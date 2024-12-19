วิธีใช้กรอบการออกกำลังกายเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ (ตัวอย่าง+แบบฟอร์ม)

เมื่อหลายสมองมาเผชิญกับปัญหาเดียวกัน คุณจะได้คำตอบที่ใช้งานได้จริง
ในองค์กรที่วุ่นวายซึ่งต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่าง คิดถึงความทรงพลังหากทุกคนร่วมมือกันเพื่อค้นหาทางแก้ไข
การฝึกฝนแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้ผลดี. ทำไมมันถึงมีความสำคัญ?
มีเหตุผลอยู่สามประการ—คุณต้อง เริ่ม นำแนวทางนวัตกรรมมาใช้, หยุด การสูญเสียทรัพยากรไปกับกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ, และ ดำเนินการต่อ การปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรของคุณ
ไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาในการวางแผน การสร้างนวัตกรรมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือการตอบสนองต่อวิกฤต คำตอบอยู่ที่การระดมความคิดและตอบคำถามสามข้อนี้
ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหม? จริง ๆ แล้วมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกเล็กน้อย และเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์ และวิธีการนำกรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ไปใช้อย่างถูกต้อง
⏱️สรุป 60 วินาที
- กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมและกระบวนการทำงาน
- มันเกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์ในสามแง่มุม—อะไรที่ควรเริ่มต้น อะไรที่ควรหยุด และอะไรที่ควรดำเนินการต่อไป
- ทีมสามารถนำกรอบการทำงานไปใช้ได้ใน 4 ขั้นตอน
- แม่แบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการสามารถช่วยสร้างโครงสร้างและประสิทธิภาพให้กับกิจกรรม
กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue คืออะไร?
กรอบการให้ข้อเสนอแนะแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ (SSC) เป็นเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้ในหลากหลายสาขา เช่น ธุรกิจ การพัฒนาตนเอง การจัดการโครงการ และการสร้างทีม
มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลหรือทีมสามารถทบทวนการกระทำ พฤติกรรม กระบวนการ หรือกลยุทธ์ของตนได้ โดยการจำแนกสิ่งเหล่านั้นออกเป็นสามหมวดหลัก: สิ่งที่ควรเริ่มทำ, สิ่งที่ควรหยุดทำ, และสิ่งที่ควรทำต่อไป
การรวบรวมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เพียงแค่พิธีการเท่านั้น แต่เป็นวิธีหนึ่งในการแสดงให้พนักงานของคุณเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับความคิดเห็นและความคิดของพวกเขา แต่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อทำให้เป็นความร่วมมือของกลุ่ม นั่นคือจุดที่กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue มีประโยชน์ มันนำทีมของคุณมารวมกันเพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ไขสามประเด็น:
- อันดับแรก คุณควรเริ่มทำอะไร? ระบุกิจกรรมที่สอดคล้องอย่างสมบูรณ์แบบกับเป้าหมายของคุณ. นี่เป็นการเตรียมการสำหรับกิจกรรมที่ริเริ่มอย่างริเริ่มซึ่งมีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จโดยรวม
- ต่อไป, อะไรที่ต้องหยุด? หยุดกิจกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าอีกต่อไป การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นี้จะเปิดพื้นที่ให้กับความพยายามที่มีความหมายอย่างแท้จริง
- สุดท้ายนี้ คุณควรทำอะไรต่อไป? ระบุการกระทำเหล่านั้นที่ค่อยๆ ชนะแม้กระทั่งงานที่ท้าทายที่สุด โดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ มันคือการรับรู้และขยายสิ่งที่กำลังทำงานอยู่แล้ว
ด้วยสามสิ่งนี้ คุณสามารถสร้างทีมงานที่เจริญเติบโตและมีความสุขได้มากขึ้น นี่คือภาษาที่ใช้ร่วมกัน ทำให้ผู้นำและสมาชิกทีมสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้ง่ายขึ้น
องค์ประกอบของการทบทวนแบบหยุด-เริ่ม-ดำเนินต่อ (Start-Stop-Continue)
ตอนนี้ที่เราได้บอกคุณแล้วว่าทำไมคุณควรเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ มาทำให้องค์ประกอบเหล่านี้ชัดเจนขึ้นกันเถอะ
กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ถูกจัดโครงสร้างรอบองค์ประกอบหลักสามประการที่ช่วยให้บุคคล ทีมงาน หรือองค์กรสามารถสะท้อนการปฏิบัติของตนและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ นี่คือองค์ประกอบหลักสามประการ:
เริ่มต้น: สิ่งที่ควรเริ่มทำ
มุ่งเน้นการระบุการกระทำ พฤติกรรม กลยุทธ์ หรือโครงการริเริ่มใหม่ ๆ ที่ควร นำมาใช้ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล หรือแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างคำถาม:
- อะไรที่ขาดหายไปซึ่งอาจช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้?
- เราควรนำแนวปฏิบัติหรือกลยุทธ์ใหม่ใดมาใช้?
- เราสามารถทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ได้บ้าง?
เริ่มต้นด้วยการระบุโครงการใหม่, แนวทางปฏิบัติ, หรือกระบวนการที่คุณควรนำมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่. ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งด้านเทคนิคและพฤติกรรม.
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการมอบหมายงานในองค์กรของคุณสามารถทำได้ดีกว่านี้ มีความสับสนมากมาย และเส้นตายมักถูกพลาด นั่นคือสัญญาณ ให้คุณนำซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการติดตามงาน
ในด้านพฤติกรรม ให้เริ่มกิจกรรมสร้างทีมอย่างสม่ำเสมอที่ช่วยจัดระเบียบแรงงานที่ร่วมมือกันได้ดีขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มขวัญกำลังใจ
หยุด: สิ่งที่ควรหยุดทำ
มุ่งเน้นไปที่การระบุการกระทำ พฤติกรรม หรือกระบวนการที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งควรถูก กำจัด ให้หมดไป เป็นเรื่องของการตระหนักถึงสิ่งที่ขัดขวางความก้าวหน้า สร้างอุปสรรคที่ไม่จำเป็น หรือทำให้ทรัพยากรสูญเปล่า
ตัวอย่างคำถาม:
- อะไรที่กำลังทำให้เราช้าลงหรือสร้างอุปสรรค?
- กิจกรรมใดบ้างที่กำลังสูญเสียเวลาหรือทรัพยากร?
- การกระทำหรือพฤติกรรมใดบ้างที่ไม่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของเรา?
ต่อไป ให้กำจัดกิจกรรมหรือกระบวนการที่ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ ซ้ำซ้อน หรือเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้า สิ่งนี้จะช่วยให้ทีมสามารถตัดองค์ประกอบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อพวกเขาออกไปได้
ตัวอย่างเช่น บางทีทีมของคุณทั้งหมดอาจกำลังทำตามกระบวนการสร้างรายงานด้วยมือที่ใช้เวลามาก การหยุดกระบวนการนี้ทั้งหมดและเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติคือกุญแจสำคัญในที่นี้
ดำเนินการต่อ: สิ่งที่ควรทำต่อไป
ระบุแนวปฏิบัติ พฤติกรรม หรือกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและควรรักษาไว้หรือพัฒนาต่อไป เป็นการเสริมสร้างสิ่งที่ได้ผลดีและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งรับรองว่าการกระทำหรือแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จจะไม่ถูกมองข้ามหรือละทิ้ง
ตัวอย่างคำถาม:
- แนวทางหรือกลยุทธ์ใดที่มีประโยชน์และควรดำเนินการต่อไป?
- อะไรที่กำลังทำงานได้ดีในตอนนี้ที่เราควรทำต่อไป?
- จุดแข็งใดที่เราสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อความสำเร็จในอนาคตได้บ้าง?
ในขั้นตอนนี้ของกรอบการทำงาน Start-Stop-Continue คุณจะยอมรับและเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพเพื่อให้กระบวนการง่ายขึ้น มันเกี่ยวกับการรักษาไว้ซึ่งกิจกรรมที่มีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ขององค์กรของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่ามีช่องทางการสื่อสารเฉพาะที่ช่วยอย่างมากในการทำให้ทุกคนในทีมได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ช่องทางนี้ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง แม้แต่พนักงานใหม่ก็ยังพบว่าใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
คุณจำเป็นต้องใช้งานต่อไปเนื่องจากมันให้ความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันที่ดีมาก ในทำนองเดียวกัน หากวิธีการจัดการกระบวนการเฉพาะให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการในอนาคตได้เช่นกัน
ประโยชน์ของการใช้การทบทวนแบบเริ่ม-หยุด-ดำเนินต่อ
เป้าหมายของการทบทวนแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ คือการให้ข้อเสนอแนะและการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการและความพยายามในอนาคตได้
การประเมินเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมของคุณมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของอุตสาหกรรมได้อย่างทันท่วงที
ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่นี่ ซึ่งนำไปสู่ประโยชน์ต่อไปนี้:
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์: การใช้รูปแบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมให้ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้และช่วยชี้แนะแนวทางในการปรับปรุงต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้มุ่งเน้นไปที่ข้อเสียมากเกินไปโดยเน้นย้ำถึงสิ่งที่ทำได้ดี (ควรดำเนินการต่อไป) และช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
- เชิญชวนให้เกิดความคิดใหม่: กระตุ้นให้สมาชิกในทีมเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานหรือแก้ปัญหา (เริ่มต้น) ไม่ว่าจะเป็นการนำเครื่องมือใหม่มาใช้ การนำเทคนิคที่สร้างสรรค์มาใช้ หรือการแนะนำกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ วิธีการนี้กระตุ้นให้ทีมของคุณค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการทำงานให้สำเร็จ
- ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: โดยการระบุสิ่งที่จะเริ่มต้นและหยุดทำอย่างสม่ำเสมอ องค์กรสามารถพัฒนาและนวัตกรรมได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้พนักงานมีการคิดทบทวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงการทำงานของตนเองและที่ทำงานโดยรวมได้ นี่ช่วยสร้างทัศนคติที่มุ่งสู่การเติบโตทั่วทั้งองค์กร
- ปรับปรุงการสื่อสารในทีม: กรอบการทำงานแบบย้อนกลับนี้ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงได้ มันช่วยให้พวกเขาเข้าใจกันและกันมากขึ้น และทำให้แต่ละคนรู้สึกว่าได้รับการรับฟัง
- ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น: การระบุสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ—เพราะเป็นกระบวนการหรือการกระทำที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่ช่วยส่งเสริมเป้าหมายขององค์กร—ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงได้มากขึ้น ในทำนองเดียวกัน การระบุกิจกรรมหรือแนวทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของทีมได้ดีขึ้น จะช่วยปรับปรุงผลผลิตโดยรวมให้ดีขึ้น
- สร้างความรับผิดชอบ: การสะท้อนถึงสิ่งที่ควรหยุดและเริ่มต้นทำให้พนักงานมีแนวโน้มที่จะรับผิดชอบต่อการปรับปรุงภายในบทบาทและทีมของตนมากขึ้น
- สนับสนุนการทำงานแบบคล่องตัว: กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue สอดคล้องอย่างดีกับวิธีการทำงานแบบ Agile หรือแบบวนซ้ำ ช่วยให้สามารถสะท้อนและปรับเปลี่ยนได้อย่างสม่ำเสมอในรอบสั้น ๆ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเปิดรับการเปลี่ยนแปลง
ใครควรใช้กรอบนี้และเมื่อใด
แม้ว่ากรอบการทบทวนแบบย้อนหลัง Start-Stop-Continue สามารถใช้ได้ตลอดเวลา แต่จะมีประโยชน์เป็นพิเศษในบางกรณี:
- ในแต่ละขั้นตอนสำคัญของโครงการเพื่อทราบถึงความคืบหน้า
- เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อรวบรวมการเรียนรู้สำหรับโครงการในอนาคต
- ระหว่างการประชุมทบทวนผลการปฏิบัติงาน
- ระหว่างการประชุมทีม
- เมื่อเริ่มต้นกระบวนการหรือโครงการใหม่
- ขณะขอความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะด้าน
- ระหว่างการหารือเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย
- เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะ เช่น ช่องว่างในการสื่อสาร
การใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue อย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการสะท้อนผลการปฏิบัติงานและกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้กับบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสถานที่ทำงาน ต่อไปนี้คือรายละเอียดว่าใครควรใช้:
ผู้นำทีมและผู้จัดการ
ผู้จัดการและผู้นำทีมสามารถใช้กรอบการทำงานนี้เพื่อรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของทีม, กระบวนการทำงานของโครงการ, หรือเป้าหมายของแผนกได้ กรอบการทำงานนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจสิ่งที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานและจุดที่ต้องปรับปรุง
พวกเขายังสามารถใช้มันเพื่อรับข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสไตล์การเป็นผู้นำและวิธีการของตนเอง เพื่อที่จะได้เห็นจุดที่สามารถพัฒนาได้
ผู้บังคับบัญชาสามารถนำแนวทางนี้ไปใช้ได้เช่นกันในการหารือแบบตัวต่อตัวกับสมาชิกในทีมเพื่อเน้นย้ำสิ่งที่ทำได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง
ทีม
ทีมสามารถใช้กรอบนี้เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการทำงานร่วมกัน ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงการทำงานร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น กรอบนี้ช่วยให้สมาชิกสามารถพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผล สิ่งที่ไม่ได้ผล และสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
ทีมข้ามสายงานสามารถใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue เพื่อปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน ชี้แจงกระบวนการให้ชัดเจน และรับรองความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
เมื่อสิ้นสุดหรือระหว่างช่วงสำคัญของโครงการ ทีมโครงการสามารถใช้กรอบงานนี้เพื่อประเมินความก้าวหน้า ระบุอุปสรรค และเสนอแนะการปรับปรุง
ผู้นำระดับสูง
ผู้บริหารและผู้นำระดับสูงขององค์กรสามารถใช้แบบจำลอง Start-Stop-Continue ในการประเมินผลการดำเนินงานโดยรวมขององค์กร และตัดสินใจว่าจะดำเนินการตามกลยุทธ์ใดต่อไป พวกเขายังสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกแผนกกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเดียวกัน
ทีมทรัพยากรบุคคลและผู้ฝึกอบรม
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถใช้กรอบการนี้เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน, กระบวนการทำงาน, และนโยบายต่าง ๆ ได้ พวกเขายังสามารถนำกรอบการนี้ไปพิจารณาเมื่อออกแบบกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานขององค์กรได้
วิธีการนำกรอบการทำงานเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อไปใช้
เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อที่กล่าวถึงข้างต้น นี่คือกระบวนการที่ตรงไปตรงมาในการนำกรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ไปใช้
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
เมื่อนำแบบจำลองเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินต่อไป (Start-Stop-Continue) มาใช้ คุณจำเป็นต้องมีทิศทางที่ชัดเจนในการระบุแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการประเมินแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ซึ่งจำเป็นต้องยกเลิก และพื้นฐานสำหรับการเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ
นั่นคือจุดที่การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาไว้ (SMART) ช่วยได้
แทนที่จะมีเป้าหมายกว้าง ๆ เช่น เพิ่มยอดขาย ให้มุ่งเน้นไปที่สินค้าหรือบริการเฉพาะเจาะจง จากนั้นให้ลงลึกในการวัดผลเป้าหมายเหล่านี้อย่างชัดเจนเพื่อการประเมินผลที่แม่นยำ ในระหว่างกระบวนการนี้ ควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม เช่น ตัวแทนฝ่ายขายและทีมการตลาด
และหากการรวบรวมความคิดเห็นมักเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับคุณ ลองใช้ เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpตามที่แสดงด้านล่าง
เมื่อคุณรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะแล้ว ให้ใช้ข้อมูลนั้นในการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอาจมีลักษณะดังนี้:
ระบุการดำเนินการที่จะเริ่มต้น หยุด หรือดำเนินการต่อในกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มยอดขาย 25% สำหรับผลิตภัณฑ์ X ภายในสิ้นไตรมาสนี้
ตั้งเป้าหมายทีมที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้ทีมของคุณปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นและหากการติดตามเป้าหมายเป็นสิ่งที่ทีมของคุณมักประสบปัญหาClickup Goalsจะช่วยได้
เมื่อคุณได้ระบุ พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง (เริ่มต้น), การกระทำที่ต้องยกเลิก (หยุด), และ การปฏิบัติที่ต้องดำเนินการต่อ (ดำเนินการต่อ), ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถแปลงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เป็นเป้าหมายเฉพาะของทีมได้
ตัวอย่างเช่น หาก 'การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร' ถูกระบุว่าเป็นโครงการเริ่มต้น ให้ตั้งเป้าหมายใน ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของทีม
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถมองเห็นและติดตามเป้าหมายหลายอย่างได้ในแดชบอร์ดเดียว ควบคุมเป้าหมายที่สำคัญทั้งหมดของคุณด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดได้และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 2: เลือกแม่แบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ
ตอนนี้คุณได้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ถึงเวลาที่จะรวบรวมความคิดเห็นของทีมคุณด้วยความชัดเจน
แม้ว่าคุณจะสามารถจัดการกับไฟล์ Excel และเอกสาร Word ได้ แต่เราขอแนะนำให้คุณลอง สำรวจเทมเพลต Start-Stop-Continue ที่ดีที่สุดเพื่อจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์ และมอบหมายงาน และอย่าลืมการนำเสนอในรูปแบบภาพที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะและการเข้าใจทุกด้านง่ายขึ้น
แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่การเลือกแม่แบบ Start-Stop-Continue ที่เหมาะสม โดยเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:
- การแสดงผลที่ชัดเจนโดยใช้แถว หมวดหมู่ และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น สติ๊กเกอร์โน้ต
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้นเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างง่ายดาย
- การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตั้งแต่การขจัดจุดคอขวดไปจนถึงการเสริมสร้างการสื่อสารและการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การออกแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้การสร้างแผนการปฏิบัติและมอบหมายงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า เช่น คู่มือวิธีการ
แม้ว่าคุณอาจพบตัวเลือกมากมายที่ตอบสนองความต้องการในด้านใดด้านหนึ่ง แต่เทมเพลต Start-Stop-Continue ของ Clickupครอบคลุมทุกสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นและมากกว่านั้น!
เพียงแค่ดูที่กระดานทั้งหมด คุณก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ เทมเพลตนี้ก้าวไปไกลกว่าพื้นฐาน โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมหลักของทีมคุณผ่านข้อมูลที่มีคุณค่า
สมมติว่าคุณวางแผนที่จะปรับปรุงการสร้างเนื้อหาและกลยุทธ์การตลาดของคุณ โดยใช้เทมเพลตนี้ ให้ระบุและกล่าวถึงสิ่งต่อไปนี้:
- เริ่มต้นสำรวจการสร้างเนื้อหาวิดีโอ: เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการบริโภควิดีโอที่เพิ่มขึ้น เริ่มนำวิดีโอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของคุณ ข้อเสนอแนะนี้นำไปสู่การคิดถึงไอเดียสำหรับรีลหรือวิดีโอสั้นที่เน้นการกระทำ ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณจะมีโน้ตติดมากมายที่เต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์
- หยุดใช้คำหลักเฉพาะ: หากคุณสังเกตเห็นว่าคำหลักใดคำหนึ่งไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอีกต่อไปหรือไม่แสดงผลที่ดีในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา อาจถึงเวลาที่ต้องหยุดเน้นคำนั้น ในขณะเดียวกัน วลีหรือคำหลักอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับความสนใจจะปรากฏออกมา เมื่อคุณทำให้เป็นกิจกรรมของทีม คุณจะได้รับผลลัพธ์เหล่านี้เร็วขึ้น
- ยังคงใช้ประโยชน์จากบทความบล็อกที่น่าสนใจ: หากทีมของคุณได้ผลิตเนื้อหาบล็อกอย่างต่อเนื่องที่ได้รับผลตอบรับเชิงบวก การดำเนินกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จนี้ต่อไปเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อต่อยอดจากความสำเร็จนั้น สมาชิกในทีมของคุณอาจเสนอหัวข้อที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคุณจะทราบว่าควรผลิตและโพสต์อะไรเพิ่มเติม
ดังที่เราเห็นข้างต้น เทมเพลตไม่ได้เพียงแค่ถ่ายทอดแนวคิดออกไปเท่านั้น แต่ยังมอบพื้นที่ให้กับทีมของคุณในการคิดและต่อยอดจากแนวคิดของผู้อื่นอีกด้วย
ขั้นตอนที่ 3: ดำเนินการประชุมระดมความคิดเพื่อกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม Start-Stop-Continue ไม่ใช่เพียงแค่แบบสำรวจเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเท่านั้น จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการรวบรวมข้อมูลจากการหารือร่วมกัน และปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมคุณ
นั่นคือจุดที่การจัดเซสชั่นการระดมความคิดซึ่งทีมต่าง ๆ นำเสนอความคิดเห็นของตนเพื่อหาข้อสรุปที่เหมือนกันนั้นช่วยได้
ตัวอย่างเช่น พนักงานที่มีประสบการณ์บางคนอาจพอใจกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการทำงานอื่นๆ อย่างไรก็ตาม สมาชิกทีมคนอื่นๆ โดยเฉพาะพนักงานใหม่ อาจมีปัญหาในการทำความเข้าใจและใช้งานเครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากปัญหาเหล่านี้ไม่ถูกนำมาแจ้งให้คุณทราบโดยตรง คุณจะทำอย่างไร? แทนที่พนักงานจะออกจากองค์กรไปอย่างเงียบๆ คุณควรส่งเสริมให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นออกมา การรวบรวมความคิดเห็นช่วยให้คุณสามารถค้นหาทางเลือกที่ดีขึ้นหรือจัดอบรมเพื่อให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
แม้ว่าห้องประชุมและการประชุมผ่าน Google Meet จะเหมาะสำหรับการรวบรวมความคิดเห็น แต่การมีเครื่องมือที่สามารถสื่อสาร ประสานงาน และเชื่อมโยงทีมเสมือนจริงและทีมในสำนักงานได้อย่างชัดเจนนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสถานการณ์การทำงานทางไกลยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและการอภิปรายแนวคิดแบบเรียลไทม์อย่างราบรื่น
สมมติว่าทีมของคุณกำลังทำงานออกแบบแคมเปญการตลาดใหม่ ใช้พื้นที่นี้เพื่อรวบรวมไอเดียและสร้างภาพกลยุทธ์แคมเปญของคุณ คุณจะชื่นชอบวิธีที่สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถร่างแนวคิด เพิ่มรูปภาพและโน้ตติดผนังพร้อมความคิดเห็นของพวกเขา และร่วมกันพัฒนาต่อยอดจากไอเดียของกันและกัน
ดังนั้น หากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นนำของคุณอยู่ไกลถึงครึ่งโลก ก็ไม่ต้องกังวลใจ รวบรวมไอเดียที่ดีที่สุดของคุณอย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกบนไวท์บอร์ดให้กลายเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที พร้อมคำอธิบายงานที่เขียนโดย AI!
ขั้นตอนที่ 4: แผนปฏิบัติการหลังการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ
ตอนนี้คุณได้ทราบถึงจุดสำคัญแล้ว ถึงเวลาที่จะทำแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขคำแนะนำนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำเช่นนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เราชัดเจนเกี่ยวกับจุดสำคัญที่ได้จากการระดมสมอง—ปัญหา, โอกาส, หรือแนวโน้ม
นี่คือตัวอย่างบางส่วนเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้น:
เริ่มต้น
ข้อเสนอแนะ: สมาชิกในทีมของคุณต้องการเริ่มจัดประชุมระดมความคิดเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ
แผนปฏิบัติการ: จัดตารางการประชุมระดมความคิดทุกสัปดาห์เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันไอเดียและการทำงานร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณนำเสนอไอเดียที่ดีที่สุด ให้มีเครื่องมือที่ช่วยให้พวกเขาสามารถพูดคุยเกี่ยวกับไอเดียของกันและกันได้ทันทีจากที่ใดก็ได้
ClickUp Whiteboardsคือพื้นที่ที่เชิญชวนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ด้วยโน้ตติดและตัวเชื่อมต่อ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกความคิดจะได้รับการจัดสรรพื้นที่และความสนใจที่จำเป็น
หยุด
ข้อเสนอแนะ: การใช้เครื่องมือสื่อสารเฉพาะกำลังทำให้เกิดความสับสนและขัดขวางการทำงานร่วมกัน
แผนปฏิบัติการ: หยุดใช้เครื่องมือสื่อสารปัจจุบันของคุณ มองหาเครื่องมือเช่นClickUp Chatที่ช่วยให้คุณสื่อสารอย่างโปร่งใส แบบเรียลไทม์ และแบบอะซิงโครนัส
เริ่มการสนทนาจากงานใดก็ได้ เพื่อให้การสนทนาทุกครั้งมีบริบทครบถ้วน แท็กบุคคลหรือทีมเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมอบคำแนะนำที่ถูกต้องด้วยฟีเจอร์เช่น @mentions และใช้ AI เพื่อสรุปหัวข้อสนทนาเพื่อให้ไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ
ดำเนินการต่อ
ข้อเสนอแนะ: สมาชิกในทีมขอขอบคุณสำหรับการอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แผนปฏิบัติการ: รักษาการปฏิบัติในการจัดส่งการอัปเดตความคืบหน้าประจำสัปดาห์ต่อไป พิจารณาปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะเฉพาะเพื่อให้การอัปเดตมีความเป็นข้อมูลและน่าสนใจยิ่งขึ้น
แดชบอร์ด ClickUpให้มุมมองที่ครบถ้วนของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในที่ทำงานของคุณ
บัตรที่สามารถปรับแต่งได้ยังช่วยให้คุณมอบข้อมูลที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการ เมื่อความคืบหน้าถูกติดตามอย่างถูกต้อง คุณทราบหรือไม่ว่าอะไรจะตามมา—ความร่วมมือ
คุณยังสามารถสร้างเทมเพลตรายงานเพื่อประหยัดเวลาให้กับตัวคุณเองและทีมของคุณจากการสร้างรายงานซ้ำทุกสัปดาห์ ใช้เทมเพลตรายงานรายสัปดาห์ที่เน้นงาน, แผนก, และประเภทของงาน
นี่คือตัวอย่างที่ช่วยได้:
แน่นอน คุณสามารถใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์ม ClickUp เพื่อสร้างการอัปเดตอัตโนมัติและรายงานความคืบหน้าได้เช่นกัน
นี่คือแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของคุณ:
- การดำเนินการทันที: เริ่มกำหนดตารางการประชุมระดมความคิดรายสัปดาห์และสื่อสารการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือในการสื่อสาร
- การดำเนินการระยะกลาง: รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารใหม่หลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน และทำการปรับปรุงตามความจำเป็น นำการปรับปรุงไปใช้กับรูปแบบของการอัปเดตความคืบหน้า
- การดำเนินการระยะยาว: ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในไตรมาสถัดไป, ขอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง, และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องขณะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการของคุณ แต่การติดตามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอแบบฟอร์มบทเรียนที่ได้รับจะช่วยให้คุณบันทึกและวิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลวของโครงการในทุกจุด
ตัวอย่างแบบฝึกหัดเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ
การประเมินแบบเริ่ม-หยุด-ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ทีมของคุณมีมุมมองที่ชัดเจนในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในกระบวนการของคุณ
ก. การสื่อสารภายในทีม
ตัวอย่างเช่น พิจารณาถึงสถานการณ์ที่ทีมของคุณพึ่งพาการสื่อสารทางอีเมลเป็นอย่างมาก จากมุมมองของผู้นำ คุณอาจมองว่านี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข้อมูล
อย่างไรก็ตาม ผ่านการประเมินแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ สมาชิกในทีมอาจแสดงความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าและความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อีเมล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเรื่องเร่งด่วน
นี่คือวิธีที่สมาชิกในทีมอาจชี้ให้เห็นช่องว่างนี้โดยใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue:
- เริ่มใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีการอัปเดตบ่อยครั้ง
ข้อเสนอแนะ: "ฉันสังเกตเห็นว่าข้อมูลอัปเดตที่สำคัญและข้อความเร่งด่วนมักจะถูกฝังอยู่ในหัวข้ออีเมล การใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเช่น ClickUp, Slack หรือ Microsoft Teams จะมีประสิทธิภาพมากกว่า เครื่องมือเหล่านี้ให้ฟีดแบบเรียลไทม์ที่ข้อความเร่งด่วนจะไม่ถูกมองข้าม และทีมจะได้รับการอัปเดตโดยไม่ต้องค้นหาอีเมลจำนวนมาก"
- หยุดใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการสื่อสารที่เร่งด่วน
ข้อเสนอแนะ: "อีเมลไม่ใช่ช่องทางที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องเร่งด่วน เนื่องจากข้อความสำคัญอาจถูกมองข้ามหรือสูญหายในกล่องจดหมายที่แออัด เราควรพิจารณาหยุดใช้การสื่อสารทางอีเมลสำหรับเรื่องเร่งด่วน และส่งเสริมให้ทีมใช้การส่งข้อความทันทีบนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับเรื่องที่ต้องการความรวดเร็ว"
- ดำเนินการประชุมทีมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความชัดเจนในโครงการ
ข้อเสนอแนะ: "ฉันขอขอบคุณการประชุมทีมประจำของเรา เพราะเป็นพื้นที่สำหรับการหารือเกี่ยวกับโครงการและสร้างความชัดเจนในข้อมูล ขอให้เรารักษากิจวัตรนี้ต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้การประชุมเหล่านี้ในการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบจากการสื่อสารทางอีเมล และร่วมกันหาแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น"
นั่นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งว่ากรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างไร
ด้วยกรอบการทำงานนี้ คุณสามารถจัดการกับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ช่องว่างในการบริการลูกค้า กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
มาดูอีกสองสามสถานการณ์เพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้น
ข. การบริหารเวลา
ทีมการตลาดเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในการบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ และสังเกตเห็นการลดลงของประสิทธิภาพของแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ของพวกเขา
โดยใช้กระบวนการเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ พวกเขาสามารถ:
- ดำเนินการประชุมระดมความคิดประจำสัปดาห์ต่อไป และมุ่งมั่นที่จะสานต่อแนวทางการทำงานร่วมกันนี้
- เริ่มใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการ
- หยุดใช้เวลาเกินไปกับงานวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง เพราะมันทำให้ประสิทธิภาพลดลง
- เริ่มมองหาเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
จากการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ สมาชิกในทีมรู้สึกมีแรงจูงใจที่จะเริ่มต้น เครื่องมือจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดียใหม่ที่พวกเขาตัดสินใจนำมาใช้ช่วยลดภาระงานและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม
ค. การลาออกของพนักงาน
สมมติว่าบริษัทของคุณกำลังเผชิญกับปัญหาการลาออกของพนักงานใหม่ในอัตราที่สูง ในสถานการณ์เช่นนี้ ใครจะเหมาะสมที่สุดในการปรึกษาหากไม่ใช่พนักงานที่เลือกจะอยู่ต่อ? แผนกทรัพยากรบุคคลของคุณจึงตัดสินใจทำการสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานกลุ่มนี้
พวกเขาอาจแนะนำสิ่งต่อไปนี้:
- ดำเนินการเสนอโปรแกรมการให้คำปรึกษาและกำหนดเป้าหมายการสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป
- เริ่มทำซีรีส์วิดีโอเพื่อปรับปรุงคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน
- เริ่มจัดอาหารกลางวันต้อนรับประจำเดือน ซึ่งพนักงานใหม่ทุกคนจะได้พบปะกับผู้นำของบริษัทและรับฟังเกี่ยวกับเป้าหมายและความสำเร็จขององค์กร
- หยุดใช้เซสชันบันทึกสำหรับการปฐมนิเทศ เนื่องจากล้าสมัยและลดการมีส่วนร่วม
คุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และสังเกตว่าการนำพนักงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรนั้นง่ายกว่าที่เคย
ง. ประสิทธิภาพของโครงการ
ลองพิจารณากลุ่มโครงการที่กำลังทำงานในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยใช้กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพของพวกเขาหลังจากเสร็จสิ้นโครงการใหญ่หรือสปรินท์
โดยการใช้กรอบการทำงานแบบเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่อ ทีมโครงการสามารถระบุการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงผลผลิต, เสริมสร้างการสื่อสาร, และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการได้ ตัวอย่างเช่น:
- เริ่มการประชุมประจำวันแบบยืนและใช้การทดสอบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ
- หยุดการเลื่อนการตรวจสอบโค้ดและการทำให้เรื่องราวของผู้ใช้ซับซ้อนเกินไปเพื่อลดปัญหาคอขวด
- โปรดมุ่งเน้นที่การจัดทำเอกสารให้ชัดเจน การรักษาระเบียบวิธีแบบ Agile และการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะประสบความสำเร็จ
การสะท้อนโครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขจุดอ่อน, สร้างบนจุดแข็งของพวกเขา, และปรับแนวทางของพวกเขาในระยะต่อไปของโครงการ
มาทำความเข้าใจกันว่าทีมอื่นๆ อาจใช้กรอบการทำงานเริ่มต้น-หยุด-ดำเนินการต่ออย่างไรเพื่อปรับปรุงการทำงานของพวกเขา
|แผนก
|เริ่มต้น
|หยุด
|ดำเนินการต่อ
|ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์
|การนำการสัมภาษณ์ลูกค้าเข้ามาเพื่อเข้าใจความต้องการได้ดีขึ้น
|การพึ่งพาการวิจัยตลาดรองเพียงอย่างเดียวสำหรับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
|การทดสอบผลิตภัณฑ์รายสัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพ
|แผนกทรัพยากรบุคคล
|การสร้างกระบวนการปฐมนิเทศที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานใหม่
|การจัดโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาเป็นระยะ
|การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานประจำปี
|ทีมการตลาด
|การใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด
|การรันแคมเปญโซเชียลมีเดียทั่วไป
|การตลาดเนื้อหาผ่านบทความในบล็อกและจดหมายข่าว
|บริการลูกค้า
|การนำฟีเจอร์แชทสดมาใช้เพื่อตอบข้อสงสัยของลูกค้าทันที
|การใช้เพียงอีเมลเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
|การฝึกอบรมเป็นประจำเพื่อเสริมสร้างทักษะการบริการลูกค้า
|แผนกไอที
|การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นประจำสำหรับพนักงานทุกคน
|การสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
|การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างแต่ละข้อเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้กรอบการทำงานเริ่มต้น หยุด และดำเนินการต่อ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและโครงสร้างองค์กรของคุณเพื่อประโยชน์สูงสุด
ดำเนินการแบบเริ่ม-หยุด-ดำเนินการต่อ ด้วย ClickUp
กรอบการทำงาน Start-Stop-Continue ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความชัดเจน และการร่วมมือกันในที่ทำงาน
การส่งเสริมการสะท้อนคิดอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ทีมและบุคคลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แก้ไขปัญหา และรักษาแนวทางที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จและเติบโตในระยะยาว
โซลูชันแบบครบวงจรอย่าง ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตั้งเป้าหมาย การระดมความคิด การติดตามความคืบหน้า และอื่นๆ อีกมากมาย
หากคุณสนใจและต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่น ติดต่อทีมของเราในวันนี้!