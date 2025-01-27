10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์การสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุดในปี 2025

การสื่อสารภายในเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานในสถานที่ทำงาน ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและรักษาความผูกพันของพนักงาน
ในขณะที่อุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น อุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมและอุปสรรคส่วนบุคคล ยังคงส่งผลให้เกิดการสื่อสารที่ไม่ดี การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการสื่อสารภายในและการทำงานร่วมกันของทีม
และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีเครื่องมือสื่อสารมากมายให้เลือกใช้มากกว่าที่เคย เพื่อช่วยลดความท้าทายของสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลและแบบผสมผสานและช่วยให้การสื่อสารในที่ทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น และเราพร้อมที่จะช่วยคุณเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณได้
เราได้วิเคราะห์เครื่องมือสื่อสารและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ปรับปรุงการร่วมมือ, และเชื่อมต่อทีมที่กระจายอยู่ของคุณ. อ่านต่อเพื่อทราบคำแนะนำ 10 อันดับของเราสำหรับเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุดในปัจจุบัน!
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานและซอฟต์แวร์
"ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจส่วนใหญ่จะไปที่ค่าใช้จ่ายด้านทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าและภาษี ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ทำให้การทำงานจากที่บ้านเป็นไปได้ จึงทำให้งบประมาณลดลงและปรับไปสู่การลงทุนที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น เช่น เครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร" —คาร์เตอร์ ซูเธ,Credit Summit
ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาลงทุนในเครื่องมือสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงาน คุณก็กำลังเดินมาถูกทางแล้ว! นอกเหนือจากการให้ทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกลมีวิธีในการเชื่อมต่อกันแล้ว เครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจยังมีประโยชน์ต่อองค์กรทั้งหมดอีกด้วย นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการนำเครื่องมือสมัยใหม่เหล่านี้มาใช้:
รวมการสื่อสารไว้ภายใต้หลังคาเดียว
ผู้จัดการและผู้นำทีมสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน,วัตถุประสงค์การสื่อสารของพนักงาน, และการมอบหมายงานโครงการได้ง่ายขึ้นโดยการนำมาใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มศูนย์ความรู้เพียงหนึ่งเดียว
การสูญเสียข้อมูลในกระแสข้อมูลข่าวสารและงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นเรื่องง่าย ดังนั้นเครื่องมือสื่อสารภายในทีมจึงเป็นศูนย์รวมที่ช่วยให้คุณติดตามทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างครบถ้วนในที่เดียว
การสื่อสารทางธุรกิจที่ปลอดภัย
"บริษัทต่าง ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้พึ่งพาเทคโนโลยี และด้วยเหตุผลที่ดีมาก ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ก็ต้องตรวจสอบแอปพลิเคชันเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลหรือการรั่วไหลของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลควรเป็นหนึ่งในการลงทุนที่สำคัญที่สุดขององค์กรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางกฎหมายและ/หรือผลกระทบที่ตามมา" —มาร์ค เพียร์ซ, ซีอีโอของColorado LLC Attorney
ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจในการเลือกเครื่องมือสื่อสารภายในทีมที่เหมาะสม องค์กรสามารถปกป้องการสื่อสารทางธุรกิจและข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเครื่องมือสื่อสารภายในที่มีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง
การร่วมมือที่เพิ่มขึ้น, ประสิทธิภาพการทำงาน, และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
"ผู้นำมักพบว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานเป็นหนึ่งในงานที่ยากที่สุดในการรักษาองค์กรให้คงอยู่ การผลิตภาพของพนักงานได้รับผลกระทบอย่างมากจากความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วม ดังนั้นการทำให้แน่ใจว่าพวกเขามีส่วนร่วมและได้รับการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพสูงควรให้ความสำคัญ" —ทอม โกลูโบวิช หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์Ninja Transfers
การให้ความสำคัญกับการสื่อสารของพนักงานเป็นหัวใจหลักของทุกองค์กรนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความผูกพันและความสามารถในการทำงานของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงสุด เมื่อคุณใช้เครื่องมือสื่อสารภายใน คุณเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถติดตามข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะทำงานจากที่บ้านก็ตาม
10 เครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับทีม
เมื่อพูดถึงเครื่องมือสื่อสาร แพลตฟอร์มเหล่านี้ได้รับการขับเคลื่อนด้วยฟีเจอร์การจัดการงานการส่งข้อความทันทีเครื่องมือการทำงานร่วมกันเอกสารการประชุมเสมือนจริง การแชทกลุ่ม และการโทรผ่านวิดีโอ
ดังนั้น คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณ? นี่คือสรุปเครื่องมือสื่อสารภายในที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด ราคา และรีวิว เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับทีมและองค์กรของคุณ!
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานและการสื่อสารของทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ด้วยคุณสมบัติมากมายหลายร้อยรายการและแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ทีมจากทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถวางแผน จัดการ และติดตามโครงการและการสื่อสารของพวกเขาได้ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
และเนื่องจาก ClickUp ถูกสร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติการสื่อสารของทีมที่มีการตรวจจับการทำงานร่วมกัน ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส ทำให้สามารถรักษาความสอดคล้องและการเชื่อมต่อของทีมระยะไกลได้ตลอดเวลา ใช้กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลของ ClickUpสำหรับการระดมความคิดและการวางแผนกลยุทธ์ และใช้ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บไอเดีย, SOPs และอื่นๆ อีกมากมาย
มันยังมีฟีเจอร์การส่งข้อความในตัว, มุมมองแชท, สำหรับการส่งข้อความทันทีเพื่อให้การสนทนาของคุณอยู่เคียงข้างงานของคุณ และหากคุณต้องการวิธีอื่นในการสื่อสารกับทีมของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องบันทึกหน้าจอในแอป, Clip by ClickUp, เพื่อให้คุณสร้างและส่งข้อความวิดีโอภายใน ClickUp ได้
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการจัดการอีเมลของคุณ ClickUp มีฟีเจอร์ Email in ClickUp ที่ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม เพียงเชื่อมต่อแอปอีเมลที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น Gmail, Outlook หรือ Front เข้ากับ ClickUp แล้วเริ่มตอบอีเมลของคุณภายในงานใน ClickUp ได้เลย ?
คุณสมบัติและความสามารถของ ClickUp ทำให้คุณสามารถทำงานและสื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารและการจัดการโครงการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกส่วนของ ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการของทีมและธุรกิจของคุณ
- 15+มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากกว่า 15 วิธีในการดูงานของคุณ รวมถึงมุมมองแชท
- มุมมองการแชท: ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีถึงทีมของคุณและติดตามการสนทนาไปพร้อมกับการทำงานของคุณ
- อีเมลใน ClickUp: จัดการการสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว โดยไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ส่งข่าวสารของบริษัท งานมอบหมาย งาน ข้อมูล และข้อความสำคัญต่างๆ ใน ClickUp โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ
- ไวท์บอร์ด: สร้างสื่อการนำเสนอสำหรับประชุมออนไลน์ และวางแผนโครงการและแนวคิดเพื่อสื่อสารแผนงานกับทีมของคุณ
- ผู้เฝ้าติดตาม: เมื่อมีการมอบหมายให้ใครเป็นผู้เฝ้าติดตาม พวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปเดตงาน—ขจัดความจำเป็นในการติดตามผลด้วยตนเอง
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึงที่ได้รับมอบหมาย: สร้างรายการที่ต้องดำเนินการภายในงานและมอบหมายให้กับผู้อื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเอง และใช้ฟีเจอร์การกล่าวถึงเพื่อดึงความสนใจไปยังรายการภายในงานหรือมุมมองแชท
ข้อจำกัด
- ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการโทรผ่านวิดีโอสำหรับการประชุมเสมือนในตัว อย่างไรก็ตาม มันมีการผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลายตัวที่มีซอฟต์แวร์การโทรผ่านวิดีโอ เช่นการผสานรวมกับ Zoomที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มการประชุมภายในงาน ClickUp โดยใช้ปุ่มการประชุม Zoom หรือคำสั่ง /zoom
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (5,732 รีวิว) 50 อันดับผลิตภัณฑ์การจัดการผลิตภัณฑ์ยอดนิยม
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (3,553 รีวิว) ผู้มีประสิทธิภาพสูงสุดในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและงาน
2. สแล็ก
Slackเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารและการส่งข้อความทันทีที่ทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อสร้างการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ยืดหยุ่นและราบรื่น
การตั้งค่าของ Slack ถูกออกแบบมาในลักษณะที่ทีมภายในทีมสามารถเข้าถึงและระบุได้ง่าย โดยมี 'ช่อง' เป็นหัวใจหลักของ UI ของมัน คล้ายกับ Discord Slack ใช้ช่องเพื่อให้ทีมสามารถแยกการสนทนาและการอภิปรายตามโครงการหรือหัวข้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดเก็บและติดตามการสนทนาอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ช่องทาง: จัดระเบียบการสนทนาให้เป็นพื้นที่เฉพาะ
- ฮัดเดิล: ภายในช่องทาง Slack อนุญาตให้คุณสนทนาผ่านSlack Huddle ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารผ่านการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอได้
- การผสานแอป: ผสาน Slack เข้ากับเครื่องมือและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่น ClickUp, Google Drive, Zoom, Loom, Google Calendar, Microsoft Teams และอื่น ๆ อีกมากมาย
➡️ ลองใช้การเชื่อมต่อ ClickUp กับ Slack
ข้อจำกัด
- ข้อความ ไฟล์ และการสนทนาที่เก่ากว่า 90 วันจะถูกซ่อนอยู่ภายใต้แผนฟรี
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $7.25 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12. 50 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (30,942 รีวิว) 50 อันดับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสำหรับการทำงานระยะไกล
- Capterra 4. 7 จาก 5 (22,843 รีวิว)
3. Microsoft Teams
เมื่อพูดถึงการทำงานแบบไฮบริดสำหรับพนักงานยุคใหม่Microsoft Teamsได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญสำหรับการประชุมทางวิดีโอ การแชทกลุ่ม และความต้องการเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร
Microsoft Teams ช่วยให้คุณจัดการประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยคุณสมบัติการประชุมที่หลากหลาย รวมถึงโหมด Together และ Dynamic View ที่ทำให้การประชุมทางไกลและการสัมมนาผ่านเว็บใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ในฐานะเครื่องมือสื่อสาร Microsoft Teams ช่วยเชื่อมต่อพนักงานที่ทำงานระยะไกลผ่านฟีเจอร์แชทและการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย รวมถึงช่องและช่องที่ใช้ร่วมกัน ตลอดจนสร้างห้องสำหรับทีมแยกต่างหากและรับสายโทรศัพท์ผ่านโปรแกรม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Microsoft Office365 การผสานรวม: ผสานรวมอย่างราบรื่นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Excel ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด เพื่อช่วยให้การประชุมและการสนทนาของทีมสะดวกยิ่งขึ้น
- ห้องย่อย: ห้องย่อยช่วยให้คุณสามารถจัดการประชุมย่อยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใหญ่ได้
- โหมดร่วมกัน: รวมทีมระยะไกลเข้าด้วยกันโดยการนำวิดีโอของทุกคนมารวมไว้ในฉากหลังเสมือนจริงที่แชร์ร่วมกัน
- โหมดผู้นำเสนอ: โหมดนี้อนุญาตให้ผู้นำเสนอสามารถมองเห็นบันทึกของสไลด์และสไลด์ที่กำลังจะมาถึงได้ในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่สามารถมองเห็นได้
ข้อจำกัด
- Microsoft Teams ใช้สำหรับการสื่อสารภายในทีมเท่านั้น และไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการและงานสำหรับการติดตามการทำงานร่วมกัน
การกำหนดราคา
ราคาสำหรับบ้านและบุคคล:
- ฟรี
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99 ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $9.99 ต่อเดือน สำหรับ 6 คน
ราคาธุรกิจ:
- Microsoft Teams Essentials: $4 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (13,423 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (8,927 รีวิว)
เปรียบเทียบ Slack กับ Microsoft Teams!
4. Zoom
Zoomได้กลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอด และกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในที่ทำงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ในฐานะเครื่องมือสื่อสาร สโลแกน "แพลตฟอร์มเดียว" ของ Zoom ที่เชื่อมต่อ สร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป็นเครื่องพิสูจน์ที่แท้จริงถึงสิ่งที่มันสามารถทำได้เมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อสมาชิกในทีม
สิ่งที่ทำให้ Zoom โดดเด่นคือความสามารถในการรองรับฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการเชื่อมต่อที่หลากหลายสำหรับพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็น Zoom One สำหรับทุกความต้องการในการประชุมและแชทของคุณ, Zoom Spaces สำหรับโซลูชันวิดีโอที่สร้างสรรค์, และ Zoom Events สำหรับการจัดงานเสมือนจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การประชุมเสมือนจริง: ในฐานะหนึ่งในแอปพลิเคชันสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการสื่อสารกลุ่มเสมือนจริงที่ได้รับความนิยม Zoom มอบการประชุมวิดีโอและเสียงคุณภาพสูงแบบ HD สำหรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดถึง 1,000 คน
- การบันทึกการประชุม: Zoom อนุญาตให้คุณบันทึกเสียงและวิดีโอการประชุม
- แชท Zoom: ฟีเจอร์แชทของทีมใน Zoom ช่วยให้สมาชิกในทีมสื่อสารกันได้อย่างราบรื่นและสามารถย้อนดูบทสนทนาผ่านประวัติการแชทที่สามารถค้นหาได้ รวมถึงเก็บถาวรย้อนหลัง 10 ปี
- ไวท์บอร์ด Zoom: คุณสมบัตินี้ของไวท์บอร์ดช่วยให้ผู้พูดสามารถให้สื่อการสอนแบบเสมือนจริงเพื่อช่วยส่งข้อมูลและข้อความไปยังผู้ชมและสมาชิกในทีม
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปของตนเพื่อเป็นเจ้าภาพหรือเข้าร่วมการประชุม
การกำหนดราคา
แผนราคาสำหรับ Zoom One:
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (52,537 รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (13,457 รีวิว) ผู้มีประสิทธิภาพสูงสุดในซอฟต์แวร์การประชุม
ลองดูเครื่องมืออินทราเน็ตเหล่านี้!
5. Google Workspace
Google Workspaceเป็นแอปธุรกิจและเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อไม่เพียงแค่กับสมาชิกในทีมขององค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงลูกค้าและบุคคลภายนอกด้วย แอปพลิเคชันของ Google เป็นแอปธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก และพื้นที่ทำงานเดียวโดยนักพัฒนาเดียวกันช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Google Meet: จัดและเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ; การประชุมทางวิดีโอมีการเข้ารหัส ซึ่งหมายความว่า การประชุมและการสนทนาของคุณจะยังคงเป็นส่วนตัว
- การผสานรวม: เชื่อมต่อเข้าร่วมการประชุมวิดีโอ Google Meet ได้อย่างราบรื่นผ่านการผสานรวมกับ Google Calendar หรือ Gmail
- แอปเพิ่มประสิทธิภาพในที่เดียว: การผสานรวมของ Google Workspace กับจักรวาล Google Workspace ทั้งหมด ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสลับจากการประชุมวิดีโอ ตอบแชท ร่วมมือกัน และตอบอีเมลได้ในแพลตฟอร์มเดียว
ข้อจำกัด
- แม้ว่าGoogle Workspaceจะยอดเยี่ยมในการให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันบนไฟล์ Google Office ได้ แต่ผู้ใช้จำเป็นต้องมีบัญชี Google ก่อน ตัวอย่างเช่น ไฟล์ Microsoft Office สามารถเปิดผ่าน Google Workspace ได้ แต่จะถูกบังคับให้แปลงเป็นไฟล์ Google Docs หรือ Sheets
การกำหนดราคา
- ธุรกิจเริ่มต้น: $5.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $10.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิซิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (40,276 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (134,531 รีวิว)
6. ฝูง
Flockเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์มากมายในตลาดที่ได้ปฏิวัติการสื่อสารของพนักงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา เมื่อเครื่องมือในที่ทำงานสมัยใหม่ได้เข้ามาแทนที่วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิม Flock ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ทรงพลังเพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Flock ช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรผ่านการส่งข้อความในช่องทาง, การโทรผ่านวิดีโอ,การแชร์ไฟล์, การค้นหาแบบบูรณาการ, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจในระบบเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ฟีเจอร์การส่งข้อความผ่านช่องทางช่วยให้การสื่อสารข้ามช่องทางมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือผ่านช่องทางทีม
- Flock มีระบบวิดีโอคอลและระบบโทรด้วยเสียงในตัว หรือสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันวิดีโอคอลอื่น ๆ เช่น Zoom ได้
- ด้วยคุณสมบัติการค้นหาแบบบูรณาการ คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาข้อความหรือไฟล์นับพันเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการ
ข้อจำกัด
- เวอร์ชันฟรีไม่มีคุณสมบัติการโทรผ่านวิดีโอ และพื้นที่จัดเก็บไฟล์จำกัดเพียง 5GB
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรีสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ข้อดี: $4.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4 จาก 5 (227 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (310 รีวิว)
7. พัมเบิล
Pumbleเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับทีมที่ช่วยให้การสื่อสารทางธุรกิจรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางต่างๆ กระทู้ ข้อความส่วนตัวแบบตัวต่อตัว ข้อความเสียง การแชร์ไฟล์ และการประชุมวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ช่องทางส่วนตัวและสาธารณะของ Pumbleช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถสร้างแผนการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกทุกคนเชื่อมต่อกันตามความต้องการและงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ทำให้กลุ่มแชทเดียวแออัด
- Pumble ช่วยให้คุณบันทึกข้อความเสียงได้ ทำให้ทุกคนสามารถฝากข้อความเสียงไว้ที่ช่องหรือส่งเป็นข้อความส่วนตัวได้ และให้สมาชิกในทีมเล่นซ้ำได้ตลอดเวลา
- ผ่านคุณสมบัติประวัติการค้นหา สมาชิกทีมสามารถนำทางผ่านแอปได้อย่างง่ายดาย และค้นหาข้อมูล ลิงก์ หรือไฟล์ได้โดยการพิมพ์คำค้นหาใด ๆ
- Pumble ยังมอบช่องทางสำหรับการประชุมให้กับผู้ใช้ ซึ่งคุณสามารถทำได้ผ่านการสนทนาด้วยเสียง วิดีโอ หรือการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัด
- ในขณะที่ Pumble เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารฟรี แต่บางฟีเจอร์ถูกจำกัดเฉพาะแผนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงสำหรับผู้เยี่ยมชม การประชุมทางวิดีโอ การแชร์หน้าจอ พื้นที่เก็บข้อมูล 10GB ต่อผู้ใช้ การอนุญาต กลุ่มผู้ใช้ และส่วนที่สามารถปรับแต่งได้
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $1.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (14 รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (127 รีวิว)
8. ความขัดแย้ง
แม้ว่าหลายคนจะเชื่อมโยงDiscordกับแพลตฟอร์มการสื่อสารหลักสำหรับอุตสาหกรรมเกม แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันไม่สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจและทีมได้ Discord เป็นบริการสื่อสารด้วยเสียง วิดีโอ และข้อความที่เป็นที่รู้จักดี ซึ่งรองรับกลุ่มต่างๆ ทุกประเภทที่คุณสามารถจินตนาการได้—ตั้งแต่กลุ่มแฟนคลับ ทีมเกม กลุ่มเพื่อน ทีมธุรกิจ หรือองค์กรในโรงเรียน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- หนึ่งในคุณสมบัติที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของ Discord คือคุณสมบัติการเชิญเข้าร่วมเท่านั้น ตามชื่อที่บ่งบอก ผู้ใช้สามารถสร้างเซิร์ฟเวอร์ Discord สำหรับการสื่อสารส่วนตัวที่มีให้เฉพาะผู้ที่ได้รับลิงก์เชิญจากผู้ดูแลทีมเท่านั้น ซึ่งช่วยให้การสื่อสารเป็นส่วนตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในทีม
- เซิร์ฟเวอร์ Discord ช่วยให้คุณสร้างช่องทางตามหัวข้อที่ทีมสามารถสื่อสารหัวข้อต่างๆ ผ่านช่องทางแยกกันได้ ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสนทนา
- ผ่านช่องเสียง สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมการโทรเสียงสาธารณะได้ ซึ่งสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ สามารถเข้าร่วมได้ทันทีโดยไม่ต้องโทร
ข้อจำกัด
- เซิร์ฟเวอร์ Discord ที่มีเสียงดังจะไม่สามารถให้ใครได้คิดทบทวนประวัติการสนทนาได้ โดยเฉพาะเมื่อมีหัวข้อถูกสร้างขึ้นเป็นสิบหรือเป็นร้อย (ดูทางเลือก Discordได้ที่นี่ )
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ไนโตร: $9.85 ต่อเดือน
- ไนโตร คลาสสิก: $4.92 ต่อเดือน
- เพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์: $4. 99 ต่อเดือน
- ไนโตร เบสิค: $2.95 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (240 รีวิว)
9. ProofHub
ProofHubเป็นซอฟต์แวร์วางแผนโครงการแบบครบวงจรที่ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถวางแผน ทำงานร่วมกัน จัดระเบียบ และส่งมอบโครงการได้
ด้วยเครื่องมือสื่อสารทีมที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด ProofHub มอบฟีเจอร์การวางแผนโครงการและการสื่อสารทีมในหนึ่งเดียว พร้อมด้วย UI ที่เข้าใจง่ายสำหรับการสนทนาทีม การประกาศ และการแชร์ข่าวสารของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานการทำงานของแอปพลิเคชันกับ DropBox, Microsoft Outlook, Google Calendar และ Drive
- กระดานคานบันและแผนภูมิแกนต์เพื่อการจัดการโครงการและการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
- ProofHub ให้บริการศูนย์แจ้งเตือนกลางสำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัทเพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้นกับพนักงาน
ข้อจำกัด
- เนื่องจากขาดเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณ ซอฟต์แวร์นี้จึงไม่แนะนำสำหรับผู้จัดการที่ต้องการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพภายในแอปเดียว
การกำหนดราคา
- การควบคุมสูงสุด: $99 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายเดือน สำหรับโครงการไม่จำกัด ผู้ใช้ไม่จำกัด และพื้นที่จัดเก็บ 100GB
- จำเป็น: $50 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายเดือนสำหรับ 40 โครงการ, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และพื้นที่เก็บข้อมูล 15GB
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (74 รีวิว)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (76 รีวิว)
10. ผู้ส่งสารทหาร
Troop Messengerเป็นโซลูชันการสื่อสารที่ช่วยให้สามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที โทรศัพท์และวิดีโอคอล สนทนาเป็นกลุ่ม แชร์ไฟล์ และแชร์หน้าจอระยะไกลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง เพื่อให้การสนทนาในการทำงานปลอดภัยและมั่นคง
- คุณสมบัติหน้าต่างการเผาไหม้ช่วยให้สามารถแชทแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
- นอกเหนือจากการโทรด้วยเสียงแล้ว คุณยังสามารถส่งข้อความเสียงได้เหมือนกับการส่งข้อความเสียงในโทรศัพท์ทั่วไปหรือใน Facebook Messenger
ข้อจำกัด
- ความแตกต่างระหว่าง Troop Messenger กับบางรายการในรายการนี้คือ Troop Messenger มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเป็นหลัก มากกว่าการจัดการโครงการ
การกำหนดราคา
- พรีเมียม: $25 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $9 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (71 รีวิว)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (15 รีวิว)
อะไรคือซอฟต์แวร์การสื่อสารในที่ทำงานที่ดี?
เมื่อค้นหาเครื่องมือสื่อสาร เป้าหมายของคุณควรเป็นการค้นหาเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของคุณ มอบความยืดหยุ่นและความปลอดภัย และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
"นวัตกรรมทางเทคโนโลยีมีค่าใช้จ่ายสูง ผู้จัดการจำเป็นต้องหาจุดสมดุลระหว่างต้นทุนและประโยชน์ และประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างรอบคอบ" —ชอว์น พลัมเมอร์, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,The Annuity Expert
นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรคำนึงถึงเมื่อคุณกำลังมองหาเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน
- การผสานรวมแอปพลิเคชัน
- การจัดการโครงการและงาน
- การประชุมทางเสียงและวิดีโอ
- การส่งข้อความโดยตรงและกลุ่ม
- การแชร์ไฟล์
- รายชื่อผู้รับจดหมายของทีม
- การเข้ารหัสและคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
"การรั่วไหลของข้อมูลและเหตุการณ์ทางไซเบอร์เป็นหนึ่งในคดีทางกฎหมายที่แพร่หลายมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา องค์กรควรให้ความสำคัญสูงสุดในการใช้แอปพลิเคชันและโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์เหนือสิ่งอื่นใด เพื่อไม่ให้ข้อมูลและข้อมูลที่มีความอ่อนไหวถูกทำลายหรือรั่วไหล" —เอมี เดอ ลา ฟูเอนเต, ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาธารณะ,บอสโก ลีガル เซอร์วิสเซส
รักษาทีมระยะไกลของคุณให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมต่ออยู่เสมอด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมีคุณสมบัติ, ประโยชน์, หรืองบประมาณในใจในการเลือกซอฟต์แวร์สื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุด, คุณควรสามารถประเมินความต้องการขององค์กรของคุณอย่างรอบคอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานของคุณ.
ซอฟต์แวร์การสื่อสารภายในที่ดีที่สุดควรสนับสนุนการทำงานระยะไกลและทำให้การสื่อสารแบบไม่พร้อมกัน การแบ่งปันความรู้ และการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายและราบรื่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงระดับพนักงาน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรอย่าง ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับองค์กรของคุณทั้งหมด มันมาพร้อมกับฟีเจอร์นับพันสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารเพื่อให้ทีมของคุณมีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดการประชุมกลุ่ม ตรวจสอบการทำงานของโครงการ และทำงานร่วมกันในแผนและโครงการแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
ClickUp ให้คุณทดลองใช้ฟรี—เชื่อมต่อทีมที่กระจายอยู่ของคุณให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ยกระดับการสื่อสารข้ามสายงาน และรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียววันนี้!
ผู้เขียนรับเชิญ:
โรมัน ชวิดุน เป็นนักเขียนอิสระ เขียนบทความให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด ธุรกิจ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน วัฒนธรรมในที่ทำงาน และอื่นๆ ตลอดประสบการณ์การสร้างเนื้อหาที่มากกว่า 10 ปี บทความของเขาได้ช่วยผู้ประกอบการจำนวนมากในการขยายธุรกิจของพวกเขา