?

มีเหตุผลอยู่สามประการ—คุณต้อง เริ่ม นำแนวทางนวัตกรรมมาใช้, หยุด การสูญเสียทรัพยากรไปกับกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ, และ ดำเนินการต่อ การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ

ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในการวางแผน การสร้างนวัตกรรมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือการตอบสนองต่อวิกฤต คำตอบอยู่ที่การระดมความคิดและตอบคำถามสามข้อนี้

ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหม? จริง ๆ แล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเล็กน้อย และเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์ และวิธีการนำกรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ไปใช้อย่างถูกต้อง

⏱️สรุป 60 วินาที

  • กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและกระบวนการทำงาน
  • มันเกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ในสามแง่มุม—อะไรที่ควรเริ่มต้น อะไรที่ควรหยุด และอะไรที่ควรดำเนินการต่อไป
  • ทีมสามารถนำกรอบการทำงานไปใช้ได้ใน 4 ขั้นตอน
  • แม่แบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการสามารถช่วยสร้างโครงสร้างและประสิทธิภาพให้กับกิจกรรม

กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue คืออะไร?

กรอบการให้ข้อเสนอแนะแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ (SSC) เป็นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจ การพัฒนาตนเอง การจัดการโครงการ และการสร้างทีม

มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถทบทวนการกระทำ พฤติกรรม กระบวนการ หรือกลยุทธ์ของตนได้ โดยการจำแนกสิ่งเหล่านั้นออกเป็นสามหมวดหลัก: สิ่งที่ควรเริ่มทำ, สิ่งที่ควรหยุดทำ, และสิ่งที่ควรทำต่อไป

การรวบรวมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงแค่พิธีการเท่านั้น แต่เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นและความคิดของพวกเขา แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้เป็นความร่วมมือของกลุ่ม นั่นคือจุดที่กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue มีประโยชน์ มันนำทีมของคุณมารวมกันเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขสามประเด็น:

  1. อันดับแรก คุณควรเริ่มทำอะไร? ระบุกิจกรรมที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับเป้าหมายของคุณ. นี่เป็นการเตรียมการสำหรับกิจกรรมที่ริเริ่มอย่างริเริ่มซึ่งมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จโดยรวม
  2. ต่อไป, อะไรที่ต้องหยุด? หยุดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าอีกต่อไป การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้จะเปิดพื้นที่ให้กับความพยายามที่มีความหมายอย่างแท้จริง
  3. สุดท้ายนี้ คุณควรทำอะไรต่อไป? ระบุการกระทำเหล่านั้นที่ค่อยๆ ชนะแม้กระทั่งงานที่ท้าทายที่สุด โดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ มันคือการรับรู้และขยายสิ่งที่กำลังทำงานอยู่แล้ว

ด้วยสามสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างทีมงานที่เจริญเติบโตและมีความสุขได้มากขึ้น นี่คือภาษาที่ใช้ร่วมกัน ทำให้ผู้นำและสมาชิกทีมสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ง่ายขึ้น

องค์ประกอบของการทบทวนแบบหยุด-เริ่ม-ดำเนินต่อ (Start-Stop-Continue)

ตอนนี้ที่เราได้บอกคุณแล้วว่าทำไมคุณควรเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ มาทำให้องค์ประกอบเหล่านี้ชัดเจนขึ้นกันเถอะ

กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ถูกจัดโครงสร้างรอบองค์ประกอบหลักสามประการที่ช่วยให้บุคคล ทีมงาน หรือองค์กรสามารถสะท้อนการปฏิบัติของตนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ นี่คือองค์ประกอบหลักสามประการ:

เริ่มต้น: สิ่งที่ควรเริ่มทำ

มุ่งเน้นการระบุการกระทำ พฤติกรรม กลยุทธ์ หรือโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ที่ควร นำมาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล หรือแก้ไขปัญหา

ตัวอย่างคำถาม:

  • อะไรที่ขาดหายไปซึ่งอาจช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้?
  • เราควรนำแนวปฏิบัติหรือกลยุทธ์ใหม่ใดมาใช้?
  • เราสามารถทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ได้บ้าง?

เริ่มต้นด้วยการระบุโครงการใหม่, แนวทางปฏิบัติ, หรือกระบวนการที่คุณควรนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่. ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งด้านเทคนิคและพฤติกรรม.

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการมอบหมายงานในองค์กรของคุณสามารถทำได้ดีกว่านี้ มีความสับสนมากมาย และเส้นตายมักถูกพลาด นั่นคือสัญญาณ ให้คุณนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการติดตามงาน

ในด้านพฤติกรรม ให้เริ่มกิจกรรมสร้างทีมอย่างสม่ำเสมอที่ช่วยจัดระเบียบแรงงานที่ร่วมมือกันได้ดีขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มขวัญกำลังใจ

หยุด: สิ่งที่ควรหยุดทำ

มุ่งเน้นไปที่การระบุการกระทำ พฤติกรรม หรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรถูก กำจัด ให้หมดไป เป็นเรื่องของการตระหนักถึงสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า สร้างอุปสรรคที่ไม่จำเป็น หรือทำให้ทรัพยากรสูญเปล่า

ตัวอย่างคำถาม:

  • อะไรที่กำลังทำให้เราช้าลงหรือสร้างอุปสรรค?
  • กิจกรรมใดบ้างที่กำลังสูญเสียเวลาหรือทรัพยากร?
  • การกระทำหรือพฤติกรรมใดบ้างที่ไม่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของเรา?

ต่อไป ให้กำจัดกิจกรรมหรือกระบวนการที่ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมสามารถตัดองค์ประกอบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาออกไปได้

ตัวอย่างเช่น บางทีทีมของคุณทั้งหมดอาจกำลังทำตามกระบวนการสร้างรายงานด้วยมือที่ใช้เวลามาก การหยุดกระบวนการนี้ทั้งหมดและเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติคือกุญแจสำคัญในที่นี้

ดำเนินการต่อ: สิ่งที่ควรทำต่อไป

ระบุแนวปฏิบัติ พฤติกรรม หรือกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและควรรักษาไว้หรือพัฒนาต่อไป เป็นการเสริมสร้างสิ่งที่ได้ผลดีและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งรับรองว่าการกระทำหรือแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จจะไม่ถูกมองข้ามหรือละทิ้ง

ตัวอย่างคำถาม:

  • แนวทางหรือกลยุทธ์ใดที่มีประโยชน์และควรดำเนินการต่อไป?
  • อะไรที่กำลังทำงานได้ดีในตอนนี้ที่เราควรทำต่อไป?
  • จุดแข็งใดที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตได้บ้าง?

ในขั้นตอนนี้ของกรอบการทำงาน Start-Stop-Continue คุณจะยอมรับและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น มันเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ขององค์กรของคุณ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีช่องทางการสื่อสารเฉพาะที่ช่วยอย่างมากในการทำให้ทุกคนในทีมได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ช่องทางนี้ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แม้แต่พนักงานใหม่ก็ยังพบว่าใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ

คุณจำเป็นต้องใช้งานต่อไปเนื่องจากมันให้ความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันที่ดีมาก ในทำนองเดียวกัน หากวิธีการจัดการกระบวนการเฉพาะให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการในอนาคตได้เช่นกัน

ประโยชน์ของการใช้การทบทวนแบบเริ่ม-หยุด-ดำเนินต่อ

เป้าหมายของการทบทวนแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ คือการให้ข้อเสนอแนะและการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการและความพยายามในอนาคตได้

การประเมินเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที

ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่นี่ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ต่อไปนี้:

  • ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: การใช้รูปแบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และช่วยชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้มุ่งเน้นไปที่ข้อเสียมากเกินไปโดยเน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำได้ดี (ควรดำเนินการต่อไป) และช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
  • เชิญชวนให้เกิดความคิดใหม่: กระตุ้นให้สมาชิกในทีมเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานหรือแก้ปัญหา (เริ่มต้น) ไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องมือใหม่มาใช้ การนำเทคนิคที่สร้างสรรค์มาใช้ หรือการแนะนำกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ วิธีการนี้กระตุ้นให้ทีมของคุณค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการทำงานให้สำเร็จ
  • ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: โดยการระบุสิ่งที่จะเริ่มต้นและหยุดทำอย่างสม่ำเสมอ องค์กรสามารถพัฒนาและนวัตกรรมได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้พนักงานมีการคิดทบทวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงการทำงานของตนเองและที่ทำงานโดยรวมได้ นี่ช่วยสร้างทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโตทั่วทั้งองค์กร
  • ปรับปรุงการสื่อสารในทีม: กรอบการทำงานแบบย้อนกลับนี้ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงได้ มันช่วยให้พวกเขาเข้าใจกันและกันมากขึ้น และทำให้แต่ละคนรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง
  • ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น: การระบุสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ—เพราะเป็นกระบวนการหรือการกระทำที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ช่วยส่งเสริมเป้าหมายขององค์กร—ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงได้มากขึ้น ในทำนองเดียวกัน การระบุกิจกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของทีมได้ดีขึ้น จะช่วยปรับปรุงผลผลิตโดยรวมให้ดีขึ้น
  • สร้างความรับผิดชอบ: การสะท้อนถึงสิ่งที่ควรหยุดและเริ่มต้นทำให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบต่อการปรับปรุงภายในบทบาทและทีมของตนมากขึ้น
  • สนับสนุนการทำงานแบบคล่องตัว: กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue สอดคล้องอย่างดีกับวิธีการทำงานแบบ Agile หรือแบบวนซ้ำ ช่วยให้สามารถสะท้อนและปรับเปลี่ยนได้อย่างสม่ำเสมอในรอบสั้น ๆ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

ใครควรใช้กรอบนี้และเมื่อใด

แม้ว่ากรอบการทบทวนแบบย้อนหลัง Start-Stop-Continue สามารถใช้ได้ตลอดเวลา แต่จะมีประโยชน์เป็นพิเศษในบางกรณี:

  • ในแต่ละขั้นตอนสำคัญของโครงการเพื่อทราบถึงความคืบหน้า
  • เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อรวบรวมการเรียนรู้สำหรับโครงการในอนาคต
  • ระหว่างการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงาน
  • ระหว่างการประชุมทีม
  • เมื่อเริ่มต้นกระบวนการหรือโครงการใหม่
  • ขณะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะด้าน
  • ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
  • เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่น ช่องว่างในการสื่อสาร

การใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue อย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสถานที่ทำงาน ต่อไปนี้คือรายละเอียดว่าใครควรใช้:

ผู้นำทีมและผู้จัดการ

ผู้จัดการและผู้นำทีมสามารถใช้กรอบการทำงานนี้เพื่อรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของทีม, กระบวนการทำงานของโครงการ, หรือเป้าหมายของแผนกได้ กรอบการทำงานนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานและจุดที่ต้องปรับปรุง

พวกเขายังสามารถใช้มันเพื่อรับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสไตล์การเป็นผู้นำและวิธีการของตนเอง เพื่อที่จะได้เห็นจุดที่สามารถพัฒนาได้

ผู้บังคับบัญชาสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้ได้เช่นกันในการหารือแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมเพื่อเน้นย้ำสิ่งที่ทำได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง

ทีม

ทีมสามารถใช้กรอบนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกัน ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น กรอบนี้ช่วยให้สมาชิกสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง

ทีมข้ามสายงานสามารถใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue เพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน ชี้แจงกระบวนการให้ชัดเจน และรับรองความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อสิ้นสุดหรือระหว่างช่วงสำคัญของโครงการ ทีมโครงการสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อประเมินความก้าวหน้า ระบุอุปสรรค และเสนอแนะการปรับปรุง

ผู้นำระดับสูง

ผู้บริหารและผู้นำระดับสูงขององค์กรสามารถใช้แบบจำลอง Start-Stop-Continue ในการประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามกลยุทธ์ใดต่อไป พวกเขายังสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแผนกกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเดียวกัน

ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้ฝึกอบรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถใช้กรอบการนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน, กระบวนการทำงาน, และนโยบายต่าง ๆ ได้ พวกเขายังสามารถนำกรอบการนี้ไปพิจารณาเมื่อออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขององค์กรได้

วิธีการนำกรอบการทำงานเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อไปใช้

เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อที่กล่าวถึงข้างต้น นี่คือกระบวนการที่ตรงไปตรงมาในการนำกรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ไปใช้

ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

เมื่อนำแบบจำลองเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินต่อไป (Start-Stop-Continue) มาใช้ คุณจำเป็นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในการระบุแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นต้องยกเลิก และพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ

นั่นคือจุดที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้ (SMART) ช่วยได้

แทนที่จะมีเป้าหมายกว้าง ๆ เช่น เพิ่มยอดขาย ให้มุ่งเน้นไปที่สินค้าหรือบริการเฉพาะเจาะจง จากนั้นให้ลงลึกในการวัดผลเป้าหมายเหล่านี้อย่างชัดเจนเพื่อการประเมินผลที่แม่นยำ ในระหว่างกระบวนการนี้ ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เช่น ตัวแทนฝ่ายขายและทีมการตลาด

และหากการรวบรวมความคิดเห็นมักเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับคุณ ลองใช้ เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpตามที่แสดงด้านล่าง

แม่แบบแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองหรือปรับแต่งจากเทมเพลตในห้องสมุดด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp

เมื่อคุณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะแล้ว ให้ใช้ข้อมูลนั้นในการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอาจมีลักษณะดังนี้:

ระบุการดำเนินการที่จะเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มยอดขาย 25% สำหรับผลิตภัณฑ์ X ภายในสิ้นไตรมาสนี้

ตั้งเป้าหมายทีมที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นและหากการติดตามเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทีมของคุณมักประสบปัญหาClickup Goalsจะช่วยได้

เป้าหมาย ClickUp
ใช้เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ใน ClickUp Goals เพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยเป้าหมายที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมตัวเลข การเงิน ผลลัพธ์แบบสองสถานะ และวัตถุประสงค์ที่เน้นงานในแต่ละทีม

เมื่อคุณได้ระบุ พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง (เริ่มต้น), การกระทำที่ต้องยกเลิก (หยุด), และ การปฏิบัติที่ต้องดำเนินการต่อ (ดำเนินการต่อ), ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นเป้าหมายเฉพาะของทีมได้

ตัวอย่างเช่น หาก 'การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร' ถูกระบุว่าเป็นโครงการเริ่มต้น ให้ตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีม

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและติดตามเป้าหมายหลายอย่างได้ในแดชบอร์ดเดียว ควบคุมเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมดของคุณด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกแม่แบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ

ตอนนี้คุณได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ถึงเวลาที่จะรวบรวมความคิดเห็นของทีมคุณด้วยความชัดเจน

แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการกับไฟล์ Excel และเอกสาร Word ได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณลอง สำรวจเทมเพลต Start-Stop-Continue ที่ดีที่สุดเพื่อจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และมอบหมายงาน และอย่าลืมการนำเสนอในรูปแบบภาพที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะและการเข้าใจทุกด้านง่ายขึ้น

ใช้เทมเพลต SSC บน Clickup เพื่อเริ่มการประชุมหยุด-เริ่ม-ดำเนินต่อไปของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลต SSC บน Clickup เพื่อเริ่มต้นเซสชันหยุด-เริ่ม-ดำเนินการต่อของคุณ

แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การเลือกแม่แบบ Start-Stop-Continue ที่เหมาะสม โดยเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:

  • การแสดงผลที่ชัดเจนโดยใช้แถว หมวดหมู่ และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์โน้ต
  • การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
  • การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การขจัดจุดคอขวดไปจนถึงการเสริมสร้างการสื่อสารและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • การออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างแผนการปฏิบัติและมอบหมายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เช่น คู่มือวิธีการ

แม้ว่าคุณอาจพบตัวเลือกมากมายที่ตอบสนองความต้องการในด้านใดด้านหนึ่ง แต่เทมเพลต Start-Stop-Continue ของ Clickupครอบคลุมทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและมากกว่านั้น!

เพียงแค่ดูที่กระดานทั้งหมด คุณก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เทมเพลตนี้ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐาน โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของทีมคุณผ่านข้อมูลที่มีคุณค่า

สมมติว่าคุณวางแผนที่จะปรับปรุงการสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดของคุณ โดยใช้เทมเพลตนี้ ให้ระบุและกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • เริ่มต้นสำรวจการสร้างเนื้อหาวิดีโอ: เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการบริโภควิดีโอที่เพิ่มขึ้น เริ่มนำวิดีโอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ ข้อเสนอแนะนี้นำไปสู่การคิดถึงไอเดียสำหรับรีลหรือวิดีโอสั้นที่เน้นการกระทำ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณจะมีโน้ตติดมากมายที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์
  • หยุดใช้คำหลักเฉพาะ: หากคุณสังเกตเห็นว่าคำหลักใดคำหนึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกต่อไปหรือไม่แสดงผลที่ดีในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา อาจถึงเวลาที่ต้องหยุดเน้นคำนั้น ในขณะเดียวกัน วลีหรือคำหลักอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความสนใจจะปรากฏออกมา เมื่อคุณทำให้เป็นกิจกรรมของทีม คุณจะได้รับผลลัพธ์เหล่านี้เร็วขึ้น
  • ยังคงใช้ประโยชน์จากบทความบล็อกที่น่าสนใจ: หากทีมของคุณได้ผลิตเนื้อหาบล็อกอย่างต่อเนื่องที่ได้รับผลตอบรับเชิงบวก การดำเนินกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จนี้ต่อไปเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อต่อยอดจากความสำเร็จนั้น สมาชิกในทีมของคุณอาจเสนอหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจะทราบว่าควรผลิตและโพสต์อะไรเพิ่มเติม

ดังที่เราเห็นข้างต้น เทมเพลตไม่ได้เพียงแค่ถ่ายทอดแนวคิดออกไปเท่านั้น แต่ยังมอบพื้นที่ให้กับทีมของคุณในการคิดและต่อยอดจากแนวคิดของผู้อื่นอีกด้วย

ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการประชุมระดมความคิดเพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม Start-Stop-Continue ไม่ใช่เพียงแค่แบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการรวบรวมข้อมูลจากการหารือร่วมกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณ

นั่นคือจุดที่การจัดเซสชั่นการระดมความคิดซึ่งทีมต่าง ๆ นำเสนอความคิดเห็นของตนเพื่อหาข้อสรุปที่เหมือนกันนั้นช่วยได้

ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีประสบการณ์บางคนอาจพอใจกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการทำงานอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สมาชิกทีมคนอื่นๆ โดยเฉพาะพนักงานใหม่ อาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจและใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกนำมาแจ้งให้คุณทราบโดยตรง คุณจะทำอย่างไร? แทนที่พนักงานจะออกจากองค์กรไปอย่างเงียบๆ คุณควรส่งเสริมให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นออกมา การรวบรวมความคิดเห็นช่วยให้คุณสามารถค้นหาทางเลือกที่ดีขึ้นหรือจัดอบรมเพื่อให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น

แม้ว่าห้องประชุมและการประชุมผ่าน Google Meet จะเหมาะสำหรับการรวบรวมความคิดเห็น แต่การมีเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร ประสานงาน และเชื่อมโยงทีมเสมือนจริงและทีมในสำนักงานได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์การทำงานทางไกลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและการอภิปรายแนวคิดแบบเรียลไทม์อย่างราบรื่น

สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานออกแบบแคมเปญการตลาดใหม่ ใช้พื้นที่นี้เพื่อรวบรวมไอเดียและสร้างภาพกลยุทธ์แคมเปญของคุณ คุณจะชื่นชอบวิธีที่สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถร่างแนวคิด เพิ่มรูปภาพและโน้ตติดผนังพร้อมความคิดเห็นของพวกเขา และร่วมกันพัฒนาต่อยอดจากไอเดียของกันและกัน

เชื่อมโยงรูปร่างต่างๆ ใน ClickUp Whiteboards
เชื่อมโยงรูปร่างหรือสื่อใด ๆ บนกระดานไวท์บอร์ดของคุณเพื่อสร้างแผนผังงานใน ClickUp

ดังนั้น หากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของคุณอยู่ไกลถึงครึ่งโลก ก็ไม่ต้องกังวลใจ รวบรวมไอเดียที่ดีที่สุดของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกบนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที พร้อมคำอธิบายงานที่เขียนโดย AI!

ขั้นตอนที่ 4: แผนปฏิบัติการหลังการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ

ตอนนี้คุณได้ทราบถึงจุดสำคัญแล้ว ถึงเวลาที่จะทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขคำแนะนำนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำเช่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เราชัดเจนเกี่ยวกับจุดสำคัญที่ได้จากการระดมสมอง—ปัญหา, โอกาส, หรือแนวโน้ม

นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น:

เริ่มต้น

ข้อเสนอแนะ: สมาชิกในทีมของคุณต้องการเริ่มจัดประชุมระดมความคิดเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ

แผนปฏิบัติการ: จัดตารางการประชุมระดมความคิดทุกสัปดาห์เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันไอเดียและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณนำเสนอไอเดียที่ดีที่สุด ให้มีเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียของกันและกันได้ทันทีจากที่ใดก็ได้

ClickUp Whiteboardsคือพื้นที่ที่เชิญชวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโน้ตติดและตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกความคิดจะได้รับการจัดสรรพื้นที่และความสนใจที่จำเป็น

หยุด

ข้อเสนอแนะ: การใช้เครื่องมือสื่อสารเฉพาะกำลังทำให้เกิดความสับสนและขัดขวางการทำงานร่วมกัน

แผนปฏิบัติการ: หยุดใช้เครื่องมือสื่อสารปัจจุบันของคุณ มองหาเครื่องมือเช่นClickUp Chatที่ช่วยให้คุณสื่อสารอย่างโปร่งใส แบบเรียลไทม์ และแบบอะซิงโครนัส

เริ่มการสนทนาจากงานใดก็ได้ เพื่อให้การสนทนาทุกครั้งมีบริบทครบถ้วน แท็กบุคคลหรือทีมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมอบคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยฟีเจอร์เช่น @mentions และใช้ AI เพื่อสรุปหัวข้อสนทนาเพื่อให้ไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ

ดำเนินการต่อ

ข้อเสนอแนะ: สมาชิกในทีมขอขอบคุณสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แผนปฏิบัติการ: รักษาการปฏิบัติในการจัดส่งการอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์ต่อไป พิจารณาปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะเฉพาะเพื่อให้การอัปเดตมีความเป็นข้อมูลและน่าสนใจยิ่งขึ้น

แดชบอร์ด ClickUpให้มุมมองที่ครบถ้วนของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณ

บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ยังช่วยให้คุณมอบข้อมูลที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการ เมื่อความคืบหน้าถูกติดตามอย่างถูกต้อง คุณทราบหรือไม่ว่าอะไรจะตามมา—ความร่วมมือ

แดชบอร์ด ClickUp
นำทางโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp – รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และติดตามความคืบหน้าของคุณ

คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตรายงานเพื่อประหยัดเวลาให้กับตัวคุณเองและทีมของคุณจากการสร้างรายงานซ้ำทุกสัปดาห์ ใช้เทมเพลตรายงานรายสัปดาห์ที่เน้นงาน, แผนก, และประเภทของงาน

นี่คือตัวอย่างที่ช่วยได้:

เทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์ ClickUp
จัดระเบียบ, จัดลำดับความสำคัญ, และสื่อสารงานประจำสัปดาห์ของคุณด้วยเทมเพลตรายงานประจำสัปดาห์ที่ครอบคลุมของ ClickUp

แน่นอน คุณสามารถใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อสร้างการอัปเดตอัตโนมัติและรายงานความคืบหน้าได้เช่นกัน

นี่คือแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของคุณ:

  • การดำเนินการทันที: เริ่มกำหนดตารางการประชุมระดมความคิดรายสัปดาห์และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการสื่อสาร
  • การดำเนินการระยะกลาง: รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารใหม่หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน และทำการปรับปรุงตามความจำเป็น นำการปรับปรุงไปใช้กับรูปแบบของการอัปเดตความคืบหน้า
  • การดำเนินการระยะยาว: ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสถัดไป, ขอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง, และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องขณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคุณ แต่การติดตามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแบบฟอร์มบทเรียนที่ได้รับจะช่วยให้คุณบันทึกและวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในทุกจุด

เทมเพลตบทเรียนที่ได้รับจากการจัดการโครงการด้วย ClickUp
ปรับปรุงโครงการในอนาคตด้วยเทมเพลตบทเรียนที่ได้รับจากการจัดการโครงการของเรา เพื่อจัดระเบียบข้อมูลเชิงลึกได้อย่างง่ายดายและเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์

ตัวอย่างแบบฝึกหัดเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ

การประเมินแบบเริ่ม-หยุด-ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ทีมของคุณมีมุมมองที่ชัดเจนในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการของคุณ

ก. การสื่อสารภายในทีม

ตัวอย่างเช่น พิจารณาถึงสถานการณ์ที่ทีมของคุณพึ่งพาการสื่อสารทางอีเมลเป็นอย่างมาก จากมุมมองของผู้นำ คุณอาจมองว่านี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ผ่านการประเมินแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ สมาชิกในทีมอาจแสดงความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องเร่งด่วน

นี่คือวิธีที่สมาชิกในทีมอาจชี้ให้เห็นช่องว่างนี้โดยใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue:

  • เริ่มใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีการอัปเดตบ่อยครั้ง

ข้อเสนอแนะ: "ฉันสังเกตเห็นว่าข้อมูลอัปเดตที่สำคัญและข้อความเร่งด่วนมักจะถูกฝังอยู่ในหัวข้ออีเมล การใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเช่น ClickUp, Slack หรือ Microsoft Teams จะมีประสิทธิภาพมากกว่า เครื่องมือเหล่านี้ให้ฟีดแบบเรียลไทม์ที่ข้อความเร่งด่วนจะไม่ถูกมองข้าม และทีมจะได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องค้นหาอีเมลจำนวนมาก"

  • หยุดใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารที่เร่งด่วน

ข้อเสนอแนะ: "อีเมลไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากข้อความสำคัญอาจถูกมองข้ามหรือสูญหายในกล่องจดหมายที่แออัด เราควรพิจารณาหยุดใช้การสื่อสารทางอีเมลสำหรับเรื่องเร่งด่วน และส่งเสริมให้ทีมใช้การส่งข้อความทันทีบนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับเรื่องที่ต้องการความรวดเร็ว"

  • ดำเนินการประชุมทีมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความชัดเจนในโครงการ

ข้อเสนอแนะ: "ฉันขอขอบคุณการประชุมทีมประจำของเรา เพราะเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเกี่ยวกับโครงการและสร้างความชัดเจนในข้อมูล ขอให้เรารักษากิจวัตรนี้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้การประชุมเหล่านี้ในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการสื่อสารทางอีเมล และร่วมกันหาแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น"

นั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งว่ากรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างไร

ด้วยกรอบการทำงานนี้ คุณสามารถจัดการกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ช่องว่างในการบริการลูกค้า กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

มาดูอีกสองสามสถานการณ์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น

ข. การบริหารเวลา

ทีมการตลาดเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ และสังเกตเห็นการลดลงของประสิทธิภาพของแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขา

โดยใช้กระบวนการเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ พวกเขาสามารถ:

  • ดำเนินการประชุมระดมความคิดประจำสัปดาห์ต่อไป และมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางการทำงานร่วมกันนี้
  • เริ่มใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการ
  • หยุดใช้เวลาเกินไปกับงานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เพราะมันทำให้ประสิทธิภาพลดลง
  • เริ่มมองหาเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

จากการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ สมาชิกในทีมรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะเริ่มต้น เครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียใหม่ที่พวกเขาตัดสินใจนำมาใช้ช่วยลดภาระงานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

ค. การลาออกของพนักงาน

สมมติว่าบริษัทของคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่ในอัตราที่สูง ในสถานการณ์เช่นนี้ ใครจะเหมาะสมที่สุดในการปรึกษาหากไม่ใช่พนักงานที่เลือกจะอยู่ต่อ? แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณจึงตัดสินใจทำการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานกลุ่มนี้

พวกเขาอาจแนะนำสิ่งต่อไปนี้:

  • ดำเนินการเสนอโปรแกรมการให้คำปรึกษาและกำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป
  • เริ่มทำซีรีส์วิดีโอเพื่อปรับปรุงคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
  • เริ่มจัดอาหารกลางวันต้อนรับประจำเดือน ซึ่งพนักงานใหม่ทุกคนจะได้พบปะกับผู้นำของบริษัทและรับฟังเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
  • หยุดใช้เซสชันบันทึกสำหรับการปฐมนิเทศ เนื่องจากล้าสมัยและลดการมีส่วนร่วม

คุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และสังเกตว่าการนำพนักงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรนั้นง่ายกว่าที่เคย

ง. ประสิทธิภาพของโครงการ

ลองพิจารณากลุ่มโครงการที่กำลังทำงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของพวกเขาหลังจากเสร็จสิ้นโครงการใหญ่หรือสปรินท์

โดยการใช้กรอบการทำงานแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ ทีมโครงการสามารถระบุการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงผลผลิต, เสริมสร้างการสื่อสาร, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการได้ ตัวอย่างเช่น:

  • เริ่มการประชุมประจำวันแบบยืนและใช้การทดสอบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
  • หยุดการเลื่อนการตรวจสอบโค้ดและการทำให้เรื่องราวของผู้ใช้ซับซ้อนเกินไปเพื่อลดปัญหาคอขวด
  • โปรดมุ่งเน้นที่การจัดทำเอกสารให้ชัดเจน การรักษาระเบียบวิธีแบบ Agile และการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ

การสะท้อนโครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขจุดอ่อน, สร้างบนจุดแข็งของพวกเขา, และปรับแนวทางของพวกเขาในระยะต่อไปของโครงการ

มาทำความเข้าใจกันว่าทีมอื่นๆ อาจใช้กรอบการทำงานเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่ออย่างไรเพื่อปรับปรุงการทำงานของพวกเขา

แผนกเริ่มต้นหยุดดำเนินการต่อ
ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์การนำการสัมภาษณ์ลูกค้าเข้ามาเพื่อเข้าใจความต้องการได้ดีขึ้นการพึ่งพาการวิจัยตลาดรองเพียงอย่างเดียวสำหรับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การทดสอบผลิตภัณฑ์รายสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพ
แผนกทรัพยากรบุคคลการสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานใหม่การจัดโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาเป็นระยะการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานประจำปี
ทีมการตลาดการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาดการรันแคมเปญโซเชียลมีเดียทั่วไปการตลาดเนื้อหาผ่านบทความในบล็อกและจดหมายข่าว
บริการลูกค้าการนำฟีเจอร์แชทสดมาใช้เพื่อตอบข้อสงสัยของลูกค้าทันทีการใช้เพียงอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าการฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริการลูกค้า
แผนกไอทีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจำสำหรับพนักงานทุกคนการสำรองข้อมูลด้วยตนเองการบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างแต่ละข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้กรอบการทำงานเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างองค์กรของคุณเพื่อประโยชน์สูงสุด

ดำเนินการแบบเริ่ม-หยุด-ดำเนินการต่อ ด้วย ClickUp

กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความชัดเจน และการร่วมมือกันในที่ทำงาน

การส่งเสริมการสะท้อนคิดอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมและบุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ไขปัญหา และรักษาแนวทางที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จและเติบโตในระยะยาว

โซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตั้งเป้าหมาย การระดมความคิด การติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย

หากคุณสนใจและต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ติดต่อทีมของเราในวันนี้!

